De 10 bästa AI-verktygen för lagerhantering

”Hej Siri, kan du hantera mitt lager åt mig?”

Att använda dina dagliga AI-assistenter för att hantera ditt företags lager kan idag låta som science fiction. Men tekniken har redan utvecklats tillräckligt för att optimera lagerhanteringen med hjälp av AI-drivna verktyg.

Med bättre verktyg för lageroptimering, mer data och mer aktuell information kan företag förutse lagerbrist och överlager.

Faktum är att en framgångsrik implementering av AI för lagerhanteringsprocesser har hjälpt företag att förbättra logistikkostnaderna med 15 % och lagernivåerna och servicenivåerna med 35 % respektive 65 %.

Så, om du inte kan lita på din pålitliga AI-telefonassistent, hur väljer du då det bästa verktyget för att hantera ditt lager? Det är enkelt – kolla in denna guide till 10 kraftfulla AI-verktyg för alla dina lagerhanteringsbehov.

När du utvärderar AI-verktyg för lagerhantering är det viktigt att fokusera på funktioner och kapacitet som matchar dina affärsbehov.

Här är några viktiga aspekter att tänka på:

Funktioner för efterfrågeprognoser: Leta efter AI-verktyg som kan analysera historiska försäljningsdata, marknadstrender och säsongsvariationer för att förutsäga framtida efterfrågan på ett korrekt sätt.

Lageroptimering: Få insikt i lagernivåerna så att du säkerställer att du har rätt produkter i rätt mängder.

Integration med befintliga system: Se till att verktyget integreras sömlöst med dina befintliga ERP-, POS-, Se till att verktyget integreras sömlöst med dina befintliga ERP-, POS-, logistikprogram och lagerhanteringssystem.

Automatiseringsfunktioner: Hitta verktyg som automatiserar rutinmässiga lageruppgifter, såsom ordergenerering, lagerpåfyllning och aviseringar vid låga lagernivåer.

Skalbarhet och anpassning: Välj verktyg som kan växa med ditt företag och anpassas till unika krav med funktioner som Välj verktyg som kan växa med ditt företag och anpassas till unika krav med funktioner som lagermallar.

Stöd för hantering av flera platser: Välj ett verktyg som konsoliderar lageruppföljning och lagerhantering på alla dina anläggningar.

AI-drivna insikter: Få insikter om kundbeteende, leverantörsprestanda och kostnadsbesparingsmöjligheter genom AI-driven dataanalys.

Oavsett om du är småföretagare eller chef för ett stort företag kan du utnyttja AI-teknik för att förbättra effektiviteten, noggrannheten och kundnöjdheten i dina lagerprocesser. Allt du behöver är rätt lösning. Låt oss utforska dem tillsammans.

Läs också: Hur man skapar ett lagersystem

Är du redo att hitta det AI-stödssystem som gör lagerhanteringen till en barnlek för dig? Låt oss sätta igång!

1. ClickUp (Bäst för AI-driven, samarbetsbaserad lagerhantering)

Lagra alla dina lageruppgifter på ett ställe med ClickUps lagerprogramvara.

Om du letar efter ett kraftfullt AI-verktyg för att optimera din lagerplanering och lagerhantering kan ClickUp vara lösningen för dig.

De är utformade för att hjälpa företag av alla storlekar – från små nystartade företag till stora koncerner – med alla deras behov, från IT-lagerhantering till lagerhållning av konsumtionsvaror.

Med ClickUp kan du spåra lagernivåer, hantera kommande orderdatum och mycket mer, allt på en och samma plattform. Du behöver inte längre förlita dig på kalkylblad eller olika verktyg – ClickUp hjälper dig att optimera ditt lager och ditt teams arbete på ett och samma ställe. Du kan automatisera processer, ställa in påminnelser och till och med schemalägga beställningar när ditt lager når en viss nivå.

Det innebär att du lägger mindre tid på manuella uppgifter och kan fokusera mer på att utveckla din verksamhet.

