10 ซอฟต์แวร์การจัดการการตลาดที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กในปี 2025

แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์การตลาดหลายแห่งมุ่งเน้นไปที่แง่มุมเฉพาะของกลยุทธ์การตลาดของคุณ เช่นเครื่องมือการตลาดแบบดึงดูดเพื่อเพิ่มปริมาณการเข้าชมหรือซอฟต์แวร์การตลาดแบบส่งออกเพื่อเปลี่ยนผู้มุ่งหวังให้เป็นการขายมากขึ้น
โซลูชันการจัดการการตลาดแบบครบวงจรไม่เพียงแค่นั้น แต่ยังมอบวิธีการที่ครอบคลุมเพื่อให้คุณอยู่ในตำแหน่งที่เหนือกว่าในการวางแผนการตลาดของคุณ จัดการการจราจรและลูกค้าเป้าหมาย ติดตามผลตอบแทนจากการลงทุนของแคมเปญของคุณ และแม้กระทั่งการจัดการโครงการในการวางแผนและการดำเนินการของแคมเปญของคุณ
หากคุณเป็นธุรกิจขนาดเล็กที่กำลังดิ้นรนเพื่อจัดการกับทุกส่วนที่เคลื่อนไหวของกลยุทธ์การตลาดโดยรวมของคุณ ถึงเวลาแล้วที่คุณจะผสานซอฟต์แวร์การจัดการการตลาดเข้ากับการดำเนินงานของคุณแต่การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมนั้นสำคัญมาก ในบทความนี้ เราจะสำรวจซอฟต์แวร์การตลาดที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก(และสิ่งที่คุณควรค้นหาในซอฟต์แวร์การตลาดใด ๆ ที่คุณเลือก)
ซอฟต์แวร์การจัดการการตลาดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กคืออะไร?
ซอฟต์แวร์การจัดการการตลาดช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่พื้นที่สำคัญที่ต้องการเวลาและทักษะของคุณ ในขณะที่ทำให้งานซ้ำซาก (แต่สำคัญ) ที่ต้องเกิดขึ้นเบื้องหลังเป็นไปอย่างราบรื่น
มีซอฟต์แวร์การจัดการการตลาดสามประเภทที่มุ่งเน้นไปที่สามเสาหลักของกลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่:
- เครื่องมือการทำงานทางการตลาด เช่น แพลตฟอร์มสำหรับสร้าง พัฒนา และกำหนดเวลาแคมเปญอีเมล
- แพลตฟอร์มข่าวกรองทางการตลาด เช่นเครื่องมือวิเคราะห์ที่รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ในด้านสำคัญ เช่น แนวโน้มของผู้บริโภคและพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
- เครื่องมือการตลาดอัตโนมัติ ที่ช่วยปรับปรุงและทำให้กระบวนการตลาดที่ทำซ้ำเป็นประจำเป็นไปโดยอัตโนมัติ
ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูแลแคมเปญการตลาดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและเวลาของธุรกิจขนาดเล็กได้อย่างเต็มที่ และซอฟต์แวร์การจัดการการตลาดที่ดีที่สุดบางตัวจะรวมทั้งสามหมวดหมู่ข้างต้นไว้ในแพลตฟอร์มที่ครอบคลุม เพื่อให้คุณสามารถติดตามและจัดการKPI และกิจกรรมการตลาดต่างๆได้ในที่เดียว:
- การรวบรวมข้อมูลการตลาดและการวิเคราะห์ข้อมูล
- การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) รวมถึงการสร้างโอกาสทางการขาย การให้คะแนนโอกาสทางการขาย และการดูแลโอกาสทางการขาย
- การวางแผน, การสร้าง, และการดำเนินการแคมเปญการตลาดที่เฉพาะเจาะจง, รวมถึงการสร้างแบรนด์, การสร้างเนื้อหา, และการได้รับการอนุมัติจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- การทำงานร่วมกันของทีมเพื่อให้การตลาดไม่ถูกแยกออกจากกัน แต่สามารถมองเห็นได้และผสานรวมอยู่ทั่วทั้งธุรกิจ
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการการตลาดสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก?
