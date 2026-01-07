ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ในงานขาย: กรณีศึกษาและตัวอย่าง

เป็นเวลาหลายปีที่ทีมขายได้พึ่งพาข้อมูล สัญชาตญาณ และความพยายามของมนุษย์ในการขับเคลื่อนความสำเร็จ
ปัจจุบัน ด้วยเครื่องมือ AI ที่สามารถสร้างการติดต่อสื่อสารแบบส่วนตัว, ทำงานซ้ำ ๆ ให้เป็นระบบ, และทำนายแนวโน้มได้, ภูมิทัศน์ของการขายกำลังถูกปรับเปลี่ยนในรูปแบบที่เราเคยคิดว่าเป็นไปไม่ได้
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้จัดการฝ่ายขายที่มุ่งมั่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือเจ้าของธุรกิจที่ต้องการเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง ความเป็นไปได้ของ AI นั้นไม่อาจปฏิเสธได้
ในบล็อกนี้ เราจะเจาะลึกถึงกรณีการใช้งานที่มีผลกระทบมากที่สุด ข้อพิจารณาทางจริยธรรม และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการใช้ AI เชิงสร้างสรรค์ในงานขาย
เป้าหมายคืออะไร? เพื่อเรียนรู้ว่า AI สามารถยกระดับกลยุทธ์การขายของคุณและปรับปรุงประสิทธิภาพการขายโดยรวมได้อย่างไร ในขณะที่ยังคงรักษาองค์ประกอบของมนุษย์ไว้ 🤝
หมายเหตุ: ทุกอย่างขึ้นอยู่กับข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า (เพียงแต่ว่าข้อมูลเหล่านั้นได้รับการเสริมประสิทธิภาพอย่างเต็มที่!)
Generative AI ในการขายคืออะไร?
ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ในด้านการขายเป็นการเปลี่ยนแปลงพื้นฐาน
ต่างจากระบบ CRM แบบดั้งเดิมหรือแพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติ, AI สร้างสรรค์ไม่ประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้าและข้อมูลการขายในอดีต.
มันสามารถสร้าง (แก้ไข: 'สร้างขึ้น' 😉 ) สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว!
เครื่องมือการขายที่ขับเคลื่อนด้วย AI สามารถสร้างอีเมลที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลอย่างสูง, บทสนทนา, ข้อมูลเชิงลึกของผู้ซื้อ, การวิเคราะห์คู่แข่ง, และแม้กระทั่งการคาดการณ์ยอดขายได้ด้วยข้อมูลป้อนเข้าขั้นต่ำ
ที่แกนกลางของการเปลี่ยนแปลงนี้คือแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ขั้นสูง (เช่น GPT-4 ของ OpenAI) ซึ่งเข้าใจบริบท เจตนา และน้ำเสียง ระบบเหล่านี้สามารถจำลอง—และมักจะทำได้ดีกว่า—งานขายที่เป็นกิจวัตรของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความเร็ว ขนาด และความสม่ำเสมอ
ด้วย LLM เหล่านี้ บทบาทของพนักงานขายสมัยใหม่กำลังเปลี่ยนแปลงไป ผู้แทนพัฒนาธุรกิจสามารถใช้เวลาในการจัดการเอกสารและการคาดเดาน้อยลง และลงทุนเวลาในการติดต่อกับลูกค้าที่เหมาะสมด้วยข้อความที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมมากขึ้น
🧠 คุณรู้หรือไม่? ปัญญาประดิษฐ์สำหรับงานขายกำลังจะได้รับการเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยมีการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 57.99 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2025 เป็น240.58 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2030 ซึ่งสะท้อนอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่ 32.9%
การประยุกต์ใช้หลักของปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ในงานขาย
ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ได้ถูกฝังอยู่ในองค์กรขายที่มีประสิทธิภาพสูงแล้ว โดยขับเคลื่อนผลลัพธ์ตลอดทั้งกระบวนการขาย
ผลสำรวจสถานะของ AI ล่าสุดจาก McKinseyพบว่า 78% ของผู้ตอบแบบสอบถามใช้ AI ในอย่างน้อยหนึ่งฟังก์ชันทางธุรกิจ โดยส่วนใหญ่เป็นการตลาดและการขาย ซึ่งถือว่าสูงมากเมื่อเทียบกับ 72% ในช่วงต้นปี 2024 และ 55% เมื่อเพียงหนึ่งปีที่ผ่านมา!
