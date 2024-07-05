บล็อก ClickUp
การใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเติบโตและเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจขนาดเล็ก

Pavitra M
Pavitra MContent Operations Specialist
5 กรกฎาคม 2567

คุณต้องสวมหมวกหลายใบเพื่อธุรกิจขนาดเล็กของคุณ: ซีอีโอ, นักการตลาด, นักบัญชี, ตัวแทนบริการลูกค้า, ผู้ส่งเสริมการขาย, ผู้จัดการกาแฟ...และยังมีอีกมากมาย รายชื่อนี้ไม่มีที่สิ้นสุด ไม่มีเวลาเพียงพอในแต่ละวันที่จะจัดการทุกอย่าง และการเติบโตก็ดูเป็นไปไม่ได้เมื่อคุณต้องคอยแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลา

ความจริงก็คือ คุณอาจกำลังถูกดึงเวลาจนแทบไม่เหลือ กำลังทำงานหนักเป็นเวลานาน และต้องเสียสละเวลาส่วนตัว คุณอาจรู้สึกเหมือนกำลังตามงานสำคัญไม่ทัน พลาดโอกาสในการเติบโต หรือแม้แต่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทัน

จะเป็นอย่างไรถ้าคุณมีผู้ช่วยที่สามารถรับหน้าที่งานที่น่าเบื่อแทนคุณ แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า และช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับลูกค้าในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น?

คุณสามารถทำได้ด้วย AI ปัญญาประดิษฐ์ไม่ได้มีไว้สำหรับบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีเท่านั้น แต่กำลังกลายเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้และราคาไม่แพงสำหรับธุรกิจทุกขนาด AI จะช่วยคุณ:

  • อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ: ปลดปล่อยเวลาของคุณเพื่อมุ่งเน้นไปที่การริเริ่มเชิงกลยุทธ์และมุ่งเน้นการเติบโตของธุรกิจของคุณ
  • ได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า: ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตและความสามารถในการทำกำไร
  • เพิ่มประสบการณ์ของลูกค้า: สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าของคุณด้วยบริการและการสนับสนุนที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
  • สร้างความเท่าเทียมในการแข่งขัน: แข่งขันกับบริษัทขนาดใหญ่โดยไม่ต้องใช้งบประมาณมหาศาล

ในคู่มือนี้ เราจะสำรวจว่า AI สามารถช่วยคุณได้อย่างไร ตั้งแต่การตลาดและการขาย ไปจนถึงการบริการลูกค้า การจัดการสินค้าคงคลัง และการดำเนินงาน เราจะเจาะลึกถึงเครื่องมือ AI เฉพาะทางและตัวอย่างจากโลกจริงเพื่อแสดงให้คุณเห็นว่าการใช้ AI สำหรับการดำเนินงานและการเติบโตของธุรกิจขนาดเล็กนั้นง่ายและคุ้มค่าเพียงใด

มาเริ่มกันเลย 👇

การเข้าใจ AI และขอบเขตของมัน

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นสาขาที่กว้างขวาง ครอบคลุมเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ช่วยให้เครื่องจักรสามารถจำลองความฉลาดของมนุษย์ได้

มาแยกแยะองค์ประกอบสำคัญกัน:

ปัญญาประดิษฐ์ (AI)

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) คือแนวคิดครอบคลุมในการสร้างตัวแทนที่มีความฉลาด—ระบบที่สามารถให้เหตุผล เรียนรู้จากประสบการณ์ และตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูลที่รวบรวมได้ ซึ่งรวมถึง ระบบที่ใช้กฎเกณฑ์ (เหมาะสำหรับการดำเนินการตามงานเฉพาะที่มีกฎที่กำหนดไว้) และ ระบบผู้เชี่ยวชาญ (ใช้กฎเพื่อเลียนแบบการตัดสินใจของมนุษย์)

การเรียนรู้ของเครื่อง (ML)

ML เป็นองค์ประกอบหนึ่งของ AI ที่ขับเคลื่อนการใช้งานที่น่าประทับใจมากมายของมัน อัลกอริทึมของ ML สามารถแบ่งออกเป็น การเรียนรู้แบบมีผู้สอน (เช่น ตัวตรวจจับสแปมและการฉ้อโกง) การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน (เช่น เครื่องมือแนะนำ) และ การเรียนรู้แบบเสริมแรง (เช่น หุ่นยนต์)

การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์

นี่คือการประยุกต์ใช้เฉพาะทางของแมชชีนเลิร์นนิง (ML) ที่ใช้ข้อมูลในอดีตเพื่อทำนายเหตุการณ์หรือแนวโน้มในอนาคต

วิธีที่ปัญญาประดิษฐ์เปลี่ยนแปลงการคาดการณ์ทางธุรกิจ

ปัญญาประดิษฐ์กำลังพัฒนาวิธีการที่ธุรกิจขนาดเล็กตัดสินใจและวางแผนสำหรับอนาคต

มันจะช่วยให้คุณวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าจำนวนมากจากแหล่งต่าง ๆ ได้ รวมถึงประวัติการซื้อ, การโต้ตอบบนเว็บไซต์, กิจกรรมทางสื่อสังคมออนไลน์, และข้อมูลประชากรศาสตร์

ระบบ AI สามารถจัดกลุ่มลูกค้าของคุณตามลักษณะร่วมกัน, พฤติกรรม, และความชอบ. คุณสามารถใช้มันเพื่อกำหนดว่า ลูกค้าใดที่มีแนวโน้มจะซื้อ ผลิตภัณฑ์หรือบริการเฉพาะ, ทำให้คุณสามารถทำแคมเปญการตลาดที่ตรงเป้าหมายและคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลได้.

ปัญญาประดิษฐ์สามารถทำนายความต้องการในอนาคตของสินค้าหรือบริการได้

การแบ่งส่วนตลาด

ปัญญาประดิษฐ์สามารถช่วยคุณระบุตลาดเฉพาะกลุ่มหรือกลุ่มลูกค้าที่ยังไม่ได้รับการบริการอย่างเพียงพอซึ่งอาจเป็นตัวแทนของ โอกาสที่ยังไม่ถูกค้นพบ

ตัวอย่างเช่นเครื่องมือการตลาดด้วย AIอย่าง HubSpot ช่วยคุณแบ่งกลุ่มผู้ชมของคุณ ปรับแต่งข้อความการตลาดของคุณ และติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญ

อัลกอริทึม AI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการขายในอดีต, แนวโน้มตามฤดูกาล, กิจกรรมส่งเสริมการขาย, และปัจจัยภายนอก เช่น ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ, รูปแบบสภาพอากาศ, และการกระทำของคู่แข่ง เพื่อสร้างการคาดการณ์การขายที่แม่นยำ การคาดการณ์การขาย

ฟังก์ชันการแบ่งส่วนเหล่านี้ช่วยให้คุณปรับระดับสินค้าคงคลังให้เหมาะสม วางแผนตารางการผลิต และจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การวิเคราะห์การแข่งขัน

เครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์สามารถติดตามการปรากฏตัวออนไลน์ของคู่แข่ง กลยุทธ์ด้านราคา การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ และแคมเปญการตลาดของพวกเขาได้อย่างต่อเนื่อง เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้คุณระบุภัยคุกคามที่เกิดขึ้นใหม่ ค้นหาโอกาสที่ยังไม่ถูกใช้ประโยชน์ และเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับมาตรฐานในอุตสาหกรรม

มีเครื่องมือ AI ที่ราคาไม่แพงและใช้งานง่ายมากมายให้เลือกใช้ และคุณสามารถเริ่มต้นได้เล็ก ๆ ด้วยโครงการนำร่องเพื่อทดสอบน้ำก่อน

ใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า ตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูล และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในอุตสาหกรรมของคุณ

บทบาทของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในธุรกิจขนาดเล็กเฉพาะด้าน

ตอนนี้ที่เราได้เห็นแล้วว่า AI ช่วยธุรกิจได้อย่างไร มาดูผลกระทบของมันต่อธุรกิจขนาดเล็กเฉพาะเจาะจงกัน:

ปัญญาประดิษฐ์ในด้านการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)

ระบบ CRM ที่ขับเคลื่อนด้วย AI วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพื่อสร้างแคมเปญการตลาดที่ตรงเป้าหมายสูง

💡ตัวอย่าง: ร้านเสื้อผ้าขนาดเล็กสามารถใช้ AI เพื่อส่งคำแนะนำสินค้าใหม่ ๆ ที่เหมาะกับลูกค้าแต่ละรายตามประวัติการซื้อและสไตล์ที่ชื่นชอบของลูกค้าได้

ระบบแนะนำ เช่นที่ใช้โดย Amazon และ Netflix ใช้ AI เพื่อปรับแต่งคำแนะนำสินค้าหรือบริการตามความชอบและการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า

