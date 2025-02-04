บล็อก ClickUp
10 ซอฟต์แวร์การจัดการการตลาดที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กในปี 2025

4 กุมภาพันธ์ 2568

แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์การตลาดหลายแห่งมุ่งเน้นไปที่แง่มุมเฉพาะของกลยุทธ์การตลาดของคุณ เช่นเครื่องมือการตลาดแบบดึงดูดเพื่อเพิ่มปริมาณการเข้าชมหรือซอฟต์แวร์การตลาดแบบส่งออกเพื่อเปลี่ยนผู้มุ่งหวังให้เป็นการขายมากขึ้น

โซลูชันการจัดการการตลาดแบบครบวงจรไม่เพียงแค่นั้น แต่ยังมอบวิธีการที่ครอบคลุมเพื่อให้คุณอยู่ในตำแหน่งที่เหนือกว่าในการวางแผนการตลาดของคุณ จัดการการจราจรและลูกค้าเป้าหมาย ติดตามผลตอบแทนจากการลงทุนของแคมเปญของคุณ และแม้กระทั่งการจัดการโครงการในการวางแผนและการดำเนินการของแคมเปญของคุณ

หากคุณเป็นธุรกิจขนาดเล็กที่กำลังดิ้นรนเพื่อจัดการกับทุกส่วนที่เคลื่อนไหวของกลยุทธ์การตลาดโดยรวมของคุณ ถึงเวลาแล้วที่คุณจะผสานซอฟต์แวร์การจัดการการตลาดเข้ากับการดำเนินงานของคุณแต่การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมนั้นสำคัญมาก ในบทความนี้ เราจะสำรวจซอฟต์แวร์การตลาดที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก(และสิ่งที่คุณควรค้นหาในซอฟต์แวร์การตลาดใด ๆ ที่คุณเลือก)

ซอฟต์แวร์การจัดการการตลาดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กคืออะไร?

ซอฟต์แวร์การจัดการการตลาดช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่พื้นที่สำคัญที่ต้องการเวลาและทักษะของคุณ ในขณะที่ทำให้งานซ้ำซาก (แต่สำคัญ) ที่ต้องเกิดขึ้นเบื้องหลังเป็นไปอย่างราบรื่น

มีซอฟต์แวร์การจัดการการตลาดสามประเภทที่มุ่งเน้นไปที่สามเสาหลักของกลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่:

  • เครื่องมือการทำงานทางการตลาด เช่น แพลตฟอร์มสำหรับสร้าง พัฒนา และกำหนดเวลาแคมเปญอีเมล
  • แพลตฟอร์มข่าวกรองทางการตลาด เช่นเครื่องมือวิเคราะห์ที่รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ในด้านสำคัญ เช่น แนวโน้มของผู้บริโภคและพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
  • เครื่องมือการตลาดอัตโนมัติ ที่ช่วยปรับปรุงและทำให้กระบวนการตลาดที่ทำซ้ำเป็นประจำเป็นไปโดยอัตโนมัติ

ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูแลแคมเปญการตลาดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและเวลาของธุรกิจขนาดเล็กได้อย่างเต็มที่ และซอฟต์แวร์การจัดการการตลาดที่ดีที่สุดบางตัวจะรวมทั้งสามหมวดหมู่ข้างต้นไว้ในแพลตฟอร์มที่ครอบคลุม เพื่อให้คุณสามารถติดตามและจัดการKPI และกิจกรรมการตลาดต่างๆได้ในที่เดียว:

  • การรวบรวมข้อมูลการตลาดและการวิเคราะห์ข้อมูล
  • การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) รวมถึงการสร้างโอกาสทางการขาย การให้คะแนนโอกาสทางการขาย และการดูแลโอกาสทางการขาย
  • การวางแผน, การสร้าง, และการดำเนินการแคมเปญการตลาดที่เฉพาะเจาะจง, รวมถึงการสร้างแบรนด์, การสร้างเนื้อหา, และการได้รับการอนุมัติจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • การทำงานร่วมกันของทีมเพื่อให้การตลาดไม่ถูกแยกออกจากกัน แต่สามารถมองเห็นได้และผสานรวมอยู่ทั่วทั้งธุรกิจ

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการการตลาดสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก?

