ผู้สืบทอดในด้านการบริหารโครงการ: ประเภท, ตัวอย่าง & วิธีการใช้

โครงการมักไม่ล้มเหลวเพราะความผิดพลาดครั้งใหญ่เพียงครั้งเดียว โดยทั่วไปแล้ว มันคือการตายทีละน้อยจากบาดแผลเล็ก ๆ น้อย ๆ และปัญหาหรือความล่าช้าที่สะสมขึ้นโดยไม่ถูกสังเกต ในหลายกรณี ผู้ที่มาก่อนหน้าและลำดับงานเป็นสิ่งที่ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้น
ในการบริหารโครงการ งานก่อนหน้า (predecessor) คืองานที่ต้องทำให้เสร็จก่อนที่งานอื่น (งานถัดไปหรือ successor) จะสามารถเริ่มต้นได้ ความสัมพันธ์เชิงลำดับนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างตารางเวลาที่เป็นจริง การจัดลำดับกิจกรรมอย่างมีเหตุผล และการบริหารจัดการขั้นตอนการทำงาน หากกำหนดความสัมพันธ์เหล่านี้ถูกต้อง แผนงานของคุณก็จะดำเนินไปได้อย่างราบรื่น แต่หากผิดพลาด...ผลลัพธ์ที่ตามมาคงไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการแน่นอน
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะสำรวจบรรพบุรุษในด้านการจัดการโครงการ ประเภทต่างๆ ตัวอย่างที่น่าสนใจ และวิธีการนำไปใช้ในโครงการจริง
เราจะเข้าใจด้วยว่าซอฟต์แวร์การจัดการโครงการช่วยให้กระบวนการตั้งค่าต่างๆ ง่ายขึ้นอย่างไร เพื่อให้คุณสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เทมเพลตไวท์บอร์ดไทม์ไลน์โครงการช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างงานก่อนหน้าและงานถัดไปมองเห็นได้ง่ายและเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว แทนที่จะต้องจ้องสูตรคำนวณในสเปรดชีต คุณสามารถวางแผนงานที่เชื่อมโยงกันและระบุจุดคอขวดล่วงหน้าได้ พร้อมทั้งปรับไทม์ไลน์ได้ง่ายเพียงลากเส้นเชื่อมโยงระหว่างงาน
อะไรคือผู้มาก่อนในด้านการจัดการโครงการ?
ผู้สืบทอดก่อนหน้าในด้านการจัดการโครงการคือภารกิจที่ต้องเสร็จสิ้นก่อนที่กิจกรรมอื่น ๆ จะสามารถเริ่มต้นได้ พวกเขาสร้างลำดับที่สมเหตุสมผลซึ่งกำหนดว่าทีมของคุณสามารถเริ่มงานเฉพาะได้เมื่อใด
แต่ละกิจกรรมก่อนหน้าจะสร้างความสัมพันธ์เชิงพึ่งพาขึ้นระหว่างกิจกรรมต่าง ๆ คุณไม่สามารถเริ่มแคมเปญการตลาดได้ก่อนที่สินค้าจะพร้อม และนักพัฒนาไม่สามารถทดสอบโค้ดที่ยังไม่ได้เขียนได้ ข้อจำกัดเหล่านี้สะท้อนถึงวิธีการทำงานในโลกความเป็นจริง
ผู้มาก่อนมีความสำคัญเพราะ:
- ป้องกันไม่ให้ทีมเริ่มงานที่เป็นไปไม่ได้ และเสียทรัพยากรไปกับกำหนดเวลาที่ไม่สมจริง
- เปิดเผยเส้นทางวิกฤตของโครงการของคุณ (ลำดับงานที่ขึ้นอยู่กับงานอื่นซึ่งมีความยาวมากที่สุดและมีอิทธิพลต่อกำหนดเวลาโดยรวมของโครงการ)
- ช่วยระบุจุดที่อาจเกิดปัญหา ก่อนที่จะทำให้ความก้าวหน้าสะดุด
- เปิดใช้งานการตัดสินใจจัดสรรทรัพยากร ที่ดีขึ้นเพื่อให้หลายสายงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
งานก่อนหน้า vs. งานถัดไป
มาทำความเข้าใจกันว่างานก่อนหน้าและงานถัดไปแตกต่างกันอย่างไร 👇
|คุณสมบัติ
|งานก่อนหน้า
|งานสืบทอด
|คำนิยาม
|งานที่ต้องเริ่มหรือเสร็จสิ้นก่อน
|งานที่ต้องพึ่งพาการเริ่มต้นหรือการเสร็จสิ้นตามกำหนดของงานก่อนหน้า
|ประเภทการพึ่งพา
|อิสระจนกว่าจะเชื่อมโยง
|ขึ้นอยู่กับผู้ก่อนหน้า
|ผลกระทบต่อกำหนดการ
|กำหนดเวลาของผู้สืบทอด
|เวลาถูกจำกัดโดยผู้ทำหน้าที่ก่อนหน้า
|การควบคุม
|สามารถกำหนดเวลาได้อย่างอิสระ
|การจัดตารางขึ้นอยู่กับความคืบหน้าของงานก่อนหน้า
