2025'in En İyi 10 Ücretsiz (ve Ücretli) Gantt Grafiği Oluşturma Yazılımı

İnşaat projeleri, yüklenici zaman çizelgelerinin yönetilmesinden anahtar malzemelerin inşaat sahasına teslim edilme tarihlerinin takip edilmesine kadar birçok hareketli parçadan oluşur.
En iyi inşaat proje yönetimi yazılımı, tüm proje yöneticilerinin tüm bu hareketli parçaları bir araya getirmesine yardımcı olur. Gantt grafikleri, bu tür proje yönetimi araçlarında aranması gereken ideal bir özelliktir.
Bu grafikler, projeye görsel bir genel bakış sağlar, böylece inşaat projenizin nasıl ilerlediğini, potansiyel sorunların nerede ortaya çıkabileceğini ve son teslim tarihlerine yetişip yetişemeyeceğinizi bir bakışta görebilirsiniz. Çoğu proje yönetimi uygulaması Gantt grafiklerini bir şekilde destekler, ancak hepsi aynı değildir. Bu makalede, 2024 için en iyi seçeneklerden bazılarını inceleyeceğiz.
Gantt Grafiği Oluşturma Yazılımı nedir?
Gantt grafiği, bir inşaat projesinin zaman çizelgesinin kolay anlaşılır bir görsel temsilini oluşturur. Bir projenin gelişimini bir bakışta anlamak, karmaşık projelerdeki belirli görevleri bulmak ve izlemek daha kolay olduğundan, denetleyici müteahhitlerin işlerini daha etkili bir şekilde yapmalarını sağlar.
Bu nedenle birçok proje yönetimi yazılımı, özellik setlerinde Gantt grafikleri ve diğer görselleştirme teknikleri için entegre destek sunar. En iyi Gantt grafiği yazılımı, takımınızın sınırsız sayıda projeyi izlemek için kolayca Gantt grafikleri oluşturmasına olanak tanır ve ek proje yönetimi işlevleri için kapsamlı bir araç seti sunar.
Gantt grafiği oluşturma yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?
Seçtiğiniz Gantt grafiği yazılımı, inşaat iş akışınızı önemli ölçüde etkileyebilir. Etkili proje yönetimi için ihtiyaçlarınızı karşılayan bir çözüm bulmanız gerekir. Basit ihtiyaçlar için temel araçlar ve büyük projeleri yönetmek için daha karmaşık platformlar mevcuttur. Doğru olanı bulmak, neye bakmanız gerektiğini bilmek anlamına gelir.
Gantt grafiği yazılım seçeneklerini incelerken göz önünde bulundurmanız gereken birkaç nokta:
- Kullanıcı dostu arayüz: En iyi Gantt grafiği yazılımı, kullanımı kolay ve sezgiseldir, mevcut iş akışlarına ve süreçlere sorunsuz bir şekilde uyum sağlar
- Net Gantt grafiği görünümü: Siz ve takımınız, bir projenin görevlerini ve dönüm noktalarını kolayca görselleştirmek için kapsamlı bir Gantt grafiği görünümüne ihtiyacınız var
- Güçlü görev özellikleri: Görev ekleme, görev planlama ve bağımlılıkları yönetme işlemleri kolay olmalı, böylece projeler iyi organize edilmiş ve yönetilmiş olmalıdır
- Ölçeklenebilirlik: Büyük bir inşaat şirketiyseniz, sınırsız proje ve kullanıcı için desteğe ihtiyacınız olacaktır. Daha küçük bir şirket iseniz, mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarınızı destekleyen bir Gantt grafiği aracı seçin, böylece büyüme için alanınız olur
- Zaman takibi: Proje yönetimi, bir projeye harcanan zamanı daha iyi analiz etmenize yardımcı olan zaman takibi işlevine sahip olduğunuzda daha kolaydır
- Kolay değerlendirme: Ücretsiz plan veya deneme dönemi sunan Gantt grafiği yazılımı, yazılımı değerlendirmenize ve iş akışlarınıza uygun olup olmadığını görmenize olanak tanır
Kullanabileceğiniz En İyi 10 Gantt Grafiği Oluşturma Yazılımı
Aşağıdaki seçeneklerin her biri, bugün piyasada bulunan en iyi Gantt grafiği yazılımları arasındadır ve hem ücretsiz Gantt grafiği yazılımlarını hem de ücretli seçenekleri içerir.
