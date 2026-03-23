15 gratis mallar för dagligt lager i Excel och ClickUp

En studie från National Retail Federation uppskattar att lagervärdeförluster kostar amerikanska detaljhandlare över 112 miljarder dollar årligen. Nästan 27 % av dessa förluster orsakas av brister i interna processer och kontroller – i huvudsak bristfällig dokumentation som ett bättre lagerhanteringssystem skulle kunna förhindra.

Den här artikeln guidar dig genom hur du väljer rätt Excel-mall för dagligt lager och förklarar också varför de flesta team så småningom växer ur kalkylblad. Den presenterar även alternativa lagermallar i ClickUp som ger dig samma struktur som Excel, men med inbyggd automatisering och samarbete i realtid.

Jämförelse av mallar för lagerhantering i korthet

Vad du ska leta efter i en Excel-mall för dagligt lager

En Excel-mall för dagligt lager är ett färdigt kalkylblad som är utformat för att registrera lagerrörelser – vad som kommer in, vad som går ut och vad som finns kvar – dag för dag. Det är en vanlig utgångspunkt för lagerchefer, butiksägare och driftsteam som behöver insyn i lagernivåerna utan att investera i särskild programvara.

Det största problemet du kommer att stöta på är att de flesta generiska kalkylblad saknar den struktur som krävs för att förhindra fel vid datainmatning, spåra flera produktkategorier eller skala upp i takt med att antalet SKU:er ökar.

Utan rätt kolumner och formler får du inkonsekventa data, manuella beräkningsfel och ingen tydlig revisionsspår för lageravvikelser. Detta leder till felaktiga lagerräkningar, vilket kan leda till att du antingen får slut på populära artiklar eller slösar pengar på överlager.

Ett välstrukturerat kalkylblad för lageruppföljning förhindrar detta kaos.

Här är vad en bra mall bör innehålla:

Fördefinierade kolumner för det väsentliga: Din mall måste ha särskilda kolumner för artikelnamn/SKU, ingående lager, mottagen kvantitet, utlämnad kvantitet, utgående lager, datum och kommentarer. Denna struktur säkerställer att varje lagerrörelse registreras med nödvändig kontext

Automatiska beräkningar: Leta efter mallar med inbyggda formler som beräknar slutbalansen (ingående lager + mottagen kvantitet – utgående kvantitet). Detta eliminerar risken för manuella räknefel och sparar tid

Datavalidering: En bra mall använder En bra mall använder datavalidering med rullgardinslistor eller inmatningsbegränsningar för att standardisera inmatningarna. Detta förhindrar stavfel och säkerställer att alla i ditt team använder samma terminologi för produkter eller kategorier

Filtrering och sortering: Du behöver kunna filtrera ditt lagerkalkylblad efter datumintervall, produktkategori eller lagerplats. Detta gör det enkelt att hitta specifik information utan att behöva bläddra igenom hundratals rader

Skalbarhet: Mallen bör göra det möjligt för dig att enkelt lägga till nya artikelnummer, kategorier eller lagerplatser utan att befintliga formler slutar fungera. En rigid struktur kommer att bli en flaskhals när ditt företag växer

Visuella signaler: Villkorlig formatering är en viktig funktion som använder färg för att markera viktig data. Den kan till exempel automatiskt markera rader med rött när en artikels kvantitet sjunker under en viss beställningsgräns

8 gratis mallar för daglig lagerhantering i Excel

Om du behöver ett snabbt sätt att hålla koll på lagret i Excel finns det gott om nedladdningsbara lagermallar online. Vissa är utformade för enkla lagerloggar artikel för artikel, medan andra har varningsmeddelanden för ombeställning, leverantörsuppgifter och formler för lagervärdering. Nackdelen är att även de mer genomarbetade kalkylbladen fortfarande kräver manuella uppdateringar, vilket gör dem svårare att underhålla när lagret växer över olika produkter, team eller platser.

