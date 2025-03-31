วิธีใช้ AI ในการตลาด: 10 ตัวอย่างที่มีประสิทธิภาพ

โอเค ถึงเวลาสารภาพแล้ว ฉันเคยเป็นนักการตลาดที่เชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองสุดๆ พิธีกรรมของฉันคืออะไรหรือ? คืนดึกๆ ที่นั่งวิเคราะห์ผลการทดสอบ A/B จนตาลาย กับสเปรดชีตที่ทำให้ฉันแทบมองไม่เห็นอะไร และปลุกใจตัวเองด้วยคำพูดว่าสัญชาตญาณด้านการตลาดของฉันจะช่วยให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดี
จากนั้นฉันเห็นตัวเลข:60% ของนักการตลาดกำลังใช้AI เพื่อทำลายเป้าหมายของพวกเขาอยู่แล้ว ในขณะที่ 74% เชื่อว่ามันจะกลายเป็นเรื่องพื้นฐานเหมือนกับการมีCRM ภายในปี 2030 จิตใจ = ระเบิด
ตั้งแต่ที่ผมได้ดำดิ่งเข้าสู่การตลาดด้วย AI ด้วยตัวเอง ผมได้เห็นแคมเปญต่าง ๆ เปลี่ยนจากการคาดเดาไปสู่ศาสตร์ที่บริสุทธิ์ ขอให้ผมได้แสดงให้คุณเห็น 10 ตัวอย่างที่จะทำให้คุณสงสัยว่าเราเคยทำการตลาดได้อย่างไรโดยไม่มี AI สร้างสรรค์
⏰ สรุป 60 วินาที
- ปัญญาประดิษฐ์กำลังเปลี่ยนแปลงการตลาดด้วยการปรับประสบการณ์ของลูกค้าให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ทำนายแนวโน้ม และสร้างเนื้อหาโดยอัตโนมัติ
- แบรนด์อย่าง Nike, Starbucks และ Volkswagen ใช้ AI ในการสร้างวิดีโอ ข้อความส่วนบุคคล และการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์
- เครื่องมือ AI ช่วยปรับปรุงการกำหนดเป้าหมายลูกค้า, การสร้างเนื้อหา, และการจัดการงาน, ช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาด
- ความท้าทายในการตลาดด้วย AI ได้แก่ อคติ ความถูกต้องของข้อมูล จริยธรรม และข้อกังวลด้านความปลอดภัย
- ClickUp นำเสนอโซลูชันครบวงจรด้วยพลัง AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การตลาดและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
การเข้าใจ AI ในแคมเปญการตลาด
เคยสงสัยไหมว่าโฆษณา LinkedIn สำหรับสัมมนาออนไลน์เกี่ยวกับการจัดการโซเชียลมีเดียนั้นหาคุณเจอได้พอดีเวลาอย่างไร? หรือทำไม Instagram ถึงดูเหมือนมีโฆษณาสำหรับส่วนลดมากมายบนอุปกรณ์ที่คุณหมายตาไว้นานแล้วเต็มไปหมด?
นี่คือตัวอย่างการตลาดด้วย AI ที่พบได้บ่อยที่สุดบางประการ ซึ่งอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องขั้นสูงทำนายสิ่งที่จะทำการตลาดให้ถูกต้องกับกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม
ปัญญาประดิษฐ์คืออะไรและมีการนำไปใช้ในด้านการตลาดอย่างไร?
แก่นแท้ของปัญญาประดิษฐ์ (AI) คือการสอนให้เครื่องจักรคิด ปรับตัว และเรียนรู้ได้ เหมือนกับนักเรียนที่ขยันเรียนไม่เคยขาดเรียนเลยสักวัน โดยใช้เทคโนโลยีอย่างการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) ซึ่งเป็นคำศัพท์ที่ฟังดูซับซ้อน แต่แท้จริงแล้วหมายถึงการที่ระบบสามารถพัฒนาตัวเองให้เข้าใจสิ่งต่าง ๆ ได้ดีขึ้นจากข้อมูลที่ได้รับ
มันเหมือนกับเชอร์ล็อก โฮล์มส์แห่งวงการเทคโนโลยี: วิเคราะห์รูปแบบ ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้น และตัดสินใจได้อย่างน่าขนลุกเหมือนมนุษย์
ในการตลาด, AI ถูกใช้เพื่อ:
🔮 ทำนายพฤติกรรมลูกค้าและแนวโน้มในอนาคต
📱 สร้างโฆษณาที่ปรากฏขึ้นในเวลาที่เหมาะสมที่สุด
🎯 แบ่งกลุ่มผู้ชมสำหรับแคมเปญที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
