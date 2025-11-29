11 อันดับผู้ช่วยขายด้วย AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายกระบวนการขายของคุณ

ทำไมคุณถึงต้องการผู้ช่วยขาย AI? ให้เราอธิบายให้คุณฟัง
กระบวนการขายประกอบด้วยหลายส่วนที่เคลื่อนไหวได้ในแต่ละวัน การดูแลระบบ CRM การติดตามผล การสรุปการโทร การบำรุงรักษาท่อการขาย และรายชื่อลูกค้าเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ที่คุณ ควรจะ ติดต่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว? มันเยอะมาก
และนี่คือประเด็นสำคัญ: แม้ว่าจะมีเทคโนโลยีที่ซับซ้อนมากขึ้น แต่การบรรลุโควต้ากลับมีแนวโน้มลดลง ตามรายงานState of Sales ของ Salesforceพบว่า พนักงานขายใช้เวลาเพียง 28% ไปกับการขายเท่านั้น ที่เหลือสูญเสียไปกับการป้อนข้อมูลและการจัดการลีด
ตอนนี้ลองจินตนาการว่ามีผู้ช่วย (หรือห้าคน) ที่ทำงานตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ จำทุกการติดตาม ใส่ใจในรายละเอียดส่วนบุคคลในทุกข้อความ และแจ้งเตือนคุณถึงดีลที่กำลังจะล้มเหลว แม้กระทั่งก่อนที่มันจะเกิดขึ้นจริง
ซอฟต์แวร์ผู้ช่วยขายด้วยระบบ AI นำความฉลาดมาสู่ทุกส่วนของกระบวนการขาย คิดถึงการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย, การติดต่อสื่อสารอย่างชาญฉลาด, ข้อมูลเชิงลึกของการโทรแบบเรียลไทม์, และการตรวจจับความเสี่ยงของดีล
ซอฟต์แวร์ผู้ช่วยขาย AI ที่ดีที่สุดในภาพรวม
ด้านล่างนี้คือการเปรียบเทียบแบบเคียงข้างกันของซอฟต์แวร์ผู้ช่วยขาย AI ชั้นนำ เพื่อช่วยให้คุณเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทีมของคุณ
|ชื่อเครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา*
|คลิกอัพ
|ระบบการทำงานอัตโนมัติและการร่วมมือในกระบวนการขาย
|ผู้ช่วยเขียนด้วย AI, เครื่องมือ CRM, แม่แบบการขาย, แดชบอร์ด, ระบบอัตโนมัติ
|มีแผนฟรีให้บริการ; ราคาตามความต้องการสำหรับองค์กร
|คลาริ
|การคาดการณ์รายได้และการมองเห็นในกระบวนการ
|การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ การพยากรณ์ และการตรวจสอบข้อตกลง
|ราคาตามความต้องการ
|ฉาบ
|ข้อมูลเชิงลึกในการดำเนินการข้อตกลงขนาดใหญ่และการวิเคราะห์การสนทนา
|การบันทึกการโทร, การให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์, และเครื่องมือการสอน
|ราคาตามความต้องการ
|Salesforce Sales Cloud + Einstein
|ปัญญาประดิษฐ์ระดับองค์กรครอบคลุมทุกขั้นตอนของรายได้
|การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย, ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโอกาส, การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการ
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $25
|HubSpot Sales Hub
|การขยายธุรกิจ SMB และทีมขายขาเข้า
|การติดตามอีเมล, ลำดับการส่ง, และผู้ช่วยสร้างเนื้อหาด้วย AI
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $15
|ลาเวนเดอร์
|ปรับปรุงประสิทธิภาพของอีเมลเย็น
|การให้คะแนนอีเมล, ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์, ข้อเสนอแนะการเขียน
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29
|Regie. ai
|การสร้างเนื้อหาการขายด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
|ลำดับเนื้อหาที่สร้างโดย AI, การปรับแต่งอีเมลให้เหมาะกับบุคคล, การกำหนดเป้าหมายตามบุคลิกภาพ
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $35K
|ดินเหนียว
|การค้นหาลูกค้าเป้าหมายและการเพิ่มคุณค่าให้กับรายชื่อลูกค้า
|การเสริมข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์, การผสานรวมกับระบบ CRM, การค้นหาผู้ติดต่อ
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $149
|ไดอัลแพด
|การโทรขายและข้อมูลเชิงลึกในการประชุมที่ขับเคลื่อนด้วย AI
|การถอดเสียง, การช่วยเหลือการโทรแบบเรียลไทม์, การวิเคราะห์
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $27
|Apollo. io
|การหาลูกค้าเป้าหมายขาออกแบบครบวงจร
|ดูแลฐานข้อมูล, ติดต่อขายแบบเย็น, อัตโนมัติทางอีเมล
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $59
|การประชาสัมพันธ์
|การมีส่วนร่วมและการทำงานอัตโนมัติในการขายระดับองค์กร
|ลำดับการขาย, การวิเคราะห์, การฝึกอบรมตัวแทนขาย
|ราคาตามความต้องการ
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ผู้ช่วยขาย AI คืออะไร?
ผู้ช่วยขาย AI คือเพื่อนร่วมทีมที่ตัวแทนขายทุกคนอยากมี—คนที่จัดการกับส่วนที่น่าเบื่อของการขายเพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสนทนาที่ช่วยผลักดันการปิดการขายได้จริง
ลองนึกภาพนี้ดู: คุณเพิ่งจบการสนทนาเพื่อทำความรู้จัก และแทนที่จะต้องรีบจดบันทึกหรืออัปเดต CRM ทุกอย่างถูกบันทึกไว้เรียบร้อยแล้ว สรุปการสนทนาพร้อมอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณ รายละเอียดสำคัญถูกเน้นไว้ งานที่ต้องติดตามถูกสร้างขึ้นเรียบร้อย คุณยังไม่ต้องขยับนิ้วเลย
หรือคิดถึงช่วงเวลาที่คุณกำลังจัดการกับดีลหลายสิบรายการและพยายามติดตามว่าใครต้องการอะไร ผู้ช่วยขาย AI จะคอยจับตาดูทุกอย่างอย่างเงียบๆ หากมีลูกค้าที่มีความตั้งใจสูงเงียบหายไป มันจะเตือนคุณ หากมีใครในกระบวนการขายของคุณกลับมาสนใจเรื่องราคาอย่างกะทันหัน มันจะนำดีลนั้นมาอยู่ในเรดาร์ของคุณทันที
เครื่องมือเหล่านี้ไม่ได้มีไว้เพื่อทดแทนตัวแทนขาย แต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยลดสิ่งรบกวน เพื่อให้ตัวแทนขายสามารถทำหน้าที่ในส่วนที่มนุษย์เท่านั้นที่สามารถทำได้
💟 ตัวอย่าง: ในฐานะผู้ช่วยเดสก์ท็อปที่ขับเคลื่อนด้วย AI,ClickUp Brain MAXสามารถมอบความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับผู้นำฝ่ายขาย ด้วยการผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับ CRM, อีเมล, ปฏิทิน และเอกสารการขายของคุณ Brain MAX จะมีบริบทที่ครบถ้วนของกระบวนการขาย, ข้อตกลง และกิจกรรมของทีมอยู่เสมอ
เพียงแค่พูดข้อมูลอัปเดตหรือคำถามของคุณด้วยระบบแปลงเสียงเป็นข้อความ แล้ว Brain MAX จะบันทึกโน้ต กำหนดการติดตามผล และดึงข้อมูลลูกค้าที่เกี่ยวข้องให้คุณทันที
มันค้นหาโอกาสอย่างเชิงรุก, แจ้งเตือนความเสี่ยง, และเสนอขั้นตอนต่อไป, ช่วยให้คุณประหยัดเวลาและปิดการขายได้เร็วขึ้น. ด้วย Brain MAX, ผู้นำการขายจะได้รับผู้ช่วยที่ตระหนักถึงบริบทอย่างแท้จริง, ทำให้ทุกอย่างเป็นระเบียบ, สามารถดำเนินการได้, และอยู่ข้างหน้าหนึ่งก้าวเสมอ.
