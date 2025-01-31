De 10 bästa orderhanteringsprogrammen 2025

Oavsett om du driver en e-handelsbutik, en fysisk butik eller ett B2B-företag är rätt orderhanteringsprogram nyckeln till ökad försäljning och kundnöjdhet.

Så var hittar du det perfekta verktyget för jobbet? Här.

Vi har tillbringat de senaste veckorna med att göra grundliga undersökningar, granska tekniska specifikationer och, viktigast av allt, läsa riktiga användarrecensioner. Resultatet?

Vi har sammanställt de bästa 10 orderhanteringslösningarna för 2024 och framåt, just för dig. Följ med oss så guidar vi dig till den lösning som passar perfekt för just dina affärsbehov. ?

Vad är orderhanteringsprogram?

Orderhanteringsprogramvara (OMS) är ett digitalt kommandocenter för hantering av hela ordercykeln. När du tar emot en order genomgår den en rad steg innan den når kunden – bearbetning, lagerkontroll, leverans och leveransspårning.

Ett OMS-system centraliserar och automatiserar dessa processer. Det innebär att du kan säga adjö till kalkylblad, manuella processer och mänskliga fel – och välkomna realtidslagerkontroll och -översikt, snabbare orderhantering och en bättre överblick för att hantera försäljningsdata och finansiell information i hela din orderhanteringsprocess.

Hur man väljer rätt orderhanteringssystem

Att välja rätt orderhanteringssystem för att hantera ditt företag kommer att bespara dig stress och huvudvärk i framtiden. Här är en kort guide till hur du fattar det beslutet utan att svettas.

Leta efter programvara för lageröversikt för att hantera order som har ett intuitivt gränssnitt för att underlätta inlärningskurvan för dig själv och ditt team.

Se till att det orderhanteringssystem du väljer erbjuder adekvat utbildning, omfattande resurser och responsiv support för att maximera användningen av funktionerna och lösa problem snabbare.

Din OMS bör enkelt kunna integreras med försäljningskanaler, redovisningssystem, betalningssystem, CRM-verktyg (customer relationship management) och projektledningsprogram som används i ditt företag.

Det OMS-program du väljer bör göra det möjligt för dig att ställa in automatiserade arbetsflöden för hantering av orderförfrågningar, bearbetning, spårning och leverans.

Välj orderhanteringssystem som kan skalas upp i takt med din verksamhet – det ska kunna hantera ökade försäljningskanaler och ordervolymer, samt ytterligare teammedlemmar, utan att prestandan påverkas.

Prioritera OMS-alternativ som har detaljerad rapportering och analys av försäljning, lager, kundbeteende och teamets prestanda så att du kan vidta strategiska åtgärder.

De 10 bästa programvarorna för orderhantering

Här är vår lista över de 10 bästa orderhanteringsprogrammen som finns på marknaden idag. Oavsett om du är en liten återförsäljare som letar efter ett enkelt system eller ett stort företag som letar efter ett verktyg som kan göra allt, har denna lista något för alla. Låt oss ta en titt.

Skapa anpassade formulär med text, datum, bilagor och mer direkt i ClickUp.

ClickUp är ett intuitivt och mångsidigt projektledningsprogram som enkelt kan anpassas efter dina orderhanteringsflöden. Använd dess anpassningsbara fält för att registrera orderinformation som order-ID-nummer, kundkontaktuppgifter, produktspecifikationer och leveranstider.

En annan kraftfull funktion är ClickUp Forms. Den låter dig samla in orderinformation direkt från kunderna med hjälp av de anpassade fält du har ställt in. Detta gör orderhanteringen smidigare och mer exakt redan från början. Du kan också använda den för att samla in feedback för att förbättra dina produkter och din kundservice.

Ställ in anpassade statusar för att spåra order i olika stadier, till exempel Ny order, Packning, Slutförd och Levererad. ClickUps list- och Kanban-vyer är perfekta för att hantera lager och visualisera din orderpipeline. Med ett enkelt dra-och-släpp-gränssnitt kan du enkelt uppdatera ditt lager och flytta order genom de olika pipeline-stadierna.

Behöver du snabbt diskutera en order med ditt team? Istället för att förlita dig på externa kommunikationsverktyg kan du helt enkelt kommentera uppgiften (dvs. ordern) i ClickUp. På så sätt hålls diskussionerna kontextuellt organiserade för framtida referens. Dessutom håller aviseringar och påminnelser ditt team uppdaterat om lagernivåer och deadlines för orderhantering. ⏰

Du behöver inte bygga upp dina arbetsflöden från grunden. Du kan komma igång med någon av ClickUps över 1000 gratis mallar, som inkluderar:

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar för ClickUp

Formulären är begränsade i gratispaketet.

Nya användare behöver lite tid för att vänja sig vid ClickUps omfattande funktioner.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Business Plus: 19 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 8 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 700 recensioner)

2. Zoho Inventory

via Zoho Inventory

Zoho Inventory är ett onlineprogram för lagerhantering som effektiviserar enkla order- och lagerflöden. Du kan spåra lagernivåer, hantera flera lager och integrera med populära försäljningskanaler som Shopify, Amazon, eBay och Etsy.

Till skillnad från andra verktyg låter Zoho Inventory dig visa och sälja produkter i flera valutor, med automatisk konvertering till din basvaluta. Det integreras också med stora betalningsgateways som PayPal, Stripe och RazorPay för att acceptera engångsbetalningar eller återkommande betalningar.

Zoho Inventory bästa funktioner

Få tillgång till Zoho Inventory via webben samt Android- och iOS-appar ?

Använd streckkodsläsningsfunktionen för snabbare och mer exakt lagerinventering.

Anslut till över 25 transportörer, inklusive DHL, FedEx, UPS och USPS, för fraktpriser i realtid och globala orderleveranser.

Integrera smidigt med Zoho Books och andra Zoho-appar som Zoho Analytics och Zoho CRM.

Begränsningar för Zoho Inventory

Rapporterna är grundläggande och kan inte anpassas.

Användare rapporterar inkonsekvent kundsupport

Vissa säger att det har en komplex installation.

Priser för Zoho Inventory

Gratis

Standard: 49 $/månad

Professional: 99 $/månad

Premium: 249 $/månad

Elite: 299 $/månad

Ultimate: 399 $/månad

Betyg och recensioner för Zoho Inventory

G2: 4,3/5 (81 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (372 recensioner)

3. QuickBooks Online

via QuickBooks Online

QuickBooks Online är en molnbaserad redovisningsplattform för hantering av ditt företags ekonomi. Den låter dig spåra intäkter och utgifter, hantera fakturor och löner samt generera detaljerade finansiella rapporter.

Utöver dessa redovisningsfunktioner låter QuickBooks dig ansluta till flera försäljningskanaler som Amazon, Ebay, Shopify, Square och Etsy för att hålla koll på lagernivåerna. Efter att ett köp har gjorts kan du skicka ut fakturor för väntande betalningar eller kvitto för genomförda betalningar. ?

QuickBooks Online – de bästa funktionerna

Ställ in det så att moms automatiskt läggs till på dina fakturor.

Anslut QuickBooks direkt till dina bankkonton och kreditkort

Ställ in nivåer för ombeställning av artiklar, skapa inköpsorder och registrera artiklar som utgifter vid mottagande och betalning.

Skapa finansiella rapporter som resultaträkning, kassaflödesanalys, balansräkning och sammanfattning av kundfordringars åldersfördelning.

Begränsningar för QuickBooks Online

Användare rapporterar att det ibland uppstår problem efter uppdateringar.

Kundsupporten sägs vara lite av en lotteri.

Endast de dyraste abonnemangen erbjuder multikanalsförsäljning och lagerhantering.

Priser för QuickBooks Online

Enkel start: 30 $/månad

Essentials: 60 $/månad

Plus: 90 $/månad

Avancerat: 200 $/månad

QuickBooks Online – betyg och recensioner

G2: 4,0/5 (över 3 100 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 6 200 recensioner)

4. Jotform

via Jotform

Jotform är ett onlineverktyg för att skapa och dela orderformulär. Det gör att du kan samla in relevanta orderuppgifter (som kundens kontaktuppgifter, orderspecifikationer och leveransinformation) och ta emot betalningar från kunder. ?

Orderinlämningar kan enkelt spåras och hanteras i Jotform-tabeller. Tack vare dess inbyggda integrationer kan du också välja att hantera dessa inlämningar i CRM-verktyg som Hubspot och Salesforce eller projektledningsprogramvara som Trello och ClickUp.

Jotforms bästa funktioner

Anpassa någon av de över 900 orderformulärmallarna så att de passar ditt varumärkes stil och samla in orderinformation.

Låter dig översätta orderformulär till över 100 språk, inklusive engelska, franska, spanska, nederländska och italienska.

Gör det möjligt för dig att ansluta till över 40 betalningsleverantörer, inklusive PayPal, Stripe, Authorize. Net och Square.

Du kan dela åtkomst till dina formulär via länkar, QR-koder och inbäddade webbsidor.

Jotforms begränsningar

Gratisplanen tillåter endast fem formulär och 100 inlämningar per månad.

Användare rapporterar att det ibland blir långsamt och buggigt.

Jotform-priser

Gratis plan

Brons: 39 $/månad

Silver: 49 $/månad

Guld: 129 $/månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Jotform-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (204 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 1 550 recensioner)

5. Linnworks

via Linnworks

Linnworks effektiviserar lager- och orderhanteringen på flera e-handelsplattformar och marknadsplatser som Amazon, eBay, Shopify, Magento och WooCommerce. Detta synkroniserar lagernivåerna över hela linjen och förhindrar överlager och lagerbrist.

Automatisera skapandet av fraktetiketter och spårning genom att ansluta direkt till fraktplattformar via Linnworks. Dessutom ger dess rapporterings- och analysverktyg en omfattande översikt över försäljningsresultat och lagerstatus för strategiskt beslutsfattande.

Linnworks bästa funktioner

Få en översikt över de mest sålda produkterna och de som riskerar att ta slut.

Automatisera repetitiva uppgifter som att skapa inköpsorder, tilldela transportörer och slå samman flera order från samma kund för leverans.

Visualisera finansiella resultat över flera e-handelsplattformar under en specifik tidsperiod

Integrera direkt med över 30 stora transportörer och tredjepartslogistikleverantörer som DHL, UPS, FedEx och Easyship.

Begränsningar för Linnworks

Användare rapporterar att det ibland uppstår buggar.

Vissa användare tycker att prisplanerna är dyra.

Kundsupporten kan ta några dagar att svara.

Priser för Linnworks

Kontakta oss för prisuppgifter

Linnworks betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (66 recensioner)

Capterra: 4,0/5 (26 recensioner)

6. Brightpearl

via Brightpearl

Brightpearl är en orderhanteringsplattform som är skräddarsydd för grossister och återförsäljare med flera försäljningskanaler. Den effektiviserar lageruppföljning och orderhantering över flera kanaler på plattformar som Amazon, eBay, Walmart och Shopify. Den integreras också med betalningsgateways, bokföringsprogram och fraktleverantörer för att effektivisera din e-handel.

En viktig funktion är möjligheten att automatiskt spara kundprofiler, inklusive kontaktuppgifter, orderhistorik och tidigare interaktioner. Detta gör det enkelt att belöna dina mest lojala kunder och skapa mer personliga upplevelser för specifika kundsegment.

Brightpearls bästa funktioner

Låter dig automatisera lagerallokering, orderhantering och fakturering.

Du kan ta emot betalningar via sju olika betalningsgateways, inklusive PayPal, Stripe, Square och Authorize. Net.

Använd lagerplaneringsverktyget för att prognostisera efterfrågan och alltid köpa rätt produkter i rätt tid.

Visualisera mätvärden som bästsäljande produkter, ordervärde per land, intäkter, annonsutgifter, kostnad per konvertering och kundens livstidsvärde.

Begränsningar för Brightpearl

Brant inlärningskurva för nya användare

Användare rapporterar att det ibland blir långsamt.

Priser för Brightpearl

Kontakta oss för prisuppgifter

Brightpearl-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (70 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 150 recensioner)

7. NetSuite

via NetSuite

NetSuite är en ERP-lösning (Enterprise Resource Planning) för snabbväxande företag och stora företag som prioriterar flexibilitet och skalbarhet. Den levereras med anpassningsbara moduler för uppgifter som fakturering, ekonomi, lager och kundrelationer.

Dashboarden ger dig och ditt team en tydlig översikt över företagets resultatmått. Och vad är ännu bättre: Tack vare rollbaserad åtkomst ser alla bara de data som är relevanta för deras specifika roll. ?‍?

NetSuites bästa funktioner

Lägg till anpassade fält för att samla in och lagra information om varje artikel i din databas.

Ställ in skatter så att de beräknas automatiskt och tillämpas på affärstransaktioner.

Skapa sparade sökningar i olika moduler för att snabbt få tillgång till datamängder som matchar specifika kriterier.

Skapa över 100 rapporter, inklusive lageraktivitet, försäljning per produkt (eller leadkälla eller kampanjkod), intäkter och kassaflödesanalyser.

Begränsningar för NetSuite

Anpassning kräver specifika tekniska kunskaper

Användare rapporterar att det blir långsamt när man uppdaterar en post eller laddar rapporter.

