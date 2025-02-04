2025'in En İyi 10 Ücretsiz (ve Ücretli) Gantt Grafiği Oluşturma Yazılımı

İnşaat projeleri, yüklenici zaman çizelgelerinin yönetilmesinden anahtar malzemelerin inşaat sahasına teslim edilme tarihlerinin takip edilmesine kadar birçok hareketli parçadan oluşur.

En iyi inşaat proje yönetimi yazılımı, tüm proje yöneticilerinin tüm bu hareketli parçaları bir araya getirmesine yardımcı olur. Gantt grafikleri, bu tür proje yönetimi araçlarında aranması gereken ideal bir özelliktir.

Bu grafikler, projeye görsel bir genel bakış sağlar, böylece inşaat projenizin nasıl ilerlediğini, potansiyel sorunların nerede ortaya çıkabileceğini ve son teslim tarihlerine yetişip yetişemeyeceğinizi bir bakışta görebilirsiniz. Çoğu proje yönetimi uygulaması Gantt grafiklerini bir şekilde destekler, ancak hepsi aynı değildir. Bu makalede, 2024 için en iyi seçeneklerden bazılarını inceleyeceğiz.

Gantt Grafiği Oluşturma Yazılımı nedir?

Gantt grafiği, bir inşaat projesinin zaman çizelgesinin kolay anlaşılır bir görsel temsilini oluşturur. Bir projenin gelişimini bir bakışta anlamak, karmaşık projelerdeki belirli görevleri bulmak ve izlemek daha kolay olduğundan, denetleyici müteahhitlerin işlerini daha etkili bir şekilde yapmalarını sağlar.

Bu nedenle birçok proje yönetimi yazılımı, özellik setlerinde Gantt grafikleri ve diğer görselleştirme teknikleri için entegre destek sunar. En iyi Gantt grafiği yazılımı, takımınızın sınırsız sayıda projeyi izlemek için kolayca Gantt grafikleri oluşturmasına olanak tanır ve ek proje yönetimi işlevleri için kapsamlı bir araç seti sunar.

Gantt grafiği oluşturma yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

Seçtiğiniz Gantt grafiği yazılımı, inşaat iş akışınızı önemli ölçüde etkileyebilir. Etkili proje yönetimi için ihtiyaçlarınızı karşılayan bir çözüm bulmanız gerekir. Basit ihtiyaçlar için temel araçlar ve büyük projeleri yönetmek için daha karmaşık platformlar mevcuttur. Doğru olanı bulmak, neye bakmanız gerektiğini bilmek anlamına gelir.

Gantt grafiği yazılım seçeneklerini incelerken göz önünde bulundurmanız gereken birkaç nokta:

Kullanıcı dostu arayüz: En iyi Gantt grafiği yazılımı, kullanımı kolay ve sezgiseldir, mevcut iş akışlarına ve süreçlere sorunsuz bir şekilde uyum sağlar

Net Gantt grafiği görünümü: Siz ve takımınız, bir projenin görevlerini ve dönüm noktalarını kolayca görselleştirmek için kapsamlı bir Gantt grafiği görünümüne ihtiyacınız var

Güçlü görev özellikleri: Görev ekleme, görev planlama ve bağımlılıkları yönetme işlemleri kolay olmalı, böylece projeler iyi organize edilmiş ve yönetilmiş olmalıdır

Ölçeklenebilirlik: Büyük bir inşaat şirketiyseniz, sınırsız proje ve kullanıcı için desteğe ihtiyacınız olacaktır. Daha küçük bir şirket iseniz, mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarınızı destekleyen bir Gantt grafiği aracı seçin, böylece büyüme için alanınız olur

Zaman takibi: Proje yönetimi, bir projeye harcanan zamanı daha iyi analiz etmenize yardımcı olan zaman takibi işlevine sahip olduğunuzda daha kolaydır

Kolay değerlendirme: Ücretsiz plan veya deneme dönemi sunan Gantt grafiği yazılımı, yazılımı değerlendirmenize ve iş akışlarınıza uygun olup olmadığını görmenize olanak tanır

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Gantt Grafiği Oluşturma Yazılımı

Aşağıdaki seçeneklerin her biri, bugün piyasada bulunan en iyi Gantt grafiği yazılımları arasındadır ve hem ücretsiz Gantt grafiği yazılımlarını hem de ücretli seçenekleri içerir.

