วิธีใช้ AI ในการประชุมทางวิดีโอ

เคยออกจากวิดีโอคอลแล้วมารู้ตัวทีหลังว่าจำรายละเอียดสำคัญไม่ได้บ้างไหม?
หรือเคยพยายามจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งในขณะที่เสียงรบกวนรอบข้างทำให้ติดตามบทสนทนาได้ยาก?
การโทรผ่านวิดีโอควรจะทำให้ชีวิตง่ายขึ้น แต่กลับรู้สึกเหมือนเป็นการผสมผสานระหว่างเสียงที่ไม่ดี ความเงียบที่อึดอัด และสิ่งที่ลืมทำ
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ช่วยให้การประชุมเสมือนจริงง่ายขึ้นโดยการถอดเสียงการสนทนา ลดสิ่งรบกวน และแม้กระทั่งสรุปประเด็นสำคัญ
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะพูดถึงวิธีที่ AI สามารถทำให้การโทรผ่านวิดีโอของคุณคมชัดขึ้น ชัดเจนยิ่งขึ้น และน่าหงุดหงิดน้อยลงมาก 📽️
การเข้าใจ AI สำหรับการโทรผ่านวิดีโอ
การโทรผ่านวิดีโอได้พัฒนาไปไกลจากหน้าจอที่ภาพไม่ชัดเจนและมีปัญหาขัดข้อง
ตั้งแต่การเบลอพื้นหลังของ Skype ในปี 2018 ไปจนถึงการปรับปรุงด้วย AI ของ Zoom และ Google Meet เทคโนโลยียังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การประชุมเสมือนจริงรู้สึกเป็นธรรมชาติและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
นี่คือวิธีที่AI ในฐานะบริการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมทางวิดีโอ:
- คุณภาพเสียงและวิดีโอที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น: AI ปรับแต่งเกือบทุกแง่มุมของการตั้งค่าการประชุมทางวิดีโออย่างละเอียด ช่วยขจัดสิ่งรบกวน เช่น เสียงคลิกของแป้นพิมพ์ ในขณะที่เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วิชันช่วยปรับปรุงแสงสว่าง ทำให้วิดีโอคมชัดยิ่งขึ้น และรองรับการใช้พื้นหลังเสมือนจริงโดยไม่ต้องใช้จอสีเขียว
- การสื่อสารและการเข้าถึงที่ดีขึ้น: การรู้จำเสียงพูดและการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) ช่วยขับเคลื่อนคำบรรยายสด การแปลภาษาแบบเรียลไทม์ และการสรุปการประชุมโดยอัตโนมัติ ทำให้การสนทนาชัดเจนและครอบคลุมมากขึ้น
- เพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัย: AI ช่วยทำให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาทางเทคนิค อัตโนมัติการบันทึกข้อมูล และเพิ่มคุณสมบัติด้านความปลอดภัย ทำให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่การตัดสินใจได้
🧠 เกร็ดความรู้: การโทรผ่านวิดีโอมีมานานกว่าที่คุณคิดการสาธิตครั้งแรกเกิดขึ้นในปี 1927 เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกา เฮอร์เบิร์ต ฮูเวอร์ ปรากฏตัวในการโทรผ่านวิดีโอทางเดียวกับนักข่าว เกือบหนึ่งศตวรรษก่อนที่เครื่องมืออื่นๆ จะเข้ามาครองชีวิตของเรา
วิธีใช้ AI สำหรับการโทรผ่านวิดีโอ
ปัญญาประดิษฐ์กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการสื่อสารของเรา
นี่คือวิธีที่คุณสามารถนำไปใช้ในครั้งต่อไปที่คุณโทร. 📲
การถอดความและสรุป
เครื่องมือ AI สามารถถอดเสียงการสนทนาและสร้างสรุปที่กระชับได้โดยอัตโนมัติ ทำให้ง่ายต่อการจับประเด็นสำคัญโดยไม่ต้องจดบันทึกด้วยตนเอง