🚀 ClickUp Brain

Samarbeta med ClickUp Brain för att förenkla din lagerhantering.

En av ClickUps mest framstående funktioner är dess AI-assistent, ClickUp Brain. Detta verktyg ökar produktiviteten och kommunikationen genom att analysera arbetsflöden för att identifiera områden som kan förbättras.

ClickUp Brain kan också identifiera trender, mönster och avvikelser och ge insikter som hjälper dig att fatta smartare beslut. Detta gör att du kan agera snabbt, hantera problem och förbättra processer för maximal effektivitet.

🚀 ClickUp Automations

Med ClickUp Automations kan du ställa in regler baserade på specifika utlösare.

När en order läggs i en e-handelsbutik kan automatiseringen till exempel tilldela den till den minst upptagna teammedlemmen. Du kan sedan skapa deluppgifter som plockning, packning och leverans samtidigt som kunderna automatiskt uppdateras om orderstatus. Detta minimerar fel, sparar tid och ökar den totala effektiviteten.

Välj bland över 100 alternativ för ClickUp Automations, eller skapa ett eget med enkla språkgrepp med ClickUp Brain.

Plattformen ger uppdateringar i realtid om automatiserade uppgifter, vilket ger dig fullständig insyn i dina verksamheter.

🚀 ClickUp AI Project Manager

AI Project Manager™ (drivs av Brain) genererar automatiskt sammanfattande rapporter och regelbundna uppdateringar om projektstatus. Det lyfter fram potentiella hinder och säkerställer att driftscheferna hålls informerade om projektets framsteg.

Få snabba, precisa AI-genererade uppdateringar och statusrapporter för uppgifter, dokument och teammedlemmar med ClickUp Brains AI Project Manager™.

Genom att analysera historiska data rekommenderar ClickUp Brain & AI Project Manager den bästa resursfördelningen. Detta hjälper till att tilldela rätt uppgifter till rätt personer, vilket minskar slöseri och förhindrar överbelastning.

🚀 ClickUp-instrumentpaneler

Dessutom erbjuder ClickUp Dashboards en 360°-vy av dina produktdata. Anpassa gränssnittet efter dina behov med alternativ för status, tabeller och detaljerade rapporter.

Med Dashboard Widgets kan du enkelt komma åt viktig data, såsom spårad tid och diagram, för effektiv lagerhantering.

Se dina produkter, lagernivåer och lager i realtid med hjälp av ClickUp Dashboards.

Om du behöver övervaka dina lagerrörelser och tillgänglighet underlättar ClickUps färdiga mallar arbetet.

🚀 ClickUp-mall för lagerhantering

ClickUp Inventory Management Template förenklar till exempel hanteringen av både små och stora lager. Med den kan du spåra lagernivåer, övervaka lagerförändringar och organisera produktinformation på ett enkelt sätt.

Ladda ner den här mallen Spåra dina lagerartiklar enkelt med ClickUps mall för lagerhantering.

Med den här mallen kan du:

Håll koll på lagernivåer, tillgänglighet och kostnadsfluktuationer.

Organisera produktinformation som priser och bilder på ett och samma ställe.

Upptäck lagerutvecklingen för att fatta smarta beslut om påfyllning av lager.

🚀 ClickUp tabellvy

ClickUp låter dig också visa dina data på det sätt som passar dig bäst. ClickUp Table View har ett välbekant kalkylbladslayout, så att du enkelt kan visualisera data i rader och kolumner. Det är utmärkt för att spåra uppgiftsframsteg, bifogade filer och betyg.

Använd ClickUp Table View för att hantera din IT-inventering, ställa in uppgiftsberoenden och automatisera manuella uppgifter.

Du kan också länka uppgifter för att automatisera beställningar, påminnelser eller uppdateringar. Dessutom låter ClickUp dig sortera, filtrera och gruppera dina data precis som du vill, vilket ger dig total kontroll över hur du organiserar allt.

