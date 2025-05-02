10 ซอฟต์แวร์อัจฉริยะด้านการสนทนาที่ดีที่สุดในปี 2025

ทุกการโทรขาย, การติดต่อให้การสนับสนุน, หรือการประชุมทีมล้วนเต็มไปด้วยข้อมูลเชิงลึกที่มีค่า. ปัญหาคืออะไร? ส่วนใหญ่ของมันถูกทิ้งไว้ในเบื้องหลัง.
นั่นคือจุดที่ซอฟต์แวร์อัจฉริยะด้านการสนทนาเข้ามามีบทบาท มันช่วยให้คุณจับประเด็น วิเคราะห์ และดำเนินการในช่วงเวลาสำคัญได้อย่างรวดเร็ว
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะสำรวจซอฟต์แวร์อัจฉริยะด้านการสนทนาที่ดีที่สุด 10 อันดับ เพื่อเสริมความคมชัดให้กับกระบวนการขายของคุณ ปรับปรุงการโค้ช และติดตามช่วงเวลาสำคัญของการเจรจาธุรกิจ 👀
ซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการสนทนาคืออะไร?
ซอฟต์แวร์อัจฉริยะด้านการสนทนาเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI), การเรียนรู้ของเครื่อง (ML), และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) เพื่อบันทึก, วิเคราะห์, และตีความการโต้ตอบของลูกค้าผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ
มันให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบการสนทนา, ความรู้สึกของลูกค้า, และเจตนา. สิ่งนี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้า, ปรับปรุงประสิทธิภาพการขาย, ได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรายได้, และปรับปรุงการดำเนินงานของบริการลูกค้า.
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการสนทนา?
เมื่อเลือกซอฟต์แวร์อัจฉริยะด้านการสนทนา ให้มองหาคุณสมบัติสำคัญเหล่านี้:
- การวิเคราะห์ความรู้สึก:ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการบริการลูกค้าเพื่อทำความเข้าใจอารมณ์ของผู้โทรระหว่างการใช้งาน และระบุความพึงพอใจหรือความไม่พอใจ
- การแปลงเสียงเป็นข้อความ: ถอดเสียงการสนทนาโดยอัตโนมัติเพื่อการวิเคราะห์และอ้างอิงที่ง่ายดาย
- การตรวจจับคำหลักและวลี: ระบุคำสำคัญเพื่อค้นหาความกังวลและความสนใจของลูกค้า
- ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์: ให้คำแนะนำแก่ตัวแทนทันทีเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
- การผสานระบบ CRM: ซิงค์ข้อมูลการสนทนากับระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) ของคุณเพื่อปรับปรุงโปรไฟล์ลูกค้าและกระบวนการทำงาน
- การบันทึกและวิเคราะห์การโทร: บันทึกการโทรเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด การประกันคุณภาพ และการฝึกอบรม
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ผู้ใช้มักจะมีคุณสมบัติคล้ายมนุษย์ให้กับตัวแทนสนทนา ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่า'เอฟเฟกต์เอลิซา' แนวโน้มนี้อาจทำให้ผู้ใช้ประเมินความสามารถของ CIS สูงเกินไป ซึ่งเน้นย้ำถึงความสำคัญของการออกแบบระบบเหล่านี้อย่างมีความรับผิดชอบเพื่อจัดการความคาดหวังของผู้ใช้
ซอฟต์แวร์อัจฉริยะการสนทนาที่ดีที่สุด
วันทำงานของผู้จัดการฝ่ายขายมักเต็มไปด้วยการติดตามความเสี่ยงของดีล การให้คำแนะนำแก่ตัวแทนขาย และการวิเคราะห์แนวโน้มของลูกค้า ซอฟต์แวร์อัจฉริยะด้านการสนทนาที่เหมาะสมจะเปลี่ยนบทสนทนาประจำวันในการขายให้กลายเป็นข้อมูลเชิงกลยุทธ์ที่นำไปใช้ได้จริง ช่วยให้คุณสามารถปิดการขายได้มากขึ้นและปรับปรุงการให้คำแนะนำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นี่คือซอฟต์แวร์อัจฉริยะด้านการสนทนาที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น:
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการวิเคราะห์การสนทนาด้วย AI)
การสนทนาบางเรื่องจุดประกายไอเดีย ขณะที่บางเรื่องปิดดีลได้สำเร็จ แต่ช่วงเวลาทองเหล่านั้นอาจหลุดลอยไปได้ง่าย ๆ เมื่อคุณจมอยู่กับสายเรียกเข้าและข้อความมากมาย
ClickUp, แอปสำหรับทุกเรื่องในการทำงาน, ช่วยให้คุณมองเห็นทุกสิ่งสำคัญอยู่ตรงหน้า เปลี่ยนทุกปฏิสัมพันธ์ประจำวันให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนผลลัพธ์อย่างแท้จริง
นี่คือวิธีที่มันสนับสนุนการเดินทางของลูกค้า ตั้งแต่จุดสัมผัสแรกจนถึงการลงนามในสัญญา
ClickUp CRM
ก่อนอื่น คุณต้องมีที่สำหรับจัดการกระบวนการทำงานและการติดต่อกับลูกค้าของคุณClickUp CRMจัดระเบียบทุกโอกาสทางธุรกิจเพื่อให้คุณสามารถติดตามการสนทนาที่สำคัญในการขายและบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ในที่เดียว
