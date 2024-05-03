วิธีค้นหาที่ปรึกษาทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ

ไม่มีใครที่จะแนะนำผู้ประกอบการใหม่ในการเริ่มต้นธุรกิจได้ดีไปกว่าผู้ที่เคยผ่านประสบการณ์มาแล้ว
นั่นคือเหตุผลที่การให้คำปรึกษาทางธุรกิจมีความสำคัญอย่างยิ่ง มันช่วยให้เจ้าของธุรกิจใหม่ได้เรียนรู้จากผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์และหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่พบบ่อย
แต่คุณจะหาผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจได้อย่างไร และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้คำปรึกษาและผู้รับคำปรึกษาได้อย่างไร?
อ่านต่อเพื่อค้นหาคำตอบทั้งหมดที่คุณต้องการ บทความนี้จะแนะนำคุณในการหาที่ปรึกษาทางธุรกิจและทำให้ความสัมพันธ์นั้นเกิดประโยชน์สูงสุด
แต่ก่อนอื่น เรามาทำความเข้าใจพื้นฐานกันก่อน
บทบาทของที่ปรึกษาทางธุรกิจคืออะไร?
ที่ปรึกษาทางธุรกิจช่วยให้ผู้ประกอบการใหม่และเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กเริ่มต้นและขยายธุรกิจของพวกเขา
พวกเขามักมีประสบการณ์ในสาขาที่คล้ายคลึงหรือเกี่ยวข้องและมีความเชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำแก่เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กในด้านต่างๆ ของธุรกิจ เช่น การเงิน การตลาด และกลยุทธ์
ประโยชน์ทางอาชีพของการมีผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ
มีประโยชน์มากมายทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการมีที่ปรึกษาทางธุรกิจ มาพูดถึงประโยชน์หลักๆ ที่นี่กัน
ให้คำแนะนำทางธุรกิจที่รอบคอบ
ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจมีประสบการณ์จริงในการเริ่มต้นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ และได้เรียนรู้บทเรียนมากมายจากความพยายามของพวกเขา
สิ่งนี้ทำให้พวกเขามีคุณสมบัติในการให้คำแนะนำแก่คุณในเรื่องธุรกิจต่างๆ ตั้งแต่การหาแหล่งเงินทุนไปจนถึงวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ผู้ให้คำปรึกษาที่ดีจะช่วยคุณวางแผนและเปิดตัวธุรกิจของคุณเพื่อให้คุณสามารถเริ่มต้นได้ทันที พวกเขาสามารถนำคุณผ่านกระบวนการและให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญพร้อมทั้งแนวทางที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้คุณทำถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรก
หากคุณสับสนว่าจะเลือกงานในสตาร์ทอัพหรือบริษัทใหญ่ พวกเขาจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมั่นใจ
ช่วยให้คุณพัฒนาทักษะที่สำคัญ
บทบาทของที่ปรึกษาทางธุรกิจไม่ได้จำกัดเพียงแค่การให้คำแนะนำทางธุรกิจเท่านั้น แต่ยังช่วยพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ การบริหารจัดการ และทักษะสำคัญอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอีกด้วย
ในฐานะคนที่เคยผ่านประสบการณ์มาแล้ว พวกเขาจึงมีคุณสมบัติพิเศษที่จะบอกคุณได้ว่าควรหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดใดบ้าง และจะพัฒนาทักษะของคุณได้อย่างไร
คุณควรขอคำแนะนำเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับจุดอ่อนของคุณเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากพี่เลี้ยง ตัวอย่างเช่น หากคุณกลัวการพูดในที่สาธารณะ พวกเขาสามารถแสดงให้คุณเห็นวิธีเอาชนะความกลัวและพูดอย่างมั่นใจ
หรือหากคุณมีปัญหาในการจัดการกับความขัดแย้ง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในสถานที่ทำงานใด ๆ พวกเขาอาจให้คำแนะนำเฉพาะในการจัดการกับความขัดแย้ง
หากคุณอยู่ในช่วงเริ่มต้นของอาชีพการงานของคุณ ให้ขอคำแนะนำเกี่ยวกับเส้นทางอาชีพที่เป็นไปได้ของคุณ
นี่คือเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ พร้อมด้วยโหนด รูปร่าง และตัวเชื่อมต่อ เพื่อช่วยให้คุณสร้างแผนที่เส้นทางอาชีพได้หลากหลายรูปแบบ
ClickUp ยังมีเทมเพลตแผนที่อาชีพอื่น ๆอีกมากมายที่คุณควรตรวจสอบเพื่อค้นหาเทมเพลตที่เหมาะกับความต้องการของคุณมากที่สุด
เปิดโอกาสให้สร้างเครือข่าย
ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจคือผู้ประกอบการที่มีชื่อเสียงและมักมีเครือข่ายทางอาชีพที่กว้างขวาง. หากคุณมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ให้คำปรึกษาของคุณ พวกเขาสามารถเปิดโอกาสให้คุณได้ และช่วยคุณสร้างความเชื่อมโยงที่มีคุณค่าในวงการได้.