📝 สร้างเนื้อหาสำหรับบล็อกโพสต์, โซเชียลมีเดีย, และอีเมล, ช่วยเพิ่มการผลิตและปรับปรุงการมีส่วนร่วมของลูกค้า
📧 ปรับแต่งการตลาดทางอีเมลให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละรายด้วยการปรับเนื้อหาและเวลาส่งให้เหมาะสม
💬 ติดตามสื่อสังคมออนไลน์เพื่อวัดความรู้สึกต่อแบรนด์และแนวโน้ม
ผลลัพธ์? การตลาดที่ฉลาดขึ้นและตรงเป้าหมายมากขึ้น ซึ่งเชื่อมต่อกับผู้คนในวิธีที่รู้สึกเป็นธรรมชาติและเกี่ยวข้อง
บทบาทของปัญญาประดิษฐ์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าและขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจ
นี่คือวิธีที่ AI ในด้านการตลาดกำลังเปลี่ยนแปลงเกมสำหรับทั้งธุรกิจและผู้บริโภค:
- 🛍️ ช้อปปิ้งส่วนตัวที่ปรับให้เหมาะกับคุณ: AI ใช้ความชอบและประวัติการซื้อของคุณเพื่อแนะนำสิ่งที่คุณจะรักต่อไป—ไม่ต้องเลื่อนดูอย่างไม่มีที่สิ้นสุดอีกต่อไป
- 💬 บริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง: แชทบอท AI เปรียบเสมือนตัวแทนฝ่ายสนับสนุนลูกค้าที่รวดเร็วที่สุด ทำงานตลอดเวลาเพื่อแก้ไขปัญหาด้วยความเร็วแสง
- 📈 ทำนายอนาคต: AI สามารถตรวจจับแนวโน้มก่อนที่มันจะเกิดขึ้นจริง ช่วยให้ธุรกิจสามารถนำหน้าคู่แข่งด้วยสินค้าและบริการที่ลูกค้ายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าต้องการ
- 🛠️ เวทมนตร์เบื้องหลัง: AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการคาดการณ์ความต้องการสินค้าคงคลังหรือการปรับกลยุทธ์การกำหนดราคา
อยากรู้ไหมว่าคุณสามารถใช้ AI เพื่อปรับปรุงแคมเปญของคุณได้อย่างไร? ชมวิดีโอเพื่อดู 3 เคล็ดลับยอดนิยมสำหรับการตลาดด้วย AI ของเรา:
10 ตัวอย่างการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในด้านการตลาด
ตอนนี้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการตลาดด้วย AI แล้ว มาดูตัวอย่างบางแบรนด์ที่ใช้ AI เพื่อยกระดับกลยุทธ์การตลาดของพวกเขา
1. ไนกี้
ประเภทธุรกิจ: กีฬา
กรณีการใช้งาน: การสร้างวิดีโอด้วย AI
แคมเปญNever Done Evolvingปี 2023 ของ Nike ได้นำเสนอความก้าวหน้าด้านนวัตกรรม AI ด้วยการสร้างการแข่งขันเทนนิสเสมือนจริงระหว่างเซเรนา วิลเลียมส์ในปี 1999 กับเวอร์ชันปี 2017 ของเธอ เทคโนโลยีนี้ได้วิเคราะห์พัฒนาการในการเล่นของเธอ—ตั้งแต่การเลือกจังหวะการตีไปจนถึงการเคลื่อนไหวในสนาม—ตลอดระยะเวลากว่าสองทศวรรษ
ศูนย์กลางของแคมเปญคือการจำลองการแข่งขันบน YouTube ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการตลาดบนโซเชียลมีเดียที่มุ่งเป้าหมายเฉพาะ เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของแฟนๆ
🎯ผลลัพธ์: การแข่งขันเสมือนจริงนี้ได้รับยอดชมจากผู้ติดตาม YouTube ถึง 1.69 ล้านคน นอกจากนี้ยังประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ที่งาน Cannes โดยคว้ารางวัล Grand Prix สาขา Digital Craft
2. สตาร์บัคส์
ประเภทธุรกิจ: อาหารและเครื่องดื่ม
กรณีการใช้งาน: การส่งข้อความส่วนบุคคล
ปัญญาประดิษฐ์ของสตาร์บัคส์,ดีพ บรู, คือบาริสต้าที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่มีความสามารถพิเศษในการจัดการข้อมูล. มันไม่เพียงแค่รับคำสั่งของคุณ; มันศึกษาพฤติกรรมของคุณ—สิ่งที่คุณสั่ง, เวลาที่คุณมา, และแม้กระทั่งแนวโน้มในพฤติกรรมของลูกค้าทั่วไป.