ClickUp'ın kolay ve sezgisel çevrimiçi proje yönetimi araçlarıyla Gantt grafikleri tasarlayın ve oluşturun

ClickUp, Gantt Grafiği görünümü ve verilerinizin diğer birçok yararlı görünümünü sunan hepsi bir arada bir proje yönetimi çözümüdür.

İnşaat sektörüne özel özellikler sunan ClickUp Construction ile başlayın. Bu, kullanımı kolay Gantt Şeması Proje şablonları içeren, inşaat sektörü için özel proje yönetimi şablonları içerir ve takımınızın yazılımı hızlı bir şekilde kullanmaya başlamasını sağlar.

Hepsi bir arada bir çözüm olan ClickUp, inşaat ekibinizin yararlı bulacağı birçok başka özelliğe sahiptir. Örneğin, müşterilerinizle kolayca belge oluşturabilir ve paylaşabilir, iletişim için merkezi bir depo sağlayabilirsiniz. Bu arada, işbirliği araçları, ekip üyelerinizin inşaat projesinin farklı alanlarında birlikte çalışmasına ve proje planında güncel kalmasına olanak tanır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Proje zaman çizelgelerini görselleştirmek ve yönetmek için kapsamlı Gantt Grafiği görünümleri

Güçlü bir proje yönetimi aracı, görevleri atamanıza, öncelikleri belirlemenize ve ilerlemeyi izlemenize olanak tanır

Sezgisel görev yönetimi ve Gantt grafiği ayarlamaları için sürükle ve bırak işlevselliği

Proje görevlerinin son teslim tarihlerine uymasını sağlayan zaman takibi özellikleri

Birden fazla projenin ihtiyaçlarını etkili bir şekilde dengelemek için kaynak yönetimi

Gantt grafiği şablonları dahil olmak üzere proje planlama araçları ile proje programları oluşturun ve yönetin

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar için öğrenme eğrisi dik olabilir

Mobil uygulama, masaüstü sürümünün bazı işlevlerinden yoksundur

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI , tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi ve dahili misafir başına aylık 5 $ fiyatla satın alınabilir

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

2. Microsoft Project

Microsoft aracılığıyla

Microsoft Project, proje yöneticilerine projeleri etkin bir şekilde yönetmek için ihtiyaç duydukları araçları sağlayan popüler bir proje yönetimi yazılımıdır. Kullanıcılar kolayca Gantt grafikleri oluşturabilir, kaynakları yönetebilir ve bir projenin ilerlemesini izleyebilir. Birçok sektör, kapsamlı proje yönetimi işlevselliği nedeniyle Microsoft Project'i kullanır. Gantt Grafiği özellikleri, belirli görevleri veya tüm bir projeyi yönetmeye yardımcı olabilir.

Microsoft Project'in en iyi özellikleri

Görsel proje zaman çizelgeleri için Gantt grafiği oluşturma ve özelleştirme

Görev yönetimi ve proje planlaması dahil proje yönetimi yetenekleri

Herkesi güncel tutmak ve planlamayı iyileştirmek için proje ilerleme izleme

Görevlerin sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını sağlamak için görev bağımlılık yönetimi

Gelişmiş işlevsellik için diğer Microsoft 365 uygulamalarıyla entegrasyon

Microsoft Project sınırlamaları

Karmaşıklık, zorlu bir öğrenme süreciyle birlikte gelir

Microsoft kaynakları dışındaki araçlar için sınırlı entegrasyon seçenekleri

Fiyatlandırma ve plan seçenekleri kafa karıştırıcı olabilir

Microsoft Project fiyatlandırması

Plan 1: Kullanıcı başına aylık 10 $

Plan 3: Kullanıcı başına aylık 30 $

Plan 5: Kullanıcı başına aylık 55 $

Microsoft Project derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4. 1/5 (150+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (1.500+ yorum)

Microsoft Project alternatiflerini inceleyin!

3. Toggl Plan

Toggl aracılığıyla

Toggl Plan, proje yönetimini herkes için erişilebilir hale getirmeyi amaçlayan basit, çok yönlü ve kullanıcı dostu bir proje yönetimi aracıdır. Gantt grafikleri, proje sürelerini kolayca görselleştirir ve ayrıntılı zaman izleme özellikleri, zaman işlerinin hassas bir şekilde ölçülmesini sağlar.

Toggl Plan ile Gantt grafiği oluşturmak, takım iş yüklerini yönetmek ve proje dönüm noktalarını takip etmek çok kolaydır. Küçük bir öğrenme eğrisi ile basit bir proje yönetimi çözümü sunar.