ไม่ว่าคุณต้องการจะหาเงินทุนสำหรับธุรกิจหรือขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจของคุณน่าจะรู้จักใครบางคนที่สามารถช่วยคุณได้
พวกเขายังสามารถเชิญคุณเข้าร่วมงานและประชุมทางอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียง ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างเครือข่ายได้อีกด้วย
ช่วยให้การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ง่ายขึ้น
ในฐานะผู้ประกอบการใหม่ คุณอาจพบความยากลำบากในการตัดสินใจทางธุรกิจที่สำคัญซึ่งเปลี่ยนแปลงทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทของคุณ นี่อาจเป็นเพียงเพราะขาดความมั่นใจหรือความกังวลเนื่องจากผลกระทบของการตัดสินใจของคุณ
ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจที่มีประสบการณ์จะมอบความมั่นใจให้คุณในการตัดสินใจเช่นนี้ได้อย่างง่ายดาย แทนที่จะตัดสินใจเอง คุณสามารถหารือกับผู้ให้คำปรึกษาของคุณและขอคำแนะนำจากพวกเขาได้
นำเสนอแง่มุมที่แตกต่าง
ในธุรกิจ เช่นเดียวกับในชีวิต การมีใครสักคนมาท้าทายและช่วยให้คุณเติบโตเป็นสิ่งสำคัญ หากคุณเป็นผู้ตัดสินใจเพียงคนเดียวในบริษัทโดยไม่มีใครตั้งคำถามกับการตัดสินใจของคุณ คุณอาจทำผิดพลาดโดยไม่รู้ตัว
การมีที่ปรึกษาช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้โดยการมอบบุคคลที่จะท้าทายคุณและเสนอความคิดเห็นที่แตกต่าง สิ่งนี้จะเปิดใจคุณให้รับแนวคิดและโอกาสใหม่ๆ ที่คุณอาจพลาดไป
ประเภทของที่ปรึกษาทางธุรกิจ
ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจมีหลากหลายประเภทและรูปแบบ แต่ละคนมีจุดแข็งที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อขับเคลื่อนการเดินทางทางธุรกิจของคุณไปข้างหน้า คุณต้องเลือกผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจที่เหมาะกับความต้องการของคุณมากที่สุดและจะช่วยให้คุณเติบโตในเส้นทางของคุณได้ มาดูประเภทของผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจที่คุณสามารถเลือกได้
ผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์
นี่คือบุคคลที่ได้เริ่มต้นและประสบความสำเร็จในการก่อตั้งธุรกิจหลายแห่ง และเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาของตน พวกเขาอาจอยู่ในอุตสาหกรรมที่แตกต่างจากของคุณ แต่พวกเขามีความเชี่ยวชาญทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง และสามารถให้คำแนะนำทางธุรกิจที่มั่นคงได้
ที่ปรึกษาทางธุรกิจเช่นนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขอคำแนะนำในแง่มุมต่าง ๆ ของธุรกิจ เช่น การสร้างแผนธุรกิจและการรับมือกับความท้าทายในตลาด
ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม
นี่คือบุคคลที่มีความรู้อย่างกว้างขวางเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและกลไกการทำงานของมัน พวกเขาจะช่วยให้คุณเข้าใจพลวัตของตลาด ผู้เล่นหลัก ระดับการแข่งขัน และอื่นๆ อีกมากมาย
