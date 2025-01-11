De viktigaste lagerhanteringsmätvärdena och KPI:erna att följa

Ett enda misstag i lagerhanteringen kan få konsekvenser för hela verksamheten.

Låt oss säga att du prognostiserar en efterfrågan på 1000 enheter av en produkt, men den faktiska efterfrågan är 2000 enheter. Resultatet? Lagerbrist, missnöjda kunder, ökade fraktkostnader, intäktsförluster och andra ineffektiviteter i verksamheten.

Det är därför du måste spåra rätt lagerstatistik och nyckeltal (KPI) för att upprätthålla en balans i lagren, minska driftskostnader och fel samt förbättra den övergripande effektiviteten i lagerhanteringsprocessen.

I denna omfattande guide förklarar vi de viktigaste mätvärdena som du måste följa för att säkerställa en smidig lagerhantering och ger dig steg för att övervaka KPI:er på ett effektivt sätt.

⏰ 60-sekunderssammanfattning Dålig lagerhantering leder till lagerbrist, missnöjda kunder och intäktsförluster.

Att följa lagerstatistik/KPI:er är viktigt för att upprätthålla optimala lagernivåer och effektivitet.

Viktiga mätvärden inkluderar försäljning, mottagning, drift, medarbetarnas prestanda och andra viktiga mätvärden som svinn och restorderfrekvens.

Valet av KPI bör vara relevant för affärsmålen, ge användbara insikter och vara anpassat efter branschens specifika förutsättningar.

Några exempel på KPI:er för lagerhantering är: lageromsättningshastighet, försäljningshastighet, inlagringstid, lager-till-försäljningskvot etc. Läs vidare för definitioner och formler!

En effektiv KPI-implementering innebär att man sätter upp SMART-mål och fokuserar på mått som besvarar viktiga affärsfrågor.

Undvik ytliga mått och följ trender över tid för att få djupare insikter om lagerprestanda.

Förstå KPI:er för lagerhantering

KPI:er för lagerhantering är kvantifierbara mått som utvärderar effektiviteten i lagerhanteringen. De hjälper dig att övervaka och analysera lagernivåer, omsättningshastigheter och den övergripande lagerhälsan för att uppnå dina affärsmål.

Att följa lagerhanteringsmått och KPI:er hjälper också till att kontrollera lagerkostnader, prognostisera kundernas efterfrågan och säkerställa effektiv drift.

Du kan till exempel analysera lagerhållningskostnaderna för att identifiera kostnaderna för lagerförvaring och vidta åtgärder om kostnaderna är för höga.

Fördelar med att spåra KPI och mått för lagerhållning

KPI:er och mått är som kristallkulor. De hjälper dig att förutsäga och förebygga.

När du börjar följa upp KPI:er kommer du att veta vad som fungerar bra och vad som inte fungerar. Här är några fördelar med att följa upp lagerstatistik och KPI:er.

🌟 Förbättrad kundnöjdhet

Anta att din kundnöjdhet är 70 %, vilket är en nedgång från förra kvartalet på grund av frekventa lagerbrist. Spåra KPI:er som fyllnadsgrad, ledtid, lageromsättning, säkerhetslagernivåer och lager-till-försäljningskvot för att förhindra underlager och skapa en buffert för oväntade efterfrågeökningar. Som ett resultat kan du erbjuda en problemfri kundupplevelse och öka den totala nöjdhetsgraden.

📊 Förbättrad servicenivå och minskade lagerbrist

Att följa lagerstatistik visar hur bra dina tjänster är. Om dina fyllnads- och perfektorderfrekvenser till exempel ligger över 95 % kan du vara säker på att du har lyckats med din service. Dina leveranser är punktliga, det finns alltid tillräckligt med lager och kundklagomålen har minskat avsevärt.

🎯 Bättre lagerprecision och effektivitet

Lager-KPI:er förbättrar den övergripande effektiviteten och säkerställer korrekta efterfrågeprognoser genom att lyfta fram områden som kan förbättras.

