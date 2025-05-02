บล็อก ClickUp

10 ซอฟต์แวร์อัจฉริยะด้านการสนทนาที่ดีที่สุดในปี 2025

Preethi Anchan
Preethi AnchanSenior Content Editor
2 พฤษภาคม 2568

ทุกการโทรขาย, การติดต่อให้การสนับสนุน, หรือการประชุมทีมล้วนเต็มไปด้วยข้อมูลเชิงลึกที่มีค่า. ปัญหาคืออะไร? ส่วนใหญ่ของมันถูกทิ้งไว้ในเบื้องหลัง.

นั่นคือจุดที่ซอฟต์แวร์อัจฉริยะด้านการสนทนาเข้ามามีบทบาท มันช่วยให้คุณจับประเด็น วิเคราะห์ และดำเนินการในช่วงเวลาสำคัญได้อย่างรวดเร็ว

ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะสำรวจซอฟต์แวร์อัจฉริยะด้านการสนทนาที่ดีที่สุด 10 อันดับ เพื่อเสริมความคมชัดให้กับกระบวนการขายของคุณ ปรับปรุงการโค้ช และติดตามช่วงเวลาสำคัญของการเจรจาธุรกิจ 👀

ซอฟต์แวร์อัจฉริยะด้านการสนทนาชั้นนำในมุมมองที่ชัดเจน

เครื่องมือเหมาะที่สุดสำหรับคุณสมบัติเด่นราคา
คลิกอัพการวิเคราะห์การสนทนาด้วยปัญญาประดิษฐ์ผู้จดบันทึก AI, ข้อมูลเชิงลึก ClickUp Brain, CRM, เอกสาร, แชท, การสร้างงานอัตโนมัติฟรี; $7–$12/ผู้ใช้/เดือน; Brain +$7; องค์กร: กำหนดเอง
ฉาบการวิเคราะห์การขายขั้นสูงการคาดการณ์รายได้, การบันทึกการโทร, คะแนนความน่าจะเป็นของดีล, การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการราคาตามความต้องการ
คอรัสการโค้ชการขายและข้อมูลเชิงลึกในการปิดการขายการถอดเสียง, การติดตามข้อตกลง, ไฮไลท์การโทร, การให้คะแนนการโค้ชราคาตามความต้องการ
Avomaการวิเคราะห์การโทรด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์การถอดความแบบเรียลไทม์, สรุปการประชุม, รายการสนทนาราคาตามความต้องการ
จิมินนี่การให้คะแนนการโทรอัตโนมัติการให้คะแนนด้วย AI, แดชบอร์ดการเจรจาต่อรอง, ข้อมูลเชิงลึกสำหรับการโค้ชราคาตามความต้องการ
เซลส์ลอฟต์กระบวนการขายที่เป็นหนึ่งเดียวการจัดตารางเวลาแบบคาเดนซ์, การสื่อสารหลายช่องทาง, การติดตามประสิทธิภาพ, การให้คำแนะนำขณะสนทนาราคาตามความต้องการ
Otter. aiการถอดเสียงแบบเรียลไทม์สรุปการประชุม, รหัสผู้พูด, การแก้ไขแบบเรียลไทม์, การผสานกับ Zoomฟรี; Pro: $16.99/ผู้ใช้/เดือน;Business: $30;Enterprise: กำหนดเอง
เอ็กเซ็กวิชั่นการโค้ชด้านประสิทธิภาพการแจ้งเตือนอัจฉริยะ, แดชบอร์ดการให้คำแนะนำ, ห้องสมุดการสนทนาราคาตามความต้องการ
หิ่งห้อย. aiบันทึกการประชุมที่ขับเคลื่อนด้วย AIการถอดเสียงใน 69+ ภาษา, คลิปเสียงที่สามารถค้นหาได้, เครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันฟรี; โปร: $10/ผู้ใช้/เดือน
Salesforce Sales Cloudข้อมูลเชิงลึก CRM แบบบูรณาการการติดตามโอกาส, การคาดการณ์ด้วย AI, CRM บนมือถือ, การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย25–500 ดอลลาร์สหรัฐ/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)

ซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการสนทนาคืออะไร?

ซอฟต์แวร์อัจฉริยะด้านการสนทนาเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI), การเรียนรู้ของเครื่อง (ML), และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) เพื่อบันทึก, วิเคราะห์, และตีความการโต้ตอบของลูกค้าผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ

มันให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบการสนทนา, ความรู้สึกของลูกค้า, และเจตนา. สิ่งนี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้า, ปรับปรุงประสิทธิภาพการขาย, ได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรายได้, และปรับปรุงการดำเนินงานของบริการลูกค้า.

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการสนทนา?

เมื่อเลือกซอฟต์แวร์อัจฉริยะด้านการสนทนา ให้มองหาคุณสมบัติสำคัญเหล่านี้:

  • การวิเคราะห์ความรู้สึก:ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการบริการลูกค้าเพื่อทำความเข้าใจอารมณ์ของผู้โทรระหว่างการใช้งาน และระบุความพึงพอใจหรือความไม่พอใจ
  • การแปลงเสียงเป็นข้อความ: ถอดเสียงการสนทนาโดยอัตโนมัติเพื่อการวิเคราะห์และอ้างอิงที่ง่ายดาย
  • การตรวจจับคำหลักและวลี: ระบุคำสำคัญเพื่อค้นหาความกังวลและความสนใจของลูกค้า
  • ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์: ให้คำแนะนำแก่ตัวแทนทันทีเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
  • การผสานระบบ CRM: ซิงค์ข้อมูลการสนทนากับระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) ของคุณเพื่อปรับปรุงโปรไฟล์ลูกค้าและกระบวนการทำงาน
  • การบันทึกและวิเคราะห์การโทร: บันทึกการโทรเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด การประกันคุณภาพ และการฝึกอบรม