Här är en närmare titt på några vanliga Excel-mallar för lagerhantering och vad de passar bäst för:

1. Excel-mall för lagerkontroll från Smartsheet

via Smartsheet

Smartsheets Excel-mall för lagerkontroll är ett kraftfullt verktyg för dig som behöver ett detaljerat sätt att hantera stora volymer av delar eller produkter. Den erbjuder en strukturerad miljö för att spåra lagernivåer, beställningspunkter och leverantörsinformation – allt på ett och samma ställe.

Varför du kommer att gilla den här mallen

Håll koll på lagervärdet med inbyggda kolumner för enhetskostnad och totalt lagervärde

Undvik att varorna tar slut genom att använda kolumnen för beställningsnivå för att markera när det är dags att fylla på lagret

Organisera artiklar efter SKU, namn och lagerplats för att förenkla navigeringen i lagret

Mallen är omfattande, men den kan bli rörig och svår att navigera i om du har tusentals artiklar. Eftersom det är en statisk fil måste du uppdatera kvantiteterna manuellt varje gång en försäljning eller leverans sker.

🚀 Perfekt för: Små till medelstora företag som behöver en detaljerad översikt över sitt lagervärde.

2. Daglig rapport över in- och utgående lager med WPS

via WPS

Om ditt företag har en snabb lageromsättning är WPS:s dagliga rapport över in- och utgående lager ett utmärkt val. Denna mall fokuserar specifikt på den dagliga varuförflyttningen, vilket gör att du kan registrera exakt vad som anländer och vad som lämnar din anläggning inom ett 24-timmarsfönster.

Varför du kommer att gilla den här mallen

Förenkla den dagliga avstämningen med en tydlig layout för transaktioner av typen ”In” och ”Ut”

Håll löpande balans för varje artikel för att snabbt se ditt slutlager

Visa dina data i ett överskådligt format med hög kontrast som är lätt att läsa på mobilen eller datorn

Den största begränsningen är dess begränsade omfattning; den är utformad för daglig uppföljning snarare än långsiktig lagerprognos eller historisk analys. Den saknar också avancerade funktioner som streckkodsläsning eller automatiska aviseringar vid lågt lager.

🚀 Perfekt för: Återförsäljare eller lagerchefer som behöver följa upp dagliga lagerrörelser med hög frekvens.

3. Blue Inventory List från Microsoft

via Microsoft

Blue Inventory List är en professionell och snygg Excel-mall som är utformad för allmän uppföljning. Den använder ett rent blått och vitt färgschema och förformaterade tabeller som hjälper dig att snabbt organisera ditt lager utan att behöva skapa ett kalkylblad från grunden.

Varför du kommer att gilla den här mallen

Njut av ett snyggt och professionellt utseende som är redo att presenteras för intressenter eller ledningen

Använd kolumnen ”Status” för att snabbt se vilka artiklar som finns i lager eller är restnoterade

Sortera och filtrera ditt lager enkelt tack vare det förkonfigurerade Excel-tabellformatet

Även om det ser bra ut är det en enkel lista. Den innehåller inga komplexa formler för att beräkna avskrivningar eller ledtider, och precis som de flesta Excel-baserade verktyg saknar den möjligheten att synkronisera data mellan olika plattformar i realtid.

🚀 Perfekt för: Användare som letar efter ett enkelt och snyggt sätt att organisera en grundläggande produktlista.

4. Utrustningsinventarielista från Microsoft

via Microsoft

Microsofts mall för utrustningsinventering är särskilt utformad för fysiska tillgångar snarare än detaljhandelslager och är perfekt för att hålla reda på företagets egendom. Från bärbara datorer till tung maskinutrustning hjälper den här mallen dig att föra register över serienummer, inköpsdatum och aktuellt skick.

