De 10 bästa logistikprogramvarorna 2025 (recensioner och priser)

Dagens företag skryter alltid med blixtsnabba leveranser. Men i slutändan faller de flesta offer för sina ostrukturerade logistikhanteringssystem.

Med detaljhandelns övergång till onlinehandel och ständigt föränderliga försäljningskanaler är det en utmaning för logistikteam att hantera lager, order och leveranser samtidigt.

Gissningar om efterfrågan leder till antingen för mycket eller för lite lager, och du behöver spårning i realtid och datastödda planer för att hänga med på den konkurrensutsatta marknaden.

Men oroa dig inte – logistikhanteringsverktyg finns här för att rädda dagen.

Vilka är de? Hur väljer du rätt programvara för din verksamhet?

I den här artikeln går vi igenom de bästa logistikverktygen som finns tillgängliga just nu och lyfter fram de viktigaste funktionerna, begränsningarna, priserna samt produktrecensioner och betyg så att du kan hitta det alternativ som passar dig bäst.

Vad är logistikprogramvara?

Logistikprogramvara automatiserar och förenklar hela livscykeln inom lagerhantering, transportplanering, orderspårning och lagerkontroll.

Särskilt de vardagliga uppgifterna som tar timmar av din tid. Till exempel datainmatning, leverantörs- och prisadministration, bland annat.

Logistikverktyg bygger på modern teknik och kräver minimalt med mänsklig inblandning. Förvänta dig en mycket precis produktionslinje med snabbare och effektivare logistikhantering.

Men med otaliga alternativ tillgängliga, hur hittar du rätt logistikprogramvara för ditt företag?

När det gäller att köpa logistikprogramvara för företag finns det ingen universallösning.

Priserna på programvaran kan variera från några hundra till tusentals kronor. Här är dock några funktioner som du bör leta efter i ditt ideala logistikverktyg:

Översikt över leveranskedjan: Leta efter logistikverktyg som ger en helhetsbild av hela din logistikverksamhet, från förpackning till leverans.

Realtidshantering: Extra poäng om programvaran har realtidsspårning och intuitiva instrumentpaneler för att övervaka viktiga affärsmässiga KPI:er under ett och samma tak.

Integrationer: Se till att programvaran kan integreras med dina Se till att programvaran kan integreras med dina befintliga CRM- (Customer Relationship Management) och ERP-system (Enterprise Resource Planning ). Integration möjliggör synkronisering i realtid mellan flera plattformar, vilket eliminerar manuella uppgifter eller dubbelinmatning.

Global efterlevnad: Hanterar snabbt globala logistikutmaningar, inklusive efterlevnad av internationella handelsregler, tullförfaranden och dokumentationskrav.

Passar ditt företag: Hitta en logistikprogramvara som passar bäst för storleken på din verksamhet, volymen på dina leveranser och den kategori av produkter du hanterar.

Skalbarhet: De flesta logistikverktyg är molnbaserade och anpassar sig snabbt till växande affärsbehov. Se dock till att skalbarheten inte kostar skjortan. Leta efter programvara med transparent prissättning och lätt skalbara funktioner.

Slutligen är det kärnfunktionerna och funktionaliteten i logistikhanteringsprogramvaran som är viktigast. De har stor inverkan på din upplevelse av att använda programvaran i verkliga scenarier.

Här är en sammanställd lista över de bästa logistikprogramvarorna ?

Denna lista täcker varje verktygs funktioner, användarrecensioner, begränsningar och priser.

1. ClickUp

Kom igång med ClickUp Förbättra logistikverksamheten genom att effektivisera arbetsuppgifterna och använda anpassningsbara ClickUp Views för att organisera och övervaka alla typer av arbete.

ClickUp är ett molnbaserat verktyg för projektledning och samarbete. Verktyget har många olika användningsområden, men i detta fall hanterar ClickUp effektivt lager- och logistikverksamheten för företag av alla storlekar.

