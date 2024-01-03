แคมเปญ CRM คืออะไร? คำนิยาม, ประโยชน์, และตัวอย่าง

เครื่องมือ CRM (การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า) เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ไม่ใช่แค่ฐานข้อมูลที่ไร้ชีวิตของลูกค้าที่มีศักยภาพและลูกค้าปัจจุบันเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถนำพาคนแปลกหน้าไปสู่เส้นทางที่จะกลายเป็นลูกค้าที่พึงพอใจและผู้สนับสนุนที่ภักดี
แน่นอนว่าเครื่องมือก็เป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้น 🛠️ แต่เมื่อพูดถึงการเพิ่มประสิทธิภาพ ROI ของการตลาด คุณต้องการมากกว่านั้น คุณต้องการแผนการ
นั่นคือจุดที่แคมเปญ CRM เข้ามามีบทบาท แคมเปญ CRM ที่มีประสิทธิภาพซึ่งสร้างขึ้นบนพื้นฐานของการวิจัยลูกค้าและกลยุทธ์การตลาดที่แข็งแกร่ง จะช่วยให้คุณปิดการขายได้มากขึ้นและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ยั่งยืน
มาพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้แคมเปญ CRM มีคุณค่า ชมตัวอย่างของแคมเปญ CRM และค้นพบวิธีการสร้างกลยุทธ์ CRMที่ชนะใจลูกค้าและเปลี่ยนผู้สนใจที่ไม่เคยซื้อให้กลายเป็นลูกค้าประจำ
แต่ก่อนอื่น นี่คือพื้นฐาน
แคมเปญ CRM คืออะไร?
แคมเปญ CRM คือชุดของการดำเนินการทางการตลาดที่ประสานงานกันโดยใช้ซอฟต์แวร์ CRMเพื่อจัดการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าที่มีศักยภาพ แคมเปญเหล่านี้วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า ปรับแต่งการสื่อสารให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล และส่งเสริมความสัมพันธ์ระยะยาวกับฐานลูกค้าของคุณ เพื่อเพิ่มการรักษาลูกค้าและขับเคลื่อนการเติบโตของยอดขาย
โดยพื้นฐานแล้ว แคมเปญ CRM คือแคมเปญการตลาดที่มีการปรับแต่งเฉพาะบุคคลอย่างสูงและมุ่งเป้าไปยังลูกค้าเป้าหมายและลูกค้าในฐานข้อมูล CRM ของคุณ ตัวอย่างเช่น อีเมลต้อนรับและอีเมลทดลองใช้สำหรับลูกค้าเป้าหมายและลูกค้าของคุณถือเป็นตัวอย่างของแคมเปญ CRM
ลักษณะทั่วไปบางประการของแคมเปญ CRM ได้แก่:
- กลุ่มเป้าหมาย: แคมเปญเหล่านี้ใช้เพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นลูกค้าเป้าหมายและลูกค้าที่รู้จักบริษัทและบริการของคุณอยู่แล้ว
- วัตถุประสงค์: แคมเปญ CRM ถูกใช้เพื่อรักษาผู้ใช้และเพิ่มรายได้โดยการขายเพิ่มและขายข้ามบริการและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- ช่องทาง: ช่องทางที่ใช้ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ CRM ของคุณ และรวมถึงอีเมลโดยตรง, โซเชียลมีเดีย, และโฆษณา
- KPIs: ความสำเร็จของแคมเปญ CRM ถูกวิเคราะห์โดยใช้ตัวชี้วัดเช่น การมีส่วนร่วม, การเปลี่ยนแปลง, และการรักษาลูกค้า
ประโยชน์ของการดำเนินแคมเปญ CRM
ระบบ CRMช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างทีมลูกค้า, ทีมการตลาด, และทีมขาย และรวมพวกเขาไว้เพื่อเป้าหมายร่วมกัน: การมีส่วนร่วมของลูกค้า, การเปลี่ยนแปลง, และการรักษาลูกค้าไว้. ด้วยเหตุนี้, แคมเปญ CRM—เมื่อดำเนินการอย่างดี—มีประสิทธิภาพสูงมาก.
