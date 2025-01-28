10 ซอฟต์แวร์การดำเนินงานการตลาดที่ดีที่สุดสำหรับทีมในปี 2025

ซอฟต์แวร์การดำเนินงานการตลาดสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของทีมการตลาดของคุณและช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้นเกี่ยวกับวิธีการใช้จ่ายทุกบาททุกสตางค์ในงบประมาณการตลาดของคุณ ซอฟต์แวร์การดำเนินงานการตลาดที่ดีที่สุดจะกลายเป็นศูนย์กลางสำหรับการดำเนินงานการตลาดของคุณ ให้คุณมีข้อมูลและเครื่องมือทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อสร้างแคมเปญการตลาดที่ประสบความสำเร็จ
ซอฟต์แวร์การดำเนินงานทางการตลาดที่คุณเลือกจะขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะของทีมคุณและงบประมาณของคุณคุณได้อ่านเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดและต้องการตัวเลือกที่ดีขึ้นสำหรับทีมการตลาดของคุณหรือไม่? เรียนรู้สิ่งที่ควรมองหาและตัวเลือกสิบประการที่คุณควรตรวจสอบในปี 2024
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การตลาดปฏิบัติการ?
เมื่อเลือกซื้อซอฟต์แวร์สำหรับการดำเนินงานด้านการตลาด คุณควรพิจารณาความต้องการเฉพาะและปัญหาที่ทีมการตลาดของคุณเผชิญอยู่
คุณกำลังประสบปัญหาในการจัดระเบียบสินทรัพย์ดิจิทัลของคุณอยู่หรือไม่? คุณต้องการระบบติดตามข้อมูลที่ดีกว่าสำหรับการตลาดผลิตภัณฑ์หรือเปล่า? หรือคุณกำลังมองหาวิธีในการปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น?
การปฏิบัติการทางการตลาดมีขอบเขตที่กว้างขวาง และอาจมีความหมายแตกต่างกันไปสำหรับผู้คนต่าง ๆ. มันเกี่ยวข้องกับการกำหนดเป้าหมายของคุณ และการค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อช่วยคุณให้บรรลุเป้าหมายนั้น.
การรู้ว่าคุณต้องการอะไรจะช่วยให้การค้นหาซอฟต์แวร์การตลาดที่เหมาะสมง่ายขึ้นมาก โดยทั่วไปแล้ว คุณควรค้นหาซอฟต์แวร์การตลาดที่มีฟังก์ชันหลักบางประการดังนี้:
- การจัดการแคมเปญ: ซอฟต์แวร์การดำเนินงานทางการตลาดที่ดีที่สุดจะช่วยให้คุณวางแผน ดำเนินการ และติดตามแคมเปญต่างๆ บนแพลตฟอร์มต่างๆ
- การวิเคราะห์ที่แข็งแกร่ง: การตลาดมีชีวิตและตายด้วยข้อมูล ดังนั้นควรมองหาซอฟต์แวร์การดำเนินงานทางการตลาดที่มีคุณสมบัติการวิเคราะห์ข้อมูลและการรายงานที่ทรงพลัง
- การผสานรวมและระบบอัตโนมัติ: ซอฟต์แวร์การดำเนินงานทางการตลาดของคุณควรสามารถผสานรวมกับระบบเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คุณใช้อยู่ เพื่อให้คุณสามารถทำงานซ้ำ ๆ ได้โดยอัตโนมัติ และให้ความสำคัญกับการมาตรฐานกระบวนการโดยรวม
- การจัดการเนื้อหา: หากคุณสามารถจัดการเนื้อหาของคุณภายในแพลตฟอร์มได้ คุณจะสามารถทำให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นระบบมากขึ้น รวมถึงการสร้างและกระบวนการอนุมัติ การทำภารกิจในรายการที่ต้องทำให้เสร็จ และการเผยแพร่ตามวันที่ในปฏิทินการตลาดของคุณ
- เครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกัน: พื้นที่ทำงานร่วมกันและช่องทางการสื่อสารเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการทำงานร่วมกับสมาชิกในทีม ไม่ว่าจะทำงานจากที่ใดก็ตาม
