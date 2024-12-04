วิธีที่ AI as a Service สามารถเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานทางธุรกิจของคุณ

64% ของธุรกิจเชื่อว่า AI จะช่วยให้พวกเขาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม
นอกจากนี้72% ของธุรกิจได้เริ่มใช้ AIสำหรับอย่างน้อยหนึ่งฟังก์ชัน
ด้วยศักยภาพของ AI ในการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพทางธุรกิจ หลายบริษัทจึงขยายการดำเนินงานของตนได้อย่างง่ายดายด้วย AI as a Service (AIaaS)
แม้ว่าอาจฟังดูซับซ้อน แต่ AIaaS นั้นสามารถเข้าถึงได้อย่างน่าประหลาดใจ โดยมีผู้ให้บริการหลายรายทำให้การผสาน AI เข้ากับฟังก์ชันต่างๆ เป็นเรื่องง่าย โดยไม่ต้องลงทุนทางการเงินจำนวนมาก
ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปรู้จักทุกสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับ AIaaS ตั้งแต่การตั้งค่าเครื่องมือ AI ไปจนถึงการสำรวจผู้เล่นชั้นนำในอุตสาหกรรม
AI as a Service คืออะไร?
AI as a Service (AIaaS) เป็นโซลูชันที่นำเสนอโดยผู้ให้บริการภายนอก ซึ่งช่วยให้คุณสามารถนำเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ไปใช้งานในระบบของคุณได้ AIaaS มอบความสามารถในการใช้ปัญญาประดิษฐ์โดยไม่ต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน AI ของคุณเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้จัดการฝ่ายไอที ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และผู้ที่สนใจเทคโนโลยีที่ต้องการสำรวจเทคโนโลยี AI โดยไม่ต้องลงทุนหรือรับความเสี่ยงมากนัก
ประโยชน์ของ AI as a Service
บริการ AI เป็นที่ต้องการสูงสำหรับการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ประโยชน์หลักได้แก่:
- ลดค่าใช้จ่าย: จ่ายเฉพาะ AI ที่คุณใช้งานจริง หลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายในการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และให้คุณสามารถเข้าถึงเครื่องมือ AI หลากหลายได้อย่างคุ้มค่า
- ประสบการณ์ลูกค้าที่ดีขึ้น: เครื่องมือ AI เช่น ผู้ช่วยเสมือนจริงและแชทบอท ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการโต้ตอบด้วยการใช้โมเดล AI ขั้นสูง73% ของธุรกิจกำลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้แชทบอท AI
- ทักษะการเขียนโค้ดที่จำเป็นน้อย: ผู้ให้บริการ AIaaS จำนวนมากมี API ที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าสำหรับงานวิเคราะห์ภาพและวิดีโอ คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยให้สามารถทำงานอัตโนมัติและสร้างแอปพลิเคชัน AI ได้โดยไม่ต้องเรียนรู้การเขียนโค้ด
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม: เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น การวิเคราะห์ความรู้สึกโดยใช้ 알고ริทึมการเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning) และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและปรับปรุงการตัดสินใจ
- ความสามารถในการปรับขนาดที่เพิ่มขึ้น: ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สามารถขยายขนาดได้โดยการนำ AI มาใช้เพื่อดำเนินโครงการให้เสร็จสิ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
วิธีที่ธุรกิจสามารถใช้ประโยชน์จาก AI ในฐานะบริการ
AIaaS เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปรับปรุงความมีประสิทธิภาพของทีม และลดภาระของงานที่ทำซ้ำ ๆ ซึ่งอาจทำให้เสียเวลาและทรัพยากร
โดยการใช้ AIaaS อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทสามารถมุ่งเน้นไปที่การเติบโตเชิงกลยุทธ์ นวัตกรรม และการแก้ปัญหาได้มากขึ้น แทนที่จะต้องเสียเวลาไปกับกิจกรรมที่เป็นกิจวัตร ลองมาดูขั้นตอนปฏิบัติบางประการเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจาก AIaaS
ระบุความต้องการทางธุรกิจ
