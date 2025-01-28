2025'in En İyi 10 Scribe Alternatifi ve Rakibi

İster yeni bir çalışan için oryantasyon kılavuzu oluşturuyor ister bir müşterinin platformunuza nasıl giriş yapabileceğini açıklıyor olun, nasıl yapılır kılavuzları tam anlamıyla hayat kurtarıcıdır.
Scribe'ın parladığı nokta budur. Scribe, işiniz sırasında sizi "takip eder" ve iş arkadaşlarınızla veya müşterilerinizle paylaşabileceğiniz adım adım süreç belgeleri oluşturur.
Görsel kılavuzlar ve adım adım kılavuzlar oluşturmak, zaman kazanmanıza, tekrarlayan sorguları önlemenize ve uzaktaki takımlar için süreçleri ölçeklendirmenize yardımcı olabilir.
Ancak, nasıl yapılır kılavuzlarını kolaylıkla yakalamanıza, düzenlemenize ve paylaşmanıza yardımcı olabilecek başka Scribe alternatifleri de vardır.
Bu kılavuzda, hızlı kılavuzlar oluşturmak için değerlendirebileceğiniz diğer Scribe alternatiflerine göz atacağız!
Bir Scribe alternatifinde nelere dikkat etmelisiniz?
Scribe alternatiflerini değerlendirirken aşağıdaki özelliklere dikkat edin:
- Chrome ve Microsoft Edge'den Mac ve Windows için masaüstü uygulamalarına kadar çeşitli platformlarda kullanın
- Kılavuza video ve resim ekleme
- Daha az tıklama ile kılavuzlar oluşturmak için tercih ettiğiniz tarayıcıya eklenebilen uzantılara erişim
- Adım adım kılavuzları otomatik olarak oluşturma
- Şirket logosu, özel renkler vb. gibi kişiselleştirilmiş markalama kullanarak belgeleri düzenleme ve özelleştirme
- E-posta yoluyla veya wiki veya LMS'nize gömülü olarak anında süreç belgelerini paylaşma
- Belgeyi PDF olarak dışa aktarma
- AI'dan yararlanarak her türlü süreç için kullanışlı SOP'lar, eğitim kılavuzları vb. oluşturun
Scribe'ın da sınırlamaları vardır — bazı kullanıcılar, Scribe'ın raporlama özelliklerinin hataya açık olduğunu iddia etmektedir. Ayrıca, kılavuzları PDF biçiminde dışa aktardığınızda, radyo düğmesinin boyutu her zaman tutarlı olmaz.
Yukarıdaki özellikleri değerlendirirken, Scribe'ın sınırlamalarını göz önünde bulundurun ve özel gereksinimlerinize daha uygun bir yazılım seçin.
2024'te Kullanabileceğiniz En İyi 10 Scribe Alternatifi
Adım adım kılavuzları hızlı ve etkili bir şekilde oluşturmak için en iyi 10 Scribe alternatifine göz atalım:
1. ClickUp
ClickUp bir proje yönetimi yazılımı olarak kabul edilir, ancak çoklu kullanım durumları için özelleştirmek için daha fazla güç ve değer içerir. Örneğin, çeşitli Standart Çalışma Prosedürleri (SOP'ler) oluşturmak için kullanabilirsiniz.
ClickUp, iki ana özelliği ile Scribe'a alternatif bir SOP yazılımıdır.
1. ClickUp Clips
Clickup'ın Clip özelliği, eğitim ve SOP videolarını hızlı bir şekilde oluşturmanıza olanak tanır:
Ekran kayıtlarını (ekranınız, uygulama pencereniz veya tarayıcı sekmenizi içerir) paylaşarak gerekli tüm bilgileri yakalayın ve hiçbir bağlamın kaybolmamasını sağlayın.
Ayrıca, bu kayıtları kaydedebilir ve tarayıcıdan doğrudan oynatılan bir genel bağlantı kullanarak başkalarıyla paylaşabilirsiniz. Kayıtlarınızdan bir görev oluşturabilir, açıklama ekleyebilir ve hemen eylem için doğru takım üyelerine atayabilirsiniz.
2. ClickUp Belgeleri
Ayrıca, ClickUp Docs özelliği ile yeni çalışanlar için değer odaklı eğitim veya SOP materyalleri oluşturabilirsiniz:
ClickUp Doc, ihtiyaçlarınızı desteklemek için medya, biçimlendirme ve yapı ile eksiksiz belgeler oluşturmanıza yardımcı olur.