และแน่นอนว่าคุณจะต้องมั่นใจว่าซอฟต์แวร์การดำเนินงานทางการตลาดมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ เพื่อให้คุณสามารถเริ่มใช้เครื่องมือและฟังก์ชันต่างๆ ได้โดยเร็วที่สุด ซอฟต์แวร์ที่คุณเลือกควรมีราคาที่เหมาะสมกับงบประมาณของคุณด้วย ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งหมดของซอฟต์แวร์ และเลือกใช้เวอร์ชันทดลองใช้ฟรีเมื่อมีโอกาส เพื่อที่คุณจะได้ทดสอบฟีเจอร์ต่างๆ ก่อนตัดสินใจใช้งานจริง
10 ซอฟต์แวร์การดำเนินงานการตลาดที่ดีที่สุดที่ควรใช้
1.คลิกอัพ
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการตลาดของ ClickUpสามารถทำให้ทีมการตลาดของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นและแคมเปญของคุณมีประสิทธิผลมากขึ้น การใช้ ClickUp เป็นซอฟต์แวร์การจัดการการดำเนินงานการตลาดของคุณช่วยให้คุณสามารถสร้างศูนย์กลางที่รวมทุกอย่างไว้ด้วยกันพร้อมพื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งได้สำหรับทุกโครงการ หน้าที่ และทีม
คุณสามารถจัดสรรทรัพยากร วางแผนการซื้อสื่อ ร่วมมือในการสร้างเนื้อหา หรือระดมความคิดสำหรับแคมเปญใหญ่ครั้งต่อไป ทั้งหมดนี้สามารถทำได้ภายในแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายเพียงแพลตฟอร์มเดียว
ClickUp มีเทมเพลตที่ช่วยให้คุณเริ่มต้นการตลาดได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้คุณสามารถสร้างพื้นที่ทำงานหรือให้แนวคิดในการสร้างพื้นที่ทำงานที่ดีขึ้นได้เริ่มต้นด้วยเทมเพลตแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ ซึ่งสามารถช่วยคุณระบุโอกาสในตลาดของคุณและสร้างแผนการตลาดที่สามารถนำไปปฏิบัติได้เพื่อคว้าโอกาสเหล่านั้น
ต้องการทำงานให้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลงใช่ไหม? ClickUp AI สามารถช่วยคุณเขียนแผนการตลาด, ร่างอีเมลแคมเปญ, และสรุปบันทึกการประชุมวางแผนกลยุทธ์ของคุณได้ในไม่กี่วินาที. นี่คือเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมการตลาดที่ต้องการทำงานอย่างชาญฉลาด ไม่ทำงานหนักเกินไป เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการตลาดของพวกเขา.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ให้คุณสร้างแพลตฟอร์มกลางเพียงหนึ่งเดียวสำหรับทุกความต้องการทางการตลาดของคุณ จึงไม่จำเป็นต้องสลับใช้หลายแอปเพื่อทำงานให้สำเร็จ
- ทำให้การจัดการทรัพยากรเป็นเรื่องง่าย ช่วยให้คุณสามารถมอบหมายงานและใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกันของทีมเพื่อทำงานร่วมกันได้
- การสร้างเนื้อหาที่รวดเร็วขึ้นด้วยการร่วมมือสร้างสรรค์และวิธีการที่ราบรื่นในการผ่านกระบวนการอนุมัติ
- เครื่องมือ AI ช่วยให้คุณทำงานต่าง ๆ ได้ภายในไม่กี่วินาทีแทนที่จะใช้เวลาหลายชั่วโมง รวมถึงการสรุปบันทึกการประชุม การร่างอีเมล และการเขียนกลยุทธ์แคมเปญ
- ผสานการทำงานกับแอปอื่น ๆ กว่าพันแอปในชุดเทคโนโลยีของคุณ ทำให้การตลาดอัตโนมัติเป็นเรื่องง่าย
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ใหม่อาจพบว่าต้องใช้เวลาในการทำความคุ้นเคยกับอินเทอร์เฟซและทำความเข้าใจตัวเลือกทั้งหมดที่มีอยู่ในแพลตฟอร์ม
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์ต่อสมาชิกต่อเดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อ Workspace
