ผู้ช่วยประชุม AI สำหรับธุรกิจขนาดเล็กในปี [year]

สำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กและทีมงานของพวกเขา เวลาคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุด—และมักจะเป็นสิ่งที่ขาดแคลนที่สุด. คุณต้องสวมหมวกหลายใบ จัดการกับความรับผิดชอบมากมาย และค้นหาวิธีที่จะทำมากขึ้นด้วยทรัพยากรที่น้อยลงอยู่เสมอ.
อย่างไรก็ตาม แม้เราจะพยายามอย่างเต็มที่ในการเพิ่มประสิทธิภาพในแต่ละวัน แต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวดูดเวลาสากลซึ่งส่งผลกระทบต่อเกือบทุกองค์กร นั่นก็คือ การประชุม งานที่ต้องทำด้วยมือซึ่งเกี่ยวข้องกับการประชุม (เช่น การจดบันทึกอย่างเร่งรีบ หรือใช้เวลาหลายชั่วโมงในการร่างอีเมลติดตามผล) ล้วนดึงความสนใจออกจากเนื้อหาของการสนทนาโดยตรง
ผู้ช่วยประชุม AI สามารถรับภาระงานหนักส่วนใหญ่ในที่นี้ได้
ในบทความนี้ เราจะพูดถึงผู้ช่วยประชุม AI ที่ดีที่สุดซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณและเหมาะกับงบประมาณธุรกิจขนาดเล็กของคุณได้อย่างลงตัว
ผู้ช่วยประชุม AI สำหรับธุรกิจขนาดเล็กในภาพรวม
นี่คือภาพเปรียบเทียบเครื่องมือทุกชิ้นในรายการนี้แบบเคียงข้างกัน เลื่อนลงด้านล่างเพื่อดูรายละเอียดของแต่ละเครื่องมืออย่างครบถ้วน เพื่อค้นหาเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการประชุมที่มีประสิทธิภาพ
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|การกำหนดราคา*
|คลิกอัพ
|เปลี่ยนบันทึกการประชุมให้เป็นงานและกระบวนการทำงานที่สอดคล้องกัน
|ผู้จดบันทึกด้วย AI, ClickUp Brain, ตัวแทนอัจฉริยะแบบบูรณาการ, ระบบอัตโนมัติ, เอกสารเป็นงาน
|ฟรีตลอดไป; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|หิ่งห้อย. ai
|บันทึกการประชุมที่สามารถค้นหาได้พร้อมการซิงค์กับระบบ CRM
|ถามFred AI แชท, บันทึกการพูด, ติดตามหัวข้อ, บันทึกอัตโนมัติในระบบ CRM
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $18/ผู้ใช้/เดือน
|Otter. ai
|การถอดเสียงสดและการสรุปการประชุมอย่างรวดเร็ว
|บันทึกการสนทนาแบบเรียลไทม์, จับภาพสไลด์, ตัวแทน AI ตามบทบาท, การค้นหา/ส่งออกขั้นสูง
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $16.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
|ความลึกซึ้ง
|สรุปเนื้อหาด้วย AI ที่เรียบง่ายและครอบคลุม
|บันทึกได้ไม่จำกัดบนแพ็กเกจฟรี, ไฮไลท์คลิป, ซิงค์กับระบบ CRM, ถาม-ตอบกับ Fathom
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $19/ผู้ใช้/เดือน
|สรุปสั้น
|บันทึกไฮไลท์และข้อมูลเชิงลึกจากการประชุมหลายครั้ง
|บันทึกแบบมีบท, คลิปไฮไลท์, ข้อมูลเชิงลึกจากการประชุมข้าม, รองรับมากกว่า 30 ภาษา
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29. 30/ผู้ใช้/เดือน
|กราโนล่า
|บันทึกการประชุมปราศจากบอท
|การบันทึกข้อมูลในท้องถิ่น (ไม่มีบอท), บันทึกแบบมีโครงสร้าง + รายการดำเนินการ, ปรับรูปแบบ/สนทนาด้วย AI
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $14/ผู้ใช้/เดือน
|คริสป์
|การตัดเสียงรบกวนพร้อมบันทึกการประชุมด้วย AI
|การลดเสียงรบกวน + การยกเลิกเสียงสะท้อน, การจับภาพที่ไม่ขึ้นกับแพลตฟอร์ม, สรุปโดย AI, การซิงค์เวิร์กโฟลว์
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $16/ผู้ใช้/เดือน
|Avoma
|ทีมรายได้ที่ต้องการปัญญาในการสนทนา
|การตรวจจับหัวข้อ, การให้คะแนนการโค้ช, การซิงค์ CRM อัตโนมัติ, ช่วงเวลา/ข้อความสั้นๆ ของการโทร
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29 ต่อที่นั่งเครื่องบันทึก/เดือน
|เพื่อนร่วม
|วาระการประชุมแบบร่วมมือและการติดตามผล
|การร่วมมือในวาระการประชุม, สรุปที่เชื่อมโยงกับวาระการประชุม, การติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ, การแจ้งเตือน
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $11/ผู้ใช้/เดือน
|โนชั่น เอไอ
|บันทึกการประชุมภายในฐานความรู้ที่ยืดหยุ่น
|บล็อกบันทึกการประชุม AI, การค้นหา AI ทั่วทั้งบันทึก, ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์, ลิงก์ปฏิทิน Notion
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $12/ผู้ใช้/เดือน
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีพื้นฐานจากการวิจัย และไม่ลำเอียงต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ผู้ช่วยประชุม AI คืออะไร
ผู้ช่วยประชุมด้วยระบบ AI คือแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อเข้าร่วม บันทึก ถอดความ และวิเคราะห์การประชุม จุดประสงค์หลักคือเพื่อทำงานด้านการบริหารจัดการให้เป็นอัตโนมัติ โดยเฉพาะ การจดบันทึก และ การติดตามงาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถมุ่งเน้นไปที่การสนทนาแทนที่จะจดจ่อกับการจัดทำเอกสาร
มีสามเสาหลัก:
- จับภาพ: มัน "ฟัง" เสียงผ่านบอทเสมือนหรือปลั๊กอินเพื่อสร้างบทถอดเสียงตามคำพูด
- การสังเคราะห์: ใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) เพื่อย่อชั่วโมงของการพูดคุยให้กลายเป็นสรุปแบบหัวข้อย่อยและประเด็นสำคัญ
- การกระทำ: ระบุข้อผูกพันและกำหนดเวลาที่ชัดเจน โดยจะเปลี่ยนเป็น "รายการที่ต้องดำเนินการ" โดยอัตโนมัติ หรือซิงค์กับเครื่องมือการจัดการโครงการ
📮ClickUp Insight: จากการสำรวจประสิทธิภาพการประชุมของเรา พบว่าเกือบ 40% ของผู้ตอบแบบสอบถามเข้าร่วมประชุมระหว่าง 4 ถึง 8+ ครั้งต่อสัปดาห์ โดยแต่ละครั้งใช้เวลาสูงสุดถึงหนึ่งชั่วโมง ซึ่งรวมแล้วเป็นเวลาที่องค์กรของคุณใช้ไปกับการประชุมอย่างมหาศาล
หากคุณสามารถกู้คืนเวลาได้ล่ะ?ClickUp's AI Notetaker ที่ผสานรวมไว้ในตัวสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้ถึง 30% ผ่านการสรุปการประชุมแบบเรียลไทม์—ในขณะที่ClickUp Brainช่วยสร้างงานอัตโนมัติและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น—เปลี่ยนเวลาหลายชั่วโมงของการประชุมให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้
สิ่งที่ควรพิจารณาในผู้ช่วยประชุม AI สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
ไม่เหมือนกับทีมองค์กรที่มีแผนกไอทีเฉพาะทาง ธุรกิจขนาดเล็กต้องการเครื่องมือที่ใช้งานได้ทันที นั่นเป็นเพราะซอฟต์แวร์ที่ไม่เหมาะสมจะสร้างงานด้านการดูแลระบบมากกว่าการลดงานลง
ประเมินเกณฑ์เฉพาะเหล่านี้ก่อนเลือกเครื่องมือเพื่อทำให้กระบวนการประชุมของคุณง่ายขึ้น:
- ความถูกต้องของการถอดเสียงและการระบุผู้พูด: สามารถระบุได้อย่างน่าเชื่อถือว่าใครพูดอะไรในระหว่างการสนทนาที่รวดเร็วและมีผู้พูดหลายคนหรือไม่?
