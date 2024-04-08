Airtable ve Notion — 2025'te En İyi Yazılım Hangisi?

Takım işbirliği, projenin başarısı için çok önemlidir, ancak bir takımı yönetmek kolay bir iş değildir. Neyse ki, doğru proje yönetimi araçları, doğru aracı seçtiğiniz sürece projenin başarısı ile başarısızlığı arasındaki farkı yaratabilir.

Airtable ve Notion, görevleri izlemek, ekipleri yönetmek ve verileri depolamak isteyen yoğun takımlar için popüler seçeneklerdir. Bu proje yönetimi çözümleri bazı özellikleri paylaşsa da, tamamen aynı değildir.

Bu kılavuzda, Airtable ve Notion arasındaki farkları karşılaştırarak işiniz için en iyi seçeneği bulmanıza yardımcı olacağız. Hatta, proje yönetimi özellikleriyle Airtable ve Notion'u geride bırakacak bir bonus rakip de ekleyeceğiz. 🤩

Airtable nedir?

Airtable aracılığıyla

Airtable, Excel ve Google E-Tablolar gibi elektronik tabloların basitliğini ilişkisel veritabanının gelişmiş özellikleriyle birleştirir. Kod gerektirmeyen bu platform, veritabanı yönetimini yeni başlayan kullanıcıların eline verir ve görev yönetiminden özel uygulama geliştirmeye kadar her şey için mükemmel bir araç haline getirir.

Airtable özellikleri

Airtable, kuruluşunuzun verilerini eyleme geçirilebilir planlar, görevler, deneyimler ve daha fazlasına dönüştürmenizi sağlar. En iyisi, proje yönetimi aracı kod gerektirmez, bu nedenle bu platformu kullanmak için teknik becerilere ihtiyacınız yoktur.

Bu da Airtable'ı pazarlama, ürün, operasyon ve daha birçok alanda teknik bilgiye sahip olmayan kişiler için uygun hale getirir.

1. AI ve iş akışı otomasyonu

Airtable aracılığıyla

Yapay zeka şu anda çok popüler. Hala beta aşamasında olsa da, Airtable şu amaçlar için yeni bir AI aracını test ediyor:

Pazarlama özetleri oluşturma

İçerik takvimlerini otomatik olarak planlayın

Müşteri geri bildirimlerini kategorilere ayırma

Ürün özellikleri oluşturma

İş tanımları oluşturma

Airtable'ın AI'sı, herhangi bir kod veya teknik jargon olmadan çalışmak üzere tasarlanmıştır, bu nedenle AI'ya giriş yapmak için erişilebilir bir yoldur.

AI sizin için uygun değilse, Airtable daha geleneksel sürükle ve bırak tetikleyici tabanlı otomasyonlar sunar. Bu görsel oluşturucu, projeleri yönetirken manuel çabayı ortadan kaldırmak için basit veya daha karmaşık çoklu sekanslı iş akışları oluşturmanıza olanak tanır.

En iyisi de, otomasyonlar Google Çalışma Alanı, Slack ve Facebook ile entegre olduğundan, iş akışınızı tek seferde otomatikleştirebilirsiniz.

2. Arayüz Tasarımcısı ve çoklu görünümler

Airtable aracılığıyla

Daha özel bir görünüm ve his mi istiyorsunuz? Airtable, kod gerektirmeyen Arayüz Tasarımcısı ile takımınız için özel bir arayüz oluşturmanıza olanak tanır. Bunu, Airtable'ı istediğiniz gibi özelleştirme özgürlüğü sunan bir veritabanı şablonu olarak düşünün.

En iyisi, Airtable'ı her kullanıcı için özelleştirebilirsiniz. Çok yönlü araç, veri tablolarına erişebilen ve hassas bilgileri kilit altında tutan sağlam izin yönetimi denetimlerine sahiptir.

Airtable ayrıca aşağıdakiler dahil olmak üzere birden fazla görünüm sunar:

Liste

Zaman çizelgesi

Kanban

Gantt grafiği

Takvim

Izgara

Galeri

Form

3. Özellik

Uygulamalar özelliği yalnızca Enterprise planlarında mevcuttur, ancak çok fazla zaman tasarrufu sağlar. Uygulamalar, projeleri yönetmek için Airtable tarafından oluşturulmuş önceden yapılandırılmış kullanıcı arayüzleri ve ş Akışlarıdır.

Airtable'a kullanım amacınızı söyleyin, sizin için bir uygulama oluştursun. Örneğin, bir ürün lansmanı tasarlayan bir pazarlamacı olduğunuzu söylerseniz, Airtable pazarlama kampanyaları tasarlamak, bütçeleri yönetmek ve lansman etkinliklerini planlamak için bir uygulama başlatır.

