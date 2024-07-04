วิธีใช้ปัญญาประดิษฐ์ที่มุ่งเน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางในที่ทำงาน: คู่มือฉบับสมบูรณ์

ปัญญาประดิษฐ์กำลังปฏิวัติกระบวนการทำงานทั่วโลกด้วยการทำให้งานเป็นอัตโนมัติและปรับปรุงการตัดสินใจ
อย่างไรก็ตาม การนำมาใช้อย่างแพร่หลายได้ก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียงานและการสูญเสียองค์ประกอบของมนุษย์ เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ได้มีการนำแนวทางใหม่ต่อปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งให้ความสำคัญกับมนุษย์เป็นอันดับแรกมาใช้
ในแนวทางที่มุ่งเน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางนี้ เครื่องมือ AI ถูกมองว่าเป็นผู้ช่วยและ ผู้เสริมศักยภาพของมนุษย์ มากกว่าการทดแทน
อ่านต่อเพื่อที่เราจะได้พูดคุยเกี่ยวกับแนวทาง AI ที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางนี้ ทำความเข้าใจถึงความสำคัญในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบัน และสำรวจวิธีที่คุณสามารถนำไปใช้ในที่ทำงานได้
อะไรคือ AI ที่มุ่งเน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลาง?
ปัญญาประดิษฐ์ที่มุ่งเน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลาง (HCAI) มุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพของมนุษย์โดยการผสานการทำงานอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์เข้ากับกระบวนการทำงาน
ระบบ HCAI ได้กำหนดนิยามใหม่ให้กับปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยมองว่าเป็นพันธมิตรมากกว่าคู่แข่ง แก่นแท้ของ HCAI คือเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงาน โดยให้ความสำคัญกับมนุษย์เป็นศูนย์กลางภายในกรอบของ AI เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานนักวิชาการได้ศึกษาและให้คำนิยามHCAIในหลากหลายมุมมองโดยหนึ่งในนิยามที่โดดเด่นคือของ Ben Schneiderman:
HCAI มุ่งเน้นการขยาย เพิ่มเติม และเสริมสร้างสมรรถนะของมนุษย์ในลักษณะที่ทำให้ระบบมีความน่าเชื่อถือ ปลอดภัย และไว้วางใจได้ ระบบเหล่านี้ยังสนับสนุนความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองของมนุษย์ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ ชี้แจงความรับผิดชอบ และอำนวยความสะดวกในการมีส่วนร่วมทางสังคม
HCAI มุ่งเน้นการขยาย เพิ่มเติม และเสริมสร้างสมรรถนะของมนุษย์ในลักษณะที่ทำให้ระบบมีความน่าเชื่อถือ ปลอดภัย และไว้วางใจได้ ระบบเหล่านี้ยังสนับสนุนความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองของมนุษย์ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ ชี้แจงความรับผิดชอบ และอำนวยความสะดวกในการมีส่วนร่วมทางสังคม
ความสำคัญของ AI ที่มุ่งเน้นมนุษย์ในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบัน
ด้วยการรักษาการควบคุมของมนุษย์ไว้ ปัญญาประดิษฐ์ที่มุ่งเน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนระบบที่มีจริยธรรม โปร่งใส เชื่อถือได้ และเข้าถึงได้ทั่วโลก
กรณีการใช้งานของ AI ที่มุ่งเน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรม:
- อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ: ปัญญาประดิษฐ์ที่มุ่งเน้นมนุษย์วิเคราะห์ข้อมูลการดูแลสุขภาพอย่างกว้างขวางเพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึกและรูปแบบ ด้วยการประเมินประวัติทางการแพทย์ของผู้ป่วย ภาพสแกนทางการแพทย์ และบันทึกทางคลินิกอื่น ๆ ปัญญาประดิษฐ์ที่มุ่งเน้นมนุษย์ช่วยผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพในการวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำและลดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัย
- อุตสาหกรรมการศึกษา: ในด้านการศึกษา ปัญญาประดิษฐ์ที่มุ่งเน้นมนุษย์ช่วยครูผู้สอนปรับปรุงกลยุทธ์การสอนโดยชี้ให้เห็นถึงจุดที่ควรปรับปรุง ปัญญาประดิษฐ์ที่มุ่งเน้นมนุษย์ยังวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนเพื่อช่วยครูผู้สอนปรับแต่งหลักสูตรการศึกษาให้ตรงกับความต้องการและรูปแบบการเรียนรู้ของนักเรียน นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูผู้สอนสามารถให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์แก่นักเรียนเกี่ยวกับจุดแข็งและจุดที่ควรปรับปรุงของพวกเขา
- ทรัพยากรบุคคล: ปัญญาประดิษฐ์ที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางช่วยให้แผนกทรัพยากรบุคคลทั่วโลกสามารถลดการแทรกแซงของอคติในจิตใต้สำนึกและตัดสินใจในการสรรหาบุคลากรโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน HCAI วิเคราะห์ประวัติของผู้สมัครหลายร้อยคน โดยระบุความสามารถและประสบการณ์ของพวกเขาเทียบกับบทบาทงานที่เกี่ยวข้อง
- อุตสาหกรรมการเงิน: AI ที่มุ่งเน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ความเสี่ยง และพอร์ตการลงทุน เพื่อช่วยให้ที่ปรึกษาทางการเงินสามารถให้คำแนะนำการลงทุนที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลและธุรกิจ HCAI ช่วยให้บุคคลและธุรกิจสามารถตัดสินใจทางการเงินได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้น บรรลุเป้าหมายทางการเงิน และสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคต
- อุตสาหกรรมบันเทิง: AI ที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางทำงานในรูปแบบของเครื่องมือแนะนำบนแพลตฟอร์ม OTT เช่น Amazon Prime, Netflix เป็นต้น โดยวิเคราะห์รูปแบบการรับชมและความชอบในอดีตของคุณ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับซีรีส์และภาพยนตร์ตามนั้น
- การตลาดและการโฆษณา:เทคนิค AIที่ชาญฉลาดช่วยให้แบรนด์สามารถเปิดตัวแคมเปญการตลาดที่ปรับแต่งและเจาะกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น HCAI วิเคราะห์ข้อมูลประชากรของลูกค้า จุดเจ็บปวด และความชอบ เพื่อระบุแนวโน้ม ทำนายพฤติกรรมของลูกค้า และคัดสรรข้อความทางการตลาดที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
หน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา AI ที่มุ่งเน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลาง
หน่วยงานต่อไปนี้ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในสาขาปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่มีส่วนช่วยในการสร้างแนวคิดและพัฒนา AI ที่มุ่งเน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลาง:
- AutoAI: ระบบปัญญาประดิษฐ์อัตโนมัติ (AutoAI) คือกระบวนการที่นำปัญญาประดิษฐ์มาใช้เพื่อทำให้การพัฒนาของระบบ AI เป็นไปโดยอัตโนมัติ โดยใช้ 알고ริทึมและเครื่องมือต่าง ๆ AutoAI จะทำให้ทุกขั้นตอนในกระบวนการพัฒนาเป็นไปโดยอัตโนมัติ ตั้งแต่การเตรียมข้อมูล การเลือกแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ ไปจนถึงการPLOYระบบ
