วิธีปรับปรุงการตลาดแบบ Omnichannel เพื่อการเติบโตของธุรกิจ

Sudarshan Somanathan
Sudarshan SomanathanHead of Content
2 มกราคม 2568

หากต้องการเข้าใจว่าการตลาดแบบออมนิแชนเนลควรทำงานอย่างไร ไม่ต้องไปไกลกว่าจักรวาลภาพยนตร์มาร์เวล

ทุกสิ่งใน MCU เชื่อมต่อถึงกันทั้งหมด

ภาพยนตร์แต่ละเรื่องที่แยกออกมาสามารถเข้ากับตำแหน่งของตัวเองในเรื่องราวใหญ่ได้ แฟน ๆ ถูกดึงดูดด้วยตัวอย่างที่น่าตื่นเต้นและเนื้อหาเบื้องหลังบนสื่อสังคมออนไลน์ ร้านค้าต่าง ๆ เตรียมสินค้าที่ต้องมีไว้ให้พร้อม และเมื่อนักแสดงปรากฏตัวที่ Comic-Con ก็ได้รับการต้อนรับจากแฟน ๆ อย่างคลั่งไคล้

หนังสือการ์ตูนใหม่ยังคงถูกตีพิมพ์ออกมาอย่างต่อเนื่อง บางตัวละครยังมีรายการทีวีเป็นของตัวเอง และจักรวาลภาพยนตร์มาร์เวลก็ครองใจผู้ชมมาตลอดสิบปี

การตลาดแบบ Omnichannel คือการผสานรวมแพลตฟอร์มและกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อสร้างประสบการณ์แบรนด์ที่เป็นหนึ่งเดียว ความสามารถของ MCU ในการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ชมผ่านการเล่าเรื่อง ช่องทางการตลาดที่หลากหลาย ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ และการสร้างชุมชน ทำให้กลายเป็นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนใคร

คุณ สามารถทำได้เช่นกัน มาสำรวจกันว่าอะไรทำให้การตลาดแบบออมนิแชนแนลมีความสำคัญ และคุณสามารถใช้ประโยชน์จากมันเพื่อเพิ่มการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ความภักดีของลูกค้า และผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ได้อย่างไร

พร้อมหรือยัง?

การตลาดแบบออมนิแชนแนลคืออะไร?

การตลาดแบบ Omnichannel คือ กลยุทธ์ที่ผสานช่องทางออนไลน์และออฟไลน์เข้าด้วยกันเพื่อสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่เชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวและไร้รอยต่อ

กลยุทธ์การตลาดนี้ไม่ใช่แค่การมีตัวตนบนหลายแพลตฟอร์มเท่านั้น แต่คือการสร้างประสบการณ์แบรนด์ที่สอดคล้องกัน ซึ่งเชื่อมโยงการโต้ตอบทั้งออนไลน์และออฟไลน์อย่างไร้รอยต่อ และนี่คือสิ่งสำคัญ!

การมอบประสบการณ์ที่ราบรื่นให้กับลูกค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ สามารถเพิ่มจำนวนการเยี่ยมชมร้านค้าได้ถึง 80%

นี่คือสิ่งที่ทำให้การตลาดแบบออมนิแชนเนลแตกต่าง:

  • ความสอดคล้องข้ามช่องทาง: รับประกันว่าลูกค้าจะได้รับข้อความที่สอดคล้องกัน ไม่ว่าจะมีส่วนร่วมผ่านโซเชียลมีเดีย เว็บไซต์ แอปพลิเคชันมือถือ อีเมล หรือร้านค้าจริง
  • การเดินทางของลูกค้าแบบบูรณาการ: ทำลายกำแพงระหว่างจุดสัมผัสต่างๆ ช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างประสบการณ์ที่เชื่อมโยงและปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล

การตลาดแบบ Omnichannel มุ่งเน้นการเชื่อมต่อทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน โซเชียลมีเดีย หรือประสบการณ์ในร้านค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ราบรื่นและไร้รอยต่อ วิธีการตลาดนี้ใช้เทคโนโลยีต่อไปนี้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่เป็นหนึ่งเดียวและพิเศษเฉพาะสำหรับลูกค้า:

  • ฐานความรู้แบบบริการตนเอง: ให้ข้อมูลอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
  • แชทบอทที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์: ให้บริการ การสนับสนุนแบบเรียลไทม์ในทุกแพลตฟอร์ม
  • ข้อมูลแบบเรียลไทม์: จับและปรับตัวตามพฤติกรรมของลูกค้าเพื่อการมีส่วนร่วมที่เฉพาะบุคคล

ตัวอย่างเช่น ลูกค้าอาจดูสินค้าในร้านใกล้บ้านของพวกเขา เพิ่มสินค้าลงในรถเข็นบนเว็บไซต์ของคุณ และทำการซื้อให้เสร็จสิ้นบนแอปมือถือของคุณโดยไม่มีปัญหาใด ๆ

