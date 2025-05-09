10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Fellow.app ในปี 2025

คุณเพิ่งประชุมที่มีประสิทธิผลอีกครั้ง แต่สองสัปดาห์ต่อมา ส่วนใหญ่ของสิ่งที่ต้องทำกลับถูกทิ้งไว้ในบันทึกที่ถูกลืม
หากสิ่งนี้ฟังดูคุ้นเคย คุณอาจต้องการหาวิธีจัดการประชุมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ขณะที่ Fellow. app ให้บริการพื้นฐานที่ดีสำหรับการบันทึกการประชุมและการจัดการ ทีมต่าง ๆ มีความต้องการที่ไม่เหมือนกันตามกระบวนการทำงาน, รูปแบบการร่วมมือ, และความต้องการในการผสานระบบ
บางทีมให้ความสำคัญกับการถอดเสียงและการวิเคราะห์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ ในขณะที่บางทีมต้องการการผสานรวมการจัดการโครงการที่แข็งแกร่งหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับการโต้ตอบกับลูกค้า
มาสำรวจทางเลือกแอปที่คล้ายกับ fellow. ที่ตอบโจทย์ความต้องการของทีมคุณมากขึ้นกันเถอะ
📌 แอปทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Best Fellow. ในพริบตา
|เครื่องมือ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|การกำหนดราคา
|คลิกอัพ
|บันทึกการประชุมที่ขับเคลื่อนด้วย AI, การจัดการงาน, การผสานเอกสาร, โครงการ, แชท และการโทรอย่างไร้รอยต่อ
|ทุกขนาดของทีม
|มีแผนฟรี / ทดลองใช้ฟรี 30 วัน; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|เข้าใจ
|การถอดความการประชุมและไฮไลท์โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์
|ทีมที่ต้องการการวิเคราะห์ด้วย AI
|มีแผนฟรี/แบบชำระเงินให้เลือก; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|แนวคิด
|เอกสารการประชุมที่ปรับแต่งได้, บันทึกที่เชื่อมโยง, แม่แบบ
|ทีมที่ต้องการกระบวนการทำงานที่ยืดหยุ่น
|มีแผนฟรี/เสียค่าใช้จ่าย; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|บทส่งท้าย
|เอกสารแบบไดนามิกพร้อมการโหวตและการติดตามความคืบหน้า
|การตัดสินใจร่วมกัน
|มีแผนฟรี/เสียค่าใช้จ่ายให้เลือก; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|หิ่งห้อย. ai
|การถอดเสียงอัตโนมัติ, บทถอดเสียงที่สามารถค้นหาได้
|ทีมที่มุ่งเน้นการถอดความอย่างถูกต้อง
|มีแผนฟรี/เสียค่าใช้จ่าย; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|Otter AI
|แบบเรียลไทม์, แยกแยะผู้พูด, บันทึกการสนทนาที่สามารถค้นหาได้
|การถอดเสียงและบันทึกแบบเรียลไทม์
|มีแผนฟรี/เสียค่าใช้จ่าย; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|หมายเหตุ
|หลายภาษา, ความแม่นยำสูง, การประมวลผลแบบกลุ่ม
|ทีมทั่วโลกที่ต้องการการถอดความที่ถูกต้อง
|มีแผนฟรี/เสียค่าใช้จ่ายให้เลือก; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|SpinachAI
|ตั๋วที่สามารถดำเนินการได้, การผสานรวมกับ Slack, Jira
|การประชุมแบบอไจล์, การทำงานร่วมกันของทีม
|มีแผนฟรี/เสียค่าใช้จ่าย; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|ช่วง
|การอัปเดตแบบไม่พร้อมกัน, อารมณ์/แนวโน้มของทีม
|ทีมระยะไกล, การเช็คอิน
|มีแผนฟรี/แบบชำระเงินให้เลือก; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|Avoma
|การวิเคราะห์ยอดขาย, ข้อมูลเชิงลึกของดีล, การผสานระบบแพลตฟอร์ม
|ทีมขาย
|มีแผนฟรี/เสียค่าใช้จ่ายให้เลือก; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
ทำไมคุณควรเลือกใช้ทางเลือกอื่นของ Fellow. app?