- การปรับให้สอดคล้องกับ AI: การปรับให้สอดคล้องกับ AI เป็นแง่มุมที่สำคัญอย่างยิ่งของการวิจัยด้านความปลอดภัยของ AI ที่มุ่งเน้นไปที่การประกันว่าระบบ AI จะสอดคล้องกับคุณค่าและเป้าหมายของมนุษย์ การทำเช่นนี้ต้องมีการออกแบบระบบ AI ที่สามารถทำตามคำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงได้ และเข้าใจความหมายที่ซ่อนอยู่ของเป้าหมายของมนุษย์การกำกับดูแล AIในลักษณะนี้ช่วยสร้างระบบAIที่ปลอดภัย น่าเชื่อถือ และมีจริยธรรม
- การเรียนรู้ของเครื่อง: การเรียนรู้ของเครื่อง (ML) เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอัลกอริทึมและโมเดลที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้จากข้อมูลที่กำหนดไว้และค้นพบรูปแบบในข้อมูลใหม่ในลักษณะที่คล้ายคลึงกันโดยไม่ต้องมีการเขียนโปรแกรมเพิ่มเติม ผ่านอัลกอริทึม ML พัฒนาระบบ AI ที่สามารถปรับตัวเข้ากับข้อมูลใหม่ ทำนายและตัดสินใจ และปรับปรุงประสิทธิภาพเมื่อเวลาผ่านไป
- AI ที่สามารถอธิบายได้: AI ที่สามารถอธิบายได้หมายถึงการพัฒนา AI system ที่สามารถให้คำอธิบายเกี่ยวกับการตัดสินใจและการกระทำของตนในรูปแบบที่ผู้ใช้ทั่วไปสามารถเข้าใจได้ ด้วยการให้คำตอบเกี่ยวกับวิธีการและเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการดำเนินการและการทำงานของกระบวนการในระบบ AI นั้น AI ที่สามารถอธิบายได้ช่วยสร้างความโปร่งใส และเพิ่มความไว้วางใจและความเข้าใจระหว่างมนุษย์กับระบบ AI
AI และการมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์: สะพานพื้นฐาน
ปัญญาประดิษฐ์ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อม ทำให้การโต้ตอบของเรากับเทคโนโลยีเป็นมิตร มีประสิทธิภาพ และมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น ตัวอย่างสำคัญคือการที่ปัญญาประดิษฐ์เปลี่ยนแปลงวิธีการที่เราโต้ตอบกับอุปกรณ์อัจฉริยะและคอมพิวเตอร์ในที่ทำงานของเรา
ผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์ต่อการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) มีผลกระทบและปรับปรุงการโต้ตอบระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ในหลากหลายวิธีและครอบคลุมหลายด้าน เช่น:
- อินเตอร์เฟซการสื่อสารตามธรรมชาติ: AI ช่วยให้การโต้ตอบกับคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติและเหมือนการสนทนาผ่านผู้ช่วยเสียงและแชทบอท ผู้ช่วยเสียงเช่น Siri, Alexa, และ Google Assistant ช่วยให้มนุษย์สามารถทำภารกิจต่าง ๆ ได้ รวมถึงการเข้าถึงและค้นหาข้อมูลโดยใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติ
- การจดจำท่าทางและการแสดงออกทางสีหน้า: AI ช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถตีความท่าทางและการแสดงออกทางสีหน้าของมนุษย์ได้ สร้างอินเทอร์เฟซที่ตอบสนองและมีความเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น เทคโนโลยีเช่นฟีเจอร์ปลดล็อกด้วยใบหน้าบนสมาร์ทโฟนและอินเทอร์เฟซที่ควบคุมด้วยท่าทางในเครื่องเล่นเกมคอนโซล ช่วยให้การโต้ตอบระหว่างมนุษย์กับอุปกรณ์เป็นไปอย่างราบรื่นโดยอิงจากท่าทางและการแสดงออกทางกายภาพ