|ตัวอย่าง
|การร่างเอกสารการออกแบบ
|การทบทวนและอนุมัติการออกแบบ
|การมองเห็น
|มักกระตุ้นการแจ้งเตือนหรือการแจ้งเตือน
|มักตรวจสอบความพร้อมในการเริ่มต้น
ประเภทของความสัมพันธ์ระหว่างงาน (งานก่อนหน้า)
ทุกโครงการมีวิธีการเชื่อมต่อของงานสี่แบบที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ และการเลือกวิธีที่ถูกต้องสามารถช่วยประหยัดเวลาได้หลายสัปดาห์ในตารางเวลาโครงการของคุณ
นี่คือวิธีการทำงานของแต่ละการพึ่งพา ⚒️
การพึ่งพาจากเสร็จสิ้นถึงเริ่มต้น (FS)
การพึ่งพานี้สร้างกระบวนการทำงานที่คาดการณ์ได้มากที่สุด: งาน A เสร็จสมบูรณ์แล้ว งาน B จึงเริ่ม
การสร้างเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซเป็นไปตามรูปแบบนี้อย่างสมบูรณ์แบบ ทีมคอนเทนต์ของคุณใช้เวลาสามสัปดาห์ในการเขียนคำอธิบายสินค้าสำหรับ 2,000 รายการ สร้างไฟล์สเปรดชีตฉบับสุดท้าย และส่งมอบให้กับนักพัฒนา จากนั้นนักพัฒนาจึงสามารถเริ่มเขียนโค้ดสำหรับฟีเจอร์แคตตาล็อกสินค้าได้
คำอธิบายสินค้าแต่ละรายการจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบให้สมบูรณ์ เนื่องจากอัลกอริทึมการค้นหาขึ้นอยู่กับคำค้นหาเฉพาะและรูปแบบการจัดรูปแบบ
ในขณะที่แนวทางนี้ช่วยขจัดปัญหาการประสานงานที่ยุ่งยาก แต่ก็สร้างระยะเวลาการทำงานที่ยาวนานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ทีมต่างๆ มักจะหยุดชะงักระหว่างการส่งต่องาน มองดูเส้นตายที่ค่อยๆ เลื่อนออกไปในขณะที่รอให้ทีมก่อนหน้าทำงานเสร็จสมบูรณ์
การพึ่งพาเริ่มต้นถึงเริ่มต้น (SS)
การพึ่งพานี้ช่วยให้งานที่สองสามารถเริ่มต้นได้ทันทีที่งานแรกเริ่ม แม้ทั้งสองงานจะดำเนินไปพร้อมกันก็ตาม ผู้จัดการโครงการที่มีความสามารถใช้สิ่งนี้เพื่อปรับเส้นเวลาโดยไม่ทำให้ลำดับการทำงานที่สมเหตุสมผลเสียหาย
ตัวอย่างเช่น Spotify เปิดตัวซีรีส์พอดแคสต์ใหม่โดยเริ่มโปรโมทผ่านโซเชียลมีเดียในวันแรกที่เริ่มบันทึกเสียง ทีมการตลาดสร้างโพสต์ทีเซอร์โดยใช้ชื่อตอนและชื่อแขกรับเชิญ เพื่อสร้างความคาดหวังให้กับผู้ฟัง ในขณะที่ทีมผลิตยังคงบันทึกตอนที่เหลืออยู่
อย่างไรก็ตาม งานที่ต้องพึ่งพิงจำเป็นต้องมีข้อมูลเบื้องต้นที่เพียงพอเพื่อดำเนินการต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ มิฉะนั้น ทีมงานจะเสียเวลาไปกับการคาดเดาหรือย้อนกลับไปแก้ไขเมื่อมีรายละเอียดเปลี่ยนแปลง
การพึ่งพาตั้งแต่ต้นจนจบ (FF)
ประเภทการพึ่งพานี้เพิ่มประสิทธิภาพของทีมให้สูงสุดผ่านการดำเนินงานแบบขนานในขณะที่ยังคงจุดตรวจสอบการควบคุมคุณภาพ ทั้งสองงานของโครงการจะทำงานพร้อมกัน แต่ไม่สามารถเสร็จสิ้นได้จนกว่างานก่อนหน้าจะเสร็จสมบูรณ์
ตัวอย่างเช่น ศูนย์กระจายสินค้าของ Amazonแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของโครงการFF ในการปฏิบัติงานจริง พนักงานบรรจุสินค้าจะเริ่มจัดกล่องสำหรับคำสั่งซื้อของลูกค้าทันทีที่พนักงานหยิบสินค้าจากชั้นวางเริ่มรวบรวมสินค้า พนักงานทั้งสองทีมทำงานพร้อมกันตลอดทั้งวัน แต่ไม่มีพัสดุใดออกจากอาคารจนกว่าพนักงานหยิบสินค้าจะตรวจสอบว่าพวกเขาได้รวบรวมสินค้าทุกชิ้นอย่างถูกต้องและทำแบบตรวจสอบคุณภาพเสร็จสมบูรณ์แล้ว
แนวทางนี้ช่วยให้ทุกคนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่ป้องกันการเสร็จสิ้นงานก่อนกำหนดซึ่งอาจทำให้มาตรฐานคุณภาพลดลงหรือก่อให้เกิดข้อผิดพลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูงในขั้นตอนต่อไป
