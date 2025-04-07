De 10 bästa programvarorna för lagerhantering 2025 (med gratis mall)

Har du ständiga utmaningar med att hålla koll på lagret?

Det är verkligen svårt att hantera lagernivåer manuellt. Resultatet? Fel, felplacerade artiklar och huvudvärk när det gäller att leverera order i tid.

När antalet lager och distributionskanaler ökar blir det alltmer stressigt att hantera lagernivåerna.

De flesta osålda lager beror på undvikbara problem med lageromsättningshastigheten. En svag operativ bas kan försämra serviceleveransen, vilket leder till en dålig kundupplevelse och en negativ varumärkesuppfattning som kan skada ditt företag.

Tack och lov är ett molnbaserat hanteringssystem den mest effektiva metoden för att övervaka lager, från inköp till försäljning.

Det finns många olika programvaror för lagerhantering med AI online, men den avgörande frågan kvarstår: hur många av dem har verkligen haft en betydande inverkan på leveranskedjorna?

Oavsett om du är återförsäljare, chef eller företagare har vi efter noggrann research noggrant valt ut de bästa lagerhanteringssystemen för att effektivisera lagerhantering och affärsverksamhet.

Ett bra lagerhanteringsverktyg måste prioritera noggrannhet. Följande egenskaper är viktiga indikatorer på ett pålitligt och bra lagerhanteringssystem eller programvara som du bör överväga:

Användarvänlighet: Överväg plattformar med ett användarvänligt gränssnitt och minimal inlärningskurva. Live-synkronisering: Lageruppgifterna ska vara live och aktiva i alla lager och försäljningskanaler, med regler i realtid Streckkodsläsning: Systemet bör stödja streckkodsläsning för enklare produktidentifiering och spårning. Lagermeddelanden: Stöder inställningar för meddelanden och varningar som indikerar när en produkt är slut i lager och behöver fyllas på. Skalbarhet: Företag växer med tiden. Leta efter ett verktyg som kan växa med ditt företag och hantera ökade datamängder och komplexare lageruppföljning. Mobil tillgänglighet: Mobilitet inom lagerhantering ökar anpassningsförmågan. Sök därför efter lagersystem som är kompatibla med ett brett utbud av enheter. Automatisering: Välj plattformar som automatiserar Välj plattformar som automatiserar repetitiva uppgifter och minskar beroendet av mänskliga insatser på grund av risken för mänskliga fel. Integrationsmöjligheter: Välj verktyg som kan integreras med andra affärsverktyg för att säkerställa ett effektivt arbetsflöde.

De 10 bästa programvarorna för lagerhantering att använda 2025

1. ClickUp

Använd ClickUp för att hantera dina projekt med över 15 vyer, fördesignade mallar och många samarbetsfunktioner på ett effektivt sätt.

ClickUp Inventory är ett program för lagerhantering som förenklar hanteringen av stora eller komplexa lager. Analysera viktiga lagertrender för datadrivna beslut om behovet av påfyllning.

Du kanske vill spåra lagerrörelser och tillgänglighet. ClickUp erbjuder färdiga mallar som har visat sig vara mycket effektiva av användarna.

ClickUp Dashboards ger dig en 360°-vy av din produktinformation. Dashboarden har ett anpassningsbart gränssnitt med skräddarsydda statusar, tabeller och rapporteringsverktyg. Du kan enkelt lägga till Dashboard Widgets för att få tillgång till användbar data, som spårad tid och sprintvelocitetsdiagram, och njuta av effektiv lagerhantering!

ClickUps bästa funktioner

Anpassade instrumentpaneler: Hantera lager genom att analysera tillgängliga produkter och de som är slut i lager med hjälp av anpassade instrumentpaneler. ClickUps tabellvy : Skapa en strukturerad layout med rader och kolumner för att hantera budgetar, lager och kundinformation. Skapa en strukturerad layout med rader och kolumner för att hantera budgetar, lager och kundinformation. Rapportering: Skapa lagerrapporter för att identifiera produkt- eller tjänsteeffektivitet, produktbegränsningar och mycket mer. Kalendrar och tidslinjer: Se leveransscheman och uppgifter i realtid med gemensamma tidslinjer och : Se leveransscheman och uppgifter i realtid med gemensamma tidslinjer och resurskalendrar. Produktplanering: Identifiera och spåra produktförsäljningen snabbt med praktiska : Identifiera och spåra produktförsäljningen snabbt med praktiska resurser för arbets- och kapacitetsplanering , inklusive färdiga mallar. Anpassningsbar automatisering: Bevisat som den bästa programvaran för lagerhantering genom att du kan automatisera leveranser och försäljningsuppdrag.