การเลือกซอฟต์แวร์การจัดการการตลาดที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจขนาดเล็กของคุณจะช่วยให้ทีมการตลาดของคุณดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด แต่ธุรกิจขนาดเล็กแต่ละแห่งมีความต้องการและงบประมาณที่แตกต่างกัน นี่คือสิ่งที่คุณควรคำนึงถึงขณะที่คุณกำลังพิจารณาตัวเลือกต่างๆ:

  • การตลาดอัตโนมัติ: เครื่องมือการตลาดอัตโนมัติช่วยให้สามารถดำเนินแคมเปญบนโซเชียลมีเดียและการตลาดผ่านอีเมลได้โดยอัตโนมัติ
  • คุณสมบัติที่ครอบคลุม: แพลตฟอร์มที่ดีควรมีการผสมผสานระหว่างเครื่องมือการตลาดดิจิทัลและการตลาดผ่านอีเมล รวมถึงฟังก์ชันการทำงานของแพลตฟอร์มการจัดการโซเชียลมีเดีย
  • การผสานระบบ CRM: ระบบ CRM ที่ดีช่วยเพิ่มยอดขาย. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์สามารถผสานระบบกับเครื่องมือ CRMได้เป็นอย่างดีเพื่อติดตามการเดินทางของลูกค้าทั้งหมด
  • การวิเคราะห์: การผสานรวมกับ Google Analytics และเครื่องมือวิเคราะห์อื่น ๆ วัดผลการตลาดได้อย่างแม่นยำและให้ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์
  • การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์: การจัดการสื่อสังคมออนไลน์ที่ดีช่วยให้ผู้ใช้สามารถกำหนดเวลาโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ จัดการหลายช่องทางของสื่อสังคมออนไลน์ และโต้ตอบกับลูกค้าเป้าหมายได้
  • ตัวเลือกเวอร์ชันฟรีหรือทดลองใช้: ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์การตลาดหลายรายมีแผนฟรีหรือแผนทดลองใช้ที่มีฟีเจอร์จำกัด เพื่อให้คุณสามารถทดสอบเครื่องมือได้ก่อนที่จะใช้เงินจากงบประมาณการตลาดของคุณ

10 ซอฟต์แวร์การจัดการการตลาดที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

เพื่อให้ง่ายขึ้น เราได้รวบรวมรายการซอฟต์แวร์การตลาดอัตโนมัติและซอฟต์แวร์การจัดการการตลาดที่ดีที่สุดในปี 2024 แต่ละตัวเลือกทำงานได้ดีสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก แต่ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เหล่านี้ยังสามารถขยายขนาดได้อย่างง่ายดายเมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น

1.คลิกอัพ

มุมมองมากกว่า 15 แบบของ ClickUp สำหรับการจัดการการตลาดให้ง่ายสำหรับผู้ใช้ที่แตกต่างกัน
จัดการโครงการการตลาดและงานประจำวันในมุมมองมากกว่า 15 แบบใน ClickUp

ไม่เหมือนกับซอฟต์แวร์บางตัวที่เน้นเพียงด้านเดียวของกลยุทธ์การตลาดของคุณClickUp marketingเป็นชุดเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพแบบครบวงจรที่ทำได้ทุกอย่าง

ทีมของคุณต้องการระดมความคิดทางการตลาดหรือไม่ จากนั้นเปลี่ยนการระดมความคิดนั้นให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้จริงพร้อมกำหนดวันครบกำหนดและผู้รับผิดชอบ? Clickup's Whiteboard ทำได้ตรงตามนั้น

คุณมีเวลาจำกัดหรือไม่? มีเทมเพลตการตลาดและการดำเนินงานธุรกิจให้เลือกมากมาย รวมถึงเทมเพลตการจัดการแคมเปญการตลาดของ ClickUp ที่จะพาคุณจากแนวคิดไปสู่การดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว

กำลังรับมือกับคอขวดในแคมเปญขาเข้าที่เร่งด่วนอยู่หรือไม่? ClickUp ช่วยให้คุณมองเห็นภาพและดำเนินการในแต่ละขั้นตอนสำคัญของโครงการได้อย่างง่ายดายเพียงไม่กี่คลิก ไม่ว่าคุณจะชอบใช้เช็กลิสต์แบบเรียบง่าย หรือบอร์ดคัมบังหรือแผนภูมิแกนต์ที่ซับซ้อนกว่า

เนื่องจาก ClickUp ไม่ใช่เพียงแค่แพลตฟอร์มการตลาด แต่ยังเป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ครอบคลุมอีกด้วย มันจะช่วยให้แผนการตลาดที่ซับซ้อนที่สุดอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง และช่วยคุณจัดการทุกโครงการ สมาชิกทีม และสิ่งที่ต้องส่งมอบที่คุณต้องการได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ระดมความคิด วางแผน และดำเนินโครงการการตลาดด้วยฟีเจอร์การจัดการโครงการที่ครอบคลุม
  • จัดสรรและบริหารทรัพยากรสำหรับแคมเปญการตลาดของคุณอย่างมีประสิทธิภาพด้วยฟีเจอร์การจัดการทรัพยากร
  • เร่งรัดแคมเปญการตลาดและการสร้างเนื้อหาของคุณด้วยเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่สร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ
  • ติดตามและวิเคราะห์ความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายทางการตลาดของคุณด้วยแดชบอร์ดแบบภาพ
  • ทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดายด้วยการทำงานแบบเรียลไทม์และให้สมาชิกในทีมทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้บางรายพบว่าอินเทอร์เฟซมีความซับซ้อนเกินไปเนื่องจากมีฟีเจอร์มากมาย
  • ลูกค้าบางรายกล่าวว่าแอปพลิเคชันบนมือถือขาดฟังก์ชันการทำงานที่ครบถ้วนเหมือนกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp AIมีให้ซื้อในแผนชำระเงินทุกประเภทในราคา $5 ต่อสมาชิก Workspace และแขกภายในต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)

2. ฮับสปอต

ตัวอย่างแดชบอร์ดของ HubSpot สำหรับงานการจัดการการตลาด
ผ่านทางHubSpot

HubSpot ได้ออกแบบซอฟต์แวร์การตลาดสำหรับธุรกิจทุกขนาด ตามชื่อของมัน ซอฟต์แวร์นี้รวมเครื่องมือการตลาดทั้งหมดและข้อมูลไว้ในศูนย์กลางเดียวเพื่อเชื่อมช่องว่างระหว่างช่องทางการตลาดและทีม

แพลตฟอร์มการจัดการการตลาดและการตลาดอัตโนมัติมีเครื่องมือสำหรับการตลาดทางอีเมล, หน้า landing, โซเชียลมีเดีย, และการจัดการลูกค้าเป้าหมาย, และการทำงานอัตโนมัติของงานที่ทำซ้ำ ๆ ช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นสำหรับทีมการตลาดและการขาย. โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทให้บริการเวอร์ชันฟรีพร้อมเครื่องมือที่จำเป็นที่คุณต้องใช้เพื่อเริ่มต้น.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot

  • เชื่อมต่อเครื่องมือและประสบการณ์ผ่าน Marketing Hub ซึ่งรวมทีมต่างๆ บนแพลตฟอร์มเดียวที่ช่วยให้เกิดการเชื่อมต่อกับลูกค้าได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
  • ใช้เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ที่ทรงพลังเพื่อการสร้างโอกาสทางธุรกิจและการสื่อสารกับลูกค้าเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  • ซิงค์ข้อมูลระหว่าง HubSpot และ Salesforce แบบสองทิศทางโดยไม่ต้องใช้ข้อกำหนดทางเทคนิค
  • เข้าถึงคลังเนื้อหาการศึกษาฟรี ซึ่งรวมถึงบทความ, คอร์สออนไลน์, และการรับรอง