4. Raporlama

Airtable , ilişkisel veritabanınızdan etkileşimli, gerçek zamanlı raporlar oluşturur. %100 özelleştirilebilir bir gösterge panelinde grafikler, çizimler ve daha fazlasını oluşturmak için uzantılar bile içerir.

Bu arada, Airtable geliştirme için API'lere erişim sağlar. Kod yazmayı biliyorsanız ve daha özelleştirilmiş Airtable raporlarına ihtiyacınız varsa, bu harika bir seçenektir.

Airtable fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: Kullanıcı başına aylık 20 $, yıllık faturalandırılır

İş: Kullanıcı başına aylık 45 $, yıllık faturalandırılır

Kurumsal Ölçek: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Notion nedir?

Notion'da not alma

Notion, kendisini hepsi bir arada verimlilik aracı olarak tanıtıyor. Mütevazı bir not alma uygulaması olarak başlayan Notion, bugün bilgi yönetimi wiki'leri, görev yönetimi, işbirliği ve daha fazlasını idare edecek güce sahip.

Dahili bilgi, ortak belgeler ve proje izlemeyi tek bir yerde birleştiren sağlam bir çözümdür.

Notion özellikleri

Notion, mütevazı bir not alma uygulaması olarak başladı, ancak kurumsal bilgiden günlük yapılacaklar listenize kadar her şeyi yönetmek için şaşırtıcı derecede sağlam bir çözümdür.

1. Wiki'ler

Notion aracılığıyla

Her işletmenin işleri yapma şekli kendine özgüdür. Ancak Airtable ve Notion arasında, Notion, her şeyi Notion wiki içinde oluşturmak için süreçlerinizi ve fikirlerinizi çalışanların e-posta hesaplarında saklamanıza gerek kalmaz. Bu, SOP'ler ve eğitim kılavuzları gibi tüm iç bilgileri barındırmak için intranet benzeri bir alandır. 🧠

Notion wiki'leri de kod gerektirmez, bu nedenle teknik bilgiye sahip olmayan takımlar bu proje yönetimi aracını çok sevecek. Wiki'ler Slack, Figma ve Jira ile sorunsuz bir şekilde entegre olur ve diğer tüm araçlarınızı tek bir yerde birleştirir.

Burada, bir belgenin en son sürümünü aramak için uğraşmanıza da gerek yok. Notion, tüm wiki'lerde doğrulama tarihlerini içerir, böylece hangi sürümün doğru olduğunu her zaman bilirsiniz.

2. Proje yönetimi

Notion aracılığıyla

Bir takım mı yönetiyorsunuz? Notion Project ile projeleri, kişileri, görevleri, bütçeleri ve daha fazlasını takip edin. Projeleri zaman çizelgesi, tablo, takvim, veritabanı veya pano görünümünde görüntüleyerek iş akışlarınızı hızlı bir şekilde görselleştirin.

Notion, öncelik etiketleri, durum etiketleri ve gelişmiş filtreler ile birlikte gelir, böylece yalnızca sizin için en önemli görevleri görürsünüz. Takımınızın sonraki adımlarını netleştirmek için alt görevler ve bağımlılıklar oluşturun veya Notion'un gerçek zamanlı ilerleme çubukları ile ilerlemelerini görselleştirin.

3. Belgeler

Notlar ve belgeler Notion'un temel unsurlarıdır. Ancak burada sadece metinden bahsetmiyoruz. Notion, harici bir siteye bağlantı vermeden bağlam sağlamak için belgelerinize resim ve video gibi multimedya öğeleri ekler.

Hatta, herkesin dikkatini doğru yerlere çekmek için içerik tabloları, daraltılabilir bölümler veya kod parçacıkları gibi akıllı biçimlendirme özellikleri eklemenize bile olanak tanır.

Takımınızla bir belge üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmaktan çekinmeyin. Notion, gelişmiş arama fonksiyonuyla belgelerinizi düzenlemenizi ve kolayca bulmanızı da çok kolaylaştırır.

Proje kurulumuna daha az zaman ayırıp asıl işinize odaklanmak istiyorsanız, Notion'un şablonlarını kullanın. Sadece birkaç tıklamayla kopyalayıp özelleştirebileceğiniz 800'den fazla belge şablonu ve 900 proje şablonu içerir.