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:คุณสามารถใช้เทมเพลตการวิเคราะห์เพื่อติดตามพฤติกรรมของลูกค้า ทำให้สามารถมอบประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะสมและปรับกลยุทธ์การส่งเสริมการขายของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ความสำคัญของการตลาดแบบหลายช่องทางในภูมิทัศน์ปัจจุบัน

การตลาดแบบ Omnichannel มีความสำคัญอย่างยิ่งในการตอบสนองความคาดหวังของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ต้องการประสบการณ์ที่ราบรื่นและปรับให้เหมาะกับบุคคลในแต่ละจุดสัมผัสต่างๆ

โดยการผสานช่องทางออนไลน์และออฟไลน์เข้าด้วยกัน ธุรกิจสามารถเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า เพิ่มรายได้ และรักษาความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง

นี่คือเหตุผลที่การตลาดแบบออมนิแชนเนลมีความสำคัญ:

1. ประสบการณ์ลูกค้าที่ดีขึ้น

การตลาดแบบ Omnichannel ช่วยให้ลูกค้าสามารถมีส่วนร่วมกับแบรนด์ของคุณผ่านแอปพลิเคชันมือถือ เว็บไซต์ หรือช่องทางโซเชียลมีเดียที่พวกเขาชื่นชอบ การมอบประสบการณ์ที่สอดคล้องและปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลจะสร้างการเดินทางที่ราบรื่น เพิ่มความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้า

ตัวอย่างเช่น ลูกค้าที่สแกนสินค้าในร้านผ่านแอปของคุณและได้รับอีเมลเมื่อสินค้ารายการนั้นลดราคา แสดงให้เห็นถึงพลังของการปรับแต่งส่วนบุคคลในการยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า

2. ความภักดีและการรักษาลูกค้าเพิ่มขึ้น

การมอบประสบการณ์ที่สม่ำเสมอและมีคุณภาพสูงในทุกช่องทางช่วยสร้างความไว้วางใจและความภักดีของลูกค้า ข้อเสนอที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล การเปลี่ยนผ่านระหว่างจุดสัมผัสที่ราบรื่น และการบริการลูกค้าที่รวดเร็ว ส่งเสริมให้เกิดการซื้อซ้ำ

นอกจากนี้ การรักษาลูกค้าไว้มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการหาลูกค้าใหม่ ทำให้ความภักดีเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการเติบโตอย่างยั่งยืน

3. การปรับปรุงการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์

การตลาดแบบ Omnichannel ช่วยให้ธุรกิจสามารถรวบรวมข้อมูลจากหลายช่องทางได้ มอบข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับพฤติกรรมและความชอบของลูกค้า

ข้อมูลนี้สามารถผสานเข้ากับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ได้เพื่อติดตามแนวโน้ม, ปรับปรุงสต็อกสินค้า, และออกแบบแคมเปญที่ตรงกลุ่มเป้าหมายได้ดีขึ้น ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมทางสื่อสังคมออนไลน์สามารถช่วยระบุสินค้าที่มีประสิทธิภาพสูงและให้ข้อมูลสำหรับกลยุทธ์ในอนาคต

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดการแคมเปญง่ายขึ้นด้วยซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการตลาดที่แข็งแกร่ง

4. ศักยภาพในการสร้างรายได้ที่สูงขึ้น

ด้วยการมุ่งเน้นที่การปรับให้เข้ากับบุคคลและการรักษาลูกค้า การตลาดแบบหลายช่องทางช่วยกระตุ้นการแปลงและเพิ่มยอดขาย

คุณสมบัติเช่นการจัดส่งที่รวดเร็ว, การรับสินค้าที่ร้าน, และการส่งเสริมการขายที่ทันเวลาผ่านช่องทางต่าง ๆ สร้างประสบการณ์การซื้อที่ราบรื่น, กระตุ้นให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำและใช้จ่ายมากขึ้น.

5. การแก้ไขปัญหาที่รวดเร็วขึ้น

การสนับสนุนแบบบูรณาการผ่านทุกช่องทางช่วยให้ธุรกิจสามารถแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วผ่านทางอีเมล แชท หรือโซเชียลมีเดีย การใช้เครื่องมือเช่นแชทบอท AI สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการตอบสนองได้มากขึ้น ซึ่งช่วยปรับปรุงความพึงพอใจโดยรวม

ความแตกต่างระหว่างการตลาดแบบออมนิแชนแนลและการตลาดแบบมัลติแชนแนล

นี่คือวิธีหลักที่การตลาดแบบออมนิแชนแนลและมัลติแชนแนลแตกต่างกัน:

ลักษณะการตลาดหลายช่องทางการตลาดแบบหลายช่องทาง
โฟกัสมุ่งเน้นที่แบรนด์มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
รูปแบบการสื่อสารส่วนใหญ่เป็นแบบคงที่ มีข้อความคล้ายกันในทุกช่องทางมีความคล่องตัว ปรับตัวให้เข้ากับการโต้ตอบของลูกค้า
ฟังก์ชันการทำงานช่องทางดำเนินการอย่างอิสระ โดยไม่มีการรวมระบบช่องทางต่าง ๆ เชื่อมต่อถึงกันและกัน โดยจะอัปเดตตามการกระทำของลูกค้า
ประสบการณ์ของลูกค้าไม่มีการเปลี่ยนผ่านที่ราบรื่นระหว่างช่องทางมอบประสบการณ์ที่ราบรื่นและสอดคล้องกันในทุกจุดสัมผัส

การผสานรวมเป็นกุญแจสำคัญในกลยุทธ์การตลาดแบบหลายช่องทาง เนื่องจาก มันรวมจุดสัมผัสต่างๆ เช่น เว็บไซต์, โซเชียลมีเดีย, และอีเมลเข้าด้วยกัน ทำให้ลูกค้าสามารถเปลี่ยนผ่านระหว่างแพลตฟอร์มได้อย่างราบรื่น—ซึ่งแตกต่างจากหลายช่องทางที่ขาดการเชื่อมต่อนี้

การนำแนวทางแบบหลายช่องทางมาใช้เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจโดยช่วยส่งเสริมการรักษาลูกค้าและความภักดีของลูกค้าพร้อมทั้งปรับปรุงกระบวนการวางแผนการตลาดผ่านกลยุทธ์ที่มีโครงสร้างชัดเจน ประสบการณ์ที่น่าสนใจและสม่ำเสมอช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าให้แข็งแกร่งขึ้น และกระตุ้นให้เกิดรายได้ที่สูงขึ้น

องค์ประกอบหลักของกลยุทธ์การตลาดแบบออมนิแชนแนลที่มีประสิทธิภาพ

เพื่อสร้างกลยุทธ์การตลาดแบบหลายช่องทางที่ประสบความสำเร็จ คุณจำเป็นต้องมุ่งเน้นไปที่องค์ประกอบสำคัญไม่กี่ประการที่ช่วยให้ประสบการณ์ของลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่นและส่วนตัว

มาทำความเข้าใจกันว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้กลยุทธ์การตลาดแบบออมนิแชนแนลมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง:

1. การทำแผนที่เส้นทางการเดินทางของลูกค้า

การเข้าใจการเดินทางของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกันในทุกช่องทาง การทำแผนที่การเดินทางของลูกค้า ช่วยให้คุณมองเห็นทุกจุดที่ลูกค้าติดต่อกับแบรนด์ของคุณ ตั้งแต่การเรียกดูบนโซเชียลมีเดียไปจนถึงการซื้อสินค้าบนเว็บไซต์หรือการเยี่ยมชมร้านค้าจริง

2. ประสบการณ์ลูกค้าแบบครบวงจร

การสร้างประสบการณ์ที่เป็นหนึ่งเดียวหมายความว่า ลูกค้าของคุณควรรู้สึกเหมือนกำลังโต้ตอบกับแบรนด์เดียว ไม่ว่าจะพบคุณที่ใดก็ตาม ไม่ว่าจะเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ มีส่วนร่วมกับโซเชียลมีเดียของคุณ หรือเดินเข้าไปในร้านค้า พวกเขาควรเห็นแบรนด์ ข้อความ และข้อมูลผลิตภัณฑ์เดียวกัน

3. การบูรณาการข้อมูลข้ามช่องทาง

หนึ่งในแง่มุมที่สำคัญที่สุดของกลยุทธ์การตลาดแบบหลายช่องทางคือการมีความสามารถในการรวบรวมและผสานข้อมูลจากช่องทางต่าง ๆ ให้เป็นภาพรวมของลูกค้าของคุณในที่เดียว ซึ่งหมายถึงการผสานข้อมูลจากเว็บไซต์, โซเชียลมีเดีย, แคมเปญอีเมล, และการโต้ตอบในร้านค้าเพื่อ สร้างโปรไฟล์ที่ครอบคลุมสำหรับลูกค้าแต่ละคน

4. การสื่อสารและการสร้างแบรนด์ที่สอดคล้องกัน

ข้อความของแบรนด์คุณควรมีความสอดคล้องกันในทุกช่องทางเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าสามารถจดจำแบรนด์ของคุณได้ไม่ว่าพวกเขาจะติดต่อหรือมีปฏิสัมพันธ์กับคุณที่ใดก็ตาม น้ำเสียง ภาพลักษณ์ และข้อเสนอของคุณควรสอดคล้องกันทั้งในอีเมล ข้อความส่วนบุคคล โพสต์บนโซเชียลมีเดีย โฆษณา และแม้แต่ในร้านค้า

การสร้างและดำเนินการแผนการตลาดแบบหลายช่องทาง

การมีแนวทางที่เป็นระบบในการวางแผนการตลาดแบบหลายช่องทางที่มีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องบูรณาการช่องทางการตลาดต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อให้ประสบการณ์ที่ราบรื่นแก่ลูกค้า โชคดีที่มีเครื่องมือหลายอย่างที่สามารถช่วยคุณในเรื่องนี้ได้

