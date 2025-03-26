10 อันดับทางเลือก AI สำหรับกราโนล่าที่ดีที่สุดที่ควรลองในปี 2025

Granola AI เป็นสมุดบันทึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประชุมโดยการผสมผสานบันทึกที่ผู้ใช้พิมพ์เข้ากับการถอดความที่สร้างโดย AI มันสร้างสรุปที่ปรับให้เหมาะสม ให้บริบท และเน้นความเป็นส่วนตัวโดยหลีกเลี่ยงบอทที่รบกวน
แม้จะมีจุดแข็ง แต่ Granola AI ก็มีข้อจำกัดเช่นกัน ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาเกี่ยวกับการจดจำเสียง การขาดการบันทึกวิดีโอ และการรองรับแพลตฟอร์มที่จำกัด (ปัจจุบันรองรับเฉพาะ Mac เท่านั้น) นอกจากนี้ ผู้ใช้บางรายพบว่าการเรียนรู้ฟีเจอร์ใหม่มีความซับซ้อนสูง และการไม่มีแอปพลิเคชันบนมือถือทำให้การใช้งานขณะเดินทางไม่สะดวก
หากคุณกำลังเผชิญกับปัญหาคล้ายกันและกำลังมองหาทางเลือกอื่นแทน Granola เราได้เตรียมข้อมูลเบื้องต้นไว้ให้แล้ว ในคู่มือนี้ เราจะพูดถึง 10 ทางเลือก AI ของ Granola ที่ดีที่สุด เพื่อช่วยให้การประชุมของคุณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของทางเลือก AI สำหรับ Granola 10 อันดับแรกในปี 2025:
- ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกและการประชุมแบบครบวงจร
- Fireflies. ai: เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงการประชุมอย่างปลอดภัย
- Fathom: เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกในการประชุมอัตโนมัติและการผสานรวมกับ CRM
- Otter. ai: เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงแบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์หลายการประชุม
- MeetGeek. ai: เหมาะที่สุดสำหรับการสกัดรายการที่ต้องดำเนินการจากบันทึกการประชุม
- Avoma: เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกด้านการขายและการวิเคราะห์การสนทนา
- tl;dv: เหมาะที่สุดสำหรับการแปลบันทึกการประชุมในหลายภาษา
- Wudpecker: เหมาะที่สุดสำหรับการช่วยเหลือการประชุมแบบเรียลไทม์ไม่จำกัด
- คอรัส. ai: เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์การโต้ตอบกับลูกค้า
- Krisp: เหมาะที่สุดสำหรับการตัดเสียงรบกวนด้วย AI และการถอดเสียงสด
คุณควรมองหาอะไรในทางเลือก AI ของกราโนล่า?
เมื่อค้นหาทางเลือกของ Granola AI สิ่งสำคัญคือต้องมุ่งเน้นที่ฟีเจอร์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณอย่างแท้จริงและเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ นี่คือสิ่งที่ควรคำนึงถึงสำหรับแอปจดบันทึก:
📌 ความสะดวกในการใช้งาน: มองหาแอปที่ให้ความรู้สึกใช้งานง่ายตั้งแต่แรกเห็น อินเทอร์เฟซที่สะอาดตาและการนำทางที่เข้าใจง่ายสำหรับการบันทึกโน้ตสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมาก
📌 การซิงค์ที่เชื่อถือได้ระหว่างอุปกรณ์: บันทึกของคุณควรเข้าถึงได้ทุกที่—โทรศัพท์, แล็ปท็อป, หรือแท็บเล็ต ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอปซิงค์อย่างราบรื่นโดยไม่สูญเสียข้อมูลหรือทำให้เกิดความล่าช้า
📌 การค้นหาและการจัดระเบียบที่แข็งแกร่ง:แอปจดบันทึก AIที่ดีควรช่วยให้คุณค้นหาบันทึกได้อย่างรวดเร็ว มองหาการติดแท็กอัจฉริยะ การค้นหาขั้นสูงพร้อมตัวกรอง และระบบโฟลเดอร์ที่ช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบ
📌 ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย: เลือกแอปที่มีการเข้ารหัสที่แข็งแกร่งและมีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ชัดเจนเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ
📌 ตัวเลือกการปรับแต่ง: ทุกคนทำงานแตกต่างกันและใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกันและการสื่อสารที่แตกต่างกัน ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Granola AI ควรให้คุณสามารถปรับแต่งเทมเพลตหรือขั้นตอนการทำงานให้ตรงกับความต้องการส่วนตัวของคุณ
10 อันดับทางเลือก AI สำหรับกราโนล่าที่ดีที่สุด
ไม่จำเป็นต้องประนีประนอมกับข้อจำกัดของ Granola AI Notetaker; นี่คือทางเลือกอื่นของ Granola AI:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกและการประชุมแบบครบวงจร)
การจัดการแอปต่างๆ สำหรับการประชุม, บันทึก, และงาน? สิ่งนี้ทำให้เกิดความไม่มีประสิทธิภาพ, การสูญเสียผลผลิต, และข้อมูลที่กระจัดกระจาย.
ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน, รวมการจดบันทึก, การจัดการงาน, และการร่วมมือในทีม—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI.
ClickUp's AI Notetaker
ClickUp's AI Notetakerทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยประชุมส่วนตัวที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของคุณ ซึ่งสามารถบันทึก สรุป และจัดระเบียบการสนทนาได้อย่างง่ายดายบันทึกการประชุม ดึงข้อมูลสำคัญและสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำที่สามารถดำเนินการได้
ส่วนที่ดีที่สุดคือมันผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับ Zoom, Google Meet และ Microsoft Teams ทำให้เป็นเพื่อนร่วมประชุมที่ดีที่สุดของคุณ
คลิกอัพ ด็อกส์
นอกจากนี้ คุณยังได้รับบันทึกการประชุมฉบับเต็มพร้อมถอดความ เพื่อให้คุณสามารถย้อนกลับไปดูการสนทนาได้ทุกเมื่อเพื่อดูบริบทโดยละเอียด! การบันทึกและบันทึกทั้งหมดจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบในเอกสาร ClickUp ส่วนตัว ซึ่งคุณสามารถติดแท็ก จัดรูปแบบ และแชร์ได้ตามต้องการ
ด้วย ClickUp Docs คุณสามารถ:
- หมายเหตุการจัดรูปแบบเพื่อความอ่านง่ายยิ่งขึ้น
- ใช้การเชื่อมโยงแบบสองทิศทางเพื่อเชื่อมต่อบันทึกกับงาน
- ร่วมมือกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์
ClickUp Brain
จับคู่สิ่งนี้กับClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่จะยกระดับการจดบันทึกของคุณไปอีกขั้น มันสามารถ สรุปบันทึกการประชุมที่ยาวให้กลายเป็นจุดดำเนินการที่กระชับ สร้างงานและงานย่อยจากบันทึกการประชุม จัดรูปแบบบันทึกใหม่เพื่อให้มีโครงสร้างและความชัดเจนที่ดีขึ้น และยังสามารถแปลบันทึกการประชุมได้อีกด้วย
คุณสมบัติขั้นสูงเหล่านี้ผสานกับการทำงานร่วมกับAIเปลี่ยนบันทึกการประชุมของคุณให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
แม่แบบการประชุม
การจดบันทึกเป็นเพียงสิ่งหนึ่ง—การจัดโครงสร้างอย่างมีประสิทธิภาพเป็นอีกสิ่งหนึ่ง ClickUp มีเทมเพลตหลากหลาย รวมถึงเทมเพลตบันทึกการประชุม ClickUp เพื่อช่วยคุณจัดการวาระการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทำเอกสารการติดตามผล
ด้วย ClickUp การประชุม บันทึก และความคิดของคุณจะได้รับการจัดระเบียบและเข้าถึงได้เสมอ ทำให้การเปลี่ยนความคิดเป็น行动ง่ายขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- จัดการประชุม, กำหนดวาระ, จดบันทึก, และมอบหมายงานที่ต้องทำ—ทั้งหมดนี้ด้วยClickUp Meetings. ไม่ต้องสลับแอปอีกต่อไปเพื่อติดตามสิ่งที่ได้หารือไว้และสิ่งที่ต้องทำ
- แชท, หารือเกี่ยวกับงาน, แชร์การอัปเดต, และร่วมมือกันแบบเรียลไทม์โดยไม่พลาดรายละเอียดที่สำคัญ. ต่างจากข้อความที่กระจัดกระจายในแอปอื่น ๆ,ClickUp Chatทำให้ทุกอย่างเชื่อมโยงกับโปรเจ็กต์ของคุณ
- เปลี่ยนการหารือในที่ประชุมให้กลายเป็นงานจริงที่มีกำหนดส่ง, ผู้รับผิดชอบ, และความสำคัญ ด้วยClickUp Tasks ทุกการกระทำจะถูกติดตามไว้ ไม่มีอะไรถูกหลงลืม
- จดบันทึกความคิดสำคัญ ข้อเตือนใจ และงานต่างๆ โดยไม่ขัดจังหวะการทำงานของคุณด้วยClickUp Notepad
ข้อจำกัดของ ClickUp
- มันมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันเนื่องจากมีคุณสมบัติที่หลากหลาย
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7/ต่อผู้ใช้
- ClickUp AI Notetaker: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคาเริ่มต้นเพียง $6/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
มันน่าทึ่งมากที่ได้เห็นว่าเราประหยัดเวลาในการประชุมได้มากแค่ไหนตั้งแต่ย้ายมาใช้ ClickUp สิ่งที่เคยใช้เวลาเราสามชั่วโมงต่อสัปดาห์สำหรับการวางแผนและอัปเดตกิจกรรม ตอนนี้ใช้เวลาเพียงชั่วโมงกว่าๆ เท่านั้น ทีมที่เกี่ยวข้องตอนนี้มีเวลามากขึ้นในการมุ่งเน้นไปที่ลำดับความสำคัญทางการตลาดที่สำคัญกว่า