Börja använda lagermallen ClickUp-mall för lagerhantering

Begränsningar i ClickUp

ClickUp kanske inte fungerar snabbt på vissa mobiltelefoner (ännu).

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 dollar per månad per användare

Företag : 12 dollar per månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 USD/arbetsplatsmedlem/månad

Recensioner och betyg för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 3 000 recensioner)

2. Zoho Inventory

via Zoho Inventory

Zoho är en allt-i-ett-programvarusvit som erbjuder en mängd olika applikationer, inklusive Zoho CRM, en helpdeskplattform och Zoho Inventory-systemet.

Zoho Inventory erbjuder lageruppföljning, orderhantering och lagerhantering, och passar bäst för små och medelstora företag.

Zoho erbjuder en mängd integrationer med e-handelsplattformar som Shopify, Amazon, Etsy, eBay Marketplace och Zoho Commerce. Trots de begränsade integrationerna erbjuder Zoho ett konkurrenskraftigt pris jämfört med andra lagerhanteringsverktyg.

Zoho bästa funktioner

Passar bäst för småföretag, drop shippers och små e-handelsföretag.

Integreras enkelt med andra applikationer i Zoho-programvarusviten för lagerhantering.

Gratis och lågkostnadsabonnemang från 29 dollar.

Få tillgång till fraktpriser i realtid från stora fraktföretag över hela världen.

Zoho-begränsningar

Färre e-handelsplattformar och marknadsplatsintegrationer

Priset beror på månatliga beställningar, eftersom en ökning av företagets kapacitet kräver en uppgradering av planen.

Zoho-priser

Gratis plan : (endast 50 order och 1 användare)

Standard : 29 $ per månad (per organisation med 500 beställningar per månad och 2 användare)

Professional : 79 $ (per organisation med 3000 beställningar per månad och 2 användare)

Premium : 129 $ (per organisation med 7500 beställningar per månad och 2 användare)

Enterprise: 249 $ (per organisation med 15 000 beställningar per månad och 7 användare)

Zoho-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 350 recensioner)

3. Cin7

via Cin7

Cin7 är en molnbaserad lagerhanteringslösning som är tillgänglig gratis för Shopify-e-handelsbutiker och har flera funktioner och plattformskopplingar.

Den webbaserade plattformen för driftshantering använder Kanban-tekniken för lagerpåfyllning och ombeställning och erbjuder redovisningsfunktioner som FIFO-metoden (first in, first out).

Cin7 utmärker sig ytterligare med sina överkomliga priser för alla typer av företag och en oändlig kapacitet för lagerhållningsenheter (SKU).

Cin7:s bästa funktioner

Flytta enkelt lager mellan lagerlokaler

Skapa inköpsorder snabbt med hjälp av den automatiska inköpsorderfunktionen.

Möjliggör POS-system och streckkodsläsning på alla planer

Cin7:s begränsningar

Basplanen inkluderar inte EDI-anslutningar (Electronic Data Interchange) och 3PL-konfigurationer.

Ingen gratisplan eller gratis provperiod

Priser för Cin7

Cin7 Core Standard : 349 $ per månad Pro : 599 $ per månad Advanced : 999 $ per månad

Standard : 349 $ per månad

Pro : 599 $ per månad

Avancerad : 999 $ per månad

Cin7 Omn: Anpassad prissättning

Standard : 349 $ per månad

Pro : 599 $ per månad

Avancerad: 999 $ per månad

Cin7-betyg och recensioner

Cin7 Core G2: 4,1/5 (75+ recensioner) Capterra: 4,3/5 (400+ recensioner)

G2: 4,1/5 (75+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 400 recensioner)

Cin7 Omni G2: 3,7/5 (75+ recensioner) Capterra: 4,3/5 (550+ recensioner)

G2: 3,7/5 (75+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 550 recensioner)

G2: 4,1/5 (75+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 400 recensioner)

G2: 3,7/5 (75+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 550 recensioner)

4. ShipBob WMS

via ShipBob

ShipBob Warehouse Management System (WMS) är en allt-i-ett-lösning för lagerhantering som fungerar bra med tredjepartslogistik (3PL) och hybridleverans.

Verktyg för leveranskedjan, lager och frakt som tillhandahålls av lagerhanteringsprogramvaran gör det enkelt och smidigt för transportörer att hantera och skicka order från olika platser.

ShipBob WMS bästa funktioner

Perfekt för större B2B- och omnikanal-grossistföretag som behöver heltäckande hantering av leveranskedjan.

Automatiska orderplocknings- och packningssystem

Begränsningar för ShipBob WMS

Prissättningsmodellerna är inkonsekventa och saknar transparens.