เครื่องมือสำหรับการบันทึกการประชุมควรแก้ปัญหาไม่ใช่สร้างปัญหาใหม่ แม้ว่า Fellow. app จะมีคุณสมบัติซอฟต์แวร์การจัดการประชุม แต่ทีมมักมองหาทางเลือกอื่นด้วยเหตุผลหลายประการ:
- จำกัดการจัดการงาน: Fellow. app มีรายการงานพื้นฐาน แต่ทางเลือกอื่นมักจะมีการบูรณาการโครงการที่ลึกซึ้งกว่า การติดตามการพึ่งพา และระบบอัตโนมัติของขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนมากขึ้น ส่งผลให้มีการประชุมน้อยลง
- ความสามารถพื้นฐานของ AI: Fellow. app มีฟีเจอร์ AI บางอย่าง แต่โดยทั่วไปแล้วคู่แข่งจะมีความแม่นยำในการถอดความสูงกว่า การตรวจจับรายการที่ต้องดำเนินการโดยอัตโนมัติ และสรุปข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI ที่ดีกว่า
- โครงสร้างราคาที่ตายตัว: ราคาของ Fellow. app อาจมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเมื่อทีมขยายตัว ในขณะที่ทางเลือกอื่นมักมีโมเดลที่ยืดหยุ่นมากกว่า ซึ่งสามารถปรับขนาดได้อย่างเหมาะสมโดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการเติบโต
- การปรับแต่งไม่เพียงพอ: เทมเพลตและขั้นตอนการทำงานของ Fellow. app รู้สึกแข็งตัวสำหรับหลายทีม ในขณะที่ทางเลือกอื่น ๆ มีโครงสร้างที่ยืดหยุ่นมากขึ้นซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการประชุมที่เป็นเอกลักษณ์
- การร่วมมือทางไกลที่จำกัด: Fellow. app รองรับการทำงานทางไกล แต่ทางเลือกอื่น ๆ มักมีความสามารถในการทำงานแบบไม่พร้อมกันที่ดีกว่า การสร้างวาระการประชุมร่วมกัน และการติดตามความรับผิดชอบ
- การเชื่อมต่อที่จำกัด: Fellow. app เชื่อมต่อกับเครื่องมือทั่วไป แต่ทางเลือกอื่นมักจะให้การเชื่อมต่อที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับระบบนิเวศเช่น Microsoft Teams หรือ Google Workspace ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันข้ามแพลตฟอร์ม
- การวิเคราะห์พื้นฐาน: Fellow. app ให้ข้อมูลเชิงลึกที่จำกัด ในขณะที่ทางเลือกอื่นมักจะให้ตัวชี้วัดที่ครอบคลุมมากกว่าเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการประชุม รูปแบบการมีส่วนร่วม และการติดตามผล
👀 คุณรู้หรือไม่? จากการศึกษาของไมโครซอฟท์ พบว่าผู้คนรายงานว่า'การประชุมที่ไม่มีประสิทธิภาพ'เป็นสิ่งที่รบกวนการทำงานมากที่สุด ตามมาด้วยการมีประชุมมากเกินไปในอันดับที่สาม
10 แอปทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Fellow.