1. ClickUp
ClickUp, Gantt Grafiği görünümü ve verilerinizin diğer birçok yararlı görünümünü sunan hepsi bir arada bir proje yönetimi çözümüdür.
İnşaat sektörüne özel özellikler sunan ClickUp Construction ile başlayın. Bu, kullanımı kolay Gantt Şeması Proje şablonları içeren, inşaat sektörü için özel proje yönetimi şablonları içerir ve takımınızın yazılımı hızlı bir şekilde kullanmaya başlamasını sağlar.
Hepsi bir arada bir çözüm olan ClickUp, inşaat ekibinizin yararlı bulacağı birçok başka özelliğe sahiptir. Örneğin, müşterilerinizle kolayca belge oluşturabilir ve paylaşabilir, iletişim için merkezi bir depo sağlayabilirsiniz. Bu arada, işbirliği araçları, ekip üyelerinizin inşaat projesinin farklı alanlarında birlikte çalışmasına ve proje planında güncel kalmasına olanak tanır.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Proje zaman çizelgelerini görselleştirmek ve yönetmek için kapsamlı Gantt Grafiği görünümleri
- Güçlü bir proje yönetimi aracı, görevleri atamanıza, öncelikleri belirlemenize ve ilerlemeyi izlemenize olanak tanır
- Sezgisel görev yönetimi ve Gantt grafiği ayarlamaları için sürükle ve bırak işlevselliği
- Proje görevlerinin son teslim tarihlerine uymasını sağlayan zaman takibi özellikleri
- Birden fazla projenin ihtiyaçlarını etkili bir şekilde dengelemek için kaynak yönetimi
- Gantt grafiği şablonları dahil olmak üzere proje planlama araçları ile proje programları oluşturun ve yönetin
ClickUp sınırlamaları
- Yeni kullanıcılar için öğrenme eğrisi dik olabilir
- Mobil uygulama, masaüstü sürümünün bazı işlevlerinden yoksundur
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi ve dahili misafir başına aylık 5 $ fiyatla satın alınabilir
ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
2. Microsoft Project
Microsoft Project, proje yöneticilerine projeleri etkin bir şekilde yönetmek için ihtiyaç duydukları araçları sağlayan popüler bir proje yönetimi yazılımıdır. Kullanıcılar kolayca Gantt grafikleri oluşturabilir, kaynakları yönetebilir ve bir projenin ilerlemesini izleyebilir. Birçok sektör, kapsamlı proje yönetimi işlevselliği nedeniyle Microsoft Project'i kullanır. Gantt Grafiği özellikleri, belirli görevleri veya tüm bir projeyi yönetmeye yardımcı olabilir.
Microsoft Project'in en iyi özellikleri
- Görsel proje zaman çizelgeleri için Gantt grafiği oluşturma ve özelleştirme
- Görev yönetimi ve proje planlaması dahil proje yönetimi yetenekleri
- Herkesi güncel tutmak ve planlamayı iyileştirmek için proje ilerleme izleme
- Görevlerin sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını sağlamak için görev bağımlılık yönetimi
- Gelişmiş işlevsellik için diğer Microsoft 365 uygulamalarıyla entegrasyon
Microsoft Project sınırlamaları
- Karmaşıklık, zorlu bir öğrenme süreciyle birlikte gelir
- Microsoft kaynakları dışındaki araçlar için sınırlı entegrasyon seçenekleri
- Fiyatlandırma ve plan seçenekleri kafa karıştırıcı olabilir
Microsoft Project fiyatlandırması
- Plan 1: Kullanıcı başına aylık 10 $
- Plan 3: Kullanıcı başına aylık 30 $
- Plan 5: Kullanıcı başına aylık 55 $
Microsoft Project derecelendirmeleri ve incelemeleri
- G2: 4. 1/5 (150+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (1.500+ yorum)
Microsoft Project alternatiflerini inceleyin!
3. Toggl Plan
Toggl Plan, proje yönetimini herkes için erişilebilir hale getirmeyi amaçlayan basit, çok yönlü ve kullanıcı dostu bir proje yönetimi aracıdır. Gantt grafikleri, proje sürelerini kolayca görselleştirir ve ayrıntılı zaman izleme özellikleri, zaman işlerinin hassas bir şekilde ölçülmesini sağlar.