Varför du kommer att gilla den här mallen

Spåra livslängden på dina tillgångar med särskilda fält för inköpspris och modellinformation

Övervaka var specifika artiklar finns, så att du alltid vet vilken avdelning som har vilket verktyg

Lägg till anteckningar om underhåll eller reparationer för att säkerställa att din utrustning hålls i gott skick

Denna mall är inte optimerad för ”förbrukningsvaror” eller detaljhandelsprodukter där lagernivåerna förändras varje timme. Det är ett verktyg för dokumentation snarare än ett aktivt system för försäljningsuppföljning.

🚀 Perfekt för: IT-chefer eller kontorsadministratörer som håller reda på företagets hårdvara och tillgångar.

👀 Visste du att: En färsk studie visar att 90 % av organisationerna fortfarande förlitar sig på äldre teknik – inklusive kalkylblad.

5. Lagerlista med markeringar från Microsoft

via Microsoft

Om du har svårt att upptäcka låga lagernivåer med ett ögonkast är lagerlistan med markeringar en riktig game-changer. Den använder villkorlig formatering för att automatiskt markera rader när lagret sjunker under en viss nivå, vilket ger en visuell ”varning” om att det är dags att beställa nytt.

Varför du kommer att gilla den här mallen

Identifiera akuta påfyllningsbehov direkt genom färgkodad markering av rader

Håll koll på återbeställningsmängder tillsammans med aktuella lagernivåer för att effektivisera inköpsprocessen

Beräkna det totala lagervärdet automatiskt med inbyggda matematiska formler

Eftersom mallen bygger på Excels villkorliga formatering kan arket bli långsamt eller buggigt om du försöker lägga till för många anpassade regler eller tusentals rader. Det krävs också goda kunskaper i Excel för att felsöka om markeringen slutar fungera.

🚀 Perfekt för: Visuella inlärare som vill att deras kalkylblad ska ”markera” problem åt dem.

6. Tom lagermall från Template.net

Den tomma lagermallen från Template.net är en grundläggande utgångspunkt för dig som vill bygga upp ett eget system utan att behöva krångla med att formatera celler. Den innehåller de viktigaste kolumnerna – Artikel, Beskrivning, Antal – och låter dig själv fylla i resten.

Varför du kommer att gilla den här mallen

Börja med ett tomt ark som inte är överfyllt med funktioner du inte behöver

Ladda ner filen i flera format, inklusive PDF, Word och Google Docs

Skriv ut mallen för att skapa fysiska inventeringslistor för manuella lagerrevisioner

Denna mall erbjuder mycket lite automatisering. Det finns inga formler för att beräkna totalsummor eller beställningspunkter, vilket innebär att du själv måste göra det tunga arbetet när det gäller dataanalys.

🚀 Perfekt för: Minimalister som behöver ett enkelt fysiskt eller digitalt formulär för manuell inventering.

7. Mall för lagerlista från Template.net

För ett mer strukturerat tillvägagångssätt erbjuder lagermall från Template.net en professionell layout med utökade fält. Den är utformad för att vara ett mångsidigt dokument som fungerar lika bra som en digital spårare som en utskriven rapport för ett småföretag.

Varför du kommer att gilla den här mallen

Spara tid med en professionell rubrik och layout som är redo för affärsbruk

Anpassa dokumentet enkelt i olika appar som Apple Pages eller Google Sheets

Håll en tydlig förteckning över enhetspriser och lagerplatser för bättre organisation

Eftersom det är en mall i dokumentformat har den inte samma kapacitet att bearbeta data som en dedikerad databas eller lagerhanteringsprogramvara.

🚀 Perfekt för: Småföretagare som behöver ett professionellt utseende på sina lagerdokument.

8. Mall för lagerkontroll med räkneblad från Vertex42

via Vertex42

Vertex42:s mall för lagerkontroll är ett mycket funktionellt verktyg som överbryggar klyftan mellan en enkel lista och komplex programvara. Den har ett ark för ”lageruppdatering” där du kan registrera tillskott och avdrag, vilket sedan automatiskt uppdaterar dina huvudsakliga lagernivåer.

