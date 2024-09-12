วิธีสร้างและใช้การ์ดกลยุทธ์การขาย (พร้อมตัวอย่าง)

คุณกำลังอยู่ในช่วงสำคัญของการนำเสนอขายที่จะเปลี่ยนเกม เมื่อมีข้อโต้แย้งที่ท้าทายเกิดขึ้นและคุกคามที่จะทำให้ทุกอย่างพังทลาย
ตอนนี้ คุณมีสองทางเลือก: รีบหาคำตอบและเสี่ยงที่จะสูญเสียสัญญา หรือยืนหยัดอย่างมั่นคงด้วยคำตอบที่เตรียมมาอย่างดีซึ่งนำเสนอจุดขายเฉพาะของผลิตภัณฑ์ของคุณ (USPs) ในแง่ที่ดีที่สุด
ชัดเจนว่าตัวเลือกที่สองเป็นการเคลื่อนไหวที่มีกลยุทธ์มากกว่า แต่คุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าทีมขายของคุณพร้อมเสมอที่จะตัดสินใจเช่นนั้น?
นั่นคือจุดที่การ์ดกลยุทธ์การขายมีคุณค่าอย่างยิ่ง เครื่องมือสำคัญเหล่านี้มอบข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นให้กับทีมขายของคุณ เพื่อรับมือกับข้อโต้แย้ง ชี้ให้เห็นจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ และช่วยให้ทีมขายปิดการขายได้มากขึ้น
แต่ไม่ใช่ทุกการ์ดการต่อสู้ที่ถูกสร้างขึ้นมาเท่าเทียมกัน. เพื่อให้ตัวแทนขายของคุณมีพลังอย่างแท้จริง คุณต้องสร้างการ์ดการต่อสู้ที่พวกเขาสามารถไว้วางใจและพึ่งพาได้ในทุกสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูง.
พร้อมที่จะเรียนรู้วิธีแล้วหรือยัง? มาเริ่มต้นกันและเปลี่ยนกระบวนการขายของคุณเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้
อะไรคือบัตรสงครามการขาย?
การ์ดกลยุทธ์การขาย เป็นเอกสารที่กระชับและสามารถนำไปใช้ได้ทันที ซึ่งช่วยให้ทีมขายมีข้อมูลสำคัญ ในระหว่างการโทรหรือการประชุม คู่มืออ้างอิงอย่างรวดเร็วนี้รวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ, ผลิตภัณฑ์, ภูมิทัศน์ของตลาด, ปัญหาของลูกค้า, และการวิเคราะห์คู่แข่งไว้ในที่เดียว
ด้วยการให้การเข้าถึงความรู้ที่สำคัญนี้ได้ทันที การ์ดกลยุทธ์ช่วยให้ตัวแทนขายของคุณสามารถทำผลงานได้ยอดเยี่ยมในทุกการสนทนา นั่นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้ซื้อถึง 58%เชื่อว่าตัวแทนขายมักไม่สามารถตอบคำถามของพวกเขาได้ตรงประเด็น
การ์ดการต่อสู้ที่ออกแบบมาอย่างดีช่วยเชื่อมช่องว่างนี้ ทำให้ทีมของคุณมีความมั่นใจและข้อมูลที่จำเป็นในการตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความไว้วางใจกับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า
ประโยชน์ของการใช้บัตรต่อสู้การขาย
การนำการ์ดกลยุทธ์การขายมาใช้ในกลยุทธ์การขายของคุณ จะเปลี่ยนประสิทธิภาพของทีมคุณ และเพิ่มความสามารถในการแก้ไขปัญหาทุกโอกาสได้อย่างแม่นยำ นี่คือเหตุผลที่การ์ดกลยุทธ์ช่วยในกระบวนการขาย:
- เพิ่มประสิทธิภาพ: ให้ทีมขายของคุณสามารถเข้าถึงคำตอบที่เตรียมไว้ล่วงหน้าและข้อความมาตรฐานได้อย่างรวดเร็ว การเตรียมตัวนี้ช่วยให้พวกเขารักษาความสงบภายใต้ความกดดันได้มากขึ้น ทำให้พวกเขาใช้เวลาค้นหาข้อมูลน้อยลง และมีเวลาขายมากขึ้น
- เหนือกว่าคู่แข่ง: เสริมความแข็งแกร่งให้ทีมขายของคุณด้วยข้อมูลเชิงลึกที่คมชัดและทันสมัย เน้นจุดแข็งที่เหนือกว่าคู่แข่ง การวิเคราะห์คู่แข่งอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้พวกเขาสามารถแยกความแตกต่างของผลิตภัณฑ์และยกระดับกลยุทธ์การตลาดสินค้าของคุณ นำไปสู่การเพิ่มอัตราการชนะในการแข่งขัน
- ปรับปรุงการเจรจาเรื่องราคา: ให้ข้อมูลราคาที่ชัดเจนและมีโครงสร้างที่ช่วยให้ตัวแทนขายของคุณสามารถนำทางผ่านการสนทนาที่ละเอียดอ่อนได้อย่างง่ายดาย ความโปร่งใสนี้ช่วยสร้างความไว้วางใจกับลูกค้าที่มีศักยภาพและเร่งการปิดการขาย
- ปรับปรุงความสามารถในการปรับตัว: รักษาความคล่องตัวของทีมคุณด้วยการ์ดกลยุทธ์ที่อัปเดตซึ่งมีแนวโน้มตลาดล่าสุด ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และเรื่องราวความสำเร็จของลูกค้า เพื่อให้มั่นใจว่าตัวแทนขายของคุณมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่สุดอยู่เสมอ
- เข้าใจโปรไฟล์ลูกค้า: มอบข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับความต้องการ ความปรารถนา และจุดเจ็บปวดของลูกค้า แนวทางนี้ช่วยให้ทีมของคุณสามารถนำเสนอโซลูชันที่ปรับให้เหมาะสมซึ่งตรงใจผู้ซื้อที่มีศักยภาพและกลุ่มเป้าหมายของคุณ พร้อมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
- เพิ่มประสิทธิภาพการฝึกอบรม: ใช้การ์ดการต่อสู้เป็นเครื่องมือฝึกอบรมเพื่อเร่งเวลาการปรับตัวของตัวแทนขายใหม่
กระตือรือร้นที่จะยกระดับเกมการ์ดต่อสู้การขายของคุณหรือไม่? มาดูองค์ประกอบสำคัญที่เปลี่ยนการ์ดต่อสู้การขายพื้นฐานให้กลายเป็นเครื่องมือเสริมการขายที่ทรงพลังเพื่อความสำเร็จกันเถอะ