การเลือกซอฟต์แวร์การจัดการการตลาดที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจขนาดเล็กของคุณจะช่วยให้ทีมการตลาดของคุณดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด แต่ธุรกิจขนาดเล็กแต่ละแห่งมีความต้องการและงบประมาณที่แตกต่างกัน นี่คือสิ่งที่คุณควรคำนึงถึงขณะที่คุณกำลังพิจารณาตัวเลือกต่างๆ:
- การตลาดอัตโนมัติ: เครื่องมือการตลาดอัตโนมัติช่วยให้สามารถดำเนินแคมเปญบนโซเชียลมีเดียและการตลาดผ่านอีเมลได้โดยอัตโนมัติ
- คุณสมบัติที่ครอบคลุม: แพลตฟอร์มที่ดีควรมีการผสมผสานระหว่างเครื่องมือการตลาดดิจิทัลและการตลาดผ่านอีเมล รวมถึงฟังก์ชันการทำงานของแพลตฟอร์มการจัดการโซเชียลมีเดีย
- การผสานระบบ CRM: ระบบ CRM ที่ดีช่วยเพิ่มยอดขาย. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์สามารถผสานระบบกับเครื่องมือ CRMได้เป็นอย่างดีเพื่อติดตามการเดินทางของลูกค้าทั้งหมด
- การวิเคราะห์: การผสานรวมกับ Google Analytics และเครื่องมือวิเคราะห์อื่น ๆ วัดผลการตลาดได้อย่างแม่นยำและให้ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์
- การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์: การจัดการสื่อสังคมออนไลน์ที่ดีช่วยให้ผู้ใช้สามารถกำหนดเวลาโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ จัดการหลายช่องทางของสื่อสังคมออนไลน์ และโต้ตอบกับลูกค้าเป้าหมายได้
- ตัวเลือกเวอร์ชันฟรีหรือทดลองใช้: ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์การตลาดหลายรายมีแผนฟรีหรือแผนทดลองใช้ที่มีฟีเจอร์จำกัด เพื่อให้คุณสามารถทดสอบเครื่องมือได้ก่อนที่จะใช้เงินจากงบประมาณการตลาดของคุณ
10 ซอฟต์แวร์การจัดการการตลาดที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
เพื่อให้ง่ายขึ้น เราได้รวบรวมรายการซอฟต์แวร์การตลาดอัตโนมัติและซอฟต์แวร์การจัดการการตลาดที่ดีที่สุดในปี 2024 แต่ละตัวเลือกทำงานได้ดีสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก แต่ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เหล่านี้ยังสามารถขยายขนาดได้อย่างง่ายดายเมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น
1.คลิกอัพ
ไม่เหมือนกับซอฟต์แวร์บางตัวที่เน้นเพียงด้านเดียวของกลยุทธ์การตลาดของคุณClickUp marketingเป็นชุดเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพแบบครบวงจรที่ทำได้ทุกอย่าง
ทีมของคุณต้องการระดมความคิดทางการตลาดหรือไม่ จากนั้นเปลี่ยนการระดมความคิดนั้นให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้จริงพร้อมกำหนดวันครบกำหนดและผู้รับผิดชอบ? Clickup's Whiteboard ทำได้ตรงตามนั้น
คุณมีเวลาจำกัดหรือไม่? มีเทมเพลตการตลาดและการดำเนินงานธุรกิจให้เลือกมากมาย รวมถึงเทมเพลตการจัดการแคมเปญการตลาดของ ClickUp ที่จะพาคุณจากแนวคิดไปสู่การดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว
กำลังรับมือกับคอขวดในแคมเปญขาเข้าที่เร่งด่วนอยู่หรือไม่? ClickUp ช่วยให้คุณมองเห็นภาพและดำเนินการในแต่ละขั้นตอนสำคัญของโครงการได้อย่างง่ายดายเพียงไม่กี่คลิก ไม่ว่าคุณจะชอบใช้เช็กลิสต์แบบเรียบง่าย หรือบอร์ดคัมบังหรือแผนภูมิแกนต์ที่ซับซ้อนกว่า
