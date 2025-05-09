บล็อก ClickUp

10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Fellow.app ในปี 2025

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
9 พฤษภาคม 2568

คุณเพิ่งประชุมที่มีประสิทธิผลอีกครั้ง แต่สองสัปดาห์ต่อมา ส่วนใหญ่ของสิ่งที่ต้องทำกลับถูกทิ้งไว้ในบันทึกที่ถูกลืม

หากสิ่งนี้ฟังดูคุ้นเคย คุณอาจต้องการหาวิธีจัดการประชุมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ขณะที่ Fellow. app ให้บริการพื้นฐานที่ดีสำหรับการบันทึกการประชุมและการจัดการ ทีมต่าง ๆ มีความต้องการที่ไม่เหมือนกันตามกระบวนการทำงาน, รูปแบบการร่วมมือ, และความต้องการในการผสานระบบ

บางทีมให้ความสำคัญกับการถอดเสียงและการวิเคราะห์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ ในขณะที่บางทีมต้องการการผสานรวมการจัดการโครงการที่แข็งแกร่งหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับการโต้ตอบกับลูกค้า

มาสำรวจทางเลือกแอปที่คล้ายกับ fellow. ที่ตอบโจทย์ความต้องการของทีมคุณมากขึ้นกันเถอะ

📌 แอปทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Best Fellow. ในพริบตา

เครื่องมือคุณสมบัติที่ดีที่สุดเหมาะที่สุดสำหรับการกำหนดราคา
คลิกอัพบันทึกการประชุมที่ขับเคลื่อนด้วย AI, การจัดการงาน, การผสานเอกสาร, โครงการ, แชท และการโทรอย่างไร้รอยต่อทุกขนาดของทีมมีแผนฟรี / ทดลองใช้ฟรี 30 วัน; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
เข้าใจการถอดความการประชุมและไฮไลท์โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ทีมที่ต้องการการวิเคราะห์ด้วย AIมีแผนฟรี/แบบชำระเงินให้เลือก; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
แนวคิดเอกสารการประชุมที่ปรับแต่งได้, บันทึกที่เชื่อมโยง, แม่แบบทีมที่ต้องการกระบวนการทำงานที่ยืดหยุ่นมีแผนฟรี/เสียค่าใช้จ่าย; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
บทส่งท้ายเอกสารแบบไดนามิกพร้อมการโหวตและการติดตามความคืบหน้าการตัดสินใจร่วมกันมีแผนฟรี/เสียค่าใช้จ่ายให้เลือก; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
หิ่งห้อย. aiการถอดเสียงอัตโนมัติ, บทถอดเสียงที่สามารถค้นหาได้ทีมที่มุ่งเน้นการถอดความอย่างถูกต้องมีแผนฟรี/เสียค่าใช้จ่าย; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
Otter AIแบบเรียลไทม์, แยกแยะผู้พูด, บันทึกการสนทนาที่สามารถค้นหาได้การถอดเสียงและบันทึกแบบเรียลไทม์มีแผนฟรี/เสียค่าใช้จ่าย; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
หมายเหตุหลายภาษา, ความแม่นยำสูง, การประมวลผลแบบกลุ่มทีมทั่วโลกที่ต้องการการถอดความที่ถูกต้องมีแผนฟรี/เสียค่าใช้จ่ายให้เลือก; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
SpinachAIตั๋วที่สามารถดำเนินการได้, การผสานรวมกับ Slack, Jiraการประชุมแบบอไจล์, การทำงานร่วมกันของทีมมีแผนฟรี/เสียค่าใช้จ่าย; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
ช่วงการอัปเดตแบบไม่พร้อมกัน, อารมณ์/แนวโน้มของทีมทีมระยะไกล, การเช็คอินมีแผนฟรี/แบบชำระเงินให้เลือก; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
Avomaการวิเคราะห์ยอดขาย, ข้อมูลเชิงลึกของดีล, การผสานระบบแพลตฟอร์มทีมขายมีแผนฟรี/เสียค่าใช้จ่ายให้เลือก; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร

ทำไมคุณควรเลือกใช้ทางเลือกอื่นของ Fellow. app?

