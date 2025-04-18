10 อันดับซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลธุรกิจขนาดเล็กที่ดีที่สุดและราคาประหยัดในปี 2025 (รีวิวและราคา)

ลูกค้าเป็นเชื้อเพลิงให้กับการเติบโต แต่เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน คุณต้องสร้างความภักดีและความไว้วางใจในตัวพวกเขา การสร้างความสัมพันธ์ต้องใช้เวลาและความพยายาม เช่นเดียวกับการเข้าถึงข้อมูลและความชอบของพวกเขา
นี่เป็นความจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่เติบโตอย่างรวดเร็วการเก็บข้อมูลลูกค้าเป็นรากฐานของความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและทำกำไรได้ ยิ่งคุณมีข้อมูลมากเท่าไร คุณก็ยิ่งมีโอกาสมากขึ้นเท่านั้นที่จะเปลี่ยนลูกค้าให้กลายเป็นลูกค้าที่ซื้อสินค้าหรือบริการของคุณ
อย่างไรก็ตาม แถวและคอลัมน์ของตัวเลขและคุณลักษณะจะมีคุณค่าเพียงเล็กน้อยหากคุณไม่สร้างระบบเพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้น กล่าวอีกนัยหนึ่ง ข้อมูลต้องสร้างข้อมูลเชิงลึกที่นำไปสู่การตัดสินใจในที่สุด
การสร้างระบบเช่นนี้จะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อคุณเก็บรวบรวม, จัดเรียง, และวิเคราะห์แนวโน้มและรูปแบบต่าง ๆ ได้แล้ว วิธีที่สะดวกที่สุดคือการให้ธุรกิจของคุณมีซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลทำการเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลลูกค้า และเปลี่ยนข้อมูลให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ ซึ่งช่วยส่งเสริมการเติบโตและปรับปรุงการโต้ตอบกับลูกค้า
เราได้สำรวจตลาดอย่างละเอียดและรวบรวมรายชื่อซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กในปี 2025 แต่ละตัวมีคุณสมบัติเฉพาะที่ผสมผสานระหว่างการใช้งาน ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้ และความคุ้มค่า
ตรวจสอบรายการและเลือกตัวเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจของคุณมากที่สุด
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก?
ก่อนที่เราจะลงลึกในตัวเลือกซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลชั้นนำ มาทำความเข้าใจคุณสมบัติหลักที่คุณควรพิจารณา เนื่องจากมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของกลยุทธ์การจัดการฐานข้อมูลของคุณ:
- ความสามารถในการขยาย: ซอฟต์แวร์ควรสามารถรองรับปริมาณข้อมูลและจำนวนผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้นได้ตามการเติบโตของธุรกิจของคุณโดยไม่ทำให้ระบบช้าลง
- ความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง: คุณสมบัติความปลอดภัยขั้นสูง เช่น การเข้ารหัสข้อมูลและการควบคุมการเข้าถึงที่ปลอดภัย ปกป้องข้อมูลธุรกิจและข้อมูลลูกค้าที่มีความอ่อนไหว
- การออกแบบที่ใช้งานง่าย: ซอฟต์แวร์ควรมีอินเทอร์เฟซที่ตรงไปตรงมาและใช้งานง่ายเพื่อลดเวลาในการฝึกอบรม
- การสนับสนุนลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ: การสนับสนุนลูกค้าที่เชื่อถือได้และเข้าถึงได้สำหรับการแก้ไขปัญหาซอฟต์แวร์อย่างทันท่วงที ช่วยลดเวลาหยุดทำงาน
- ความสามารถในการผสานรวม: ควรสามารถผสานรวมกับเครื่องมือทางธุรกิจที่คุณมีอยู่ได้ เพื่อให้การไหลของข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่นและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ
- การวิเคราะห์เชิงลึก: ข้อมูลเชิงลึกจากการวิเคราะห์ช่วยให้คุณตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจ
- ความเข้ากันได้กับ ซอฟต์แวร์สเปรดชีต: คุณสมบัตินี้ช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันกับข้อมูลได้อย่างราบรื่น
10 ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลราคาประหยัดที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
