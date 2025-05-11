บล็อก ClickUp

วิธีการจัดการประชุมเฉพาะกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

Sudarshan Somanathan
Sudarshan SomanathanHead of Content
11 พฤษภาคม 2568

ไม่ใช่ทุกการประชุมที่เกิดขึ้นเองจะแย่ บางครั้งคุณ ต้องการ ให้คนที่เหมาะสมอยู่ในห้อง (เสมือน) อย่างรวดเร็วที่สุด

แต่ปัญหาคือ: การประชุมแบบเฉพาะกิจส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกวางแผนไว้ล่วงหน้า พวกมันถูกจัดขึ้นอย่างเร่งรีบ ไม่ชัดเจน และทำให้เสียสมาธิ—ทำให้ทุกคนสงสัยว่าทำไมเรื่องนี้ถึงไม่ส่งอีเมลไปแทน

มาเปลี่ยนสิ่งนั้นกันเถอะ ด้วยรูปแบบ เครื่องมือ และการเตรียมตัวที่เหมาะสม การพบปะแบบกะทันหันก็สามารถขับเคลื่อนสิ่งต่าง ๆ ให้ก้าวหน้าได้จริง

📌 ความจริงก็คือ การประชุมแบบกะทันหันมีที่ของมัน—แต่เฉพาะเมื่อมันถูกตั้งใจไว้เท่านั้น

ในคู่มือนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธี:

  • รู้จักเวลาที่ควรเรียกประชุมเฉพาะกิจ
  • หลีกเลี่ยงการขัดจังหวะที่ไม่จำเป็นโดยเลือกฟอร์แมตที่เหมาะสม (แบบอะซิงโครนัส vs. แบบสด)
  • จัดการประชุมเฉพาะกิจที่มีประสิทธิภาพซึ่งขับเคลื่อนการตัดสินใจ—ไม่ใช่แค่การพูดคุย
  • ใช้เครื่องมือดิจิทัล เช่น ClickUp เพื่อติดตามการเตรียมการประชุม ผลลัพธ์ และการติดตามผล

มาเจาะลึกกันว่า การประชุมเฉพาะกิจ หมายถึงอะไรกันแน่—และมันแตกต่างจาก การประชุมประจำ อย่างไร

การประชุมเฉพาะกิจหมายถึงอะไร?

คำว่า "ad hoc" มาจากภาษาละติน หมายถึง เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะนี้เท่านั้น ในบริบทการทำงาน การประชุมแบบ ad hoc คือการประชุมที่ไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า จัดขึ้นเพื่อจัดการกับการตัดสินใจเร่งด่วน แก้ไขปัญหาสำคัญ หรือตอบสนองต่อปัจจัยภายนอกที่ต้องการการดำเนินการทันที

การประชุมเหล่านี้ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการประชุมประจำหรือการวางแผนระยะยาวของคุณ แต่เป็นการประชุมสั้น ๆ ที่มุ่งเน้นไปที่การปรับความเข้าใจให้ตรงกัน ซึ่งมักจะจัดขึ้นเมื่อทีมต้องการดำเนินการอย่างรวดเร็วและแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องร่วมกัน

📌 ตัวอย่าง: สมมติว่ามีบั๊กใหญ่ที่ทำให้ขั้นตอนการชำระเงินของคุณขัดข้องก่อนการเปิดตัวเพียงไม่นาน หัวหน้าทีมพัฒนา, QA และผู้จัดการผลิตภัณฑ์รีบเข้าร่วมการประชุมผ่าน Google Meet อย่างรวดเร็วเพื่อแก้ไขปัญหา นั่นคือการประชุมฉุกเฉิน—ไม่มีวาระการประชุมอย่างเป็นทางการ เพียงแค่การเข้าถึงคนที่เหมาะสมในเวลาจริงเพื่อตัดสินใจในเรื่องที่มีความสำคัญสูง

📮ClickUp Insight: 18% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราต้องการใช้ AI เพื่อจัดระเบียบชีวิตของพวกเขาผ่านปฏิทิน งาน และตัวเตือนความจำ อีก 15% ต้องการให้ AI จัดการงานประจำและงานธุรการ เพื่อทำเช่นนี้ AI จำเป็นต้องสามารถ: ทำความเข้าใจระดับความสำคัญของงานแต่ละงานในกระบวนการทำงาน, ดำเนินการขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อสร้างงานหรือปรับแต่งงาน, และตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติในกระบวนการทำงาน ส่วนใหญ่เครื่องมือมีขั้นตอนเหล่านี้เพียงหนึ่งหรือสองขั้นตอนเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ClickUp ได้ช่วยให้ผู้ใช้รวมแอปได้ถึง 5+ แอปโดยใช้แพลตฟอร์มของเรา!

สัมผัสประสบการณ์การจัดตารางเวลาด้วยระบบ AI ที่ชาญฉลาด ซึ่งสามารถจัดสรรงานและการประชุมไปยังช่องว่างในปฏิทินของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพตามระดับความสำคัญ คุณยังสามารถตั้งค่ากฎการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเองผ่านClickUp Brainเพื่อจัดการงานประจำได้อย่างง่ายดาย ลาก่อนงานยุ่ง!

มันต่างจากการประชุมปกติอย่างไร?

