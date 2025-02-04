10 แอปที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กในปี 2025: ผ่านการทดลองและทดสอบแล้ว

การศึกษาล่าสุดของ Forbes เปิดเผยว่าหนึ่งในห้าของธุรกิจขนาดเล็กล้มเหลวภายในปีแรก! แม้ว่าจะมีอุปสรรคมากมายในการดำเนินธุรกิจขนาดเล็กให้ประสบความสำเร็จ แต่ปัญหาที่พบบ่อยที่สุดคือการจัดการ
ในฐานะเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลธุรกิจของคุณทั้งหมดเพียงผู้เดียว อย่างไรก็ตาม การทำเช่นนี้อาจกลายเป็นเรื่องยากเมื่อคุณขยายธุรกิจ—ฉันพูดจากประสบการณ์ การมีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมจะทำให้ง่ายขึ้นและสามารถทำได้มากขึ้น
แต่อย่ากังวลไป ในฐานะคนที่ใช้เวลาอย่างมากในการจัดการเทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ ฉันจะแนะนำแอปที่ดีที่สุดสิบแอปสำหรับธุรกิจขนาดเล็กให้คุณรู้จัก
ค้นหาว่าแอปใดที่จำเป็นในชุดเครื่องมือสำหรับธุรกิจขนาดเล็กทุกวันนี้
คุณควรค้นหาอะไรในแอปที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก?
นี่คือห้าปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่คุณควรค้นหาในแอปสำหรับธุรกิจขนาดเล็กก่อนตัดสินใจใช้งาน:
- ความสะดวกในการใช้งาน: เลือกแอปสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพในแง่ของฟีเจอร์ สิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการคือแอปพลิเคชันที่ทำให้งานซับซ้อนขึ้นแทนที่จะทำให้ง่ายขึ้นสำหรับคุณ
- ความสามารถในการปรับแต่ง: เลือกแอปพลิเคชันที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับรายละเอียดที่ละเอียดอ่อนของธุรกิจได้ โดยเฉพาะสำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่มีความต้องการเฉพาะหลายประการ
- ความปลอดภัย: เลือกแอปสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง สิ่งนี้จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลสำคัญทั้งหมดในฐานข้อมูลภายในของคุณจะปลอดภัยจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตและการรั่วไหล
- ความสามารถในการผสานรวม: มองหาเครื่องมือที่สามารถผสานรวมกับเครื่องมือและซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามอื่น ๆ เพื่อช่วยให้การดำเนินงานของธุรกิจขนาดเล็กของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
- การสนับสนุนลูกค้า:เลือกแอปพลิเคชันสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่มีการสนับสนุนลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน พร้อมคุณภาพที่เชื่อถือได้ เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว และการดำเนินงานของคุณจะไม่สะดุด
10 แอปที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ควรใช้ในปี 2024
มาดูกันว่าแอปธุรกิจขนาดเล็กที่ดีที่สุด 10 อันดับในปี 2024 มีอะไรบ้าง:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกัน)
หากธุรกิจขนาดเล็กของคุณกำลังมองหาแอปพลิเคชันการจัดการโครงการที่นวัตกรรมใหม่และเครื่องมือสำหรับการทำงานเป็นทีม ฉันขอแนะนำ ClickUp อย่างสูง ซอฟต์แวร์การจัดการงานแบบครบวงจรนี้ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ส่วนที่สำคัญที่สุดของการจัดการโครงการคือการทำงานเป็นทีม และClickUp สำหรับทีมสตาร์ทอัพช่วยให้การทำงานเป็นทีมมีประสิทธิภาพมากขึ้น ฉันสามารถใช้มันเพื่อสร้างแผนที่ผลิตภัณฑ์ ติดตามเป้าหมาย และจัดการทรัพยากร—ทั้งหมดนี้ในขณะที่ยังคงประสานงานกับทีมของฉันได้อย่างราบรื่น แผงควบคุมให้มุมมองแบบรวมศูนย์ขององค์ประกอบทั้งหมดเหล่านี้
การจัดการธุรกิจขนาดเล็กต้องใช้เอกสารจำนวนมาก การมีเอกสารหลายฉบับกระจัดกระจายอยู่ในระบบและทีมต่างๆ ทำให้การค้นหาข้อมูลสำคัญทำได้ยาก นี่คือจุดที่ClickUp Docsเข้ามาช่วยได้
คุณสามารถใช้ Docs เพื่อสร้างแนวทางโครงการ, มอบหมายงานให้กับสมาชิกทีม, และแนบไฟล์ที่เกี่ยวข้องไว้เพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงได้. ซึ่งช่วยให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน และสร้างคลังข้อมูลกลางสำหรับขั้นตอนที่สำคัญ.