Priser för NetSuite

Kontakta oss för prisuppgifter

NetSuite-betyg och recensioner

G2: 4,0/5 (över 2 600 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 1 300 recensioner)

8. Extensiv Order Manager

via Extensiv Order Manager

Extensiv Order Manager är utformat för e-handelsföretag som vill effektivisera och synkronisera sin verksamhet på en enda plattform. Detta uppnås genom integration med flera e-handelsplattformar, marknadsplatser, lager, fraktföretag och tredjepartslogistikleverantörer.

En av dess mest framstående funktioner är möjligheten att automatiskt generera inköpsorder med historiska data och insikter när artikelkvantiteterna når vissa tröskelvärden. Detta säkerställer att lagernivåerna alltid är anpassade för att möta efterfrågan.

Extensiv Order Managers bästa funktioner

Paketera produkter och spåra lagerstatusen noggrant, även när delar säljs separat ?

Lagra och hantera leverantörsuppgifter, inklusive kontaktinformation, minsta orderkvantitet och ledtider.

Ställ in regler för att dirigera order till rätt lager, dela upp order mellan flera lager och anslut till den bästa frakttjänsten.

Skapa rapporter som inkluderar lagervärde och åldersfördelning, lönsamhet per lagerhållningsenhet (SKU) och efterfrågeprognoser.

Begränsningar för Extensiv Order Manager

PayPal är den enda tillgängliga betalningsgatewayen.

Användarna säger att installationen är komplex och tidskrävande.

Vissa säger att det ibland blir buggigt.

Priser för Extensiv Order Manager

Kontakta oss för prisuppgifter

Extensiv Order Manager – betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (63 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (107 recensioner)

9. Google Forms

via Google Forms

Google Forms är ett gratis onlineformulärverktyg för småföretag som behöver ett enkelt orderhanteringssystem. Du kan utforma formulär med olika typer av inmatningsfält (t.ex. text, datum och tid samt rullgardinsmenyer) för att samla in order från kunder.

Dessutom är det enkelt att anpassa formulärets utseende med färger, typsnitt, bilder och banners. När du har skapat dina orderformulär kan de enkelt delas via e-post, direktlänkar, inbäddningar på webbplatser och på sociala medieplattformar som Facebook och Twitter.

Google Forms bästa funktioner

Navigera enkelt i gränssnittet, även om det är första gången du använder det.

Länka svaren till Google Sheets för vidare analys.

Skriv ut alla svar eller ladda ner dem som en CSV-fil.

Sluta acceptera svar med ett enkelt knapptryck

Begränsningar i Google Forms

Det finns bara några få mallar och typsnitt att välja mellan.

Räkna med begränsade integrationer med appar från tredje part.

Priser för Google Forms

Gratis

Betyg och recensioner på Google Forms

G2: Inga recensioner

Capterra: 4,7/5 (över 10 600 recensioner)

10. Odoo

via Odoo

Odoo är en annan ERP-lösning för att samla kärnverksamheten på ett ställe. Den har ett användarvänligt gränssnitt och en serie appar för att hantera områden som lager, försäljning och marknadsföring, redovisning och personal.

Den modulära designen gör att företag kan börja med nödvändiga appar och skala upp efter behov. Som öppen källkodsprogramvara finns det en gratis communityversion som du kan ladda ner och anpassa efter ditt företags behov. Men om du vill ha onlinehosting, underhåll och support är företagsversionen något för dig.

Odoos bästa funktioner

Kom åt Odoo via webben, datorn och mobila enheter.

Spåra lager, produktrörelser och försäljning i alla försäljningskanaler

Integrera streckkodsläsare och kassasystem (POS) med lagret för datasynkronisering i realtid.

Skapa anpassade rapporter om prognostiserat lager, lagervärdering och lageranalys.

Begränsningar i Odoo

Användargränssnittet blir långsamt när man arbetar med stora datamängder.

Community Edition har inte alla Odoo-appar, och vissa av de tillgängliga apparna har begränsad funktionalitet.

Odoo-priser

En app gratis: 0 dollar

Standard: 9,10 $/månad per användare

Anpassad: 13,60 $/månad per användare

Odoo-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (225 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (704 recensioner)

Effektivisera dina arbetsflöden med orderhanteringsprogramvara

Med de 10 bästa programvarulösningarna för orderhantering till hands har det aldrig varit enklare att effektivisera din verksamhet. När du utforskar dessa alternativ bör du överväga hur de passar dina specifika affärsbehov och mål så att du kan välja rätt.

Och om du letar efter en plattform som på ett elegant sätt kombinerar orderhantering med projekt- och kundrelationshantering, bör du kolla in ClickUp. Det kan vara precis vad ditt företag behöver för att hålla dina kunder och bankkonton nöjda under lång tid. ?

Registrera dig för ClickUp idag.