สถานที่ทำงานสมัยใหม่ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเมื่อพูดถึงการประชุม ผู้บริหารใช้เวลาเกือบ 57% ของเวลาในการประชุมอีเมล และการแชท เวลาในการประชุมที่มากนี้ทำให้การจัดการประชุมมีความสำคัญมากกว่าที่เคย
มาสำรวจทางเลือกยอดนิยมของแอป Fellow. และคุณสมบัติหลักที่สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของทีมคุณมากขึ้น:
1. ClickUp (เครื่องมือจัดการการประชุม งาน และการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุดด้วย AI)
ช่องว่างระหว่างการประชุมที่มีประสิทธิภาพกับงานที่เสร็จสมบูรณ์มักเกิดจากสิ่งเดียว: เครื่องมือที่ไม่เชื่อมต่อกัน การติดตามผลกลายเป็นความท้าทายเมื่อบันทึกการประชุมโครงการของคุณอยู่ในที่หนึ่ง งานอยู่ในที่หนึ่ง และโครงการอยู่ในที่ที่สาม
ต่างจากเครื่องมือประชุมแบบดั้งเดิมClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน, สร้างการเชื่อมต่อที่ราบรื่นระหว่างการประชุมและการปฏิบัติงานจริง
📮ClickUp Insight: ทีมที่มีประสิทธิภาพต่ำมีแนวโน้มที่จะใช้เครื่องมือมากกว่า 15 ชิ้นถึง 4 เท่าในขณะที่ทีมที่มีประสิทธิภาพสูงยังคงรักษาประสิทธิภาพโดยจำกัดเครื่องมือไว้ไม่เกิน 9 แพลตฟอร์ม
แต่การใช้แพลตฟอร์มเดียวล่ะ? ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUpรวบรวมงาน โครงการ เอกสาร วิกิ การแชท และการโทรของคุณไว้ในที่เดียว พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
พร้อมทำงานอย่างชาญฉลาดขึ้นหรือไม่? ClickUp ทำงานได้กับทุกทีม ทำให้งานของคุณมองเห็นได้ และให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ ขณะที่ AI จัดการกับสิ่งอื่น ๆ ให้คุณ
ด้วยClickUp Meetings ทีมสามารถบันทึกการสนทนา แบ่งปันบันทึก จัดการวาระการประชุม และมอบหมายงานที่ต้องดำเนินการได้จากอินเทอร์เฟซเดียว
นอกจากนี้ ผู้ช่วย AI ภายในแพลตฟอร์มClickUp Brainยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยClickUp AI Notetaker เครื่องมือนี้จะถอดเสียงการประชุมของคุณ สร้างสรุปที่ครอบคลุม ระบุประเด็นสำคัญในการสนทนา และช่วยเปลี่ยนบทสนทนาให้เป็นรายการงาน
ด้วย AI Notetaker ทีมสามารถบันทึกเนื้อหาการประชุมได้โดยไม่ต้องจดบันทึกด้วยตนเอง ทำให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการอภิปรายได้อย่างเต็มที่ ฟีเจอร์นี้ทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอที่ได้รับความนิยม ช่วยให้บันทึกการประชุมและรักษาข้อมูลสำคัญไว้ได้
หลังการประชุม AI Notetaker จะวิเคราะห์เนื้อหาการสนทนาเพื่อเน้นย้ำการตัดสินใจที่สำคัญและประเด็นที่ต้องดำเนินการ ส่งผลให้ทีมสามารถบันทึกการตัดสินใจ รักษาความรับผิดชอบ และติดตามความคืบหน้าได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังช่วยให้มั่นใจว่ารายละเอียดสำคัญจะไม่ถูกมองข้าม ส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น
ทีมสามารถบันทึกความคิดเห็นของลูกค้า สร้างงาน ติดตามประเด็นการสนทนา และรักษาประวัติการโต้ตอบโดยละเอียดภายในงานในClickUp Tasks ได้เช่นกัน สิ่งนี้สร้างฐานความรู้ที่สามารถค้นหาได้เกี่ยวกับความชอบของลูกค้าและการพัฒนาของโครงการ
แม่แบบบันทึกการประชุม ClickUpมอบแนวทางที่มีโครงสร้างสำหรับการบันทึกและจัดระเบียบการประชุม แม่แบบนี้สามารถปรับแต่งได้เพื่อช่วยให้การจัดระเบียบผู้เข้าร่วมประชุม วาระการประชุม และรายการที่ต้องดำเนินการเป็นเรื่องง่าย พร้อมทั้งติดตามและเน้นประเด็นสำคัญสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมอบหมายงานให้กับเพื่อนร่วมทีมได้อย่างราบรื่น
