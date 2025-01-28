บล็อก ClickUp
10 ซอฟต์แวร์การดำเนินงานการตลาดที่ดีที่สุดสำหรับทีมในปี 2025

28 มกราคม 2568

ซอฟต์แวร์การดำเนินงานการตลาดสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของทีมการตลาดของคุณและช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้นเกี่ยวกับวิธีการใช้จ่ายทุกบาททุกสตางค์ในงบประมาณการตลาดของคุณ ซอฟต์แวร์การดำเนินงานการตลาดที่ดีที่สุดจะกลายเป็นศูนย์กลางสำหรับการดำเนินงานการตลาดของคุณ ให้คุณมีข้อมูลและเครื่องมือทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อสร้างแคมเปญการตลาดที่ประสบความสำเร็จ

ซอฟต์แวร์การดำเนินงานทางการตลาดที่คุณเลือกจะขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะของทีมคุณและงบประมาณของคุณคุณได้อ่านเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดและต้องการตัวเลือกที่ดีขึ้นสำหรับทีมการตลาดของคุณหรือไม่? เรียนรู้สิ่งที่ควรมองหาและตัวเลือกสิบประการที่คุณควรตรวจสอบในปี 2024

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การตลาดปฏิบัติการ?

เมื่อเลือกซื้อซอฟต์แวร์สำหรับการดำเนินงานด้านการตลาด คุณควรพิจารณาความต้องการเฉพาะและปัญหาที่ทีมการตลาดของคุณเผชิญอยู่

คุณกำลังประสบปัญหาในการจัดระเบียบสินทรัพย์ดิจิทัลของคุณอยู่หรือไม่? คุณต้องการระบบติดตามข้อมูลที่ดีกว่าสำหรับการตลาดผลิตภัณฑ์หรือเปล่า? หรือคุณกำลังมองหาวิธีในการปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น?

การปฏิบัติการทางการตลาดมีขอบเขตที่กว้างขวาง และอาจมีความหมายแตกต่างกันไปสำหรับผู้คนต่าง ๆ. มันเกี่ยวข้องกับการกำหนดเป้าหมายของคุณ และการค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อช่วยคุณให้บรรลุเป้าหมายนั้น.

การรู้ว่าคุณต้องการอะไรจะช่วยให้การค้นหาซอฟต์แวร์การตลาดที่เหมาะสมง่ายขึ้นมาก โดยทั่วไปแล้ว คุณควรค้นหาซอฟต์แวร์การตลาดที่มีฟังก์ชันหลักบางประการดังนี้:

  • การจัดการแคมเปญ: ซอฟต์แวร์การดำเนินงานทางการตลาดที่ดีที่สุดจะช่วยให้คุณวางแผน ดำเนินการ และติดตามแคมเปญต่างๆ บนแพลตฟอร์มต่างๆ
  • การวิเคราะห์ที่แข็งแกร่ง: การตลาดมีชีวิตและตายด้วยข้อมูล ดังนั้นควรมองหาซอฟต์แวร์การดำเนินงานทางการตลาดที่มีคุณสมบัติการวิเคราะห์ข้อมูลและการรายงานที่ทรงพลัง
  • การผสานรวมและระบบอัตโนมัติ: ซอฟต์แวร์การดำเนินงานทางการตลาดของคุณควรสามารถผสานรวมกับระบบเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คุณใช้อยู่ เพื่อให้คุณสามารถทำงานซ้ำ ๆ ได้โดยอัตโนมัติ และให้ความสำคัญกับการมาตรฐานกระบวนการโดยรวม
  • การจัดการเนื้อหา: หากคุณสามารถจัดการเนื้อหาของคุณภายในแพลตฟอร์มได้ คุณจะสามารถทำให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นระบบมากขึ้น รวมถึงการสร้างและกระบวนการอนุมัติ การทำภารกิจในรายการที่ต้องทำให้เสร็จ และการเผยแพร่ตามวันที่ในปฏิทินการตลาดของคุณ
  • เครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกัน: พื้นที่ทำงานร่วมกันและช่องทางการสื่อสารเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการทำงานร่วมกับสมาชิกในทีม ไม่ว่าจะทำงานจากที่ใดก็ตาม

