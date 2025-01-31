2025'in En İyi 10 Process Street Alternatifi (İncelemeler ve Fiyatlar)

Değişikliklere uyum sağlarken iş akışlarını tutarlı tutmak zordur.

Prosedürler değiştiğinde veya yeni araçlar devreye girdiğinde, her şeyin tutarlı bir şekilde devam etmesini sağlamak zordur. Tüm takımların, özellikle geçiş veya güncelleme dönemlerinde, işleri aynı şekilde yapmasını sağlamak için çok fazla iletişim, kapsamlı dokümantasyon, eğitim ve yetkinleştirme gerekir.

Bu, günlük rutininizi bozmadan her odanın işleyişini sağlamak için bir evi yeniden dekore etmeye benzer; zaman alıcı ve dikkatli bir planlama gerektirir.

Process Street, özellikle son zamanlarda güçlendirilen otomasyon fonksiyonu ile süreç yönetimi faaliyetlerini kolaylaştırmadaki verimliliği ile bilinir. Ancak Process Street'e alternatifler arıyorsanız, doğru yerdesiniz. ?

Hemen başlayalım!

Process Street alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Bir süreç yönetimi yazılımı seçerken aşağıdaki özelliklere dikkat edin:

Görsel ve esnek iş akışı oluşturucu : Hazır özelliklerle tercihlerinize göre özelleştirme yapabildiğinizden emin olun

Düşük kod işlevselliğine sahip sezgisel kullanıcı arayüzü : İş akışınızı verimli bir şekilde kolaylaştırmak, modellemek ve izlemek için yeterli sayıda kod gerektirmeyen fırsatların kilidini açabilmelisiniz

Kullanıcı dostu : Arayüzün sizin veya takımınız için kullanımı kolay olduğundan emin olun

Entegrasyon : Maksimum verimlilik için yazılımın diğer araçlara kolayca bağlandığından emin olun

İşbirliği: Toplantılar, sohbetler ve yorumlar gibi işbirliği özelliklerine erişilip erişilemediğini kontrol edin

2024'te Kullanabileceğiniz En İyi 10 Process Street Alternatifi

1. ClickUp

ClickUp'ı kullanarak 15'ten fazla görünüm, önceden tasarlanmış şablonlar ve çok sayıda işbirliği özelliği ile projelerinizi verimli bir şekilde yönetin

ClickUp, tüm iş akışlarını kolaylaştırmanıza ve otomatikleştirmenize yardımcı olan hepsi bir arada bir süreç yönetim yazılımıdır. ClickUp'ın size 15'ten fazla özelleştirilebilir görünüm sunan ve en az on tanesi Sonsuza Kadar Ücretsiz fiyat planına dahil olan bir plan sunduğunu biliyor muydunuz?

İş akışlarınızı otomatikleştirmek için ClickUp AI'yı kullanın. İyi bir komut girin ve yaratıcı fikirler üretmesini izleyin. AI aracı, belgenizin içeriğinden görevler oluşturabilir ve görevlerinizi özetleyebilir.

ClickUp Görevi, yeni bir görev zamanı geldiğinde başvurabileceğiniz görev yönetimi yazılımıdır. 35'in üzerinde tamamen özelleştirilebilir şablonla organize edebilir, planlayabilir, hatırlatıcılar ayarlayabilir ve işbirliği yapabilirsiniz.

ClickUp Otomasyon ile tekrarlayan manuel görevlerinizi otomatikleştirin ve olası hataları azaltın.

Takım üyeleriniz için SOP'ların uygulanmasını otomatikleştirin — tek bir süreç oluşturma aracı ve yüzlerce olasılıkla görevler atayın, yorumlar yayınlayın, durumları değiştirin ve daha fazlasını yapın.

ClickUp'ta seçtiğiniz Tetikleyiciler ve Koşullara göre çalışan Özel Otomasyonlar oluşturun

ClickUp'ın en iyi özellikleri:

ClickUp AI'yı kullanarak daha hızlı yazın, metinleri özetleyin ve düzeltin, e-posta yanıtları oluşturun ve daha fazlasını yapın

ClickUp AI : Fikirler üretin ve işleri daha hızlı halledin. AI ile, özellikle fikir üretme fonksiyonları sayesinde iş veriminiz daha iyi ve daha hızlı olur

ClickUp Beyaz Tahta : Bu dijital tuval üzerinde takımınızla birlikte çalışarak fikirler üretin ve projeler planlayın. Belgelere yorumlar bırakın, görevler atayın ve kişilerden bahsedin