เมื่อลูกค้าเป้าหมายของคุณอยู่ในระบบแล้ว การติดตามความคืบหน้าของยอดขายเป็นสิ่งสำคัญ
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการขาย ClickUpช่วยติดตามการขาย, ทำนายรายได้, และติดตามประสิทธิภาพการขายด้วยข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการกับวงจรการขายที่ยาวนานหรือปิดการขายอย่างรวดเร็ว มันจะให้คุณมองเห็นทุกโอกาส
ClickUp AI ผู้ช่วยจดบันทึก
ClickUp AI Notetakerบันทึกการประชุมขายของคุณโดยอัตโนมัติพร้อมป้ายกำกับผู้พูด จับประเด็นที่ต้องดำเนินการ และจัดระเบียบทุกอย่างเป็นสรุปที่สามารถค้นหาได้
ต้องการเรียกคืนข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่งที่กล่าวถึงในการนำเสนอให้กับลูกค้าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหม? หรือกำลังมองหาแนวโน้มของข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นในกระบวนการขายของคุณ?ใช้ AI ในการขายเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและวิเคราะห์การโทรสำหรับการโค้ชขาย สรุปข้อตกลงโดยอัตโนมัติ และข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ที่ช่วยขับเคลื่อนการตัดสินใจที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
ClickUp Brain
แต่เพียงบันทึกการประชุมแบบดิบ ๆ นั้นไม่เพียงพอ—คุณต้องการข้อมูลเชิงลึกที่นำไปสู่การลงมือทำจริงClickUp Brainจะสกัดจุดสำคัญในการตัดสินใจ แนะนำการติดตามผล และแม้กระทั่งระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับดีลต่าง ๆ จากการประชุมของคุณ เปรียบเสมือนผู้ช่วยฝ่ายขายอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI คอยสนับสนุนให้คุณตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้นจากบทสนทนาของคุณ
ต้องการอัปเดตทีมของคุณหรือไม่? AI สามารถโพสต์สรุปและรายการที่ต้องดำเนินการในช่องแชท ClickUpอัตโนมัติ ทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน
ตอนนี้ที่คุณทราบแล้วว่าต้องทำอะไรต่อไป ถึงเวลาที่จะลงมือทำแล้ว คุณสามารถสร้างงานใน ClickUpเพื่อมอบหมายการติดตามผล ข้อเสนอ หรือขั้นตอนถัดไป พร้อมกำหนดเส้นตายและเจ้าของงานที่ชัดเจน
คลิกอัพ ด็อกส์
นอกจากนี้ClickUp Docsยังรวบรวมกลยุทธ์ บันทึกข้อตกลง และข้อเสนอแนะจากลูกค้าไว้ในพื้นที่ทำงานร่วมกันเดียว คุณสามารถสร้างเอกสารแบบอัปเดตอัตโนมัติสำหรับคู่มือการขาย กลยุทธ์ความสำเร็จของลูกค้า และบันทึกการประชุมได้อย่างง่ายดาย—ทั้งหมดเชื่อมโยงกับงานและกระบวนการทำงาน
คุณยังสามารถแท็กผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กำหนดวันครบกำหนด และฝังตัวติดตามข้อตกลงภายในซอฟต์แวร์การจัดการการสื่อสารกับลูกค้าเพื่อให้การอนุมัติและการติดตามผลดำเนินไปอย่างราบรื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ปรับแต่งแดชบอร์ด: ใช้ClickUp Dashboardsเพื่อติดตามตัวชี้วัดสำคัญ เช่น ผลการขาย อัตราการเปลี่ยนแปลงของลีด และคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
- ติดตามความสำเร็จ: กำหนด, ติดตาม, และบรรลุเป้าหมายการขายโดยการประสานงานของทีมให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรผ่านการใช้ClickUp Goals
- อัตโนมัติกระบวนการ: มอบหมายงานโดยอัตโนมัติเมื่อดีลย้ายไปยังขั้นตอนถัดไป, ตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับการติดตามผล, หรือตั้งค่าการแจ้งเตือนด้วยClickUp Automations
- รวมศูนย์กระบวนการขาย: จัดการการสร้างโอกาสทางการขายด้วย AI ติดตามการโต้ตอบกับลูกค้า และดูแลกระบวนการขายทั้งหมดภายในแพลตฟอร์มเดียว
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้อาจพบว่ามีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันเนื่องจากคุณสมบัติและตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2เรียก ClickUp ว่าเป็นตัวเปลี่ยนเกม:
ทีมกำลังประสบปัญหาในการติดตามบันทึก, วันที่เสร็จสิ้น, งาน, กลยุทธ์การโฆษณา, และการจัดหมวดหมู่สำหรับกระบวนการทั้งหมดของเรา การใช้ Google Calendar, งาน, Excel (Pivot Tables) และ Power Point นั้นไม่มีประสิทธิภาพ… Click-Up ช่วยให้เราสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่สำคัญ, ปฏิทินโฆษณา, บันทึกการประชุมและผลลัพธ์, ข้อมูลการตลาดและการโฆษณา รวมถึงเป้าหมายการขายได้!