📖 อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้เทคนิคจดบันทึกประโยค (พร้อมแบบฟอร์ม)
2. ไฟลั่กๆ. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงการประชุมอย่างปลอดภัย)
Fireflies.ai เป็นผู้ช่วยประชุมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ได้รับความนิยม ซึ่งช่วยให้คุณถอดความ สรุป และวิเคราะห์การสนทนาได้อย่างแม่นยำสูง มันจับการประชุมจากแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Zoom, Google Meet และ MS Teams แล้วเปลี่ยนการสนทนาให้เป็นฐานความรู้ที่มีโครงสร้างและค้นหาได้
นอกจากนี้ คุณยังได้รับผู้ช่วยที่ขับเคลื่อนด้วย ChatGPT ซึ่งสามารถสร้างอีเมลติดตามผล งานที่ต้องทำ และสรุปข้อมูลตามความต้องการ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพหลังการประชุม Fireflies ยังรองรับมาตรฐานความปลอดภัยระดับองค์กรด้วยการเข้ารหัสข้อมูลแบบ end-to-end, การรับรองมาตรฐาน SOC 2 Type 2 และการปฏิบัติตามข้อกำหนด HIPAA/GDPR เพื่อรับประกันความปลอดภัยของข้อมูล นอกจากนี้ ด้วยการผสานการทำงานกับแอปธุรกิจมากกว่า 50 แอป คุณสามารถทำงานอัตโนมัติในกระบวนการประชุมได้โดยไม่ต้องใช้แรงงานคน
หิ่งห้อย. คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ai
- ค้นหาช่วงเวลาเฉพาะในการประชุมด้วยฟังก์ชันค้นหาที่สแกนบันทึกการประชุมและเสียงจากทั่วทั้งคลังข้อมูลของคุณ
- เพิ่มคำศัพท์เฉพาะทางอุตสาหกรรมลงในพจนานุกรมของ AI เพื่อให้การถอดความและสรุปมีความแม่นยำมากขึ้น
- ส่งบันทึกการประชุม รายการที่ต้องดำเนินการ และสรุปโดยตรงไปยัง CRM เช่น Salesforce เพื่อลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
- ถอดเสียงการประชุมในกว่า 100 ภาษาด้วยความแม่นยำในการถอดเสียงมากกว่า 95%
หิ่งห้อย ข้อจำกัดของ ai
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าขาดข้อมูลเชิงลึกจาก AI ที่ละเอียดในหลายการประชุม ทำให้การวิเคราะห์อย่างครอบคลุมเป็นไปได้ยาก
- แผนฟรีมีคุณสมบัติจำกัด ไม่มีการบันทึกและจัดเก็บวิดีโอ และผู้ใช้บางรายพบว่าบอทที่เข้าร่วมการประชุมนั้นน่ารำคาญ
หิ่งห้อย. การกำหนดราคา ai
- ฟรี
- ข้อดี: $18/เดือน
- ธุรกิจ: 29 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: $39/เดือน
หิ่งห้อย. การให้คะแนนและรีวิวของ ai
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึงFireflies.ai อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบที่ Fireflies ช่วยให้ฉันมีอิสระในการเป็นผู้ฟังและผู้มีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในการประชุมที่มันบันทึกและถอดความ ฉันไม่ต้องผูกติดกับปากกาและสมุดบันทึกอีกต่อไป ฉันยังชอบที่หากฉันพลาดการประชุม ฉันสามารถอ่านสรุปและถอดความเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆ การนำไปใช้และการผสานเข้ากับการประชุมของเราเป็นไปอย่างราบรื่น และทุกคนในสำนักงานของเราใช้มันหลายครั้งในแต่ละสัปดาห์
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ตั้งค่าวลีและคำกระตุ้นที่กำหนดเองในเครื่องมือบันทึกโน้ต AI ของคุณเพื่อเน้นจุดสำคัญ ตัวอย่างเช่น หากคุณมักจะติดตามกำหนดเวลา ให้ตั้งค่า AI ให้เน้นวลีเช่น 'ต้องส่งภายใน,' 'กำหนดส่ง,' หรือ 'วันที่ส่ง'
3. Fathom (เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกในการประชุมอัตโนมัติและการผสานรวมกับ CRM)
Fathom บันทึกและถอดความการประชุมทีมและการโทรค้นหาข้อมูลทั้งหมดไว้ในที่เดียว ซึ่งช่วยให้ทีมขายสามารถวิเคราะห์การโทรและระบุข้อความขายที่ดีที่สุด หรือหาว่าสมาชิกทีมคนใดต้องการการฝึกอบรมเพิ่มเติม
