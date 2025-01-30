De 10 bästa programvarorna för lagerhantering inom e-handel 2025

En dåligt planerad lagerhanteringsprocess kan leda till förlorade försäljningar och skada ditt företags rykte. Det kan också vara en betydande källa till slöseri och extra kostnader.

Därför måste du som e-handelsföretag ha ett effektivt lagerhanteringssystem. Små företag kan göra detta med lagermallar, men ett växande företag bör investera i programvara för lagerhantering inom e-handel. Det kan hjälpa dig att planera, spåra och hantera dina lagerdata effektivt i hela din leveranskedja.

Vi utforskar de 10 bästa programvarorna för lager hantering och inköpshantering inom e-handel och diskuterar viktiga funktioner att tänka på när du väljer den bästa för ditt företag.

Vad ska du leta efter i ett program för lagerhantering inom e-handel?

Tänk på följande viktiga faktorer när du utvärderar olika programvaror för lagerhantering inom e-handel:

Lageruppföljning och överskådlighet: Leta efter en programvarulösning som låter dig spåra lagret i realtid över flera kanaler. Tänk på om programvaran har en funktion för att optimera lagerhanteringen för att förhindra lagerbrist eller överlager.

Hantering av flera platser: Om du har flera lager eller butiker bör du välja ett program som underlättar lagerhantering på flera platser. Det bör möjliggöra samordning mellan alla dina butiker och lager.

Lageroptimering: Sök efter lagerhanteringssystem som hjälper dig att optimera lagernivåerna baserat på lagerräkningar, efterfrågemönster, säsongsvariationer och historiska försäljningsdata.

Materialgruppering och kategorisering: Leta efter programvarulösningar för lagerhantering som hjälper dig att gruppera lagerartiklar i fördefinierade kategorier (t.ex. efter produkttyp, varumärke eller SKU). Det kan hjälpa dig att analysera vilka produkter som är mest efterfrågade och låta dig anpassa din strategi därefter.

Rapportering och analys: Välj ett lagerhanteringsprogram som genererar insiktsfulla rapporter om försäljning, lagerrörelser och produktprestanda över tid. Att analysera dina lagerdata kan spara mycket tid och pengar, hjälpa dig att bättre förstå din verksamhet och fatta datadrivna beslut.

Support: Prioritera en plattform som erbjuder responsiv kundsupport tillsammans med lagerhanteringsfunktioner.

De 10 bästa programvarorna för lagerhantering inom e-handel

Nu när du vet vilka funktioner du ska leta efter när du köper lagerhanteringsprogramvara för ditt företag, här är en lista över några av de bästa programvarorna för lagerhantering inom e-handel som finns på marknaden idag.

1. ClickUp

Håll koll på lageruppgifterna i realtid med ClickUps projektledningsplattform.

ClickUp är ett verktyg för lager- och driftshantering för små till stora företag som kan hjälpa till att hantera e-handelsverksamhet, produktlager, mål och mycket mer.

I kombination med ClickUps projektledningslösning kan du effektivisera lagerhanteringen med anpassningsbara instrumentpaneler som visar realtidsstatistik, organiserade listor för lagerspårning och automatiserade arbetsflöden för effektiv uppgiftshantering.

Integrationen med e-handelsplattformar säkerställer korrekt synkronisering av lagerdata för att optimera affärsverksamheten och fatta välgrundade beslut.

ClickUps bästa funktioner

Skapa anpassade instrumentpaneler som visar viktiga lagerstatistik, såsom lagernivåer, försäljningsdata och orderstatus, i en centraliserad översikt över lagerhanteringen med ClickUp Dashboards

Visualisera dina tillgängliga produkter, lager och andra inventarier på ClickUp Dashboards.

Skapa strukturerade listor med ClickUps listor för lageruppföljning, kategorisera artiklar efter SKU, plats eller andra attribut.

Automatisera rutinuppgifter som varningar om låga lager och lagerpåfyllning. Effektivisera lagerhanteringsprocesserna med automatiseringsfunktioner som uppgiftsutlösare och återkommande uppgifter.

Analysera data enkelt med ClickUps tabellvy för strukturerad informationshantering.

Ladda ner denna mall Hantera ditt lager och fyll alltid på i tid med ClickUps mall för lagerhantering.

Begränsningar för ClickUp

Har en brant inlärningskurva på grund av alla tillgängliga funktioner.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 USD/användare per månad

Företag : 12 USD/användare per månad

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain finns tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4 000 recensioner)

2. inFlow Inventory

via inFlow Inventory

inFlow Inventory är ett omfattande program för lagerhantering inom e-handel som är utformat för att effektivisera lagerkontrollen för företag av alla storlekar.