การพึ่งพาตั้งแต่ต้นจนจบ (SF)
การพึ่งพาที่หายากที่สุดและมีความเฉพาะเจาะจงมากที่สุดจะปรากฏขึ้นเมื่อการเปลี่ยนผ่านอย่างราบรื่นมีความสำคัญอย่างยิ่ง ภารกิจหนึ่งต้องเริ่มต้นก่อนที่อีกภารกิจหนึ่งจะสิ้นสุด เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีช่องว่างในการดำเนินงานที่สำคัญ
เมื่อเชสทำการอัปเกรดฐานข้อมูลบัญชีลูกค้า ระบบเก่าจะต้องดำเนินการฝากเงิน การถอนเงิน และการโอนเงินต่อไปจนถึงเวลา 23:59 น. ของวันที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบ ระบบเก่าไม่สามารถปิดตัวลงได้จนกว่าระบบใหม่จะเริ่มทำงานในเวลาเที่ยงคืน ซึ่งจะทำให้ไม่มีการขัดจังหวะการให้บริการธนาคารแก่ลูกค้า
ผู้จัดการโครงการส่วนใหญ่ทำงานตลอดอาชีพโดยไม่เคยพบการพึ่งพา SF แต่เมื่อความต่อเนื่องในการดำเนินงานเป็นสิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้ ความสัมพันธ์แบบผู้มาก่อนย่อมมีความสำคัญอย่างยิ่ง
📮 ClickUp Insight: งานที่ซ่อนอยู่ไม่ใช่เพียงเสียงรบกวนเบื้องหลังที่ไม่สำคัญ แต่เป็นตัวทำลายประสิทธิภาพการทำงานอย่างแท้จริง พนักงานถึง 21% รายงานว่างานเหล่านี้ทำให้พวกเขาทำงานช้าลง และ 14% พบว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะรักษาสมาธิไว้ได้
การสลับความคิดอย่างต่อเนื่องนี้ทำให้ความสนใจแตกเป็นชิ้นๆ และทำลายความสามารถในการทำงานที่ลึกซึ้งและมีผลกระทบ
วิธีการใช้ผู้มาก่อนหน้าในการบริหารโครงการ
หากทำอย่างถูกต้อง ผู้บริหารโครงการก่อนหน้าสามารถเปลี่ยนไทม์ไลน์ของโครงการของคุณให้กลายเป็นสิ่งที่ทุกคนในทีมสามารถไว้วางใจได้
นี่คือคู่มือการใช้งานแบบทีละขั้นตอน 🧑💻
ขั้นตอนที่ 1: แบ่งงานออกเป็นงานย่อยที่ชัดเจนและสามารถดำเนินการได้
ผู้สืบทอดจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อองค์ประกอบพื้นฐานมีความชัดเจนและถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนเท่านั้น งานที่คลุมเครือจะเปิดโอกาสให้เกิดความสับสน ในขณะที่งานที่มีรายละเอียดชัดเจนจะช่วยให้เห็นความเชื่อมโยงได้อย่างชัดเจน
สมมติว่าคุณกำลังวางแผนเปิดตัวพอดแคสต์ การเขียนว่า 'ผลิตพอดแคสต์' เป็นรายการเดียวอาจทำให้รู้สึกหนักใจ การแบ่งออกเป็นงานย่อยๆ เช่นนี้จะช่วยให้คุณเชื่อมโยงงานต่างๆ ได้ดีขึ้น:
- หัวข้อการวิจัยสำหรับสามตอนแรก
- บันทึกและแก้ไขตอนที่หนึ่ง
- ออกแบบภาพหน้าปกพอดแคสต์
- ส่งไปยัง Spotify และ Apple
ตอนนี้คุณสามารถเห็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับสิ่งอื่น ๆ ได้แล้ว แทนที่จะต้องจ้องมองงานชิ้นใหญ่เพียงอย่างเดียว
ขั้นตอนที่ 2: ติดตามวิธีที่งานเชื่อมโยงกันอย่างเป็นธรรมชาติ
มองรายการงานเหมือนปฏิกิริยาลูกโซ่ บางประกายไฟจะกระตุ้นขั้นตอนถัดไป ในขณะที่บางประกายไฟสามารถเผาไหม้พร้อมกันโดยไม่ทำให้กันและกันช้าลง
ในโครงการพอดแคสต์ การบันทึกเสียงจะไม่สามารถเริ่มต้นได้จนกว่าการวิจัยจะเสร็จสิ้น แต่การออกแบบปกและการตัดต่อไม่ขัดขวางกัน ดังนั้นจึงสามารถดำเนินการไปพร้อมกันได้ การคิดในลักษณะนี้เผยให้เห็นจังหวะที่แท้จริงของงาน แทนที่จะบังคับให้ทุกอย่างเป็นเส้นตรง
ขั้นตอนที่ 3: กำหนดผู้มาก่อนหน้าในเครื่องมือของคุณ
เมื่อคุณเห็นการไหลแล้ว ให้เอาเข้ามาในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของคุณ เชื่อมต่อเฉพาะลิงก์ที่มีความสำคัญ