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ผู้ใช้มักจะมีคุณสมบัติคล้ายมนุษย์ให้กับตัวแทนสนทนา ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่า'เอฟเฟกต์เอลิซา' แนวโน้มนี้อาจทำให้ผู้ใช้ประเมินความสามารถของ CIS สูงเกินไป ซึ่งเน้นย้ำถึงความสำคัญของการออกแบบระบบเหล่านี้อย่างมีความรับผิดชอบเพื่อจัดการความคาดหวังของผู้ใช้

ซอฟต์แวร์อัจฉริยะการสนทนาที่ดีที่สุด

วันทำงานของผู้จัดการฝ่ายขายมักเต็มไปด้วยการติดตามความเสี่ยงของดีล การให้คำแนะนำแก่ตัวแทนขาย และการวิเคราะห์แนวโน้มของลูกค้า ซอฟต์แวร์อัจฉริยะด้านการสนทนาที่เหมาะสมจะเปลี่ยนบทสนทนาประจำวันในการขายให้กลายเป็นข้อมูลเชิงกลยุทธ์ที่นำไปใช้ได้จริง ช่วยให้คุณสามารถปิดการขายได้มากขึ้นและปรับปรุงการให้คำแนะนำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นี่คือซอฟต์แวร์อัจฉริยะด้านการสนทนาที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น:

1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการวิเคราะห์การสนทนาด้วย AI)

การสนทนาบางเรื่องจุดประกายไอเดีย ขณะที่บางเรื่องปิดดีลได้สำเร็จ แต่ช่วงเวลาทองเหล่านั้นอาจหลุดลอยไปได้ง่าย ๆ เมื่อคุณจมอยู่กับสายเรียกเข้าและข้อความมากมาย

ClickUp, แอปสำหรับทุกเรื่องในการทำงาน, ช่วยให้คุณมองเห็นทุกสิ่งสำคัญอยู่ตรงหน้า เปลี่ยนทุกปฏิสัมพันธ์ประจำวันให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนผลลัพธ์อย่างแท้จริง

นี่คือวิธีที่มันสนับสนุนการเดินทางของลูกค้า ตั้งแต่จุดสัมผัสแรกจนถึงการลงนามในสัญญา

ClickUp CRM

ดูข้อมูลลูกค้าเป้าหมายและสถานะการขาย, สถานะดีล, และงานที่รอทำของคุณได้ในทันทีด้วย ClickUp CRM

ก่อนอื่น คุณต้องมีที่สำหรับจัดการกระบวนการทำงานและการติดต่อกับลูกค้าของคุณClickUp CRMจัดระเบียบทุกโอกาสทางธุรกิจเพื่อให้คุณสามารถติดตามการสนทนาที่สำคัญในการขายและบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ในที่เดียว

เมื่อลูกค้าเป้าหมายของคุณอยู่ในระบบแล้ว การติดตามความคืบหน้าของยอดขายเป็นสิ่งสำคัญ

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการขาย ClickUpช่วยติดตามการขาย, ทำนายรายได้, และติดตามประสิทธิภาพการขายด้วยข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการกับวงจรการขายที่ยาวนานหรือปิดการขายอย่างรวดเร็ว มันจะให้คุณมองเห็นทุกโอกาส

ClickUp AI ผู้ช่วยจดบันทึก

รับสรุปการถอดความและรายการดำเนินการได้ทันทีด้วย ClickUp AI Notetaker
รับสรุปการถอดความและรายการดำเนินการทันทีจากการโทรขายของคุณด้วย ClickUp AI Notetaker

ClickUp AI Notetakerบันทึกการประชุมขายของคุณโดยอัตโนมัติพร้อมป้ายกำกับผู้พูด จับประเด็นที่ต้องดำเนินการ และจัดระเบียบทุกอย่างเป็นสรุปที่สามารถค้นหาได้

ต้องการเรียกคืนข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่งที่กล่าวถึงในการนำเสนอให้กับลูกค้าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหม? หรือกำลังมองหาแนวโน้มของข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นในกระบวนการขายของคุณ?ใช้ AI ในการขายเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและวิเคราะห์การโทรสำหรับการโค้ชขาย สรุปข้อตกลงโดยอัตโนมัติ และข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ที่ช่วยขับเคลื่อนการตัดสินใจที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น

ClickUp Brain

แต่เพียงบันทึกการประชุมแบบดิบ ๆ นั้นไม่เพียงพอ—คุณต้องการข้อมูลเชิงลึกที่นำไปสู่การลงมือทำจริงClickUp Brainจะสกัดจุดสำคัญในการตัดสินใจ แนะนำการติดตามผล และแม้กระทั่งระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับดีลต่าง ๆ จากการประชุมของคุณ เปรียบเสมือนผู้ช่วยฝ่ายขายอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI คอยสนับสนุนให้คุณตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้นจากบทสนทนาของคุณ

บันทึกการสนทนาที่สามารถค้นหาได้ด้วย ClickUp AI Notetaker
สกัดข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ การตัดสินใจ และจุดข้อมูลสำคัญจากการประชุมของคุณด้วย ClickUp Brain

ต้องการอัปเดตทีมของคุณหรือไม่? AI สามารถโพสต์สรุปและรายการที่ต้องดำเนินการในช่องแชท ClickUpอัตโนมัติ ทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน

เขียนและส่งข้อความได้เร็วขึ้นด้วย AI ใน ClickUp Chat
เขียนและส่งข้อความได้เร็วขึ้นด้วย AI ใน ClickUp Chat

ตอนนี้ที่คุณทราบแล้วว่าต้องทำอะไรต่อไป ถึงเวลาที่จะลงมือทำแล้ว คุณสามารถสร้างงานใน ClickUpเพื่อมอบหมายการติดตามผล ข้อเสนอ หรือขั้นตอนถัดไป พร้อมกำหนดเส้นตายและเจ้าของงานที่ชัดเจน