เครื่องมือสำหรับการบันทึกการประชุมควรแก้ปัญหาไม่ใช่สร้างปัญหาใหม่ แม้ว่า Fellow. app จะมีคุณสมบัติซอฟต์แวร์การจัดการประชุม แต่ทีมมักมองหาทางเลือกอื่นด้วยเหตุผลหลายประการ:

  • จำกัดการจัดการงาน: Fellow. app มีรายการงานพื้นฐาน แต่ทางเลือกอื่นมักจะมีการบูรณาการโครงการที่ลึกซึ้งกว่า การติดตามการพึ่งพา และระบบอัตโนมัติของขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนมากขึ้น ส่งผลให้มีการประชุมน้อยลง
  • ความสามารถพื้นฐานของ AI: Fellow. app มีฟีเจอร์ AI บางอย่าง แต่โดยทั่วไปแล้วคู่แข่งจะมีความแม่นยำในการถอดความสูงกว่า การตรวจจับรายการที่ต้องดำเนินการโดยอัตโนมัติ และสรุปข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI ที่ดีกว่า
  • โครงสร้างราคาที่ตายตัว: ราคาของ Fellow. app อาจมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเมื่อทีมขยายตัว ในขณะที่ทางเลือกอื่นมักมีโมเดลที่ยืดหยุ่นมากกว่า ซึ่งสามารถปรับขนาดได้อย่างเหมาะสมโดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการเติบโต
  • การปรับแต่งไม่เพียงพอ: เทมเพลตและขั้นตอนการทำงานของ Fellow. app รู้สึกแข็งตัวสำหรับหลายทีม ในขณะที่ทางเลือกอื่น ๆ มีโครงสร้างที่ยืดหยุ่นมากขึ้นซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการประชุมที่เป็นเอกลักษณ์
  • การร่วมมือทางไกลที่จำกัด: Fellow. app รองรับการทำงานทางไกล แต่ทางเลือกอื่น ๆ มักมีความสามารถในการทำงานแบบไม่พร้อมกันที่ดีกว่า การสร้างวาระการประชุมร่วมกัน และการติดตามความรับผิดชอบ
  • การเชื่อมต่อที่จำกัด: Fellow. app เชื่อมต่อกับเครื่องมือทั่วไป แต่ทางเลือกอื่นมักจะให้การเชื่อมต่อที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับระบบนิเวศเช่น Microsoft Teams หรือ Google Workspace ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันข้ามแพลตฟอร์ม
  • การวิเคราะห์พื้นฐาน: Fellow. app ให้ข้อมูลเชิงลึกที่จำกัด ในขณะที่ทางเลือกอื่นมักจะให้ตัวชี้วัดที่ครอบคลุมมากกว่าเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการประชุม รูปแบบการมีส่วนร่วม และการติดตามผล

👀 คุณรู้หรือไม่? จากการศึกษาของไมโครซอฟท์ พบว่าผู้คนรายงานว่า'การประชุมที่ไม่มีประสิทธิภาพ'เป็นสิ่งที่รบกวนการทำงานมากที่สุด ตามมาด้วยการมีประชุมมากเกินไปในอันดับที่สาม

10 แอปทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Fellow.

สถานที่ทำงานสมัยใหม่ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเมื่อพูดถึงการประชุม ผู้บริหารใช้เวลาเกือบ 57% ของเวลาในการประชุมอีเมล และการแชท เวลาในการประชุมที่มากนี้ทำให้การจัดการประชุมมีความสำคัญมากกว่าที่เคย

มาสำรวจทางเลือกยอดนิยมของแอป Fellow. และคุณสมบัติหลักที่สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของทีมคุณมากขึ้น:

1. ClickUp (เครื่องมือจัดการการประชุม งาน และการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุดด้วย AI)

ClickUp Meetings
จัดการประชุมได้ดีขึ้นด้วยการมอบหมายความคิดเห็นที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ สร้างงานที่ต้องทำให้เสร็จสมบูรณ์ด้วย ClickUp Meetings

ช่องว่างระหว่างการประชุมที่มีประสิทธิภาพกับงานที่เสร็จสมบูรณ์มักเกิดจากสิ่งเดียว: เครื่องมือที่ไม่เชื่อมต่อกัน การติดตามผลกลายเป็นความท้าทายเมื่อบันทึกการประชุมโครงการของคุณอยู่ในที่หนึ่ง งานอยู่ในที่หนึ่ง และโครงการอยู่ในที่ที่สาม

ต่างจากเครื่องมือประชุมแบบดั้งเดิมClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน, สร้างการเชื่อมต่อที่ราบรื่นระหว่างการประชุมและการปฏิบัติงานจริง

📮ClickUp Insight: ทีมที่มีประสิทธิภาพต่ำมีแนวโน้มที่จะใช้เครื่องมือมากกว่า 15 ชิ้นถึง 4 เท่าในขณะที่ทีมที่มีประสิทธิภาพสูงยังคงรักษาประสิทธิภาพโดยจำกัดเครื่องมือไว้ไม่เกิน 9 แพลตฟอร์ม