4. Notion AI

Notion aracılığıyla

ChatGPT'yi kullanmak için Notion hesabınızdan çıkmanıza gerek yok: AI asistanı hesabınıza zaten entegre edilmiştir. Notion AI şunları yapabilir:

Toplantı notlarını özetleyin

Eylem öğeleri veya belge özetleri oluşturun

Yazma becerilerinizi geliştirin

Metni çevirin

Pazarlama kampanyaları için stratejiler oluşturun

Tek sorun, Notion AI'nın ücretli planlar için 8 dolarlık bir eklenti ve Ücretsiz planlar için 10 dolarlık bir eklenti olmasıdır. Bu, örneğin ChatGPT premium (20 dolar) gibi hizmetlere göre hala daha ucuzdur, ancak sayıları hesaplarken dikkate alınması gereken bir noktadır. 💲

Bu arada, Notion'da sürükle ve bırak otomasyon özelliği de var, eğer bu sizin hızınıza daha uygunsa. Bu özelliği kullanarak durumları değiştirin, görevleri atayın ve daha fazlasını manuel çaba harcamadan yapın.

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 8 $, yıllık olarak faturalandırılır

İş: Kullanıcı başına aylık 15 $, yıllık olarak faturalandırılır

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Airtable ve Notion: Özellik Karşılaştırması

Gördüğünüz gibi, Airtable ve Notion, birçok özellik sunan platformlardır. Bu platformların özelliklerini birbirleriyle karşılaştıralım.

AI ve otomasyon

Hem Notion hem de Airtable, AI'yı platformlarına entegre ediyor. Dezavantajı ise Airtable AI'nın yalnızca mevcut kullanıcılar için beta sürümü olarak sunulması, yani şu anda kaydolursanız bu özelliğe erişemeyeceksiniz.

Notion AI, ek ücret ödendiği takdirde herkes tarafından kullanılabilir. AI asistanlarının kalitesi oldukça benzerdir, ancak Airtable'ı yeni kullanıyorsanız erişilebilirlik daha büyük bir sorun olabilir.

İşlerinizi yapmak için robotları kullanmaktan hoşlanmıyorsanız, hem Airtable hem de Notion sürükle ve bırak otomasyon araçları sunar. Ancak Notion'un sekansları kullanıcı dostu değildir, bu nedenle otomasyonlara gerçekten meraklıysanız Airtable'ın daha basit kullanıcı arayüzünü tercih etmeniz daha iyi olacaktır.

Kazanan: Notion, yapay zeka için; Airtable, otomasyon için

Veritabanları

Notion veya Airtable'da veritabanları oluşturmak ücretsizdir, ancak Airtable daha çok veri tablolarına odaklanmıştır. Sonuçta, adında "tablo" geçiyor.

Airtable'ın veritabanları daha rafine ve takip etmesi kolaydır. Bu platform, baştan sona bir veritabanı çözümü olarak geliştirilmiştir, bu nedenle elektronik tablolara yoğun olarak güvenen tüm takımlar için ideal bir seçimdir.

Ancak Notion, Airtable'dan daha çok bir proje yönetimi yazılımıdır. Bir veritabanı aracıyla birlikte daha fazla proje yönetimi veya bilgi yönetimi özelliğine ihtiyacınız varsa, Notion daha çok yönlü bir seçim olabilir.

Kazanan: Airtable

Entegrasyonlar

Hangi platformu seçerseniz seçin, muhtemelen halihazırda kullandığınız araçlarla düzinelerce yerel entegrasyonun keyfini çıkaracaksınız. Ancak Notion, Calendly, ClickUp (ahem), Figma, IFTTT ve Zoom dahil olmak üzere daha fazla araçla entegre olur. Airtable'ın kesinlikle bazı harika entegrasyonları vardır, ancak bunlar Notion'unki kadar bol veya özel değildir.

Biraz öğrenme süreci de olabilir.

Kazanan: Notion

Fiyatlandırma planları

Airtable kesinlikle daha pahalı bir seçenektir. Takım üyeliği, kullanıcı başına aylık 20 $ olup yıllık olarak faturalandırılırken, Notion Plus kullanıcı başına aylık 8 $ olup yıllık olarak faturalandırılır.

Ancak, Notion AI için 8 ila 10 dolar ekstra ödeme yaparsanız, iki platformun ilk ücretli kademelerinde fiyatları birbirine yaklaşır. Notion, yükseltilmiş İş kademelerini karşılaştırdığınızda hala daha ucuz seçenektir.

Kazanan: Notion

Reddit'te Notion ve Airtable karşılaştırması

Notion ve Airtable arasındaki çekişmede net bir kazanan yok. Aslında her şey işinize, takımınıza ve ihtiyaçlarınıza bağlı. Her bir platformdan en çok kimin yararlanacağı konusunda daha fazla netlik kazanmak için Reddit'teki uzmanlara danıştık.

Bir kullanıcı bunu basitçe şöyle ifade etti: "Airtable, kod gerektirmeyen bir ilişkisel veritabanıdır. Notion ise not alma ve dokümantasyon içindir."

Bir başkası ise Notion ve Airtable'ı farklı görevler için kullandığını ekledi: "Airtable'da verileri yönetmek daha kolay, Notion'da ise üçüncü taraf bileşenleri eklemek daha kolay. Yani, bazen bir veri setine ihtiyacım oluyor ve bunun ne olduğunu ve neden önemli olduğunu açıklamam gerekiyor.