Den sammanställer lager- och orderinformation och ger realtidsinformation om lagernivåer och lagerrörelser.

Programvaran har funktioner som streckkodning, lagerhantering på flera platser och analysverktyg som gör att du kan spåra, beställa och optimera lager på ett effektivt sätt.

inFlow Inventory – de bästa funktionerna

Integrera med olika e-handelsplattformar, såsom online-marknadsplatser, webbplatser och fysiska butiker, för att hantera lager från ett enda gränssnitt.

Effektivisera processen för mottagning, plockning och hantering av lager och förbättra noggrannheten och effektiviteten samtidigt som du minskar manuella fel med hjälp av streckkodsläsning och RFID (Radio-Frequency Identification).

Övervaka lagernivåer, försäljning och inköpsorder i realtid på flera platser. Detta hjälper till att upprätthålla korrekta lagerregister och förhindrar lagerbrist eller överlager.

Använd det som orderhanteringsprogramvara för att hjälpa teamen att skapa, bearbeta och spåra order. Du kan också skapa en mall för inköpsorder för din efterföljande upphandlingscykel.

Begränsningar i inFlow Inventory

Begränsad skalbarhet för stora eller snabbt växande e-handelsföretag

Integrationsbegränsningar kan också kräva ytterligare manuellt arbete eller anpassad utveckling.

Priser för inFlow Inventory

Entrepreneur: 110 $/månad

Småföretag: 279 $/månad

Medelstor: 549 $/månad

Företag: 1319 $/månad

inFlow Inventory – betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 400 recensioner)

3. Katana

via Katana

Katana är ett program som är särskilt utformat för e-handelsföretag för att hjälpa dem att hantera sina lager.

Den erbjuder visuell produktionsplanering och lageruppföljning i realtid och integreras med populära e-handelsplattformar som Shopify och WooCommerce.

Med hjälp av materialbehovsplanering (MRP) och ett användarvänligt gränssnitt hjälper Katana dig att effektivisera dina produktionsprocesser, optimera lagernivåerna och förbättra den övergripande driftseffektiviteten.

Katanas bästa funktioner

Förenkla produktions- och resursplaneringen med ett användarvänligt gränssnitt, spårning i realtid och optimerad resursanvändning.

Övervaka lager, försäljningsorder och tillverkningsprocesser i realtid för att optimera lagernivåer, förhindra lagerbrist eller överlager och hantera resurser effektivt.

Spåra finansiella mått som intäkter, vinst etc. för att ta reda på vilka produkter som säljer bra.

Integrera med populära plattformar som Shopify, WooCommerce och Amazon, vilket möjliggör automatisk synkronisering av försäljningsorder, lagernivåer och produktdata.

Katana-begränsningar

Det kan vara komplicerat att integrera vissa e-handelsplattformar.

Katanas rapporteringsfunktioner saknar kanske avancerade funktioner som behövs för djupgående analyser.

Priser för Katana

Startpaket: 199 $/månad

Standard: 399 $/månad

Professional: 899 $/månad

Professional Plus: 1999 $/månad

Katanas betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 160 recensioner)

4. SkuVault från Linnworks

via SkuVault Core

SkuVault är ett avancerat program för lagerhantering inom e-handel från Linnworks som möjliggör precis kontroll över lagret, integreras sömlöst med olika försäljningskanaler och erbjuder funktioner som dynamisk påfyllning och rapportering i realtid.

Du kan använda verktyget för att säkerställa korrekt lagerhantering med omfattande lagerhanteringsverktyg, inklusive batchspårning och serialiserat lager.

SkuVaults bästa funktioner

Optimera lagerhanteringen och förbättra effektiviteten i orderhanteringen med WMS-integration (Warehouse Management System).

Minska lagerbrist och överlager med dynamisk påfyllning som automatiskt genererar påfyllningsorder baserat på förinställda tröskelvärden.

Hantera ditt lager centralt med multikanalsförsäljningsintegration som kan synkronisera lagernivåer över olika försäljningskanaler som Amazon, eBay och Shopify.

Få insikter om lagerprestanda, försäljningstrender och operativa mått för välgrundade beslut och strategiformulering med SkuVaults rapportering i realtid.

Begränsningar för SkuVault

Kan ha en brant inlärningskurva för vissa användare på grund av dess omfattande funktioner och anpassningsalternativ.

Vissa användare har upplevt att den repetitiva skanningsprocessen är tidskrävande.

Priser för SkuVault

Anpassad prissättning

SkuVault-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,3/5 (över 50 recensioner)

5. Cin7 Core

via Cin7 Core

Cin7 Core är utformat för tillverkare och produktförsäljare och passar utmärkt för alla typer av småföretag – detaljhandlare, grossister eller onlineförsäljare.