และแน่นอนว่าคุณจะต้องมั่นใจว่าซอฟต์แวร์การดำเนินงานทางการตลาดมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ เพื่อให้คุณสามารถเริ่มใช้เครื่องมือและฟังก์ชันต่างๆ ได้โดยเร็วที่สุด ซอฟต์แวร์ที่คุณเลือกควรมีราคาที่เหมาะสมกับงบประมาณของคุณด้วย ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งหมดของซอฟต์แวร์ และเลือกใช้เวอร์ชันทดลองใช้ฟรีเมื่อมีโอกาส เพื่อที่คุณจะได้ทดสอบฟีเจอร์ต่างๆ ก่อนตัดสินใจใช้งานจริง

10 ซอฟต์แวร์การดำเนินงานการตลาดที่ดีที่สุดที่ควรใช้

1.คลิกอัพ

เทมเพลตแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ ClickUp
เข้าถึงวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลักของคุณ (OKRs) โดยการสร้างแผนรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่ทีมการตลาดของคุณจะบรรลุเป้าหมาย งบประมาณ และอื่นๆ

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการตลาดของ ClickUpสามารถทำให้ทีมการตลาดของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นและแคมเปญของคุณมีประสิทธิผลมากขึ้น การใช้ ClickUp เป็นซอฟต์แวร์การจัดการการดำเนินงานการตลาดของคุณช่วยให้คุณสามารถสร้างศูนย์กลางที่รวมทุกอย่างไว้ด้วยกันพร้อมพื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งได้สำหรับทุกโครงการ หน้าที่ และทีม

คุณสามารถจัดสรรทรัพยากร วางแผนการซื้อสื่อ ร่วมมือในการสร้างเนื้อหา หรือระดมความคิดสำหรับแคมเปญใหญ่ครั้งต่อไป ทั้งหมดนี้สามารถทำได้ภายในแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายเพียงแพลตฟอร์มเดียว

ClickUp มีเทมเพลตที่ช่วยให้คุณเริ่มต้นการตลาดได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้คุณสามารถสร้างพื้นที่ทำงานหรือให้แนวคิดในการสร้างพื้นที่ทำงานที่ดีขึ้นได้เริ่มต้นด้วยเทมเพลตแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ ซึ่งสามารถช่วยคุณระบุโอกาสในตลาดของคุณและสร้างแผนการตลาดที่สามารถนำไปปฏิบัติได้เพื่อคว้าโอกาสเหล่านั้น

ต้องการทำงานให้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลงใช่ไหม? ClickUp AI สามารถช่วยคุณเขียนแผนการตลาด, ร่างอีเมลแคมเปญ, และสรุปบันทึกการประชุมวางแผนกลยุทธ์ของคุณได้ในไม่กี่วินาที. นี่คือเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมการตลาดที่ต้องการทำงานอย่างชาญฉลาด ไม่ทำงานหนักเกินไป เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการตลาดของพวกเขา.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ให้คุณสร้างแพลตฟอร์มกลางเพียงหนึ่งเดียวสำหรับทุกความต้องการทางการตลาดของคุณ จึงไม่จำเป็นต้องสลับใช้หลายแอปเพื่อทำงานให้สำเร็จ
  • ทำให้การจัดการทรัพยากรเป็นเรื่องง่าย ช่วยให้คุณสามารถมอบหมายงานและใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกันของทีมเพื่อทำงานร่วมกันได้
  • การสร้างเนื้อหาที่รวดเร็วขึ้นด้วยการร่วมมือสร้างสรรค์และวิธีการที่ราบรื่นในการผ่านกระบวนการอนุมัติ
  • เครื่องมือ AI ช่วยให้คุณทำงานต่าง ๆ ได้ภายในไม่กี่วินาทีแทนที่จะใช้เวลาหลายชั่วโมง รวมถึงการสรุปบันทึกการประชุม การร่างอีเมล และการเขียนกลยุทธ์แคมเปญ
  • ผสานการทำงานกับแอปอื่น ๆ กว่าพันแอปในชุดเทคโนโลยีของคุณ ทำให้การตลาดอัตโนมัติเป็นเรื่องง่าย