แต่การใช้แพลตฟอร์มเดียวล่ะ? ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUpรวบรวมงาน โครงการ เอกสาร วิกิ การแชท และการโทรของคุณไว้ในที่เดียว พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI

พร้อมทำงานอย่างชาญฉลาดขึ้นหรือไม่? ClickUp ทำงานได้กับทุกทีม ทำให้งานของคุณมองเห็นได้ และให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ ขณะที่ AI จัดการกับสิ่งอื่น ๆ ให้คุณ

ด้วยClickUp Meetings ทีมสามารถบันทึกการสนทนา แบ่งปันบันทึก จัดการวาระการประชุม และมอบหมายงานที่ต้องดำเนินการได้จากอินเทอร์เฟซเดียว

นอกจากนี้ ผู้ช่วย AI ภายในแพลตฟอร์มClickUp Brainยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยClickUp AI Notetaker เครื่องมือนี้จะถอดเสียงการประชุมของคุณ สร้างสรุปที่ครอบคลุม ระบุประเด็นสำคัญในการสนทนา และช่วยเปลี่ยนบทสนทนาให้เป็นรายการงาน

ClickUp AI ผู้ช่วยจดบันทึก
ขอให้ ClickUp AI Notetaker โพสต์สรุปและรายการที่ต้องดำเนินการในช่องแชทของคุณโดยอัตโนมัติ

ด้วย AI Notetaker ทีมสามารถบันทึกเนื้อหาการประชุมได้โดยไม่ต้องจดบันทึกด้วยตนเอง ทำให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการอภิปรายได้อย่างเต็มที่ ฟีเจอร์นี้ทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอที่ได้รับความนิยม ช่วยให้บันทึกการประชุมและรักษาข้อมูลสำคัญไว้ได้

หลังการประชุม AI Notetaker จะวิเคราะห์เนื้อหาการสนทนาเพื่อเน้นย้ำการตัดสินใจที่สำคัญและประเด็นที่ต้องดำเนินการ ส่งผลให้ทีมสามารถบันทึกการตัดสินใจ รักษาความรับผิดชอบ และติดตามความคืบหน้าได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังช่วยให้มั่นใจว่ารายละเอียดสำคัญจะไม่ถูกมองข้าม ส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น

ทีมสามารถบันทึกความคิดเห็นของลูกค้า สร้างงาน ติดตามประเด็นการสนทนา และรักษาประวัติการโต้ตอบโดยละเอียดภายในงานในClickUp Tasks ได้เช่นกัน สิ่งนี้สร้างฐานความรู้ที่สามารถค้นหาได้เกี่ยวกับความชอบของลูกค้าและการพัฒนาของโครงการ

งานใน ClickUp
ติดตามความคืบหน้าและให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันโดยใช้สถานะที่กำหนดเองใน ClickUp Tasks

แม่แบบบันทึกการประชุม ClickUpมอบแนวทางที่มีโครงสร้างสำหรับการบันทึกและจัดระเบียบการประชุม แม่แบบนี้สามารถปรับแต่งได้เพื่อช่วยให้การจัดระเบียบผู้เข้าร่วมประชุม วาระการประชุม และรายการที่ต้องดำเนินการเป็นเรื่องง่าย พร้อมทั้งติดตามและเน้นประเด็นสำคัญสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมอบหมายงานให้กับเพื่อนร่วมทีมได้อย่างราบรื่น

สรุปการประชุมที่สำคัญด้วยเทมเพลตรายงานการประชุม ClickUp ที่ทำงานร่วมกันได้
รับแม่แบบฟรี
สรุปการประชุมที่สำคัญด้วยเทมเพลตบันทึกการประชุม ClickUp ที่ทำงานร่วมกันได้

เทมเพลตนี้ช่วยให้ทีมจัดการการประชุมได้ดีขึ้นโดยการติดตามรายการที่ต้องดำเนินการและมอบหมายความรับผิดชอบโดยตรง คุณสามารถเชื่อมโยงเอกสารและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องเพื่อการอ้างอิงที่ง่าย และติดตามผลลัพธ์ของการประชุมและงานที่ต้องติดตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับทีมที่ต้องการโครงสร้างเพิ่มเติม ClickUp มีเทมเพลตเฉพาะทาง เช่นเทมเพลตบันทึกการประชุม ClickUpสำหรับการบันทึกข้อมูลอย่างละเอียดและเทมเพลตการประชุมทีม ClickUpสำหรับการประชุมทีมประจำ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ติดตามรายการดำเนินการของการประชุมได้โดยตรงภายในกรอบเวลาของโครงการ
  • สร้างภาพแนวคิด, สร้างแผนผัง, และคิดค้นวิธีแก้ปัญหาแบบเรียลไทม์ด้วยClickUp Whiteboards
  • ปรับแต่งกระบวนการทำงานของการประชุมด้วยระบบอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ด
  • จดบันทึก แก้ไข และเปลี่ยนรายการให้เป็นงานด้วยClickUp Notepad
  • แปลงบันทึกเป็นเอกสาร และเชื่อมต่อกับเวิร์กโฟลว์และงานของคุณโดยตรงด้วยClickUp Docs