ที่ปรึกษาเหล่านี้จะให้คำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงกับธุรกิจและอุตสาหกรรมของคุณ คุณควรทำงานอย่างใกล้ชิดกับพวกเขาเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มของอุตสาหกรรมและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ซึ่งจะช่วยให้คุณสร้างธุรกิจและคว้าส่วนแบ่งทางการตลาดได้
ผู้เชี่ยวชาญด้านการระดมทุนและการลงทุนทางธุรกิจ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดหาเงินทุนธุรกิจมีความเชี่ยวชาญในการจัดหาแหล่งเงินทุนที่เชื่อถือได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพและธุรกิจขนาดเล็ก พวกเขาช่วยคุณประเมินความต้องการเงินทุนและค้นหาแหล่งเงินทุนที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ
คุณอาจต้องการผู้ให้คำปรึกษาเช่นนี้เป็นครั้งคราว แต่ไม่จำเป็นต้องทำงานใกล้ชิดกับพวกเขาในระยะยาว
ผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่าย
ผู้ประกอบการต้องพัฒนาทักษะการสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลสำคัญในอุตสาหกรรมของตน ทักษะการสร้างเครือข่ายที่ดีสามารถช่วยให้พวกเขาหาผู้ให้คำปรึกษาได้
ผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่ายสามารถช่วยคุณสร้างการติดต่อและแนะนำคุณให้รู้จักกับผู้คนซึ่งอาจเป็นพี่เลี้ยงหรือพันธมิตรที่ดีในอนาคตได้ พวกเขายังอาจช่วยคุณค้นหาลูกค้าเป้าหมาย นักลงทุน หุ้นส่วน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ได้อีกด้วย
วิธีหาที่ปรึกษาทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ
ณ ตอนนี้ คุณควรทราบแล้วว่าทำไมคุณจึงต้องการผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ และคุณอาจมีผู้ให้คำปรึกษาประเภทใดบ้าง สิ่งต่อไปที่คุณต้องเรียนรู้คือวิธีการค้นหาผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ และนั่นคือสิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ในส่วนนี้
นี่คือวิธีง่ายๆ ในการหาที่ปรึกษาทางธุรกิจ
1. การสร้างเครือข่ายและการเข้าร่วมงานในอุตสาหกรรม
หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการหาผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจคือการเข้าร่วมงานและประชุมทางอุตสาหกรรม และสร้างเครือข่ายอาชีพของคุณ. ใช้แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์เช่น LinkedIn หรือติดตามผู้นำทางอุตสาหกรรมเพื่อค้นหางานและประชุมทางอุตสาหกรรม. ติดตามบริษัท, องค์กร, และกลุ่มที่เกี่ยวข้องในสาขาของคุณ เนื่องจากพวกเขามักโพสต์กิจกรรมที่กำลังจะมาถึงซึ่งคุณสามารถลงทะเบียนได้.
เพื่อบันทึกเหตุการณ์ที่กำลังจะมาถึง ให้ใช้เครื่องมือบันทึกข้อมูลอัจฉริยะ. เพิ่มเหตุการณ์ที่กำลังจะมาถึงทั้งหมด และเมื่อคุณตัดสินใจเลือกเหตุการณ์ที่คุณต้องการเข้าร่วมแล้ว ให้เปลี่ยนเป็นงานที่สามารถติดตามได้
พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จซึ่งเข้าร่วมงานเหล่านี้และสร้างความสัมพันธ์. ติดต่อสื่อสารอย่างต่อเนื่องหลังจบงานและรักษาช่องทางการสื่อสารให้เปิดอยู่เสมอ.