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้ใหม่อาจพบว่าต้องใช้เวลาในการทำความคุ้นเคยกับอินเทอร์เฟซและทำความเข้าใจตัวเลือกทั้งหมดที่มีอยู่ในแพลตฟอร์ม

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
  • ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์ต่อสมาชิกต่อเดือน
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อ Workspace

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,200+)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)

2. แฮปเปโอ

มุมมอง My Stream ของ Happeo ที่แสดงอินทราเน็ตยุคใหม่สำหรับซอฟต์แวร์การดำเนินงานการตลาด โดยผสานรวม Google Drive, ปฏิทิน และ Gmail เพื่ออำนวยความสะดวกในการสร้างและแบ่งปันข้อมูลร่วมกันอย่างง่ายดายและตรงเป้าหมาย
ผ่านทางGoogle Workspace Marketplace

Happeo เป็นแพลตฟอร์มอินทราเน็ตที่สร้างขึ้นสำหรับ Google Workspaces ที่รวบรวมเทคโนโลยีของคุณไว้ในมุมมองเดียวที่ศูนย์กลาง ด้วย Happeo คุณสามารถสร้างแหล่งข้อมูลเดียวสำหรับทีมการตลาดของคุณได้ ทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันด้วยการแชร์เอกสารที่ยอดเยี่ยม การจัดการสินทรัพย์แบรนด์ และที่เก็บข้อมูลลูกค้า

เป้าหมายของ Happeo คือการทลายกำแพงข้อมูลที่แยกส่วนกันเพื่อสร้างโอกาสในการทำงานร่วมกันที่ดีขึ้น พร้อมทั้งช่วยให้ทีมมีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดการพึ่งพาการสื่อสารผ่านอีเมล

คุณสมบัติเด่นของ Happeo

  • ฟังก์ชันการค้นหาแบบสากลช่วยให้คุณสามารถค้นหาได้ทุกอย่าง ตั้งแต่เอกสารแคมเปญไปจนถึงสินทรัพย์ทางการตลาด ไม่ว่าจะเก็บไว้ที่ใดก็ตาม
  • มันกลายเป็นฐานความรู้ทางการตลาดที่ทุกอย่างถูกเก็บไว้ และทุกคนสามารถเข้าถึงสิ่งที่พวกเขาต้องการได้
  • เชื่อมต่อกับเครื่องมือการตลาดทั้งหมดที่คุณมีอยู่ รวมถึงระบบ CRM และแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ของคุณ เพื่อให้ได้มุมมองที่ครอบคลุมของข้อมูลการตลาดของคุณ

ข้อจำกัดของ Happeo

  • สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับ Google Workspaces ดังนั้นผู้ใช้ที่ไม่ใช่ Google จะพลาดโอกาส

ราคาของ Happeo

  • ติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

คะแนนและรีวิวของ Happeo

  • G2: 4. 5/5 (145+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 35 รายการ)

3. เซมรัช

เครื่องมือ Semrush Keyword Magic Tool พร้อมอินเทอร์เฟซที่เน้นคำค้นหา 'ถุงเท้า' ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความยากของคำค้นหา การวิเคราะห์เจตนา การประมาณปริมาณการค้นหา การวิเคราะห์แนวโน้ม ค่าใช้จ่ายต่อคลิกสำหรับแคมเปญ PPC และการระบุคุณสมบัติ SERP ที่เป็นไปได้และผลลัพธ์ที่สมบูรณ์สำหรับซอฟต์แวร์การดำเนินงานทางการตลาด
ผ่านทางSemrush