- คุณภาพของสรุปการประชุมโดย AI: สามารถสรุปเนื้อหาได้อย่างกระชับแทนที่จะเป็นข้อความยาวเหยียดที่คุณยังต้องอ่านทำความเข้าใจหรือไม่?
- การสกัดรายการที่ต้องดำเนินการ: ระบบสามารถตรวจจับข้อผูกพันและกำหนดเวลาได้หรือไม่ แทนที่จะเน้นเฉพาะคำสำคัญเท่านั้น?
- การผสานรวมกับระบบที่คุณมีอยู่แล้ว: ระบบสามารถผสานรวมโดยตรงกับเครื่องมือการจัดการโครงการและการสื่อสารของคุณได้หรือไม่?
- ความเป็นส่วนตัวและการจัดการข้อมูล: เสียงการประชุมของคุณถูกเก็บไว้ที่ไหน และมีการนำไปใช้เพื่อฝึกอบรมแบบจำลอง AI หรือไม่?
- ความสะดวกในการตั้งค่าสำหรับทีมที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค: ทีมของคุณสามารถเริ่มใช้งานได้วันนี้โดยไม่ต้องมีการโทรแนะนำการใช้งานหรือไม่?
สำหรับผู้ช่วยผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญด้านงานธุรการที่จัดการตารางงานที่ซับซ้อนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายการเลือกเครื่องมือ AI ที่เหมาะสมสามารถช่วยให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างมาก ชมภาพรวมนี้เพื่อดูว่าเครื่องมือ AI ชั้นนำสามารถสนับสนุนผู้ช่วยผู้บริหารได้มากกว่าการจัดการประชุมเพียงอย่างเดียว
10 ผู้ช่วยประชุม AI ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
มาหลีกเลี่ยงการสรุปการประชุมที่สำคัญไม่ให้กระจัดกระจายอยู่ในเครื่องมือหลายอย่างกันเถอะ
กระโดดเข้า:
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการเปลี่ยนบันทึกการประชุมให้เป็นงานและกระบวนการทำงานที่รวมกัน)
ทีมของคุณเสียเวลาไปมากแค่ไหนกับการย้ายข้อมูลจากเครื่องมือหนึ่งไปยังอีกเครื่องมือหนึ่ง? สำหรับธุรกิจขนาดเล็กส่วนใหญ่ ปัญหานี้เริ่มต้นทันทีหลังการประชุม คุณลงเอยด้วยบันทึกในแอปหนึ่ง รายการที่ต้องดำเนินการในอีกแอปหนึ่ง และการตัดสินใจสำคัญถูกฝังอยู่ในแชทที่คุณจะหาไม่เจออีกเลย
เราเรียกสิ่งนี้ว่า "การขยายงาน"และนี่คือสิ่งที่ClickUpแก้ไข ในฐานะที่เป็นConverged AI Workspace แห่งแรกของโลก มันจะนำการประชุม บันทึก เอกสาร และงานของคุณมารวมไว้ในที่เดียว โดยมี AI คอยตรวจสอบทุกอย่างจากด้านบน
มาดูคุณสมบัติหลักของการรวม AIของมันกัน:
บันทึกการประชุมที่เชื่อมโยงกับงาน
เริ่มต้นด้วยClickUp AI Notetaker คุณสามารถเข้าร่วมการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือส่งไปยังลิงก์ Zoom, Google Meet และ Microsoft Teams แบบเฉพาะกิจได้ หลังจากสิ้นสุดการสนทนา ระบบจะสร้างเอกสารClickUp Doc ส่วนตัว @mentions คุณ และทำให้บันทึกการประชุมสามารถเปิดดูได้ง่ายจาก Plannerหรือ Docs Hub
และส่วนที่ดีที่สุดคือ? ผลลัพธ์ไม่ได้ติดอยู่ในเครื่องบันทึกแยกต่างหาก ขั้นตอนต่อไปจะถูกมอบหมายให้กับบุคคลที่เหมาะสมหลังจากประชุมเสร็จสิ้น ทำให้ทีมที่มีประสิทธิภาพสามารถดำเนินการจากสรุปไปจนถึงการปฏิบัติได้อย่างราบรื่นมากขึ้น
ปัญญาประดิษฐ์เชิงบริบทที่สามารถเตรียมการประชุมก่อนเริ่ม
ClickUp Brain ปัญญาประดิษฐ์เชิงบริบทของ ClickUp เริ่มทำงานก่อนการโทรจะเริ่มต้นเสียอีก มันสามารถค้นหาเหตุการณ์ในปฏิทินด้วยภาษาธรรมชาติ ตรวจสอบความพร้อมของคนหนึ่งคนหรือมากกว่า และสร้างหรืออัปเดตเหตุการณ์ในปฏิทินได้
ยิ่งไปกว่านั้น ยังช่วยให้คุณสร้างวาระการประชุมจากบันทึกการประชุมครั้งก่อน สถานะโครงการ และลำดับความสำคัญของทีมได้อีกด้วย
มันมีประโยชน์ไม่แพ้กันเมื่อการประชุมสิ้นสุดลง เพราะ Brain สามารถตอบคำถามได้ครอบคลุมทั้งงาน เอกสาร แชท และบันทึกการประชุม คุณจึงสามารถถามได้:
- มีข้อปฏิบัติใดบ้างที่ได้จากการประชุมกับลูกค้าครั้งล่าสุด?
- มีการตัดสินใจอะไรบ้างในการซิงค์ทีมครั้งก่อน?
- มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่การอัปเดตครั้งล่าสุด?