คุณอาจหาผู้ให้คำปรึกษาได้ในเครือข่ายของคุณ หรือขอให้ผู้ติดต่อของคุณช่วยเชื่อมต่อคุณกับใครบางคนที่จะเป็นผู้ให้คำปรึกษาที่เหมาะกับคุณอย่างสมบูรณ์แบบ
อย่าลืมใช้ประโยชน์จากเครือข่ายส่วนตัวและสังคมของคุณเพื่อหาที่ปรึกษาทางธุรกิจ
2. เข้าร่วมกลุ่มและชุมชนออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเฉพาะ
การเข้าร่วมกิจกรรมในอุตสาหกรรมในปัจจุบันที่เทียบเท่ากับการเข้าร่วมงานอุตสาหกรรมคือการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนออนไลน์ภายในอุตสาหกรรมหรือกลุ่มเฉพาะของคุณ กลุ่มเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถมีส่วนร่วมในการหารือที่มีความหมายกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องและทันสมัย
การสร้างเครือข่ายมีบทบาทสำคัญที่นี่เช่นกัน คุณควรสร้างความสัมพันธ์และรักษาการติดต่อกับผู้คนในอุตสาหกรรมของคุณที่มีประสบการณ์มากกว่าคุณและสามารถเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจที่มีศักยภาพสำหรับคุณได้
Reddit และ Quora เป็นสองฟอรัมออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุด แต่ถ้าคุณสามารถหาชุมชนเฉพาะกลุ่มในอุตสาหกรรมนั้นๆ ได้ จะยิ่งดีกว่า
3. ค้นหาผู้ให้คำปรึกษาอย่างกระตือรือร้นบน LinkedIn และ X
สื่อสังคมออนไลน์เป็นแพลตฟอร์มที่สมบูรณ์แบบสำหรับการสนทนากับผู้อื่นในวงการของคุณและค้นหาผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ
LinkedIn และ X (เดิมชื่อ Twitter) เป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างเครือข่ายทางวิชาชีพ
LinkedIn เป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ได้รับการกำหนดให้ใช้สำหรับมืออาชีพในการเชื่อมต่อกับผู้คนในอุตสาหกรรมของตน คุณจะพบกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องมากมายที่สามารถเข้าร่วมได้บนแพลตฟอร์มนี้
ในทางกลับกัน X เป็นที่ที่ผู้คนพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยมและมีบทสนทนาที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อและแนวโน้มปัจจุบัน นี่คือแพลตฟอร์มที่สมบูรณ์แบบในการสร้างชื่อเสียงและให้คนสำคัญในอุตสาหกรรมของคุณสังเกตเห็นคุณ
กุญแจสำคัญคือการรักษาความกระตือรือร้นและความเป็นตัวของตัวเอง สร้างความสัมพันธ์อย่างเป็นธรรมชาติเพื่อขยายเครือข่ายทางวิชาชีพของคุณ แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่การหาที่ปรึกษาทางธุรกิจสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ
4. การเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาธุรกิจขนาดย่อมในท้องถิ่นของคุณ (SBDC)
วัตถุประสงค์เดียวของ SBDC คือการให้การฝึกอบรมและความช่วยเหลือแก่ธุรกิจขนาดเล็กทั่วสหรัฐอเมริกา ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาการให้คำปรึกษาทางธุรกิจฟรี คุณควรตรวจสอบ SBDC ในท้องถิ่นของคุณ
โครงการเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานบริหารธุรกิจขนาดย่อม (SBA) โดยมอบทรัพยากรและการให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการใหม่และเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก
5. มองหาที่ปรึกษาผ่าน SCORE
หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการหาผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจในสหรัฐอเมริกาคือผ่านเครือข่ายให้คำปรึกษาทางธุรกิจของ SCORE. เครือข่ายนี้ประกอบด้วยผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจจำนวนมากที่อาสาช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กให้เริ่มต้นและขยายตัว.