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างAI สร้างสรรค์ (Generative AI) กับ AI ทำนาย (Predictive AI) ตัวแรกสามารถสร้างบันทึกการประชุมและสรุปแบบเรียลไทม์ได้ ในขณะที่ตัวหลังจะวิเคราะห์ข้อมูลการประชุมในอดีตเพื่อระบุหัวข้อสำคัญและคาดการณ์รายการที่ต้องดำเนินการ
นี่คือวิธีที่จะช่วย:
- การถอดเสียงแบบเรียลไทม์: แปลงคำพูดเป็นข้อความทันที เพื่อให้บันทึกการประชุมมีความถูกต้อง
- สรุปโดยอัตโนมัติ: สกัดข้อมูลสำคัญ ข้อควรดำเนินการ และการตัดสินใจที่สำคัญ
- บันทึกการสนทนาที่สามารถค้นหาได้: ช่วยในการค้นหาการสนทนาเฉพาะได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเล่นซ้ำทั้งการประชุม
ความแม่นยำของคุณสมบัติเหล่านี้ขึ้นอยู่กับเครื่องมือ AI และคุณภาพของเสียง แต่เมื่อใช้งานอย่างถูกต้อง AI จะช่วยให้ไม่พลาดข้อมูลสำคัญ นอกจากนี้ยังช่วยสร้างเอกสารการประชุมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้การติดตามผลและการรับผิดชอบง่ายขึ้น
🤝 เตือนความจำอย่างเป็นมิตร: เตรียมไมโครโฟนหรือเว็บแคมสำรองไว้ใกล้ๆ ปัญหาทางเทคนิคเกิดขึ้นได้ แต่คุณจะพร้อมรับมือหากมันเกิดขึ้น
การตัดเสียงรบกวน
เสียงรบกวนพื้นหลังสามารถทำให้การประชุมออนไลน์น่าหงุดหงิดได้ ระบบตัดเสียงรบกวนด้วยปัญญาประดิษฐ์ช่วยขจัดสิ่งรบกวน เพื่อให้ได้เสียงที่คมชัดและเป็นมืออาชีพ นี่คือวิธีที่ช่วยได้:
- กำจัดเสียงรบกวนที่ไม่ต้องการ: กรองเสียงการพิมพ์, เสียงสุนัขเห่า, เสียงจราจร, และเสียงรบกวนอื่น ๆ
- เพิ่มความชัดเจนของเสียง: แยกและขยายเสียงของผู้พูด ทำให้ผู้เข้าร่วมสามารถติดตามการสนทนาได้อย่างง่ายดาย
- การลดเสียงสะท้อนและเสียงก้อง: สร้างประสบการณ์การฟังที่สมจริงยิ่งขึ้นด้วยการประมวลผลเสียงขั้นสูง ช่วยลดเสียงสะท้อนและเสียงก้องให้น้อยลง แม้ในห้องที่มีคุณภาพเสียงไม่ดี
สิ่งนี้จะมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับพนักงานแบบไฮบริดและพนักงานที่ทำงานจากระยะไกล ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการทีมสามารถใช้การตัดเสียงรบกวนด้วย AI เพื่อให้มั่นใจว่าการประชุมทางธุรกิจเป็นไปอย่างมืออาชีพ โดยไม่คำนึงถึงสถานที่ตั้งของสมาชิกในทีม
📮 ClickUp Insight:18% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราต้องการใช้AI เพื่อจัดระเบียบชีวิตผ่านปฏิทิน งาน และตัวเตือน อีก 15% ต้องการให้ AI จัดการงานประจำและงานธุรการ
ในการทำเช่นนี้ ระบบ AI จำเป็นต้องสามารถ: ทำความเข้าใจระดับความสำคัญของงานแต่ละงานในกระบวนการทำงาน, ดำเนินการขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อสร้างงานหรือปรับแต่งงาน, และตั้งค่ากระบวนการทำงานอัตโนมัติ
เครื่องมือส่วนใหญ่มีขั้นตอนเหล่านี้หนึ่งหรือสองขั้นตอนที่จัดการไว้แล้ว
อย่างไรก็ตาม ClickUpBrain MAXได้รวบรวมทุกความต้องการเหล่านั้นไว้ในแอปเดสก์ท็อปเพียงแอปเดียว! สัมผัส ประสบการณ์การจัดตารางเวลาด้วย AI ที่ช่วยสร้างและจัดสรรงานและการประชุมไปยังช่องว่างในปฏิทินของคุณตามระดับความสำคัญ และนั่นเป็นเพียงหนึ่งในหลายๆ ฟีเจอร์เท่านั้น!