แต่ClickUpได้ไขรหัสแล้ว! ด้วยฟีเจอร์การจัดการการประชุมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของเรา คุณสามารถสร้างหัวข้อการประชุมได้อย่างง่ายดาย จับบันทึกจากการประชุม มอบหมายงานจากบันทึกการประชุม ถอดเสียงการบันทึก และอื่นๆ อีกมากมาย ประหยัดเวลาการประชุมได้ถึง 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เหมือนกับลูกค้าของเราที่Stanley Security!
แต่ClickUpได้ไขรหัสแล้ว! ด้วยฟีเจอร์การจัดการการประชุมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของเรา คุณสามารถสร้างหัวข้อการประชุมได้อย่างง่ายดาย จับบันทึกจากการประชุม มอบหมายงานจากบันทึกการประชุม ถอดเสียงการบันทึก และอื่นๆ อีกมากมาย ประหยัดเวลาการประชุมได้ถึง 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เหมือนกับลูกค้าของเราที่Stanley Security!
2. Gong (เหมาะสำหรับการวิเคราะห์การขายขั้นสูง)
Gong เปลี่ยนบทสนทนาของลูกค้าให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ โดยทำหน้าที่เป็นผู้เข้าร่วมประชุมเสมือนจริง บันทึกและถอดความการสนทนาทางโทรศัพท์ อีเมล และการประชุมทางวิดีโอโดยใช้เทคโนโลยีการรู้จำเสียงพูดอัตโนมัติ (ASR) และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP)
แต่มันไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น—Gong ยังวิเคราะห์การโต้ตอบเหล่านี้เพื่อค้นหาสัญญาณที่นำไปสู่การปิดการขายได้ ตั้งแต่การคัดค้าน การกล่าวถึงคู่แข่ง ไปจนถึงเจตนาของผู้ซื้อ การผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับระบบ CRM และแอปปฏิทินช่วยให้ทีมขายปรับแนวทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำนายรายได้ และปิดการขายได้มากขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Gong
- บันทึกการโทรขายและการประชุมเพื่อวิเคราะห์การโต้ตอบกับลูกค้าและปรับปรุงกลยุทธ์การขาย
- คาดการณ์รายได้อย่างแม่นยำโดยใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อทำนายผลลัพธ์การขาย
- ให้ความสำคัญกับดีลที่มีผลกระทบสูงด้วย คะแนนความน่าจะเป็นของดีล
- ทำให้การติดต่อกับลูกค้าเป้าหมายเป็นไปโดยอัตโนมัติในระดับใหญ่ด้วยฟีเจอร์ Flows
ข้อจำกัดของกง
- ฟังก์ชันการค้นหาอาจไม่น่าเชื่อถือเมื่อค้นหาคำค้นหาหรือบัญชีที่เฉพาะเจาะจง
- การอัปโหลดไฟล์บันทึกเสียงไม่ใช่เรื่องง่าย และฟีเจอร์แปลงเสียงเป็นข้อความโดยอัตโนมัติของพวกเขามักจะไม่ค่อยแม่นยำ
การกำหนดราคาของก้อง
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของก้อง
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 6,000+)
- Capterra: 4. 8/5 (500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Gong อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ไฮไลต์:
สิ่งใหม่ ๆ ที่ไม่ได้เป็นที่โปรดปรานของฉันคือปริมาณของอีเมล์แจ้งเตือนที่ส่งออกไปในวันที่มีการประชุมของฉัน ฉันได้เห็นการแจ้งเตือนถึง 4 ครั้งต่อลูกค้าแต่ละรายที่ถูกส่งออกไป […]
ฉันคิดว่าหนึ่งในคุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Gong คือการสรุปการโทรที่ส่งมาหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมกับลูกค้า