นี่คือบางส่วนของพื้นที่การใช้งานหลักที่ AI สร้างสรรค์กำลังสร้างคุณค่าที่จับต้องได้:
1. การเข้าถึงแบบเฉพาะบุคคลในระดับกว้าง
กลยุทธ์การขายแบบดั้งเดิมที่เน้นการติดต่อฝ่ายเดียวมักอาศัยการส่งอีเมลแบบกระจายข้อมูลทั่วไป ซึ่งมักถูกมองข้าม เครื่องมือการขายที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เปลี่ยนแปลงสิ่งนี้โดยช่วยให้พนักงานขายสามารถสร้างอีเมล ข้อความใน LinkedIn โพสต์บนโซเชียลมีเดีย และสคริปต์การโทรที่มีความเป็นส่วนตัวสูงได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที โดยปรับให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรม บทบาท ปัญหาที่พบ และแม้แต่กิจกรรมล่าสุดของบริษัทของกลุ่มเป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ได้คือ อัตราการเปิดอีเมล อัตราการตอบกลับ และจำนวนการนัดหมายที่จองได้สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
2. การโค้ชการขายแบบเรียลไทม์
เครื่องมือ AI เชิงสร้างสรรค์สามารถวิเคราะห์การโทรขายแบบเรียลไทม์ได้แล้ว โดยให้คำแนะนำแบบทันทีและข้อเสนอแนะในการสนทนา ตัวแทนจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการข้อโต้แย้ง การวางตำแหน่งทางการแข่งขัน หรือโอกาสในการขายเพิ่ม ในขณะที่การสนทนายังคงดำเนินอยู่ สิ่งนี้เปลี่ยนทุกการโต้ตอบด้านการขายให้กลายเป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้ และลดระยะเวลาในการปรับตัวสำหรับพนักงานใหม่
3. การสร้างข้อเสนอและใบเสนอราคาโดยอัตโนมัติ
การสร้างข้อเสนอที่ปรับแต่งได้, แผ่นนำเสนอ, และใบเสนอราคาเป็นงานที่ใช้เวลานานและมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดได้ AI เชิงสร้างสรรค์สามารถสร้างเอกสารเหล่านี้โดยอัตโนมัติจากข้อมูล CRM, ข้อตกลงที่ผ่านมา, และการกำหนดค่าผลิตภัณฑ์, เพื่อให้มั่นใจในความถูกต้อง, ความสม่ำเสมอ, และความรวดเร็ว โดยไม่ต้องดึงตัวแทนออกจากการทำกิจกรรมที่สร้างรายได้
4. การคัดกรองและให้คะแนนคุณสมบัติของลูกค้าเป้าหมาย
แทนที่จะพึ่งพารูปแบบการให้คะแนนแบบคงที่เพียงอย่างเดียว AI เชิงสร้างสรรค์สามารถประมวลผลสัญญาณแบบเรียลไทม์จากหลายแหล่ง เช่น บันทึก CRM, กระทู้อีเมล, พฤติกรรมบนเว็บไซต์ และข้อมูลจากบุคคลที่สาม เพื่อประเมินคุณภาพของลีดได้อย่างยืดหยุ่น
สิ่งนี้ช่วยให้ทีมขายให้ความสำคัญกับโอกาสที่มีมูลค่าสูงสุดในเวลาที่เหมาะสม
💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ:ใช้เทมเพลตติดตามยอดขายจาก ClickUpเพื่อจัดระเบียบลูกค้าเป้าหมายทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว ใช้มุมมองที่กำหนดเอง เช่น มุมมองติดตามยอดขาย และมุมมองปริมาณยอดขายต่อเดือน เพื่อควบคุมเป้าหมายของคุณให้อยู่เหนือกว่า!
5. การสร้างเนื้อหาการขาย
ตัวแทนขายต้องการเนื้อหาคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง—เช่นการ์ดกลยุทธ์การขาย อีเมลติดตามผล สรุปกรณีศึกษา และแผ่นข้อมูลผลิตภัณฑ์แบบย่อ AI เชิงสร้างสรรค์สามารถร่างและปรับเนื้อหาเหล่านี้ได้ทันที โดยปรับให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายหรือขั้นตอนของการขายแต่ละช่วง
6. การพยากรณ์และข้อมูลเชิงลึกของโครงการ
แบบจำลองที่ขับเคลื่อนด้วย AI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการซื้อขายในอดีต ความเร็วของกระบวนการขายในปัจจุบัน และแนวโน้มของตลาดเพื่อสร้างการคาดการณ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้น ผู้นำฝ่ายขายจะมองเห็นภาพรวมว่าดีลใดเป็นไปได้จริง ดีลใดมีความเสี่ยง และจุดใดที่ต้องเข้าแทรกแซง ก่อนสิ้นไตรมาสอย่างมีประสิทธิภาพ
➡️ อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ AI เพื่อสร้างโอกาสทางการขายและขยายช่องทางการขายของคุณ
5 ตัวอย่างจริงของ AI สร้างสรรค์ในงานขาย
จากทีม SDR ของสตาร์ทอัพไปจนถึงองค์กรขายระดับ Fortune 500 บริษัทต่างๆ กำลังใช้ AI เชิงสร้างสรรค์ไม่ใช่เพียงเพื่อความแปลกใหม่ แต่เป็นเครื่องมือสร้างความแตกต่างในการแข่งขัน นี่คือตัวอย่างการใช้งานจริงที่แสดงให้เห็นว่า AI เชิงสร้างสรรค์กำลังสร้างผลกระทบที่วัดผลได้:
ขับเคลื่อนความสม่ำเสมอในการขายด้วย AI
การรักษาทีมขายขนาดใหญ่ให้ทำงานสอดคล้องและมีประสิทธิภาพไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณกำลังพูดถึงผู้ขายมากกว่า 1,200 คน เพื่อสร้างความสม่ำเสมอในการที่ทีมของพวกเขาเชื่อมต่อกับลูกค้าและติดตามประสิทธิภาพการทำงาน Cisco ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ AI เช่นOutreach.io
ก่อนยุคของ AI ผู้ขายของพวกเขากำลังจัดการกับเครื่องมือมากกว่า 30 ชนิด ตอนนี้ ทุกสิ่งที่พวกเขาต้องการ—ตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการดำเนินการ—อยู่ในแพลตฟอร์มเดียว ด้วยการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ ZoomInfo, LinkedIn Sales Navigator, และระบบภายในของ Cisco ตัวแทนขายสามารถดูพื้นที่ทั้งหมดของพวกเขา สร้างกลยุทธ์บัญชี และดำเนินการได้ทันที
พวกเขามีเวลาพบปะกับลูกค้าเพิ่มขึ้น, พวกเขาได้รับโอกาสมากขึ้น, พวกเขาสร้างโอกาสทางการขายเพิ่มขึ้น 9%, และพวกเขายังปิดการขายได้ในอัตราที่สูงขึ้น 5%
พวกเขามีเวลาพบปะกับลูกค้าเพิ่มขึ้น, พวกเขาได้รับโอกาสมากขึ้น, พวกเขาสร้างโอกาสทางการขายเพิ่มขึ้น 9%, และพวกเขายังปิดการขายได้ในอัตราที่สูงขึ้น 5%
เร่งระยะเวลาโครงการและปรับปรุงการตอบกลับ RFI ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
Beyond, บริษัทที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี, เชี่ยวชาญในการนำทางลูกค้าผ่านการเดินทางที่เปลี่ยนแปลงเพื่อใช้ประโยชน์จากพลังของ AI และโซลูชันบนคลาวด์. ด้วยการ นำเครื่องมือ AI มาใช้, Beyond ได้เร่งกระบวนการทำงานอย่างมีนัยสำคัญ.