การทำงานของผู้ช่วยขายด้วยปัญญาประดิษฐ์
ผู้ช่วยขายด้วย AI ทำงานโดยการเชื่อมต่อทุกมุมของกระบวนการขายของคุณ—การโทรของคุณ, อีเมลของคุณ, งานของคุณ, ระบบ CRM ของคุณ—และให้การสนับสนุนในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุด
พวกเขาเริ่มต้นด้วยการฟัง หลังจากแต่ละสายสนทนา ระบบ AI จะแยกบทสนทนาออกเป็นส่วน ๆ แล้วประกอบกลับเข้าด้วยกันอย่างเป็นระเบียบ ตัวแทนไม่ต้องฟังซ้ำหรือคาดเดาสิ่งที่พูด—เพราะ AI ได้บันทึกไทม์ไลน์ จุดที่ลูกค้าประสบปัญหา และขั้นตอนถัดไปไว้เรียบร้อยแล้ว
จากนั้น AI จะเริ่มมองไปข้างหน้า มันจะสังเกตเมื่อข้อตกลงไม่เป็นไปตามรูปแบบปกติของคุณ หากคุณมักจะได้รับคำตอบภายในสองวัน และจู่ๆ ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าคนหนึ่งก็เงียบหายไป AI จะไม่รอ มันจะเตือนคุณเบาๆ ว่า "เฮ้ อันนี้อาจต้องการความสนใจ"
เมื่อวันดำเนินไป ผู้ช่วย จะสนับสนุนช่วงเวลาเล็กๆ ที่มักทำให้การทำงานช้าลง เมื่อคุณจ้องมองที่ร่างอีเมลว่างเปล่า AI จะเสนอจุดเริ่มต้น เมื่อคุณดำเนินการดีลให้ก้าวหน้า มันจะอัปเดตทุกที่ที่รายละเอียดสำคัญ—CRM ของคุณ การคาดการณ์ของคุณ การแจ้งเตือนของคุณ—โดยไม่ต้องให้คุณกระโดดระหว่างสามแท็บ
ผลลัพธ์สุดท้ายคือทุกอย่างยังคงเชื่อมต่อและอัปเดตอยู่เสมอ และตัวแทนยังคงมุ่งเน้นไปที่งานที่ขับเคลื่อนรายได้จริง
📖 อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ AI เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและขยายช่องทางการขายของคุณ
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ผู้ช่วยขาย AI?
หากคุณกำลังมองหาวิธีที่มีประสิทธิภาพในการใช้ AI ในกระบวนการขาย ให้มองหาคุณสมบัติที่จำเป็นของเครื่องมือขายที่ใช้ AI ดังนี้:
- การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายด้วย AI แบบคาดการณ์: ช่วยให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่ดีลที่มีโอกาสปิดการขายได้มากที่สุด โดยวิเคราะห์สัญญาณพฤติกรรม ข้อมูลในอดีต และแนวโน้มของโอกาสทางธุรกิจ ลดเวลาที่เสียไปกับลูกค้าเป้าหมายที่ไม่น่าสนใจ และเพิ่มความแม่นยำในการคาดการณ์
- ระบบอัตโนมัติที่ไร้รอยต่อ: ทำให้งานที่ทำซ้ำๆ เป็นระบบอัตโนมัติ เช่น การส่งอีเมลติดตามผล การบันทึกการโทร การจัดตารางประชุม และการอัปเดตสถานะงาน เพื่อลดภาระงานด้านการบริหารจัดการ
- ปัญญาในการสนทนา: วิเคราะห์โทนเสียง อัตราส่วนการพูด ข้อคัดค้าน และการกล่าวถึงคู่แข่ง เพื่อช่วยให้ผู้จัดการสามารถโค้ชพนักงานขายและปรับปรุงการสื่อสารในระดับที่กว้างขึ้น
- ความช่วยเหลือในการสร้างเนื้อหา: สร้างอีเมลขายสินค้าที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล วิดีโอสาธิต และสคริปต์โดยใช้ AI โดยไม่ลดคุณภาพของข้อความหรือเสียงของแบรนด์
- การผสานรวม CRM และเทคโนโลยีอย่างลึกซึ้ง: เชื่อมต่ออย่างราบรื่นกับระบบ CRM, การส่งข้อความ, และเครื่องมือสื่อสารของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงการตั้งค่าด้วยตนเองหรือการพลาดข้อมูลลูกค้า
- ความสามารถในการขยายตัว & ประสบการณ์ผู้ใช้: เติบโตไปพร้อมกับทีมของคุณด้วยแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่าย ปรับแต่งได้ และเพิ่มคุณค่าที่แท้จริง แม้ในขณะที่กระบวนการขายของคุณมีการพัฒนา
เครื่องมือผู้ช่วยขาย AI ที่ดีที่สุดสำหรับการทำให้กระบวนการขายของคุณเป็นอัตโนมัติ
อ่านต่อเพื่อทราบเครื่องมือ AI ชั้นนำสำหรับการขายที่ช่วยให้ทีมขายติดตามและปิดการขายได้ด้วยความแม่นยำมากขึ้น
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการขายและการสื่อสารกับลูกค้า)
ClickUpคือพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์แห่งแรกของโลกที่รวมงาน, กระบวนการ, การสื่อสารของทีม, และเครื่องมือ AI ไว้ในที่เดียว แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่าง CRM, บันทึกการโทร, โฟลเดอร์สไลด์การขาย, และอีเมลติดตามผล คุณสามารถจัดการกระบวนการขายทั้งหมดได้โดยตรงจาก ClickUp
ที่ศูนย์กลางของทุกสิ่งคือClickUp สำหรับทีมขาย พื้นที่ทำงานที่มีระบบ CRM ในตัว ซึ่งช่วยปรับปรุงและทำให้กระบวนการขายทั้งหมดของคุณเป็นอัตโนมัติ คุณสามารถมอบหมายลูกค้าเป้าหมาย ตั้งค่าการติดตาม สร้างแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์เพื่อติดตามประสิทธิภาพการขายผ่านงาน ClickUpที่สร้างโดย AI โดยใช้เวิร์กโฟลว์และเทมเพลตช่องทางการขายที่ปรับแต่งได้ เพื่อให้ตัวแทนของคุณมุ่งเน้นไปที่การขาย
ClickUp Brain ผสานกับ Brain Agent, AI Notetaker และตัวแทน AI ที่กำหนดเอง เพื่อขับเคลื่อนทุกกระบวนการทำงานของคุณ ในฐานะผู้ช่วย AI เชิงบริบทที่ติดตั้งมาในตัว ClickUp, มันสร้างสรุปการโทร, ร่างอีเมล, และการถอดความ โดยใช้AI สร้างสรรค์เดียวกันในด้านการขายที่กำลังนิยามกลยุทธ์การขายออกใหม่ในปัจจุบัน ด้วยวิธีนี้ ClickUp Brain ช่วยลดความขัดแย้งระหว่างจุดสัมผัสโดยการเชื่อมต่อทุกขั้นตอนการทำงาน ทำให้การส่งต่องานเร็วขึ้นและการติดตามผลที่ชัดเจนในทุกดีล
เมื่อทีมของคุณมีโครงสร้างงานที่ชัดเจนแล้วClickUp Automationsและ Agents จะช่วยแบ่งเบาภาระงานให้ทีม ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับทีมที่กำลังมองหาเครื่องมืออัตโนมัติด้านการขายที่ช่วยลดงานซ้ำซากแทนที่จะต้องอัปเดตสถานะดีลหรือมอบหมายงานติดตามผลด้วยตนเอง คุณสามารถตั้งค่าเวิร์กโฟลว์แบบ "ถ้าเกิดสิ่งนี้ ให้ทำสิ่งนั้น" ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งจะทำงานโดยอัตโนมัติ
มอบหมายงานเมื่อลูกค้าเป้าหมายเข้าสู่ขั้นตอนใหม่ อัปเดตสถานะหลังการประชุม หรือส่งการแจ้งเตือนเมื่อดีลเริ่มชะลอตัว นี่เป็นวิธีที่ง่ายในการลดงานธุรการและทำให้ดีลต่างๆ ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่ล่าช้า
นี่คือวิธีที่คุณสามารถตั้งค่าตัวแทนแบบกำหนดเองเพื่อทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติ ⬇️
ClickUp สำหรับทีมขายไม่ได้เป็นเพียงแค่การจัดการงานและระบบอัตโนมัติเท่านั้น แต่ยังรวมทุกอย่างไว้ในที่ทำงานกลางเดียว รวมถึงการติดตามลูกค้าเป้าหมาย การทำงานร่วมกัน การรายงาน และการส่งต่องานให้กับผู้นำ คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดประสิทธิภาพ ปรับเป้าหมายการขายให้สอดคล้องกัน และทำให้แน่ใจว่าตัวแทนทุกคนมีความรับผิดชอบตลอดกระบวนการขาย
สำหรับระบบพร้อมใช้งานเทมเพลตติดตามยอดขายโดย ClickUp มอบกรอบการทำงานแบบภาพเพื่อติดตามสถานะของลีด กิจกรรมของตัวแทน และแนวโน้มประสิทธิภาพได้แบบเรียลไทม์
คุณสามารถสำรวจเทมเพลต CRM สำหรับการขายของเราเพื่อจัดการบัญชีและดีล หรือ เทมเพลตแผนการขายเพื่อกำหนดกลยุทธ์การขาย เป้าหมายของทีม แผนการเข้าถึง และเป้าหมายรายได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- หลายแบบจำลอง AI สำหรับการสนับสนุนขั้นสูง: สลับระหว่างแบบจำลอง AI เช่น Claude, Gemini และ ChatGPT เพื่อรับความช่วยเหลือที่เหมาะสม—ไม่ว่าจะเป็นสรุปอย่างรวดเร็ว การวิเคราะห์เชิงลึก การร่างอีเมล หรือการเตรียมการสนทนา
- คลิป ClickUpสำหรับการสาธิตแบบไม่พร้อมกัน: บันทึกการสาธิตอย่างรวดเร็ว, คำอธิบายผลิตภัณฑ์, หรือการสาธิตการขายแบบส่วนตัวโดยใช้คลิป AI จะทำการถอดเสียงและสรุปให้โดยอัตโนมัติ ทำให้ง่ายต่อการแบ่งปันการอัปเดตแบบไม่พร้อมกันกับผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าที่ต้องการดูในเวลาของตนเอง