Om du till exempel har en låg lageromsättningshastighet kan det betyda dåliga inköpsrutiner, överlager, förändrade kundbehov eller felaktiga beslut. Du kan därför följa noggrannheten i efterfrågeprognoserna, utvärdera dina lagerinköp och implementera bästa praxis för att förhindra överlager.

🧠 Visste du att? Walmart identifierade förseningar i sin leveranskedja genom att spåra sina aktuella lagernivåer och omsättningshastigheter. Detta hjälpte företaget att byta till en leverantörsstyrd lagermodell som minimerade förseningar i lagerrörelserna och minskade tiden till mottagande.

Viktiga lagerindikatorer att följa

Låt oss titta på de olika typerna av lagerstatistik som du bör följa för att kunna fatta välgrundade beslut.

🌱 Lagerstatistik: KPI:er för försäljning

Försäljnings-KPI:er visar hur snabbt ditt lager omvandlas till försäljning. De fungerar som en kontrollpunkt och hjälper dig att avgöra om ditt lager stämmer överens med vad kunderna vill ha, om produktpriserna är rätt och om du har optimala lagernivåer.

I grund och botten visar de om ditt lager hjälper dig att nå dina försäljningsmål eller hindrar dig. Här är de viktigaste försäljnings-KPI:erna som hjälper din försäljningsavdelning att övervaka dina försäljningsmål:

Lageromsättningshastighet

Lageromsättningshastigheten mäter antalet gånger lagret säljs och ersätts under en viss period. Se det som ett sätt att kontrollera om dina produkter säljs snabbt eller bara står och samlar damm.

Den avgör hur mycket av företagets lager som säljs och om det finns för mycket lager i förhållande till försäljningen. Mätvärdet hjälper också till att identifiera produkter som säljer dåligt, så att du kan optimera lagernivåerna.

Lageromsättningshastighet = kostnad för sålda varor (COGS) / genomsnittligt lager

Obs: COGS är den direkta kostnaden för att producera varor/tjänster. Den inkluderar material- och arbetskraftskostnader samt direkta fabrikskostnader.

📌 Exempel: Om din COGS är 300 000 dollar och lagret i början och slutet av året är 100 000 dollar respektive 8 000 dollar, är din lageromsättningshastighet [ 300 000 dollar / (100 000 + 8 000) / 2 ] = 5,55.

Använd ClickUps kostnadsanalysmall för att få en detaljerad översikt över dina material-, arbets- och andra direkta kostnader så att du kan identifiera onödiga kostnader och områden med potentiella besparingar.

Ladda ner den här mallen Spåra arbetskraftskostnader och andra ytterligare produktkostnader med hjälp av ClickUps mall för kostnadsanalys.

Försäljningsgrad

Säljgraden beräknar procentandelen såld lagerhållning jämfört med mottagen lagerhållning. Om din säljgrad till exempel är 70 % betyder det att du har sålt 70 av 100 enheter av en produkt.

En hög försäljningsgrad innebär vanligtvis att dina produkter är efterfrågade, medan en låg försäljningsgrad kan vara ett tecken på att du behöver ompröva din lager- eller marknadsföringsstrategi. Det kan hjälpa dig att identifiera de mest populära och sämst säljande produkterna och fatta välgrundade inköpsbeslut.

Försäljningsgrad = (antal sålda enheter / antal mottagna enheter) x 100

Bruttomarginal per produkt

Bruttomarginalen per produkt visar hur mycket vinst du gör på varje artikel efter att produktionskostnaderna har täckts. I grund och botten är det skillnaden mellan produktens försäljningspris och vad det kostar dig att tillverka den.

Om du säljer en produkt för 100 dollar och produktionskostnaden är 60 dollar, är din bruttomarginal 40 dollar. Det är ett enkelt sätt att se hur väl varje produkt säljer. Det hjälper dig att identifiera de mest lönsamma produkterna, skapa prissättningsstrategier och optimera produktmixen.

Bruttomarginal per produkt = (försäljningsintäkter – COGS / försäljningsintäkter) x 100

📌 Exempel: Om din försäljningsintäkt från en viss produkttyp är 10 000 dollar och dess COGS är 2000 dollar, är din bruttomarginal per produkt [(10000-2000) / 10000 ] x 100 = 80 %.