นี่คือประโยชน์หลักของการใช้ซอฟต์แวร์ CRM เพื่อดำเนินแคมเปญการตลาดของคุณ:
- การรวมศูนย์: เนื่องจากซอฟต์แวร์ CRM จัดการและเก็บข้อมูลลูกค้า การดำเนินแคมเปญที่ตรงเป้าหมายผ่านซอฟต์แวร์นี้จึงง่ายกว่าการใช้เครื่องมืออื่น ด้วยวิธีนี้ คุณไม่จำเป็นต้องรักษาข้อมูลโปรไฟล์ลูกค้าและการโต้ตอบหลายชุด
- ความร่วมมือ: บ่อยครั้งที่ทีมขาย ทีมการตลาด และแม้แต่ทีมผลิตภัณฑ์ต้องทำงานร่วมกันในแคมเปญหนึ่งเนื่องจากเครื่องมือ CRMที่ดีส่วนใหญ่มีฟีเจอร์การจัดการโครงการพื้นฐานมาให้ด้วย จึงง่ายต่อการทำงานร่วมกับผู้ใช้หลายคนและรับรองประสิทธิภาพของกระบวนการ🤝
- การปรับให้เป็นส่วนตัว: ระบบ CRM ช่วยให้คุณสามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและเพิ่มพวกเขาเข้าสู่กระบวนการทำงานที่กำหนดเองได้ เพื่อให้ทุกการสื่อสารมีความเกี่ยวข้องกับพวกเขา
- ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า: ซอฟต์แวร์ CRM มาพร้อมกับฟีเจอร์การรายงานขั้นสูงที่สร้างข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการโต้ตอบและประสิทธิภาพของแคมเปญ ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งกลุ่มเป้าหมายและข้อความให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
- การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน: ข้อมูลจากแคมเปญ CRM ของคุณไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณเข้าใจลูกค้าปัจจุบันของคุณได้ดีขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณประเมินคะแนนความน่าสนใจของกลุ่มเป้าหมายและคาดการณ์ว่าโปรไฟล์ลูกค้าใดมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนเป็นลูกค้าที่จ่ายเงินได้มากขึ้น
แคมเปญ CRM ที่ดำเนินการอย่างดีสามารถช่วยสร้างความผูกพันกับลูกค้า สร้างความภักดีของลูกค้า และเพิ่มมูลค่าตลอดอายุการเป็นลูกค้าได้อย่างมาก
ตัวอย่างแคมเปญ CRM ที่ประสบความสำเร็จ
ตอนนี้ที่เราได้เห็นประโยชน์ของแคมเปญ CRM แล้ว มาดูตัวอย่างของแคมเปญ CRM ที่ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพกันบ้าง แคมเปญ CRM สามารถใช้ได้ในทุกขั้นตอนของการเดินทางของลูกค้า นี่คือแนวคิดบางประการที่คุณสามารถนำไปใช้เพื่อผสานแคมเปญ CRM ในแต่ละขั้นตอนของช่องทางการตลาด:
- ส่วนบนของช่องทางการตลาด (Top of the Funnel): จดหมายข่าวทางอีเมล, โฆษณาบนโซเชียลมีเดียที่มีเนื้อหาแสดงความเป็นผู้นำทางความคิด, และคำเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์กับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม
- กลางของกระบวนการตัดสินใจ: อีเมลเกี่ยวกับการทดลองใช้ฟรี, เนื้อหาเชิงโต้ตอบเช่นเครื่องคำนวณและเครื่องมือฟรี, และโฆษณาที่ทำการตลาดซ้ำ
- ส่วนล่างของช่องทางการขาย:แคมเปญส่งข้อมูลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับบริการของคุณ, การสาธิตสินค้า, และข้อเสนอพิเศษที่มีระยะเวลาจำกัด