นี่คือวิธีที่การประชุมเฉพาะกิจเปรียบเทียบกับการประชุมประจำทั่วไป:

พารามิเตอร์การประชุมประจำการประชุมเฉพาะกิจ
การจัดตารางกำหนดล่วงหน้าและเกิดขึ้นซ้ำเรียกใช้เมื่อจำเป็นโดยแจ้งล่วงหน้าเพียงเล็กน้อย
การเตรียมการประชุมเป็นทางการพร้อมวาระการประชุมและเอกสารประกอบที่มีโครงสร้างชัดเจนเตรียมน้อยหรือไม่ต้องเตรียมเลย; มักไม่เป็นทางการ
วัตถุประสงค์การอัปเดต, การวางแผน, และการทบทวนการตอบสนองต่อปัญหาเร่งด่วนที่ต้องการความรวดเร็ว
ระยะเวลาโดยทั่วไปจะยาวและละเอียดมากขึ้นสั้นกว่าโดยมีจุดมุ่งเน้นแคบ
ผู้เข้าร่วมทีมทั้งหมดหรือกลุ่มที่คงที่เฉพาะสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์นั้นเท่านั้น
ผลลัพธ์ที่คาดหวังการตัดสินใจที่สามารถติดตามได้, แผนใหม่, หรือการติดตามผลการจัดให้สอดคล้องอย่างรวดเร็วหรือการให้ความสนใจทันทีต่อปัญหา
รูปแบบแบบพบตัวหรือออนไลน์; พื้นที่ประชุมที่มีโครงสร้างยืดหยุ่น—สามารถทำงานแบบอะซิงโครนัส ซิงโครนัส หรือแม้แต่การโทรผ่าน Slack อย่างรวดเร็วก็ได้

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ประหยัดเวลาโดยใช้ ปฏิทินออนไลน์ เพื่อตรวจสอบความพร้อมใช้งานและจัดตาราง กิจกรรมครั้งเดียว เหล่านี้อย่างรวดเร็ว—โดยไม่ต้องจองงานทับซ้อนกับทีมของคุณ

เมื่อใดควรใช้การประชุมเฉพาะกิจ (และเมื่อใดควรพิจารณาใหม่)

ผู้จัดการโครงการที่ชาญฉลาดรู้ว่าการประชุมแบบกะทันหันควรเป็นทางเลือกสุดท้ายเท่านั้น—เพราะมันทำลายประสิทธิภาพการทำงาน 🧠

เราทำงานได้ดีที่สุดเมื่อเราอยู่ในภาวะมีสมาธิอย่างลึกซึ้ง แต่แม้กระทั่งการประชุมที่ไม่คาดคิดเพียงสั้น ๆ ก็สามารถทำให้เราหลุดออกจากภาวะนั้นได้—และงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าต้องใช้เวลาถึง23 นาที กว่าเราจะกลับมาอยู่ในภาวะนั้นได้อีกครั้งหลังจากถูกทำให้เสียสมาธิ!

ดังนั้นคำถามที่แท้จริงคือ: การประชุมนี้เร่งด่วนจริงหรือเป็นเพียงปฏิกิริยาตอบสนอง?

อาจดูเหมือนว่าการคุยกันอย่างรวดเร็วจะแก้ปัญหาได้รวดเร็ว แต่บางครั้งนั่นอาจเป็นเพียงการตอบสนองแบบไม่คิดให้รอบคอบ ก่อนที่คุณจะเรียกทุกคนเข้ามา ให้ถามตัวเองว่า: นี่คือวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาหรือไม่ หรือมีทางเลือกที่ฉลาดกว่านี้หรือไม่?

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: การเตรียมตัวไม่จำเป็นต้องเป็นเอกสารที่สมบูรณ์แบบ—เพียงแค่ระบุคำถามที่ต้องแก้ไขให้ได้สามข้อเท่านั้น ก็เปลี่ยนความวุ่นวายให้กลายเป็นความชัดเจนได้แล้ว

นี่คือห้าสถานการณ์ที่พบได้บ่อยที่สุดเมื่อการประชุมฉุกเฉินอาจเหมาะสม:

  1. ในกรณีของ การประชุมวิกฤตหรือฉุกเฉิน ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
  2. หากมี ข้อมูลเร่งด่วนหรือการอัปเดต ที่จำเป็นต้องแจ้งให้ทีมทราบและต้องการคำอธิบายเพิ่มเติมหรือการหารือ
  3. หากเกิด โอกาสฉับพลัน ที่ต้องการการหารือและการตัดสินใจอย่างรวดเร็วเพื่อใช้ประโยชน์จาก
  4. เมื่อต้องการ ข้อเสนอแนะหรือข้อมูลทันที เกี่ยวกับประเด็นเร่งด่วน โครงการ หรือการตัดสินใจ
  5. เมื่อการปรับทีมให้สอดคล้องเป็นสิ่งจำเป็น เนื่องจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้นำไปสู่ความสับสนภายในทีม

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ก่อนที่คุณจะ เรียกประชุมแบบเฉพาะกิจ ลองถามตัวเองว่า: เรื่องนี้สามารถจัดการแบบไม่พร้อมกันได้หรือไม่? การคอมเมนต์ใน ClickUp หรืออัปเดตเอกสารอาจช่วยรักษา ช่วงเวลาทำงานเชิงลึก ของทีมคุณ และยังคงได้ผลลัพธ์เดียวกัน—โดยไม่ต้อง ขัดจังหวะโดยไม่จำเป็น

7 ขั้นตอนสำคัญในการจัดการประชุมเฉพาะกิจอย่างมีประสิทธิผล

👀 ตรวจสอบข้อเท็จจริง:พนักงานถึง 92% คิดว่า การประชุมมีค่าใช้จ่ายสูงและไม่มีประสิทธิภาพ

หากคุณไม่ต้องการให้การประชุมของคุณเป็นเพียงการเติมเต็มปฏิทิน คุณจำเป็นต้องทำให้การประชุมของคุณ มีจุดมุ่งหมายชัดเจน มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมทุกคน

ก่อนที่จะเริ่มขั้นตอนต่าง ๆ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เตรียมเครื่องมือที่เหมาะสมไว้แล้วฟีเจอร์การประชุมออนไลน์ของ ClickUpช่วยให้คุณกำหนดเวลา ร่วมมือ และติดตามผลได้อย่างราบรื่น—ทำให้แม้แต่การประสานงานแบบฉับพลันก็ดูเป็นระบบ

มาสำรวจเจ็ดขั้นตอนหลักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการการประชุมฉุกเฉินของคุณ

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดวัตถุประสงค์และเตรียมวาระการประชุม

หากไม่มีเป้าหมายร่วมกัน แม้แต่การประชุมสั้น ๆ 10 นาทีก็สามารถกลายเป็นวงสนทนาที่ไร้ทิศทางได้ เริ่มต้นด้วยเป้าหมายที่ชัดเจน คุณต้องการบรรลุอะไรภายในสิ้นสุดการประชุมครั้งนี้? ไม่ว่าเป้าหมายจะเป็นเพียงการสร้างความเข้าใจร่วมกันอย่างรวดเร็วหรือการประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูล การระบุผลลัพธ์ที่ต้องการจะช่วยให้คุณนำพาการสนทนาไปในทิศทางที่ถูกต้อง

การประชุมที่มีวาระการประชุมช่วยให้สามารถจัดลำดับความสำคัญของหัวข้อเฉพาะและกำหนดผลลัพธ์ที่ชัดเจนซึ่งต้องได้รับการแก้ไข คุณไม่จำเป็นต้องมีวาระการประชุมที่ครอบคลุมสำหรับการประชุมสั้นๆ 15 นาที แต่การระบุเป้าหมายสำคัญ 3 ข้อจะช่วยให้ทุกคนมีจุดยึด หากคุณมีเวลาจำกัด ให้ใช้แม่แบบวาระการประชุมเพื่อช่วยให้การประชุมเป็นระเบียบ

การทราบวาระการประชุมช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถรวบรวมความคิด ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง หรือเอกสารที่จำเป็นได้ ซึ่งนำไปสู่การประชุมที่มุ่งเน้นเป้าหมาย เมื่อสิ้นสุดการประชุม คุณสามารถประเมินได้ว่าวัตถุประสงค์ได้รับการบรรลุแล้วหรือจำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มเติม

กำลังมองหาวิธีง่าย ๆ ในการจัดระเบียบและแชร์วาระการประชุมแบบฉับพลันอยู่หรือไม่?ClickUp—แอปสำหรับทุกงานในที่เดียว— ช่วยให้คุณสร้างและแชร์วาระการประชุมได้ภายในไม่กี่นาที เพื่อให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นแม้ในเวลาเร่งด่วน

ClickUp ช่วยให้คุณสร้างเอกสารภายในClickUp Docsและแชร์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ผู้เข้าร่วมสามารถใช้ฟีเจอร์แบบโต้ตอบของ ClickUp เช่น ความคิดเห็นหรือรายการตรวจสอบ เพื่อเพิ่มข้อมูลหรือคำถามก่อนการประชุม

ฟีเจอร์การแชร์เอกสาร ClickUp 3.0
แชร์, ตั้งค่าสิทธิ์, หรือส่งออกเอกสารให้กับผู้ใช้ภายในหรือภายนอกใน ClickUp 3. 0

แพลตฟอร์มนี้มีแบบแผนการประชุมและกำหนดการประชุมให้เลือกใช้ฟรี ซึ่งช่วยให้คุณสร้างกำหนดการประชุมที่ดูเป็นมืออาชีพได้ภายในไม่กี่นาที ตัวอย่างเช่น คุณสามารถลองใช้แบบแผนการประชุม ClickUp All Handsสำหรับการประชุมที่กำหนดไว้ทั่วทั้งบริษัทหรือแบบแผนการประชุม ClickUp Scrumสำหรับการประชุมแบบฉับพลันกับกลุ่มเล็ก ๆ

แม่แบบการประชุมทุกฝ่ายโดย ClickUp
จัดการโลจิสติกส์ เวลา และการวางแผนสำหรับการประชุมบริษัทครั้งต่อไปของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยแม่แบบการประชุม All Handsโดย ClickUp

🎉 เกร็ดความรู้: หนึ่งในทีมเฉพาะกิจที่มีการบันทึกไว้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์คืออะไร? คือวุฒิสภาโรมัน แม้แต่พวกเขาก็รู้ว่าไม่ใช่ทุกการตัดสินใจที่ต้องใช้คณะกรรมการเต็มรูปแบบ

ขั้นตอนที่ 2: ระบุและแจ้งให้ผู้เข้าร่วมที่เหมาะสมทราบ

การผสมผสานคนที่เหมาะสมคือปัจจัยสำคัญที่สร้างหรือทำลายการประชุมฉุกเฉิน หากคุณนำคนที่ผิดเข้ามา พวกเขาจะรู้สึกว่าเป็นการเสียเวลา หากขาดบุคคลสำคัญ คุณเสี่ยงที่จะได้การตัดสินใจที่ไม่สมบูรณ์หรือต้องมีการประชุมติดตามผล

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รวม:

  • ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงหรือมีความเชี่ยวชาญ ในเรื่องที่กำลังพิจารณา
  • สมาชิกทีมที่มี อำนาจในการตัดสินใจ หากวัตถุประสงค์ของการประชุมคือการตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ
  • ผู้เข้าร่วมที่สามารถนำเสนอ มุมมองที่หลากหลาย เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดห้องสะท้อนเสียง
  • ผู้ใดก็ตามที่จะได้รับผลกระทบจากผลลัพธ์