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้ใหม่รายงานว่ามีช่วงการเรียนรู้เนื่องจากคุณสมบัติที่หลากหลาย

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไร

ฉันมีการประชุมทุกสองสัปดาห์กับผู้บังคับบัญชาของฉัน และเราใช้ ClickUp สำหรับกำหนดการของเรา ฉันรู้สึกควบคุมงานได้ดีขึ้นเพราะทุกคำขอเกี่ยวกับกิจกรรมและการนำเสนอของฉันอยู่ที่นี่ รวมถึงตัวบ่งชี้สถานะที่อัปเดตอยู่เสมอที่เธอสามารถตรวจสอบได้

ฉันมีการประชุมทุกสองสัปดาห์กับผู้บังคับบัญชาของฉัน และเราใช้ ClickUp สำหรับกำหนดการของเรา ฉันรู้สึกควบคุมงานได้ดีขึ้นเพราะทุกคำขอเกี่ยวกับกิจกรรมและการนำเสนอของฉันอยู่ที่นี่ รวมถึงตัวบ่งชี้สถานะที่อัปเดตอยู่เสมอที่เธอสามารถตรวจสอบได้

2. Fathom (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์การประชุมและการมีส่วนร่วมด้วย AI)

ความลึกซึ้ง
ผ่านทางFathom

ในการประชุมส่วนใหญ่ มักจะมีคนหนึ่งที่ต้องคอยรักษาสมดุลระหว่างการมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นกับการจดบันทึก การแบ่งสมาธิเช่นนี้มักนำไปสู่การพลาดรายละเอียดสำคัญหรือจำกัดการมีส่วนร่วมในการอภิปราย

Fathomช่วยลดภาระนี้ด้วยการเป็นผู้เข้าร่วมประชุมอัจฉริยะที่บันทึกและจัดระเบียบทุกอย่างโดยอัตโนมัติ ความเข้าใจของ AI นั้นเหนือกว่าเครื่องมือถอดความพื้นฐาน โดยมุ่งเน้นที่บริบทและความละเอียดอ่อนในขณะที่คุณมุ่งเน้นไปที่การสนทนา

คุณสมบัติเด่นของ Fathom

  • สร้างบันทึกการประชุมจากส่วนใดก็ได้ของการสนทนาด้วยฟีเจอร์ไม้กายสิทธิ์
  • สร้างไฮไลท์สำคัญของการประชุมได้ทันที
  • ค้นหาผ่านบันทึกการประชุมโดยใช้ภาษาธรรมชาติ
  • แชร์บันทึกและข้อความสั้น ๆ จากการประชุมพร้อมเวลาที่บันทึกไว้ได้เพียงคลิกเดียว

เข้าใจข้อจำกัด

  • ตัวเลือกการผสานรวมที่จำกัดเมื่อเทียบกับคู่แข่ง

ราคาแบบคำนวณตามการใช้งาน

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • พรีเมียม: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีมเอดิชั่น: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Team Edition Pro: $39/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวจาก Fathom

  • G2: 5/5 (รีวิวมากกว่า 4,500 รายการ)
  • Capterra: 5/5 (รีวิวมากกว่า 500 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Fathom ว่าอย่างไร

Fathom เป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดในหน้าที่การงานประจำวันของฉัน ซึ่งฉันไม่เคยรู้มาก่อนว่าฉันต้องการมัน ติดตั้งโดยนายจ้างของฉันเมื่อประมาณหนึ่งเดือนที่ผ่านมา ฉันได้ใช้มันทุกวันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ผลิตภัณฑ์นี้ช่วยประหยัดเวลาให้ฉันเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งช่วยให้ฉันมีบันทึกที่ดีขึ้น และมอบความสามารถให้ฉันสามารถแบ่งปันบันทึกเหล่านี้กับลูกค้าของฉันได้