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,200+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)
2. แฮปเปโอ
Happeo เป็นแพลตฟอร์มอินทราเน็ตที่สร้างขึ้นสำหรับ Google Workspaces ที่รวบรวมเทคโนโลยีของคุณไว้ในมุมมองเดียวที่ศูนย์กลาง ด้วย Happeo คุณสามารถสร้างแหล่งข้อมูลเดียวสำหรับทีมการตลาดของคุณได้ ทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันด้วยการแชร์เอกสารที่ยอดเยี่ยม การจัดการสินทรัพย์แบรนด์ และที่เก็บข้อมูลลูกค้า
เป้าหมายของ Happeo คือการทลายกำแพงข้อมูลที่แยกส่วนกันเพื่อสร้างโอกาสในการทำงานร่วมกันที่ดีขึ้น พร้อมทั้งช่วยให้ทีมมีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดการพึ่งพาการสื่อสารผ่านอีเมล
คุณสมบัติเด่นของ Happeo
- ฟังก์ชันการค้นหาแบบสากลช่วยให้คุณสามารถค้นหาได้ทุกอย่าง ตั้งแต่เอกสารแคมเปญไปจนถึงสินทรัพย์ทางการตลาด ไม่ว่าจะเก็บไว้ที่ใดก็ตาม
- มันกลายเป็นฐานความรู้ทางการตลาดที่ทุกอย่างถูกเก็บไว้ และทุกคนสามารถเข้าถึงสิ่งที่พวกเขาต้องการได้
- เชื่อมต่อกับเครื่องมือการตลาดทั้งหมดที่คุณมีอยู่ รวมถึงระบบ CRM และแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ของคุณ เพื่อให้ได้มุมมองที่ครอบคลุมของข้อมูลการตลาดของคุณ
ข้อจำกัดของ Happeo
- สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับ Google Workspaces ดังนั้นผู้ใช้ที่ไม่ใช่ Google จะพลาดโอกาส
ราคาของ Happeo
- ติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวของ Happeo
- G2: 4. 5/5 (145+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 35 รายการ)
3. เซมรัช
Semrush เป็นซอฟต์แวร์การจัดการปฏิบัติการทางการตลาดที่ได้รับความนิยม ซึ่งเริ่มต้นจากการเป็นเครื่องมือวิจัยคำหลักที่ทุกคนชื่นชอบ
Semrush เป็นซอฟต์แวร์โซลูชันการดำเนินงานทางการตลาดที่ครอบคลุมซึ่งมี SEO, การจัดการแคมเปญ PPC, การจัดการโซเชียลมีเดีย และการวิเคราะห์คู่แข่งบนแพลตฟอร์มเดียว มันโดดเด่นด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ที่ให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่ทีมการตลาดในการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Semrush
- คุณสมบัติการวิเคราะห์ที่ยอดเยี่ยมช่วยให้คุณเข้าใจถึงประสิทธิภาพของแคมเปญของคุณและสิ่งที่คู่แข่งของคุณทำได้ดีกว่า
- ค้นหาคำค้นหาที่มีคุณค่าสูงและนำไปใช้ในเนื้อหาของคุณ, SEO, และกลยุทธ์การตลาดอื่น ๆ
- จัดตารางโพสต์บนโซเชียลมีเดียได้อย่างง่ายดาย พร้อมวิเคราะห์แคมเปญอย่างรวดเร็ว เพื่อให้คุณตอบสนองต่อเทรนด์ได้ทันท่วงที
ข้อจำกัดของ Semrush
- นี่เป็นหนึ่งในแพ็กเกจซอฟต์แวร์การตลาดที่มีราคาแพงที่สุดในรายการนี้ ซึ่งอาจทำให้ธุรกิจขนาดเล็กไม่สามารถเอื้อมถึงได้
ราคาของ Semrush
- ข้อดี: $129.95 ต่อเดือน
- กูรู: $249. 95 ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $499. 95 ต่อเดือน
- มีส่วนลดสำหรับการชำระเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Semrush
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,800 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,100 รายการ)
4. การลอยตัว
