เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับทีมที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว

88% ขององค์กรในปัจจุบันรายงานว่ามีการใช้ AI อย่างสม่ำเสมอในอย่างน้อยหนึ่งฟังก์ชันทางธุรกิจ เพิ่มขึ้นจาก 78% เมื่อเพียงปีที่แล้ว
เมื่อการนำมาใช้ของ AI รวดเร็วขึ้น มันไม่ได้จำกัดอยู่แค่การทดลองหรือกรณีการใช้งานที่ขอบเขตอีกต่อไป AI ได้เข้ามาสัมผัสกับงานประจำวันเช่นเอกสาร การวิเคราะห์ การประชุม ข้อมูลลูกค้า และการสื่อสารภายในองค์กร
การนำมาใช้อย่างรวดเร็วนี้ยังทำให้เกิดคำถามที่สำคัญสำหรับทีมที่ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูล: ข้อมูลของคุณไปที่ไหนเมื่อคุณใช้ AI? เครื่องมือ AI หลายตัวอาจเพิ่มประสิทธิภาพในด้านความเร็วและความสะดวกสบาย แต่ละเลยความเป็นส่วนตัวและการควบคุมข้อมูลในระยะยาว
สำหรับทีมที่จัดการข้อมูลที่ละเอียดอ่อนหรืออยู่ภายใต้ข้อบังคับ ช่องว่างเหล่านี้จะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับที่กว้างขวาง
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะสำรวจเครื่องมือ AI ที่ออกแบบมาสำหรับทีมที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว โดยเน้นที่วิธีการควบคุมการเข้าถึงและการสนับสนุนการใช้งาน AI อย่างมีความรับผิดชอบ
เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับทีมที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวในภาพรวม
เพื่อช่วยให้คุณเปรียบเทียบตัวเลือกได้อย่างรวดเร็ว นี่คือภาพรวมระดับสูงของเครื่องมือความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่ดีที่สุดและเปรียบเทียบให้เห็นอย่างชัดเจนในภาพเดียว
|ชื่อเครื่องมือ
|คุณสมบัติเด่น
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา*
|คลิกอัพ
|AI เชิงบริบทด้วย ClickUp Brain, Brain MAX ตัวช่วยบนเดสก์ท็อป, Super Agents พร้อมการควบคุมสิทธิ์การใช้งาน, งานและเอกสารที่ขับเคลื่อนด้วย AI, การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท, การกำกับดูแล AI ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 42001 และการรับประกันไม่มีการฝึกหรือเก็บรักษาข้อมูล
|ทีมที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและต้องการพื้นที่ทำงานที่ปลอดภัยและครบวงจร พร้อม AI ที่เข้าใจบริบทฝังอยู่โดยตรงในงานประจำวัน
|ฟรีตลอดไป; รองรับการปรับแต่งสำหรับองค์กร
|ลูโม (โดย โปรตอน เอจี)
|ไม่มีการบันทึกการสนทนา, ไม่มีการฝึกอบรมแบบจำลองเริ่มต้น, การเข้ารหัสแบบไม่มีการเข้าถึงสำหรับแชทที่บันทึกไว้, ซอร์สโค้ดเปิดอย่างสมบูรณ์, รองรับ GDPR และ HIPAA, ได้รับการรับรอง ISO 27001 และ SOC 2
|ทีมที่ต้องการผู้ช่วย AI ที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวเป็นอันดับแรกสำหรับการเขียน, สรุป, และการวิจัย โดยไม่มีความเสี่ยงจากการเก็บรวบรวมข้อมูล
|มีแผนให้บริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
|Duck. ai
|ไม่ต้องมีบัญชี ไม่ต้องจัดเก็บหรือฝึกโมเดลล่วงหน้า จัดเก็บแชทในเครื่องพร้อมควบคุมการลบ บันทึกแคช 15 นาทีแบบเข้ารหัส มีตัวเลือกแชร์ตำแหน่งในระดับเมือง
|บุคคลและทีมที่ต้องการแชทบอท AI ฟรีและไม่ระบุตัวตน พร้อมค่าเริ่มต้นด้านความเป็นส่วนตัวที่เข้มงวด
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $9.99 ต่อเดือน
|ควิลล์
|การถอดความการประชุมแบบท้องถิ่นอย่างเต็มรูปแบบ สรุปแบบเรียลไทม์ บันทึกที่มีโครงสร้างพร้อมการติดตามผล บันทึกภาพหน้าจอระหว่างการแชร์หน้าจอ ไม่มีการส่งเสียงผ่านระบบคลาวด์
|ทีมที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและต้องการถอดความการประชุมอย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ภายนอก
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7.99 ต่อเดือน
|บันทึกมาตรฐาน
|บันทึกที่เข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง, การซิงค์ข้อมูลที่เข้ารหัสบนอุปกรณ์, ประวัติการแก้ไขระยะยาว, สำเนาสำรองอีเมลที่เข้ารหัส, การยืนยันตัวตนสองขั้นตอนและการล็อกด้วยไบโอเมตริก
|ทีมและบุคคลที่ต้องการการจัดเก็บบันทึกระยะยาวอย่างปลอดภัยและการจัดการความรู้แบบเข้ารหัส
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $63 ต่อปี
|ทูตันอตา (ทูตา)
|อีเมลและปฏิทินที่มีการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง สถาปัตยกรรมแบบไม่เปิดเผยข้อมูล โครงสร้างการเข้ารหัสหลังยุคควอนตัม การค้นหาที่มีการเข้ารหัส การลงทะเบียนแบบไม่ระบุตัวตน การยืนยันตัวตนสองปัจจัย
|ทีมที่ต้องการอีเมลธุรกิจและปฏิทินที่ปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสที่แข็งแกร่งโดยค่าเริ่มต้น
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ €3. 60 ต่อเดือน
|สกิฟฟ์
|อีเมลและเอกสารที่มีการเข้ารหัสแบบครบวงจร หัวข้ออีเมลเข้ารหัส การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ใน Skiff Pages การบล็อกตัวติดตาม โดเมนและนามแฝงที่กำหนดเอง
|ทีมที่ต้องการทางเลือกที่ปลอดภัยและเข้ารหัสสำหรับอีเมลและพื้นที่ทำงานเอกสารแบบดั้งเดิม
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $4 ต่อเดือน
|ออบซิเดียน
|ระบบจัดเก็บข้อมูล Markdown ที่เน้นท้องถิ่นเป็นอันดับแรก, มุมมองกราฟแบบโต้ตอบ, การเข้าถึงแบบออฟไลน์, การควบคุมการซิงค์แบบละเอียด, Canvas สำหรับการวางแผนด้วยภาพ
|บุคคลและทีมที่ต้องการควบคุมการจัดการความรู้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องพึ่งพาพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่ควบคุมโดยผู้ให้บริการ
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $5 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน (ซิงค์)
|ซิมเพิลล็อกอิน
|อีเมลนามแฝงแบบโอเพนซอร์ส, รองรับการเข้ารหัส PGP, โดเมนที่กำหนดเอง, การกำหนดเส้นทางหลายกล่องจดหมาย, การยืนยันตัวตนสองขั้นตอนด้วย TOTP และ WebAuthn
|ทีมและบุคคลที่ต้องการลดการติดตามอีเมลและปกป้องตัวตนในกล่องจดหมายหลักของตน
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $4 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
|Protecto
|การตรวจจับ การปิดบัง และการแทนที่ข้อมูลส่วนบุคคล (PII, PHI, PCI) แบบอัตโนมัติ การลบข้อมูลที่จำเป็นตามบริบท การควบคุมการเข้าถึงตามบริบท (CBAC) การสนับสนุนการปฏิบัติตามข้อกำหนด (HIPAA, GDPR, CPRA, DPDP)
|องค์กรที่ต้องการชั้นการปกป้องข้อมูลระหว่างระบบภายในและแบบจำลอง AI
|ราคาตามความต้องการ
ทำไมต้องเลือกใช้เครื่องมือ AI ที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวเป็นอันดับแรก?