ไม่เพียงเท่านี้ คุณยังสามารถใช้แคมเปญ CRM หลังจากปิดการขายแล้วได้อีกด้วย—เพื่อต้อนรับลูกค้าใหม่ ขอคำรับรองจากลูกค้า และแบ่งปันข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้คุณสมบัติในซอฟต์แวร์ CRM ของคุณเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับลูกค้าของคุณ
อีเมลที่ส่งตามเงื่อนไข
ประเภทแคมเปญ CRM ที่พบมากที่สุดคืออีเมลที่ส่งโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะส่งถึงลูกค้าเป้าหมายและลูกค้าของคุณในแต่ละช่วงของเส้นทางการเดินทาง ✉️ อีเมลเหล่านี้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในกลยุทธ์ CRM แบบ B2B โดยทั่วไปธุรกิจจะส่งอีเมลประมาณหนึ่งถึงห้าฉบับต่อเดือน
ซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีมีระบบอัตโนมัติทางอีเมลในตัวที่ช่วยให้คุณแบ่งกลุ่มรายชื่อลูกค้าเพื่อให้พวกเขาได้รับอีเมลที่มีความเกี่ยวข้องและปรับแต่งเฉพาะบุคคลสูง
ตัวอย่างของอีเมลที่ถูกกระตุ้นในแคมเปญ CRM ได้แก่:
- อีเมลต้อนรับ พร้อมเอกสารช่วยเหลือและคำแนะนำอื่น ๆ เพื่อให้ประสบการณ์ของลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่น ตัวอย่างเช่น Twist, เครื่องมือสื่อสารการทำงานแบบไม่พร้อมกัน, ส่งคำแนะนำเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่เป็นประโยชน์ให้ผู้ใช้ทุกวันในสัปดาห์แรก
- กระบวนการดูแลลูกค้าเป้าหมาย เพื่อแบ่งปันเนื้อหาที่แสดงความเป็นผู้นำทางความคิด, แผ่นนำเสนอผลิตภัณฑ์ และอื่นๆ เพื่อดึงดูดลูกค้าเป้าหมายผ่านช่องทางการขาย. นี่คือตัวอย่างจาก Anrok, โซลูชันการจัดการภาษีการขายอัตโนมัติสำหรับบริษัท SaaS
- แคมเปญการกระตุ้นให้กลับมาใช้บริการ เพื่อจูงใจให้ลูกค้ากลับมาใช้แพลตฟอร์มหรือบริการของคุณอีกครั้ง บริษัทบางแห่งที่ประสบความสำเร็จอย่างมากกับแคมเปญเหล่านี้ ได้แก่ Spotify, Duolingo และ Grammarly
- อีเมลการขายข้ามและการขายเพิ่ม ที่อิงจากประวัติการซื้อและพฤติกรรมของลูกค้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าเปลี่ยนไปใช้แผนที่สูงขึ้นหรือบริการอื่น ตัวอย่างเช่น อีเมลนี้จาก Zapier ไม่เพียงแต่บรรยายถึงประโยชน์ของการทำงานอัตโนมัติเท่านั้น แต่ยังกระตุ้นให้ผู้ใช้เปลี่ยนไปใช้แผนที่สูงขึ้นอย่างแนบเนียน เพื่อให้พวกเขาได้รับประโยชน์จากระบบการทำงานอัตโนมัตินี้
- แคมเปญ หลักเพื่อมอบของขวัญพิเศษหรือส่วนลดให้กับลูกค้าในวันเกิดหรือเหตุการณ์สำคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการของคุณ ตัวอย่างเช่น HelloTalk ที่ฉลองครบรอบ 100 วันของผู้ใช้บนแอปของพวกเขา
- โปรแกรมสะสมคะแนน เพื่อแสดงความขอบคุณต่อลูกค้าผู้มีอุปการะคุณและส่งเสริมความภักดีของลูกค้า ตัวอย่างเช่น Starbucks Rewards, Emirates Skywards และอื่นๆ
ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจและแพลตฟอร์มที่คุณใช้ มีเทมเพลตแคมเปญ CRMออนไลน์มากมายที่คุณสามารถใช้เพื่อออกแบบแคมเปญที่เกี่ยวข้องได้