หากคุณต้องการทำให้การตลาดของคุณมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นและทำให้ประสบการณ์ของลูกค้าเป็นอัตโนมัติ คุณควรลองดู Drift Drift เป็นแพลตฟอร์มการตลาดและการมีส่วนร่วมแบบสนทนาที่ใช้เทคโนโลยี AI เพื่อเชื่อมต่อกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และลูกค้าที่มีศักยภาพ
Drift สามารถทักทายลูกค้าด้วยชื่อ ส่งข้อความที่ตรงเป้าหมาย ให้การสนับสนุนที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล และปรับปรุงการโต้ตอบกับลูกค้า นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าอย่างละเอียด เพื่อให้คุณสามารถปรับกลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสมยิ่งขึ้นตามข้อมูลที่ได้รับ
คุณสมบัติเด่นของ Drift
- แชทบอทที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ช่วยให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้รับความช่วยเหลือที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลมากขึ้น ตั้งแต่การตอบคำถามไปจนถึงการแก้ไขปัญหา โดยไม่ต้องเพิ่มภาระให้กับทีมสนับสนุนลูกค้าภายในของคุณ
- การสร้างโอกาสทางธุรกิจที่ดีขึ้นด้วยข้อความที่ตรงเป้าหมายตามพฤติกรรมและความสนใจของผู้เข้าชม พร้อมความสามารถในการนัดหมายการประชุมกับทีมขายได้อย่างรวดเร็ว
- ผสานรวมกับซอฟต์แวร์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า แพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติ และเครื่องมืออื่น ๆ ในระบบเทคโนโลยีของคุณ เพื่อทำให้กระบวนการทำงาน การรวบรวมข้อมูล และการรายงานเป็นอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของการลอยตัว
- Drift เป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมสำหรับเครื่องมือการดำเนินงานทางการตลาดของคุณ แต่ไม่มีฟีเจอร์ครบถ้วนเหมือนแพลตฟอร์มการจัดการการดำเนินงานทางการตลาดแบบครบวงจร
การกำหนดราคาแบบลอยตัว
- พรีเมียม: เริ่มต้นที่ $2,500 ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
- แผนขั้นสูงและองค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวการล่องลอย
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (190+ รีวิว)
5. สามารถวางแผนได้
Planable คือการอัปเดตปฏิทินการตลาดแบบเก่าของคุณ ซอฟต์แวร์การจัดการเวิร์กโฟลว์แบบภาพนี้ช่วยให้กระบวนการสร้างเนื้อหาและการอนุมัติเป็นไปอย่างราบรื่น ทำให้การเผยแพร่เนื้อหาเป็นไปอย่างรวดเร็วและง่ายดาย
ทีมการตลาดสามารถระดมความคิด, สร้าง, แก้ไข, และจัดตารางเนื้อหาที่เขียนไว้ได้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ตั้งแต่โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ของคุณไปจนถึงแคมเปญการตลาดทางอีเมลของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่สามารถวางแผนได้
- รับภาพรวมที่ครอบคลุมของเนื้อหาของคุณและมั่นใจได้ว่าไม่มีอะไรตกหล่นด้วยปฏิทินเนื้อหาแบบภาพ ทำให้ง่ายต่อการวางแผนเนื้อหาสำหรับทุกช่องทางทางการตลาดของคุณบนไทม์ไลน์เดียว
- เครื่องมือร่างที่ยอดเยี่ยมช่วยให้การวางแผน สร้าง และแก้ไขเนื้อหาทำได้ง่ายโดยตรงในแพลตฟอร์ม พร้อมการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
- เผยแพร่เนื้อหาบนทุกช่องทางของคุณได้อย่างง่ายดายโดยตรงจาก Planable โดยอัตโนมัติมากขึ้นในกระบวนการทางการตลาดของคุณและเพิ่มเวลาว่างของคุณ