- อินเทอร์เฟซเชิงคาดการณ์: ด้วยการคาดการณ์การกระทำของผู้ใช้และคาดเดาเจตนา AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการโต้ตอบระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างเช่น ฟีเจอร์เติมข้อความอัตโนมัติในเครื่องมือค้นหาและข้อความที่คาดเดาบนสมาร์ทโฟนใช้ AI เพื่อแนะนำคำตามบริบทและเจตนาและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- ความเป็นจริงเสริมและความเป็นจริงเสมือน: เครื่องมือ AI ช่วยปรับปรุงการจดจำวัตถุและเพิ่มประสบการณ์ AR และ VR สำหรับมนุษย์ ด้วยการสร้างการจำลองสถานการณ์ที่สมจริง น่าดื่มด่ำ และมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้น อัลกอริทึม AI ขั้นสูงจึงเปลี่ยนแปลงประสบการณ์ด้านการศึกษา การฝึกอบรม และความบันเทิงสำหรับมนุษย์
บทบาทของแชทบอทในการเพิ่มประสบการณ์ผู้บริโภค
อีกหนึ่งการประยุกต์ใช้ที่สำคัญของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์คือแชทบอท แชทบอทคือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการเลียนแบบภาษาของมนุษย์เพื่อโต้ตอบกับมนุษย์ผ่านข้อความหรือเสียง
แชทบอทมีบทบาทสำคัญในหลายภาคส่วน รวมถึงอีคอมเมิร์ซ การศึกษา การดูแลสุขภาพ และอื่นๆ ในภาคส่วนเหล่านี้ แชทบอทช่วยเพิ่มประสบการณ์ของผู้บริโภคโดย:
- การปรับประสบการณ์ให้เหมาะกับบุคคล: แชทบอทวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภค ความชอบ และการโต้ตอบในอดีตเพื่อปรับแต่งการตอบสนองและคำแนะนำในอนาคต ตัวอย่างเช่น ในธุรกิจอีคอมเมิร์ซ แชทบอทจะตรวจสอบประวัติการซื้อและการเรียกดูของลูกค้าและให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม ในลักษณะนี้ แชทบอทปรับแต่งและยกระดับประสบการณ์การช้อปปิ้งของลูกค้าและเพิ่มโอกาสในการเปลี่ยนแปลง
- การสนับสนุนด้านภาษา: ในโลกที่มีการเชื่อมโยงกันมากขึ้นในปัจจุบัน ธุรกิจจำนวนมากจำเป็นต้องติดต่อกับลูกค้าต่างประเทศที่พูดภาษาต่างๆ แชทบอทสามารถสื่อสารได้หลายภาษา จึงช่วยให้ธุรกิจสามารถให้การสนับสนุนลูกค้าในภาษาท้องถิ่นของพวกเขาได้ ด้วยวิธีนี้ แชทบอททำให้บริการของธุรกิจมีความครอบคลุมและเข้าถึงได้มากขึ้นสำหรับลูกค้าทั่วโลก
- การลดเวลารอคอย: แชทบอทช่วยลดเวลารอคอยของลูกค้าได้อย่างมีนัยสำคัญด้วยการตอบคำถามของลูกค้าหลายรายพร้อมกันในทันที พวกมันทำงานตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ให้การสนับสนุนที่ทันท่วงทีแม้ในช่วงนอกเวลาทำการ ซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพการบริการลูกค้าโดยรวมในทุกเขตเวลา
- การให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับคำสั่งซื้ออย่างทันท่วงที: เมื่อลูกค้าทำการสั่งซื้อ แชทบอทสามารถติดตามสถานะคำสั่งซื้อและตารางการจัดส่งของลูกค้าได้ และจึงสามารถให้ข้อมูลอัปเดตแก่ลูกค้าได้แบบเรียลไทม์ ด้วยการแจ้งให้ลูกค้าทราบอย่างต่อเนื่อง แชทบอทช่วยลดความจำเป็นที่ลูกค้าจะต้องติดต่อกับระบบต่าง ๆ หลายช่องทางเพื่อติดตามคำสั่งซื้อ และช่วยให้ลูกค้าประหยัดเวลาอันมีค่า
- อำนวยความสะดวกในการนัดหมาย: แชทบอทช่วยอำนวยความสะดวกในการนัดหมาย โดยเฉพาะในภาคสุขภาพ ผ่านการผสานกับปฏิทินและการประเมินสถานะความพร้อมของแพทย์ แชทบอทช่วยให้ลูกค้าสามารถจองวันที่และเวลาที่สะดวกได้โดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์ นอกจากนี้ แชทบอทยังส่งการแจ้งเตือนการนัดหมาย ช่วยให้ลูกค้าทราบข้อมูลและลดโอกาสในการพลาดนัดหมาย
โบนัส:วิธีทำให้เนื้อหา AI เป็นมนุษย์มากขึ้น!