การนำ AI มาใช้จะหยุดชะงักอย่างรวดเร็วเมื่อทีมไม่แน่ใจว่าข้อมูลของพวกเขาไปที่ไหนหรืออาจถูกนำไปใช้อย่างไร สำหรับองค์กรที่เก็บ ข้อมูล ลูกค้า หรือข้อมูลที่ควบคุมได้และข้อมูลที่ละเอียดอ่อน การนำ AI ที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวเป็นอันดับแรกเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการใช้งานที่ปลอดภัยและสามารถขยายได้
นี่คือเหตุผลที่คุณควรให้ความสำคัญกับการเลือกใช้โซลูชันความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่เหมาะสม:
- การเป็นเจ้าของข้อมูลและการแยกข้อมูลอย่างชัดเจน: รับประกันว่าคำสั่ง, ไฟล์, และผลลัพธ์ของคุณจะคงอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณเท่านั้น และจะไม่ถูกผสมกับทรัพยากรข้อมูลสาธารณะหรือสภาพแวดล้อมของลูกค้าอื่น ๆ
- การควบคุมอย่างชัดเจนต่อการฝึกอบรมแบบจำลอง: ช่วยให้คุณปิดการใช้งานข้อมูลสำหรับการฝึกอบรมเป็นค่าเริ่มต้น และต้องการการยินยอมอย่างตั้งใจเมื่อการฝึกอบรมได้รับอนุญาต
- การควบคุมการเข้าถึงและการตรวจสอบที่บังคับใช้: ใช้สิทธิ์ตามบทบาท, บันทึกกิจกรรม, และการมองเห็นการใช้งานเพื่อให้การเข้าถึง AIสอดคล้องกับการกำกับดูแลข้อมูลและนโยบายความปลอดภัยภายในของคุณ
- ความพร้อมด้านกฎระเบียบโดยการออกแบบ: สนับสนุนข้อกำหนดการปฏิบัติตามโครงการเช่น GDPR, HIPAA, SOC 2 หรือมาตรฐาน ISO เพื่อฝังมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลโดยตรงในกระบวนการทำงานประจำวัน
- ความเป็นส่วนตัวที่สม่ำเสมอในทุกโมเดลและฟีเจอร์: ใช้กฎการรักษาความปลอดภัยและการกำกับดูแลข้อมูลเดียวกัน แม้ว่าจะมีการใช้โมเดลหรือความสามารถของ AI หลายตัวอยู่เบื้องหลัง
- ความต่อเนื่องในการดำเนินงานและการเตรียมพร้อมสำหรับอนาคต: ปกป้องกระบวนการทำงานของคุณเมื่อกฎระเบียบในอุตสาหกรรมเข้มงวดขึ้นและการตรวจสอบจาก AI เพิ่มมากขึ้น หลีกเลี่ยงการทำงานซ้ำหรือการย้ายระบบอย่างเร่งรีบในภายหลัง
เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับทีมที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว
มาทบทวนเครื่องมือความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่ดีที่สุดโดยการเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย คุณสมบัติ และราคา
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพด้วย AI พร้อมความปลอดภัยและการปฏิบัติตามมาตรฐานระดับองค์กร)
การนำ AI มาใช้บ่อยครั้งอาจสร้างความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่ คุณสร้างผลลัพธ์ในเครื่องมือที่ไม่เชื่อมต่อกัน ทำให้สูญเสียการมองเห็นว่าใครสามารถใช้หรือเข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนได้ สำหรับทีมที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวการแยกส่วนนี้ทำให้การกำกับดูแล AIและการปฏิบัติตามกฎระเบียบยากขึ้น
ClickUpเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ด้วยการดำเนินงานในฐานะพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ตามบริบท AI ถูกฝังไว้โดยตรงในแพลตฟอร์มที่คุณทำงานอยู่แล้ว ลดความเสี่ยงในการแบ่งปันข้อมูลที่ละเอียดอ่อนกับเครื่องมือที่ไม่รู้จัก นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง รวมถึงการควบคุมการเข้าถึงที่เข้มงวดและสิทธิ์การอนุญาตที่มีโครงสร้างเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณ
มาดูกันให้ละเอียดว่า ClickUp ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยอย่างไร และสนับสนุนด้วยความสามารถระดับองค์กรเพื่อช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงความท้าทายในการนำ AI มาใช้
รับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยระดับองค์กรโดยค่าเริ่มต้น
ClickUp ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยเป็นรากฐานสำหรับทุกฟีเจอร์ที่คุณไว้วางใจในแพลตฟอร์ม ข้อมูลของคุณทำงานบนโครงสร้างพื้นฐานระดับองค์กรที่โฮสต์บน Amazon Web Services (AWS) พร้อมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและการควบคุมการเข้าถึงที่จำกัด
ClickUp ยังปฏิบัติตาม GDPR, SOC 2, PCI DSS, ISO 27001, ISO 27017 และ ISO 27018 ซึ่งเป็นการตรวจสอบอิสระที่รับรองแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยของบริษัท ข้อมูลจะถูกเข้ารหัสทั้งในระหว่างการส่งและขณะจัดเก็บ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่คุณจัดเก็บใน ClickUp จะได้รับการปกป้องจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
🎖️ ข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์: ClickUp ดูแลความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง แพลตฟอร์มนี้ตรวจสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันตลอดปี และดำเนินการประเมินความเสี่ยงอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังทำงานร่วมกับบุคคลที่สามอิสระเพื่อทำการทดสอบการเจาะระบบเป็นประจำ
สร้างผลลัพธ์จาก AI โดยไม่ต้องส่งออกข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
ClickUp Brainไม่ใช่แชทบอทแยกต่างหากหรือปลั๊กอิน แต่เป็นผู้ช่วย AI ที่ติดตั้งมาในตัวซึ่งเข้าใจงาน, เอกสาร, การสนทนา, และข้อมูลโครงการของคุณในฐานะงานที่คุณเป็นเจ้าของและควบคุมอยู่แล้ว
แทนที่จะส่งออกข้อมูลไปยังเครื่องมือ AI ภายนอกและทำซ้ำข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ClickUp Brain ใช้โครงสร้างและเนื้อหาจริงของพื้นที่ทำงานของคุณเพื่อสร้างผลลัพธ์
คุณยังสามารถใช้ ClickUp Brain ได้ในวิธีต่อไปนี้:
- ร่างรายงานที่มีโครงสร้าง, ข้อความสั้น, อีเมล และแม้กระทั่งบทความบล็อกด้วยน้ำเสียงที่ชัดเจนและการจัดรูปแบบ
- สร้างคำอธิบายงาน งานย่อย และสรุปการประชุมจากข้อความที่เขียนด้วยภาษาทั่วไป
- ถามคำถามในภาษาธรรมชาติเพื่อดึงข้อมูลเชิงลึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการทำงานจากงานต่างๆ เอกสาร และการสนทนาที่ผ่านมา
คุณสามารถแปลงผลลัพธ์จาก AIเป็นงานใน ClickUp ได้โดยตรง พร้อมกำหนดเจ้าของ กำหนดเส้นตาย และเชื่อมโยงงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ให้กลายเป็นงานที่รับผิดชอบได้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อบันทึกข้อมูลรายละเอียด เช่น สถานะ ระดับความเสี่ยง หรือข้อมูลลูกค้า และตั้งค่าลำดับความสำคัญเพื่อเน้นสิ่งที่ต้องให้ความสนใจก่อน
สำหรับเนื้อหาที่มีความยาวมากขึ้น ให้เก็บผลลัพธ์จาก AI ไว้ในClickUp Docsและทำให้สามารถค้นหาได้ หรือเชื่อมโยงโดยตรงกับงานที่ผลลัพธ์นั้นสนับสนุน
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เมื่อคุณแชร์เอกสาร ClickUp คุณสามารถควบคุมได้อย่างแม่นยำว่าใครสามารถดูและแก้ไขเอกสารเหล่านั้นได้ คุณสามารถเก็บเอกสารไว้เป็นส่วนตัวและแชร์เฉพาะกับบุคคลหรือทีมที่เฉพาะเจาะจง เปิดให้ทุกคนในพื้นที่ทำงานของคุณดูได้ หรือเชิญผู้ร่วมงานภายนอกผ่านอีเมลหรือลิงก์