Det hjälper företag att hantera, centralisera och automatisera viktiga processer såsom orderhantering, lageruppföljning och produktlistningar i olika försäljningskanaler.

Med funktioner som synkronisering i realtid, anpassningsbara rapporter och smidiga integrationer ger Cin7 Core teamen möjlighet att effektivt hantera sitt lager, minska lagerbristen och förbättra den övergripande operativa flexibiliteten.

Cin7 Core – de bästa funktionerna

Hantera lager över flera försäljningskanaler genom att synkronisera lagerdata och effektivisera orderhanteringsprocesser.

Få värdefull insikt i viktiga nyckeltal, såsom försäljningsresultat och lageromsättning, med hjälp av robusta rapporteringsverktyg. Detta gör det möjligt för dig att fatta datadrivna beslut.

Hantera både online- och offlineförsäljningskanaler från en enda plattform med integrerade POS-funktioner.

Spåra utgångsdatum och hantera återkallelser med spårning av batcher och serienummer.

Anpassa systemet efter dina specifika affärsprocesser och optimera verksamheten med anpassade arbetsflöden och automatiseringsregler.

Cin7 Core-begränsningar

Kan ha en brant inlärningskurva för användare på grund av dess omfattande funktioner och anpassningsalternativ.

Komplex implementeringsprocess som kräver betydande tid och resurser för att konfigurera och integrera med befintliga system.

Cin7 Core-priser

Standard: 295 $/månad

Fördel: 449 $/månad

Avancerad: 999 $/månad

Omni: Anpassad prissättning

Cin7 Core – betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 400 recensioner)

6. Sage Inventory Advisor

via Sage Inventory Advisor

Sage Inventory Advisor är ett smart lagerhanteringsverktyg för e-handelsföretag.

Den använder avancerade prognosalgoritmer för att optimera lagernivåerna, förhindra lagerbrist och minska överskottslager.

Genom att ge realtidsinformation om produktbehov, leverantörers prestanda och orderhantering hjälper Sage Inventory Advisor dig att fatta välgrundade beslut, öka effektiviteten och förbättra kundnöjdheten och den övergripande lagerkontrollen.

Sage Inventory Advisors bästa funktioner

Förutse framtida efterfrågan med precision med hjälp av avancerade prognosalgoritmer som hjälper dig att optimera lagernivåerna och minska kostnaderna.

Minimera lagerbrist och säkerställ snabb påfyllning med dynamisk påfyllning som automatiserar lagerbeställningar med förslag baserade på realtidsbehov och ledtider.

Spåra leverantörers prestationsmått, såsom leveranssäkerhet och ledtider. Hantera leverantörsrelationer proaktivt och säkerställ smidiga leveranskedjeoperationer.

Optimera lagerportföljen med en omfattande analys av lagerstatus som identifierar långsamt rörliga eller föråldrade artiklar.

Få praktiska insikter om lagerprestanda med en intuitiv instrumentpanel som belyser områden som kan förbättras.

Begränsningar för Sage Inventory Advisor

Kan vara alltför komplicerat för småföretag med enkla lagerbehov.

Den tillgängliga anpassningsnivån kanske inte helt tillgodoser unika affärsprocesser eller specifika branschkrav, vilket begränsar dess anpassningsförmåga.

Priser för Sage Inventory Advisor

Från 199 $/månad

Betyg och recensioner av Sage Inventory Advisor

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt antal recensioner

7. Helcim

via Helcim

Helcim är en betalningshanterare som hjälper företag att ta emot betalningar både online och offline.

Den erbjuder verktyg som kassasystem (POS), virtuella terminaler och onlinefakturering för betalningar online och offline.

Det är en intelligensplattform som är utformad för att optimera produktpriser och prestanda.

Den analyserar marknadstrender, konkurrenters prissättning och kundbeteende för att ge företag användbara insikter.

Helcims bästa funktioner

Minska kostnaderna när din transaktionsvolym ökar med Helcims omfattande prisstruktur som erbjuder transparent prissättning.

Hantera e-handelsbetalningar från början till slut med en robust onlinekassalösning som gör det möjligt för dig att ta emot betalningar online.

Hantera transaktioner direkt från din mobila enhet med virtuella terminaler som gör att du kan ta emot betalningar var som helst.

Förhindra dataförlust och juridiska risker med datakryptering, tokenisering och system för bedrägeriskydd.

Helcims begränsningar

Anpassningsalternativen i Helcim kanske inte uppfyller behoven hos större företag eller företag med unika krav.

Helcim-priser

Helcim Smart Terminal: 329 dollar

Helcim Card Reader: 99 dollar

Helcim-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

8. Fishbowl

via Fishbowl

Fishbowl är ett program för lagerhantering och tillverkning som hjälper till att automatisera och skala upp företag av alla storlekar.