Fathom เป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดในหน้าที่การงานประจำวันของฉัน ซึ่งฉันไม่เคยรู้มาก่อนว่าต้องการมัน ติดตั้งโดยนายจ้างของฉันเมื่อประมาณหนึ่งเดือนที่แล้ว ฉันใช้มันทุกวันตั้งแต่นั้นมา ผลิตภัณฑ์นี้ช่วยประหยัดเวลาของฉันไปอย่างมหาศาล พร้อมทั้งช่วยให้ฉันมีบันทึกที่ดีขึ้น และมอบความสามารถในการแบ่งปันบันทึกเหล่านี้กับลูกค้าของฉันได้

3. Notion (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดทำเอกสารการประชุมที่ปรับแต่งได้)

โนชั่น
ผ่านทางNotion

รายงานการประชุมมักเป็นเอกสารที่แยกออกจากกัน ไม่เชื่อมโยงกับโครงการและการสนทนาที่เกี่ยวข้อง การแยกส่วนนี้ทำให้การสร้างบนพื้นฐานของการตัดสินใจในอดีตหรือการรักษาบริบทเป็นเรื่องยาก

Notionเปลี่ยนเอกสารการประชุมให้เป็นระบบความรู้ที่เชื่อมโยงกัน แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ทีมสร้างพื้นที่การประชุมที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ ซึ่งทุกบันทึกเชื่อมโยงกับโครงการ งาน และทรัพยากรของทีมได้อย่างไดนามิก

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion

  • สร้างบันทึกการประชุมแบบซ้อนกันพร้อมลิงก์สองทิศทาง
  • ดูบันทึกการประชุมในรูปแบบเอกสารแบบดั้งเดิมด้วยวิธีการที่ขับเคลื่อนด้วยฐานข้อมูล
  • กรองและจัดเรียงบันทึกการประชุมตามพารามิเตอร์ใดก็ได้
  • ออกแบบแม่แบบการประชุมที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้พร้อมคุณสมบัติอัตโนมัติ

ข้อจำกัดของ Notion

  • ต้องใช้เวลาในการตั้งค่าเริ่มต้นเพื่อสร้างระบบการประชุมที่เหมาะสมที่สุด

ราคาของ Notion

  • ฟรี
  • บวก: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ
  • Notion AI: เพิ่มเข้าสู่พื้นที่ทำงานของคุณในราคา $10/เดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Notion

  • G2: 4. 7/5 (6,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)

4. Coda (เหมาะที่สุดสำหรับเอกสารการประชุมที่มีความเคลื่อนไหวและการตัดสินใจ)

โคด้า
ผ่านทางโคด้า

การตัดสินใจของกลุ่มมักหยุดชะงักเมื่อมีการรวบรวมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายในขณะที่พยายามให้ทุกคนเห็นพ้องต้องกันในผลลัพธ์ การบันทึกการประชุมแบบดั้งเดิมไม่สามารถจับกระบวนการที่มีพลวัตนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือรวบรวมข้อเสนอแนะได้อย่างเหมาะสม

Codaเข้าถึงการประชุมทีมในฐานะพื้นที่ทำงานแบบโต้ตอบที่การตัดสินใจพัฒนาอย่างเป็นธรรมชาติ มันเปลี่ยนวาระการประชุมและบันทึกการประชุมแบบคงที่และร่วมมือกันให้กลายเป็นสภาพแวดล้อมการตัดสินใจที่มีชีวิตชีวา โดยการรวมเอกสารที่ทำงานร่วมกันได้เข้ากับองค์ประกอบแบบไดนามิก เช่น เครื่องมือลงคะแนนเสียงและตัวติดตามความก้าวหน้า

คุณสมบัติเด่นของ Coda

  • สร้างกรอบการตัดสินใจแบบโต้ตอบภายในเอกสาร
  • ออกแบบระบบติดตามความคืบหน้าอัตโนมัติสำหรับผลลัพธ์ของการประชุม
  • ใช้ประโยชน์จากการแก้ไขแบบเรียลไทม์ การกล่าวถึงและการแท็กผู้ใช้รายอื่น และการมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม

ข้อจำกัดของโคดา

  • การเรียนรู้ที่ชันขึ้นสำหรับคุณสมบัติขั้นสูง

ราคาโคด้า

  • ฟรี
  • ข้อดี: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีม: $36/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและบทวิจารณ์ของ Coda

  • G2: 4. 7/5 (450+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (50+ รีวิว)

5. ไฟลั่กๆ. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงการประชุมอัตโนมัติ)

Fireflies.ai: ทางเลือกสำหรับแอปเพื่อนร่วมงาน
ผ่านทางFireflies.ai

การหารือทางเทคนิคและการประชุมทีมระดับโลกมักมีจุดสำคัญและข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าซึ่งอาจสูญหายไประหว่างการแปลเนื่องจากคำศัพท์ที่ซับซ้อนหรือรูปแบบการพูดที่แตกต่างกัน

Fireflies.aiเชี่ยวชาญในการทำความเข้าใจและจัดระเบียบการสนทนาในบริบทที่แตกต่างกัน เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ของมันซึ่งมีชื่อเล่นว่า 'Fred' มีความสามารถโดดเด่นในการจับประเด็นการสนทนาทางเทคนิค คำศัพท์เฉพาะทางอุตสาหกรรม และการสนทนาที่มีสำเนียงและสไตล์การพูดที่หลากหลาย

หิ่งห้อย. คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ai

  • ค้นหาข้ามบันทึกการประชุมโดยใช้คำค้นหาที่เป็นภาษาธรรมชาติ
  • จัดระเบียบการประชุมตามหัวข้อและช่องทางที่กำหนดเอง
  • สร้างสรุปการประชุมอัตโนมัติพร้อมไฮไลท์สำคัญ

หิ่งห้อย ข้อจำกัดของ ai

  • คุณสมบัติการแปลต้องปรับปรุงสำหรับบางภาษา

หิ่งห้อย. การกำหนดราคา ai

  • ฟรี: การถอดความขั้นพื้นฐาน
  • ข้อดี: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: $39/เดือน ต่อผู้ใช้

หิ่งห้อย. การให้คะแนนและรีวิวของ ai

  • G2: 4. 8/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Fireflies.ai ว่าอย่างไร

เหมือนมีผู้ช่วยเสมือนจริง แนะนำให้ใช้อย่างยิ่ง เริ่มต้นง่าย ใช้งานสะดวก

เหมือนมีผู้ช่วยเสมือนจริง แนะนำให้ใช้อย่างยิ่ง เริ่มต้นง่าย ใช้งานสะดวก

6. Otter AI (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงและบันทึกการประชุมแบบเรียลไทม์)

Otter AI: ทางเลือกสำหรับแอป Fellow
ผ่านทางOtter AI

การจดบันทึกการประชุมอย่างละเอียดในขณะที่มีส่วนร่วมในการอภิปรายอย่างกระตือรือร้นมักสร้างความตึงเครียดอย่างต่อเนื่อง การแบ่งสมาธิเช่นนี้มักส่งผลให้บันทึกไม่ครบถ้วนหรือการมีส่วนร่วมลดลง

Otter AIแก้ไขความขัดแย้งนี้โดยให้บริการการถอดเสียงและการจัดระเบียบแบบเรียลไทม์ที่มีความซับซ้อนสูง แพลตฟอร์ม AI ขั้นสูงนี้สามารถแยกแยะผู้พูดหลายคนได้โดยอัตโนมัติ แม้ในบทสนทนาที่ซ้อนทับกัน และสร้างบทถอดเสียงที่สมบูรณ์และค้นหาได้พร้อมป้ายกำกับผู้พูด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Otter AI

  • สร้างสรุปที่มีโครงสร้างโดยเน้นหัวข้อสำคัญ การตัดสินใจ และรายการที่ต้องดำเนินการ ด้วยฟีเจอร์สร้างโครงร่างอัตโนมัติ
  • สร้างบันทึกแบบร่วมมือกันแบบเรียลไทม์ระหว่างการประชุมโดยใช้ฟีเจอร์บันทึกสด
  • เข้าถึงการวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึกของการประชุมแบบอัตโนมัติ
  • เพิ่มรูปภาพและภาพหน้าจอลงในบันทึกการสนทนา

ข้อจำกัดของ Otter AI

  • มีคุณสมบัติการจัดการโครงการที่จำกัด

ราคา Otter AI

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • ข้อดี: $16.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

Otter AI คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)

7. Notta (เหมาะที่สุดสำหรับความแม่นยำในการถอดเสียงด้วย AI และการรองรับหลายภาษา)

หมายเหตุ: Notta: แอปทางเลือกสำหรับเพื่อน
ผ่านทางNotta

บริการถอดความแบบดั้งเดิมมักประสบปัญหาเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทาง ผู้พูดหลายคน และภาษาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ซึ่งสร้างอุปสรรคให้กับทีมทั่วโลกในการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้อง