- ClickUp Chatสำหรับการสื่อสารแบบบูรณาการ: รวบรวมการสนทนา การอัปเดตดีล คำถาม และการประสานงานภายในไว้ในที่เดียวด้วยมุมมองแชท ตัวแทนไม่ต้องสลับไปมาระหว่าง Slack, อีเมล และความคิดเห็นใน CRM—ทุกอย่างอยู่ภายในงานที่เชื่อมโยงกับดีลนั้น
- แดชบอร์ดที่กำหนดเองเพื่อความโปร่งใสในการขาย:สร้างแดชบอร์ดการขายแบบเรียลไทม์ผ่านClickUp Dashboardsเพื่อแสดงสถานะของกระบวนการขาย, ประสิทธิภาพของทีม, ความเร็วในการปิดการขาย, และตัวชี้วัดการคาดการณ์ โดยไม่ต้องใช้สเปรดชีตหรือสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ
- เอกสารที่เชื่อมโยงกับดีล: เก็บบันทึกการค้นพบ ข้อเสนอ หรือคู่มือการเริ่มต้นใช้งานไว้เชื่อมโยงโดยตรงกับงานที่เกี่ยวข้องโดยใช้ClickUp Docsเพื่อให้ทีมของคุณมีบริบทครบถ้วนในทุกขั้นตอนของวงจรดีล
- ฟิลด์และสถานะที่กำหนดเอง: ปรับแต่งกระบวนการขายของคุณด้วยการเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น ขนาดดีล แหล่งที่มาของลีด หรือระดับความสำคัญ และติดตามทุกโอกาสด้วยสถานะความคืบหน้าที่ชัดเจนซึ่งสอดคล้องกับขั้นตอนในกระบวนการขายของคุณ
- การผสานอีเมลและปฏิทิน: ส่งและรับอีเมลโดยตรงจากงาน, ซิงค์การประชุมกับปฏิทิน Google หรือ Outlook ของคุณ, และรักษาการสื่อสารให้เชื่อมโยงกับดีลโดยไม่ต้องเปลี่ยนแพลตฟอร์มผ่านการจัดการโครงการทางอีเมล
- ClickUp Forms สำหรับการรับข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย: รวบรวมข้อมูลลูกค้าเป้าหมายคุณภาพสูงด้วยแบบฟอร์มที่มีแบรนด์ของคุณเอง ซึ่งจะส่งข้อมูลตรงเข้าสู่พื้นที่ทำงานของคุณโดยอัตโนมัติ—สร้างงาน มอบหมายตัวแทน และเริ่มกระบวนการทำงานทันทีที่ผู้สนใจกรอกแบบฟอร์ม
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การเข้าถึงคุณสมบัติ AI ขั้นสูงถูกจำกัดไว้เพียงแผนการชำระเงินระดับสูง ซึ่งอาจจำกัดการนำไปใช้สำหรับทีมขนาดเล็กที่มีงบประมาณจำกัดหรือกรณีการใช้งานที่ง่ายกว่า
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,300+)
- Capterra: 4. 6/5 (4,400+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ระบบอัตโนมัติและฟิลด์ที่กำหนดเอง ฟังก์ชันทั้งสองนี้เป็นหัวใจสำคัญของ ClickUp และช่วยประหยัดเวลาให้กับองค์กรของเราได้มาก มันช่วยให้เราสร้างเทมเพลตอีเมลและส่งอีเมลอัตโนมัติได้เพียงแค่อัปเดตในฟิลด์ที่กำหนดเอง
ระบบอัตโนมัติและฟิลด์ที่กำหนดเอง ฟังก์ชันทั้งสองนี้เป็นหัวใจสำคัญของ ClickUp และช่วยประหยัดเวลาให้กับองค์กรของเราได้มาก ช่วยให้เราสร้างเทมเพลตอีเมลและส่งอีเมลอัตโนมัติได้เพียงแค่อัปเดตในฟิลด์ที่กำหนดเอง
📚 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบแผนการขายฟรีใน Word, Excel และ ClickUp
2. Clari (เหมาะที่สุดสำหรับการพยากรณ์รายได้และการมองเห็นในกระบวนการขาย)
Clari คือ แพลตฟอร์มการจัดการรายได้แบบครบวงจร ที่ผสาน AI อย่างลึกซึ้งเข้ากับการมีส่วนร่วมในการขาย การจัดการท่อการขาย การตรวจสอบข้อตกลง การคาดการณ์ และการรักษาลูกค้า
ความสามารถในการคาดการณ์ด้วย AI ของเครื่องมือเหล่านี้มอบความแม่นยำระดับองค์กรโดยการวิเคราะห์แนวโน้มในอดีต กิจกรรมในระดับดีล และสัญญาณแบบเรียลไทม์ ดีลที่มีความเสี่ยงจะถูกเน้นให้เห็นตั้งแต่เนิ่นๆ พร้อมด้วยขั้นตอนแก้ไขที่แนะนำโดย AI
นอกจากนี้ ตัวแทนตรวจสอบข้อตกลงและวิเคราะห์แนวโน้มยังช่วยผู้จัดการฝ่ายขายในการเปิดเผยข้อตกลงที่ล่าช้าหรือหยุดชะงักก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อรายได้
คุณสมบัติเด่นของ Clari
- ใช้การคาดการณ์ยอดขายเชิงคาดการณ์ของ Clari เพื่อรวบรวมการคาดการณ์จากตัวแทนขายแต่ละคนไปยังผู้บริหาร โดยมีความมั่นใจในระดับที่อิงจากกิจกรรมตามขั้นตอนของดีล การทำงานหลายงานพร้อมกัน และอัตราการปิดการขายในอดีต
- เจาะลึกการเปลี่ยนแปลงของโอกาสทางธุรกิจรายสัปดาห์ ข้อตกลงที่หยุดชะงัก และรูปแบบกิจกรรมของทีมขาย เช่น ความถี่ในการส่งอีเมลหรือการประชุม เพื่อโค้ชเชิงรุกและจัดสรรความพยายามไปยังจุดที่มีความจำเป็นมากที่สุด
- จัดทีม Go-to-Market ให้สอดคล้องกับจังหวะรายได้ประจำสัปดาห์ที่มีโครงสร้างชัดเจน ซึ่งรวมถึงการทบทวนการคาดการณ์ การตรวจสอบสถานะของโอกาสทางธุรกิจ และการประชุมยืนยันเป้าหมาย เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างทีมขาย การตลาด และทีมความสำเร็จของลูกค้า
ข้อจำกัดของคลาริ
- การสลับระหว่างแพลตฟอร์มอาจเป็นเรื่องยุ่งยาก และการขาดโครงสร้างทีมที่เชื่อมต่อกันทำให้การรายงานและการวิเคราะห์ข้อมูลต้องทำด้วยมือมากขึ้นและใช้เวลามากขึ้น
การกำหนดราคาของคลารี
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของคลารี
- G2: 4. 6/5 (5,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Clari อย่างไรบ้าง?
ความสามารถในการเจาะลึกข้อมูล กรองตามตัวแทนหรือบัญชี และสร้างแดชบอร์ดที่กำหนดเองได้นั้นได้ทำให้กระบวนการทำงานของเราง่ายขึ้นอย่างมาก นอกจากนี้ การคาดการณ์ด้วย AI ของ Clari ยังเป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งเราอ้างอิงเป็นประจำ ทำให้กระบวนการคาดการณ์ของเราฉลาดขึ้นและน่าเชื่อถือมากขึ้น
ความสามารถในการเจาะลึกข้อมูล กรองตามตัวแทนหรือบัญชี และสร้างแดชบอร์ดที่กำหนดเองได้นั้นได้ทำให้กระบวนการทำงานของเราง่ายขึ้นอย่างมาก นอกจากนี้ การคาดการณ์ด้วย AI ของ Clari ยังเป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งเราอ้างอิงเป็นประจำ ทำให้กระบวนการคาดการณ์ของเราฉลาดขึ้นและน่าเชื่อถือมากขึ้น
3. กง (เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกในการดำเนินการข้อตกลงที่ลึกซึ้งและการวิเคราะห์การสนทนา)
ก้อง บันทึก, ถ่ายทอด, และวิเคราะห์การโต้ตอบของลูกค้า รวมถึงการประชุมทางเว็บ, การโทรศัพท์, และอีเมล เพื่อสกัดข้อมูลเชิงลึกจากบทสนทนาจริง
มัน สังเคราะห์สัญญาณการซื้อมากกว่า 300 สัญญาณ เพื่อประเมินสุขภาพของดีลและสร้างการคาดการณ์ที่แม่นยำกว่าการใช้ข้อมูลจากฟิลด์ CRM เพียงอย่างเดียว แดชบอร์ดของมันแจ้งเตือนดีลที่หยุดชะงักหรือมีความเสี่ยงเพื่อเพิ่มการมองเห็นในกระบวนการขายสำหรับทีมรายได้
Gong ผสานการทำงานกับระบบ CRM เช่น Salesforce, HubSpot และ Microsoft Dynamics รวมถึงปฏิทิน (G Suite, Office 365), Slack และ Zoom เพื่อเสริมข้อมูล CRM ด้วยข้อมูลเชิงลึกจากการโต้ตอบกับลูกค้าที่จัดเก็บไว้
คุณสมบัติเด่นของ Gong
- รับมุมมองการดำเนินการข้อตกลงที่เชื่อมโยงกิจกรรมของตัวแทน การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความถี่ในการสื่อสารในทุกโอกาส
- แสดงช่วงเวลาสำคัญในการโค้ชโดยอัตโนมัติตามตัวชี้วัด เช่น อัตราส่วนการพูด การจัดการข้อโต้แย้ง การกล่าวถึงคู่แข่ง และตัวติดตามที่กำหนดเองซึ่งสะท้อนถึงวิธีการขายของคุณ
- จัดการกับข้อตกลงที่ลดลงจากการมีส่วนร่วมของผู้ซื้อหรือการสนทนาแบบเส้นเดียวโดยใช้แผนที่ความร้อนแบบภาพ ช่วยให้ผู้นำสามารถแทรกแซงได้ก่อนที่ข้อตกลงจะเย็นลง
ข้อจำกัดของกง
- คุณค่าของแพลตฟอร์มขึ้นอยู่กับการยอมรับจากผู้นำ—หากไม่มีการใช้งานอย่างสม่ำเสมอในการโค้ชและการทบทวนกระบวนการขาย ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมักจะไม่ได้ถูกนำไปใช้ในระดับพนักงานขาย
การกำหนดราคาของก้อง
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของก้อง
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 6,200+)
- Capterra: 4. 8/5 (500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Gong อย่างไรบ้าง?