เนื่องจาก ClickUp ไม่ใช่เพียงแค่แพลตฟอร์มการตลาด แต่ยังเป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ครอบคลุมอีกด้วย มันจะช่วยให้แผนการตลาดที่ซับซ้อนที่สุดอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง และช่วยคุณจัดการทุกโครงการ สมาชิกทีม และสิ่งที่ต้องส่งมอบที่คุณต้องการได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ระดมความคิด วางแผน และดำเนินโครงการการตลาดด้วยฟีเจอร์การจัดการโครงการที่ครอบคลุม
- จัดสรรและบริหารทรัพยากรสำหรับแคมเปญการตลาดของคุณอย่างมีประสิทธิภาพด้วยฟีเจอร์การจัดการทรัพยากร
- เร่งรัดแคมเปญการตลาดและการสร้างเนื้อหาของคุณด้วยเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่สร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ
- ติดตามและวิเคราะห์ความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายทางการตลาดของคุณด้วยแดชบอร์ดแบบภาพ
- ทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดายด้วยการทำงานแบบเรียลไทม์และให้สมาชิกในทีมทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้บางรายพบว่าอินเทอร์เฟซมีความซับซ้อนเกินไปเนื่องจากมีฟีเจอร์มากมาย
- ลูกค้าบางรายกล่าวว่าแอปพลิเคชันบนมือถือขาดฟังก์ชันการทำงานที่ครบถ้วนเหมือนกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AIมีให้ซื้อในแผนชำระเงินทุกประเภทในราคา $5 ต่อสมาชิก Workspace และแขกภายในต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)
2. ฮับสปอต
HubSpot ได้ออกแบบซอฟต์แวร์การตลาดสำหรับธุรกิจทุกขนาด ตามชื่อของมัน ซอฟต์แวร์นี้รวมเครื่องมือการตลาดทั้งหมดและข้อมูลไว้ในศูนย์กลางเดียวเพื่อเชื่อมช่องว่างระหว่างช่องทางการตลาดและทีม
แพลตฟอร์มการจัดการการตลาดและการตลาดอัตโนมัติมีเครื่องมือสำหรับการตลาดทางอีเมล, หน้า landing, โซเชียลมีเดีย, และการจัดการลูกค้าเป้าหมาย, และการทำงานอัตโนมัติของงานที่ทำซ้ำ ๆ ช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นสำหรับทีมการตลาดและการขาย. โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทให้บริการเวอร์ชันฟรีพร้อมเครื่องมือที่จำเป็นที่คุณต้องใช้เพื่อเริ่มต้น.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot
- เชื่อมต่อเครื่องมือและประสบการณ์ผ่าน Marketing Hub ซึ่งรวมทีมต่างๆ บนแพลตฟอร์มเดียวที่ช่วยให้เกิดการเชื่อมต่อกับลูกค้าได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
- ใช้เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ที่ทรงพลังเพื่อการสร้างโอกาสทางธุรกิจและการสื่อสารกับลูกค้าเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ซิงค์ข้อมูลระหว่าง HubSpot และ Salesforce แบบสองทิศทางโดยไม่ต้องใช้ข้อกำหนดทางเทคนิค
- เข้าถึงคลังเนื้อหาการศึกษาฟรี ซึ่งรวมถึงบทความ, คอร์สออนไลน์, และการรับรอง
ข้อจำกัดของ HubSpot
- ผู้ใช้หลายคนพบว่า HubSpot มีราคาแพง โดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กและสตาร์ทอัพที่ต้องการมากกว่าฟีเจอร์ที่จำกัดในแผนฟรี
- ลูกค้าบางรายต้องการการสนับสนุนที่ดีขึ้นสำหรับการผสานรวมกับเครื่องมือที่พวกเขาใช้