ClickUp'ın iş akışı oluşturucu: İş akışlarınızı özelleştirin. Görev durumlarını tanımlayın ve görevlere özel alanlar ekleyin. Özel otomasyon oluşturucu, iş akışlarınızı kolaylaştırmanıza yardımcı olur

Koşullu Mantık ile ClickUp'ta daha akıllı Formlar oluşturun ve süreci kolaylaştırın — ne kadar karmaşık olursa olsun

ClickUp Formları: Takım üyelerinizden, müşterilerinizden veya paydaşlarınızdan belirli bilgileri toplamak için özelleştirilmiş formlar oluşturun. Koşullu mantık kullanarak geri bildirim, proje gereksinimleri, görev güncellemeleri veya iş akışınızla ilgili diğer ayrıntılar gibi çeşitli veri türlerini özelleştirin ve toplayın

ClickUp sınırlamaları:

ClickUp bazı cep telefonlarında (henüz) hızlı çalışmayabilir

ClickUp fiyatlandırması:

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı başına 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp yorumları ve değerlendirmeleri:

G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (3.000'den fazla yorum)

2. Kissflow

kissflow aracılığıyla

Kissflow, otomasyon yetenekleriyle bilinen bir yönetim yazılımıdır. Süreç metrikleri ve özel raporlar hakkında anahtar bilgilerle iş akışı süreçlerinizin her birini derinlemesine inceleyin.

Kissflow'da en gelişmiş iş akışlarını bile oluşturmak için çok az kodlama deneyimi gerekir. Ancak, bazı gelişmiş özellikleri kullanmayı öğrenmek için teknik beceriye ihtiyacınız olabilir.

Kissflow'un en iyi özellikleri:

Koşullu mantık : Farklı akışları ve görevleri tetikleyen kurallar oluşturun

Esnek işbirliği izni : Bir süreci kimin başlatabileceğini ve kullanıcıların her adımda hangi verileri görebileceğini veya düzenleyebileceğini kontrol edin

Entegrasyonlar : Otuzdan fazla yönetim aracını sorunsuz bir şekilde entegre edin ve işiniz için ihtiyacınız olan her şeye parmaklarınızın ucunda ulaşın

Form oluşturucu : Sezgisel sürükle ve bırak oluşturucu ile formları tasarlayın ve otomatikleştirin

Ş Akışı tasarımcısı: Paralel dallar, koşullu adımlar ve benzerleriyle mükemmel eylem dizisini oluşturun

Kissflow sınırlamaları:

Yazılım, işinizi ve verimliliğinizi yavaşlatabilecek çok fazla hata içeriyor

Temel plan pahalıdır ve küçük işletmeler bunu karşılayamayabilir

Kissflow fiyatlandırması:

Temel: Aylık 1500 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Kissflow incelemeleri ve değerlendirmeleri:

G2: 4,3/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 3,9/5 (39 yorum)

3. Monday

via Monday

Monday, iş süreçlerini kolaylaştırmak için başka bir verimli süreç yönetim aracıdır. Gösterge paneli, görevleri kolayca delege etmenizi, ilerlemeyi izlemenizi ve araçları entegre etmenizi sağlar.

Monday, özellikle görsel iletişim kurmanıza yardımcı olan renkli durum özelliği ile takım üyeleriniz arasındaki işbirliğini kolaylaştırır. Kullanıcı dostu arayüzü ve görev otomasyonu, Monday'i Process Street'e layık bir alternatif haline getirir.

Monday'in en iyi özellikleri:

Gösterge paneli : Görevlerinizin ilerlemesini buradan takip edin. İş akışlarını ayarlarken bilinçli kararlar almak için anahtar rol oynar

Entegrasyonlar : 200'den fazla verimlilik ve iş süreci yönetim aracıyla entegre edin

Otomasyon : Bildirimleri planlayın, e-postaları otomatikleştirin ve toplantıları kolayca ayarlayın. Ayrıca, her görev tamamlandığında gerçek zamanlı güncellemeler alacaksınız

Workdocs: İşbirliği yapma, fikirleri ve iş akışlarını yürütme süreçlerinizi kolaylaştırın

Monday sınırlamaları:

Mobil uygulama işlevsel değildir; yalnızca web üzerinden erişebilirsiniz

Monday fiyatlandırması:

Ücretsiz

Temel: Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları

Standart: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Pro: Kullanıcı başına aylık 16 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Monday yorumları ve puanları:

G2: 4,7/5 (8000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4000+ yorum)

4. ProcessMaker

processMaker aracılığıyla

ProcessMaker, kapsamlı iş süreci yönetimi yazılımına (BPM) ihtiyaç duyan işletmeler için tam donanımlı bir otomasyon aracıdır.