ก้องไม่เพียงแต่บันทึกการโทรของคุณเพื่อให้คุณสามารถฟังย้อนกลับและทบทวนได้ในภายหลังเท่านั้น แต่ยังถอดเสียงการโทรเป็นข้อความให้คุณสามารถค้นหาคำสำคัญและนำคุณไปยังส่วนที่ต้องการในสายการโทรได้โดยตรงอีกด้วย คุณสามารถเริ่มกระบวนการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าผ่านก้อง เอ็นเกจเพื่อช่วยให้คุณติดตามผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าได้ดีขึ้น และทั้งหมดนี้สามารถผสานการทำงานกับอีเมล โทรศัพท์ และระบบ CRM ของคุณได้
ก้องไม่เพียงแต่บันทึกการโทรของคุณเพื่อให้คุณสามารถฟังย้อนกลับและทบทวนได้ในภายหลังเท่านั้น แต่ยังถอดเสียงการโทรเป็นข้อความเพื่อให้คุณสามารถค้นหาคำสำคัญและนำคุณไปยังส่วนที่ต้องการในสายการโทรได้โดยตรง คุณสามารถเริ่มกระบวนการติดต่อสื่อสารด้วยก้องเอ็นเกจเพื่อช่วยให้คุณติดตามผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าได้ดีขึ้น และทั้งหมดนี้สามารถผสานการทำงานกับอีเมล โทรศัพท์ และระบบ CRM ของคุณได้
4. Salesforce Sales Cloud พร้อม Einstein Copilot (เหมาะที่สุดสำหรับ AI ระดับองค์กรที่ครอบคลุมทุกขั้นตอนของรายได้)
แพลตฟอร์ม Salesforce Sales Cloud รวมบัญชี ติดต่อ ประวัติ และปฏิสัมพันธ์ ไว้ในโปรไฟล์เดียวที่รวมศูนย์เพื่อการมีส่วนร่วมที่มีข้อมูลครบถ้วน และแสดงการเปลี่ยนแปลงของดีลแบบเรียลไทม์ในแง่ของขนาด ขั้นตอน และแรงผลักดัน เพื่อช่วยให้สามารถดำเนินการเชิงรุกได้
เครื่องมือตัวแทน AI & โค้ชการขายของ Agentforce ถูกฝังอยู่ในกระบวนการทำงานเพื่อปรับ AI ให้สอดคล้องกับทักษะการขายของมนุษย์ ช่วยให้ผู้ขายสามารถทำการวิจัยแบบเรียลไทม์ ให้คำแนะนำในการสื่อสาร อัปเดตสถานะโดยอัตโนมัติ และฝึกการเจรจาต่อรองเสมือนจริง
Einstein Copilot ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อ จัดลำดับความสำคัญของโอกาสและดีลที่มีศักยภาพสูง โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นในการปิดการขาย และนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการสนทนาและความสัมพันธ์เพื่อสร้างบริบทที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นสำหรับลูกค้าเป้าหมาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesforce Sales Cloud
- ประสานงานขั้นตอนถัดไปกับฝ่ายขาย บริการ และการตลาดด้วย Einstein Copilot สร้างการดำเนินการติดตามผลที่ชาญฉลาดโดยอิงจากกิจกรรมลูกค้าแบบรวมศูนย์
- ใช้ Einstein 1 Studio เพื่อสร้างคำสั่ง AI เฉพาะสำหรับองค์กรพร้อมการควบคุมการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เข้าถึงข้อมูล CRM ได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องเปิดเผย LLM ของบุคคลที่สาม
- ส่งอีเมล Autolog, บันทึกการประชุม และสรุปการโทรโดยอัตโนมัติเพื่อลดภาระงานของฝ่ายบริหาร และใช้AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงการคาดการณ์วันที่ปิดการขายและความแม่นยำของกระบวนการขาย
ข้อจำกัดของ Salesforce Sales Cloud
- บางครั้ง หน้าเว็บหรือรายงานอาจโหลดช้า โดยเฉพาะเมื่อมีการจัดการกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่หรือแดชบอร์ดที่ซับซ้อน
ราคา Salesforce Sales Cloud
- ห้องสวีทเริ่มต้น: $25 ต่อเดือน/ผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- โปรสูท: $100 ต่อเดือน/ผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: $175 ต่อเดือน/ผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ไม่จำกัด: $350 ต่อเดือน/ผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- Agentforce 1 Sales: $550 ต่อเดือน/ผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและความคิดเห็นของ Salesforce Sales Cloud
- G2: 4. 4/5 (23,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (18,800+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Salesforce Sales Cloud อย่างไรบ้าง?
Salesforce Sales Cloud ทำให้ฉันสามารถจัดการลูกค้าเป้าหมาย รายชื่อผู้ติดต่อ และดีลต่าง ๆ ได้ง่ายมากในที่เดียว ฉันชอบที่สามารถดูได้ว่าแต่ละดีลอยู่ในขั้นตอนไหนของกระบวนการ มีการแจ้งเตือนสำหรับการติดตามผล และสามารถติดตามงานและกิจกรรมของฉันได้ แดชบอร์ดและรายงานก็มีประโยชน์มากเช่นกัน
Salesforce Sales Cloud ทำให้ฉันสามารถจัดการลูกค้าเป้าหมาย รายชื่อผู้ติดต่อ และดีลต่าง ๆ ได้ง่ายมากในที่เดียว ฉันชอบที่สามารถดูได้ว่าแต่ละดีลอยู่ในขั้นตอนไหนของกระบวนการ มีการแจ้งเตือนสำหรับการติดตามผล และสามารถติดตามงานและกิจกรรมของฉันได้ แดชบอร์ดและรายงานก็มีประโยชน์มากเช่นกัน
5. HubSpot Sales Hub (เหมาะที่สุดสำหรับการขยายธุรกิจ SMB และทีมขายขาเข้า)
HubSpot Sales Hub นำโครงสร้างและความชัดเจนมาสู่ส่วนบนของช่องทางการขาย ทำให้เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับทีมที่กำลังขยายการดำเนินงานแบบอินบาวน์ แพลตฟอร์มนี้โดดเด่นด้วยการรวมข้อมูลการตลาดและการขายเข้าด้วยกัน ช่วยให้สามารถมีส่วนร่วมกับลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีบริบทโดยไม่ต้องให้ทีมสลับไปมาระหว่างเครื่องมือหลายตัว
เครื่องมือ AI ที่ติดตั้งมาในตัวช่วยในการจัดลำดับความสำคัญของดีล, วิเคราะห์การโทร, และเพิ่มศักยภาพให้กับตัวแทนขาย, ทั้งหมดนี้พร้อมทั้งส่งข้อมูลอัปเดตแบบเรียลไทม์ไปยังระบบ CRM กลาง. สำหรับทีมที่ต้องการขยายตัวอย่างรวดเร็ว, HubSpot ช่วยลดความจำเป็นในการใช้เครื่องมือ AI ขายเพิ่มเติมด้วยอินเตอร์เฟซแบบครบวงจร.