คุณสามารถผสานการทำงานกับระบบ CRM และแพลตฟอร์มเอกสารเช่น Google Docs,Notion, และ Asana ได้โดยตรงเพื่อให้การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานไม่ถูกขัดจังหวะ นอกจากนี้ ด้วยคุณสมบัติเช่น การถอดเสียงแบบเรียลไทม์, รองรับหลายภาษา, และการดาวน์โหลดการประชุมทันที Fathom ช่วยลดความจำเป็นในการจดบันทึกด้วยตนเอง ทำให้การวิเคราะห์หลังการประชุมรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Fathom
- เข้าถึงบันทึกการสนทนาที่ถูกต้องและมีโครงสร้างได้ทันทีระหว่างการโทร
- ระบุและจัดหมวดหมู่ประเด็นสำคัญ การตัดสินใจ และงานที่ต้องดำเนินการ เพื่อลดความจำเป็นในการติดตามผลด้วยตนเอง
- แชร์สรุปการโทรได้อย่างง่ายดายจากทีมขายไปยังทีมความสำเร็จของลูกค้า
เข้าใจข้อจำกัด
- สรุปการประชุมที่สร้างขึ้นอาจไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ ซึ่งอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้
- Fathom มีให้บริการเฉพาะกับ Zoom เท่านั้น
ราคาแบบคำนวณตามการใช้งาน
- มาตรฐาน: $29/เดือน
- ข้อดี: $39/เดือน
คะแนนและรีวิวจาก Fathom:
- G2: 5/5 (รีวิวมากกว่า 4,500 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Fathom อย่างไรบ้าง?
การดำเนินการหลังการประชุมมีค่ามาก ฟีเจอร์ "ถาม Fathom" ก็ยอดเยี่ยมเช่นกัน การถามคำถามเช่น "สามเหตุผลหลักที่ไมเคิลไม่ต้องการดำเนินการต่อกับโซลูชันของฉันคืออะไร" นั้นยอดเยี่ยมมาก
📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Fathom AI สำหรับการจดบันทึกด้วย AI
🧠 คุณรู้หรือไม่? ตลาดการจดบันทึกด้วย AI กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว! มีมูลค่า 450 ล้านดอลลาร์ในปี2023 และคาดว่าจะพุ่งทะลุ 2.3 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2033 ด้วยอัตราการเติบโตประจำปีที่น่าประทับใจถึง 18.7%
4. Otter.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงแบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์การประชุมหลายครั้ง)
Otter.ai แพลตฟอร์มการถอดเสียงที่ทรงพลังด้วย AI สามารถแปลงเสียงเป็นข้อความแบบเรียลไทม์ได้ มันประมวลผลเสียงจากการประชุมเสมือนจริง ใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) เพื่อจัดโครงสร้างการถอดเสียง และช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์พร้อมไฮไลท์ ความคิดเห็น และเวลาที่ระบุ
คุณสามารถผสานการทำงานของ Otter.ai เข้ากับปฏิทินต่าง ๆ อัตโนมัติสรุปการประชุม และสอบถามบันทึกการประชุมย้อนหลังผ่านแชทบอท AI ของมันได้ ด้วยการรองรับการวิเคราะห์การประชุมหลายครั้ง คำศัพท์เฉพาะทาง และการบันทึกพร้อมกันหลายแหล่ง Otter.ai จึงเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับทีมที่ต้องจัดการข้อมูลจากผู้ใช้ที่มีความซับซ้อน
Otter.ai ฟีเจอร์เด่น
- บันทึกเนื้อหาที่พูดได้ทันทีด้วย Otter. ai's เครื่องมือถอดเสียงสด
- สกัดข้อมูลเชิงลึกจากการประชุมหลายครั้งพร้อมกัน ค้นหาข้อความบันทึกการประชุมด้วยคำสั่งค้นหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อระบุรูปแบบสำคัญและการอภิปราย
- ฝึกฝน Otter.ai ให้รู้จักคำศัพท์เฉพาะทาง ตัวย่อ และคำศัพท์เฉพาะของบริษัท
- ขอให้แชทบอท AI ของ Ask Otter สรุปข้อมูลสำคัญ ตัดสินใจ หรือระบุรายการที่ต้องดำเนินการจากการประชุมที่ผ่านมาได้ทันที
ข้อจำกัดของ Otter.ai
- ต้องการอย่างน้อย 10 ที่นั่งสำหรับการผสานระบบ CRM ทำให้ไม่เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็ก
- จับภาพเสียงเท่านั้น, การบันทึกวิดีโอมีให้เฉพาะในแผน Enterprise
- รองรับการถอดเสียงแบบเรียลไทม์เป็นหลักในภาษาอังกฤษ พร้อมรองรับภาษาอื่นๆ อย่างจำกัด
Otter.ai ราคา
- ฟรี
- ข้อดี: $16.99 ต่อเดือน
- ธุรกิจ: 30 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
Otter.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (290 รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึงOtter.ai อย่างไรบ้าง?