การตั้งค่าก่อนหน้าให้สะอาดจะช่วยให้เห็นปัญหาที่แท้จริงได้ชัดเจน แทนที่จะทำให้ทีมจมอยู่ในเครือข่ายของลูกศร สำหรับพอดแคสต์ 'หัวข้อการวิจัย' จะกลายเป็นก่อนหน้าของ 'บันทึกและแก้ไขตอนที่หนึ่ง' การเชื่อมโยงเพียงครั้งเดียวนี้บอกเล่าเรื่องราวของโครงการให้ทีมของคุณฟัง: ไม่มีสคริปต์, ไม่มีบันทึก
ขั้นตอนที่ 4: ทบทวนเมื่อสิ่งต่าง ๆ เปลี่ยนแปลง
แผนที่ที่ดีจะปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเส้นทาง โครงการต่าง ๆ มีการพัฒนา และลิงก์ของผู้ที่มาก่อนคุณก็ควรปรับเปลี่ยนตามไปด้วย
สมมติว่าแขกรับเชิญในพอดแคสต์ยกเลิกในนาทีสุดท้าย ทันใดนั้นคุณต้องเลื่อนการบันทึกและเพิ่มงานวิจัยใหม่สำหรับผู้แทน การอัปเดตงานก่อนหน้าจะช่วยให้แน่ใจว่าไทม์ไลน์สะท้อนลำดับใหม่ก่อนที่ทีมจะตามไม่ทัน
ขั้นตอนที่ 5: แบ่งปันมุมมองเพื่อให้ทั้งทีมมีความเข้าใจตรงกัน
ผู้มาก่อนจะโดดเด่นเมื่อทุกคนเห็นพ้องต้องกันการสร้างแผนงานแบบแกนต์ช่วยให้ทีมของคุณเห็นความชัดเจนว่าส่วนของพวกเขาเริ่มต้นเมื่อใด โดยไม่จำเป็นต้องตรวจสอบกันอยู่ตลอดเวลา
สำหรับพอดแคสต์ ทีมการตลาดจะทราบโดยทันทีว่าการโปรโมทจะเริ่มต้นได้ก็ต่อเมื่อตอนแรกได้รับการตัดต่อเสร็จสมบูรณ์และภาพปกได้รับการอนุมัติแล้ว การประสานงานเช่นนี้ช่วยประหยัดข้อความที่ต้องส่งไปมาหลายสิบครั้ง
ข้อผิดพลาดทั่วไปที่เกิดขึ้นกับผู้ดำรงตำแหน่งก่อนหน้า
แม้ว่าผู้มาก่อนจะนำความเป็นระเบียบมาสู่โครงการ แต่ทีมก็มักจะสะดุดขณะเริ่มต้น นี่คือภาพรวมที่ชัดเจนของข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้เกิดความหงุดหงิดในภายหลัง 👀
|ข้อผิดพลาด
|ทำไมมันถึงก่อให้เกิดปัญหา?
|วิธีแก้ไขด่วน
|การใส่ลิงก์มากเกินไปในทุกงาน
|สร้างเครือข่ายการพึ่งพาที่ยุ่งเหยิงและทำให้ความคืบหน้าช้าลง
|เชื่อมต่อเฉพาะงานที่เวลาขึ้นอยู่กับงานอื่นจริง ๆ เท่านั้น
|การทิ้งงานไว้อย่างคลุมเครือ
|ทำให้ไม่ชัดเจนว่างานใดควรมาก่อน
|แบ่งงานออกเป็นงานย่อยที่เล็กกว่าและชัดเจนก่อนที่จะเชื่อมโยง
|ลืมอัปเดต
|ทำให้แผนล้าสมัยเมื่อลำดับความสำคัญเปลี่ยนแปลง
|ตรวจสอบการพึ่งพาในระหว่างการตรวจสอบเป็นประจำ
|การเพิกเฉยต่อการทำงานที่ดำเนินไปพร้อมกัน
|ขัดขวางความก้าวหน้าด้วยการบังคับให้เกิดเวลารอที่ไม่จำเป็น
|ระบุงานที่สามารถดำเนินการพร้อมกันได้และแยกออกจากกัน
|เก็บแผนที่ไว้เป็นความลับ
|สมาชิกในทีมใบ้ให้เดาจุดเริ่มต้นของพวกเขา
|แชร์ไทม์ไลน์หรือแผนภูมิแกนต์เพื่อให้ทุกคนเห็นลำดับงาน
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการจัดการผู้มาก่อนหน้าในการบริหารโครงการ
นี่คือกลยุทธ์ที่ทำให้การตั้งค่าของผู้มาก่อนมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง ✅
แยกความแตกต่างระหว่างความพึ่งพาแบบแข็งกับแบบอ่อน
ระบุว่าการพึ่งพาใดที่ต้องเกิดขึ้นตามลำดับอย่างเคร่งครัดและอันใดที่ยืดหยุ่นได้เพื่อป้องกันการล่าช้าที่ไม่จำเป็นและรักษาทรัพยากรให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพึ่งพาที่เข้มงวดมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการไหลของโครงการ ในขณะที่การพึ่งพาที่ไม่เข้มงวดให้ทีมมีพื้นที่ในการทำงานไปพร้อมกัน
📌 ตัวอย่าง: สำหรับโครงการผลิตวิดีโอ 'บันทึกภาพวิดีโอ' ต้องเสร็จสิ้นก่อนที่ 'แก้ไขภาพวิดีโอ' จะเริ่ม (การพึ่งพาอย่างเข้มงวด) 'เลือกเพลงประกอบ' สามารถทำไปพร้อมกับการแก้ไขได้ (การพึ่งพาอย่างอ่อน) ทำให้ทีมสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตรวจสอบความถูกต้องของลำดับผ่านการจำลอง