รักษาขนาดกลุ่มให้อยู่ในระดับที่จัดการได้เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะในการประชุมออนไลน์ ด้วย ClickUp คุณสามารถใช้ฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และระบุผู้เข้าร่วมที่เหมาะสมได้:

มุมมองทีมและความสามารถใช้มุมมองทีมเพื่อดูว่าใครได้รับมอบหมายงานใดบ้างและตรวจสอบปริมาณงานปัจจุบันของพวกเขา สิ่งนี้ทำให้ง่ายต่อการเชิญเฉพาะคนที่เหมาะสม ทั้งผู้ที่ว่างและจำเป็นต่อการสนทนา

ไดเรกทอรีค้นหาและบุคคลที่เชื่อมต่อค้นหาสมาชิกทีมได้อย่างรวดเร็วตามชื่อ บทบาท หรือปริมาณงานโดยใช้การค้นหาที่เชื่อมต่อหรือไดเรกทอรีบุคคลซึ่งช่วยให้คุณมีส่วนร่วมกับผู้ร่วมงานที่เหมาะสมตามบริบทและความสามารถ

การแจ้งเตือนและการกล่าวถึงแบบกำหนดเอง ปรับแต่งการแจ้งเตือนของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงการรับข้อมูลมากเกินไป ใช้@mentionsในงาน ความคิดเห็น เอกสาร และแชท เพื่อแจ้งเตือนบุคคลหรือกลุ่มโดยตรง ด้วยวิธีนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมของคุณจะมีความเข้าใจตรงกันก่อนที่การประชุมจะเริ่มต้นขึ้น

การจัดการกล่องขาเข้าและการแจ้งเตือนกล่องขาเข้าของ ClickUp ช่วยให้คุณติดตามการอัปเดตต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการรวมการแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องไว้ด้วยกันและให้คุณกรองตามการกล่าวถึงหรือการมอบหมายงานได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลื่อนการแจ้งเตือนหรือทำเครื่องหมายว่ายังไม่ได้อ่านเพื่อควบคุมการติดตามงานของคุณได้อีกด้วย

ดูทรัพยากรของทีม
มุมมองกล่อง ClickUp เพื่อจัดการทรัพยากรของทีม

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: สำหรับการประชุมที่เกิดขึ้นเป็นประจำหรือมีขนาดใหญ่ ลองใช้ระบบอัตโนมัติของ ClickUp เพื่อส่งการแจ้งเตือนหรืออัปเดตสถานะโดยอัตโนมัติ

ขั้นตอนที่ 3: ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

การมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นคือสิ่งที่ทำให้การประชุมประสบความสำเร็จแตกต่างจากการประชุมที่อาจส่งอีเมลแทนได้ คุณค่าหลักของการประชุมแบบฉับพลันอยู่ที่การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบโต้ตอบและการแก้ปัญหาอย่างร่วมมือกัน

คุณจำเป็นต้องส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างตั้งใจ โดยเฉพาะจากเสียงที่เงียบกว่าหรือสมาชิกทีมที่เข้าร่วมจากสถานที่ต่างๆ

วิธีบางประการในการทำเช่นนี้:

  • ให้ผู้เข้าร่วมแบ่งปันความคิดเห็นผ่านแชท ไม่ใช่แค่เสียงเท่านั้น
  • สร้างพื้นที่สำหรับข้อมูลแบบอะซิงโครนัสหลังจากเรียกใช้
  • ใช้กรอบการทำงานเชิงภาพเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผน

🎉 เกร็ดความรู้: สมองของมนุษย์สามารถรับข้อมูลได้เพียง ประมาณสี่ส่วนเท่านั้น ในเวลาเดียวกัน ดังนั้นหากการประชุมฉุกเฉินของคุณรู้สึกหนักหนาสาหัส... ไม่ใช่คุณคนเดียว

นอกจากนี้ ทีมที่ทำงานจากระยะไกลซึ่งมีเวลาทำงานทับซ้อนกันอาจพบว่าการประชุมแบบซิงโครนัสเป็นเรื่องยาก ในกรณีเช่นนี้ซอฟต์แวร์ สำหรับการทำงานร่วมกัน ของทีมหรือการประชุมแบบสแตนด์อัพประจำวันที่มีการสนับสนุนจาก การประชุมแบบอะซิงโครนัส สามารถนำมาใช้เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมทุกคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในท้ายที่สุด เป้าหมายคือการสร้างสภาพแวดล้อมการประชุมที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิผลโดยไม่คำนึงถึงรูปแบบการสื่อสารหรือสถานที่ที่ตนชื่นชอบ

โบนัส: สำรวจเทมเพลตการประชุมสแตนด์อัพประจำวันของ ClickUpเพื่อดูว่าเสียงของผู้เข้าร่วมแต่ละคนได้รับการมองเห็นอย่างเพียงพอ

มันถูกออกแบบมาเพื่อทำให้การเช็คอินประจำวันของทีมเป็นไปอย่างราบรื่น โดยให้ศูนย์กลางสำหรับการวางแผน, การบันทึก, และการติดตามความคืบหน้า. มันมีคุณสมบัติที่สามารถปรับแต่งได้ เช่น สถานะ, ฟิลด์, และมุมมอง ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถจัดการกับงานและติดตามการอัปเดตได้แบบเรียลไทม์อย่างมีประสิทธิภาพ.