ข้อจำกัดที่สามารถวางแผนได้
- คุณจำเป็นต้องใช้แพลตฟอร์มอื่น ๆ เพื่อติดตามกิจกรรมการตลาดของคุณจนกว่าจะมีการพัฒนาการรายงานและการวิเคราะห์
ราคาที่สามารถวางแผนได้
- มีแผนฟรีให้บริการ
- พื้นฐาน: 13 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: 26 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- มีส่วนลดเมื่อชำระเงินรายปี
คะแนนและรีวิวที่สามารถวางแผนได้
- G2: 4. 6/5 (590+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
6. อันบังก์
Unbounce ใช้พลังของ AI เพื่อช่วยคุณสร้างหน้า landing page ที่ดีขึ้นโดยการให้คำแนะนำที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและเพิ่มการแปลงให้มากขึ้น. มีอินเตอร์เฟซแบบลากและวางเพื่อสร้างหน้า landing page ที่ดูเป็นมืออาชีพโดยไม่ต้องเขียนโค้ดในเวลาเพียงไม่กี่นาที.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Unbounce
- เครื่องมือสร้างแบบลากและวางใช้งานง่ายและสนุก พร้อมด้วยเทมเพลตมากมายของเว็บไซต์ คุณสามารถสร้างหน้าแลนดิ้งที่ไม่เหมือนใครได้ภายในไม่กี่นาที
- ความสามารถในการทดสอบ A/B ที่ยอดเยี่ยมช่วยให้คุณทดสอบหน้าแลนดิ้งและมั่นใจได้ว่าคุณกำลังนำทราฟฟิกเว็บไซต์ไปยังหน้าแลนดิ้งที่สร้างการแปลงมากที่สุด
- มีข้อมูลวิเคราะห์มากมายเพื่อช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดและทีมงานในการวิเคราะห์ข้อมูลของคุณและเข้าใจวิธีการใช้ข้อมูลเพื่อสร้างหน้าแลนดิ้งเพจที่ดีขึ้น
ข้อจำกัดของ Unbounce
- การติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าอาจทำได้ยากในบางครั้ง
ราคาของ Unbounce
- เปิดตัว: $99 ต่อเดือน
- เพิ่มประสิทธิภาพ: $145 ต่อเดือน
- เร่งความเร็ว: $240 ต่อเดือน
- คอนเซียร์จ: เริ่มต้นที่ $625 ต่อเดือน
- มีส่วนลดสำหรับการชำระเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Unbounce
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 350+)
- Capterra: 4. 5/5 (250+ รีวิว)
7. มีอิทธิพล
Influitive ช่วยให้คุณเปลี่ยนลูกค้าที่มีความสุขและภักดีให้กลายเป็นผู้สนับสนุนแบรนด์ที่กระตือรือร้น แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณระบุผู้สนับสนุนที่ภักดีมากที่สุดของคุณ จากนั้นมีส่วนร่วมกับพวกเขาด้วยเนื้อหาและทรัพยากรพิเศษ มันทำให้การเผยแพร่ของพวกเขาเป็นเกม กระตุ้นให้พวกเขาแบ่งปันเกี่ยวกับแบรนด์ของคุณต่อไปด้วยแรงจูงใจและรางวัล
ด้วย Influitive คุณสามารถส่งเสริมคำแนะนำแบบปากต่อปากที่แท้จริงมากขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการเติบโต
คุณสมบัติเด่นของ Influitive
- ช่วยให้คุณระบุลูกค้าที่ภักดีที่สุดของคุณโดยอิงจากประวัติการซื้อ, อิทธิพลในสื่อสังคมออนไลน์, และตัวชี้วัดการตลาดที่สำคัญอื่น ๆ
- ทำให้การสนับสนุนแบรนด์เป็นเกมด้วยคะแนน, เข็มกลัด, และตารางผู้นำที่ส่งเสริมการแนะนำแบบปากต่อปาก
- สร้างโปรแกรมการแนะนำและการให้คำแนะนำที่ลูกค้าของคุณต้องการมีส่วนร่วมจริง ๆ และช่วยขยายการรับรู้แบรนด์ของคุณ
ข้อจำกัดที่มีอิทธิพล
- การรายงานค่อนข้างจำกัด ดังนั้นคุณอาจพบปัญหาในการรับข้อมูลเมตริกที่คุณต้องการเพื่อวัดผลตอบแทนจากการลงทุน
การกำหนดราคาเชิงอิทธิพล
