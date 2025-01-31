Den bästa programvaran för IT-lagerhantering 2025

Att hantera IT-tillgångar effektivt är avgörande för alla IT-chefer. Utan rätt verktyg kan uppgiften dock bli överväldigande.

Enkla kalkylblad är praktiska. Men när din IT-miljö växer blir det snabbt komplicerat och tidskrävande att använda kalkylblad. De kan också bli föråldrade, vilket leder till felaktigheter som kan bli kostsamma för ditt företag.

Därför är det viktigt att välja rätt programvara för IT-lagerhantering, som förenklar processen och hjälper dig att hantera ditt lager bättre.

Här är 10 kraftfulla programvaruverktyg för lagerhantering som kan hjälpa dig med det. Låt oss utforska dem tillsammans.

Vad är en programvara för IT-lagerhantering?

En programvara för IT-lagerhantering erbjuder en centraliserad lösning för att spåra, hantera och övervaka alla dina hårdvaru- och mjukvarutillgångar under hela deras livscykel.

Programvaran ger realtidsinsyn i tillgångsinformation, vilket hjälper dig att fatta välgrundade beslut, optimera resursanvändningen och säkerställa efterlevnad av säkerhetsföreskrifter.

Vad du ska leta efter i programvara för IT-lagerhantering

Här är några funktioner att tänka på när du överväger programvara för IT-lagerhantering.

Realtidsuppföljning av lager: Se till att programvaran tillhandahåller uppdaterad information om lagernivåer och tillgångars status, som uppdateras när tillgångar flyttas in och ut ur din organisation.

Automatiska varningar och aviseringar: Programvaran bör skicka påminnelser och varningar för situationer som låg lagerhållning, kommande underhåll eller orderläggningar.

Tillgångshantering: Leta efter ett system som registrerar detaljerad information om varje tillgång, inklusive inköpsdatum, garanti och plats.

Streckkods-/RFID-skanning : Programvaran måste underlätta spårning av tillgångar och lagerhantering genom streckkoder eller RFID-teknik.

Lagervärdering: Programvaran ska kunna beräkna lagervärdet med hjälp av metoder som FIFO (först in, först ut), LIFO (sist in, först ut) eller vägt genomsnitt.

Anpassningsbar rapportering: Välj ett system som genererar rapporter om lagernivåer, användningstrender och andra viktiga mått med anpassningsbara vyer och filter.

De 10 bästa programvarorna för IT-lagerhantering

1. ClickUp (bäst för anpassningsbar IT-lagerhantering)

Lagra alla dina lageruppgifter på ett ställe med ClickUps lagerprogramvara.

ClickUp är en omfattande projektledningsplattform med kraftfulla funktioner som hjälper dig att hantera din IT-inventering. Den låter dig spåra lager, hantera nästa beställningsdatum och mycket mer, allt från en enda plattform.

Du kan också automatisera processer och ställa in uppgifter och påminnelser för att lägga order när dina lager når en viss kvantitet.

Och med ditt team och dina arbetsprocesser samlade i ett enda verktyg för programvaruhantering kan du se till att de är effektiviserade och genererar mycket bättre värde än med traditionella kalkylblad.

ClickUp-mall för lagerhantering

Ladda ner den här mallen ClickUps mall för lagerhantering är utformad för att hjälpa dig att hålla koll på artiklarna i ditt lager.

ClickUp kommer också med mycket anpassningsbara fördefinierade mallar som hjälper dig att spåra lager utan att behöva konfigurera ditt system. En av dem är ClickUps mall för lagerhantering.

Med den här mallen kan du:

Övervaka lagernivåer, lagertillgänglighet, rörelser och kostnadsfluktuationer så att du har tydlig insyn i ditt lager.

Hantera produktinformation, såsom priser och bilder, i en användarvänlig databas.

Utvärdera lagerutvecklingen för att fatta välgrundade beslut om behovet av påfyllning.

ClickUp stöder också flera vyer så att du kan visa alla dina arbetsdata på det sätt som passar dig bäst.

Använd ClickUp Table View för att få en kalkylbladsliknande upplevelse när du hanterar IT-inventering, skapar uppgiftsberoenden och automatiserar grundläggande manuellt arbete.