คลิกอัพ ด็อกส์

รักษาเอกสารที่มีชีวิตสำหรับการส่งเสริมการขายด้วย ClickUp Docs
รักษาเอกสารที่มีชีวิตสำหรับการส่งเสริมการขายด้วย ClickUp Docs

นอกจากนี้ClickUp Docsยังรวบรวมกลยุทธ์ บันทึกข้อตกลง และข้อเสนอแนะจากลูกค้าไว้ในพื้นที่ทำงานร่วมกันเดียว คุณสามารถสร้างเอกสารแบบอัปเดตอัตโนมัติสำหรับคู่มือการขาย กลยุทธ์ความสำเร็จของลูกค้า และบันทึกการประชุมได้อย่างง่ายดาย—ทั้งหมดเชื่อมโยงกับงานและกระบวนการทำงาน

คุณยังสามารถแท็กผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กำหนดวันครบกำหนด และฝังตัวติดตามข้อตกลงภายในซอฟต์แวร์การจัดการการสื่อสารกับลูกค้าเพื่อให้การอนุมัติและการติดตามผลดำเนินไปอย่างราบรื่น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ปรับแต่งแดชบอร์ด: ใช้ClickUp Dashboardsเพื่อติดตามตัวชี้วัดสำคัญ เช่น ผลการขาย อัตราการเปลี่ยนแปลงของลีด และคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
  • ติดตามความสำเร็จ: กำหนด, ติดตาม, และบรรลุเป้าหมายการขายโดยการประสานงานของทีมให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรผ่านการใช้ClickUp Goals
  • อัตโนมัติกระบวนการ: มอบหมายงานโดยอัตโนมัติเมื่อดีลย้ายไปยังขั้นตอนถัดไป, ตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับการติดตามผล, หรือตั้งค่าการแจ้งเตือนด้วยClickUp Automations
  • รวมศูนย์กระบวนการขาย: จัดการการสร้างโอกาสทางการขายด้วย AI ติดตามการโต้ตอบกับลูกค้า และดูแลกระบวนการขายทั้งหมดภายในแพลตฟอร์มเดียว

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้อาจพบว่ามีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันเนื่องจากคุณสมบัติและตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ G2เรียก ClickUp ว่าเป็นตัวเปลี่ยนเกม:

ทีมกำลังประสบปัญหาในการติดตามบันทึก วันที่เสร็จสิ้น งาน กลยุทธ์การโฆษณา และการจัดหมวดหมู่สำหรับกระบวนการทั้งหมดของเรา การใช้ Google ปฏิทิน งาน เอกสาร Excel (ตารางหมุน) และ PowerPoint นั้นไม่มีประสิทธิภาพ Click-Up ช่วยให้เราติดตามการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่สำคัญ ปฏิทินโฆษณา บันทึกการประชุมและผลลัพธ์ ข้อมูลการตลาดและการโฆษณา รวมถึงเป้าหมายการขายได้!

ทีมกำลังประสบปัญหาในการติดตามบันทึก, วันที่เสร็จสิ้น, งาน, กลยุทธ์การโฆษณา, และการจัดหมวดหมู่สำหรับกระบวนการทั้งหมดของเรา การใช้ Google Calendar, งาน, Excel (Pivot Tables) และ Power Point นั้นไม่มีประสิทธิภาพ Click-Up ช่วยให้เราสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่สำคัญ, ปฏิทินโฆษณา, บันทึกการประชุมและผลลัพธ์, ข้อมูลการตลาดและการโฆษณา รวมถึงเป้าหมายการขายได้!

📮 ClickUp Insight:21% ของผู้ตอบแบบสอบถามต้องการใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อความเป็นเลิศในอาชีพ โดยการนำไปใช้กับการประชุม อีเมล และโครงการต่างๆ แม้ว่าแอปอีเมลและแพลตฟอร์มการจัดการโครงการส่วนใหญ่จะมี AI รวมเป็นฟีเจอร์อยู่แล้ว แต่อาจยังไม่ราบรื่นพอที่จะรวมเวิร์กโฟลว์ระหว่างเครื่องมือต่างๆ เข้าด้วยกันได้อย่างสมบูรณ์

แต่ClickUpได้ไขรหัสแล้ว! ด้วยฟีเจอร์การจัดการการประชุมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของเรา คุณสามารถสร้างหัวข้อการประชุมได้อย่างง่ายดาย จับบันทึกจากการประชุม มอบหมายงานจากบันทึกการประชุม ถอดเสียงการบันทึก และอื่นๆ อีกมากมาย ประหยัดเวลาการประชุมได้ถึง 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เหมือนกับลูกค้าของเราที่Stanley Security!

2. Gong (เหมาะสำหรับการวิเคราะห์การขายขั้นสูง)

ฆ้อง
ผ่านทางกง

Gong เปลี่ยนบทสนทนาของลูกค้าให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ โดยทำหน้าที่เป็นผู้เข้าร่วมประชุมเสมือนจริง บันทึกและถอดความการสนทนาทางโทรศัพท์ อีเมล และการประชุมทางวิดีโอโดยใช้เทคโนโลยีการรู้จำเสียงพูดอัตโนมัติ (ASR) และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP)

แต่มันไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น—Gong ยังวิเคราะห์การโต้ตอบเหล่านี้เพื่อค้นหาสัญญาณที่นำไปสู่การปิดการขายได้ ตั้งแต่การคัดค้าน การกล่าวถึงคู่แข่ง ไปจนถึงเจตนาของผู้ซื้อ การผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับระบบ CRM และแอปปฏิทินช่วยให้ทีมขายปรับแนวทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำนายรายได้ และปิดการขายได้มากขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ Gong