คุณสมบัติหลักของการ์ดกลยุทธ์การขายที่ประสบความสำเร็จ
การ์ดกลยุทธ์การขายที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับสองสิ่งสำคัญ: ข้อมูลที่ยอดเยี่ยมและความรวดเร็วที่ทีมของคุณสามารถค้นหาได้ นั่นคือเหตุผลที่คุณต้อง ออกแบบการ์ดกลยุทธ์ของคุณให้สแกนได้อย่างรวดเร็ว—เพราะทุกวินาทีในการโทรขายมีความสำคัญ
แต่การเข้าถึงอย่างรวดเร็วเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น เพื่อให้การ์ดต่อสู้ของคุณสร้างผลลัพธ์ได้จริง ควรรวมสิ่งสำคัญเหล่านี้ไว้ด้วย:
- คำถามที่พบบ่อย: รวมคำตอบที่ชัดเจนและกระชับสำหรับคำถามที่พบบ่อยที่สุดจากลูกค้า
- จุดเจ็บปวดและวิธีแก้ไข: ระบุความท้าทายหลักของผู้ใช้พร้อมคำตอบที่สามารถนำไปปฏิบัติได้เพื่อให้การสนทนายังคงมีจุดมุ่งหมาย
- ข้อเสนอคุณค่าที่โดดเด่น: ระบุจุดเด่นที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณแตกต่างจากคู่แข่ง มอบความได้เปรียบให้กับทีมขายในสถานการณ์การแข่งขัน
- ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล: สนับสนุนคำกล่าวของคุณด้วยข้อเท็จจริงที่มั่นคง ข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบ และสถิติเพื่อเสริมสร้างข้อความของคุณและสร้างความน่าเชื่อถือ
เมื่อคำนึงถึงคุณสมบัติหลักเหล่านี้แล้ว มาสำรวจประเภทต่างๆ ของการ์ดกลยุทธ์การขาย และวิธีที่คุณสามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับสถานการณ์การขายเฉพาะได้
ประเภทของการ์ดกลยุทธ์การขาย (6 ใบที่ต้องมี + โบนัสการเล่นพิเศษ)
ในการขาย ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าสองครั้งที่เหมือนกัน การใช้วิธีการแบบเดียวกันกับทุกคนจะไม่ได้ผลเมื่อต้องรับมือกับความต้องการของลูกค้าที่มีเอกลักษณ์ แรงกดดันจากคู่แข่ง และข้อโต้แย้งต่างๆ
นั่นคือเหตุผลที่คุณต้องมีบัตรการต่อสู้เพื่อการจัดการโครงการขายที่มีประสิทธิภาพ ใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อเตรียมตัวแทนขายของคุณให้พร้อมด้วยข้อโต้แย้งที่น่าเชื่อถือที่สุดและประเด็นการสนทนาที่สำคัญในทุกการสนทนา
นี่คือรายละเอียดของประเภทบัตรการต่อสู้ทางการขายที่จำเป็น:
1. บัตรต่อสู้กับคู่แข่ง
ด้วยผู้นำด้านการขายถึง 57%ที่ระบุว่ามีคู่แข่งเพิ่มขึ้น การรู้จักคู่แข่งของคุณอย่างทะลุปรุโปร่งจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง การ์ดกลยุทธ์แข่งขันกับคู่แข่งจะมอบข้อได้เปรียบทางการแข่งขันที่จำเป็นให้กับทีมของคุณ เพื่อให้สามารถโดดเด่นเหนือคู่แข่งในทุกการสนทนา
ตัวอย่างเช่น หากลูกค้าที่มีศักยภาพตั้งคำถามเกี่ยวกับราคาของคุณและอ้างข้อเสนอที่ต่ำกว่าของคู่แข่ง บัตรกลยุทธ์ของคุณจะช่วยให้ทีมขายสามารถเปลี่ยนทิศทางการสนทนาได้ ด้วยการเน้นที่ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ที่เหนือกว่าของผลิตภัณฑ์ของคุณ พวกเขาสามารถเปลี่ยนการสนทนาจากเรื่องต้นทุนไปสู่คุณค่าในระยะยาว ทำให้การเจรจาดำเนินต่อไปได้
2. บัตรการต่อสู้ชนะ/แพ้
การ์ดแข่งขันเหล่านี้ช่วยให้คุณระบุได้อย่างรวดเร็วว่าทำไมบริษัทของคุณจะชนะเหนือคู่แข่งหรือล้มเหลว ด้วยสิ่งนี้ ตัวแทนขายของคุณจะสามารถ นำทางผ่านจุดแข็งและจุดอ่อนของคู่แข่ง เปลี่ยนความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นให้กลายเป็นโอกาส
ตัวอย่างเช่น หากจุดแข็งของคู่แข่งของคุณคืออินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย บัตรกลยุทธ์ของคุณควรโต้ตอบด้วยหลักฐานที่ชัดเจน อาจเน้นย้ำว่าคุณสมบัติการปรับแต่งขั้นสูงของคุณมอบความยืดหยุ่นที่อินเทอร์เฟซแบบง่ายไม่สามารถเทียบได้ โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจที่มีความต้องการซับซ้อน
3. บัตรการต่อสู้ของสินค้า
ต่างจากบัตรแข่งขันแบบแข่งขัน บัตรแข่งขันผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดจะมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ทำให้โซลูชันของคุณเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ บัตรเหล่านี้จะมอบข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ต้องการ, กรณีการใช้งาน, และจุดขายที่เป็นเอกลักษณ์ (USPs) ให้กับทีมขายของคุณ โดยเชื่อมโยงสิ่งเหล่านี้กับความต้องการของลูกค้าโดยตรง
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังขายเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวระดับไฮเอนด์ บัตรการต่อสู้ของผลิตภัณฑ์ของคุณจะเน้นมากกว่าความทนทาน มันจะมุ่งเน้นไปที่ประโยชน์ในโลกแห่งความเป็นจริง เช่น ประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่ช่วยลดค่าสาธารณูปโภค หรือการออกแบบที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้การเตรียมอาหารสำหรับครอบครัวที่ยุ่งง่ายขึ้น