เครื่องมือและเทคโนโลยีสำหรับการตลาดแบบหลายช่องทาง

เครื่องมือที่คุณเลือกสำหรับการตลาดแบบหลายช่องทางควรช่วยให้การผสานรวมระหว่างช่องทางต่าง ๆ เป็นไปอย่างราบรื่น เพื่อให้เกิดการสื่อสารและสร้างแบรนด์ที่สอดคล้องกัน

พวกเขาควรให้การอัปเดตแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการโต้ตอบกับลูกค้า พร้อมทั้งแสดงภาพและวิเคราะห์เส้นทางการเดินทางของลูกค้าผ่านจุดสัมผัสต่างๆ นอกจากนี้ พวกเขาควรมีความสามารถในการปรับแต่งข้อความตามข้อมูลของลูกค้า

นี่คือตารางที่แสดงเครื่องมือบางประเภท:

แพลตฟอร์มคุณสมบัติเด่น
ฮับสปอตระบบ CRM แบบครบวงจรพร้อมเครื่องมือสำหรับอีเมล, โซเชียลมีเดีย, และการจัดการเนื้อหา; เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
โซโฮให้บริการ CRM, การตลาดทางอีเมล, การจัดการโซเชียลมีเดีย และการวิเคราะห์ข้อมูล; สามารถปรับขนาดได้สำหรับธุรกิจทุกขนาด
เมลชิมพ์พัฒนาจากการตลาดผ่านอีเมลไปสู่แพลตฟอร์มการตลาดครบวงจรพร้อมระบบอัตโนมัติและการแบ่งกลุ่มเป้าหมาย
Shopifyคุณสมบัติอีคอมเมิร์ซที่แข็งแกร่ง เชื่อมต่อร้านค้าออนไลน์กับสื่อสังคมออนไลน์และสถานที่จริง
แอคทีฟแคมเปญการตลาดทางอีเมลอัตโนมัติขั้นสูงพร้อมการผสานรวมกับ CRM และการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
เรนจ์มุ่งเน้นการยกระดับประสบการณ์ลูกค้าผ่านข้อมูลเชิงลึกและการบริหารจัดการแคมเปญ
CleverTapเน้นการตลาดผ่านมือถือด้วยข้อมูลเชิงลึกและเครื่องมืออัตโนมัติเพื่อการรักษาลูกค้า
บิ๊กคอมเมิร์ซสนับสนุนการขายแบบหลายช่องทางโดยการเชื่อมต่อร้านค้าออนไลน์กับช่องทางการขายต่างๆ
เว็บเอนเกจแพลตฟอร์มข้อมูลลูกค้าที่ช่วยให้การสื่อสารเป็นส่วนตัวผ่านหลายช่องทาง

หรือคุณสามารถใช้เครื่องมือเดียวที่มีฟังก์ชันการทำงานหลายอย่างรวมอยู่ในแพ็กเกจเดียว

ตัวอย่างเช่น การใช้เครื่องมือการจัดการการตลาดเช่นClickUpสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและความมีประสิทธิผลของการตลาดแบบหลายช่องทางได้อย่างมีนัยสำคัญ

นี่คือสิ่งที่ มาร์กาเร็ต ฟรังโก, CMO ที่ Finastra, ได้กล่าวถึงคุณสมบัติทางการตลาดของ ClickUp:

ทัศนคติของเราคือ 'ถ้าไม่มีใน ClickUp ก็ไม่มีอยู่จริง' ดังนั้นในปัจจุบันนี้ การที่ทุกกิจกรรมทางการตลาดถูกบันทึกไว้ใน ClickUp จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งจะทำให้ทุกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถมองเห็นได้ในที่เดียว

ทัศนคติของเราคือ 'ถ้ามันไม่อยู่ใน ClickUp มันก็ไม่มีอยู่จริง' ดังนั้นในปัจจุบันนี้ การที่ทุกกิจกรรมทางการตลาดถูกป้อนเข้าไปใน ClickUp จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งจะทำให้ทุกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถมองเห็นได้ในที่เดียว

ClickUp สามารถนำมาใช้ในแคมเปญแบบหลายช่องทางได้อย่างไร

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการตลาดของ ClickUpสามารถรวมศูนย์กิจกรรมการตลาดแบบหลายช่องทางทั้งหมดได้ ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถจัดการโครงการ งาน และการสื่อสารได้จากอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเพียงหนึ่งเดียว ลดความจำเป็นในการใช้เครื่องมือหลายอย่างและทำให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น

นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติของ ClickUp ในแคมเปญการตลาดแบบหลายช่องทาง:

1. การวางแผนและการตั้งเป้าหมาย

เราได้พูดคุยกันก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการทำแผนที่เส้นทางการเดินทางของลูกค้า เริ่มต้นด้วยการประเมินช่องทางการขายที่มีอยู่ของคุณและทำความเข้าใจเส้นทางการซื้อของกลุ่มเป้าหมายของคุณ ระบุวิธีที่ลูกค้าโต้ตอบกับช่องทางต่างๆ และความชอบของพวกเขา

สิ่งนี้จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายที่ชัดเจนและวัดผลได้สำหรับกลยุทธ์แบบออมนิแชนแนลของคุณ ซึ่งรวมถึงการเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้า การเพิ่มยอดขาย หรือการยกระดับการบริการลูกค้า

เพื่อกำหนดกรอบวัตถุประสงค์เหล่านี้ ให้ใช้เกณฑ์ SMART (เฉพาะเจาะจง วัดผลได้ สามารถบรรลุได้ เกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาได้)

ClickUp Goalsสามารถช่วยคุณจัดการและติดตามเป้าหมายการตลาดแบบหลายช่องทางของคุณได้

เป้าหมาย ClickUp
วางแผนและสร้างแผนการตลาดแบบหลายช่องทางของคุณด้วย ClickUp Goals

นี่คือวิธี:

  • วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน: กำหนดเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง สามารถวัดผลได้ บรรลุผลได้ มีความเกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาได้ (SMART) สำหรับแต่ละช่องทางและแคมเปญโดยรวม
  • การติดตามความคืบหน้า: ตรวจสอบความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายของคุณด้วยการอัปเดตและแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์
  • ความร่วมมือ: อำนวยความสะดวกในการสื่อสารและความร่วมมือระหว่างสมาชิกในทีมที่ทำงานในช่องทางต่างๆ

2. การกำหนดตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPIs)

เมื่อคุณได้กำหนดเป้าหมายของคุณแล้ว คุณจำเป็นต้องกำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ตามวัตถุประสงค์ของคุณ

อาจรวมถึง:

  • อัตราการรักษาลูกค้า: วัดประสิทธิภาพในการรักษาลูกค้าให้คงอยู่กับธุรกิจของคุณในระยะยาว
  • อัตราการเปลี่ยนแปลงข้ามช่องทาง: ติดตามประสิทธิภาพของช่องทางต่าง ๆ ในการเปลี่ยนผู้มุ่งหวังให้กลายเป็นยอดขาย
  • คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า (CSS): ประเมินว่าลูกค้าพึงพอใจกับประสบการณ์ของตนผ่านช่องทางต่าง ๆ มากน้อยเพียงใด

การทบทวน KPI เหล่านี้เป็นประจำจะช่วยให้คุณปรับกลยุทธ์ตามความจำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpสามารถช่วยให้ทีมของคุณสร้างฟิลด์เฉพาะสำหรับแต่ละ KPI ได้ ซึ่งช่วยให้สามารถบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ เช่น 'ค่าเป้าหมาย,' 'ค่าจริง,' 'ความคืบหน้า,' และ 'ความแตกต่าง'

แนวทางที่ปรับให้เหมาะสมนี้ช่วยให้มั่นใจว่าข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดได้รับการรวบรวมและจัดระเบียบอย่างเป็นระบบ ทำให้การวิเคราะห์ประสิทธิภาพเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้เป็นไปได้ง่ายขึ้น

ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp
ติดตาม KPI ของการตลาดแบบหลายช่องทางของคุณด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp

คุณยังสามารถติดตามหลายมิติของ KPI ได้พร้อมกัน ตัวอย่างเช่น โดยการใช้ฟิลด์เช่น 'ความแตกต่าง' และ 'แผนก' ทีมสามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพในหลายส่วนและระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงได้

ระดับของรายละเอียดนี้ช่วยให้การตัดสินใจและการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์มีข้อมูลมากขึ้น

3. การเลือกช่องทางและการบูรณาการ

การเลือกช่องทางที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับกลยุทธ์แบบออมนิแชนแนลที่มีประสิทธิภาพ พิจารณาสิ่งต่อไปนี้:

  • ความต้องการของลูกค้า: วิเคราะห์ช่องทางที่กลุ่มเป้าหมายของคุณใช้บ่อยที่สุด
  • การจัดสรรทรัพยากร: ประเมินทรัพยากรที่จำเป็นในการจัดการแต่ละช่องทางอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ความสามารถในการผสานรวม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องทางที่เลือกสามารถผสานรวมได้อย่างราบรื่นเพื่อให้ประสบการณ์ที่สอดคล้องกัน

แนวทางแบบออมนิแชนแนลที่ประสบความสำเร็จควรรวมถึงจุดสัมผัสทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถมีช่องทางหลากหลายในการโต้ตอบ

ClickUp Whiteboardsมอบพื้นที่ภาพที่ยืดหยุ่นให้ทีมสามารถระดมความคิดและวางแผนกลยุทธ์ช่องทางของพวกเขาได้

ClickUp Whiteboards
ระดมความคิดกลยุทธ์การตลาดแบบหลายช่องทางของคุณด้วย ClickUp Whiteboards