ด้วยข้อมูลเชิงลึกนี้ ระบบจะเริ่มสื่อสารทางการตลาดในระดับที่เฉพาะเจาะจงถึงบุคคลจนรู้สึกเหมือนได้รับการคัดสรรมาโดยเฉพาะ กระตุ้นให้ผู้ใช้แอปพลิเคชันเข้าร่วมโปรแกรมสะสมรางวัลด้วยข้อเสนอที่เย้ายวนเกินกว่าจะปฏิเสธ
🎯ผลลัพธ์: การใช้ AI อย่างชาญฉลาดนี้ให้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่าอย่างมาก Starbucks มีสมาชิกใหม่ในโปรแกรมสะสมคะแนนเพิ่มขึ้นกว่า 4 ล้านคน
3. โฟล์คสวาเกน
ประเภทธุรกิจ: ยานยนต์
กรณีการใช้งาน: การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์
โฟล์คสวาเกน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านระบบอัตโนมัติอยู่แล้ว ตัดสินใจให้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นผู้ควบคุมการตัดสินใจซื้อโฆษณา แทนที่จะพึ่งพาประสบการณ์หรือสัญชาตญาณของเอเจนซี่โฆษณา ซึ่งมักขัดแย้งกับข้อมูลจริงในการทำการตลาดดิจิทัลของตน โฟล์คสวาเกนจึงมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จาก AI ในการจัดการงานที่ซับซ้อนเหล่านี้
🎯ผลลัพธ์: Volkswagen สามารถกำจัดค่าใช้จ่ายแอบแฝงที่เอเจนซี่สื่อเรียกเก็บและตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้น ส่งผลให้ยอดขายของตัวแทนจำหน่ายเพิ่มขึ้น 14%
4. เวอร์จิน วอยาจส์
ประเภทธุรกิจ: การท่องเที่ยว
กรณีการใช้งาน: การปรับให้เป็นส่วนบุคคล
Virgin Voyagesสร้างความฮือฮาด้วยแคมเปญ Jen AI ที่แสบซนของพวกเขา ในแวบแรก ทุกคนคิดว่าแคมเปญนี้มี Jennifer Lopez เป็นนักแสดงนำ แต่ความจริงคืออะไร? J. Lo ที่ปรากฏบนหน้าจอเป็นเพียงเวอร์ชัน AI ที่พากย์เสียงโดยผู้ชายชื่อ Kyle ซึ่งทำให้ทุกคนหัวเราะ
การเปิดเผยครั้งใหญ่ทำให้ผู้คนฮือฮากัน แต่ Virgin Voyages ก็ยังไม่หยุดเพียงแค่นั้น
พวกเขาได้ยกระดับขึ้นไปอีกขั้น โดยเชิญชวนแฟนๆ ให้สร้างคำเชิญเดินทางแบบส่วนตัวผ่านเครื่องมือ Jen AI บนเว็บไซต์ของพวกเขา การพลิกแพลงที่สนุกสนานและมีปฏิสัมพันธ์นี้ไม่เพียงแต่สร้างเสียงหัวเราะอย่างต่อเนื่อง แต่ยังช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้า ส่งผลให้ Virgin Voyages กลายเป็นที่พูดถึงในวงกว้าง
🎯ผลลัพธ์: เจน AI กลายเป็นไวรัลด้วยยอดการเข้าถึงมากกว่าสองพันล้านครั้ง ดึงดูดการเข้าชมเว็บไซต์อย่างมหาศาล มีคำเชิญส่วนตัวมากกว่า 25,000 รายการ และยอดการจองเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด
5. ไฮนซ์
ประเภทธุรกิจ: อาหารและเครื่องดื่ม
กรณีการใช้งาน: การเสริมสร้างแบรนด์
ไฮนซ์พิสูจน์แล้วว่าพวกเขาคือราชาแห่งซอสมะเขือเทศด้วยแคมเปญ A.I. Ketchup ในปี 2022 พวกเขาได้ร่วมมือกับ DALL-E 2 ซึ่งเป็นปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถสร้างภาพจากข้อความ และขอให้มันจินตนาการถึง 'ซอสมะเขือเทศ'
ไม่ว่าจะให้โจทย์ว่าอะไร—เช่น 'ขวดซอสมะเขือเทศยุคเรอเนสซองส์' หรือ 'ไพ่ทาโรต์ซอสมะเขือเทศ'—ปัญญาประดิษฐ์ก็ยังคงสร้างขวดแบบของ Heinz ออกมาอยู่เสมอ
บทเรียนที่ได้? Heinz ไม่ใช่แค่ซอสมะเขือเทศ; มันคือ ซอสมะเขือเทศ พวกเขาได้ก้าวไปอีกขั้นด้วยการเชิญชวนแฟนๆ บนโซเชียลมีเดียให้สร้างงานศิลปะ AI ซอสมะเขือเทศของตัวเอง จุดกระแสไวรัลขึ้นมา แม้แต่ชื่อใหญ่ๆ อย่าง Ducati และ Sportsnet ก็เข้าร่วมสนุกด้วย ทำให้ Heinz กลายเป็นที่พูดถึงในอินเทอร์เน็ต
🎯ผลลัพธ์: แคมเปญได้รับ 1.15 พันล้านการแสดงผลทั่วโลกและสร้างการเข้าถึงมากกว่าการลงทุนในสื่อถึง 2500% นอกจากนี้ การมีส่วนร่วมในสื่อสังคมออนไลน์ยังเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยมีอัตราสูงกว่าแคมเปญก่อนหน้าถึง 38%
6. วาวเชอร์
ประเภทธุรกิจ: อีคอมเมิร์ซ
กรณีการใช้งาน: การโฆษณาบนสื่อสังคมออนไลน์