ฉันชอบที่จะผสานClickUp Brainเข้ากับ Docs เพื่อใช้ประโยชน์จากพลังของ AI และลดความจำเป็นในการจัดทำเอกสารโครงการด้วยตนเอง ด้วย Brain คุณสามารถร่างอีเมล แนวทางโครงการ ฯลฯ ได้อย่างรวดเร็ว ทำให้คุณมีเวลามากขึ้นในการมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์ทางธุรกิจของคุณ
คุณพบว่าการจัดการงานทั้งหมดในโครงการเป็นเรื่องยากหรือไม่? ฉันก็เช่นกัน—จนกระทั่งฉันได้พบกับClickUp Tasks ฟีเจอร์นี้ช่วยให้คุณวางแผน จัดระเบียบ และทำงานร่วมกันในโครงการต่างๆ กับทีมของคุณได้ คุณสามารถตรวจสอบสถานะโครงการ มอบหมายหน้าที่และงานประจำ และแสดงความคิดเห็น—ทั้งหมดในที่เดียว
ในฐานะเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก คุณต้องวางแผนกลยุทธ์เพื่อการเติบโตและพัฒนาในอนาคตอย่างต่อเนื่อง ฉันขอแนะนำแม่แบบแผนที่กลยุทธ์ธุรกิจเชิงกลยุทธ์ของ ClickUpสำหรับจุดประสงค์นี้ แม่แบบนี้ใช้งานง่ายและปรับแต่งได้ ทำให้คุณมองเห็นภาพรวมของกลยุทธ์ธุรกิจในภาพใหญ่ได้อย่างชัดเจน ซึ่งสามารถช่วยคุณ:
- กำหนดตารางงานและมอบหมายหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ทำความเข้าใจเป้าหมายรายเดือนของคุณอย่างชัดเจน
- ติดตามความคืบหน้าและทำการปรับเปลี่ยนได้แบบเรียลไทม์
นอกเหนือจากนี้ยังมีเทมเพลต ClickUpมากมายที่ช่วยให้การดำเนินงานของธุรกิจขนาดเล็กของคุณง่ายขึ้น ตั้งแต่การจัดทำงบประมาณไปจนถึงการจัดการสินค้าคงคลัง มีกรอบการทำงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ทันที
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ติดตามความคืบหน้าของทุกโครงการ, กำหนดเวลา, และเป้าหมายเพื่อให้การดำเนินงานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลาด้วยคุณสมบัติการติดตามเวลาของ ClickUp
- รักษาข้อมูลลูกค้าของคุณให้เป็นระเบียบและทันสมัยด้วยClickUp CRM
- จัดกลุ่มงานทุกงานของโครงการตามหมวดหมู่ และจัดระเบียบไว้ในฐานข้อมูลแยกต่างหากเพื่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
- สร้างเธรดความคิดเห็นและแชร์การบันทึกหน้าจอด้วยClickUp Clipsสำหรับแต่ละงานเพื่อทำงานร่วมกับทีมของคุณได้อย่างไร้ปัญหา
- ใช้ประโยชน์จากระบบอัตโนมัติของ ClickUpและลดความจำเป็นในการแทรกแซงของมนุษย์ในงานซ้ำๆ หลายงานด้วยเทมเพลตอัตโนมัติมากกว่า 100 แบบ
- สร้างเป้าหมายที่เล็กกว่า เป็นขั้นตอนที่สามารถวัดผลได้ ซึ่งช่วยในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ใหญ่กว่าด้วยClickUp Goals
- ใช้การเชื่อมต่อ ClickUpเพื่อซิงค์เวิร์กโฟลว์ของคุณกับเครื่องมือโปรดของคุณ เช่น Slack, GitHub, HubSpot, Google Drive, Dropbox และ Zoom
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ฟีเจอร์ทั้งหมดไม่สามารถใช้งานได้บนแอป ClickUp บนมือถือ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: 7 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