โดยการแทนที่วิธีการติดตามแบบแมนนวล, แบบฟอร์มนี้ช่วยเพิ่มความโปร่งใส, ความรับผิดชอบ, และการร่วมมือภายในทีม

รับเทมเพลตฟรี
รับเทมเพลตฟรี

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ:ClickUp Whiteboardsเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขับเคลื่อน การร่วมมือสร้างสรรค์ ในระหว่างการประชุมแบบฉับพลัน สมาชิกทีมสามารถวางโน้ตติด, แผนภาพความคิด, วาดเส้นเชื่อมโยงระหว่างงาน, และมอบหมายงานที่ต้องทำ—ได้โดยตรงจากบอร์ด. มันเหมือนกับการคิดค้นแบบเรียลไทม์ที่เปลี่ยนเป็นการดำเนินการได้ทันที.

ขั้นตอนที่ 4: จัดการเวลาในระหว่างการประชุม

การประชุมเฉพาะกิจไม่ควรยืดเยื้อเกินเวลาเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาประสิทธิภาพและทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง โปรดใส่ใจกับ 7 ข้อแนะนำต่อไปนี้เพื่อช่วยให้การประชุมดำเนินไปอย่างราบรื่น:

  1. เริ่มต้น ตรงเวลา
  2. ยึดติดกับ วาระการประชุม
  3. จัดสรร ช่วงเวลา ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละหัวข้อในวาระการประชุม
  4. พิจารณาใช้ ตัวจับเวลา เพื่อเคารพช่วงเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
  5. มอบหมายให้ใครบางคนทำหน้าที่เป็น ผู้จับเวลา เพื่อช่วยเตือนอย่างสุภาพเมื่อใกล้ถึงเวลาที่กำหนด
  6. ส่งเสริม ความกระชับ ในการพูดเพื่อประหยัดเวลา
  7. สำรองเวลาไว้ไม่กี่นาทีสุดท้ายสำหรับการ สรุปอย่างรวดเร็ว

ด้วยการติดตามเวลาแบบเนทีฟใน ClickUp คุณสามารถจับเวลาการประชุมบนแพลตฟอร์มต่างๆ ได้—ไม่ว่าจะเป็นเดสก์ท็อป มือถือหรือเว็บเบราว์เซอร์ด้วยส่วนขยาย Chrome ฟรี ส่วนที่ดีที่สุดคือ ClickUp สามารถผสานการทำงานกับแอปประชุมชั้นนำได้ ดังนั้นคุณสามารถจับเวลาการประชุมของคุณได้อย่างสะดวกสบายแม้ในระหว่างการประชุมสั้นๆ ใน Slackหรือการประชุมผ่าน Zoom

การติดตามเวลาโครงการด้วย ClickUp
ติดตามเวลาทำงานโดยอัตโนมัติหรือด้วยตนเองด้วย ClickUp Project Time Tracking

นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ClickUp Calendarเพื่อค้นหาเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการประชุมที่ไม่ได้วางแผนไว้ โดยไม่ทำให้ทีมของคุณมีภาระมากเกินไป มันช่วยให้คุณดูตารางเวลาของทีม บล็อกเวลาที่ต้องการสมาธิ และตั้งการแจ้งเตือนตามเหตุการณ์เพื่อให้การประชุมดำเนินไปตามแผนได้อย่างราบรื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องจัดการกับปัญหาเร่งด่วนและกำหนดเวลาที่ต่างกันในหลายสถานที่

ClickUp Calendar ช่วยคุณเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างชาญฉลาด
ClickUp Calendar ช่วยคุณเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างชาญฉลาด

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ด้วย ClickUp Calendar คุณสามารถดูได้อย่างรวดเร็วว่าใครว่างและใครอยู่ในโหมดโฟกัสแล้ว—เพื่อไม่ให้รบกวนช่วงเวลาทำงานที่ต้องการสมาธิของใครโดยไม่จำเป็น

ขั้นตอนที่ 5: บันทึกการตัดสินใจและรายการที่ต้องดำเนินการ

บันทึกที่จัดทำขึ้นระหว่างการประชุมเฉพาะกิจที่มีประสิทธิภาพควรมีความกระชับและมุ่งเน้นเฉพาะประเด็นสำคัญเท่านั้น บันทึกการตัดสินใจหลักทั้งหมดไว้ในรายงานการประชุมของคุณ สิ่งนี้จะช่วยสนับสนุนการดำเนินการหลังการประชุมและเป็นข้อมูลสรุปสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้

นอกจากนี้ ให้เขียนงานเฉพาะที่ต้องมอบหมาย รวมถึงผู้รับผิดชอบแต่ละงานและกำหนดเวลาส่งงาน

ClickUp นำเสนอชุดฟีเจอร์ที่ครอบคลุมซึ่งเปลี่ยนการจดบันทึกให้เป็นเรื่องง่ายเหมือนเดินเล่นในสวนแม่แบบบันทึกการประชุมฟรีของเรารับประกันความสม่ำเสมอในทุกการประชุม ช่วยให้รักษารูปแบบมาตรฐานสำหรับการบันทึกข้อมูลสำคัญ

ด้วยClickUp's AI Notetakerคุณไม่ต้องกังวลกับการบันทึกทุกอย่างด้วยตนเองอีกต่อไปมันจะเข้าร่วมการประชุมของคุณโดยอัตโนมัติ บันทึกการสนทนา สร้าง รายงานการประชุม ที่กระชับ และเน้น ช่วงเวลาสำคัญ เช่น การตัดสินใจ รายการที่ต้องดำเนินการ และการมอบหมายงาน คุณสามารถเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้นเป็นงานได้ทันที พร้อมกำหนดเส้นตาย ผู้รับผิดชอบ และสถานะ