ความสำคัญของการนำเสนอข้อมูลและสารสนเทศในรูปแบบภาพ
การนำเสนอข้อมูลและสถิติในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เช่น กราฟแท่ง กราฟวงกลม และกราฟเส้น ช่วยลดความซับซ้อนของชุดข้อมูลที่ยุ่งยากให้กลายเป็นภาพที่เข้าใจได้ง่าย เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ (AI) มีบทบาทสำคัญในกระบวนการนี้ โดยช่วยให้มนุษย์สามารถเข้าใจข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลาและแรงงานที่อาจจะต้องใช้ในการสำรวจชุดข้อมูลที่ซับซ้อน
พวกเขายังช่วยให้มนุษย์สามารถ:
- สำรวจข้อมูลจากมุมมองต่าง ๆ และได้รับความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับเนื้อหาและบริบทของข้อมูล
- ระบุรูปแบบและแนวโน้มที่ซ่อนอยู่ในข้อมูล
- ตรวจจับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ติดตามการเปลี่ยนแปลงตามเวลา และระบุความผิดปกติ
- เข้าใจจุดคอขวดในกระบวนการทำงานและพื้นที่ที่มีศักยภาพในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ
- คาดการณ์แนวโน้มตลาด ความต้องการของผู้บริโภค และผลลัพธ์การดำเนินงาน และกำหนดกลยุทธ์ในอนาคตให้สอดคล้องกัน
- สื่อสารผลการค้นพบอย่างชัดเจนแก่ทีมและแผนกต่าง ๆ ภายในองค์กร และส่งเสริมการแบ่งปันความรู้ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประโยชน์ของการใช้ HCAI ในการทำงาน
ปัญญาประดิษฐ์ที่มุ่งเน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางให้ประโยชน์แก่องค์กรในลักษณะต่อไปนี้:
ปรับปรุงการตัดสินใจ
เครื่องมือ AI ที่มุ่งเน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางช่วยปรับปรุงการตัดสินใจในที่ทำงาน เครื่องมือเหล่านี้วิเคราะห์ชุดข้อมูลขนาดใหญ่และให้ข้อมูลเชิงลึกที่สนับสนุนกระบวนการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล การตัดสินใจที่มีข้อมูลครบถ้วนช่วยเพิ่มความสามารถในการแก้ปัญหา การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ผลลัพธ์ของโครงการ และประสิทธิภาพโดยรวมในที่ทำงาน
เพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต
ตามการวิจัย การนำมาใช้ของระบบ HCAI ช่วยเพิ่มผลผลิตของพนักงานได้ถึง35.5% ระบบ AI ที่มุ่งเน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางช่วยให้การทำงานซ้ำ ๆ เป็นระบบอัตโนมัติ และทำให้กระบวนการทำงานราบรื่นขึ้น
การลดข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่ทำซ้ำและใช้แรงงานคน ระบบ HCAI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดเวลาให้กับพนักงานและผู้นำธุรกิจเพื่อลงทุนในงานที่มีผลกระทบสูงซึ่งต้องการความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ และการร่วมมือกันข้ามแผนกซึ่งช่วยเพิ่มผลผลิตของทีม
เสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีและความพึงพอใจ
เครื่องมือ AI ที่มุ่งเน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางช่วยทำงานซ้ำๆ ที่น่าเบื่อโดยอัตโนมัติ ลดความเหนื่อยล้าและส่งเสริมสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวที่ดี เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้พนักงานสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่เติมเต็มและท้าทายมากขึ้น การทำงานที่เกี่ยวข้องกับและกระตุ้นความคิดจะสร้างความพึงพอใจและความสุขในงาน
ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