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ใช้การ์ดต่อสู้ที่เน้นข้อเสนอในสำรับของคุณเพื่อแนวทางที่ครอบคลุมมากขึ้น แตกต่างจากการ์ดต่อสู้การขายที่เน้นผลิตภัณฑ์ซึ่งมุ่งเน้นไปที่สินค้าแต่ละชิ้น การ์ดข้อเสนอจะชี้ให้เห็นว่าชุดผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของคุณทำงานร่วมกันอย่างไรเพื่อมอบคุณค่าที่ไม่มีใครเทียบได้
4. บัตรต่อสู้การจัดการข้อโต้แย้ง
การคัดค้านเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการขายที่เป็นธรรมชาติ แต่การแก้ไขปัญหาของทีมคุณคือความแตกต่างระหว่างการชนะหรือแพ้สัญญา การวิจัยแสดงให้เห็นว่า64% ของลูกค้าจะมีแนวโน้มที่จะซื้อมากขึ้นเมื่อปัญหาของพวกเขาได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ
นั่นคือจุดที่การ์ดต่อสู้การจัดการข้อโต้แย้งเข้ามามีบทบาท การ์ดเหล่านี้ช่วยเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานขาย ด้วยการตอบสนองและข้อโต้แย้งที่ตรงจุด เพื่อเอาชนะข้อโต้แย้งที่ลูกค้ามักใช้บ่อย
ตัวอย่างเช่น หากลูกค้าเป้าหมายกังวลเกี่ยวกับความทนทานของอุปกรณ์ก่อสร้างของคุณในสภาพอากาศที่รุนแรง บัตรกลยุทธ์ของคุณควรให้คำตอบที่ชัดเจนโดยตรง เน้นคุณสมบัติเช่นวัสดุที่เสริมความแข็งแรงและเรื่องราวจากลูกค้าเพื่อแก้ไขข้อกังวล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างการเจรจา
💡โปร ทิป: เพื่อพัฒนาการ์ดต่อสู้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้เริ่มต้นด้วยการระบุปัญหาหลักและความต้องการของลูกค้าเป้าหมายของคุณ ใช้เครื่องมือภาพเช่นกระดานไวท์บอร์ดเพื่อระดมความคิดและจัดระเบียบแนวคิดเหล่านี้ พิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ความหงุดหงิด ความท้าทาย และความปรารถนาของพวกเขา สิ่งนี้จะช่วยให้คุณปรับแต่งการ์ดต่อสู้ให้ตรงกับข้อกังวลเฉพาะของลูกค้าและแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณนำเสนอโซลูชันที่เป็นเอกลักษณ์อย่างไร
5. บัตรต่อสู้เฉพาะอุตสาหกรรม
บัตรต่อสู้เฉพาะอุตสาหกรรมที่ออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาและความต้องการเฉพาะของอุตสาหกรรมต่าง ๆ บัตรเหล่านี้ช่วยให้ตัวแทนขายของคุณสามารถสื่อสารในภาษาของอุตสาหกรรมนั้น ๆ ได้ พร้อมให้ข้อมูลการปฏิบัติตามข้อกำหนดและประโยชน์ที่เหมาะกับอุตสาหกรรมนั้น ๆ ที่ทำให้ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเกิดความสนใจ
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าทีมของคุณกำลังนำเสนอโซลูชันบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับบริษัทอาหารและเครื่องดื่ม การ์ดที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมนี้จะช่วยเน้นย้ำถึงความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์กับกฎระเบียบด้านความปลอดภัยของอาหาร และวิธีที่ผลิตภัณฑ์ช่วยลดรอยเท้าคาร์บอนของบริษัท
6. การ์ดต่อสู้ตามบุคลิกภาพ
การปรับแต่งให้เหมาะกับบุคคลเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการกระตุ้นการมีส่วนร่วมทางการขายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีลูกค้าถึง 72%ที่ต้องการรับข้อความที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของพวกเขา บัตรเหล่านี้ให้ข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับ บุคลิกของผู้ซื้อที่แตกต่างกัน—ผู้ที่คำนึงถึงงบประมาณ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี หรือผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้ตัวแทนขายของคุณสามารถส่งข้อความที่เหมาะสมได้ทุกครั้ง
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังขายโซลูชันซอฟต์แวร์ B2B การ์ดต่อสู้บุคลิกภาพสำหรับผู้ซื้อที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีจะเน้นที่ฟีเจอร์ขั้นสูงและความสามารถในการผสานรวม ในขณะเดียวกัน ผู้ซื้อที่คำนึงถึงงบประมาณจะสนใจการประหยัดต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนมากกว่า
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ต้องการยกระดับการปรับแต่งให้เหนือกว่าเดิมหรือไม่? การ์ดกลยุทธ์เฉพาะกลุ่มเป้าหมายคือตัวเลือกที่ใช่สำหรับคุณ ต่างจากการ์ดบุคลิกภาพที่มุ่งเป้าไปยังกลุ่มผู้ซื้อในวงกว้าง การ์ดกลยุทธ์เฉพาะกลุ่มเป้าหมายจะเน้นไปที่ลูกค้าที่มีศักยภาพเพียงรายเดียวโดยเฉพาะ การ์ดนี้จะให้ข้อมูลเชิงลึกที่ตรงกับธุรกิจหรือผู้มีอำนาจตัดสินใจรายนั้นโดยเฉพาะ ช่วยให้คุณสามารถนำเสนอที่ตรงจุดและตอบโจทย์ปัญหาของพวกเขาได้อย่างแท้จริง
