การจัดการทรัพยากรการตลาด: กระบวนการ, ประโยชน์, และแนวทางที่ดีที่สุด

การทำงานในสายการตลาดนั้นน่าตื่นเต้นและให้ผลตอบแทนที่ดี คุณจะได้ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์และคิดค้นวิธีใหม่ๆ ที่น่าสนใจและสร้างสรรค์เพื่อให้ลูกค้าหลงรักสินค้าหรือบริการของคุณ 🎨
แต่มันไม่ได้มีแต่สีรุ้งและยูนิคอร์นในโลกการตลาด—ยังมีข้อจำกัดต่างๆ ที่ต้องคำนึงถึงด้วย ไม่ใช่ว่าคุณจะมีเงิน พนักงาน และเวลาทั้งหมดในโลกที่จะเปลี่ยนทุกไอเดียที่มีศักยภาพให้กลายเป็นความจริงได้
คุณต้องฉลาดในการใช้เงินลงทุน เวลา และทุนมนุษย์ของคุณ และนั่นคือสิ่งที่การจัดการทรัพยากรทางการตลาด (MRM) ทำ มันช่วยคุณใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการตลาดของคุณ
ในบทความนี้ เราจะ แนะนำคุณเกี่ยวกับพื้นฐานของการจัดการทรัพยากรการตลาด เพื่อช่วยให้คุณดำเนินแคมเปญการตลาดของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
การจัดการทรัพยากรการตลาดคืออะไร?
การจัดการทรัพยากรการตลาด (MRM) คือ ชุดของกิจกรรมและเครื่องมือสำหรับการวางแผนและใช้ประโยชน์จากงบประมาณ เวลา ทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยี และอุปกรณ์ของคุณเพื่อ ปรับปรุงการดำเนินงานด้านการตลาดของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
พูดง่ายๆ คือ MRM คือศิลปะในการจัดสมดุลทรัพยากรที่มีจำกัดของคุณ เพื่อให้แคมเปญการตลาดของคุณดำเนินไปได้อย่างราบรื่นเหมือนเครื่องจักรที่ผ่านการหล่อลื่นอย่างดี ⚙️
MRM มักถูกมองว่าเป็นประเภทของโซลูชันซอฟต์แวร์ ทั้งที่จริงแล้วมันเป็นเพียงแนวทางแบบองค์รวมในการประสานงานและเพิ่มประสิทธิภาพของทรัพยากรของคุณให้สอดคล้องกับเป้าหมายการตลาดโดยรวม อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ MRM ง่ายขึ้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องยอมรับเทคโนโลยี โดยเฉพาะเครื่องมือจัดการทรัพยากรการตลาดดิจิทัล
⭐️ แม่แบบแนะนำ
เริ่มต้นกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรการตลาดของคุณอย่างรวดเร็วด้วย เทมเพลตการวางแผนทรัพยากรของ ClickUp ใช้เพื่อจัดระเบียบทรัพย์สินทางการตลาดของคุณและปรับทีมการตลาดทั้งหมดให้สอดคล้องกัน เครื่องมือที่พร้อมใช้งานนี้ช่วยให้ผู้จัดการโครงการการตลาดของคุณสามารถปรับปรุงงาน กำหนดเวลา และปริมาณงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นี่คือโซลูชัน MRM ที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการผสานรวมเครื่องมือการตลาดมากมาย (ผ่าน ClickUp Integrations) และปรับปรุงการจัดการประสิทธิภาพภายใต้พื้นที่เดียว. ได้ภาพที่ชัดเจนว่าใครทำอะไร และเมื่อไหร่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณตั้งแต่วันแรก.