สิ่งใหม่ ๆ ที่ฉันไม่ค่อยชอบนักคือปริมาณของอีเมล์แจ้งเตือนที่ส่งออกไปในวันที่มีการประชุมของฉัน ฉันได้เห็นการแจ้งเตือนถึง 4 ครั้งต่อลูกค้าแต่ละรายที่ถูกส่งออกไป […]
🧠 เกร็ดความรู้: การโทรขายมีมาตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19โดยจอห์น เอช. แพตเตอร์สันจากบริษัท NCR เป็นผู้บุกเบิก เขาได้แนะนำกระบวนการขายที่มีโครงสร้าง การนำเสนอแบบสคริปต์ และการจัดเขตพื้นที่อย่างเป็นระบบ ซึ่งได้หล่อหลอมเทคนิคการขายสมัยใหม่
3. บทสรุปร่วม (เหมาะที่สุดสำหรับการโค้ชการขายและข้อมูลเชิงลึกในการปิดการขาย)
Chorus ช่วยให้ทีมขายบันทึกและถอดเสียงการโทรและการประชุมขายโดยอัตโนมัติ พร้อมเน้นช่วงเวลาสำคัญเพื่อปรับปรุงเนื้อหาการสนับสนุนการขายของคุณ
นอกเหนือจากการติดตามการสนทนาแล้ว Chorus ยังให้การวิเคราะห์เพื่อระบุแนวโน้ม โอกาสในการให้คำแนะนำ และความเสี่ยง ผู้จัดการสามารถแชร์ส่วนสนทนาสั้น ๆ ใช้การ์ดคะแนนสำหรับการประเมินประสิทธิภาพ และระบุแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดที่สามารถขยายได้ เครื่องมือการดำเนินการข้อตกลงจะติดตามวลีที่แสดงถึงความมุ่งมั่นและขั้นตอนถัดไป เพื่อให้แน่ใจว่าการติดตามผลเป็นไปอย่างถูกต้องเสมอ
คุณสมบัติเด่นของ Chorus
- ปลดล็อกข้อมูลการโอนเงินเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจและการวิเคราะห์ เพื่อสร้างและกำหนดเส้นทางงาน
- ค้นพบข้อมูลเชิงลึกทางการตลาดโดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าเพื่อเข้าใจแนวโน้มของข้อตกลงและข้อมูลเชิงลึกทางการแข่งขันได้ดีขึ้น
- การคาดการณ์จัดการด้วยความมั่นใจโดยการจับและซิงค์ข้อมูลติดต่อและการสื่อสารไปยัง CRM ของคุณโดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของคอรัส
- ไม่มีตัวเลือกในการส่งข้อความจำนวนมากถึงทีม
- ไม่มีการรองรับการกำหนดฟิลด์แบบกำหนดเองหรือการนำเข้าข้อมูลโดยอัตโนมัติ
การกำหนดราคาแบบชอร์รัส
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและบทวิจารณ์ของคอรัส
- G2: 4. 5/5 (2900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้กรอบแนวคิด 'TALK' โดยผสมผสานหัวข้อ (Topics) การตั้งคำถาม (Asking) ความผ่อนคลาย (Levity) และความเมตตา (Kindness) เข้าไปในการสนทนาของคุณ เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีขึ้น
เริ่มต้นด้วยหัวข้อที่ทุกคนสนใจร่วมกันเพื่อสร้างความเชื่อมโยง แสดงความสนใจอย่างจริงใจด้วยการถามคำถามที่คิดมาอย่างดี เพิ่มความผ่อนคลายหรืออารมณ์ขันเพื่อให้บรรยากาศเป็นกันเอง และแสดงความเห็นอกเห็นใจและความเคารพในการสื่อสาร
4. Avoma (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์การโทรด้วย AI)
Avoma ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการวิเคราะห์การโทรโดยการฟัง, การถอดเสียง, และการเน้นย้ำช่วงเวลาที่สำคัญในบทสนทนา. ระบบสามารถผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือเช่น Aircall เพื่อจับข้อมูลเชิงลึกของบทสนทนาแบบเรียลไทม์—ใครกำลังพูด, กำลังหารือเกี่ยวกับอะไร, และรายการที่ต้องติดตามต่อไป.