ClickUps bästa funktioner

Hantera produktpåfyllningar och leveranser med ClickUps kalendervy.

Spåra orderscheman och uppgifter i realtid genom gemensamma tidslinjer och resurskalendrar.

Ställ in påminnelser om påfyllning med hjälp av ClickUp Recurring Tasks

Integrera med e-handelsplattformar för exakt synkronisering av lageruppgifter.

Använd praktiska planeringsverktyg, såsom färdiga mallar och leverantörslistor, för att spåra försäljningen och hantera kapaciteten.

Begränsningar för ClickUp

Nya användare kan behöva en inlärningsperiod på grund av de många anpassningsmöjligheterna.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 USD per medlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 900 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 300 recensioner)

💡 Proffstips: Omvandla ditt teams idéer till tydliga handlingsplaner med ClickUp Whiteboards. De låter dig samarbeta i realtid, visualisera uppgifter och enkelt fördela ansvar, vilket gör det enkelt att spåra framsteg och hålla alla på samma sida.

2. Zoho Inventory (bäst för små till medelstora företag)

via Zoho Inventory

Zoho erbjuder en omfattande programvarusvit med olika verktyg, inklusive Zoho CRM, ett helpdesk-system och Zoho Inventory, som är utformade för att hantera olika affärsfunktioner.

Zoho Inventory är en lagerhanteringsapp som är perfekt för små och medelstora företag. Den erbjuder verktyg för lageruppföljning, orderhantering och lagerövervakning.

Det integreras med populära e-handelsplattformar som Shopify, Amazon, Etsy, eBay och ZohoCommerce. Även om integrationsmöjligheterna är begränsade är Zoho fortfarande en prisvärd lösning jämfört med andra lagerhanteringssystem för e-handel.

Zoho Inventories bästa funktioner

Hantera lager effektivt med hjälp av streckkods- och RFID-teknik (Radio Frequency Identification).

Säkerställ att lättfördärvliga varor roteras i rätt tid för att bibehålla produktkvaliteten.

Få fraktpriser i realtid från stora globala transportörer

Begränsningar i Zoho Inventory

Komplicerad och dyr prisstruktur jämfört med andra Zoho-alternativ , särskilt när ditt företag växer.

Priser för Zoho Inventory

Gratis (endast 50 beställningar och en användare)

Standard : 39 $/månad per organisation (med 500 beställningar per månad och två användare)

Professional : 99 $/månad per organisation (med 3 000 beställningar per månad och två användare)

Premium : 159 $/månad per organisation (med 7 500 beställningar per månad och två användare)

Enterprise: 299 USD/månad per organisation (med 15 000 beställningar per månad och sju användare)

Betyg och recensioner av Zoho Inventory

G2: 4,3/5 (över 90 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (390+ recensioner)

👀 Visste du att? Företag som Amazon och Alibaba använder AI för att hantera lager på mellan 10 000 och 100 000 kvadratmeter! Det motsvarar flera fotbollsplaner, fulla av aktivitet och drivna av avancerad AI-teknik.

3. Freshworks (Bäst för kundfokuserade lagerlösningar)

via Freshworks

Freshworks är ett modernt, molnbaserat, AI-drivet verktyg som är utformat för att förbättra lagerhanteringen. Det erbjuder en enda plats för alla tillgångar, vilket hjälper företag att fatta smarta beslut om förvärv, användning och hantering av tillgångar.

Verktygets mobilapp gör det enkelt att hantera icke-IT-tillgångar direkt från Freshservice, så att ditt lager hålls uppdaterat och organiserat.

Freshworks bästa funktioner

Förenkla lagerhanteringen med kontraktsadministration, inköpsprocesser och påfyllning med ett klick.

Automatisera infrastrukturhanteringen med Freshservice, som ger en enda källa till information om tillgångar.

Upptäck hårdvara, mjukvara, icke-IT-tillgångar och molntjänster med integrerade lösningar.