MRM เทียบกับ CRM
MRM และ CRM อาจฟังดูคล้ายกัน แต่ตัวอักษรเพียงตัวเดียวสร้างความแตกต่างอย่างมาก 🔠
CRM ย่อมาจากCustomer Relationship Management หรือการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ซึ่งเป็นกระบวนการจัดการและวิเคราะห์การมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์ เพิ่มการรักษาลูกค้า และส่งเสริมการเติบโต เครื่องมือบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าช่วยให้คุณรวบรวม จัดการ และแสดงข้อมูลลูกค้าในรูปแบบที่เข้าใจง่าย รวมถึงติดตามการมีปฏิสัมพันธ์ และสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมเพื่อวางแผนกลยุทธ์
แม้ว่าทั้งสองด้านจะมีความแตกต่างกัน แต่ ทั้ง MRM และ CRM ล้วนช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การตลาดและแคมเปญในอนาคตของคุณ ข้อมูลที่คุณรวบรวมเกี่ยวกับลูกค้าของคุณสามารถช่วยให้คุณปรับแต่งการดำเนินการทางการตลาดให้ตรงกับความต้องการเฉพาะบุคคล และดึงดูดกลุ่มเป้าหมายของคุณได้สำเร็จ
นอกจากนี้ ข้อมูลนี้ยังสามารถเปิดเผยถึงจุดที่ไม่มีประสิทธิภาพและให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่า ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อปรับทิศทางทรัพยากรทางการตลาดไปยังจุดที่มีความต้องการมากที่สุด
➡️ อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ AI ในการตลาด: 10 ตัวอย่างที่มีประสิทธิภาพ
กิจกรรมการจัดการทรัพยากรทางการตลาด
ทุกกิจกรรมภายในขอบเขตการจัดการทรัพยากรการตลาดจะอยู่ภายใต้หนึ่งใน สี่ขั้นตอนหลัก:
1. การวางแผน
การด้นสดและการเชื่อในสัญชาตญาณของคุณอาจให้ผลลัพธ์ที่ดีได้ แต่การจัดการทรัพยากรทางการตลาดมักชอบแผนที่รัดกุมมากกว่า ดังนั้น ขั้นตอนแรกในการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพคือการสร้างกลยุทธ์ที่คุณจะ กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของคุณ ออกแบบ ปฏิทินการตลาด และเลือก KPI ที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามความก้าวหน้าและความสำเร็จ
ในระยะนี้ คุณจะสร้างโปรไฟล์และวิเคราะห์ผู้ชมของคุณและพฤติกรรมของพวกเขา ตรวจสอบสิ่งที่คู่แข่งของคุณกำลังทำ และระบุเทรนด์ที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญการตลาดของคุณ
เครื่องมือซอฟต์แวร์การจัดการทรัพยากรการตลาดที่มีคุณภาพมีคุณสมบัติการวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อช่วยคุณกำหนดและมองเห็นเป้าหมายของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าแผนกการตลาดของคุณอยู่ในทิศทางเดียวกัน เครื่องมือเหล่านี้รองรับความยืดหยุ่น ดังนั้นคุณสามารถปรับเปลี่ยนแผนของคุณได้ทันทีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดหรือความต้องการของลูกค้า
🌻 เคล็ดลับเพิ่มเติม: สิ่งสำคัญคือการไม่สับสนระหว่างแผนการตลาดและการจัดสรรทรัพยากรกับกลยุทธ์แบรนด์ของคุณในขั้นตอนการวางแผน ใช่แล้ว ทั้งสองมีความเชื่อมโยงและส่งผลต่อกันและกัน แต่ไม่ควรปะปนกัน นี่คือสิ่งสำคัญที่ควรคำนึงถึง 👇🏼
|🧠 กลยุทธ์แบรนด์
|📣 แผนการตลาด
|คุณคือใคร
|วิธีที่คุณเข้าถึงผู้คน
|ระยะยาว
|ระยะสั้นถึงระยะกลาง
|สร้างอัตลักษณ์และความไว้วางใจ
|ขับเคลื่อนการเข้าชม, ลูกค้าเป้าหมาย, และยอดขาย
|"เราสนับสนุนอะไร?"
|"เราจะทำอย่างไรให้เป็นที่สังเกตเห็น?"
|โทน, ค่านิยม, การวางตำแหน่ง
|โฆษณา, แคมเปญ, ปฏิทินเนื้อหา
|ให้คงความสม่ำเสมอในทุกสิ่ง
|ปรับทุกกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับเสียงของแบรนด์คุณ
2. การจัดตารางเวลา
ในขั้นตอนการกำหนดตารางเวลา คุณจะต้อง กรอกข้อมูลลงในปฏิทินการตลาดของคุณ แบ่งเป้าหมายออกเป็นหมุดหมายและงานย่อย เพิ่มข้อมูลรายละเอียดสำหรับแต่ละงาน และติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด
นี่คือจุดที่คุณต้องการระบบบริหารจัดการทรัพยากรการตลาดแบบครบวงจร เพื่อจัดตารางงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญการตลาดของคุณได้อย่างรวดเร็ว ระบบควรมีตัวเลือกสำหรับการสร้างงานย่อยและความสัมพันธ์ระหว่างงาน พร้อมให้การเข้าถึงสินทรัพย์การตลาดดิจิทัลของคุณได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้กระบวนการทำงานเป็นระเบียบเรียบร้อย
3. การจัดสรร
ตอนนี้ถึงเวลาที่จะจัดสรรทรัพยากรตามตารางเวลาของคุณ ตัดสินใจว่า ต้องการคนกี่คนในภารกิจ และ ต้องการเวลาและเงินเท่าไหร่ ที่จะลงทุน ในกิจกรรมเฉพาะ ตรวจสอบอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับการทำงานให้เสร็จและรักษาแคมเปญการตลาดของคุณให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น
การกระทำที่คุณทำในระยะนี้ไม่ได้ถูกกำหนดไว้อย่างตายตัว โดยเฉพาะหากคุณเป็นผู้ใหม่ในด้านการจัดการทรัพยากรทางการตลาด คุณอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การจัดสรรทรัพยากรของคุณเมื่อแคมเปญการตลาดของคุณดำเนินไป
4. การปกครอง
เพื่อให้การบริหารทรัพยากรการตลาดมีประสิทธิภาพ ควรกำหนดกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนสำหรับการจัดสรรและติดตามทรัพยากร ซึ่งทุกคนในแผนกการตลาดของคุณควรปฏิบัติตาม
แพลตฟอร์มการจัดการทรัพยากรการตลาดของคุณควรช่วยให้คุณสามารถสร้างและจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานทรัพยากรและทำให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกัน
💟 โบนัส:อยากรู้ไหมว่าทีมการตลาดของ ClickUp ใช้ ClickUpอย่างไรในการวางแผนแคมเปญการตลาดดิจิทัลของเรา?