Varför du kommer att gilla den här mallen

Hantera lagernivåer på flera platser eller i flera lagerplatser i en enda arbetsbok

Automatisera dina räkningar av ”aktuellt lager” genom att registrera enskilda ”in”- och ”ut”-transaktioner

Gå till fliken ”Data” för att anpassa dina artikellistor och kategorier för enklare datainmatning

Även om det är ett kraftfullt verktyg för ett kalkylblad kan det vara skrämmande för nybörjare på grund av de många flikarna och de sammanlänkade formlerna. Om en formel raderas av misstag kan hela spårningssystemet sluta fungera.

🚀 Perfekt för: Avancerade användare som vill ha en ”lättviktig” programupplevelse i Excel.

Även om dessa kostnadsfria mallar är ett bra första steg har de alla en gemensam svaghet: de är helt beroende av manuell uppdatering. När ditt lager växer kommer du snabbt att upptäcka att underhållet av kalkylbladet blir ett heltidsjobb i sig, vilket är det första tecknet på att du har vuxit ur Excel.

Begränsningar med att använda Excel för lagerhantering

Excel är bekant, men den bekvämligheten försvinner när ditt lager blir mer komplext. Du börjar lägga timmar på att leta efter ett enda fel i datainmatningen eller försöka lista ut vilken version av kalkylbladet som är den senaste. Denna slösade tid och växande frustration är tecken på att verktyget inte längre fungerar för dig.

👀 Visste du att: En studie från 2024 visade att 94 procent av företagens kalkylblad innehåller allvarliga fel 😨

Det här är de hinder som de flesta team stöter på:

Fel vid manuell datainmatning: Bristande Bristande dataintegritet på grund av ett enkelt skrivfel eller en formel som av misstag skrivits över kan förstöra hela din lagerräkning. Detta leder till att du beställer för mycket eller för lite, vilket i båda fallen kostar dig pengar

Inget samarbete i realtid: När flera personer behöver uppdatera lagerbladet blir du tvungen att skicka filer fram och tillbaka via e-post. Detta skapar När flera personer behöver uppdatera lagerbladet blir du tvungen att skicka filer fram och tillbaka via e-post. Detta skapar kaos i versionshanteringen , där någon oundvikligen arbetar med en föråldrad fil och deras uppdateringar går förlorade

Begränsad automatisering: Du behöver få omedelbar information när en artikel börjar ta slut, men att ställa in varuvarningsmeddelanden i Excel kräver komplexa makron som är ömtåliga och lätt går sönder. Det finns inget enkelt sätt att automatisera aviseringarna

Skalbarhetsbegränsning: En Excel-fil med tusentals rader som representerar olika produkter och dagliga transaktioner blir otroligt långsam. Att filtrera, sortera och skapa rapporter blir en trög och frustrerande upplevelse

Ingen revisionsspår: Om ett lagernummer är felaktigt har du ingen möjlighet att veta vem som ändrade det eller när. Denna brist på Om ett lagernummer är felaktigt har du ingen möjlighet att veta vem som ändrade det eller när. Denna brist på revisionsspår gör det omöjligt att spåra avvikelser och åtgärda den bakomliggande orsaken till problemet

Integrationsbrister: Dina lageruppgifter existerar inte i ett vakuum. Du behöver koppla dem till din försäljningsplattform, leverantörsbeställningar och bokföringsprogram, men Excel kräver att du manuellt exporterar och importerar data mellan systemen

Det är just dessa begränsningar som gör att team börjar leta efter ett bättre lagerhanteringssystem – ett som känns lika intuitivt som ett kalkylblad men som tillför den samverkan, automatisering och tillförlitlighet som Excel saknar.

9 alternativa mallar för lagerhantering

När du är trött på att kämpa med trasiga formler och föråldrade filer är det dags för ett system som sköter det tunga arbetet åt dig. Istället för att brottas med begränsningarna i ett statiskt lagerkalkylblad kan du använda en samarbetsplattform som erbjuder en välbekant rutnätsbaserad layout med kraftfulla inbyggda funktioner.