Netflix ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการรับชม เช่น สิ่งที่คุณดู ความถี่ในการคลิกวิดีโอ และระยะเวลาในการรับชม เพื่อแนะนำภาพยนตร์และรายการที่ปรับให้เหมาะกับคุณตามความชอบและแนวโน้มยอดนิยมของผู้ใช้ที่มีลักษณะคล้ายกัน

โดยการตรวจสอบการโต้ตอบในอดีตและความคล้ายคลึงกับผู้ใช้รายอื่น ระบบเหล่านี้สามารถทำนายได้อย่างแม่นยำว่าลูกค้าอาจชอบอะไร ซึ่งช่วยปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของพวกเขา

ในบริการลูกค้า แชทบอทที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ จัดการกับคำถามที่พบบ่อย ช่วยให้เจ้าหน้าที่มนุษย์สามารถมุ่งเน้นไปที่ปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้นได้ แชทบอทให้การสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมง ตอบคำถามที่พบบ่อย และยังสามารถดำเนินการธุรกรรมพื้นฐานได้อีกด้วย

การใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการสรรหาบุคลากรและการจัดหาพนักงาน

คุณสามารถใช้เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อ วิเคราะห์ประวัติย่อ อย่างรวดเร็ว ระบุผู้สมัครที่มีทักษะและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องมากที่สุดสำหรับตำแหน่งงานที่เปิดรับ

เครื่องมือ AI สำหรับ HR เช่น SkillPool สามารถคัดกรองประวัติย่อหลายร้อยฉบับสำหรับตำแหน่งงานใด ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยประหยัดเวลาและความพยายามให้กับผู้เชี่ยวชาญด้าน HR อย่างมาก

ผู้หางานสามารถใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อจับคู่กับตำแหน่งงานที่เหมาะสมตามคุณสมบัติและความต้องการของพวกเขาได้

ในฐานะผู้สรรหาบุคลากร คุณสามารถใช้ AI เพื่ออัตโนมัติการจัดตารางสัมภาษณ์, ส่งการแจ้งเตือน, และแม้กระทั่งการดำเนินการสัมภาษณ์คัดกรองเบื้องต้น

เครื่องมือบางอย่างเช่น MyInterview ใช้ AI ในการประเมินทักษะและลักษณะนิสัยของผู้สมัครผ่านการประเมินแบบ เกม ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่มากกว่าประวัติย่อ

ปัญญาประดิษฐ์ในด้านการขายและการตลาด

AI สามารถช่วย วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า เพื่อส่งมอบโฆษณาที่ตรงเป้าหมายสูงผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ ได้ ตัวอย่างเช่น ขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ ปลั๊กอินที่ขับเคลื่อนด้วย AI จะช่วยแสดงโฆษณาให้กับผู้ที่ค้นหาสินค้าที่คล้ายกันหรือเคยเยี่ยมชมสถานที่ใกล้เคียง

คุณสามารถตั้งค่า AI เช่น Akkio เพื่อวิเคราะห์โพสต์บนโซเชียลมีเดีย รีวิวออนไลน์ และข้อเสนอแนะจากลูกค้า เพื่อ ประเมินความรู้สึก ที่มีต่อแบรนด์และผลิตภัณฑ์ของคุณ สิ่งนี้ช่วยระบุวิกฤตการณ์ด้านประชาสัมพันธ์ที่อาจเกิดขึ้น แก้ไขข้อคิดเห็นเชิงลบ และปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า

AI ยังเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ ข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย ของคุณอีกด้วย คุณสามารถทำให้กระบวนการนี้เป็นอัตโนมัติและระบุลูกค้าที่มีแนวโน้มดีที่สุด เพื่อให้ทีมขายของคุณมุ่งเน้นไปที่กลุ่มที่มีโอกาสปิดการขายได้สูงที่สุด

ปัญญาประดิษฐ์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM)

ปัญญาประดิษฐ์สามารถวิเคราะห์ข้อมูลพนักงาน รวมถึงแบบสำรวจความผูกพัน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และอีเมล เพื่อ ทำนายการลาออก ได้ มันติดตามผลการปฏิบัติงาน ระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง และให้ ข้อเสนอแนะและการโค้ชที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล

นอกจากนี้ AI ยังช่วย ระบุผู้สมัครที่มีศักยภาพสูง โดยการวิเคราะห์ทักษะ ประสบการณ์ และข้อมูลประสิทธิภาพ ช่วยให้การสร้างทีมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมวัฒนธรรมการเติบโต

ตัวอย่างจริงของ AI ในธุรกิจขนาดเล็ก

ตอนนี้เรามาดูตัวอย่างการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) สำหรับธุรกิจขนาดเล็กในโลกแห่งความเป็นจริงกัน:

1. Stitch Fix: การปรับแต่งอีคอมเมิร์ซด้วย AI

Stitch Fix เป็นบริษัทที่ให้บริการสไตลิ่งส่วนตัว โดยใช้ระบบแนะนำสินค้าที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning)

Stitch Fix ใช้เครื่องมือ AI สำหรับอีคอมเมิร์ซเพื่อวิเคราะห์ความชอบด้านสไตล์ รูปร่าง และข้อเสนอแนะของลูกค้า เพื่อคัดสรรชุดเสื้อผ้าที่เหมาะกับแต่ละบุคคล วิธีการที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้มีผลกระทบอย่างมากต่อความพึงพอใจของลูกค้าและอัตราการคืนสินค้า

2. Ada: การสนับสนุนลูกค้าที่มีประสิทธิภาพด้วยแชทบอท

Adaเป็นตัวอย่างของกรณีการใช้งาน AIสำหรับธุรกิจขนาดเล็กผ่านแพลตฟอร์มอัตโนมัติด้านการบริการลูกค้า

ด้วยแชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วยการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) และการเรียนรู้ของเครื่อง Ada ช่วยให้ธุรกิจ อัตโนมัติการสนับสนุนลูกค้า จัดการคำถามที่พบบ่อย และแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

เอด้าใช้ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการสื่อสารธุรกิจขนาดเล็ก
ผ่านทาง:อดา

3. ClickUp: การจัดการโครงการที่เรียบง่ายด้วย AI

Lids ร้านค้าปลีก ได้ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยใช้ ClickUpแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ขับเคลื่อนด้วย AI

แคมเปญ ClickUp
สรุปบรีฟแคมเปญ, ร่างงบประมาณ, ทำการวิจัยตลาด, และบรรลุเป้าหมายอีกมากมายด้วยแพลตฟอร์ม ClickUp ที่หลากหลาย

ClickUp ช่วยทำงานอัตโนมัติ ติดตามความคืบหน้าของโครงการ และส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ

แพลตฟอร์ม ClickUp ใช้ AI สำหรับการดำเนินงานธุรกิจขนาดเล็ก
ติดตามความคิดเห็นของลูกค้าและสรุปขอบเขตโครงการร่วมกับทีมของคุณผ่านแพลตฟอร์ม ClickUp

ด้วยClickUp Brain, Lids สร้างไอเดียเนื้อหา, สรุปบันทึกการประชุม, และร่างอีเมลได้อย่างง่ายดาย

เครื่องมือ AI สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

เครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ด้านล่างนี้สามารถนำธุรกิจของคุณไปสู่ระดับถัดไป

บริการลูกค้าและการสนับสนุน

อินเตอร์คอม
ผ่าน:อินเตอร์คอม

แชทบอทขับเคลื่อนด้วย AI เช่นIntercomและManyChatสามารถจัดการกับคำถามของลูกค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตอบคำถามที่พบบ่อย และแม้กระทั่งจองนัดหมายได้ ทำให้ทีมของคุณมีเวลาสำหรับงานที่ซับซ้อนมากขึ้น

Brand24และMentionสามารถช่วยวัด ความรู้สึกของลูกค้า ทำให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและปรับปรุงชื่อเสียงของแบรนด์บนโซเชียลมีเดียและรีวิวออนไลน์

การตลาดและการขาย

HubSpotใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและธุรกิจ ปรับแต่งแคมเปญการตลาดให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย และทำนายพฤติกรรมของลูกค้า เพื่อช่วยให้คุณเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงและสร้างความภักดีของลูกค้า

คุณสามารถใช้ClickUp Brain,Jasper และCopy.aiเพื่อสร้างเนื้อหาการตลาด โพสต์สำหรับช่องทางโซเชียลมีเดีย และแม้แต่คำอธิบายผลิตภัณฑ์ ช่วยประหยัดเวลาและรับประกันข้อความที่สอดคล้องกัน

การดำเนินงานและประสิทธิภาพการผลิต

ClickUp's AI สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของธุรกิจขนาดเล็ก
อำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อด้วย ClickUp เพื่อให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน

ClickUp ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของโครงการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น, ทำให้การทำงานซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ, และเพิ่มประสิทธิภาพการร่วมมือของทีม.