ก่อนที่จะนำบริการ AI ไปใช้ ควรระบุให้ชัดเจนว่า AI สามารถสร้างผลกระทบสูงสุดได้ที่จุดใด สามารถทำงานประจำให้เป็นอัตโนมัติ ลดข้อผิดพลาดของมนุษย์ หรือเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้หรือไม่ การทำความเข้าใจปัญหาหลักของธุรกิจจะช่วยให้สามารถนำ AI ไปใช้ได้อย่างสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร
🤖 ตัวอย่างเช่น เครื่องมือ AI เช่น แชทบอทตลอด 24ชั่วโมงและผู้ช่วยเสมือนสามารถปรับปรุงการบริการลูกค้า ในขณะที่การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ช่วยในการตัดสินใจ การประเมินความเสี่ยง และการบรรลุเป้าหมายรายได้
ตั้งค่าเครื่องมือ AI
ขั้นตอนต่อไปคือการผสานเครื่องมือ AI เข้ากับธุรกิจของคุณClickUp แพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพแบบครบวงจร นำเสนอเครื่องมือ AI ที่ปรับแต่งได้และใช้งานได้หลากหลายชื่อว่าClickUp Brain ซึ่งออกแบบมาเพื่อทำให้งานที่ซับซ้อนง่ายขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพของคุณอย่างมาก
ClickUp Brain นำเสนอ AIaaS ให้กับธุรกิจเพื่ออัตโนมัติงานที่ทำซ้ำๆ ปรับปรุงการตัดสินใจโดยการกลั่นกรองข้อมูลในพื้นที่ทำงานให้เป็นข้อมูลเชิงลึก และทำให้กระบวนการทำงานราบรื่นขึ้นด้วยการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพของเวิร์กโฟลว์
การผสานรวมกับแพลตฟอร์มของ ClickUp ช่วยให้ Brain สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณได้ การผสานรวมนี้ช่วยลดความจำเป็นในการสลับแพลตฟอร์มหรืออัปโหลดข้อมูลไปยังเครื่องมือของบุคคลที่สาม ซึ่งช่วยปรับปรุงการเข้าถึงและประสิทธิภาพการทำงาน พร้อมทั้งลดความเสี่ยงของการละเมิดความเป็นส่วนตัว
อัตโนมัติภารกิจประจำ
เครื่องมืออัตโนมัติเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่ต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานและปลดปล่อยทรัพยากรบุคคลที่มีค่า เมื่อเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมในการสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติ คุณสมบัติหลักที่ควรพิจารณา ได้แก่ ความง่ายในการใช้งาน ความสามารถของ AI ขั้นสูง ความคุ้มค่า ความสามารถในการขยายตัว และการผสานรวมที่ง่ายดาย
ด้วยการใช้ClickUp Automations ซึ่งมีเวิร์กโฟลว์การทำงานอัตโนมัติมากกว่า 100 ประเภทที่สร้างไว้เป็นเทมเพลต คุณสามารถทำงานอัตโนมัติในงานบริหารโครงการส่วนใหญ่ของคุณได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องยุ่งยาก
ตัวอย่าง:
- กำหนดงานโดยอัตโนมัติเมื่อคุณย้ายงานไปยังขั้นตอนเฉพาะ เช่น การมอบหมายงานให้ผู้พัฒนาทันทีที่บัตรงานเข้าสู่สถานะ "กำลังดำเนินการ"
- ตั้งการเตือนหรือการแจ้งเตือนซ้ำเมื่อใกล้ถึงกำหนด เพื่อให้แน่ใจว่าทีมของคุณทำงานตามกำหนดโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงด้วยตนเอง
- ทำให้การเปลี่ยนแปลงสถานะเป็นอัตโนมัติ เช่น การทำเครื่องหมายงานว่า "เสร็จสิ้น" เมื่อคุณทำทุกงานย่อยเสร็จแล้ว ลดความจำเป็นในการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
- ใช้ตัวกระตุ้นเช่นการสร้างงาน, การอัปเดตสถานะ, หรือการเปลี่ยนความสำคัญเพื่อเริ่มการกระทำ เช่น การแจ้งเตือนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือการสร้างงานติดตามผล
โดยการจับคู่ ClickUp Brain กับ ClickUp Automations คุณสามารถสร้างลำดับการทำงานอัตโนมัติโดยใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติ
นอกจากนี้ ClickUp Brainยังช่วยให้คุณใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยการสร้างคำตอบอย่างรวดเร็วสำหรับอีเมล, คิดค้นไอเดียโครงการ, และสรุปเอกสารยาว ๆ ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังสามารถวิเคราะห์งานของคุณตามกำหนดเวลาและปริมาณงานได้ ซึ่งช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของงานที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของคุณ
สร้างด้วย AI
ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง Generative AI หรือ GenAI ได้ถูกนำมาใช้เพื่อเสริมสร้างและขยายขอบเขตของความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ในแอปพลิเคชันต่างๆ เช่น การสร้างเนื้อหาและการปรับแต่งเฉพาะบุคคลในระดับสูงในการโต้ตอบกับลูกค้า
👀 คุณรู้หรือไม่?