เมื่อเวลาผ่านไป Avoma จะฉลาดขึ้นเรื่อย ๆ โดยปรับปรุงคำแนะนำให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อช่วยให้ทีมขายและการตลาดสามารถขยายการสื่อสารได้อย่างไร้รอยต่อซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานร่วมกันในทีมขายนี้จะช่วยให้ทีมสามารถมองเห็นแนวโน้มจากการโทรหลายครั้ง ทำให้การขายและการสนับสนุนมีกลยุทธ์มากยิ่งขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Avoma
- อัตโนมัติการบันทึกการประชุมด้วย AI Meeting Assistant, ซึ่งบันทึก, บันทึกเสียง, และสรุปการประชุม
- ใช้การถอดเสียงแบบเรียลไทม์ในกว่า 40 ภาษาเพื่อติดตามการสนทนาแบบสด
- ตรวจจับหัวข้อ เช่น 'ขั้นตอนต่อไป' หรือ 'จุดที่เจ็บปวด' เพื่อนำทางบทสนทนายาวๆ ได้ง่ายขึ้น
- สร้างเพลย์ลิสต์ของช่วงเวลาสำคัญในการประชุมเพื่อวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
ข้อจำกัดของ Avoma
- ซอฟต์แวร์บางครั้งทำงานช้าเมื่อพยายามเข้าร่วมการประชุม
- ความถูกต้องของการถอดเสียงอาจเปลี่ยนแปลงได้หากคุณภาพเสียงไม่ดีพอ
ราคาของ Avoma
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Avoma
- G2: 4. 6/5 (1300+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Avoma อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
เนื่องจาก Avoma เป็นแพลตฟอร์มใหม่ พวกเขาจึงมีการปรับปรุงอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือจำเป็นต้องขอฟีเจอร์ใหม่เป็นครั้งคราว อย่างไรก็ตาม เราไม่เคยพบปัญหาใหญ่ใดๆ และทีมงานของพวกเขามีการตอบสนองต่อข้อเสนอแนะอย่างดีเยี่ยม โดยมีการอัปเดตที่เราแนะนำอย่างต่อเนื่อง
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ก่อนตอบคำถามหรือข้อโต้แย้งของลูกค้าเป้าหมาย ให้หยุดคิดเป็นเวลาห้าวินาที การปฏิบัติตาม 'กฎ 5 วินาที' นี้แสดงให้เห็นถึงการพิจารณาอย่างรอบคอบและช่วยให้คำตอบของคุณมีความเหมาะสมและตรงประเด็น
5. จิมินนี่ (เหมาะที่สุดสำหรับการให้คะแนนการโทรอัตโนมัติ)
ระบบให้คะแนนการโทรอัตโนมัติของ Jiminny (ACS) ช่วยลดความไม่แน่นอนในการประเมินการโทรลง แทนที่จะต้องตรวจสอบการสนทนาทุกครั้งด้วยตนเอง ระบบจะทำการให้คะแนนการโทรโดยอัตโนมัติตามเกณฑ์ความสำเร็จของทีมคุณ ซึ่งหมายความว่าความพยายามในการฝึกอบรมจะมุ่งเน้นไปที่จุดที่จำเป็นที่สุด ทำให้การฝึกอบรมมีประสิทธิภาพและสร้างผลกระทบมากขึ้น
นอกจากนี้ยังระบุช่องว่างด้านประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้จัดการสามารถมุ่งเน้นไปที่พื้นที่ที่ต้องการความสนใจ วิธีการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขาย ทำให้การโต้ตอบกับลูกค้าดีขึ้น และประหยัดเวลาในการตรวจสอบด้วยตนเองหลายชั่วโมง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของจิมินนี่
- วิเคราะห์การโต้ตอบของลูกค้าด้วย Call Capture, ซึ่งวิเคราะห์ทั้งการโทรด้วยวิดีโอและเสียงเพื่อค้นหาข้อมูลที่มีคุณค่า
- ใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ผ่าน Ask Jiminny เพื่อทำงานด้านการบริหารให้เป็นอัตโนมัติ รับข้อมูลเชิงลึกหลังการโทร และรับข้อเสนอแนะในการพัฒนา
- เข้าถึงข้อมูลจุดสำคัญของการเจรจาด้วยแดชบอร์ดที่ชัดเจนและใช้งานได้จริง พร้อมภาพรวมของความเสี่ยง กิจกรรม และการแก้ไขเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการขาย
ข้อจำกัดของจิมินนี่
- บางครั้งอาจไม่สอดคล้องกับระบบอื่น ๆ ทำให้เกิดการขัดข้อง
- การต่อสู้กับความถูกต้องแม่นยำในทุกสำเนียงและภาษา
การกำหนดราคาของ Jiminny
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของจิมินนี่
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
🔍 คุณรู้หรือไม่? 83% ของทีมขายที่ใช้AI มีการเติบโตของรายได้ เมื่อเทียบกับ 66% ที่ไม่ได้ใช้ AI นอกจากนี้ 80% ของตัวแทนขายกล่าวว่า AI ช่วยให้พวกเขาเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าได้ ในขณะที่เพียง 54% เท่านั้นที่เห็นด้วยว่าพวกเขาสามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้ AI
6. Salesloft (เหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการขายแบบรวมศูนย์)
Salesloft ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมขาย ทำให้ตัวแทนขายใช้เวลาในการทำงานด้านเอกสารน้อยลง และมีเวลาในการปิดการขายมากขึ้น ระบบผสานข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI เข้าไว้ในกระบวนการทำงานเดียว อัปเดตข้อมูลใน CRM อัตโนมัติ จัดการกิจกรรมการค้นหาลูกค้าใหม่ และลดข้อผิดพลาดของมนุษย์
ผลลัพธ์?การปรับปรุงกระบวนการขายที่รวดเร็วขึ้น
แพลตฟอร์มอัจฉริยะด้านการสนทนานี้ช่วยให้ทีมขายเพิ่มการมีส่วนร่วม จัดระเบียบงานประจำวัน และสร้างเวิร์กโฟลว์อัจฉริยะได้อย่างง่ายดาย ด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น คำแนะนำขั้นตอนถัดไป การติดตามโอกาส และการโค้ช ตัวแทนขายจะรู้เสมอว่าควรดำเนินการอย่างไรต่อไป
คุณสมบัติเด่นของ Salesloft
- จัดการการสื่อสารหลายช่องทางผ่านอีเมล, โทรศัพท์, และสื่อสังคมออนไลน์จากแพลตฟอร์มเดียว
- วิเคราะห์ประสิทธิภาพโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์และรายงานที่ติดตามตัวชี้วัดสำคัญ เช่น การมีส่วนร่วมทางอีเมลและประสิทธิภาพการทำงานของทีม
- สร้างแผนการเข้าถึงที่มีโครงสร้างด้วย การจัดตารางเวลาของ Cadence ในหลากหลายช่องทาง
- เพิ่มประสิทธิภาพการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยการให้คำแนะนำแบบเรียลไทม์และการแจ้งเตือนระหว่างการโทรและการประชุม
ข้อจำกัดของ Salesloft
- การส่งข้อความไม่ได้ราบรื่นและต้องใช้ความพยายามด้วยตนเองเมื่อติดต่อกับลูกค้าเป้าหมาย
- ข้อความเสียงที่ตัดออกมีความล่าช้า ซึ่งบางครั้งอาจทำให้ส่วนหนึ่งของข้อความธุรกิจสูญหาย
ราคาของ Salesloft
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Salesloft
- G2: 4. 5/5 (4100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (200+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Salesloft อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากCapterraแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Salesloft คือมันใช้งานง่ายมาก และช่วยให้ฉันสามารถกำหนดเป้าหมายและติดตามลูกค้าได้มากขึ้นด้วยการส่งอีเมลอัตโนมัติที่มีลักษณะเฉพาะตัว สิ่งที่ฉันไม่ชอบคือระบบโทรอัตโนมัติ ฉันคิดว่ามันค่อนข้างพื้นฐาน แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของฉัน
📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบรายชื่อติดต่อฟรีใน Excel และ ClickUp
7. Otter.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงแบบเรียลไทม์)
Otter.ai ทำให้การถอดเสียงเป็นเรื่องง่าย เปลี่ยนคำพูดให้เป็นข้อความแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับ Zoom เพื่อบันทึกถอดความโดยอัตโนมัติสำหรับการอ้างอิงที่สะดวก
ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้การสนทนาสามารถค้นหา แบ่งปัน และจัดระเบียบได้อย่างดี แม้ว่าเสียงรบกวนหรือสำเนียงที่หนักอาจทำให้ความแม่นยำลดลง แต่เทคโนโลยี AI ของมันจะปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทำให้เป็นหนึ่งในเครื่องมือวิเคราะห์การสนทนาที่น่าเชื่อถือที่สุดที่มีอยู่ในปัจจุบัน
คุณสมบัติเด่นของ Otter.ai
- ปรับแต่งคำศัพท์โดยการเพิ่มชื่อ, อักษรย่อ, และการสะกดที่ไม่เหมือนใครเพื่อปรับปรุงความถูกต้องของการถอดเสียง
- สร้างสรุปการประชุมและโครงร่าง โดยให้ภาพรวมที่กระชับของประเด็นสำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการ
- แก้ไขและใส่คำอธิบายประกอบในถอดความแบบเรียลไทม์ ช่วยให้สามารถให้ข้อเสนอแนะและชี้แจงได้ทันที
- ระบุผู้พูดโดยอัตโนมัติ พร้อมระบุอย่างชัดเจนว่าใครพูดอะไรในระหว่างการประชุม
ข้อจำกัดของ Otter.ai
- มันมีปัญหาในการรับเสียงที่มีสำเนียงหนัก เสียงรบกวนในพื้นหลัง หรือรูปแบบการพูดที่ไม่สม่ำเสมอ
- การสนับสนุนหลายภาษาแบบจำกัด
Otter.ai ราคา
- ฟรี
- ข้อดี: $16.99/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การจัดอันดับและรีวิวของนาก
- G2: 4. 2/5 (290+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: หลังจากตั้งคำถามสำคัญหรือนำเสนอข้อเสนอแล้ว ให้หยุดชั่วคราวอย่างมีจุดประสงค์ ความเงียบนี้จะกระตุ้นให้ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าแบ่งปันข้อมูลเพิ่มเติมหรือตัดสินใจ ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจความคิดและความชอบของพวกเขาได้ลึกซึ้งและนำไปปฏิบัติได้มากขึ้น