แบบฟอร์มเว็บ
อีกหนึ่งคุณสมบัติที่มีประโยชน์ของแพลตฟอร์ม CRM การตลาดส่วนใหญ่คือแบบฟอร์มเว็บ ทุกครั้งที่คุณสร้างเนื้อหาที่ต้องลงทะเบียน—เช่น อีบุ๊ก เอกสารทางเทคนิค เครื่องมือฟรี—หรือหน้าแลนดิ้ง คุณสามารถใช้แบบฟอร์มเว็บเหล่านี้เพื่อรับข้อมูลผู้ติดต่อได้
ข้อมูลลูกค้าเป้าหมายจะถูกซิงค์กับเครื่องมือ CRM ของคุณโดยอัตโนมัติ คุณจึงสามารถเพิ่มลูกค้าเป้าหมายเหล่านี้ไปยังเวิร์กโฟลว์ต่างๆ และติดต่อกับพวกเขาได้อย่างเหมาะสม
บริษัท SaaS หลายแห่ง—รวมถึง HubSpot, Salesforce หรือ Cvent—เก็บรวบรวมข้อมูลผู้เข้าชมโดยใช้แบบฟอร์มบนเว็บไซต์ก่อนที่จะให้สิทธิ์เข้าถึงเนื้อหาแบบยาวและเครื่องมือฟรีของพวกเขา
แคมเปญการกำหนดเป้าหมายใหม่บนโซเชียลมีเดีย
ซอฟต์แวร์ CRM ยังโดดเด่นในโฆษณาบนโซเชียลมีเดียและแคมเปญการกำหนดเป้าหมายใหม่ เครื่องมือ CRM ส่วนใหญ่มีฟีเจอร์โซเชียล CRM ที่ช่วยให้คุณสามารถผสานรวม CRM ของคุณกับบัญชีโซเชียลมีเดียเพื่อดูแลความสัมพันธ์กับลูกค้า
นี่คือวิธีบางประการที่เครื่องมือเหล่านี้สามารถช่วยได้:
- รับข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับความชอบและความสนใจของผู้ติดตามของคุณ และปรับแต่งการสื่อสารของคุณให้เหมาะสม
- สร้างกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองสำหรับโฆษณาโซเชียลมีเดียของคุณโดยใช้ข้อมูลลูกค้าในฐานข้อมูล CRM ของคุณ
- กำหนดเป้าหมายใหม่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ด้วยโฆษณาโซเชียลแบบไดนามิกเพื่อกระตุ้นให้พวกเขาตัดสินใจซื้อ
แม้ว่าทั้ง LinkedIn และ Facebook จะให้บริษัทต่างๆ มีหลายวิธีในการกำหนดเป้าหมายผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ซ้ำ แต่การเพิ่มระบบ CRM ทางโซเชียลเข้าไปจะช่วยเพิ่มโอกาสของคุณได้
วิธีสร้างแคมเปญ CRM ที่แข็งแกร่ง
การดำเนินแคมเปญ CRM ต้องใช้ความพยายามมากมาย ตั้งแต่การตัดสินใจเกี่ยวกับเป้าหมายของแคมเปญ การแบ่งกลุ่มผู้ชม ไปจนถึงการตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ แต่จะเป็นอย่างไรหากคุณสามารถทำทุกอย่างและมากกว่านั้นได้ในที่เดียว?
ทีมการตลาดที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในโลกบางทีมใช้ClickUp สำหรับการตลาดเพื่อดำเนินแคมเปญ CRM ของพวกเขาตั้งแต่ต้นจนจบ แต่ก่อนที่คุณจะเริ่มทำงาน นี่คืองานพื้นฐานบางประการที่คุณต้องทำให้เสร็จ:
- ซิงค์ข้อมูลแบบฟอร์มเว็บของคุณกับเครื่องมือ CRM ของคุณ หรือใช้แบบฟอร์มเว็บที่ CRM จัดเตรียมไว้เพื่อการซิงค์อัตโนมัติ
- ตรวจสอบฐานข้อมูล CRM ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่ามีการอัปเดตด้วยข้อมูลล่าสุดและถูกต้อง
- ผสานระบบซอฟต์แวร์ CRM ของคุณกับซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามที่จำเป็นเพื่อรวบรวมข้อมูลลูกค้าที่สำคัญทั้งหมดไว้ในฐานข้อมูล CRM ของคุณ ซึ่งควรรวมถึงการวิเคราะห์เว็บไซต์, การนัดหมายในปฏิทิน, และรายละเอียดการสนับสนุนลูกค้าเพื่อให้คุณมีมุมมองแบบ 360 องศาเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าทั้งหมด
