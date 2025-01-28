2025'in En İyi 10 Scribe Alternatifi ve Rakibi

İster yeni bir çalışan için oryantasyon kılavuzu oluşturuyor ister bir müşterinin platformunuza nasıl giriş yapabileceğini açıklıyor olun, nasıl yapılır kılavuzları tam anlamıyla hayat kurtarıcıdır.

Scribe'ın parladığı nokta budur. Scribe, işiniz sırasında sizi "takip eder" ve iş arkadaşlarınızla veya müşterilerinizle paylaşabileceğiniz adım adım süreç belgeleri oluşturur.

Görsel kılavuzlar ve adım adım kılavuzlar oluşturmak, zaman kazanmanıza, tekrarlayan sorguları önlemenize ve uzaktaki takımlar için süreçleri ölçeklendirmenize yardımcı olabilir.

Ancak, nasıl yapılır kılavuzlarını kolaylıkla yakalamanıza, düzenlemenize ve paylaşmanıza yardımcı olabilecek başka Scribe alternatifleri de vardır.

Bu kılavuzda, hızlı kılavuzlar oluşturmak için değerlendirebileceğiniz diğer Scribe alternatiflerine göz atacağız!

Bir Scribe alternatifinde nelere dikkat etmelisiniz?

Scribe alternatiflerini değerlendirirken aşağıdaki özelliklere dikkat edin:

Chrome ve Microsoft Edge'den Mac ve Windows için masaüstü uygulamalarına kadar çeşitli platformlarda kullanın

Kılavuza video ve resim ekleme

Daha az tıklama ile kılavuzlar oluşturmak için tercih ettiğiniz tarayıcıya eklenebilen uzantılara erişim

Adım adım kılavuzları otomatik olarak oluşturma

Şirket logosu, özel renkler vb. gibi kişiselleştirilmiş markalama kullanarak belgeleri düzenleme ve özelleştirme

E-posta yoluyla veya wiki veya LMS'nize gömülü olarak anında süreç belgelerini paylaşma

Belgeyi PDF olarak dışa aktarma

AI'dan yararlanarak her türlü süreç için kullanışlı SOP'lar, eğitim kılavuzları vb. oluşturun

Scribe'ın da sınırlamaları vardır — bazı kullanıcılar, Scribe'ın raporlama özelliklerinin hataya açık olduğunu iddia etmektedir. Ayrıca, kılavuzları PDF biçiminde dışa aktardığınızda, radyo düğmesinin boyutu her zaman tutarlı olmaz.

Yukarıdaki özellikleri değerlendirirken, Scribe'ın sınırlamalarını göz önünde bulundurun ve özel gereksinimlerinize daha uygun bir yazılım seçin.

2024'te Kullanabileceğiniz En İyi 10 Scribe Alternatifi

Adım adım kılavuzları hızlı ve etkili bir şekilde oluşturmak için en iyi 10 Scribe alternatifine göz atalım:

1. ClickUp

ClickUp Çalışma Alanınızın herhangi bir yerinden bir nasıl yapılır kılavuzu veya SOP oluşturun ve iç içe geçmiş alt sayfalar, tablolar ve stil seçenekleri ekleyerek mükemmel bir yapı oluşturun

ClickUp bir proje yönetimi yazılımı olarak kabul edilir, ancak çoklu kullanım durumları için özelleştirmek için daha fazla güç ve değer içerir. Örneğin, çeşitli Standart Çalışma Prosedürleri (SOP'ler) oluşturmak için kullanabilirsiniz.

ClickUp, iki ana özelliği ile Scribe'a alternatif bir SOP yazılımıdır.

Clickup'ın Clip özelliği, eğitim ve SOP videolarını hızlı bir şekilde oluşturmanıza olanak tanır:

İndirme gerektirmeyen ve kaydetme işleminden hemen sonra görüntülenebilen doğrudan tarayıcı bağlantısı ile video mesajınızı paylaşın

Ekran kayıtlarını (ekranınız, uygulama pencereniz veya tarayıcı sekmenizi içerir) paylaşarak gerekli tüm bilgileri yakalayın ve hiçbir bağlamın kaybolmamasını sağlayın.

Ayrıca, bu kayıtları kaydedebilir ve tarayıcıdan doğrudan oynatılan bir genel bağlantı kullanarak başkalarıyla paylaşabilirsiniz. Kayıtlarınızdan bir görev oluşturabilir, açıklama ekleyebilir ve hemen eylem için doğru takım üyelerine atayabilirsiniz.