ClickUps mallar för lagerhantering är utformade för att lösa just de problem som gör Excel frustrerande. De erbjuder ett strukturerat, skalbart och automatiserat sätt att hantera det dagliga lagret utan manuellt arbete. Med funktioner som ClickUp Brain, din AI-assistent, kan du till och med skapa rapporter eller utkast till inköpsorder genom att bara ställa en fråga.

1. Mall för lagerhantering från ClickUp

Spåra lagerrörelser, tillgänglighet och kostnadsförändringar med ClickUps mall för lagerhantering

Mallen för lagerhantering från ClickUp är din allt-i-ett-kommandocentral för lager. Den är utformad för team som hanterar medelstora till stora lager på flera platser och som är trötta på datasilor och manuell spårning.

Det går utöver enkla lagerräkningar och inkluderar leverantörsinformation, beställningspunkter och totalt lagervärde, vilket ger dig en fullständig ekonomisk översikt.

Varför du kommer att gilla det:

Säkerställ datakonsistens genom att lägga till strukturerad information som SKU, antal, kostnad per artikel och leverantörsuppgifter med ClickUp Custom Fields

Få en bekant redigeringsupplevelse i kalkylbladsstil där du enkelt kan uppdatera poster genom att arbeta i ClickUp-listvyn eller ClickUp-tabellvyn

Förhindra lagerbrist genom att aktivera automatiska varning för ombeställning när ett kvantitetsfält sjunker under ditt angivna tröskelvärde med ClickUp Automations

Sammanfatta din aktuella lagerstatus eller skapa en inköpsorder direkt genom att skriva @brain i valfri uppgift eller kommentar med ClickUp Brain

🚀 Perfekt för: Team som hanterar medelstora till stora lager på flera platser

2. Lagermall från ClickUp

ClickUps lagermall är utformad för att göra lageruppföljningen snabb, enkel och effektiv.

Om du har ett litet team eller ett företag med en enda plats och är redo att gå vidare från ett enkelt Excel-ark är detta den perfekta utgångspunkten. Lagermallen från ClickUp fokuserar på de viktigaste delarna av lageruppföljning: artikelnamn, tillgänglig kvantitet, plats och status. Den är utformad för enkelhet och snabb implementering.

Varför du kommer att gilla det:

Få ett överskådligt gränssnitt som liknar ett kalkylblad med rader och kolumner för att mata in och redigera dina data i ClickUp Table View

Se direkt vad som kräver din uppmärksamhet genom att filtrera ditt lager efter status – till exempel i lager, lågt lager eller slut i lager

Kom igång på några minuter med en enkel installation som inte kräver komplex konfiguration eller omfattande utbildning för ditt team

🚀 Perfekt för: Små team eller företag med en enda verksamhetsplats som vill gå vidare från kalkylblad

3. Enkel mall för företagslagerregister från ClickUp

Få ordning på dina affärer med denna enkla mall för lagerregister från ClickUp

Den här mallen är något för dig om du gillar det traditionella formatet för dagliga lagerregister men ogillar manuella beräkningar och bristen på samarbete.

ClickUps enkla mall för lagerregister speglar den klassiska layouten för att logga dagliga lagerrörelser – ingående saldo, mottagna, utgående och utgående saldo. Den ger dig känslan av en Excel-lagermall med kraften hos en molnbaserad plattform.

Varför du kommer att gilla det:

Få samma kolumner som du skulle skapa i ett Excel-ark för daglig lagerhantering, vilket gör övergången smidig

Spara tid och undvik fel med automatiska beräkningar av slutbalansen med hjälp av ClickUp-formler, en typ av anpassat fält som utför beräkningarna åt dig

Spara historiska uppgifter genom att enkelt kopiera mallen för att skapa dagliga eller veckovisa översikter över ditt lager

🚀 Perfekt för: Team som föredrar ett traditionellt format för dagligt lagerregister

4. Mall för kontorslager från ClickUp

Håll dig uppdaterad om vad ditt team behöver med Office-lagermallen från ClickUp

Denna mall är utformad för att spåra anläggningstillgångar som möbler, datorer och kontorsutrustning, inte förbrukningsvaror.