เนื่องจากเป็นกลุ่มไม่แสวงหาผลกำไร คุณจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ และสามารถหาผู้เชี่ยวชาญในสาขาของคุณมาเป็นพี่เลี้ยงได้
6. การใช้แอปอย่าง Meetup
Meetup เป็นแอปพลิเคชันที่ออกแบบมาเพื่อเชื่อมโยงผู้คนที่มีความสนใจคล้ายคลึงกัน ผู้ใช้สามารถจัดกิจกรรมพบปะทั้งออนไลน์และออฟไลน์เพื่อเชื่อมต่อกับผู้อื่นที่มีความสนใจเหมือนกัน
มีงานพบปะสังสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและธุรกิจมากมายที่คุณสามารถเข้าร่วมได้เพื่อพบปะกับผู้ประกอบการท้องถิ่นเช่นเดียวกับคุณ นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการหาที่ปรึกษาทางธุรกิจในบรรยากาศที่เป็นกันเอง
อีกหนึ่งแพลตฟอร์มเครือข่ายมืออาชีพที่คุณควรพิจารณาคือ XING
วิธีใช้ประโยชน์สูงสุดจากความสัมพันธ์กับที่ปรึกษาทางธุรกิจของคุณ
การหาผู้ให้คำปรึกษาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสมการ คุณต้องสร้างความสัมพันธ์กับพวกเขาด้วย และได้รับประโยชน์สูงสุดจากมัน
นี่คือคำแนะนำบางประการที่จะช่วยคุณได้
1. กำหนดเป้าหมายและวาระการประชุมทุกครั้ง
ดีใจที่คุณได้พบผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจที่จะช่วยเหลือคุณ อย่าให้พวกเขาหรือเวลาของพวกเขาเสียเปล่า ให้เกียรติเวลาของพวกเขาโดยการวางแผนการประชุมแต่ละครั้งอย่างรอบคอบและตั้งวาระการประชุมไว้ล่วงหน้า
นี่คือการชี้นำการประชุมและช่วยให้คุณสามารถไปถึงประเด็นได้ทันที ประหยัดเวลาในการพูดคุยเรื่องเล็กน้อย
คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นจากศูนย์ ใช้เทมเพลต ClickUp Agendaเพื่อกำหนดวาระการประชุมระหว่างพี่เลี้ยงกับผู้รับการพี่เลี้ยงของคุณ มันมีรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับการประชุมและให้คุณกำหนดวาระการประชุมได้อย่างง่ายดาย
หรือเลือกจากรายการตัวอย่างและเทมเพลตวาระการประชุมที่ยาวนี้เพื่อค้นหาแบบที่ดีที่สุด
อย่าลืมแบ่งปันวาระการประชุมกับที่ปรึกษาทางธุรกิจของคุณเพื่อให้พวกเขาเตรียมตัวมาประชุม
2. เชื่อมต่ออย่างสม่ำเสมอและรักษากำหนดเวลา
การให้คำปรึกษาเป็นกระบวนการที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและต้องมีการพบปะและพูดคุยกันบ่อยครั้ง นั่นคือเหตุผลที่เราแนะนำให้คุณสร้างตารางเวลาที่เหมาะสมกับทั้งคุณและที่ปรึกษาของคุณและยึดถือตามนั้น
โซลูชันการจัดการตารางเวลาและการประชุมที่ดีเช่นClickUp Meetingsสามารถช่วยคุณจัดประชุมตามตารางเวลาของคุณได้ นอกจากนี้ยังให้คุณสร้างรายการตรวจสอบของสิ่งที่คุณต้องการหารือ ซึ่งคุณสามารถทำเครื่องหมายถูกทีละรายการเมื่อการประชุมดำเนินไป
แม้ว่าการมีตารางเวลาเป็นสิ่งสำคัญ แต่อย่าให้รู้สึกถูกจำกัดด้วยมัน หากคุณต้องการความช่วยเหลือทันที โปรดติดต่อที่ปรึกษาของคุณและติดต่อกันบ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้
3. จดบันทึกอย่างละเอียดในทุกการประชุม
เมื่อความคิดไหลลื่นอย่างอิสระระหว่างการประชุม คุณมักไม่มีเวลาจดบันทึกทุกอย่างได้ทันที อย่างไรก็ตาม คุณอาจไม่สามารถจดจำทุกสิ่งที่ได้หารือไว้ในภายหลังได้
นั่นคือเหตุผลว่าทำไมการบันทึกการประชุมของคุณและเก็บบันทึกอย่างละเอียดในทุกการประชุมจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง แม้ว่าคุณจะบันทึกภายหลังก็ตาม คุณอาจใช้เครื่องมือ AIเพื่อทำให้กระบวนการบันทึกเป็นไปโดยอัตโนมัติ
ตัวอย่างเช่นClickUp Brain มีผู้ช่วยเขียน AI ที่สามารถสร้างบันทึกการประชุมและสรุปโดยอัตโนมัติ