ข้อจำกัดของ HubSpot

  • ผู้ใช้หลายคนพบว่า HubSpot มีราคาแพง โดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กและสตาร์ทอัพที่ต้องการมากกว่าฟีเจอร์ที่จำกัดในแผนฟรี
  • ลูกค้าบางรายต้องการการสนับสนุนที่ดีขึ้นสำหรับการผสานรวมกับเครื่องมือที่พวกเขาใช้
  • ผู้ใช้ร้องเรียนเกี่ยวกับข้อจำกัดในความสามารถในการรายงานและการวิเคราะห์ โดยเฉพาะในแผนระดับล่าง

ราคาของ HubSpot

  • ฟรีตลอดไป
  • ค่าเริ่มต้น: $50/เดือน
  • มืออาชีพ: 800 ดอลลาร์/เดือน
  • องค์กร: $3,600/เดือน

คะแนนและรีวิวของ HubSpot

  • G2: 4. 4/5 (10,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (5,000+ รีวิว)

3. อาสนะ

ตัวอย่างแดชบอร์ดสำหรับการจัดการการตลาดและการทำงานให้เสร็จสิ้นใน Asana
ผ่านทางAsana

Asana ทำหน้าที่เป็นซอฟต์แวร์การจัดการการตลาดที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันและปรับปรุงผลลัพธ์ของแคมเปญ บริษัทมีเป้าหมายที่จะช่วยให้ทีมการตลาดตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและบรรลุเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว Asana ให้เครื่องมือในการติดตามข้อมูลแคมเปญ, ปริมาณงาน, และการส่งต่อในแพลตฟอร์มเดียว และซอฟต์แวร์นี้สามารถผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันมากกว่า 270 ตัว ทำให้เครื่องมือการตลาดสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น

คุณสมบัติเด่นของอาสนะ

  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันและเร่งการผลิตแคมเปญ เพื่อให้ทีมทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น
  • เชื่อมโยงแคมเปญการตลาดกับเป้าหมายทางธุรกิจที่ครอบคลุม เพื่อให้แน่ใจว่าทีมมุ่งเน้นไปที่งานที่ขับเคลื่อนรายได้
  • รวมนักการตลาดให้อยู่รอบเป้าหมายร่วมกันและติดตามความคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ ในศูนย์กลาง
  • ผสานการทำงานกับแอปมากกว่า 270 รายการ ช่วยให้ผู้ทำการตลาดสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างราบรื่นข้ามผลิตภัณฑ์หลากหลาย

ข้อจำกัดของอาสนะ

  • ผู้ใช้พบว่าฟังก์ชันการทำงานของแอปพลิเคชันบนมือถือมีข้อจำกัด โดยเฉพาะบนหน้าจอขนาดเล็ก
  • ลูกค้าบางรายรู้สึกหงุดหงิดที่ไม่สามารถกำหนดผู้ใช้หลายคนให้กับงานเดียวกันได้
  • ฟีเจอร์การติดตามเวลาไม่มีให้บริการในทุกระดับราคา

ราคาของ Asana

  • ฟรีตลอดไป
  • พรีเมียม: $10.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $24.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา

คะแนนและรีวิวของอาสนะ

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (12,000+ รีวิว)

4. Monday.com

ตัวอย่างวิธีการสร้างงานโครงการใน monday.com
ผ่านทางmonday.com

แม้ว่ามันจะถูกโฆษณาว่าเป็นแพลตฟอร์ม "การจัดการงาน" แต่ Monday.com ก็มอบเครื่องมือที่ไม่เหมือนใครสำหรับทีมการตลาดและทีมสร้างสรรค์ที่ช่วยให้สามารถจัดการทุกขั้นตอนของกระบวนการการตลาดได้ ซอฟต์แวร์นี้มีคุณสมบัติสำหรับการจัดการสินทรัพย์, การติดตามแคมเปญ, ปฏิทินเนื้อหา, และการวางแผนกลยุทธ์

คุณสามารถใช้มันเพื่อตั้งและติดตามเป้าหมาย และวัดผลกระทบของการตลาดของทีมคุณได้ด้วย ซอฟต์แวร์นี้ยังสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือเช่น Supermetrics, Google Ads, และ HubSpot ได้ด้วย ซึ่งช่วยให้ได้โซลูชันการตลาดที่ครอบคลุม

Monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด

  • ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานด้านการตลาดตั้งแต่แนวคิดจนถึงการส่งมอบเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
  • จัดการคำขอเนื้อหาและการออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพผ่านระบบศูนย์กลาง
  • จัดระเบียบและบริหารจัดการกิจกรรมการตลาดได้อย่างราบรื่น
  • วางแผนและติดตามแคมเปญด้วยแผนภูมิแกนต์

ข้อจำกัดของ Monday.com

  • ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าแพลตฟอร์มอาจโหลดช้า
  • ผู้ใช้จำนวนหนึ่งรู้สึกว่าเส้นทางการเรียนรู้มีความชันเกินไป
  • ลูกค้าบางรายไม่สามารถค้นหาการเชื่อมต่อระบบที่พวกเขาต้องการได้

Monday.com ราคา

  • ฟรีตลอดไป
  • พื้นฐาน: $8/เดือน สำหรับสี่ที่นั่ง
  • มาตรฐาน: $10/เดือน สำหรับสามที่นั่ง
  • ข้อดี: $16/เดือน สำหรับสามที่นั่ง
  • องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา

Monday.com คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (8,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

5. Microsoft Dynamics 365

การจัดระเบียบผู้ติดต่อการขายและข้อมูลการตลาดใน Microsoft Dynamics 365
ผ่านทางMicrosoft Dynamics 365

ไมโครซอฟท์ออกแบบแพลตฟอร์ม Microsoft Dynamics 365 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจและลดต้นทุน แพลตฟอร์มนี้มอบสภาพแวดล้อมที่เชื่อมโยงผู้คน ข้อมูล และงานเข้าด้วยกัน พร้อมนำเสนอโซลูชันที่ปรับแต่งตามความต้องการ โดยเน้นการบูรณาการการขายและการตลาด

Microsoft Dynamics 365 ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจความต้องการของลูกค้า เพิ่มความเร็วในการเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายเป็นยอดขาย และปรับกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับงานของทีม แพลตฟอร์มนี้ยังมี AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอีกด้วย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Dynamics 365

  • ย้ายสู่ระบบคลาวด์อย่างมั่นใจและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการนำ AI มาใช้อย่างรวดเร็ว
  • ทำงานร่วมกันโดยเชื่อมต่อธุรกิจทั้งหมดของคุณผ่านแอปพลิเคชัน Dynamics 365
  • เพิ่มการมองเห็นความต้องการของลูกค้าเพื่อนำลูกค้าเข้าสู่กระบวนการขายได้เร็วขึ้น
  • วิเคราะห์และเพิ่มประสิทธิภาพของแคมเปญด้วยการผสานรวมกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Supermetrics และ Google Ads

ข้อจำกัดของ Microsoft Dynamics 365

  • บางส่วนของส่วนติดต่อผู้ใช้ไม่มีความชัดเจนเพียงพอ
  • ซอฟต์แวร์บางครั้งมีปัญหาด้านประสิทธิภาพเมื่อจัดการกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่
  • ผู้ใช้บางรายอาจต้องการความสามารถในการปรับแต่งที่มากขึ้น

ราคาของ Microsoft Dynamics 365

  • สิ่งจำเป็น: $70/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $100/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว Microsoft Dynamics 365

  • G2: 3. 8/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (5,000+ รีวิว)

6. เมลชิมพ์

ตัวอย่างแดชบอร์ด Mailchimp ที่มีการผสานรวมกับ Whatagraph
ผ่านทางMailchimp

Mailchimp เป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์การตลาดทางอีเมลชั้นนำที่เปลี่ยนอีเมลให้กลายเป็นรายได้ บริษัทได้ขยายตัวเป็นแบรนด์การตลาดทางอีเมลและระบบอัตโนมัติขนาดใหญ่ ทั้งธุรกิจขนาดเล็กและองค์กรขนาดใหญ่ต่างก็ใช้ซอฟต์แวร์นี้ ซอฟต์แวร์นี้มีการทำงานอัตโนมัติขั้นสูงสำหรับอีเมลและ SMS โดยอิงจากข้อมูลพฤติกรรม เพื่อดึงดูดและเปลี่ยนลูกค้าให้เป็นลูกค้าได้ง่ายขึ้น และยังมีเครื่องมือ AIสร้างสรรค์ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างเนื้อหาที่ตรงกับแบรนด์ได้อย่างรวดเร็ว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mailchimp