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญไปสู่การพัฒนาแบบจำลอง GenAI ที่ปรับให้เหมาะกับอุตสาหกรรมเฉพาะ เช่น การดูแลสุขภาพ การเงิน และค้าปลีก
ตามรายงานของ Gartner คาดว่าภายในปี 2027จะมีโมเดล GenAI กว่า 50%ที่ถูกพัฒนาให้เฉพาะเจาะจงกับแต่ละอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นจากเพียง 1% ในปี 2023 แนวโน้มนี้เกิดขึ้นจากความต้องการแอปพลิเคชัน AI ที่มีความแม่นยำและเข้าใจบริบทเฉพาะ เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของแต่ละภาคอุตสาหกรรม
ClickUp Brain และเอกสาร
ClickUp Brain ผสานคุณสมบัติที่มีประโยชน์ที่สุดจากเครื่องมือสร้างเนื้อหา AI ที่ดีที่สุดบางตัว— และยังคงเป็นเครื่องมือที่หลากหลายซึ่งคุณสามารถใช้ได้หลากหลายฟังก์ชันและอุตสาหกรรม ตั้งแต่กลยุทธ์เนื้อหา บทความ และอีเมล ไปจนถึงโครงร่างเนื้อหาและหน้าแลนดิ้งเพจ มันสามารถช่วยคุณสร้างทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับแคมเปญการตลาดของคุณ
เนื่องจาก ClickUp Brain เป็นส่วนหนึ่งของอินเทอร์เฟซ ClickUp ทั้งหมด จึงมีการผสานรวมอย่างใกล้ชิดกับฟีเจอร์ต่างๆ เช่นClickUp Docs ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้าง แก้ไข และจัดการคลังเนื้อหาทั้งหมดได้ในที่เดียว
เครื่องมือเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติเพื่อสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจตามความต้องการของคุณ
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: หากคุณเพิ่งเริ่มต้นใช้ AI สำหรับการสร้างเนื้อหาและไม่ทราบวิธีการเขียนคำสั่งคุณสามารถใช้เทมเพลตคำสั่ง AI ฟรีเพื่อเริ่มต้นได้เช่นกัน
เทมเพลต ClickUp
หรือหากคุณประสบปัญหาการเขียนติดขัด คุณสามารถใช้เทมเพลตการเขียนเนื้อหาของ ClickUpเพื่อเอาชนะมันได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง
เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้การเขียนเนื้อหาเป็นเรื่องง่ายขึ้น โดยมอบกรอบโครงสร้างที่ชัดเจนสำหรับการวางแผน จัดระเบียบ และดำเนินการโครงการเนื้อหาอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เพื่อเริ่มต้นเขียนเนื้อหาที่น่าสนใจสำหรับแบรนด์ การตลาด และการขาย นอกจากนี้ยังช่วยติดตามและจัดเก็บรายละเอียดโครงการทั้งหมดไว้ในที่เดียว และส่งเสริมการทำงานร่วมกันในทีม
ใช้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์
การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์อาจดูเป็นเรื่องยากที่จะจัดการClickUp Dashboardsสามารถช่วยให้คุณระบุแนวโน้ม ปรับกลยุทธ์ และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
พวกเขาแสดงข้อมูลสำคัญจากพื้นที่ทำงานของคุณ เช่น อัตราการเสร็จสิ้นงาน กำหนดการโครงการ และการกระจายงาน ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์และปรับโครงการและทรัพยากรได้อย่างเชิงรุก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีม
ClickUp Chatและ ClickUp Brain สามารถรวมกันได้เพื่อให้แน่ใจว่าทีมของคุณจะเชื่อมต่อและได้รับข้อมูลอยู่เสมอ