Toggl Plan en iyi özellikleri

Kolay Gantt grafiği oluşturma ve düzenleme için basit sürükle ve bırak fonksiyonu

Proje zaman çizelgesini görselleştirin ve ilerlemeyi izleyin

Takım üyelerinin görevleri kolayca atayabilme ve görev bağımlılıklarını ayarlayabilme yeteneği

Basitlik ve sezgisel kullanıcı arayüzüne odaklanan proje yönetimi

Doğru faturalandırma ve proje yönetimi için zaman takibi fonksiyonu

Toggl Plan sınırlamaları

Temel takım planında, kullanıcıların istediği bazı gelişmiş işlevler eksiktir

Arayüz bazen kafa karıştırıcı olabilir

Toggl Plan fiyatlandırması

Takım: Kullanıcı başına aylık 9 $

İş: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Toggl Plan derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (37 yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

4. GanttPRO

GanttPRO aracılığıyla

Bu en iyi Gantt grafiği yazılımı listesindeki diğer birçok seçenek gibi, bu popüler proje yönetimi platformu da özellikle Gantt grafiklerine odaklanmaktadır. Özel bir Gantt grafiği yazılımı olarak, kullanıcıların daha kolay proje yönetimi için dinamik Gantt grafikleri oluşturmasına olanak tanır.

Bekleyebileceğiniz gibi, GanttPRO çok çeşitli Gantt grafiği yazılımı özelliklerine sahiptir. Görev ve takım yönetimi ile kaynak tahsisini gerçekleştirerek güçlü bir Gantt grafiği oluşturucu olmasını sağlar.

GanttPRO'nun en iyi özellikleri

Proje yönetimi için sürükle ve bırak işlevselliği

Hızlı planlama ve zamanlama için Gantt grafiği ve proje şablonları

Proje görevlerini etkin bir şekilde yönetmek için görev bağımlılıkları işlevselliği

Proje zaman çizelgesini planlandığı gibi sürdürmek için kolay ilerleme izleme

Takımınızın işbirliği yapma, görevleri atama ve görev ilerlemesini güncelleme yeteneği

GanttPRO sınırlamaları

Ücretsiz deneme sürümü yeterli bilgi edinmek için çok kısadır

Üçüncü taraf araçlarla sınırlı entegrasyon

Bazı kullanıcılar daha kapsamlı bir proje genel bakış fonksiyonuna ihtiyaç duyar

GanttPRO fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 7,99 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 12,99 $

İş: Kullanıcı başına aylık 19,99 $

Enterprise: fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

GanttPRO puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (400+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (450+ yorum)

5. Monday. com

Monday. com, iş akışı yönetimi ve takım işbirliği için çeşitli özellikler sunan popüler bir proje yönetimi platformudur. Bu özellik seti, kullanıcıların bir projenin ilerlemesini kolayca görselleştirmek için Gantt grafiklerini kolayca oluşturmasına olanak tanır.

Monday. com, hem büyük hem de küçük kuruluşlar için ek proje yönetimi ve iş akışı inceleme özellikleri içerir, bu da onu piyasadaki en iyi Gantt grafiği yazılım seçeneklerinden biri yapar.

Monday. com en iyi özellikler

Kapsamlı proje zaman çizelgesi görselleştirmesi için Gantt Grafiği görünümü

Takım üyelerinin işbirliği yapmasına ve projeleri etkin bir şekilde yönetmesine olanak tanıyan bir proje yönetimi platformu

Projeyi yolunda tutmak ve takım üyelerinin hesap verebilir olmasını sağlamak için görev yönetimi araçları

Görevlerin zamanında tamamlanmasını sağlamak için zaman takibi fonksiyonu

Görev bağımlılıkları ve kritik yol analizi için proje yönetimi araçları

Monday.com sınırlamaları

Fiyatı diğer verimlilik araçlarına kıyasla oldukça yüksektir

Kurulum süreci karmaşık ve zaman alıcı olabilir

İlk öğrenme süreci zorlu olabilir

Monday. com fiyatlandırma

Ücretsiz

Temel: Dört koltuk için aylık 8 ABD doları

Standart: Üç koltuk için aylık 10 ABD doları

Artı: Üç koltuk için aylık 16 dolar

Kurumsal: fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Monday. com puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

6. Wrike

Wrike aracılığıyla

Bu proje yönetimi yazılımı, projeleri planlamak, yönetmek ve tamamlamak için kapsamlı bir özellik seti sunar. Wrike'ın sezgisel Gantt grafiği aracı, takımınızın Gantt grafikleri oluşturmasına ve proje ilerlemesini görselleştirmesine olanak tanır.