Belge şablonları, sıfırdan başlamadan ihtiyacınız olan tüm temel bileşenleri içerir. Bileşenlere örnek olarak özel durumlar, özel alanlar, özel görünümler, proje yönetimi vb. verilebilir.
POC'leri etiketleyebilir veya bahsedebilir ve eğitim süreçlerinizi ve yönergelerinizi ayrıntılı olarak açıklamak için iç içe geçmiş alt sayfalar oluşturabilirsiniz. Ayrıca statik ve dinamik belgeler için sürüm kontrolü uygulayabilirsiniz.
ClickUp Docs özelliği, SOP şablonları ve oryantasyon şablonlarından oluşan hazır bir depo sunar :
İşte ClickUp tarafından hazırlanan bir İK SOP şablonu örneği:
Bu şablonu kullanarak yeni işe alım süreçlerini tanımlayın ve tek bir tıklama ile departmanlar arasında bilgi paylaşın. ClickUp'ın sanal beyaz tahtası, işe alımdan oryantasyona kadar tüm İK görevlerinizi düzenlemenize yardımcı olur.
ClickUp'ın en iyi özellikleri:
- Süreç haritalama, iş tanımı vb. için kapsamlı SOP şablonları kütüphanesine tek tıklamayla erişim
- ClickUp'taki Pano görünümü ile her süreci mantıklı bir adım dizisi halinde düzenleyin
- Adım adım kılavuzlar, kontrol listeleri ve ayrıntılı süreç açıklamaları oluşturma sürecini basitleştirin
- Takım üyelerinin SOP'leri geliştirmek, iyileştirmek ve güncellemek için birlikte çalışabileceği bir işbirliği merkezi olarak da işlev görür
- ClickUp'taki Gantt grafiği ile görevlere öncelik verin ve son tarihler atayın
- SOP yazılımı içinde kullanıcı rollerini segmentlere ayırın ve tanımlayın
- ClickUp'taki Tablo görünümü ile SOP belgesini ve ilgili bileşenleri düzenleyin
ClickUp sınırlamaları:
- Ücretsiz plan, depolama ve gelişmiş SOP yazılım özelliklerine erişim açısından kısıtlayıcı olabilir
- Platformun geniş özellik yelpazesi yeni kullanıcılar için biraz karmaşık olabilir
ClickUp fiyatlandırması:
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $, yıllık faturalandırılır
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 $, yıllık olarak faturalandırılır
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
ClickUp puanları ve yorumları:
- G2: 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (3.000+ yorum)
2. UserGuiding
UserGuiding, kodlama gerektirmeden kolay, hızlı ve çok yönlü ürün tanıtımları oluşturmanıza olanak tanıyan bir kullanıcı onboarding platformudur.
UserGuiding ve Scribe arasındaki temel fark, UserGuiding'in sürükleyici ürün tanıtımları oluşturmaya yardımcı olması, Scribe'ın ise adım adım ürün kılavuzları için daha uygun olmasıdır.
UserGuiding'in en iyi özellikleri:
- Öğrenme eğrisi yok
- Aracı kullanma konusunda yararlı kaynaklar, kontrol listeleri ve adım adım talimatlar
- Fiyatına göre en iyi değer
UserGuiding sınırlamaları:
- Bütçeniz kısıtlıysa pahalı olabilir
- Analitik daha ayrıntılı olabilir ve daha iyi uygulama entegrasyonlarına ihtiyaç duyabilir
UserGuiding fiyatlandırması:
- Temel Plan: 89 $/ay, yıllık faturalandırılır
- Profesyonel Plan: 389 $/ay, yıllık faturalandırılır
- Kurumsal Plan: 689 $+/ay, yıllık faturalandırılır
UserGuiding puanları ve yorumları:
- G2: 4,7/5 (150+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (50+ yorum)
3. Loom
Loom, Scribe gibi ekranınızı kaydetmenize yardımcı olan yapay zeka destekli bir video mesajlaşma uygulamasıdır. Web arayüzünü kullanarak ekranınızı kaydedebilir ve/veya ön kamerayla yüzünüzü kaydedebilirsiniz.
Loom, yalnızca ekranı veya yüzünüzü kaydetme ve her ikisini aynı anda kaydetme seçeneklerine sahiptir.
Loom, daha hızlı iletişimi kolaylaştırır. Her şey için toplantı yapmanıza gerek yoktur.