2. Slack (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารในทีม)
ผู้นำทีมนับไม่ถ้วนทั่วโลก (รวมถึงตัวผมเอง) ต่างยืนยันว่า Slackเป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันและการสื่อสารได้อย่างยอดเยี่ยมและด้วยฟีเจอร์ที่หลากหลายของ Slack ก็เป็นเหตุผลที่ชัดเจนว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้น
Slack ช่วยให้คุณสร้าง 'ช่องทาง' แยกต่างหากสำหรับโครงการต่างๆ เพื่อจัดระเบียบการส่งข้อความ ด้วย 'Huddles' คุณสามารถจัดการประชุมทีมแบบเสียงและวิดีโอได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง
อย่างไรก็ตาม ฟีเจอร์ 'Slack Connect' คือตัวเปลี่ยนเกมอย่างแท้จริงสำหรับฉัน ฟีเจอร์นี้ช่วยให้คุณสื่อสารกับผู้ขาย, ผู้จัดหา, และลูกค้าของคุณได้ภายในแอป Slack เดียว ซึ่งทำให้เป็นเครื่องมือสื่อสารที่ครอบคลุมเหมาะสำหรับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกองค์กร เป็นสิ่งที่เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กทุกคนต้องมี
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack
- สื่อสารกับทีมของคุณทั้งหมดในที่เดียวผ่านข้อความกลุ่ม, DM, การโทรวิดีโอ, และการโทรเสียง
- ทำให้งานที่ทำซ้ำเป็นอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้ราบรื่นโดยไม่พลาดขั้นตอนใด
- แชร์ไฟล์และเอกสารสำคัญกับทีมของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกัน
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือกว่า 2,000 รายการ เช่น DocuSign, Google Sheets, Zoom และ ClickUp เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสูงสุด
ข้อจำกัดของ Slack
- เวอร์ชันฟรีมีคุณสมบัติจำกัด ซึ่งอาจไม่เพียงพอสำหรับทีมที่กำลังเติบโต
- การสร้างช่องทางที่หลากหลายมากเกินไปอาจทำให้สมาชิกในทีมสับสนและขัดขวางประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขา
ราคาต่ำมาก
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $8.75 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ+: 15 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- Enterprise Grid: ราคาที่กำหนดเอง
การให้คะแนนและรีวิวใน Slack
- G2: 4. 5/5 (32,764 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (23,244 รีวิว)
3. กัสโต้ (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเงินเดือนและระบบทรัพยากรบุคคล)
Gusto ช่วยให้การจัดการเงินเดือนและทรัพยากรบุคคลเป็นเรื่องง่าย เครื่องมือนี้เป็นหนึ่งในแอปการจัดการพนักงานที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก เนื่องจากมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้สะดวก ชุดคุณสมบัติที่แข็งแกร่งยังเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญอีกด้วย
