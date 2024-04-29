คำแนะนำอาชีพ 101: ทุกสิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนเริ่มงานใหม่และประสบความสำเร็จในที่ทำงานใหม่ของคุณ!

โจ๊กเกอร์จาก The Dark Knight เคยกล่าวไว้ว่า: ฉันเหมือนหมาที่ไล่ตามรถ ฉันไม่รู้จะทำอะไรถ้าฉันจับมันได้
หลายคนในพวกเราต่างก็รู้สึกคล้ายกันเมื่อได้งานใหม่—เราไม่แน่ใจนักว่าก้าวต่อไปจะเป็นอย่างไร แน่นอนว่ามีความตื่นเต้นในการพบปะผู้คนใหม่ ๆ และการเริ่มต้นใหม่ 🤝
อย่างไรก็ตาม การเริ่มงานใหม่ก็อาจมาพร้อมกับการรับข้อมูลมากเกินไปหรือวัฒนธรรมการทำงานที่แตกต่างจากบริษัทเดิมของคุณโดยสิ้นเชิง นั่นคือจุดที่เราเข้ามาช่วย
วันนี้เราได้เตรียมคู่มือแบบครบวงจรเพื่อช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงความสับสนและประสบความสำเร็จในงานของคุณได้ตั้งแต่ไม่กี่วันแรก! เรายังจะเพิ่มเครื่องมือที่มีคุณค่าเพื่อช่วยให้พนักงานใหม่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและทำให้กระบวนการปฐมนิเทศสำหรับผู้จัดการเป็นไปอย่างราบรื่น
วันแรก ๆ ที่งานใหม่ของคุณ
วันแรก ๆ ที่คุณเริ่มงานใหม่จะต้องใช้การสังเกตอย่างตั้งใจ หากคุณสามารถเข้าใจพื้นฐานของการปรับตัวเข้ากับบทบาทใหม่ได้อย่างรวดเร็ว เส้นทางที่เหลือของคุณจะง่ายขึ้น เราจะรวบรวมเคล็ดลับเจ็ดข้อเพื่อช่วยให้คุณสร้างความประทับใจแรกได้อย่างยอดเยี่ยม:
- มาถึงตรงเวลา: ควรมาถึงที่ทำงานใหม่ก่อนเวลาเสมอ ความตรงต่อเวลาของคุณบ่งบอกถึงความเคารพที่คุณมีต่อวัฒนธรรมองค์กร
- ทำความคุ้นเคยกับผู้บังคับบัญชา: ทำความเข้าใจบุคลิกภาพของทุกคนให้ดี ผู้นำของคุณเข้มงวดมากกว่าคนก่อนหรือไม่? พวกเขาสบายๆ มากกว่าหรือเปล่า? พวกเขาประเมินผลการปฏิบัติงานบ่อยแค่ไหน? ทำความเข้าใจทัศนคติของผู้บังคับบัญชาทุกคนเพื่อเรียนรู้สิ่งที่คุณต้องให้ความสำคัญตั้งแต่วันแรก
- เรียนรู้ตำแหน่งของห้องต่างๆ: คุณไม่จำเป็นต้องไปเยี่ยมชมทั้งสำนักงานในครั้งเดียว แต่ลองเดินผ่านบริเวณพักผ่อน บริเวณกาแฟ และห้องน้ำในช่วงพักสั้นๆ เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องถามทางบ่อยๆ
- แนะนำตัวเอง: แม้ว่าผู้จัดการฝ่ายสรรหาควรส่งอีเมลหรือแนะนำคุณอย่างเป็นทางการให้กับทุกคน อย่าลังเลที่จะเริ่มต้นการสนทนาเอง พูดคุยกับคนที่คุณจะทำงานด้วยเป็นประจำทุกวันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
- จดบันทึก: จดทุกสิ่งที่นายจ้างใหม่ของคุณอธิบายในวันแรก ตั้งแต่ใครที่คุณต้องรายงานทุกวันไปจนถึงปริมาณงานปกติ—ให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจรายละเอียดที่สำคัญอย่างดี
- ตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่คุณจะใช้: บริษัทส่วนใหญ่จะให้การเข้าถึงซอฟต์แวร์ต่างๆ เพื่อช่วยให้คุณทำงานให้เสร็จ อ่านรายละเอียดงานและตรวจสอบทั้งหมดเพื่อดูว่าคุณมีปัญหาในการใช้ซอฟต์แวร์ใดบ้าง และสอบถามนายจ้างเกี่ยวกับโมดูลการฝึกอบรมที่มีให้
- อย่าทำมากเกินไป: สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด อย่าพยายามรีบเร่งและลงมือทำทันที นี่เป็นวันแรกของคุณ ดังนั้นหายใจลึกๆ และมุ่งเน้นไปที่การรับข้อมูลที่จำเป็น
เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เช่นClickUpเพื่อเริ่มต้นอย่างรวดเร็วในสภาพแวดล้อมการทำงานใหม่ของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเร่งการจดบันทึกด้วยClickUp Notepad! ใช้รายการตรวจสอบเพื่อแยกย่อยงานฝึกอบรมในตารางงานใหม่ของคุณ และเปลี่ยนทุกบันทึกให้เป็นงานที่สามารถติดตามได้—จากอุปกรณ์ใดก็ได้
การเตรียมตัวสำหรับสัปดาห์แรก
การเตรียมตัวล่วงหน้าสำหรับงานใหม่ทุกงานเป็นความคิดที่ดีเสมอ ตั้งแต่การแต่งกายไปจนถึงการจราจรในแต่ละวัน นี่คือทุกสิ่งที่คุณควรพยายามทำให้เสร็จก่อนสัปดาห์แรกของคุณ 🚦
ความสำคัญของการมีทัศนคติเชิงบวกเมื่อเริ่มงานใหม่
ก่อนที่สัปดาห์แรกของคุณจะเริ่มต้น อย่าลืมรักษาทัศนคติที่ดีไว้ ความวิตกกังวลเป็นเรื่องปกติอย่างยิ่ง แต่ตราบใดที่คุณมั่นใจในตัวเอง คุณจะสามารถลดความวิตกกังวลได้ในเวลาไม่นาน การมีทัศนคติที่ดียังช่วยให้คุณสร้างความประทับใจแรกที่ดีและสื่อสารได้อย่างง่ายดายตั้งแต่เริ่มต้น
อ่านเพิ่มเติม: เติมเต็มความอยากรู้อยากเห็นของคุณและเรียนรู้วิธีที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลวางแผนการสัมภาษณ์ด้วยเทมเพลต
การเลือกชุดสำหรับวันแรกและการเตรียมตัวอื่น ๆ ที่จำเป็น
อย่าเตรียมตัวในนาทีสุดท้าย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจระเบียบการแต่งกายและมีอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับพื้นที่ทำงานครบถ้วนล่วงหน้า ตรวจสอบให้แน่ใจอีกครั้งว่าบริษัทของคุณจัดเตรียมคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ/แล็ปท็อปให้หรือมีนโยบาย BYOD (นำอุปกรณ์ส่วนตัวมาเอง) ก่อนที่จะมาถึง
การวางแผนการเดินทางไปทำงานใหม่ของคุณ
ความประทับใจแรกคือความประทับใจสุดท้ายในที่ทำงานนิสัยการทำงานที่ดีและเทคนิคที่จะทำให้คุณมาทำงานตรงเวลาในสัปดาห์แรกคือการวางแผนการเดินทางของคุณล่วงหน้าหนึ่งวัน ยืนยันวันเริ่มงาน ค้นหาเส้นทางที่สั้นที่สุดไปยังที่ทำงานของคุณ และเรียนรู้รูปแบบการจราจรปกติในช่วงเวลาที่คุณเดินทาง
นี่จะช่วยให้คุณกำหนดเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการออกจากบ้านของคุณได้ คุณยังสามารถลอง:
- การหาพื้นที่จอดรถล่วงหน้า