Använd Freshservices mobilapp för att enkelt skanna och hantera icke-pingbara tillgångar när du är på språng.

Freshworks begränsningar

Nya användare kan behöva tid för att lära sig programvaran på grund av dess komplexitet.

Data- och systemintegrationsprocesser kan medföra utmaningar som kan orsaka problem.

Priser för Freshworks

Startpaket: 19 $/månad per användare

Tillväxt: 49 $/månad per användare

Pro: 95 $/månad per användare

Företag: 119 $/månad per användare

Freshworks betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 7 700 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (590+ recensioner)

🧠 Kul fakta: Inom läkemedelsbranschen kan AI spåra lagertemperaturer under transport för att säkerställa att läkemedlen förblir effektiva, vilket förhindrar förluster på miljontals kronor varje år.

4. Llamasoft Supply Chain Guru X (Bäst för avancerad analys av leveranskedjan)

via Llamasoft Supply Chain Guru X

Om du transporterar varor i stora mängder behöver du den avancerade analysen som Llamasoft Supply Chain Guru X erbjuder. Denna plattform hjälper dig att optimera, analysera och simulera din leveranskedja.

Genom att kombinera AI och digital tvillingteknik kan du utforska scenarioplanering och optimering av leveranskedjan på ett grundligt sätt. Detta leder till förbättrad kostnadshantering, bättre service, ökad hållbarhet och effektiv riskminimering.

Plattformen gör det enkelt att analysera kostnadsdata, optimera logistiken och förbättra transporterna. Den bidrar också till smartare lagerhantering, vilket gör din leveranskedja mer flexibel och effektiv.

Llamasoft Supply Chain Guru X bästa funktioner

Analysera utgiftsmönster med AI-drivna insikter och prediktiv analys för att fatta smartare beslut.

Få tillgång till finansiell information och kassaflödesinformation i realtid via intuitiva, anpassningsbara instrumentpaneler.

Automatisera riskupptäckt hos tredje part och övervaka leverantörers hälsa för att skydda din leveranskedja.

Optimera transport, logistik och lagerhantering för att öka effektiviteten och minska kostnaderna.

Begränsningar för Llamasoft Supply Chain Guru

Begränsat stöd för kataloger och cXML-fakturering, vilket kräver större transparens i leverantörernas erbjudanden.

Vissa användare tycker att applikationen är svår att använda på grund av dess branta inlärningskurva, särskilt för nybörjare.

Priser för Llamasoft Supply Chain Guru

Anpassad prissättning

Llamasoft Supply Chain Guru – betyg och recensioner

G2: Inga betyg tillgängliga

Capterra: Inga betyg tillgängliga

Läs också: Hur man använder AI för verksamhetsstyrning

5. IBM Supply Chain (Bäst för supply chain-lösningar på företagsnivå)

via IBM Supply Chain

IBM Supply Chain förenar alla dina försäljnings-, marknadsförings- och leveranskedjeteam på en gemensam plattform. Den samordnar logistik och lagerplanering för att hjälpa dig att förstå vad som driver kostnader och intäkter.

AI och avancerad analys gör det möjligt att prognostisera efterfrågan med otrolig noggrannhet. Detta gör att du kan maximera lönsamheten och se till att verksamheten flyter smidigt. Plattformen erbjuder en heltäckande översikt över dina planeringsprocesser, så att du kan spåra lager och efterfrågan i realtid.

IBM Supply Chain – de bästa funktionerna

Skapa, ändra och spåra planer i realtid för en heltäckande översikt över din leveranskedja.

Automatisera försäljnings- och verksamhetsplaneringen för att spara tid och förbättra effektiviteten i lagerhanteringsprocessen.

Utnyttja AI för att analysera trender, mönster och extern data för noggranna prognoser av efterfrågan.

Använd statistisk och prediktiv analys för att förbättra prognosernas noggrannhet och lagerhanteringen.

Begränsningar i IBM:s leveranskedja

Kräver viss träning för att Watson ska kunna leverera korrekta svar.

IBM Supply Chain-prissättning

Anpassad prissättning

IBM Supply Chain – betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 170 recensioner)

Capterra: Inga betyg tillgängliga

👀 Visste du att? AI hjälper globala återförsäljare att finjustera lagret utifrån lokala seder och högtidstraditioner. Under det kinesiska nyåret använder företag till exempel AI för att fylla på lagret med röda kläder – en symbol för lycka och välstånd i den kinesiska kulturen.

6. project44 (Bäst för realtidsöverblick över logistik och leveranskedja)

via project44

Project44 är en av de mest pålitliga plattformarna för end-to-end-synlighet i leveranskedjor och hanterar över 1 miljard unika leveranser varje år, vilket gör det till en global ledare inom logistikteknik.

Du kan hantera ditt lager under transport och optimera hela din leveranskedja. Project44 hjälper dig att förbättra kundupplevelsen genom att förbättra verksamheten på alla nivåer, från planering före transport till leverans till slutkunden.

Med spårning i realtid kan du undvika risker som lagerbrist eller tillverkningsförseningar samtidigt som du frigör rörelsekapital.

project44 bästa funktioner

Koppla samman alla parter i leveranskedjan och eliminera friktionen som orsakas av isolerade data.

Utnyttja AI-drivna insikter och automatisering av arbetsflöden för att optimera lager- och anläggningshanteringen.

Få fullständig översikt över lagret från källan till kundens dörr i realtid.

Begränsningar för project44

Det finns en inlärningskurva för nya användare.

Priser för project44

Anpassad prissättning

project44 betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 630 recensioner)

Capterra: Inga betyg tillgängliga

Läs också: De bästa AI-verktygen för tillverkningsteam och projekt

7. FourKites (Bäst för synlighet i leveranskedjan)

via FourKites

FourKites är en ledande plattform för synlighet i leveranskedjan som sträcker sig långt bortom transport. Med den kan du förbättra tidsbokning, bemanning och planering med förbättrad synlighet.

Plattformen låter dig använda bättre prestandadata för att förhandla kontrakt, byta spår och påskynda processer samtidigt som du minskar säkerhetslagret, ökar OTIF (On-Time In-Full) och optimerar lagret.

FourKites hjälper dig att minska antalet sena leveranser, förseningsavgifter och manuellt spårningsarbete med sina omfattande AI-drivna lösningar.

FourKites bästa funktioner

Använd maskininlärning för att förbättra digitaliseringen av leveranskedjan och optimera effektiviteten.

Spåra och övervaka lager från källa till destination med lätthet

Hjälp kunderna att uppnå bättre avkastning på investeringen genom förbättrade leveranstider och produktivitet.

Förbättra flexibiliteten i leveranskedjan, kundnöjdheten och hållbarheten.

FourKites begränsningar

Begränsad när det gäller färgglada blockeringar och växlande gränssnittsstilar

FourKites prissättning

Anpassad prissättning

FourKites betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 260 recensioner)

Capterra: Inga betyg tillgängliga

8. Kinaxis Maestro (bäst för helhetskoordinering av leveranskedjan)

via Kinaxis Maestro

Letar du efter en AI-driven, heltäckande plattform för att driva dina nästa generations leveranskedjor? Då behöver du inte leta längre än Kinaxis Maestro. Den är skapad för företag som vill ha smidiga, effektiva verksamheter i en ständigt föränderlig miljö.

Maestros AI-funktioner hjälper dig att optimera nätverksdesignen, simulera olika scenarier och fatta smartare, datadrivna beslut. Dessa funktioner gör det möjligt för företag att balansera kostnader, hastighet, hållbarhet och motståndskraft i hela sin leveranskedja.

Kinaxis Maestro bästa funktioner

Skapa extremt flexibla och effektiva leveranskedjor med AI-driven samordning.

Integrera design av leveranskedjanätverk och intelligent beslutsfattande för optimerad prestanda.