8. ExecVision (เหมาะที่สุดสำหรับการโค้ชด้านประสิทธิภาพ)
ExecVision ช่วยให้ทีมขายของคุณพัฒนาทักษะด้วยข้อเสนอแนะที่ตรงจุด วิเคราะห์การสนทนา และระบุจุดที่ควรปรับปรุง ผู้จัดการฝ่ายขายยังสามารถใช้การ์ดคะแนนที่ปรับแต่งได้เพื่อติดตามความก้าวหน้าและเน้นช่วงเวลาสำคัญในการสนทนา
ด้วยแดชบอร์ดแสดงผลการปฏิบัติงานอย่างละเอียด ExecVision มอบภาพรวมที่ชัดเจนเกี่ยวกับประสิทธิผลของการโค้ช ทีมสามารถเห็นจุดที่ทำได้ดีและจุดที่ต้องปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าความพยายามในการฝึกอบรมยังคงสร้างผลกระทบอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของ ExecVision
- ใช้การแจ้งเตือนอัจฉริยะสำหรับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์หรือแนวโน้มเกี่ยวกับกิจกรรมการสนทนา คำสำคัญ วลี หรือการดำเนินการของบัญชีและโอกาส
- วิเคราะห์ผลกระทบด้วยแดชบอร์ดประสิทธิภาพที่วัดผลกระทบของการโค้ชการขาย
- สร้างคลังบทสนทนา เพื่อบันทึกบทสนทนาสำหรับการฝึกอบรม การปฐมนิเทศ การพัฒนาทักษะ และการให้ข้อมูลสำหรับทิศทางผลิตภัณฑ์
ข้อจำกัดของ ExecVision
- ฟีเจอร์ตัวกรองการโทรไม่ใช้งานง่าย
- เครื่องมือค้นหาซับซ้อนเกินไป ทำให้ผู้ใช้รู้สึกหงุดหงิด
ราคาของ ExecVision
- ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ ExecVision
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ExecVision อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ Capterraแบ่งปัน:
ฉันพบว่ามีประโยชน์มากเมื่อฉันเริ่มเรียนรู้จากผู้อื่น ได้ฟังว่าพวกเขาวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ของเราอย่างไร รับมือกับข้อโต้แย้งอย่างไร และวางแผนขั้นตอนต่อไปอย่างไร ฉันจะบอกว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็น "จุดเริ่มต้นที่ดี" มันมีประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ แต่ยังมีบริษัทอื่นๆ อีกมากมายที่มีความแข็งแกร่งมากกว่าในด้านงานถอดความ การวิเคราะห์ และฟังก์ชันการทำงาน
9. Fireflies. ai (เหมาะที่สุดสำหรับบันทึกการประชุมที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์)
Fireflies.ai คือผู้ช่วยบันทึกความทรงจำการประชุมของคุณโดยอัตโนมัติ มันจับภาพ บันทึก และจัดระเบียบการสนทนา เพื่อให้คุณไม่พลาดประเด็นสำคัญ ด้วยการผสานการทำงานอย่างราบรื่นกับ Zoom, Google Meet และ Microsoft Teams ข้อมูลเชิงลึกจากการประชุมทุกครั้งจะถูกจัดเก็บและค้นหาได้อย่างง่ายดาย
นอกเหนือจากการจดบันทึกแล้ว Fireflies ยังเน้นรายการที่ต้องดำเนินการและติดตามหัวข้อสำคัญต่างๆ ในการประชุมหลายครั้ง ไม่ว่าคุณจะกำลังทำงานร่วมกับทีมหรือเพียงแค่ต้องการผู้ช่วยส่วนตัวสำหรับการติดตามผล เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้จะช่วยให้การประชุมมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยไม่ต้องทำงานด้วยตนเอง
หิ่งห้อย. คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ai
- ถอดเสียงการประชุมในกว่า 69 ภาษาพร้อมการตรวจจับภาษาอัตโนมัติ
- ค้นหาบันทึกการสนทนาได้อย่างรวดเร็วด้วยฟังก์ชันการค้นหาที่ทรงพลัง รวมถึงการระบุเวลาและไฮไลต์ผู้พูด
- ร่วมมือกันโดยการแชร์บันทึกการประชุมและสร้างเสียงสั้นเพื่อเน้นช่วงเวลาที่สำคัญ
หิ่งห้อย ข้อจำกัดของ ai
- ไม่มีตัวเลือกในการปรับแต่งพื้นหลัง Zoom
- สรุปการประชุมประจำวันไม่มีให้บริการ
หิ่งห้อย. การกำหนดราคา ai
- ฟรี
- ข้อดี: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
หิ่งห้อย. การให้คะแนนและรีวิวของ ai
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบกระบวนการขายฟรีเพื่อปิดการขายได้มากขึ้น
🔍 คุณทราบหรือไม่? มากกว่าครึ่งหนึ่งของเทคโนโลยีบริการลูกค้ารุ่นใหม่กำลังอยู่ใน'หุบเหวแห่งความผิดหวัง' ซึ่งเป็นช่วงที่การนำไปใช้จริงยังล่าช้า เนื่องจากธุรกิจประสบปัญหาในการปรับใช้เทคโนโลยีเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้จะมีศักยภาพในการสร้างผลกระทบอย่างมากก็ตาม สิ่งนี้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง และการกำหนดกรณีการใช้งานที่ชัดเจน เพื่อลดช่องว่างระหว่างกระแสความคาดหวังกับการนำไปใช้จริงในโลกธุรกิจ