ร่างกลยุทธ์แคมเปญ CRM ของคุณ
ต่อไป คุณต้องสร้างเอกสารกลยุทธ์ที่ครอบคลุมสำหรับแคมเปญ CRM ของคุณ กลยุทธ์ของคุณควรกำหนดสิ่งต่อไปนี้:
- เป้าหมายหลักของแคมเปญของคุณ: คือการบ่มเพาะลูกค้าเป้าหมาย, การต้อนรับลูกค้าใหม่, การสร้างความภักดี, หรือสิ่งอื่น ๆ
- สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจและรายได้ที่กว้างขึ้นของคุณ
- ผู้รับผิดชอบโดยตรง (DRI) สำหรับแคมเปญ
- ทีมภายในที่จะเข้าร่วมในแคมเปญและการมีส่วนร่วมที่คาดหวัง
- เวลาและกำหนดการของแคมเปญ
- กลุ่มเป้าหมายและข้อมูลลูกค้าเพิ่มเติมที่คุณต้องการ
- แผนเนื้อหาและจังหวะการทำงาน
ClickUp ช่วยได้อย่างไร
ClickUp Docsเป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ที่อัดแน่นด้วยฟีเจอร์สำหรับการระดมความคิด เช่นกระดานไวท์บอร์ดและแผนผังความคิด ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการร่างแผนกลยุทธ์แคมเปญของคุณ เพียงเพิ่มเอกสารกลยุทธ์ลงในโฟลเดอร์ของทีมและแชร์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน เพื่อให้ทุกคนสามารถร่วมมือกันสร้างกลยุทธ์แคมเปญ CRM ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เคล็ดลับเพิ่มเติม: สร้างแม่แบบที่กำหนดเองสำหรับเอกสารกลยุทธ์ของคุณและทำสำเนาสำหรับแคมเปญ CRM ในอนาคตทั้งหมด
สร้างโครงการและงาน
ขั้นตอนต่อไปคือการแยกเอกสารกลยุทธ์ของคุณออกเป็นงานและงานย่อยที่สามารถดำเนินการได้ เช่น:
- การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่น ๆ
- การร่างอีเมลสำหรับแคมเปญ
- ออกแบบสื่อโฆษณาสำหรับแคมเปญ
- การสร้างเนื้อหาสนับสนุน เช่น บล็อกและอีบุ๊ก
- การตั้งค่าทริกเกอร์และเวิร์กโฟลว์
- ติดตามความคิดเห็นของลูกค้าและให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย
- การตั้งค่าแดชบอร์ดเพื่อติดตามตัวชี้วัดหลักของแคมเปญ
แต่ละงานควรมีผู้รับผิดชอบหลัก (DRI) และกำหนดวันส่งงาน คุณสามารถเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ความสัมพันธ์กับงานอื่น ระดับความสำคัญ และรายละเอียดของงานได้
ClickUp ช่วยได้อย่างไร
ในฐานะแอปการจัดการโครงการ ClickUp มีเครื่องมือทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อติดตามงานแคมเปญของคุณแบบเรียลไทม์ คุณสมบัติเหล่านี้จะทำให้การติดตามงานรวดเร็วและง่ายขึ้น:
- การติดตาม KPI ของแคมเปญของคุณทุกสัปดาห์ เช่น อัตราการเปิดอีเมล รายได้ที่เกิดขึ้น และอื่น ๆ
- เป้าหมายจริงหรือเท็จเพื่อตรวจสอบว่าตัวแทนขายได้ติดตามลูกค้าเป้าหมายหรือไม่
- กลุ่มงานเพื่อแสดงภาพความคืบหน้าสะสม
- ฟิลด์งานและสถานะที่กำหนดเองเพื่อเพิ่มและติดตามข้อมูลเฉพาะทาง
- ระบบอัตโนมัติเพื่อจัดการงานที่ทำซ้ำ เช่น การสร้างสรุปประจำสัปดาห์
- ใช้ClickUp AIเพื่อสรุปรายการงานและอัปเดตความคืบหน้าของแคมเปญให้กับสมาชิกทีมการตลาดและการขาย