คุณภาพวิดีโอและเอฟเฟกต์พื้นหลังที่ได้รับการปรับปรุงด้วย AI
เราทุกคนต่างเคยนั่งประชุมที่รู้สึกเหมือนไม่มีวันจบสิ้น
แม้ว่าการเทเลพอร์ตจะยังไม่ใช่ทางเลือกในตอนนี้ แต่ AI ก็สามารถเปลี่ยนฉากหลังของคุณได้ อย่างน้อยก็ทำให้ดูเหมือนว่าคุณอยู่ในสถานที่ที่น่าสนใจกว่าเดิม
ต้องการเพิ่มเติมหรือไม่? นี่คือสิ่งที่เรามีให้:
- การปรับแสงอัตโนมัติ: เพิ่มความสว่างในสภาพแวดล้อมที่มืด, ปรับสมดุลสี, และแก้ไขเงาเพื่อให้ได้ลุคที่ดูเป็นมืออาชีพ
- เอฟเฟกต์เบลอ: ซ่อนพื้นหลังที่รกหรือดูไม่เป็นมืออาชีพ ช่วยให้ผู้ชมจดจ่อกับผู้พูด
- พื้นหลัง: แทนที่ฉากจริงด้วยสภาพแวดล้อมสำนักงานเสมือนจริงและฉากหลังที่มีแบรนด์
อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงเหล่านี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของ AI ในการตรวจจับลักษณะใบหน้าและแยกออกจากพื้นหลังได้อย่างแม่นยำ
ผู้ช่วยประชุมที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ปัญญาประดิษฐ์สามารถทำให้การประชุมทางการบริหารเป็นระบบอัตโนมัติได้ ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถมุ่งเน้นไปที่การหารือได้แทนที่จะเป็นงานด้านลอจิสติกส์
แชทบอทและปัญญาประดิษฐ์เชิงสนทนาทำหน้าที่แตกต่างกันในกระบวนการนี้ แชทบอทจัดการการนัดหมายและการแจ้งเตือนขั้นพื้นฐาน ในขณะที่ปัญญาประดิษฐ์เชิงสนทนาให้การมีส่วนร่วมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
ผู้ช่วย AI สามารถ:
- บันทึกและสรุปการประชุม ด้วยเครื่องมือสรุปวิดีโอด้วย AI พร้อมนำเสนอประเด็นสำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการ
- ติดตามการติดตามผลและกำหนดเวลา, สร้างการแจ้งเตือนและรายการงาน
- กำหนดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการประชุม พร้อมแนะนำเวลาที่เหมาะสมโดยอิงตามความพร้อมของทีม
ผู้ช่วยประชุม AI ช่วยให้ผู้นำสามารถทำให้ทีมรับผิดชอบได้โดยการบันทึกข้อมูลการดำเนินการโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีสามารถพึ่งพา AI ในการบันทึกการหารือทางเทคนิคที่สำคัญ จัดลำดับความสำคัญของการแก้ไขบั๊ก และสร้างรายงาน ซึ่งช่วยลดการติดตามข้อมูลด้วยตนเอง
ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการแปลภาษาแบบเรียลไทม์
การสื่อสารความคิดที่ซับซ้อนในภาษาที่ไม่ใช่ภาษาแม่สามารถเป็นเรื่องท้าทายแต่เครื่องมือแปลภาษาที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางของ AIทำให้ง่ายขึ้น โซลูชันเหล่านี้ช่วยให้ทีมทั่วโลกสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น โดยทำลายกำแพงภาษาโดยไม่จำเป็นต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติม
ตัวอย่างเช่น ผู้นำธุรกิจสามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้ในระหว่างการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ระดับโลกเพื่อให้แน่ใจว่าทีมงานจากนิวยอร์กถึงเบอร์ลินยังคงสอดคล้องกัน
เครื่องมือเหล่านี้มอบ:
- คำบรรยายสด: ช่วยให้ผู้เข้าร่วมจากต่างประเทศสามารถติดตามการสนทนาด้วยคำบรรยายแบบเรียลไทม์ในหลายภาษา
- การแปลอัตโนมัติ: แปลงข้อความเสียงและข้อความแชทของทีมเป็นภาษาต่างๆ ช่วยให้สมาชิกในทีมสื่อสารกันได้อย่างง่ายดาย
- การถอดความหลายภาษา: สร้างบันทึกการประชุมในภาษาที่ผู้เข้าร่วมต้องการ ทำให้ง่ายต่อการทบทวนการสนทนาและรายการที่ต้องดำเนินการ
ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการฝึกอบรมและการทำงานร่วมกันทางไกล
การฝึกอบรมทางไกลมักให้ความรู้สึกเหมือนถนนทางเดียว โดยไม่ทราบว่าข้อมูลกำลังซึมซับเข้าไปหรือไม่
AI เปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ ทำให้การปฐมนิเทศและการพัฒนาทักษะใหม่มีความโต้ตอบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น การให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์ เส้นทางการเรียนรู้ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล และการตรวจสอบความรู้โดยอัตโนมัติ ช่วยให้การฝึกอบรมยังคงน่าสนใจ มีความคล่องตัว และสร้างขึ้นเพื่อการจดจำที่ดี
มันช่วย:
- สร้างสื่อการฝึกอบรม: สร้างเนื้อหาการเรียนรู้แบบโต้ตอบตามการอภิปรายเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลส่วนบุคคลหลังการฝึกอบรม
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน: ปัญญาประดิษฐ์ในไวท์บอร์ดและแผนผังความคิดช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถระดมความคิดและวางแผนร่วมกันได้แบบเรียลไทม์ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม
- ติดตามการมีส่วนร่วม: ตรวจสอบการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วม ระบุผู้ที่กำลังมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นและผู้ที่อาจกำลังสูญเสียความสนใจ
🔍 คุณรู้หรือไม่? ในช่วงทศวรรษ1930 เยอรมนีมีโทรศัพท์วิดีโอวงจรปิดที่ใช้งานได้จริง ลองนึกภาพการวิดีโอคอล...แต่เฉพาะเมื่อคุณเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายพิเศษที่ดำเนินการโดยรัฐบาลเท่านั้น
การใช้ซอฟต์แวร์ AI สำหรับการโทรผ่านวิดีโอ