การวิจัยชี้ให้เห็นว่าการผสานระบบ HCAI ได้ช่วยให้แผนกทรัพยากรบุคคลสามารถประหยัดงบประมาณได้ 20%และแผนกปฏิบัติการสามารถประหยัดงบประมาณได้ 40% ของงบประมาณที่เกี่ยวข้อง
การทำให้งานบริหารที่เป็นกิจวัตรเป็นอัตโนมัติ ลดความจำเป็นในการใช้ทรัพยากรบุคคลเพิ่มเติม และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการดำเนินงาน AI ที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางช่วยให้บริษัทต่างๆ ลดค่าใช้จ่าย ประหยัดต้นทุน และปรับปรุงประสิทธิภาพทางการเงิน
วิธีใช้ปัญญาประดิษฐ์ที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางในการทำงาน
การนำปัญญาประดิษฐ์ที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางมาใช้สามารถสร้างผลกระทบที่เปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งต่อสถานที่ทำงานของคุณ
มาสำรวจวิธีการที่คุณสามารถนำไปใช้ในที่ทำงานของคุณ และส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่มุ่งเน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางและเชิงบวก:
1. มีส่วนร่วมและสื่อสารกับทีมของคุณ
ขั้นตอนแรกในการนำ HCAI ไปใช้ในสถานที่ทำงานของคุณคือการสื่อสารกับทีมของคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้
อาจเกี่ยวข้องกับ:
- การหารือเกี่ยวกับสาเหตุของการนำมาใช้ระบบ HCAI ในที่ทำงาน และการอธิบายถึงประโยชน์ที่ระบบสามารถมอบให้แก่บริษัทของคุณและทีมพนักงานของคุณ
- ส่งเสริมการคัดค้านและยอมรับความกังวลของพนักงานโดยการฟังอย่างตั้งใจ และจากนั้นแก้ไขปัญหาด้วยแนวทางที่สนับสนุน
- ขอความคิดเห็นจากทีมพนักงานของคุณเกี่ยวกับวิธีการนำ HCAI ไปใช้ในสถานที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ใช้ClickUp Mindmapsสำหรับการระดมความคิดและการทำงานร่วมกันกับทีมของคุณ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถมั่นใจได้ว่าทุกความคิดของทุกคนได้รับการฟัง และส่งเสริมแนวทางที่เป็นเอกภาพในการผสาน HCAI เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ
นี่คือวิธีที่จะช่วยคุณ:
- วางแผนและจัดระเบียบโครงการและงานต่างๆ ภายในองค์กรของคุณเพื่อเพิ่มความชัดเจน
- สร้างการเชื่อมโยงระหว่างงาน, กระบวนการทำงาน, และความคิดได้อย่างง่ายดายโดยใช้โหนดลากและวางที่ใช้งานง่าย
- สร้าง แก้ไข และลบงานได้อย่างราบรื่นโดยตรง พร้อมปรับปรุงกระบวนการจัดการงานของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. ให้ความรู้และจัดอบรมแก่ทีมของคุณ
การจัดการฝึกอบรมช่วยให้ทีมของคุณรู้สึกมั่นใจในการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น HCAI. มันทำให้แน่ใจว่าพวกเขารู้วิธีใช้เครื่องมือเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพในงานประจำวันของพวกเขา ซึ่งช่วยปรับปรุงทักษะและความคุ้นเคยกับเทคโนโลยี.
การเตรียมการนี้ช่วยให้ทีมของคุณสามารถเปลี่ยนไปสู่การตั้งค่า AI ที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางได้ง่ายขึ้น ทำให้พวกเขาได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากการผสานรวม AI ในที่ทำงานของคุณ
3. ดำเนินการวิเคราะห์กระบวนการทำงาน
ขั้นตอนต่อไปในการดำเนินการคือการวิเคราะห์กระบวนการทำงาน ซึ่งจะช่วยให้คุณระบุงานและขั้นตอนที่อาจได้รับประโยชน์จากการทำงานอัตโนมัติ
เมื่อคุณได้ระบุภารกิจแล้ว สิ่งสำคัญคือต้องตั้งเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการสอดคล้องกับจริยธรรมในที่ทำงานของคุณ