แนวทางของเราในการทำการตลาดแบบบูรณาการไม่ได้เป็นเพียงการปรับให้แคมเปญสอดคล้องกับกลยุทธ์โดยรวมเท่านั้น แต่เป็นการรวมทุกฟังก์ชัน การตลาด ทรัพยากร และกระบวนการของเราให้กลายเป็นแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้ ซึ่งสามารถผสานการทำงานกับระบบอื่น ๆ ของเราได้อย่างราบรื่น ClickUp ช่วยให้ทุกขั้นตอนนี้ง่ายต่อการดำเนินการและแบ่งปันข้อมูลระหว่างทีมของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประโยชน์ของการจัดการทรัพยากรการตลาด
มาดูกันว่า คุณ แผนกการตลาดของคุณ และทั้งองค์กรสามารถได้รับประโยชน์จากการจัดการทรัพยากรการตลาดหรือซอฟต์แวร์ MRM อย่างไร:
ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
ซอฟต์แวร์การจัดการทรัพยากรการตลาดช่วยให้คุณแบ่งงานออกเป็นงานย่อยและเป้าหมายสำคัญ และขยายดูความคืบหน้าของแคมเปญของคุณได้ ด้วยวิธีนี้ คุณจะควบคุมกระบวนการของทีมการตลาดได้อย่างสมบูรณ์และมั่นใจได้ 100% ว่าไม่มีงานใดหลุดรอดไป
ลดค่าใช้จ่าย
เมื่อคุณมีการควบคุมอย่างสมบูรณ์เหนือการดำเนินงานทางการตลาดของคุณ คุณสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเงินและทรัพยากรที่สำคัญอื่น ๆ ของคุณกำลังถูกนำไปใช้ที่ไหน
ใช้จ่ายมากเกินไปในโครงการใดโครงการหนึ่งหรือไม่? ด้วยซอฟต์แวร์ MRM คุณสามารถมองเห็นภาพและจัดสรรงบประมาณใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และจัดสรรเงินไปยังงานและแคมเปญการตลาดอื่นๆ ได้ 💸
⚡️ โบนัส:เทมเพลตงบประมาณโครงการ ClickUp พร้อมโครงสร้างการแบ่งงาน (WBS)ช่วยให้คุณวางแผนประมาณการค่าใช้จ่าย รวบรวมข้อมูลโครงการไว้ในที่เดียว ติดตามการใช้จ่าย ระบุความเสี่ยง และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ ลองใช้ฟรี!
การตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
โซลูชันการจัดการทรัพยากรการตลาดจะทำงานหนักแทนคุณและวิเคราะห์ความพยายามทางการตลาด แคมเปญ แนวโน้ม ความไม่มีประสิทธิภาพที่อาจเกิดขึ้น ค่าใช้จ่าย และปริมาณงานของคุณ มันแปลข้อมูลนี้ให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ ช่วยให้คุณตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนที่จำเป็นในการขับเคลื่อนการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากร
📮ClickUp Insight:92% ของพนักงานใช้วิธีการที่ไม่สอดคล้องกันในการติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ ซึ่งส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่พลาดไปและการดำเนินการล่าช้า
ไม่ว่าคุณจะส่งบันทึกติดตามผลหรือใช้สเปรดชีต กระบวนการมักจะกระจัดกระจายและไม่มีประสิทธิภาพ โซลูชันการจัดการงานของ ClickUp ช่วยให้การแปลงบทสนทนาเป็นงานเป็นไปอย่างราบรื่น—เพื่อให้ทีมของคุณสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและทำงานร่วมกันอย่างมีเป้าหมายเดียวกัน
ระบบการทำงานอัตโนมัติ
การจัดการทรัพยากรทางการตลาดที่เหมาะสมคือการลดงานที่ซ้ำซากและไร้สาระ แทนที่จะเสิร์ฟงานที่น่าเบื่อและซ้ำซากให้กับแผนกการตลาดของคุณ ให้ใช้ซอฟต์แวร์การจัดการทรัพยากรทางการตลาดเพื่อทำให้กิจกรรมต่าง ๆ เป็นอัตโนมัติ