Office Inventory Template från ClickUp är perfekt för kontorschefer och fastighetsteam som behöver veta var varje företagstillgång finns, vem som har den och i vilket skick den är. Detta förhindrar att tillgångar försvinner vid kontorsflyttar eller personalförändringar.

Varför du kommer att gilla det:

Håll koll på vilken medarbetare som ansvarar för varje utrustningsdel med fältet ”Assignee” i ClickUp

Övervaka tillgångarnas värde över tid för avskrivningsuppföljning och redovisningsändamål med ClickUp Custom Fields

Få automatiska påminnelser om underhåll baserat på inköpsdatum eller andra villkor med ClickUp Automations

🚀 Perfekt för: Kontorschefer och fastighetsteam som håller koll på företagets tillgångar

💡 Proffstips: Slipp hoppa mellan flikar med ClickUp Brain MAX. Denna AI-assistent för datorn har koll på hela ditt arbete, plus anslutna appar. Hämta lagerinformation från flera verktyg och skapa uppdateringar eller lagerdokumentation utan att lyfta ett finger med Talk to Text.

5. Mall för kontorsmateriallager från ClickUp

Använd ClickUps mall för kontorsmaterial för att organisera, automatisera och få kontroll över förbrukningsvarorna på din arbetsplats.

Sluta med att ta slut på pennor och skrivarpapper. Mallen för kontorsmaterialinventering från ClickUp är utformad för administratörsteam som hanterar återkommande beställningar av förbrukningsmaterial till kontoret. Den hjälper dig att hålla koll på vad du har, vad du behöver och hur mycket du spenderar, så att du kan hålla dig inom budgeten och se till att kontoret fungerar smidigt.

Varför du kommer att gilla det:

Sluta aldrig få slut på förbrukningsmaterial – få varningar om lågt lager när mängden av artiklar som toner eller papper sjunker under en viss nivå med ClickUp Automations

Håll enkelt koll på leverantörsinformation och kostnader, vilket gör det enkelt att beställa från rätt leverantör till rätt pris med ClickUp Custom Fields

Undvik stress i sista minuten genom att övervaka månatliga användningsmönster för att noggrant prognostisera framtida leveransbehov

🚀 Perfekt för: Administrativa team som hanterar återkommande beställningar av kontorsmaterial

6. Mall för lagerrapport från ClickUp

Samla dina lageruppgifter på ett centralt ställe med ClickUps mall för lagerrapport

Att manuellt sammanställa lagerrapporter är en tidskrävande uppgift som är benägen att leda till fel. Lagerrapportmallen från ClickUp automatiserar processen genom att sammanställa dina lagerdata till översiktliga sammanfattningar. Den är idealisk för driftschefer och ekonomiteam som behöver presentera nyckeltal för intressenter utan att behöva spendera timmar i kalkylblad.

Varför du kommer att gilla det:

Se dina viktigaste nyckeltal på ett ögonblick – totalt lagervärde, lageromsättningshastighet och artiklar med lågt lager – med ClickUp Dashboard-widgets

Skapa automatiskt sammanfattningar av dina lageruppgifter för veckorapporter eller månadsrapporter med ClickUp Brain

Dela rapporter med intressenter som inte finns i ditt ClickUp-arbetsutrymme genom att enkelt exportera dem

🚀 Perfekt för: Drift- och ekonomiteam som skapar lageröversikter

7. Mall för inköpsorder och lager av ClickUp

Håll koll på inköpsorder och lagernivåer med ClickUps mall för inköpsorder och lager

Mallen för inköpsorder och lager i ClickUp skapar en enda källa till sanning genom att koppla dina inköpsorder direkt till ditt lager. När en inköpsorder markeras som slutförd uppdateras dina lagernivåer automatiskt, vilket förhindrar avvikelser.