การประชุมส่วนใหญ่รู้สึก "ยุ่ง" แต่ไม่เกิดผล
หนึ่งชั่วโมงที่ใช้ไปกับการพูดคุยทำให้คุณมีรายการสิ่งที่ต้องทำเหมือนเดิมกับตอนเริ่มต้น
AI เปลี่ยนสมการนั้นไปอย่างสิ้นเชิง แทนที่การโทรศัพท์จะเป็นการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลือง กลับกลายเป็นตัวคูณประสิทธิภาพ—ช่วยจับประเด็นสำคัญ เน้นความสำคัญ และเปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นความก้าวหน้า 👀
มาสำรวจกันว่ามันช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างการประชุมเสมือนจริงกับผลลัพธ์ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างไร
ลดความยุ่งยากในการจัดตารางงาน
การหาเวลาสำหรับการประชุมมักรู้สึกยากกว่าการประชุมเองเสียอีก
การส่งข้อความไปมาไม่รู้จบ การจัดตารางปฏิทิน และการเชิญเข้าร่วมงานด้วยตนเอง ล้วนทำให้ทีมทำงานช้าลงก่อนที่การสนทนาจะเริ่มต้นด้วยซ้ำAI ที่เข้าใจบริบท ช่วยขจัดความยุ่งยาก เหล่านี้ด้วยการเข้าใจลำดับความสำคัญ ความพร้อมใช้งาน และปริมาณงาน ทำให้การจัดตารางเวลาไม่กลายเป็นงานที่ต้องทำเพิ่มเติมอีกต่อไป
แทนที่จะต้องค้นหาปฏิทินหรือเดาเวลาที่ดีที่สุด AI สามารถแสดงช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับทุกคนและสอดคล้องกับกรอบเวลาของโครงการได้ทันที การประชุมกลายเป็นสิ่งที่ตั้งใจ ไม่ใช่การขัดจังหวะ
ด้วยClickUp BrainและClickUp Calendar ประสบการณ์นั้นถูกสร้างขึ้นในตัวแล้ว
สมองตรวจสอบตารางเวลา, งาน, และกำหนดเวลาเพื่อแนะนำเวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ, ในขณะที่ปฏิทินทำให้การยืนยันและแบ่งปันเป็นไปอย่างราบรื่น. ผลลัพธ์: เวลาในการวางแผนการประชุมน้อยลง, เวลาในการทำให้การประชุมมีคุณค่ามากขึ้น.
บันทึกและถอดเสียงการสนทนาทางวิดีโอของคุณ
การถอดเสียงคือสิ่งที่ช่วยในการประชุมทางวิดีโอ เราทราบดี
ด้วยเครื่องมือ AI ที่ติดตั้งไว้ในตัว คุณไม่จำเป็นต้องเพิ่มหรือผสานเครื่องมือหลายตัวเพื่อทำสิ่งนั้นอีกต่อไป AI สามารถทำให้การถอดเสียงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการอย่างราบรื่น
ใน ClickUp,SyncUpsสร้างพื้นที่เฉพาะสำหรับการเช็คอินวิดีโอและเสียง ช่วยให้ทีมติดตามความคืบหน้า แก้ไขปัญหา และปรับปรุงแผนงานโดยไม่เกิดความล่าช้าที่ไม่จำเป็น
สมมติว่าทีมไอทีกำลังจะเปิดตัวอัปเดตซอฟต์แวร์ใหม่
แทนที่จะต้องไล่ตามรายงานสถานะผ่านหลายช่องทาง คุณสามารถเปิดใช้งาน SyncUp ได้โดยตรงในClickUp Chat สมาชิกในทีมจะเข้าร่วมทันที โดยใช้เสียงและวิดีโอในตัวสำหรับการสนทนาแบบเรียลไทม์ ระบบจะบันทึกทุกประเด็นสำคัญในขณะที่ ClickUp Brain จะถอดความให้ ทำให้ง่ายต่อการติดตามการตัดสินใจและติดตามงานต่างๆ