2 dakikalık hızlı bir geri bildiriminiz mi var? Video mesajınızı kaydedin ve bağlamı kaybetmeden paydaşlarınızla paylaşın. Bu, uzak takımlar için harika bir ek özellik.
Bu araç, özellikle asenkron işler için kullanımı kolaydır. Daha fazla bağlam için videonuza CTA'lar, yorumlar, görevler ve emojiler ekleyin.
Loom'un en iyi özellikleri:
- Chrome uzantısı ve masaüstü/mobil uygulama olarak mevcuttur
- Google Çalışma Alanı, Slack vb. ile tek tıklamayla entegrasyon sunar.
- 50'den fazla dilde transkript ve altyazı sağlar
- Satış, mühendislik, müşteri desteği, tasarım ve daha fazlası gibi çeşitli kullanım durumları için video mesajlaşma şablonları sunar
- AI yetenekleri arasında otomatik başlıklar, özetler, görevler, bölümler ve videodaki garip boşlukları ortadan kaldırmak için sessizlik kaldırma bulunur
Loom sınırlamaları:
- Kullanıcılar, kullanıcı arayüzünün dağınık olduğunu ve bu nedenle Scribe'a göre öğrenme eğrisinin daha dik olduğunu belirtiyor
Loom fiyatlandırması:
- Başlangıç (Bireyler için): Ücretsiz plan
- İş (Takımlar için): 12,5 $/oluşturucu/ay, yıllık faturalandırılır
- Enterprise (büyüyen takımlar için): Özel fiyatlandırma
Loom puanları ve yorumları:
- G2: 4,7/5 (1.500+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (300'den fazla yorum)
4. Trainual
Trainual içeriğinizi sizin için yazabilir. Nasıl mı? Elbette yapay zeka ile. Ayrıca Trainual, iş akışı süreçlerini, SOP'leri, Wiki'leri vb. kolaylıkla ve hızlı bir şekilde oluşturmak için yüzlerce sektöre özel şablon sunar.
Trainual, eğitim ve oryantasyon belgelerine, SOP'lere, bilgi tabanına ve daha fazlasına merkezi bir yerden erişmenizi sağlayan eksiksiz bir yazılımdır. Ekranınızı kaydedebilir ve 700'den fazla yerden içerik (video dosyası yükleme seçeneği, PDF'ler, GIF'ler ve daha fazlası dahil) ekleyebilirsiniz!
Trainual'ın en iyi özellikleri:
- İK ve bordro sisteminizi Slack, Dropbox vb. gibi favori uygulamalarınızla entegre edin.
- 1000'den fazla süreç yazarı ve SOP uzmanından oluşan bir topluluğa erişim
- Takımın yapılacaklar listesi üzerinde eğitime öncelik verebilmesi için her süreç için akıllı Zaman Tahminleri sunar
Trainual sınırlamaları:
- Scribe'ın yaptığı gibi otomatik olarak nasıl yapılır kılavuzları oluşturamaz
- Fiyat skalasının üst segmentinde yer alır
Trainual fiyatlandırması:
- Küçük İşletmeler: 250 $/ay (1-50 çalışan)
- Büyüyen İşletmeler: 417 $/ay (51-100 çalışan)
- Sınırsız: Özel fiyatlandırma
Trainual puanları ve yorumları:
- G2: 4,7/5 (500'den fazla yorum)
- Capterra: 4,8/5 (400+ yorum)
5. InVision
InVision, etkileşimli prototipler oluşturmanıza yardımcı olan bir dijital ürün tasarım platformudur. Dijital beyaz tahtası Freehand, AWS, Atlassian, Xbox vb. şirketlerin güçlü şablonlarını sunan öne çıkan bir özelliktir.
Sürükleyici maketler oluşturun ve yaptığınız çalışmaları sergileyin. InVision'ı kullanıcı testleri, müşteri sunumları ve tasarım doğrulama için de kullanabilirsiniz.