4. เลือกเครื่องมือ AI ที่เหมาะสม
เลือกเครื่องมือ AI ที่เชื่อถือได้ซึ่งให้ความสำคัญกับพนักงานของคุณเป็นศูนย์กลาง ในการเริ่มต้น คุณสามารถพิจารณาเครื่องมือที่ใช้ AI เช่นClickUp Brain
ในฐานะเครื่องมือที่เชื่อถือได้และมีความรับผิดชอบ ClickUp Brain ช่วยพนักงานของคุณในการทำงานที่หลากหลาย
นี่คือสิ่งที่ ClickUp Brain นำเสนอ:
- Al Knowledge Manager™: ตอบคำถามจากเอกสาร, งาน, และโครงการที่มีการโต้ตอบและเกี่ยวข้องกับบริบท. ใช้ระบบวิกิสำหรับการจัดอันดับการค้นหาของ AI
- Al Project Manager™: จัดการและทำให้การอัปเดตและสรุปโครงการเป็นอัตโนมัติ สรุปความคิดเห็นและงานต่างๆ พร้อมให้ข้อมูลเชิงลึกโดยละเอียด รวมถึงการสรุปสถานะสำหรับโครงการต่างๆ มีเครื่องมือสร้างอัตโนมัติด้วยภาษาธรรมชาติและสามารถกรอกข้อมูลอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลา
- Al Writer for Work™: นี่คือผู้ช่วยเขียนที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือพนักงานของคุณ ให้เหมาะกับความรับผิดชอบของพวกเขา มีเครื่องมือ AI และเทมเพลต, ระบบตรวจสอบการสะกดคำในตัว, ตัวสร้างเทมเพลต, ตัวสร้างตาราง, และอื่น ๆ
5. รับรองการติดตามและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
หลังจากที่ได้นำเครื่องมือที่เชื่อถือมาใช้แล้ว สิ่งสำคัญคือการสร้างกรอบการทำงานสำหรับการติดตาม ประเมินผล รวบรวมข้อเสนอแนะ และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง กระบวนการนี้จะช่วยให้โครงการ HCAI ของคุณสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในที่ทำงาน
รวบรวมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ยังคงมีความเกี่ยวข้อง พิจารณาใช้แม่แบบแผนปฏิบัติการ ClickUp สำหรับการให้ข้อเสนอแนะแบบ 360 องศาซึ่งช่วยจัดตั้งกระบวนการให้ข้อเสนอแนะที่มีประสิทธิภาพสำหรับลูกค้า เช่น ตัวอย่าง และเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น
ด้วยเทมเพลตแผนปฏิบัติการ ClickUp สำหรับการให้ข้อเสนอแนะแบบ 360 องศา คุณสามารถ:
- จัดระเบียบ, รวบรวม, และจำแนกประเภทข้อเสนอแนะของลูกค้าเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจที่มีข้อมูลครบถ้วน
- สร้างขั้นตอนการรับข้อเสนอแนะจากลูกค้าที่มีประสิทธิภาพและใช้งานได้จริง ซึ่งทุกคนสามารถนำไปใช้และติดตามได้
- จัดลำดับความสำคัญและประเมินประเภทของข้อเสนอแนะที่ต้องการความสนใจมากที่สุด และสร้างแผนปฏิบัติการสำหรับทีมของคุณ
- รับประโยชน์จากเทมเพลตที่พร้อมใช้งานและปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์เพื่อเริ่มต้นภายในไม่กี่วินาที
นำ HCAI มาใช้ในสถานที่ทำงานของคุณด้วย ClickUp
การนำ HCAI มาใช้มีข้อดีมากมายสำหรับสถานที่ทำงานของคุณ การเลือกเครื่องมือ AI ที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในการเพิ่มประโยชน์สูงสุดเหล่านี้
ตัวอย่างเช่นClickUp Brainรองรับงานหลากหลายประเภท เช่น การจัดการโครงการและการสร้างเนื้อหา ทำให้เป็นตัวเลือกที่เชื่อถือได้สำหรับการผสาน HCAI เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างราบรื่น
นอกจากนี้ ClickUp ยังมีฟีเจอร์และเทมเพลตอื่น ๆ อีกมากมายเพื่อรับประกันการจัดการงานที่มีประสิทธิภาพ การทำงานร่วมกัน และการแสดงข้อมูลที่ชัดเจน
ลงทะเบียนบน ClickUpเพื่อเพิ่มนวัตกรรมและก้าวหน้าที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลางในที่ทำงานของคุณวันนี้!