การลดงานที่ต้องทำด้วยมือช่วยให้คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พนักงานและเวลาได้ ทำให้มีทรัพยากรเหลือสำหรับจัดการกับงานที่มีคุณค่ามากขึ้น นอกจากนี้ การตลาดอัตโนมัติยังช่วยลดความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดของมนุษย์และรับประกันความสม่ำเสมอ 😍
➡️ อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ AI สำหรับการตลาดอัตโนมัติ (กรณีศึกษาและเครื่องมือ)
ความโปร่งใสที่เพิ่มขึ้น
ซอฟต์แวร์ MRM คุณภาพสูงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่โปร่งใส ด้วยการส่งเสริมการทำงานร่วมกันและการสื่อสารของทีมเครื่องมือที่พัฒนาอย่างดีจะช่วยให้สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ และมอบภาพรวมที่ละเอียดครบถ้วนของโครงการและงานการตลาดทั้งหมดให้กับสมาชิกทุกคนในทีม
🔥 การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่: สิ่งเดียวที่คุณต้องการเพื่อเพิ่มพลังให้กับการวางแผนทรัพยากรการตลาดของคุณ? ข้อมูลเชิงลึกจาก MRM ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งดึงข้อมูลจากทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ! รับสถิติแคมเปญ ปฏิทินเนื้อหา และปริมาณงานของทีมได้ทันที—ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาเอกสารหรือสเปรดชีตอีกต่อไป
ด้วยClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ติดตั้งมาในตัว ClickUp ข้อมูลการตลาดและการสนทนาทั้งหมดของคุณจะถูกผสานรวมไว้ที่เดียว มอบคำแนะนำเฉพาะบุคคลและนำไปปฏิบัติได้จริงเมื่อคุณต้องการ ปล่อยให้ AI เปลี่ยนพื้นที่ทำงานของคุณให้กลายเป็นศูนย์บัญชาการการตลาดที่สมบูรณ์แบบ!
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการนำ MRM ไปใช้ในกระบวนการทำงานด้านการตลาดของคุณ
ตั้งแต่การบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจไปจนถึงการปรับแต่งกระบวนการสร้างเนื้อหาการตลาดให้เหมาะสม และการอำนวยความสะดวกให้กับกระบวนการทำงานสร้างสรรค์ พวกเราทุกคนล้วนมีเหตุผลในการนำมาใช้ระบบ MRM ไม่ว่าคุณจะมีเป้าหมายอะไรก็ตาม แนวทางที่ดีที่สุดเหล่านี้จะช่วยให้คุณสร้างกรอบกระบวนการ MRM ที่ใหญ่ขึ้นภายในองค์กรของคุณได้
1. กำหนดเป้าหมาย
ก่อนที่จะลงลึกในรายละเอียดทางเทคนิคของซอฟต์แวร์ MRM ขอให้ถอยกลับมาประเมินวัตถุประสงค์เบื้องหลังการลงทุนนี้ก่อน คุณต้องการแก้ไขปัญหาเฉพาะด้านใดบ้าง? อาจเป็นเพราะทีมการตลาดของคุณประสบปัญหาในการจัดสรรทรัพยากรระหว่างแคมเปญหลายรายการ หรือคุณกำลังพยายามจัดระเบียบกระบวนการผลิตเนื้อหาที่วุ่นวายให้เป็นระบบมากขึ้น
ซอฟต์แวร์การจัดการทรัพยากรการตลาด (MRM) ควรให้บริการเป้าหมายที่ชัดเจน—ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงการร่วมมือ, การควบคุมการปฏิบัติตามแบรนด์, หรือการปรับปรุงกระบวนการทำงานของเอกสารการตลาดให้ราบรื่นขึ้น. หากไม่มีจุดหมายในใจ, แม้แต่ระบบ MRM ที่แข็งแกร่งที่สุดก็สามารถกลายเป็นเพียงเครื่องมือที่ไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์.