การ์ดต่อสู้แบบดั้งเดิมเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่ทรงพลัง เป็นแกนหลักของกลยุทธ์การขายที่ประสบความสำเร็จ แต่เพื่อให้ได้เปรียบในการแข่งขันในทุกสถานการณ์การขาย ให้เพิ่มการ์ดต่อสู้ต่อไปนี้เข้าไปในคลังการ์ดต่อสู้ของคุณ:
- การ์ดข่าวอุตสาหกรรม: รักษาทีมของคุณให้ล้ำหน้าอยู่เสมอด้วยแนวโน้มและข้อมูลเชิงลึกของตลาดล่าสุด ทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นทางเลือกอันดับหนึ่งในอุตสาหกรรม
- การ์ดกลยุทธ์การขายเพิ่ม/ABM: เสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมขายของคุณด้วยกลยุทธ์การขายเพิ่มและการตลาดแบบมุ่งเป้าบัญชี เพื่อค้นหาโอกาสการเติบโตและเพิ่มรายได้สูงสุด
- การ์ดต่อสู้คำรับรองจากลูกค้า: ใช้พลังของหลักฐานทางสังคมโดยการรวมเรื่องราวความสำเร็จและคำรับรองจากลูกค้าที่สอดคล้องกับลูกค้าเป้าหมาย
- การ์ดกลยุทธ์การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่: เตรียมทีมขายของคุณด้วยข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ—ประโยชน์, คุณสมบัติ, และกลุ่มเป้าหมาย—เพื่อการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่ง
ตอนนี้ที่คุณได้เข้าใจพื้นฐานแล้ว มาเจาะลึกในรายละเอียดของการสร้างสิ่งที่จะเปลี่ยนเกมเหล่านี้กันเถอะ!
วิธีสร้างบัตรการต่อสู้ทางการขาย: 10 ขั้นตอนที่พิสูจน์แล้วเพื่อความสำเร็จ
การสร้างการ์ดกลยุทธ์การขายที่มีประสิทธิภาพนั้นเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือที่มีความเคลื่อนไหวและสามารถนำไปใช้ได้จริง ซึ่งทีมของคุณสามารถไว้วางใจได้ในทุกการนำเสนอ เพื่อทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้น คุณต้องการมากกว่าแค่ข้อมูลลูกค้า—คุณต้องการเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการขายที่ช่วยให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่พวกเขาทำได้ดีที่สุด: การปิดการขาย
นั่นคือจุดที่ ClickUp โดดเด่นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการและการขายที่ทรงพลังนี้มอบทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อจัดการกระบวนการขายทั้งหมดของคุณ
ตั้งแต่การสร้างการ์ดต่อสู้ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ไปจนถึงการแจกจ่ายและอัปเดต ClickUp นำเสนอคุณสมบัติการจัดการที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เพื่อให้มั่นใจว่าทีมขายของคุณพร้อมที่จะชนะเสมอ
นี่คือวิธีที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น:
ขั้นตอนที่ 1: เริ่มต้นด้วยภาพรวมบริษัทที่ชัดเจน
เริ่มต้นการต่อสู้ของคุณด้วยฐานที่มั่นคง—ให้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับตัวตนของบริษัทแก่ตัวแทนขายของคุณ รวมภารกิจ, วิสัยทัศน์, ค่านิยม, และจุดเด่นของคุณเพื่อช่วยให้ทีมขายของคุณสามารถปรับการนำเสนอให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กว้างขึ้นของบริษัท และสร้างความน่าเชื่อถือ
ใช้ClickUp Docsเพื่อสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นภาพรวมของบริษัทหรือรายละเอียดสำคัญอื่น ๆ บนการ์ดกลยุทธ์ของคุณ
เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณ สร้างเอกสารที่มีชีวิตชีวาซึ่งคุณสามารถอัปเดตและแชร์ได้อย่างง่ายดายทั่วทั้งทีมขายของคุณ คุณสมบัติการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และการควบคุมเวอร์ชันช่วยให้ทุกคนมีข้อมูลล่าสุดอยู่ในมือ
เพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เชื่อมต่อทีมของคุณกับClickUp Brain เครื่องมือ AI แบบครบวงจรสำหรับการจัดทำเอกสารและการวิจัยเครื่องมือนี้จะ วิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้ ข้อมูลเชิงลึกของคู่แข่ง และแนวโน้มตลาด เพื่อสร้างเนื้อหาที่โน้มน้าวใจและปรับให้เหมาะสม สำหรับบัตรกลยุทธ์การขายของคุณ
ไม่ว่าจะเป็นการสร้างข้อความส่วนตัวหรือเน้นประเด็นสำคัญในการสนทนา ClickUp Brain ช่วยทำให้กระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่น นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นวิกิได้อีกด้วย และทำให้ทีมของคุณเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกันได้ทันที เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน และเพิ่มประสิทธิผลในการขายของคุณ
ขั้นตอนที่ 2: กำหนดความต้องการและเป้าหมายของคุณ
แต่ละทีมขาย ไม่ว่าจะทำงานทางไกลหรืออยู่ในสำนักงาน มีปัญหาเฉพาะตัว ดังนั้นให้เริ่มต้นด้วยการถามตัวเองว่า:
- พนักงานขายใหม่จำเป็นต้องเรียนหลักสูตรเร่งรัดเกี่ยวกับสินค้าของคุณหรือไม่?