คุณยังสามารถรวมสิทธิ์เฉพาะกับการสลับ Protect Doc เพื่อป้องกันการแก้ไขโดยไม่ได้ตั้งใจหรือโดยไม่ได้รับอนุญาต ช่วยให้นโยบายของบริษัทและ SOPs ปลอดภัยและไม่เปลี่ยนแปลง
ป้องกัน AI sprawl ด้วย ClickUp BrainGPT
ClickUp Brain MAXขยายขีดความสามารถของ AI เชิงบริบทของClickUp ให้กลายเป็นเพื่อนคู่คิดบนเดสก์ท็อปที่ทรงพลัง ช่วยลดความซับซ้อนของ AI ที่กระจายตัวและรวมงานอัจฉริยะไว้ที่ศูนย์กลาง แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือ AI ที่แยกจากกัน คุณสามารถค้นหาและสร้างเนื้อหาจากสภาพแวดล้อมเดียวที่ควบคุมได้ ซึ่งยึดโยงกับพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ
คุณยังได้รับ:
- การค้นหาด้วย AI สำหรับองค์กร: ค้นหาข้อมูลข้าม ClickUp, เว็บ, และแอปที่เชื่อมต่อ เช่น Google Drive, Figma, GitHub, และ SharePoint จากที่เดียว เพื่อค้นหาภารกิจ, เอกสาร, ไฟล์, และข้อมูลสำคัญได้ทันที
- การดำเนินการด้วย AI: ใช้การสอบถามด้วยภาษาธรรมชาติเพื่อสรุปเอกสาร สร้างงาน กำหนดเวลาการประชุม สร้างเนื้อหา หรือโพสต์การอัปเดตโดยตรงภายใน ClickUp
- พูดเป็นข้อความ: พูดคำสั่งงาน ข้อความ และค้นหาข้อมูลโดยไม่ต้องใช้มือ ขณะที่ BrainMAX บันทึกและดำเนินการในเวลาจริง
- โมเดล AI หลายแบบ: เข้าถึงและเลือกจาก LLM หลายตัว เช่น ClickUp Brain, ChatGPT, Claude, DeepSeek และ Gemini ตามกรณีการใช้งานเฉพาะของคุณ
ClickUp สนับสนุนความสามารถด้าน AIด้วยธรรมาภิบาลข้อมูลที่ชัดเจนและมาตรการป้องกันที่สามารถบังคับใช้ได้ แพลตฟอร์มนี้ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 42001 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลสำหรับการจัดการ AI อย่างมีความรับผิดชอบและปลอดภัย นอกจากนี้ ClickUp AI ไม่ได้ฝึกฝนด้วยข้อมูลจากพื้นที่ทำงานของคุณ และข้อตกลงการอนุญาตใช้สิทธิ์กับพันธมิตรด้าน AI ห้ามการใช้ข้อมูลลูกค้าในการฝึกฝนโมเดลอย่างชัดเจน
ทำงานอัตโนมัติด้วย Super Agents โดยไม่สูญเสียการควบคุม
ClickUp AI Super Agentsคือเพื่อนร่วมทีมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งทำงานโดยตรงภายในพื้นที่ทำงานของคุณ โดยใช้บริบทโครงการจริงเพื่อช่วยให้งานดำเนินไปข้างหน้า
คุณสามารถโต้ตอบกับซูเปอร์เอเจนต์ได้เหมือนกับเพื่อนร่วมทีม มอบหมายงานให้พวกเขา, @mention พวกเขาในบทสนทนา หรือขอให้พวกเขาจัดทำเอกสารและติดตามงานโดยอัตโนมัติ
ซูเปอร์เอเย่นต์ทำงานภายใต้การควบคุมโดยตรงของมนุษย์ โดยมีขอบเขตที่ชัดเจน เมื่อคุณสร้างซูเปอร์เอเย่นต์ขึ้นมา คุณสามารถกำหนดได้อย่างแม่นยำว่ามันจะสามารถโต้ตอบกับพื้นที่ทำงานของคุณได้อย่างไร (รวมถึงเครื่องมือที่สามารถใช้งานได้)
ผู้ใดก็ตามที่ได้รับอนุญาตให้จัดการการเข้าถึงสามารถอัปเดตการกำหนดค่านี้ได้ตลอดเวลา และทำให้การตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเป็นไปอย่างต่อเนื่อง. ในขณะที่ Super Agents จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ทำงานสาธารณะโดยอัตโนมัติเพื่อให้ทันสมัยอยู่เสมอ การเข้าถึงพื้นที่เฉพาะหรือพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวต้องได้รับการอนุมัติอย่างชัดแจ้ง.
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึง Super Agent ผ่านบทบาทในพื้นที่ทำงานที่คุณมีอยู่เพื่อรักษาการควบคุมให้แน่นหนาและคาดการณ์ได้
- จัดการการเข้าถึงระดับสมาชิกอย่างระมัดระวัง: สมาชิก, ผู้ดูแลระบบ, และเจ้าของสามารถสร้าง, กระตุ้น, และจัดการ Super Agents สาธารณะได้โดยค่าเริ่มต้น ดังนั้นให้ตรวจสอบเป็นประจำว่าใครเป็นผู้ถือบทบาทเหล่านี้
- ปกป้องข้อมูลส่วนตัวโดยอัตโนมัติ: วางใจในสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาทเพื่อซ่อนข้อมูลโปรไฟล์ของ Super Agent ที่ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ดู
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- บันทึกการประชุมได้อย่างง่ายดาย: ใช้ClickUp AI Notetakerเพื่อสร้างสรุปและรายการที่ต้องดำเนินการที่เชื่อมโยงกับงานและเอกสารในพื้นที่ทำงานของคุณ
- ทำงานร่วมกันอย่างมีขอบเขตที่ชัดเจน: ระดมความคิดและวางแผนในClickUp Whiteboardsที่สืบทอดสิทธิ์การเข้าถึงพื้นที่ทำงานและเชื่อมโยงกับงานอยู่เสมอ
- รักษาบริบทของการสนทนา: สื่อสารในClickUp Chatภายในพื้นที่ทำงานของคุณแทนที่จะพึ่งพาเครื่องมือแชทแยกต่างหากที่อาจทำให้บริบทแตกแยกและอาจเสี่ยงต่อความปลอดภัย
- ตรวจสอบงานอย่างปลอดภัย: มองเห็นข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ผ่านแดชบอร์ดของ ClickUpพร้อมบังคับใช้นโยบายการเข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนตามบทบาทหน้าที่
ข้อจำกัดของ ClickUp
- คุณสมบัติที่หลากหลายของมันอาจใช้เวลาสักครู่สำหรับผู้ใช้ใหม่ในการคุ้นเคย
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (11,080+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,540+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
ผม/ฉันขอขอบคุณนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องของ ClickUp และแนวทางที่มุ่งเน้นการใช้ AI อย่างเต็มที่ ระบบ AI Super Agent นั้นทรงพลังและช่วยให้คุณสามารถกำหนดค่างานประจำได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้แม่แบบต่างๆ ยังมีประโยชน์มากในระหว่างขั้นตอนการตั้งค่า แม้ว่าจะต้องใช้เวลาและความพยายามไม่น้อยในการตั้งค่าให้เหมาะสมก็ตาม
ผม/ฉันขอขอบคุณนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องของ ClickUp และแนวทางที่มุ่งเน้น AI อย่างจริงจังเป็นอย่างมาก AI Super Agent นั้นทรงพลังและช่วยให้คุณสามารถกำหนดค่างานประจำได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้แม่แบบต่าง ๆ ยังเป็นประโยชน์อย่างมากในขั้นตอนการตั้งค่า แม้ว่าจะต้องใช้เวลาและความพยายามไม่น้อยในการตั้งค่าให้เหมาะสมก็ตาม
👀 คุณรู้หรือไม่?ตามรายงานสถานะความปลอดภัยของ AIจาก Acuvity พบว่า 70% ขององค์กรยังขาดการกำกับดูแล AI ที่เหมาะสม รายงานฉบับเดียวกันยังพบว่า 38% ระบุว่าความปลอดภัยของ AI runtime เป็นความท้าทายด้านความปลอดภัยของ AI ที่ใหญ่ที่สุดสำหรับองค์กร
2. Lumo (เหมาะที่สุดสำหรับ AI ที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวเป็นอันดับแรก โดยไม่มีการบันทึกข้อมูลหรือการฝึกอบรมโมเดล)
พัฒนาโดยทีมผู้อยู่เบื้องหลัง Proton Mail และ Proton Drive, Lumo คือผู้ช่วย AI ที่จัดการงานต่างๆ เช่น การเขียน, การสรุป, และการวิเคราะห์
โปรตอนออกแบบเครื่องมือให้ทำงานโดยไม่เก็บข้อมูลของคุณไว้. ระบบไม่บันทึกการสนทนาของคุณหรือนำการโต้ตอบไปใช้เพื่อปรับแต่งให้เหมาะกับคุณ. แพลตฟอร์มไม่สามารถมองเห็นสิ่งที่คุณถามหรือสิ่งที่ผู้ช่วยตอบได้ และไม่ใช้ข้อมูลของคุณเพื่อสร้างโปรไฟล์หรือฝึกอบรมแบบจำลอง AI.