- ผู้ใช้ร้องเรียนเกี่ยวกับข้อจำกัดในความสามารถในการรายงานและการวิเคราะห์ โดยเฉพาะในแผนระดับล่าง
ราคาของ HubSpot
- ฟรีตลอดไป
- ค่าเริ่มต้น: $50/เดือน
- มืออาชีพ: 800 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: $3,600/เดือน
คะแนนและรีวิวของ HubSpot
- G2: 4. 4/5 (10,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (5,000+ รีวิว)
3. อาสนะ
Asana ทำหน้าที่เป็นซอฟต์แวร์การจัดการการตลาดที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันและปรับปรุงผลลัพธ์ของแคมเปญ บริษัทมีเป้าหมายที่จะช่วยให้ทีมการตลาดตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและบรรลุเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว Asana ให้เครื่องมือในการติดตามข้อมูลแคมเปญ, ปริมาณงาน, และการส่งต่อในแพลตฟอร์มเดียว และซอฟต์แวร์นี้สามารถผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันมากกว่า 270 ตัว ทำให้เครื่องมือการตลาดสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
คุณสมบัติเด่นของอาสนะ
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันและเร่งการผลิตแคมเปญ เพื่อให้ทีมทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น
- เชื่อมโยงแคมเปญการตลาดกับเป้าหมายทางธุรกิจที่ครอบคลุม เพื่อให้แน่ใจว่าทีมมุ่งเน้นไปที่งานที่ขับเคลื่อนรายได้
- รวมนักการตลาดให้อยู่รอบเป้าหมายร่วมกันและติดตามความคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ ในศูนย์กลาง
- ผสานการทำงานกับแอปมากกว่า 270 รายการ ช่วยให้ผู้ทำการตลาดสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างราบรื่นข้ามผลิตภัณฑ์หลากหลาย
ข้อจำกัดของอาสนะ
- ผู้ใช้พบว่าฟังก์ชันการทำงานของแอปพลิเคชันบนมือถือมีข้อจำกัด โดยเฉพาะบนหน้าจอขนาดเล็ก
- ลูกค้าบางรายรู้สึกหงุดหงิดที่ไม่สามารถกำหนดผู้ใช้หลายคนให้กับงานเดียวกันได้
- ฟีเจอร์การติดตามเวลาไม่มีให้บริการในทุกระดับราคา
ราคาของ Asana
- ฟรีตลอดไป
- พรีเมียม: $10.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $24.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิวของอาสนะ
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (12,000+ รีวิว)
4. Monday.com
แม้ว่ามันจะถูกโฆษณาว่าเป็นแพลตฟอร์ม "การจัดการงาน" แต่ Monday.com ก็มอบเครื่องมือที่ไม่เหมือนใครสำหรับทีมการตลาดและทีมสร้างสรรค์ที่ช่วยให้สามารถจัดการทุกขั้นตอนของกระบวนการการตลาดได้ ซอฟต์แวร์นี้มีคุณสมบัติสำหรับการจัดการสินทรัพย์, การติดตามแคมเปญ, ปฏิทินเนื้อหา, และการวางแผนกลยุทธ์
คุณสามารถใช้มันเพื่อตั้งและติดตามเป้าหมาย และวัดผลกระทบของการตลาดของทีมคุณได้ด้วย ซอฟต์แวร์นี้ยังสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือเช่น Supermetrics, Google Ads, และ HubSpot ได้ด้วย ซึ่งช่วยให้ได้โซลูชันการตลาดที่ครอบคลุม
Monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานด้านการตลาดตั้งแต่แนวคิดจนถึงการส่งมอบเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
