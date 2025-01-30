Öka produktionseffektiviteten: De 10 bästa tillverkningsprogramvarorna för småföretag

På en marknad som domineras av multinationella jättar är processoptimering avgörande för små tillverkningsföretags överlevnad och framgång. Det handlar om att hitta sätt att minska kostnaderna, främja bättre resursutnyttjande och förenkla produktlivscykelhanteringen för att förbli konkurrenskraftig och ligga i framkant.

Lyckligtvis finns det en hjälte i den här historien – tillverkningsprogramvara för småföretag. Dessa smarta program effektiviserar och automatiserar olika tillverkningsuppgifter som produktionsplanering och lagerhantering. De ger också realtidsinsyn i kritiska aspekter av verksamheten, vilket hjälper dig att kartlägga dina processer och identifiera flaskhalsar och förbättringsområden.

I den här artikeln diskuterar vi de 10 bästa tillverkningsprogramvarorna för småföretag och belyser deras viktigaste funktioner, priser, användarrecensioner och mest anmärkningsvärda brister. Genom att välja rätt verktyg kan du förbättra dina processer och säkerställa välgrundade beslut och effektiv orderhantering. ?

Vad är tillverkningsprogramvara för småföretag?

Programvara för små tillverkningsföretag är ett mångsidigt verktyg som är utformat för att effektivisera kärnverksamheten, från inköp och produktion till försäljning och HR.

Genom att automatisera viktiga processer som lagerhantering hjälper dessa program till att minimera risken för överlager, frigöra värdefulla personalresurser och planera produktionstider utifrån begränsade råvaror. De hjälper också till med att spåra och hantera order, vilket förbättrar kundrelationerna.

Tillverkningsverktyg för småföretag överbryggar klyftan mellan datainsamling och praktiska insikter, vilket underlättar ett smidigt genomförande av operativa strategier. När du utnyttjar dessa värdefulla insikter i dina affärsprocesser kommer du att kunna fatta bättre beslut som ökar effektiviteten och maximerar vinsten. ?

Vad ska du leta efter i tillverkningsprogramvara för småföretag?

Innan du bestämmer dig för att integrera någon tillverkningsprogramvara för småföretag i dina processer, se till att den har följande viktiga funktioner och egenskaper:

Skalbarhet och anpassningsbarhet: Verktyget bör kunna anpassas till den ökande komplexiteten och datamängden som följer med expansionen av ditt företag och din produktportfölj. Användarvänlighet: Din personal ska kunna dra nytta av programvaran även om de inte är tekniskt kunniga. Produktionsplanering: Programmet ska kunna hantera produktionsscheman på ett effektivt sätt. Detta underlättar Programmet ska kunna hantera produktionsscheman på ett effektivt sätt. Detta underlättar resursfördelningen och minimerar driftstopp. Integration: Se till att programvaran smidigt kan kopplas ihop med de system du redan använder, till exempel Se till att programvaran smidigt kan kopplas ihop med de system du redan använder, till exempel verktyg för orderhantering och kundrelationshantering (CRM) Lagerhantering : Verktygets förmåga att ge realtidsöverblick över lagerhållningen är avgörande, eftersom det förhindrar över- eller underlager. Verktygets förmåga att ge realtidsöverblick över lagerhållningen är avgörande, eftersom det förhindrar över- eller underlager. Kvalitetskontroll: Programvaran ska underlätta kvalitetskontroll genom att övervaka produktionsprocesser och automatiskt varna vid avvikelser. Orderhantering: Programmet ska kunna optimera arbetsflödena för orderhantering genom att spåra order och säkerställa leveranser i tid.

De 10 bästa tillverkningsprogramvarorna för småföretag

Om du vill automatisera och finjustera dina processer för att öka försäljningen och få ditt företag att växa, ta en närmare titt på vår sammanställning av de 10 bästa tillverkningsprogramvarorna för småföretag. ?

ClickUps 15+ vyer ger organisationer en heltäckande lösning för varje team.

ClickUp är en mångsidig plattform som främjar samarbete och produktivitet i team av alla storlekar och inom alla branscher. Dess exceptionella projektledningsfunktioner gör den också till ett förstklassigt tillverkningsprogram för småföretag, som hjälper till att förbättra kritiska processer som lagerhantering, produktionsplanering och orderspårning.