ClickUp Table View ger dig en traditionell kalkylbladsliknande upplevelse där du kan visualisera dina data i rader och kolumner. Du kan använda den för att hantera uppgiftsförlopp, bifogade filer, stjärnbetyg och över 15 andra fälttyper.

Du kan också skapa relationer mellan uppgifter och länka dem till varandra för att utlösa automatiska beställningar, påminnelser och mycket mer. Verktyget innehåller även filter och grupperingsalternativ, samt möjligheten att sortera informationen precis som du vill.

ClickUps bästa funktioner:

Ange start- och slutdatum: Säkerställer att alla uppgifter slutförs i tid genom att tilldela varje lageruppgift ett startdatum och ett slutdatum.

Beräkna kolumner: Beräknar summan, genomsnittet eller intervallet för valfritt numeriskt fält direkt i listvyn för att hålla reda på mått såsom total kostnad och totalt antal beställda enheter.

Kraftfull rapportering: Skapar rapporter som hjälper dig att alltid ha koll på ditt lager.

Begränsningar för ClickUp:

Det stora utbudet av funktioner kan kännas lite överväldigande för nya användare. Men var lugn, ClickUps hjälpsidor och ClickUp University finns där för att hjälpa dig att få ut det bästa av alla funktioner.

Priser för ClickUp:

Gratis för alltid

Obegränsad : 7 $/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Enterprise : Anpassad prissättning

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 dollar per medlem och månad

Betyg och recensioner för ClickUp:

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

ClickUps mångsidighet gjorde att vi ersatte nästan alla verktyg vi använde tidigare – företagets wiki, SCRUM-tavlor, GTD-tavlor för ledning, dokumentation av efterlevnad, marknadsföringstidslinjer och till och med företagets lagerhanteringssystem – eftersom det helt enkelt var enklare att hantera allt i ClickUp.

2. Invgate Insight (bäst för centraliserad spårning av IT-tillgångar i alla miljöer)

Invgate Insight är ett omfattande program för IT-inventariehantering som skapar en centraliserad inventering av alla virtuella, fysiska och molnbaserade IT-tillgångar som är anslutna till samma nätverk.

Invgate riktar sig främst till medelstora och stora företag, men passar även mindre organisationer.

Invgate Insight hanterar licens- och avtalshantering och passar perfekt ihop med deras Service Desk-paket. För programvaruhantering spårar och optimerar Insight programvarulicenser, effektiviserar revisionsprocesser och säkerställer licensöverensstämmelse.

Dess egenutvecklade Insight Agent ger användarna kontroll i realtid över enheter i alla operativsystem.

Invgate Insights bästa funktioner:

Möjliggör manuell import och CSV/XLS-massladdning för spårning och hantering av även icke-spårbara tillgångar och kringutrustning.

Skapar detaljerade rapporter för att minska slöseri och upptäcka otillåtna installationer.

Möjliggör djupgående IT-inventeringskartläggning för att bygga en CMDB och en normaliserad programvarukatalog.

Invgate Insight-begränsningar:

Saknar fjärrinstallation och det finns ingen fjärrskrivbordsfunktion.

Integrationen med verktyg från tredje part är rörig.

Invgate-priser

Anpassade priser

Invgate Insight recensioner och betyg:

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

3. SysAid Asset Management (bäst för att integrera IT-tillgångshantering med servicedeskverksamhet)

Nästa på vår lista är SysAid, en AI-driven plattform för IT-tillgångshantering som fokuserar på hantering av IT-tillgångar direkt från servicedesk.

Den är inriktad på servicedesken och ger dem omedelbar tillgång till slutanvändarnas IT-tillgångar, platsinformation och organisatoriska positioner. Resultatet blir snabbare och mer exakta ärendehänvisningar och lösningar.

SysAid har också ett proaktivt övervakningssystem som gör det möjligt för agenter att få anpassade varningar i realtid om förändringar i din CPU, nätverksutrustning, minnesanvändning och mer. Det spårar också licensinstallationer och automatiserar påminnelser om licens- och supportförnyelser. Detta hjälper till att hantera efterlevnad samtidigt som optimal användning säkerställs.