การใช้ AI ในการโฆษณาคือการสร้างโฆษณาที่รู้สึกเหมือนถูกออกแบบมาเฉพาะบุคคล และ Wowcher ทำได้ถูกต้อง ทีมเวิร์คกับเทคโนโลยีการเขียนโฆษณาด้วย AI ของ Phrasee พวกเขาได้เปลี่ยนโพสต์และโฆษณาบนสื่อสังคมออนไลน์ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ปรับแต่งตามความต้องการของผู้ชมเป้าหมาย
ดังนั้น หากคุณเป็นคนที่ชอบคลิกโฆษณาข้อเสนอการท่องเที่ยว AI จะสังเกตเห็นและเติมเต็มฟีดของคุณด้วยข้อเสนอการเดินทางที่ไม่อาจต้านทานได้ มันเหมือนกับการมีผู้ช่วยช้อปปิ้งส่วนตัวสำหรับการเดินทางในฝันของคุณ
พวกเขาทำได้อย่างไร? Wowcher ทดสอบ AI อย่างแท้จริง พวกเขาทำการทดสอบ A/B โดยนำโฆษณาที่สร้างโดย AI สี่ชิ้นมาเปรียบเทียบกับโฆษณาที่เขียนโดยมนุษย์หนึ่งชิ้น โฆษณาที่สร้างโดย AI ได้รับคะแนนความเกี่ยวข้อง 9 หรือ 10 จาก 10 อย่างสม่ำเสมอ พิสูจน์ว่าพวกเขาสามารถสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง
🎯ผลลัพธ์: กลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้ส่งผลให้ต้นทุนต่อลูกค้าเป้าหมายลดลง 31%
7. มาสเตอร์การ์ด
ประเภทธุรกิจ: บริการทางการเงิน
กรณีการใช้งาน: การวิเคราะห์คู่แข่ง
เมื่อการระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 เขย่าโลก Mastercard Payment Gateway Services (MPGS) ต้องเผชิญกับตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขัน พวกเขาจึงหันไปพึ่ง Crayon แพลตฟอร์มอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งกลายเป็นเข็มทิศนำทางในการแข่งขันของพวกเขา
การใช้ Crayon, Mastercard ได้สกัดข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่คู่แข่งกำลังทำอยู่ และระบุภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่พวกมันจะกลายเป็นปัญหา
🎯ผลลัพธ์: สีเทียนได้สร้างผลลัพธ์ที่น่าอัศจรรย์สำหรับ MPGS
ไมค์ วินค์, ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ระดับโลกและการส่งเสริมการขาย, กล่าวว่า,
Crayon มอบความเข้าใจที่ชัดเจนให้กับผู้เข้าร่วมว่าแต่ละคู่แข่งกำลังเข้าถึงตลาดอย่างไร ทำให้ง่ายต่อการมอง Mastercard จากมุมมองภายนอก ไม่เพียงแต่ทำให้การฝึกฝนมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยให้เราสามารถรวบรวมผู้คนจากทั่วทั้งองค์กรและเปิดการสนทนา—ที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดที่มีคุณค่าได้
Crayon มอบความเข้าใจที่ชัดเจนให้กับผู้เข้าร่วมว่าแต่ละคู่แข่งกำลังเข้าถึงตลาดอย่างไร ทำให้ง่ายต่อการมอง Mastercard จากมุมมองภายนอก ไม่เพียงแต่ทำให้การฝึกอบรมมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยให้เราสามารถรวบรวมผู้คนจากทั่วทั้งองค์กรและเปิดการสนทนา—ที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดที่มีคุณค่าได้
8. นูเทลล่า
ประเภทธุรกิจ: อาหารและเครื่องดื่ม
กรณีการใช้งาน: การออกแบบ
Nutella ทุ่มสุดตัวกับ AI สำหรับแคมเปญNutella Unicaโดยสร้างฉลากขวดที่ไม่ซ้ำกันถึง 7 ล้านฉลาก แต่ละฉลากถูกออกแบบให้รู้สึกพิเศษเฉพาะตัว เพื่อตอบสนองความรักของแฟนๆ ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ที่ปรับแต่งได้
แต่ไม่ว่าดีไซน์จะมีความเป็นเอกลักษณ์เพียงใด โลโก้ที่เป็นสัญลักษณ์ของนูเทลล่าก็ทำให้ทุกขวดสามารถจดจำได้ทันที เปิดตัวในอิตาลี แคมเปญนี้ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามด้วยการผสมผสานระหว่างโฆษณาออนไลน์และทีวีที่ทำให้ทุกคนพูดถึง
🎯ผลลัพธ์: ภายในเวลาเพียงหนึ่งเดือน โหลทั้งหมด 7 ล้านโหลที่สร้างโดย AI ถูกขายหมดเกลี้ยง
9. คาซาซา
ประเภทธุรกิจ: บริการทางการเงิน
กรณีการใช้งาน: การสร้างเนื้อหา
Kasasa แสดงให้เห็นว่าAI สามารถเปลี่ยนแปลงการตลาดเนื้อหาได้อย่างไร