  • ชนะใจลูกค้าใหม่ด้วยอีเมลที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลและระบบอัตโนมัติที่ช่วยให้คุณได้รับการเปิดอ่าน คลิก และยอดขายเพิ่มขึ้น
  • เพิ่มยอดสั่งซื้อและมูลค่าตลอดชีพของลูกค้าด้วยการปรับแต่งอีเมลและ SMS ให้เหมาะสมตามข้อมูลพฤติกรรม
  • สร้างเนื้อหาที่สอดคล้องกับแบรนด์ของคุณด้วยเครื่องมือ AI สร้างสรรค์ และเลือกใช้เทมเพลตที่ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ
  • วิเคราะห์ประสิทธิภาพด้วยรายงานที่กำหนดเอง, การแสดงภาพของช่องทาง, และข้อมูลการวิเคราะห์อื่น ๆ

ข้อจำกัดของ Mailchimp

  • ผู้ใช้บางรายพบว่าฟีเจอร์มีจำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มการตลาดผ่านอีเมลอื่น ๆ
  • ซอฟต์แวร์อาจซับซ้อนสำหรับผู้เริ่มต้นที่ใหม่กับการตลาดทางอีเมล
  • ผู้ใช้บางรายพบว่าความสามารถในการทำงานอัตโนมัติของแผนระดับล่างนั้นจำกัดเกินไป

ราคาของ Mailchimp

  • ฟรีตลอดไป
  • สิ่งจำเป็น: $13/เดือน
  • มาตรฐาน: $20/เดือน
  • พรีเมียม: $350/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Mailchimp

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 12,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (16,000+ รีวิว)

7. Brevo

การใช้ Brevo ในการสร้างจดหมายข่าวการตลาด
ผ่านทางBrevo

Brevo เป็นแพลตฟอร์มครบวงจรที่ช่วยอัตโนมัติแคมเปญการตลาดผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น อีเมล, SMS, WhatsApp, และแชท. แพลตฟอร์มการตลาดที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติมากมาย, Brevo ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างแคมเปญอัจฉริยะ, ติดตามลูกค้าเป้าหมาย, และช่วยปิดการขาย, และบริการอีเมลธุรกรรมช่วยให้การส่งอีเมลรวดเร็วขึ้น.

คุณสมบัติเด่นของ Brevo

  • ใช้แคมเปญอัจฉริยะเพื่อสร้างความสัมพันธ์และทำให้การตลาดเป็นอัตโนมัติผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อีเมล, SMS, WhatsApp, และแชท
  • สื่อสารกับลูกค้าได้ทันทีด้วยฟีเจอร์แชทแบบเรียลไทม์
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือการตลาดดิจิทัลชั้นนำกว่า 150 รายการ รวมถึง CRM ระบบการจัดการเนื้อหา และอีคอมเมิร์ซ

ข้อจำกัดของ Brevo

  • ผู้ใช้บางรายพบว่าประสิทธิภาพการทำงานช้า โดยเฉพาะเมื่อสร้างแคมเปญ
  • ลูกค้าบางรายพบว่าการแก้ไขปัญหาด้วย Simple Mail Transfer Protocol เป็นเรื่องยาก

ราคาของ Brevo

  • ฟรีตลอดไป
  • ค่าเริ่มต้น: $25/เดือน
  • ธุรกิจ: 65 ดอลลาร์/เดือน
  • Brevo Plus: ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว Brevo

  • G2: 4. 5/5 (600+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (1,000+ รีวิว)

8. BuzzSumo

การสร้างโปรเจ็กต์ตัวอย่างใน Buzzsumo
ผ่านทางBuzzsumo

BuzzSumo เป็นเครื่องมือการตลาดที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการกล่าวถึงในสื่อและแนวคิดเนื้อหา ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อกับนักข่าวมากกว่า 700,000 คน ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น การค้นพบเนื้อหา การวิจัย และการติดตาม ทำให้การนำเสนอมีความเกี่ยวข้องและทันเวลา เครื่องมือนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถระบุเนื้อหาที่ทำงานได้ดีในกลุ่มเฉพาะได้อย่างรวดเร็ว และมุ่งเน้นเฉพาะโครงการการตลาดเนื้อหา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ BuzzSumo