  • บันทึกการโทรขายและการประชุมเพื่อวิเคราะห์การโต้ตอบกับลูกค้าและปรับปรุงกลยุทธ์การขาย
  • คาดการณ์รายได้อย่างแม่นยำโดยใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อทำนายผลลัพธ์การขาย
  • ให้ความสำคัญกับดีลที่มีผลกระทบสูงด้วย คะแนนความน่าจะเป็นของดีล
  • ทำให้การติดต่อกับลูกค้าเป้าหมายเป็นไปโดยอัตโนมัติในระดับใหญ่ด้วยฟีเจอร์ Flows

ข้อจำกัดของกง

  • ฟังก์ชันการค้นหาอาจไม่น่าเชื่อถือเมื่อค้นหาคำค้นหาหรือบัญชีที่เฉพาะเจาะจง
  • การอัปโหลดไฟล์บันทึกเสียงไม่ใช่เรื่องง่าย และฟีเจอร์แปลงเสียงเป็นข้อความโดยอัตโนมัติของพวกเขามักจะไม่ค่อยแม่นยำ

การกำหนดราคาของก้อง

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของก้อง

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 6,000+)
  • Capterra: 4. 8/5 (500+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Gong อย่างไรบ้าง?

บทวิจารณ์ G2ไฮไลต์:

ฉันคิดว่าหนึ่งในคุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Gong คือการสรุปการโทรที่ส่งมาหลังจากประชุมกับลูกค้าเสร็จสิ้น

สิ่งใหม่ ๆ ที่ไม่ได้เป็นที่โปรดปรานของฉันคือปริมาณของอีเมล์แจ้งเตือนที่ส่งออกไปในวันที่มีการประชุมของฉัน ฉันได้เห็นการแจ้งเตือนถึง 4 ครั้งต่อลูกค้าแต่ละรายที่ถูกส่งออกไป […]

ฉันคิดว่าหนึ่งในคุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Gong คือการสรุปการโทรที่ส่งมาหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมกับลูกค้า

สิ่งใหม่ ๆ ที่ฉันไม่ค่อยชอบนักคือปริมาณของอีเมล์แจ้งเตือนที่ส่งออกไปในวันที่มีการประชุมของฉัน ฉันได้เห็นการแจ้งเตือนถึง 4 ครั้งต่อลูกค้าแต่ละรายที่ถูกส่งออกไป […]

🧠 เกร็ดความรู้: การโทรขายมีมาตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19โดยจอห์น เอช. แพตเตอร์สันจากบริษัท NCR เป็นผู้บุกเบิก เขาได้แนะนำกระบวนการขายที่มีโครงสร้าง การนำเสนอแบบสคริปต์ และการจัดเขตพื้นที่อย่างเป็นระบบ ซึ่งได้หล่อหลอมเทคนิคการขายสมัยใหม่

3. บทสรุปร่วม (เหมาะที่สุดสำหรับการโค้ชการขายและข้อมูลเชิงลึกในการปิดการขาย)

บทสรุปร่วม: ซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการสนทนา
ผ่านทางคอรัส

Chorus ช่วยให้ทีมขายบันทึกและถอดเสียงการโทรและการประชุมขายโดยอัตโนมัติ พร้อมเน้นช่วงเวลาสำคัญเพื่อปรับปรุงเนื้อหาการสนับสนุนการขายของคุณ

นอกเหนือจากการติดตามการสนทนาแล้ว Chorus ยังให้การวิเคราะห์เพื่อระบุแนวโน้ม โอกาสในการให้คำแนะนำ และความเสี่ยง ผู้จัดการสามารถแชร์ส่วนสนทนาสั้น ๆ ใช้การ์ดคะแนนสำหรับการประเมินประสิทธิภาพ และระบุแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดที่สามารถขยายได้ เครื่องมือการดำเนินการข้อตกลงจะติดตามวลีที่แสดงถึงความมุ่งมั่นและขั้นตอนถัดไป เพื่อให้แน่ใจว่าการติดตามผลเป็นไปอย่างถูกต้องเสมอ

คุณสมบัติเด่นของ Chorus

  • ปลดล็อกข้อมูลการโอนเงินเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจและการวิเคราะห์ เพื่อสร้างและกำหนดเส้นทางงาน
  • ค้นพบข้อมูลเชิงลึกทางการตลาดโดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าเพื่อเข้าใจแนวโน้มของข้อตกลงและข้อมูลเชิงลึกทางการแข่งขันได้ดีขึ้น
  • การคาดการณ์จัดการด้วยความมั่นใจโดยการจับและซิงค์ข้อมูลติดต่อและการสื่อสารไปยัง CRM ของคุณโดยอัตโนมัติ

ข้อจำกัดของคอรัส

  • ไม่มีตัวเลือกในการส่งข้อความจำนวนมากถึงทีม
  • ไม่มีการรองรับการกำหนดฟิลด์แบบกำหนดเองหรือการนำเข้าข้อมูลโดยอัตโนมัติ

การกำหนดราคาแบบชอร์รัส

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและบทวิจารณ์ของคอรัส

  • G2: 4. 5/5 (2900+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้กรอบแนวคิด 'TALK' โดยผสมผสานหัวข้อ (Topics) การตั้งคำถาม (Asking) ความผ่อนคลาย (Levity) และความเมตตา (Kindness) เข้าไปในการสนทนาของคุณ เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีขึ้น

เริ่มต้นด้วยหัวข้อที่ทุกคนสนใจร่วมกันเพื่อสร้างความเชื่อมโยง แสดงความสนใจอย่างจริงใจด้วยการถามคำถามที่คิดมาอย่างดี เพิ่มความผ่อนคลายหรืออารมณ์ขันเพื่อให้บรรยากาศเป็นกันเอง และแสดงความเห็นอกเห็นใจและความเคารพในการสื่อสาร

4. Avoma (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์การโทรด้วย AI)

Avoma
ผ่านทางAvoma

Avoma ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการวิเคราะห์การโทรโดยการฟัง, การถอดเสียง, และการเน้นย้ำช่วงเวลาที่สำคัญในบทสนทนา. ระบบสามารถผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือเช่น Aircall เพื่อจับข้อมูลเชิงลึกของบทสนทนาแบบเรียลไทม์—ใครกำลังพูด, กำลังหารือเกี่ยวกับอะไร, และรายการที่ต้องติดตามต่อไป.