เทมเพลตนี้ช่วยให้ทีมจัดการการประชุมได้ดีขึ้นโดยการติดตามรายการที่ต้องดำเนินการและมอบหมายความรับผิดชอบโดยตรง คุณสามารถเชื่อมโยงเอกสารและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องเพื่อการอ้างอิงที่ง่าย และติดตามผลลัพธ์ของการประชุมและงานที่ต้องติดตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับทีมที่ต้องการโครงสร้างเพิ่มเติม ClickUp มีเทมเพลตเฉพาะทาง เช่นเทมเพลตบันทึกการประชุม ClickUpสำหรับการบันทึกข้อมูลอย่างละเอียดและเทมเพลตการประชุมทีม ClickUpสำหรับการประชุมทีมประจำ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ติดตามรายการดำเนินการของการประชุมได้โดยตรงภายในกรอบเวลาของโครงการ
- สร้างภาพแนวคิด, สร้างแผนผัง, และคิดค้นวิธีแก้ปัญหาแบบเรียลไทม์ด้วยClickUp Whiteboards
- ปรับแต่งกระบวนการทำงานของการประชุมด้วยระบบอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ด
- จดบันทึก แก้ไข และเปลี่ยนรายการให้เป็นงานด้วยClickUp Notepad
- แปลงบันทึกเป็นเอกสาร และเชื่อมต่อกับเวิร์กโฟลว์และงานของคุณโดยตรงด้วยClickUp Docs
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ใหม่รายงานว่ามีช่วงการเรียนรู้เนื่องจากคุณสมบัติที่หลากหลาย
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไร
ฉันมีการประชุมทุกสองสัปดาห์กับผู้บังคับบัญชาของฉัน และเราใช้ ClickUp สำหรับกำหนดการของเรา ฉันรู้สึกควบคุมงานได้ดีขึ้นเพราะทุกคำขอเกี่ยวกับกิจกรรมและการนำเสนอของฉันอยู่ที่นี่ รวมถึงตัวบ่งชี้สถานะที่อัปเดตอยู่เสมอที่เธอสามารถตรวจสอบได้
ฉันมีการประชุมทุกสองสัปดาห์กับผู้บังคับบัญชาของฉัน และเราใช้ ClickUp สำหรับกำหนดการของเรา ฉันรู้สึกควบคุมงานได้ดีขึ้นเพราะทุกคำขอเกี่ยวกับกิจกรรมและการนำเสนอของฉันอยู่ที่นี่ รวมถึงตัวบ่งชี้สถานะที่อัปเดตอยู่เสมอที่เธอสามารถตรวจสอบได้
2. Fathom (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์การประชุมและการมีส่วนร่วมด้วย AI)
ในการประชุมส่วนใหญ่ มักจะมีคนหนึ่งที่ต้องคอยรักษาสมดุลระหว่างการมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นกับการจดบันทึก การแบ่งสมาธิเช่นนี้มักนำไปสู่การพลาดรายละเอียดสำคัญหรือจำกัดการมีส่วนร่วมในการอภิปราย
Fathomช่วยลดภาระนี้ด้วยการเป็นผู้เข้าร่วมประชุมอัจฉริยะที่บันทึกและจัดระเบียบทุกอย่างโดยอัตโนมัติ ความเข้าใจของ AI นั้นเหนือกว่าเครื่องมือถอดความพื้นฐาน โดยมุ่งเน้นที่บริบทและความละเอียดอ่อนในขณะที่คุณมุ่งเน้นไปที่การสนทนา
คุณสมบัติเด่นของ Fathom
- สร้างบันทึกการประชุมจากส่วนใดก็ได้ของการสนทนาด้วยฟีเจอร์ไม้กายสิทธิ์
- สร้างไฮไลท์สำคัญของการประชุมได้ทันที
- ค้นหาผ่านบันทึกการประชุมโดยใช้ภาษาธรรมชาติ
- แชร์บันทึกและข้อความสั้น ๆ จากการประชุมพร้อมเวลาที่บันทึกไว้ได้เพียงคลิกเดียว
เข้าใจข้อจำกัด
- ตัวเลือกการผสานรวมที่จำกัดเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
ราคาแบบคำนวณตามการใช้งาน
- พื้นฐาน: ฟรี
- พรีเมียม: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีมเอดิชั่น: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- Team Edition Pro: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวจาก Fathom
- G2: 5/5 (รีวิวมากกว่า 4,500 รายการ)