Semrush เป็นซอฟต์แวร์การจัดการปฏิบัติการทางการตลาดที่ได้รับความนิยม ซึ่งเริ่มต้นจากการเป็นเครื่องมือวิจัยคำหลักที่ทุกคนชื่นชอบ

Semrush เป็นซอฟต์แวร์โซลูชันการดำเนินงานทางการตลาดที่ครอบคลุมซึ่งมี SEO, การจัดการแคมเปญ PPC, การจัดการโซเชียลมีเดีย และการวิเคราะห์คู่แข่งบนแพลตฟอร์มเดียว มันโดดเด่นด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ที่ให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่ทีมการตลาดในการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Semrush

  • คุณสมบัติการวิเคราะห์ที่ยอดเยี่ยมช่วยให้คุณเข้าใจถึงประสิทธิภาพของแคมเปญของคุณและสิ่งที่คู่แข่งของคุณทำได้ดีกว่า
  • ค้นหาคำค้นหาที่มีคุณค่าสูงและนำไปใช้ในเนื้อหาของคุณ, SEO, และกลยุทธ์การตลาดอื่น ๆ
  • จัดตารางโพสต์บนโซเชียลมีเดียได้อย่างง่ายดาย พร้อมวิเคราะห์แคมเปญอย่างรวดเร็ว เพื่อให้คุณตอบสนองต่อเทรนด์ได้ทันท่วงที

ข้อจำกัดของ Semrush

  • นี่เป็นหนึ่งในแพ็กเกจซอฟต์แวร์การตลาดที่มีราคาแพงที่สุดในรายการนี้ ซึ่งอาจทำให้ธุรกิจขนาดเล็กไม่สามารถเอื้อมถึงได้

ราคาของ Semrush

  • ข้อดี: $129.95 ต่อเดือน
  • กูรู: $249. 95 ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: $499. 95 ต่อเดือน
  • มีส่วนลดสำหรับการชำระเงินรายปี

คะแนนและรีวิวของ Semrush

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,800 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,100 รายการ)

4. การลอยตัว

Drift Analytics: แดชบอร์ดรายงานเมตริกการมีส่วนร่วมของเว็บไซต์และประสิทธิภาพ แสดงข้อมูลเชิงลึกและเมตริกสำคัญสำหรับการติดตามประสิทธิภาพของเว็บไซต์
ผ่านทางการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป

หากคุณต้องการทำให้การตลาดของคุณมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นและทำให้ประสบการณ์ของลูกค้าเป็นอัตโนมัติ คุณควรลองดู Drift Drift เป็นแพลตฟอร์มการตลาดและการมีส่วนร่วมแบบสนทนาที่ใช้เทคโนโลยี AI เพื่อเชื่อมต่อกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และลูกค้าที่มีศักยภาพ

Drift สามารถทักทายลูกค้าด้วยชื่อ ส่งข้อความที่ตรงเป้าหมาย ให้การสนับสนุนที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล และปรับปรุงการโต้ตอบกับลูกค้า นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าอย่างละเอียด เพื่อให้คุณสามารถปรับกลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสมยิ่งขึ้นตามข้อมูลที่ได้รับ

คุณสมบัติเด่นของ Drift

  • แชทบอทที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ช่วยให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้รับความช่วยเหลือที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลมากขึ้น ตั้งแต่การตอบคำถามไปจนถึงการแก้ไขปัญหา โดยไม่ต้องเพิ่มภาระให้กับทีมสนับสนุนลูกค้าภายในของคุณ
  • การสร้างโอกาสทางธุรกิจที่ดีขึ้นด้วยข้อความที่ตรงเป้าหมายตามพฤติกรรมและความสนใจของผู้เข้าชม พร้อมความสามารถในการนัดหมายการประชุมกับทีมขายได้อย่างรวดเร็ว
  • ผสานรวมกับซอฟต์แวร์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า แพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติ และเครื่องมืออื่น ๆ ในระบบเทคโนโลยีของคุณ เพื่อทำให้กระบวนการทำงาน การรวบรวมข้อมูล และการรายงานเป็นอัตโนมัติ