สิ่งที่ฉันชอบที่สุดเกี่ยวกับ Otter คือฉันสามารถให้ความสนใจอย่างเต็มที่กับผู้ที่ฉันกำลังติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ได้ โดยไม่ต้องคอยจดบันทึกตลอดเวลา การสนทนาสามารถเป็นไปอย่างอิสระมากขึ้น ฉันสามารถถามคำถามได้มากขึ้นและหาข้อมูลได้มากขึ้น เพราะฉันรู้ว่า Otter จะจดบันทึกและบันทึกเสียงเป็นข้อความให้
5. MeetGeek. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการสกัดรายการที่ต้องดำเนินการจากบันทึกการประชุม)
MeetGeek. ai เข้าร่วมการประชุมที่กำหนดไว้โดยอัตโนมัติ บันทึกการสนทนาด้วยการจดจำเสียงที่มีความแม่นยำสูง และสร้างสรุปที่มีโครงสร้างอย่างเป็นระเบียบ ระบบยังมาพร้อมกับ การตรวจจับรายการที่ต้องดำเนินการแบบเรียลไทม์และบันทึกการสนทนาที่สามารถค้นหาได้ เพื่อการเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้อย่างรวดเร็ว
มีความสามารถในการแปลบทถอดความในกว่า 30 ภาษา และผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Zoom, Microsoft Teams และ Google Meet นอกจากนี้ยังสามารถช่วยผู้จัดการโครงการในการทำงานอัตโนมัติโดยผสานข้อมูลการประชุมเข้ากับระบบ CRM และระบบการจัดการงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MeetGeek. ai
- แปลงเสียงพูดเป็นบทถอดความที่ถูกต้องพร้อมเวลาที่บันทึกไว้โดยไม่ต้องกดปุ่ม 'บันทึก'
- การประมวลผลที่ขับเคลื่อนด้วย AI รับประกันคุณภาพการถอดเสียงในระดับสูงครอบคลุมกว่า 30 ภาษาที่รองรับ
- กระโดดไปยังส่วนใดส่วนหนึ่งของการสนทนาโดยไม่ต้องเลื่อนผ่านไฟล์วิดีโอด้วยตนเอง
ข้อจำกัดของ MeetGeek. ai
- การบันทึกการประชุมและบันทึกการประชุมไม่สามารถส่งออกเป็นไฟล์ PDF ได้ ซึ่งจำกัดความยืดหยุ่นของรูปแบบ
- ไม่มีการจัดระเบียบโฟลเดอร์ (เพลย์ลิสต์) หมายความว่าผู้ใช้ไม่สามารถจัดหมวดหมู่หรือกลุ่มการประชุมได้ ทำให้การจัดการเนื้อหายากขึ้น
ราคา MeetGeek. ai
- ฟรี
- ข้อดี: $19/เดือน
- ธุรกิจ: $39/เดือน
- องค์กร: 59 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิวของมิโร
- G2: 4. 6/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึงMeetGeek. ai อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบมากที่ไม่ต้องจดบันทึก ไม่ต้องจดโน้ต และไม่ต้องพยายามคิดว่าตัวเองพลาดอะไรไป เพราะถึงแม้ฉันจะไม่ได้เข้าร่วมประชุม MeekGeek ก็จะเข้าร่วมประชุมแทนฉันและสรุปทุกอย่างให้อย่างละเอียด! ยิ่งไปกว่านั้น คุณยังสามารถบอกได้ด้วยว่าในไฟล์บันทึกตรงไหนมีหัวข้อที่ต้องการฟังโดยเฉพาะ มันดีมากจริงๆ! ช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบและนำหน้าอยู่เสมอ!