พวกเขาสามารถ:
- คำถาม RFI มากถึง 80% ได้รับการตอบโดยอัตโนมัติด้วย AI
- ลดเวลาสำหรับร่างแรกของคำตอบ RFI
- ลดระยะเวลาจากบรีฟโครงการถึงเริ่มโครงการจากหลายเดือนเหลือเพียงไม่กี่สัปดาห์
- ศูนย์กลางห้าแห่งครอบคลุมเก้าเขตเวลาทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
สร้างแคมเปญที่ตรงเป้าหมายและให้ผลลัพธ์จริง
พระสงฆ์ร่วมมือกับ Google Gemini เพื่อช่วย Hatch สร้างแคมเปญโฆษณาที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลซึ่งให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม ผลลัพธ์ที่ได้น่าประทับใจ: อัตราการคลิกผ่านเพิ่มขึ้น 80% ผู้เข้าชมที่มีส่วนร่วมบนเว็บไซต์เพิ่มขึ้น 46% และต้นทุนต่อการซื้อลดลง 31% เมื่อเทียบกับแคมเปญอื่นๆ
แต่มันไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น การใช้ AI ทำให้กระบวนการทั้งหมดมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างมาก ลดเวลาที่ใช้จากแนวคิดไปจนถึงการเปิดตัวลง 50% และลดค่าใช้จ่ายของแคมเปญลงอย่างน่าทึ่งถึง 97% นี่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่า AI สามารถเปลี่ยนแปลงไม่เพียงแค่ประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังรวมถึงวิธีการสร้างและส่งมอบแคมเปญอีกด้วย
คุณเพียงแค่เริ่มต้นเท่านั้นหากคุณคิดถึงแต่การเพิ่มประสิทธิภาพเมื่อพูดถึงวิธีการที่คุณใช้ประโยชน์จาก AI
คุณเพียงแค่เริ่มต้นเท่านั้นหากคุณคิดถึงแต่การเพิ่มประสิทธิภาพเมื่อพูดถึงวิธีการที่คุณใช้ประโยชน์จาก AI
การทำให้ใบเสนอราคาเป็นอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
บริษัทกึ่งนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสีเขียวที่มีฐานอยู่ในประเทศเยอรมนีEnpalได้ปฏิวัติกระบวนการขายแผงโซลาร์เซลล์ด้วยการทำให้การสร้างใบเสนอราคาสำหรับลูกค้าที่มีศักยภาพเป็นไปโดยอัตโนมัติ ก่อนหน้านี้ การสร้างใบเสนอราคาเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานซึ่งต้องประเมินปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดหลังคาและจำนวนแผงโซลาร์เซลล์ที่ต้องการด้วยตนเอง
ด้วยการนำระบบอัตโนมัติมาใช้ Enpal สามารถลดเวลาที่ใช้ในการจัดทำใบเสนอราคาลงได้อย่างน่าทึ่งถึง 87.5% จากเดิม 120 นาที เหลือเพียง 15 นาทีเท่านั้น นี่เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของการใช้ระบบอัตโนมัติในการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพ และมอบบริการที่รวดเร็วแก่ลูกค้า
📮ClickUp Insight: 62% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราพึ่งพา เครื่องมือ AI แบบสนทนา เช่น ChatGPT และ Claude อินเทอร์เฟซที่คุ้นเคยของแชทบอทและความสามารถที่หลากหลาย—ในการสร้างเนื้อหา วิเคราะห์ข้อมูล และอื่นๆ—อาจเป็นเหตุผลที่ทำให้เครื่องมือเหล่านี้ได้รับความนิยมในบทบาทและอุตสาหกรรมที่หลากหลาย
อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้ต้องสลับไปยังแท็บอื่นทุกครั้งที่ต้องการถามคำถาม AI ค่าใช้จ่ายในการสลับการตั้งค่าและการสลับบริบทที่เกี่ยวข้องจะเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
แต่ไม่ใช่กับClickUp Brain หรอกนะ มันอยู่ใน Workspace ของคุณโดยตรง รู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ เข้าใจข้อความธรรมดา และให้คำตอบที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณอย่างสูง! สัมผัสประสบการณ์การทำงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 2 เท่ากับ ClickUp!