InVision'ın en iyi özellikleri:
- Dijital ürün ş akışı oluşturmayı denemek için ücretsiz deneme
- Farklı kategoriler ve roller için yüzlerce şablon
- Kategoriler arasında beyin fırtınası, strateji ve planlama, tel kafes ve akış şemaları ve daha fazlası bulunur
- Tıklanabilir ve etkileşimli tasarımlar, kullanımı kolaylaştırır
InVision sınırlamaları:
- Varlıkları başka yazılımlara yerleştirmek zor bir iştir
- Bir akışta tıklama yaparken, ana menüye geri dönmeden diğer ekranlara kolayca geçmenin bir yolu yoktur
- Figma veya Sketch gibi tasarım için ayrı bir yazılıma ihtiyacınız var
InVision fiyatlandırması:
- Özel fiyatlandırma
InVision puanları ve yorumları:
- G2: 4,7/5 (500'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (700+ yorum)
6. Shepherd. js
Shepherd. js, ürün turları oluştururken kullanışlı olan açık kaynaklı bir araçtır. Bu araç, teknik bilgiye sahip kişiler (geliştiriciler, analistler vb.) için özel olarak tasarlanmıştır. Shepherd. js'nin kapsamlı kitaplığını kullanarak AI destekli oryantasyon prosedürleri oluşturabilirsiniz.
Shepherd. js'nin en iyi özellikleri:
- Kullanıcıları uygulamanızda/web sitenizde yönlendirmek için site turları oluşturun
- 11.gitHub'da 5 bin yıldız ve 620 fork
- Vue.js, Ember.js, JavaScript, React ve AngularJS ile entegre
Shepherd. js sınırlamaları:
- Kullanıcılara göre, bazen Shepherd'ın öğeleri, düğmeler dahil olmak üzere düzgün çalışmıyor
- Kullanıcılar, özellikle kaydırma konusunda gezinmenin zor olduğunu belirtiyor
- Çoklu tarayıcı desteğinin olmaması
Shepherd. js fiyatlandırması:
- GitHub'da ücretsiz olarak mevcuttur
Shepherd. js puanları ve yorumları:
- G2: 5/5 (2 yorum)
- Capterra: 5/5 (20+ yorum)
7. UiPath
UiPath, belgeleri, görevleri vb. AI'ya devretmenize olanak tanıyan akıllı bir belge işleme platformudur.
- Belgeyi anlama
- Verileri ayıklama, yorumlama ve işleme
- Görüntüleri, PDF'leri, el yazıları, imzaları ve taramaları tarama ve işleme
UiPath'in en iyi özellikleri:
- Sürükle ve bırak belge anlama etkinlikleri ve kullanıcı dostu bir arayüz
- Anında iş akışı otomasyonu için bir eğitim oluşturma eklentisi sağlar
- Kodlama veya komut dosyası yazma bilgisi gerekmez
UiPath sınırlamaları:
- Kullanıcılar yeni sürümün yavaş olduğunu bildiriyor
- Kullanıcı başına lisans maliyeti rakiplerine kıyasla daha yüksektir
UiPath fiyatlandırması:
- Ücretsiz: 0
- Avantaj: Aylık 420 $'dan başlayan fiyatlarla
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
UiPath puanları ve yorumları:
- G2: 4,6/5 (6.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (700+ yorum)
8. Folge
Scribe alternatiflerinin listesi, Folge'den bahsetmeden eksik kalır. Platform, birkaç tıklama ile süreç bilgilerinizi oluşturmanıza, paylaşmanıza ve yönetmenize olanak tanır.
Herkes, profesyonel ve görsel olarak çekici adım adım kılavuzlar ve öğreticileri dörtte bir zaman ve çabayla oluşturmak ister. İşte bu noktada, Folge gibi aşırı basit ve sezgisel bir araç yardımcı olabilir.
Bu araçla açıklamalar oluşturun, ekran görüntülerini kişiselleştirin ve uygulamalar, eğitimler, ürünler, görevler vb. arasında gezin.
En iyi özellikler:
- Kılavuzlar/dokümantasyon içindeki veri sızıntılarını önlemek için hassas verileri bulanıklaştırın
- Açıklama ekleme, adımları kaldırma, ok ekleme ve daha fazlası gibi her adımı düzenleyin ve özelleştirin
- Özel düzenlere erişim ile yedi biçiminde dışa aktarma seçenekleri
Aşağıdaki sınırlamalar geçerlidir:
- Bazen ekran görüntüsü sekmeyi de yakalayabilir
- Kullanıcılar tıklarken küçük gecikmeler yaşıyor
- Yazılım içindeki bir bulut çözümünden yedekleme/geri yükleme özelliği mevcut değildir
Folge fiyatlandırması:
- Ücretsiz: 0 $ (5 kullanıcı)
- Kişisel lisans: Akademik indirimle 75 $
- İş lisansı: 140 $
Değerlendirmeleri ve yorumları takip edin:
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: 4,8/5 (50+ yorum)
9. Zight (Eski adıyla CloudApp)
Göz ardı etmemeniz gereken bir başka güçlü Scribe alternatifi ise Zight (eski adıyla CloudApp)dır.