Kasasa ประสบปัญหาในการวางแผนเนื้อหาในอุตสาหกรรมการเงินที่มีจังหวะรวดเร็ว แม้ว่าพวกเขาจะมีปฏิทินบรรณาธิการตลอดทั้งปีแล้วก็ตาม แต่พวกเขายังคงต้องการวิธีในการปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตรวจสอบความถูกต้องของไอเดีย และเร่งความเร็วในการทำงาน การร่วมมือกับ MarketMuse พวกเขาใช้บทสรุปเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงที่น่าสนใจซึ่งสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและเพิ่มอำนาจของเว็บไซต์ของพวกเขา
ผลลัพธ์:การเพิ่มขึ้นของทราฟฟิกแบบออร์แกนิก 92%เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว การเพิ่มขึ้นของอันดับคีย์เวิร์ด 83% และเวลาที่ใช้บนหน้าเว็บเพิ่มขึ้น 28%
10. เดอะ อีโคโนมิสต์
ประเภทธุรกิจ: สื่อและสิ่งพิมพ์
กรณีการใช้งาน: การโฆษณาแบบโปรแกรมที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ย้อนกลับไปในปี 2017 นิตยสาร The Economist กำลังประสบปัญหาจำนวนผู้อ่านลดลง จนกระทั่งพวกเขาลองทำสิ่งที่น่าสนใจ—พวกเขาให้ AI จัดการกับการกำหนดเป้าหมายโฆษณาของพวกเขา AI ได้วิเคราะห์ทุกอย่างตั้งแต่พฤติกรรมบนเว็บไซต์ไปจนถึงข้อมูลสมาชิก ช่วยให้พวกเขาเข้าใจว่าผู้อ่านของพวกเขาเป็นใครจริงๆ และค้นหาคนที่มีลักษณะคล้ายกันซึ่งจะชื่นชอบเนื้อหาของพวกเขาด้วย เป็นการพลิกโฉมที่น่าทึ่งทีเดียว!
🎯ผลลัพธ์: The Economist สามารถดึงดูดผู้อ่านใหม่ได้ถึง 3.6 ล้านคน บรรลุผลตอบแทนจากการลงทุนที่ยอดเยี่ยมถึง 10:1 จากแคมเปญที่มุ่งเป้าหมาย นอกจากนี้ยังเห็นการเพิ่มขึ้นของผู้สมัครสมาชิกที่ภักดีถึง 9% ระหว่างปี 2020 และ 2021
ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการยกระดับกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล
การสร้างกลยุทธ์การตลาดด้วย AI ไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องใช้เครื่องมือ AI ที่เหมาะสมและการศึกษาอย่างลึกซึ้งในกรณีการใช้งาน AIต่างๆ เพื่อให้ทุกอย่างทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาทำความเข้าใจเรื่องนี้ด้วยตัวอย่างกัน
ซาร่าห์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดที่บริษัทสตาร์ทอัพด้านอีคอมเมิร์ซ ประสบปัญหาในการปรับปรุงกระบวนการทำงานของทีมให้มีประสิทธิภาพ แม้เธอจะมีความสามารถโดดเด่นในงานสร้างสรรค์ก็ตาม ในขณะที่เธอประสบความสำเร็จในการพัฒนาแคมเปญ แต่ความท้าทายในการบริหารโครงการกลับนำไปสู่ความวุ่นวาย
การค้นหาทางออกของเธอได้พาเธอมาพบกับClickUp แอปพลิเคชันครบวงจรสำหรับการทำงาน ด้วยความสามารถในการจัดการเอกสาร ความรู้ และโครงการต่าง ๆ รวมอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างทรงพลัง ClickUp ช่วยให้เธอสามารถรวมกระบวนการทำงานที่กระจัดกระจายของทีมให้อยู่ในระบบเดียว
เช่นเดียวกับซาร่าห์ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการตลาดของ ClickUpสามารถช่วยคุณอัตโนมัติกระบวนการทำงาน จัดระเบียบโครงการได้อย่างราบรื่น และได้รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีมและความคืบหน้าของแคมเปญ นอกจากนี้ ผู้ช่วย AI ของมันยังสามารถประหยัดเวลาหลายชั่วโมงจากงานที่ต้องทำด้วยตนเอง
1. การกำหนดเป้าหมายและการแบ่งกลุ่มลูกค้า
ซาร่าคิดว่าเธอรู้จักลูกค้าของเธอเป็นอย่างดี—จนกระทั่งเธอรู้ว่าข้อความของเธอไม่ได้โดนใจลูกค้า นั่นคือตอนที่เธอหันมาใช้เครื่องมือการตลาดด้วย AI เพื่อเจาะลึกข้อมูลลูกค้าและดึงรูปแบบที่เธอไม่เคยสังเกตเห็นมาก่อนออกมา
ทันใดนั้น เธอก็สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าผู้ฟังของเธอมีพฤติกรรมอย่างไร ชอบอะไร และแม้กระทั่งความแปลกเล็กๆ น้อยๆ ที่ทำให้แต่ละคนแตกต่างออกไป
ClickUp Brainยกระดับการทำงานไปอีกขั้น แทนที่ซาราห์จะต้องค้นหาข้อมูลด้วยตัวเอง เธอสามารถสอบถามคำถามที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าหรือข้อมูลประชากรเฉพาะได้ทันที
📌 ตัวอย่างคำถาม: พฤติกรรมของผู้ซื้อซ้ำที่ไม่ได้ซื้อสินค้าในช่วง 30 วันที่ผ่านมาเป็นอย่างไร?