การสร้างป้ายโฆษณาอัจฉริยะที่สุดในโลก
PODS ได้ร่วมมือกับบริษัทโฆษณา Tombrasเพื่อสร้างสิ่งที่พวกเขาขนานนามว่า "ป้ายโฆษณาอัจฉริยะที่สุดในโลก" พวกเขาได้เปลี่ยนรถบรรทุกของ PODS ให้กลายเป็นป้ายโฆษณาที่สามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับทุกย่านในนิวยอร์กซิตี้ได้
โดยใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์ เช่น ตำแหน่ง, การจราจร, ระบบขนส่ง, และสภาพอากาศ ระบบได้ปรับเปลี่ยนอย่างไดนามิกเพื่อให้เหมาะกับแต่ละชุมชนของเมืองที่มีทั้งหมด 299 ชุมชน ในเวลาเพียง 29 ชั่วโมง แคมเปญนี้ได้เข้าถึงทุกชุมชน และสร้างหัวข้อข่าวที่ไม่ซ้ำกันมากกว่า 6,000 หัวข้อ พูดถึงการนำ AI และข้อมูลมาสร้างหัวข้อข่าวที่เหมาะกับบุคคลอย่างสูง!
➡️ อ่านเพิ่มเติม: วิธีตั้งเป้าหมายยอดขายอย่างมีประสิทธิภาพ (พร้อมตัวอย่าง 5 ข้อ)
เครื่องมือ AI สร้างสรรค์ที่ดีที่สุดสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการขาย
การขายในปัจจุบันไม่ได้เกี่ยวกับเครื่องมือมากเท่ากับการจัดการความซับซ้อน ตัวแทนขายต้องสลับใช้เครื่องมือต่างๆ สำหรับการหาลูกค้าใหม่ การติดต่อทางอีเมล การอัปเดต CRM การติดตามผล การสาธิต และการสร้างเนื้อหา
นั่นคือเหตุผลว่าทำไมการเลือกเครื่องมือการขายที่ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่เหมาะสมจึงไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของคุณสมบัติ แต่คือการค้นหาระบบที่สามารถรวมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในที่เดียว เครื่องมือที่ดีที่สุดไม่เพียงแต่สนับสนุนกระบวนการขายของคุณเท่านั้น แต่พวกมันยัง ดำเนินการ กระบวนการขายของคุณตั้งแต่ต้นจนจบ
แล้วในทางปฏิบัติจะเป็นอย่างไร? มาดูกัน!
ClickUp (แอปทุกอย่างสำหรับการขายที่มี AI)
ClickUpกำลังนิยามใหม่ว่าแพลตฟอร์มการขายสามารถเป็นอะไรได้บ้าง นี่คือ แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ที่รวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าไว้ด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น
สร้างขึ้นสำหรับทีมขายยุคใหม่ที่เบื่อกับการต้องเชื่อมต่อเครื่องมือต่างๆ เข้าด้วยกันแบบชั่วคราว และต้องการระบบที่เรียบง่ายและสามารถขยายตามการเติบโตของพวกเขาได้ ClickUp Salesมอบทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อจัดการวงจรการขายทั้งหมด
คุณสามารถสร้างและปรับแต่งกระบวนการทำงานของคุณในClickUp CRM ได้ตามต้องการ ติดตามทุกการติดต่อ คัดกรองลูกค้าที่มีศักยภาพ และทำการติดตามผลโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์มเลย ข้อมูลทั้งหมดของคุณจะถูกจัดเรียงและซิงค์ไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่รวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน และตอนนี้ ClickUp AI หรือ ClickUp Brain จะเข้ามาช่วยกำจัดงานที่น่าเบื่อในชีวิตประจำวันของคุณ
ด้วย AI ของ ClickUp คุณจะได้รับ:✅ การช่วยเหลือการเขียนและสรุปด้วย AI: สร้าง สรุป หรือเขียนอีเมลขาย ข้อเสนอ และบันทึกการประชุมใหม่ทันทีโดยใช้ AI ได้โดยตรงในภารกิจ เอกสาร หรือความคิดเห็น
✅ ผู้ช่วยในตัว: ถามคำถามเกี่ยวกับทุกสิ่งในพื้นที่ทำงานของคุณ (งาน, เอกสาร, แชท และแอปที่เชื่อมต่อ) และรับคำตอบทันทีที่เข้าใจบริบท—ไม่ต้องค้นหาด้วยตนเอง
✅ ผู้ช่วยจดบันทึกด้วย AI:เข้าร่วมการประชุมโดยอัตโนมัติ บันทึกเสียง ถอดความ และสรุปการสนทนา พร้อมดึงประเด็นสำคัญและขั้นตอนที่ต้องดำเนินการต่อเพื่อการติดตามผล
✅ AI มอบหมายและจัดลำดับความสำคัญ: มอบหมายงานให้กับตัวแทนขายที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติและกำหนดลำดับความสำคัญของงานตามบริบท ช่วยประหยัดเวลาและลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง
✅ AI Fields & Automations: กรอกข้อมูลใน CRM อัตโนมัติ (เช่น มูลค่าดีล, ขั้นตอน, หรือข้อมูลติดต่อ) และทำให้กระบวนการขายซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติด้วย AI