วิธีทำสิ่งนี้ด้วย ClickUp: ใช้ClickUp Goalsเพื่อวัดความสำเร็จของความพยายามในการจัดการทรัพยากรการตลาดของคุณ ด้วยไทม์ไลน์ที่ชัดเจนเป้าหมาย SMART และการติดตามความคืบหน้าอัตโนมัติ คุณสามารถเห็นได้อย่างรวดเร็วว่าการทำงานประจำวันของคุณมีส่วนช่วยต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กว้างขึ้นอย่างไร
➡️ อ่านเพิ่มเติม: 10 ตัวอย่างเป้าหมายการตลาดเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของคุณ
2. ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เหมาะสมมีส่วนร่วม
การนำ MRM ไปใช้ให้ประสบความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นในแบบแยกส่วน รวบรวมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักด้านการตลาดของคุณเข้าด้วยกันตั้งแต่เนิ่นๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการแบรนด์ ผู้สร้างเนื้อหา ผู้จัดการฝ่ายการตลาด และนักวิเคราะห์ ทุกคนล้วนมีมุมมองเฉพาะตัวเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ผลและสิ่งที่ไม่ได้ผล
การรวมบทบาทต่าง ๆ ในขั้นตอนการวางแผนช่วยให้ระบบเหมาะกับกระบวนการทำงานที่มีอยู่ พร้อมทั้งแนะนำการปรับปรุงกระบวนการที่ช่วยให้ทุกคนได้รับประโยชน์
วิธีทำสิ่งนี้ด้วย ClickUp: สร้างช่องแชทเฉพาะสำหรับการสนทนาของคุณ รวบรวมปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ไอเดีย และวิธีแก้ไขจากกระทู้ต่างๆ แล้วสร้างแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการกับปัญหาเหล่านั้น
3. แผนผังกระบวนการทำงานที่มีอยู่ของคุณ
ตอนนี้ถึงเวลาที่จะพิจารณาขั้นตอนการทำงานปัจจุบันของคุณอย่างจริงจังแล้ว เนื้อหาถูกจัดการอย่างไรตั้งแต่การสร้างไปจนถึงการเผยแพร่? ทรัพยากรต่างๆ ถูกเก็บไว้ที่ไหน? มีขั้นตอนใดบ้างที่ทำให้ทีมการตลาดของคุณทำงานช้าลง?
ซอฟต์แวร์ MRM จะโดดเด่นเมื่อสามารถรองรับกระบวนการทำงานจริงของคุณ ไม่ว่าคุณจะบริหารจัดการแคมเปญการตลาดหลายช่องทาง หรือต้องการรักษาความสอดคล้องของแบรนด์ การเริ่มต้นด้วยการตรวจสอบกระบวนการทำงานจะช่วยให้ระบบของคุณสะท้อนความเป็นจริงได้อย่างแท้จริง
วิธีทำสิ่งนี้ด้วย ClickUp: กระดานไวท์บอร์ดของ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนกระบวนการทำงานปัจจุบันในรูปแบบภาพ เชิญทีมของคุณเข้าร่วมกระดานดิจิทัลที่ไม่มีขอบเขตเพื่อระดมความคิด วางกลยุทธ์ หารือเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรทางการตลาด หรือระบุปัญหาและจุดที่ไม่ประสิทธิภาพ จากนั้นแปลงแต่ละขั้นตอนให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้หรือระบบอัตโนมัติ เพื่อให้คุณไม่ได้แค่วางแผน แต่กำลังปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
4. ให้ความสำคัญกับการผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ
ทีมการตลาดสมัยใหม่พึ่งพาแพลตฟอร์มที่หลากหลาย ตั้งแต่ระบบ CRM และเครื่องมือวิเคราะห์ ไปจนถึงแพลตฟอร์มการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลและซอฟต์แวร์ออกแบบสร้างสรรค์ ระบบ MRM ของคุณจำเป็นต้องผสานการทำงานกับเครื่องมือเหล่านี้ได้อย่างราบรื่นเพื่อหลีกเลี่ยงการแยกข้อมูล
ตัวอย่างเช่น หากแพลตฟอร์มการจัดการแคมเปญของคุณไม่ซิงค์กับแดชบอร์ดการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ทีมของคุณจะเสียเวลาในการสลับระบบและปรับข้อมูลที่ขัดแย้งกัน
วิธีทำสิ่งนี้ด้วย ClickUp: เลือกซอฟต์แวร์ MRM ที่รองรับการซิงค์สองทางกับเครื่องมือการตลาดของคุณ ClickUp สามารถเชื่อมต่อกับ Slack, Google Drive, Figma และอื่นๆ อีกมากมาย ช่วยให้คุณสามารถรวมการสื่อสารแคมเปญ, ทรัพยากรการออกแบบ, และการรายงานไว้ในที่เดียวที่รวมศูนย์ นอกจากนี้ClickUp Connected Search ยังช่วยให้คุณดึงไฟล์ จากพื้นที่ทำงานและแอปของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่อได้อย่างง่ายดาย
5. บังคับใช้ความสอดคล้องของแบรนด์และการปฏิบัติตามข้อกำหนด
เมื่อแบรนด์ของคุณเติบโตขึ้นและปริมาณเนื้อหาเพิ่มขึ้น การรักษาความสม่ำเสมอของแบรนด์จะกลายเป็นเรื่องที่ท้าทายมากขึ้น—และสำคัญยิ่งขึ้น หากไม่มีระบบในการจัดการการอนุมัติและติดตามการใช้งาน ทีมงานการตลาดอาจเสี่ยงต่อการเผยแพร่เนื้อหาที่ไม่สอดคล้องกับแบรนด์
ระบบ MRM ที่ดีบังคับใช้การปฏิบัติตามแบรนด์ผ่านเทมเพลต, การอนุญาต, และการควบคุมเวอร์ชัน. สิ่งนี้ทำให้แน่ใจว่าทุกชิ้นของเนื้อหาสอดคล้องกับแนวทางของแบรนด์ ไม่ว่าใครจะเป็นผู้สร้างก็ตาม.