SysAids bästa funktioner:

Importerar data om dina tillgångar, programvaruprodukter och katalogartiklar från andra SysAid-moduler automatiskt med SysAids CMDB.

Integreras med verktyg och tjänster från tredje part som Google Workspace, Zapier, Microsoft Office och Slack.

SysAid-begränsningar:

Gör det svårt att spåra icke godkända ändringar

Kräver kontinuerlig kommunikation med förstahands supportteam för att lösa komplexa problem.

Priser för SysAid:

Anpassade priser

SysAid-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 600 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 400 recensioner)

4. Lansweeper (bäst för automatisk nätverksinventering och tillgångsidentifiering)

Lansweeper är en omfattande programvaruplattform för IT-tillgångshantering som fokuserar på att skapa en korrekt nätverksinventeringspipeline med fullständig synlighet.

Den samlar automatiskt in data om tillgångar för att skapa en komplett inventering och erbjuder en översikt över alla lokala eller AD-användare och administratörer. Baserat på data utför den användaråtgärder och upptäcker obehöriga lokala administratörer.

Lansweeper analyserar också relationerna mellan tillgångar och användare. Analysen hjälper till att skapa anpassade, detaljerade rapporter.

Du kan också visa användarbehörigheter, AD-information och all annan information som skannats från tillgångarna, till exempel händelseloggdata från dina Windows-enheter.

Lansweepers bästa funktioner:

Utför användaråtgärder baserat på data, såsom att återkalla behörigheter, ta bort programvara på distans eller utföra diagnostik.

Upptäck obehöriga lokala administratörer i Lansweeper-webbrapportkonsolen

Kartlägg alla tillgångar du har i offentliga molnplattformar som AWS och Azure.

Skannar automatiskt programvara på dina Windows-, Linux- och Mac-enheter

Begränsningar för Lansweeper:

Att hantera och skanna stora nätverk av enheter är långsamt och resurskrävande.

Nyare användare kan behöva hjälp med att navigera i gränssnittet på grund av dess komplexitet.

Priser för Lansweeper:

Gratis plan för mindre än 100 tillgångar

Startpaket: 199 $/månad (faktureras årligen)

Pro-plan: 359 $/månad (faktureras årligen)

Lansweeper-betyg och recensioner:

G2: 4,4/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 50 recensioner)

5. Jira Service Management (bäst för enhetlig IT-service och DevOps-samarbete)

Jira Service Management är mycket mer än ett vanligt verktyg för IT-tjänstehantering. Det kombinerar utvecklings-, IT- och affärsteam på en enhetlig, AI-driven plattform.

För IT-support hanterar denna plattform alla dina förfrågningar på ett och samma ställe och automatiserar supportinteraktioner med AI.

Jira Service Management fungerar också som en bro mellan dina utvecklare och driftteam. Det hjälper alla att hålla sig uppdaterade om förändringar, problem och förfrågningar. Du kan spåra allt från kodändringar till programvarureleaser på ett och samma ställe.

Jira Service Managements bästa funktioner

Centraliserar, filtrerar och berikar varningar i alla dina övervaknings-, loggnings- och CI/CD-verktyg.

Hjälper kunder och agenter genom att använda skräddarsydda förfrågningstyper eller tillåta anpassade sådana.

Kombinerar automatiskt relaterade varningar och lägger till bilagor, anteckningar och länkar för att maximera tillgänglig information om incidenter.

Begränsningar för Jira Service Management

För att kunna använda programmet effektivt krävs det att man går igenom en brant inlärningskurva.

Medelmåttig kundserviceupplevelse

Priser för Jira Service Management

Gratis för upp till 3 agenter

Standardplan : 17,65 $/månad per agent

Premium-abonnemang: 44,27 $/månad per agent

Betyg och recensioner av Jira Service Management

G2: 4,2/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 650 recensioner)

6. Pulseway (Bäst för realtidsfjärrhantering av IT med automatisering)

Pulseway är en programvara för IT-hantering i realtid som övervakar, hanterar och felsöker arbetsstationer, servrar och nätverksenheter i hela din IT-miljö, oavsett var du befinner dig.

Den bygger på en nätverksupptäckt- och distributionsmotor för att ge en 360-graders vy av alla IT-slutpunkter.