✅ การ์ด AI ในแดชบอร์ด: เพิ่มข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI แบบไดนามิกให้กับแดชบอร์ด—สรุปสถานะของกระบวนการ ขั้นตอนถัดไป อุปสรรค และอื่นๆ ด้วยคำสั่งที่กำหนดเอง
✅ การค้นหาและวิจัยบนเว็บ: ดึงข้อมูลการวิจัยหรือข้อมูลคู่แข่งจากเว็บได้ทันที พร้อมสรุปและจัดวางให้เหมาะสมกับกระบวนการขายของคุณ
✅ โมเดล AI ระดับพรีเมียม: เข้าถึงโมเดล AI ล่าสุด (เช่น GPT-4o, Claude 3. 7 Sonnet) สำหรับการเขียนขั้นสูง การวิเคราะห์ และการทำงานอัตโนมัติ—ไม่ต้องสมัครสมาชิกแยกต่างหาก
แต่สิ่งที่ทำให้ ClickUp แตกต่างอย่างแท้จริงคือระบบอัตโนมัติและเวิร์กโฟลว์อัจฉริยะ ด้วย ClickUp Automations และ AI Agents ระบบ CRM ของคุณสามารถกระตุ้นการดำเนินการอัจฉริยะตามพฤติกรรมของลีด—ย้ายดีลผ่านขั้นตอนในกระบวนการขายโดยอัตโนมัติ มอบหมายขั้นตอนถัดไปให้กับตัวแทนที่เหมาะสม และมั่นใจได้ว่าไม่มีโอกาสทางธุรกิจหลุดลอยไป AI Agents ยังสามารถแนะนำการดำเนินการที่ดีที่สุดถัดไป แนะนำช่วงเวลาที่ควรติดตามผล หรือแจ้งเตือนดีลที่ต้องการความสนใจ
ตั้งแต่การค้นหาลูกค้าใหม่ในระยะเริ่มต้น การวางแผนแคมเปญ การจัดการท่อธุรกิจ ไปจนถึงการปิดดีล ClickUp รวมทุกสิ่งไว้ในอินเทอร์เฟซเดียว
ไม่มีการสลับไปมา ไม่มีการแยกส่วน ไม่มีการพลาดขั้นตอน เพียงระบบขายที่เชื่อมต่ออย่างสมบูรณ์ ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมของคุณขายได้อย่างชาญฉลาดและรวดเร็วยิ่งขึ้น
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตที่พร้อมใช้งาน เช่นเทมเพลตแผนการขายของ ClickUp หรือเทมเพลต CRM การขายโดย ClickUpเพื่อเพิ่มโครงสร้างให้กับกระบวนการทำงานที่กำลังขยายตัวของคุณ
เครื่องมือ AI สร้างสรรค์ชั้นนำอื่น ๆ สำหรับการขาย
- StackAI: แพลตฟอร์มตัวแทน AI แบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถทำงานอัตโนมัติ เช่น การป้อนข้อมูล การรวบรวมเนื้อหา และการจัดหมวดหมู่ข้อมูล StackAI สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Snowflake และ Salesforce ช่วยให้ทีมขายสามารถปรับปรุงการดำเนินงานได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคมากนัก
- Tome เป็นแพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นโดยใช้ AI เป็นพื้นฐาน ซึ่งช่วยทีมขายและการตลาดในการสร้างการนำเสนอและเรื่องราวที่มีชีวิตชีวา Tome ใช้ AI แบบสร้างเนื้อหาเพื่อเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจ ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายสามารถนำเสนอและนำเสนอขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- อัลตา เป็นแพลตฟอร์มการขายด้วย AI ที่ไม่ต้องเขียนโค้ด ช่วยให้คุณอัตโนมัติการค้นหาลูกค้าเป้าหมาย การติดต่อ การค้นคว้าลูกค้า และการนัดหมาย มีห้องสมุดของตัวแทน AI ที่สร้างไว้ล่วงหน้า เช่น "เคที" สำหรับการค้นคว้าการขาย และ "ลูน่า" สำหรับการดำเนินงานด้านรายได้ ที่ทำงานร่วมกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Salesforce, HubSpot และ Slack ทำให้เหมาะสำหรับทีมขายที่มีทรัพยากรจำกัดที่ต้องการดำเนินการได้รวดเร็วขึ้นโดยไม่ต้องเพิ่มจำนวนพนักงาน
- Roger by Augment เป็น CRM ที่พัฒนาขึ้นโดยใช้ AI โดยเฉพาะ ออกแบบมาสำหรับทีมขายยุคใหม่ ช่วยลดความซับซ้อนในการจัดการขั้นตอนการทำงาน ทำการติดต่ออัตโนมัติผ่านอีเมลและ LinkedIn และติดตามดีลต่างๆ โดยใช้ข้อมูลน้อยที่สุด ด้วย UI ที่สะอาดตาและการทำงานอัตโนมัติที่ชาญฉลาด Roger เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการเลิกใช้ระบบ CRM ที่ยุ่งยาก
- Ciro Autopilot มุ่งเน้นการอัตโนมัติการขายขาออก สร้างรายชื่อลูกค้าเป้าหมายที่ตรงกลุ่มและจัดการลำดับการติดต่อ รวมถึงการโทรเย็นและอีเมล ด้วยการซิงค์กับ CRM และติดตามการมีส่วนร่วม Ciro ช่วยให้ตัวแทนขยายการเข้าถึงโดยไม่สูญเสียความเป็นส่วนตัว