- Capterra: 5/5 (รีวิวมากกว่า 500 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Fathom ว่าอย่างไร
Fathom เป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดในหน้าที่การงานประจำวันของฉัน ซึ่งฉันไม่เคยรู้มาก่อนว่าฉันต้องการมัน ติดตั้งโดยนายจ้างของฉันเมื่อประมาณหนึ่งเดือนที่ผ่านมา ฉันได้ใช้มันทุกวันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ผลิตภัณฑ์นี้ช่วยประหยัดเวลาให้ฉันเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งช่วยให้ฉันมีบันทึกที่ดีขึ้น และมอบความสามารถให้ฉันสามารถแบ่งปันบันทึกเหล่านี้กับลูกค้าของฉันได้
Fathom เป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดในหน้าที่การงานประจำวันของฉัน ซึ่งฉันไม่เคยรู้มาก่อนว่าต้องการมัน ติดตั้งโดยนายจ้างของฉันเมื่อประมาณหนึ่งเดือนที่แล้ว ฉันใช้มันทุกวันตั้งแต่นั้นมา ผลิตภัณฑ์นี้ช่วยประหยัดเวลาของฉันไปอย่างมหาศาล พร้อมทั้งช่วยให้ฉันมีบันทึกที่ดีขึ้น และมอบความสามารถในการแบ่งปันบันทึกเหล่านี้กับลูกค้าของฉันได้
3. Notion (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดทำเอกสารการประชุมที่ปรับแต่งได้)
รายงานการประชุมมักเป็นเอกสารที่แยกออกจากกัน ไม่เชื่อมโยงกับโครงการและการสนทนาที่เกี่ยวข้อง การแยกส่วนนี้ทำให้การสร้างบนพื้นฐานของการตัดสินใจในอดีตหรือการรักษาบริบทเป็นเรื่องยาก
Notionเปลี่ยนเอกสารการประชุมให้เป็นระบบความรู้ที่เชื่อมโยงกัน แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ทีมสร้างพื้นที่การประชุมที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ ซึ่งทุกบันทึกเชื่อมโยงกับโครงการ งาน และทรัพยากรของทีมได้อย่างไดนามิก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- สร้างบันทึกการประชุมแบบซ้อนกันพร้อมลิงก์สองทิศทาง
- ดูบันทึกการประชุมในรูปแบบเอกสารแบบดั้งเดิมด้วยวิธีการที่ขับเคลื่อนด้วยฐานข้อมูล
- กรองและจัดเรียงบันทึกการประชุมตามพารามิเตอร์ใดก็ได้
- ออกแบบแม่แบบการประชุมที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้พร้อมคุณสมบัติอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Notion
- ต้องใช้เวลาในการตั้งค่าเริ่มต้นเพื่อสร้างระบบการประชุมที่เหมาะสมที่สุด
ราคาของ Notion
- ฟรี
- บวก: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- Notion AI: เพิ่มเข้าสู่พื้นที่ทำงานของคุณในราคา $10/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 7/5 (6,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)
4. Coda (เหมาะที่สุดสำหรับเอกสารการประชุมที่มีความเคลื่อนไหวและการตัดสินใจ)
การตัดสินใจของกลุ่มมักหยุดชะงักเมื่อมีการรวบรวมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายในขณะที่พยายามให้ทุกคนเห็นพ้องต้องกันในผลลัพธ์ การบันทึกการประชุมแบบดั้งเดิมไม่สามารถจับกระบวนการที่มีพลวัตนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือรวบรวมข้อเสนอแนะได้อย่างเหมาะสม
Codaเข้าถึงการประชุมทีมในฐานะพื้นที่ทำงานแบบโต้ตอบที่การตัดสินใจพัฒนาอย่างเป็นธรรมชาติ มันเปลี่ยนวาระการประชุมและบันทึกการประชุมแบบคงที่และร่วมมือกันให้กลายเป็นสภาพแวดล้อมการตัดสินใจที่มีชีวิตชีวา โดยการรวมเอกสารที่ทำงานร่วมกันได้เข้ากับองค์ประกอบแบบไดนามิก เช่น เครื่องมือลงคะแนนเสียงและตัวติดตามความก้าวหน้า
คุณสมบัติเด่นของ Coda
- สร้างกรอบการตัดสินใจแบบโต้ตอบภายในเอกสาร
- ออกแบบระบบติดตามความคืบหน้าอัตโนมัติสำหรับผลลัพธ์ของการประชุม