10. Salesforce Sales Cloud (เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึก CRM แบบบูรณาการ)
Salesforce Sales Cloud ทำให้การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยการบันทึกทุกการโต้ตอบไว้ในที่เดียว การวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายและการคาดการณ์ยอดขาย ช่วยให้ทีมตัดสินใจด้านการขายได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับเครื่องมืออื่นๆ ของ Salesforce ยังช่วยให้ทุกอย่างทำงานร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อ
ด้วยการใช้ Sales Cloud ตัวแทนขายสามารถติดตามดีล วิเคราะห์โอกาส และรับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงาน คำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยขจัดความไม่แน่นอนในการขาย ช่วยให้ผู้นำทีมขายและทีมงานมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมที่มีผลกระทบสูง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesforce Sales Cloud
- ปรับปรุงการติดตามข้อตกลงให้มีประสิทธิภาพด้วยการจัดการโอกาส เพื่อหลีกเลี่ยงการพลาดโอกาสทางธุรกิจ
- เข้าถึงข้อมูลสำคัญได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยการเข้าถึงผ่านมือถือ
- เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขายของคุณด้วยการจัดการข้อมูลติดต่อและลูกค้าเป้าหมาย เพื่อติดตามและจัดระเบียบข้อมูลลูกค้า
ข้อจำกัดของ Salesforce Sales Cloud
- ส่วนติดต่อผู้ใช้อาจใช้งานยาก
- มันรองรับเครื่องมือแบบ low-code แต่บางครั้งอาจไม่สามารถตอบสนองความต้องการทางธุรกิจทั้งหมดได้อย่างสมบูรณ์หากไม่มีการเขียนโค้ดขั้นสูงเพิ่มเติม
ราคา Salesforce Sales Cloud
- ห้องสวีทเริ่มต้น: $25/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- โปรสูท: $100/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: 165 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ไม่จำกัด: $330/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- การขาย Einstein 1: $500/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและความคิดเห็นของ Salesforce Sales Cloud
- G2: 4. 2/5 (23,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (18,700+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Salesforce Sales Cloud อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
ฉันไม่เคยมีปัญหากับ SF Sales Cloud เลย มันทำงานได้ดีมากและฉันไม่เคยประสบปัญหาการล่าช้าหรืออะไรอื่น ๆ...บางครั้งเมื่อเราติดตั้งเครื่องมือใหม่ มันยากมากที่จะทำให้มันซิงค์กับ SF แต่ในที่สุดมันก็ทำงานได้โดยไม่มีปัญหาใด ๆ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้หลักการ 'สอน ไม่ใช่ขาย' โดยวางตัวเองเป็นที่ปรึกษา ให้ความรู้แก่ลูกค้าเกี่ยวกับแนวโน้มของอุตสาหกรรมหรือความท้าทายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและเปลี่ยนจุดสนใจจากการขายไปสู่การมอบคุณค่า
ตัดสินใจอย่างชาญฉลาด—เลือก ClickUp
แพลตฟอร์มการวิเคราะห์การสนทนาบางแห่งเน้นการถอดเสียงการโทร บางแห่งวิเคราะห์ความรู้สึก และหลายแห่งมีฟีเจอร์การโค้ชสำหรับทีมขาย
การเลือกที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับทีมของคุณ—การจับข้อมูลเชิงลึก, การปรับปรุงการโต้ตอบกับลูกค้า, หรือการทำให้การติดตามผลเป็นไปอย่างราบรื่น การคัดกรองตัวเลือกอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย แต่เครื่องมือที่ดีที่สุดจะรวมความสามารถหลายอย่างเข้าด้วยกันเพื่อมอบคุณค่าที่แท้จริง
แต่ทำไมต้องหยุดแค่การรวบรวมข้อมูลเชิงลึก ในเมื่อคุณสามารถใช้มันเพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่แท้จริงได้?
ClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร ติดตามการสนทนา และทำให้ทีมทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
ด้วย ClickUp AI Notetaker ทีมงานสามารถสรุปการประชุมและจับประเด็นสำคัญได้โดยอัตโนมัติ ClickUp Docs ช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น ในขณะที่เครื่องมือจัดการงานเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกให้กลายเป็นผลลัพธ์จริง—ทั้งหมดนี้ในแพลตฟอร์มเดียว
ลงทะเบียนใช้ ClickUpฟรีวันนี้! ✅