Verktyget har en brant inlärningskurva.

Priser för ShipBob WMS

ShipBobs prissättningsplaner beror på dina lagerfunktioner och totala leveransbehov. Du måste kontakta säljteamet direkt för att få ett anpassat pris och ange specifika detaljer om ditt företag och dina lagerbehov.

ShipBob WMS-betyg och recensioner

G2 : 3,6/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 3,7/5 (över 90 recensioner)

5. Katana MRP

via Katana MRP

Katana MRP är en intelligent programvara för tillverkning och lagerhantering som erbjuder många funktioner, inklusive lagerspårning, orderhantering och produktionshantering.

De olika prisnivåerna och planerna är konkurrenskraftiga, eftersom var och en erbjuder en mängd funktioner för lager- och arbetsflödeshantering till en rimlig kostnad.

Katana-lagerhanteringssystemet är därför idealiskt för tillverkningsföretag, eftersom det erbjuder exklusiva funktioner som streckkodsbaserad komponentövervakning, kraftfull lagerkontroll, monteringsspårning, lagring och lagerhanteringssystem för verkstadsgolvet.

Katana MRP:s bästa funktioner

Perfekt för tillverkningsföretag och återförsäljare med flera försäljningskanaler.

Live-lagerhanteringssystem med 14 dagars gratis provperiod

Anslut smidigt till andra e-handelsplattformar, marknadsplatser och leveranssystem.

Begränsningar i Katana MRP

Ytterligare användare medför extra kostnader, och prisplanerna kan anses vara dyra för småföretag.

Enligt kundrecensioner saknar Katana live-support via telefon, vilket resulterar i en utmanande kundserviceupplevelse.

Priser för Katana MRP

Essential : 129 USD per månad (inkluderar 500 levererade försäljningsorderrader)

Avancerad : 349 USD per månad (inkluderar 5000 levererade försäljningsorderrader)

Professional : Rabatterat pris på 799 USD per månad (har 25 000 levererade försäljningsorderrader)

Företag: Anpassad prissättning

Katana MRP-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (35+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 150 recensioner)

6. Fishbowl Inventory

via Fishbowl

Fishbowl Inventory är ett heltäckande molnbaserat lagerhanteringsprogram som integreras sömlöst med Quickbooks- och Xero-system.

Till skillnad från andra leverantörer av lagerhanteringsprogramvara låter Fishbowl användarna kontrollera alla leverantörers inköp, lager, inköpsorder, lagerhållning och lagerövervakningsdata på ett och samma ställe, vilket gör det tillgängligt för alla användare.

Fishbowl Inventory – de bästa funktionerna

Erbjuder en 14-dagars gratis provperiod av lagerhanteringsprogram med omfattande modulalternativ, vilket möjliggör ett optimerat lagersystem.

Enkel integration med bokföringsprogram som QuickBooks och Xero

Idealisk programvara för stora fraktföretag och tillverkare

Fishbowl Inventory-begränsningar

För dyrt för företag med flera användare

Tilläggsfunktioner medför extra kostnad.

Priser för Fishbowl Inventory

Fishbowl Drive : 329 $/månad (med ett alternativ på 3950 $ på årsbasis)

Fishbowl Advanced: 429 $/månad (med ett alternativ på 5150 $ på årsbasis)

Fishbowl Inventory – betyg och recensioner

G2 : 4,0/5 (över 190 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 800 recensioner)

7. inFlow

via inFlow

inFlow är en avancerad programvara för lagerhantering som passar B2B- och grossistföretag som behöver lösningar som uppfyller både tillverkares och återförsäljares krav.

Dess virtuella showroom-funktion gör det möjligt för ett företag att bestämma vilka uppgifter som visas för olika kunder, till exempel priser och leveranstider.

Dessutom stöder inFlow viktiga B2B-funktioner som offerter och fakturering, automatiserade inköpsorder, orderhantering och vidarebefordran samt tillverkares produktionsflöden.

inFlows bästa funktioner

Automatiserade inköpsorder och vidarebefordran av försäljningsorder

Lösenordsskyddad virtuell showroom-gatewaykomponent för B2B-försäljning

Begränsningar i inFlow

Planuppgraderingar beror på företagets tillväxt. Till exempel kan en ökning av den månatliga försäljningen kräva övergång till en ny prisplan.

Högre plannivåer innehåller fler anmärkningsvärda funktioner som virtuella showrooms.