Logistikteam kan planera, övervaka och utföra sina aktiviteter från en och samma plats. Tack vare ClickUps intuitiva instrumentpaneler.

Du kan välja bland ClickUps galleri med specialanpassade mallar för att hantera verksamheten på alla fronter. Detta inkluderar ClickUp-mallar för lagerhantering, ClickUp-mallar för lager-KPI och ClickUp-mallar för agil projektledning – för att nämna några.

Skapa snabbt produkttestplaner och minska det tidskrävande manuella arbetet med AI-genererade uppmaningar från ClickUp.

Skapa snabbt produkttestplaner och minska det oändliga manuella arbetet med AI-genererade uppmaningar från ClickUp.

Dessutom är ClickUps inbyggda chattfunktion och interaktiva whiteboardtavlor utformade för att förbättra samarbetet för team som arbetar på distans.

Anpassa enkelt dina whiteboards genom att lägga till dokument, uppgifter och mycket mer.

ClickUps bästa funktioner

Hantera ditt arbete med ClickUps över 10 anpassningsbara vyer

Samarbeta effektivt med kommentarer, chatt, delning och aviseringar i realtid.

Konfigurera instrumentpaneler med affärskritiska KPI:er och visuella widgets

Synkronisera dokument med arbetsflöden för att tilldela, kommentera och arbeta med dem tillsammans med teamet.

ClickUp integreras med över 200 verktyg, inklusive Slack, Figma, molnlagringsappar och mycket mer.

Begränsningar för ClickUp

Användarna säger att mobilappen är funktionell men kunde vara bättre.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

2. Oracle

Via Oracle

Oracle Transportation Management (OTM) är en omfattande logistikprogramvara för företag som kämpar med att hantera globala leveranskedjeoperationer.

Plattformen har ett enkelt och intuitivt gränssnitt. Den har dock en robust uppsättning funktioner för att effektivt hantera transport- och logistikverksamhet på global nivå.

OTM:s 3D-lastkonfigurationsfunktioner utmärker sig som dess USP. Med hjälp av dessa kan du visuellt dekonstruera transporter med hjälp av simuleringar. Därefter kan du bläddra igenom olika vinklar och placeringar för optimal kapacitetsplanering i transportfordon.

OTM:s bästa funktioner

Samla in, formatera och ladda priser från tjänsteleverantörer via ett omfattande prisadministrationssystem.

Hitta den bästa transportvägen med hjälp av OTM:s kraftfulla nätverksroutningsfunktioner.

Automatisera administrativa uppgifter som tidsbokning, prisförfrågningar, bokningar och mycket mer.

Visualisera olika marknadsscenarier med nätverksmodellering i realtid.

Identifiera framtida toppar och dalar genom att utföra prediktiv analys med hjälp av intuitiva instrumentpaneler, förinställda KPI:er och historiska data.

OTM-begränsningar

Den initiala konfigurationen och installationen kan vara lite långsam.

Vissa användare tycker att användargränssnittet inte är tilltalande.

OTM-prissättning

Omnämns inte på webbplatsen

OTM-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt antal betyg

Capterra: Otillräckligt antal betyg

3. SAP

via SAP

SAP Transportation Management (TM) är en del av SAP:s design-to-operate-strategi som syftar till att optimera digitala leveranskedjor.

Tack vare detta är applikationen tillräckligt mångsidig för att planera, genomföra och avräkna frakt för dina globala eller inhemska leveranskedjor.

Ännu bättre är att SAP integrerar automatisering i sin logistikapp. Därför erbjuder den högteknologiska funktioner, som kapacitetsplanering, prediktiv prognostisering och simulering, på varje nivå i din leveranskedja.