Takım üyeleriyle işbirliği yaparken gerçek zamanlı süreç izleme, süreç yönlendirme veya veri birleştirme özelliklerini entegre edin.

ProcessMaker, süreç depolarını ve süreç tasarımlarını özelleştirmek için iyi bir iş çıkarır. Onay için faturalar, makbuzlar ve sözleşmeler gibi belgeler bile oluşturabilirsiniz. Bu yazılım çevrimiçi ve çevrimdışı olarak çalışır.

ProcessMaker'ın en iyi özellikleri:

Özelleştirme esnekliği : Herhangi bir stilde herhangi bir belge oluşturun. Herhangi bir modda sürecinizi tasarlamak için tamamen özelleştirilebilir. Programcı değilseniz, düşük kodlu ve kodsuz seçenekler istediğiniz gibi özelleştirmenize yardımcı olacaktır. Programlama becerileriniz varsa, gelişmiş özelleştirme ile daha büyük bir ödül kazanabilirsiniz.

Süreç ve görev yönetimi : Süreçlerin genel görünümü, analizi ve gerçek zamanlı izlenmesi artık daha kolay

İşbirliği: Belgelere erişimi birleştirin ve kolay işbirliği için süreç yönlendirmeyi etkinleştirin

ProcessMaker sınırlamaları:

Kodlama gereksinimleri: Yazılımın özelliklerini doğru bir şekilde kullanabilmek için belirli düzeyde teknik kodlama uzmanlığı gerekir

ProcessMaker fiyatlandırması:

Platform: Aylık 1475 $

Pro: Özel fiyatlandırma

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ProcessMaker yorumları ve değerlendirmeleri:

G2: 4,3/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (198 yorum)

5. SweetProcess

via SweetProcess

SweetProcess, belge süreçlerini, prosedürleri ve görevleri kolaylaştırmak için tasarlanmış bir proje yönetim sistemidir. İş akışı yönetiminde önceliklere odaklanmayı güçlendirmek için kullanın.

Eşsiz arayüz, takımınız içinde süreçleri oluşturma, işbirliği yapma ve iyileştirme şeklinizi etkiler. Verimliliği artırmak için iş süreçlerinin oluşturulmasını, düzeltilmesini, yönetilmesini ve düzenlenmesini kolaylaştırır.

Platformda gezinmek isteyen yeni kullanıcılar için pratik bir kılavuz olan yeni bir kullanıcı kılavuzu bulacaksınız.

SweetProcess'in en iyi özellikleri:

Zaman takibi : Takımınıza görevler atayın ve görevlerin başladığı andan tamamlandığı ana kadar faaliyetleri ve zamanı otomatik olarak takip edin

Öneri: Herhangi bir içerik ve görevle ilgili önerilerde bulunun

SweetProcess sınırlamaları:

Diğer araçlarla entegrasyonlar minimum düzeydedir

SweetProcess fiyatlandırması:

Temel: Aylık 99 $

SweetProcess incelemesi ve değerlendirmesi:

G2: yeterli puan yok

Capterra: yeterli puan yok

6. Pipefy

pipefy aracılığıyla

Pipefy, proje iş yüklerini basitleştirmenize yardımcı olmak için tasarlanmış otomasyon odaklı bir süreç yönetimi yazılımıdır. Kodlama bilgisi olmadan iş akışı süreçlerinizin görünümünü özelleştirirken neredeyse hiç sınırlama yoktur.

Proje yönetimi otomasyonu, dakikalar içinde son derece karmaşık süreçler oluşturabilmenizi sağlayarak yüksek verimlilik sunar. Yüzlerce hazır şablon arasından işinize uygun olanı seçin ve hemen işe koyulun.

Pipefy'nin en iyi özellikleri:

SLA yönetimi : Uyarı fonksiyonu ile son teslim tarihlerini yakından takip edin. SLA, bir kartın iş akışınızın bir aşamasında ne kadar kalabileceğini veya tüm süreci geçebileceğini belirlemenize yardımcı olur. Son teslim tarihini ayarlayın veya her görevin beklenen tamamlanma tarihini takip edin

Gelişmiş otomasyon : Önceden tanımlanmış bir etkinlik veya eylem gerçekleştirildiğinde otomatik olarak bir eylemi tetikleyin.