- ใช้ประโยชน์จากการแก้ไขแบบเรียลไทม์ การกล่าวถึงและการแท็กผู้ใช้รายอื่น และการมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม
ข้อจำกัดของโคดา
- การเรียนรู้ที่ชันขึ้นสำหรับคุณสมบัติขั้นสูง
ราคาโคด้า
- ฟรี
- ข้อดี: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $36/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและบทวิจารณ์ของ Coda
- G2: 4. 7/5 (450+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (50+ รีวิว)
5. ไฟลั่กๆ. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงการประชุมอัตโนมัติ)
การหารือทางเทคนิคและการประชุมทีมระดับโลกมักมีจุดสำคัญและข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าซึ่งอาจสูญหายไประหว่างการแปลเนื่องจากคำศัพท์ที่ซับซ้อนหรือรูปแบบการพูดที่แตกต่างกัน
Fireflies.aiเชี่ยวชาญในการทำความเข้าใจและจัดระเบียบการสนทนาในบริบทที่แตกต่างกัน เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ของมันซึ่งมีชื่อเล่นว่า 'Fred' มีความสามารถโดดเด่นในการจับประเด็นการสนทนาทางเทคนิค คำศัพท์เฉพาะทางอุตสาหกรรม และการสนทนาที่มีสำเนียงและสไตล์การพูดที่หลากหลาย
หิ่งห้อย. คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ai
- ค้นหาข้ามบันทึกการประชุมโดยใช้คำค้นหาที่เป็นภาษาธรรมชาติ
- จัดระเบียบการประชุมตามหัวข้อและช่องทางที่กำหนดเอง
- สร้างสรุปการประชุมอัตโนมัติพร้อมไฮไลท์สำคัญ
หิ่งห้อย ข้อจำกัดของ ai
- คุณสมบัติการแปลต้องปรับปรุงสำหรับบางภาษา
หิ่งห้อย. การกำหนดราคา ai
- ฟรี: การถอดความขั้นพื้นฐาน
- ข้อดี: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
หิ่งห้อย. การให้คะแนนและรีวิวของ ai
- G2: 4. 8/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Fireflies.ai ว่าอย่างไร
เหมือนมีผู้ช่วยเสมือนจริง แนะนำให้ใช้อย่างยิ่ง เริ่มต้นง่าย ใช้งานสะดวก
เหมือนมีผู้ช่วยเสมือนจริง แนะนำให้ใช้อย่างยิ่ง เริ่มต้นง่าย ใช้งานสะดวก
6. Otter AI (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงและบันทึกการประชุมแบบเรียลไทม์)
การจดบันทึกการประชุมอย่างละเอียดในขณะที่มีส่วนร่วมในการอภิปรายอย่างกระตือรือร้นมักสร้างความตึงเครียดอย่างต่อเนื่อง การแบ่งสมาธิเช่นนี้มักส่งผลให้บันทึกไม่ครบถ้วนหรือการมีส่วนร่วมลดลง
Otter AIแก้ไขความขัดแย้งนี้โดยให้บริการการถอดเสียงและการจัดระเบียบแบบเรียลไทม์ที่มีความซับซ้อนสูง แพลตฟอร์ม AI ขั้นสูงนี้สามารถแยกแยะผู้พูดหลายคนได้โดยอัตโนมัติ แม้ในบทสนทนาที่ซ้อนทับกัน และสร้างบทถอดเสียงที่สมบูรณ์และค้นหาได้พร้อมป้ายกำกับผู้พูด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Otter AI
- สร้างสรุปที่มีโครงสร้างโดยเน้นหัวข้อสำคัญ การตัดสินใจ และรายการที่ต้องดำเนินการ ด้วยฟีเจอร์สร้างโครงร่างอัตโนมัติ
- สร้างบันทึกแบบร่วมมือกันแบบเรียลไทม์ระหว่างการประชุมโดยใช้ฟีเจอร์บันทึกสด
- เข้าถึงการวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึกของการประชุมแบบอัตโนมัติ
- เพิ่มรูปภาพและภาพหน้าจอลงในบันทึกการสนทนา
ข้อจำกัดของ Otter AI
- มีคุณสมบัติการจัดการโครงการที่จำกัด
ราคา Otter AI
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $16.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Otter AI คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
7. Notta (เหมาะที่สุดสำหรับความแม่นยำในการถอดเสียงด้วย AI และการรองรับหลายภาษา)