มันมีประโยชน์อย่างยิ่งในระหว่างการประชุมแบบกะทันหัน เมื่อคุณไม่ได้เตรียมตัวสำหรับการบันทึกข้อมูลอย่างละเอียด แต่ยังคงต้องการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิ่งที่ถูกกล่าวถึงและสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไป

➡️เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ AI สำหรับบันทึกการประชุมและวิธีที่ช่วยให้กระบวนการติดตามผลของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น

ClickUp Notetaker
จับทุกรายละเอียด—ใช้ AI Notetaker ของ ClickUp เพื่อจดบันทึกไอเดีย รายการที่ต้องดำเนินการ และบันทึกการประชุมได้ทันที

อ่านเพิ่มเติม: สำหรับขั้นตอนการทำงานที่วางแผนอย่างเป็นระบบมากขึ้น โปรดดูคู่มือของเราเกี่ยวกับวิธีการวางแผนการประชุม

ขั้นตอนที่ 6: มอบหมายและติดตามงานติดตามผล

ดังที่เราเพิ่งเห็น การบันทึกการประชุมมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับงานที่ต้องติดตาม หากคุณมีงานที่ต้องมอบหมายในตอนท้ายของการประชุม นั่นหมายความว่าการประชุมไม่ใช่เพียงแค่เวทีสำหรับการสนทนาแบบเฉื่อยชา แต่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการกระทำและความก้าวหน้า

ใช้ClickUp Tasksเพื่อมอบหมายงานใหม่ให้กับหนึ่งคนหรือมากกว่านั้น สมาชิกในทีมสามารถ เพิ่มความคิดเห็น ได้โดยตรงบนงานนั้น ๆ เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างโปร่งใส

งานย่อยและรายการตรวจสอบที่สามารถปรับแต่งได้ บนแพลตฟอร์มช่วยให้การดำเนินการติดตามผลที่ซับซ้อนถูกแบ่งออกเป็นขั้นตอนที่จัดการได้ง่าย ใช้ประโยชน์จากฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อรวมข้อมูลเฉพาะของงาน (เช่น ลิงก์เว็บหรือไฟล์ออกแบบ) การติดตามงานทำได้ง่ายผ่าน:

  • สถานะที่กำหนดเอง— เช่น ต้องทำ, กำลังดำเนินการ, เสร็จแล้ว
  • มากกว่า 15 ครั้ง (มุมมองรายการ, มุมมองบอร์ด, เป็นต้น)
งานใน ClickUp
จัดการงานที่สำคัญที่สุดของคุณด้วย ClickUp Tasks

บางครั้ง งานที่สร้างขึ้นหลังการประชุมอาจขึ้นอยู่กับการทำงานให้เสร็จของงานที่มีอยู่แล้ว หรืออาจมีการมอบหมายงานติดตามผลใหม่ที่ต้องพึ่งพาอาศัยงานที่มีอยู่แล้วClickUp Dependenciesช่วยให้คุณสามารถกำหนดการพึ่งพาอาศัยระหว่างงานที่เชื่อมโยงกันได้ ซึ่งช่วยให้คุณผสานงานติดตามผลเข้ากับกระบวนการทำงานที่มีอยู่แล้วได้อย่างราบรื่น

📊 คุณรู้หรือไม่? ทุกครั้งที่มีคนพูดว่า "เดี๋ยวเราจะติดต่อกลับ" งานหนึ่งก็ถือกำเนิดขึ้น—แต่แทบไม่เคยมีการติดตาม จดบันทึกไว้ มิฉะนั้นคุณอาจลืมมันไป

ขั้นตอนที่ 7: ทบทวนและสะท้อนคิด

การประชุมสิ้นสุดลงแล้ว แต่ประสบความสำเร็จหรือไม่? การทบทวนสิ่งที่ได้ผลและสิ่งที่ไม่ได้ผลนั้นมีคุณค่าสำหรับการปรับปรุงการประชุมในนาทีสุดท้ายในอนาคต

การรวบรวมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วม สามารถช่วยให้คุณเข้าใจมุมมองของพวกเขาและสิ่งที่คุณควรปรับปรุงในครั้งต่อไป นี่คือตัวอย่างคำถามที่คุณสามารถถามได้:

  • ประสบการณ์โดยรวมของคุณเกี่ยวกับการประชุมเป็นอย่างไรบ้าง?
  • อะไรคือสิ่งที่คุณสังเกตเห็นมากที่สุด?
  • ในความคิดเห็นของคุณ การประชุมครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ดีเพียงใด?
  • คุณรู้สึกว่าการประชุมครั้งนี้มีความจำเป็นหรือไม่ หรือเป้าหมายสามารถบรรลุได้ผ่านวิธีการอื่น?
  • คุณรู้สึกสบายใจแค่ไหนในการเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้? มีปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อระดับการมีส่วนร่วมของคุณ?
  • ห้องประชุมสะดวกสบายหรือไม่?
  • อะไรที่สามารถปรับปรุงได้เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพมากขึ้นในเวลาที่สั้น?

กำลังมองหาเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการรวบรวมความคิดเห็นอยู่ใช่ไหม? คุณสามารถ ปรับแต่ง ClickUp Formsให้รวมคำถามเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับประชุมเฉพาะกิจของคุณได้ จากนั้นแชร์กับผู้เข้าร่วมผ่านลิงก์ได้อย่างง่ายดาย

การตอบกลับแบบฟอร์มความคิดเห็นสามารถถูกแปลงเป็นงานโดยอัตโนมัติใน ClickUp. สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งหากความคิดเห็นเสนอแนะรายการที่ต้องดำเนินการหรือพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง.