หากคุณวางแผนที่จะจดบันทึกอย่างละเอียดหลังการประชุมClickUp Docsคือโซลูชันที่สมบูรณ์แบบ มันช่วยให้คุณสร้างบันทึก เพิ่มลิงก์ แทรกสื่อ และจัดรูปแบบเอกสารในรูปแบบที่น่าสนใจและง่ายต่อการอ่าน
สร้างแม่แบบบันทึกแบบกำหนดเองหรือใช้แม่แบบบันทึกการประชุมที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าเพื่อเก็บบันทึกการประชุมระหว่างพี่เลี้ยงกับผู้รับการพี่เลี้ยงอย่างละเอียด
4. นำสิ่งที่คุณเรียนรู้ไปใช้
การให้คำปรึกษาจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อคุณนำคำแนะนำของที่ปรึกษาไปใช้ในการพัฒนาอาชีพหรือขยายธุรกิจของคุณเท่านั้น นำข้อเสนอแนะของที่ปรึกษาไปใช้ในสถานการณ์ทางธุรกิจจริง และหากได้ผล ให้แจ้งให้พวกเขาทราบว่าคุณรู้สึกขอบคุณเพียงใด
หากคุณเป็นสตาร์ทอัพหรือเจ้าของธุรกิจ คุณจะต้องมีเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับสตาร์ทอัพเพื่อดำเนินและขยายธุรกิจใหม่ของคุณ
เราขอแนะนำClickUp Startupสำหรับการจัดการด้านต่างๆ ของสตาร์ทอัพของคุณ ตั้งแต่การสร้างแผนที่ผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการและการใช้ทรัพยากร
ClickUp เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ที่สามารถขยายตามขนาดธุรกิจของคุณและจัดการลูกค้าและโครงการที่ซับซ้อนได้อย่างราบรื่น
5. ขอความคิดเห็นที่ซื่อสัตย์
ผู้ให้คำปรึกษาของคุณคือบุคคลที่ดีที่สุดที่จะให้คำแนะนำที่สร้างสรรค์แก่คุณ ซึ่งช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายทางอาชีพของคุณ
เนื่องจากคุณทำงานใกล้ชิดกับผู้ให้คำปรึกษาของคุณ และพวกเขาได้เห็นคุณเติบโต พวกเขามีแนวโน้มที่จะเข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณดีกว่าใคร ๆ
ใช้สิ่งนั้นเป็นประโยชน์ของคุณ และขอคำแนะนำที่ซื่อสัตย์อย่างสม่ำเสมอ. สิ่งนี้จะช่วยคุณระบุจุดที่ต้องปรับปรุง และพัฒนาทักษะของคุณต่อไป. คุณยังสามารถใช้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงนิสัยการทำงานของคุณและทักษะการจัดการได้.
6. สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวที่แท้จริง
ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจที่ดีสามารถช่วยคุณเติบโตเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ และเปลี่ยนชีวิตคุณในหลายๆ ทาง. ดังนั้น หากคุณได้พบผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจที่ดี อย่าปล่อยให้พวกเขาไป.
สร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริงและยั่งยืนกับพวกเขาไปไกลกว่าการประชุมที่มีวาระการประชุมและการให้คำแนะนำทางธุรกิจ
แม้ว่าคุณจะประสบความสำเร็จมากพอที่จะไม่ต้องการคำแนะนำเป็นประจำ คุณก็ควรรักษาการติดต่อกับที่ปรึกษาของคุณไว้ คุณไม่มีทางรู้ว่าจะต้องการพวกเขาอีกครั้งเมื่อใด
ที่สำคัญกว่านั้น สร้างความสัมพันธ์แบบสองทางที่คุณอยู่เคียงข้างพวกเขาเช่นเดียวกับที่พวกเขาอยู่เคียงข้างคุณ ตอบแทนพวกเขาในทุกวิถีทางที่เป็นไปได้ แม้เพียงแค่การอยู่เคียงข้างเมื่อพวกเขาต้องการคุณ
สรุป
การนำทางผ่านความท้าทายทางธุรกิจและการเติบโตในฐานะผู้นำจะง่ายขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากผู้ให้คำปรึกษา. ใช้คู่มือนี้เป็นแหล่งข้อมูลของคุณเพื่อค้นหาผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจที่สามารถนำทางคุณในเส้นทางการเป็นผู้ประกอบการของคุณ.
อย่าลืมนำสิ่งที่คุณเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจประจำวันของคุณ ใช้เครื่องมือทางการตลาด เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ และเครื่องมืออื่นๆ ผสมผสานกันเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและดำเนินธุรกิจที่ทำกำไรได้