สำหรับทีมขายขนาดเล็ก HubSpot มักเป็นจุดเริ่มต้นแรกในการยกระดับความพร้อมในการดำเนินงาน ด้วยระบบอัตโนมัติที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า คู่มือการขาย และแม่แบบการจัดการดีล ช่วยให้ทีมสามารถดำเนินงานได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องพึ่งพาโปรแกรมเมอร์หรือเครื่องมือภายนอก และเมื่อองค์กรขายเติบโตขึ้น ก็สามารถเพิ่มฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น ระบบวิเคราะห์บทสนทนา การโค้ชการโทร และการวัดผลรายได้ได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot Sales Hub
- เข้าถึงกล่องจดหมายร่วมพร้อมบริบทที่สร้างโดย AI ซึ่งเชื่อมโยงตัวแทนกับทุกการสนทนาและจุดสัมผัส
- แนะนำตัวแทนขายผ่านการค้นพบที่มีโครงสร้างและการจัดการข้อโต้แย้งโดยใช้เทมเพลตที่ปรับแต่งและคำแนะนำที่สร้างโดย AI ด้วยโมดูล Sales Playbooks
- ใช้ระบบอัจฉริยะในการสนทนาที่ติดตั้งไว้เพื่อบันทึก, ถอดความ, และติดแท็กการโทรสำหรับการกล่าวถึงคำสำคัญและโอกาสในการให้คำแนะนำโดยตรงใน CRM
ข้อจำกัดของ HubSpot Sales Hub
- ฐานข้อมูลขนาดใหญ่หรือทีมที่มีความเคลื่อนไหวสูงอาจสังเกตเห็นความล่าช้าเมื่อโหลดข้อมูล เปลี่ยนแปลงไปป์ไลน์ หรือซิงค์ข้อมูล
ราคาของ HubSpot Sales Hub
- เครื่องมือฟรี
- ศูนย์กลางการขายสำหรับผู้เริ่มต้น: $15 ต่อเดือน/ผู้ใช้
- แพลตฟอร์มลูกค้าเริ่มต้น: $20 ต่อเดือน/ผู้ใช้
- Sales Hub Professional: $100 ต่อเดือน/ผู้ใช้
- Sales Hub Enterprise: $150 ต่อเดือน/ผู้ใช้
HubSpot Sales Hub ระดับคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (12,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (480+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง HubSpot Sales Hub อย่างไรบ้าง?
นี่คือรีวิว G2:
ในฐานะเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ HubSpot Sales Hub คือความง่ายในการจัดการกับลูกค้าเป้าหมายและการติดตามผล อีเมลติดตามผล, ท่อทางการขาย และการแจ้งเตือนงานช่วยให้ฉันจัดการได้อย่างเป็นระเบียบโดยไม่ต้องมีทีมขายขนาดใหญ่ มันใช้งานง่ายและเครื่องมืออัตโนมัติช่วยประหยัดเวลาได้มาก โดยเฉพาะเมื่อต้องจัดการกับลูกค้าหลายราย
ในฐานะเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ HubSpot Sales Hub คือความง่ายในการจัดการกับลูกค้าเป้าหมายและการติดตามผล อีเมลติดตามผล, ท่อทางการขาย และการแจ้งเตือนงานช่วยให้ฉันจัดการได้อย่างเป็นระเบียบโดยไม่ต้องมีทีมขายขนาดใหญ่ มันใช้งานง่ายและเครื่องมืออัตโนมัติช่วยประหยัดเวลาได้มาก โดยเฉพาะเมื่อต้องจัดการกับลูกค้าหลายราย
6. ลาเวนเดอร์ (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพของอีเมลที่ส่งถึงผู้ที่ไม่รู้จัก)
ในฐานะเครื่องมือการตลาดทางอีเมล AI Lavender ให้คำแนะนำแบบทันทีภายในโปรแกรมอีเมลของคุณ (Gmail, Outlook, ส่วนขยาย Chrome, ฯลฯ) โดยแนะนำการปรับปรุงประสิทธิภาพของหัวเรื่อง โครงสร้างประโยค น้ำเสียง และความอ่านง่าย
ขณะที่คุณเขียน เครื่องมือจะดึงข้อมูลลูกค้าเป้าหมายและลักษณะบุคลิกภาพ ข่าวสาร และบริบทของบริษัทมาเพื่อสร้าง คำแนะนำการปรับแต่งส่วนบุคคลแบบเรียลไทม์ เพื่อช่วยในการสร้างบทนำและข้อเสนอคุณค่าที่น่าสนใจยิ่งขึ้น ซึ่งปรับให้เหมาะสมกับแต่ละผู้รับโดยเฉพาะ
นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลเมตริกประสิทธิภาพของอีเมล รวมถึงการวิเคราะห์แนวโน้มและการรายงาน KPI ครอบคลุมอัตราการเปิด อัตราการตอบกลับ และความรู้สึก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแคมเปญ
คุณสมบัติเด่นของลาเวนเดอร์
- ใช้ข้อมูลอัจฉริยะทางอีเมลในเบราว์เซอร์เพื่อประเมินโทน, ความรู้สึก, และโครงสร้างในเวลาจริง และเพิ่มความมีประสิทธิภาพของข้อความ
- รับคำแนะนำเฉพาะบุคคลสำหรับการแนะนำตัวที่เจาะจงแต่ละบุคคลโดยการวิเคราะห์โปรไฟล์ LinkedIn การโต้ตอบกับลูกค้าในอดีต และบันทึก CRM
- มองเห็นการวิเคราะห์ของทีมบนแดชบอร์ด เช่น ข้อมูลการตอบกลับตามตัวแทน หัวเรื่อง และความลึกของการปรับให้เป็นส่วนตัว เพื่อสร้างกลยุทธ์การโค้ชที่มีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของลาเวนเดอร์
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าข้อเสนอแนะของเครื่องมือมีแนวโน้มจำกัดอยู่แค่การวิจารณ์ความยาวของประโยคมากกว่าการเสนอการปรับปรุงที่มีความหมาย
ราคาของลาเวนเดอร์
- พื้นฐาน: ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: $29 ต่อเดือน/ผู้ใช้
- บุคคลทั่วไป: $49 ต่อเดือน/ผู้ใช้
- แผนทีม: $99 ต่อเดือน/ผู้ใช้
คะแนนและรีวิวลาเวนเดอร์
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึงลาเวนเดอร์ว่าอย่างไร?
การได้รับข้อเสนอแนะ (ตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด) เกี่ยวกับอีเมลของคุณแบบเรียลไทม์นั้นมีประโยชน์มาก ผู้ช่วยในการปรับแต่งส่วนบุคคลยังยอดเยี่ยมสำหรับการปรับแต่งอีเมลให้กับลูกค้าเป้าหมายอย่างรวดเร็วอีกด้วย
การได้รับข้อเสนอแนะ (ตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด) เกี่ยวกับอีเมลของคุณแบบเรียลไทม์นั้นมีประโยชน์มาก ผู้ช่วยปรับแต่งส่วนบุคคลยังยอดเยี่ยมสำหรับการปรับแต่งอีเมลให้กับลูกค้าเป้าหมายอย่างรวดเร็วอีกด้วย
📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการขายของคุณ
7. Regie. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาการขายด้วย AI)
Regie เป็น แพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมในการขายที่พัฒนาโดย AI ซึ่งรวมการหาลูกค้าเป้าหมาย การติดต่อ การเสริมข้อมูล การจัดลำดับความสำคัญตามเจตนา และการโทรคู่ขนานไว้ในเครื่องมือเดียว ใช้กรอบการทำงาน '3 P'—Persona, Pain Point, Value Proposition—เพื่อให้ทุกข้อความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงลึกของผู้ซื้อที่เกี่ยวข้องและเพิ่มการมีส่วนร่วม
ผู้ช่วย AI และนักเขียนรวดเร็วของRegie ช่วยสร้างหัวข้ออีเมล, บทนำ, ข้อเสนอคุณค่า, บทสนทนาทางโทรศัพท์, ข้อความ InMail และเนื้อหาการขายอื่น ๆ มากมาย. คุณยังสามารถใช้ คุณสมบัติบล็อก เพื่อเก็บรักษาบทนำและหัวข้ออีเมลที่มีประสิทธิภาพสูง และนำมาใช้ใหม่ในแคมเปญเพื่อความสม่ำเสมอและความรวดเร็ว.
คุณสมบัติเด่นของ Regie. ai
- สร้างเวิร์กโฟลว์ขาออกทั้งหมดโดยใช้ส่วนต่อประสานแบบลากและวางของ Campaign Builder พร้อมเนื้อหาที่สร้างโดย AI ซึ่งปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคลิกภาพและขั้นตอนของผู้ซื้อ
- ในฐานะเครื่องมือให้คะแนนเนื้อหาเพื่อประเมินร่างโดยใช้ตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมจากแคมเปญที่ผ่านมาเพื่อแนะนำทางเลือกที่มีประสิทธิภาพสูง
- รวบรวมสคริปต์และลำดับการขายที่ประสบความสำเร็จไว้ในคลังเนื้อหาที่ใช้ร่วมกันทั้งทีม เพื่อให้มั่นใจว่าข้อความสื่อสารมีความสอดคล้องกันในทุกการติดต่อของตัวแทน
ข้อจำกัดของ Regie. ai
- ผู้ใช้หลายคนรายงานว่าการส่งข้อความอาจฟังดูเป็นหุ่นยนต์และมักให้ความรู้สึกไม่เป็นธรรมชาติ จึงจำเป็นต้องแก้ไขด้วยตนเองเพื่อให้ดูเป็นมนุษย์มากขึ้น
Regie. ai ราคา
- ตัวแทน AI: เริ่มต้นที่ $35K
- ตัวแทน AI + ระบบโทรอัตโนมัติ AI: เริ่มต้นที่ $35,000
- RegieOne: ราคาที่กำหนดเอง
เรจี. ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Regie.ai อย่างไรบ้าง?