วิธีทำสิ่งนี้ด้วย ClickUp: สร้างกระบวนการอนุมัติเนื้อหาใน ClickUp โดยตั้งค่าสถานะที่กำหนดเอง (เช่น ร่าง, อยู่ระหว่างการตรวจสอบ, อนุมัติแล้ว) มอบหมายงานและความคิดเห็นเพื่อขอคำติชม และทำให้การส่งต่อระหว่างสมาชิกในทีมเป็นไปโดยอัตโนมัติ
คุณสามารถใช้การตรวจสอบเพื่อทิ้งและมอบหมายความคิดเห็นโดยตรงบนไฟล์ จัดระเบียบเนื้อหาด้วยเทมเพลตและโฟลเดอร์ และแสดงภาพความคืบหน้าในมุมมองบอร์ดClickUp Brain และ ตัวแทน AI สามารถปรับปรุงการตรวจสอบและการอนุมัติให้ราบรื่นยิ่งขึ้น ทำให้กระบวนการเนื้อหาของคุณรวดเร็วและเป็นระเบียบมากขึ้น!
➡️ อ่านเพิ่มเติม: วิธีเลือกและนำอาร์คีไทป์แบรนด์มาใช้ (+ตัวอย่าง)
6. สร้างโครงสร้างการจัดการเนื้อหาแบบรวมศูนย์
หัวใจสำคัญของระบบ MRMทุกระบบคือกลยุทธ์การจัดการเนื้อหาที่แข็งแกร่ง ซึ่งรวมถึงวิธีการจัดเก็บ, ติดแท็ก, จัดหมวดหมู่, และเรียกใช้สินทรัพย์ข้ามแคมเปญและทีมต่าง ๆ การมีส่วนประกอบของการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นสิ่งสำคัญ แต่การทำให้สินทรัพย์เหล่านั้นสามารถใช้งานได้ในชีวิตประจำวันก็สำคัญเช่นกัน
สำหรับผู้จัดการฝ่ายการตลาดที่ต้องจัดการแคมเปญหลายรายการ การเข้าถึงสินทรัพย์ที่ได้รับการอนุมัติและสอดคล้องกับแบรนด์ได้อย่างรวดเร็วสามารถประหยัดเวลาหลายชั่วโมงและช่วยให้แคมเปญมีความสอดคล้องกันมากขึ้น
วิธีทำสิ่งนี้ด้วย ClickUp:
- สร้างพื้นที่เฉพาะสำหรับทีมการตลาดหรือฝ่ายการตลาดดิจิทัลของคุณ พื้นที่นี้ทำหน้าที่เป็นภาชนะระดับสูงสุดสำหรับทรัพย์สินและกิจกรรมการตลาดทั้งหมดของคุณ
- ภายในพื้นที่นี้ ให้จัดตั้งโฟลเดอร์สำหรับหมวดหมู่หลัก เช่น แคมเปญ, เนื้อหา, โซเชียลมีเดีย, การตลาดผ่านอีเมล หรือคลังทรัพยากร
- ภายในแต่ละโฟลเดอร์ ให้สร้างรายการสำหรับโครงการเฉพาะ ประเภทสินทรัพย์ หรือขั้นตอนการทำงาน (เช่น บทความบล็อก ผลงานโฆษณา แนวทางแบรนด์)
- ใช้ภารกิจเพื่อแทนสินทรัพย์แต่ละรายการ (เช่น รูปภาพ วิดีโอ หรือเอกสารเฉพาะ) แคมเปญ หรือชิ้นส่วนเนื้อหา แนบไฟล์ เพิ่มคำอธิบาย ตั้งค่าฟิลด์ที่กำหนดเอง (เช่น ประเภทสินทรัพย์ สิทธิการใช้งาน หรือสถานะ) และมอบหมายสมาชิกในทีม
- กำหนด สถานะที่กำหนดเอง(เช่น ร่าง, อยู่ระหว่างการตรวจสอบ, ได้รับการอนุมัติ, เก็บถาวร) และใช้แท็กเพื่อการกรองที่ง่าย (เช่น "แคมเปญ Q2", "Facebook", "Evergreen")
- ใช้มุมมองที่กำหนดเองเช่น มุมมองบอร์ด สำหรับการจัดการเวิร์กโฟลว์แบบภาพ มุมมองรายการ สำหรับการติดตามรายละเอียด และมุมมองปฏิทิน สำหรับการกำหนดตารางการเผยแพร่เนื้อหา
7. ใช้การวิเคราะห์การตลาดเพื่อประกอบการตัดสินใจ
การรวบรวมข้อมูลการตลาดจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อมันช่วยขับเคลื่อนการตัดสินใจที่ดีขึ้น แพลตฟอร์ม MRM ของคุณควรมีการวิเคราะห์ประสิทธิภาพเพื่อแสดงให้เห็นว่าทรัพยากรของคุณ—เวลา, บุคลากร, เนื้อหา—กำลังทำงานอย่างไรจริง ๆ สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนงบประมาณ, การจัดสรรความพยายามใหม่ข้ามช่องทาง, และการระบุแคมเปญที่มีประสิทธิภาพสูงสุดหรือจุดติดขัดในการดำเนินการ