นี่คือ 10 ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่มีให้บริการในปัจจุบัน:
1. คลิกอัพ
ClickUp นำเสนอโซลูชันแบบไดนามิกสำหรับการสร้างฐานข้อมูลที่ปรับให้เหมาะกับธุรกิจขนาดเล็ก สร้างฐานข้อมูลโดยใช้มุมมองรายการของ ClickUp—ใช้ประโยชน์จากมุมมองตารางของ ClickUpเพื่อความยืดหยุ่นในการจัดการข้อมูล
มุมมองตารางช่วยสร้างฐานข้อมูลเชิงภาพเพื่อจัดการงบประมาณและสินค้าคงคลัง นอกเหนือจากการแบ่งปันงานของคุณแล้ว ยังช่วยให้คุณสามารถเชื่อมโยงงาน เอกสาร และความสัมพันธ์ระหว่างงานต่างๆ ได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด
ClickUp's CRMช่วยให้คุณติดตามและจัดการบัญชีของคุณโดยใช้มุมมองและบอร์ดต่าง ๆ คุณสามารถเห็นข้อมูลลูกค้าที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในที่เดียว
เทมเพลตของ ClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างฐานข้อมูล พร้อมการปรับแต่งตามความต้องการ การผสานกลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าเข้ากับระบบฐานข้อมูลของคุณ จะช่วยเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
ผู้ใช้ยังสามารถ เพิ่มเทมเพลตฐานข้อมูลบล็อกของ ClickUpลงในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของตนและปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการในการจัดการบล็อกได้อีกด้วย รองรับการนำเข้าและส่งออกข้อมูล ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการชุดข้อมูลขนาดใหญ่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ปรับแต่งอินเทอร์เฟซและฟังก์ชันการทำงานของ ClickUp ให้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจเฉพาะของคุณ
- แก้ไขข้อมูลจำนวนมากโดยใช้ตาราง
- สร้างระบบเพื่อจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลติดต่อและรายละเอียดลูกค้า
- มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมโดยใช้ ClickUp เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบและปรับปรุงการจัดการให้มีประสิทธิภาพ
- ผสานการทำงานของ ClickUp กับแอปมากกว่า 4,000 แอปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้เป็นไปอย่างราบรื่น
- ใช้ ClickUp สำหรับการจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างรายงานและการสื่อสารในทีม
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ความยืดหยุ่นสูงในการปรับแต่งมักเป็นความท้าทายสำหรับผู้เริ่มต้น
- เครื่องมือติดตามเวลาที่มีอยู่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินสำหรับสมาชิก $5/Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
2. ฐานข้อมูล Oracle
Oracle Database ที่พร้อมใช้งานสำหรับองค์กรสามารถทำหน้าที่เป็นซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลสำหรับธุรกิจขนาดเล็กได้เช่นกัน คุณสมบัติที่โดดเด่นสำหรับธุรกิจขนาดเล็กคือระบบความปลอดภัยขั้นสูง ซึ่งช่วยให้มั่นใจในการปกป้องข้อมูล
นอกจากนี้ Oracle ยังมีความสามารถในการปรับขนาดและความน่าเชื่อถือ ช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กสามารถจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่เติบโต
ความสามารถของ Oracle ครอบคลุมตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูล การจัดการข้อมูลที่มีโครงสร้าง ไปจนถึงการสกัดข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า ซึ่งช่วยในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการขยายการดำเนินงานและใช้ประโยชน์จากข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของฐานข้อมูล Oracle
- จัดการกับความต้องการข้อมูลที่เพิ่มขึ้น สนับสนุนการขยายธุรกิจของคุณ
- ปรับปรุงการจัดการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
- ปกป้องข้อมูลธุรกิจที่มีความสำคัญของคุณด้วยมาตรการป้องกันขั้นสูง
- ทำให้การโต้ตอบกับฐานข้อมูลง่ายขึ้นโดยใช้ SQL ที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ทำให้ภารกิจของทีมคุณง่ายขึ้น