คุณสามารถซิงค์ระบบเงินเดือนของคุณกับ Gusto เพื่อติดตามชั่วโมงการทำงานของพนักงานและความคืบหน้าของโครงการ รวมถึงจัดการปริมาณงานโดยไม่ต้องดำเนินการด้วยตนเอง Gusto ทำให้การสรรหา การจ้างงาน และการปฐมนิเทศพนักงานใหม่เป็นเรื่องง่าย คุณสามารถสร้างประกาศรับสมัครงาน ส่งจดหมายเสนอตำแหน่งงาน สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับการปฐมนิเทศ ฯลฯ ได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ Gusto เพื่อแบ่งปัน ลงนาม และจัดเก็บเอกสารสำคัญต่างๆ ได้อีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของ Gusto
- ติดตามชั่วโมงการทำงาน, ปริมาณงาน, และประสิทธิภาพของพนักงานเพื่อปรับปรุงให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ยื่นภาษีของคุณโดยอัตโนมัติและถูกต้องเพื่อการจัดการอย่างเป็นระบบของข้อกำหนดการปฏิบัติตามกฎหมายของคุณ
- ตั้งค่าเครื่องมือและระบบสำหรับสมาชิกใหม่ในทีมของคุณด้วยการจัดเตรียมซอฟต์แวร์
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานของคุณเพื่อเสนอโอกาสในการพัฒนาที่เหมาะสมให้กับพวกเขา
- รับการวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึกของพนักงานที่แม่นยำเพื่อช่วยในการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
- ผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น Expensify, DocuSign, Freshbooks และ ClickUp
ข้อจำกัดของกูสโต้
- ไม่มีแผนฟรีให้บริการ
- ผู้ใช้รายงานว่า บางครั้งบริการลูกค้าช้ามาก
ราคา Gusto
- ง่าย: $40/เดือน + $6/เดือน ต่อคน
- เพิ่มเติม: 80 ดอลลาร์/เดือน + 12 ดอลลาร์/เดือนต่อคน
- พรีเมียม: ราคาตามตกลง
คะแนนและความคิดเห็นของ Gusto
- G2: 4. 5/5 (2,059 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (3,894 รีวิว)
4. QuickBooks (เหมาะที่สุดสำหรับการบัญชีและการทำบัญชี)
QuickBooks เป็นแอปจัดการการเงินที่มีชื่อเสียงเนื่องจากเครื่องมือและคุณสมบัติที่เชี่ยวชาญ. เป็นซอฟต์แวร์บัญชีเป็นหลัก QuickBooks ยังทำหน้าที่เป็นเครื่องมือสำหรับการบันทึกบัญชี, การจัดการเงินเดือน, การติดตามเวลา, การธนาคาร, และงานอื่น ๆ ที่คล้ายกัน.
ฉันได้ใช้มันสำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบิล เช่น การสร้างใบเสร็จและรวบรวมใบเสร็จประเภทต่างๆ ไว้ในที่เดียว คุณยังสามารถใช้มันในการคำนวณภาษีและแม้แต่จัดการสินค้าคงคลังของคุณได้อีกด้วย คุณสมบัติที่น่าสนใจที่สุดของเครื่องมือนี้คือฟีเจอร์การทำบัญชีเสมือนจริง ด้วยฟีเจอร์นี้คุณสามารถรับคำปรึกษาและความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อจัดการบัญชีและกระแสเงินสดได้อย่างแม่นยำ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ QuickBooks
- ระบบอัตโนมัติสำหรับงานบัญชี เช่น การจัดหมวดหมู่รายการธุรกรรม การกระทบยอดบัญชีธนาคาร และการติดตามค่าใช้จ่าย
- สร้างรายงานสุขภาพทางการเงินอย่างละเอียด รวมถึงงบกำไรขาดทุน งบดุล และงบกระแสเงินสด
- ติดตามระดับสินค้าคงคลังและตั้งค่าการแจ้งเตือนเมื่อสินค้าใกล้หมด