Plattformen har en hel uppsättning funktioner som är särskilt utformade för bygg- och tillverkningsteam, vilket hjälper dem att planera, hantera och spåra projektplaner och produktlivscykler. Plattformen hjälper till att uppskatta inköpsorder och mängder av råvaror som behövs för att uppfylla dessa order. På så sätt fungerar ClickUp som ett skydd mot lagerbrist och säkerställer att du kan möta kundernas krav.

Hantera och organisera projekt och schemalägg uppgifter i den flexibla kalendervyn för att hålla teamen synkroniserade.

ClickUp Calendar view eliminerar besväret med produktionsplanering och tidsplanering. Genom att färgkoda uppgifter, såsom inköp av råvaror eller produktleveranser, i prioritetsordning kan du visualisera och planera de olika aktiviteter som ingår i produktionscykeln. På så sätt vet du exakt när och vad du ska producera, leverera eller lagra, vilket gör att du kan hantera tid och resurser på ett lämpligt sätt.

Denna funktion integreras och synkroniseras sömlöst med din Google Kalender, vilket förhindrar avvikelser i schemaläggningen mellan olika plattformar. ?

Gruppera, filtrera eller dölj uppgifter i ClickUp 3. 0 Gantt-diagram för att spåra och koppla samman arbetsflöden i allt ditt arbete

Med ClickUp Gantt Chart-vyn får du en kristallklar översikt över dina inköps-, produktions-, lager- och leveransprocesser. Dessa mycket visuella verktyg gör det enkelt att följa framstegen och erbjuder en central plats för kommunikation med teammedlemmar, entreprenörer och leverantörer.

Använd Gantt-diagram för att schemalägga och prioritera viktiga uppgifter, hantera beroenden och deadlines samt eliminera flaskhalsar i dina produktionsprocesser för maximal effektivitet. ?

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar för ClickUp

Antalet funktioner och verktyg kan vara överväldigande.

Vissa användare önskade fler anpassningsalternativ

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta försäljning

ClickUp AI: Tillgängligt för alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsyta.

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 3 000 recensioner)

2. NetSuite

NetSuite är en digital tillverkningslösning som är utformad för att effektivisera hanteringen av lager, tid och produktion.

Genom att ge realtidsinformation om dina lagernivåer minskar detta verktyg risken för överlager eller produktförstöring. Med NetSuite kan du säga adjö till onödiga kostnader på grund av överdriven lagerhållning.

NetSuite säkerställer också att order hanteras korrekt genom att underlätta snabb leverans av felfria fakturor och noggrann spårning av betalningar. Detta gör att ditt företag kan övergå smidigt från offerter till effektiv orderhantering.

Programmet ger en realtidsbild av ditt företags finansiella resultat, vilket gör det möjligt för dig att planera strategiskt och snabbt anpassa dig till marknadstrender och rörelser.

NetSuites bästa funktioner

Spårningssystem för att övervaka lager och säkerställa att kundernas krav uppfylls

Orderhanteringsverktyg som säkerställer att kunderna får sina fakturor i tid

Ekonomistyrningssystem för en helhetsbild av den finansiella utvecklingen

System för hantering av leveranskedjan som underlättar leverans av varor och tjänster till kunder

Stöd för 27 språk och 190 valutor

Begränsningar i NetSuite

Laddnings- och uppdateringstiden är märkbart långsam.

Det tar tid att lära sig hur man använder funktionerna effektivt.

Priser för NetSuite

Tillgänglig vid kontakt

NetSuite-betyg och recensioner

G2: 4,0/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 1 000 recensioner)

3. MRPeasy

MRPeasy är ett utmärkt program för produktionsplanering för företag med 10 till 200 anställda. Detta robusta verktyg använder ett AI-drivet system för materialbehovsplanering (MRP) för att exakt bestämma vilka varor som ska produceras och i vilka kvantiteter. Detta säkerställer en lämplig respons på marknadens efterfrågan, optimal resursallokering och minskat produktionsspill.

MRPeasy håller dig uppdaterad med automatiska uppdateringar om lagernivåer. Denna funktion hjälper dig att förhindra lagerbrist och minska lagringskostnaderna.