Ayrıca, ClickUp Docs özelliği ile yeni çalışanlar için değer odaklı eğitim veya SOP materyalleri oluşturabilirsiniz:

ClickUp'ın Belgeler özelliğini kullanarak güzel belgeler, wiki sayfaları ve daha fazlasını oluşturun ve takımınızla sorunsuz bir şekilde fikirlerinizi hayata geçirin

ClickUp Doc, ihtiyaçlarınızı desteklemek için medya, biçimlendirme ve yapı ile eksiksiz belgeler oluşturmanıza yardımcı olur.

Belge şablonları, sıfırdan başlamadan ihtiyacınız olan tüm temel bileşenleri içerir. Bileşenlere örnek olarak özel durumlar, özel alanlar, özel görünümler, proje yönetimi vb. verilebilir.

POC'leri etiketleyebilir veya bahsedebilir ve eğitim süreçlerinizi ve yönergelerinizi ayrıntılı olarak açıklamak için iç içe geçmiş alt sayfalar oluşturabilirsiniz. Ayrıca statik ve dinamik belgeler için sürüm kontrolü uygulayabilirsiniz.

ClickUp Docs özelliği, SOP şablonları ve oryantasyon şablonlarından oluşan hazır bir depo sunar :

ClickUp Müşteri Kaydı Şablonu ile sorunsuz bir müşteri kaydı deneyimi oluşturun

İşte ClickUp tarafından hazırlanan bir İK SOP şablonu örneği:

ClickUp'ın İK SOP Şablonu, İK süreçlerini ve prosedürlerini oluşturmanıza, yönetmenize ve izlemenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Bu şablonu kullanarak yeni işe alım süreçlerini tanımlayın ve tek bir tıklama ile departmanlar arasında bilgi paylaşın. ClickUp'ın sanal beyaz tahtası, işe alımdan oryantasyona kadar tüm İK görevlerinizi düzenlemenize yardımcı olur.

ClickUp'ın en iyi özellikleri:

Süreç haritalama , iş tanımı vb. için kapsamlı SOP şablonları kütüphanesine tek tıklamayla erişim

ClickUp'taki Pano görünümü ile her süreci mantıklı bir adım dizisi halinde düzenleyin

Adım adım kılavuzlar, kontrol listeleri ve ayrıntılı süreç açıklamaları oluşturma sürecini basitleştirin

Takım üyelerinin SOP'leri geliştirmek, iyileştirmek ve güncellemek için birlikte çalışabileceği bir işbirliği merkezi olarak da işlev görür

ClickUp'taki Gantt grafiği ile görevlere öncelik verin ve son tarihler atayın

SOP yazılımı içinde kullanıcı rollerini segmentlere ayırın ve tanımlayın

ClickUp'taki Tablo görünümü ile SOP belgesini ve ilgili bileşenleri düzenleyin

ClickUp sınırlamaları:

Ücretsiz plan, depolama ve gelişmiş SOP yazılım özelliklerine erişim açısından kısıtlayıcı olabilir

Platformun geniş özellik yelpazesi yeni kullanıcılar için biraz karmaşık olabilir

ClickUp fiyatlandırması:

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $, yıllık faturalandırılır

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $, yıllık olarak faturalandırılır

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ClickUp puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (3.000+ yorum)

2. UserGuiding

userGuiding aracılığıyla

UserGuiding, kodlama gerektirmeden kolay, hızlı ve çok yönlü ürün tanıtımları oluşturmanıza olanak tanıyan bir kullanıcı onboarding platformudur.

UserGuiding ve Scribe arasındaki temel fark, UserGuiding'in sürükleyici ürün tanıtımları oluşturmaya yardımcı olması, Scribe'ın ise adım adım ürün kılavuzları için daha uygun olmasıdır.

UserGuiding'in en iyi özellikleri:

Öğrenme eğrisi yok

Aracı kullanma konusunda yararlı kaynaklar, kontrol listeleri ve adım adım talimatlar

Fiyatına göre en iyi değer

UserGuiding sınırlamaları:

Bütçeniz kısıtlıysa pahalı olabilir

Analitik daha ayrıntılı olabilir ve daha iyi uygulama entegrasyonlarına ihtiyaç duyabilir

UserGuiding fiyatlandırması:

Temel Plan: 89 $/ay, yıllık faturalandırılır

Profesyonel Plan: 389 $/ay, yıllık faturalandırılır

Kurumsal Plan: 689 $+/ay, yıllık faturalandırılır

UserGuiding puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (150+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (50+ yorum)

3. Loom

loom aracılığıyla

Loom, Scribe gibi ekranınızı kaydetmenize yardımcı olan yapay zeka destekli bir video mesajlaşma uygulamasıdır. Web arayüzünü kullanarak ekranınızı kaydedebilir ve/veya ön kamerayla yüzünüzü kaydedebilirsiniz.