ข้อจำกัดของฐานข้อมูล Oracle
- ราคาแพงสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
- ต้องการความรู้และทรัพยากรเฉพาะทางเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
ราคาของฐานข้อมูล Oracle
- ราคาตามความต้องการ
Oracle Database ระดับคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (400+ รีวิว)
3. SQL Connector สำหรับ JIRA
ตัวเชื่อมต่อ SQL สำหรับ Jira โดย Alpha Serve ช่วยเพิ่มความสามารถของผู้ใช้ Jira ด้วยการเชื่อมต่อโดยตรงกับฐานข้อมูล SQL เช่น MySQL และ Oracle
เครื่องมือนี้ช่วยให้กระบวนการเชื่อมต่อและส่งออกข้อมูลง่ายขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือตัวกลาง ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่ต้องพึ่งพาการจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
SQL Connector สำหรับ Jira เป็นที่รู้จักในด้านความสามารถในการเชื่อมต่อโดยตรง ช่วยให้การไหลของข้อมูลระหว่าง Jira และฐานข้อมูล SQL ต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการจัดการข้อมูล
สิ่งนี้ทำให้เป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือธุรกิจที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการและการวิเคราะห์ข้อมูลภายในระบบนิเวศของ Jira
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SQL Connector สำหรับ JIRA
- เชื่อมต่อโดยตรงกับฐานข้อมูลเช่น MySQL และ Oracle จาก Jira โดยไม่ต้องผ่าน SSL หรือ SSH ที่ซับซ้อน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผสานข้อมูลและกระบวนการทำงาน
- อัตโนมัติการส่งออกข้อมูลจาก Jira ทำให้กระบวนการถ่ายโอนข้อมูลง่ายขึ้นและประหยัดเวลาอย่างมาก
- ปรับแต่งสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลภายใน Jira เพื่อให้มั่นใจในการจัดการข้อมูลที่ปลอดภัยและมีการควบคุม
ข้อจำกัดของ SQL Connector สำหรับ JIRA
- ต้องการความเชี่ยวชาญทางเทคนิคในการติดตั้งและจัดการ
- เฉพาะเจาะจงกับ Jira แต่ไม่สามารถนำไปใช้กับระบบอื่นได้
ราคาของ SQL Connector สำหรับ JIRA
- ฟรี: สำหรับผู้ใช้สูงสุด 10 คน
SQL Connector สำหรับ JIRA การให้คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีรีวิว
- Capterra: ไม่มีรีวิว
4. PostgreSQL
PostgreSQL เป็นระบบฐานข้อมูลเชิงวัตถุ-เชิงสัมพันธ์แบบโอเพนซอร์สที่โดดเด่นด้วยความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการการจัดการข้อมูลขั้นสูง รองรับประเภทข้อมูลที่ซับซ้อนและการปรับแต่งประสิทธิภาพ
ความสามารถในการขยายตัวของมันช่วยให้สามารถสร้างฟังก์ชันและประเภทข้อมูลตามความต้องการได้ ทำให้สามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจต่าง ๆ ได้ มันมีความแข็งแกร่งในการจัดการกับชุดข้อมูลที่ใหญ่และซับซ้อน ทำให้มั่นใจในความถูกต้องของข้อมูลและความเร็ว
ความสามารถในการปรับตัวของ PostgreSQL ต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ และชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจที่ต้องการโซลูชันฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้และสามารถปรับขนาดได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ PostgreSQL
- ใช้ประโยชน์จากลักษณะโอเพนซอร์สเพื่อจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพด้านต้นทุน
- ใช้ประโยชน์จากประเภทข้อมูลขั้นสูงและคุณสมบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- ปรับแต่งให้สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจเฉพาะ
- ปกป้องข้อมูลธุรกิจที่มีความสำคัญอย่างปลอดภัยด้วยคุณสมบัติความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง
ข้อจำกัดของ PostgreSQL
- อาจทำให้ผู้เริ่มต้นหรือทีมขนาดเล็กที่ไม่มีผู้ดูแลฐานข้อมูลโดยเฉพาะรู้สึกหนักใจ
- ไม่ตรงกับประสิทธิภาพของฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์บางตัวภายใต้การใช้งานหนัก
- การสนับสนุนทางวิชาชีพขึ้นอยู่กับการให้บริการของผู้ให้บริการภายนอก ต่างจากฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์ที่มีการสนับสนุนโดยเฉพาะ
ราคา PostgreSQL
- ฟรี
PostgreSQL คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (611+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
5. ควิกเบส
QuickBase เป็นแพลตฟอร์มบนคลาวด์ที่ช่วยให้เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กสามารถสร้างแอปพลิเคชันที่กำหนดเอง แอปเว็บ และเวิร์กโฟลว์ได้อย่างง่ายดาย โดยไม่จำเป็นต้องมีทักษะการเขียนโปรแกรมขั้นสูง
มันมีอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่าย และพัฒนาและPLOYแอปพลิเคชันได้อย่างรวดเร็ว. สิ่งนี้ทำให้เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการโซลูชันอย่างรวดเร็วเพื่อปัญหาการจัดการกระบวนการที่ซับซ้อน.
การเข้าถึงที่ง่ายและความสะดวกในการใช้งานนี้ทำให้ QuickBase เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมในหมู่ธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของตน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Quickbase
- เร่งการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบกำหนดเองด้วยเครื่องมือพัฒนาที่รวดเร็ว ช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากร
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีมและประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือการจัดการและอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน
- ผสานข้อมูลอย่างราบรื่นกับแหล่งข้อมูลและแอปพลิเคชันอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ Quickbase
- คุณสมบัติที่ซับซ้อนบางอย่างต้องการความเข้าใจอย่างลึกซึ้งหรือความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
- ค่าใช้จ่ายโดยรวมเพิ่มขึ้น เนื่องจากคุณสมบัติขั้นสูงบางประการต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญด้านแพลตฟอร์ม
ราคาของ Quickbase
- ทดลองใช้ฟรี: 30 วัน
- ทีม: $35/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $55/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Quickbase
- G2: 4. 5/5 (800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (200+ รีวิว)
6. Microsoft SQL Server
Microsoft SQL Server เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลที่ครอบคลุมซึ่งมอบประสิทธิภาพสูง ความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง และความสามารถในการขยายตัว
มันจัดการการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ การประมวลผล และการวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่รู้จักในด้านความสามารถในการวิเคราะห์ขั้นสูง—ช่วยให้คุณวิเคราะห์ข้อมูลและค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้ง จัดเก็บข้อมูล จัดเก็บข้อมูลจำนวนมากที่ไม่มีโครงสร้างในคลังข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และสร้างการแสดงข้อมูล—ทั้งหมดในแพลตฟอร์มเดียว
การผสมผสานระหว่างประสิทธิภาพ ความสามารถในการขยายตัว และการวิเคราะห์ข้อมูลนี้ ทำให้เป็นโซลูชันที่แข็งแกร่งสำหรับธุรกิจในการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ข้อมูลของตนอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft SQL Server
- บรรลุประสิทธิภาพสูงด้วย Microsoft SQL Server ซึ่งจัดการกับคำสั่งค้นหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- รับประกันความปลอดภัยของข้อมูลด้วยคุณสมบัติความปลอดภัยขั้นสูง
- ขยายฐานข้อมูลของคุณด้วยSQL Server ได้อย่างง่ายดาย รองรับฐานข้อมูลขนาดใหญ่และธุรกรรมที่ซับซ้อนเมื่อธุรกิจของคุณเติบโต
ข้อจำกัดของ Microsoft SQL Server
- ค่อนข้างซับซ้อนสำหรับผู้เริ่มต้น
- เวอร์ชันเต็มรูปแบบมีราคาแพงสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
ราคาของ Microsoft SQL Server
- ด่วน: ฟรี
- นักพัฒนา: ฟรี
- องค์กร: 15,123 ดอลลาร์
- มาตรฐาน – ต่อคอร์: $3,945
- มาตรฐาน – เซิร์ฟเวอร์: $989
- มาตรฐาน – CAL: $230
- เว็บ: ราคาที่กำหนดเอง
จ่ายตามการใช้งาน
- มาตรฐานต่อคอร์: $73
- องค์กรต่อคอร์: 274 ดอลลาร์
คะแนนและรีวิวของ Microsoft SQL Server
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
7. คินโทน
Kintone เป็นแพลตฟอร์มบนคลาวด์ที่ช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กสามารถพัฒนาและปรับแต่งแอปพลิเคชันได้โดยไม่ต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ดอย่างลึกซึ้ง
มันส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและการร่วมมือโดยการให้ผู้ใช้สามารถสร้าง, แบ่งปัน, และทำให้เป็นระบบอัตโนมัติของแอปพลิเคชันธุรกิจและกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งตามความต้องการ
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ Kintone ช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคสามารถสร้างแอปพลิเคชันได้ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการทำงานร่วมกันในทีมในสภาพแวดล้อมธุรกิจขนาดเล็ก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Kintone
- สร้างแอปพลิเคชันได้อย่างง่ายดายด้วยอินเทอร์เฟซแบบไม่ต้องเขียนโค้ดและลากแล้ววางของ Kintone
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีมด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกันหลายรูปแบบ
- จัดการและมองเห็นข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
ข้อจำกัดของ Kintone
- ตัวเลือกการผสานรวมกับระบบอื่น ๆ ที่จำกัด
- มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันสำหรับการปรับแต่งขั้นสูง
ราคาของ Kintone
- 24 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Kintone
- G2: 4. 6/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
8. Zoho Creator
Zoho Creator เป็นแพลตฟอร์มบนคลาวด์ที่ช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันตามความต้องการได้อย่างง่ายดาย ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและความยืดหยุ่นที่โดดเด่น ทำให้แม้แต่ผู้ที่มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมเพียงเล็กน้อยก็สามารถใช้งานได้
Zoho Creator มีสภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบ low-code และช่วยสร้างและปรับแต่งแอปพลิเคชันได้อย่างรวดเร็ว
นี่ทำให้เป็นโซลูชันที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเพิ่มผลผลิต โดยไม่ต้องลงทุนอย่างหนักในทรัพยากรทางเทคนิค
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Creator
- สร้างและปรับแต่งแอปพลิเคชันด้วยแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่าย
- ระบบอัตโนมัติกระบวนการทางธุรกิจต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดการใช้แรงงาน
- ผสานการทำงานกับผลิตภัณฑ์ Zoho อื่น ๆ และบริการจากบุคคลที่สามหลากหลายเพื่อกระบวนการทำงานที่ราบรื่น
- ได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ Zoho Creator
- ผู้ใช้บางรายพบข้อจำกัดในความสามารถในการปรับแต่งฟีเจอร์ให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจงสูง
- การจัดการชุดข้อมูลขนาดใหญ่มากหรือการสืบค้นที่ซับซ้อนส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
- การผสานระบบกับระบบภายนอกอาจต้องการความช่วยเหลือทางเทคนิคในบางครั้ง
ราคาของ Zoho Creator
- มาตรฐาน: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- ยืดหยุ่น: ราคาที่กำหนดเอง
Zoho Creator คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (100+ รีวิว)
9. MySQL
MySQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์แบบโอเพนซอร์สที่มีชื่อเสียงในด้านความน่าเชื่อถือ ประสิทธิภาพ และใช้งานง่าย MySQL ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในโครงการต่างๆ หลากหลายขนาด โดยโดดเด่นด้วยความยืดหยุ่นในการจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
มันมอบสมดุลระหว่างความง่ายในการใช้งานกับความสามารถในการจัดการฐานข้อมูลที่ทรงพลัง ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการโซลูชันฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือ มีประสิทธิภาพ และง่ายต่อการจัดการ โดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญในการบริหารฐานข้อมูลอย่างลึกซึ้ง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MySQL
- ได้รับประโยชน์จากลักษณะโอเพนซอร์ส ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากชุมชนขนาดใหญ่
- ดึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วด้วยประสิทธิภาพและความเร็วสูง
- สัมผัสความยืดหยุ่นใน MySQL รองรับหลายภาษาการเขียนโปรแกรมสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันที่หลากหลาย
ข้อจำกัดของ MySQL
- เผชิญกับความท้าทายในการใช้งานในระดับที่ใหญ่มาก
- ไม่เหมาะสำหรับระบบธุรกรรมที่ซับซ้อนเมื่อเทียบกับระบบจัดการฐานข้อมูลอื่น ๆ
ราคาของ MySQL
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว MySQL
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
10. คาสปีโอ
Caspio นำเสนอโซลูชันแบบไม่ต้องเขียนโค้ดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กในการสร้างแอปพลิเคชันฐานข้อมูลออนไลน์ ใช้งานง่าย อเนกประสงค์ และเหมาะสำหรับCRM การจัดการโครงการ และฐานข้อมูลแบบกำหนดเอง
คุณสมบัติที่โดดเด่นของ Caspio คืออินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบไม่ต้องเขียนโค้ด ซึ่งทำให้การสร้างแอปพลิเคชันฐานข้อมูลที่ซับซ้อนเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้
สิ่งนี้ทำให้ธุรกิจที่ไม่มีทักษะทางเทคนิคสามารถเข้าถึงได้ ช่วยให้พวกเขาสามารถสร้างและปรับแต่งแอปพลิเคชันได้
คุณสมบัติเด่นของ Caspio
- สร้างแอปพลิเคชันได้อย่างง่ายดายด้วยแพลตฟอร์มแบบไม่ต้องเขียนโค้ด
- ปรับแต่งแอปพลิเคชันให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะ
- ผสานรวม Caspio อย่างราบรื่นกับซอฟต์แวร์และบริการต่างๆ
ข้อจำกัดของ Caspio
- ท้าทายในการนำทางและใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
ราคาของ Caspio
- เริ่มต้น: 50 ดอลลาร์/เดือน
- มืออาชีพ: 600 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: $2,250/เดือน
การจัดอันดับและรีวิวของ Caspio
- G2: 4. 4/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (200+ รีวิว)
ก้าวสำคัญสู่ความสำเร็จของธุรกิจขนาดเล็ก
การเลือกซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลที่เหมาะสมเป็นการตัดสินใจที่สำคัญสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ซอฟต์แวร์แต่ละตัวมีคุณสมบัติเฉพาะตัว บางตัวสามารถปรับขนาดได้และใช้งานง่าย ในขณะที่บางตัวมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่งและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
เลือกโซลูชันฐานข้อมูลที่ตอบสนองความต้องการปัจจุบันของคุณและสอดคล้องกับการเติบโตและเป้าหมายทางธุรกิจในอนาคตของคุณ ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์การตลาด CRM หรือซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลลูกค้า จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของคุณและให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า
ClickUp นำเสนอโซลูชันที่ปรับแต่งได้สำหรับการจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ การเติบโต และการปรับแต่งที่ไม่มีใครเทียบได้ ClickUp โดดเด่นเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของคุณไปข้างหน้าในด้านโซลูชันฐานข้อมูล
สมัครใช้ ClickUpและดูด้วยตัวคุณเอง! ?