Slutligen använder MRPeasy ett kalkylbladsystem, kalender och Gantt-diagramfunktioner för att underlätta produktionsplanering baserat på efterfrågan, orderdatum och resurstillgänglighet.

MRPeasy bästa funktioner

Kalenderfunktion för produktionsplanering

Gantt-diagram som hjälper dig att spåra order

Materialbehovsplanering (MRP) som hjälper till att bestämma typ och kvantitet av varor som ska produceras.

Bokföringssystem som övervakar kassaflöde och balansräkningar

Rapportering i realtid för att förhindra låga lagernivåer och överlager

MRPeasy-begränsningar

Begränsade funktioner och egenskaper

Begränsade anpassningsmöjligheter för instrumentpanelen

MRPeasy-prissättning

Startpaket: 44,92 $/månad per användare

Professional: 63,25 $/månad per användare

Enterprise: 90,75 $/månad per användare

Obegränsat: 136,58 $/månad per användare

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

MRPeasy-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (10+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 80 recensioner)

4. Global Shop Solutions

Global Shop Solutions fokuserar på att effektivisera komplexiteten i produktion, övervakning av verkstadsgolvet och orderuppföljning.

Verktygets rapporteringsfunktioner för pågående arbete hjälper dig att övervaka produktionen och gör det enkelt att identifiera och hantera eventuella processstörningar.

Utöver det har programmet unika funktioner för underhållsspårning som uppdaterar dig när en utrustning behöver någon form av förebyggande underhåll. Denna funktion är särskilt användbar eftersom den hjälper till att förhindra produktionsstopp på grund av maskinhaveri.

Global Shop Solutions tillhandahåller även omfattande fysiska lageruppgifter och automatiserar lagerinköp vid låga lagernivåer för att förhindra förluster orsakade av lagerbrist. Denna funktion är en integrerad del av materialbehovsplaneringen, eftersom den hjälper till att avgöra vad som ska produceras och när.

Global Shop Solutions bästa funktioner

Schemaläggningsfunktioner för effektiv produktionsplanering

Spårningssystem för att övervaka pågående arbete, fakturor, kostnader och betalningar

Underhållsövervakningssystem för att förhindra driftstopp på grund av maskinhaveri

Automatiserade lagerinköp vid låga lagernivåer för att förhindra lagerbrist

Skapa offerter och automatiska försäljningsorder

Begränsningar för Global Shop Solutions

Operativsystemet upplever fördröjningar vid laddning

Att utbilda användare i att använda programvaran effektivt kräver vanligtvis en avsevärd tid.

Priser för Global Shop Solutions

Tillgänglig vid kontakt

Betyg och recensioner av Global Shop Solutions

G2: 3,8/5 (10+ recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 60 recensioner)

5. Katana

Om du har haft svårt att övervaka och hantera lagernivåer i olika lager kan Katana vara lösningen på dina problem.

Med denna molnbaserade lagerhanteringsprogramvara kan du hålla koll på specifika produkter som lagras i varje lager och därmed förhindra problem med överlager eller underlager.

Katanas produktionshanteringsfunktioner hjälper dig att avgöra vad och när du ska producera utifrån tillgången på råvaror och marknadens efterfrågan på specifika varor. Detta underlättar i sin tur en effektiv produktionsplanering.

Programmet hjälper dig dessutom att fatta bättre beslut genom att identifiera dina mest lönsamma produkter och viktigaste kunder.

Katanas bästa funktioner

Avancerat lagerhanteringssystem som övervakar lagernivåerna i olika lager

Produktionshanteringssystem som planerar verksamheten utifrån tillgången på råvaror, tid och kundernas efterfrågan.

Spårningssystem som lokaliserar defekta eller utgångna partier innan de levereras

Realtidsinformation om vinstmarginalstrender och de mest framgångsrika försäljningskanalerna

Katana-begränsningar

Nya användare kan tycka att gränssnittet är överväldigande.

Inläsningshastigheten kan vara långsam när man hanterar flera inmatningar.

Priser för Katana

Essential: 99 $/månad per användare

Avancerad: 299 $/månad per användare

Professional: 799 USD/månad per användare

Företag: Kontakta försäljning

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

Katana-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 150 recensioner)

6. JobBOSS

En av de viktigaste anledningarna till att JobBOSS utmärker sig som tillverkningsprogramvara för småföretag är dess robusta funktioner för planering och verkstadsstyrning.