นี่คือศูนย์กลางสำหรับทุกงาน โครงการ และกำหนดเวลาของคุณ คุณสามารถสร้างรายการงานที่กำหนดเอง มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม กำหนดวันที่ครบกำหนด และติดตามความคืบหน้า เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนทราบถึงความรับผิดชอบและกำหนดเวลาของตนเอง

การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานที่ยืดหยุ่นของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถสร้าง กระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้ ที่ตรงกับกระบวนการทำงานเฉพาะของธุรกิจคุณ

อัตโนมัติการทำงานซ้ำ ๆ, การอนุมัติ, การแจ้งเตือน, และอื่น ๆ เพื่อทำให้การดำเนินงานของคุณราบรื่นและประหยัดเวลา. ให้ทีมของคุณเชื่อมต่ออยู่เสมอและทำให้แน่ใจว่าทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน.

การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าถึงเว็บไซต์

ตัวตรวจสอบการเข้าถึง
ผ่าน:ตัวตรวจสอบการเข้าถึง

เครื่องมือตรวจสอบการเข้าถึงใช้ NLP และ ML อัตโนมัติเพื่อทำการสแกนเว็บไซต์อย่างครอบคลุม ตรวจจับปัญหาการเข้าถึงที่อาจละเมิด แนวทาง WCAG หรือขัดขวางผู้ซื้อที่มีความพิการ

เครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ให้การประเมินการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการเข้าถึงได้ทันที ช่วยปกป้องแบรนด์ของคุณจากปัญหาทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งรับรองความครอบคลุมสำหรับผู้ใช้ทุกคน

การวิเคราะห์ข้อมูลและข้อมูลเชิงลึก

Google Analytics ไม่ใช่เครื่องมือ AI อย่างเคร่งครัด แต่มีคุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น เป้าหมายอัจฉริยะ และ ข้อมูลเชิงลึกอัตโนมัติ ที่ช่วยให้คุณเข้าใจการเข้าชมเว็บไซต์ การมีส่วนร่วมของลูกค้า และพฤติกรรมของลูกค้า

กูเกิล อนาไลติกส์
ผ่าน:Google Analytics

ในทำนองเดียวกัน Monkey Learn เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ข้อความที่ใช้ AI เพื่อดึงข้อมูลเชิงลึกจากความคิดเห็นของลูกค้า การตอบแบบสำรวจ และการกล่าวถึงในสื่อสังคมออนไลน์

เครื่องมือ AI ฟรีและราคาประหยัดสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

สำรวจคอลเลกชันที่คัดสรรมาอย่างดีของเราเกี่ยวกับเครื่องมือ AIที่ฟรีและราคาไม่แพงซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับสตาร์ทอัพขนาดเล็กหรือขนาดกลางที่ต้องการลดค่าใช้จ่าย

เครื่องมือ AI ฟรี

  1. HubSpot CRM:เครื่องมือ CRM ที่ขับเคลื่อนด้วย AIฟรี ซึ่งใช้ AI เพื่อทำงานอัตโนมัติ จัดระเบียบรายชื่อผู้ติดต่อ และติดตามการโต้ตอบกับลูกค้า มีฟีเจอร์ AI พื้นฐาน เช่น การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายและการติดตามอีเมล
  2. ChatGPT (เวอร์ชันฟรี): ใช้โมเดลภาษาอันทรงพลังของ OpenAI เพื่อระดมความคิด, ร่างอีเมล, สรุปเอกสาร, และเขียนโค้ดสั้นๆ
  3. Copy.ai (แผนฟรี): สร้างข้อความทางการตลาด โพสต์โซเชียลมีเดีย และคำอธิบายสินค้าด้วย AI ที่ช่วยคุณสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับการสร้างสรรค์เนื้อหาที่ดึงดูดใจอย่างรวดเร็ว ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือสร้างเนื้อหา AIที่ดีที่สุดในวงการการตลาด
  4. Grammarly (เวอร์ชันพื้นฐาน): พัฒนาทักษะการเขียนของคุณด้วยเครื่องมือตรวจไวยากรณ์และสะกดคำโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์
  5. Canva (เวอร์ชันฟรี): อินเทอร์เฟซการออกแบบแบบลากและวางของ Canva มีฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น Magic Resize และ Background Remover สำหรับการแก้ไขภาพได้อย่างง่ายดาย