ข้อจำกัดของการลอยตัว

  • Drift เป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมสำหรับเครื่องมือการดำเนินงานทางการตลาดของคุณ แต่ไม่มีฟีเจอร์ครบถ้วนเหมือนแพลตฟอร์มการจัดการการดำเนินงานทางการตลาดแบบครบวงจร

การกำหนดราคาแบบลอยตัว

  • พรีเมียม: เริ่มต้นที่ $2,500 ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
  • แผนขั้นสูงและองค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวการล่องลอย

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (190+ รีวิว)

5. สามารถวางแผนได้

มุมมองปฏิทินเนื้อหาของ Planable
ผ่านทางPlanable

Planable คือการอัปเดตปฏิทินการตลาดแบบเก่าของคุณ ซอฟต์แวร์การจัดการเวิร์กโฟลว์แบบภาพนี้ช่วยให้กระบวนการสร้างเนื้อหาและการอนุมัติเป็นไปอย่างราบรื่น ทำให้การเผยแพร่เนื้อหาเป็นไปอย่างรวดเร็วและง่ายดาย

ทีมการตลาดสามารถระดมความคิด, สร้าง, แก้ไข, และจัดตารางเนื้อหาที่เขียนไว้ได้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ตั้งแต่โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ของคุณไปจนถึงแคมเปญการตลาดทางอีเมลของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่สามารถวางแผนได้

  • รับภาพรวมที่ครอบคลุมของเนื้อหาของคุณและมั่นใจได้ว่าไม่มีอะไรตกหล่นด้วยปฏิทินเนื้อหาแบบภาพ ทำให้ง่ายต่อการวางแผนเนื้อหาสำหรับทุกช่องทางทางการตลาดของคุณบนไทม์ไลน์เดียว
  • เครื่องมือร่างที่ยอดเยี่ยมช่วยให้การวางแผน สร้าง และแก้ไขเนื้อหาทำได้ง่ายโดยตรงในแพลตฟอร์ม พร้อมการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
  • เผยแพร่เนื้อหาบนทุกช่องทางของคุณได้อย่างง่ายดายโดยตรงจาก Planable โดยอัตโนมัติมากขึ้นในกระบวนการทางการตลาดของคุณและเพิ่มเวลาว่างของคุณ

ข้อจำกัดที่สามารถวางแผนได้

  • คุณจำเป็นต้องใช้แพลตฟอร์มอื่น ๆ เพื่อติดตามกิจกรรมการตลาดของคุณจนกว่าจะมีการพัฒนาการรายงานและการวิเคราะห์

ราคาที่สามารถวางแผนได้

  • มีแผนฟรีให้บริการ
  • พื้นฐาน: 13 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: 26 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ
  • มีส่วนลดเมื่อชำระเงินรายปี

คะแนนและรีวิวที่สามารถวางแผนได้

  • G2: 4. 6/5 (590+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

6. อันบังก์

แดชบอร์ด Unbounce
ผ่านทางUnbounce

Unbounce ใช้พลังของ AI เพื่อช่วยคุณสร้างหน้า landing page ที่ดีขึ้นโดยการให้คำแนะนำที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและเพิ่มการแปลงให้มากขึ้น. มีอินเตอร์เฟซแบบลากและวางเพื่อสร้างหน้า landing page ที่ดูเป็นมืออาชีพโดยไม่ต้องเขียนโค้ดในเวลาเพียงไม่กี่นาที.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Unbounce

  • เครื่องมือสร้างแบบลากและวางใช้งานง่ายและสนุก พร้อมด้วยเทมเพลตมากมายของเว็บไซต์ คุณสามารถสร้างหน้าแลนดิ้งที่ไม่เหมือนใครได้ภายในไม่กี่นาที
  • ความสามารถในการทดสอบ A/B ที่ยอดเยี่ยมช่วยให้คุณทดสอบหน้าแลนดิ้งและมั่นใจได้ว่าคุณกำลังนำทราฟฟิกเว็บไซต์ไปยังหน้าแลนดิ้งที่สร้างการแปลงมากที่สุด
  • มีข้อมูลวิเคราะห์มากมายเพื่อช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดและทีมงานในการวิเคราะห์ข้อมูลของคุณและเข้าใจวิธีการใช้ข้อมูลเพื่อสร้างหน้าแลนดิ้งเพจที่ดีขึ้น