- จัดการคำขอเนื้อหาและการออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพผ่านระบบศูนย์กลาง
- จัดระเบียบและบริหารจัดการกิจกรรมการตลาดได้อย่างราบรื่น
- วางแผนและติดตามแคมเปญด้วยแผนภูมิแกนต์
ข้อจำกัดของ Monday.com
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าแพลตฟอร์มอาจโหลดช้า
- ผู้ใช้จำนวนหนึ่งรู้สึกว่าเส้นทางการเรียนรู้มีความชันเกินไป
- ลูกค้าบางรายไม่สามารถค้นหาการเชื่อมต่อระบบที่พวกเขาต้องการได้
Monday.com ราคา
- ฟรีตลอดไป
- พื้นฐาน: $8/เดือน สำหรับสี่ที่นั่ง
- มาตรฐาน: $10/เดือน สำหรับสามที่นั่ง
- ข้อดี: $16/เดือน สำหรับสามที่นั่ง
- องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
Monday.com คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (8,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
5. Microsoft Dynamics 365
ไมโครซอฟท์ออกแบบแพลตฟอร์ม Microsoft Dynamics 365 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจและลดต้นทุน แพลตฟอร์มนี้มอบสภาพแวดล้อมที่เชื่อมโยงผู้คน ข้อมูล และงานเข้าด้วยกัน พร้อมนำเสนอโซลูชันที่ปรับแต่งตามความต้องการ โดยเน้นการบูรณาการการขายและการตลาด
Microsoft Dynamics 365 ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจความต้องการของลูกค้า เพิ่มความเร็วในการเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายเป็นยอดขาย และปรับกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับงานของทีม แพลตฟอร์มนี้ยังมี AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Dynamics 365
- ย้ายสู่ระบบคลาวด์อย่างมั่นใจและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการนำ AI มาใช้อย่างรวดเร็ว
- ทำงานร่วมกันโดยเชื่อมต่อธุรกิจทั้งหมดของคุณผ่านแอปพลิเคชัน Dynamics 365
- เพิ่มการมองเห็นความต้องการของลูกค้าเพื่อนำลูกค้าเข้าสู่กระบวนการขายได้เร็วขึ้น
- วิเคราะห์และเพิ่มประสิทธิภาพของแคมเปญด้วยการผสานรวมกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Supermetrics และ Google Ads
ข้อจำกัดของ Microsoft Dynamics 365
- บางส่วนของส่วนติดต่อผู้ใช้ไม่มีความชัดเจนเพียงพอ
- ซอฟต์แวร์บางครั้งมีปัญหาด้านประสิทธิภาพเมื่อจัดการกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่
- ผู้ใช้บางรายอาจต้องการความสามารถในการปรับแต่งที่มากขึ้น
ราคาของ Microsoft Dynamics 365
- สิ่งจำเป็น: $70/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $100/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Microsoft Dynamics 365
- G2: 3. 8/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (5,000+ รีวิว)
6. เมลชิมพ์
Mailchimp เป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์การตลาดทางอีเมลชั้นนำที่เปลี่ยนอีเมลให้กลายเป็นรายได้ บริษัทได้ขยายตัวเป็นแบรนด์การตลาดทางอีเมลและระบบอัตโนมัติขนาดใหญ่ ทั้งธุรกิจขนาดเล็กและองค์กรขนาดใหญ่ต่างก็ใช้ซอฟต์แวร์นี้ ซอฟต์แวร์นี้มีการทำงานอัตโนมัติขั้นสูงสำหรับอีเมลและ SMS โดยอิงจากข้อมูลพฤติกรรม เพื่อดึงดูดและเปลี่ยนลูกค้าให้เป็นลูกค้าได้ง่ายขึ้น และยังมีเครื่องมือ AIสร้างสรรค์ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างเนื้อหาที่ตรงกับแบรนด์ได้อย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mailchimp