Varför du kommer att gilla det:

Koppla en inköpsorder direkt till motsvarande lagerartikel för full spårbarhet med ClickUp Linked Tasks

Justera fältet ”tillgänglig kvantitet” automatiskt när statusen för en inköpsorder ändras till ”klar” med ClickUp Automations

Håll koll på leverantörsuppgifter och förväntade leveransdatum direkt bredvid dina lageruppgifter

🚀 Perfekt för: Team som samordnar inköps- och lagerarbetsflöden

8. Kalkylbladsmall från ClickUp

Oavsett om du håller koll på lagret eller spårar kundorder är ClickUps kalkylbladsmall en ovärderlig tillgång för alla team!

Om ditt team älskar flexibiliteten i kalkylblad men är trött på kaoset kring ”vilken version är den senaste?”, är Spreadsheet Template från ClickUp något för dig. Den erbjuder en allmän kalkylbladsupplevelse inuti ClickUp Table View, men med det viktiga tillägget av samarbete i realtid. Alla i teamet ser samma data samtidigt.

Varför du kommer att gilla det:

Arbeta i en välbekant miljö – rutnätsgränssnittet med rader, kolumner och celler fungerar precis som du förväntar dig i vilket kalkylbladsprogram som helst

Slipp manuella beräkningar genom att utföra beräkningar direkt i tabellen med hjälp av ClickUp-formler

Du behöver aldrig oroa dig för att skriva över någon annans arbete – flera användare kan redigera samtidigt med ClickUps samarbetsdetektering

🚀 Perfekt för: Team som vill ha flexibiliteten hos kalkylblad i kombination med samarbete i realtid

9. IT-lagermall från ClickUp

Centralisera din IT-tillgångshantering med ClickUp-mallen för IT-lager

Denna mall är särskilt anpassad för IT-tillgångshantering. IT-inventeringsmallen från ClickUp hjälper IT-avdelningar att hålla reda på all hårdvara, programvarulicenser och garantier inom hela organisationen. Detta säkerställer efterlevnad, underlättar budgetplanering och gör det enkelt att hantera tilldelning av enheter till nya och avgående medarbetare.

Varför du kommer att gilla det:

Håll koll på viktig IT-information som serienummer, garantins utgångsdatum och datum för licensförnyelse med ClickUps anpassade fält

Missa aldrig en förnyelse – få automatiska påminnelser innan en garanti eller programvarulicens löper ut med ClickUp Automations

Uppfyll efterlevnadskrav och förenkla rapporteringen av IT-tillgångar med korrekta, granskningsbara register

🚀 Perfekt för: IT-team som hanterar hårdvara, licenser och garantier

Bästa praxis för daglig lageruppföljning

Oavsett om du fortsätter att använda en Excel-mall för lagerhantering eller byter till ett mer kraftfullt system, är dina data bara så bra som dina processer. Att anamma dessa vanor hjälper dig att upprätthålla korrekta register och undvika besväret med att stämma av avvikelser längre fram. ✨

Standardisera din namngivningskonvention för SKU:er: Skapa ett enhetligt format för dina SKU:er (Stock Keeping Units). Detta förhindrar dubbla poster för samma artikel och gör det mycket enklare att filtrera och söka i ditt kalkylblad för lageruppföljning

Registrera transaktioner i realtid: Vänta inte till slutet av dagen eller veckan med att registrera lagerrörelser. Att registrera försäljning, returer och nya leveranser direkt när de sker minskar risken för fel avsevärt