Det hjälper dig att effektivisera dina lagerprocesser, förbättra effektiviteten och upprätthålla optimala lagernivåer för att möta kundernas efterfrågan.

Med QuickBooks-integrationer effektiviserar Fishbowl lagerkontrollen och erbjuder realtidsöverblick i molnet över flera platser.

Fishbowls bästa funktioner

Ta emot betalningar online med en robust lösning för onlinebetalningar.

Spåra lagernivåer, platser och rörelser i realtid med avancerad lagerspårning som ger ditt företag fantastiska lagerhanteringsfunktioner.

Spåra hela produktens livscykel från råvara till leverans till kunden med hjälp av funktioner för kontinuerlig spårbarhet.

Hantera kundorder snabbt med uppdateringar, problem och leveransinformation på ett och samma ställe.

Fishbowls begränsningar

Fishbowl har många funktioner, men kan innebära begränsningar när det gäller anpassning.

Fishbowl kan integreras med flera system, men täcker kanske inte alla specifika plattformar som vissa företag använder.

Fishbowl-prissättning

Fishbowl Drive: Lagerhantering – Från 329 dollar

Fishbowl Advanced: Lagerhantering – Från 329 dollar

Fishbowl Advanced: Tillverkning – Från 429 dollar

Fishbowl-betyg och recensioner

G2: 4/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 800 recensioner)

9. Veeqo

via Veeqo

Veeqo är en molnbaserad plattform för lagerhantering och multikanalförsäljning som hjälper dig att hantera ditt lager, dina beställningar och dina leveranser i olika försäljningskanaler, inklusive Amazon, eBay och Shopify.

Veeqo syftar till att effektivisera e-handelsverksamheten, förbättra orderprecisionen och förbättra kundupplevelsen genom sina kraftfulla lagerhanteringsverktyg.

Veeqos bästa funktioner

Spåra lagernivåer och synkronisera lageruppgifter över flera försäljningskanaler med centraliserad lagerhantering.

Hantera lager, ta emot beställningar och skicka leveranser när du är på språng med mobilappen.

Öka effektiviteten i lagerhanteringen med hjälp av streckkodsläsare.

Skapa fraktetiketter, automatisera orderhantering och leverera beställningar effektivt med integrerade fraktlösningar och fraktpriser i realtid.

Anpassa systemet efter dina specifika behov med Veeqos omfattande integrationer med populära e-handelsplattformar, marknadsplatser, bokföringsprogram och transportföretag, tillsammans med anpassningsbara funktioner och arbetsflöden.

Begränsningar för Veeqo

Veeqos omfattande funktionsuppsättning kan verka svår för vissa användare.

Veeqos prissättning

Gratis

Veeqo-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: 4,3/5 (över 70 recensioner)

10. ShipBob

via ShipBob

ShipBob är en tredjepartslogistikleverantör som erbjuder e-handelsföretag en omfattande leveranslösning.

De hanterar lagerförvaring, orderhantering och leveranslogistik, vilket hjälper företag att effektivisera sina leveransprocesser och leverera order till kunderna på ett effektivt sätt.

Med strategiskt placerade distributionscenter strävar ShipBob efter att effektivisera leveransprocessen, minska leveranskostnaderna och förbättra den övergripande logistikeffektiviteten för online-återförsäljare.

ShipBobs bästa funktioner

Leverera dina produkter snabbt och billigt med lagring i över 50 distributionscenter världen över.

Spåra lagernivåer, övervaka lagerrörelser och optimera lagringsutrymmet för effektivare verksamhet.

Få uppdateringar i realtid om statusen för dina beställningar med orderuppföljning och insyn i hela leveransprocessen.

ShipBobs begränsningar

Att integrera ShipBob med befintliga e-handelsplattformar kan kräva teknisk expertis och ytterligare utvecklingsresurser.

ShipBob-priser

Anpassade priser

ShipBob-betyg och recensioner

G2: 3,6/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 3,7/5 (över 90 recensioner)

Förenkla lagerhanteringen med rätt verktyg

Lagerhantering inom e-handel kan vara komplex och utmanande, särskilt för växande företag som behöver hantera stora och varierande lager.

Med rätt verktyg kan du dock effektivisera dina lagerhanteringsprocesser och spara tid, pengar och resurser.

ClickUp är en kraftfull och mångsidig produktivitetsplattform som kan hjälpa dig att hantera ditt e-handelslager effektivt. Den kan hjälpa dig att förenkla lagerhanteringen för e-handel och öka din affärsverksamhets prestanda.

Registrera dig på ClickUp idag och upplev skillnaden själv!