บริการถอดความแบบดั้งเดิมมักประสบปัญหาเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทาง ผู้พูดหลายคน และภาษาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ซึ่งสร้างอุปสรรคให้กับทีมทั่วโลกในการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้อง
Nottaทำลายข้อจำกัดเหล่านี้ด้วยเครื่องมือถอดเสียงด้วยปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงที่เชี่ยวชาญในการจัดการกับคำศัพท์ทางเทคนิค ผู้พูดหลายคน และรองรับมากกว่า 104 ภาษา แพลตฟอร์มนี้มีความสามารถในการถอดเสียงแบบเรียลไทม์ที่ช่วยให้ทีมสามารถติดตามข้อความที่เขียนได้ในขณะที่การประชุมดำเนินไป
คุณสมบัติเด่นของ Notta
- บรรลุความแม่นยำในการถอดเสียงแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวน
- การระบุผู้พูดอัตโนมัติด้วยการจดจำเสียงที่ปรับแต่งได้
- แปลงไฟล์เสียง/วิดีโอเป็นข้อความด้วยการประมวลผลแบบกลุ่ม
- กำหนดเวลาการบันทึกการประชุมที่เกิดขึ้นซ้ำโดยอัตโนมัติ
- จัดระเบียบเอกสารการเรียนด้วยแท็กและโฟลเดอร์ที่กำหนดเอง
ข้อจำกัดบางประการ
- การผสานรวมการจัดการโครงการที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ ในรายการ
ราคา Notta
- ฟรี
- ข้อดี: $13.49 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $27. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวของ Notta
- G2: 4. 5/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Notta ว่าอย่างไร
ลากและวางลิงก์วิดีโอหรือไฟล์ลงในช่อง แล้วรับสรุปวิดีโอแบบครบถ้วนภายในไม่กี่วินาที ฉันสามารถลากไฟล์ได้หลายไฟล์พร้อมกัน ครั้งละ 10-20 ไฟล์ ซึ่งฉันชอบมาก จากนั้นก็แปลงเป็นรูปแบบสรุปสำหรับ YouTube ฉันใช้สิ่งนี้กับวิดีโอคอร์สเรียน และมันเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลย!
ลากและวางลิงก์วิดีโอหรือไฟล์ลงในช่อง แล้วรับสรุปวิดีโอแบบครบถ้วนภายในไม่กี่วินาที ฉันสามารถลากไฟล์ได้หลายไฟล์พร้อมกัน ครั้งละ 10-20 ไฟล์ ซึ่งฉันชอบมาก จากนั้นก็แปลงเป็นรูปแบบสรุปสำหรับ YouTube ฉันใช้สิ่งนี้กับวิดีโอคอร์สเรียน และมันเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลย!
8. SpinachAI (ดีที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมด้วย AI)
ซอฟต์แวร์การประชุมออนไลน์SpinachAIมุ่งเน้นการประชุมแบบคล่องตัว เช่น การประชุมประจำวัน การประชุมประจำสัปดาห์ และการประชุมวิจัยผู้ใช้
แพลตฟอร์มนี้ถอดความบทสนทนา ระบุรายการที่ต้องดำเนินการ และแนะนำการสร้างตั๋วในเครื่องมือการจัดการโครงการ รองรับมากกว่า 100 ภาษาเพื่อการร่วมมือของทีมทั่วโลก
คุณสมบัติเด่นของ SpinachAI
- แปลงประเด็นการสนทนาให้เป็นตั๋วที่สามารถดำเนินการได้โดยอัตโนมัติ
- ตรวจสอบและปรับแต่งสรุปการประชุมก่อนการแจกจ่าย
- ผสานรวมกับเครื่องมือที่มีอยู่ เช่น Slack, Jira และแอปปฏิทิน
ข้อจำกัดของ SpinachAI
- ทำงานได้ดีที่สุดกับรูปแบบการประชุมที่มีโครงสร้าง
ราคา SpinachAI
- ฟรี
- ข้อดี: 2.90 ดอลลาร์ต่อชั่วโมง
- ธุรกิจ: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ SpinachAI
- G2: 4. 4/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้ดู
ผู้ใช้จริงพูดถึง SpinachAI อย่างไร
ไฮเปอร์คอนเท็กซ์ใช้งานง่ายมากและดึงดูดความสนใจสำหรับทั้งสองฝ่ายในการโต้ตอบแบบตัวต่อตัว ฉันใช้มันสำหรับการสนทนาแบบตัวต่อตัวทั้งหมด การผสานรวมกับ Google Calendar ก็ดีเช่นกัน