JobBOSS inser de utmaningar som tillverkare står inför när de måste anpassa sin verksamhet till snabbt föränderliga kundkrav. Programmet löser detta problem genom att låta användarna dra, släppa och justera produktionsscheman på ett smidigt sätt.

Dessutom främjar dess what-if-analysfunktion optimering av arbetsflödet genom att hjälpa dig att förutsäga konsekvenserna av att ändra produktionsscheman innan du genomför några förändringar.

Med JobBOSS blir risken att förlora kontrakt på grund av försenade offerter ett minne blott. Detta verktyg kan generera felfria offerter direkt med hjälp av aktuella siffror. ?

JobBOSS bästa funktioner

Ett produktionsplaneringssystem som underlättar order- och produktionsspårning

Spårning av material- och lagerkontroll

Lättillgänglig på datorer och mobila enheter

Snabb generering av felfria offerter för kunder med hjälp av aktuella siffror

Begränsningar för JobBOSS

Programvaruservrar kan vara långsamma, vilket påverkar arbetsflödets effektivitet.

Svårigheter att komma åt och använda vissa funktioner

Priser för JobBOSS

Tillgänglig vid kontakt

JobBOSS-betyg och recensioner

G2: 3,8/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 800 recensioner)

7. CloudSuite Industrial från Infor

Om du har upplevt frekventa avbrott och oplanerade driftstopp som påverkar den totala produktiviteten är det dags att överväga att integrera CloudSuite Industrial i din verksamhet.

CloudSuite Industrial är en heltäckande lösning som använder artificiell intelligens (AI) och utökad verklighet (XR) för att förutsäga vilket underhåll som krävs för maskiner, vilket förbättrar utrustningens tillförlitlighet. ⚒️

Detta verktyg är utmärkt för att varna dig när det finns potentiella störningar som kan påverka orderhanteringen. Det hjälper dig att fatta välgrundade beslut och reagera proaktivt, så att dina produkter når målkunden vid förväntad tidpunkt.

Dessutom accelererar CloudSuite Industrial produktinnovation genom att jämföra kostnad och prestanda med etablerade produkter. Detta bidrar i slutändan till att förfina strategierna för utveckling av nya produkter.

CloudSuite Industrial – de bästa funktionerna

Använder artificiell intelligens (AI) och utökad verklighet (XR) för att utföra förebyggande underhåll som förhindrar maskinstillestånd.

Varningsfunktioner som varnar dig om potentiella störningar som kan påverka orderhanteringen

Automatiserar fakturahanteringen, vilket resulterar i färre fel och snabbare godkännande.

ERP-system (Enterprise Resource Planning) som underlättar effektiv produktionsplanering

Begränsningar för CloudSuite Industrial

Brant inlärningskurva för oerfarna användare

Det kanske inte erbjuder de bästa lösningarna för produktleveranser

Priser för CloudSuite Industrial

Tillgänglig vid kontakt

Betyg och recensioner av CloudSuite Industrial

G2: 3,9/5 (över 50 recensioner)

TrustRadius: 7,6/10 (10+ recensioner)

8. Cetec ERP

Cetec ERP är ett omfattande ERP-program för småföretag som erbjuder olika lösningar för lagerhantering, produktionsplanering och schemaläggning.

Denna plattform löser effektivt problem med lageruppföljning genom att låta dig serienumrera råvaror och färdiga produkter för enkel identifiering. Dessutom låter verktygets lagerhanteringsfunktioner dig övervaka lagren och säkerställa att de håller sig inom företagets fördefinierade nivåer.

Cetec ERP hjälper dig att planera dina produktionsscheman genom att automatiskt föreslå sätt att fördela material och tid baserat på orderns leveransdatum.

Cetec ERP:s bästa funktioner

Lagerhanteringssystem som övervakar lagernivåer och säkerställer att de håller sig inom fördefinierade gränser.

Enterprise Resource Planning (ERP) för småföretag som automatiskt föreslår sätt att fördela begränsade resurser.

Ger information och funktioner som är tillgängliga på en mobil surfplatta.