ClickUp Forms
ใช้ตรรกะเงื่อนไขในแบบฟอร์มเพื่อจัดระเบียบข้อเสนอแนะภายในด้วย ClickUp Forms

คุณไม่จำเป็นต้องมีแผนที่สมบูรณ์แบบ—คุณต้องมีเป้าหมายร่วมกัน ตัดสินใจว่า "เสร็จ" คืออะไร ก่อนที่เสียงแรกจะพูดออกมา ✅

3 ความท้าทายทั่วไปในการประชุมเฉพาะกิจ [พร้อมวิธีแก้ไข]

ความรวดเร็วที่ธุรกิจของคุณปรับตัวและตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่อาจเป็นตัวกำหนดอนาคตของธุรกิจได้ การประชุมแบบเฉพาะกิจมอบความคล่องตัวที่จำเป็นสำหรับการตอบสนองทันทีในการจัดการกับสถานการณ์เหล่านี้ อย่างไรก็ตาม ความคล่องตัวนี้เองก็นำมาซึ่งความท้าทายเฉพาะตัว มาดูกันว่าความท้าทายเหล่านี้คืออะไร—ไม่ใช่เพียงเพื่อทำความเข้าใจผลกระทบเท่านั้น แต่ยังเพื่อรับมือกับมันอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

1. การหยุดชะงักของกระบวนการทำงาน

เราได้กล่าวไปแล้วว่าการถูกรบกวนส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการทำงานและลดความสามารถในการทำงานที่ต้องใช้สมาธิอย่างลึกซึ้ง อย่างไรก็ตาม การถูกรบกวนยังส่งผลกระทบต่อขวัญกำลังใจของพนักงานอีกด้วย

เมื่อการประชุมขัดจังหวะสมาธิอยู่บ่อยครั้ง จะก่อให้เกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับการตามงานสำคัญไม่ทัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการประชุมนั้นไม่ได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจน และหากสิ่งนี้กลายเป็นรูปแบบประจำ ความไว้วางใจและการมีส่วนร่วมของทีมอาจลดลงได้

อ่านเพิ่มเติม: การถูกรบกวนอย่างต่อเนื่องอาจนำไปสู่ภาวะหมดไฟได้ นี่คือวิธีเริ่มต้นลดความวิตกกังวลในที่ทำงานด้วยการปรับปรุงสุขอนามัยในการประชุมให้ดีขึ้น

โซลูชัน

บล็อก เวลาโฟกัสที่ ป้องกันไว้ในClickUp Calendar โดยใช้สถานะ "ไม่ว่าง" หรือการตั้งค่าความพร้อมใช้งานที่แชร์กัน วิธีนี้จะช่วยให้มั่นใจว่าจะไม่มีการนัดหมาย การรบกวนที่ไม่จำเป็น ในช่วงชั่วโมงที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของทีมของคุณ คุณยังสามารถกำหนดเวลาเงียบสำหรับการทำงานแบบอะซิงโครนัสเท่านั้นใน สถานที่ต่างๆ ได้อีกด้วย

คุณสมควรได้รับพื้นที่หายใจ การประชุมที่ไม่หยุดหย่อนทำลายประสิทธิภาพการทำงานอย่างรวดเร็ว นี่คือวิธีหลีกเลี่ยงการประชุมติดกันและสร้างพื้นที่สำหรับการทำงานอย่างลึกซึ้ง

2. ขาดโครงสร้าง

ไม่มีอะไรแย่ไปกว่าการประชุมฉุกเฉินที่ไม่มีทิศทาง—แค่การพูดคุยแบบไม่มีจุดหมายและข้อสรุปที่คลุมเครือว่า "เราจะกลับมาคุยกันใหม่" หากไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน แม้แต่การประชุมสั้น ๆ 15 นาทีก็อาจรู้สึกเหมือนเสียเวลาเปล่า

นี่เป็นเรื่องปกติเมื่อการประชุมแบบรวมพลถูกกระตุ้นโดยปัจจัยภายนอก เช่น การยกระดับปัญหาจากลูกค้าหรืออุปสรรคภายในองค์กร แต่ไม่มีใครใช้เวลาสักครู่เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ของการประชุม

โซลูชัน

แม้จะรีบเร่ง ก็ควรใช้เวลาสักครู่เพื่อร่างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการประชุม อาจเป็นเรื่องง่าย ๆ เช่น การกำหนดเป้าหมายหลักของการประชุมและประเด็นสำคัญสำหรับการหารือ

กำหนดเวลาการประชุมอย่างเคร่งครัดและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พิจารณาขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมยืนขึ้นระหว่างการประชุม— อาจรู้สึกแปลกๆ ในการประชุมออนไลน์ แต่สามารถกระตุ้นให้ทุกคนเคารพเวลาที่กำหนดได้ 😏

3. การใช้มากเกินไปและการพึ่งพา

การประชุมเฉพาะกิจให้ข้อเสนอแนะทันทีและมีเสน่ห์ในการแก้ปัญหาเร่งด่วนได้ทันที ซึ่งอาจดึงดูดใจ ผู้จัดการใหม่หรือผู้ที่มีประสบการณ์น้อยอาจรู้สึกว่าจำเป็นต้องมีการประชุมบ่อยครั้งเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำและการมีส่วนร่วมเชิงรุกของพวกเขา

พวกเขาอาจเชื่อว่านั่นเป็นวิธีหนึ่งในการรักษาการติดต่อและรับข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพวกเขายังคงสร้างความสัมพันธ์กับทีมในสภาพแวดล้อมการทำงานทางไกลหรือแบบผสมผสาน

โซลูชัน

การประชุมแบบเฉพาะกิจไม่ใช่การประชุมสร้างทีม. กำหนดแนวทางที่ชัดเจนว่าเมื่อใดควรเรียกประชุมแบบฉุกเฉินเมื่อใดควรใช้การสื่อสารแบบไม่พร้อมกัน. ทีมของคุณสามารถใช้ เครื่องมือจัดการโครงการ เช่น ClickUp เพื่อติดตามความคืบหน้าและปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆ. ตัวอย่างเช่น หากคำถามสามารถแก้ไขได้ผ่านการแสดงความคิดเห็นอย่างรวดเร็วหรือการอัปเดตโครงการในเอกสารที่แชร์ไว้ จะช่วยลดความจำเป็นในการประชุม.