- ผสานการทำงานกับแอปมากกว่า 750 แอปที่คุณเลือกได้ เช่น PayPal, Shopify และ Gusto
ข้อจำกัดของ QuickBooks
- ส่วนติดต่อผู้ใช้อาจซับซ้อนเล็กน้อยสำหรับผู้เริ่มต้น
- ตัวเลือกการปรับแต่งมีจำกัดมาก
- อาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
ราคาของ QuickBooks
- เริ่มต้นง่ายๆ: $18/เดือน
- สิ่งจำเป็น: $27/เดือน
- เพิ่มเติม: $38/เดือน
- ขั้นสูง: 76 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนรีวิวและความคิดเห็น QuickBooks
- G2: 4. 0/5 (3,304 รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (7,252 รีวิว)
5. Mailchimp (เหมาะที่สุดสำหรับการตลาดทางอีเมล)
ด้วยความครอบคลุมอย่างน่าประทับใจ Mailchimp จึงเป็นโซลูชันครบวงจรสำหรับทุกเรื่องเกี่ยวกับการจัดการอีเมลการตลาดของฉัน ที่จริงแล้ว มันเป็นหนึ่งในแอปที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กในด้านนี้
เครื่องมือนี้ช่วยอัตโนมัติเกือบทุกกิจกรรมทางการตลาดทางอีเมลที่คุณสามารถจินตนาการได้ ใช้เพื่อส่งอีเมลที่ปรับแต่งตามบุคคล สร้างแคมเปญที่ปรับแต่งตามความต้องการ และโปรโมตสินค้าที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องใช้แรงงานมือ Mailchimp ยังมีชุดเทมเพลตอีเมลที่สวยงามและพร้อมสำหรับการปรับแต่งให้คุณด้วย หากคุณมีเครื่องมือนี้ในคอลเล็กชันของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องจัดตั้งทีมเฉพาะเพื่อเสริมสร้างกิจกรรมการตลาดทางอีเมลของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mailchimp
- กำหนดเวลาอีเมลของคุณให้ส่งอัตโนมัติเพื่อสื่อสารข้อความที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม
- สร้างแคมเปญการตลาดทางอีเมลที่เจาะจงกลุ่มเป้าหมายอย่างสูง แบ่งกลุ่มผู้ชมของคุณตามข้อมูลประชากร พฤติกรรมผู้ใช้ และอื่นๆ
- ใช้เครื่องมือสร้างแบบลากและวางเพื่อปรับแต่งเทมเพลตอีเมลตามความต้องการของคุณได้อย่างง่ายดาย
- รับรายงานและข้อมูลเชิงลึกโดยละเอียดเกี่ยวกับประสิทธิภาพของแคมเปญของคุณ
- ผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ กว่า 300 รายการในกระบวนการทำงานของคุณ เช่น Wix, Stripe และ Canva
ข้อจำกัดของ Mailchimp
- มันอาจมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเมื่อคุณขยายขนาด
- คุณภาพการสนับสนุนลูกค้าอยู่ในระดับปานกลาง
ราคาของ Mailchimp
- ฟรี: $0/เดือน สำหรับ 500 รายชื่อ
- สิ่งจำเป็น: $13/เดือน สำหรับ 500 รายชื่อ
- มาตรฐาน: $20/เดือน สำหรับ 500 รายชื่อ
- พรีเมียม: $350/เดือน สำหรับ 500 รายชื่อ
คะแนนและรีวิว Mailchimp
- G2: 4. 3/5 (12,448 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (17,148 รีวิว)
6. ฮูตสูท (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการสื่อสังคมออนไลน์)
การประสบความสำเร็จในสื่อสังคมออนไลน์และการตลาดดิจิทัลคือเป้าหมายของเจ้าของกิจการขนาดเล็กทุกคน. Hootsuite คือเครื่องมือที่ช่วยให้คุณสามารถทำได้.