- การสนับสนุนลูกค้า: เริ่มต้นที่ $1,999 ต่อเดือน
- ชุมชนดิจิทัล: เริ่มต้นที่ $3,499 ต่อเดือน
การจัดอันดับและรีวิวจากผู้มีอิทธิพล
- G2: 4. 5/5 (390+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (240+ รีวิว)
8. Trello
Trello คือการจัดการการดำเนินงานทางการตลาดที่ง่ายดาย แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณสร้างการ์ด รายการ และบอร์ดได้ไม่จำกัด เพื่อวางแผนการริเริ่มทางการตลาดของคุณ
มีอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย ทำให้การปรับแต่งทุกแง่มุมให้เหมาะกับความต้องการของกระบวนการทำงานของคุณเป็นเรื่องง่าย Trello ช่วยให้การทำงานร่วมกับทีมของคุณเป็นเรื่องง่าย ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานการตลาดและทำงานได้มากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายทำให้การใช้งานแพลตฟอร์มเป็นเรื่องง่าย แม้แต่สำหรับสมาชิกในทีมที่มีความรู้ทางเทคนิคจำกัด
- กระดาน, รายการ, และบัตรช่วยให้คุณเก็บทุกอย่างให้เป็นระเบียบ ตั้งแต่คำขอทางการตลาดไปจนถึงบันทึกการประชุม และอื่น ๆ
- ตัวเลือกการผสานรวมที่ยอดเยี่ยมหมายความว่าคุณสามารถเชื่อมต่อ Trello กับแอปและโปรแกรมที่คุณชื่นชอบเพื่อเพิ่มการทำงานอัตโนมัติในกระบวนการทำงานของคุณ
ข้อจำกัดของ Trello
- คุณสมบัติหลักอาจไม่เหมาะสำหรับผู้ที่ปฏิบัติตามวิธีการแบบ Agile
ราคาของ Trello
- มีแผนฟรีให้บริการ
- มาตรฐาน: 6 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- พรีเมียม: $10 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: $17.50 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- มีส่วนลดเมื่อชำระเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Trello
- G2: 4. 4/5 (13,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (23,000+ รีวิว)
9. Salesforce
Salesforce เป็นซอฟต์แวร์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุด ซึ่งเก็บข้อมูลลูกค้าของคุณ ข้อมูลดังกล่าวมีความสำคัญต่อประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาด
Salesforce เชื่อมต่อกับเครื่องมือการตลาดส่วนใหญ่ ทำให้คุณมีมุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับข้อมูลลูกค้า ซึ่งช่วยให้คุณเข้าใจวิธีการเข้าถึงแคมเปญการตลาดของคุณได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นวิธีที่มีประโยชน์ในการวางแผนเส้นทางการเดินทางของลูกค้า ทำให้คุณทราบถึงจุดที่ลูกค้าประสบปัญหาและจุดเสี่ยงที่อาจทำให้ลูกค้าเลิกใช้บริการ หากคุณต้องการระบบ CRM ที่มั่นคงในกล่องเครื่องมือการตลาดของคุณ Salesforce เป็นตัวเลือกที่ดี
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesforce
- Salesforce นำเสนอ Marketing Cloud ซึ่งเป็นชุดเครื่องมือที่ทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ Salesforce เพื่อช่วยในการดำเนินงานด้านการตลาดของคุณให้เป็นอัตโนมัติ
- ระบบวิเคราะห์ข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่ติดตั้งไว้ในตัวสามารถช่วยคุณเข้าใจลูกค้าของคุณและวิธีที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ตัวเลือกการผสานรวมอย่างกว้างขวางพร้อมด้วย AppExchange ซึ่งเป็นที่ค้นหาแอปพลิเคชันจากผู้ให้บริการภายนอกและการผสานรวมเพื่อให้คุณสามารถขยายความสามารถของซอฟต์แวร์ Salesforce ของคุณได้