- SnapADDY เป็นสตาร์ทอัพจากเยอรมนีที่ให้บริการเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมข้อมูลสำหรับระบบ CRM. มีคุณสมบัติเช่น การสแกนบัตรธุรกิจ, การเพิ่มข้อมูลผู้ติดต่ออัตโนมัติ, และการตรวจสอบข้อมูลแบบเรียลไทม์, ช่วยลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง และเพิ่มความถูกต้องของข้อมูลในกระบวนการขายแบบ B2B
- Warmer.ai ใช้ ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างบทนำและลำดับอีเมลที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลตามการปรากฏตัวออนไลน์ของแต่ละลูกค้าเป้าหมาย ด้วยการดึงข้อมูลจากโปรไฟล์ LinkedIn และกิจกรรมล่าสุด ทำให้ตัวแทนสามารถส่งข้อความที่มีบริบทสูงในปริมาณมากได้ ช่วยเพิ่มอัตราการเปิดและตอบกลับ
- 11x AI สร้าง ตัวแทนขาย AI ที่จัดการงานซ้ำๆ เช่น การคัดกรองลูกค้า การติดตามผล และการนัดหมายประชุม ตัวแทนเหล่านี้สามารถผสานการทำงานกับกระบวนการขายและระบบ CRM ที่มีอยู่ ช่วยทีมขนาดเล็กสามารถแข่งขันกับองค์กรขนาดใหญ่ได้
- Glyphic AI ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะด้านการขายโดยวิเคราะห์การโต้ตอบของลูกค้าและนำเสนอข้อมูลเชิงลึกโดยตรงภายในเครื่องมือ CRM เชื่อมโยงการสนทนา บันทึกการประชุม และอีเมล เพื่อช่วยให้ตัวแทนขายสามารถจัดลำดับความสำคัญของการดำเนินการที่เหมาะสมและปิดการขายได้เร็วขึ้น
- Sierra AI นำเสนอแพลตฟอร์ม AI สำหรับการสนทนาที่ช่วยให้บริษัทต่างๆ สร้างตัวแทนอัจฉริยะที่ตอบสนองลูกค้าได้โดยตรง แม้ว่าจะเริ่มต้นจากการมุ่งเน้นที่การสนับสนุนลูกค้า แต่กรณีการใช้งานได้ขยายไปสู่การเสริมศักยภาพการขาย—โดยอัตโนมัติในการตอบคำถามที่พบบ่อย, แนะนำผลิตภัณฑ์ และแม้กระทั่งการจัดการการสนทนากับลูกค้าที่เข้ามา
➡️ อ่านเพิ่มเติม: 10 กลยุทธ์การหาลูกค้าใหม่เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ
ทีมขายที่มีประสิทธิภาพสูงใช้ AI สร้างสรรค์อย่างไรที่แตกต่าง
|แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
|ลักษณะที่ปรากฏ
|ทำไมถึงได้ผล
|ใช้ AI เป็นเพื่อนร่วมทีม ไม่ใช่แค่เครื่องมือ
|ปรับใช้ผู้ช่วยขายเสมือนจริงสำหรับการจัดตารางเวลา การติดตามผล การอัปเดต CRM และการป้อนข้อมูล
|ปลดปล่อยตัวแทนจากการทำงานที่ซ้ำซาก ช่วยให้มีสมาธิมากขึ้นและลดข้อผิดพลาดจากการทำงานด้วยมือ
|ปรับแนวทางการขายของคุณใหม่โดยอิงจากข้อมูลเชิงลึก
|ให้ AI ระบุรูปแบบในประวัติการซื้อ พฤติกรรม และข้อมูลในอดีต เพื่อเป็นแนวทางสำหรับขั้นตอนต่อไป
|เพิ่มอัตราการปิดการขายโดยการปรับการติดต่อให้สอดคล้องกับเจตนาและความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า
|ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพการทำงาน ไม่ใช่แค่การทำให้เป็นระบบอัตโนมัติ
|ใช้เครื่องมือเช่น AI Notetaker และการติดตามผลอัตโนมัติเพื่อเร่งกระบวนการขาย
|เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของตัวแทนพร้อมคงไว้ซึ่งความเป็นกันเองในการสนทนากับลูกค้า
|ออกแบบสำหรับเส้นทางของลูกค้าทั้งหมด
|ปรับการเข้าถึงโดยใช้การวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของความชอบของผู้ซื้อและขั้นตอนการเดินทาง
|ปรับปรุงการมีส่วนร่วมและการปรับให้เป็นส่วนบุคคลในทุกจุดสัมผัส
|ทำให้ AI เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ของพนักงาน
|ผสานระบบอัจฉริยะเข้ากับการปฐมนิเทศ การให้คำปรึกษา และการสนับสนุนประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์
|ช่วยให้ตัวแทนขายสามารถปรับตัวได้เร็วขึ้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมขวัญกำลังใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
|ตรวจจับโอกาสที่มีแนวโน้มได้เร็วขึ้นด้วยการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์
|รวมข้อมูล CRM, กิจกรรมบนเว็บ และข้อมูลเชิงลึกด้านพฤติกรรม เพื่อนำเสนอโอกาสทางธุรกิจที่เหมาะสมสูงสุด
|ช่วยให้ทีมจัดลำดับความสำคัญได้ดีขึ้น, ย่นระยะเวลาการขาย, และเพิ่มความเร็วของท่อการขาย
|สร้างแคมเปญการขายที่เน้นบริการและสามารถปรับตัวได้
|สร้างเนื้อหาและลำดับที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งพัฒนาตามพฤติกรรมของลูกค้าแบบเรียลไทม์