ทีมสามารถใช้แชทเพื่อหารือเกี่ยวกับงานเฉพาะ, โครงการ, หรือความคิดได้โดยตรงภายใน ClickUp ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่าง ๆ ClickUp Brain วิเคราะห์การสนทนาที่กำลังดำเนินอยู่และข้อมูลโครงการที่เกี่ยวข้องเพื่อแสดงข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญหรือแนะนำทรัพยากรในเวลาจริง
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าทีมของคุณกำลังหารือเกี่ยวกับกำหนดเวลาของงานในแชท ในกรณีนี้ Brain สามารถแปลงข้อความนั้นเป็นงานใน ClickUpพร้อมแสดงภาพรวมของเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องหรือแจ้งเตือนความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตามความคืบหน้าปัจจุบัน
ด้วยข้อมูลเชิงลึกอันชาญฉลาดของ ClickUp Brain ที่ฝังอยู่ในแชท สมาชิกในทีมสามารถตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูลระหว่างการสนทนาได้ โดยไม่จำเป็นต้องค้นหาการอัปเดตหรือรายงานจากที่อื่น
ผสานระบบปัญญาประดิษฐ์เข้ากับระบบที่มีอยู่
ClickUp รองรับการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น Slack, Google Workspace, Clockify, Dropbox, GitLab, Zoom และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อให้ ClickUp Brain เข้ากันได้อย่างลงตัวกับกระบวนการทำงานที่มีอยู่เดิม
🧠 เกร็ดความรู้สนุกๆ
มีการผสานการทำงานกับ ClickUp มากกว่า 1,000+ ตัวเลือก ทำให้เป็นศูนย์รวมครบวงจรสำหรับทุกความต้องการทางธุรกิจของคุณ
นี่คือคุณสมบัติที่ผู้ใช้ ClickUp หลายคนพบว่ามีความเป็นประโยชน์มากที่สุดเมื่อทำการย้ายกระบวนการทำงานจากเครื่องมือต่าง ๆ มาสู่แพลตฟอร์ม ClickUp
Clickup ลดความจำเป็นในการใช้ซอฟต์แวร์หลายตัวในการจัดการโครงการโดยให้ฟีเจอร์เช่นความคิดเห็นและการแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้ถูกแท็ก นอกจากนี้ยังผสานการทำงานกับเครื่องมือเช่น Miro และ GDrive ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการทำซ้ำงาน/เนื้อหาในระบบเหล่านั้น
ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะพนักงาน
การฝึกอบรมทีมของคุณมีความสำคัญเพื่อเพิ่มศักยภาพของ AI ให้สูงสุด ใช้บริการการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อช่วยคุณเข้าใจและใช้เครื่องมือ AI อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณยังสามารถใช้เทมเพลตแผนการเปิดตัวการฝึกอบรม ClickUpเพื่อจัดโครงสร้างโปรแกรมการเรียนรู้ได้อีกด้วย
เทมเพลตนี้สามารถช่วยคุณได้:
- ปรับปรุงขั้นตอนการฝึกอบรม
- รับรองการนำกระบวนการไปใช้อย่างราบรื่น
- พัฒนาทักษะให้ก้าวหน้าทั่วทั้งองค์กร
กรณีการใช้งาน AI as a Service ด้วย ClickUp
ไม่ว่าคุณจะกำลังบริหารโครงการ ปรับปรุงการบริการลูกค้า หรือเสริมสร้างความร่วมมือในทีม AIaaS สามารถสร้างคุณค่าที่สำคัญได้
มาดูกรณีการใช้งาน AIที่เฉพาะเจาะจงบางกรณีและวิธีที่ ClickUp Brain ช่วยให้คุณสามารถนำไปใช้ AI ได้ง่ายขึ้นในหลากหลายฟังก์ชันทางธุรกิจ
การจัดการโครงการ
การจัดการโครงการเป็นวงจรที่ไม่มีที่สิ้นสุดของกำหนดเวลา, งาน, ขั้นตอน, ทรัพยากร, และการสื่อสาร. โดยใช้ AI as a Service, คุณสามารถคาดการณ์ปัญหา, ปรับปรุงกระบวนการทำงาน, และรักษาโครงการให้อยู่ในกำหนดเวลาได้.