Bu proje yönetimi aracının gelişmiş özellikleri, Gantt grafiklerine ekstra güç katar. Örneğin, daha yüksek fiyatlı katmanlarda proje bütçelerini yönetmek için araçlar bulunur. Ayrıca, Wrike'ın kullanıcı dostu arayüzü, takımınızın yazılımı hemen kullanmaya başlamasını sağlar.

Wrike'ın en iyi özellikleri

Ayrıntılı proje planlama ve proje zaman çizelgesi görselleştirme için Gantt grafiği görünümleri

Proje ilerlemesinin izlenmesini kolaylaştıran proje yönetimi yetenekleri

Daha kolay yönetim için görevleri atama ve görev bağımlılıklarını ayarlama yeteneği

Takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapma, iletişim kurma ve ilerlemeyi güncelleme yeteneği

Doğru faturalandırma ve etkili zaman yönetimi için zaman takibi

Wrike sınırlamaları

Kullanıcı rollerini ayarlamak için sınırlı ayrıntı düzeyi vardır

Bütçeleme özellikleri yalnızca daha yüksek fiyatlı planlarda mevcuttur

Fiyatlandırma kademelerinin karmaşıklığı, doğru seçeneği bulmayı zorlaştırır

Wrike fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: 9,80 $/ay

İş: 24,80 $/ay

Enterprise: fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Wrike puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (3.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (2.000'den fazla yorum)

7. Smartsheet

Smartsheet aracılığıyla

Smartsheet, verileri elektronik tablo biçiminde gösterme konusunda benzersiz bir yaklaşım benimsemesi bakımından diğer proje yönetimi araçlarından farklıdır. Ancak elektronik tablolar tek seçenek değildir. Yazılımda yerleşik bir Gantt grafiği oluşturucu bulunur ve Kanban ve Takvim görünümleri gibi Gantt grafiği alternatifleri sunar. Gantt grafiği dinamiktir ve tek tek görev tarihlerinde değişiklik olduğunda otomatik olarak güncellenir.

Smartsheet'in en iyi özellikleri

Kolay proje yönetimi ve proje zaman çizelgesi görselleştirme için Gantt grafiği araçları

Kaynakları en çok ihtiyaç duyduğunuz yerlere belirlemek ve tahsis etmek için kaynak yönetimi fonksiyonları

Görev bağımlılıkları ve kritik yol analizi için proje yönetimi özellikleri

Proje yöneticinizin işlerin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlamak için proje ilerleme izleme

Takım üyelerinin işbirliği yapma, görevleri atama ve görev ilerlemesini güncelleme fırsatı

Karmaşık projeleri kontrol altında tutmak için gelişmiş özellikler

Smartsheet sınırlamaları

Arayüz, elektronik tablolara alışkın olmayan kullanıcılar için kafa karıştırıcı olabilir

Fiyatlandırma, büyük takımlar için pahalıdır

Smartsheet fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 25 $

Kurumsal: fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Smartsheet puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (14.000+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)

8. TeamGantt

TeamGantt aracılığıyla

TeamGantt, listedeki bir başka özel Gantt grafiği yazılımıdır. Özellikle proje yönetimi için Gantt grafikleri oluşturmak için tasarlanmıştır; ancak yazılım, kapsamlı bir proje yönetimi aracı olarak da fonksiyon görür. TeamGantt grafiklerinin görsel olarak çekici tasarımı, birden fazla projeyi aynı anda yönetmeyi kolaylaştırır.

TeamGantt'ın en iyi özellikleri

Proje yönetimi için sürükle ve bırak işlevine sahip Gantt grafiği oluşturma

Proje planlamasına kolayca başlamak için ücretsiz şablonlar

En verimli ş Akışı'nı sağlamak için görev bağımlılıklarını ayarlama yeteneği

Birden fazla projeyi yönetmek için okunması kolay bir gösterge paneli

Proje yöneticilerinin proje ilerlemesini kolayca izlemelerini sağlayan görsel bir arayüz

TeamGantt sınırlamaları

Sınırlı faturalama ve fatura özellikleri

Bazı kullanıcıların istediği kadar çok işbirliği özelliği yok

Fiyat yönetici başına verilmiştir, yani diğer kullanıcıların sınırlı işlevselliği vardır

TeamGantt fiyatlandırması

Ücretsiz

Lite: Yönetici başına aylık 19 $

Pro: Yönetici başına aylık 49 $

Kurumsal: Yönetici başına aylık 99 $

TeamGantt puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (800+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (200 yorum)

9. Instagantt

Instagantt aracılığıyla

Instagantt, proje yönetimi için ayrıntılı ve özelleştirilebilir Gantt grafikleri sunan sağlam bir çevrimiçi Gantt grafik yazılımıdır. Görev planlama ve iş yükü yönetimi özellikleri sağlar. Takımınız, işbirliği içinde paylaşmak ve düzenlemek için Gantt grafikleri oluşturabilir.