นี่คือหนึ่งในแอปที่ดีที่สุดสำหรับการตลาดธุรกิจขนาดเล็ก เนื่องจากมีคุณสมบัติที่หลากหลายและครอบคลุม คุณสามารถสร้างเนื้อหาโซเชียลมีเดียที่น่าสนใจได้ตั้งแต่เริ่มต้น และยังสามารถตั้งเวลาเผยแพร่และจัดการการโพสต์ได้โดยอัตโนมัติ สิ่งที่ฉันชอบเป็นพิเศษคือฟีเจอร์การติดตามแบรนด์ของ Hootsuite ที่ทรงพลัง ซึ่งช่วยให้คุณตรวจสอบบทสนทนาออนไลน์เกี่ยวกับแบรนด์ของคุณได้ ข้อดีเพิ่มเติม? ทุกฟีเจอร์ยังสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของคุณอีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hootsuite
- อัตโนมัติการโพสต์เนื้อหาสำหรับทุกแพลตฟอร์มหลัก เช่น Instagram, Facebook, LinkedIn และ Twitter
- สร้างปฏิทินภาพที่เข้าใจง่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนและจัดตารางเนื้อหา
- ร่วมมือกับทีมของคุณ มอบหมายงาน บริหารการอนุมัติ และกำหนดกลยุทธ์ใหม่
- ติดตามคำค้นหาและแฮชแท็กเพื่อให้ทันกับเทรนด์โซเชียลมีเดียล่าสุดในอุตสาหกรรมของคุณ
- เชื่อมต่อกับเครื่องมือวิเคราะห์และ CRM กว่า 100 รายการ เช่น Google Analytics และ Salesforce
ข้อจำกัดของ Hootsuite
- อินเทอร์เฟซอาจดูซับซ้อนเกินไปสำหรับผู้ใช้ใหม่
- การเชื่อมต่อกับแอปและแพลตฟอร์มบางตัวมีค่าใช้จ่าย
ราคาของ Hootsuite
- มืออาชีพ: 149 ดอลลาร์/เดือน สำหรับผู้ใช้หนึ่งคน, สิทธิ์ใช้งานสิบบัญชีโซเชียล
- ทีม: $399/เดือน สำหรับผู้ใช้สามคน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Hootsuite
- G2: 4. 2/5 (4,233 รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (3,693 รีวิว)
7. Sortly (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการสินค้าคงคลัง)
กำลังมองหาแอปจัดการสินค้าคงคลังที่สามารถรองรับความต้องการเฉพาะของธุรกิจขนาดเล็กอยู่หรือไม่? Sortly คือคำตอบของคุณ ใช้งานง่าย เป็นธรรมชาติ และมีฟีเจอร์ที่เหมาะสม
ในการเริ่มต้นใช้งาน คุณเพียงแค่ต้องอัปโหลดรายการสินค้าคงคลังที่มีอยู่ของคุณบนแพลตฟอร์มเท่านั้น Sortly จะจัดระเบียบรายการเหล่านั้นโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณติดตามสินค้าคงคลังและรับการแจ้งเตือนเมื่อสินค้าใกล้หมดอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ฟีเจอร์ที่โดดเด่นที่สุดสำหรับฉันคือตัวสร้างบาร์โค้ดในตัว ซึ่งช่วยให้คุณสร้างบาร์โค้ดผลิตภัณฑ์ที่ไม่ซ้ำกันซึ่งแสดงจำนวน สถานที่ ราคา SKU และรายละเอียดอื่นๆ ได้อย่างแม่นยำภายในไม่กี่นาที
คุณสมบัติเด่นของ Sortly
- ปรับแต่งข้อมูลสินค้าคงคลังที่ไม่เหมือนใครและจัดการฐานข้อมูลของคุณด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง
- สร้างและสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อจัดการสินค้าคงคลังของคุณได้อย่างง่ายดายบนสมาร์ทโฟน
- เข้าถึงซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์มือถือของคุณผ่านแอปพลิเคชันมือถือที่ใช้งานง่าย
- ผสานการทำงานกับแอปต่างๆ เช่น Slack และ Microsoft Teams
ข้อจำกัดของ Sortly
- แอปพลิเคชันมือถือมีข้อบกพร่อง
- คุณสมบัติการสแกนบาร์โค้ดไม่สามารถเชื่อถือได้เต็มที่
- สามารถเชื่อมต่อได้กับแอปพลิเคชันเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้น
ราคาของ Sortly
- ฟรีตลอดไป
- ขั้นสูง: $49/เดือน
- อัลตร้า: $149/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การจัดอันดับและรีวิวของ Sortly
- G2: 4. 4/5 (25 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (481 รีวิว)
8. Figma (เหมาะที่สุดสำหรับการออกแบบและสร้างต้นแบบ)
Figma เป็นเครื่องมือออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มั่นคง ตั้งแต่ความง่ายในการใช้งานและการนำทางไปจนถึงความหลากหลายของฟีเจอร์ มันตรงตามเกณฑ์ทั้งหมดของฉันสำหรับแอปธุรกิจขนาดเล็กที่ดี
ส่วนที่ดีที่สุดของ Figma คือมันเป็นแพลตฟอร์มออกแบบที่ไม่ต้องใช้โค้ด ดังนั้นไม่สำคัญว่าคุณจะไม่มีทีมพัฒนามีประสบการณ์ คุณยังสามารถใช้มันเพื่อสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่สมจริงและปรับแต่งให้เข้ากับแบรนด์ของคุณได้ แพลตฟอร์มนี้มี UI ที่น่าสนใจและยังสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างดีเยี่ยม นั่นไม่ใช่ทั้งหมด—Figma ยังมีเทมเพลตหลากหลายให้คุณเริ่มต้นสร้างต้นแบบได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Figma
- ร่วมมือกับทีมของคุณในโครงการออกแบบผลิตภัณฑ์แบบเรียลไทม์
- ใช้ประโยชน์จากพลังของปัญญาประดิษฐ์เพื่อสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์สำหรับการทดสอบและการปรับปรุง
- ใช้เครื่องมือเวกเตอร์ขั้นสูงเพื่อแก้ไขรูปร่างและการออกแบบตามที่คุณต้องการ
- สื่อสารกับสมาชิกในทีมของคุณผ่านเสียงหรือแชทเพื่อการร่วมมือที่ไม่ถูกขัดขวาง
- ผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันยอดนิยมหลากหลาย เช่น GitLab และ Google Workspace
ข้อจำกัดของ Figma
- อาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับทีมที่กำลังเติบโต
- ความสามารถในการใช้งานแบบออฟไลน์จำกัด
- ต้องการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่แรงเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด
ราคาของ Figma
- ทีมเริ่มต้น: ฟรี
- ทีมมืออาชีพ: $15/ที่นั่งเต็ม/เดือน
- องค์กร: $45/ที่นั่งเต็ม/เดือน
- องค์กร: 75 ดอลลาร์/ที่นั่งเต็ม/เดือน
คะแนนและรีวิว Figma
- G2: 4. 7/5 (1,113 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (738 รีวิว)
9. สแควร์ (เหมาะที่สุดสำหรับการประมวลผลการชำระเงินและระบบ POS)
หากคุณเป็นธุรกิจขนาดเล็กใหม่ Square สามารถช่วยคุณตั้งค่าระบบ POS ที่ดีเพื่ออำนวยความสะดวกทั้งการชำระเงินด้วยเงินสดและไม่มีเงินสด
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Square คือความละเอียดรอบคอบของมัน เครื่องมือนี้ช่วยให้ธุรกิจของคุณรับชำระเงินออนไลน์ได้ รวมถึงการชำระเงินแบบไม่ต้องสัมผัส คุณยังสามารถจัดการการรับและส่งสินค้าทั้งหมดของคุณในระบบ POS ได้อีกด้วย
แต่นั่นยังไม่ใช่ส่วนที่ดีที่สุดเลย Square ยังจำหน่ายฮาร์ดแวร์ระบบ POS ที่ล้ำสมัย เช่น เครื่องอ่านและเครื่องบันทึกเงินสดอีกด้วย ดังนั้นจึงเปรียบเสมือนร้านค้าครบวงจรสำหรับการสร้างระบบ POS ที่สมบูรณ์แบบสำหรับธุรกิจ
คุณสมบัติเด่นของสี่เหลี่ยม
- รับชำระเงินได้หลายวิธี รวมถึงเงินสด บัตรเครดิต บัตรเดบิต และการชำระเงินผ่านมือถือ
- ส่งใบแจ้งหนี้ได้ไม่จำกัดจำนวนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
- รับการรับรองมาตรฐาน PCI และความช่วยเหลือด้านการเรียกเก็บเงินคืน
- รับรายงานและข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดเกี่ยวกับยอดขายและสินค้าคงคลัง
ข้อจำกัดของสี่เหลี่ยม
- ผู้ใช้บางรายร้องเรียนเกี่ยวกับการปิดบัญชีอย่างกะทันหัน
- ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมสูงกว่าแพลตฟอร์มอื่น
- การเข้าถึงฝ่ายสนับสนุนลูกค้าทำได้ยาก