ไฮเปอร์คอนเท็กซ์ใช้งานง่ายมากและดึงดูดความสนใจสำหรับทั้งสองฝ่ายในการโต้ตอบแบบตัวต่อตัว ฉันใช้มันสำหรับการสนทนาแบบตัวต่อตัวทุกครั้ง การผสานรวมกับ Google Calendar ก็ดีเช่นกัน
9. ช่วง (เหมาะที่สุดสำหรับการเช็คอินของทีมแบบอะซิงโครนัส)
ทีมระยะไกลต้องการการสื่อสารอย่างสม่ำเสมอและการประชุมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่การประชุมอย่างต่อเนื่องอาจรบกวนสมาธิและประสิทธิภาพในการทำงาน การหาจุดสมดุลที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญ
Rangeปฏิวัติการสื่อสารในทีมด้วยการเน้นการเช็คอินและการอัปเดตสถานะแบบไม่พร้อมกัน เพื่อลดจำนวนการประชุมให้น้อยลง วิธีการที่เป็นเอกลักษณ์ของมันผสมผสานซอฟต์แวร์การจัดการประชุมเข้ากับการติดตามอารมณ์ของทีมและการตรวจสอบวัตถุประสงค์
คุณสมบัติเด่นของช่วง
- ติดตามแนวโน้มของขวัญกำลังใจและความมีส่วนร่วมของทีมวิ่งตลอดระยะเวลา
- เชื่อมโยงการอัปเดตกับเป้าหมายขององค์กร
- สร้างรายงานสุขภาพทีมและข้อมูลเชิงลึก
ข้อจำกัดของระยะทาง
- ไม่เหมาะสำหรับการจัดการประชุมอย่างเป็นทางการ
ช่วงราคา
- ฟรี
- มาตรฐาน: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของช่วง
- G2: ไม่มีคะแนนให้ประเมิน
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
10. Avoma (ดีที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกในการประชุมขาย)
Avomaโดดเด่นในฐานะหนึ่งในทางเลือกยอดนิยมของ Fellow. app ด้วยความสามารถในการวิเคราะห์การประชุมขายที่ขับเคลื่อนด้วย AI
แพลตฟอร์มนี้จับและวิเคราะห์การโต้ตอบของลูกค้า ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการสนทนาด้านการขาย และระบุโอกาสในการให้คำแนะนำโดยอัตโนมัติ
คุณสมบัติเด่นของ Avoma
- สร้างข้อมูลเชิงลึกของดีลโดยอัตโนมัติจากบันทึกการประชุม
- ติดตามการปฏิบัติตามวิธีการขายในการติดต่อกับลูกค้า
- ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Salesforce, HubSpot, Zoom และ Microsoft Teams
ข้อจำกัดของ Avoma
- มุ่งเน้นเป็นหลักไปที่กรณีการใช้งานด้านการขาย
ราคาของ Avoma
- พื้นฐาน: ฟรี
- ผู้ช่วยประชุมด้วย AI: $29/เดือนต่อผู้ใช้
- ปัญญาในการสนทนา: $69/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อมูลเชิงลึกด้านรายได้: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Avoma
- G2: 4. 6/5 (1000+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการให้คะแนนเพียงพอ
พบกับมาตรฐานใหม่ในการจัดการประชุมด้วย ClickUp
เครื่องมือประชุมที่เหมาะสมทำได้มากกว่าการบันทึกการสนทนา—มันเปลี่ยนแปลงวิธีที่ทีมทำงานร่วมกันและดำเนินการ
แม้ว่าแอป Fellow. จะมีฟีเจอร์การจัดการประชุมและการทำงานร่วมกันในระดับที่น่าพอใจ แต่ทางเลือกอื่นของแอป Fellow. เหล่านี้กลับมอบความสามารถเฉพาะตัวที่ตอบโจทย์รายการงานของทีมคุณได้ดีกว่า
ClickUp โดดเด่นในฐานะโซลูชันที่ครบวงจร ผสานซอฟต์แวร์จัดการประชุมที่ขับเคลื่อนด้วย AI เข้ากับฟีเจอร์การบริหารโครงการที่แข็งแกร่ง สามารถปรับแต่งวาระการประชุมและแม่แบบวาระการประชุมได้ตามต้องการ ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการจัดการประชุมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในทุกขั้นตอน
พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงกระบวนการประชุมทั้งหมดของคุณหรือไม่?ลงทะเบียนกับ ClickUpและค้นพบว่าการประชุมที่ขับเคลื่อนด้วย AI สามารถปฏิวัติการทำงานร่วมกันของทีมคุณได้อย่างไร