Använd ClickUp Sales Tracker Template för att spåra bruttovinstmarginalen för varje produktenhet. Du kan ställa in och granska försäljningsmål, spåra produktprestanda, mäta vinster och fatta datadrivna beslut om försäljning och drift.

Ladda ner den här mallen Spåra försäljning och bruttomarginal med ClickUp Sales Tracker Template

Intäkter per enhet

Intäkter per enhet handlar om att räkna ut hur mycket pengar varje produkt i genomsnitt drar in under en viss period. Det ger dig en tydlig bild av hur väl varje artikel presterar och vad den bidrar med till din totala försäljning.

Om du till exempel säljer en produkt för 50 dollar och har sålt 100 enheter på en månad är din intäkt per enhet 50 dollar. Denna mätvärde hjälper dig att identifiera dina bästsäljare och förstå var du bör fokusera dina försäljningsinsatser för bättre lönsamhet!

Intäkt per enhet = Total intäkt / Totalt antal sålda enheter

📌 Exempel: Du kan använda intäkter per enhet för att beräkna intäkterna som genereras av varje prisnivå – basic, professional och enterprise – under en månad.

Prenumerationsnivåer Totalt antal prenumeranter Total månatlig intäkt ($) Intäkter per enhet per månad ($) Grundläggande 7000 42 000 6 Professionell 5000 25 000 5 Företag 3000 24 000 8

Enterprise-nivån genererar den högsta intäkten per enhet trots att den har det lägsta antalet abonnenter. Detta visar hur väl premiumprissättningsstrategin fungerar. På så sätt kan du bryta ner värdet för varje prisnivå och fatta strategiska beslut om prissättning, kundmålgrupper, kampanjerbjudanden och mycket mer.

🌱 Lagerstatistik: Mottagande av KPI:er

KPI:er för lagerinförsel hjälper dig att utvärdera hur effektivt du hanterar processen för att ta in nytt lager. De ger insikter i hur du hanterar inkommande lager, vilket kan påverka din totala operativa prestanda avsevärt.

Tid till mottagande

Mått på mottagningstid den tid det tar för teamet att förbereda inkommande lager för försäljning. Det utvärderar effektiviteten i din lagerhanteringsprocess. En kortare mottagningstid innebär snabbare lagertillgänglighet, lägre lagerhållningskostnader och förbättrad operativ effektivitet.

Tid till mottagande = total tid från lagerankomst till lager klart för försäljning (lagervalideringstid + tid för att registrera lager + tid för att förbereda lager för försäljning)

📌 Exempel: Anta att lagret anländer klockan 9:00. Lossningen börjar klockan 9:05 och lagerkontroll och kvalitetskontroll är klara klockan 11:00. Därefter märks lagret och är klart för försäljning klockan 11:30. Total tid = 9:00 till 11:30 = 1,5 timmar.

Inlagringstid

Inlagringstiden beräknar den tid det tar att flytta lagret från mottagningsområdet och lagra det på sin slutgiltiga plats i lagret. När produkter lagras snabbt och korrekt minskar risken för att artiklar hamnar på fel plats och det blir mer utrymme i mottagningsområdet för nytt lager.

Inlagringstid = total tid från mottagande av lager till flytt till lagringsplatsen

📌 Exempel: Om du tar emot lagerkläder klockan 10:00 och flyttar dem till lagret klockan 11:30 blir din inlagringstid 1,5 timmar.

Prova ClickUp Time Tracking för att enkelt övervaka och analysera den tid som läggs på lageraktiviteter som lagring, kvalitetskontroll och lagerregistrering och förbättra den operativa effektiviteten.

Spåra lagertid och förbättra den operativa effektiviteten med ClickUp Time Tracking

🌱 Lagernyckeltal: Operativa KPI:er

Operativa KPI:er visar hur väl dina lagerprocesser fungerar. De hjälper dig att mäta deras effektivitet och förbättra dem efter behov.

Förhållandet mellan lager och försäljning

Förhållandet mellan lager och försäljning mäter förhållandet mellan värdet på det befintliga lagret och försäljningen under en viss period. Det hjälper dig att förstå hur effektivt ditt lager omvandlas till försäljning.