การสนทนาจะถูกบันทึกด้วยการเข้ารหัสแบบไม่มีการเข้าถึง (zero-access encryption) ดังนั้นเพียงอุปกรณ์ของคุณเท่านั้นที่สามารถถอดรหัสได้ เนื่องจากเครื่องมือนี้เป็นแบบโอเพนซอร์สอย่างสมบูรณ์ คุณหรือทีมความปลอดภัยของคุณสามารถตรวจสอบโค้ดได้ด้วยตัวเอง ซึ่งช่วยเพิ่มความมั่นใจว่าการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวได้ถูกสร้างไว้ในระบบเอง
คุณสมบัติเด่นของ Lumo
- เริ่มแชทได้ทันทีโดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชี ทำให้การเข้าถึงรวดเร็วและไร้ความยุ่งยาก
- สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ เช่น GDPR และ HIPAA โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27001 และ SOC 2 จาก Proton
- เก็บข้อมูลให้ปลอดภัยโดยสมบูรณ์ด้วยการป้องกันไม่ให้มีการแบ่งปันการสนทนากับบุคคลที่สามหรือผู้ให้บริการ AI ภายนอก
ข้อจำกัดของ Lumo
- อาจให้ผลลัพธ์ที่ไม่สอดคล้องกันสำหรับการคำนวณที่แม่นยำ โดยอาจมีการสอบถามซ้ำแล้วได้คำตอบที่แตกต่างกันสำหรับข้อมูลนำเข้าเดียวกัน
ราคาของ Lumo
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $12.99/ผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว Lumo
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Lumo อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ Redditกล่าวว่า:
ฉันได้ใช้ Lumo AI สำหรับการวิจัย มันเป็น AI ที่มีความสามารถมากสำหรับวัตถุประสงค์นี้ อย่างไรก็ตาม ฉันใช้มันร่วมกับ Mistral ด้วย ฉันขอให้มันอธิบายรายละเอียดหัวข้อที่ฉันต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมหลังจากให้คำแนะนำอย่างละเอียด และพบว่ามันตรงประเด็นและไม่มีเรื่องไร้สาระ
ฉันได้ใช้ Lumo AI สำหรับการวิจัย มันเป็น AI ที่มีความสามารถมากสำหรับวัตถุประสงค์นี้ อย่างไรก็ตาม ฉันใช้มันร่วมกับ Mistral ด้วย ฉันขอให้มันอธิบายรายละเอียดหัวข้อที่ฉันต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมหลังจากให้คำแนะนำที่ละเอียด และพบว่ามันตรงประเด็นและไม่มีเรื่องไร้สาระ
3. Duck.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการสนทนา AI แบบไม่ระบุตัวตนและการสรุปอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้บัญชีหรือการติดตาม)
Duck.ai เป็นแชทบอท AI ที่เน้นความเป็นส่วนตัวและให้บริการฟรี เปิดตัวโดย DuckDuckGo ในปี 2025 ช่วยให้คุณโต้ตอบกับโมเดลภาษาขนาดใหญ่หลายตัว เช่น GPT-4o mini, Claude 3.5 Haiku และ Llama 4 ได้อย่างอิสระ โดยรับประกันว่าข้อความหรือคำถามของคุณจะไม่ถูกบันทึกหรือนำไปใช้ในการฝึกฝนโมเดล
คุณสามารถใช้เครื่องมือนี้เพื่อสร้างคำตอบและสรุปข้อความได้โดยไม่ต้องสร้างบัญชีหรือเชื่อมโยงข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ต่างจากเครื่องมือแบบดั้งเดิมที่เก็บข้อมูลการสนทนาไว้บนเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล Duck.ai จะเก็บการสนทนาล่าสุดไว้ในอุปกรณ์ของคุณเอง คุณสามารถลบข้อมูลเหล่านี้ได้ตลอดเวลา
Duck.ai ยังรวมถึงการควบคุมความเป็นส่วนตัวที่รอบคอบเพื่อความเกี่ยวข้องตามบริบท มีตัวเลือก "ใช้ตำแหน่งโดยประมาณ" ที่คุณสามารถเปิดใช้งานเพื่อแชร์ข้อมูลตำแหน่งในระดับเมืองเท่านั้นกับผู้ให้บริการโมเดล ตำแหน่งที่แน่นอนและที่อยู่ IP ของคุณจะยังคงถูกซ่อนไว้ และการตั้งค่านี้จะถูกปิดโดยค่าเริ่มต้นเพื่อให้คุณมีการควบคุมอย่างเต็มที่ในการจัดการข้อมูล
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Duck.ai
- ปักหมุดบทสนทนาสำคัญโดยเก็บแชทสูงสุดห้าบทไว้ด้านบนของรายการแชทล่าสุดเพื่อการเข้าถึงอย่างรวดเร็วและป้องกันไม่ให้ถูกลบด้วยปุ่มไฟ
- ปรับปรุงบริบทของคำตอบโดยการแบ่งปันรายละเอียดที่จำกัด เพื่อให้คำตอบสอดคล้องกับหน่วย วันที่ และเขตเวลาที่ถูกต้อง
- จัดเก็บข้อมูลเซสชันชั่วคราวในแคชที่เข้ารหัสเป็นเวลาสูงสุด 15 นาที เพื่อกู้คืนจากปัญหาการเชื่อมต่อ จากนั้นลบข้อมูลดังกล่าวอย่างถาวร
ข้อจำกัดของ Duck.ai
- เครื่องมืออาจให้คำตอบที่ไม่ค่อยส่วนตัวและไม่เกี่ยวข้องมากนัก อาจต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ
Duck.ai ราคา
- ฟรี
- การสมัครสมาชิก: $9.99/เดือน
Duck.ai คะแนนและรีวิว
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
📮 ClickUp Insight: 53% ขององค์กรไม่มีการกำกับดูแล AI หรือมีเพียงแนวทางไม่เป็นทางการเท่านั้น.
และเมื่อผู้คนไม่ทราบว่าข้อมูลของพวกเขาไปที่ไหน—หรือว่าเครื่องมืออาจสร้างความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ—พวกเขาก็ลังเล
หากเครื่องมือ AI อยู่ภายนอกระบบที่เชื่อถือได้หรือมีแนวปฏิบัติด้านข้อมูลที่ไม่ชัดเจน ความกลัวที่ว่า "ถ้าสิ่งนี้ไม่ปลอดภัยล่ะ?" ก็เพียงพอที่จะหยุดการนำไปใช้ได้ทันที
นั่นไม่ใช่กรณีของสภาพแวดล้อมที่ได้รับการควบคุมอย่างสมบูรณ์และปลอดภัยของ ClickUp.ClickUp AIได้รับการรับรองตามมาตรฐาน GDPR, HIPAA, และ SOC 2, และมีใบรับรอง ISO 42001, ซึ่งทำให้ข้อมูลของคุณเป็นส่วนตัว, ได้รับการคุ้มครอง, และได้รับการจัดการอย่างรับผิดชอบ.