Nottaทำลายข้อจำกัดเหล่านี้ด้วยเครื่องมือถอดเสียงด้วยปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงที่เชี่ยวชาญในการจัดการกับคำศัพท์ทางเทคนิค ผู้พูดหลายคน และรองรับมากกว่า 104 ภาษา แพลตฟอร์มนี้มีความสามารถในการถอดเสียงแบบเรียลไทม์ที่ช่วยให้ทีมสามารถติดตามข้อความที่เขียนได้ในขณะที่การประชุมดำเนินไป

คุณสมบัติเด่นของ Notta

  • บรรลุความแม่นยำในการถอดเสียงแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวน
  • การระบุผู้พูดอัตโนมัติด้วยการจดจำเสียงที่ปรับแต่งได้
  • แปลงไฟล์เสียง/วิดีโอเป็นข้อความด้วยการประมวลผลแบบกลุ่ม
  • กำหนดเวลาการบันทึกการประชุมที่เกิดขึ้นซ้ำโดยอัตโนมัติ
  • จัดระเบียบเอกสารการเรียนด้วยแท็กและโฟลเดอร์ที่กำหนดเอง

ข้อจำกัดบางประการ

  • การผสานรวมการจัดการโครงการที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ ในรายการ

ราคา Notta

  • ฟรี
  • ข้อดี: $13.49 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $27. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

การให้คะแนนและรีวิวของ Notta

  • G2: 4. 5/5 (150+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Notta ว่าอย่างไร

ลากและวางลิงก์วิดีโอหรือไฟล์ลงในช่อง แล้วรับสรุปวิดีโอแบบครบถ้วนภายในไม่กี่วินาที ฉันสามารถลากไฟล์ได้หลายไฟล์พร้อมกัน ครั้งละ 10-20 ไฟล์ ซึ่งฉันชอบมาก จากนั้นก็แปลงเป็นรูปแบบสรุปสำหรับ YouTube ฉันใช้สิ่งนี้กับวิดีโอคอร์สเรียน และมันเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลย!

ลากและวางลิงก์วิดีโอหรือไฟล์ลงในช่อง แล้วรับสรุปวิดีโอแบบครบถ้วนภายในไม่กี่วินาที ฉันสามารถลากไฟล์ได้หลายไฟล์พร้อมกัน ครั้งละ 10-20 ไฟล์ ซึ่งฉันชอบมาก จากนั้นก็แปลงเป็นรูปแบบสรุปสำหรับ YouTube ฉันใช้สิ่งนี้กับวิดีโอคอร์สเรียน และมันเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลย!

8. SpinachAI (ดีที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมด้วย AI)

SpinachAI: ทางเลือกสำหรับแอป Fellow
ผ่านทางSpinachAI

ซอฟต์แวร์การประชุมออนไลน์SpinachAIมุ่งเน้นการประชุมแบบคล่องตัว เช่น การประชุมประจำวัน การประชุมประจำสัปดาห์ และการประชุมวิจัยผู้ใช้

แพลตฟอร์มนี้ถอดความบทสนทนา ระบุรายการที่ต้องดำเนินการ และแนะนำการสร้างตั๋วในเครื่องมือการจัดการโครงการ รองรับมากกว่า 100 ภาษาเพื่อการร่วมมือของทีมทั่วโลก

คุณสมบัติเด่นของ SpinachAI

  • แปลงประเด็นการสนทนาให้เป็นตั๋วที่สามารถดำเนินการได้โดยอัตโนมัติ
  • ตรวจสอบและปรับแต่งสรุปการประชุมก่อนการแจกจ่าย
  • ผสานรวมกับเครื่องมือที่มีอยู่ เช่น Slack, Jira และแอปปฏิทิน

ข้อจำกัดของ SpinachAI

  • ทำงานได้ดีที่สุดกับรูปแบบการประชุมที่มีโครงสร้าง

ราคา SpinachAI

  • ฟรี
  • ข้อดี: 2.90 ดอลลาร์ต่อชั่วโมง
  • ธุรกิจ: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ SpinachAI

  • G2: 4. 4/5 (40+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีคะแนนให้ดู

ผู้ใช้จริงพูดถึง SpinachAI อย่างไร

ไฮเปอร์คอนเท็กซ์ใช้งานง่ายมากและดึงดูดความสนใจสำหรับทั้งสองฝ่ายในการโต้ตอบแบบตัวต่อตัว ฉันใช้มันสำหรับการสนทนาแบบตัวต่อตัวทั้งหมด การผสานรวมกับ Google Calendar ก็ดีเช่นกัน