- ออกก่อนเวลา 10 นาทีเพื่อความปลอดภัย
- ตั้งการแจ้งเตือนเพื่อช่วยให้คุณออกเดินทางตรงเวลา
การปรับตัวในช่วงเดือนแรก ๆ
เมื่อคุณเริ่มปรับตัวเข้ากับบทบาทใหม่ของคุณแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะเริ่มมีความกระตือรือร้นมากขึ้นกับเพื่อนร่วมงานและพัฒนาทักษะเพิ่มเติมในช่วงเดือนแรกๆ 🔼
ความสำคัญของการริเริ่ม
การเริ่มต้นสื่อสารกับทีมของคุณเป็นก้าวแรกที่ช่วยให้คุณสร้างความไว้วางใจและป้องกันความเข้าใจผิดเกี่ยวกับบทบาทของคุณในตำแหน่งใหม่ ลองติดต่อกับผู้อาวุโสหรือผู้จัดการในระหว่างการประชุมประจำสัปดาห์/รายเดือนของแผนกหรือการประชุมทั้งหมดขององค์กร เปิดใจพูดคุยเกี่ยวกับข่าวสารประจำวัน กีฬา หรือหัวข้อใด ๆ ที่คุณและเพื่อนร่วมงานสนใจเพื่อสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย
แม้ว่าไม่มีใครชอบทำงานมากเกินความจำเป็น แต่การช่วยเหลือเป็นครั้งคราวก็ไม่ได้ทำให้เสียหายอะไร การปฏิเสธอย่างโจ่งแจ้งอาจถูกมองว่าหยาบคายในที่ทำงานที่มีความกระตือรือร้น หากคุณไม่สามารถช่วยเหลือได้ในขณะนี้ ให้บอกด้วยคำพูดที่สุภาพ
ความพยายามเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้จะช่วยให้คุณสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นในทีมและทำให้คุณดูเป็นคนที่เชื่อถือได้ ทำให้ผู้จัดการมีเหตุผลที่จะเก็บคุณไว้ทำงานในระยะยาว
เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ClickUp Clipsเพื่อบันทึกหน้าจอของคุณและอธิบายหัวข้อที่คุณกำลังทำงานอยู่ได้อย่างง่ายดาย รับความคิดเห็นเกี่ยวกับวิดีโอสอนใหม่ของคุณ แบ่งปันคลิปกับทีมของคุณได้ทันทีผ่านลิงก์สาธารณะหรือเป็นไฟล์มัลติมีเดีย
ความสำคัญของการเรียนรู้
บริษัทของคุณอาจไม่ได้จัดเตรียมเอกสารการฝึกอบรมสำหรับทุกงาน—และนั่นคือเวลาที่การพัฒนาทักษะเล็กน้อยสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมได้ ลองพิจารณาการลงทะเบียนเรียนหลักสูตรในทักษะที่คุณกำลังประสบปัญหาหรือต้องการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 🏋️
หลายแพลตฟอร์มการศึกษาสามารถช่วยคุณเพิ่มทักษะได้ฟรี รวมถึง:
- คอร์สเซอร่า
- EdEx
- Udemy
- สกิลแชร์
นอกเหนือจากการได้รับทักษะแล้ว คุณยังสามารถได้รับประกาศนียบัตรที่น่าเชื่อถือซึ่งยืนยันความเชี่ยวชาญของคุณในสาขาเฉพาะทางได้อีกด้วย นี่เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ที่ได้งานแรกแล้ว และต้องการที่จะพัฒนาบทบาทของตนต่อไป
การเอาชนะความท้าทายเมื่อเริ่มงานใหม่