สำหรับการส่งอีเมลให้มีประสิทธิภาพ, Regie. ai ช่วยฉันปรับคำให้ถูกต้องในขณะที่ยังคงรักษาคุณค่าของเราไว้ได้ มันยังช่วยให้ฉันปรับแต่งได้ในปริมาณมาก โดยดึงข้อมูลเฉพาะของบริษัทหรือบุคคลเข้ามา มันช่วยประหยัดเวลาของฉันได้มากในการร่างเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
สำหรับการส่งอีเมลให้มีประสิทธิภาพ, Regie. ai ช่วยฉันปรับคำให้ถูกต้องในขณะที่ยังคงรักษาคุณค่าของเราไว้ได้. มันยังช่วยให้ฉันปรับแต่งได้ในปริมาณมาก, โดยการดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือบุคคลเข้ามา. มันช่วยฉันประหยัดเวลาได้มากในการเขียนเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล.
8. เคลย์ (เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาลูกค้าเป้าหมายและการเพิ่มคุณค่าให้กับรายชื่อลูกค้า)
Clay ผสานรวมแหล่งข้อมูลมากกว่า 50–130 แหล่ง (เช่น Clearbit, Apollo, Hunter, BuiltWith) โดยใช้ วิธีการแบบน้ำตก และทำการสลับไปยังแหล่งข้อมูลถัดไปโดยอัตโนมัติหากไม่สามารถดึงข้อมูลจากแหล่งแรกได้
ตัวแทนวิจัย AI ของเครื่องมือนี้, Claygent, รวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์, เทคโนโลยีที่ใช้, ข่าวสารการระดมทุน, หรือเนื้อหาบล็อก เพื่อช่วยให้ทีมขายได้รับข้อมูลเชิงลึกโดยตรงจากกิจกรรมออนไลน์ของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า
นอกจากนี้ยังรองรับการผสานการทำงานกับ CRM ต่างๆ เช่น Salesforce และ HubSpot รวมถึงเครื่องมือการติดต่อเช่น Outreach.io หรือ Salesloft ผ่าน Zapier/webhooks
คุณสมบัติเด่นของดินเหนียว
- รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับข้อมูลติดต่อและข้อมูลบริษัทจากแหล่งสาธารณะและ API สำหรับการกำหนดเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายที่สดใหม่
- สร้างข้อความสั้นที่กำหนดเอง เช่น การเริ่มต้นสนทนาหรือการอ้างอิงปัญหาที่พบในวงกว้าง
- ใช้เครื่องมือสร้างขั้นตอนการทำงานแบบภาพเพื่อให้ผู้ใช้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคสามารถเปิดใช้งานการกระตุ้นการค้นหาลูกค้าเป้าหมายโดยอัตโนมัติตามพฤติกรรมหรือเจตนาของผู้ซื้อ
ข้อจำกัดของดินเหนียว
- การนำเข้าข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิมนั้นไม่ราบรื่นเท่าที่ควร โดยต้องใช้ความพยายามตามปกติในการรวมข้อมูลและจัดการข้อมูลซ้ำ
ราคาของดินเหนียว
- ฟรี
- เริ่มต้น: $149 ต่อเดือน/ผู้ใช้
- นักสำรวจ: $349 ต่อเดือน/ผู้ใช้
- ข้อดี: $800 ต่อเดือน/ผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของดินเหนียว
- G2: 4. 9/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Clay อย่างไรบ้าง?
เคลย์ได้ทำให้การจัดหาลูกค้าเป้าหมายแบบโปรแกรมมิง อัตโนมัติ การเพิ่มข้อมูล การวิจัย และการติดต่อสื่อสารเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น การพัฒนาเทคโนโลยีการขายสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นสำหรับผู้ที่ไม่ใช่โปรแกรมเมอร์อย่างฉัน
เคลย์ได้ทำให้การจัดหาลูกค้าเป้าหมายแบบโปรแกรมมิง อัตโนมัติ การเพิ่มข้อมูล การวิจัย และการติดต่อสื่อสารเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น การพัฒนาเทคโนโลยีการขายสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นสำหรับผู้ที่ไม่ใช่โปรแกรมเมอร์อย่างฉัน
9. Dialpad (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการการโทรขายด้วย AI)
สร้างขึ้นบน LLM ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Dialpad (DialpadGPT) ที่ได้รับการฝึกฝนจากบทสนทนาทางธุรกิจมากกว่า 6 พันล้านนาที แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้สามารถถอดเสียงเป็นข้อความได้อย่างแม่นยำ วิเคราะห์ความรู้สึก ติดตามคำสำคัญ และให้ข้อมูลเชิงลึกจากการสนทนา
ศูนย์การขายด้วย AI ของ Dialpad มอบคำแนะนำการโทรแบบเรียลไทม์ให้กับตัวแทนขายโดยอิงจากโทนเสียง คำสำคัญ และตัวกระตุ้นการคัดค้าน ผู้จัดการฝ่ายขายสามารถตั้งค่าตัวกระตุ้นการสอนเพื่อแจ้งเตือนแบบสด และใช้การบันทึกและบทถอดความของ Dialpad เพื่อสร้างคลังข้อมูลสำหรับการฝึกอบรม เป็นตัวเลือกที่มั่นคงสำหรับทีมที่มีการโทรจำนวนมากและให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพในการให้บริการและการวิเคราะห์หลังการโทร
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Dialpad
- เปิดใช้งานการโค้ชสดพร้อมฟีเจอร์ช่วยเหลือการโทรแบบเรียลไทม์ที่แจ้งเตือนตัวแทนเมื่อพบรูปแบบการคัดค้านหรือการกล่าวถึงคู่แข่งระหว่างการสนทนา
- ให้ผู้จัดการฝ่ายขายติดตามการสนทนาตามหัวข้อ, ขั้นตอน, หรือผลลัพธ์เพื่อการโค้ชหลังการโทรโดยใช้การติดแท็กการโทรที่กำหนดเอง
- สร้างเพลย์ลิสต์การโค้ชเพื่อรวบรวมส่วนการโทรที่โดดเด่นให้เป็นโมดูลการเรียนรู้ที่มีโครงสร้างสำหรับการเสริมสร้างตัวแทน
ข้อจำกัดของ Dialpad
- ความแม่นยำของการถอดเสียงสดอาจลดลงในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวนหรือกับทีมที่มีหลายสำเนียง
ราคาของ Dialpad
- มาตรฐาน: $27 ต่อเดือน/ผู้ใช้
- ข้อดี: $35 ต่อเดือน/ผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Dialpad
- G2: 4. 4/5 (4,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (500+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Dialpad อย่างไรบ้าง?
การสามารถดูบันทึกการสนทนาทั้งแบบเรียลไทม์และย้อนหลังหลังการโทรนั้นมีประโยชน์อย่างมาก! การที่สามารถย้อนกลับไปดูบันทึกหรือหัวข้อจากการโทรครั้งก่อนเป็นฟีเจอร์ที่ยอดเยี่ยมและช่วยได้มากในหลายโอกาส
การสามารถดูการถอดข้อความการโทรได้ทั้งแบบเรียลไทม์และหลังการโทรนั้นมีประโยชน์อย่างมาก! การที่สามารถย้อนกลับไปดูบันทึก/หัวข้อจากการโทรครั้งก่อนได้เป็นฟีเจอร์ที่ยอดเยี่ยมและช่วยได้มากในหลายโอกาส
10. Apollo. io (เหมาะที่สุดสำหรับการหาลูกค้าเป้าหมายแบบครบวงจร)
Apollo. io ช่วยให้ทีมต่างๆ ดำเนิน กลยุทธ์การหาลูกค้าใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่การค้นหาลูกค้าเป้าหมายไปจนถึงการติดต่อและปิดการขาย ด้วยฐานข้อมูลเฉพาะที่มีมากกว่า 275 ล้านรายชื่อ และเครื่องมือจัดลำดับการติดต่อในตัว Apollo ช่วยลดการพึ่งพาข้อมูลจากบุคคลที่สามหรือเครื่องมือโทรอัตโนมัติ
ผู้ช่วย AI ของเครื่องมือนี้แนะนำหัวข้อที่เหมาะสมที่สุด เนื้อหา และเวลาที่เหมาะสมตามประวัติการปฏิบัติงานและข้อมูลการขายจริง นอกจากนี้ ระบบการทำงานอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ยังช่วยให้การสร้างรายชื่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า การเพิ่มข้อมูล การให้คะแนน การส่งข้อความ และการซิงค์ CRM เป็นไปโดยอัตโนมัติทั้งหมดในขั้นตอนเดียวที่ราบรื่น
Apollo. io คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ใช้ตัวกรองการค้นหาขั้นสูงเพื่อเจาะจงหาลูกค้าเป้าหมายคุณภาพสูงโดยใช้คุณลักษณะที่ละเอียด เช่น เทคโนโลยีที่ใช้ในบริษัท ตำแหน่งงาน หรือสัญญาณการจ้างงาน
- อัตโนมัติการติดต่อสื่อสารแบบหลายจุดสัมผัสที่ปรับแต่งตามบุคคลผ่านอีเมล, เสียง, และ LinkedIn พร้อมระบบติดตามการตอบกลับในตัว
- ติดตั้งส่วนขยาย Chrome เพื่อเข้าถึงรายละเอียดการติดต่อและประวัติการมีส่วนร่วมได้อย่างรวดเร็วโดยตรงจาก LinkedIn หรือกล่องจดหมายอีเมล
ข้อจำกัดของ Apollo. io
- บางครั้ง ผู้ใช้ได้รายงานว่าพบที่อยู่อีเมลที่ล้าสมัยหรือตำแหน่งงานที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการติดต่อ
Apollo. io ราคา
- ฟรี
- พื้นฐาน: $59 ต่อเดือน/ผู้ใช้
- มืออาชีพ: $99 ต่อเดือน/ผู้ใช้
- องค์กร: $149 ต่อเดือน/ผู้ใช้
Apollo. io คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (8,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Apollo.io อย่างไรบ้าง?