Toggl Plan ile Gantt grafiği oluşturmak, takım iş yüklerini yönetmek ve proje dönüm noktalarını takip etmek çok kolaydır. Küçük bir öğrenme eğrisi ile basit bir proje yönetimi çözümü sunar.
Toggl Plan en iyi özellikleri
- Kolay Gantt grafiği oluşturma ve düzenleme için basit sürükle ve bırak fonksiyonu
- Proje zaman çizelgesini görselleştirin ve ilerlemeyi izleyin
- Takım üyelerinin görevleri kolayca atayabilme ve görev bağımlılıklarını ayarlayabilme yeteneği
- Basitlik ve sezgisel kullanıcı arayüzüne odaklanan proje yönetimi
- Doğru faturalandırma ve proje yönetimi için zaman takibi fonksiyonu
Toggl Plan sınırlamaları
- Temel takım planında, kullanıcıların istediği bazı gelişmiş işlevler eksiktir
- Arayüz bazen kafa karıştırıcı olabilir
Toggl Plan fiyatlandırması
- Takım: Kullanıcı başına aylık 9 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları
Toggl Plan derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,3/5 (37 yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
4. GanttPRO
Bu en iyi Gantt grafiği yazılımı listesindeki diğer birçok seçenek gibi, bu popüler proje yönetimi platformu da özellikle Gantt grafiklerine odaklanmaktadır. Özel bir Gantt grafiği yazılımı olarak, kullanıcıların daha kolay proje yönetimi için dinamik Gantt grafikleri oluşturmasına olanak tanır.
Bekleyebileceğiniz gibi, GanttPRO çok çeşitli Gantt grafiği yazılımı özelliklerine sahiptir. Görev ve takım yönetimi ile kaynak tahsisini gerçekleştirerek güçlü bir Gantt grafiği oluşturucu olmasını sağlar.
GanttPRO'nun en iyi özellikleri
- Proje yönetimi için sürükle ve bırak işlevselliği
- Hızlı planlama ve zamanlama için Gantt grafiği ve proje şablonları
- Proje görevlerini etkin bir şekilde yönetmek için görev bağımlılıkları işlevselliği
- Proje zaman çizelgesini planlandığı gibi sürdürmek için kolay ilerleme izleme
- Takımınızın işbirliği yapma, görevleri atama ve görev ilerlemesini güncelleme yeteneği
GanttPRO sınırlamaları
- Ücretsiz deneme sürümü yeterli bilgi edinmek için çok kısadır
- Üçüncü taraf araçlarla sınırlı entegrasyon
- Bazı kullanıcılar daha kapsamlı bir proje genel bakış fonksiyonuna ihtiyaç duyar
GanttPRO fiyatlandırması
- Temel: Kullanıcı başına aylık 7,99 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 12,99 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 19,99 $
- Enterprise: fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin
GanttPRO puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (400+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (450+ yorum)
5. Monday. com
Monday. com, iş akışı yönetimi ve takım işbirliği için çeşitli özellikler sunan popüler bir proje yönetimi platformudur. Bu özellik seti, kullanıcıların bir projenin ilerlemesini kolayca görselleştirmek için Gantt grafiklerini kolayca oluşturmasına olanak tanır.
Monday. com, hem büyük hem de küçük kuruluşlar için ek proje yönetimi ve iş akışı inceleme özellikleri içerir, bu da onu piyasadaki en iyi Gantt grafiği yazılım seçeneklerinden biri yapar.
Monday. com en iyi özellikler
- Kapsamlı proje zaman çizelgesi görselleştirmesi için Gantt Grafiği görünümü
- Takım üyelerinin işbirliği yapmasına ve projeleri etkin bir şekilde yönetmesine olanak tanıyan bir proje yönetimi platformu
- Projeyi yolunda tutmak ve takım üyelerinin hesap verebilir olmasını sağlamak için görev yönetimi araçları
- Görevlerin zamanında tamamlanmasını sağlamak için zaman takibi fonksiyonu
- Görev bağımlılıkları ve kritik yol analizi için proje yönetimi araçları
Monday.com sınırlamaları
- Fiyatı diğer verimlilik araçlarına kıyasla oldukça yüksektir
- Kurulum süreci karmaşık ve zaman alıcı olabilir
- İlk öğrenme süreci zorlu olabilir
Monday. com fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Temel: Dört koltuk için aylık 8 ABD doları
- Standart: Üç koltuk için aylık 10 ABD doları
- Artı: Üç koltuk için aylık 16 dolar
- Kurumsal: fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin
Monday. com puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
6. Wrike
Bu proje yönetimi yazılımı, projeleri planlamak, yönetmek ve tamamlamak için kapsamlı bir özellik seti sunar. Wrike'ın sezgisel Gantt grafiği aracı, takımınızın Gantt grafikleri oluşturmasına ve proje ilerlemesini görselleştirmesine olanak tanır.