ทุกงานล้วนมีอุปสรรคที่แตกต่างกันไป—สำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล การทำความสะอาดข้อมูลดิบอาจเป็นปัญหาหลัก ในขณะที่ผู้จัดการโครงการอาจประสบปัญหาในการสร้างกลยุทธ์การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในบทบาทใด คุณสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำทั่วไปบางข้อเพื่อเอาชนะความท้าทายและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ 💯
ขั้นตอนเพื่อหลีกเลี่ยงการนินทาวางแผนในที่ทำงาน
การพูดคุยเล็กน้อยในที่ทำงานสามารถช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีและช่วยให้ทีมผ่อนคลายได้ อย่างไรก็ตาม คุณควรหลีกเลี่ยงการใช้เวลาทั้งวันในการทำท่าทางเหมือนยุ่งอยู่ตลอดเวลา พูดคุย และไม่ทำอะไรเลย ลองทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อลดการนินทาว่าร้ายในที่ทำงาน:
- แสดงความเห็นอกเห็นใจ: ไม่ใช่ทุกเรื่องซุบซิบนินทาจะต้องเป็นเรื่องพูดให้ร้ายใครเสมอไป หากคุณรู้สึกว่าเพื่อนร่วมงานกำลังพูดถึงปัญหาเฉพาะที่พวกเขาเผชิญอยู่ แทนที่จะปล่อยให้บทสนทนายืดยาว ให้เข้าใจสถานการณ์ของพวกเขาและชี้แนะแนวทางแก้ไขที่ดีที่สุด
- รายงานต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล: หากคุณได้ยินข่าวลือที่อาจส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อมในการทำงาน กรุณารายงานต่อหัวหน้างานหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล การดำเนินการเช่นนี้จะช่วยให้สามารถหยุดพฤติกรรมเชิงลบได้ตั้งแต่เริ่มต้น และอาจช่วยคลี่คลายความเข้าใจผิดก่อนที่จะก่อให้เกิดปัญหา
- ยืนยันเจตนา: เนื่องจากคุณเป็นพนักงานใหม่ อาจมีเรื่องตลกภายในที่คุณยังไม่รู้ ในกรณีเช่นนี้ โปรดหลีกเลี่ยงการรายงานต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลทันทีที่คุณได้ยินเรื่องซุบซิบนินทา สังเกตสถานการณ์รอบข้างและดำเนินการเฉพาะเมื่อคุณรู้สึกว่าใครบางคนกำลังพูดในเชิงดูหมิ่นเท่านั้น
- เป็นแบบอย่างที่ดี: อย่าลดทอนอิทธิพลของคุณเพียงเพราะคุณเพิ่งเข้ามาใหม่ ตั้งแต่เดือนแรกจนถึงช่วงที่คุณดำรงตำแหน่ง รักษาทัศนคติเชิงบวกและหลีกเลี่ยงการบ่น เก็บรักษาข้อมูลที่ละเอียดอ่อนหรือความลับที่ได้รับไว้ และหลีกเลี่ยงการพูดคุยเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของใครก็ตาม
การสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวด้วยทักษะการจัดการเวลา
อย่าให้งานของคุณครอบงำชีวิตส่วนตัวของคุณ ใช่แล้ว การทำงานเกินความคาดหวังเป็นสิ่งที่ดี แต่ไม่ใช่ในราคาของสุขภาพจิตของคุณ จัดสรรเวลาในแต่ละวันให้เพียงพอสำหรับการสนุกสนานหรือทำสิ่งที่คุณรัก 🎮
แบ่งตารางเวลาประจำวันของคุณออกเป็นห้าส่วน:
|กิจกรรม
|ชั่วโมง
|การนอนหลับ
|7–9
|งาน
|8
|การออกกำลังกาย
|0. 5–1
|งานอดิเรก
|1–2
|กิจกรรมอื่น ๆ
|4–8
แม้ว่าคุณจะมีภาพรวมของตารางเวลาประจำวันของคุณ แต่ปัจจัยต่างๆ เช่น การเดินทาง อาจใช้เวลาหลายชั่วโมงได้