|รักษาการสื่อสารให้สดใหม่ ตรงประเด็น และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าแต่ละราย
|ขจัดงานป้อนข้อมูลด้วยมือในทุกขั้นตอน
|กรอกข้อมูลอัตโนมัติ อัปเดตสถานะ และซิงค์บันทึกโดยใช้ AI ภายในพื้นที่ทำงานของคุณ
|ลดภาระงานด้านการบริหารและรับประกันข้อมูลที่ถูกต้องยิ่งขึ้นสำหรับการวิเคราะห์และการคาดการณ์
|ให้ AI นำทางสู่การดำเนินการที่ดีที่สุดถัดไป
|ใช้การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อแนะนำการติดตามผล, แนะนำเนื้อหา, และแจ้งเตือนดีลที่มีความเสี่ยง
|ขับเคลื่อนประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอและลดการคาดเดาในช่วงเวลาที่มีความกดดันสูง
|ใช้ AI เพื่อเสริมสร้าง—ไม่ใช่ทดแทน—ความสัมพันธ์
|มุ่งเน้นไปที่วิธีที่ AI ช่วยให้มีเวลามากขึ้นสำหรับการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ไม่ใช่ลดเวลาลง
|ปกป้องความไว้วางใจและเสริมสร้างความสัมพันธ์ตลอดประสบการณ์ของลูกค้า
➡️ อ่านเพิ่มเติม: 10 แม่แบบช่องทางการขายเพื่อสร้างลูกค้าเป้าหมายมากขึ้น
ความท้าทายและข้อพิจารณาทางจริยธรรมของปัญญาประดิษฐ์ในด้านการขาย
ในขณะที่ AI สร้างสรรค์มอบข้อได้เปรียบอย่างมากในด้านการขาย—ตั้งแต่การอัตโนมัติงานประจำไปจนถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการปรับแต่งส่วนบุคคล—การผสานรวมก็ไม่ได้ปราศจากความท้าทาย
ผู้นำด้านการขายในปัจจุบันถูกคาดหวังให้สามารถนำพาองค์กรผ่านชุดของข้อพิจารณาด้านการดำเนินงาน เทคโนโลยี และจริยธรรม เพื่อให้การนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ประสบความสำเร็จและมีความรับผิดชอบ
1. ความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล
การใช้ AI ในงานขายต้องพึ่งพาข้อมูลเป็นอย่างมาก—ข้อมูลลูกค้า, ข้อมูลพฤติกรรม, และข้อมูลการขาย—ซึ่งทั้งหมดล้วนมีความสำคัญต่อความสามารถของ AI ในการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดและสร้างเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล
อย่างไรก็ตาม การพึ่งพาข้อมูลที่ละเอียดอ่อนจำนวนมากนี้ก่อให้เกิดความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูล องค์กรขายต้องมั่นใจว่าพวกเขากำลังปฏิบัติตามกฎระเบียบความเป็นส่วนตัวที่เข้มงวด เช่น GDPR, CCPA และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลในระดับภูมิภาคอื่นๆ
ผลกระทบทางจริยธรรม: ทีมขายต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ลูกค้าเกี่ยวกับข้อมูลที่ถูกนำมาใช้ และให้ทางเลือกแก่ลูกค้าในการเลือกไม่ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลในกรณีที่สามารถทำได้ การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไม่ถูกต้องอาจไม่เพียงแต่ทำลายความไว้วางใจเท่านั้น แต่ยังอาจนำไปสู่ผลกระทบทางกฎหมายที่มีค่าใช้จ่ายสูงได้
2. อคติและความยุติธรรมของปัญญาประดิษฐ์
แบบจำลอง AI สร้างสรรค์ แม้จะมีพลังมากเพียงใด ก็จะมีประสิทธิภาพเพียงเท่าข้อมูลที่ใช้ฝึกฝนเท่านั้น หากระบบ AI ได้รับข้อมูลที่มีอคติหรือไม่สมบูรณ์ อาจทำให้กระบวนการขายมีอคติโดยไม่ตั้งใจ
ตัวอย่างเช่น หากเครื่องมือ AI ได้รับการฝึกฝนจากข้อมูลการขายที่เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มประชากรหรือประเภทสินค้าบางกลุ่ม เครื่องมืออาจให้ความสำคัญกับลูกค้าเป้าหมายเหล่านั้นมากกว่ากลุ่มอื่น ส่งผลให้การเข้าถึงลูกค้าเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายและตอกย้ำความไม่เท่าเทียมกัน
ผลกระทบทางจริยธรรม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือ AI ได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอในด้านความเป็นธรรมและการมีส่วนร่วมของทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยการแก้ไขอคติในชุดข้อมูล AI จะสามารถตัดสินใจได้อย่างสมดุลมากขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายและลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้น