🎉 เกร็ดความรู้: การที่สุนัขของคุณโผล่มาในประชุมฉุกเฉิน ช่วยเพิ่มขวัญและกำลังใจของทีมได้ถึง 87% (ยังไม่มีข้อมูลรองรับ แต่ก็ยังเป็นความจริง)

นำการประชุมเฉพาะกิจของคุณไปในทิศทางที่ถูกต้องด้วย ClickUp

การประชุมเฉพาะกิจเป็นดาบสองคม—มอบความคล่องตัวและความมุ่งเน้น แต่ก็สามารถทำลายประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณได้หากคุณไม่ระมัดระวัง ทำไมไม่เปลี่ยนความท้าทายนี้ให้เป็นโอกาสด้วย ClickUp?

ClickUp ช่วยให้คุณเปลี่ยนจาก "ขอคุยกันทางโทรศัพท์" ไปสู่ผลลัพธ์ที่บันทึกไว้อย่างชัดเจน, รายการที่ต้องดำเนินการ, และการติดตามผล—ทั้งหมดในที่เดียว ไม่มีบันทึกที่ตกหล่น ไม่มีข้อมูลอัปเดตที่กระจัดกระจาย แค่บริบทที่ชัดเจน, การทำงานร่วมกัน, และความก้าวหน้า

ClickUp มอบทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อจัดการประชุมอย่างชาญฉลาด ตั้งแต่การกำหนดเวลาไปจนถึงสรุปผล ซึ่งหมายถึงการลดความล่าช้า เพิ่มความสอดคล้อง และประหยัดเวลาได้อย่างจริงจัง

👉สมัครใช้ ClickUp วันนี้—ฟรีตลอดไป!

คำถามที่พบบ่อย

การประชุมเฉพาะกิจหมายถึงอะไร?

การประชุมเฉพาะกิจคือการประชุมที่ไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้าเพื่อจัดการกับหัวข้อเฉพาะที่ต้องการการดำเนินการทันที คำว่า "ad hoc" มาจากภาษาละตินซึ่งหมายถึง "เพื่อวัตถุประสงค์นี้" ประเด็นเร่งด่วน การอัปเดตที่ไม่คาดคิด หรือโอกาสที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมักเป็นสาเหตุของการประชุมเหล่านี้

📌 ตัวอย่างของการประชุมเฉพาะกิจคืออะไร?

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์เรียกประชุมซิงค์กับทีมพัฒนาและทีม QA อย่างกะทันหันเพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญที่พบก่อนการเปิดตัว ไม่มีคำเชิญล่วงหน้า—เพียงแค่การสนทนาอย่างรวดเร็วและตรงประเด็นเพื่อปรับความเข้าใจและตัดสินใจเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไป นั่นคือการประชุมแบบฉับพลัน หรือในกรณีนี้คือการประชุมเฉพาะกิจ

คำว่า "ad hoc" หมายถึงอะไรในงาน?

ในที่ทำงาน คำว่า "ad hoc" หมายถึงสิ่งใดก็ตามที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเหตุการณ์ครั้งเดียวหรือความต้องการชั่วคราว งาน คณะกรรมการ หรือการประชุมแบบ ad hoc มีขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะ ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการประจำ

ทำไมถึงเรียกว่า ad hoc?

Ad hoc เป็นภาษาละติน แปลว่า "สำหรับสิ่งนี้" ใช้ในธุรกิจเพื่ออธิบายถึงวิธีแก้ปัญหา การประชุม หรือการตัดสินใจที่เกิดขึ้นในทันทีเพื่อจัดการกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือปัญหาที่มีความเร่งด่วน

เมื่อใดที่ฉันไม่ควรจัดประชุมเฉพาะกิจ?

หลีกเลี่ยงการจัดตารางหาก:

  • ปัญหาไม่ด่วนหรือสำคัญ
  • สามารถแก้ไขได้ผ่าน อีเมลสรุป หรือ การอัปเดตโครงการแบบอะซิงโครนัส
  • ผู้เข้าร่วม ที่จำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมได้
  • คุณกำลังตอบสนองด้วยอารมณ์มากกว่าการตอบสนองอย่างมีกลยุทธ์

ใช้รายการตรวจสอบอย่างรวดเร็วหรือEisenhower Matrix เพื่อ ตรวจสอบความจำเป็น

ฉันจะบันทึกการประชุมเฉพาะกิจได้อย่างไร?

ใช้โครงสร้างที่เรียบง่ายและมุ่งเน้น ซึ่งประกอบด้วย:

  • ประเด็นการหารือหลัก
  • การตัดสินใจที่ได้ทำแล้ว
  • ติดตามงานกับเจ้าของและกำหนดเวลา
  • ตัวบล็อกหรือการพึ่งพา

ลองใช้ ClickUp AI Notetaker เพื่อบันทึกการประชุมของคุณ สร้าง รายงานการประชุม และสร้างรายการดำเนินการโดยอัตโนมัติจากบันทึกการประชุม