การเดินผ่านลำดับงานในแบบทดสอบล่วงหน้าจะเผยให้เห็นช่องว่าง เวลาที่ไม่สมจริง หรือความพึ่งพิงที่มองข้ามไปก่อนที่จะดำเนินการจริง สิ่งนี้สร้างความมั่นใจว่ารายการแผนงานสามารถใช้งานได้จริง ไม่ใช่แค่ในกระดาษเท่านั้น
📌 ตัวอย่าง: ในการทำสปรินต์ซอฟต์แวร์ การจำลองความคืบหน้าจาก 'โมดูลโค้ด A' ไปยัง 'การผสานรวมการทดสอบ' อาจเผยให้เห็นเอกสารหรืองานตรวจสอบที่ขาดหายไปซึ่งจำเป็นต้องเพิ่มเข้าไป
🤝 เตือนความจำอย่างเป็นมิตร: สร้างการแจ้งเตือนในซอฟต์แวร์การจัดการงานของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าทีมที่เกี่ยวข้องดำเนินการทันทีเมื่องานเสร็จสิ้น
รวมการพึ่งพากันระหว่างทีมตั้งแต่เนิ่นๆ
โครงการมักเกี่ยวข้องกับหลายทีม การระบุการพึ่งพากันระหว่างทีมต่างๆ ในขั้นตอนการวางแผนโครงการจะช่วยให้หลีกเลี่ยงความประหลาดใจในนาทีสุดท้ายและป้องกันไม่ให้งานหยุดชะงักเนื่องจากต้องรอกลุ่มอื่นๆ
📌 ตัวอย่าง: ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เชื่อมโยงงาน 'Finalize mockups' ของทีมออกแบบกับงาน 'Start development'ของทีมวิศวกรรมในช่วงเริ่มต้นโครงการ เพื่อให้แน่ใจว่าการส่งมอบงานได้รับการคำนึงถึงในกรอบเวลาที่เป็นจริง
ผสานรวมผู้ดำรงตำแหน่งก่อนหน้าเข้ากับแผนการสื่อสาร
การพึ่งพาอาศัยมักต้องการการส่งต่อหรือการประสานงานการจับคู่กับแผนการสื่อสารโครงการช่วยให้แน่ใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เหมาะสมได้รับการแจ้งเตือนเมื่อภารกิจเสร็จสิ้นหรือล่าช้า
📌 ตัวอย่าง: เมื่อ 'การทดสอบเบต้าเสร็จสมบูรณ์' การแจ้งเตือนอัตโนมัติจะกระตุ้นให้ทีมการตลาดเริ่มวางแผนการโปรโมทสำหรับการเปิดตัวซอฟต์แวร์
วิธีตั้งค่าผู้มาก่อนหน้าใน ClickUp
ความล่าช้าเพียงครั้งเดียวในช่วงเริ่มต้นของโครงการ ก็สามารถทำให้กำหนดการทั้งหมดพังทลายลงราวกับโดมิโน นี่คือเหตุผลที่การเข้าใจงานก่อนหน้าเป็นสิ่งสำคัญ งานก่อนหน้าเปรียบเสมือนเส้นใยที่มองไม่เห็นซึ่งเชื่อมโยงงานแต่ละชิ้นเข้าด้วยกัน—เป็นตัวกำหนดว่าอะไรสามารถเกิดขึ้นได้ตอนนี้ อะไรที่ติดค้างรออยู่ และจุดใดที่อาจเกิดคอขวดขึ้นก่อนที่ทุกอย่างจะสะดุดหยุดลง
ClickUpทำให้การพึ่งพาเหล่านี้มองเห็นได้และจัดการได้เป็นส่วนหนึ่งของConverged AI Workspace แห่งแรกของโลก
แทนที่จะเดาว่างานใดกำลังทำให้ผู้อื่นล่าช้าหรือติดตามด้วยตนเองว่าอะไรกำลังขัดขวางอะไร คุณสามารถวางแผนความสัมพันธ์ของงานก่อนหน้าได้โดยตรงในเวิร์กโฟลว์ของคุณไม่มีการกระจายงานไปทั่วเครื่องมือวางแผนหลายตัว—เพียงแค่การมองเห็นที่ชัดเจนว่างานไหลจากงานหนึ่งไปยังงานถัดไปอย่างไร
นอกจากนี้ โครงการก่อนหน้าจะตั้งค่าได้ง่ายขึ้นเพราะซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ ClickUpเชื่อมต่อกับเครื่องมือที่คุณใช้อยู่แล้วในการจัดการงาน กำหนดเวลา และปริมาณงาน มาดูกันว่ามันทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้ได้อย่างไร 💪🏼
รักษาการทำงานให้ดำเนินไปอย่างถูกต้องตามลำดับ
งานใน ClickUpเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของทุกโครงการ ช่วยให้คุณบันทึกสิ่งที่ต้องทำ ผู้รับผิดชอบ และกำหนดเวลาส่งงานได้อย่างครบถ้วน ทำให้งานเป็นระเบียบและสามารถติดตามความคืบหน้าได้ทั่วทั้งทีม