เมื่อเวลาผ่านไป Avoma จะฉลาดขึ้นเรื่อย ๆ โดยปรับปรุงคำแนะนำให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อช่วยให้ทีมขายและการตลาดสามารถขยายการสื่อสารได้อย่างไร้รอยต่อซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานร่วมกันในทีมขายนี้จะช่วยให้ทีมสามารถมองเห็นแนวโน้มจากการโทรหลายครั้ง ทำให้การขายและการสนับสนุนมีกลยุทธ์มากยิ่งขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ Avoma

  • อัตโนมัติการบันทึกการประชุมด้วย AI Meeting Assistant, ซึ่งบันทึก, บันทึกเสียง, และสรุปการประชุม
  • ใช้การถอดเสียงแบบเรียลไทม์ในกว่า 40 ภาษาเพื่อติดตามการสนทนาแบบสด
  • ตรวจจับหัวข้อ เช่น 'ขั้นตอนต่อไป' หรือ 'จุดที่เจ็บปวด' เพื่อนำทางบทสนทนายาวๆ ได้ง่ายขึ้น
  • สร้างเพลย์ลิสต์ของช่วงเวลาสำคัญในการประชุมเพื่อวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

ข้อจำกัดของ Avoma

  • ซอฟต์แวร์บางครั้งทำงานช้าเมื่อพยายามเข้าร่วมการประชุม
  • ความถูกต้องของการถอดเสียงอาจเปลี่ยนแปลงได้หากคุณภาพเสียงไม่ดีพอ

ราคาของ Avoma

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Avoma

  • G2: 4. 6/5 (1300+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Avoma อย่างไรบ้าง?

การทบทวน G2กล่าวว่า:

เนื่องจาก Avoma เป็นแพลตฟอร์มใหม่ พวกเขาจึงมีการปรับปรุงอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อบกพร่องเล็กน้อยหรือจำเป็นต้องขอฟีเจอร์ใหม่เป็นครั้งคราว อย่างไรก็ตาม เราไม่เคยประสบปัญหาใหญ่ และทีมงานของพวกเขามีการตอบสนองต่อข้อเสนอแนะอย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอในการอัปเดตที่เราแนะนำ

เนื่องจาก Avoma เป็นแพลตฟอร์มใหม่ พวกเขาจึงมีการปรับปรุงอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือจำเป็นต้องขอฟีเจอร์ใหม่เป็นครั้งคราว อย่างไรก็ตาม เราไม่เคยพบปัญหาใหญ่ใดๆ และทีมงานของพวกเขามีการตอบสนองต่อข้อเสนอแนะอย่างดีเยี่ยม โดยมีการอัปเดตที่เราแนะนำอย่างต่อเนื่อง

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ก่อนตอบคำถามหรือข้อโต้แย้งของลูกค้าเป้าหมาย ให้หยุดคิดเป็นเวลาห้าวินาที การปฏิบัติตาม 'กฎ 5 วินาที' นี้แสดงให้เห็นถึงการพิจารณาอย่างรอบคอบและช่วยให้คำตอบของคุณมีความเหมาะสมและตรงประเด็น

5. จิมินนี่ (เหมาะที่สุดสำหรับการให้คะแนนการโทรอัตโนมัติ)

จิมินนี่ : ซอฟต์แวร์อัจฉริยะด้านการสนทนา
ผ่านทางจิมินนี่

ระบบให้คะแนนการโทรอัตโนมัติของ Jiminny (ACS) ช่วยลดความไม่แน่นอนในการประเมินการโทรลง แทนที่จะต้องตรวจสอบการสนทนาทุกครั้งด้วยตนเอง ระบบจะทำการให้คะแนนการโทรโดยอัตโนมัติตามเกณฑ์ความสำเร็จของทีมคุณ ซึ่งหมายความว่าความพยายามในการฝึกอบรมจะมุ่งเน้นไปที่จุดที่จำเป็นที่สุด ทำให้การฝึกอบรมมีประสิทธิภาพและสร้างผลกระทบมากขึ้น

นอกจากนี้ยังระบุช่องว่างด้านประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้จัดการสามารถมุ่งเน้นไปที่พื้นที่ที่ต้องการความสนใจ วิธีการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขาย ทำให้การโต้ตอบกับลูกค้าดีขึ้น และประหยัดเวลาในการตรวจสอบด้วยตนเองหลายชั่วโมง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของจิมินนี่

  • วิเคราะห์การโต้ตอบของลูกค้าด้วย Call Capture, ซึ่งวิเคราะห์ทั้งการโทรด้วยวิดีโอและเสียงเพื่อค้นหาข้อมูลที่มีคุณค่า
  • ใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ผ่าน Ask Jiminny เพื่อทำงานด้านการบริหารให้เป็นอัตโนมัติ รับข้อมูลเชิงลึกหลังการโทร และรับข้อเสนอแนะในการพัฒนา
  • เข้าถึงข้อมูลจุดสำคัญของการเจรจาด้วยแดชบอร์ดที่ชัดเจนและใช้งานได้จริง พร้อมภาพรวมของความเสี่ยง กิจกรรม และการแก้ไขเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการขาย

ข้อจำกัดของจิมินนี่

  • บางครั้งอาจไม่สอดคล้องกับระบบอื่น ๆ ทำให้เกิดการขัดข้อง
  • การต่อสู้กับความถูกต้องแม่นยำในทุกสำเนียงและภาษา

การกำหนดราคาของ Jiminny

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของจิมินนี่

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

🔍 คุณรู้หรือไม่? 83% ของทีมขายที่ใช้AI มีการเติบโตของรายได้ เมื่อเทียบกับ 66% ที่ไม่ได้ใช้ AI นอกจากนี้ 80% ของตัวแทนขายกล่าวว่า AI ช่วยให้พวกเขาเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าได้ ในขณะที่เพียง 54% เท่านั้นที่เห็นด้วยว่าพวกเขาสามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้ AI