ข้อจำกัดของ Unbounce

  • การติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าอาจทำได้ยากในบางครั้ง

ราคาของ Unbounce

  • เปิดตัว: $99 ต่อเดือน
  • เพิ่มประสิทธิภาพ: $145 ต่อเดือน
  • เร่งความเร็ว: $240 ต่อเดือน
  • คอนเซียร์จ: เริ่มต้นที่ $625 ต่อเดือน
  • มีส่วนลดสำหรับการชำระเงินรายปี

คะแนนและรีวิวของ Unbounce

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 350+)
  • Capterra: 4. 5/5 (250+ รีวิว)

7. มีอิทธิพล

Influitive Dashboard 3.0 จากหน้าเพจสนับสนุน ออกแบบมาเพื่อผสานรวมกับ Salesforce ให้ภาพรวมอย่างรวดเร็วของโปรแกรมการตลาดผู้สนับสนุนของคุณ สำหรับการแชร์และผสานรวมกับแดชบอร์ด Salesforce อื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย
ผ่านทางInfluitive

Influitive ช่วยให้คุณเปลี่ยนลูกค้าที่มีความสุขและภักดีให้กลายเป็นผู้สนับสนุนแบรนด์ที่กระตือรือร้น แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณระบุผู้สนับสนุนที่ภักดีมากที่สุดของคุณ จากนั้นมีส่วนร่วมกับพวกเขาด้วยเนื้อหาและทรัพยากรพิเศษ มันทำให้การเผยแพร่ของพวกเขาเป็นเกม กระตุ้นให้พวกเขาแบ่งปันเกี่ยวกับแบรนด์ของคุณต่อไปด้วยแรงจูงใจและรางวัล

ด้วย Influitive คุณสามารถส่งเสริมคำแนะนำแบบปากต่อปากที่แท้จริงมากขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการเติบโต

คุณสมบัติเด่นของ Influitive

  • ช่วยให้คุณระบุลูกค้าที่ภักดีที่สุดของคุณโดยอิงจากประวัติการซื้อ, อิทธิพลในสื่อสังคมออนไลน์, และตัวชี้วัดการตลาดที่สำคัญอื่น ๆ
  • ทำให้การสนับสนุนแบรนด์เป็นเกมด้วยคะแนน, เข็มกลัด, และตารางผู้นำที่ส่งเสริมการแนะนำแบบปากต่อปาก
  • สร้างโปรแกรมการแนะนำและการให้คำแนะนำที่ลูกค้าของคุณต้องการมีส่วนร่วมจริง ๆ และช่วยขยายการรับรู้แบรนด์ของคุณ

ข้อจำกัดที่มีอิทธิพล

  • การรายงานค่อนข้างจำกัด ดังนั้นคุณอาจพบปัญหาในการรับข้อมูลเมตริกที่คุณต้องการเพื่อวัดผลตอบแทนจากการลงทุน

การกำหนดราคาเชิงอิทธิพล

  • การสนับสนุนลูกค้า: เริ่มต้นที่ $1,999 ต่อเดือน
  • ชุมชนดิจิทัล: เริ่มต้นที่ $3,499 ต่อเดือน

การจัดอันดับและรีวิวจากผู้มีอิทธิพล

  • G2: 4. 5/5 (390+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (240+ รีวิว)

8. Trello

ภาพหน้าจอของบอร์ดแม่แบบการจัดการโครงการของ Trello
ผ่านทางTrello

Trello คือการจัดการการดำเนินงานทางการตลาดที่ง่ายดาย แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณสร้างการ์ด รายการ และบอร์ดได้ไม่จำกัด เพื่อวางแผนการริเริ่มทางการตลาดของคุณ

มีอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย ทำให้การปรับแต่งทุกแง่มุมให้เหมาะกับความต้องการของกระบวนการทำงานของคุณเป็นเรื่องง่าย Trello ช่วยให้การทำงานร่วมกับทีมของคุณเป็นเรื่องง่าย ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานการตลาดและทำงานได้มากขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello

  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายทำให้การใช้งานแพลตฟอร์มเป็นเรื่องง่าย แม้แต่สำหรับสมาชิกในทีมที่มีความรู้ทางเทคนิคจำกัด
  • กระดาน, รายการ, และบัตรช่วยให้คุณเก็บทุกอย่างให้เป็นระเบียบ ตั้งแต่คำขอทางการตลาดไปจนถึงบันทึกการประชุม และอื่น ๆ
  • ตัวเลือกการผสานรวมที่ยอดเยี่ยมหมายความว่าคุณสามารถเชื่อมต่อ Trello กับแอปและโปรแกรมที่คุณชื่นชอบเพื่อเพิ่มการทำงานอัตโนมัติในกระบวนการทำงานของคุณ

ข้อจำกัดของ Trello

  • คุณสมบัติหลักอาจไม่เหมาะสำหรับผู้ที่ปฏิบัติตามวิธีการแบบ Agile

ราคาของ Trello

  • มีแผนฟรีให้บริการ
  • มาตรฐาน: 6 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • พรีเมียม: $10 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: $17.50 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • มีส่วนลดเมื่อชำระเงินรายปี

คะแนนและรีวิวของ Trello

  • G2: 4. 4/5 (13,400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (23,000+ รีวิว)

9. Salesforce

Salesforce Marketing Cloud - Journey Builder สำหรับนักการตลาดองค์กร อำนวยความสะดวกในการสร้างและปรับใช้เส้นทางผู้บริโภคตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดไปยังที่ปรึกษา เจ้าของธุรกิจ และพันธมิตร ด้วยประสบการณ์แบบเฉพาะบุคคลที่ตรงเป้าหมายผ่านทุกช่องทางและอุปกรณ์
ผ่านทางSalesforce

Salesforce เป็นซอฟต์แวร์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุด ซึ่งเก็บข้อมูลลูกค้าของคุณ ข้อมูลดังกล่าวมีความสำคัญต่อประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาด

Salesforce เชื่อมต่อกับเครื่องมือการตลาดส่วนใหญ่ ทำให้คุณมีมุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับข้อมูลลูกค้า ซึ่งช่วยให้คุณเข้าใจวิธีการเข้าถึงแคมเปญการตลาดของคุณได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นวิธีที่มีประโยชน์ในการวางแผนเส้นทางการเดินทางของลูกค้า ทำให้คุณทราบถึงจุดที่ลูกค้าประสบปัญหาและจุดเสี่ยงที่อาจทำให้ลูกค้าเลิกใช้บริการ หากคุณต้องการระบบ CRM ที่มั่นคงในกล่องเครื่องมือการตลาดของคุณ Salesforce เป็นตัวเลือกที่ดี

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesforce

  • Salesforce นำเสนอ Marketing Cloud ซึ่งเป็นชุดเครื่องมือที่ทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ Salesforce เพื่อช่วยในการดำเนินงานด้านการตลาดของคุณให้เป็นอัตโนมัติ
  • ระบบวิเคราะห์ข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่ติดตั้งไว้ในตัวสามารถช่วยคุณเข้าใจลูกค้าของคุณและวิธีที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • ตัวเลือกการผสานรวมอย่างกว้างขวางพร้อมด้วย AppExchange ซึ่งเป็นที่ค้นหาแอปพลิเคชันจากผู้ให้บริการภายนอกและการผสานรวมเพื่อให้คุณสามารถขยายความสามารถของซอฟต์แวร์ Salesforce ของคุณได้