เมื่อทีมปรับปรุงแผนงาน พวกเขาสามารถเชื่อมโยงการสนทนาโดยตรงกับงานใน ClickUp ไม่ว่าจะเป็นการมอบหมายความรับผิดชอบใหม่หรือการอัปเดตไทม์ไลน์ของโครงการ การทำเช่นนี้ช่วยขจัดข้อมูลที่กระจัดกระจายและรักษาการทำงานให้เป็นระเบียบภายในแพลตฟอร์มเดียว
จับประเด็นสำคัญด้วยผู้ช่วยจดบันทึก AI
การติดตามทุกรายละเอียดในการประชุมที่รวดเร็วในเช้าวันจันทร์ไม่ใช่สถานการณ์ในฝันของใครเลย ซึ่งอธิบายการเติบโตอย่างรวดเร็วของ AI ที่ช่วยจดบันทึกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าทีมผู้บริหารกำลังตรวจสอบผลการดำเนินงานรายไตรมาส
แทนที่จะมอบหมายให้ใครสักคนจดบันทึกประเด็นสำคัญพวกเขาใช้ AI สำหรับบันทึกการประชุมเพื่อจับทุกประเด็นการสนทนา สรุปอย่างชาญฉลาดจะย่อการประชุมที่ยืดยาวให้กลายเป็นสรุปที่ชัดเจน ในขณะที่บันทึกการประชุมที่สามารถค้นหาได้จะช่วยให้ระบุการสนทนาเฉพาะเจาะจงได้ภายในไม่กี่วินาที
ปัญหาเดียว? คนส่วนใหญ่ใช้แอปจดบันทึกภายนอก ซึ่งหมายความว่าจะต้องมีการเชื่อมต่อกับระบบอื่นมากขึ้น แต่ไม่ใช่กับ ClickUp!ClickUp AI Notetakerช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะไม่พลาดข้อมูลสำคัญใดๆ โดยเปลี่ยนบทสนทนาให้กลายเป็นสรุปที่มีโครงสร้างและงานที่สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องจดบันทึกด้วยตนเอง
ทำให้การสื่อสารแบบอะซิงโครนัสราบรื่นยิ่งขึ้น
เมื่อทีมทำงานข้ามเขตเวลาหรือมีตารางงานที่แน่น ความท้าทายที่แท้จริงไม่ใช่การ มี การสนทนา
งานที่ยากที่สุดของคุณคือการทำให้แน่ใจว่าบทสนทนาเหล่านั้นถูกถ่ายทอดไปยังผู้ที่ไม่ได้อยู่ในห้องได้อย่างรวดเร็ว AI ทำให้การส่งต่อนั้นเป็นเรื่องง่ายโดยเปลี่ยนการอภิปรายสดให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถค้นหาและแชร์ได้ ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ทุกเมื่อ
แทนที่จะทำซ้ำรายละเอียดหรือทบทวนการตัดสินใจ AI สามารถจับสิ่งที่พูดได้ทันที เน้นประเด็นสำคัญ และนำเสนอขั้นตอนถัดไป นั่นหมายความว่าการอัปเดตจะดำเนินไปอย่างรวดเร็วตามการทำงานจริง ไม่ใช่ตามตารางเวลา
ด้วยClickUp Clips ทุกอย่างเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ เพียงบันทึกครั้งเดียว AI จะถอดความ สรุป และสร้างงานที่คุณสามารถนำไปใช้ใน Docs, Tasks หรือ Chat ได้ทันที นอกจากนี้ คุณยังสามารถนำคลิปไปวางในClickUp Docsและ Chat ได้โดยตรง เพื่อให้การสนทนาอยู่ในบริบทที่เหมาะสม