ผู้จัดการโครงการใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อ:
- คาดการณ์ความเสี่ยงของโครงการ: โดยการวิเคราะห์ข้อมูลโครงการในอดีต AI สามารถระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ทำให้ทีมสามารถดำเนินการป้องกันได้ก่อนที่ปัญหาจะลุกลาม
- เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน: ระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ปรับกระบวนการทำงานตามการพึ่งพาของงานและความคืบหน้า ลดการติดตามงานด้วยตนเองและทำให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่น
- สนับสนุนการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล: ข้อมูลเชิงลึกจาก AI ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถช่วยให้ทีมตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและปรับกลยุทธ์โครงการตามความจำเป็น
- ติดตามกำหนดเวลา: การติดตามและแจ้งเตือนด้วยระบบ AI ช่วยให้มั่นใจว่างานต่างๆ ดำเนินไปตามกำหนดเวลาด้วยการอัปเดตและแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์
ด้วยซอฟต์แวร์ AI อย่าง ClickUp Brain ผู้จัดการโครงการสามารถทำงานอัตโนมัติ สร้างเอกสารสรุปโครงการ และได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลได้ ซึ่งช่วยในการจัดการความเสี่ยงและทำให้โครงการเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลาและงบประมาณ ในลักษณะนี้ AI as a Service กลายเป็นทรัพย์สินที่มีค่าอย่างยิ่งในการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
บริการลูกค้า
AIaaS เป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับบริการลูกค้า โดยมอบเครื่องมือให้กับทีมเพื่อทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ และปรับปรุงวิธีการเชื่อมต่อกับลูกค้า นี่คือวิธีการทำงาน:
- ผู้ช่วยเสมือน: ผู้ช่วยที่ขับเคลื่อนด้วย AI จัดการกับคำถามทั่วไปและให้คำตอบทันที ช่วยให้เจ้าหน้าที่มนุษย์สามารถมุ่งเน้นไปที่ปัญหาที่ซับซ้อนได้
ตัวอย่างเช่น ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ของ Sephoraที่ชื่อว่า Sephora Virtual Artist ช่วยแนะนำผลิตภัณฑ์และตอบคำถามทั่วไปให้กับลูกค้า ทำให้พนักงานสามารถมุ่งเน้นไปที่ความต้องการที่ซับซ้อนมากขึ้น
- การแก้ไขปัญหาตั๋วอัตโนมัติ: AI จัดประเภทและส่งต่อตั๋วของลูกค้าโดยอัตโนมัติตามลำดับความสำคัญ ช่วยลดเวลาในการตอบกลับและปรับปรุงคุณภาพการบริการ
- การสนับสนุนลูกค้าเชิงรุก: AI วิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าเพื่อกระตุ้นการดำเนินการเชิงรุก เช่น การส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์หรือแนะนำการอัปเกรดก่อนที่ลูกค้าจะร้องขอ
ClickUp Brain สามารถสนับสนุนทีมบริการลูกค้าได้โดยการสร้างเทมเพลตคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยและจัดการตั๋วอัตโนมัติ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถมั่นใจได้ว่าลูกค้าของคุณจะได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว
การตลาด
การใช้ AIaaS สำหรับแคมเปญผ่านเครื่องมือการตลาดด้วย AI ช่วยให้ผู้ทำการตลาดสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ต่อไปนี้คือวิธีที่ AI ช่วยให้ผู้ทำการตลาดสามารถเชื่อมต่อกับผู้ชมได้ด้วยความซื่อสัตย์มากขึ้น:
- ปรับเนื้อหาให้เหมาะกับบุคคล: AI วิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้เพื่อสร้างข้อความที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ช่วยเพิ่มประสบการณ์ของลูกค้า
- ดำเนินการวิจัยตลาด: AI ประมวลผลชุดข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อวิจัยตลาดและระบุแนวโน้มและพฤติกรรมของผู้บริโภค เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกสำหรับกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
- เพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญ: AI ให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์ ช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนได้ทันทีเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์
ClickUp Brain ช่วยให้ทีมการตลาดทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนแคมเปญ การทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ หรือการได้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ จากข้อมูล ด้วย ClickUp Brain การตลาดจะไม่ใช่แค่การติดอยู่กับงานยุ่งๆ แต่เป็นการลงทุนทางความคิดสร้างสรรค์ที่ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า
อ่านเพิ่มเติม:ทีมการตลาดของ ClickUp ใช้ ClickUp อย่างไร
การจัดการทีม
การบริหารทีมอาจเป็นเรื่องท้าทาย แต่ AIaaS ช่วยให้การสนับสนุนและการเป็นผู้นำง่ายขึ้นผ่าน:
- การมอบหมายงานอย่างชาญฉลาด: AI ประเมินทักษะ, ปริมาณงาน, และความพร้อมใช้งานเพื่อมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ, ทำให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีที่สุด
- การติดตามประสิทธิภาพ: AI ติดตามตัวชี้วัดของบุคคลและทีม ให้ผู้จัดการได้รับข้อมูลเชิงลึกเพื่อสนับสนุนและกระตุ้นทีมของตน
- การสื่อสารที่ดีขึ้น: เครื่องมือ AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารโดยการสรุปการสนทนา แปลข้อความ และทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน
ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI การบริหารทีมจึงไม่ใช่เรื่องของการคาดเดาอีกต่อไป แต่เป็นเรื่องของกลยุทธ์ ClickUp Brain ช่วยให้การมอบหมายงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามความคืบหน้าได้แบบเรียลไทม์ และทำให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
ผู้เล่นหลักใน AI as a Service
การเลือกผู้ให้บริการ AIaaS ที่ดีที่สุดเป็นสิ่งสำคัญในการนำเครื่องมือ AI ไปใช้เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของคุณได้อย่างเหมาะสมและอยู่ในงบประมาณของคุณ นี่คือรายชื่อผู้ให้บริการหลักบางรายใน AI as a Service และโซลูชันบางส่วนที่พวกเขาเสนอ
คลิกอัพ
ClickUp โดดเด่นในฐานะผู้เล่นหลักในด้าน AI as a service ด้วยฟีเจอร์ AI ในตัวที่เรียกว่า ClickUp Brain ซึ่งสามารถทดแทนผู้ช่วย AI ส่วนใหญ่ที่คุณใช้อยู่ได้
ClickUp Brain และการผสานรวมกับแพลตฟอร์ม ClickUp อื่น ๆ ทำให้การจับคู่การจัดการโครงการกับงานสร้างสรรค์ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องลงทุนในแอปภายนอก
คุณสามารถใช้มันเพื่อสนับสนุนทุกฟังก์ชันทางธุรกิจในที่เดียว ตั้งแต่การรันโค้ดและการร่างเอกสารผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงการติดตามเป้าหมายทางการตลาด การสร้างกลยุทธ์ทางการเงิน และการปรับปรุงการบริการลูกค้า
นี่คือบริการบางส่วนที่ ClickUp นำเสนอในขอบเขตของ AIaaS:
- ผู้จัดการความรู้ด้วย AI: ยุคของการค้นหาข้อมูลสำคัญจากเอกสารมากมายได้สิ้นสุดลงแล้ว ด้วย ClickUp Brain คุณสามารถค้นหาและสรุปข้อมูลจากเอกสาร รายงาน วิกิ และอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็วภายในไม่กี่วินาที
- AI Writer สำหรับการทำงาน: ClickUp Brain สามารถแปล แก้ไข ระดมความคิด และสร้างไอเดียเนื้อหาได้ภายในไม่กี่นาที
- ผู้จัดการโครงการ AI: ClickUp Brain สามารถช่วยคุณจัดการโครงการได้โดยการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน, ทำให้การอัปเดตงานและขั้นตอนเป็นไปโดยอัตโนมัติ, ประสานงานกับสมาชิกในทีม, และแก้ไขปัญหาที่สำคัญ
Amazon Web Services (AWS) AI
Amazon เป็นมากกว่าแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ—มันยังให้บริการคลาวด์คอมพิวติ้งผ่าน Amazon Web Services (AWS) AWS ประกอบด้วยเครื่องมือ AI และการเรียนรู้ของเครื่อง ข้อเสนอ AIaaS ของมันประกอบด้วย:
- Amazon Rekognition: วิเคราะห์รูปภาพและวิดีโอเพื่อตรวจจับวัตถุ ใบหน้า และองค์ประกอบทางภาพ
- Amazon Lex: ให้เครื่องมือในการสร้างแชทบอทและผู้ช่วยเสียงที่เข้าใจภาษาธรรมชาติ
- Amazon SageMaker: ช่วยให้ผู้พัฒนาและทีมข้อมูลสร้าง ฝึกฝน และปรับใช้โมเดลการเรียนรู้ของเครื่องได้อย่างง่ายดาย
Google Cloud AI
ไม่มีรายการโซลูชัน AI ที่สมบูรณ์หากไม่มี Google Cloud AI. มันให้บริการบริการการเรียนรู้ของเครื่องและโซลูชัน AI หลากหลาย รวมถึง:
- Google Cloud Vision AI: วิเคราะห์ภาพและวิดีโอเพื่อตรวจจับวัตถุ ระบุใบหน้า และติดป้ายกำกับ
- Google Cloud AI: นำเสนอเครื่องมือการเรียนรู้ของเครื่องสำหรับนักพัฒนา รองรับ TensorFlow และ scikit-learn
- Google Cloud Natural Language API: วิเคราะห์ข้อความเพื่อระบุความรู้สึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหา
- Google Dialogflow: แพลตฟอร์มสำหรับสร้างแชทบอทและผู้ช่วยเสมือนที่เข้าใจและตอบสนองต่อภาษาธรรมชาติ
ไมโครซอฟต์ อาซัวร์ เอไอ
Microsoft Azure AI นำเสนอเครื่องมือและบริการที่หลากหลายซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถผสานปัญญาประดิษฐ์เข้ากับการดำเนินงานของตนได้ ความสามารถของเครื่องมือนี้ครอบคลุมตั้งแต่การเรียนรู้ของเครื่องไปจนถึงการประมวลผลภาษาธรรมชาติ คุณสมบัติของมันประกอบด้วย:
- การค้นหาเชิงปัญญา: เพิ่มฟังก์ชันการค้นหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ให้กับแอปพลิเคชันมือถือและเว็บ
- บริการบอท: นำเสนอโซลูชันแชทบอทที่ปรับขนาดได้และไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการ
- บริการปัญญาประดิษฐ์ของ Azure: ให้บริการ API สำหรับการตรวจสอบเนื้อหาและการตรวจจับความผิดปกติ
- Azure Machine Learning (AML): ช่วยสร้าง, ฝึกฝน, และPLOY แบบจำลอง ML บนคลาวด์และอุปกรณ์ขอบ
IBM วัตสัน
IBM Watson นำเสนอเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับธุรกิจในการสร้างผู้ช่วยเสมือนจริงและวิเคราะห์ข้อความ นอกจากนี้ยังสามารถปรับใช้โมเดลการเรียนรู้ของเครื่องที่ปรับแต่งได้โดยไม่ต้องมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลมาก่อน แพลตฟอร์มบนคลาวด์ยังสนับสนุนการสร้างและฝึกอบรมโมเดลที่กำหนดเองได้อีกด้วย นี่คือคุณสมบัติบางส่วนของมัน:
- วัตสัน แอสซิสแตนท์: ช่วยสร้างผู้ช่วยเสมือนสำหรับการโต้ตอบกับลูกค้า
- วัตสัน การเข้าใจภาษาธรรมชาติ: วิเคราะห์ข้อความที่ซับซ้อนเพื่อหาความรู้สึก, หมวดหมู่, และข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ
- IBM Watson Studio: ช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถสร้าง, ฝึกฝน, และPLOY แบบจำลอง ML บนแพลตฟอร์มคลาวด์หลายตัว
ความท้าทายและข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ในรูปแบบบริการ
ในขณะที่ AI เป็นเพื่อนที่เราทุกคนต้องการ มันก็มีความท้าทายเช่นกัน มาดูความท้าทายบางประการของ AIaaSและวิธีแก้ไขกัน
ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
การจัดการข้อมูลที่ละเอียดอ่อนด้วยเครื่องมือ AI มีความเสี่ยง รวมถึงการขาดความโปร่งใส การฉ้อโกงด้วย AI แบบสร้างเนื้อหา และ deepfakes ธุรกิจต้องมั่นใจว่าข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของตนมีความปลอดภัยกับผู้ให้บริการ AIaaS ของตน ClickUp ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของคุณโดยปฏิบัติตามข้อบังคับการคุ้มครองข้อมูล เช่น GDPR และใช้โปรโตคอลการเข้ารหัสที่เข้มงวดเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณและรักษาความไว้วางใจ
ความซับซ้อนของการบูรณาการ