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:เครื่องมือ AIบางตัวให้คุณกำหนดคำแนะนำเฉพาะสำหรับการจดบันทึกได้ ลองตั้งค่าการเตือนสำหรับกำหนดเวลา ติดธงการตัดสินใจ หรือขอให้สรุปตามหัวข้อ เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกที่ตรงประเด็นมากขึ้น
6. Avoma (ดีที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกด้านการขายและการวิเคราะห์การสนทนา)
Avoma ย่อมาจาก 'A Very Organized Meeting Assistant' ที่สามารถประมวลผลและวิเคราะห์การสนทนาด้านการขายของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแพลตฟอร์มอัจฉริยะด้านรายได้ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ออกแบบมาเพื่อการคาดการณ์และจัดการดีลแบบเรียลไทม์ ด้วยการใช้เทคโนโลยีแมชชีนเลิร์นนิง Avoma จะประเมินคะแนนสุขภาพของดีล ติดตามการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการขาย และอัปเดตข้อมูลใน CRM โดยอัตโนมัติ
Avoma ยังติดตามวิธีการขายและทำนายผลลัพธ์ของรายได้โดยใช้ข้อมูลการสนทนา ด้วยระบบผู้ช่วยอัจฉริยะที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ ทีมขายของคุณสามารถลดการคาดเดา ลดความเสี่ยงในการทำข้อตกลง และปรับปรุงความแม่นยำในการทำนายโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์
คุณสมบัติเด่นของ Avoma
- ตรวจจับรูปแบบในการโทรขาย อีเมล และการประชุม เพื่อประเมินสถานะของดีล
- บันทึกและติดตามทุกการติดต่อการขายแบบเรียลไทม์
- อัปเดตบันทึก CRM ด้วยบันทึกการประชุม การตัดสินใจสำคัญ และรายการที่ต้องดำเนินการ เพื่อให้แน่ใจว่าทีมทำงานด้วยข้อมูลล่าสุด
ข้อจำกัดของ Avoma
- กระบวนการเข้าถึงคลิปเสียงการโทรเฉพาะนั้นยุ่งยาก ต้องค้นหาด้วยตนเองผ่านเพลย์ลิสต์โดยไม่มีตัวเลือกการดาวน์โหลดโดยตรง
- ผู้ช่วยจดบันทึกด้วย AI อาจล่าช้าในการเข้าร่วมประชุมเป็นครั้งคราว และอาจระบุผู้พูดไม่ถูกต้อง ส่งผลต่อความแม่นยำของบันทึกการประชุม
ราคาของ Avoma
- ผู้ช่วยประชุมด้วย AI: $29/เดือน
- ปัญญาในการสนทนา: $69/เดือน
- ข้อมูลเชิงลึกด้านรายได้: $99/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Avoma
- G2: 4. 6/5 (1300+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Avoma อย่างไรบ้าง?
มันใช้งานง่ายมาก การตั้งค่ากับ Zoom และระบบวิดีโอคอลอื่น ๆ ก็ทำได้ง่ายมาก ไม่เพียงแต่บันทึกการสนทนาเท่านั้น แต่ยังสรุปเนื้อหาและให้คุณอ่านบทถอดความได้ด้วย ฉันใช้มันอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง มันช่วยชีวิตฉันจริง ๆ!
📖 อ่านเพิ่มเติม: ClickUp AI Vs. Notion AI: เครื่องมือ AI ตัวไหนดีที่สุด?
7. tl;dv (เหมาะที่สุดสำหรับการแปลบันทึกการประชุมในหลายภาษา)
tl;dv เป็นผู้ช่วยจดบันทึกด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นสำหรับทีมที่ต้องการมากกว่าแค่การถอดความ มันบันทึก ถอดเสียง และสกัดข้อมูลสำคัญจากการประชุม พร้อมผสานการทำงานกับระบบ CRM ระบบจัดการงาน และเครื่องมือมากกว่า 5,000 รายการได้อย่างราบรื่น
tl;dv รองรับการบันทึกการประชุมใน Google Meet, Zoom และ Microsoft Teams นอกจากนี้ยัง อัปเดตฟิลด์ CRM โดยอัตโนมัติและส่งรายการที่ต้องดำเนินการไปยังเครื่องมือต่างๆ เช่น Jira และ Slack เหมาะสำหรับทีมขายของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก tl;dv ยังให้บริการทีมผลิตภัณฑ์ วิศวกรรม และความสำเร็จของลูกค้าด้วยการรองรับหลายภาษา คุณสมบัติด้านความปลอดภัย และเครื่องมือการโค้ช
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ตรวจจับผู้พูดโดยอัตโนมัติ สรุปการสนทนา และจัดหมวดหมู่ข้อมูลเชิงลึกเพื่อการอ้างอิงอย่างรวดเร็ว
- ซิงค์ข้อมูลเชิงลึกจากการโทรโดยตรงไปยังฟิลด์ CRM เช่น Salesforce และ HubSpot ช่วยขจัดงานป้อนข้อมูลด้วยตนเองและรักษาข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ
- ทำเครื่องหมายช่วงเวลาสำคัญในการประชุมด้วยเวลาที่ระบุและแท็กสมาชิกในทีม แจ้งเตือนพวกเขาทันทีผ่านอีเมลพร้อมลิงก์เล่นย้อนกลับโดยตรง
- รวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากการประชุมหลายครั้งพร้อมกันด้วยรายงานที่กำหนดเวลาส่งตรงถึงกล่องจดหมายของคุณ
ข้อจำกัดของ tl;dv
- แอปพลิเคชันมือถือมีความไม่สะดวกในการใช้งานเมื่อเทียบกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป ทำให้การใช้งานขณะเดินทางเป็นเรื่องที่ท้าทาย
- การถอดเสียงแบบเรียลไทม์ไม่สามารถใช้งานได้ ทำให้การเข้าถึงเนื้อหาการประชุมทันทีมีข้อจำกัด
ราคาแบบสรุป
- ฟรี
- ข้อดี: $29 /เดือน
- ธุรกิจ: $98/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวแบบสรุป
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 330+)
- Capterra: ไม่มีรีวิวให้ดู
ผู้ใช้จริงพูดถึง tl;dv อย่างไรบ้าง?