ทำให้งานของคุณมีความหมาย
ไม่ใช่การขาดข้อมูลที่ทำให้ทีมทำงานช้าลง
พวกเราส่วนใหญ่กำลังเผชิญกับความจริงที่ว่ามันกระจัดกระจายอยู่ทุกที่
บันทึกการประชุมอยู่ในที่เดียว การอัปเดตความคืบหน้าซ่อนอยู่ในแดชบอร์ด และการตัดสินใจที่สำคัญถูกฝังอยู่ในเธรด Slack
ชัยชนะที่แท้จริงของ AI คืออะไร? มันคือความสามารถในการเชื่อมโยงชิ้นส่วนที่กระจัดกระจายเข้าด้วยกัน เพื่อให้ภาพรวมที่ชัดเจนปรากฏขึ้น
แทนที่จะเสียพลังงานไปกับการไล่ตามบริบท AI สามารถดึงสัญญาณจากเสียงรบกวนทั้งหมดได้—แจ้งเตือนรายการที่ต้องดำเนินการจากการประชุมเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เชื่อมโยงกับการอัปเดตแดชบอร์ดในวันนี้ และเชื่อมโยงการติดตามผลในแชท ทันใดนั้น ทุกอย่างก็ดูไม่โดดเดี่ยวหรือสูญหายอีกต่อไป
ClickUp Brain ทำสิ่งนี้ได้อย่างแท้จริง ในฐานะ AI ที่เข้าใจบริบท มันเชื่อมโยงงาน เอกสาร แดชบอร์ด และการสนทนาเข้าด้วยกันเป็นเส้นเรื่องเดียวที่มีความหมาย—ทำให้การทำงานไม่ใช่แค่การบันทึกไว้ แต่เป็นการเข้าใจอย่างแท้จริง
โบนัส: ติดตามบทสนทนาไม่รู้จบ
การสนทนาไม่เคยหยุด—Slack, อีเมล, DM—ทุกอย่างสะสมเร็วกว่าที่ใครจะเลื่อนดูทัน ปัญหาที่แท้จริงไม่ใช่การพลาดข้อความ แต่เป็นการสูญเสียบริบทของสิ่งที่สำคัญจริงๆ AI แก้ไขปัญหานี้ด้วยการตัดสิ่งรบกวนออกไป ให้คุณเข้าใจใจความสำคัญโดยไม่ต้องเสียเวลา
แทนที่จะต้องอ่านคำตอบนับร้อย คุณจะได้รับสรุปที่ชัดเจน—และในClickUp Chat คุณสามารถก้าวไปอีกขั้น เปลี่ยนบทสนทนาใด ๆ ให้เป็นงาน เก็บบันทึกรายละเอียดไว้ครบถ้วน และให้ Autopilot Agentsคัดกรองคำถามหรือส่งการอัปเดตโดยอัตโนมัติ ขณะที่คุณมุ่งเน้นกับงานสำคัญของคุณเอง
การตามงานให้ทันจะหยุดรู้สึกเหมือนการบ้าน คุณจะได้รับทั้งการตัดสินใจ สิ่งที่ต้องขอ และขั้นตอนต่อไป—โดยไม่ต้องเสียเวลาจมอยู่กับเรื่องไร้สาระ
ความท้าทายทั่วไปในการประชุมทางวิดีโอและวิธีที่ AI แก้ไข
การสื่อสารวิดีโอแบบอะซิงโครนัสมีปัญหาที่ต้องเผชิญอยู่ไม่น้อย—เสียงไม่ชัดเจน การเชื่อมต่อล่าช้า และรายละเอียดที่พลาดไป
โชคดีที่ AI มีทางแก้ไขสำหรับปัญหาทั่วไปเหล่านี้ ทำให้การประชุมเสมือนของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
มาดูปัญหาทั่วไปที่คุณอาจพบและวิธีแก้ไขเพื่อช่วยคุณกัน ⚒️
➡️ ปัญหาความชัดเจนของเสียง: คุณภาพเสียงที่ไม่ดีเนื่องจากเสียงรบกวนหรือเสียงสะท้อนอาจทำให้การสนทนาเป็นเรื่องน่าหงุดหงิด ฟิลเตอร์ตัดเสียงรบกวนที่ขับเคลื่อนด้วย AI จะกรองเสียงรบกวนที่รบกวน เช่น เสียงพิมพ์คีย์บอร์ด เสียงจราจร หรือเสียงสุนัขเห่า เพื่อให้มั่นใจว่าทุกเสียงของผู้เข้าร่วมจะชัดเจนและเข้าใจง่าย