SAP Transportation Management – de bästa funktionerna

Högt konfigurerbar plattform som erbjuder skalbarhet och företagsomfattande synlighet

Flexibel anbuds- och utvärderingsprocess

Teknik för att förbättra lastkonsolideringar med bättre ruttoptimering och lägre bränslekostnader

Ha alltid AI till din hjälp för att styra beslutsfattandet och automatisera rutinmässiga uppgifter.

Begränsningar i SAP Transportation Management

Hög inlärningskurva för nya användare

Appen blir långsam när den bearbetar stora beställningar.

Priser för SAP Transportation Management

Omnämns inte på webbplatsen

Betyg och recensioner av SAP Transportation Management

G2: Otillräckligt antal betyg

Capterra: Otillräckligt antal betyg

4. Acumatica

via Acumatica

Acumatica är ett molnbaserat ERP-system som erbjuder en komplett svit av affärshanteringsapplikationer, inklusive logistikhanteringsappar, såsom lagerkontroll, orderspårning, lagerhantering och orderhanteringssystem.

Dessa appar är utformade för att hjälpa medelstora företag att få en konkurrensfördel på den snabbrörliga marknaden.

Vi tyckte att gränssnittet var effektivt och lättanvänt. Pluspoäng till Acumaticas allomfattande användarlicensmodell, som gör att du kan se din verksamhet när som helst och från vilken enhet som helst till ett enda pris.

Acumaticas bästa funktioner

Förenkla lagerprocesserna med flexibel artikelhantering, spårbarhet av kvalitet och robust påfyllning.

Förbättra lagerhanteringen med papperslös, riktad plockning från mobila enheter.

Skapa försäljningsorder från godkända offerter med ett klick

Spåra leveransstatus via länkar i realtid och dela dem enkelt med kunderna med hjälp av meddelanden eller aviseringar i appen.

Hantera order proaktivt med inbyggd returhantering, revisionsspår, fakturakonsolidering och fler verktyg.

Acumaticas begränsningar

Vissa användare tycker att verktyget är svårt att anpassa.

Recensenter rapporterar om enstaka buggar och tekniska problem.

Svårt att skala upp utan att tömma plånboken

Acumaticas prissättning

Ej tillgängligt på webbplatsen

Acumatica-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (840 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 100 recensioner)

5. NetSuite Cloud ERP

via Netsuite

NetSuite Cloud ERP-lösningen förenklar logistikhanteringen för ditt företag – från hantering av ekonomi till optimering av orderhantering, lagerhantering och lagerverksamhet.

Precis som Acumatica erbjuder NetSuite rätt verktyg för logistikteam att hantera verksamheten effektivt.

Programvaran används av över 37 000 företag, däribland ledande logistik- och transportföretag som FlexPort, OmniTRAX och Floship, bland många andra.

NetSuite Cloud ERP:s bästa funktioner

Automatisera, hantera och optimera lager på flera platser och försäljningskanaler från en enda kontrollpanel.

Effektivisera orderhanteringen med automatiserade arbetsflöden – från offerter till orderhantering.

Säkerställd global leveransöverensstämmelse med allt på plats för handel i regionsspecifika valutor och skatteregler

Eliminera dubbelregistrering genom att automatiskt länka inköpstransaktioner till leverantörsregister, varumottagningar och fakturaunderlag.

Begränsningar för NetSuite Cloud ERP

NetSuites SQL-baserade struktur fungerar som en flaskhals vid skapandet av rapporter och avancerade sökningar.

Den extra kostnaden för en engångsinstallationsavgift gör den totala prissättningen dyrare.

Priser för NetSuite Cloud ERP

En årlig licensavgift plus installationsavgift tillkommer. Men inga tydliga prisuppgifter anges på webbplatsen.

NetSuite Cloud ERP-betyg och recensioner

G2: 4,0/5 (över 2800 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 1400 recensioner)

6. Zoho Inventory

via Zoho

Zoho Inventory är ett lättanvänt program för lager- och inventariehantering som är utformat för nya företag.