Güvenli veritabanı : Otomatik ve verimli iş akışları oluştururken kişisel veya kuruluşunuzun verilerini güvence altına alın

Kod geliştirme yok : Yeni kullanıcılar, sürükle ve bırak araçlarını kullanarak iş süreçlerini otomatikleştirebilir

İşe alım yönetimi: Yeni çalışanların işe alımını, işe alım sürecini, işten ayrılma sürecini ve taleplerinin izlenmesini yönetin

Pipefy sınırlamaları:

Birçok kullanıcı yazılım gecikmelerinden şikayetçi

Pipefy fiyatlandırması:

Başlangıç: Ücretsiz

İş: Kullanıcı başına aylık 20 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 34 ABD doları

Pipefy yorumları ve puanları:

G2: 4,6/5 (216 yorum)

Capterra: 4,6/5 (304 yorum)

7. Asana

asana aracılığıyla

Asana, projeleri kolayca oluşturmak, atamak ve paylaşmak için 200'den fazla entegrasyona sahip etkili bir süreç yönetim aracıdır. Zaman kazanmak için grup projelerini haritalandırın ve karmaşık iş akışlarını alt görevlere ayırmak için dönüm noktaları atayın.

Asana'nın en iyi özellikleri:

Çoklu barındırma : Birden fazla projeye ait bir görevde yapılan her güncelleme, tüm projelerde yansıtılır

Özelleştirme : Alanları, kuralları ve formları özelleştirmeye hazır olduğunuzda son derece esnek

Etkili İzleme ve Görselleştirme : Asana'nın Zaman Çizelgesi Görünümü, programların, bağımlılıkların ve son tarihlerin verimli bir şekilde izlenmesini kolaylaştırır

Asana Sohbet: Görevler veya herhangi bir konudaki gözlemlerinizle ilgili olarak takım üyelerine mesaj gönderin ve konuşmalar başlatın. Size gönderilen tüm mesajlar/konuşmalar gelen kutunuzda da gösterilecektir

Asana sınırlamaları:

Ne yazık ki, aynı göreve birden fazla takım üyesi atayamazsınız. Asana, görev başına yalnızca bir kişiye izin verir

Asana zamanınızı izlemez. Görev raporlamasına daha az önem verir

Asana fiyatlandırması:

Temel: Sonsuza Kadar Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 10,99 $

İş: Kullanıcı başına aylık 24,99 $

Asana yorumları ve puanları:

G2: 4,5/5 (9000+ yorum)

Capterra: 4,4 /5 (12.000'den fazla yorum)

8. Alloy Otomasyon

alloy Otomasyon aracılığıyla

Alloy Automation, karmaşık veri iş akışlarını yönetmek için tasarlanmış bir yazılımdır. Takımınız içinde gerçek zamanlı, erişim tabanlı entegrasyonlar oluşturmak istiyorsanız, Alloy işinizi sorunsuz bir şekilde yürütmek için benzersiz bir veri modeli oluşturmanıza yardımcı olur.

Karmaşık iş süreçlerini oluşturmak, yürütmek ve izlemek için sorunsuz bir şekilde çalışır. Yüksek düzeyde iş akışı özelleştirmesi tercih ediyorsanız, Alloy süreçlerinize ve entegrasyonlarınıza tam olarak bunu sağlar.

Alloy Automation'ın en iyi özellikleri:

Üst düzey entegrasyon: Yazılım, desteklenen binlerce API'dan ham verileri çıkarabilmeniz için 220'den fazla entegrasyonu destekler

Yükleme Yöneticisi : Tek bir gösterge paneli kullanarak tüm benzersiz yüklemeleri takip edin ve sürümleri kullanıcı bazında yapılandırın

Beyaz etiketleme ve özelleştirilebilirlik: Her şeyi markanızın zevkine göre özelleştirin ve Alloy'un modal pencere arayüzünü markanızın renklerine uyarlayın

Alloy Automation sınırlamaları:

Çok fazla teknik detay var, bu da programcı değilseniz belirli entegrasyonları oldukça zor hale getiriyor

Alloy Automation fiyatlandırması:

Ücretsiz

Takım: Aylık 50

Enterprise planı: Özel fiyatlandırma

Alloy Automation incelemeleri ve değerlendirmeleri:

G2: 4,2/5 (23 yorum)

Capterra: Yeterli puan yok

9. Nintex

nintex aracılığıyla

Nintex, takım iş akışı süreç otomasyonunu kolaylaştıran bir süreç haritalama ve yönetim aracıdır. Karmaşık süreç haritaları, Visio grafikleri ve prosedür belgeleri oluşturmanıza yardımcı olur.