Priser för inFlow

Entrepreneur : 110 dollar per månad (med obegränsat antal lagerplatser och möjlighet till två teammedlemmar)

Småföretag : 279 USD per månad (med obegränsat antal lagerplatser och möjlighet till 5 teammedlemmar)

Midsize : 549 USD per månad (med obegränsat antal lagerplatser och möjlighet för 10 teammedlemmar)

Enterprise: 1319 USD per månad (med obegränsat antal lagerplatser och möjlighet till 25 teammedlemmar)

inFlow-betyg och recensioner

G2 : 4,1/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 450 recensioner)

8. Extensiv

via Extensiv

Extensiv, tidigare känt som Skubana, är en mångsidig molnbaserad lagerhanteringsarkitektur som hjälper handlare med stora volymer på e-handelsplattformar som Amazon med lageruppföljning och lagringsutmaningar.

Extensiv erbjuder omfattande funktioner för hantering av lager, order, lagerhållning, rapportering, spårning av tillgångar och leverantörsaktiviteter.

Du kan också dra nytta av plattformens synkroniseringsfunktion som gör det möjligt för företag att distribuera order till flera lager och distributionscenter på olika platser världen över.

Extensivs bästa funktioner

Distribuera order effektivt till ett obegränsat antal lager och distributionscenter.

Ansluter sömlöst till alla e-handelsplattformar

Perfekt för drop shippers och användare av Fulfillment by Amazon.

Få en månads gratis programvara för lagerhantering på varje prisplan. Testa plattformen innan du investerar.

Omfattande begränsningar

Består av flera produkter, inklusive Extensiv 3PL Warehouse Manager, Extensiv Order Manager, Extensiv Integration Manager, etc., vilket gör det svårt för företag att utnyttja funktionerna i varje verktyg från en central plats.

Prissättningsplanen är vag eftersom företagen inte kan avgöra vilka produkter som ingår i varje prissättningsplan.

Extensiv prissättning

Merchant : 39 $ per månad (med en extra månad gratis på alla abonnemang)

EDI Merchant : 99 dollar per månad

3PL : 99 dollar per månad

Huvudkonto: 199 $ per månad

Omfattande betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 100 recensioner)

9. Ordoro

via Ordoro

Ordoro är ett omfattande lagerhanteringsprogram som optimerar och förbättrar lagerhanteringen för växande handelsföretag.

Oavsett om ditt företag levererar 100+ lagerartiklar eller 500 000 order per månad, erbjuder Ordoro ett allt-i-ett-system för export av datastruktur och redovisning som du behöver för att hantera hela din lagerprocess.

Ordoro är mycket populärt bland e-handelsföretag eftersom det ökar effektiviteten i alla delar av en multikanalförsäljningsprocess.

Ordoro bästa funktioner

Den moderna funktionen för automatisering av inköp

Integreras enkelt med populära e-handelsbutiker och marknadsplatser

Företag med flera lager kan hantera dem från en central plats.

Ordoro-begränsningar

Till skillnad från de flesta lagerhanteringsprogram har Ordoro ingen mobilversion.

Priserna är höga för småföretag

Ordoro-priser

Essentials : Gratis (med obegränsat antal fraktetiketter)

Avancerad : 59 $/månad (med obegränsat antal fraktetiketter och användare)

Premium: 129 $/månad (inkluderar API-åtkomst)

Ordoro-betyg och recensioner

G2 : Otillräckligt antal betyg

Capterra: 4,8/5 (över 70 recensioner)

10. Sortly

via Sortly

Sortly är ett användarvänligt lagerhanteringsverktyg som är utformat för enkelhet och användarvänlighet.

Denna programvara för lagerkontroll prioriterar mobil tillgänglighet och ger bekväm åtkomst till lagerinformation på flera mobila enheter.

Sortlys bästa funktioner

Molnbaserad åtkomst till lager från flera enheter

Anpassningsbara kategorier för enkel organisering av affärsprocesser och offlineåtkomst

Få realtidsuppdateringar om låga lagernivåer och ordervarningar.

Bäst lämpad för små detaljhandelsföretag och spårning av tillgångar

Sortlys begränsningar

Användare rapporterar att systemuppdateringar ofta orsakar fel i systemet, vilket leder till att artiklar försvinner.

Brant inlärningskurva

Sortly-priser

Gratis

Avancerad : 29 $ per månad

Ultra : 59 $ per månad

Företag: Anpassad prissättning

Sortly-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 250 recensioner)

Den bästa programvaran för lagerhantering för ditt företag

När företag växer blir manuell lageruppföljning svårare. Det leder till fel, felplacerade artiklar och förseningar i orderhanteringen – vilket kan skada ditt företag. Att byta till molnbaserade hanteringssystem kan vara en game changer för ditt företag. De gör lageruppföljningen mer hanterbar och hjälper dig att göra ditt företag mer effektivt och flexibelt.