เคล็ดลับเพิ่มเติม: เพิ่มคลิปวิดีโอหรือการบันทึกหน้าจอในคำอธิบายงานเพื่อให้เพื่อนร่วมทีมเข้าใจบริบทมากขึ้น
แบ่งกลุ่มผู้ชมแคมเปญของคุณ
ตอนนี้คุณได้เสร็จสิ้นขั้นตอนการวางแผนของแคมเปญ CRM ของคุณแล้ว ถึงเวลาที่จะเริ่มดำเนินการแล้ว
เริ่มต้นด้วยการสร้างรายชื่อผู้ชม
คุณสามารถทำได้โดยการแบ่งกลุ่มฐานข้อมูลลูกค้าของคุณโดยใช้คุณสมบัติที่กำหนดไว้ล่วงหน้า คุณสมบัติเหล่านี้คือ 'ตัวกระตุ้น' เพื่อเพิ่มลูกค้าเข้าสู่กระบวนการทำงานของแคมเปญของคุณ
ClickUp ช่วยได้อย่างไร
ในClickUp CRM คุณสามารถกรองฐานข้อมูลลูกค้าของคุณโดยใช้ข้อมูลฟิลด์, แท็ก, และสถานะได้ สมมติว่าคุณกำลังดำเนินแคมเปญการขายเพิ่ม ในกรณีนั้น คุณสามารถสร้างรายการแบ่งกลุ่มของลูกค้าที่มีรายได้เกินเกณฑ์ที่กำหนดหรือลูกค้าที่เป็นผู้ใช้ประจำในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็นเป้าหมายได้
เกณฑ์ทั่วไปบางประการที่คุณสามารถใช้ในการแบ่งกลุ่มฐานลูกค้าของคุณได้ ได้แก่:
- ข้อมูลประชากร เช่น อายุ วันเกิด เพศ หรือรายละเอียดส่วนตัวอื่น ๆ
- ข้อมูลพฤติกรรม เช่น พวกเขาได้เปิดใช้งานการสมัครสมาชิกอีกครั้ง ยกเลิกการสมัครสมาชิก หรือซื้อบริการ
- ข้อมูลธุรกิจ เช่น จำนวนพนักงาน ขนาดบริษัท หรืออุตสาหกรรม
เคล็ดลับเพิ่มเติม: ใช้ClickUp Automationsเพื่อแบ่งกลุ่มผู้ชมของคุณแบบไดนามิกและส่งอีเมลและข้อความทางการตลาดที่ปรับแต่งตามการโต้ตอบแบบเรียลไทม์ ตัวอย่างเช่น หากมีผู้ซื้อแผนที่สูงขึ้นหลังจากอีเมลแรกของคุณ ให้ส่งอีเมลขอบคุณ; หากยังไม่ได้ซื้อ ให้ส่งการกระตุ้นครั้งที่สอง
สร้างอีเมลและเนื้อหาอื่น ๆ
ขั้นตอนต่อไปคือการสร้างคลังเนื้อหาของคุณ ไม่ว่าจะเป็นอีเมล, ทรัพยากรเพิ่มเติมเช่นอีบุ๊กและเอกสารทางเทคนิค, หรือวิดีโอสาธิตผลิตภัณฑ์ หากคุณสร้างเนื้อหาเหล่านี้โดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ คุณสามารถเพิ่มลิงก์ที่เกี่ยวข้องไปยังเครื่องมือจัดการโครงการของคุณเพื่อให้เพื่อนร่วมทีมสามารถเข้าถึงได้
ClickUp ช่วยได้อย่างไร
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ฟีเจอร์ AI ของ ClickUp เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนของคุณ
ไม่อยากสร้างเนื้อหาจากศูนย์ใช่ไหม? ให้ClickUp AIเป็นคู่คิดในการระดมสมองของคุณ ใช้มันเพื่อสร้างและแก้ไขเนื้อหา แก้ไขข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ ปรับเปลี่ยนน้ำเสียง และอื่นๆ อีกมากมาย
เคล็ดลับเพิ่มเติม: ปรับแต่งอีเมลของคุณให้เข้ากับท้องถิ่นโดยใช้ฟีเจอร์แปลภาษาของ ClickUp AI เพื่อสร้างผลกระทบและความสอดคล้องที่มากขึ้นเมื่อดำเนินแคมเปญในระดับภูมิภาค
สร้างและทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน
ตอนนี้คุณได้วางรากฐานไว้แล้ว ถึงเวลาที่จะรวบรวมทุกอย่างเข้าด้วยกัน สร้างแคมเปญอีเมลใน CRM ของคุณ ตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ และทำให้การติดตามผลเป็นอัตโนมัติตามการตอบสนองของลูกค้า