ตัวแทนที่สร้างไว้ล่วงหน้าภายในพื้นที่ทำงานของคุณ
ClickUp Super Agentsคือตัวแทน AI ที่ติดตั้งมาในตัวซึ่งคุณสามารถเพิ่มเข้าไปในพื้นที่ทำงานของคุณเพื่อทำงานเฉพาะด้าน และหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้พวกเขาทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจขนาดเล็กก็คือแคตตาล็อกตัวแทนที่หลากหลายของพวกเขา
พูดง่ายๆ คือ แทนที่จะสร้างทุกอย่างด้วยตัวเอง คุณสามารถเริ่มต้นด้วยตัวแทนที่ปลอดภัยและพร้อมใช้งาน แล้วปรับแต่งให้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้ ตัวอย่างเช่นตัวแทน ClickUp Meeting Agenda Builderสามารถรวบรวมวาระการประชุมที่แชร์จากงานที่กำลังดำเนินการ ผลลัพธ์ที่ผ่านมา และข้อมูลจากผู้เข้าร่วมประชุมได้
โดยสรุป:
- สร้างจากงานที่กำลังดำเนินการ: ดึงหัวข้อจากงานที่กำลังดำเนินการของคุณ
- นำรายการที่ค้างอยู่มาดำเนินการต่อ: ใช้รายการที่ยังไม่ได้ดำเนินการจากเซสชันก่อนหน้า
- รวบรวมข้อมูลจากผู้เข้าร่วม: ส่งข้อความแจ้งเตือนก่อนการประชุมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถเพิ่มหัวข้อได้
- จัดโครงสร้างวาระการประชุม: จัดระเบียบหัวข้อและกำหนดเวลาตามความยาวของการประชุมและจำนวนหัวข้อ
ในขณะที่สิ่งนั้นกำลังเกิดขึ้นClickUp Meeting Prep Agentจะสร้างสรุปส่วนตัวพร้อมบริบทที่คุณต้องการก่อนการโทร ทั้งสองจะช่วยให้คุณเข้าสู่การประชุมด้วยข้อมูลพื้นฐานที่ถูกต้องอยู่แล้วตรงหน้าคุณ
🎥 ชมวิดีโอนี้เพื่อดูว่าคุณสามารถนำ AI มาใช้ในธุรกิจขนาดเล็กของคุณได้อย่างไรโดยไม่ต้องมีความรู้ทางเทคนิค
ระบบอัตโนมัติเพื่อลดงานที่ซ้ำซ้อน
เมื่อ AI ของ ClickUp สร้างงานจากบันทึกการประชุมแล้วระบบอัตโนมัติของ ClickUpจะจัดการการส่งต่องานโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลย นั่นหมายความว่าคุณสามารถกำหนดกฎพื้นฐานสำหรับพื้นที่ทำงานของคุณ และระบบอัตโนมัติจะจัดการขั้นตอนการทำงานที่เหลือทั้งหมด
ตัวอย่างเช่น หากบันทึกการประชุมสร้างงานใหม่ที่มีคำสำคัญว่า "อัปเดตการออกแบบ" ระบบอัตโนมัติที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจะจดจำวลีนั้นและแจ้งเตือนนักออกแบบหลักทันที พร้อมทั้งย้ายงานที่สร้างขึ้นใหม่ไปยังคอลัมน์ "ต้องทำ" ในบอร์ดเวิร์กโฟลว์เฉพาะของทีมออกแบบ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ค้นหาทุกสิ่ง: ใช้ClickUp Brain MAXเพื่อค้นหาข้อมูลใน ClickUp, แอปที่เชื่อมต่อ และเว็บ จากนั้นใช้Talk to Textเมื่อคุณต้องการถามคำถามหรือบันทึกความคิดได้เร็วขึ้น
- ค้นหาบริบทที่ฝังอยู่: ใช้ClickUp Enterprise Searchเพื่อดึงคำตอบที่ถูกอ้างอิงจากงาน เอกสาร แชท และการประชุม ทำให้ง่ายต่อการค้นหาการตัดสินใจที่ผ่านมา การอัปเดต และรายการที่ต้องดำเนินการก่อนการโทรกับลูกค้าหรือการซิงค์ทีม
- เชื่อมต่อเอกสารของคุณ: สร้างบันทึกการประชุม, สรุปงาน, และวิกิภายในใน ClickUp Docs จากนั้นเชื่อมโยงเอกสารเหล่านี้โดยตรงไปยังงานและโครงการที่เกี่ยวข้อง
- แชร์อัปเดตอย่างรวดเร็ว: บันทึกวิดีโอพร้อมเสียงนำชมด้วยClickUp Clips โดย ClickUp Brain จะตั้งชื่อ บันทึกถอดความ สรุป และดึงรายการที่ต้องดำเนินการจากบันทึกโดยอัตโนมัติ
- ติดตามสุขภาพทีม: สร้างแดชบอร์ด ClickUpเพื่อดูเวลาที่ติดตาม ประสิทธิภาพของโครงการ และความก้าวหน้าของทีมในมุมมองเดียว
- บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า: ใช้ClickUp CRMเพื่อติดตามลูกค้าเป้าหมาย ข้อตกลง การมีส่วนร่วมของลูกค้า และคำสั่งซื้อในมุมมองมากกว่า 10 แบบ
ข้อดีและข้อเสียของ ClickUp
ข้อดี:
- บันทึกการประชุมและงานโครงการอยู่ในที่เดียวเพื่อลดการสลับบริบท
- ClickUp Brain ดึงข้อมูลจากทุกสิ่งในพื้นที่ทำงานของคุณเพื่อนำเสนอคำตอบที่สมบูรณ์
- ระบบอัตโนมัติช่วยลดงานธุรการหลังการประชุมให้เหลือน้อยมาก
ข้อเสีย:
- ผู้ใช้ใหม่อาจต้องใช้เวลาในการสำรวจคุณสมบัติทั้งหมด
- ระบบอัตโนมัติขั้นสูงต้องใช้เวลาในการตั้งค่าเบื้องต้น
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (11,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,400+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
ฉันชอบการมีระบบติดตามเวลาและบันทึกการประชุมทั้งหมดในที่เดียวด้วย ClickUp ตัวช่วย AI มีประโยชน์มากและช่วยให้งานของฉันเป็นระเบียบ เป็นเรื่องดีที่ฉันสามารถแทนที่เครื่องมือหลายอย่างด้วยเครื่องมือเดียว ฉันรู้สึกขอบคุณที่สามารถเห็นงานของทุกแผนกในที่เดียว ซึ่งช่วยให้งานเป็นระเบียบ นอกจากนี้ การนำเข้าข้อมูลที่ง่ายทำให้กระบวนการตั้งค่าราบรื่น
✅คู่มือการใช้ AI สำหรับธุรกิจขนาดเล็กของเราได้อธิบายวิธีการนำ AI ไปใช้ในธุรกิจของคุณโดยไม่ต้องเพิ่มแอปพลิเคชันให้ต้องจัดการมากขึ้น
🧠 เกร็ดความรู้: โทมัส เอดิสัน ไม่ได้จินตนาการถึงเครื่องเล่นเสียง (โฟโนกราฟ) ว่าเป็นเครื่องเล่นเพลงตั้งแต่แรก เขาเสนอแนวคิดนี้ในลักษณะของเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในศตวรรษที่ 19สำหรับการบันทึกเสียงและสื่อสารทางธุรกิจมากกว่า ในขณะที่การใช้เพื่อเล่นเพลงนั้นอยู่ในลำดับความสำคัญที่ต่ำกว่าในรายการการใช้งานในอนาคตของเขา กล่าวอีกนัยหนึ่ง อุปกรณ์ความบันเทิงที่เป็นสัญลักษณ์ที่สุดชิ้นหนึ่งในประวัติศาสตร์เริ่มต้นจากการเป็นสิ่งที่ใกล้เคียงกับเครื่องบันทึกเสียงสำหรับบันทึกข้อความมากกว่า
2. ไฟลั่กๆ ai (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดความการประชุมที่สามารถค้นหาได้พร้อมการซิงค์กับ CRM)
Fireflies.ai เป็นผู้ช่วยประชุม AI ที่บันทึก ถอดเสียง และจัดระเบียบการประชุมจากแพลตฟอร์มการประชุมต่างๆ เช่น Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Webex และอื่นๆ
นอกจากนี้ยังไปไกลกว่าการจดบันทึกแบบเฉื่อยชา. AskFred ผู้ช่วย AI ที่ติดตั้งไว้ในตัวของ Fireflies สามารถสรุปการโทร, สร้างอีเมลติดตามผล, แยกแยะรายการที่ต้องทำ, และสร้างเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมได้.