Apollo. io ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการกระบวนการขายของเราอย่างแท้จริง ส่วนที่น่าประทับใจที่สุดคือฐานข้อมูลผู้ติดต่อที่กว้างขวางและแม่นยำ ซึ่งช่วยให้เราค้นหาลูกค้าเป้าหมายที่ได้รับการยืนยันจากหลากหลายอุตสาหกรรมได้อย่างง่ายดาย แพลตฟอร์มนี้ยังมีตัวกรองที่ยอดเยี่ยมซึ่งช่วยให้เราสามารถกำหนดเป้าหมายโปรไฟล์ลูกค้าที่เหมาะสมที่สุดได้อย่างแม่นยำ
Apollo. io ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการกระบวนการขายของเราอย่างแท้จริง ส่วนที่น่าประทับใจที่สุดคือฐานข้อมูลผู้ติดต่อที่กว้างขวางและแม่นยำ ซึ่งช่วยให้เราค้นหาลูกค้าเป้าหมายที่ได้รับการยืนยันจากหลากหลายอุตสาหกรรมได้อย่างง่ายดาย แพลตฟอร์มนี้ยังมีตัวกรองที่ยอดเยี่ยมซึ่งช่วยให้เราสามารถกำหนดเป้าหมายโปรไฟล์ลูกค้าที่เหมาะสมที่สุดได้อย่างแม่นยำ
📚 อ่านเพิ่มเติม:ซอฟต์แวร์ CRM B2B ที่ดีที่สุดสำหรับทีมขาย
11. การเข้าถึง (เหมาะที่สุดสำหรับการมีส่วนร่วมและการทำงานอัตโนมัติในการขายระดับองค์กร)
การเข้าถึงเป็นเครื่องมือที่เชื่อถือได้สำหรับองค์กรที่ต้องการการกำกับดูแลที่เข้มงวด โครงสร้างพื้นฐานสำหรับการโค้ช และการมองเห็นแบบหลายทีมตลอดทั้งกระบวนการขาย
Smart Deal Assist ของเครื่องมือนี้ทำนายผลลัพธ์ของดีล (~81% ความแม่นยำ) และแนะนำการดำเนินการเชิงรุกเพื่อให้ดีลดำเนินไปตามแผน และด้วย Outreach Kaia ตัวแทนขายจะได้รับคำแนะนำการโทรแบบเรียลไทม์ การวิเคราะห์อีเมล และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะดีล ทั้งหมดในแพลตฟอร์มเดียวที่ผสานรวมอย่างสมบูรณ์
เครื่องมือนี้จะบันทึกอีเมล, การโทร, การประชุม, และงานต่างๆ ไปยัง CRM (Salesforce, Dynamics, HubSpot) โดยอัตโนมัติ และช่วยให้สามารถวัดประสิทธิภาพและปรับปรุงกลยุทธ์การติดต่อสื่อสารได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของการเข้าถึงชุมชน
- สร้างคะแนนเร่งการปิดดีลเพื่อเน้นช่องว่างในกระบวนการขายโดยการวิเคราะห์กิจกรรมตามจังหวะเวลา พฤติกรรมของตัวแทนขาย และอัตราการตอบสนองของผู้ซื้อ
- ใช้ข้อมูลเชิงลึกจากการสนทนาแบบเรียลไทม์เพื่อสร้างช่วงเวลาสำหรับการโค้ช บันทึกข้อมูลโดยอัตโนมัติ และส่งการแจ้งเตือนติดตามผล เพื่อลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง
- สร้างรายงานผลการปฏิบัติงานของตัวแทนขายเพื่อเปรียบเทียบกิจกรรม, อัตราการเปลี่ยนแปลง, และแนวโน้มการมีส่วนร่วม และค้นหาโอกาสในการให้คำปรึกษา
ข้อจำกัดในการเข้าถึง
- ข้อจำกัดทางเทคนิค เช่น การไม่สามารถจัดการกับข้อมูลซ้ำ (เช่น ลูกค้าเป้าหมายและผู้ติดต่อที่มีอีเมลเดียวกันใน Salesforce) อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดโดยไม่มีข้อความแจ้งเตือนที่ชัดเจน ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปได้ยากขึ้น
ราคาพิเศษสำหรับการเข้าถึงลูกค้า
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวการเข้าถึง
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 3,400 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Outreach อย่างไรบ้าง?
สำหรับคนอย่างฉันที่มุ่งเน้นการสร้างโอกาสทางธุรกิจผ่านอีเมลและการโทรศัพท์ Outreach คือเพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน มันทำหน้าที่เหมือนครู คอยแนะนำว่าอะไรได้ผลและอะไรไม่ได้ผล สถิติและการวิเคราะห์ชัดเจนเหมือนกระจก มองเห็นประสิทธิภาพของฉันในแต่ละจุดติดต่อ เก็บข้อมูลได้ดี และยังเน้นย้ำงานที่ยังค้างอยู่ให้ด้วย
สำหรับคนอย่างฉันที่เน้นการสร้างโอกาสทางธุรกิจผ่านอีเมลและการโทรศัพท์ Outreach คือเพื่อนคู่ใจที่ดีที่สุดของฉัน มันทำหน้าที่เหมือนครู คอยแนะนำว่าอะไรได้ผลและอะไรไม่ได้ผล สถิติและการวิเคราะห์ก็ชัดเจนเหมือนกระจกใส ติดตามประสิทธิภาพของฉันในแต่ละจุดติดต่อ เก็บข้อมูลได้ดี และยังเน้นย้ำงานที่ยังค้างอยู่ให้ด้วย
ประโยชน์ของผู้ช่วยขายด้วยปัญญาประดิษฐ์
ผู้ช่วยขายด้วย AI ทำให้ทีมขายทำงานได้รวดเร็วขึ้น คมชัดขึ้น และไม่ต้องจมอยู่กับงานเอกสารมากนัก พวกเขาไม่ได้ปิดการขายให้คุณอย่างมหัศจรรย์—แต่พวกเขาช่วยขจัดอุปสรรคที่ขัดขวางไม่ให้พนักงานขายทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
นี่คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงจริงๆ เมื่อ AI เข้ามาเกี่ยวข้อง:
มีเวลาขายมากขึ้น ลดความวุ่นวายลง
ในที่สุดพนักงานขายก็ได้วันคืนกลับมา แทนที่จะจบการโทรด้วยการทำความสะอาดข้อมูล 20 นาที AI ได้สรุปข้อมูลแล้ว ดึงขั้นตอนต่อไปออกมา และอัปเดต CRM เรียบร้อยแล้ว เวลาดังกล่าวจึงถูกนำไปใช้ในการสนทนาด้านการขายจริงแทนงานธุรการ
ข้อมูลที่สะอาดขึ้นโดยไม่ต้องบังคับให้พนักงานขาย "มีวินัยมากขึ้น"
ปัญหา CRM ส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากการขาดความพยายาม แต่เกิดจากการขาดเวลา AI ช่วยเติมเต็มช่องว่างโดยการบันทึกกิจกรรม อัปเดตข้อมูล และรักษาความสอดคล้องของบันทึกในเบื้องหลัง ผู้จัดการจะได้รับแดชบอร์ดที่เชื่อถือได้ พนักงานขายจะได้รับระบบที่ไม่ลงโทษพวกเขาเพียงเพราะยุ่ง
การเข้าถึงที่รวดเร็วและเฉพาะบุคคลมากขึ้น
เมื่อ AI ร่างอีเมล มันไม่ได้สร้างข้อความทั่วไป มันใช้การสนทนาในอดีตของตัวแทน พฤติกรรมของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า และบริบทของข้อตกลง ตัวแทนยังคงอนุมัติข้อความ แต่ความกดดันในการเขียนจากหน้ากระดาษเปล่าได้หายไป
การแจ้งเตือนล่วงหน้าเมื่อดีลเริ่มมีความเสี่ยง
ระบบ AI สังเกตเห็นสัญญาณเล็ก ๆ ที่มนุษย์มองข้าม: ลูกค้าที่มักจะตอบกลับอย่างสม่ำเสมอจู่ ๆ ก็เงียบหายไป ข้อตกลงที่ไม่มีขั้นตอนต่อไป หรือบัญชีที่แสดงความสนใจใหม่ในช่วงดึก ๆ การกระตุ้นเหล่านี้ช่วยให้ตัวแทนดำเนินการก่อนที่ข้อตกลงจะเลือนหายไป