เครื่องมือ AI ราคาประหยัด

  1. Hootsuite (แผนมืออาชีพ): จัดการการมีอยู่ทางสื่อสังคมออนไลน์ของคุณด้วยการจัดตารางเวลาที่ขับเคลื่อนด้วย AI, การวิเคราะห์, และคำแนะนำเกี่ยวกับเนื้อหา
  2. ManyChat (แผน Pro): สร้างแชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับ Facebook Messenger และ Instagram เพื่ออัตโนมัติการโต้ตอบกับลูกค้าและสร้างโอกาสในการขาย
  3. Otter. ai (แผน Pro): ถอดเสียงการประชุมและการสัมภาษณ์ด้วยความแม่นยำจาก AI ประหยัดเวลาและมั่นใจว่าคุณจะไม่พลาดรายละเอียดสำคัญ
  4. สวยงาม. ai (แผนโปร): สร้างงานนำเสนอระดับมืออาชีพด้วยคำแนะนำการออกแบบและเทมเพลตที่สร้างโดย AI
  5. Writesonic (แผนพื้นฐาน): สร้างบทความบล็อกคุณภาพสูง, เนื้อหาสำหรับหน้าแลนดิ้ง, และเนื้อหาโซเชียลมีเดียด้วยความช่วยเหลือจาก AI

เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ประกอบการเดี่ยว

มาสำรวจเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดบางตัวที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้ประกอบการเดี่ยว โดยเน้นที่การอัตโนมัติการบริการลูกค้า ความปลอดภัยทางไซเบอร์ การบัญชี และการเจาะลึกถึงวิธีที่ ClickUp ใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน:

ระบบอัตโนมัติในการบริการลูกค้า

Tidio
ผ่าน: Tidio

Tidio เป็นเครื่องมือ AI สำหรับบริการลูกค้าที่มีแชทบอทขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งสามารถจัดการกับคำถามของลูกค้า แนะนำผลิตภัณฑ์ และแม้กระทั่งดำเนินการสั่งซื้อได้ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและราคาที่เข้าถึงได้ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ประกอบการเดี่ยว

ความปลอดภัยทางไซเบอร์

แดชเลน
ผ่านทาง:Dashlane

Dashlane (เวอร์ชันฟรี) เป็น ซอฟต์แวร์จัดการรหัสผ่าน ที่ใช้ AI ในการสร้างรหัสผ่านที่แข็งแกร่ง อัตโนมัติในการกรอกแบบฟอร์ม และแจ้งเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับการละเมิดความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น มันเข้ารหัสและจัดเก็บข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เช่น รายละเอียดบัตรเครดิต ที่อยู่ และเอกสารประจำตัว อย่างปลอดภัย

คุณสมบัติการตรวจสอบเว็บมืด (Dark Web Monitoring) ของระบบจะทำการสแกนเว็บมืดอย่างต่อเนื่องเพื่อค้นหาข้อมูลส่วนตัวของคุณ และแจ้งเตือนคุณหากข้อมูลประจำตัวของคุณถูกค้นพบในกรณีที่มีการรั่วไหลของข้อมูล ซึ่งช่วยให้คุณสามารถดำเนินการได้ทันทีเพื่อปกป้องบัญชีของคุณ

การดำเนินงานทางบัญชี

Zoho's AI สำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก
ผ่านทาง:Zoho Books

Zoho Books (แผนพื้นฐาน) เป็นซอฟต์แวร์บัญชีบนคลาวด์ที่ใช้ AIเพื่อการป้อนข้อมูลอัตโนมัติ การประมวลผลใบแจ้งหนี้ และการติดตามค่าใช้จ่าย ช่วยให้การจัดการทางการเงินง่ายขึ้น

เครื่องมือ AI นี้สร้างใบแจ้งหนี้ที่ดูเป็นมืออาชีพ ติดตามค่าใช้จ่าย และส่งการแจ้งเตือนการชำระเงินโดยอัตโนมัติ เพื่อให้มั่นใจในการชำระเงินตรงเวลาและบันทึกทางการเงินที่ถูกต้อง

เพิ่มประสิทธิภาพด้วยฟีเจอร์ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp

ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการและเพิ่มประสิทธิภาพที่หลากหลายซึ่งมีฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI หลายอย่าง ฟีเจอร์เหล่านี้ถูกผสานรวมเข้ากับแพลตฟอร์มในรูปแบบของClickUp Brainเพื่อทำให้ขั้นตอนการทำงานของคุณง่ายขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ด้วยการใช้พลังของ AI, ClickUp ให้คุณทำงานอย่างชาญฉลาด, ทำภารกิจได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น, และในที่สุดก็เพิ่มผลผลิตในที่ทำงานของคุณ.