ไม่เพียงเท่านั้นฟีเจอร์ Custom Fields ของ ClickUpยังช่วยให้เธอสามารถบันทึกข้อมูลลูกค้าทุกรูปแบบได้ เช่น ข้อมูลประชากร ประวัติการซื้อ และวิธีที่ลูกค้าโต้ตอบกับแคมเปญที่ผ่านมา นอกจากนี้ เธอยังสามารถสร้างกลุ่มเป้าหมายเฉพาะได้ เช่น 'ลูกค้าประจำที่ไม่ได้ซื้อสินค้าช่วงหนึ่ง' หรือ 'ลูกค้าใหม่ที่กำลังมองหาส่วนลด'
2. การวิเคราะห์ตลาดและคู่แข่งขัน
AI เปลี่ยนการวิจัยตลาดจากความยุ่งยากให้กลายเป็นเรื่องง่ายในเวลาอันรวดเร็ว
เมื่อซาร่าต้องการเข้าใจความรู้สึกของลูกค้าเกี่ยวกับการเปิดตัวสินค้าใหม่ เธอใช้ ClickUp Brain ในการวิเคราะห์และสรุปข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญจากบทวิจารณ์ ข้อมูลคู่แข่ง และการกล่าวถึงในสื่อสังคมออนไลน์
วิธีการทำงานสำหรับซาร่าห์:
- การวิเคราะห์ข้อมูล: ซาร่าสามารถอัปโหลดแบบสอบถาม, ข้อเสนอแนะ, หรือรีวิวได้ และ ClickUp Brain จะระบุแนวโน้มและข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้
- การวิจัยคู่แข่ง: ClickUp Brain ดึงข้อมูลจากแหล่งสาธารณะเพื่อเปรียบเทียบข้อเสนอ ราคา และกลยุทธ์ พร้อมส่งรายงานอย่างรวดเร็ว
- แนวโน้มอุตสาหกรรม: นอกจากนี้ยังสแกนบทความ ข่าวสาร และสื่อสังคมออนไลน์เพื่อให้ข้อมูลแนวโน้มตลาดล่าสุดและความชอบของผู้บริโภค
📌 ตัวอย่างข้อความกระตุ้น:
- วิเคราะห์แนวโน้มตลาดปัจจุบันในอุตสาหกรรม B2B SaaS ระบุคู่แข่งหลัก การคาดการณ์การเติบโตของตลาด และโอกาสใหม่ ๆ สำหรับนวัตกรรม
- จัดทำวิเคราะห์การแข่งขันของบริษัท B2B ชั้นนำที่ให้บริการซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ เปรียบเทียบคุณสมบัติ ราคา และรีวิวจากลูกค้า
3. การสร้างเนื้อหา
ซาร่ามักเผชิญกับภาวะติดขัดในการเขียนหรือความกดดันในการพัฒนาความคิดใหม่ๆ อยู่เสมอ
ClickUp Brain สามารถช่วยประหยัดเวลาหลายชั่วโมงในการระดมความคิดและสร้างเนื้อหาของเธอ ทำให้เธอสามารถมุ่งเน้นไปที่ส่วนที่สนุกของการตลาด เช่น การวางกลยุทธ์และการเล่าเรื่อง
ตัวอย่างเช่น เมื่อซาร่าต้องการโพสต์บล็อกสำหรับการขายในช่วงวันหยุดที่จะมาถึง เธอเพียงแค่พิมพ์แนวคิดลงไป ClickUp Brain จะสร้างโครงร่างที่น่าสนใจ แนะนำหัวข้อที่ดึงดูดใจ จัดโครงสร้างเนื้อหา และยังมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคำสำคัญสำหรับ SEO อีกด้วย
สิ่งที่ซาร่าห์ต้องทำคือปรับโทนเสียงให้เหมาะสมและเพิ่มเอกลักษณ์ของแบรนด์เข้าไป
📌 ตัวอย่างข้อความกระตุ้น:
- เขียนบทความบล็อกที่น่าสนใจเกี่ยวกับการขายในช่วงวันหยุดสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ
- แนะนำคำหลัก SEO สำหรับบทความบล็อกเกี่ยวกับข้อเสนอการขายปีใหม่
- เขียนโฆษณา Facebook สำหรับการลดราคาแบบแฟลชเซลล์ 24 ชั่วโมงสำหรับรองเท้า
- สร้างหัวข้ออีเมลสำหรับแคมเปญอีเมลที่โปรโมทส่วนลดฤดูร้อนสำหรับชุดว่ายน้ำ
- แนะนำข้อความโฆษณาสำหรับโฆษณา Google เกี่ยวกับการจัดส่งฟรีสำหรับทุกคำสั่งซื้อ
- เขียนอีเมลที่โน้มน้าวใจเพื่อโปรโมทการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ล่าสุดของเรา
- สร้างหัวข้อหน้า landing page สำหรับโปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง
4. การจัดการงาน
ไม่ทุกภารกิจการตลาดสมควรได้รับความเร่งด่วนในระดับเดียวกัน. ClickUp Brain ตรวจสอบประวัติโครงการของคุณและปริมาณงานของทีม จากนั้นให้คำแนะนำที่เหมาะกับคุณเกี่ยวกับสิ่งที่ควรให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก.