- มันยากไหมที่จะโดดเด่นกว่าคู่แข่งบางราย?
- ลูกค้าเป้าหมายต้องการความช่วยเหลือในการเข้าใจข้อเสนอคุณค่าของคุณหรือไม่?
- คุณกำลังจะเข้าสู่ตลาดใหม่หรือกลุ่มเฉพาะหรือไม่?
แปลงข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ให้เป็นเป้าหมาย SMART (เฉพาะเจาะจง วัดผลได้ สามารถบรรลุได้ เกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาได้) โดยใช้ClickUp Goals คุณสมบัตินี้ช่วยให้ผู้นำฝ่ายขายสามารถจัดการเป้าหมายทั้งหมดในที่เดียวและติดตามประสิทธิภาพการขายเพื่อผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม
ขั้นตอนที่ 3: ระบุและรวมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ
การรู้จักผู้เล่นหลักภายในบริษัทของคุณและฝ่ายลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จของกลยุทธ์การขาย บัตรกลยุทธ์ของคุณควรระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าทีมของคุณจะติดต่อกับบุคคลที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม
เริ่มต้นด้วยการ ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน เช่น ผู้จัดการ ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ หรือทีมการเงิน ที่คุณต้องมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่าง ๆ ของการขาย ใช้ClickUp Tasks เพื่อมอบหมายงาน เพิ่มงานย่อย และติดตามความคืบหน้า เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนทราบถึงบทบาทและความรับผิดชอบของตนเอง
ต่อไป วางแผนระบุผู้มีอำนาจตัดสินใจในฝั่งลูกค้า ซึ่งอาจรวมถึงเจ้าหน้าที่จัดซื้อ หัวหน้าฝ่ายเทคนิค หรือผู้บริหารระดับสูง โดยแต่ละคนจะมีลำดับความสำคัญที่แตกต่างกัน รวบรวมข้อมูลโปรไฟล์เหล่านี้ไว้ในบอร์ดกลยุทธ์ของคุณ เพื่อให้ทีมสามารถปรับแต่งข้อความให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
ขั้นตอนที่ 4: เน้นคุณสมบัติของสินค้าและกลยุทธ์การกำหนดราคา
เตรียมทีมขายของคุณให้มีความรู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับคุณสมบัติและราคาของผลิตภัณฑ์ของคุณ. จะทำให้พวกเขาสามารถ สื่อสารคุณค่าและรับมือกับคำถามจากลูกค้าได้ อย่างง่ายดาย.
- เริ่มต้นด้วยการระบุคุณสมบัติหลักของผลิตภัณฑ์ของคุณในคำที่ง่าย ๆ โดยเน้นว่าพวกมันช่วยแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้เป้าหมายของคุณอย่างไร
- ให้กลยุทธ์การกำหนดราคาอย่างละเอียดแก่ตัวแทนของคุณ รวมถึงแผนการชำระเงินที่ยืดหยุ่นและส่วนลดเพื่อจัดการกับการสนทนาเรื่องราคาที่ละเอียดอ่อน
ขั้นตอนที่ 5: ทำความเข้าใจลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางธุรกิจของคุณ
ไม่ใช่ทุกโอกาสจะเป็นลูกค้าที่เหมาะสม ทีมของคุณต้องมุ่งเน้นไปที่ผู้ที่จะได้ประโยชน์สูงสุดจากผลิตภัณฑ์ของคุณ ระบุกลุ่มลูกค้าหลัก ที่สอดคล้องกับข้อเสนอของคุณเพื่อปรับปรุงการมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
ระบุจุดเจ็บปวด ความต้องการ และโอกาสทางการตลาดที่ทำให้พวกเขาเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมการจัดการวงจรชีวิตลูกค้า (CLM)มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในที่นี้
โดยการวางแผนเส้นทางของลูกค้าในขั้นตอนต่าง ๆ ตั้งแต่การรับรู้ไปจนถึงการตัดสินใจ เพื่อให้แน่ใจว่าบัตรกลยุทธ์การขายของคุณสามารถตอบสนองความต้องการและข้อกังวลในแต่ละขั้นตอนได้