นี่คือคุณสมบัติบางประการที่ ClickUp ใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน:

  • การค้นหาอัจฉริยะ: ค้นหาข้อมูลได้อย่างง่ายดายข้ามงาน เอกสาร และการสนทนา ด้วยฟังก์ชันการค้นหาที่ใช้งานง่ายซึ่งขับเคลื่อนด้วย AI สิ่งนี้ช่วยให้ เข้าถึงข้อมูลสำคัญได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ผสานรวม
ผสานแอปโปรดของคุณและสแกนได้อย่างรวดเร็วด้วย AI เพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
  • ClickUp Brain: อัตโนมัติอย่างราบรื่นสำหรับงานเขียนต่างๆ รวมถึงการสร้างไอเดีย การสรุป และการแก้ไข ผ่าน ClickUp Brain ฟีเจอร์นี้ใช้ประโยชน์จากอัลกอริทึม AI เพื่อช่วยในการสร้างและปรับปรุงเนื้อหา ทำให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน คุณยังสามารถใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล เติมข้อมูลในตาราง หรือสร้างการอัปเดตความคืบหน้าเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ
ใช้ ClickUp Brain เพื่อทำงานเขียนอัตโนมัติ สร้างไอเดีย สรุป และแก้ไข
ลองใช้ ClickUp Brain
ใช้ ClickUp Brain เพื่อทำงานเขียนอัตโนมัติ สร้างไอเดีย สรุป และแก้ไข
  • การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP): สร้างงานจากความคิดเห็นหรืออีเมล, ทำให้การจัดการงานง่ายขึ้น, และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กร. ClickUp ใช้ความสามารถของ NLP ในการตีความคำสั่งของผู้ใช้และ ทำให้งานเป็นอัตโนมัติ อย่างมีประสิทธิภาพ.
  • การอัตโนมัติของงาน: ปรับแต่งกระบวนการทำงานอัตโนมัติเพื่อลดความซับซ้อนของงานที่ทำซ้ำภายใน ClickUp ด้วยระบบอัตโนมัติของงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI คุณสามารถมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรและ ปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน
ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มผลผลิตของธุรกิจขนาดเล็ก
ลดเวลาที่ใช้ในการมอบหมายงานด้วยระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp
  • การร่วมมือในการเอกสาร: ร่วมมือกับเอกสารในเวลาจริงผ่านเอกสารที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp. เครื่องมือนี้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับไวยากรณ์, รูปแบบ, และน้ำเสียง, ช่วยให้การร่วมมือเป็นไปอย่างราบรื่น และรับประกันคุณภาพของเอกสารที่แบ่งปัน
ClickUp Docs เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของ AI สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
แก้ไขเอกสารร่วมกับสมาชิกในทีมของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยฟีเจอร์ Doc ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp

วิธี ClickUp เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับผู้ประกอบการเดี่ยว

บริหารและขยายธุรกิจขนาดเล็กของคุณด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ ClickUp, มุมมองที่ปรับแต่งได้, และคุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติ จัดการโครงการหลายโครงการพร้อมกันอย่างมีประสิทธิภาพ, ติดตามความคืบหน้า, และบรรลุกำหนดเวลาได้อย่างง่ายดายในหลากหลายวิธี:

  • การจัดการโครงการแบบรวมศูนย์: ใช้แพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์ของ ClickUp เพื่อจัดการโครงการและงานทั้งหมดของคุณ คุณสามารถสร้างพื้นที่ทำงานที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละโครงการหรือทีม และจัดระเบียบงานเป็นรายการ กระดาน หรือปฏิทิน
  • การติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์: ติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์เพื่อดูสถานะของแต่ละงานและโครงการ ตั้งค่าการแจ้งเตือนแบบกำหนดเองเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่องานเสร็จสิ้นหรือเมื่อใกล้ถึงกำหนดเวลา
  • รายงานที่ครอบคลุม: ติดตามความคืบหน้าของโครงการและระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง คุณสามารถสร้างรายงานเกี่ยวกับงานที่เสร็จสิ้น เวลาที่ใช้ และงบประมาณของโครงการ ใช้ข้อมูลเพื่อจัดสรรทรัพยากรและบริหารโครงการของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ClickUp ยังมีเทมเพลตมากมายเพื่อช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในกลยุทธ์ทางธุรกิจของคุณ