Den mest framträdande funktionen är dess automatiseringsmotor som kombinerar flödesteknik med ett intuitivt användargränssnitt för att ställa in smarta triggers som automatiskt åtgärdar IT-problem åt dig.

Dessutom får du en omfattande samling inbyggda skript, mallar och funktionsspecifika automatiseringar för maximal effektivitet.

Pulseways bästa funktioner:

Automatiserar upptäckt och tillämpning av OS- och tredjepartsprogramuppdateringar med detaljerade uppdateringspolicyer.

Möjliggör automatisk generering av avancerade rapporter som skickas regelbundet till specifika personer.

Integrerar ärendehantering och aviseringar med verktyg som ConnectWise Manage, Autotask, Zendesk, PagerDuty och Slack.

Erbjuder anpassningsbara varningar för att snabbt identifiera problem, kommunicera med användare och lösa problem med inbyggda kommandon och skript.

Pulseways begränsningar:

Har inte fjärråtkomst för MacOS-enheter.

Blir ganska kostsamt för större IT-miljöer

Pulseway-priser:

Från 44 $/månad per användare

Pulseway-betyg och recensioner:

G2: 4,5/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 150 recensioner)

7. ServiceNow Inventory (bäst för spårning och hantering av lager för fälttekniker)

ServiceNow är en IT-tillgångshanteringslösning riktad till företag som fokuserar på att enkelt skaffa och spåra fältteknikers lager utan en massa pappersarbete, inklusive byten och överföringar.

Det förenklar processen att hitta och beställa flera delar och hantera mobila enheter. Plattformen stöder också peer-to-peer-överföringar med dynamiska aviseringar.

ServiceNow Inventory bästa funktioner:

Spårar och hämtar fältteknikerns lager, inklusive byten och överföringar, utan komplicerade manuella processer.

Gör det möjligt för fälttekniker att använda streckkodsläsning för mobil lagerhantering

Automatiserar uppdrag med dynamisk schemaläggning och ökar effektiviteten i fältservicen.

Begränsningar för ServiceNow Inventory:

Prenumerations- och licenskostnaderna är relativt höga.

Saknar möjlighet att konfigurera anpassade API:er

Priser för ServiceNow:

Anpassade priser

ServiceNow Inventory – betyg och recensioner:

G2: 4,3/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 200 recensioner)

8. SolarWinds IT Service Management (bäst för fullständig hantering av IT-tillgångars livscykel och efterlevnad)

Solarwinds är en heltäckande IT-hanteringslösning för företag som spårar, distribuerar, hanterar, hämtar och avyttrar deras IT-tillgångar.

Den erbjuder en lagerhanteringsmodul som låter dig hantera nätverkshårdvara och -mjukvara och hålla dig uppdaterad om deras hälsa under hela deras livscykel.

SolarWinds Server Performance and Configuration Bundle fungerar som en kraftfull instrumentpanel för din IT-drift. Den kombinerar två kraftfulla verktyg, SAM och SCM, för att ge dig en översikt över dina servrar.

Du har alla viktiga detaljer till hands, från systemuppdateringar och garantier till processorns hastighet och minnesanvändning.

SolarWinds ITSM:s bästa funktioner

Automatiserar upptäckten av alla IT-tillgångar som är anslutna till nätverket, inklusive servrar, arbetsstationer, routrar etc.

Övervakar installerad programvara, licenskrav och användningsstatistik för att säkerställa efterlevnad och optimera programvarukostnaderna.

Ger varningar om ändringar i tillgångskonfigurationer, obehöriga programinstallationer eller kritiska problem.

Ger assisterad respons som automatiskt identifierar lösningar, övervakar ärendets status och centraliserar procedurer.

Begränsningar för Solarwinds ITSM:

Kommer med endast ett begränsat urval av layouter för att visa incidenter eller ändringar.

Relativt sett dyrare än konkurrenterna

SolarWinds ITSM-priser:

Anpassade priser

Solarwinds ITSM-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 500 recensioner)

9. Atera (Bäst för AI-driven IT-hantering med automatiserad support)

Bland andra programvarualternativ för lagerhantering är Atera en allt-i-ett-lösning för IT-avdelningar. Den ökar effektiviteten, ger utmärkt service till slutanvändarna och effektiviserar teamets processer.