tl;dv เป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดที่ฉันเคยใช้สำหรับการบันทึกการสนทนาภาษาฝรั่งเศส โดยสามารถจับเนื้อหาได้อย่างแม่นยำแม้ในกรณีที่มีการพูดเร็วหรือคุณภาพเสียงไม่ดี เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทบทวนประเด็นสำคัญผ่านสรุปที่มีเวลาประทับ พร้อมด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้สำหรับการแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง และอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายพร้อมบทช่วยสอนที่เป็นประโยชน์ นอกจากนี้ ตัวเลือกในการจัดระเบียบการบันทึกตามโปรเจ็กต์ยังช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
📮ClickUp Insight: จากการสำรวจประสิทธิภาพการประชุมของเรา พบว่าเกือบ 40% ของผู้ตอบแบบสอบถามเข้าร่วมประชุมระหว่าง 4 ถึง 8+ ครั้งต่อสัปดาห์ โดยแต่ละครั้งใช้เวลาสูงสุดถึงหนึ่งชั่วโมง ซึ่งแปลว่าองค์กรของคุณเสียเวลาไปกับการประชุมรวมกันเป็นจำนวนมากอย่างน่าตกใจ
หากคุณสามารถกู้คืนเวลาได้ล่ะ?ClickUp's AI Notetaker ที่ผสานรวมไว้ในตัวสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้ถึง 30% ผ่านการสรุปการประชุมแบบเรียลไทม์—ในขณะที่ClickUp Brainช่วยสร้างงานอัตโนมัติและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น—เปลี่ยนเวลาหลายชั่วโมงของการประชุมให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
8. Wudpecker (เหมาะที่สุดสำหรับการช่วยเหลือการประชุมแบบเรียลไทม์ไม่จำกัด)
Wudpecker คือผู้ช่วยประชุม AI ที่ใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติขั้นสูงและเทคโนโลยี GPT-3 เพื่อสกัดข้อมูลเชิงลึกและรายการดำเนินการจากการประชุม รวมถึงร่างอีเมลติดตามผล
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นคือ ระบบค้นหาด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยให้คุณสามารถถามคำถามได้กลางการประชุมและได้รับคำตอบแบบเรียลไทม์ที่เข้าใจบริบท นอกจากนี้ Wudpecker ยังมีการบันทึกข้ามแพลตฟอร์มซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งการประชุมออนไลน์และแบบพบหน้าโดยไม่ต้องพึ่งพาบอท
คุณสมบัติเด่นของ Wudpecker
- สกัดข้อมูลสำคัญ ข้อควรดำเนินการ และการตัดสินใจจากการประชุมโดยไม่ต้องตรวจสอบด้วยตนเอง
- ถามคำถามแบบเรียลไทม์ระหว่างการประชุมและรับคำตอบทันทีที่เข้าใจบริบท
- บันทึกการประชุมได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยไม่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่จัดเก็บหรือระยะเวลา บนทุกอุปกรณ์
- ผสานการทำงานกับ Slack, Notion, HubSpot และอื่นๆ เพื่อเก็บบันทึกไว้ในที่ที่คุณต้องการ
ข้อจำกัดของนกหัวขวาน
- เอกสารรับรองผลการเรียนมักมีข้อผิดพลาดในการพิมพ์ การระบุแหล่งที่มาไม่ถูกต้อง และข้อผิดพลาดอื่น ๆ ซึ่งจำเป็นต้องตรวจสอบด้วยตนเองก่อนนำไปใช้
- ไม่มีตัวเลือกในการยกเว้นผู้บันทึกจากการประชุมที่เกิดขึ้นซ้ำเฉพาะ ทำให้ต้องดำเนินการด้วยตนเองทุกครั้ง
การกำหนดราคาของ Wudpecker
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $19/เดือน
- ข้อดี: $32/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Wudpecker
- ไม่มีรีวิวเพียงพอ
9. บทประสานเสียง. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์การโต้ตอบของลูกค้า)
Chorus.ai โดย ZoomInfo เป็นแพลตฟอร์มอัจฉริยะด้านการสนทนาที่ช่วยให้ธุรกิจปรับปรุงประสิทธิภาพการขายโดยการวิเคราะห์การโต้ตอบกับลูกค้า ระบบบันทึก ถอดความ และศึกษาการสนทนาแบบเรียลไทม์ ผลลัพธ์? เพิ่มโอกาสการขายและรายได้
แพลตฟอร์ม เชื่อมต่อการประชุมออนไลน์ แม้แต่การประชุมที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า และบันทึกทั้งเสียงและการแชร์หน้าจอ ใช้ AI ในการระบุประเด็นสำคัญในการสนทนา เช่น ราคาหรือข้อโต้แย้ง และผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Salesforce และ Zoom เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงสำหรับทีมขาย
คอรัส. คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ai
- เข้าถึงบันทึกการสนทนาที่แม่นยำได้ทันทีหลังการประชุม ทำให้การอัปเดต CRM หรือส่งอีเมลติดตามผลเป็นเรื่องง่าย
- เน้นความเสี่ยง โอกาส และหัวข้อสำคัญ เช่น ขั้นตอนต่อไปหรือข้อคัดค้าน ระหว่างการสนทนา
- ติดตามการโต้ตอบของลูกค้า ข้อเสนอแนะเชิงบวก และคำพูดที่แสดงถึงความมุ่งมั่น เพื่อช่วยให้ทีมปิดการขายได้เร็วขึ้นและปรับการดำเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมายยอดขาย
คอรัส ข้อจำกัดของ ai
- อาจใช้เวลาหลายชั่วโมง/หลายวันในการอัปโหลดการบันทึก
- สรุปการประชุมอาจขาดรายละเอียดที่สำคัญ
คอรัส. การกำหนดราคาของ ai
- ราคาตามความต้องการ
คอรัส. การจัดอันดับและรีวิวของ ai
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,960 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึงChorus.ai อย่างไรบ้าง?