➡️ ปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพวิดีโอและแสงสว่าง: ความละเอียดต่ำ แสงสว่างไม่เพียงพอ หรือฉากหลังที่รกรุงรังอาจทำให้ผู้ชมเสียสมาธิจากเนื้อหาที่ต้องการสื่อสาร เครื่องมือ AI จะปรับความสว่างโดยอัตโนมัติ เพิ่มความคมชัด และปรับเบลอฉากหลังหรือใช้ฉากหลังเสมือนจริง เพื่อให้วิดีโอของคุณดูเรียบร้อยและเป็นมืออาชีพ ไม่ว่าสภาพแวดล้อมของคุณจะเป็นอย่างไร
➡️ การสื่อสารผิดพลาดและข้อมูลล้นเกิน: การติดตามประเด็นสำคัญและการตัดสินใจในสายการโทรที่ยาวนานนั้นเป็นเรื่องท้าทาย เครื่องมือถอดเสียงการประชุมด้วย AI สามารถแปลงบทสนทนาเป็นข้อความแบบเรียลไทม์ พร้อมฟีเจอร์สรุปใจความสำคัญที่ช่วยเน้นประเด็นหลัก ทำให้การติดตามผลและการมอบหมายงานเป็นเรื่องง่าย
➡️ การขาดความสนใจและการมีส่วนร่วม: อาจเป็นเรื่องยากที่จะประเมินว่าผู้เข้าร่วมประชุมทางไกลมีส่วนร่วมหรือไม่ การวิเคราะห์ด้วย AI สามารถช่วยคุณวิเคราะห์ความรู้สึกและระดับการมีปฏิสัมพันธ์ได้
➡️ อุปสรรคทางภาษา: ทีมระดับโลกมักเผชิญกับอุปสรรคในการสื่อสารเนื่องจากภาษาที่หลากหลาย เครื่องมือแปลภาษาด้วย AI มอบคำบรรยายสดและการแปลอัตโนมัติ ทำให้ทุกคนเข้าใจการสนทนาได้โดยไม่คำนึงถึงภาษาแม่ของพวกเขา
➡️ การเชื่อมต่อและความผันผวนของแบนด์วิดท์: การเชื่อมต่อที่ไม่เสถียรอาจทำให้เกิดการล่าช้า การบัฟเฟอร์ หรือการตัดสายได้ อัลกอริทึม AI ปรับคุณภาพวิดีโอแบบไดนามิกตามประสิทธิภาพของเครือข่าย เพื่อรักษาประสบการณ์การประชุมที่ราบรื่นและไม่สะดุดสำหรับผู้เข้าร่วมทุกคน
ตัดสินใจ (วิดีโอ) อย่างถูกต้องด้วย ClickUp
ปัญญาประดิษฐ์ยกระดับประสบการณ์ของคุณในหลายๆ ด้าน การประชุมทางวิดีโอเองก็เช่นกัน ทำให้การประชุมมีประสิทธิภาพและเป็นระเบียบ
ในขณะที่ซอฟต์แวร์การประชุมทางวิดีโอเช่น Microsoft Teams และ Zoom มีการถอดเสียง การตัดเสียงรบกวน และการจัดการประชุม ClickUp รวบรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวด้วยคุณสมบัติขั้นสูง
SyncUps ช่วยให้การกำหนดเวลาและการจัดการประเด็นพูดคุยเป็นเรื่องง่ายขึ้น ในขณะที่ Clips ช่วยให้ทีมสามารถบันทึกและแบ่งปันบทสนทนาสำคัญได้ ClickUp Brain ก้าวไปอีกขั้นด้วยการถอดเสียงการประชุม สรุปวิดีโอ และเปลี่ยนประเด็นการดำเนินการให้เป็นงานที่สามารถทำได้จริง
แล้วทำไมต้องรอ?สมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้เลย! ✅