Zight, videolar, GIF'ler, ekran görüntüleri ve daha fazlası gibi görselleri paylaşan, kaydeden ve barındıran hepsi bir arada bir görsel paylaşım platformudur. Videolarınızı düzenleyebilir, bulanıklaştırabilir, kırpabilir, seslendirme, metin vb. ekleyebilirsiniz. Bu platformu kullanarak ekran görüntülerini ve GIF'leri bir üst seviyeye taşıyın.
Zight'ın en iyi özellikleri:
- Mac, Windows, Chrome ve iOS için mevcuttur
- Öğeleri e-postalara ve sohbet uygulamalarına sürükleyip bırakın
- Microsoft Teams, Zendesk, Lucidchart, JIRA ve daha fazlasıyla entegre olur
- Ekrandaki her şeyin GIF'ini oluşturma ve kaydetme özelliği
Zight sınırlamaları:
- Zight, ekran kayıtlarını paylaşmanıza yardımcı olurken, Scribe gibi adım adım kılavuzlar oluşturma özelliği geliştirilebilir
- Arayüzün öğrenme eğrisi vardır
- Ücretsiz plan, kayıtları 90 saniye ile sınırlar
- Kullanıcıların yardım alabileceği destek forumu yok
Zight fiyatlandırması:
- Ücretsiz: 0 $ (25 adede kadar)
- Artıları: 9,95 $'dan başlayan fiyatlarla
- Takım: Kullanıcı başına 8 $'dan başlayan fiyatlarla (en az iki kullanıcı)
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Zight puanları ve yorumları:
- G2: 4,6/5 (1.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (100'den fazla yorum)
10. FlowShare
FlowShare, arka planda çalıştırabileceğiniz uçtan uca bir süreç belgeleme aracıdır. Araç, iş akışınızı ve görevlerinizi belgelemek için devreye girer ve süreç boyunca sizin için adım adım bir kılavuz oluşturur.
Kullandığınız yazılımdan bağımsız olarak, FlowShare her adımı belgeleyebilir ve takımınızla paylaşabileceğiniz markalı bir süreç kılavuzu sunabilir.
FlowShare'in en iyi özellikleri:
- Dışa aktar düğmesine bastığınız anda kılavuzlarınızı markanıza uyacak şekilde biçimlendiren marka şablonları sunarak tutarlı bir marka kimliği sağlar
- Hassas verileri bulanıklaştırın ve değerli zamanınızdan saatler kazanın
- SOP oluşturma sürecini hızlandırmak için otomatik kısa açıklamalar vb.
- Birden fazla dışa aktarma seçeneği (PDF, PPTX, Etkileşimli Demo, PNG, DOCX, HTML vb.)
FlowShare sınırlamaları:
- Şu anda yalnızca Windows'ta mevcuttur
- Scribe ile karşılaştırıldığında kılavuz oluşturma süreci daha yavaştır
FlowShare fiyatlandırması:
- Express: Çalışma alanı başına aylık 21 $, yıllık faturalandırılır
- Profesyonel: Çalışma alanı başına aylık 40 $ (Tek), Çalışma alanı başına aylık 32 $ (3+ Takım), 10+ takım üyesi için özel fiyatlandırma
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
FlowShare puanları ve yorumları:
- G2: 4,8/5 (2 yorum)
- Capterra: 4,8/5 (33 yorum)
ClickUp ile kaliteli SOP'lar artık elinizin altında
SOP'lar ve kapsamlı belgeler oluşturmak, uzaktan çalışan takımlar için hayati önem taşır.
Ancak, nasıl yapılır süreç belgeleri oluşturmak, zaten zaman sıkıntısı çeken takım üyeleri için zor olabilir. Günlük iş akışınıza kolayca entegre edilebilen veya ideal olarak takımınızın halihazırda kullandığı bir araç istiyorsunuz.
ClickUp, çok yönlü bir araç olarak burada ortaya çıkıyor. ClickUp sadece bir proje yönetimi yazılımı değildir. Süreç belgeleme iş akışınızı hızlandırmanıza yardımcı olmak için ClickUp Belgeleri, ClickUp Klipleri vb. gibi çok çeşitli özellikler sunar.
Daha hızlı çalışmak ve kaliteli SOP'lar oluşturmak istiyorsanız, ClickUp tam size göre. Başlamaya hazır mısınız? Şimdi kaydolun!