ด้วยClickUp Whiteboards การประชุมระดมความคิดจะกลายเป็นพื้นที่ที่มีชีวิตชีวาที่ไอเดียเกิดขึ้นและพัฒนา ร่วมมือกันแบบเรียลไทม์เพื่อ วางแผนและมองเห็นภาพลูกค้าเป้าหมายและโอกาสของคุณ
ขั้นตอนที่ 6: ดำเนินการวิเคราะห์คู่แข่ง
การสร้างบัตรต่อสู้กับคู่แข่งที่มีประสิทธิภาพเริ่มต้นด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับคู่แข่งของคุณ ClickUp ช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นด้วยเครื่องมือ AI สำหรับการวิเคราะห์คู่แข่งที่ให้ทีมของคุณมีมุมมองที่ครอบคลุมของสภาพตลาด
ตัวอย่างเช่น ใช้ ClickUp Brain เพื่อ สร้างรายงานเชิงลึกเกี่ยวกับกลยุทธ์ของคู่แข่ง การเปลี่ยนแปลงของตลาด และการเปรียบเทียบข้อเสนอของคุณ สำหรับผู้ที่ชอบวิธีการที่มีปฏิสัมพันธ์มากขึ้น ClickUp มีเทมเพลตการขายที่พร้อมใช้งานหลากหลาย ซึ่งปรับให้เหมาะสมกับกรณีการใช้งานต่างๆ
เทมเพลตการวิเคราะห์คู่แข่งบนกระดานไวท์บอร์ด ClickUpเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการนำหน้าคู่แข่ง เครื่องมือการทำงานร่วมกันนี้ช่วยให้ทีมของคุณสามารถวางแผนและติดตามกิจกรรมของคู่แข่งได้แบบเรียลไทม์ เพื่อให้ทุกคนมีความสอดคล้องและพร้อมที่จะปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของตลาด เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:
- ได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสภาพการแข่งขัน และระบุภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น
- ค้นพบโอกาสใหม่ ๆ สำหรับการเติบโตและการขยายตลาด
- สร้างกลยุทธ์ที่ช่วยให้สินค้าหรือบริการของคุณโดดเด่นเหนือคู่แข่ง
- ยกระดับการบริการลูกค้าด้วยการเข้าใจความต้องการและความชอบของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น
ขั้นตอนที่ 7: แก้ไขข้อโต้แย้งที่พบบ่อยในการขาย
การจัดการข้อโต้แย้งเป็นทักษะที่สำคัญในด้านการขาย และการเตรียมเครื่องมือที่เหมาะสมให้กับทีมของคุณสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมาก ใช้ข้อมูลเชิงลึกจากแคมเปญ CRM ของคุณเพื่อระบุ ข้อโต้แย้งที่พบบ่อย และเตรียมการ์ดกลยุทธ์พร้อมคำตอบที่ตรงจุด
นี่คือวิธีการ:
- ระบุและคาดการณ์ข้อโต้แย้งที่พบบ่อยที่สุด ที่ทีมขายของคุณเผชิญ ใช้สิ่งเหล่านี้เป็นโอกาสในการทำความเข้าใจความกังวลของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าของคุณให้ดียิ่งขึ้น
- เมื่อมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้น ให้เจาะลึกด้วยคำถามที่รอบคอบ วิธีนี้จะช่วยให้คุณเข้าถึงสาเหตุที่แท้จริงของข้อกังวลและเตรียมคำตอบที่เฉพาะเจาะจงได้ เปลี่ยนอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นให้กลายเป็นโอกาส
ตัวอย่างเช่น หากปัญหาเกี่ยวกับงบประมาณเกิดขึ้นบ่อยครั้ง บัตรกลยุทธ์ของคุณอาจมีการตอบกลับนี้ที่ตัวแทนขายของคุณสามารถใช้ได้:
"ผมเข้าใจว่าราคาสินค้าเป็นปัญหา. ลูกค้าของเราหลายคนรู้สึกเช่นเดียวกันในตอนแรก แต่พวกเขาพบว่าการลงทุนนั้นคุ้มค่าอย่างรวดเร็วผ่านประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและค่าใช้จ่ายที่ลดลง. ลูกค้าบางรายรายงานว่ามีการเพิ่มขึ้นของผลผลิตถึง 20% ในไตรมาสแรก. เราให้บริการตัวเลือกการกำหนดราคาที่ยืดหยุ่นด้วย—คุณต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่?"