  • จัดทำดัชนีบทความและโพสต์จำนวนพันล้านรายการ ช่วยให้สามารถวิเคราะห์เนื้อหาเชิงลึกและวางกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ระบุผู้มีอิทธิพลที่เหมาะสมสำหรับแบรนด์ของคุณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างโอกาสทางการขายและการมีส่วนร่วมบนโซเชียลมีเดีย
  • รับข้อมูลเชิงลึกและการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วโดยตรงจากเบราว์เซอร์ของคุณผ่านส่วนขยาย Chrome
  • ใช้การผสานระบบแบบกำหนดเองเพื่อเพิ่มศักยภาพการตลาดอัตโนมัติผ่านอินเทอร์เฟซการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชันที่ทรงพลังของแพลตฟอร์ม

ข้อจำกัดของ BuzzSumo

  • ผู้ใช้บางรายพบว่าเวอร์ชันฟรีมีข้อจำกัดมากเกินไป
  • เช่นเดียวกับเครื่องมือวิจัย SEO และเนื้อหาอื่น ๆ การเรียนรู้การใช้งาน Buzzsumo อาจสร้างความหงุดหงิดให้กับผู้ใช้ใหม่
  • ผู้ใช้บางรายพบว่าซอฟต์แวร์นี้มีราคาสูงสำหรับบุคคลทั่วไปและธุรกิจขนาดเล็ก

ราคา BuzzSumo

  • การสร้างเนื้อหา: $199/เดือน สำหรับผู้ใช้ 1 คน
  • ประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร: $299/เดือน สำหรับผู้ใช้ห้าคน
  • ห้องชุด: $499/เดือน สำหรับผู้ใช้ 10 คน
  • องค์กร: $999/เดือน สำหรับผู้ใช้ 30 คน

คะแนนและรีวิวของ BuzzSumo

  • G2: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)

9. จิรา

ตัวอย่างปฏิทินเนื้อหาการตลาดใน Jira
ผ่านทางAtlassian

Jira ของ Atlassian เป็นซอฟต์แวร์ติดตามโครงการชั้นนำที่รองรับหน่วยงานธุรกิจต่างๆ รวมถึงการตลาดและการพัฒนาซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์นี้มีคุณสมบัติสำหรับการจัดการงาน การรายงาน และการทำงานอัตโนมัติ Jira สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือมากกว่า 3,000 รายการในระบบนิเวศของ Atlassian ซึ่งเปิดโอกาสไม่สิ้นสุดสำหรับการขยายฟีเจอร์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira

  • แยกแนวคิดใหญ่ ๆ ออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้สำหรับแต่ละทีม โดยใช้เรื่องราวของผู้ใช้ ปัญหา และงาน
  • เริ่มต้นด้วยเทมเพลตสำเร็จรูป เช่น Scrum, Kanban, การติดตามข้อบกพร่อง และ DevOps
  • ปรับแต่งกระบวนการทำงานของคุณให้เหมาะสมกับความต้องการของทีม ช่วยให้คุณสามารถเริ่มต้นอย่างง่ายและขยายความซับซ้อนได้ตามต้องการ
  • ใช้ประโยชน์จากความยืดหยุ่นของ Jira ที่สามารถปรับขนาดได้ตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ เพื่อให้มั่นใจว่าทีมที่กำลังเติบโตสามารถขยายตัวได้โดยไม่ติดขัด

ข้อจำกัดของ Jira

  • ผู้ใช้บางรายพบว่าซอฟต์แวร์นี้ใช้งานยากหรือตั้งค่าให้ตรงกับความต้องการได้ลำบาก
  • ผู้ใช้อาจพบว่าฟีเจอร์และตัวเลือกการปรับแต่งที่มีอยู่มากมายนั้นทำให้รู้สึกสับสนหรือยากที่จะจัดการ
  • ลูกค้าบางรายร้องเรียนเกี่ยวกับประสิทธิภาพที่ช้าเมื่อทำงานกับโปรเจกต์หรืออินสแตนซ์ขนาดใหญ่