นอกจากนี้ยังมี "Topic Tracker" ที่ค้นหาคำสำคัญเฉพาะ เช่น "การกำหนดราคา" หรือ "ข้อโต้แย้ง" ระหว่างการโทรของคุณ จากนั้นจะบันทึกรายละเอียดเหล่านี้ลงใน CRMหรือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของคุณ โดยอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาในการป้อนข้อมูลด้วยตนเองของทีมคุณ
หิ่งห้อย. คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ai
- AskFred AI chat: สอบถามข้อมูลจากบันทึกการประชุมทั้งหมดของคุณเพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับการโทรที่ผ่านมา
- การถอดเสียงอัตโนมัติ: บันทึกและถอดเสียงการประชุมพร้อมระบุผู้พูดและเวลา
- การวิเคราะห์อัจฉริยภาพในการสนทนา: ติดตามอัตราส่วนเวลาพูดและตัวชี้วัดความรู้สึกในระหว่างการประชุมของคุณ
- การผสานระบบ CRM: เชื่อมต่อกับเครื่องมือการขายโดยตรงเพื่อบันทึกสรุปการโทรไปยังบันทึกการเจรจาโดยอัตโนมัติ
หิ่งห้อย ข้อดีและข้อเสียของปัญญาประดิษฐ์
ข้อดี:
- มีระบบความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง พร้อมตัวเลือกสำหรับการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัว
- การถอดเสียงไม่จำกัด เริ่มต้นที่ระดับ Pro
- รองรับมากกว่า 100 ภาษาพร้อมการตรวจจับอัตโนมัติ
ข้อเสีย:
- ความแม่นยำอาจลดลงระหว่างการประชุมที่มีการพูดคุยแทรกซ้อนกันมาก
- ระบบ AI วิเคราะห์การประชุมแต่ละครั้งเป็นรายบุคคลโดยไม่มีการสังเคราะห์ข้ามการประชุม
- บอทบันทึกปรากฏเป็นผู้เข้าร่วมที่มองเห็นได้
หิ่งห้อย. การกำหนดราคา ai
- ฟรี
- ข้อดี: $18 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: $29 ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กรธุรกิจ: $39 ต่อผู้ใช้/เดือน
หิ่งห้อย. การให้คะแนนและรีวิวของ ai
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
- Capterra: 4. 9/5 (500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Fireflies.ai อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
ฉันสามารถให้ความสนใจกับการสนทนาในระหว่างการประชุมได้อย่างเต็มที่ เพราะฉันรู้ว่า Fireflies บันทึกทุกอย่างไว้ให้แล้ว และฟังก์ชัน AI ก็ยอดเยี่ยมมากในการให้ข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในการประชุม อีกทั้งยังสามารถรวมเข้ากับอีเมลสรุปได้อย่างง่ายดาย กระบวนการติดตั้งใช้งานก็ราบรื่นมาก ฉันไม่เคยต้องติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าเลย แต่ถ้าผลิตภัณฑ์ดีขนาดนี้ ฉันมั่นใจว่าฝ่ายสนับสนุนลูกค้าต้องยอดเยี่ยมแน่นอน ฉันใช้ Fireflies เป็นประจำทุกวัน
3. Otter.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงสดและสรุปการประชุม)
หากคุณต้องการติดตามการประชุมในขณะที่กำลังเกิดขึ้น Otter.ai จะแสดงบทถอดความแบบเรียลไทม์บนหน้าจอของคุณขณะที่ผู้คนพูด ซึ่งทำให้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมที่ต้องการการสนับสนุนด้านการเข้าถึง มีผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา หรือเพียงแค่ชอบอ่านตามเพื่อให้มีสมาธิ
กลไกหลักของมันคือการประมวลผลแบบเรียลไทม์ แทนที่จะรอให้บันทึกเสียงประมวลผลหลังจากการสนทนาสิ้นสุดลง Otter จะสร้างเอกสารแบบโต้ตอบและใช้งานได้ในขณะที่การประชุมกำลังดำเนินอยู่
Otter นำเสนอตัวแทน AIที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางสำหรับกระบวนการขายและการสรรหาบุคลากรตัวแทนเหล่านี้จะดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาออกมาโดยอัตโนมัติและส่งต่อไปยังเครื่องมือที่คุณเชื่อมต่อไว้
Otter.ai ฟีเจอร์เด่น
- การถอดเสียงแบบเรียลไทม์: ถอดเสียงการประชุมแบบสดพร้อมข้อความที่ซิงค์กับการเล่นเสียง
- การจับภาพสไลด์อัตโนมัติ: แทรกสไลด์การนำเสนอที่แชร์ไว้ในทรานสคริปต์ที่ตำแหน่งเวลาที่ถูกต้อง
- ตัวแทน AI เฉพาะบทบาท: ปรับแต่งการดึงข้อมูลให้เหมาะสมกับหน้าที่งานเฉพาะ เช่น การขายและการศึกษา
- การควบคุมที่พร้อมใช้งานสำหรับทีม: เลเยอร์ในคำศัพท์ของทีม, การติดแท็กผู้พูด, และการค้นหาและส่งออกขั้นสูง
Otter.ai ข้อดีและข้อเสีย
ข้อดี:
- การแสดงผลแบบสดช่วยให้ผู้เข้าร่วมทุกคนมีความเข้าใจตรงกันโดยไม่รบกวนผู้พูด
- การจับภาพสไลด์เพิ่มบริบททางภาพที่เครื่องมือเสียงเพียงอย่างเดียวไม่สามารถทำได้
- การยืนยันจากตลาดอย่างแข็งแกร่งด้วยฐานผู้ใช้ขนาดใหญ่
ข้อเสีย:
- การสนับสนุนภาษาจำกัดเฉพาะภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และภาษาสเปน
- แผนฟรีจำกัดการบันทึกไว้ที่ 30 นาทีต่อการประชุม
- เสียงรบกวนพื้นหลังสามารถลดความแม่นยำในการถอดเสียงได้
Otter.ai ราคา
- ฟรี
- ข้อดี: $16.99/ผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: $30/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Otter.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (100 รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Otter.ai อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
เมื่อใดก็ตามที่เราเริ่มการประชุม ระบบจะเข้าร่วมโดยอัตโนมัติหรืออย่างน้อยก็ขอเข้าร่วมเซสชัน ระบบจะจดบันทึกและส่งอีเมลให้หลังจากประชุมเสร็จ สรุปได้ดีและตรงประเด็น
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: มีขั้นตอนที่เป็นทางการในการประชุมมากมายเพราะการประชุมเคยวุ่นวายมาก่อนประวัติศาสตร์อย่างเป็นทางการของกฎของโรเบิร์ตกล่าวว่าเฮนรี เอ็ม. โรเบิร์ต พบสิ่งที่เขาเรียกว่าความไม่เป็นระเบียบในทางปฏิบัติ—คนต่างๆ นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับขั้นตอนที่แตกต่างกัน—และได้ตีพิมพ์กฎของโรเบิร์ตฉบับแรกในปี 1876 เพื่อนำมาซึ่งความเป็นระเบียบ
4. Fathom (เหมาะที่สุดสำหรับการสรุป AI ที่เรียบง่ายและครอบคลุม)
หากคุณเป็นผู้ก่อตั้งคนเดียวหรือทีมขนาดเล็กที่ดำเนินงานภายใต้งบประมาณที่จำกัด Fathom เป็นตัวเลือกที่ดี
มันให้บริการการบันทึก, การถอดเสียง, และการสรุปแบบไม่จำกัดจำนวนครั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่าย. นี่เหมาะมากสำหรับผู้ที่มีประชุมมากมายแต่ไม่สามารถหาเหตุผลมาสนับสนุนการสมัครสมาชิกซอฟต์แวร์รายเดือนเพิ่มเติมได้.