ClickUp ช่วยได้อย่างไร
แอปอีเมลใน ClickUpเป็นเครื่องมือสร้างแคมเปญอเนกประสงค์ที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์อีเมลได้จากภายใน ClickUp คุณสามารถเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการอีเมลของคุณ เขียนและกำหนดเวลาอีเมล และดำเนินการเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติสำหรับอีเมลได้
เคล็ดลับเพิ่มเติม: สร้างมุมมองแบบ 'บอร์ด' ของลูกค้าทั้งหมดตามสถานะของกระบวนการทำงาน เพื่อดูว่าลูกค้าของคุณอยู่ในขั้นตอนใดของแคมเปญ CRM
ตั้งค่าแดชบอร์ดเพื่อติดตาม KPI
ตอนนี้เรามาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้ว—การสร้างแดชบอร์ดและรายงานเพื่อติดตามและแสดงภาพความคืบหน้าของแคมเปญของคุณ เนื่องจากแคมเปญ CRM ส่วนใหญ่ดำเนินการเป็นระยะเวลานาน คุณสามารถใช้การวิเคราะห์เหล่านี้เพื่อปรับปรุงแคมเปญของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น
รายงานเชิงลึกเกี่ยวกับความสำเร็จของแคมเปญของคุณจะช่วยส่งเสริมการได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมากสำหรับการแคมเปญขั้นสูงหรือทรัพยากรเพิ่มเติมในอนาคต
ClickUp ช่วยได้อย่างไร
ClickUp มอบความสามารถในการรายงานแบบเรียลไทม์และฟีเจอร์การแสดงข้อมูลขั้นสูงที่คุณสามารถใช้ติดตามความคืบหน้าของแคมเปญของคุณได้ ซึ่งรวมถึงรายละเอียดต่างๆ เช่น ลูกค้าเป้าหมายในกระบวนการขาย รายได้ที่เกิดขึ้น และอื่นๆ อีกมากมาย คุณยังสามารถสร้างแผนภูมิที่กำหนดเองเพื่อดูรายงานได้ตามที่คุณต้องการ
เคล็ดลับเพิ่มเติม:สร้างแดชบอร์ด ClickUpพร้อมตารางและแผนภูมิที่กำหนดเองเพื่อดูตัวติดตามโครงการของแคมเปญและความคืบหน้าของแคมเปญรายสัปดาห์ในที่เดียวกัน
ดำเนินแคมเปญ CRM อย่างชาญฉลาดด้วย ClickUp
ในขณะที่แคมเปญ CRM สามารถช่วยคุณในการหาลูกค้าใหม่, บ่มเพาะ, และรักษาลูกค้าไว้, แต่สิ่งสำคัญอยู่ที่แพลตฟอร์ม CRM ที่คุณเลือก. ตัวอย่างเช่น, คุณกำลังมองหาเครื่องมือ CRM ส่วนบุคคลหรือ เครื่องมือ CRM แบบ SaaS? นอกจากนี้, เครื่องมือ CRM ของคุณเป็นเพียงที่สำหรับดูฐานข้อมูลลูกค้าของคุณหรือทีมของคุณจะใช้มันในการบ่มเพาะลูกค้าเป้าหมายและติดตามโครงการ?
หากคุณอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการเติบโตของบริษัทของคุณ การเลือกซอฟต์แวร์ CRM ที่สามารถขยายตามขนาดธุรกิจของคุณได้นั้นเป็นสิ่งที่คุณควรทำเสมอ ด้วยวิธีนี้ คุณจะสามารถใช้คุณสมบัติขั้นสูงของซอฟต์แวร์ได้เมื่อบริษัทของคุณเติบโตขึ้น
สำหรับนักการตลาดหลายคน การค้นหาสิ้นสุดลงที่ClickUp CRM นี่คือเครื่องมือครบวงจรที่ช่วยบริหารแคมเปญ CRM ของคุณ พร้อมฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การจัดการโครงการและเอกสารในแดชบอร์ดเดียว ด้วย ClickUp CRM ทีมงานของคุณจะไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือหลายตัวอีกต่อไป
ลองใช้ClickUpวันนี้!