Chorus ช่วยให้ฉันสามารถนำส่วนสำคัญของเนื้อหาจากการประชุมกับลูกค้า มาส่งต่อให้ลูกค้าโดยตรงได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ยังช่วยจัดระเบียบรายละเอียดต่าง ๆ ของการประชุมให้เป็นรูปแบบที่อ่านง่าย และยังมีประโยชน์อย่างยิ่งในการจดบันทึกข้อมูลต่าง ๆ
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้เทคนิคจดบันทึกแบบแผนภูมิ (พร้อมเทมเพลต!)
10. Krisp (ดีที่สุดสำหรับการตัดเสียงรบกวนด้วย AI พร้อมการถอดเสียงแบบเรียลไทม์)
หากเสียงรบกวนในพื้นหลังระหว่างการประชุมเป็นปัญหาหลักของคุณ Krisp คือคำตอบ Krisp เป็นผู้ช่วยประชุมที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ออกแบบมาเพื่อเพิ่มคุณภาพเสียงและบันทึกโน้ตโดยอัตโนมัติ ต่างจากเครื่องมือถอดเสียงทั่วไป Krisp มอบ การตัดเสียงรบกวนแบบเรียลไทม์ด้วย AI การระบุสำเนียง และการแปลสดด้วย AI
ระบบบันทึกโน้ตด้วย AI ปราศจากบอทของ Krisp ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างสรุปและรายการที่ต้องดำเนินการได้โดยไม่ต้องเพิ่มผู้เข้าร่วมเพิ่มเติมในการโทรของพวกเขา
คุณสมบัติเด่นของ Krisp
- กำจัดเสียงรบกวนพื้นหลัง เช่น เสียงพิมพ์คีย์บอร์ดหรือเสียงพูดคุยในร้านกาแฟแบบเรียลไทม์ เพื่อให้ได้เสียงที่คมชัดใส
- แปลบทสนทนาที่พูดได้ทันทีในกว่า 20 ภาษา โดยไม่จำเป็นต้องใช้ล่าม
- แปลงสำเนียงเป็นเสียงหกแบบที่สร้างโดย AI เพื่อปรับปรุงการสื่อสารในทีมทั่วโลกและการโต้ตอบกับลูกค้า
- เข้าถึงการถอดเสียงแบบเรียลไทม์พร้อมการลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตนได้โดยอัตโนมัติ ทำให้มีความปลอดภัยและใช้งานร่วมกับแพลตฟอร์ม UCaaS และ CCaaS ได้อย่างราบรื่น
ข้อจำกัดของ Krisp
- ผู้ใช้รายบุคคลพบว่าฟีเจอร์การกำจัดเสียงรบกวนพื้นหลังไม่สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์บลูทูธและหูฟังอื่น ๆ ได้
- คอมพิวเตอร์ที่มีโปรเซสเซอร์ประสิทธิภาพต่ำกว่าได้ร้องเรียนเกี่ยวกับการทำงานของระบบที่ช้าลง
ราคาของ Krisp
- ฟรี
- ข้อดี: 8 ดอลลาร์ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $15/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Krisp
- G2: 4. 7/5 (560 รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Krisp อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบที่มันสามารถผสานเข้ากับแพลตฟอร์มสำหรับการประชุมทางวิดีโอได้อย่างง่ายดาย มันใช้งานง่ายและมีบริการลูกค้าที่ดีมากด้วย ฉันขอแนะนำซอฟต์แวร์นี้สำหรับการใช้งานประจำวันในที่ทำงานของคุณจริงๆ อาจทำให้ระบบของคุณช้าลงเล็กน้อยหากคุณไม่มีโปรเซสเซอร์ที่ดี
🙂 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: NASA อยู่ในรายชื่อลูกค้าของ Krisp ร่วมกับบริษัทชื่อดังอื่นๆ เช่น Sony และ Atlassian