กลไกหลักของมันคือการตัดเนื้อหาที่ผู้ใช้เป็นผู้สั่ง แทนที่จะให้คุณได้รับข้อความยาวเหยียดทั้งหมดเมื่อสิ้นสุดการสนทนา ระบบจะให้คุณทำเครื่องหมายช่วงเวลาสำคัญขณะที่มีการประชุมเกิดขึ้น ซึ่งช่วยให้ซอฟต์แวร์สามารถแยกเนื้อหาที่คุณต้องการได้อย่างแม่นยำในภายหลัง
คุณสมบัติเด่นของ Fathom
- บันทึกไม่จำกัด: เสนอพื้นที่จัดเก็บการประชุมไม่จำกัด
- AI ถาม-ตอบ: Ask Fathom มอบอินเทอร์เฟซคล้าย ChatGPT ให้ผู้ใช้สามารถสอบถามข้อมูลจากประชุมเพื่อหาคำตอบ ข้อคิดเห็น และการดำเนินการ
- การควบคุมการแชร์ที่ง่ายดาย: แชร์สรุปและบันทึกโดยอัตโนมัติภายในองค์กร และลิงก์ที่แชร์สามารถจำกัดการเข้าถึงตามโดเมนหรือการอนุญาตอย่างชัดเจน
- การซิงค์ CRM โดยตรง: ส่งสรุปการโทรและรายการที่ต้องดำเนินการโดยตรงไปยังกระบวนการขายของคุณ
พิจารณาข้อดีและข้อเสียอย่างถี่ถ้วน
ข้อดี:
- ให้บริการบันทึกและถอดเสียงได้ไม่จำกัด
- สร้างวิดีโอคลิปที่สามารถแชร์ได้ของส่วนใดก็ได้
- ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับกระบวนการขายเพื่อรักษาความสะอาดของระบบ CRM
ข้อเสีย:
- ขาดคุณสมบัติด้านปัญญาในการสนทนาขั้นสูง
- บอทบันทึกเสียงเป็นผู้เข้าร่วมที่มองเห็นได้ในการโทร
- ประสบการณ์การใช้งานเน้นที่เดสก์ท็อปเป็นหลัก โดยไม่มีแอปพลิเคชันมือถือที่สมบูรณ์
ราคาแบบคำนวณตามการใช้งาน
- ฟรี
- พรีเมียม (รายบุคคล): $19/ผู้ใช้/เดือน
- ทีม: $19/ผู้ใช้/เดือน (2+ ผู้ใช้)
- ธุรกิจ: $34/ผู้ใช้/เดือน (2+ ผู้ใช้)
คะแนนและรีวิวจาก Fathom
- G2: 5. 0/5 (6,000+ รีวิว)
- Capterra: 5. 0/5 (800+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Fathom อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
มันแม่นยำมากและช่วยให้ฉันสรุปการประชุมยาวๆ ได้โดยไม่ต้องกังวลว่า Fathom จะข้ามสิ่งสำคัญไปหรือไม่ ซึ่งมันไม่ทำเลย นอกจากนี้ยังซิงค์กับกำหนดการของฉันได้ ดังนั้นฉันจึงไม่ต้องเพิ่มข้อมูลด้วยตนเอง ฉันชอบมันมาก! ฉันใช้มันบน Mac มีตัวดาวน์โหลดที่ใช้งานง่าย ดังนั้นไม่มีปัญหาอะไรเลย ฝ่ายสนับสนุนจะติดต่อมาเพื่อตรวจสอบว่ามีอะไรที่พวกเขาสามารถช่วยคุณได้หรือไม่ ฉันใช้มันเกือบทุกวันในการประชุม Google Meet ทั้งหมดของฉัน
🚀 วิธีที่ Hit Your Mark marketing agency รวมเครื่องมือหลายอย่างไว้ในที่เดียว
Hit Your Markมีงานกระจัดกระจายอยู่ใน Slack สำหรับการสื่อสาร, Loom/Vidyard สำหรับคลิปวิดีโอ, Miro สำหรับการวางแผนร่วมกัน, Toggl สำหรับการติดตามเวลาและรายงาน, และ Tango สำหรับเอกสาร พวกเขาตัดสินใจที่จะรวมทุกอย่างไว้ใน ClickUp
⚡ ผลลัพธ์ปรากฏทันที:
- เครื่องมือมากกว่า 5 รายการถูกแทนที่ ในด้านการสื่อสาร การวางแผน และการรายงาน
- ประหยัดเงินได้ 3,000 ดอลลาร์ต่อปี ด้วยการยกเลิก Slack หลังจากเปลี่ยนมาใช้ ClickUp
- แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ ติดตามคะแนนสปรินต์, ปริมาณงาน, และประสิทธิภาพ
- การจ่ายเงินโบนัสที่รวดเร็วขึ้น ด้วยข้อมูลการผลิตที่ชัดเจนและสามารถวัดได้
5. tl;dv (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกไฮไลท์การประชุมและข้อมูลเชิงลึกจากหลายการประชุม)
เมื่อบริษัทต้องการลดการเข้าร่วมประชุมที่จำเป็น tl;dv จะช่วยสนับสนุน โดยเน้นการบันทึกวิดีโอมากกว่าการถอดความเป็นข้อความ เหมาะสำหรับพนักงานที่อยู่ในเขตเวลาต่างกันในการติดตามสิ่งที่พลาดไปได้ตามตารางเวลาของตนเอง
แพลตฟอร์มนี้จัดการการประชุมที่บันทึกไว้เหมือนกับวิดีโอ YouTube โดยจะวิเคราะห์บทสนทนาที่พูดและตัดเส้นเวลาออกเป็นบทที่ชัดเจนและมีป้ายกำกับโดยอัตโนมัติ
ซึ่งหมายความว่าสมาชิกในทีมสามารถคลิกที่เวลาที่ระบุไว้ว่า "งบประมาณการตลาดไตรมาส 3" และข้ามไปยังการอัปเดตเฉพาะนั้นได้ทันทีโดยไม่ต้องนั่งฟังส่วนที่เหลือของชั่วโมง
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- การเน้นคลิป: ทำเครื่องหมายช่วงเวลาสำคัญเพื่อสร้างคลิปวิดีโอสั้นๆ ที่สามารถแชร์ได้
- ข้อมูลเชิงลึกจากการประชุมหลายรูปแบบ: แสดงรูปแบบและประเด็นที่เกิดขึ้นซ้ำในคลังการประชุมทั้งหมดของคุณ
- การจัดเก็บข้อมูลที่โฮสต์โดยสหภาพยุโรป: มอบความเป็นเจ้าของข้อมูลและการปฏิบัติตาม GDPR สำหรับทีมที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว
- การรองรับหลายภาษา: รองรับการถอดความและสรุปในกว่า 30 ภาษา
ข้อดีและข้อเสียแบบสรุป
ข้อดี:
- การวิเคราะห์ข้ามการประชุมช่วยเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกที่เครื่องมือการโทรเพียงครั้งเดียวไม่สามารถทำได้
- ความแม่นยำในการถอดเสียงที่แข็งแกร่งในหลายภาษา
- การประเมินเบื้องต้นที่ง่ายโดยไม่ต้องมีการผูกมัด
ข้อเสีย:
- ต้องการบอทบันทึกข้อมูลบนคลาวด์ที่มองเห็นได้
- ไม่รองรับคำศัพท์เฉพาะทางสำหรับศัพท์เทคนิคหรือคำศัพท์เฉพาะของแต่ละอุตสาหกรรม
- ผู้ใช้ถูกจำกัดให้ใช้ได้เฉพาะเว็บอินเทอร์เฟซบนอุปกรณ์มือถือ
ราคาแบบสรุป
- ฟรี
- ข้อดี: $29.30 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ $37. 10 ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวแบบสรุป
- G2: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง tl;dv อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
ฉันใช้ tl;dv เพื่อบันทึกและจดบันทึกระหว่างการโทรขาย ซึ่งช่วยให้ฉันสามารถให้ความสนใจได้ดีขึ้นในระหว่างการสนทนาเหล่านี้ ฉันพบว่ามันใช้งานง่ายมาก เหมือนกับการเข้าสู่ระบบซอฟต์แวร์อื่น ๆ ทั่วไป AI ใน tl;dv ช่วยให้ฉันสามารถถามคำถามอะไรก็ได้ที่ต้องการ และมีคำแนะนำสำเร็จรูปหลายแบบที่มีประโยชน์มาก เช่น การร่างอีเมลติดตามผลพร้อมขั้นตอนถัดไปโดยละเอียด มันเก็บบันทึกการประชุมทั้งหมดของฉันไว้อย่างต่อเนื่อง ทำให้รู้สึกเหมือนมีเลขานุการคอยจดบันทึกให้ นอกจากนี้ การเชื่อมต่อกับอีเมลและระบบ CRM ของฉันก็ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยม
6. กรานอล่า (เหมาะที่สุดสำหรับบันทึกการประชุมที่ปราศจากบอท)