3. การพึ่งพาการทำงานอัตโนมัติมากเกินไป
แม้ว่า AI สามารถทำให้กระบวนการขายหลายอย่างเป็นอัตโนมัติได้ แต่ก็มีเส้นบางๆ ระหว่างการเพิ่มประสิทธิภาพกับการสูญเสียความสัมผัสของมนุษย์ การพึ่งพา AI มากเกินไปอาจทำให้การโต้ตอบกับลูกค้ารู้สึกไม่เป็นส่วนตัว ซึ่งอาจนำไปสู่การขาดความไว้วางใจ
หาก อีเมลหรือการนำเสนอขาย ที่สร้างโดย AIถูกใช้มากเกินไปโดยไม่มีการแทรกแซงจากมนุษย์อย่างแท้จริง ลูกค้าอาจรู้สึกเหมือนกำลังติดต่อกับหุ่นยนต์มากกว่าผู้เชี่ยวชาญด้านการขายที่มีความรู้
ผลกระทบทางจริยธรรม: ทีมขายควรใช้ AI เป็นเครื่องมือเสริม ไม่ใช่ทดแทนความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับลูกค้า ความโปร่งใสในการใช้ AI เช่น การแจ้งให้ลูกค้าทราบเมื่อพวกเขากำลังโต้ตอบกับระบบ AI สามารถช่วยรักษาความไว้วางใจได้
4. ความโปร่งใสและความรับผิดชอบ
ปัญญาประดิษฐ์ในด้านการขายอาจตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า เช่น การจัดลำดับความสำคัญของลีด หรือการกำหนดเนื้อหาของข้อความติดต่อ
อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจเหล่านี้มักเกิดขึ้นภายในกรอบการทำงานแบบ "กล่องดำ" ซึ่งทำให้ทีมขายและลูกค้าไม่สามารถเข้าใจได้อย่างเต็มที่ว่า AI มาถึงข้อสรุปได้อย่างไร
ผลกระทบทางจริยธรรม: โปร่งใสเกี่ยวกับวิธีการตัดสินใจ ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายควรสามารถอธิบายได้ว่าทำไมลูกค้าบางรายจึงได้รับการจัดลำดับความสำคัญหรือทำไมจึงสร้างเนื้อหาเฉพาะขึ้นมา นอกจากนี้ องค์กรจำเป็นต้องกำหนดมาตรการความรับผิดชอบที่ชัดเจนเพื่อป้องกันและแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดจากการดำเนินการที่ขับเคลื่อนด้วย AI
5. ความกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียงาน
ศักยภาพของ AI ในการทำงานอัตโนมัติหลายงานที่เคยทำโดยพนักงานขายมนุษย์ได้จุดประกายความกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียงาน งานธุรการที่ซ้ำซากจำเจ เช่น การป้อนข้อมูล การคัดกรองลูกค้าเป้าหมาย และการติดตามผลทางอีเมล สามารถทำงานอัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย แต่ความกลัวคือสิ่งนี้อาจลดโอกาสในการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับตำแหน่งงานขายระดับเริ่มต้น
ผลกระทบทางจริยธรรม: แทนที่จะมาแทนที่งาน AI ควรนำมาใช้เพื่อเสริมศักยภาพของทีมขาย การฝึกอบรมและโปรแกรมเพิ่มทักษะมีความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายสามารถปรับตัวเข้ากับบทบาทใหม่ในสภาพแวดล้อมที่ได้รับการเสริมด้วย AI ได้
ในสถานการณ์ที่สมบูรณ์แบบ AI ควรช่วยให้พนักงานสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีมูลค่าสูงกว่า เช่น การสร้างความสัมพันธ์และการวางกลยุทธ์ แทนที่จะเป็นการกำจัดงานทั้งหมด
➡️ อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ AI สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล (กรณีศึกษาและเครื่องมือ)
เพิ่มพลังยอดขายของคุณด้วย ClickUp
ปัญญาประดิษฐ์กำลังเขียนกฎใหม่ของการขาย แต่ความจริงก็คือ เครื่องมือที่กระจัดกระจายและระบบอัตโนมัติที่ยังไม่สมบูรณ์จะไม่ช่วยให้คุณก้าวหน้าได้ หากต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง คุณจำเป็นต้องมีปัญญาประดิษฐ์ที่ผสานอยู่ในทุกสิ่งที่คุณทำ
นั่นคือจุดที่ ClickUp เข้ามาช่วย
ในฐานะแอป Everything App สำหรับการทำงาน ClickUp ได้นำ AI มาเป็นแกนหลักของกระบวนการขายทั้งหมดของคุณ ตั้งแต่การเขียนอีเมลหาลูกค้าใหม่ การสร้างคู่มือการขาย ไปจนถึงการติดตามผลอัตโนมัติและการคาดการณ์ยอดขายแบบเรียลไทม์ ไม่ต้องสลับแท็บอีกต่อไป เพียงแพลตฟอร์มเดียวที่ทรงพลัง ซึ่งทีมของคุณจะทำงานได้อย่างชาญฉลาด เร็วขึ้น และสำเร็จจริง
หากคุณจริงจังกับการขยายยอดขายด้วย AI อย่าเพียงแค่ติดตั้งเพิ่มเข้าไป แต่ให้ผสานมันเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ
✅เริ่มต้นกับ ClickUp วันนี้— ที่ซึ่ง AI มาบรรจบกับทุกสิ่งที่คุณทำ