วิธีทำสิ่งนี้ด้วย ClickUp? สร้างแดชบอร์ดแบบไม่ต้องเขียนโค้ดใน ClickUpได้อย่างง่ายดาย เพื่อแสดงข้อมูลเมตริกของแคมเปญ ปริมาณงานของทีม และความคืบหน้าของโครงการ เพิ่มวิดเจ็ตที่เชื่อมต่อโดยตรงกับ KPI ประสิทธิภาพของเนื้อหา เพื่อให้คุณเห็นข้อมูลที่สำคัญอยู่เสมอ
➡️ อ่านเพิ่มเติม: 40 ตัวชี้วัดการตลาดที่คุณต้องติดตามตอนนี้
8. ฝึกอบรมทีมของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
แม้แต่เครื่องมือ MRM ที่ทรงพลังที่สุดก็จะล้มเหลวหากทีมของคุณไม่รู้วิธีใช้งาน การฝึกอบรมควรเป็นแบบลงมือปฏิบัติจริง เฉพาะตามบทบาท และผสานเข้ากับกิจวัตรการทำงานที่มีอยู่ของคุณ
พิจารณาว่าทีมต่าง ๆ ตั้งแต่ทีมสร้างสรรค์ไปจนถึงทีมกลยุทธ์มีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาอย่างไร และปรับแต่งเอกสารการแนะนำงานให้เหมาะกับความต้องการประจำวันของพวกเขา
วิธีทำสิ่งนี้ด้วย ClickUp: สร้างฐานความรู้ภายในองค์กรโดยใช้ ClickUp Docs พร้อม คู่มือทีละขั้นตอน วิดีโอสาธิต และคำถามที่พบบ่อย สร้างงานฝึกอบรมที่มีความเชื่อมโยงและกำหนดวันครบกำหนด เพื่อให้ทีมของคุณสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่รบกวนการทำงานของแคมเปญ
9. กำหนดความเป็นเจ้าของและการกำกับดูแล
หนึ่งในองค์ประกอบที่ถูกมองข้ามมากที่สุดของความสำเร็จในการจัดการความเสี่ยง (MRM) คือการกำกับดูแล
- ใครเป็นผู้อนุมัติอะไร?
- ใครเป็นผู้อัปโหลดเวอร์ชันสุดท้าย?
- ใครเป็นผู้ตัดสินใจว่าสินทรัพย์ใดล้าสมัย?
หากไม่มีการกำหนดความเป็นเจ้าของที่ชัดเจน การดำเนินงานด้านการตลาดจะล้มเหลว กำหนดบทบาทและความรับผิดชอบภายในซอฟต์แวร์ MRM และใช้สิทธิ์การเข้าถึงเพื่อสนับสนุนขอบเขตเหล่านั้น
วิธีทำสิ่งนี้ด้วย ClickUp:ClickUp Tasksช่วยให้การแบ่งย่อยโครงการและมอบหมายความรับผิดชอบที่ชัดเจนให้กับผู้ตรวจสอบและเจ้าของเนื้อหาเป็นเรื่องง่าย เพิ่มผู้รับผิดชอบ กำหนดวันที่ครบกำหนด และกำหนดกฎการทำงานอัตโนมัติเพื่อย้ายไปยังขั้นตอนถัดไปเมื่อขั้นตอนปัจจุบันหรือการตรวจสอบเสร็จสมบูรณ์
10. ทบทวนและปรับขนาดอย่างต่อเนื่อง
วิธีการทำงานของทีมคุณในวันนี้จะไม่เหมือนกับในอีกหกเดือนข้างหน้า เมื่อกลยุทธ์การตลาดของคุณพัฒนาขึ้น ระบบการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (MRM) ของคุณก็ควรพัฒนาตามไปด้วย จัดสรรเวลาเพื่อทบทวนกระบวนการ รวบรวมข้อเสนอแนะ และขยายระบบของคุณให้เหมาะสม
ตัวอย่างเช่น คุณอาจเริ่มต้นด้วย กระบวนการทำงานการสร้างเนื้อหาและต่อมาขยายไปสู่การวางแผนแคมเปญ การผสานข้อมูลลูกค้า และการวิเคราะห์เชิงลึก
วิธีทำสิ่งนี้ด้วย ClickUp:ตั้งค่างานประจำใน ClickUpเพื่อทำการตรวจสอบ MRM รายไตรมาส รวมถึงแบบฟอร์มความคิดเห็นสำหรับสมาชิกในทีมและติดตามการเปลี่ยนแปลงด้วยประวัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานทางการตลาดของคุณพัฒนาไปพร้อมกับความต้องการของธุรกิจ
➡️ อ่านเพิ่มเติม: การปฏิบัติตามกฎระเบียบทางการตลาด: คืออะไร, เครื่องมือ, และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
โบนัส: แม่แบบการจัดการทรัพยากรการตลาด
เทมเพลตเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่มีประโยชน์และช่วยประหยัดเวลาที่สุดในชุดเครื่องมือของ ClickUp—ใช้เพื่อมาตรฐานกระบวนการ, ลดข้อผิดพลาด, และลงทุนเวลาของคุณในภารกิจที่มีคุณค่าสูงกว่า ⏲️