ผู้ให้บริการ AI บุคคลที่สามถูกห้ามไม่ให้ฝึกอบรมหรือเก็บรักษาข้อมูลลูกค้าของ ClickUp และระบบสนับสนุนหลายโมเดลจะดำเนินการภายใต้การอนุญาต การควบคุมความเป็นส่วนตัว และมาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มงวดแบบรวมศูนย์ ที่นี่ การกำกับดูแล AI กลายเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ทำงานเอง ทำให้ทีมสามารถใช้ AI ได้อย่างมั่นใจ โดยไม่มีความเสี่ยงเพิ่มเติม
4. Quill Meetings (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงการประชุมส่วนตัวที่ทำงานทั้งหมดบนอุปกรณ์ของคุณ)
หากคุณกำลังมองหา AI สำหรับการประชุมที่ไม่ส่งการสนทนาของคุณไปยังระบบภายนอก Quill มีโซลูชันที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวเป็นอันดับแรก
มันถอดเสียงการสนทนาแบบเรียลไทม์และแปลงเป็นสรุปที่มีโครงสร้างและรายการติดตามผล ช่วยให้ทีมของคุณบันทึกการตัดสินใจโดยไม่ต้องพึ่งพาการจดบันทึกด้วยตนเอง
แทนที่จะเข้าร่วมการประชุมในฐานะบอทหรือส่งเสียงผ่านสภาพแวดล้อมมัลติคลาวด์ Quill ทำงานทั้งหมดบน Mac หรือ PC ของคุณ นอกจากนี้ เสียงจะไม่ถูกส่งออกจากอุปกรณ์ของคุณ ทำให้การสนทนาเป็นส่วนตัวและทำให้เครื่องมือนี้ยืดหยุ่นสำหรับการประชุมแบบพบหน้าหรือแม้แต่การระดมความคิดคนเดียว
เครื่องมือนี้ยังจับภาพบริบททางสายตาโดยอัตโนมัติด้วย เมื่อมีคนแชร์หน้าจอของตนระหว่างการประชุม ระบบจะถ่ายภาพหน้าจอและเพิ่มข้อมูลนั้นลงในบันทึกของคุณโดยตรง
คุณสมบัติเด่นของ Quill
- ค้นหาและนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญผ่านอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ช่วยให้คุณค้นหาและเน้นข้อมูลสำคัญได้อย่างรวดเร็ว
- รับสรุปประจำสัปดาห์พร้อมคำแนะนำในการปรับปรุง และรายการโครงการที่ต้องติดตามอย่างชัดเจน
- ดึงข้อมูลเชิงวัดจากบทสนทนาออกมาเป็นตารางที่จัดระเบียบ และสร้างเนื้อหาสำหรับพอดแคสต์, การนำเสนอ, หรือการบรรยาย
ข้อจำกัดของควิลล์
- เนื่องจาก Quill ทำงานบนอุปกรณ์ของคุณ ประสิทธิภาพจึงขึ้นอยู่กับฮาร์ดแวร์ของคุณ และอาจทำงานช้าลงบนเครื่องที่มีอายุการใช้งานนาน
ราคาของ Quill
- ฟรี
- ไลท์: $7.99/เดือน
- ไม่จำกัด: $19.99/เดือน
- ทีม: $15/ที่นั่ง ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Quill
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Quill อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
ในฐานะที่ปรึกษาที่ต้องจัดการการประชุมกับผู้ก่อตั้งหลายท่าน การประชุมผู้บริหาร และการสัมภาษณ์วิจัยลูกค้า Quill Meetings ได้กลายเป็นทรัพยากรที่มีค่าอย่างยิ่งในการจัดการการติดตามผลและขั้นตอนต่อไปทั้งหมด ความจริงที่ว่าทุกอย่างถูกจัดการในท้องถิ่นทำให้มั่นใจได้ว่าความเป็นส่วนตัวของลูกค้าของฉันได้รับการรักษาไว้ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเมื่อต้องจัดการกับกลยุทธ์การเติบโตและการเข้าสู่ตลาดที่มีความอ่อนไหว
ในฐานะที่ปรึกษาที่ต้องจัดการการประชุมกับผู้ก่อตั้งหลายท่าน การประชุมกับผู้บริหาร และการสัมภาษณ์วิจัยลูกค้า Quill Meetings ได้กลายเป็นทรัพยากรที่มีค่าอย่างยิ่งในการจัดการการติดตามผลและขั้นตอนต่อไปทั้งหมด ความจริงที่ว่าทุกอย่างถูกจัดการในท้องถิ่นทำให้มั่นใจได้ว่าความเป็นส่วนตัวของลูกค้าของฉันได้รับการรักษาไว้ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเมื่อต้องจัดการกับกลยุทธ์การเติบโตและการเข้าสู่ตลาดที่มีความอ่อนไหว
5. Standard Notes (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกโน้ตอย่างปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสและการจัดเก็บความรู้ระยะยาว)
Standard Notes เป็นแอปจดบันทึกที่มีการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง สร้างขึ้นเพื่อการจัดเก็บความรู้ที่ปลอดภัยและยาวนาน คุณสามารถเริ่มต้นด้วยข้อความธรรมดาเพื่อการเขียนที่ไม่ถูกรบกวน และขยายไปยังข้อความแบบสมบูรณ์, ตาราง, งาน, สิ่งที่ต้องทำ, มาร์กดาวน์, รหัสผ่าน และโทเค็น
บันทึกทั้งหมดจะถูกเข้ารหัสบนอุปกรณ์ของคุณก่อนที่จะซิงค์ เพื่อให้มั่นใจว่ามีเพียงคุณและผู้ร่วมงานที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงได้ ประวัติการแก้ไขระยะยาวช่วยเสริมและทำหน้าที่เป็นปุ่มยกเลิกการแก้ไขแบบไม่จำกัด ช่วยให้คุณสามารถย้อนกลับและกู้คืนบันทึกได้ทุกเวอร์ชันตั้งแต่ฉบับร่างแรก
เพื่อเสริมสร้างการกำกับดูแลข้อมูล เครื่องมือนี้มีการสำรองข้อมูลอีเมลแบบเข้ารหัสทุกคืนของบันทึกทั้งหมดในกล่องจดหมายของคุณ นอกจากนี้ยังรองรับการยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอนโดยใช้โทเค็นตามเวลาเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลและปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
คุณสมบัติเด่นของ Standard Notes
- จัดระเบียบบันทึกอย่างมีประสิทธิภาพโดยการปักหมุดบันทึกที่สำคัญหรือย้ายบันทึกไปยังถังขยะพร้อมตัวเลือกการกู้คืนหรือการลบถาวร
- ล็อกโน้ตแต่ละรายการด้วยรหัสผ่านเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มระดับการป้องกันสำหรับเนื้อหาที่ละเอียดอ่อน
- เข้าถึงแอปอย่างปลอดภัยโดยใช้รหัสผ่านเฉพาะหรือการยืนยันตัวตนทางชีวมิติ เช่น Face ID หรือการสแกนลายนิ้วมือ เพื่อป้องกันการดูข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
ข้อจำกัดของบันทึกมาตรฐาน
- การซิงค์และถอดรหัสโน้ตบนมือถืออาจช้าในบางครั้ง และอาจทำให้แอปขัดข้องเป็นครั้งคราว
ราคาของ Standard Notes
- มาตรฐาน: ฟรี
- ประสิทธิภาพการทำงาน: 63 ดอลลาร์/ปี
- มืออาชีพ: $84/ปี
คะแนนและรีวิวของ Standard Notes
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Standard Notes อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
ฉันชอบที่พวกเขาให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวเหนือสิ่งอื่นใดด้วยช่องทางการซิงค์ข้อมูลและบันทึกที่มีการเข้ารหัสอย่างปลอดภัยภายในอุปกรณ์ และฉันชอบที่พวกเขามีเครื่องมือสำหรับนักพัฒนา เครื่องมือเดียวกันนี้สามารถพบได้ในเบราว์เซอร์ และก็มีอยู่ในซอฟต์แวร์นี้ด้วยเช่นกัน ซึ่งหมายความว่าฉันสามารถตรวจสอบรายละเอียดภายในเพื่อหาความไม่สอดคล้องของโค้ดหรือปัญหาการจัดรูปแบบของบันทึกของฉันได้
ฉันชอบที่พวกเขาให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวเหนือสิ่งอื่นใด ด้วยช่องทางการซิงค์ข้อมูลและบันทึกที่มีการเข้ารหัสอย่างปลอดภัยสูงภายในอุปกรณ์ และฉันก็ชอบที่พวกเขามีเครื่องมือสำหรับนักพัฒนา เครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเดียวกันนี้สามารถพบได้ในเบราว์เซอร์ และก็มีอยู่ในซอฟต์แวร์นี้ด้วยเช่นกัน ซึ่งหมายความว่าฉันสามารถตรวจสอบรายละเอียดเบื้องหลังเพื่อหาความไม่สอดคล้องของโค้ดหรือปัญหาการจัดรูปแบบของบันทึกของฉันได้
👀 ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจ: ตามรายงานThe State of AI in the Cloudโดย Wiz พบว่า AI ที่โฮสต์เองกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยการใช้งาน BERT เพิ่มขึ้นจาก 49% เป็น 74% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาในกลุ่มโมเดลชั้นนำ
6. Tutanota (เหมาะที่สุดสำหรับอีเมลและปฏิทินที่มีการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทางสำหรับทีมที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว)