บอทในการประชุมมักกระตุ้นคำถามที่อึดอัดจากลูกค้าและสร้างความขัดแย้งในการยินยอม Granola เป็นแอปพลิเคชันเดสก์ท็อปที่บันทึกเสียงการประชุมโดยตรงบนอุปกรณ์ของคุณโดยไม่ต้องส่งบอทที่มองเห็นได้เข้าไปในการสนทนา ไม่มีใครที่ปลายทางรู้เลยว่ากำลังทำงานอยู่
หลังการประชุม ระบบ AI จะสร้างบันทึกที่มีโครงสร้างพร้อมรายการที่ต้องดำเนินการและสรุปเนื้อหา คุณสามารถสนทนากับ AI เพื่อดึงรายละเอียดเฉพาะหรือจัดรูปแบบบันทึกใหม่สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน ระบบนี้อิงจากแนวคิดที่ว่าการตัดสินใจของมนุษย์ยังคงมีบทบาทสำคัญในการสร้างบันทึกที่มีคุณภาพ
คุณพิมพ์ย่อหรือความคิดสั้น ๆ ของคุณเองระหว่างการสนทนา และซอฟต์แวร์จะใช้เสียงพื้นหลังเพื่อเติมรายละเอียดเฉพาะที่คุณพลาดไป
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของกราโนล่า
- การจับภาพแบบไม่มีบอท: บันทึกเสียงโดยตรงจากเดสก์ท็อปของคุณโดยไม่ต้องเข้าร่วมเป็นผู้เข้าร่วม
- อินเทอร์เฟซแชท AI: ช่วยให้คุณถามคำถามเพิ่มเติมและจัดรูปแบบบันทึกใหม่ได้
- การผสานรวมแบบเนทีฟ: เชื่อมต่อโดยตรงกับฐานความรู้และระบบ CRM สำหรับกระบวนการทำงานพื้นฐาน
- คำแนะนำสำหรับการโทรเฉพาะกิจ: ตรวจจับการโทรที่ไม่มีการนัดหมายล่วงหน้าเมื่อไมโครโฟนของคุณกำลังใช้งาน และแจ้งเตือนให้คุณเริ่มบันทึกโน้ต
ข้อดีและข้อเสียของกราโนล่า
ข้อดี:
- ขจัดความไม่สบายใจของลูกค้าด้วยการนำหุ่นยนต์บันทึกที่มองเห็นได้ออกไป
- เข้าถึงได้สำหรับทีมขนาดเล็กที่ต้องการประวัติการใช้งานไม่จำกัด
- การควบคุมความเป็นส่วนตัวระดับองค์กรอนุญาตให้มีการเลือกไม่ใช้การฝึกอบรมโมเดล
ข้อเสีย:
- ปริมาณการตรวจสอบจากบุคคลที่สามที่จำกัดทำให้การประเมินความน่าเชื่อถือในระยะยาวทำได้ยากขึ้น
- แอปพลิเคชันมือถือ Android ยังไม่พร้อมให้บริการ
- ต้องใช้เครื่องมืออัตโนมัติจากบุคคลที่สามเพื่อส่งข้อมูลออกเข้าสู่พื้นที่ทำงานที่ครอบคลุม
การกำหนดราคาแกรโนล่า
- พื้นฐาน: ฟรี
- ธุรกิจ: $14/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: $35/ผู้ใช้/เดือน
คะแนนและรีวิวกราโนล่า
- G2: 4. 8/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Granola อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
หนึ่งในเครื่องมือที่ดีที่สุดที่ฉันมีและใช้ ฉันใช้มันทุกวันสำหรับการโทรทั้งหมดของฉัน มันช่วยให้ฉันเข้าใจผู้ค้าที่มีสำเนียงยากและมีการสัมภาษณ์ที่ชัดเจนและตรงไปตรงมา ฉันยังได้ตั้งค่าคำสั่ง AI เพื่อคัดกรองลูกค้าเป้าหมายของฉัน ซึ่งช่วยฉันได้มากและประหยัดเวลาไปเยอะ!
7. Krisp (ดีที่สุดสำหรับการตัดเสียงรบกวนพร้อมบันทึกการประชุมด้วย AI)
ไม่ใช่ทุกการสนทนาทางธุรกิจจะเกิดขึ้นผ่านลิงก์ Zoom ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า Krisp ทำงานแตกต่างออกไปโดยเชื่อมต่อโดยตรงกับระบบเสียงของคอมพิวเตอร์ของคุณ แทนที่จะผสานรวมกับซอฟต์แวร์ปฏิทินหรือการประชุมเฉพาะ นั่นหมายความว่ามันสามารถใช้งานได้กับแอปพลิเคชันเสียงทุกประเภท ตั้งแต่การประชุมฉุกเฉินใน Slack ไปจนถึงระบบโทรศัพท์ VoIP ที่ใช้บนเดสก์ท็อปของคุณ
รากฐานของมันถูกสร้างขึ้นบนความชัดเจนของเสียงมากกว่าการจดบันทึกด้วย AI เพียงอย่างเดียว ก่อนที่จะถอดความคำใด ๆ ซอฟต์แวร์จะกรองเสียงรบกวนจากทั้งไมโครโฟนของคุณและเสียงที่เข้ามาจากผู้คนที่กำลังพูดกับคุณ
เนื่องจากมันประมวลผลทุกอย่างที่ชั้นเสียงพื้นฐานนี้ มันจึงสามารถสร้างเอกสารการถอดเสียงและสรุปได้โดยไม่ต้องส่งผู้ช่วยเสมือนเข้าไปในห้องประชุมเลย
คุณสมบัติเด่นของ Krisp
- การตัดเสียงรบกวนด้วย AI: กำจัดเสียงรบกวนในพื้นหลังและเสียงสะท้อนจากเสียงที่เข้ามาและออกไป
- การถอดเสียงแบบไม่ผูกขาดกับแพลตฟอร์ม: บันทึกเสียงจากแอปพลิเคชันใดก็ได้บนอุปกรณ์ของคุณ
- สรุปการประชุมด้วย AI: สร้างบันทึกที่มีโครงสร้าง จัดเรียงตามหัวข้อและผู้พูด
- การซิงค์เวิร์กโฟลว์: Core รวมการเชื่อมต่อและการสนับสนุนเว็บฮุคสำหรับเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack, HubSpot, Affinity และ Pipedrive
ข้อดีและข้อเสียของ Krisp
ข้อดี:
- รวมการตัดเสียงรบกวนและบันทึกการประชุมไว้ในแพ็กเกจเดียว
- ทำงานได้อย่างต่อเนื่องบนทุกแพลตฟอร์มการประชุมหรือการโทร
- ทำงานเงียบๆ ในพื้นหลังโดยไม่เข้าร่วมการโทรในฐานะบอท
ข้อเสีย:
- คุณสมบัติการถอดเสียงเป็นฟีเจอร์ที่ใหม่กว่าและอาจไม่มีความลึกซึ้งเทียบเท่ากับโปรแกรมจดบันทึกเฉพาะทาง
- การเชื่อมต่อกับระบบ CRM และเครื่องมือบริหารโครงการที่รองรับโดยตรงมีน้อย
- การถอดเสียงอาจรู้สึกจำกัดสำหรับผู้ใช้ที่มีปริมาณมาก
ราคาของ Krisp
- ทดลองใช้ฟรี
- คอร์: $16/ผู้ใช้/เดือน
- ขั้นสูง: $30/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Krisp
- G2: 4. 6/5 (1,000+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Krisp อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
ส่วนที่ดีที่สุดของ Krisp คือวิธีการจัดการสรุปการประชุม ฟีเจอร์การบันทึกอัตโนมัติช่วยชีวิตได้มากสำหรับการประชุมติดต่อกันหลายสาย ฉันยังชอบความยืดหยุ่นของเครื่องมือถอดเสียงด้วย มันไม่ได้ใช้ได้แค่กับการโทรสดเท่านั้น แต่ยังสามารถอัปโหลดและถอดเสียงไฟล์เสียงใด ๆ ได้โดยตรงเข้าสู่แพลตฟอร์ม
📮ClickUp Insight: ผลการสำรวจประสิทธิภาพการประชุมของเราชี้ให้เห็นว่า 42% ของทีมใช้คลิปบันทึก (21%) หรือเครื่องมือการจัดการโครงการ (21%) สำหรับการทำงานแบบไม่พร้อมกัน แต่เครื่องมือเหล่านี้อาจต้องการเครื่องมือเพิ่มเติม การสมัครสมาชิกแยกต่างหาก การเข้าสู่ระบบ และระยะเวลาการเรียนรู้เพิ่มเติม
ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงาน ClickUp ทำให้การสื่อสารแบบอะซิงโครนัสง่ายขึ้น เข้าถึงวิดีโอคลิป ข้อความเสียง กระบวนการทำงานของโครงการ เอกสารที่ทำงานร่วมกัน และ ผู้ช่วยจดบันทึก AI ในตัว— ทั้งหมดนี้ภายในพื้นที่ทำงานเดียว ทำไมต้องจัดการกับการสมัครสมาชิกหลายรายการและข้อมูลที่กระจัดกระจาย เมื่อมีโซลูชันเดียวที่สามารถทำให้กระบวนการทำงานทั้งหมดของคุณเป็นระเบียบเรียบร้อยได้?
