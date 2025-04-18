บล็อก ClickUp

10 อันดับซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลธุรกิจขนาดเล็กที่ดีที่สุดและราคาประหยัดในปี 2025 (รีวิวและราคา)

Alex York
Alex YorkSenior Content Marketing Manager
18 เมษายน 2568

ลูกค้าเป็นเชื้อเพลิงให้กับการเติบโต แต่เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน คุณต้องสร้างความภักดีและความไว้วางใจในตัวพวกเขา การสร้างความสัมพันธ์ต้องใช้เวลาและความพยายาม เช่นเดียวกับการเข้าถึงข้อมูลและความชอบของพวกเขา

นี่เป็นความจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่เติบโตอย่างรวดเร็วการเก็บข้อมูลลูกค้าเป็นรากฐานของความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและทำกำไรได้ ยิ่งคุณมีข้อมูลมากเท่าไร คุณก็ยิ่งมีโอกาสมากขึ้นเท่านั้นที่จะเปลี่ยนลูกค้าให้กลายเป็นลูกค้าที่ซื้อสินค้าหรือบริการของคุณ

อย่างไรก็ตาม แถวและคอลัมน์ของตัวเลขและคุณลักษณะจะมีคุณค่าเพียงเล็กน้อยหากคุณไม่สร้างระบบเพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้น กล่าวอีกนัยหนึ่ง ข้อมูลต้องสร้างข้อมูลเชิงลึกที่นำไปสู่การตัดสินใจในที่สุด

การสร้างระบบเช่นนี้จะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อคุณเก็บรวบรวม, จัดเรียง, และวิเคราะห์แนวโน้มและรูปแบบต่าง ๆ ได้แล้ว วิธีที่สะดวกที่สุดคือการให้ธุรกิจของคุณมีซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลทำการเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลลูกค้า และเปลี่ยนข้อมูลให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ ซึ่งช่วยส่งเสริมการเติบโตและปรับปรุงการโต้ตอบกับลูกค้า

เราได้สำรวจตลาดอย่างละเอียดและรวบรวมรายชื่อซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กในปี 2025 แต่ละตัวมีคุณสมบัติเฉพาะที่ผสมผสานระหว่างการใช้งาน ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้ และความคุ้มค่า

ตรวจสอบรายการและเลือกตัวเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจของคุณมากที่สุด

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก?

ก่อนที่เราจะลงลึกในตัวเลือกซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลชั้นนำ มาทำความเข้าใจคุณสมบัติหลักที่คุณควรพิจารณา เนื่องจากมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของกลยุทธ์การจัดการฐานข้อมูลของคุณ:

  1. ความสามารถในการขยาย: ซอฟต์แวร์ควรสามารถรองรับปริมาณข้อมูลและจำนวนผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้นได้ตามการเติบโตของธุรกิจของคุณโดยไม่ทำให้ระบบช้าลง
  2. ความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง: คุณสมบัติความปลอดภัยขั้นสูง เช่น การเข้ารหัสข้อมูลและการควบคุมการเข้าถึงที่ปลอดภัย ปกป้องข้อมูลธุรกิจและข้อมูลลูกค้าที่มีความอ่อนไหว
  3. การออกแบบที่ใช้งานง่าย: ซอฟต์แวร์ควรมีอินเทอร์เฟซที่ตรงไปตรงมาและใช้งานง่ายเพื่อลดเวลาในการฝึกอบรม
  4. การสนับสนุนลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ: การสนับสนุนลูกค้าที่เชื่อถือได้และเข้าถึงได้สำหรับการแก้ไขปัญหาซอฟต์แวร์อย่างทันท่วงที ช่วยลดเวลาหยุดทำงาน
  5. ความสามารถในการผสานรวม: ควรสามารถผสานรวมกับเครื่องมือทางธุรกิจที่คุณมีอยู่ได้ เพื่อให้การไหลของข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่นและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ
  6. การวิเคราะห์เชิงลึก: ข้อมูลเชิงลึกจากการวิเคราะห์ช่วยให้คุณตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจ
  7. ความเข้ากันได้กับ ซอฟต์แวร์สเปรดชีต: คุณสมบัตินี้ช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันกับข้อมูลได้อย่างราบรื่น