Loom, yalnızca ekranı veya yüzünüzü kaydetme ve her ikisini aynı anda kaydetme seçeneklerine sahiptir.

Loom, daha hızlı iletişimi kolaylaştırır. Her şey için toplantı yapmanıza gerek yoktur.

2 dakikalık hızlı bir geri bildiriminiz mi var? Video mesajınızı kaydedin ve bağlamı kaybetmeden paydaşlarınızla paylaşın. Bu, uzak takımlar için harika bir ek özellik.

Bu araç, özellikle asenkron işler için kullanımı kolaydır. Daha fazla bağlam için videonuza CTA'lar, yorumlar, görevler ve emojiler ekleyin.

Loom'un en iyi özellikleri:

Chrome uzantısı ve masaüstü/mobil uygulama olarak mevcuttur

Google Çalışma Alanı, Slack vb. ile tek tıklamayla entegrasyon sunar.

50'den fazla dilde transkript ve altyazı sağlar

Satış, mühendislik, müşteri desteği, tasarım ve daha fazlası gibi çeşitli kullanım durumları için video mesajlaşma şablonları sunar

AI yetenekleri arasında otomatik başlıklar, özetler, görevler, bölümler ve videodaki garip boşlukları ortadan kaldırmak için sessizlik kaldırma bulunur

Loom sınırlamaları:

Kullanıcılar, kullanıcı arayüzünün dağınık olduğunu ve bu nedenle Scribe'a göre öğrenme eğrisinin daha dik olduğunu belirtiyor

Loom fiyatlandırması:

Başlangıç (Bireyler için): Ücretsiz plan

İş (Takımlar için): 12,5 $/oluşturucu/ay, yıllık faturalandırılır

Enterprise (büyüyen takımlar için): Özel fiyatlandırma

Loom puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (1.500+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (300'den fazla yorum)

4. Trainual

trainual aracılığıyla

Trainual içeriğinizi sizin için yazabilir. Nasıl mı? Elbette yapay zeka ile. Ayrıca Trainual, iş akışı süreçlerini, SOP'leri, Wiki'leri vb. kolaylıkla ve hızlı bir şekilde oluşturmak için yüzlerce sektöre özel şablon sunar.

Trainual, eğitim ve oryantasyon belgelerine, SOP'lere, bilgi tabanına ve daha fazlasına merkezi bir yerden erişmenizi sağlayan eksiksiz bir yazılımdır. Ekranınızı kaydedebilir ve 700'den fazla yerden içerik (video dosyası yükleme seçeneği, PDF'ler, GIF'ler ve daha fazlası dahil) ekleyebilirsiniz!

Trainual'ın en iyi özellikleri:

İK ve bordro sisteminizi Slack, Dropbox vb. gibi favori uygulamalarınızla entegre edin.

1000'den fazla süreç yazarı ve SOP uzmanından oluşan bir topluluğa erişim

Takımın yapılacaklar listesi üzerinde eğitime öncelik verebilmesi için her süreç için akıllı Zaman Tahminleri sunar

Trainual sınırlamaları:

Scribe'ın yaptığı gibi otomatik olarak nasıl yapılır kılavuzları oluşturamaz

Fiyat skalasının üst segmentinde yer alır

Trainual fiyatlandırması:

Küçük İşletmeler: 250 $/ay (1-50 çalışan)

Büyüyen İşletmeler: 417 $/ay (51-100 çalışan)

Sınırsız: Özel fiyatlandırma

Trainual puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (400+ yorum)

5. InVision

inVision aracılığıyla

InVision, etkileşimli prototipler oluşturmanıza yardımcı olan bir dijital ürün tasarım platformudur. Dijital beyaz tahtası Freehand, AWS, Atlassian, Xbox vb. şirketlerin güçlü şablonlarını sunan öne çıkan bir özelliktir.

Sürükleyici maketler oluşturun ve yaptığınız çalışmaları sergileyin. InVision'ı kullanıcı testleri, müşteri sunumları ve tasarım doğrulama için de kullanabilirsiniz.