6. Salesloft (เหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการขายแบบรวมศูนย์)

Salesloft: ซอฟต์แวร์อัจฉริยะในการสนทนา
ผ่านทางSalesloft

Salesloft ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมขาย ทำให้ตัวแทนขายใช้เวลาในการทำงานด้านเอกสารน้อยลง และมีเวลาในการปิดการขายมากขึ้น ระบบผสานข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI เข้าไว้ในกระบวนการทำงานเดียว อัปเดตข้อมูลใน CRM อัตโนมัติ จัดการกิจกรรมการค้นหาลูกค้าใหม่ และลดข้อผิดพลาดของมนุษย์

ผลลัพธ์?การปรับปรุงกระบวนการขายที่รวดเร็วขึ้น

แพลตฟอร์มอัจฉริยะด้านการสนทนานี้ช่วยให้ทีมขายเพิ่มการมีส่วนร่วม จัดระเบียบงานประจำวัน และสร้างเวิร์กโฟลว์อัจฉริยะได้อย่างง่ายดาย ด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น คำแนะนำขั้นตอนถัดไป การติดตามโอกาส และการโค้ช ตัวแทนขายจะรู้เสมอว่าควรดำเนินการอย่างไรต่อไป

คุณสมบัติเด่นของ Salesloft

  • จัดการการสื่อสารหลายช่องทางผ่านอีเมล, โทรศัพท์, และสื่อสังคมออนไลน์จากแพลตฟอร์มเดียว
  • วิเคราะห์ประสิทธิภาพโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์และรายงานที่ติดตามตัวชี้วัดสำคัญ เช่น การมีส่วนร่วมทางอีเมลและประสิทธิภาพการทำงานของทีม
  • สร้างแผนการเข้าถึงที่มีโครงสร้างด้วย การจัดตารางเวลาของ Cadence ในหลากหลายช่องทาง
  • เพิ่มประสิทธิภาพการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยการให้คำแนะนำแบบเรียลไทม์และการแจ้งเตือนระหว่างการโทรและการประชุม

ข้อจำกัดของ Salesloft

  • การส่งข้อความไม่ได้ราบรื่นและต้องใช้ความพยายามด้วยตนเองเมื่อติดต่อกับลูกค้าเป้าหมาย
  • ข้อความเสียงที่ตัดออกมีความล่าช้า ซึ่งบางครั้งอาจทำให้ส่วนหนึ่งของข้อความธุรกิจสูญหาย

ราคาของ Salesloft

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Salesloft

  • G2: 4. 5/5 (4100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (200+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Salesloft อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากCapterraแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย:

สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Salesloft คือมันใช้งานง่ายมาก และช่วยให้ฉันสามารถกำหนดเป้าหมายและติดตามลูกค้าได้มากขึ้นด้วยการส่งอีเมลอัตโนมัติที่มีลักษณะเฉพาะตัว สิ่งที่ฉันไม่ชอบคือระบบโทรอัตโนมัติ ฉันคิดว่ามันค่อนข้างพื้นฐาน แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของฉัน

สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Salesloft คือมันใช้งานง่ายมาก และช่วยให้ฉันสามารถกำหนดเป้าหมายและติดตามลูกค้าได้มากขึ้นด้วยการส่งอีเมลอัตโนมัติที่มีลักษณะเฉพาะตัว สิ่งที่ฉันไม่ชอบคือระบบโทรอัตโนมัติ ฉันคิดว่ามันค่อนข้างพื้นฐาน แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของฉัน

7. Otter.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงแบบเรียลไทม์)

Otter.ai
ผ่านทางOtter.ai

Otter.ai ทำให้การถอดเสียงเป็นเรื่องง่าย เปลี่ยนคำพูดให้เป็นข้อความแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับ Zoom เพื่อบันทึกถอดความโดยอัตโนมัติสำหรับการอ้างอิงที่สะดวก

ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้การสนทนาสามารถค้นหา แบ่งปัน และจัดระเบียบได้อย่างดี แม้ว่าเสียงรบกวนหรือสำเนียงที่หนักอาจทำให้ความแม่นยำลดลง แต่เทคโนโลยี AI ของมันจะปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทำให้เป็นหนึ่งในเครื่องมือวิเคราะห์การสนทนาที่น่าเชื่อถือที่สุดที่มีอยู่ในปัจจุบัน

คุณสมบัติเด่นของ Otter.ai

  • ปรับแต่งคำศัพท์โดยการเพิ่มชื่อ, อักษรย่อ, และการสะกดที่ไม่เหมือนใครเพื่อปรับปรุงความถูกต้องของการถอดเสียง
  • สร้างสรุปการประชุมและโครงร่าง โดยให้ภาพรวมที่กระชับของประเด็นสำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการ
  • แก้ไขและใส่คำอธิบายประกอบในถอดความแบบเรียลไทม์ ช่วยให้สามารถให้ข้อเสนอแนะและชี้แจงได้ทันที
  • ระบุผู้พูดโดยอัตโนมัติ พร้อมระบุอย่างชัดเจนว่าใครพูดอะไรในระหว่างการประชุม

ข้อจำกัดของ Otter.ai

  • มันมีปัญหาในการรับเสียงที่มีสำเนียงหนัก เสียงรบกวนในพื้นหลัง หรือรูปแบบการพูดที่ไม่สม่ำเสมอ
  • การสนับสนุนหลายภาษาแบบจำกัด