พวกเขาให้คุณกำหนดการพึ่งพาของงานได้โดยตรง ดังนั้นงานที่ตามมาจะไม่เปิดจนกว่างานก่อนหน้าจะถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้คนเริ่มงานเร็วเกินไปและทำให้การส่งมอบงานแต่ละครั้งเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสม
สมมติว่าทีมของคุณกำลังเตรียมการสัมมนาออนไลน์
คุณสามารถเชื่อมโยง 'สรุปสไลด์' เป็นขั้นตอนก่อนหน้าของ 'ส่งคำเชิญ' และ 'เผยแพร่หน้าแลนดิ้งเพจ' เมื่อสไลด์พร้อมแล้ว ทีมการตลาดจะได้รับสัญญาณไฟเขียวที่ชัดเจนให้ดำเนินการต่อไป
เพื่อให้การตั้งค่านี้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นด้วยClickUp Task Dependencies คุณสามารถ:
- กำหนดเกณฑ์การยอมรับสำหรับแต่ละขั้นตอนก่อนหน้าเพื่อให้ผู้สืบทอดเริ่มต้นด้วยข้อมูลที่ถูกต้องเสมอ
- อัปเดตรายการตรวจสอบงานใน ClickUpเพื่อระบุไฟล์ การอนุมัติ หรือสิ่งที่ต้องส่งมอบที่จำเป็นก่อนดำเนินการขั้นตอนถัดไป
- มอบหมายเจ้าของที่ชัดเจนหนึ่งคนต่อผู้รับผิดชอบก่อนหน้า เพื่อไม่ให้ความรับผิดชอบไม่ชัดเจน
อีกวิธีหนึ่งในการทำสิ่งนี้โดยอัตโนมัติคือตั้งค่า ClickUp Agents.
ClickUp agents ทั้งแบบที่สร้างไว้ล่วงหน้าและ แบบกำหนดเอง จะช่วยอัตโนมัติการระบุและการเชื่อมโยงการพึ่งพาของงาน และตัวแทน. นี่คือวิธีการ:
- ตัวแทนสามารถตั้งค่าให้ตรวจสอบงานในโครงการและแนะนำหรือสร้างลิงก์เชื่อมโยงงานก่อนหน้าโดยอัตโนมัติตามกฎการทำงานของคุณ
- พวกเขาสามารถทำงานตามตัวกระตุ้น (เช่น การสร้างงานหรือการเปลี่ยนแปลงสถานะ) เพื่ออัปเดตงานที่ขึ้นอยู่ เพื่อให้มั่นใจว่างานทั้งหมดถูกเรียงลำดับอย่างถูกต้องเสมอ
- ตัวแทนสามารถค้นหาข้ามพื้นที่ทำงานของคุณเพื่อระบุงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้ง่ายต่อการตั้งค่าและมองเห็นสายงานที่ซับซ้อน
- ด้วยคำแนะนำที่สามารถปรับแต่งได้ ตัวแทนสามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของโครงการของคุณได้ โดยอัตโนมัติการจัดการการพึ่งพาที่ซ้ำซาก และให้คุณมีเวลาว่างสำหรับการวางแผนระดับสูงขึ้น
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณกำลังจัดการโครงการเปิดตัวเว็บไซต์ คุณได้ตั้งค่า Custom Agent ในรายการ ClickUp ของโครงการของคุณด้วยคำแนะนำดังนี้: "เมื่อใดก็ตามที่มีการสร้างงานใหม่ที่มีแท็ก 'ออกแบบ' ให้ตั้งค่างานก่อนหน้าโดยอัตโนมัติเป็นงาน 'ข้อกำหนด' ที่เสร็จสมบูรณ์ล่าสุดในรายการนี้"
ขณะนี้ เมื่อสมาชิกทีมเพิ่มงานออกแบบใหม่ ตัวแทนจะค้นหาทันทีสำหรับงานข้อกำหนดล่าสุด เชื่อมโยงเป็นงานก่อนหน้า และอัปเดตห่วงโซ่การพึ่งพา โดยไม่ต้องค้นหาหรือเชื่อมโยงด้วยตนเอง
คุณสามารถปรับแต่งตัวแทนเพิ่มเติมเพื่อแจ้งผู้รับมอบหมายเกี่ยวกับความพึ่งพา หรืออัปเดตไทม์ไลน์ของโครงการโดยอัตโนมัติหากงานก่อนหน้าล่าช้า
อ้างอิงงานที่เกี่ยวข้องเพื่อความชัดเจน
บางครั้งงานไม่ได้เรียงตามลำดับที่เคร่งครัดแต่ยังคงเชื่อมโยงกันอย่างมีนัยสำคัญ นั่นคือจุดที่การเชื่อมโยงงานเข้ามามีบทบาท คุณสามารถเชื่อมโยงงานใน ClickUpเพื่อแสดงความสัมพันธ์ เช่น 'เกี่ยวข้องกับ', 'ซ้ำกัน' หรือ 'ขัดขวาง'
สมมติว่าทีมผลิตภัณฑ์ของคุณกำลังทำงานเกี่ยวกับการอัปเดตแอปมือถือ งาน 'อัปเดตเกตเวย์การชำระเงิน' อาจไม่ขัดขวางงาน 'ออกแบบขั้นตอนการชำระเงินใหม่' อย่างไรก็ตาม ทั้งสองงานมีความเชื่อมโยงกันเพราะมีผลกระทบต่อประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้เดียวกัน