ข้อจำกัดของ Salesforce
- Salesforce อาจมีราคาสูง ดังนั้นธุรกิจขนาดเล็กอาจต้องมองหาทางเลือกอื่นสำหรับโซลูชัน CRM ที่ครอบคลุมสำหรับการดำเนินงานทางการตลาดของพวกเขา
การกำหนดราคา Salesforce
- ติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิว Salesforce
- G2: 4. 3/5 (18,600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (18,100+ รีวิว)
10. Zapier
Zapier ไม่ใช่ซอฟต์แวร์การตลาด แต่เป็นเครื่องมือที่คุณอาจต้องการใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่น ๆ ของคุณ
Zapier เป็นแพลตฟอร์มอัตโนมัติการทำงานที่ช่วยให้คุณเชื่อมต่อแอปและบริการที่คุณชื่นชอบ สร้าง Zap และทำให้งานที่ทำซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลาสำหรับงานอื่นๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zapier
- ทำให้การเชื่อมต่อแอปทั้งหมดในกล่องเครื่องมือการตลาดของคุณเป็นเรื่องง่าย เช่น CRM, แพลตฟอร์มการตลาดทางอีเมล, เครื่องมือจัดการโซเชียลมีเดีย และอื่นๆ
- Zaps ที่สร้างไว้ล่วงหน้าช่วยให้คุณสร้างงานอัตโนมัติได้อย่างรวดเร็ว ตั้งแต่การจับข้อมูลลูกค้าเป้าหมายไปจนถึงการกำหนดเวลาโพสต์บนโซเชียลมีเดียของคุณ
- ขจัดปัญหาข้อมูลแยกส่วนและช่วยให้ทีมการตลาดของคุณมีเวลาทำงานที่น้อยลงจากงานธุรการที่ซ้ำซาก เพื่อให้พวกเขาสามารถมุ่งเน้นไปที่ภาพรวมที่ใหญ่ขึ้น
ข้อจำกัดของ Zapier
- หากคุณพบปัญหาในการสร้าง Zap อาจเป็นเรื่องยากที่จะแก้ไขปัญหาว่าเกิดจากอะไร
ราคาของ Zapier
- มีแผนราคาฟรีให้บริการ
- เริ่มต้น: $29.99 ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายเดือน
- มืออาชีพ: $73.50 ต่อเดือน, เรียกเก็บเงินรายเดือน
- ทีม: $103.50 ต่อเดือน, เรียกเก็บเงินรายเดือน
- บริษัท: ติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- มีส่วนลดเมื่อชำระเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Zapier
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,700 รายการ)
ปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านการตลาดของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วย ClickUp
ซอฟต์แวร์การดำเนินงานการตลาดที่ดีที่สุดไม่ใช่แค่ชุดเครื่องมือการตลาด—แต่เป็นระบบที่ช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้ทีมของคุณมีความคิดสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายทางการตลาดได้
การค้นหาสิ่งที่เหมาะสมกับความต้องการและงบประมาณของทีมคุณ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้อย่างมหาศาล และช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมาย KPI ที่สำคัญเหล่านั้นได้
ต้องการแพลตฟอร์มการดำเนินงานทางการตลาดที่สามารถช่วยคุณทำได้ทุกอย่างหรือไม่? สมัครบัญชี ClickUp ฟรีวันนี้
ClickUp คือแพลตฟอร์มครบวงจรสำหรับทุกความต้องการด้านการตลาดของคุณ ตั้งแต่การจัดการแคมเปญไปจนถึงการร่วมมือในเอกสารและอื่น ๆ อีกมากมาย เป็นศูนย์กลางสำหรับทุกความต้องการด้านการตลาดของคุณเริ่มต้นใช้งาน ClickUp วันนี้และดูว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้างสำหรับทีมการตลาดของคุณ