ทีมสามารถใช้กระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริงเพื่อกำหนดแนวทางของช่องทางการตลาดต่างๆ เช่น โซเชียลมีเดีย อีเมล และการส่งเสริมการขายในร้านค้า และมองเห็นภาพรวมว่าแต่ละช่องทางจะเข้ากับแผนการตลาดโดยรวมได้อย่างไร

สิ่งนี้ช่วยให้พวกเขาสามารถระบุช่องทางที่ควรให้ความสำคัญตามประสิทธิภาพและความสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้ ด้วยเครื่องมือเดียวกันนี้ พวกเขายังสามารถสร้างกระบวนการทำงานของแคมเปญต่าง ๆ ได้อีกด้วย

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: คุณสามารถใช้การผสานการทำงานของ ClickUpเพื่อรวมเครื่องมือการตลาดต่างๆ ของคุณเข้าด้วยกัน เพื่อทำให้ขั้นตอนการทำงานง่ายขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน และให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าในหลายแพลตฟอร์ม

4. การดำเนินการทีละขั้นตอน

เมื่อได้ระบุช่องทางที่เหมาะสมแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะดำเนินการตามแผนการตลาดแบบหลายช่องทาง:

  • พัฒนาแผนปฏิบัติการ: สร้างแผนรายละเอียดที่ระบุขั้นตอนที่จำเป็นในการดำเนินกลยุทธ์ของคุณ รวมถึงกำหนดเวลาและผู้ที่รับผิดชอบ
  • เปิดตัวกลยุทธ์ของคุณ: เริ่มดำเนินการแผนการตลาดแบบหลายช่องทางของคุณ โดยมั่นใจว่าทุกช่องทางสอดคล้องกันและมอบประสบการณ์ที่เชื่อมโยงถึงกันให้กับลูกค้า
  • ติดตามประสิทธิภาพ: ใช้เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อติดตามประสิทธิภาพของแต่ละช่องทางเทียบกับ KPI ที่กำหนดไว้
  • ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง: อิงตามข้อมูลประสิทธิภาพ ทำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็นเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ของคุณอย่างต่อเนื่อง
งานใน ClickUp
ใช้ ClickUp Tasks เพื่อดำเนินการตามแผนการตลาดแบบหลายช่องทางของคุณ

ใช้ClickUp Tasksเพื่อสร้างและมอบหมายงานให้กับทีมต่าง ๆ ได้. สิ่งนี้จะช่วยให้ทุกคนมีความสอดคล้องกัน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเนื้อหาสำหรับสื่อสังคมออนไลน์หรือการอัปเดตเว็บไซต์. ด้วยการร่วมมือกันในภารกิจผ่านระบบกลาง ทีมของคุณจะสามารถรักษาความสม่ำเสมอในทุกช่องทางได้.

ClickUp อัตโนมัติ
ทำให้งานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp Automations

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: การทำให้งานและกระบวนการที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติเป็นสิ่งสำคัญในการจัดการแคมเปญแบบหลายช่องทาง และClickUp Automationsช่วยให้การดำเนินการเหล่านี้เป็นเรื่องง่าย ระบบอัตโนมัติช่วยประหยัดเวลาโดยจัดการกับการดำเนินการที่เป็นกิจวัตร เช่น การอัปเดตสถานะ การมอบหมายงาน และการแจ้งเตือน

5. การเอาชนะความท้าทายที่พบบ่อย

การนำกลยุทธ์แบบหลายช่องทางมาใช้สามารถนำเสนอความท้าทายหลายประการ:

  • ไซโลข้อมูล: ข้อมูลลูกค้ามักถูกเก็บไว้ในระบบที่ไม่เชื่อมต่อกันผ่านช่องทางต่าง ๆ ซึ่งนำไปสู่ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์และประสิทธิภาพที่ลดลง ในการแก้ไขปัญหานี้ ธุรกิจ ต้องรวมข้อมูลจากทุกช่องทางเข้าสู่ระบบเดียว เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างครอบคลุมและตัดสินใจได้ดีขึ้น
  • การนำเทคโนโลยีมาใช้: การนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้สามารถทำให้พนักงานรู้สึกหนักใจและเกิดการต่อต้านเนื่องจากขาดความคุ้นเคยหรือการฝึกอบรม การลงทุนในโปรแกรมฝึกอบรมที่เหมาะสม และทรัพยากรต่างๆ จะช่วยให้ทีมสามารถใช้เครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างพื้นฐานสำหรับกลยุทธ์แบบหลายช่องทางที่ประสบความสำเร็จ
  • การวางแผนเส้นทางการเดินทางของลูกค้า: การเข้าใจการมีปฏิสัมพันธ์ของลูกค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ อาจมีความซับซ้อน และช่องว่างมักนำไปสู่ประสบการณ์ที่ไม่ต่อเนื่อง การสร้างแผนที่รายละเอียดของเส้นทางการเดินทางของลูกค้าช่วยให้สามารถระบุจุดที่เกิดปัญหาได้ และทำให้ประสบการณ์ที่ลูกค้าได้รับมีความราบรื่นและสม่ำเสมอในทุกจุดสัมผัส