ราคาของ Jira

  • โครงการ: เริ่มต้นที่ $10/เดือน สำหรับผู้ใช้ 10 คน
  • การพัฒนา: เริ่มต้นที่ $20/เดือน สำหรับผู้ใช้ 10 คน
  • บริการเดสก์: $20/เดือน สำหรับผู้ใช้ 10 คน

คะแนนและรีวิว Jira

  • G2: 4. 3/5 (5,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 13,000 รายการ)

10. การสร้าง

ตัวอย่างโปรไฟล์ลูกค้าสำหรับใช้ในโครงการการตลาดและการขายผ่าน Creatio
ผ่านทางCreatio

Marketing Creatio เป็นโซลูชันการขายและการตลาดแบบหลายช่องทางที่ช่วยปรับปรุงเส้นทางการเดินทางของลูกค้าและช่วยให้ผู้ทำการตลาดสามารถมีส่วนร่วมกับลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ซอฟต์แวร์นี้มีคุณสมบัติหลากหลายเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานในการสร้างโอกาสทางการขายและประสิทธิภาพของโฆษณาดิจิทัล ด้วยการจัดการโอกาสทางการขาย การจัดการแคมเปญ และการจัดการกิจกรรม Marketing Creatio มอบโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับทีมการตลาด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Creatio

  • ทำให้กระบวนการทำงานทางการตลาดเป็นอัตโนมัติและสร้างแอปพลิเคชันโดยไม่ต้องเขียนโค้ดผ่านแพลตฟอร์มแบบไม่ต้องเขียนโค้ดของ Creatio
  • สร้างแคมเปญการตลาดและจัดการลูกค้าเป้าหมายด้วยฟีเจอร์อัตโนมัติในตัวของ Creatio
  • เพลิดเพลินกับการสร้างโอกาสทางธุรกิจที่ดีขึ้นและกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการขายอัตโนมัติ
  • ระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการทำงานบริการลูกค้าของธุรกิจขนาดเล็กและองค์กรขนาดใหญ่ผ่านหลายช่องทาง

ข้อจำกัดของ Creatio

  • ผู้ใช้บางรายอาจพบว่า Creatio มีราคาสูงเกินไป
  • ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาในการปรับแต่งกระบวนการและขั้นตอนการทำงาน
  • ผู้ใช้ที่ต้องการการรายงานขั้นสูงและการวิเคราะห์รู้สึกว่าผลิตภัณฑ์ขาด

ราคาของ Creatio

  • การเติบโต: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $55/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ไม่จำกัด: $85/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Creatio

  • G2: 4. 6/5 (200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (19 รีวิว)

ปรับปรุงการตลาดของคุณวันนี้

ตามที่คุณเห็น แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์การจัดการการตลาดบางแห่งมุ่งเน้นไปที่ด้านใดด้านหนึ่งของกลยุทธ์การตลาดของคุณ เช่น เครื่องมือการตลาดทางอีเมลอัตโนมัติ และยังมีโซลูชันที่ครอบคลุมมากขึ้นซึ่งสามารถทำได้ทุกอย่าง ในหลายกรณี ไม่มีความแตกต่างในราคาของทั้งสองอย่าง

ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณขึ้นอยู่กับว่าคุณสามารถยอมรับการใช้เครื่องมือที่แตกต่างกันและเรียนรู้แพลตฟอร์มที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละส่วนของการตลาดของคุณได้หรือไม่

สำหรับแพลตฟอร์มการจัดการการตลาดแบบครบวงจรที่สามารถผสานรวมกับเครื่องมือแยกต่างหากได้ หากคุณยังต้องการใช้เครื่องมือเหล่านั้นอยู่ลองใช้ ClickUp วันนี้เลย! มันไม่เพียงแต่ช่วยจัดการการตลาดเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ทีมของคุณสามารถร่วมมือกัน สื่อสาร และดำเนินเป้าหมายของธุรกิจขนาดเล็กของคุณได้ทั่วทั้งองค์กร