การเชื่อมโยงพวกเขาเข้าด้วยกันจะทำให้ทั้งสองทีมสามารถมองเห็นกันได้ และหากทีมใดประสบปัญหา ทีมอีกทีมก็จะทราบและเตรียมการปรับเปลี่ยนได้
นี่คือตัวอย่างการอัตโนมัติของกระบวนการทำงานที่คุณสามารถตั้งค่าได้:
- เมื่องานร่างการออกแบบเปลี่ยนเป็น 'เสร็จสมบูรณ์' ให้เปลี่ยนงาน 'ตรวจสอบโดยลูกค้า' ถัดไปเป็น 'กำลังดำเนินการ' โดยอัตโนมัติ และแจ้งผู้จัดการบัญชี
- หากงานทดสอบล่าช้า ให้เลื่อนกำหนดส่งงานแก้ไขบั๊กที่ขึ้นกับงานนั้นไปข้างหน้าสองวัน
- เมื่อภารกิจการวิจัยปิดตัวลง ให้กำหนดงานเขียนที่เชื่อมโยงไว้ให้กับผู้สร้างเนื้อหาเฉพาะ และอัปเดตความสำคัญของงานนั้น
ตรวจจับผลกระทบที่ตามมาอย่างฉับพลันก่อนที่มันจะลุกลาม
มุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUpแปลงการเชื่อมโยงงานให้เป็นไทม์ไลน์ทั่วทั้งโครงการ ความสัมพันธ์ระหว่างงานจะแสดงเป็นเส้นเชื่อมต่อ และการเปลี่ยนแปลงวันที่ใดๆ จะทำให้เกิดการปรับอัตโนมัติในส่วนถัดไป ซึ่งช่วยให้คุณมองเห็นจุดที่ความล่าช้าเพียงจุดเดียวอาจส่งผลกระทบต่อหลายทีม
ตัวอย่างเช่น ในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ คุณอาจเชื่อมโยง 'แก้ไขข้อความหน้าผลิตภัณฑ์ให้สมบูรณ์' → 'ออกแบบสื่อสร้างสรรค์' → 'เผยแพร่การอัปเดตเว็บไซต์' หากขั้นตอนการออกแบบล่าช้าออกไปสองวันซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์จะแสดงทันทีว่าวันเปิดตัวเว็บไซต์และวันที่ของแคมเปญที่เกี่ยวข้องเลื่อนออกไปอย่างไร
นี่คือสิ่งที่ Justin Kosmides, CEO ของ Vela Bikes, ได้แบ่งปันเกี่ยวกับการใช้ ClickUp:
ปรับสมดุลปริมาณงานในขณะที่ติดตามการส่งต่อ
มุมมองไทม์ไลน์ของ ClickUpจะนำการพึ่งพาและซ้อนทับลงบนตารางเวลาของทรัพยากร ซึ่งทำให้ง่ายต่อการเห็นว่าใครเป็นเจ้าของงานที่เชื่อมโยงกันและสามารถทำทั้งสองงานให้เสร็จตามกำหนดเวลาได้จริงหรือไม่
สมมติว่าทีมออกแบบของคุณกำลังสนับสนุนหลายแคมเปญ
ในมุมมองไทม์ไลน์ คุณสามารถสังเกตได้ว่าเมื่อใดที่นักออกแบบคนเดียวกันมีงาน 'สร้างสินทรัพย์สำหรับแคมเปญ A' ตามมาด้วย 'สร้างสินทรัพย์สำหรับแคมเปญ B' เนื่องจากแคมเปญ B ขึ้นอยู่กับแคมเปญ A คุณสามารถปรับการจัดสรรหรือนำทรัพยากรสำรองเข้ามาได้ก่อนที่จะเกิดคอขวด
ให้ ClickUp Brain ช่วยคุณเกี่ยวกับบริบทที่ขาดหายไป
ClickUp Brainทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยโครงการที่สแกนพื้นที่ทำงานของคุณและแนะนำโครงการก่อนหน้าที่คุณอาจมองข้ามไป นอกจากนี้ยังสามารถสรุปสิ่งที่ต้องทำก่อนถึงเป้าหมายสำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการละเลยสิ่งที่ต้องพึ่งพา
ตัวอย่างเช่น ขณะวางแผนจัดงาน ClickUp Brain อาจแนะนำให้นำ 'ยืนยันสัญญากับผู้จัดเลี้ยง' ไปเชื่อมโยงกับ 'พิมพ์ตารางงาน' เนื่องจากกำหนดเวลาการจัดเลี้ยงส่งผลต่อเวลาที่สามารถนำวาระการประชุมฉบับสุดท้ายไปพิมพ์ได้
หากไม่มีลิงก์สำหรับการจัดการโครงการ AI ทีมอาจเสี่ยงต่อการทำงานซ้ำและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
📌 ลองใช้คำสั่งนี้: แสดงงานที่ขาดงานก่อนหน้าในหมุดหมาย 'พร้อมสำหรับกิจกรรม' และแนะนำการเชื่อมโยง
แสดงการพึ่งพาของแผนที่ในรูปแบบภาพก่อนทำการล็อก