ไฮเปอร์คอนเท็กซ์ใช้งานง่ายมากและดึงดูดความสนใจสำหรับทั้งสองฝ่ายในการโต้ตอบแบบตัวต่อตัว ฉันใช้มันสำหรับการสนทนาแบบตัวต่อตัวทุกครั้ง การผสานรวมกับ Google Calendar ก็ดีเช่นกัน

9. ช่วง (เหมาะที่สุดสำหรับการเช็คอินของทีมแบบอะซิงโครนัส)

ช่วง: ทางเลือกสำหรับแอป Fellow
ผ่านทางระยะ

ทีมระยะไกลต้องการการสื่อสารอย่างสม่ำเสมอและการประชุมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่การประชุมอย่างต่อเนื่องอาจรบกวนสมาธิและประสิทธิภาพในการทำงาน การหาจุดสมดุลที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญ

Rangeปฏิวัติการสื่อสารในทีมด้วยการเน้นการเช็คอินและการอัปเดตสถานะแบบไม่พร้อมกัน เพื่อลดจำนวนการประชุมให้น้อยลง วิธีการที่เป็นเอกลักษณ์ของมันผสมผสานซอฟต์แวร์การจัดการประชุมเข้ากับการติดตามอารมณ์ของทีมและการตรวจสอบวัตถุประสงค์

คุณสมบัติเด่นของช่วง

  • ติดตามแนวโน้มของขวัญกำลังใจและความมีส่วนร่วมของทีมวิ่งตลอดระยะเวลา
  • เชื่อมโยงการอัปเดตกับเป้าหมายขององค์กร
  • สร้างรายงานสุขภาพทีมและข้อมูลเชิงลึก

ข้อจำกัดของระยะทาง

  • ไม่เหมาะสำหรับการจัดการประชุมอย่างเป็นทางการ

ช่วงราคา

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของช่วง

  • G2: ไม่มีคะแนนให้ประเมิน
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

10. Avoma (ดีที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกในการประชุมขาย)

Avoma: ทางเลือกสำหรับแอป Fellow
ผ่านทางAvoma

Avomaโดดเด่นในฐานะหนึ่งในทางเลือกยอดนิยมของ Fellow. app ด้วยความสามารถในการวิเคราะห์การประชุมขายที่ขับเคลื่อนด้วย AI

แพลตฟอร์มนี้จับและวิเคราะห์การโต้ตอบของลูกค้า ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการสนทนาด้านการขาย และระบุโอกาสในการให้คำแนะนำโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติเด่นของ Avoma

  • สร้างข้อมูลเชิงลึกของดีลโดยอัตโนมัติจากบันทึกการประชุม
  • ติดตามการปฏิบัติตามวิธีการขายในการติดต่อกับลูกค้า
  • ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Salesforce, HubSpot, Zoom และ Microsoft Teams

ข้อจำกัดของ Avoma

  • มุ่งเน้นเป็นหลักไปที่กรณีการใช้งานด้านการขาย

ราคาของ Avoma

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • ผู้ช่วยประชุมด้วย AI: $29/เดือนต่อผู้ใช้
  • ปัญญาในการสนทนา: $69/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อมูลเชิงลึกด้านรายได้: $99/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Avoma

  • G2: 4. 6/5 (1000+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการให้คะแนนเพียงพอ

พบกับมาตรฐานใหม่ในการจัดการประชุมด้วย ClickUp

เครื่องมือประชุมที่เหมาะสมทำได้มากกว่าการบันทึกการสนทนา—มันเปลี่ยนแปลงวิธีที่ทีมทำงานร่วมกันและดำเนินการ

แม้ว่าแอป Fellow. จะมีฟีเจอร์การจัดการประชุมและการทำงานร่วมกันในระดับที่น่าพอใจ แต่ทางเลือกอื่นของแอป Fellow. เหล่านี้กลับมอบความสามารถเฉพาะตัวที่ตอบโจทย์รายการงานของทีมคุณได้ดีกว่า

ClickUp โดดเด่นในฐานะโซลูชันที่ครบวงจร ผสานซอฟต์แวร์จัดการประชุมที่ขับเคลื่อนด้วย AI เข้ากับฟีเจอร์การบริหารโครงการที่แข็งแกร่ง สามารถปรับแต่งวาระการประชุมและแม่แบบวาระการประชุมได้ตามต้องการ ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการจัดการประชุมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในทุกขั้นตอน

พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงกระบวนการประชุมทั้งหมดของคุณหรือไม่?ลงทะเบียนกับ ClickUpและค้นพบว่าการประชุมที่ขับเคลื่อนด้วย AI สามารถปฏิวัติการทำงานร่วมกันของทีมคุณได้อย่างไร