10 ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลราคาประหยัดที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

นี่คือ 10 ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่มีให้บริการในปัจจุบัน:

1. คลิกอัพ

จัดระเบียบ, จัดเรียง, และคัดกรองงานในมุมมองตารางของ ClickUp เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็วในทุกงานของคุณ
ClickUp นำเสนอโซลูชันแบบไดนามิกสำหรับการสร้างฐานข้อมูลที่ปรับให้เหมาะกับธุรกิจขนาดเล็ก สร้างฐานข้อมูลโดยใช้มุมมองรายการของ ClickUp—ใช้ประโยชน์จากมุมมองตารางของ ClickUpเพื่อความยืดหยุ่นในการจัดการข้อมูล

มุมมองตารางช่วยสร้างฐานข้อมูลเชิงภาพเพื่อจัดการงบประมาณและสินค้าคงคลัง นอกเหนือจากการแบ่งปันงานของคุณแล้ว ยังช่วยให้คุณสามารถเชื่อมโยงงาน เอกสาร และความสัมพันธ์ระหว่างงานต่างๆ ได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด

ClickUp's CRMช่วยให้คุณติดตามและจัดการบัญชีของคุณโดยใช้มุมมองและบอร์ดต่าง ๆ คุณสามารถเห็นข้อมูลลูกค้าที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในที่เดียว

จัดการลูกค้า, ท่อการขาย, รายการที่ต้องทำ, และอื่น ๆ ด้วยเทมเพลต CRM ง่าย ๆ โดย ClickUp ในมุมมองรายการ

เทมเพลตของ ClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างฐานข้อมูล พร้อมการปรับแต่งตามความต้องการ การผสานกลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าเข้ากับระบบฐานข้อมูลของคุณ จะช่วยเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

ผู้ใช้ยังสามารถ เพิ่มเทมเพลตฐานข้อมูลบล็อกของ ClickUpลงในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของตนและปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการในการจัดการบล็อกได้อีกด้วย รองรับการนำเข้าและส่งออกข้อมูล ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการชุดข้อมูลขนาดใหญ่

กรอกงานบล็อกของคุณได้อย่างง่ายดายโดยตรงจากมุมมองฐานข้อมูลของคุณใน ClickUp

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  1. ปรับแต่งอินเทอร์เฟซและฟังก์ชันการทำงานของ ClickUp ให้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจเฉพาะของคุณ
  2. แก้ไขข้อมูลจำนวนมากโดยใช้ตาราง
  3. สร้างระบบเพื่อจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลติดต่อและรายละเอียดลูกค้า
  4. มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมโดยใช้ ClickUp เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบและปรับปรุงการจัดการให้มีประสิทธิภาพ
  5. ผสานการทำงานของ ClickUp กับแอปมากกว่า 4,000 แอปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้เป็นไปอย่างราบรื่น
  6. ใช้ ClickUp สำหรับการจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างรายงานและการสื่อสารในทีม

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ความยืดหยุ่นสูงในการปรับแต่งมักเป็นความท้าทายสำหรับผู้เริ่มต้น
  • เครื่องมือติดตามเวลาที่มีอยู่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินสำหรับสมาชิก $5/Workspace ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

2. ฐานข้อมูล Oracle

ฐานข้อมูล Oracle
ผ่านทางฐานข้อมูล Oracle

Oracle Database ที่พร้อมใช้งานสำหรับองค์กรสามารถทำหน้าที่เป็นซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลสำหรับธุรกิจขนาดเล็กได้เช่นกัน คุณสมบัติที่โดดเด่นสำหรับธุรกิจขนาดเล็กคือระบบความปลอดภัยขั้นสูง ซึ่งช่วยให้มั่นใจในการปกป้องข้อมูล

นอกจากนี้ Oracle ยังมีความสามารถในการปรับขนาดและความน่าเชื่อถือ ช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กสามารถจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่เติบโต

ความสามารถของ Oracle ครอบคลุมตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูล การจัดการข้อมูลที่มีโครงสร้าง ไปจนถึงการสกัดข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า ซึ่งช่วยในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการขยายการดำเนินงานและใช้ประโยชน์จากข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของฐานข้อมูล Oracle

  • จัดการกับความต้องการข้อมูลที่เพิ่มขึ้น สนับสนุนการขยายธุรกิจของคุณ
  • ปรับปรุงการจัดการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
  • ปกป้องข้อมูลธุรกิจที่มีความสำคัญของคุณด้วยมาตรการป้องกันขั้นสูง
  • ทำให้การโต้ตอบกับฐานข้อมูลง่ายขึ้นโดยใช้ SQL ที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ทำให้ภารกิจของทีมคุณง่ายขึ้น

ข้อจำกัดของฐานข้อมูล Oracle

  • ราคาแพงสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
  • ต้องการความรู้และทรัพยากรเฉพาะทางเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

ราคาของฐานข้อมูล Oracle

  • ราคาตามความต้องการ

Oracle Database ระดับคะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (400+ รีวิว)

3. SQL Connector สำหรับ JIRA

ผ่านทางAlpha Serve

ตัวเชื่อมต่อ SQL สำหรับ Jira โดย Alpha Serve ช่วยเพิ่มความสามารถของผู้ใช้ Jira ด้วยการเชื่อมต่อโดยตรงกับฐานข้อมูล SQL เช่น MySQL และ Oracle

เครื่องมือนี้ช่วยให้กระบวนการเชื่อมต่อและส่งออกข้อมูลง่ายขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือตัวกลาง ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่ต้องพึ่งพาการจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ

SQL Connector สำหรับ Jira เป็นที่รู้จักในด้านความสามารถในการเชื่อมต่อโดยตรง ช่วยให้การไหลของข้อมูลระหว่าง Jira และฐานข้อมูล SQL ต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการจัดการข้อมูล

สิ่งนี้ทำให้เป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือธุรกิจที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการและการวิเคราะห์ข้อมูลภายในระบบนิเวศของ Jira

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SQL Connector สำหรับ JIRA

  • เชื่อมต่อโดยตรงกับฐานข้อมูลเช่น MySQL และ Oracle จาก Jira โดยไม่ต้องผ่าน SSL หรือ SSH ที่ซับซ้อน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผสานข้อมูลและกระบวนการทำงาน
  • อัตโนมัติการส่งออกข้อมูลจาก Jira ทำให้กระบวนการถ่ายโอนข้อมูลง่ายขึ้นและประหยัดเวลาอย่างมาก
  • ปรับแต่งสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลภายใน Jira เพื่อให้มั่นใจในการจัดการข้อมูลที่ปลอดภัยและมีการควบคุม

ข้อจำกัดของ SQL Connector สำหรับ JIRA

  • ต้องการความเชี่ยวชาญทางเทคนิคในการติดตั้งและจัดการ
  • เฉพาะเจาะจงกับ Jira แต่ไม่สามารถนำไปใช้กับระบบอื่นได้

ราคาของ SQL Connector สำหรับ JIRA

  • ฟรี: สำหรับผู้ใช้สูงสุด 10 คน

SQL Connector สำหรับ JIRA การให้คะแนนและรีวิว

  • G2: ไม่มีรีวิว
  • Capterra: ไม่มีรีวิว

4. PostgreSQL

ผ่านทางpgAdmin

PostgreSQL เป็นระบบฐานข้อมูลเชิงวัตถุ-เชิงสัมพันธ์แบบโอเพนซอร์สที่โดดเด่นด้วยความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการการจัดการข้อมูลขั้นสูง รองรับประเภทข้อมูลที่ซับซ้อนและการปรับแต่งประสิทธิภาพ

ความสามารถในการขยายตัวของมันช่วยให้สามารถสร้างฟังก์ชันและประเภทข้อมูลตามความต้องการได้ ทำให้สามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจต่าง ๆ ได้ มันมีความแข็งแกร่งในการจัดการกับชุดข้อมูลที่ใหญ่และซับซ้อน ทำให้มั่นใจในความถูกต้องของข้อมูลและความเร็ว

ความสามารถในการปรับตัวของ PostgreSQL ต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ และชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจที่ต้องการโซลูชันฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้และสามารถปรับขนาดได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ PostgreSQL

  • ใช้ประโยชน์จากลักษณะโอเพนซอร์สเพื่อจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพด้านต้นทุน
  • ใช้ประโยชน์จากประเภทข้อมูลขั้นสูงและคุณสมบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  • ปรับแต่งให้สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจเฉพาะ
  • ปกป้องข้อมูลธุรกิจที่มีความสำคัญอย่างปลอดภัยด้วยคุณสมบัติความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง

ข้อจำกัดของ PostgreSQL

  • อาจทำให้ผู้เริ่มต้นหรือทีมขนาดเล็กที่ไม่มีผู้ดูแลฐานข้อมูลโดยเฉพาะรู้สึกหนักใจ
  • ไม่ตรงกับประสิทธิภาพของฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์บางตัวภายใต้การใช้งานหนัก
  • การสนับสนุนทางวิชาชีพขึ้นอยู่กับการให้บริการของผู้ให้บริการภายนอก ต่างจากฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์ที่มีการสนับสนุนโดยเฉพาะ

ราคา PostgreSQL

  • ฟรี

PostgreSQL คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 4/5 (611+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (400+ รีวิว)

5. ควิกเบส

ควิกเบส
ผ่านทางQuickbase

QuickBase เป็นแพลตฟอร์มบนคลาวด์ที่ช่วยให้เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กสามารถสร้างแอปพลิเคชันที่กำหนดเอง แอปเว็บ และเวิร์กโฟลว์ได้อย่างง่ายดาย โดยไม่จำเป็นต้องมีทักษะการเขียนโปรแกรมขั้นสูง

มันมีอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่าย และพัฒนาและPLOYแอปพลิเคชันได้อย่างรวดเร็ว. สิ่งนี้ทำให้เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการโซลูชันอย่างรวดเร็วเพื่อปัญหาการจัดการกระบวนการที่ซับซ้อน.

การเข้าถึงที่ง่ายและความสะดวกในการใช้งานนี้ทำให้ QuickBase เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมในหมู่ธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของตน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Quickbase

  • เร่งการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบกำหนดเองด้วยเครื่องมือพัฒนาที่รวดเร็ว ช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากร
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีมและประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือการจัดการและอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน
  • ผสานข้อมูลอย่างราบรื่นกับแหล่งข้อมูลและแอปพลิเคชันอื่น ๆ

ข้อจำกัดของ Quickbase

  • คุณสมบัติที่ซับซ้อนบางอย่างต้องการความเข้าใจอย่างลึกซึ้งหรือความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
  • ค่าใช้จ่ายโดยรวมเพิ่มขึ้น เนื่องจากคุณสมบัติขั้นสูงบางประการต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญด้านแพลตฟอร์ม

ราคาของ Quickbase

  • ทดลองใช้ฟรี: 30 วัน
  • ทีม: $35/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $55/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิว Quickbase

  • G2: 4. 5/5 (800+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (200+ รีวิว)

6. Microsoft SQL Server

ไมโครซอฟต์ เอสคิวแอล เซิร์ฟเวอร์
ผ่านทางMicrosoft SQL Server

Microsoft SQL Server เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลที่ครอบคลุมซึ่งมอบประสิทธิภาพสูง ความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง และความสามารถในการขยายตัว

มันจัดการการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ การประมวลผล และการวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่รู้จักในด้านความสามารถในการวิเคราะห์ขั้นสูง—ช่วยให้คุณวิเคราะห์ข้อมูลและค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้ง จัดเก็บข้อมูล จัดเก็บข้อมูลจำนวนมากที่ไม่มีโครงสร้างในคลังข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และสร้างการแสดงข้อมูล—ทั้งหมดในแพลตฟอร์มเดียว

การผสมผสานระหว่างประสิทธิภาพ ความสามารถในการขยายตัว และการวิเคราะห์ข้อมูลนี้ ทำให้เป็นโซลูชันที่แข็งแกร่งสำหรับธุรกิจในการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ข้อมูลของตนอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft SQL Server

  • บรรลุประสิทธิภาพสูงด้วย Microsoft SQL Server ซึ่งจัดการกับคำสั่งค้นหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • รับประกันความปลอดภัยของข้อมูลด้วยคุณสมบัติความปลอดภัยขั้นสูง
  • ขยายฐานข้อมูลของคุณด้วยSQL Server ได้อย่างง่ายดาย รองรับฐานข้อมูลขนาดใหญ่และธุรกรรมที่ซับซ้อนเมื่อธุรกิจของคุณเติบโต

ข้อจำกัดของ Microsoft SQL Server

  • ค่อนข้างซับซ้อนสำหรับผู้เริ่มต้น
  • เวอร์ชันเต็มรูปแบบมีราคาแพงสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

ราคาของ Microsoft SQL Server

  • ด่วน: ฟรี
  • นักพัฒนา: ฟรี
  • องค์กร: 15,123 ดอลลาร์
  • มาตรฐาน ต่อคอร์: $3,945
  • มาตรฐานเซิร์ฟเวอร์: $989
  • มาตรฐาน – CAL: $230
  • เว็บ: ราคาที่กำหนดเอง

จ่ายตามการใช้งาน

  • มาตรฐานต่อคอร์: $73
  • องค์กรต่อคอร์: 274 ดอลลาร์

คะแนนและรีวิวของ Microsoft SQL Server

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)

7. คินโทน

คินโทน
ผ่านทางKintone

Kintone เป็นแพลตฟอร์มบนคลาวด์ที่ช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กสามารถพัฒนาและปรับแต่งแอปพลิเคชันได้โดยไม่ต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ดอย่างลึกซึ้ง

มันส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและการร่วมมือโดยการให้ผู้ใช้สามารถสร้าง, แบ่งปัน, และทำให้เป็นระบบอัตโนมัติของแอปพลิเคชันธุรกิจและกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งตามความต้องการ

อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ Kintone ช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคสามารถสร้างแอปพลิเคชันได้ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการทำงานร่วมกันในทีมในสภาพแวดล้อมธุรกิจขนาดเล็ก

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Kintone

  • สร้างแอปพลิเคชันได้อย่างง่ายดายด้วยอินเทอร์เฟซแบบไม่ต้องเขียนโค้ดและลากแล้ววางของ Kintone
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีมด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกันหลายรูปแบบ
  • จัดการและมองเห็นข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

ข้อจำกัดของ Kintone

  • ตัวเลือกการผสานรวมกับระบบอื่น ๆ ที่จำกัด
  • มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันสำหรับการปรับแต่งขั้นสูง

ราคาของ Kintone

  • 24 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว Kintone

  • G2: 4. 6/5 (200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (100+ รีวิว)

8. Zoho Creator

ผ่านทางZoho Creator

Zoho Creator เป็นแพลตฟอร์มบนคลาวด์ที่ช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันตามความต้องการได้อย่างง่ายดาย ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและความยืดหยุ่นที่โดดเด่น ทำให้แม้แต่ผู้ที่มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมเพียงเล็กน้อยก็สามารถใช้งานได้

Zoho Creator มีสภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบ low-code และช่วยสร้างและปรับแต่งแอปพลิเคชันได้อย่างรวดเร็ว

นี่ทำให้เป็นโซลูชันที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเพิ่มผลผลิต โดยไม่ต้องลงทุนอย่างหนักในทรัพยากรทางเทคนิค

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Creator

  • สร้างและปรับแต่งแอปพลิเคชันด้วยแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่าย
  • ระบบอัตโนมัติกระบวนการทางธุรกิจต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดการใช้แรงงาน
  • ผสานการทำงานกับผลิตภัณฑ์ Zoho อื่น ๆ และบริการจากบุคคลที่สามหลากหลายเพื่อกระบวนการทำงานที่ราบรื่น
  • ได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดของ Zoho Creator

  • ผู้ใช้บางรายพบข้อจำกัดในความสามารถในการปรับแต่งฟีเจอร์ให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจงสูง
  • การจัดการชุดข้อมูลขนาดใหญ่มากหรือการสืบค้นที่ซับซ้อนส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
  • การผสานระบบกับระบบภายนอกอาจต้องการความช่วยเหลือทางเทคนิคในบางครั้ง

ราคาของ Zoho Creator

  • มาตรฐาน: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ยืดหยุ่น: ราคาที่กำหนดเอง

Zoho Creator คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 3/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (100+ รีวิว)

9. MySQL

MySQL
ผ่านทางMySQL

MySQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์แบบโอเพนซอร์สที่มีชื่อเสียงในด้านความน่าเชื่อถือ ประสิทธิภาพ และใช้งานง่าย MySQL ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในโครงการต่างๆ หลากหลายขนาด โดยโดดเด่นด้วยความยืดหยุ่นในการจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

มันมอบสมดุลระหว่างความง่ายในการใช้งานกับความสามารถในการจัดการฐานข้อมูลที่ทรงพลัง ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการโซลูชันฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือ มีประสิทธิภาพ และง่ายต่อการจัดการ โดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญในการบริหารฐานข้อมูลอย่างลึกซึ้ง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MySQL

  • ได้รับประโยชน์จากลักษณะโอเพนซอร์ส ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากชุมชนขนาดใหญ่
  • ดึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วด้วยประสิทธิภาพและความเร็วสูง
  • สัมผัสความยืดหยุ่นใน MySQL รองรับหลายภาษาการเขียนโปรแกรมสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันที่หลากหลาย

ข้อจำกัดของ MySQL

  • เผชิญกับความท้าทายในการใช้งานในระดับที่ใหญ่มาก
  • ไม่เหมาะสำหรับระบบธุรกรรมที่ซับซ้อนเมื่อเทียบกับระบบจัดการฐานข้อมูลอื่น ๆ

ราคาของ MySQL

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว MySQL

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

10. คาสปีโอ

แคสปีโอ
ผ่านทางCaspio

Caspio นำเสนอโซลูชันแบบไม่ต้องเขียนโค้ดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กในการสร้างแอปพลิเคชันฐานข้อมูลออนไลน์ ใช้งานง่าย อเนกประสงค์ และเหมาะสำหรับCRM การจัดการโครงการ และฐานข้อมูลแบบกำหนดเอง

คุณสมบัติที่โดดเด่นของ Caspio คืออินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบไม่ต้องเขียนโค้ด ซึ่งทำให้การสร้างแอปพลิเคชันฐานข้อมูลที่ซับซ้อนเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้

สิ่งนี้ทำให้ธุรกิจที่ไม่มีทักษะทางเทคนิคสามารถเข้าถึงได้ ช่วยให้พวกเขาสามารถสร้างและปรับแต่งแอปพลิเคชันได้

คุณสมบัติเด่นของ Caspio

  • สร้างแอปพลิเคชันได้อย่างง่ายดายด้วยแพลตฟอร์มแบบไม่ต้องเขียนโค้ด
  • ปรับแต่งแอปพลิเคชันให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะ
  • ผสานรวม Caspio อย่างราบรื่นกับซอฟต์แวร์และบริการต่างๆ

ข้อจำกัดของ Caspio

  • ท้าทายในการนำทางและใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

ราคาของ Caspio

  • เริ่มต้น: 50 ดอลลาร์/เดือน
  • มืออาชีพ: 600 ดอลลาร์/เดือน
  • องค์กร: $2,250/เดือน

การจัดอันดับและรีวิวของ Caspio

  • G2: 4. 4/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (200+ รีวิว)

ก้าวสำคัญสู่ความสำเร็จของธุรกิจขนาดเล็ก

การเลือกซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลที่เหมาะสมเป็นการตัดสินใจที่สำคัญสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ซอฟต์แวร์แต่ละตัวมีคุณสมบัติเฉพาะตัว บางตัวสามารถปรับขนาดได้และใช้งานง่าย ในขณะที่บางตัวมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่งและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก

เลือกโซลูชันฐานข้อมูลที่ตอบสนองความต้องการปัจจุบันของคุณและสอดคล้องกับการเติบโตและเป้าหมายทางธุรกิจในอนาคตของคุณ ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์การตลาด CRM หรือซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลลูกค้า จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของคุณและให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า

ClickUp นำเสนอโซลูชันที่ปรับแต่งได้สำหรับการจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ การเติบโต และการปรับแต่งที่ไม่มีใครเทียบได้ ClickUp โดดเด่นเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของคุณไปข้างหน้าในด้านโซลูชันฐานข้อมูล