นอกจากนี้ หากโครงการล่าช้ากว่ากำหนด ระบบจะระบุจุดคอขวดและแจ้งเตือนทีมด้วย ซึ่งช่วยให้จัดลำดับความสำคัญของงานได้ ดังนั้นทีมการตลาดของซาร่าจึงสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่เร่งด่วนได้อย่างรวดเร็ว เช่น การอัปเดตโฆษณาแคมเปญหรือการเขียนร่างบล็อกให้เสร็จ
นอกจากนี้ หากเธอกำลังทำงานกับร่างแคมเปญการตลาดที่คล้ายกันสองฉบับ ClickUp Brain จะตรวจพบและแนะนำการรวมหรือการทำซ้ำงานเพื่อให้ทุกอย่างราบรื่น
5. การตลาดอัตโนมัติ
การทำให้กระบวนการทำงานทางการตลาดของคุณเป็นอัตโนมัติด้วย AIจะปลดล็อกศักยภาพที่ไม่มีที่สิ้นสุด
นี่คือวิธีที่ ClickUp Brain สามารถทำให้งานการตลาดที่ไม่มีที่สิ้นสุดของคุณเป็นระบบอัตโนมัติ:
- ติดตามผู้ติดต่อ: สร้างงานและตั้งการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติเพื่อส่งอีเมลต้อนรับที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลและข้อความติดตามผล
- แคมเปญอีเมล: ส่งอีเมลอัตโนมัติที่ปรับให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละรายตามการกระทำของลูกค้า เช่น ข้อเสนอหลังการซื้อ
- รายงานความคืบหน้าของแคมเปญ: รับการอัปเดตอัตโนมัติเกี่ยวกับตัวชี้วัดของแคมเปญ พร้อมแจ้งเตือนหากพบปัญหา
- การแจ้งเตือนงานและกำหนดเวลา: ตั้งการแจ้งเตือนอัตโนมัติและกำหนดเวลาสำหรับทุกงานการตลาดเพื่อให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
ความท้าทายและข้อควรพิจารณาในการตลาดด้วยปัญญาประดิษฐ์
ผู้เชี่ยวชาญเพียงแค่ใช้เครื่องมือการตลาด AIที่ใช้งานง่ายและได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วไม่กี่ตัวก็สามารถกระโดดขึ้นรถไฟ AI และปรับปรุงแคมเปญของตนได้ อย่างไรก็ตาม การตลาดด้วย AI ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายเสมอไป
นี่คือสิ่งที่ควรระวัง:
- อคติ: AI เรียนรู้จากข้อมูล และข้อมูลไม่ได้ปราศจากอคติเสมอไป ระวังอคติทางเชื้อชาติ เพศ วัฒนธรรม หรือเศรษฐกิจสังคมที่แอบแฝงอยู่ในกลยุทธ์การตลาดของคุณ
- ความไม่ถูกต้อง: ข้อมูลที่ไม่ดีหมายถึงผลลัพธ์ที่ไม่ดี ข้อมูลลูกค้าที่ไม่ถูกต้องอาจหมายถึงการโฆษณาบูทหิมะให้กับผู้คนในไมอามี ตรวจสอบข้อมูลของคุณให้ถูกต้องเพื่อให้ระบบ AI ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- จริยธรรม: การปรับแต่งเฉพาะบุคคลมากเกินไปอาจรู้สึกเป็นการล่วงล้ำ เช่น โฆษณาที่เจาะจงมากเกินไปหรือการใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับความยินยอม ควรรักษาสมดุลระหว่างความเป็นส่วนตัวและการปรับแต่งเฉพาะบุคคลเพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้ผู้ชมรู้สึกไม่สบายใจ
- ความไวและความปลอดภัยของข้อมูล: AI อาศัยข้อมูลที่ไวต่อการรั่วไหล ทำให้ความปลอดภัยที่แข็งแกร่งเป็นสิ่งจำเป็น การป้องกันที่อ่อนแออาจเสี่ยงต่อการละเมิดความเป็นส่วนตัวและปัญหาการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- ความโปร่งใส: เมื่อเนื้อหา AI กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ควรชี้แจงให้ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้งานและให้เครดิตแก่ผู้สร้างสรรค์ผลงานตามสมควร เพื่อตอบสนองต่อข้อกังวลเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของผลงานและทรัพย์สินทางปัญญา
เคล็ดลับในการใช้ AI ในการตลาดให้ประสบความสำเร็จ:
🔍ทดสอบและปรับแต่ง: ปรับปรุงแคมเปญอย่างต่อเนื่อง—AI ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อมีการปรับข้อมูลให้เหมาะสม
❤️รักษาความเป็นมนุษย์: ให้ AI ช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ไม่ใช่แทนที่มัน การสัมผัสของมนุษย์คือสิ่งที่สร้างความแตกต่าง
🦸♂️AI เป็นผู้ช่วย: ใช้ AI เพื่อสนับสนุน ไม่ใช่แทนที่ทีมของคุณ จับคู่ประสิทธิภาพกับความเข้าใจของมนุษย์
📚ฝึกอบรมทีมงานของคุณ: ให้ทุกคนรู้วิธีใช้เครื่องมือ AI อย่างมีประสิทธิภาพ
แนวโน้มในอนาคตของการตลาดด้วยปัญญาประดิษฐ์
ตลาด AI ในด้านการตลาดมีมูลค่า 15.84 พันล้านดอลลาร์ในปี 2021 และคาดว่าจะพุ่งสูงขึ้นมากกว่า 107.5 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2028 การลงทุนที่พุ่งสูงขึ้นอย่างกะทันหันนี้ได้เปลี่ยนแปลงวิธีที่ธุรกิจต่างๆ ใช้ AI ในกลยุทธ์ของตนแล้ว
นี่คือแนวโน้มสำคัญบางประการที่กำลังกำหนดอนาคตของการตลาดด้วยปัญญาประดิษฐ์:
1. ปัญญาประดิษฐ์ด้านอารมณ์
ปัญญาประดิษฐ์กำลังเรียนรู้ที่จะอ่านอารมณ์ผ่านการแสดงออกทางสีหน้า น้ำเสียง หรือพฤติกรรม ทำให้สามารถโต้ตอบกับลูกค้าได้อย่างเข้าอกเข้าใจมากขึ้น
📌 ตัวอย่าง: บอทบริการตรวจพบความไม่พอใจและตอบสนองด้วยน้ำเสียงที่ผ่อนคลายหรือเสนอวิธีแก้ปัญหาที่รวดเร็วยิ่งขึ้น แบรนด์ยังสามารถวิเคราะห์ปฏิกิริยาทางอารมณ์ต่อโฆษณา โลโก้ หรือผลิตภัณฑ์ และส่งข้อความทางการตลาดที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
2. ความจริงเสริม (AR) และความจริงเสมือน (VR) ที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI)
ปัญญาประดิษฐ์กำลังทำให้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (AR) และความเป็นจริงเสมือน (VR) มีความเฉพาะบุคคลและใช้งานได้จริงมากขึ้น สร้างประสบการณ์ที่ดื่มด่ำซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้แบบเรียลไทม์
📌 ตัวอย่าง: แอป AR ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นเฟอร์นิเจอร์ในพื้นที่ของตนได้ ในขณะที่การทัวร์ร้านค้า VR มอบประสบการณ์การช้อปปิ้งที่น่าสนใจและมีปฏิสัมพันธ์
3. การผสานรวม AI และบล็อกเชน
การผสานปัญญาประดิษฐ์กับบล็อกเชนช่วยเพิ่มความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และการปรับแต่งให้เหมาะกับบุคคลในแคมเปญการตลาด
📌 ตัวอย่าง: AI วิเคราะห์ประวัติการซื้อที่ตรวจสอบผ่านบล็อกเชนเพื่อการกำหนดเป้าหมายที่แม่นยำ ในขณะที่บล็อกเชนรับประกันความน่าเชื่อถือของความร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์
เพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) สูงสุดจากกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลของคุณด้วย ClickUp
นักการตลาดทั่วโลกกำลังใช้เครื่องมือ AI สำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง ตั้งแต่การสร้างเนื้อหาไปจนถึงการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่แท้จริงคือการค้นหาว่าเครื่องมือใดที่น่าเชื่อถือ
นั่นคือจุดที่ ClickUp Brain เข้ามาช่วยได้ มันคือผู้ช่วยครบวงจรที่จัดการกับความพยายามทางการตลาดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเนื้อหาทางการตลาด การวิเคราะห์คู่แข่ง หรือการแนะนำการปรับปรุงกลยุทธ์
ส่วนที่ดีที่สุด? ClickUp Brain ช่วยทำงานอัตโนมัติให้กับงานการตลาดที่น่าเบื่อซึ่งคุณกำลังเลื่อนออกไป—เช่น การติดตามลูกค้าเป้าหมายหรือการส่งอีเมลที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล สิ่งนี้ทำให้คุณมีเวลามากขึ้นในการมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์ ความคิดสร้างสรรค์ และการเติบโตของธุรกิจของคุณ
สมัครใช้ ClickUpวันนี้และสัมผัสประสบการณ์ด้วยตัวคุณเอง 🙌