Planerar automatiskt produktionen utifrån ordernas leveransdatum och fabrikens kapacitet.

Begränsningar i Cetec ERP

Användare upplever ibland problem med nya uppdateringar.

Användare som är nya inom ERP-system kan ha svårt att anpassa sig till programvaran.

Priser för Cetec ERP

Lite: 40 USD/månad per användare + 0 USD per företag

Standard: 40 USD/månad per användare + 500 USD/månad per företag

Enterprise: 40 USD/månad per användare + 3 200 USD/månad per företag

Cetec ERP-betyg och recensioner

G2: 3,9/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 40 recensioner)

9. Fishbowl

Fishbowl är utformat för att effektivt övervaka och hantera dina lagernivåer i olika lager genom att utföra automatiserade lagerinventeringar. Det gör att du enkelt kan kontrollera ditt lager i olika lager från en central plats, oavsett var du befinner dig. ?

Programmet erbjuder även funktioner för arbetsorderkalender som möjliggör proaktiv schemaläggning och snabb produktion långt före orderleveransdatumet.

Dessutom underlättar funktionen för materialresursplanering (MRP) produktionsplaneringen genom att informera dig om när och var material behövs.

Fishbowls bästa funktioner

Automatiserad lagerräkning som förhindrar överlager eller lagerbrist

Arbetsorderkalender som planerar produktionsscheman och garanterar att produkterna är klara för leverans på leveransdagen.

Realtidsinformation som kan nås från vilken plats som helst

Avancerade spårningsfunktioner som övervakar lagernivåer i flera lager

Fishbowls begränsningar

Svårigheter att navigera i vissa funktioner på plattformen

Instabil support som leder till frekventa problem

Fishbowl-prissättning

Drive: Från 329 dollar per månad (lagerhantering)

Avancerad: Från 329 USD per månad (lagerhantering); från 429 USD per månad (tillverkning)

Fishbowl-betyg och recensioner

G2: 4,0/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 800 recensioner)

10. BatchMaster

BatchMaster är ett verktyg för resursplanering (ERP) som ökar processeffektiviteten genom noggrann övervakning av produktion, kvalitet, lagerhantering och materialbehovsplanering.

Denna programvara hjälper dig särskilt att spåra lager genom att kategorisera artiklar baserat på vikt, volym och fabriksplats. Detta hjälper ditt team att hitta de mest lämpliga råvarorna för tillverkning av specifika produkter.

Denna lageruppföljningsfunktion hjälper dig att planera materialbehovet genom att informera dig om när du bör köpa in varor för att optimera lagernivåerna.

Med BatchMaster kan du också definiera kvalitetskontroller och godkända värden, så att de produkter som tillverkas alltid uppfyller dina kunders höga krav.

BatchMasters bästa funktioner

Lagerkontrollfunktion som grupperar lager baserat på volym, vikt och fabriksplats.

Materialbehovsplanering (MRP) som meddelar dig när det är dags att köpa in lager

Integration med QuickBooks, Sage 100 & 300, Microsoft Dynamics GP och SAP Business One

Funktioner för skanning, sökning och hämtning av dokument som tillhandahåller viktig data som krävs för att genomföra kvalitetsrevisioner och inspektioner.

BatchMasters begränsningar

Omfattande utbildning krävs för att kunna navigera bland funktionerna.

Det tar tid och kräver ansträngning att förstå de olika modulerna.

Priser för BatchMaster

Tillgänglig vid kontakt

BatchMaster-betyg och recensioner

G2: 3,6/5 (4 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (5 recensioner)

Effektivisera verksamheten med den bästa tillverkningsprogramvaran för småföretag

Med den ökande konkurrensen inom tillverkningsindustrin har det blivit avgörande att optimera verksamheten med hjälp av mjukvarulösningar för småföretag. Dessa verktyg automatiserar uppgifter, ger realtidsinsikt i den operativa prestandan och säkerställer orderhanteringen.

Med sina flera vyer, omfattande integrationsmöjligheter och hundratals mallar är ClickUp det perfekta verktyget för att stödja små tillverkningsföretag, från lagerhantering och orderuppföljning till optimering av försäljningspipelines. Så registrera dig idag gratis och sätt ditt företag på vägen till framgång! ?