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ClickUp CRMเพื่อทำให้การจัดการลูกค้าเป้าหมายและความสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นเรื่องง่ายขึ้น ศูนย์กลางที่รวมทุกอย่างนี้จะช่วยให้ทีมขายและทีมความสำเร็จของลูกค้าทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น สร้างฐานข้อมูลผู้ใช้ที่แข็งแกร่ง วิเคราะห์ความคิดเห็น และเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
ขั้นตอนที่ 8: รวมเรื่องราวความสำเร็จและประโยชน์
การนำเสนอเรื่องราวความสำเร็จในโลกแห่งความเป็นจริงเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจกับลูกค้าที่มีศักยภาพ การ์ดกลยุทธ์ของคุณควรเน้นย้ำถึงประโยชน์สำคัญและ รวมเรื่องราวที่แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่จับต้องได้ ที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณมอบให้
- เลือกกรณีศึกษาที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ ยิ่งเรื่องราวความสำเร็จมีความคล้ายคลึงกับสถานการณ์ของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าของคุณมากเท่าไร ก็ยิ่งมีความน่าสนใจมากขึ้นเท่านั้น
- เน้นผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจงและสามารถวัดได้ซึ่งผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณช่วยบรรลุ เช่น ยอดขายเพิ่มขึ้น ต้นทุนลดลง หรือประสิทธิภาพดีขึ้น
ขั้นตอนที่ 9: ใช้จุดขายที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณเพื่อเพิ่มยอดขาย
เมื่อสร้างการ์ดกลยุทธ์การขาย ควรคิดล่วงหน้า—วางจุดขายที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณในฐานะทางออกสำหรับปัญหาที่ลูกค้าอาจมองไม่เห็น ด้วยการจัดการกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเหล่านี้ตั้งแต่ต้น คุณจะสร้างโอกาสที่ราบรื่นสำหรับการขายเพิ่ม
แนวทางนี้ เพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้าและเสริมสร้างความไว้วางใจในความเชี่ยวชาญของคุณ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสที่พวกเขาจะลงทุนเพิ่มเติมในข้อเสนอของคุณ
ขั้นตอนที่ 10: สร้างเทมเพลตการ์ดการต่อสู้การขายที่สามารถปรับแต่งได้
ทำไมต้องเริ่มต้นใหม่ทุกครั้ง? สร้างคลังเทมเพลตการ์ดต่อสู้ที่พร้อมใช้งานและฟรี เพื่อช่วยให้กระบวนการของคุณเป็นระบบและรักษาความสม่ำเสมอในการขายของคุณ
- ปรับแต่งแต่ละส่วน: ปรับแต่งเทมเพลตการ์ดกลยุทธ์การขายให้เหมาะสมกับแต่ละอุตสาหกรรม กลุ่มลูกค้า หรือสภาพแวดล้อมการแข่งขันที่แตกต่างกัน
- ปรับให้เหมาะกับแต่ละการนำเสนอขาย: ด้วยเทมเพลตเหล่านี้ ทีมขายของคุณสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการนำเสนอให้เหมาะสมกับแต่ละโอกาส เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีความเฉียบคมและตรงเป้าหมายอยู่เสมอ
ตัวอย่างของการ์ดกลยุทธ์การขายที่มีประสิทธิภาพ
มาลองนำทฤษฎีนี้ไปใช้จริงกันเถอะ นี่คือตัวอย่างจากสถานการณ์จริงที่แสดงให้เห็นว่าคุณสามารถจัดโครงสร้างการ์ดการขายของคุณเพื่อรับมือกับสถานการณ์การขายเฉพาะได้อย่างไร
ตัวอย่างที่ 1: การรับมือกับสถานการณ์การขายที่มีการแข่งขันสูง
ปัญหา: ตัวแทนขายของคุณกำลังเผชิญหน้ากับคู่แข่งที่มีชื่อเสียงในสถานการณ์ที่ต้องแข่งขันโดยตรง โดยที่ลูกค้ากำลังพิจารณาทั้งสองตัวเลือก
ประเภทการ์ดต่อสู้ที่ใช้: การ์ดต่อสู้ผู้แข่งขัน + การ์ดแพ้/ชนะ
โครงสร้าง:
ดำเนินการ: ให้ตัวแทนขายของคุณมีคำถามเฉพาะเจาะจงเพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของการดำเนินการอย่างรวดเร็ว หรือนำเสนอกรณีศึกษาที่สนับสนุนข้อได้เปรียบนี้
ข้อเท็จจริง: เน้นจุดเด่นที่แตกต่างและเหนือกว่าของผลิตภัณฑ์คุณ เช่น คุณสมบัติที่โดดเด่นหรือการบริการลูกค้าที่เหนือชั้น
ผลกระทบ: อธิบายว่าทำไมข้อได้เปรียบนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในสถานการณ์นี้ ตัวอย่างเช่น เวลาในการติดตั้งที่รวดเร็วกว่าของผลิตภัณฑ์ของคุณอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกใช้บริการ เมื่อพวกเขาต้องการผลลัพธ์ที่รวดเร็ว
ตัวอย่างที่ 2: การเอาชนะข้อคัดค้านด้านงบประมาณ
ปัญหา: ตัวแทนขายของคุณพบลูกค้าที่ลังเลที่จะดำเนินการต่อเนื่องจากราคาของสินค้าของคุณเมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลือกที่ถูกกว่า
ประเภทการ์ดต่อสู้ที่จะใช้: การ์ดจัดการข้อโต้แย้ง
โครงสร้าง:
ดำเนินการ: ให้ตัวแทนของคุณมีคำตอบ เช่น การยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่ลูกค้าประหยัดเงินได้ในระยะยาว หรือการให้วิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์เพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าในระยะยาว
ข้อเท็จจริง: ยอมรับความแตกต่างของราคาตั้งแต่แรก จากนั้นเปลี่ยนจุดสนใจไปที่คุณค่าเพิ่มเติมที่ผลิตภัณฑ์ของคุณมอบให้
ผลกระทบ: ให้เหตุผลสำหรับราคาที่สูงขึ้นโดยเน้นย้ำว่าคุณสมบัติเพิ่มเติมทำให้การลงทุนมีคุณค่ามากขึ้น