Du drar också nytta av en kombination av fjärrövervakning och fjärrhantering, helpdesk och rapporteringsplattformar med IT-lagerhantering.

Deras främsta funktion är Ateras egen AI, Action AI, som eliminerar nivå 1-support med Autopilot och möjliggör omedelbar respons på alla problem. Atera hjälper juniortekniker med automatiska ticketöversikter, skriptgenerering och föreslagna lösningar och svar.

Du får också ett smidigt nätverksupptäcktsverktyg som automatiskt övervakar arbetsgrupps- och domänkontrollantnätverk (DC), identifierar varje tillgång och komponent i din IT-miljö och avslöjar möjligheter till merförsäljning.

Ateras bästa funktioner:

Automatiserar patchhantering och möjliggör skapandet av anpassade scheman för varje slutpunkt.

Kartlägg hela attackytan för ditt nätverk med hjälp av Network Discovery för att testa intrångsdetekteringssystem med en grundlig portskanning.

Genererar dynamiska grafer och rapporter om enhetstyper, arbetsstation/serverstatus, OS-plattform, övervakningsstatus etc.

Möjliggör flera skanningar samtidigt på flera undernätverk för snabbare resultat.

Atera-begränsningar:

Bristfällig dokumentation som inte korrekt återspeglar och förklarar produkten

Huvudsakligen PC-centrerad, endast grundläggande uppgifter kan hanteras från mobila enheter.

Atera-priser

Professionell plan: 149 USD/månad per användare

Expertplan : 189 USD/månad per användare

Master Plan: 219 $/månad per användare

Atera-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 300 recensioner)

10. ManageEngine AssetExplorer (Bäst för omfattande hantering av tillgångar och programvarulicenser)

ManageEngine AssetExplorer är en webbaserad plattform för tillgångshantering som hanterar alla tillgångar i ditt nätverk, från planering till avyttring.

Med denna programvara kan du hantera programvaru- och hårdvarutillgångar, säkerställa efterlevnad av programvarulicenser och spåra inköpsorder och kontrakt.

Förutom ITAM hjälper AssetExplorer även till med PO-hantering och identifierar områden där man kan minska utgifterna, genomdriva policyer och eliminera redundanser.

Den skannar ditt nätverk och upptäcker automatiskt all programvara och alla tillgångar som finns tillgängliga på varje arbetsstation. Du kan också hantera alla licenstyper, inklusive OEM, samtidiga, företags-, gratis-, namngivna användare, nodlåsta, prov-, befintliga CAL-, volym- och individuella licenser.

ManageEngine AssetExplorer – bästa funktioner:

Skannar och granskar alla arbetsstationer i ditt företag som är anslutna via LAN, WAN och VPN.

Gör det möjligt att spåra och hantera alla dina CI:er, såsom tillgångar, programvaruinstallationer, IT- och företagstjänster, personer, dokument etc., i ett enda arkiv.

Skickar varningar när en obehörig programinstallation upptäcks och meddelar alla användare som använder förbjuden programvara.

Låter dig skapa kriterier för att lägga till resurser till gruppen med dynamisk gruppering

Begränsningar för ManageEngine AssetExplorer:

Användare rapporterar att kundtjänsten behöver förbättras.

Tillägg är lite dyra

Priser för ManageEngine AssetExplorer

Anpassade priser

Betyg och recensioner av ManageEngine AssetExplorer

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Hantera IT-inventeringen smidigt med ClickUp

En robust programvaruplattform för IT-inventering hjälper dig att säkert integrera nya enheter, identifiera föråldrade och sårbara enheter som ska tas bort och ger en "enda källa till sanning" för dina tillgångar så att du bättre kan upprätthålla efterlevnaden av säkerhetspolicyer.

ClickUp uppfyller alla dessa krav.

Dess dedikerade mallar för lagerhantering, flera vyer, möjlighet att tilldela uppgifter och kapacitet att samla alla dina teammedlemmar gör det till en idealisk plattform för lagerhantering. Dessutom får du kraftfulla rapporteringsfunktioner och ett snabbt, superresponsivt användargränssnitt.

Registrera dig gratis på ClickUp idag och hantera dina IT-tillgångar enkelt och tryggt.