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมที่ใช้ฟีเจอร์การจัดการการประชุมของ ClickUp รายงานว่ามีการลดการสนทนาและการประชุมที่ไม่จำเป็นลงถึง 50%!
8. Avoma (เหมาะที่สุดสำหรับทีมรายได้ที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกจากการสนทนา)
ในขณะที่เครื่องมือหลาย ๆ ตัวเพียงแค่บันทึกสิ่งที่พูด Avoma จะประเมินว่า พูดอย่างไร มันทำงานเป็นแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์สำหรับการสนทนาที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อวัดคุณภาพการโทร ซึ่งทำให้มันมีประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้จัดการที่ต้องการเข้าใจว่าพนักงานขายพูดมากเกินไปหรือกำลังฟังความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง
ซอฟต์แวร์ติดตามตัวชี้วัดการสนทนาตลอดการประชุม รวมถึงอัตราส่วนการพูดต่อการฟัง การใช้คำเติม และความรู้สึกโดยรวมของผู้พูด การวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะเหล่านี้ให้เนื้อหาสำหรับการโค้ชที่เป็นรูปธรรม แทนที่จะเป็นเพียงบันทึกการสนทนาพื้นฐาน
คุณสมบัติเด่นของ Avoma
- การตรวจจับหัวข้อ: แบ่งการสนทนาออกเป็นหัวข้อต่าง ๆ เช่น การกำหนดราคาและข้อโต้แย้ง
- การซิงค์ CRM อัตโนมัติ: ส่งสรุปการโทรที่มีโครงสร้างและช่วงเวลาสำคัญไปยังกระบวนการขาย
- บัตรคะแนนการโค้ช: ช่วยให้ผู้จัดการสามารถให้คะแนนการโทรตามเกณฑ์ที่กำหนดเองและติดตามประสิทธิภาพ
- ช่วงเวลาการสนทนาที่แชร์ได้: สร้างส่วนสำคัญจากบทถอดความหรือการเล่นซ้ำ, สร้างส่วนสำคัญโดยอัตโนมัติ, และแชร์การประชุมเต็มรูปแบบ, บันทึก, หรือคลิปทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ข้อดีและข้อเสียของ Avoma
ข้อดี:
- ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับวงจรชีวิตการขายและความสำเร็จของลูกค้า
- ข้อมูล CRM ที่มีโครงสร้างช่วยปรับปรุงความถูกต้องของการรายงานในกระบวนการขาย
- เครื่องมือการโค้ชให้กรอบการทำงานสำหรับการรับตัวแทนใหม่
ข้อเสีย:
- เส้นทางการเรียนรู้อาจชันสำหรับทีมที่ต้องการเพียงสรุปพื้นฐาน
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ดูล้าสมัยเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่ใหม่กว่า
- ทีมขนาดเล็กอาจไม่ใช้ความสามารถเพียงพอที่จะคุ้มค่ากับการลงทุน
ราคาของ Avoma
- สตาร์ทอัพ: $29/ที่นั่งเครื่องบันทึก/เดือน
- องค์กร: 39 ดอลลาร์/ที่นั่งสำหรับผู้บันทึก/เดือน
- องค์กร: $39/ที่นั่งสำหรับเครื่องบันทึก/เดือน
- ปัญญาในการสนทนา: $35/ที่นั่งต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Avoma
- G2: 4. 6/5 (1,000+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Avoma อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
ฉันใช้มันหลักๆ สำหรับการสาธิตและการโทรกับลูกค้าเพื่อดึงประเด็นสำคัญและปัญหาหลักๆ ของลูกค้าเป้าหมายได้อย่างง่ายดาย นอกจากแค่การถอดความแล้ว ฉันยังชอบการติดตามคำหลัก รูปแบบการพูด การให้คะแนนการโทร และแม้แต่การช่วยเหลือแบบเรียลไทม์จาก Avoma
9. Fellow (เหมาะที่สุดสำหรับวาระการประชุมแบบร่วมมือและการติดตามผล)
เมื่อผู้จัดการต้องการให้แน่ใจว่าการสนทนาจะนำไปสู่การทำงานที่เสร็จสมบูรณ์ Fellow จะมุ่งเน้นที่วงจรการประชุมทั้งหมด ไม่ใช่แค่การถอดความเท่านั้น ระบบนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อชี้แจงให้ชัดเจนว่าใครรับผิดชอบอะไรโดยการเชื่อมโยงวาระการประชุมเริ่มต้นกับรายการดำเนินการสุดท้ายโดยตรง
ซอฟต์แวร์นี้ทำงานเป็นเครื่องมือหลักในการติดตามความรับผิดชอบ มันติดตามข้อผูกพันที่เกิดขึ้นระหว่างการสนทนาและส่งต่อไปยังซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของทีมคุณโดยตรง ซึ่งช่วยป้องกันการลืมการตัดสินใจหลังจากทุกคนออกจากระบบ
คุณสมบัติเด่นที่เหมือนกัน
- วาระการประชุมแบบร่วมมือ: ช่วยให้การประชุมมีจุดมุ่งหมายชัดเจนโดยระบุหัวข้อไว้ล่วงหน้าก่อนเริ่มการประชุมทางโทรศัพท์
- สรุปตามวาระ: บันทึกและเชื่อมโยงประเด็นการดำเนินการกลับไปยังหัวข้อการหารือเฉพาะ
- การติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ: มอบหมายงานให้กับสมาชิกทีมเฉพาะพร้อมกำหนดวันครบกำหนดและแจ้งเตือน
- การสนับสนุนการประชุมที่อัปโหลด: สร้างสรุปจากการอัปโหลดไฟล์เสียงหรือวิดีโอ รวมถึงการตรวจจับผู้พูดโดยอัตโนมัติ
เพื่อนร่วมข้อดีและข้อเสีย
ข้อดี:
- ครอบคลุมวงจรการประชุมทั้งหมดตั้งแต่การวางแผนจนถึงการรับผิดชอบ
- ระบบนิเวศการผสานรวมที่แข็งแกร่งสามารถเข้ากับกระบวนการทำงานที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดาย
- อินเตอร์เฟซที่สะอาดช่วยให้ทีมสามารถเริ่มใช้งานได้ทันที
ข้อเสีย:
- คุณสมบัติการถอดเสียงอาจไม่ตรงกับความแม่นยำของโปรแกรมจดบันทึกเฉพาะทาง
- การวิเคราะห์การประชุมมีข้อจำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือวิเคราะห์การสนทนา
- ทีมขนาดเล็กจะได้รับคุณค่าสูงสุดจากชุดคุณสมบัติหลัก
การกำหนดราคาแบบเพื่อน
- ฟรี
- ทีม: $11/ผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: 23 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวจากเพื่อนสมาชิก