Otter.ai ราคา

  • ฟรี
  • ข้อดี: $16.99/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

การจัดอันดับและรีวิวของนาก

  • G2: 4. 2/5 (290+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: หลังจากตั้งคำถามสำคัญหรือนำเสนอข้อเสนอแล้ว ให้หยุดชั่วคราวอย่างมีจุดประสงค์ ความเงียบนี้จะกระตุ้นให้ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าแบ่งปันข้อมูลเพิ่มเติมหรือตัดสินใจ ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจความคิดและความชอบของพวกเขาได้ลึกซึ้งและนำไปปฏิบัติได้มากขึ้น

8. ExecVision (เหมาะที่สุดสำหรับการโค้ชด้านประสิทธิภาพ)

ExecVision : ซอฟต์แวร์อัจฉริยะในการสนทนา
ผ่านทางExecVision

ExecVision ช่วยให้ทีมขายของคุณพัฒนาทักษะด้วยข้อเสนอแนะที่ตรงจุด วิเคราะห์การสนทนา และระบุจุดที่ควรปรับปรุง ผู้จัดการฝ่ายขายยังสามารถใช้การ์ดคะแนนที่ปรับแต่งได้เพื่อติดตามความก้าวหน้าและเน้นช่วงเวลาสำคัญในการสนทนา

ด้วยแดชบอร์ดแสดงผลการปฏิบัติงานอย่างละเอียด ExecVision มอบภาพรวมที่ชัดเจนเกี่ยวกับประสิทธิผลของการโค้ช ทีมสามารถเห็นจุดที่ทำได้ดีและจุดที่ต้องปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าความพยายามในการฝึกอบรมยังคงสร้างผลกระทบอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเด่นของ ExecVision

  • ใช้การแจ้งเตือนอัจฉริยะสำหรับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์หรือแนวโน้มเกี่ยวกับกิจกรรมการสนทนา คำสำคัญ วลี หรือการดำเนินการของบัญชีและโอกาส
  • วิเคราะห์ผลกระทบด้วยแดชบอร์ดประสิทธิภาพที่วัดผลกระทบของการโค้ชการขาย
  • สร้างคลังบทสนทนา เพื่อบันทึกบทสนทนาสำหรับการฝึกอบรม การปฐมนิเทศ การพัฒนาทักษะ และการให้ข้อมูลสำหรับทิศทางผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดของ ExecVision

  • ฟีเจอร์ตัวกรองการโทรไม่ใช้งานง่าย
  • เครื่องมือค้นหาซับซ้อนเกินไป ทำให้ผู้ใช้รู้สึกหงุดหงิด

ราคาของ ExecVision

  • ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิวของ ExecVision

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ExecVision อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ Capterraแบ่งปัน:

ฉันพบว่ามีประโยชน์มากเมื่อฉันเริ่มเรียนรู้จากผู้อื่นครั้งแรก ได้ฟังว่าพวกเขาวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ของเราอย่างไร รับมือกับข้อโต้แย้งอย่างไร และวางแผนขั้นตอนต่อไปอย่างไร ฉันจะบอกว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็น "จุดเริ่มต้นที่ดี" มันมีประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ แต่ยังมีบริษัทอื่น ๆ อีกมากมายที่มีความแข็งแกร่งมากกว่าในด้านงานถอดความ การวิเคราะห์ และฟังก์ชันการทำงาน

ฉันพบว่ามีประโยชน์มากเมื่อฉันเริ่มเรียนรู้จากผู้อื่น ได้ฟังว่าพวกเขาวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ของเราอย่างไร รับมือกับข้อโต้แย้งอย่างไร และวางแผนขั้นตอนต่อไปอย่างไร ฉันจะบอกว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็น "จุดเริ่มต้นที่ดี" มันมีประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ แต่ยังมีบริษัทอื่นๆ อีกมากมายที่มีความแข็งแกร่งมากกว่าในด้านงานถอดความ การวิเคราะห์ และฟังก์ชันการทำงาน

9. Fireflies. ai (เหมาะที่สุดสำหรับบันทึกการประชุมที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์)

Fireflies.ai: ซอฟต์แวร์อัจฉริยะด้านการสนทนา
ผ่านทางFireflies.ai

Fireflies.ai คือผู้ช่วยบันทึกความทรงจำการประชุมของคุณโดยอัตโนมัติ มันจับภาพ บันทึก และจัดระเบียบการสนทนา เพื่อให้คุณไม่พลาดประเด็นสำคัญ ด้วยการผสานการทำงานอย่างราบรื่นกับ Zoom, Google Meet และ Microsoft Teams ข้อมูลเชิงลึกจากการประชุมทุกครั้งจะถูกจัดเก็บและค้นหาได้อย่างง่ายดาย

นอกเหนือจากการจดบันทึกแล้ว Fireflies ยังเน้นรายการที่ต้องดำเนินการและติดตามหัวข้อสำคัญต่างๆ ในการประชุมหลายครั้ง ไม่ว่าคุณจะกำลังทำงานร่วมกับทีมหรือเพียงแค่ต้องการผู้ช่วยส่วนตัวสำหรับการติดตามผล เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้จะช่วยให้การประชุมมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยไม่ต้องทำงานด้วยตนเอง

หิ่งห้อย. คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ai

  • ถอดเสียงการประชุมในกว่า 69 ภาษาพร้อมการตรวจจับภาษาอัตโนมัติ
  • ค้นหาบันทึกการสนทนาได้อย่างรวดเร็วด้วยฟังก์ชันการค้นหาที่ทรงพลัง รวมถึงการระบุเวลาและไฮไลต์ผู้พูด
  • ร่วมมือกันโดยการแชร์บันทึกการประชุมและสร้างเสียงสั้นเพื่อเน้นช่วงเวลาที่สำคัญ

หิ่งห้อย ข้อจำกัดของ ai

  • ไม่มีตัวเลือกในการปรับแต่งพื้นหลัง Zoom
  • สรุปการประชุมประจำวันไม่มีให้บริการ