ไลบรารีเทมเพลตของ ClickUp มีตัวเลือกมากกว่า 1,000 แบบสำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ ตั้งแต่การจัดการโครงการไปจนถึงการสร้างแนวทางแบรนด์และการประสานงานสินทรัพย์ดิจิทัล สำรวจเทมเพลตสำหรับการวางแผนทรัพยากร การสร้างแผนที่ทางการตลาด หรือการสร้างแผนการตลาดที่ไร้ที่ติ
เพื่อลดเวลาในการค้นหา เราได้คัดเลือกเทมเพลตสี่แบบที่แผนกการตลาดจะต้องชื่นชอบ:
- เทมเพลตการจัดการแคมเปญการตลาด ClickUp: เหมาะสำหรับการประสานงานกิจกรรมการตลาดและการวางแผนแคมเปญ แบ่งงานของคุณออกเป็นงานย่อย ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อเพิ่มรายละเอียด จัดการปฏิทิน และติดตามงบประมาณ
- เทมเพลตรายงานการตลาด ClickUp: แผนกการตลาดสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อกำหนดและติดตาม KPI, แสดงข้อมูล, ระบุโอกาสในการเติบโต, และทำให้ทุกการกระทำเชื่อมโยงกับเป้าหมายของคุณ. มันสามารถช่วยคุณติดตามความสำเร็จของความพยายามทางการตลาดเนื้อหาของคุณ
- แม่แบบแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ของ ClickUp: ใช้เพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายของคุณและสร้างแผนกลยุทธ์ที่ตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายนั้น นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของคุณและแบ่งปันแผนงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
- เทมเพลตการจัดการสินทรัพย์ ClickUp: ช่วยให้คุณสามารถจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพและจัดระเบียบสินทรัพย์ทางการตลาดของคุณให้เป็นศูนย์กลาง เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับเอเจนซี่การตลาดทุกขนาด
ClickUp: การผสมผสานที่สมบูรณ์แบบของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและการจัดการทรัพยากร
ซอฟต์แวร์การจัดการทรัพยากรการตลาด (MRM) เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทีมที่ต้องการรักษาความเป็นระเบียบ วางแผนอย่างชาญฉลาด และเพิ่มประสิทธิภาพจากความพยายามทางการตลาดของพวกเขา มันรวบรวมทุกอย่าง—ตั้งแต่ งบประมาณ ปฏิทิน ไปจนถึงเนื้อหาและการทำงานร่วมกัน—ไว้ในที่เดียว ทำให้การจัดการความวุ่นวายที่มักเกิดขึ้นกับการดำเนินแคมเปญเป็นเรื่องง่ายขึ้น
แต่เมื่อพูดถึงโซลูชันแบบครบวงจร ClickUp โดดเด่นอย่างแท้จริง มันไม่ใช่แค่ตัวจัดการงาน—แต่มันคือ แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ด้วยความสามารถในการจัดการการวางแผนโครงการ, ปฏิทินเนื้อหา, การจัดเก็บไฟล์, การทำงานร่วมกันในทีม, การรายงาน, และอื่น ๆ อีกมากมาย ClickUp สามารถทำหน้าที่เป็นระบบ MRM ที่ทรงพลังได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าคุณจะกำลังวางแผนแคมเปญ, จัดการงบประมาณ, หรือติดตามประสิทธิภาพ ClickUp มอบเครื่องมือให้คุณทำทุกอย่างได้ในที่เดียว
ทำไมต้องจัดการหลายแพลตฟอร์มเมื่อ ClickUp สามารถรวมการดำเนินงานด้านการตลาดทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว?ลงทะเบียนใช้ ClickUpและสัมผัสพลังพิเศษของซอฟต์แวร์ MRM ได้เลย!