กระบวนการทำงานที่ราบรื่นและคาดการณ์ได้มากขึ้น
เนื่องจาก AI เชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆ ระหว่างเครื่องมือ การโทร อีเมล งาน การอัปเดต CRM ทุกอย่างจึงอยู่ในสถานะที่สอดคล้องกัน พนักงานขายทำงานจากภาพรวมที่ถูกต้องเพียงภาพเดียวแทนที่จะคาดเดา ผู้จัดการจะได้รับข้อมูลคาดการณ์ที่สะท้อนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ไม่ใช่สิ่งที่ควรเกิดขึ้น
ผู้ช่วยขายด้วยระบบ AI เทียบกับพนักงานขายมนุษย์
|สิ่งที่พวกเขาทำได้ดีที่สุด
|ผู้ช่วยขายด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
|พนักงานขาย
|การเข้าใจบริบท
|จดจำทุกรายละเอียดจากการโทร อีเมล และการอัปเดต CRM ได้ทันที
|อ่านโทนเสียง เจตนา และสัญญาณที่ไม่ได้พูดออกมาซึ่งระบบใดไม่สามารถจับได้
|งานที่ทำซ้ำๆ
|บันทึกกิจกรรม อัปเดตข้อมูลในฟิลด์ต่างๆ ร่างการติดตามผล และรักษาข้อมูลให้สะอาดโดยอัตโนมัติ
|สามารถทำงานเหล่านี้ได้ แต่จะใช้เวลาและพลังงานไปกับการขายจริง
|ความเร็วและความสม่ำเสมอ
|ทำงานตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ ไม่เคยลืม ไม่เคยรู้สึกหนักใจ และสามารถจัดการงานปริมาณมากได้อย่างไร้ที่ติ
|จัดลำดับความสำคัญตามการตัดสินใจ แต่ความสามารถมีจำกัดและเปลี่ยนแปลงไปตามวัน
|การตระหนักรู้เกี่ยวกับท่อส่ง
|ตรวจสอบสุขภาพ, ตรวจพบความเสี่ยงตั้งแต่เนิ่นๆ, และแจ้งเตือนรูปแบบที่ไม่ปกติในชุดข้อมูลขนาดใหญ่
|ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์, พลวัตทางการเมือง, และความรู้สึกของผู้ซื้อ
|การปรับให้เหมาะกับบุคคล
|ใช้การสนทนาในอดีตและข้อมูลพฤติกรรมเพื่อสร้างข้อความที่ปรับให้เหมาะสมได้อย่างรวดเร็ว
|เพิ่มรายละเอียดที่ซับซ้อน, ความรู้สึก, อารมณ์ขัน, และความเข้าใจในความเป็นมนุษย์ที่รู้สึกได้ถึงความจริงใจ
|การตัดสินใจ
|แนะนำขั้นตอนต่อไปตามข้อมูลและรูปแบบ
|ตัดสินใจโดยใช้ดุลยพินิจ แก้ไขข้อโต้แย้ง และปรับตัวในสถานการณ์จริง
|บทบาทที่ดีที่สุด
|การทำให้เป็นอัตโนมัติ, การวิเคราะห์, การจัดระเบียบ, และการเร่งกระบวนการทำงาน
|สร้างความไว้วางใจ, การเจรจาต่อรอง, การเล่าเรื่อง, และการปิดการขาย
เริ่มต้นขายอย่างชาญฉลาดด้วย ClickUp
ยอดขายไม่ได้ชะลอตัวลง และคุณก็ไม่ควรเช่นกัน
ตั้งแต่การคาดการณ์ความเสี่ยงไปจนถึงการเร่งการติดตามผล เครื่องมือที่เหมาะสมจะตัดผ่านความซับซ้อนและช่วยให้ตัวแทนของคุณมุ่งเน้นไปที่รายได้
ผู้ช่วยขาย AI ของ ClickUp รวมทุกสิ่งไว้ในที่ทำงานเดียว: มุมมอง CRM, การติดตามงาน, แดชบอร์ดการขาย, ระบบอัตโนมัติในตัว, และคุณสมบัติ AI ที่ออกแบบมาเพื่อลดความยุ่งยากในทุกขั้นตอนของวงจรการขาย
ลองใช้ ClickUp AI ฟรีวันนี้และเปลี่ยนวิธีการขาย การทำงานร่วมกัน และการปิดการขายของทีมขายของคุณ
คำถามที่พบบ่อย
ผู้ช่วยขายด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) คือเครื่องมือดิจิทัลที่ช่วยเหลือตัวแทนขายโดยจัดการงานต่าง ๆ เช่น การบันทึกข้อมูล การติดตามผล การอัปเดตระบบ CRM การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย และการสรุปการโทร. ระบบทำงานอยู่เบื้องหลังเพื่อให้การขายดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ทำให้ทีมขายสามารถใช้เวลาในการขายได้มากขึ้น และลดเวลาที่ใช้ในการทำงานเอกสาร.
ไม่. AI สามารถทำงานซ้ำ ๆ ได้, วิเคราะห์ข้อมูล, และเสนอขั้นตอนต่อไปได้, แต่มันไม่สามารถแทนที่การตัดสินใจของมนุษย์, การสร้างความสัมพันธ์, หรือการเจรจาต่อรองได้. ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเกิดขึ้นเมื่อ AI ทำหน้าที่หนัก ๆ และตัวแทนขายมุ่งเน้นไปที่การสนทนาและการปิดการขาย.
AI ตรวจสอบสัญญาณจากอีเมล, สายโทรศัพท์, กิจกรรมบนเว็บไซต์, ประวัติการทำธุรกรรม, และข้อมูล CRM เพื่อระบุลูกค้าที่มีแนวโน้มจะเปลี่ยนเป็นลูกค้าได้ดีที่สุด ระบบจะให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย, แจ้งเตือนผู้ซื้อที่เหมาะสมไว้ล่วงหน้า, และชี้นำตัวแทนขายไปยังบัญชีที่ควรให้ความสนใจในวันนี้ ไม่ใช่ในอีกหลายสัปดาห์ข้างหน้า
ใช่—บ่อยครั้งมากกว่าสำหรับทีมใหญ่ด้วยซ้ำ ธุรกิจขนาดเล็กมักไม่มีพนักงานเพิ่มเติมในการจัดการงานธุรการ การป้อนข้อมูล หรือการติดตามผล ผู้ช่วย AI จะเติมเต็มช่องว่างเหล่านั้น ทำให้กระบวนการเป็นระเบียบ และให้ตัวแทนมีเวลามากขึ้นในการมุ่งเน้นงานที่สร้างรายได้
ราคาแตกต่างกันอย่างมาก ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ ข้อจำกัดการใช้งาน และการผสานรวมกับระบบ CRM บางแพลตฟอร์มรวม AI ไว้ในราคาหลักแล้ว แทนที่จะขายแยกต่างหาก
ใช่—AI สามารถร่างอีเมลติดต่อแบบส่วนตัวที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล แนะนำประเด็นในการสนทนา และกำหนดเวลาติดตามผลตามสัญญาณการมีส่วนร่วม ตัวแทนยังคงเป็นผู้อนุมัติและส่งอีเมล แต่ AI ช่วยลดความกดดันจากการต้องเริ่มต้นจากหน้ากระดาษเปล่าและเร่งกระบวนการทั้งหมดให้รวดเร็วขึ้น
ผู้ช่วย AI ส่วนใหญ่มีการผสานการทำงานโดยตรงกับระบบ CRM ชั้นนำ เช่น Salesforce, HubSpot และอื่น ๆ การตั้งค่าทั่วไปจะเกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อบัญชี CRM ของคุณ, การให้สิทธิ์ในการอ่าน/เขียนข้อมูล, และการเลือกกระบวนการทำงานที่ AI ควรทำให้เป็นอัตโนมัติ เมื่อเชื่อมต่อแล้ว กิจกรรมจะซิงค์โดยอัตโนมัติ
AI สามารถจัดระเบียบ วิเคราะห์ และทำงานอัตโนมัติได้—แต่ยังมีข้อจำกัดอยู่ มันอาจเข้าใจบริบทผิด สร้างข้อความทั่วไปโดยไม่ผ่านการตรวจสอบจากมนุษย์ หรือพลาดความละเอียดอ่อนในน้ำเสียงของผู้ซื้อ นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับคุณภาพของข้อมูล CRM ของคุณ AI เป็นผู้ช่วยที่ทรงพลัง แต่ยังคงต้องการการกำกับดูแลจากมนุษย์เพื่อให้ตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง