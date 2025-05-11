วิธีการจัดการประชุมเฉพาะกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่ใช่ทุกการประชุมที่เกิดขึ้นเองจะแย่ บางครั้งคุณ ต้องการ ให้คนที่เหมาะสมอยู่ในห้อง (เสมือน) อย่างรวดเร็วที่สุด
แต่ปัญหาคือ: การประชุมแบบเฉพาะกิจส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกวางแผนไว้ล่วงหน้า พวกมันถูกจัดขึ้นอย่างเร่งรีบ ไม่ชัดเจน และทำให้เสียสมาธิ—ทำให้ทุกคนสงสัยว่าทำไมเรื่องนี้ถึงไม่ส่งอีเมลไปแทน
มาเปลี่ยนสิ่งนั้นกันเถอะ ด้วยรูปแบบ เครื่องมือ และการเตรียมตัวที่เหมาะสม การพบปะแบบกะทันหันก็สามารถขับเคลื่อนสิ่งต่าง ๆ ให้ก้าวหน้าได้จริง
📌 ความจริงก็คือ การประชุมแบบกะทันหันมีที่ของมัน—แต่เฉพาะเมื่อมันถูกตั้งใจไว้เท่านั้น
ในคู่มือนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธี:
- รู้จักเวลาที่ควรเรียกประชุมเฉพาะกิจ
- หลีกเลี่ยงการขัดจังหวะที่ไม่จำเป็นโดยเลือกฟอร์แมตที่เหมาะสม (แบบอะซิงโครนัส vs. แบบสด)
- จัดการประชุมเฉพาะกิจที่มีประสิทธิภาพซึ่งขับเคลื่อนการตัดสินใจ—ไม่ใช่แค่การพูดคุย
- ใช้เครื่องมือดิจิทัล เช่น ClickUp เพื่อติดตามการเตรียมการประชุม ผลลัพธ์ และการติดตามผล
มาเจาะลึกกันว่า การประชุมเฉพาะกิจ หมายถึงอะไรกันแน่—และมันแตกต่างจาก การประชุมประจำ อย่างไร
การประชุมเฉพาะกิจหมายถึงอะไร?
คำว่า "ad hoc" มาจากภาษาละติน หมายถึง เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะนี้เท่านั้น ในบริบทการทำงาน การประชุมแบบ ad hoc คือการประชุมที่ไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า จัดขึ้นเพื่อจัดการกับการตัดสินใจเร่งด่วน แก้ไขปัญหาสำคัญ หรือตอบสนองต่อปัจจัยภายนอกที่ต้องการการดำเนินการทันที
การประชุมเหล่านี้ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการประชุมประจำหรือการวางแผนระยะยาวของคุณ แต่เป็นการประชุมสั้น ๆ ที่มุ่งเน้นไปที่การปรับความเข้าใจให้ตรงกัน ซึ่งมักจะจัดขึ้นเมื่อทีมต้องการดำเนินการอย่างรวดเร็วและแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องร่วมกัน
📌 ตัวอย่าง: สมมติว่ามีบั๊กใหญ่ที่ทำให้ขั้นตอนการชำระเงินของคุณขัดข้องก่อนการเปิดตัวเพียงไม่นาน หัวหน้าทีมพัฒนา, QA และผู้จัดการผลิตภัณฑ์รีบเข้าร่วมการประชุมผ่าน Google Meet อย่างรวดเร็วเพื่อแก้ไขปัญหา นั่นคือการประชุมฉุกเฉิน—ไม่มีวาระการประชุมอย่างเป็นทางการ เพียงแค่การเข้าถึงคนที่เหมาะสมในเวลาจริงเพื่อตัดสินใจในเรื่องที่มีความสำคัญสูง
มันต่างจากการประชุมปกติอย่างไร?
นี่คือวิธีที่การประชุมเฉพาะกิจเปรียบเทียบกับการประชุมประจำทั่วไป:
|พารามิเตอร์
|การประชุมประจำ
|การประชุมเฉพาะกิจ
|การจัดตาราง
|กำหนดล่วงหน้าและเกิดขึ้นซ้ำ
|เรียกใช้เมื่อจำเป็นโดยแจ้งล่วงหน้าเพียงเล็กน้อย
|การเตรียมการประชุม
|เป็นทางการพร้อมวาระการประชุมและเอกสารประกอบที่มีโครงสร้างชัดเจน
|เตรียมน้อยหรือไม่ต้องเตรียมเลย; มักไม่เป็นทางการ
|วัตถุประสงค์
|การอัปเดต, การวางแผน, และการทบทวน
|การตอบสนองต่อปัญหาเร่งด่วนที่ต้องการความรวดเร็ว
|ระยะเวลา
|โดยทั่วไปจะยาวและละเอียดมากขึ้น
|สั้นกว่าโดยมีจุดมุ่งเน้นแคบ
|ผู้เข้าร่วม
|ทีมทั้งหมดหรือกลุ่มที่คงที่
|เฉพาะสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์นั้นเท่านั้น
|ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
|การตัดสินใจที่สามารถติดตามได้, แผนใหม่, หรือการติดตามผล
|การจัดให้สอดคล้องอย่างรวดเร็วหรือการให้ความสนใจทันทีต่อปัญหา
|รูปแบบ
|แบบพบตัวหรือออนไลน์; พื้นที่ประชุมที่มีโครงสร้าง
|ยืดหยุ่น—สามารถทำงานแบบอะซิงโครนัส ซิงโครนัส หรือแม้แต่การโทรผ่าน Slack อย่างรวดเร็วก็ได้
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ประหยัดเวลาโดยใช้ ปฏิทินออนไลน์ เพื่อตรวจสอบความพร้อมใช้งานและจัดตาราง กิจกรรมครั้งเดียว เหล่านี้อย่างรวดเร็ว—โดยไม่ต้องจองงานทับซ้อนกับทีมของคุณ
เมื่อใดควรใช้การประชุมเฉพาะกิจ (และเมื่อใดควรพิจารณาใหม่)
ผู้จัดการโครงการที่ชาญฉลาดรู้ว่าการประชุมแบบกะทันหันควรเป็นทางเลือกสุดท้ายเท่านั้น—เพราะมันทำลายประสิทธิภาพการทำงาน 🧠
เราทำงานได้ดีที่สุดเมื่อเราอยู่ในภาวะมีสมาธิอย่างลึกซึ้ง แต่แม้กระทั่งการประชุมที่ไม่คาดคิดเพียงสั้น ๆ ก็สามารถทำให้เราหลุดออกจากภาวะนั้นได้—และงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าต้องใช้เวลาถึง23 นาที กว่าเราจะกลับมาอยู่ในภาวะนั้นได้อีกครั้งหลังจากถูกทำให้เสียสมาธิ!
ดังนั้นคำถามที่แท้จริงคือ: การประชุมนี้เร่งด่วนจริงหรือเป็นเพียงปฏิกิริยาตอบสนอง?
อาจดูเหมือนว่าการคุยกันอย่างรวดเร็วจะแก้ปัญหาได้รวดเร็ว แต่บางครั้งนั่นอาจเป็นเพียงการตอบสนองแบบไม่คิดให้รอบคอบ ก่อนที่คุณจะเรียกทุกคนเข้ามา ให้ถามตัวเองว่า: นี่คือวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาหรือไม่ หรือมีทางเลือกที่ฉลาดกว่านี้หรือไม่?
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: การเตรียมตัวไม่จำเป็นต้องเป็นเอกสารที่สมบูรณ์แบบ—เพียงแค่ระบุคำถามที่ต้องแก้ไขให้ได้สามข้อเท่านั้น ก็เปลี่ยนความวุ่นวายให้กลายเป็นความชัดเจนได้แล้ว
นี่คือห้าสถานการณ์ที่พบได้บ่อยที่สุดเมื่อการประชุมฉุกเฉินอาจเหมาะสม:
- ในกรณีของ การประชุมวิกฤตหรือฉุกเฉิน ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
- หากมี ข้อมูลเร่งด่วนหรือการอัปเดต ที่จำเป็นต้องแจ้งให้ทีมทราบและต้องการคำอธิบายเพิ่มเติมหรือการหารือ
- หากเกิด โอกาสฉับพลัน ที่ต้องการการหารือและการตัดสินใจอย่างรวดเร็วเพื่อใช้ประโยชน์จาก
- เมื่อต้องการ ข้อเสนอแนะหรือข้อมูลทันที เกี่ยวกับประเด็นเร่งด่วน โครงการ หรือการตัดสินใจ
- เมื่อการปรับทีมให้สอดคล้องเป็นสิ่งจำเป็น เนื่องจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้นำไปสู่ความสับสนภายในทีม
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ก่อนที่คุณจะ เรียกประชุมแบบเฉพาะกิจ ลองถามตัวเองว่า: เรื่องนี้สามารถจัดการแบบไม่พร้อมกันได้หรือไม่? การคอมเมนต์ใน ClickUp หรืออัปเดตเอกสารอาจช่วยรักษา ช่วงเวลาทำงานเชิงลึก ของทีมคุณ และยังคงได้ผลลัพธ์เดียวกัน—โดยไม่ต้อง ขัดจังหวะโดยไม่จำเป็น
7 ขั้นตอนสำคัญในการจัดการประชุมเฉพาะกิจอย่างมีประสิทธิผล
👀 ตรวจสอบข้อเท็จจริง:พนักงานถึง 92% คิดว่า การประชุมมีค่าใช้จ่ายสูงและไม่มีประสิทธิภาพ
หากคุณไม่ต้องการให้การประชุมของคุณเป็นเพียงการเติมเต็มปฏิทิน คุณจำเป็นต้องทำให้การประชุมของคุณ มีจุดมุ่งหมายชัดเจน มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมทุกคน
ก่อนที่จะเริ่มขั้นตอนต่าง ๆ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เตรียมเครื่องมือที่เหมาะสมไว้แล้วฟีเจอร์การประชุมออนไลน์ของ ClickUpช่วยให้คุณกำหนดเวลา ร่วมมือ และติดตามผลได้อย่างราบรื่น—ทำให้แม้แต่การประสานงานแบบฉับพลันก็ดูเป็นระบบ
มาสำรวจเจ็ดขั้นตอนหลักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการการประชุมฉุกเฉินของคุณ
ขั้นตอนที่ 1: กำหนดวัตถุประสงค์และเตรียมวาระการประชุม
หากไม่มีเป้าหมายร่วมกัน แม้แต่การประชุมสั้น ๆ 10 นาทีก็สามารถกลายเป็นวงสนทนาที่ไร้ทิศทางได้ เริ่มต้นด้วยเป้าหมายที่ชัดเจน คุณต้องการบรรลุอะไรภายในสิ้นสุดการประชุมครั้งนี้? ไม่ว่าเป้าหมายจะเป็นเพียงการสร้างความเข้าใจร่วมกันอย่างรวดเร็วหรือการประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูล การระบุผลลัพธ์ที่ต้องการจะช่วยให้คุณนำพาการสนทนาไปในทิศทางที่ถูกต้อง
การประชุมที่มีวาระการประชุมช่วยให้สามารถจัดลำดับความสำคัญของหัวข้อเฉพาะและกำหนดผลลัพธ์ที่ชัดเจนซึ่งต้องได้รับการแก้ไข คุณไม่จำเป็นต้องมีวาระการประชุมที่ครอบคลุมสำหรับการประชุมสั้นๆ 15 นาที แต่การระบุเป้าหมายสำคัญ 3 ข้อจะช่วยให้ทุกคนมีจุดยึด หากคุณมีเวลาจำกัด ให้ใช้แม่แบบวาระการประชุมเพื่อช่วยให้การประชุมเป็นระเบียบ
การทราบวาระการประชุมช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถรวบรวมความคิด ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง หรือเอกสารที่จำเป็นได้ ซึ่งนำไปสู่การประชุมที่มุ่งเน้นเป้าหมาย เมื่อสิ้นสุดการประชุม คุณสามารถประเมินได้ว่าวัตถุประสงค์ได้รับการบรรลุแล้วหรือจำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มเติม
กำลังมองหาวิธีง่าย ๆ ในการจัดระเบียบและแชร์วาระการประชุมแบบฉับพลันอยู่หรือไม่?ClickUp—แอปสำหรับทุกงานในที่เดียว— ช่วยให้คุณสร้างและแชร์วาระการประชุมได้ภายในไม่กี่นาที เพื่อให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นแม้ในเวลาเร่งด่วน
ClickUp ช่วยให้คุณสร้างเอกสารภายในClickUp Docsและแชร์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ผู้เข้าร่วมสามารถใช้ฟีเจอร์แบบโต้ตอบของ ClickUp เช่น ความคิดเห็นหรือรายการตรวจสอบ เพื่อเพิ่มข้อมูลหรือคำถามก่อนการประชุม
แพลตฟอร์มนี้มีแบบแผนการประชุมและกำหนดการประชุมให้เลือกใช้ฟรี ซึ่งช่วยให้คุณสร้างกำหนดการประชุมที่ดูเป็นมืออาชีพได้ภายในไม่กี่นาที ตัวอย่างเช่น คุณสามารถลองใช้แบบแผนการประชุม ClickUp All Handsสำหรับการประชุมที่กำหนดไว้ทั่วทั้งบริษัทหรือแบบแผนการประชุม ClickUp Scrumสำหรับการประชุมแบบฉับพลันกับกลุ่มเล็ก ๆ
🎉 เกร็ดความรู้: หนึ่งในทีมเฉพาะกิจที่มีการบันทึกไว้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์คืออะไร? คือวุฒิสภาโรมัน แม้แต่พวกเขาก็รู้ว่าไม่ใช่ทุกการตัดสินใจที่ต้องใช้คณะกรรมการเต็มรูปแบบ
ขั้นตอนที่ 2: ระบุและแจ้งให้ผู้เข้าร่วมที่เหมาะสมทราบ
การผสมผสานคนที่เหมาะสมคือปัจจัยสำคัญที่สร้างหรือทำลายการประชุมฉุกเฉิน หากคุณนำคนที่ผิดเข้ามา พวกเขาจะรู้สึกว่าเป็นการเสียเวลา หากขาดบุคคลสำคัญ คุณเสี่ยงที่จะได้การตัดสินใจที่ไม่สมบูรณ์หรือต้องมีการประชุมติดตามผล
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รวม:
- ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงหรือมีความเชี่ยวชาญ ในเรื่องที่กำลังพิจารณา
- สมาชิกทีมที่มี อำนาจในการตัดสินใจ หากวัตถุประสงค์ของการประชุมคือการตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ
- ผู้เข้าร่วมที่สามารถนำเสนอ มุมมองที่หลากหลาย เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดห้องสะท้อนเสียง
- ผู้ใดก็ตามที่จะได้รับผลกระทบจากผลลัพธ์
รักษาขนาดกลุ่มให้อยู่ในระดับที่จัดการได้เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะในการประชุมออนไลน์ ด้วย ClickUp คุณสามารถใช้ฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และระบุผู้เข้าร่วมที่เหมาะสมได้:
มุมมองทีมและความสามารถใช้มุมมองทีมเพื่อดูว่าใครได้รับมอบหมายงานใดบ้างและตรวจสอบปริมาณงานปัจจุบันของพวกเขา สิ่งนี้ทำให้ง่ายต่อการเชิญเฉพาะคนที่เหมาะสม ทั้งผู้ที่ว่างและจำเป็นต่อการสนทนา
ไดเรกทอรีค้นหาและบุคคลที่เชื่อมต่อค้นหาสมาชิกทีมได้อย่างรวดเร็วตามชื่อ บทบาท หรือปริมาณงานโดยใช้การค้นหาที่เชื่อมต่อหรือไดเรกทอรีบุคคลซึ่งช่วยให้คุณมีส่วนร่วมกับผู้ร่วมงานที่เหมาะสมตามบริบทและความสามารถ
การแจ้งเตือนและการกล่าวถึงแบบกำหนดเอง ปรับแต่งการแจ้งเตือนของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงการรับข้อมูลมากเกินไป ใช้@mentionsในงาน ความคิดเห็น เอกสาร และแชท เพื่อแจ้งเตือนบุคคลหรือกลุ่มโดยตรง ด้วยวิธีนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมของคุณจะมีความเข้าใจตรงกันก่อนที่การประชุมจะเริ่มต้นขึ้น
การจัดการกล่องขาเข้าและการแจ้งเตือนกล่องขาเข้าของ ClickUp ช่วยให้คุณติดตามการอัปเดตต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการรวมการแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องไว้ด้วยกันและให้คุณกรองตามการกล่าวถึงหรือการมอบหมายงานได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลื่อนการแจ้งเตือนหรือทำเครื่องหมายว่ายังไม่ได้อ่านเพื่อควบคุมการติดตามงานของคุณได้อีกด้วย
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: สำหรับการประชุมที่เกิดขึ้นเป็นประจำหรือมีขนาดใหญ่ ลองใช้ระบบอัตโนมัติของ ClickUp เพื่อส่งการแจ้งเตือนหรืออัปเดตสถานะโดยอัตโนมัติ
ขั้นตอนที่ 3: ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นคือสิ่งที่ทำให้การประชุมประสบความสำเร็จแตกต่างจากการประชุมที่อาจส่งอีเมลแทนได้ คุณค่าหลักของการประชุมแบบฉับพลันอยู่ที่การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบโต้ตอบและการแก้ปัญหาอย่างร่วมมือกัน
คุณจำเป็นต้องส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างตั้งใจ โดยเฉพาะจากเสียงที่เงียบกว่าหรือสมาชิกทีมที่เข้าร่วมจากสถานที่ต่างๆ
วิธีบางประการในการทำเช่นนี้:
- ให้ผู้เข้าร่วมแบ่งปันความคิดเห็นผ่านแชท ไม่ใช่แค่เสียงเท่านั้น
- สร้างพื้นที่สำหรับข้อมูลแบบอะซิงโครนัสหลังจากเรียกใช้
- ใช้กรอบการทำงานเชิงภาพเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผน
🎉 เกร็ดความรู้: สมองของมนุษย์สามารถรับข้อมูลได้เพียง ประมาณสี่ส่วนเท่านั้น ในเวลาเดียวกัน ดังนั้นหากการประชุมฉุกเฉินของคุณรู้สึกหนักหนาสาหัส... ไม่ใช่คุณคนเดียว
นอกจากนี้ ทีมที่ทำงานจากระยะไกลซึ่งมีเวลาทำงานทับซ้อนกันอาจพบว่าการประชุมแบบซิงโครนัสเป็นเรื่องยาก ในกรณีเช่นนี้ซอฟต์แวร์ สำหรับการทำงานร่วมกัน ของทีมหรือการประชุมแบบสแตนด์อัพประจำวันที่มีการสนับสนุนจาก การประชุมแบบอะซิงโครนัส สามารถนำมาใช้เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมทุกคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในท้ายที่สุด เป้าหมายคือการสร้างสภาพแวดล้อมการประชุมที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิผลโดยไม่คำนึงถึงรูปแบบการสื่อสารหรือสถานที่ที่ตนชื่นชอบ
โบนัส: สำรวจเทมเพลตการประชุมสแตนด์อัพประจำวันของ ClickUpเพื่อดูว่าเสียงของผู้เข้าร่วมแต่ละคนได้รับการมองเห็นอย่างเพียงพอ
มันถูกออกแบบมาเพื่อทำให้การเช็คอินประจำวันของทีมเป็นไปอย่างราบรื่น โดยให้ศูนย์กลางสำหรับการวางแผน, การบันทึก, และการติดตามความคืบหน้า. มันมีคุณสมบัติที่สามารถปรับแต่งได้ เช่น สถานะ, ฟิลด์, และมุมมอง ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถจัดการกับงานและติดตามการอัปเดตได้แบบเรียลไทม์อย่างมีประสิทธิภาพ.
โดยการแทนที่วิธีการติดตามแบบแมนนวล, แบบฟอร์มนี้ช่วยเพิ่มความโปร่งใส, ความรับผิดชอบ, และการร่วมมือภายในทีม
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ:ClickUp Whiteboardsเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขับเคลื่อน การร่วมมือสร้างสรรค์ ในระหว่างการประชุมแบบฉับพลัน สมาชิกทีมสามารถวางโน้ตติด, แผนภาพความคิด, วาดเส้นเชื่อมโยงระหว่างงาน, และมอบหมายงานที่ต้องทำ—ได้โดยตรงจากบอร์ด. มันเหมือนกับการคิดค้นแบบเรียลไทม์ที่เปลี่ยนเป็นการดำเนินการได้ทันที.
ขั้นตอนที่ 4: จัดการเวลาในระหว่างการประชุม
การประชุมเฉพาะกิจไม่ควรยืดเยื้อเกินเวลาเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาประสิทธิภาพและทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง โปรดใส่ใจกับ 7 ข้อแนะนำต่อไปนี้เพื่อช่วยให้การประชุมดำเนินไปอย่างราบรื่น:
- เริ่มต้น ตรงเวลา
- ยึดติดกับ วาระการประชุม
- จัดสรร ช่วงเวลา ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละหัวข้อในวาระการประชุม
- พิจารณาใช้ ตัวจับเวลา เพื่อเคารพช่วงเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
- มอบหมายให้ใครบางคนทำหน้าที่เป็น ผู้จับเวลา เพื่อช่วยเตือนอย่างสุภาพเมื่อใกล้ถึงเวลาที่กำหนด
- ส่งเสริม ความกระชับ ในการพูดเพื่อประหยัดเวลา
- สำรองเวลาไว้ไม่กี่นาทีสุดท้ายสำหรับการ สรุปอย่างรวดเร็ว
ด้วยการติดตามเวลาแบบเนทีฟใน ClickUp คุณสามารถจับเวลาการประชุมบนแพลตฟอร์มต่างๆ ได้—ไม่ว่าจะเป็นเดสก์ท็อป มือถือหรือเว็บเบราว์เซอร์ด้วยส่วนขยาย Chrome ฟรี ส่วนที่ดีที่สุดคือ ClickUp สามารถผสานการทำงานกับแอปประชุมชั้นนำได้ ดังนั้นคุณสามารถจับเวลาการประชุมของคุณได้อย่างสะดวกสบายแม้ในระหว่างการประชุมสั้นๆ ใน Slackหรือการประชุมผ่าน Zoom
นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ClickUp Calendarเพื่อค้นหาเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการประชุมที่ไม่ได้วางแผนไว้ โดยไม่ทำให้ทีมของคุณมีภาระมากเกินไป มันช่วยให้คุณดูตารางเวลาของทีม บล็อกเวลาที่ต้องการสมาธิ และตั้งการแจ้งเตือนตามเหตุการณ์เพื่อให้การประชุมดำเนินไปตามแผนได้อย่างราบรื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องจัดการกับปัญหาเร่งด่วนและกำหนดเวลาที่ต่างกันในหลายสถานที่
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ด้วย ClickUp Calendar คุณสามารถดูได้อย่างรวดเร็วว่าใครว่างและใครอยู่ในโหมดโฟกัสแล้ว—เพื่อไม่ให้รบกวนช่วงเวลาทำงานที่ต้องการสมาธิของใครโดยไม่จำเป็น
ขั้นตอนที่ 5: บันทึกการตัดสินใจและรายการที่ต้องดำเนินการ
บันทึกที่จัดทำขึ้นระหว่างการประชุมเฉพาะกิจที่มีประสิทธิภาพควรมีความกระชับและมุ่งเน้นเฉพาะประเด็นสำคัญเท่านั้น บันทึกการตัดสินใจหลักทั้งหมดไว้ในรายงานการประชุมของคุณ สิ่งนี้จะช่วยสนับสนุนการดำเนินการหลังการประชุมและเป็นข้อมูลสรุปสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้
นอกจากนี้ ให้เขียนงานเฉพาะที่ต้องมอบหมาย รวมถึงผู้รับผิดชอบแต่ละงานและกำหนดเวลาส่งงาน
ClickUp นำเสนอชุดฟีเจอร์ที่ครอบคลุมซึ่งเปลี่ยนการจดบันทึกให้เป็นเรื่องง่ายเหมือนเดินเล่นในสวนแม่แบบบันทึกการประชุมฟรีของเรารับประกันความสม่ำเสมอในทุกการประชุม ช่วยให้รักษารูปแบบมาตรฐานสำหรับการบันทึกข้อมูลสำคัญ
ด้วยClickUp's AI Notetakerคุณไม่ต้องกังวลกับการบันทึกทุกอย่างด้วยตนเองอีกต่อไปมันจะเข้าร่วมการประชุมของคุณโดยอัตโนมัติ บันทึกการสนทนา สร้าง รายงานการประชุม ที่กระชับ และเน้น ช่วงเวลาสำคัญ เช่น การตัดสินใจ รายการที่ต้องดำเนินการ และการมอบหมายงาน คุณสามารถเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้นเป็นงานได้ทันที พร้อมกำหนดเส้นตาย ผู้รับผิดชอบ และสถานะ
มันมีประโยชน์อย่างยิ่งในระหว่างการประชุมแบบกะทันหัน เมื่อคุณไม่ได้เตรียมตัวสำหรับการบันทึกข้อมูลอย่างละเอียด แต่ยังคงต้องการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิ่งที่ถูกกล่าวถึงและสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไป
➡️เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ AI สำหรับบันทึกการประชุมและวิธีที่ช่วยให้กระบวนการติดตามผลของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
อ่านเพิ่มเติม: สำหรับขั้นตอนการทำงานที่วางแผนอย่างเป็นระบบมากขึ้น โปรดดูคู่มือของเราเกี่ยวกับวิธีการวางแผนการประชุม
ขั้นตอนที่ 6: มอบหมายและติดตามงานติดตามผล
ดังที่เราเพิ่งเห็น การบันทึกการประชุมมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับงานที่ต้องติดตาม หากคุณมีงานที่ต้องมอบหมายในตอนท้ายของการประชุม นั่นหมายความว่าการประชุมไม่ใช่เพียงแค่เวทีสำหรับการสนทนาแบบเฉื่อยชา แต่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการกระทำและความก้าวหน้า
ใช้ClickUp Tasksเพื่อมอบหมายงานใหม่ให้กับหนึ่งคนหรือมากกว่านั้น สมาชิกในทีมสามารถ เพิ่มความคิดเห็น ได้โดยตรงบนงานนั้น ๆ เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างโปร่งใส
งานย่อยและรายการตรวจสอบที่สามารถปรับแต่งได้ บนแพลตฟอร์มช่วยให้การดำเนินการติดตามผลที่ซับซ้อนถูกแบ่งออกเป็นขั้นตอนที่จัดการได้ง่าย ใช้ประโยชน์จากฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อรวมข้อมูลเฉพาะของงาน (เช่น ลิงก์เว็บหรือไฟล์ออกแบบ) การติดตามงานทำได้ง่ายผ่าน:
- สถานะที่กำหนดเอง— เช่น ต้องทำ, กำลังดำเนินการ, เสร็จแล้ว
- มากกว่า 15 ครั้ง (มุมมองรายการ, มุมมองบอร์ด, เป็นต้น)
บางครั้ง งานที่สร้างขึ้นหลังการประชุมอาจขึ้นอยู่กับการทำงานให้เสร็จของงานที่มีอยู่แล้ว หรืออาจมีการมอบหมายงานติดตามผลใหม่ที่ต้องพึ่งพาอาศัยงานที่มีอยู่แล้วClickUp Dependenciesช่วยให้คุณสามารถกำหนดการพึ่งพาอาศัยระหว่างงานที่เชื่อมโยงกันได้ ซึ่งช่วยให้คุณผสานงานติดตามผลเข้ากับกระบวนการทำงานที่มีอยู่แล้วได้อย่างราบรื่น
📊 คุณรู้หรือไม่? ทุกครั้งที่มีคนพูดว่า "เดี๋ยวเราจะติดต่อกลับ" งานหนึ่งก็ถือกำเนิดขึ้น—แต่แทบไม่เคยมีการติดตาม จดบันทึกไว้ มิฉะนั้นคุณอาจลืมมันไป
ขั้นตอนที่ 7: ทบทวนและสะท้อนคิด
การประชุมสิ้นสุดลงแล้ว แต่ประสบความสำเร็จหรือไม่? การทบทวนสิ่งที่ได้ผลและสิ่งที่ไม่ได้ผลนั้นมีคุณค่าสำหรับการปรับปรุงการประชุมในนาทีสุดท้ายในอนาคต
การรวบรวมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วม สามารถช่วยให้คุณเข้าใจมุมมองของพวกเขาและสิ่งที่คุณควรปรับปรุงในครั้งต่อไป นี่คือตัวอย่างคำถามที่คุณสามารถถามได้:
- ประสบการณ์โดยรวมของคุณเกี่ยวกับการประชุมเป็นอย่างไรบ้าง?
- อะไรคือสิ่งที่คุณสังเกตเห็นมากที่สุด?
- ในความคิดเห็นของคุณ การประชุมครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ดีเพียงใด?
- คุณรู้สึกว่าการประชุมครั้งนี้มีความจำเป็นหรือไม่ หรือเป้าหมายสามารถบรรลุได้ผ่านวิธีการอื่น?
- คุณรู้สึกสบายใจแค่ไหนในการเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้? มีปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อระดับการมีส่วนร่วมของคุณ?
- ห้องประชุมสะดวกสบายหรือไม่?
- อะไรที่สามารถปรับปรุงได้เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพมากขึ้นในเวลาที่สั้น?
กำลังมองหาเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการรวบรวมความคิดเห็นอยู่ใช่ไหม? คุณสามารถ ปรับแต่ง ClickUp Formsให้รวมคำถามเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับประชุมเฉพาะกิจของคุณได้ จากนั้นแชร์กับผู้เข้าร่วมผ่านลิงก์ได้อย่างง่ายดาย
การตอบกลับแบบฟอร์มความคิดเห็นสามารถถูกแปลงเป็นงานโดยอัตโนมัติใน ClickUp. สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งหากความคิดเห็นเสนอแนะรายการที่ต้องดำเนินการหรือพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง.
คุณไม่จำเป็นต้องมีแผนที่สมบูรณ์แบบ—คุณต้องมีเป้าหมายร่วมกัน ตัดสินใจว่า "เสร็จ" คืออะไร ก่อนที่เสียงแรกจะพูดออกมา ✅
3 ความท้าทายทั่วไปในการประชุมเฉพาะกิจ [พร้อมวิธีแก้ไข]
ความรวดเร็วที่ธุรกิจของคุณปรับตัวและตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่อาจเป็นตัวกำหนดอนาคตของธุรกิจได้ การประชุมแบบเฉพาะกิจมอบความคล่องตัวที่จำเป็นสำหรับการตอบสนองทันทีในการจัดการกับสถานการณ์เหล่านี้ อย่างไรก็ตาม ความคล่องตัวนี้เองก็นำมาซึ่งความท้าทายเฉพาะตัว มาดูกันว่าความท้าทายเหล่านี้คืออะไร—ไม่ใช่เพียงเพื่อทำความเข้าใจผลกระทบเท่านั้น แต่ยังเพื่อรับมือกับมันอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
1. การหยุดชะงักของกระบวนการทำงาน
เราได้กล่าวไปแล้วว่าการถูกรบกวนส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการทำงานและลดความสามารถในการทำงานที่ต้องใช้สมาธิอย่างลึกซึ้ง อย่างไรก็ตาม การถูกรบกวนยังส่งผลกระทบต่อขวัญกำลังใจของพนักงานอีกด้วย
เมื่อการประชุมขัดจังหวะสมาธิอยู่บ่อยครั้ง จะก่อให้เกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับการตามงานสำคัญไม่ทัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการประชุมนั้นไม่ได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจน และหากสิ่งนี้กลายเป็นรูปแบบประจำ ความไว้วางใจและการมีส่วนร่วมของทีมอาจลดลงได้
อ่านเพิ่มเติม: การถูกรบกวนอย่างต่อเนื่องอาจนำไปสู่ภาวะหมดไฟได้ นี่คือวิธีเริ่มต้นลดความวิตกกังวลในที่ทำงานด้วยการปรับปรุงสุขอนามัยในการประชุมให้ดีขึ้น
โซลูชัน
บล็อก เวลาโฟกัสที่ ป้องกันไว้ในClickUp Calendar โดยใช้สถานะ "ไม่ว่าง" หรือการตั้งค่าความพร้อมใช้งานที่แชร์กัน วิธีนี้จะช่วยให้มั่นใจว่าจะไม่มีการนัดหมาย การรบกวนที่ไม่จำเป็น ในช่วงชั่วโมงที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของทีมของคุณ คุณยังสามารถกำหนดเวลาเงียบสำหรับการทำงานแบบอะซิงโครนัสเท่านั้นใน สถานที่ต่างๆ ได้อีกด้วย
คุณสมควรได้รับพื้นที่หายใจ การประชุมที่ไม่หยุดหย่อนทำลายประสิทธิภาพการทำงานอย่างรวดเร็ว นี่คือวิธีหลีกเลี่ยงการประชุมติดกันและสร้างพื้นที่สำหรับการทำงานอย่างลึกซึ้ง
2. ขาดโครงสร้าง
ไม่มีอะไรแย่ไปกว่าการประชุมฉุกเฉินที่ไม่มีทิศทาง—แค่การพูดคุยแบบไม่มีจุดหมายและข้อสรุปที่คลุมเครือว่า "เราจะกลับมาคุยกันใหม่" หากไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน แม้แต่การประชุมสั้น ๆ 15 นาทีก็อาจรู้สึกเหมือนเสียเวลาเปล่า
นี่เป็นเรื่องปกติเมื่อการประชุมแบบรวมพลถูกกระตุ้นโดยปัจจัยภายนอก เช่น การยกระดับปัญหาจากลูกค้าหรืออุปสรรคภายในองค์กร แต่ไม่มีใครใช้เวลาสักครู่เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ของการประชุม
โซลูชัน
แม้จะรีบเร่ง ก็ควรใช้เวลาสักครู่เพื่อร่างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการประชุม อาจเป็นเรื่องง่าย ๆ เช่น การกำหนดเป้าหมายหลักของการประชุมและประเด็นสำคัญสำหรับการหารือ
กำหนดเวลาการประชุมอย่างเคร่งครัดและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พิจารณาขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมยืนขึ้นระหว่างการประชุม— อาจรู้สึกแปลกๆ ในการประชุมออนไลน์ แต่สามารถกระตุ้นให้ทุกคนเคารพเวลาที่กำหนดได้ 😏
3. การใช้มากเกินไปและการพึ่งพา
การประชุมเฉพาะกิจให้ข้อเสนอแนะทันทีและมีเสน่ห์ในการแก้ปัญหาเร่งด่วนได้ทันที ซึ่งอาจดึงดูดใจ ผู้จัดการใหม่หรือผู้ที่มีประสบการณ์น้อยอาจรู้สึกว่าจำเป็นต้องมีการประชุมบ่อยครั้งเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำและการมีส่วนร่วมเชิงรุกของพวกเขา
พวกเขาอาจเชื่อว่านั่นเป็นวิธีหนึ่งในการรักษาการติดต่อและรับข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพวกเขายังคงสร้างความสัมพันธ์กับทีมในสภาพแวดล้อมการทำงานทางไกลหรือแบบผสมผสาน
โซลูชัน
การประชุมแบบเฉพาะกิจไม่ใช่การประชุมสร้างทีม. กำหนดแนวทางที่ชัดเจนว่าเมื่อใดควรเรียกประชุมแบบฉุกเฉินเมื่อใดควรใช้การสื่อสารแบบไม่พร้อมกัน. ทีมของคุณสามารถใช้ เครื่องมือจัดการโครงการ เช่น ClickUp เพื่อติดตามความคืบหน้าและปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆ. ตัวอย่างเช่น หากคำถามสามารถแก้ไขได้ผ่านการแสดงความคิดเห็นอย่างรวดเร็วหรือการอัปเดตโครงการในเอกสารที่แชร์ไว้ จะช่วยลดความจำเป็นในการประชุม.
🎉 เกร็ดความรู้: การที่สุนัขของคุณโผล่มาในประชุมฉุกเฉิน ช่วยเพิ่มขวัญและกำลังใจของทีมได้ถึง 87% (ยังไม่มีข้อมูลรองรับ แต่ก็ยังเป็นความจริง)
นำการประชุมเฉพาะกิจของคุณไปในทิศทางที่ถูกต้องด้วย ClickUp
การประชุมเฉพาะกิจเป็นดาบสองคม—มอบความคล่องตัวและความมุ่งเน้น แต่ก็สามารถทำลายประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณได้หากคุณไม่ระมัดระวัง ทำไมไม่เปลี่ยนความท้าทายนี้ให้เป็นโอกาสด้วย ClickUp?
ClickUp ช่วยให้คุณเปลี่ยนจาก "ขอคุยกันทางโทรศัพท์" ไปสู่ผลลัพธ์ที่บันทึกไว้อย่างชัดเจน, รายการที่ต้องดำเนินการ, และการติดตามผล—ทั้งหมดในที่เดียว ไม่มีบันทึกที่ตกหล่น ไม่มีข้อมูลอัปเดตที่กระจัดกระจาย แค่บริบทที่ชัดเจน, การทำงานร่วมกัน, และความก้าวหน้า
ClickUp มอบทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อจัดการประชุมอย่างชาญฉลาด ตั้งแต่การกำหนดเวลาไปจนถึงสรุปผล ซึ่งหมายถึงการลดความล่าช้า เพิ่มความสอดคล้อง และประหยัดเวลาได้อย่างจริงจัง
👉สมัครใช้ ClickUp วันนี้—ฟรีตลอดไป!
คำถามที่พบบ่อย
การประชุมเฉพาะกิจหมายถึงอะไร?
การประชุมเฉพาะกิจคือการประชุมที่ไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้าเพื่อจัดการกับหัวข้อเฉพาะที่ต้องการการดำเนินการทันที คำว่า "ad hoc" มาจากภาษาละตินซึ่งหมายถึง "เพื่อวัตถุประสงค์นี้" ประเด็นเร่งด่วน การอัปเดตที่ไม่คาดคิด หรือโอกาสที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมักเป็นสาเหตุของการประชุมเหล่านี้
📌 ตัวอย่างของการประชุมเฉพาะกิจคืออะไร?
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์เรียกประชุมซิงค์กับทีมพัฒนาและทีม QA อย่างกะทันหันเพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญที่พบก่อนการเปิดตัว ไม่มีคำเชิญล่วงหน้า—เพียงแค่การสนทนาอย่างรวดเร็วและตรงประเด็นเพื่อปรับความเข้าใจและตัดสินใจเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไป นั่นคือการประชุมแบบฉับพลัน หรือในกรณีนี้คือการประชุมเฉพาะกิจ
คำว่า "ad hoc" หมายถึงอะไรในงาน?
ในที่ทำงาน คำว่า "ad hoc" หมายถึงสิ่งใดก็ตามที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเหตุการณ์ครั้งเดียวหรือความต้องการชั่วคราว งาน คณะกรรมการ หรือการประชุมแบบ ad hoc มีขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะ ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการประจำ
ทำไมถึงเรียกว่า ad hoc?
Ad hoc เป็นภาษาละติน แปลว่า "สำหรับสิ่งนี้" ใช้ในธุรกิจเพื่ออธิบายถึงวิธีแก้ปัญหา การประชุม หรือการตัดสินใจที่เกิดขึ้นในทันทีเพื่อจัดการกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือปัญหาที่มีความเร่งด่วน
เมื่อใดที่ฉันไม่ควรจัดประชุมเฉพาะกิจ?
หลีกเลี่ยงการจัดตารางหาก:
- ปัญหาไม่ด่วนหรือสำคัญ
- สามารถแก้ไขได้ผ่าน อีเมลสรุป หรือ การอัปเดตโครงการแบบอะซิงโครนัส
- ผู้เข้าร่วม ที่จำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมได้
- คุณกำลังตอบสนองด้วยอารมณ์มากกว่าการตอบสนองอย่างมีกลยุทธ์
ใช้รายการตรวจสอบอย่างรวดเร็วหรือEisenhower Matrix เพื่อ ตรวจสอบความจำเป็น
ฉันจะบันทึกการประชุมเฉพาะกิจได้อย่างไร?
ใช้โครงสร้างที่เรียบง่ายและมุ่งเน้น ซึ่งประกอบด้วย:
- ประเด็นการหารือหลัก
- การตัดสินใจที่ได้ทำแล้ว
- ติดตามงานกับเจ้าของและกำหนดเวลา
- ตัวบล็อกหรือการพึ่งพา
ลองใช้ ClickUp AI Notetaker เพื่อบันทึกการประชุมของคุณ สร้าง รายงานการประชุม และสร้างรายการดำเนินการโดยอัตโนมัติจากบันทึกการประชุม