เคล็ดลับมืออาชีพ:ใช้เทมเพลตตารางเวลาชั่วโมงประจำวันของ ClickUpเพื่อวางแผนทั้งวันของคุณและกำหนดเวลาเฉพาะสำหรับกิจกรรมนอกเหนือจากการทำงาน
การเริ่มงานใหม่หลังจากการสูญเสียส่วนตัว
มีกรณีพิเศษที่คุณอาจค้นพบทักษะใหม่หลังจากใช้เวลาพักและทบทวนตนเองเนื่องจากการสูญเสียส่วนตัว เหตุการณ์เช่นการเสียชีวิตของสมาชิกในครอบครัวหรือการเผชิญกับการสูญเสียทางการเงินมักจะทำให้คุณรู้สึกหดหู่และขาดแรงจูงใจในการทำสิ่งต่างๆ อย่างเต็มที่
วิธีหนึ่งในการเอาชนะความท้าทายเหล่านี้คือการยอมรับความเศร้าของคุณ คุณเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดา และการยอมรับความรู้สึกของคุณนั้นเป็นเรื่องปกติอย่างยิ่ง เป็นตัวของตัวเอง และอย่าบังคับตัวเองให้ต้อง เข้มแข็ง ตลอดเวลา
สร้างความประทับใจในวันแรกของการทำงานด้วย ClickUp
หากการประสบความสำเร็จในวันแรกของการทำงานที่ใหม่ฟังดูเหมือนฝันClickUpคือผู้ที่จะทำให้ฝันนั้นเป็นจริงในฐานะซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ แพลตฟอร์มนี้มีความหลากหลายเพียงพอที่จะทำหน้าที่เป็น เพื่อนคู่ใจในการตั้งเป้าหมาย สร้างรายการตรวจสอบ จัดการตารางเวลา และจัดระเบียบทุกงาน
ClickUp ยังช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบเป้าหมายทั้งหมดตามลำดับความสำคัญได้ ช่วยให้คุณทำสิ่งที่สำคัญที่สุดตั้งแต่เริ่มทำงาน! มาสำรวจคุณสมบัติต่างๆ ที่พนักงานใหม่ทุกคนสามารถได้รับประโยชน์เมื่อต้องปรับตัวเข้าสู่ตำแหน่งหรือบริษัทใหม่กันเถอะ
1. เป้าหมาย ClickUp สำหรับการเป็นเชิงรุก
เคยมีช่วงเวลาที่คุณมองไม่เห็นภาพรวมบ้างไหม? ด้วยClickUp Goals คุณสามารถมองเห็นเป้าหมายทั้งหมดของคุณพร้อมไทม์ไลน์ และไม่หลงทางอีกต่อไป ในฐานะพนักงานใหม่ คุณสามารถใช้คุณสมบัตินี้เพื่อเพิ่มเป้าหมาย เช่น:
- กรุณาทำโปรแกรมการเริ่มต้นใช้งานเบื้องต้นให้เสร็จสมบูรณ์
- ฝึกอบรมซอฟต์แวร์ XYZ ที่บริษัท
- แนะนำตัวเองกับเพื่อนร่วมงานอย่างน้อยสามคน
ดูงานหลายอย่างและความคืบหน้าของแต่ละงานที่มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันได้ในที่เดียว คุณสามารถวัดแต่ละเป้าหมายได้แตกต่างกันและเพิ่มงานหลายงานลงในเป้าหมายเดียว เลือกใช้กฎแบบจริง/เท็จ, มูลค่าเป็นตัวเงิน หรือเปอร์เซ็นต์ และเริ่มติดตามเป้าหมายโดยอัตโนมัติ
เพื่อให้เป้าหมายทั้งหมดของคุณเป็นระเบียบ ให้สร้างโฟลเดอร์หลาย ๆ โฟลเดอร์ที่ติดป้ายกำกับประเภทของเป้าหมายที่อยู่ในนั้น—ซึ่งมีประโยชน์มากเมื่อคุณต้องการแยกวัตถุประสงค์การสื่อสารและการฝึกอบรมออกจากกัน
2. คลิกอัพ ทาสก์ สำหรับการสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ
จากคำถามมากมายไปจนถึงรายละเอียดสำคัญที่คุณต้องการบันทึกไว้—ClickUp Tasksช่วยให้คุณจัดการทุกอย่างได้ครบถ้วน จัดการกิจกรรมประจำวันทั้งหมดของคุณด้วยการสร้างขั้นตอนการทำงานเฉพาะบุคคลและติดตามทุกสิ่งที่คุณต้องการทำในแต่ละวัน
สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณเองโดยสร้างประเภทงานที่กำหนดเองสำหรับการทำงานร่วมกัน การสอบถามเกี่ยวกับพื้นที่ทำงาน และการเรียนรู้สภาพแวดล้อมการทำงานใหม่ของคุณด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง งานทุกชิ้นสามารถรวมระดับความสำคัญและกำหนดเวลาได้ ช่วยให้คุณสามารถจัดการกับงานที่สำคัญที่สุดก่อน
ดูภาพรวมของทุกงานที่คุณสร้างขึ้นด้วยมุมมองมากกว่า 15 แบบใน ClickUpที่ช่วยให้คุณเห็นรายการทั้งหมดในรูปแบบรายการหรือบอร์ด สำหรับการจัดการตารางงานประจำวัน—เราขอแนะนำให้ใช้มุมมองปฏิทิน
ด้วยคุณสมบัติการลากและวางที่ใช้งานง่าย คุณสามารถเพิ่มงานไปยังวันที่เฉพาะและมองเห็นภาพรวมของทั้งเดือนได้ เพิ่มงานที่มีความสำคัญก่อนและป้อนงานใหม่ในภายหลังเพื่อสร้างลำดับชั้นของกิจกรรมที่คุณต้องทำให้เสร็จ
เราบอกหรือยังว่าคุณสามารถเพิ่มการประชุมปฐมนิเทศทั้งหมดของคุณได้ด้วย? 😏
ลองสลับไปมาระหว่างแต่ละมุมมองเพื่อดูว่าแบบไหนเหมาะกับสไตล์การทำงานของคุณมากที่สุด และอย่าลืมส่งงานให้ตรงเวลาทุกครั้ง!
อ่านเพิ่มเติม:เรียนรู้ว่าเครื่องมือการทำแผนผังกระบวนการทางธุรกิจเหล่านี้ช่วยในการมองเห็นภาพการทำงานประจำวันของคุณได้อย่างไร!
3. คลิกที่ ClickUp Time Tracking เพื่อรักษาความเร็วในการทำงาน
นี่คือคำแนะนำด้านอาชีพฟรี: การเริ่มต้นอย่างช้าๆ ในครั้งแรกนั้นเป็นเรื่องที่ปกติมาก ไม่มีใครในทีมของคุณคาดหวังให้คุณทำทุกอย่างได้อย่างสมบูรณ์แบบตั้งแต่แรกหรือสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ อย่างไรก็ตาม การติดตามเวลาที่คุณใช้ในการทำงานนั้นสำคัญมาก
เมื่อเวลาผ่านไปไม่กี่เดือน คุณควรพยายามลดเวลาที่ใช้ในการทำงานให้สั้นลงอย่างต่อเนื่อง ด้วยClickUp Time Tracking คุณสามารถติดตามและบันทึกเวลาที่ใช้ไปกับงานแต่ละชิ้นได้อย่างง่ายดาย ใช้โทรศัพท์หรือแลปท็อปของคุณเพื่อเริ่มติดตามเวลา และซิงค์ข้อมูลข้ามทุกอุปกรณ์
เพิ่มบันทึกและป้ายกำกับ และจัดเรียงทุกงานเพื่อให้สามารถระบุได้อย่างรวดเร็วว่างานใดเกี่ยวข้องกับประเภทงานเฉพาะ ลืมกดปุ่มหยุดเมื่อคุณเสร็จสิ้นแล้วหรือไม่? ไม่ต้องกังวล! ClickUp อนุญาตให้คุณแก้ไขเวลาที่บันทึกไว้ของงานใด ๆ หรือเพียงแค่ลบมันออกไปภายในไม่กี่วินาที
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: คุณใช้เครื่องมือติดตามเวลาอยู่แล้ว เช่นTimeDoctorหรือToggl ใช่ไหม? ClickUp สามารถเชื่อมต่อกับทั้งสองเครื่องมือเพื่อช่วยให้คุณซิงค์ข้อมูลได้อย่างราบรื่น!