InVision'ın en iyi özellikleri:

Dijital ürün ş akışı oluşturmayı denemek için ücretsiz deneme

Farklı kategoriler ve roller için yüzlerce şablon

Kategoriler arasında beyin fırtınası, strateji ve planlama, tel kafes ve akış şemaları ve daha fazlası bulunur

Tıklanabilir ve etkileşimli tasarımlar, kullanımı kolaylaştırır

InVision sınırlamaları:

Varlıkları başka yazılımlara yerleştirmek zor bir iştir

Bir akışta tıklama yaparken, ana menüye geri dönmeden diğer ekranlara kolayca geçmenin bir yolu yoktur

Figma veya Sketch gibi tasarım için ayrı bir yazılıma ihtiyacınız var

InVision fiyatlandırması:

Özel fiyatlandırma

InVision puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (700+ yorum)

6. Shepherd. js

Shepherd. js, ürün turları oluştururken kullanışlı olan açık kaynaklı bir araçtır. Bu araç, teknik bilgiye sahip kişiler (geliştiriciler, analistler vb.) için özel olarak tasarlanmıştır. Shepherd. js'nin kapsamlı kitaplığını kullanarak AI destekli oryantasyon prosedürleri oluşturabilirsiniz.

Shepherd. js'nin en iyi özellikleri:

Kullanıcıları uygulamanızda/web sitenizde yönlendirmek için site turları oluşturun

11. gitHub'da 5 bin yıldız ve 620 fork

Vue.js, Ember.js, JavaScript, React ve AngularJS ile entegre

Shepherd. js sınırlamaları:

Kullanıcılara göre, bazen Shepherd'ın öğeleri, düğmeler dahil olmak üzere düzgün çalışmıyor

Kullanıcılar, özellikle kaydırma konusunda gezinmenin zor olduğunu belirtiyor

Çoklu tarayıcı desteğinin olmaması

Shepherd. js fiyatlandırması:

GitHub'da ücretsiz olarak mevcuttur

Shepherd. js puanları ve yorumları:

G2: 5/5 (2 yorum)

Capterra: 5/5 (20+ yorum)

7. UiPath

uiPath aracılığıyla

UiPath, belgeleri, görevleri vb. AI'ya devretmenize olanak tanıyan akıllı bir belge işleme platformudur.

Belgeyi anlama

Verileri ayıklama, yorumlama ve işleme

Görüntüleri, PDF'leri, el yazıları, imzaları ve taramaları tarama ve işleme

UiPath'in en iyi özellikleri:

Sürükle ve bırak belge anlama etkinlikleri ve kullanıcı dostu bir arayüz

Anında iş akışı otomasyonu için bir eğitim oluşturma eklentisi sağlar

Kodlama veya komut dosyası yazma bilgisi gerekmez

UiPath sınırlamaları:

Kullanıcılar yeni sürümün yavaş olduğunu bildiriyor

Kullanıcı başına lisans maliyeti rakiplerine kıyasla daha yüksektir

UiPath fiyatlandırması:

Ücretsiz: 0

Avantaj: Aylık 420 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Özel fiyatlandırma

UiPath puanları ve yorumları:

G2: 4,6/5 (6.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (700+ yorum)

8. Folge

via Folge

Scribe alternatiflerinin listesi, Folge'den bahsetmeden eksik kalır. Platform, birkaç tıklama ile süreç bilgilerinizi oluşturmanıza, paylaşmanıza ve yönetmenize olanak tanır.

Herkes, profesyonel ve görsel olarak çekici adım adım kılavuzlar ve öğreticileri dörtte bir zaman ve çabayla oluşturmak ister. İşte bu noktada, Folge gibi aşırı basit ve sezgisel bir araç yardımcı olabilir.

Bu araçla açıklamalar oluşturun, ekran görüntülerini kişiselleştirin ve uygulamalar, eğitimler, ürünler, görevler vb. arasında gezin.

En iyi özellikler:

Kılavuzlar/dokümantasyon içindeki veri sızıntılarını önlemek için hassas verileri bulanıklaştırın

Açıklama ekleme, adımları kaldırma, ok ekleme ve daha fazlası gibi her adımı düzenleyin ve özelleştirin

Özel düzenlere erişim ile yedi biçiminde dışa aktarma seçenekleri

Aşağıdaki sınırlamalar geçerlidir:

Bazen ekran görüntüsü sekmeyi de yakalayabilir

Kullanıcılar tıklarken küçük gecikmeler yaşıyor

Yazılım içindeki bir bulut çözümünden yedekleme/geri yükleme özelliği mevcut değildir

Folge fiyatlandırması:

Ücretsiz: 0 $ (5 kullanıcı)

Kişisel lisans: Akademik indirimle 75 $

İş lisansı: 140 $

Değerlendirmeleri ve yorumları takip edin:

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,8/5 (50+ yorum)

9. Zight (Eski adıyla CloudApp)

zight aracılığıyla

Göz ardı etmemeniz gereken bir başka güçlü Scribe alternatifi ise Zight (eski adıyla CloudApp)dır.