Notion'da tüm ilgili bilgileri içeren bir wiki oluşturabilir ve yapmaya çalıştığım şeyi kolayca görselleştirebilirim. Ardından, takım üyeleri her bir bileşen otomatik olarak senkronize olurken gerçek zamanlı olarak düzenleme yapabilir. "

Airtable ve Notion'a en iyi alternatif olan ClickUp ile tanışın

Basit organizasyon için görevleri ClickUp Tablo Görünümü'ne sürükleyip bırakın

Notion ve Airtable, bazı çekici proje yönetimi araçlarıdır, bunu kabul etmeliyiz. Ancak bu platformlar her şeyi iyi yapmaz.

Hala işinizi yapmak için farklı platformlar ve diğer araçlar arasında geçiş yapmanız gerekiyor, bunun neresi eğlenceli? 👀

ClickUp ise, belgelerinizi (wiki'ler dahil), ilişkisel veritabanlarınızı ve AI aracınızı tek bir uyumlu deneyimde birleştiren, gerçek anlamda hepsi bir arada bir iş platformudur.

ClickUp Belgeleri ile gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

ClickUp Docs, zengin biçimlendirme ve eğik çizgi komutlarının daha verimli çalışmasını sağlar

ClickUp Docs, takımınızın büyük fikirler üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmasını sağlar. Düzenlemeler isteyin, yorumlar bırakın ve diğer kullanıcıları etiketleyerek fikirlerinizi rekor sürede mükemmelleştirin. Docs, takımınızın birkaç tıklamayla işini halletmesi için gömülebilir tablolar, multimedya ve yer imleri bile sunar.

Güzel, değil mi?

Endişelenmeyin, her şeyi sizin için düzenledik ve tam olarak aradığınızı bulabilmeniz için güçlü bir arama alanı sağladık.

Gerçekten aceleniz varsa (veya sadece profesyonellerin işi sizin için yapmasını istiyorsanız), ClickUp şablonunu kullanarak iş gününüzü kurtarın.

Ağır işi ClickUp AI'ya bırakın

ClickUp AI'yı kullanarak daha hızlı yazın ve metinlerinizi, e-posta yanıtlarınızı ve daha fazlasını düzeltin

ClickUp AI, dünyanın ilk işe özel AI asistanıdır. AI'yı, rolünüze ve kullanım durumunuza göre yüzlerce özel olarak tasarlanmış araç sunmak için geliştirdik.

Örneğin, pazarlama alanında çalışıyorsanız, AI'dan e-postalar yazmasını, içerik özetleri oluşturmasını veya kampanya stratejileri geliştirmesini isteyebilirsiniz.

ClickUp AI, ClickUp evreninde yer alır, bu nedenle işinizle AI aracınız arasında geçiş yapmanıza gerek yoktur. Her şey tek bir yerde bulunur, böylece daha iyi odaklanabilir ve daha verimli iş günleri geçirebilirsiniz.

ClickUp ile sağlam bir veritabanı oluşturun

Çok yönlü ClickUp 3. 0 Tablo görünümü ve Takvim görünümü arasında geçiş yaparak tüm işlerinizi en iyi şekilde görselleştirin

Elbette, hem Airtable hem de Notion veritabanı özelliklerine sahiptir, ancak ClickUp Tablo görünümünün yanına bile yaklaşamazlar. Bu görünüme geçerek, aşağıdakiler dahil her türlü veriyi yönetmek için hızlı elektronik tablolar ve veritabanları oluşturabilirsiniz:

Müşteri iletişim bilgileri (CRM)

Bütçeler

Proje durumları

Kod gerektirmeyen veritabanımız, Airtable, Google E-Tablolar ve Excel'in yerini kolayca alır. Hatta görevleri, belgeleri ve bağımlılıkları verilerinize bağlayarak, kaliteli işi destekleyen bağlam açısından zengin bir veritabanı oluşturmanıza olanak tanır.

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 19 $

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp ile Bilgi Tabanınızı Veri Yönetimi ile Birleştirin

Airtable ve Notion arasındaki rekabette, her iki platformun da güçlü ve zayıf yönleri vardır. Kolay düğmeye basın ve her beş dakikada bir platform değiştirmenin zahmetinden kurtulun — ClickUp'ı tercih edin. 🙌

Çok yönlü iş platformumuz, belgeleri, veritabanlarını ve AI araçlarını sorunsuz bir deneyime entegre ederek iş akışınızı basitleştirir ve takım işbirliğini artırır. Sevmeyecek ne var ki?

Kendiniz deneyin: Ücretsiz ClickUp Çalışma Alanınızı şimdi oluşturun.