Ställ in beställningsgränser för varje artikel: En beställningsgräns är den minsta kvantitet som en artikel bör nå innan du beställer mer. Genom att definiera dessa tröskelvärden säkerställer du att du får ett meddelande innan en populär produkt tar slut En beställningsgräns är den minsta kvantitet som en artikel bör nå innan du beställer mer. Genom att definiera dessa tröskelvärden säkerställer du att du får ett meddelande innan en populär produkt tar slut

Gör regelbundna fysiska inventeringar: Inget system är perfekt. Att göra regelbundna fysiska inventeringar av ditt lager ( Inget system är perfekt. Att göra regelbundna fysiska inventeringar av ditt lager ( cykelinventering ) hjälper dig att upptäcka avvikelser mellan ditt registrerade lager och vad som faktiskt finns på hyllorna

Begränsa redigeringsbehörigheten: Det är inte alla i ditt team som behöver ändra lagerdata. Genom att begränsa redigeringsbehörigheten till utbildad personal minskar risken för oavsiktlig överskrivning eller felaktiga inmatningar

Säkerhetskopiera dina data: Oavsett om du använder en lokal Excel-fil eller ett molnbaserat verktyg bör du alltid göra regelbundna säkerhetskopior. Detta skyddar dig mot katastrofala dataförluster i händelse av systemfel eller mänskliga misstag

Granska och rensa data varje månad: Avsätt tid varje månad för att granska dina lageruppgifter. Ta bort utgångna artikelnummer, korrigera eventuella fel och arkivera gamla poster för att hålla systemet effektivt.

Det är mycket enklare att implementera dessa rutiner med ett verktyg som ClickUp, som erbjuder inbyggd automatisering och revisionsspår, vilket förstärker värdet av att gå bortom ett enkelt kalkylblad.

💡 Proffstips: Skapa en superagent för lagerpåfyllning och lageröversikt i ClickUp! Konfigurera en ClickUp Super Agent för att skanna dina lageruppgifter, markera artiklar med lågt lager, skapa rekommendationer för nybeställningar och dela en färdig lageröversikt med ditt team, så att du kan förvandla lageruppföljningen till ett automatiserat arbetsflöde istället för ett manuellt arbete i kalkylblad. Lär dig hur du konfigurerar din första Super Agent redan idag!

Effektivisera din lagerhantering med ClickUp

Även om Excel är ett välbekant verktyg för att komma igång med lagerhanteringen, skapar dess begränsningar när det gäller samarbete, automatisering och dataintegritet ofta mer arbete än de sparar. Det bästa tillvägagångssättet är att standardisera dina processer, spåra allt i realtid och granska dina data regelbundet.

Manuell lageruppföljning skapar ständiga flaskhalsar och kostsamma fel. Varje timme som läggs på att stämma av trasiga kalkylblad är en timme som går förlorad för att utveckla din verksamhet. Centralisera din verksamhet med ClickUps Converged AI Workspace – en enda, säker plattform där projekt, dokument, konversationer och analyser samsas med inbyggd AI som ett intelligenslager som förstår ditt arbete och hjälper dig att driva det framåt.

Du slipper ha för många verktyg, får fullständig översikt över ditt lager och sparar timmar av manuellt administrativt arbete varje vecka. 🤩

Vanliga frågor

Ett grundläggande dagligt lagerregister bör alltid innehålla kolumner för datum, artikelnamn/SKU, ingående lager, mottagen kvantitet, utlämnad kvantitet, utgående lager och kommentarer.

En statisk Excel-mall är en enskild offlinefil som skapar problem med versionshantering, medan ett samarbetsverktyg är en molnbaserad plattform som möjliggör redigering och automatisering i realtid för flera användare.

De mest effektiva metoderna är att använda datavalideringsfunktioner som rullgardinslistor för att standardisera inmatningen och automatisera beräkningar med formler för att eliminera manuell matematik.

Du bör överväga att byta när du ofta stöter på datafel, slösar tid på att ta reda på vilken version av kalkylbladet som är aktuell eller behöver automatiserade funktioner som varningar vid låga lagernivåer.