เทมเพลตไวท์บอร์ดไทม์ไลน์โครงการ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนในช่วงเริ่มต้นที่ทีมต้องการระดมความคิด จัดกลุ่มงาน และทดสอบลำดับความพึ่งพาในแบบเรียลไทม์
คุณจะชอบแม่แบบไทม์ไลน์โครงการนี้เพราะ:
- ให้การนำเสนอภาพที่เข้าใจง่ายของโครงการของคุณ
- ช่วยให้คุณติดตามและปรับงานตามความจำเป็นเพื่อให้อยู่ในกำหนดเวลา
- ช่วยให้คุณสามารถสื่อสารรายละเอียดโครงการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย
ประหยัดเวลาด้วยไทม์ไลน์สำเร็จรูป
เทมเพลตไทม์ไลน์ Gantt ของ ClickUpมอบโครงสร้างที่เป็นระบบให้คุณติดตามความเชื่อมโยงระหว่างแต่ละขั้นตอนของโครงการ มาพร้อมกับหมุดหมายสำคัญและตรรกะการจัดลำดับงานสำเร็จรูป คุณจึงไม่ต้องเริ่มต้นจากแผนภูมิเปล่า
แม่แบบโครงการแผนกังต์ประกอบด้วย:
- สถานะที่กำหนดเองใน ClickUpเช่น ถูกบล็อก, เสร็จสิ้น, กำลังดำเนินการ, อยู่ระหว่างการตรวจสอบ, และ ต้องทำ
- คลิกที่ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp เช่น เสร็จสิ้น, ระยะเวลา, และ ระยะ เพื่อจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- มุมมองต่างๆของ ClickUp รวมถึง รายเดือน, รายปี, รายสัปดาห์, สรุป และ คู่มือเริ่มต้นใช้งาน
ตัวอย่างจากโลกจริงของโครงการที่มีผู้มาก่อน
นี่คือตัวอย่างสถานการณ์บางประการที่แสดงให้เห็นว่าผู้มาก่อนในด้านการบริหารโครงการช่วยให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นได้อย่างไร 🤩
1. การขยายโรงงานกิกะแฟคทอรีของเทสลา
เมื่อเทสลาขยายขนาดโรงงานกิกะแฟคทอรี โครงการนี้ต้องพึ่งพาชุดงานที่เรียงลำดับอย่างรอบคอบ แต่ละขั้นตอนสำคัญจะปลดล็อกขั้นตอนถัดไป นี่คือความเชื่อมโยงที่ช่วยให้การก่อสร้างและการผลิตดำเนินไปตามแผน:
- ต้องเทและบ่มฐานรากของโรงงานให้เสร็จก่อนจึงจะสามารถนำเครื่องจักรหนักและสายการประกอบเข้ามาได้
- ระบบไฟฟ้าและระบบประปาได้ถูกติดตั้งก่อนที่การทดสอบขนาดใหญ่และการปรับเทียบอุปกรณ์จะสามารถเริ่มต้นได้
- โครงการก่อสร้างต้องแล้วเสร็จตามเป้าหมายก่อนที่การผลิตแบตเตอรี่รุ่น 3 จะสามารถเริ่มอย่างเป็นทางการได้
2. สนามกีฬาโอลิมปิกโตเกียว 2020
โครงการสนามกีฬาโอลิมปิกโตเกียวขึ้นอยู่กับการทำงานที่เชื่อมโยงกันอย่างแน่นหนา ซึ่งแต่ละขั้นตอนต้องดำเนินต่อจากขั้นตอนก่อนหน้า การเชื่อมโยงเหล่านี้ช่วยให้งานมหึมาไม่ล่าช้ากว่ากำหนด:
- โครงสร้างหลักต้องเสร็จก่อนการซ้อมและการทดสอบกิจกรรมจะเริ่มได้
- การจัดที่นั่งและการตรวจสอบความปลอดภัยได้ดำเนินการก่อนที่บัตรจะเริ่มจำหน่าย
- ความพร้อมของสนามกีฬาเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก เพื่อให้แผนการขนส่งและการถ่ายทอดสดสามารถดำเนินการต่อไปได้
3. การเปิดตัววัคซีน COVID-19 ของไฟเซอร์
การเปิดตัวของไฟเซอร์แสดงให้เห็นว่าโครงการด้านสาธารณสุขภายใต้แรงกดดันสูงนี้ได้รับแนวทางจากโครงการก่อนหน้าอย่างไร แต่ละก้าวสำคัญได้ปลดล็อกขั้นตอนถัดไปในห่วงโซ่ที่สร้างสมดุลระหว่างความรวดเร็วกับการปฏิบัติตามข้อกำหนด:
- ระยะการทดลองทางคลินิกได้เสร็จสิ้นก่อนที่รอบต่อไปจะเริ่มต้น
- การอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลต้องได้รับการอนุมัติก่อนที่การกระจายสินค้าจะเริ่มขึ้น
- สายการผลิตเริ่มดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้น
การเรียงลำดับนี้ทำให้ไฟเซอร์สามารถขยายการส่งมอบทั่วโลกได้ในขณะที่ยังคงมาตรฐานความปลอดภัยไว้