Bu proje yönetimi aracının gelişmiş özellikleri, Gantt grafiklerine ekstra güç katar. Örneğin, daha yüksek fiyatlı katmanlarda proje bütçelerini yönetmek için araçlar bulunur. Ayrıca, Wrike'ın kullanıcı dostu arayüzü, takımınızın yazılımı hemen kullanmaya başlamasını sağlar.
Wrike'ın en iyi özellikleri
- Ayrıntılı proje planlama ve proje zaman çizelgesi görselleştirme için Gantt grafiği görünümleri
- Proje ilerlemesinin izlenmesini kolaylaştıran proje yönetimi yetenekleri
- Daha kolay yönetim için görevleri atama ve görev bağımlılıklarını ayarlama yeteneği
- Takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapma, iletişim kurma ve ilerlemeyi güncelleme yeteneği
- Doğru faturalandırma ve etkili zaman yönetimi için zaman takibi
Wrike sınırlamaları
- Kullanıcı rollerini ayarlamak için sınırlı ayrıntı düzeyi vardır
- Bütçeleme özellikleri yalnızca daha yüksek fiyatlı planlarda mevcuttur
- Fiyatlandırma kademelerinin karmaşıklığı, doğru seçeneği bulmayı zorlaştırır
Wrike fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Takım: 9,80 $/ay
- İş: 24,80 $/ay
- Enterprise: fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin
Wrike puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (3.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,3/5 (2.000'den fazla yorum)
7. Smartsheet
Smartsheet, verileri elektronik tablo biçiminde gösterme konusunda benzersiz bir yaklaşım benimsemesi bakımından diğer proje yönetimi araçlarından farklıdır. Ancak elektronik tablolar tek seçenek değildir. Yazılımda yerleşik bir Gantt grafiği oluşturucu bulunur ve Kanban ve Takvim görünümleri gibi Gantt grafiği alternatifleri sunar. Gantt grafiği dinamiktir ve tek tek görev tarihlerinde değişiklik olduğunda otomatik olarak güncellenir.
Smartsheet'in en iyi özellikleri
- Kolay proje yönetimi ve proje zaman çizelgesi görselleştirme için Gantt grafiği araçları
- Kaynakları en çok ihtiyaç duyduğunuz yerlere belirlemek ve tahsis etmek için kaynak yönetimi fonksiyonları
- Görev bağımlılıkları ve kritik yol analizi için proje yönetimi özellikleri
- Proje yöneticinizin işlerin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlamak için proje ilerleme izleme
- Takım üyelerinin işbirliği yapma, görevleri atama ve görev ilerlemesini güncelleme fırsatı
- Karmaşık projeleri kontrol altında tutmak için gelişmiş özellikler
Smartsheet sınırlamaları
- Arayüz, elektronik tablolara alışkın olmayan kullanıcılar için kafa karıştırıcı olabilir
- Fiyatlandırma, büyük takımlar için pahalıdır
Smartsheet fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 25 $
- Kurumsal: fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin
Smartsheet puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (14.000+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)
8. TeamGantt
TeamGantt, listedeki bir başka özel Gantt grafiği yazılımıdır. Özellikle proje yönetimi için Gantt grafikleri oluşturmak için tasarlanmıştır; ancak yazılım, kapsamlı bir proje yönetimi aracı olarak da fonksiyon görür. TeamGantt grafiklerinin görsel olarak çekici tasarımı, birden fazla projeyi aynı anda yönetmeyi kolaylaştırır.