ข้อจำกัดของ Salesforce

  • Salesforce อาจมีราคาสูง ดังนั้นธุรกิจขนาดเล็กอาจต้องมองหาทางเลือกอื่นสำหรับโซลูชัน CRM ที่ครอบคลุมสำหรับการดำเนินงานทางการตลาดของพวกเขา

การกำหนดราคา Salesforce

  • ติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

คะแนนและรีวิว Salesforce

  • G2: 4. 3/5 (18,600+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (18,100+ รีวิว)

10. Zapier

Zapier - วิธีการสร้างแดชบอร์ด Zap แบบเดินหน้าทีละขั้นตอน พร้อมแนะนำหน้าจอ 'สร้าง Zap' สำหรับการสร้างเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ
ผ่านทางZapier

Zapier ไม่ใช่ซอฟต์แวร์การตลาด แต่เป็นเครื่องมือที่คุณอาจต้องการใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่น ๆ ของคุณ

Zapier เป็นแพลตฟอร์มอัตโนมัติการทำงานที่ช่วยให้คุณเชื่อมต่อแอปและบริการที่คุณชื่นชอบ สร้าง Zap และทำให้งานที่ทำซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลาสำหรับงานอื่นๆ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zapier

  • ทำให้การเชื่อมต่อแอปทั้งหมดในกล่องเครื่องมือการตลาดของคุณเป็นเรื่องง่าย เช่น CRM, แพลตฟอร์มการตลาดทางอีเมล, เครื่องมือจัดการโซเชียลมีเดีย และอื่นๆ
  • Zaps ที่สร้างไว้ล่วงหน้าช่วยให้คุณสร้างงานอัตโนมัติได้อย่างรวดเร็ว ตั้งแต่การจับข้อมูลลูกค้าเป้าหมายไปจนถึงการกำหนดเวลาโพสต์บนโซเชียลมีเดียของคุณ
  • ขจัดปัญหาข้อมูลแยกส่วนและช่วยให้ทีมการตลาดของคุณมีเวลาทำงานที่น้อยลงจากงานธุรการที่ซ้ำซาก เพื่อให้พวกเขาสามารถมุ่งเน้นไปที่ภาพรวมที่ใหญ่ขึ้น

ข้อจำกัดของ Zapier

  • หากคุณพบปัญหาในการสร้าง Zap อาจเป็นเรื่องยากที่จะแก้ไขปัญหาว่าเกิดจากอะไร

ราคาของ Zapier

  • มีแผนราคาฟรีให้บริการ
  • เริ่มต้น: $29.99 ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายเดือน
  • มืออาชีพ: $73.50 ต่อเดือน, เรียกเก็บเงินรายเดือน
  • ทีม: $103.50 ต่อเดือน, เรียกเก็บเงินรายเดือน
  • บริษัท: ติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • มีส่วนลดเมื่อชำระเงินรายปี

คะแนนและรีวิวของ Zapier

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,700 รายการ)

ปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านการตลาดของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วย ClickUp

ซอฟต์แวร์การดำเนินงานการตลาดที่ดีที่สุดไม่ใช่แค่ชุดเครื่องมือการตลาด—แต่เป็นระบบที่ช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้ทีมของคุณมีความคิดสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายทางการตลาดได้

การค้นหาสิ่งที่เหมาะสมกับความต้องการและงบประมาณของทีมคุณ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้อย่างมหาศาล และช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมาย KPI ที่สำคัญเหล่านั้นได้

ต้องการแพลตฟอร์มการดำเนินงานทางการตลาดที่สามารถช่วยคุณทำได้ทุกอย่างหรือไม่? สมัครบัญชี ClickUp ฟรีวันนี้

ClickUp คือแพลตฟอร์มครบวงจรสำหรับทุกความต้องการด้านการตลาดของคุณ ตั้งแต่การจัดการแคมเปญไปจนถึงการร่วมมือในเอกสารและอื่น ๆ อีกมากมาย เป็นศูนย์กลางสำหรับทุกความต้องการด้านการตลาดของคุณเริ่มต้นใช้งาน ClickUp วันนี้และดูว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้างสำหรับทีมการตลาดของคุณ