แสวงหาและยอมรับข้อเสนอแนะ
ไม่ว่าจะเป็นงานใหม่หรืองานที่คุณทำมาหลายปีแล้ว สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยก็คือ "คำติชม" คุณอาจไม่ได้โดดเด่นในบทบาทใหม่เสมอไป และนั่นคือจุดที่คำแนะนำด้านอาชีพมีประโยชน์ ✨
ทำไมการขอความคิดเห็นจึงมีความสำคัญ
ข้อเสนอแนะที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ช่วยให้คุณระบุข้อบกพร่องในแนวทางของคุณ นี่คือสิ่งเดียวที่แสดงให้คุณเห็นอีกด้านของเหรียญ—วิธีที่ผู้คนมองผลงานของคุณ นอกจากนี้ การขอข้อเสนอแนะยังแสดงให้ผู้จัดการของคุณเห็นว่าคุณมุ่งมั่นที่จะทำให้สิ่งต่างๆ ดีขึ้นอย่างแท้จริง
มันอาจไม่ได้เป็นไปตามที่คุณต้องการเสมอไป และคุณอาจไม่ได้ยินคำพูดที่คุณต้องการได้ยิน แต่ในที่สุดแล้ว มันช่วยให้คุณเติบโตและประสบความสำเร็จในสายงานของคุณ
หากยังไม่เพียงพอ นี่คือประโยชน์เพิ่มเติมของการขอความคิดเห็นเมื่อเริ่มงานใหม่:
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานตั้งแต่เริ่มต้น
- ส่งเสริมการประชุมสื่อสารแบบร่วมมือที่สร้างสรรค์
- เพิ่มความมั่นใจในตนเอง
- ช่วยให้คุณสำรวจการตัดสินใจในอนาคตผ่านมุมมองที่หลากหลาย
- สร้างความไว้วางใจระหว่างพนักงานและผู้จัดการ
เร่งและทำให้การรับข้อเสนอแนะง่ายขึ้นด้วย ClickUp
ClickUp ไม่ใช่แค่เพื่อนคู่ใจในบทบาทใหม่ของคุณเท่านั้น ในฐานะแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ผู้จัดการทุกคนสื่อสารได้ดีขึ้น จัดการโครงการหลายโครงการ และบรรลุเป้าหมายการบริหารโครงการในที่สุด ClickUp สามารถสวมบทบาทได้หลากหลาย
ClickUp ช่วยขจัดความจำเป็นในการติดต่อสมาชิกทีมทุกคนด้วยตนเองเพื่อรวบรวมความคิดเห็น ด้วยคุณสมบัติการสร้างแบบฟอร์ม เครื่องมือนี้ช่วยให้ผู้จัดการสามารถปรับปรุงกระบวนการเริ่มต้นงานให้มีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลต HR ฟรีที่สร้างไว้ล่วงหน้า และชุดทรัพยากรบุคคลเฉพาะของ ClickUp
มาสำรวจฟังก์ชันการทำงานบางส่วนที่ทำให้การรับข้อเสนอแนะเป็นเรื่องง่าย! 🥧
มุมมองแบบฟอร์ม ClickUp สำหรับการรับข้อเสนอแนะ
อย่าเสียเวลาหลายชั่วโมงในการค้นหาเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มและเรียนรู้ฟีเจอร์การออกแบบต่าง ๆ ในมุมมองแบบฟอร์มของ ClickUp คุณจะได้รับพื้นที่ที่ใช้งานง่าย ซึ่งคุณสามารถเพิ่มเงื่อนไขในแต่ละคำถามของแบบฟอร์มได้โดยตรง ฟีเจอร์นี้ช่วยให้คำถามปรับเปลี่ยนไปตามคำตอบที่ได้รับ
เปลี่ยนการตอบกลับความคิดเห็นใด ๆ ให้เป็นงานที่สามารถติดตามได้ ตั้งลำดับความสำคัญ และให้ทีมของคุณมีอิสระในการให้ข้อเสนอแนะที่มากกว่าคำพูดโดยใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบ เช่น รายการแบบเลื่อนลง
คุณสมบัตินี้เปิดโอกาสให้คุณสามารถถามคำถามที่ละเอียดอ่อนแต่ตรงประเด็นมากขึ้น เช่น:
- ในระดับ 1 ถึง 10 คุณให้คะแนนการทำงานของฉันในสัปดาห์แรกอย่างไร?
- กรอบเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับฉันในการทำงาน X ให้เสร็จคือเมื่อใด?
- ด้านใดที่ฉันควรปรับปรุงมากที่สุด?
เทมเพลตการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของ ClickUp
ในฐานะผู้จัดการที่รับผิดชอบหลายกระบวนการทำงาน คุณต้องใช้ เป้าหมาย HR แบบ SMART เพื่อปรับปรุงขวัญกำลังใจของพนักงานและช่วยให้พวกเขามุ่งเน้นในการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจในปัจจุบัน 🎯
ซึ่งรวมถึงการสร้างกระบวนการปฐมนิเทศที่รวดเร็วและง่ายดาย ยิ่งคุณสามารถให้พนักงานใหม่เข้าร่วมทีมได้เร็วเท่าไร พวกเขาก็จะเริ่มเรียนรู้ได้เร็วขึ้นเท่านั้น
เทมเพลตการปฐมนิเทศพนักงานของ ClickUpคือโซลูชันครบวงจรที่ช่วยให้คุณแนะนำพนักงานใหม่ให้เข้าใจวัฒนธรรมองค์กรของคุณตั้งแต่วันแรก
ภายในสามขั้นตอน คุณสามารถทำให้กระบวนการเริ่มต้นเป็นไปอย่างราบรื่น:
- คิดค้นวัตถุประสงค์ที่การแนะนำตัวของคุณมีไว้
- สร้างงานที่ต้องทำซ้ำตามเป้าหมายเหล่านี้และมอบหมายให้กับพนักงาน
- สร้างไทม์ไลน์และตรวจสอบความคืบหน้าของแต่ละงาน
นอกจากนี้ คุณยังได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนเกี่ยวกับพนักงานแต่ละคนและสถานะปัจจุบันของพวกเขาในบริษัท และสามารถกรองข้อมูลตามแผนก ขั้นตอนการเข้าทำงาน และประเภทการจ้างงานได้
อ่านเพิ่มเติม: รับแรงบันดาลใจจากตัวอย่างการปฐมนิเทศพนักงานที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้!
พิชิตงานใหม่ของคุณตั้งแต่วันแรกด้วยความหลากหลายของ Clickup
การเริ่มงานใหม่ทำให้พนักงานทุกคนรู้สึกหลากหลายอารมณ์ นั่นคือเวลาที่คุณต้องรวบรวมสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกัน หลีกเลี่ยงความตื่นตระหนก และเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริง
การเป็นคนเก่งในงานใหม่ของคุณตั้งแต่เริ่มต้นนั้นไม่ได้ยากอย่างที่หลายคนคิด เมื่อคุณเริ่มทำงานแล้ว ให้ใช้ฟีเจอร์การจัดการงาน การจัดตารางเวลา และการติดตามงานที่หลากหลายของ ClickUp เพื่อช่วยให้คุณเป็นพนักงานที่โดดเด่นตั้งแต่วันแรก!
สมัครใช้ ClickUpและประสบความสำเร็จในงานใหม่ของคุณ!🍀