- ชนะใจลูกค้าใหม่ด้วยอีเมลที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลและระบบอัตโนมัติที่ช่วยให้คุณได้รับการเปิดอ่าน คลิก และยอดขายเพิ่มขึ้น
- เพิ่มยอดสั่งซื้อและมูลค่าตลอดชีพของลูกค้าด้วยการปรับแต่งอีเมลและ SMS ให้เหมาะสมตามข้อมูลพฤติกรรม
- สร้างเนื้อหาที่สอดคล้องกับแบรนด์ของคุณด้วยเครื่องมือ AI สร้างสรรค์ และเลือกใช้เทมเพลตที่ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ
- วิเคราะห์ประสิทธิภาพด้วยรายงานที่กำหนดเอง, การแสดงภาพของช่องทาง, และข้อมูลการวิเคราะห์อื่น ๆ
ข้อจำกัดของ Mailchimp
- ผู้ใช้บางรายพบว่าฟีเจอร์มีจำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มการตลาดผ่านอีเมลอื่น ๆ
- ซอฟต์แวร์อาจซับซ้อนสำหรับผู้เริ่มต้นที่ใหม่กับการตลาดทางอีเมล
- ผู้ใช้บางรายพบว่าความสามารถในการทำงานอัตโนมัติของแผนระดับล่างนั้นจำกัดเกินไป
ราคาของ Mailchimp
- ฟรีตลอดไป
- สิ่งจำเป็น: $13/เดือน
- มาตรฐาน: $20/เดือน
- พรีเมียม: $350/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Mailchimp
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 12,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (16,000+ รีวิว)
7. Brevo
Brevo เป็นแพลตฟอร์มครบวงจรที่ช่วยอัตโนมัติแคมเปญการตลาดผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น อีเมล, SMS, WhatsApp, และแชท. แพลตฟอร์มการตลาดที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติมากมาย, Brevo ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างแคมเปญอัจฉริยะ, ติดตามลูกค้าเป้าหมาย, และช่วยปิดการขาย, และบริการอีเมลธุรกรรมช่วยให้การส่งอีเมลรวดเร็วขึ้น.
คุณสมบัติเด่นของ Brevo
- ใช้แคมเปญอัจฉริยะเพื่อสร้างความสัมพันธ์และทำให้การตลาดเป็นอัตโนมัติผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อีเมล, SMS, WhatsApp, และแชท
- สื่อสารกับลูกค้าได้ทันทีด้วยฟีเจอร์แชทแบบเรียลไทม์
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือการตลาดดิจิทัลชั้นนำกว่า 150 รายการ รวมถึง CRM ระบบการจัดการเนื้อหา และอีคอมเมิร์ซ
ข้อจำกัดของ Brevo
- ผู้ใช้บางรายพบว่าประสิทธิภาพการทำงานช้า โดยเฉพาะเมื่อสร้างแคมเปญ
- ลูกค้าบางรายพบว่าการแก้ไขปัญหาด้วย Simple Mail Transfer Protocol เป็นเรื่องยาก
ราคาของ Brevo
- ฟรีตลอดไป
- ค่าเริ่มต้น: $25/เดือน
- ธุรกิจ: 65 ดอลลาร์/เดือน
- Brevo Plus: ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว Brevo
- G2: 4. 5/5 (600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (1,000+ รีวิว)
8. BuzzSumo