การผสาน AI เข้ากับกระบวนการทำงานที่มีอยู่เดิมอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย การผสานระหว่าง ClickUp และ ClickUp Brain ช่วยปลดปล่อยคุณจากความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายในการใช้แพลตฟอร์มที่แยกจากกันหลายระบบ พร้อมทั้งมอบความปลอดภัยของข้อมูล
เส้นทางการเรียนรู้
การเรียนรู้การใช้งานแพลตฟอร์มใหม่ ๆ อาจเป็นเรื่องท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องฝึกอบรมสมาชิกในทีม ClickUp มีทรัพยากรมากมาย เช่น บทเรียนออนไลน์ แม่แบบ สัมมนาออนไลน์ และศูนย์ช่วยเหลือ เพื่อให้มั่นใจว่าคุณสามารถทำงานกับเทคโนโลยีใหม่ได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่สะดุด
อนาคตของปัญญาประดิษฐ์ในรูปแบบบริการ
AI as a Service มีอนาคตที่สดใส โดยเปิดโอกาสให้กับธุรกิจที่มั่นคง ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMB) และสตาร์ทอัพ อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การดูแลสุขภาพ การเงิน การศึกษา การค้าปลีก การตลาด การเกษตร และความปลอดภัย ล้วนได้รับประโยชน์จาก AIaaS
ตลาด AIaaS กำลังมองหาการเติบโตที่น่าทึ่ง การคาดการณ์ประเมินว่ามูลค่าจะเพิ่มขึ้นจาก 24.947 พันล้านดอลลาร์ในปี 2024 เป็น 168.449 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2029 ซึ่งแสดงอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี(CAGR) ที่ 46.5%
นักวิเคราะห์คาดว่าอเมริกาเหนือจะเป็นผู้นำตลาดเนื่องจากระบบนิเวศทางเทคโนโลยีที่แข็งแกร่ง โครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ที่มั่นคง และการมีอยู่ของผู้เล่นรายใหญ่เช่น AWS, Microsoft และ Google นอกจากนี้ยังคาดว่าภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกจะเติบโตอย่างรวดเร็วในด้านนี้ โดยใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อสร้างระบบนิเวศอัจฉริยะในภาคการผลิตและการเกษตร
สนามแข่งขันกำลังจะกลายเป็นที่แข่งขันมากขึ้น และธุรกิจที่ไม่ใช้ AI และข้อมูลเพื่อช่วยให้พวกเขาสร้างนวัตกรรมในทุกสิ่งที่พวกเขาทำ จะอยู่ในตำแหน่งที่เสียเปรียบ
การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ได้รับแรงขับเคลื่อนจากความก้าวหน้าในเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เช่น การเรียนรู้ของเครื่อง (ML) การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) และการมองเห็นด้วยคอมพิวเตอร์ รวมถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากองค์กรสำหรับโซลูชัน AI ที่สามารถปรับขนาดได้และคุ้มค่า
แม้ว่าจะมอบข้อได้เปรียบ เช่น การปรับปรุงระบบอัตโนมัติ การลดต้นทุน และการเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า แต่ก็ยังมีข้อเสียที่อาจเกิดขึ้น เช่น อคติของมนุษย์ การสูญเสียงาน และปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ทำงานอย่างชาญฉลาดด้วย ClickUp Brain
บริการ AI เปลี่ยนแปลงแง่มุมต่าง ๆ ของชีวิตเรา ตั้งแต่การเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจและส่วนบุคคล ไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญและการทำนายสภาพอากาศ
ผมเชื่อมานานแล้วว่า AI จะไม่เพียงแค่ปรับปรุงวิธีการใช้ชีวิตของเรา แต่จะเปลี่ยนแปลงมันอย่างสิ้นเชิง … AI กำลังมอบเครื่องมือที่มีอำนาจ ความยืดหยุ่น และแม้กระทั่งการปรับแต่งให้เหมาะกับบุคคลอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนไว้ในมือของทุกคน โดยต้องการเพียงภาษาธรรมชาติในการใช้งาน พวกมันจะช่วยเหลือเราในหลายๆ ด้านของชีวิต รับบทบาทเป็นผู้ร่วมงานที่มีพลังเหนือชั้น
เพื่อสร้างตัวตนของคุณในโลกที่ขับเคลื่อนด้วย AI คุณสามารถเริ่มต้นจากศูนย์ด้วยการฝึกฝนเพื่อเป็นวิศวกร AI คนต่อไป หรือก้าวไปข้างหน้าด้วยการใช้โซลูชัน AIaaS อย่าง ClickUp Brain
ทำไมต้องรอให้ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง?สมัครใช้ ClickUpวันนี้ฟรี