หิ่งห้อย. การกำหนดราคา ai

  • ฟรี
  • ข้อดี: $10/เดือน ต่อผู้ใช้

หิ่งห้อย. การให้คะแนนและรีวิวของ ai

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

🔍 คุณทราบหรือไม่? มากกว่าครึ่งหนึ่งของเทคโนโลยีบริการลูกค้ารุ่นใหม่กำลังอยู่ใน'หุบเหวแห่งความผิดหวัง' ซึ่งเป็นช่วงที่การนำไปใช้จริงยังล่าช้า เนื่องจากธุรกิจประสบปัญหาในการปรับใช้เทคโนโลยีเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้จะมีศักยภาพในการสร้างผลกระทบอย่างมากก็ตาม สิ่งนี้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง และการกำหนดกรณีการใช้งานที่ชัดเจน เพื่อลดช่องว่างระหว่างกระแสความคาดหวังกับการนำไปใช้จริงในโลกธุรกิจ

10. Salesforce Sales Cloud (เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึก CRM แบบบูรณาการ)

Salesforce Sales Cloud: ซอฟต์แวร์อัจฉริยะในการสนทนา
ผ่านทางSalesforce

Salesforce Sales Cloud ทำให้การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยการบันทึกทุกการโต้ตอบไว้ในที่เดียว การวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายและการคาดการณ์ยอดขาย ช่วยให้ทีมตัดสินใจด้านการขายได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับเครื่องมืออื่นๆ ของ Salesforce ยังช่วยให้ทุกอย่างทำงานร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อ

ด้วยการใช้ Sales Cloud ตัวแทนขายสามารถติดตามดีล วิเคราะห์โอกาส และรับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงาน คำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยขจัดความไม่แน่นอนในการขาย ช่วยให้ผู้นำทีมขายและทีมงานมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมที่มีผลกระทบสูง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesforce Sales Cloud

  • ปรับปรุงการติดตามข้อตกลงให้มีประสิทธิภาพด้วยการจัดการโอกาส เพื่อหลีกเลี่ยงการพลาดโอกาสทางธุรกิจ
  • เข้าถึงข้อมูลสำคัญได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยการเข้าถึงผ่านมือถือ
  • เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขายของคุณด้วยการจัดการข้อมูลติดต่อและลูกค้าเป้าหมาย เพื่อติดตามและจัดระเบียบข้อมูลลูกค้า

ข้อจำกัดของ Salesforce Sales Cloud

  • ส่วนติดต่อผู้ใช้อาจใช้งานยาก
  • มันรองรับเครื่องมือแบบ low-code แต่บางครั้งอาจไม่สามารถตอบสนองความต้องการทางธุรกิจทั้งหมดได้อย่างสมบูรณ์หากไม่มีการเขียนโค้ดขั้นสูงเพิ่มเติม

ราคา Salesforce Sales Cloud

  • ห้องสวีทเริ่มต้น: $25/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • โปรสูท: $100/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • องค์กร: 165 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • ไม่จำกัด: $330/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • การขาย Einstein 1: $500/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)

คะแนนและความคิดเห็นของ Salesforce Sales Cloud

  • G2: 4. 2/5 (23,200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (18,700+ รีวิว)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Salesforce Sales Cloud อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:

ฉันไม่เคยมีปัญหากับ SF Sales Cloud เลย มันทำงานได้ดีมากและฉันไม่เคยประสบปัญหาการล่าช้าหรืออะไรอื่น ๆ...บางครั้งเมื่อเราติดตั้งเครื่องมือใหม่ มันยากมากที่จะทำให้มันซิงค์กับ SF แต่ในที่สุดมันก็ทำงานได้โดยไม่มีปัญหาใด ๆ

ฉันไม่เคยมีปัญหากับ SF Sales Cloud เลย มันทำงานได้ดีมากและฉันไม่เคยประสบปัญหาการล่าช้าหรืออะไรอื่น ๆ...บางครั้งเมื่อเราติดตั้งเครื่องมือใหม่ มันยากมากที่จะทำให้มันซิงค์กับ SF แต่ในที่สุดมันก็ทำงานได้โดยไม่มีปัญหาใด ๆ

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้หลักการ 'สอน ไม่ใช่ขาย' โดยวางตัวเองเป็นที่ปรึกษา ให้ความรู้แก่ลูกค้าเกี่ยวกับแนวโน้มของอุตสาหกรรมหรือความท้าทายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและเปลี่ยนจุดสนใจจากการขายไปสู่การมอบคุณค่า

ตัดสินใจอย่างชาญฉลาด—เลือก ClickUp

แพลตฟอร์มการวิเคราะห์การสนทนาบางแห่งเน้นการถอดเสียงการโทร บางแห่งวิเคราะห์ความรู้สึก และหลายแห่งมีฟีเจอร์การโค้ชสำหรับทีมขาย

การเลือกที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับทีมของคุณ—การจับข้อมูลเชิงลึก, การปรับปรุงการโต้ตอบกับลูกค้า, หรือการทำให้การติดตามผลเป็นไปอย่างราบรื่น การคัดกรองตัวเลือกอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย แต่เครื่องมือที่ดีที่สุดจะรวมความสามารถหลายอย่างเข้าด้วยกันเพื่อมอบคุณค่าที่แท้จริง

แต่ทำไมต้องหยุดแค่การรวบรวมข้อมูลเชิงลึก ในเมื่อคุณสามารถใช้มันเพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่แท้จริงได้?

ClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร ติดตามการสนทนา และทำให้ทีมทำงานไปในทิศทางเดียวกัน

ด้วย ClickUp AI Notetaker ทีมงานสามารถสรุปการประชุมและจับประเด็นสำคัญได้โดยอัตโนมัติ ClickUp Docs ช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น ในขณะที่เครื่องมือจัดการงานเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกให้กลายเป็นผลลัพธ์จริง—ทั้งหมดนี้ในแพลตฟอร์มเดียว

ลงทะเบียนใช้ ClickUpฟรีวันนี้! ✅