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Fellow อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการบันทึกการประชุม และฟีเจอร์การจดบันทึกด้วย AI ก็เป็นประโยชน์มากเช่นกัน มันถอดเสียงการประชุมทั้งหมดและสร้างบันทึกจากข้อมูลเหล่านั้น ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงได้โดยไม่ต้องเสียเวลา มันช่วยประหยัดเวลาและความพยายามได้มาก ใช้งานง่ายและบันทึกการประชุมทั้งหมดโดยอัตโนมัติ
10. Notion AI (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกการประชุมภายในฐานความรู้ที่ยืดหยุ่น)
หากทีมของคุณใช้ Notion เป็นพื้นที่ทำงานหลักในการจัดการโครงการและเอกสารอยู่แล้ว ฟีเจอร์ Notion AI Meeting Notes ที่มาพร้อมกับระบบถือเป็นตัวเลือกที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ช่วยขจัดความจำเป็นในการจ่ายเงินสำหรับเครื่องมือถอดความแยกต่างหาก และลดความยุ่งยากจากการต้องคัดลอกและวางสรุปข้อมูลไปมาระหว่างแอปพลิเคชันต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา
กลไกหลักของมันคือการผสานพื้นที่ทำงานเข้าด้วยกัน คุณพิมพ์คำสั่งง่ายๆ (/meet) บนหน้า Notion ใดก็ได้ แล้วมันจะเพิ่มบล็อกบันทึกการประชุมเข้าไปในเอกสารที่คุณกำลังทำงานอยู่โดยตรง
นอกจากนี้ ฟีเจอร์การค้นหาด้วย AI ยังช่วยให้คุณค้นหาข้อมูลจากบันทึกการประชุมและเนื้อหาในพื้นที่ทำงานทั้งหมดของคุณได้พร้อมกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion AI
- บันทึกการประชุม AI: สร้างสรุปที่มีโครงสร้างและจัดเก็บโดยตรงเป็นหน้าในเวิร์กสเปซ
- การค้นหาด้วย AI: ตอบคำถามภาษาธรรมชาติโดยใช้ข้อมูลจากฐานความรู้ทั้งหมดของคุณ
- ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์: เชื่อมโยงบันทึกการประชุมกับโครงการเฉพาะ ลูกค้า หรือสมาชิกทีม
- บันทึกที่เชื่อมโยงกับปฏิทิน: บันทึกการประชุม AI สามารถเชื่อมต่อกับปฏิทิน Notion ได้
ข้อดีและข้อเสียของ Notion AI
ข้อดี:
- ไม่จำเป็นต้องใช้แอปจดบันทึกแยกต่างหากหากคุณใช้แพลตฟอร์มนี้อยู่แล้ว
- ตัวแก้ไขแบบบล็อกช่วยให้ปรับแต่งเทมเพลตโน้ตได้อย่างยืดหยุ่นสูงสุด
- ชุมชนขนาดใหญ่ให้บริการเทมเพลตสำเร็จรูปหลายพันแบบ
ข้อเสีย:
- ฟีเจอร์ AI มีให้บริการเป็นตัวเลือกเสริม
- ความสามารถในการถอดเสียงยังไม่พัฒนาเท่าเครื่องมือเฉพาะทางสำหรับเสียง
- ประสิทธิภาพของฐานข้อมูลอาจช้าลงเมื่อมีปริมาณบันทึกการประชุมจำนวนมาก
ราคาของ Notion AI
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $12/ผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: $24/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Notion AI
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Notion AI อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
ฉันชอบอินเทอร์เฟซของ Notion มาก ซึ่งเข้าใจได้ง่ายมาก ระบบ AI ของ Notion ค่อนข้างแนะนำและแสดงให้ฉันเห็นตำแหน่งที่ควรคลิก ทำให้การวิเคราะห์หรือสร้างเอกสารใหม่เป็นเรื่องง่ายขึ้น ความสะดวกในการใช้เครื่องมือนี้ช่วยได้มากในชีวิตประจำวัน ระบบ AI ของ Notion ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเวลาของฉันและมอบการจัดระเบียบที่ดียิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น ในการประชุม ฉันสามารถบันทึกและรับสรุปหัวข้อหลักได้ อินเทอร์เฟซนี้ทำให้ชีวิตประจำวันของฉันง่ายขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพเวลาของฉัน ช่วยกรอกข้อมูลในช่องต่างๆ และนำความคิดใหม่ๆ มาพร้อมกับการสร้างสรรค์
เปลี่ยนการประชุมให้เป็นแรงขับเคลื่อนด้วย ClickUp
ผู้ช่วยประชุม AI จะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อผลลัพธ์สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง บันทึกไม่ควรอยู่ในแอปแยกที่ไม่มีใครตรวจสอบ รายการที่ต้องดำเนินการไม่ควรสูญหายในแชท การตัดสินใจไม่ควรหายไปหลังจากการประชุม
ClickUp ช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กเช่นคุณเชื่อมต่อทุกขั้นตอนการทำงานได้อย่างราบรื่น ด้วย AI Notetaker สรุปการประชุม การตัดสินใจ และรายการที่ต้องดำเนินการจะถูกส่งตรงไปยังที่ทำงานของคุณ เพิ่ม AI Agents เพื่อติดตามงานอย่างต่อเนื่อง และเชื่อมโยงทุกอย่างกลับไปยังงาน เอกสาร และโครงการที่ทีมของคุณกำลังดำเนินการอยู่
หากคุณต้องการให้การประชุมเกิดผลลัพธ์ที่ก้าวหน้า ไม่ใช่แค่การแก้ไขปัญหาเดิมๆ ให้จัดการประชุมใน ClickUp
คำถามที่พบบ่อย
ผู้ช่วย AI สำหรับการประชุมคือซอฟต์แวร์ที่บันทึก, ถอดเสียง, และสรุปการสนทนาทางวิดีโอหรือเสียงของคุณโดยอัตโนมัติ มันดึงรายการที่ต้องดำเนินการและช่วงเวลาสำคัญออกมาเพื่อให้คุณไม่ต้องจดบันทึกด้วยตนเอง เครื่องมือส่วนใหญ่จะเข้าร่วมการสนทนาของคุณในฐานะผู้เข้าร่วมหรือทำงานเงียบๆ บนเดสก์ท็อปของคุณเพื่อส่งสรุปที่มีโครงสร้างภายในไม่กี่นาที
ผู้ช่วยจดบันทึก AI ที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการให้บันทึกไหลเข้าสู่ระบบ CRM กลายเป็นงานในเครื่องมือจัดการโครงการ หรือจัดระเบียบไว้ในฐานความรู้ เครื่องมืออย่าง ClickUp โดดเด่นเพราะผลลัพธ์จากการประชุมสามารถเชื่อมโยงโดยตรงกับงานและกระบวนการทำงาน