Yazılım, bağımsız bir Gantt grafiği oluşturucu olarak çalışabilir, ancak Asana ile birlikte kullanarak eksiksiz bir proje yönetimi uygulaması haline getirdiğinizde gerçek gücünü gösterir.

Instagantt'ın en iyi özellikleri

Asana'nın proje yönetimi aracıyla sorunsuz entegrasyon

Ayrıntılı zaman çizelgeleri, bağımlılıklar ve dönüm noktaları oluşturmak için sağlam Gantt grafiği işlevselliği

Gantt grafiği öğelerini kolayca kontrol etmek için sürükle ve bırak fonksiyonu

Tüm takımın verimli çalışmasını sağlayan iş yükü yönetim araçları

Görevleri ve alt görevleri yönetmek için araçlar

Takımınızın ve paydaşlarınızın aynı sayfada kalmasını sağlayan işbirliği özellikleri

Instagantt sınırlamaları

Sınırlı üçüncü taraf entegrasyon seçenekleri

Yazılımda kullanıcılar için yetersiz işbirliği araçları

Gantt fonksiyonlarının ötesinde sınırlı özellikler

Instagantt fiyatlandırması

Tek kullanıcı: 7 $/ay

Birden fazla kullanıcı: Kullanıcı başına aylık 5 $

Instagantt puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (19 yorum)

Capterra: 4,3/5 (400+ yorum)

10. Paymo

Paymo aracılığıyla

Paymo, özellikleri arasında bir Gantt grafiği modülü sunan bir proje yönetimi yazılımıdır. Gantt grafiği oluşturmanın yanı sıra, Paymo zaman takibi, faturalandırma ve görev yönetimi de yapabilir. Yazılım, küçük ekipler ve büyük takımlar için de uygun olacak şekilde ölçeklenebilir. Ücretsiz Gantt grafiği şablonları, takımınızın hemen çalışmaya başlamasını sağlar.

Paymo'nun en iyi özellikleri

Doğru faturalandırma ve verimlilik analizi için mükemmel zaman takibi özellikleri

Gantt görünümünden doğrudan görevleri ve bunların bağımlılıklarını oluşturma ve yönetme yeteneği

Herhangi bir projenin kritik yolunun kolay görselleştirilmesi

Proje programındaki sapmaları görmek ve bunlara uyum sağlamak için kolay temel ayar

Yaklaşan son tarihler ve etkinlikler için net görsel işaretler oluşturmak üzere dönüm noktası oluşturma

Görev sürelerini ve diğer zaman çizelgesi özelliklerini ayarlamak için kolay sürükle ve bırak kontrolleri

Paymo sınırlamaları

Gantt grafikleri yalnızca daha yüksek fiyatlı katmanlarda mevcuttur

Proje yönetimi özellikleri rakiplerine kıyasla yetersizdir

Paymo fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 4,95 $

Küçük Ofis: Kullanıcı başına aylık 9,95 $

İş: Kullanıcı başına aylık 20,79 ABD doları

Paymo puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (500+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (400+ yorum)

ClickUp'ta Gantt Grafiklerinin Avantajlarını Keşfedin

2024 için en iyi Gantt grafiği yazılım seçeneklerinden geniş bir seçim gördünüz. Listelenen seçeneklerden birkaçı inşaat yöneticileri için yararlı özel yaklaşımlara sahipken, hepsi her sektöre mükemmel şekilde uyan genişletilmiş proje yönetimi özelliklerine sahiptir.

En sağlam yaklaşım için ClickUp'ı deneyin. ClickUp, yerleşik bir çevrimiçi Gantt grafiği oluşturucu ve çok sayıda ücretsiz şablon içermekle kalmaz, aynı zamanda bulabileceğiniz en kapsamlı proje ve görev yönetimi yazılımıdır. ClickUp'ı bugün deneyin ve inşaat projelerinizin ve genel iş operasyonlarınızın daha sorunsuz bir şekilde yürütülmesine nasıl yardımcı olabileceğini görün.