İş akışlarını yönetirken süreç sahipliği ve işbirliği önemlidir ve Nintex bunun için doğru araçları sunar. Yazılımdaki geri bildirim araçları da işbirliğini ve hesap verebilirliği artırmak için çok uygundur.

Nintex'in en iyi özellikleri:

Süreç modelleme : BPMN ile karmaşık süreçleri belgelemek isteyen teknik takım üyeleri için esneklik eklendi

Otomasyon : Birkaç komutla dakikalar içinde gelişmiş iş akışları oluşturun. Minimum programlama bilgisiyle bile görevleri otomatik olarak ilerletin

Belge oluşturma: Bir veri kaynağını entegre ettiğinizde özel ve uyumlu sözleşmeler, siparişler, vadesi gelen faturalar ve diğer birçok belge biçimini oluşturun

Nintex sınırlamaları:

Küçük işletmeler için pahalı olabilir

Nintex fiyatlandırması:

Premium: Yıllık 50.000 $

Pro: Yıllık 25.000 $

Özel: Özel fiyatlandırma

Nintex yorumları ve puanları:

G2: 4,2/5 (910 yorum)

Capterra: 4. 1/5 (82 yorum)

10. Trainual

trainual aracılığıyla

Trainual, bir süreç yönetim aracından çok bir eğitim platformudur.

Trainual, hem yeni hem de mevcut çalışanlara eğitim oturumları düzenlemenize ve sunmanıza yardımcı olur. Platform, yeni çalışanları hızla işlerine alıştırmak için özellikle etkilidir.

Eğitim oturumları, kullanıcıların ilgisini çekmek için akılda kalıcı resimler ve videolar olarak sunulur. Bu yaklaşım, işe alım sürecini daha keyifli hale getirir ve çalışanların şirkette kalma süresini uzatır. Trainual, eğitim süreçlerini kolaylaştırarak manuel veya geleneksel yöntemlere olan ihtiyacı ortadan kaldırır.

Trainual'ın en iyi özellikleri:

Platform, kullanıcıların standart çalışma prosedürlerini (SOP) ve süreçlerini belgelemelerine ve merkezileştirmelerine olanak tanır. Takım üyelerinin erişebileceği bir bilgi tabanı oluşturun

Mobil cihaz özelliği: Mobil cihazlarınızdan eğitime erişin

Trainual sınırlamaları:

Fiyatlandırma, küçük işletmeler için uygun olmayabilir

Eğitimi tamamlamadan önce "favorilere eklemeyi" unutursanız, geçmiş Trainual'ları bulmak ve bunlara geri dönmek zor olabilir

Trainual fiyatlandırması:

Küçük İşletmeler: Aylık 250 $

Büyüyen İşletmeler : Aylık 417 $

Sınırsız: Özel fiyatlandırma

Trainual incelemesi ve puanları:

G2: 4,7/5 (500 yorum)

Capterra: 4,8/5 (428 yorum)

İş Otomasyonu için Process Street'e En İyi Alternatif

Bir işi yürütürken, sürekli bir zorluk, insan dokunuşunu korurken işleri iyileştirmek için teknolojiyi nasıl kullanacağınızı bulmaktır. Ne kadarını otomatikleştiriyorsunuz ve ne kadarını insan gözetimi altında tutuyorsunuz?

İşbirliğini, yeni fikirleri ve iyileştirmeleri teşvik etmek ve müşterilerin ihtiyaçlarının başında olmak çok önemlidir. Bunlar, verimli ve başarılı bir işin ayırt edici özellikleridir.

Process Street alternatifleri, iş akışlarınızı daha verimli hale getirirken projeleri izlemenize ve bunları gerçekleştirmenize yardımcı olan süreç yönetimi fonksiyonları sağlar.

Ancak, en iyi Process Street alternatifi konusunda hala kararsızsanız, ClickUp, projeleri oluşturmak, yönetmek ve kolaylaştırmak için binlerce işletme tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır.

Bugün ücretsiz kaydolun.