Tuta เป็นแพลตฟอร์มอีเมลและปฏิทินที่เข้ารหัสซึ่งสร้างขึ้นสำหรับทีมและบุคคลที่ต้องการความปลอดภัยที่แข็งแกร่งโดยไม่ลดทอนการใช้งาน
เมื่อคุณส่งอีเมลถึงผู้ใช้ Tuta คนอื่น ๆ การเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทางจะถูกใช้โดยอัตโนมัติผ่านการเข้ารหัสแบบไม่สมมาตร สำหรับข้อความที่ส่งออกไปนอกแพลตฟอร์ม อีเมลยังสามารถรักษาความปลอดภัยได้ด้วยการใช้รหัสผ่านที่ใช้ครั้งเดียวซึ่งแชร์ร่วมกัน โดยใช้การเข้ารหัสแบบสมมาตร ซึ่งผู้รับจะใช้ในการถอดรหัสข้อความ
ในระดับสถาปัตยกรรม เครื่องมือนี้ใช้โมเดลแบบไม่เปิดเผยข้อมูล (zero-knowledge) และใช้การเข้ารหัสหลังยุคควอนตัม (post-quantum cryptography) วิธีการนี้ช่วยให้ข้อมูลของคุณปลอดภัยแม้ในกรณีที่เซิร์ฟเวอร์ถูกบุกรุก และช่วยปกป้องการสื่อสารในอนาคตจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่กำลังเกิดขึ้นใหม่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Tutanota
- รองรับอีเมลหลายนามแฝงและโดเมนที่กำหนดเองเพื่อจัดการตัวตนและรักษาภาพลักษณ์ที่เป็นมืออาชีพ
- รักษาความปลอดภัยบัญชีของคุณด้วยการยืนยันตัวตนสองขั้นตอนและการลงทะเบียนแบบไม่ระบุตัวตนโดยไม่ต้องใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือบันทึกที่อยู่ IP
- ปกป้องข้อมูลของคุณจากการหลอกลวงทางออนไลน์และรับรองการปฏิบัติตามนโยบาย AIของบริษัทด้วยตัวกรองในตัวและตัวบล็อกการติดตามใน Tuta Mail
ข้อจำกัดของ Tutanota
- ไม่รองรับการจัดระเบียบอีเมลด้วยโฟลเดอร์ย่อย ซึ่งอาจทำให้กล่องขาเข้าดูไม่เป็นระเบียบ
ราคาของ Tutanota
- ส่วนบุคคล: ฟรี ปฏิวัติ: €3. 60/เดือน ($4. 18/เดือน) ตำนาน: €9. 60/เดือน ($11. 14/เดือน)
- ฟรี
- ปฏิวัติวงการ: €3. 60/เดือน ($4. 18/เดือน)
- หมายเหตุ: €9. 60/เดือน ($11. 14/เดือน)
- ธุรกิจ: พื้นฐาน: €7. 20/ผู้ใช้ต่อเดือน (8. 35 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน) ขั้นสูง: €9. 60/ผู้ใช้ต่อเดือน (11. 14 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน) ไม่จำกัด: €14. 40/ผู้ใช้ต่อเดือน (16. 70 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน)
- จำเป็น: €7. 20/ผู้ใช้ต่อเดือน ($8. 35/ผู้ใช้ต่อเดือน)
- ขั้นสูง: €9. 60/ผู้ใช้ต่อเดือน ($11. 14/ผู้ใช้ต่อเดือน)
- ไม่จำกัด: €14. 40/ผู้ใช้ต่อเดือน ($16. 70/ผู้ใช้ต่อเดือน)
- ฟรี
- ปฏิวัติวงการ: €3. 60/เดือน (4.18 ดอลลาร์/เดือน)
- หมายเหตุ: €9. 60/เดือน ($11. 14/เดือน)
- จำเป็น: €7. 20/ผู้ใช้ต่อเดือน ($8. 35/ผู้ใช้ต่อเดือน)
- ขั้นสูง: €9. 60/ผู้ใช้ต่อเดือน ($11. 14/ผู้ใช้ต่อเดือน)
- ไม่จำกัด: €14.40/ผู้ใช้ต่อเดือน (16.70 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน)
คะแนนและรีวิวของ Tutanota
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Tutanota อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ Capterraกล่าวว่า:
เราใช้มันเพื่อสื่อสารอย่างเป็นความลับกับผู้ป่วยของเรา (เข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง) เราได้ตั้งค่ากล่องจดหมายร่วมซึ่งทำให้พนักงานหลายคนสามารถเข้าถึงประวัติการสื่อสารทั้งหมดกับผู้ป่วยของเราได้ ซึ่งทำให้การทำงานประจำวันของเราสะดวกมาก
เราใช้มันเพื่อสื่อสารอย่างเป็นความลับกับผู้ป่วยของเรา (เข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง) เราได้ตั้งค่ากล่องจดหมายร่วมซึ่งทำให้พนักงานหลายคนสามารถเข้าถึงประวัติการสื่อสารทั้งหมดกับผู้ป่วยของเราได้ ซึ่งทำให้การทำงานประจำวันของเราสะดวกมาก
7. Skiff (เหมาะที่สุดสำหรับอีเมลที่เข้ารหัสและการทำงานร่วมกันเอกสารพร้อมการปกป้องตัวตนที่แข็งแกร่ง)
การแชร์อีเมลและเอกสารที่มีความอ่อนไหวผ่านเครื่องมือที่สแกนเนื้อหาหรือติดตามกิจกรรมสร้างความเสี่ยงที่ไม่จำเป็น Skiff แก้ไขปัญหานี้ด้วยการนำเสนอพื้นที่ทำงานที่ปลอดภัยซึ่งสร้างขึ้นจากการเข้ารหัสและการควบคุมของผู้ใช้
มันใช้การเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทางโดยค่าเริ่มต้น ทำให้อีเมลและหัวเรื่องของคุณมองเห็นได้เฉพาะผู้รับที่ตั้งใจเท่านั้น Skiff Pages ขยายการป้องกันเดียวกันนี้ไปยังเอกสาร ช่วยให้คุณสร้าง แก้ไข และแชร์เนื้อหาแบบเรียลไทม์ในขณะที่รักษาทุกอย่างให้เข้ารหัสอย่างสมบูรณ์
ด้วยคุณสมบัติเช่นโดเมนที่กำหนดเอง, อีเมลนามแฝง, การบล็อกตัวติดตาม, และการจัดระเบียบกล่องขาเข้าตามโฟลเดอร์, คุณสามารถทำงานร่วมกันอย่างมืออาชีพในขณะที่รักษาการควบคุมอย่างเต็มที่เหนือวิธีการรวบรวมข้อมูลและตัวตน
คุณสมบัติเด่นของ Skiff
- ซิงค์กิจกรรมปฏิทินอัตโนมัติโดยการเพิ่มคำเชิญ, การตอบรับ, และการอัปเดตโดยตรงจากกล่องจดหมาย Skiff ของคุณ
- แชร์ไฟล์อย่างปลอดภัยโดยใช้ลิงก์ที่เข้ารหัสซึ่งปกป้องการเข้าถึงเมื่อทำงานร่วมกับบุคคลภายนอก
- ยืนยันตัวตนอย่างเป็นส่วนตัวโดยใช้ตัวเลือกการเข้าสู่ระบบผ่านกระเป๋าเงินคริปโตเพื่อการร่วมมือและการแบ่งปัน
ข้อจำกัดของเรือสกิฟฟ์
- Skiff ให้การสนับสนุนอย่างจำกัดสำหรับการผสานรวมกับแพลตฟอร์มอีเมลของบุคคลที่สามในขณะนี้
ราคาเรือสกิฟ
- ฟรี
- จำเป็น: $4/เดือน
- ข้อดี: $10/เดือน
- ธุรกิจ: $15/ผู้ใช้ต่อเดือน
การให้คะแนนและรีวิวเรือสกิฟ
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Skiff อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
การเข้ารหัสแบบครบวงจร, ความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์, และประสบการณ์ผู้ใช้ที่ยอดเยี่ยม คือส่วนที่ดีที่สุดของ Skiff Mail. ตั้งแต่การเพิ่มชื่อเล่น, การบล็อกผู้ติดตาม, ไปจนถึงการเพิ่มตัวกรองหรือโดเมนที่กำหนดเอง, Skiff Mail ทำให้การจัดการอีเมลของคุณสำหรับทีมเป็นเรื่องง่าย.
การเข้ารหัสแบบครบวงจร, ความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์, และประสบการณ์ผู้ใช้ที่ยอดเยี่ยม คือส่วนที่ดีที่สุดของ Skiff Mail. ตั้งแต่การเพิ่มนามแฝง, การบล็อกผู้ติดตาม, ไปจนถึงการเพิ่มตัวกรองหรือโดเมนที่กำหนดเอง, Skiff Mail ทำให้การจัดการอีเมลของคุณสำหรับทีมเป็นเรื่องง่าย.
👀 คุณรู้หรือไม่? เกือบ50% ขององค์กรคาดการณ์ว่าจะเกิดการรั่วไหลของข้อมูลที่เกิดจากเครื่องมือ AI อีก 49% ระบุว่า Shadow AI เป็นภัยคุกคามด้านความปลอดภัยที่ใหญ่เป็นอันดับสอง ซึ่งเน้นย้ำถึงความเสี่ยงจากการใช้ AI ที่ไม่มีการจัดการ
8. ออบซิเดียน (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความรู้แบบท้องถิ่นก่อนและฐานความรู้ส่วนบุคคล)
Obsidian เป็นแพลตฟอร์มการจัดการความรู้ที่ให้ความสำคัญกับข้อมูลท้องถิ่นก่อน สร้างขึ้นสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมข้อมูลของตนเองอย่างสมบูรณ์ บันทึกทั้งหมดจะถูกจัดเก็บเป็นไฟล์ Markdown ธรรมดาบนอุปกรณ์ของคุณ แทนที่จะอยู่ในคลาวด์ที่ควบคุมโดยผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่ง ทำให้คุณมีอำนาจควบคุมการจัดการข้อมูลโดยตรง
คุณสามารถเชื่อมโยงบันทึกข้ามแนวคิด, คน, สถานที่, หนังสือ, และความคิดเพื่อสร้างระบบความรู้ส่วนตัวที่เติบโตอย่างเป็นธรรมชาติตลอดเวลา. มุมมองกราฟแบบโต้ตอบจะแสดงการเชื่อมโยงเหล่านี้ในรูปแบบภาพ, ช่วยให้คุณค้นพบรูปแบบที่อาจไม่ถูกสังเกตเห็น.