Zight, videolar, GIF'ler, ekran görüntüleri ve daha fazlası gibi görselleri paylaşan, kaydeden ve barındıran hepsi bir arada bir görsel paylaşım platformudur. Videolarınızı düzenleyebilir, bulanıklaştırabilir, kırpabilir, seslendirme, metin vb. ekleyebilirsiniz. Bu platformu kullanarak ekran görüntülerini ve GIF'leri bir üst seviyeye taşıyın.

Zight'ın en iyi özellikleri:

Mac, Windows, Chrome ve iOS için mevcuttur

Öğeleri e-postalara ve sohbet uygulamalarına sürükleyip bırakın

Microsoft Teams, Zendesk, Lucidchart, JIRA ve daha fazlasıyla entegre olur

Ekrandaki her şeyin GIF'ini oluşturma ve kaydetme özelliği

Zight sınırlamaları:

Zight, ekran kayıtlarını paylaşmanıza yardımcı olurken, Scribe gibi adım adım kılavuzlar oluşturma özelliği geliştirilebilir

Arayüzün öğrenme eğrisi vardır

Ücretsiz plan, kayıtları 90 saniye ile sınırlar

Kullanıcıların yardım alabileceği destek forumu yok

Zight fiyatlandırması:

Ücretsiz: 0 $ (25 adede kadar)

Artıları: 9,95 $'dan başlayan fiyatlarla

Takım: Kullanıcı başına 8 $'dan başlayan fiyatlarla (en az iki kullanıcı)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Zight puanları ve yorumları:

G2: 4,6/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

10. FlowShare

flowshare aracılığıyla

FlowShare, arka planda çalıştırabileceğiniz uçtan uca bir süreç belgeleme aracıdır. Araç, iş akışınızı ve görevlerinizi belgelemek için devreye girer ve süreç boyunca sizin için adım adım bir kılavuz oluşturur.

Kullandığınız yazılımdan bağımsız olarak, FlowShare her adımı belgeleyebilir ve takımınızla paylaşabileceğiniz markalı bir süreç kılavuzu sunabilir.

FlowShare'in en iyi özellikleri:

Dışa aktar düğmesine bastığınız anda kılavuzlarınızı markanıza uyacak şekilde biçimlendiren marka şablonları sunarak tutarlı bir marka kimliği sağlar

Hassas verileri bulanıklaştırın ve değerli zamanınızdan saatler kazanın

SOP oluşturma sürecini hızlandırmak için otomatik kısa açıklamalar vb.

Birden fazla dışa aktarma seçeneği (PDF, PPTX, Etkileşimli Demo, PNG, DOCX, HTML vb.)

FlowShare sınırlamaları:

Şu anda yalnızca Windows'ta mevcuttur

Scribe ile karşılaştırıldığında kılavuz oluşturma süreci daha yavaştır

FlowShare fiyatlandırması:

Express: Çalışma alanı başına aylık 21 $, yıllık faturalandırılır

Profesyonel: Çalışma alanı başına aylık 40 $ (Tek), Çalışma alanı başına aylık 32 $ (3+ Takım), 10+ takım üyesi için özel fiyatlandırma

Enterprise: Özel fiyatlandırma

FlowShare puanları ve yorumları:

G2: 4,8/5 (2 yorum)

Capterra: 4,8/5 (33 yorum)

ClickUp ile kaliteli SOP'lar artık elinizin altında

SOP'lar ve kapsamlı belgeler oluşturmak, uzaktan çalışan takımlar için hayati önem taşır.

Ancak, nasıl yapılır süreç belgeleri oluşturmak, zaten zaman sıkıntısı çeken takım üyeleri için zor olabilir. Günlük iş akışınıza kolayca entegre edilebilen veya ideal olarak takımınızın halihazırda kullandığı bir araç istiyorsunuz.

ClickUp, çok yönlü bir araç olarak burada ortaya çıkıyor. ClickUp sadece bir proje yönetimi yazılımı değildir. Süreç belgeleme iş akışınızı hızlandırmanıza yardımcı olmak için ClickUp Belgeleri, ClickUp Klipleri vb. gibi çok çeşitli özellikler sunar.

Daha hızlı çalışmak ve kaliteli SOP'lar oluşturmak istiyorsanız, ClickUp tam size göre. Başlamaya hazır mısınız? Şimdi kaydolun!