Om ditt företag är beroende av olika försäljningskanaler (främst online) behöver du logistikprogramvara för att hantera produktionslinjer och försäljningstoppar samt utöva kontroll över spridda lager.

Zoho Inventory klarar allt.

Zoho Inventory – de bästa funktionerna

Användarvänligt gränssnitt, lätt att navigera och arbeta med programvarulösningen

Spåra artiklar baserat på batcher och serienummer över flera försäljningskanaler

Automatisk ombeställning med förinställda leverantörer och priser förhindrar lagerbrist.

Skapa insiktsfulla rapporter om varje orders försäljnings- och inköpstrender.

En intuitiv instrumentpanel för översikt över ordercykler – väntande, packade och levererade, under ett och samma tak.

Integreras med över 40 transportföretag

Begränsningar i Zoho Inventory

Användarna har svårt att hitta utbildningsresurser och officiell dokumentation för användning av programvaran.

Det är inte en komplett logistikprogramvara, utan fokuserar främst på lager- och lagerhantering.

Användare rapporterar att kundservicen kunde vara mycket bättre.

Priser för Zoho Inventory

Gratis för alltid: begränsat till 50 beställningar

Standard: 29 $/månad

Professional: 79 $/månad

Premium: 129 $/månad

Företag: 249 $/månad

Betyg och recensioner av Zoho Inventory

G2: 4,3/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (370+ recensioner)

7. Salesforce

via Salesforce

Salesforce för transport- och logistiktjänstleverantörer integreras med Salesforce CRM för att erbjuda skräddarsydda lösningar, såsom kontaktadministration, processautomatisering och spårning av leveranser.

Plattformen är nyckeln till att omvandla logistikverksamheten till en smidig, kundcentrerad upplevelse. Detta görs via integrerade leveranskedjor och en helhetssyn på hela leveransupplevelsen.

Salesforce CRM:s bästa funktioner

Få fullständig realtidsinsyn i din leveranskedja via en samlad instrumentpanel.

Öka kundnöjdheten med personliga interaktioner och meddelanden

Integreras med befintliga ERP-, TMS-, WMS- och andra datalagringssystem.

Få realtidsinformation om lagernivåer, orderstatus och transportstatistik.

Använd AI för att förutsäga underhållsbehov och optimera utnyttjandet av tillgångar och resurser

Begränsningar i Salesforce CRM

Vi kunde inte hitta någon mobilapp.

Ingen gratisversion

Priser för Salesforce CRM

Startpaket: 25 $/användare

Professionell: 80 $/användare

Salesforce CRM-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 18 300 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 18 000 recensioner)

8. Brightpearl

via Brightpearl

Brightpearl är ett ledande system för hantering av detaljhandelsverksamhet. Systemet sköter lagerplanering och lagerhantering, leveranser och orderhantering samt orderupphandlingar.

Dessutom är den integrerad med ett detaljhandelsinriktat CRM-system som hjälper dig att bygga bättre kundrelationer.

Med ett användarvänligt gränssnitt och tilltalande UI är plattformen populär bland över 5 000 varumärken och logistikföretag.

Brightpearls bästa funktioner

Exakta rekommendationer för inköp av lager baserade på försäljningstrender och framtida kundbehovsmönster

Flerkanalig lager- och orderhantering med uppdateringar i realtid

En intuitiv instrumentpanel som visar alla dina viktigaste nyckeltal, såsom försäljning, lagertillgänglighet, CAC, kundens LTV och mycket mer.

Inbyggd CRM för detaljhandeln skapar automatiskt kundprofiler – inklusive kontaktuppgifter, orderhistorik och tidigare interaktioner.

Helt integrerade kassasystem med lojalitetsprogram

Brightpearls begränsningar

Vissa användare tyckte att det var svårt att komma igång (brant inlärningskurva).

Brightpearl erbjuder inte någon kostnadsfri provperiod.

Vanliga kundkommentarer handlar om begränsade rapporteringsmodeller och dålig kundsupport.

Priser för Brightpearl

Inga detaljer på webbplatsen

Brightpearl-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 70 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 150 recensioner)

9. Rose Rocket

via Rose Rocket

Har du hört talas om Guns and Roses? Ja, rockbandet! Vi tyckte att namnet Rose Rocket liknade bandets, men deras webbplats är baserad på Guns and Roses-temat.

Rose Rocket är en ledande transportadministrationsprogramvara som är populär bland åkerier, transportörer och mäklare.

Jämfört med det gamla, oflexibla transportledningssystemet erbjuder Rose Rocket fullständig flexibilitet för att anpassa programvaran efter dina affärsbehov.

Rose Rockets bästa funktioner

Ställ in anpassade regler och triggers för att automatisera uppgifter och aviseringar.

Lätt att lägga till funktioner och verktyg när ditt företag växer, betala bara för det du använder.

Inbyggda rapporter och instrumentpaneler för att spåra lönsamheten

Rollbaserad åtkomst för kontroll av informations- och datadelning

Kommunikationskanaler i realtid för att hålla sig synkroniserad med förare, kunder och partners

Ruttplanering och optimering

Intuitiva tavlor för intern orderspårning, val av förarbelastning eller för att ge kunderna fullständig ordersynlighet.

Rose Rockets begränsningar

Vissa användare saknade avancerade funktioner.

Uppdateringar i realtid är inte riktigt ”i realtid”

Användarna tycker att det är svårt att skapa delade order.

Rose Rocket-priser

Gratis för alltid

Betalt: 125 $/månad

Små och medelstora företag: 298 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Rose Rocket-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt antal betyg

Capterra: Otillräckligt antal betyg

10. Fishbowl

via Fishbowl

Fishbowl är ett logistikhanteringsprogram som hjälper företag att hantera lager, lagerhållning och produktionsprocesser på ett och samma ställe.

Programvaran är utvecklad för små och medelstora företag och finns i två versioner: Fishbowl Drive som molnbaserad lösning och Fishbowl Advanced som lokal installation.

I båda formerna hanterar plattformen effektivt den dagliga logistikverksamheten för företag av alla storlekar.

Fishbowls bästa funktioner

Effektiviserad lagerhantering via skannbara streckkoder, automatiserade lagerinventeringar och fler verktyg

Skapa anpassningsbara arbetsflöden för att automatisera och schemalägga tillverkningsprocesser i förväg.

Effektiv och korrekt inköpshantering

Automatiserad och anpassningsbar rapportering

Integreras med de mest populära affärsverktygen som QuickBooks, Salesforce, Shopify och många fler.

Fishbowls begränsningar

Många användare stötte på programmeringsfel och buggar.

Användargränssnittet och navigeringen på plattformen är inte särskilt tilltalande.

Dyrt för små och medelstora företag

Det finns ingen modul för containerspårning.

För varje integreringstillägg betalar du nästan 500 dollar.

Fishbowl-prissättning

Fishbowl Drive

Lagerhållning: 329 $/månad

Fishbowl Advanced

Lagerhållning: 329 $/månad

Tillverkning: 429 $/månad

Fishbowl-betyg och recensioner

G2: 4,0/5 (210+ recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 820 recensioner)

Hitta den bästa logistikprogramvaran för ditt företag

Logistikprogramvara effektiviserar moderna företags ostrukturerade och bristfälliga system för hantering av leveranskedjan. För företag med globala logistikbehov inom leveranskedjan är fördelarna oändliga.

Rätt logistiksystem kan vara avgörande för ditt företags framgång.

Oavsett om ditt logistikteam bombarderas med ordernummer eller kämpar med överbelastade leveranskedjor, erbjuder ClickUp de perfekta verktygen för hantering och produktivitet som gör att du kan överträffa konkurrenterna.

Vill du prova ClickUp? Det är gratis att komma igång med ClickUp.