Begränsningar för Kinaxis Maestro

Ibland genereras rapporterna inte automatiskt, vilket påverkar tillförlitligheten.

Det kräver en inlärningskurva, vilket gör det svårt för vissa användare att utnyttja dess fulla potential.

Priser för Kinaxis Maestro

Anpassad prissättning

Kinaxis Maestro – betyg och recensioner

G2: Inga betyg tillgängliga

Capterra: Inga betyg tillgängliga

9. C3 AI Inventory Optimization (Bäst för anpassad AI-driven lageroptimering)

via C3 AI Inventory Optimization

C3 AI Inventory Optimization hjälper företag att sänka lagernivåerna samtidigt som kundernas förväntningar på service uppfylls. Det balanserar minimering av lagret med att säkerställa att du alltid har tillräckligt med lager för att möta efterfrågan.

Du får tydliga, praktiska insikter i AI-drivna rekommendationer och en analys av lagerpåverkan. Modellen ger ett konfidensbetyg som säkerställer att besluten baseras på tillförlitliga data.

C3 AI Inventory Optimization – de bästa funktionerna

Optimera lagernivåerna för delar, råvaror och färdiga varor samtidigt som servicenivåerna upprätthålls.

Använd avancerad ML och optimering för att minska lagret utan att kompromissa med tillgängligheten.

Få rekommendationer i realtid om parametrar för ombeställning av delar, pågående arbete och färdiga varor med hjälp av AI.

Begränsningar för C3 AI Inventory Optimization

Det finns en inlärningskurva för nya användare.

Priser för C3 AI Inventory Optimization

Anpassad prissättning

C3 AI Inventory Optimization – betyg och recensioner

G2: Inga betyg tillgängliga

Capterra: Inga betyg tillgängliga

10. Peak’s Inventory AI (Bästa dynamiska AI-optimeringsprogramvaran för lagerplanering)

via Peaks Inventory AI

Peaks dynamiska programvara för lagerplanering använder AI för att optimera ditt lager, dina order, produkter, platser och historiska försäljningsdata.

Dessutom kommer Peaks Inventory AI med ett bibliotek med färdiga AI-applikationer. Dessa applikationer täcker en mängd olika användningsområden inom branscher som detaljhandel, tillverkning och konsumentvaror.

Peaks bästa funktioner för lagerhantering med AI

Optimera lagerhantering, prissättning och kundpersonalisering

Gör det möjligt för både tekniska och kommersiella team att implementera AI-lösningar i stor skala.

Hjälp företag att använda AI för att uppnå kommersiella mål och utöka användningen över tid.

Begränsningar för Peaks lagerhanterings-AI

Har begränsad förmåga att hantera oförutsedda händelser

Kräver expertbedömning av AI-genererade rekommendationer.

Peaks prissättning för lagerhantering med AI

Anpassad prissättning

Peaks betyg och recensioner av AI-verktyg för lagerhantering

G2: Inga betyg tillgängliga

Capterra: Inga betyg tillgängliga

En kraftfull AI i programvara för lagerhantering hjälper dig att säkert integrera nya enheter, spåra föråldrade enheter och säkerställa efterlevnad av säkerhetspolicyer genom att tillhandahålla en centraliserad tillgångsregistrering. ClickUp gör allt detta och mer därtill.

Med sina skräddarsydda mallar för lagerhantering och funktioner för uppgiftsfördelning förenklar ClickUp lagerhanteringen. Kraftfulla rapporteringsverktyg ger insiktsfulla data, medan den AI-drivna ClickUp Brain hjälper till att automatisera repetitiva uppgifter och erbjuder intelligenta rekommendationer.

Dessutom gör plattformens flera visningsalternativ – såsom list-, tavel- och kalendervyer – det enkelt att visualisera ditt lager på ett sätt som passar dina behov.

Registrera dig för ClickUp idag och gör en inventering av ditt lager med hjälp av AI.