สำหรับทีม เครื่องมือนี้ให้การควบคุมอย่างละเอียดเกี่ยวกับการซิงค์และการทำงานร่วมกัน คุณสามารถเลือกไฟล์และตัวเลือกที่ต้องการให้ซิงค์ระหว่างอุปกรณ์ได้อย่างแม่นยำ ในขณะที่ยังคงรักษาเนื้อหาอื่น ๆ เป็นส่วนตัว ไฟล์ที่แชร์ช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นไปได้โดยไม่ต้องส่งข้อมูลทั้งหมดเข้าสู่ระบบกลาง จึงรักษาขอบเขตที่ชัดเจนเกี่ยวกับเนื้อหาที่ละเอียดอ่อน
คุณสมบัติเด่นของหินออบซิเดียน
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาด้วยประวัติเวอร์ชันในตัวที่ให้คุณตรวจสอบและกู้คืนการแก้ไขสำหรับแต่ละบันทึก (ประวัติย้อนหลังได้สูงสุดหนึ่งปี)
- ทำงานแบบออฟไลน์และซิงค์ภายหลังโดยการแก้ไขบันทึกของคุณโดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต จากนั้นรวมการเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติเมื่อคุณกลับมาออนไลน์
- จัดระเบียบความคิดอย่างเป็นภาพโดยใช้ Canvas สำหรับการระดมความคิดและการวางแผน พร้อมบันทึกที่ฝังไว้, สื่อ, และเนื้อหาเว็บ
ข้อจำกัดของหินออบซิเดียน
- แผนฟรีไม่อนุญาตให้มีการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ และการใช้อย่างมีประสิทธิภาพต้องมีความคุ้นเคยกับ Markdown
ราคาของโอปอล
- ฟรี
- ซิงค์: $5/ผู้ใช้ต่อเดือน
- เผยแพร่: $10/เว็บไซต์ ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Obsidian
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Obsidian อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ Capterraกล่าวว่า:
โมเดลคลังข้อมูลในเครื่องช่วยลดความล่าช้าและความกังวลเรื่องการรั่วไหลของข้อมูลได้อย่างสิ้นเชิง แต่ด้วย Obsidian Sync ฉันสามารถใช้งานต่อได้จากจุดที่ค้างไว้บนอุปกรณ์ใดก็ได้ สถาปัตยกรรมแบบให้ความสำคัญกับข้อมูลในเครื่องก่อนช่วยให้ทุกบันทึกอยู่ในอุปกรณ์ของฉันเท่านั้น จึงรวดเร็วอย่างเหลือเชื่อและมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยน้อยกว่ามาก
โมเดลคลังข้อมูลในเครื่องช่วยลดความล่าช้าและความกังวลเรื่องการรั่วไหลของข้อมูลได้อย่างสิ้นเชิง แต่ด้วย Obsidian Sync ฉันสามารถใช้งานต่อจากจุดที่ค้างไว้บนอุปกรณ์ใดก็ได้ สถาปัตยกรรมแบบ Local-first ช่วยให้ทุกบันทึกอยู่ในอุปกรณ์ของฉันเท่านั้น จึงรวดเร็วเป็นพิเศษและมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยน้อยกว่ามาก
9. SimpleLogin (เหมาะที่สุดสำหรับการปกป้องตัวตนทางอีเมลและลดการติดตามด้วยนามแฝงที่ปลอดภัย)
หากคุณต้องการลดการติดตามอีเมลและการเปิดเผยข้อมูล SimpleLogin เป็นเครื่องมือสร้างนามแฝงอีเมลแบบโอเพนซอร์สที่ออกแบบมาเพื่อช่วยปกป้องกล่องจดหมายหลักของคุณ
มันทำงานโดยการสร้างอีเมลนามแฝงที่ส่งต่อข้อความไปยังที่อยู่อีเมลจริงของคุณ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถลงทะเบียนสำหรับเครื่องมือและบริการต่างๆ โดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของคุณ
แต่ละที่อยู่อีเมลปลอมแปลงสามารถหยุดชั่วคราว ลบ หรือเปิดใช้งานได้ทันที ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งหากที่อยู่อีเมลปลอมแปลงเริ่มได้รับสแปมหรือปรากฏในเหตุการณ์ข้อมูลรั่วไหล คุณยังสามารถตอบกลับอีเมลได้โดยตรงจากที่อยู่อีเมลปลอมแปลงเพื่อป้องกันการสแปมและการหลอกลวงทางอีเมลในขณะที่รักษาการสื่อสารอย่างสมบูรณ์
เมื่อเปิดใช้งานการรองรับ PGP เครื่องมือจะทำการเข้ารหัสอีเมลที่เข้ามาโดยใช้กุญแจ PGP ของคุณเองก่อนที่จะส่งต่อไปยังกล่องจดหมายของคุณ ซึ่งจะทำให้แน่ใจได้ว่ามีเพียงคุณเท่านั้นที่สามารถถอดรหัสและอ่านข้อความได้
คุณสมบัติเด่นของ SimpleLogin
- ชื่อเรียกแทนเส้นทางไปยังกล่องจดหมายหลายกล่องโดยการเพิ่มกล่องจดหมายที่มีอยู่และเลือกว่าชื่อเรียกแทนแต่ละชื่อควรส่งต่ออีเมลไปที่ใด
- เพิ่มความปลอดภัยของบัญชีโดยเปิดใช้งานการยืนยันตัวตนสองขั้นตอนด้วย TOTP และ/หรือ WebAuthn (FIDO) เพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
- นำโดเมนของคุณเองมาสร้างชื่อแทนที่มีแบรนด์ เช่น contact@your-domain.com หรือ hi@your-domain.com โดยยังคงซ่อนกล่องจดหมายหลักของคุณไว้
ข้อจำกัดของ SimpleLogin
- โดเมนที่กำหนดเองไม่สามารถแชร์กับผู้ใช้รายอื่นได้ ซึ่งจำกัดการจัดการชื่อเล่นระหว่างสมาชิกในครอบครัวหรือทีม
ราคาของ SimpleLogin
- โอเพนซอร์ส
- ฟรี
- พรีเมียม: $4/ผู้ใช้ต่อเดือน
SimpleLogin คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง SimpleLogin อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ Redditคนหนึ่งกล่าวว่า:
ฉันได้ใช้งานมันมาหลายเดือนแล้วและไม่เคยมีปัญหาใดๆ เลย ฉันยังใช้ชื่อโดเมนที่กำหนดเองหลายชื่อสำหรับชื่อเล่นอีกด้วย มันยอดเยี่ยมมาก
ฉันได้ใช้งานมันสำหรับทุกอย่างมาหลายเดือนแล้วและไม่เคยมีปัญหาใดๆ เลย ฉันยังใช้ชื่อโดเมนที่กำหนดเองหลายชื่อสำหรับชื่อแฝงด้วย มันยอดเยี่ยมมาก
10. Protecto (เหมาะที่สุดสำหรับการปกป้องข้อมูลองค์กรและการกำกับดูแลเมื่อใช้โมเดล AI)
Protecto AI เป็นชั้นการปกป้องข้อมูลระดับองค์กรที่ทำงานอยู่ระหว่างระบบปฏิบัติการของคุณกับโมเดล AI ที่คุณใช้งาน
ระบบสามารถระบุข้อมูลส่วนบุคคล (PII), ข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล (PHI), ข้อมูลการชำระเงิน (PCI) และข้อมูลธุรกิจที่เป็นความลับอื่น ๆ ได้โดยอัตโนมัติในเอกสารและชุดข้อมูลของคุณ ตามนโยบายที่คุณกำหนดไว้ ระบบสามารถปกปิด, แก้ไข, แปลงเป็นรหัส, หรือบล็อกข้อมูลที่ไวต่อการรั่วไหลได้ตามความต้องการ
ระดับการควบคุมดังกล่าวสามารถทำได้ผ่านระบบการควบคุมการเข้าถึงตามบริบท (Context-Based Access Control หรือ CBAC) เครื่องมือนี้จะประเมินว่าใครเป็นผู้ยื่นคำขอ AI และบริบทที่ข้อมูลถูกนำไปใช้ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถบังคับใช้กฎที่ละเอียดและเฉพาะเจาะจงได้อย่างสม่ำเสมอในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน
ด้วยการแบ่งโทเค็นแบบกำหนดแน่นอนและการปิดบังข้อมูลที่รักษาโครงสร้างรูปแบบเดิม โครงสร้างข้อมูลของคุณจะยังคงสมบูรณ์ ทำให้โมเดล AI สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ถูกต้องและมีความหมายได้โดยไม่ต้องเข้าถึงค่าจริง
คุณสมบัติเด่นของ Protecto
- ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัว เช่น HIPAA, GDPR, DPDP และ CPRA ด้วยการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตนได้ (PII) และควบคุมการเข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
- วิเคราะห์และสร้างแบบจำลองข้อมูลอย่างปลอดภัยโดยใช้ชุดข้อมูลที่ถูกปกปิดโดยไม่เปิดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
- แทนที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตนได้ (PII) และข้อมูลสุขภาพที่ระบุตัวตนได้ (PHI) ด้วยโทเค็นที่ปลอดภัยเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ การพัฒนา AI การแบ่งปัน และการรายงาน โดยลดความเสี่ยง
ข้อจำกัดของ Protecto
- การจัดการข้อมูลเฉพาะทางหรือข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์อาจต้องใช้สคีมาที่ปรับแต่งเองและการปรับแต่งเพิ่มเติม
ราคาของ Protecto
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Protecto
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
นำการประมวลผล AI ที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวมาเป็นหนึ่งเดียวในระบบที่ปลอดภัยด้วย ClickUp
AI ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อมันเข้ากับวิธีการทำงานของคุณอย่างเป็นธรรมชาติและอยู่ภายใต้การควบคุมตั้งแต่ต้นจนจบ สำหรับทีมที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว เครื่องมือ AI ที่กระจัดกระจายจะสร้างความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและการขยายตัวของ AI ที่ไม่จำเป็น
อย่างไรก็ตาม ClickUp มอบ AI เชิงบริบทที่ทำงานโดยตรงภายในพื้นที่ทำงานของคุณ ซึ่งมีการกำหนดสิทธิ์และการกำกับดูแลข้อมูลอยู่แล้ว ตั้งแต่การสร้างผลลัพธ์ด้วย ClickUp Brain ไปจนถึงการดำเนินการผ่าน BrainMAX และ Super Agents ทุกการโต้ตอบกับ AI จะถูกเก็บไว้ภายในระบบบันทึกที่ปลอดภัย
ข้อมูลของคุณจะไม่ถูกนำไปใช้ในการฝึกอบรมแบบจำลอง และยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมการเข้าถึงที่ชัดเจน รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ GDPR, SOC 2 และ ISO 42001
พร้อมที่จะใช้ AI โดยไม่สูญเสียการควบคุมข้อมูลของคุณหรือไม่?เริ่มใช้ ClickUp วันนี้ได้ฟรีและนำงานของคุณและ AI มาไว้ด้วยกันในที่ทำงานที่ปลอดภัยเพียงแห่งเดียว
คำถามที่พบบ่อย
ไม่มี LLM ใดที่มอบความเป็นส่วนตัวโดยอัตโนมัติ ความเป็นส่วนตัวขึ้นอยู่กับวิธีการนำโมเดลไปใช้งาน การกำกับดูแล และการจำกัดการใช้งาน วิธีการที่ปลอดภัยที่สุดคือการใช้ LLM ผ่านแพลตฟอร์มที่มีการควบคุมอย่าง ClickUp ซึ่งจะไม่ใช้ข้อมูลของคุณในการฝึกฝน ไม่เก็บข้อมูลหลังจากการประมวลผล และบังคับใช้การเข้าถึงผ่านสิทธิ์การเข้าถึงพื้นที่ทำงานที่เข้มงวดและมาตรฐานการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ
เครื่องมือ AI ที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวมีการจัดการข้อมูลที่ชัดเจน คุณจึงทราบได้อย่างแน่ชัดว่าข้อมูลใดถูกเก็บรวบรวมและนำไปใช้อย่างไร ข้อมูลของคุณจะไม่ถูกนำไปใช้ในการฝึกฝนโมเดล เว้นแต่คุณจะอนุญาตอย่างชัดเจน เครื่องมือนี้มีมาตรการควบคุมความปลอดภัยที่เข้มงวด รวมถึงการเข้ารหัส การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท บันทึกการตรวจสอบ และการปฏิบัติตามมาตรฐานการกำกับดูแลที่ได้รับการยอมรับ เครื่องมือนี้ยังปฏิบัติตามแนวทางการลดปริมาณข้อมูล โดยเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นเท่านั้น และให้คุณมีสิทธิ์ควบคุมอย่างเต็มที่ในการลบข้อมูลของคุณเมื่อต้องการ
ใช่ เครื่องมือ AI บางประเภทสามารถฝึกฝนด้วยข้อมูลของบริษัทคุณได้ แต่การจะทำเช่นนั้นได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับนโยบายข้อมูลของเครื่องมือและการตั้งค่าของคุณเป็นหลัก เครื่องมือจัดการความเป็นส่วนตัวจะไม่ใช้ข้อมูลของคุณในการฝึกฝนโดยอัตโนมัติ และจะต้องได้รับความยินยอมอย่างชัดเจนก่อน หากเครื่องมือใดฝึกฝนข้อมูลลูกค้าโดยอัตโนมัติหรือซ่อนเรื่องนี้ไว้ภายใต้เงื่อนไขที่คลุมเครือ เครื่องมือนั้นไม่เหมาะสำหรับทีมที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว
ไม่ใช่โดยค่าเริ่มต้น แต่เครื่องมือ AI สำหรับองค์กรมักมีการควบคุมความปลอดภัยที่แข็งแกร่งกว่าเครื่องมือสำหรับผู้บริโภค เครื่องมือการกำกับดูแลโมเดลเหล่านี้มักรวมถึงการเข้ารหัส การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท บันทึกการตรวจสอบ SSO และการปฏิบัติตามกฎระเบียบความเป็นส่วนตัว เช่น SOC 2 หรือ GDPR นอกจากนี้ยังมีการควบคุมผู้ดูแลระบบและการแยกข้อมูลที่ดีกว่า อย่างไรก็ตาม การเป็น "องค์กร" ไม่ได้เป็นการรับประกันความเป็นส่วนตัวโดยอัตโนมัติ คุณควรตรวจสอบนโยบายข้อมูลและแนวทางการฝึกอบรมของเครื่องมือก่อนใช้งานกับข้อมูลของบริษัทของคุณ
ในบางกรณี ใช่ หากคุณทำงานในอุตสาหกรรมที่มีการควบคุม เช่น การดูแลสุขภาพ การเงิน หรือบริการทางกฎหมาย เครื่องมือ AI สาธารณะอาจนำมาซึ่งความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการเปิดเผยข้อมูล เนื่องจากเครื่องมือระดับผู้บริโภคหลายตัวอาจใช้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงโมเดลหรือขาดการควบคุมการเข้าถึงที่เข้มงวด ทีมงานที่อยู่ภายใต้การควบคุมควรใช้เครื่องมือกำกับดูแล AI ที่มีนโยบายข้อมูลที่ชัดเจน ไม่มีการฝึกอบรมโมเดลเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ มาตรการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง และการสนับสนุนด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม
วิธีที่ปลอดภัยที่สุดในการใช้ AI ในที่ทำงานคือการปฏิบัติต่อมันเหมือนกับระบบใด ๆ ที่ประมวลผลข้อมูลธุรกิจที่ละเอียดอ่อน เลือกผู้ให้บริการที่มีนโยบายข้อมูลที่โปร่งใส เงื่อนไขการเก็บรักษาข้อมูลที่ชัดเจน และไม่มีการฝึกอบรมแบบจำลองบนข้อมูลของคุณโดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้ง ดำเนินการควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท ปฏิบัติตามหลักการของสิทธิขั้นต่ำ และแบ่งปันข้อมูลเพียงเท่าที่จำเป็นเท่านั้น ที่สำคัญที่สุด คือการจัดตั้งแนวทางปฏิบัติการใช้ AI ภายในองค์กรเพื่อให้ทุกคนเข้าใจว่าอะไรที่ได้รับอนุญาตและอะไรที่ไม่ได้รับอนุญาต