การกำหนดราคาแบบสี่เหลี่ยม
- ฟรีตลอดไป
- เพิ่มเติม: $29/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- พรีเมียม: $79/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
การให้คะแนนและรีวิวแบบสี่เหลี่ยม
- G2: 4. 7/5 (789 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (610 รีวิว)
10. Shopify (ดีที่สุดสำหรับการจัดการแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ)
Shopify เป็นแอปพลิเคชันที่จำเป็นสำหรับธุรกิจขนาดเล็กทุกแห่งที่ต้องการเข้าสู่โลกออนไลน์ มีเครื่องมือและเทคโนโลยีทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อสร้างหน้าร้านดิจิทัลของคุณ
สำหรับฉัน จุดขายเฉพาะของ Shopify คือความใช้งานง่าย แม้ว่าการเริ่มต้นธุรกิจออนไลน์อาจดูน่ากังวล แต่เครื่องมือนี้ทำให้ง่ายขึ้นในระดับที่น่าพอใจ มีเทมเพลตที่ปรับแต่งได้หลากหลาย อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย รายการแอปของบุคคลที่สามที่สามารถผสานรวมได้มากมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของร้านค้า และระบบ POS ที่ติดตั้งในตัวเพื่อการขายที่ราบรื่น
นอกจากนี้ Shopify ยังช่วยให้คุณขยายธุรกิจของคุณด้วยเครื่องมือ SEO แบบออร์แกนิก, โซเชียลมีเดีย และการตลาดเนื้อหา คุณสมบัตินี้เพียงอย่างเดียวก็ทำให้มันนับเป็นหนึ่งในแอปที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Shopify
- เลือกจากเทมเพลตและธีมที่ปรับแต่งได้หลากหลายเพื่อสร้างร้านค้าออนไลน์ของคุณ
- รับชำระเงินผ่านหลายช่องทางด้วย Shopify Payments
- ใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์การตลาดที่มีอยู่ในตัวเพื่อเพิ่มการเข้าชมและยอดขาย
- จัดการร้านค้าของคุณได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยแอปมือถือ Shopify
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือของบุคคลที่สามที่แข็งแกร่ง เช่น HubSpot และ Mailchimp
ข้อจำกัดของ Shopify
- ไม่มีแผนฟรีให้บริการ
- ตัวเลือกการปรับแต่งอย่างละเอียดมีจำกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับขั้นตอนการชำระเงินและหน้าสำคัญอื่น ๆ
ราคาของ Shopify
- พื้นฐาน: $39/เดือน
- Shopify: 105 ดอลลาร์/เดือน
- ขั้นสูง: $399/เดือน
- บวก: 2,300 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวของ Shopify
- G2: 4. 4/5 (4,539 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (6,359 รีวิว)
เพิ่มพลังให้ธุรกิจขนาดเล็กของคุณด้วย ClickUp
การบริหารธุรกิจขนาดเล็กไม่ใช่เรื่องง่ายเลย อย่างไรก็ตาม ทรัพยากรที่จำกัดและทีมงานที่น้อยก็หมายความว่าการมีส่วนร่วมของคุณจะมีผลกระทบอย่างมาก
ด้วยชุดแอปที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่เหมาะสม ไม่ว่าคุณจะมีทีมงานเล็กแค่ไหนหรือทรัพยากรจำกัดเพียงใด คุณก็สามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่เสมอ
โซลูชันการจัดการโครงการแบบครบวงจรอย่าง ClickUp ช่วยให้การบริหารธุรกิจขนาดเล็กเป็นเรื่องง่ายขึ้น ด้วยการจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมศูนย์การสื่อสาร และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า รวมถึงการทำงานเป็นทีม ชุดฟีเจอร์ที่ครอบคลุมของ ClickUp ช่วยให้ธุรกิจของคุณใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในการเติบโตและประสบความสำเร็จ
ดังนั้นอย่ารอช้า—สมัครใช้ ClickUpวันนี้ฟรีและลองใช้ดู!