BuzzSumo เป็นเครื่องมือการตลาดที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการกล่าวถึงในสื่อและแนวคิดเนื้อหา ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อกับนักข่าวมากกว่า 700,000 คน ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น การค้นพบเนื้อหา การวิจัย และการติดตาม ทำให้การนำเสนอมีความเกี่ยวข้องและทันเวลา เครื่องมือนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถระบุเนื้อหาที่ทำงานได้ดีในกลุ่มเฉพาะได้อย่างรวดเร็ว และมุ่งเน้นเฉพาะโครงการการตลาดเนื้อหา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ BuzzSumo
- จัดทำดัชนีบทความและโพสต์จำนวนพันล้านรายการ ช่วยให้สามารถวิเคราะห์เนื้อหาเชิงลึกและวางกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ระบุผู้มีอิทธิพลที่เหมาะสมสำหรับแบรนด์ของคุณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างโอกาสทางการขายและการมีส่วนร่วมบนโซเชียลมีเดีย
- รับข้อมูลเชิงลึกและการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วโดยตรงจากเบราว์เซอร์ของคุณผ่านส่วนขยาย Chrome
- ใช้การผสานระบบแบบกำหนดเองเพื่อเพิ่มศักยภาพการตลาดอัตโนมัติผ่านอินเทอร์เฟซการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชันที่ทรงพลังของแพลตฟอร์ม
ข้อจำกัดของ BuzzSumo
- ผู้ใช้บางรายพบว่าเวอร์ชันฟรีมีข้อจำกัดมากเกินไป
- เช่นเดียวกับเครื่องมือวิจัย SEO และเนื้อหาอื่น ๆ การเรียนรู้การใช้งาน Buzzsumo อาจสร้างความหงุดหงิดให้กับผู้ใช้ใหม่
- ผู้ใช้บางรายพบว่าซอฟต์แวร์นี้มีราคาสูงสำหรับบุคคลทั่วไปและธุรกิจขนาดเล็ก
ราคา BuzzSumo
- การสร้างเนื้อหา: $199/เดือน สำหรับผู้ใช้ 1 คน
- ประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร: $299/เดือน สำหรับผู้ใช้ห้าคน
- ห้องชุด: $499/เดือน สำหรับผู้ใช้ 10 คน
- องค์กร: $999/เดือน สำหรับผู้ใช้ 30 คน
คะแนนและรีวิวของ BuzzSumo
- G2: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
9. จิรา
Jira ของ Atlassian เป็นซอฟต์แวร์ติดตามโครงการชั้นนำที่รองรับหน่วยงานธุรกิจต่างๆ รวมถึงการตลาดและการพัฒนาซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์นี้มีคุณสมบัติสำหรับการจัดการงาน การรายงาน และการทำงานอัตโนมัติ Jira สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือมากกว่า 3,000 รายการในระบบนิเวศของ Atlassian ซึ่งเปิดโอกาสไม่สิ้นสุดสำหรับการขยายฟีเจอร์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira
- แยกแนวคิดใหญ่ ๆ ออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้สำหรับแต่ละทีม โดยใช้เรื่องราวของผู้ใช้ ปัญหา และงาน
- เริ่มต้นด้วยเทมเพลตสำเร็จรูป เช่น Scrum, Kanban, การติดตามข้อบกพร่อง และ DevOps
- ปรับแต่งกระบวนการทำงานของคุณให้เหมาะสมกับความต้องการของทีม ช่วยให้คุณสามารถเริ่มต้นอย่างง่ายและขยายความซับซ้อนได้ตามต้องการ
- ใช้ประโยชน์จากความยืดหยุ่นของ Jira ที่สามารถปรับขนาดได้ตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ เพื่อให้มั่นใจว่าทีมที่กำลังเติบโตสามารถขยายตัวได้โดยไม่ติดขัด
ข้อจำกัดของ Jira
- ผู้ใช้บางรายพบว่าซอฟต์แวร์นี้ใช้งานยากหรือตั้งค่าให้ตรงกับความต้องการได้ลำบาก
- ผู้ใช้อาจพบว่าฟีเจอร์และตัวเลือกการปรับแต่งที่มีอยู่มากมายนั้นทำให้รู้สึกสับสนหรือยากที่จะจัดการ
- ลูกค้าบางรายร้องเรียนเกี่ยวกับประสิทธิภาพที่ช้าเมื่อทำงานกับโปรเจกต์หรืออินสแตนซ์ขนาดใหญ่