โดยการจัดการกับปัญหาเหล่านี้อย่างริเริ่มและทันท่วงที ธุรกิจสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดแบบหลายช่องทาง ปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า และเพิ่มยอดขายได้

ClickUp Formsสามารถมีบทบาทสำคัญในการเอาชนะความท้าทายทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการตลาดแบบหลายช่องทาง โดยการปรับปรุงการรวบรวมข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้า และปรับปรุงการสื่อสารภายในทีม

ClickUp Forms: การตลาดแบบหลายช่องทาง
แก้ไขปัญหาในการตลาดแบบหลายช่องทางด้วยการรวบรวมความคิดเห็นผ่าน ClickUp Forms

ใช้ ClickUp Forms เพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องหรือหลังกิจกรรม เพื่อให้มั่นใจว่าประสบการณ์ของพวกเขาได้รับการเข้าใจและแก้ไขอย่างเหมาะสม คุณสมบัตินี้ช่วยให้สมาชิกทีมการตลาดสามารถดำเนินการได้ทันทีตามความคิดเห็นที่รวบรวมได้ ซึ่งช่วยเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าและปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าทั้งหมด

กรณีศึกษาและตัวอย่าง

การเข้าใจทฤษฎีเบื้องหลังการตลาดแบบออมนิแชนแนลนั้นมีคุณค่า แต่การได้เห็นการนำไปใช้ในโลกจริงสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมได้

นี่คือกรณีศึกษาที่โดดเด่นบางกรณี:

1. ประสบการณ์ไร้รอยต่อแบบออมนิแชนแนลของดิสนีย์

ประสบการณ์ไร้รอยต่อแบบออมนิแชนแนลของดิสนีย์: การตลาดแบบออมนิแชนแนล
ผ่านทางIrish Independent

กลยุทธ์การตลาดแบบหลายช่องทางของดิสนีย์เป็นแนวทางที่ครอบคลุมซึ่งผสานรวมช่องทางต่างๆ เพื่อสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่ราบรื่นและน่าสนใจ

นี่คือองค์ประกอบสำคัญของกลยุทธ์ของดิสนีย์:

  • การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อระหว่างช่องทาง: ดิสนีย์ใช้แนวทางหลายช่องทางที่เชื่อมโยงภาพยนตร์ สวนสนุก สินค้า และแพลตฟอร์มดิจิทัลเข้าด้วยกัน ตัวอย่างเช่น ความสำเร็จของภาพยนตร์เรื่องหนึ่งสามารถนำไปสู่ยอดขายสินค้าที่เพิ่มขึ้นและสถานที่ท่องเที่ยวตามธีมในสวนสนุก สร้างเรื่องราวที่เชื่อมโยงกันในทุกแพลตฟอร์ม
  • การมุ่งเน้นประสบการณ์ลูกค้า: หัวใจสำคัญของกลยุทธ์ของดิสนีย์คือเครื่องมือ My Disney Experience ซึ่งผสานการโต้ตอบทั้งทางดิจิทัลและทางกายภาพเข้าด้วยกัน แอปนี้ช่วยให้ลูกค้าสามารถวางแผนการเยี่ยมชม นำทางในสวนสนุกด้วยระบบ GPS และเข้าถึงแผนการเดินทางที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล เพื่อให้มั่นใจถึงประสบการณ์ที่สอดคล้องกัน
  • เนื้อหาที่น่าสนใจและการสร้างชุมชน: ดิสนีย์มีการมีส่วนร่วมกับผู้ชมอย่างแข็งขันผ่านสื่อสังคมออนไลน์และเนื้อหาดิจิทัล ด้วยการแบ่งปันภาพเบื้องหลังและประสบการณ์แบบโต้ตอบ ดิสนีย์สร้างความรู้สึกของชุมชนในหมู่แฟนๆ
  • การปรับให้เป็นส่วนตัวและการใช้ข้อมูล: ดิสนีย์ใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อปรับประสบการณ์และความพยายามทางการตลาดให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ดิสนีย์สามารถปรับแต่งข้อเสนอให้ตรงกับความชอบส่วนบุคคลได้โดยการติดตามปฏิสัมพันธ์ของลูกค้าผ่านจุดสัมผัสต่างๆ

2. การเดินทางของลูกค้าแบบบูรณาการของเซฟอร่า

การเดินทางของลูกค้าแบบบูรณาการของเซโฟรา: การตลาดแบบหลายช่องทาง
ผ่านทางเซโฟรา

เซฟอร่าเป็นตัวอย่างที่ดีของการตลาดแบบออมนิแชนแนลที่มีประสิทธิภาพโดยผสานประสบการณ์ของลูกค้าให้เชื่อมโยงกันทั้งช่องทางดิจิทัลและหน้าร้าน นี่คือไฮไลท์ของแนวทางของพวกเขา:

  • ประสบการณ์แบรนด์ที่เป็นหนึ่งเดียว: Sephora รักษาการปรากฏตัวของแบรนด์อย่างสม่ำเสมอในทุกช่องทาง—เว็บไซต์ แอปพลิเคชันมือถือ และร้านค้าจริง
  • เครื่องมือดิจิทัลในร้านค้า: แท็บเล็ตในร้านช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลสินค้า รีวิว และคำแนะนำการใช้งานได้ขณะเลือกซื้อสินค้า
  • แอป Sephora: แอป Sephora มีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การทดลองใช้ผลิตภัณฑ์เสมือนจริงด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (AR) คำแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลตามความชอบของผู้ใช้ และการติดตามคะแนนสะสมความภักดี
  • โปรแกรมสะสมคะแนน: โปรแกรม Beauty Insider ของ Sephora ผสานประสบการณ์ออนไลน์และออฟไลน์อย่างไร้รอยต่อ ลูกค้าจะได้รับคะแนนจากการซื้อสินค้าทั้งในร้านและออนไลน์ ซึ่งสามารถแลกรับผลิตภัณฑ์หรือประสบการณ์สุดพิเศษได้
  • ตัวเลือกการรับสินค้าที่ร้าน: ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าออนไลน์และเลือกรับสินค้าที่ร้านได้ คุณสมบัตินี้ไม่เพียงแต่เพิ่มความสะดวกสบาย แต่ยังช่วยกระตุ้นการเดินเข้ามาที่ร้านจริง ซึ่งอาจนำไปสู่การซื้อสินค้าเพิ่มเติม

การวัดความสำเร็จของการตลาดแบบออมนิแชนแนล

เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพของการตลาดแบบหลายช่องทางของคุณ จำเป็นต้องติดตามตัวชี้วัดเฉพาะที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของแคมเปญของคุณในแต่ละช่องทาง

นี่คือตัวชี้วัดสำคัญที่ควรติดตาม:

  • มูลค่าตลอดอายุลูกค้า (CLV): การประเมินรายได้รวมที่คาดว่าจะได้รับจากลูกค้าตลอดระยะเวลาความสัมพันธ์กับแบรนด์ของคุณ
  • อัตราการรักษาลูกค้า: การวัดเปอร์เซ็นต์ของลูกค้าที่ยังคงทำธุรกิจกับบริษัทของคุณในช่วงเวลาที่กำหนด
  • อัตราการมีส่วนร่วม: การคำนวณว่าผู้ใช้มีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาของคุณอย่างกระตือรือร้นเพียงใดในหลากหลายช่องทาง
  • อัตราการเปลี่ยนแปลง: การวัดเปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่ดำเนินการตามที่ต้องการเสร็จสิ้นจากจำนวนผู้เข้าชมหรือการโต้ตอบทั้งหมด
  • ผลตอบแทนจากการลงทุนเฉพาะช่องทาง: เปรียบเทียบรายได้ที่ได้จากแคมเปญการตลาดกับต้นทุนที่เกิดขึ้น
แดชบอร์ด ClickUp
ติดตามตัวชี้วัดสำคัญของการตลาดแบบหลายช่องทางด้วยแดชบอร์ด ClickUp

เมื่อคุณได้ระบุตัวชี้วัดหลักที่ต้องการติดตามแล้วแดชบอร์ดของ ClickUpจะช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานแบบหลายช่องทางของคุณได้

สร้างรายงานแบบภาพ, เพิ่มวิดเจ็ตเพื่อแสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์, และติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPIs) เช่น อัตราการเปลี่ยนแปลง, การมีส่วนร่วม, และผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI). คุณสามารถปรับปรุงแคมเปญแบบเรียลไทม์และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดโดยการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง.

ความสำเร็จแบบ Omnichannel ด้วย ClickUp

การเชี่ยวชาญในแนวทางการตลาดแบบออมนิแชนแนลหมายถึงการมอบประสบการณ์ที่ราบรื่นและสอดคล้องกันในทุกจุดสัมผัสของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์หรือผ่านร้านค้าที่มีหน้าร้านจริง

การใช้เครื่องมือการตลาดแบบหลายช่องทางที่เหมาะสมธุรกิจสามารถจัดการแคมเปญได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามตัวชี้วัดที่สำคัญ และปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมเพื่อนำหน้าคู่แข่ง

ด้วยเครื่องมือที่ครอบคลุมของ ClickUp คุณสามารถเปลี่ยนกลยุทธ์แบบหลายช่องทางของคุณให้กลายเป็นเครื่องจักรที่ทำงานได้อย่างราบรื่น ซึ่งช่วยกระตุ้นการมีส่วนร่วมและสร้างความภักดีของลูกค้า

ลงทะเบียนใช้ ClickUpและเริ่มสร้างแคมเปญการตลาดที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงได้วันนี้!