ตัวอย่างที่ 3: การแก้ไขข้อกังวลเกี่ยวกับความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์
ปัญหา: ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายของคุณกำลังนำเสนอสินค้าให้กับลูกค้าเป้าหมายในอุตสาหกรรมการแพทย์ อย่างไรก็ตาม พวกเขากังวลว่าอุปกรณ์การแพทย์ใหม่ของคุณมีความซับซ้อนเกินไป และต้องการการฝึกอบรมหรือความรู้อย่างกว้างขวาง
ประเภทการ์ดต่อสู้ที่จะใช้: การ์ดต่อสู้ผลิตภัณฑ์ + การ์ดต่อสู้เฉพาะอุตสาหกรรม
โครงสร้าง:
การกระทำ: จัดเตรียมกรณีศึกษาและคำรับรองจากสถานพยาบาลที่ประสบความสำเร็จในการบูรณาการอุปกรณ์ โดยเน้นย้ำถึงความง่ายในการใช้งานและประโยชน์ในการดำเนินงาน
ข้อเท็จจริง: เน้นคุณสมบัติที่ทำให้อุปกรณ์ใช้งานง่าย เช่น การควบคุมที่เข้าใจง่ายและการตั้งค่าอัตโนมัติ
ผลกระทบ: แสดงให้เห็นว่าฟีเจอร์เหล่านี้ช่วยลดระยะเวลาในการเรียนรู้ได้อย่างไร ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพดีขึ้น
ตัวอย่างการ์ดกลยุทธ์การขายเหล่านี้มีไว้เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นเท่านั้น ปรับแต่งสำรับการ์ดของคุณให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของคุณ และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้คุณนำหน้าในทุกสถานการณ์การขาย
การแจกจ่ายและอัปเดตการ์ดกลยุทธ์การขาย
การสร้างบัตรกลยุทธ์การขายที่มีประสิทธิภาพเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความสำเร็จเท่านั้น การทำให้บัตรเหล่านี้สามารถเข้าถึงได้และทันสมัยอยู่เสมอเป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กัน นี่คือวิธีที่จะทำให้บัตรกลยุทธ์ของคุณยังคงเกี่ยวข้องและอยู่ในมือทีมขายของคุณ:
รับประกันการกระจายที่มีประสิทธิภาพและการเข้าถึงศูนย์กลางของสินทรัพย์การขาย
เมื่อการ์ดกลยุทธ์การขายของคุณพร้อมแล้ว การส่งมอบให้ทีมขายของคุณอย่างรวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ClickUp ช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น คุณสามารถแชร์การ์ดกลยุทธ์กับสมาชิกทีมเฉพาะหรือทั้งแผนกได้เพียงไม่กี่คลิก
ใช้ลำดับชั้นโครงการของ ClickUpเพื่อ จัดระเบียบการ์ดการต่อสู้ในโฟลเดอร์หรือรายการต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลที่เหมาะสมจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม ด้วยการรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว ทีมงานของคุณสามารถเข้าถึงได้—จากการ์ดการต่อสู้ไปจนถึงข้อมูลลูกค้า—ไม่ว่าจะอยู่ในสำนักงานหรือกำลังเดินทาง
รักษาการ์ดกลยุทธ์การขายของคุณให้สดใหม่เสมอ
ด้วยสภาพแวดล้อมการขายที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การอัปเดตการ์ดกลยุทธ์ของคุณให้ทันสมัยจึงเป็นสิ่งสำคัญ ข้อมูลที่ล้าสมัยอาจนำไปสู่การพลาดโอกาสหรือการสูญเสียดีลได้ ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าการ์ดกลยุทธ์ของคุณสะท้อนถึงกลยุทธ์ล่าสุด ราคา และสภาวะตลาดปัจจุบัน
ClickUp Automationsทำให้เรื่องนี้ง่ายดาย ตั้งค่าแล้วลืมไปได้เลย—เครื่องมือนี้จะช่วยให้ทีมขายของคุณได้รับข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอ เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส นอกจากนี้ยังสามารถใช้ความสามารถในการเชื่อมต่อกับเครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องมือวิเคราะห์คู่แข่ง แดชบอร์ด และแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น ChatGPT เพื่ออัปเดตข้อมูลในบอร์ดกลยุทธ์ของคุณได้อีกด้วย
วัดและเพิ่มประสิทธิภาพผลกระทบของไพ่ต่อสู้ของคุณ
พลังที่แท้จริงของการ์ดต่อสู้ของคุณอยู่ที่ประสิทธิภาพในการใช้งาน ใช้ClickUp Dashboardsเพื่อติดตามตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น อัตราการชนะและระยะเวลาของวงจรการขาย และตรวจสอบแนวโน้มการคัดค้านตลอดเวลา
นอกจากนี้ แผนภูมิและตารางที่ปรับแต่งได้ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นข้อมูลของคุณได้อย่างมีความหมาย ช่วยให้คุณปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการ์ดกลยุทธ์การขายของคุณให้สูงสุด ดูตัวติดตามโครงการและการอัปเดตประจำสัปดาห์ของคุณในที่เดียว ทำให้การติดตามกลยุทธ์การขายของคุณเป็นเรื่องง่ายขึ้น
สร้างการ์ดกลยุทธ์การต่อสู้ด้วย ClickUp และก้าวไปข้างหน้า
การสร้างบัตรกลยุทธ์การขายที่มีประสิทธิภาพไม่ใช่เพียงแค่การเคลื่อนไหวทางยุทธศาสตร์เท่านั้น แต่เป็นกุญแจสำคัญในการครองกลยุทธ์การขายของคุณ ไม่ว่าจะช่วยให้คุณเข้าใจคู่แข่งของคุณ ชี้ให้เห็นจุดแข็งของสินค้าของคุณ หรือแก้ไขข้อโต้แย้งของลูกค้าอย่างแม่นยำ บัตรกลยุทธ์การขายจะช่วยให้ทีมของคุณมีความเฉียบคมและพร้อมที่จะปิดการขาย
ด้วย ClickUp คุณสามารถปรับปรุงการสร้าง การจัดระเบียบ และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ที่จำเป็นเพื่อให้การ์ดต่อสู้ของคุณ—และกระบวนการขายของคุณ—อยู่ในระดับสูงสุด พร้อมที่จะดูกลยุทธ์การขายของคุณเปลี่ยนแปลงหรือไม่?