ราคาของ Jira
- โครงการ: เริ่มต้นที่ $10/เดือน สำหรับผู้ใช้ 10 คน
- การพัฒนา: เริ่มต้นที่ $20/เดือน สำหรับผู้ใช้ 10 คน
- บริการเดสก์: $20/เดือน สำหรับผู้ใช้ 10 คน
คะแนนและรีวิว Jira
- G2: 4. 3/5 (5,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 13,000 รายการ)
10. การสร้าง
Marketing Creatio เป็นโซลูชันการขายและการตลาดแบบหลายช่องทางที่ช่วยปรับปรุงเส้นทางการเดินทางของลูกค้าและช่วยให้ผู้ทำการตลาดสามารถมีส่วนร่วมกับลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ซอฟต์แวร์นี้มีคุณสมบัติหลากหลายเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานในการสร้างโอกาสทางการขายและประสิทธิภาพของโฆษณาดิจิทัล ด้วยการจัดการโอกาสทางการขาย การจัดการแคมเปญ และการจัดการกิจกรรม Marketing Creatio มอบโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับทีมการตลาด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Creatio
- ทำให้กระบวนการทำงานทางการตลาดเป็นอัตโนมัติและสร้างแอปพลิเคชันโดยไม่ต้องเขียนโค้ดผ่านแพลตฟอร์มแบบไม่ต้องเขียนโค้ดของ Creatio
- สร้างแคมเปญการตลาดและจัดการลูกค้าเป้าหมายด้วยฟีเจอร์อัตโนมัติในตัวของ Creatio
- เพลิดเพลินกับการสร้างโอกาสทางธุรกิจที่ดีขึ้นและกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการขายอัตโนมัติ
- ระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการทำงานบริการลูกค้าของธุรกิจขนาดเล็กและองค์กรขนาดใหญ่ผ่านหลายช่องทาง
ข้อจำกัดของ Creatio
- ผู้ใช้บางรายอาจพบว่า Creatio มีราคาสูงเกินไป
- ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาในการปรับแต่งกระบวนการและขั้นตอนการทำงาน
- ผู้ใช้ที่ต้องการการรายงานขั้นสูงและการวิเคราะห์รู้สึกว่าผลิตภัณฑ์ขาด
ราคาของ Creatio
- การเติบโต: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $55/เดือน ต่อผู้ใช้
- ไม่จำกัด: $85/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Creatio
- G2: 4. 6/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (19 รีวิว)
ปรับปรุงการตลาดของคุณวันนี้
ตามที่คุณเห็น แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์การจัดการการตลาดบางแห่งมุ่งเน้นไปที่ด้านใดด้านหนึ่งของกลยุทธ์การตลาดของคุณ เช่น เครื่องมือการตลาดทางอีเมลอัตโนมัติ และยังมีโซลูชันที่ครอบคลุมมากขึ้นซึ่งสามารถทำได้ทุกอย่าง ในหลายกรณี ไม่มีความแตกต่างในราคาของทั้งสองอย่าง
ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณขึ้นอยู่กับว่าคุณสามารถยอมรับการใช้เครื่องมือที่แตกต่างกันและเรียนรู้แพลตฟอร์มที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละส่วนของการตลาดของคุณได้หรือไม่
สำหรับแพลตฟอร์มการจัดการการตลาดแบบครบวงจรที่สามารถผสานรวมกับเครื่องมือแยกต่างหากได้ หากคุณยังต้องการใช้เครื่องมือเหล่านั้นอยู่ลองใช้ ClickUp วันนี้เลย! มันไม่เพียงแต่ช่วยจัดการการตลาดเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ทีมของคุณสามารถร่วมมือกัน สื่อสาร และดำเนินเป้าหมายของธุรกิจขนาดเล็กของคุณได้ทั่วทั้งองค์กร