แบ่งเป้าหมายระยะยาวของทีมออกเป็นเป้าหมายย่อยที่สามารถจัดการได้ พร้อมกำหนดเส้นตายที่ชัดเจนผ่านเทมเพลตธุรกิจเชิงกลยุทธ์ของ ClickUp
แบ่งเป้าหมายระยะยาวของทีมออกเป็นเป้าหมายย่อยที่สามารถจัดการได้ พร้อมกำหนดเส้นตายที่ชัดเจนผ่านเทมเพลตธุรกิจเชิงกลยุทธ์ของ ClickUp

เทมเพลตธุรกิจเชิงกลยุทธ์ของ ClickUpช่วยให้คุณมองเห็นเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ กำหนดจุดสำคัญ และติดตามความคืบหน้าตลอดเวลา มันให้กรอบโครงสร้างสำหรับการวางแผนและดำเนินกลยุทธ์การเติบโต

ให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันโดยการจัดเตรียมสถานที่กลางสำหรับทีมในการติดตามความคืบหน้า, แบ่งปันการอัปเดต, และหารือเกี่ยวกับปัญหา.

เทมเพลตรายงานค่าใช้จ่ายธุรกิจขนาดเล็กของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณติดตามค่าใช้จ่ายทางธุรกิจของคุณ
เทมเพลตรายงานค่าใช้จ่ายธุรกิจขนาดเล็กของ ClickUp ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณติดตามค่าใช้จ่ายทางธุรกิจของคุณ

การจัดการค่าใช้จ่ายอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายเป็นพิเศษสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่มีทรัพยากรจำกัด.เทมเพลตรายงานค่าใช้จ่ายสำหรับธุรกิจขนาดเล็กของ ClickUpช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นด้วยวิธีการที่มีโครงสร้างและมีประสิทธิภาพในการติดตาม, จัดหมวดหมู่, และรายงานค่าใช้จ่าย.

เทมเพลตนี้ให้ภาพรวมที่ชัดเจนของค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทำให้ง่ายต่อการเห็นว่าคุณใช้เงินไปกับอะไรและระบุพื้นที่ที่อาจประหยัดค่าใช้จ่ายได้

เทมเพลตแผนธุรกิจแบบลีนของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณวางแผนและดำเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เทมเพลตแผนธุรกิจแบบลีนของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณวางแผนและดำเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เทมเพลตธุรกิจแบบลีนของ ClickUpจะนำคุณผ่านองค์ประกอบหลักของแผนธุรกิจโดยไม่มีเนื้อหาที่ไม่จำเป็น ใช้เทมเพลตนี้เพื่อปรับปรุงแนวคิดธุรกิจของคุณ ทดสอบความเป็นไปได้ และรวบรวมข้อเสนอแนะจากลูกค้าและนักลงทุนที่มีศักยภาพ

เน้นย้ำถึงองค์ประกอบสำคัญที่มีความสำคัญที่สุดสำหรับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ข้อเสนอคุณค่าของคุณ กลุ่มเป้าหมาย โมเดลรายได้ และกลยุทธ์การตลาด

ทำให้ขั้นตอนการทำงานของคุณง่ายขึ้นด้วย ClickUp

ปัญญาประดิษฐ์ไม่ใช่สิ่งฟุ่มเฟือยที่สงวนไว้สำหรับบริษัทใหญ่เท่านั้น ธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการเติบโตในตลาดปัจจุบันก็จำเป็นต้องนำมาใช้เช่นกัน

ปรับปรุงกระบวนการของคุณให้มีประสิทธิภาพ, ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน, และมอบประสบการณ์ลูกค้าที่ยอดเยี่ยมด้วยเครื่องมือเหล่านี้

คุณสามารถทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติได้ เช่น การส่งอีเมล, การสร้างใบแจ้งหนี้, หรือการติดตามลูกค้า, ซึ่งช่วยให้คุณมีเวลาว่างมากขึ้นสำหรับงานที่สำคัญกว่า, ทั้งหมดนี้สามารถทำได้ด้วยความช่วยเหลือของ AI! ⚡

ให้ ClickUp ช่วยคุณด้วยเครื่องมือมากมายที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อทำงานร่วมกับลูกค้า ผู้รับเหมา และผู้ขายได้อย่างราบรื่น แม้พวกเขาจะไม่ได้ใช้ ClickUp ก็ตาม

ลงทะเบียนบน ClickUpวันนี้เพื่อพาธุรกิจขนาดเล็กของคุณไปสู่ความสำเร็จด้วยความช่วยเหลือจาก AI!