TeamGantt'ın en iyi özellikleri
- Proje yönetimi için sürükle ve bırak işlevine sahip Gantt grafiği oluşturma
- Proje planlamasına kolayca başlamak için ücretsiz şablonlar
- En verimli ş Akışı'nı sağlamak için görev bağımlılıklarını ayarlama yeteneği
- Birden fazla projeyi yönetmek için okunması kolay bir gösterge paneli
- Proje yöneticilerinin proje ilerlemesini kolayca izlemelerini sağlayan görsel bir arayüz
TeamGantt sınırlamaları
- Sınırlı faturalama ve fatura özellikleri
- Bazı kullanıcıların istediği kadar çok işbirliği özelliği yok
- Fiyat yönetici başına verilmiştir, yani diğer kullanıcıların sınırlı işlevselliği vardır
TeamGantt fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Lite: Yönetici başına aylık 19 $
- Pro: Yönetici başına aylık 49 $
- Kurumsal: Yönetici başına aylık 99 $
TeamGantt puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (800+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (200 yorum)
9. Instagantt
Instagantt, proje yönetimi için ayrıntılı ve özelleştirilebilir Gantt grafikleri sunan sağlam bir çevrimiçi Gantt grafik yazılımıdır. Görev planlama ve iş yükü yönetimi özellikleri sağlar. Takımınız, işbirliği içinde paylaşmak ve düzenlemek için Gantt grafikleri oluşturabilir.
Yazılım, bağımsız bir Gantt grafiği oluşturucu olarak çalışabilir, ancak Asana ile birlikte kullanarak eksiksiz bir proje yönetimi uygulaması haline getirdiğinizde gerçek gücünü gösterir.
Instagantt'ın en iyi özellikleri
- Asana'nın proje yönetimi aracıyla sorunsuz entegrasyon
- Ayrıntılı zaman çizelgeleri, bağımlılıklar ve dönüm noktaları oluşturmak için sağlam Gantt grafiği işlevselliği
- Gantt grafiği öğelerini kolayca kontrol etmek için sürükle ve bırak fonksiyonu
- Tüm takımın verimli çalışmasını sağlayan iş yükü yönetim araçları
- Görevleri ve alt görevleri yönetmek için araçlar
- Takımınızın ve paydaşlarınızın aynı sayfada kalmasını sağlayan işbirliği özellikleri
Instagantt sınırlamaları
- Sınırlı üçüncü taraf entegrasyon seçenekleri
- Yazılımda kullanıcılar için yetersiz işbirliği araçları
- Gantt fonksiyonlarının ötesinde sınırlı özellikler
Instagantt fiyatlandırması
- Tek kullanıcı: 7 $/ay
- Birden fazla kullanıcı: Kullanıcı başına aylık 5 $
Instagantt puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (19 yorum)
- Capterra: 4,3/5 (400+ yorum)
10. Paymo
Paymo, özellikleri arasında bir Gantt grafiği modülü sunan bir proje yönetimi yazılımıdır. Gantt grafiği oluşturmanın yanı sıra, Paymo zaman takibi, faturalandırma ve görev yönetimi de yapabilir. Yazılım, küçük ekipler ve büyük takımlar için de uygun olacak şekilde ölçeklenebilir. Ücretsiz Gantt grafiği şablonları, takımınızın hemen çalışmaya başlamasını sağlar.
Paymo'nun en iyi özellikleri
- Doğru faturalandırma ve verimlilik analizi için mükemmel zaman takibi özellikleri
- Gantt görünümünden doğrudan görevleri ve bunların bağımlılıklarını oluşturma ve yönetme yeteneği
- Herhangi bir projenin kritik yolunun kolay görselleştirilmesi
- Proje programındaki sapmaları görmek ve bunlara uyum sağlamak için kolay temel ayar
- Yaklaşan son tarihler ve etkinlikler için net görsel işaretler oluşturmak üzere dönüm noktası oluşturma
- Görev sürelerini ve diğer zaman çizelgesi özelliklerini ayarlamak için kolay sürükle ve bırak kontrolleri
Paymo sınırlamaları
- Gantt grafikleri yalnızca daha yüksek fiyatlı katmanlarda mevcuttur
- Proje yönetimi özellikleri rakiplerine kıyasla yetersizdir
Paymo fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 4,95 $
- Küçük Ofis: Kullanıcı başına aylık 9,95 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 20,79 ABD doları
Paymo puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (500+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (400+ yorum)
ClickUp'ta Gantt Grafiklerinin Avantajlarını Keşfedin
2024 için en iyi Gantt grafiği yazılım seçeneklerinden geniş bir seçim gördünüz. Listelenen seçeneklerden birkaçı inşaat yöneticileri için yararlı özel yaklaşımlara sahipken, hepsi her sektöre mükemmel şekilde uyan genişletilmiş proje yönetimi özelliklerine sahiptir.
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