Om din lager-till-försäljningskvot är låg har du inte tillräckligt med lager för att möta kundernas efterfrågan. Om kvoten däremot är hög kan det tyda på överlager och ökade lagerkostnader.

Lager-försäljningskvot = totalt lagervärde vid periodens slut / total försäljning för perioden

📌 Exempel: Om ditt totala lagervärde vid årets slut är 4000 dollar och den totala försäljningen för året är 10 000 dollar, blir ditt lager-till-försäljningsförhållande 4000/10000 = 0,4 eller 40 %.

Ordercykeltid

Ordercykeltiden mäter hur lång tid det tar att fullfölja en kundorder. Den utvärderar effektiviteten i dina interna processer, inklusive leverans, leveransberedskap och leverans.

På samma sätt kan du också använda denna mätvärde för att mäta den tid det tar att få en order från leverantören. Detta mätvärde återspeglar effektiviteten i beställningsprocessen och hjälper till att identifiera problem i leveranskedjan.

Ordercykeltid = (leveransdatum – orderdatum) / totalt antal levererade order

📌 Exempel: Om din beställningsdag är den 1 januari 2025 och leveransdatumet är den 31 januari 2025 och det totala antalet levererade beställningar är 6000 enheter, blir ordercykeltiden 31 / 6000 = 0,00517 dagar x 24 x 60 = 7,44 minuter.

ClickUp Custom Fields och ClickUp Custom Statuses kan hjälpa dig att effektivisera lagerprocesserna. Du kan använda Custom Fields för att registrera orderdetaljer såsom ID, leveransdatum och orderdatum, orderspecifikationer, leverantörer etc. Custom Statuses, såsom "På vänt", "Ny order" och "Levererad", gör det möjligt för dig att spåra orderns framsteg i realtid.

Lägg till unika datafält för att effektivisera lagerprocesserna och spåra KPI:er med hjälp av ClickUp Custom Fields

Fyllnadsgrad

Fyllnadsgraden mäter andelen kundorder som kan levereras helt från befintligt lager, utan lagerbrist eller restorder.

Denna lagerprestandamätvärde mäter effektiviteten i dina processer, identifierar problem med lagertillgänglighet och hjälper till att hantera strategier för lagerpåfyllning. En hög fyllnadsgrad indikerar att du har rätt produkter tillgängliga när kunderna vill ha dem, medan en låg fyllnadsgrad signalerar potentiella problem med lagertillgänglighet.

Fyllnadsgrad = (antal fullständigt levererade order / totalt antal order) X 100

📌 Exempel: Om antalet levererade order är 10 000 och det totala antalet order är 12 000, är din leveransgrad (10 000 / 12 000) x 100 = 83 %.

Obs: En bra fyllnadsgrad ligger vanligtvis mellan 85 och 95 %. Högpresterande varumärken strävar dock efter att uppnå en fyllnadsgrad över 95 %.

Ledtid

Ledtiden mäter den totala tiden mellan att en order läggs och att den tas emot. Du kan använda detta mått för att mäta den tid det tar att leverera en kundorder och att ta emot lager från leverantörer efter att en order har lagts.

Denna lagerstatistik hjälper till med aggregerad planering, efterfrågeprognoser och förbättrad effektivitet i leveranskedjan.

Ledtid = inköpstid + orderhanteringstid + leveranstid Eller Ledtid = leveransdatum – orderdatum

📌 Exempel: Om det tar totalt 15 dagar att behandla och leverera en kundorder kan du utvärdera dina interna processer för att minska ledtiden. Optimera lagerhanteringen, få insikt i leveranskedjan och fatta strategiska inköps- och försäljningsbeslut.

🌱 Lagerstatistik: KPI:er för anställda

Till skillnad från andra lagerindikatorer mäter dessa KPI:er medarbetarnas produktivitet och prestanda. Ju högre produktivitet, desto bättre blir företagets totala resultat.

Arbetskostnad per artikel

Arbetskostnaden per artikel beräknar beloppet som spenderas på att producera en enhet av en produkt. Den inkluderar arbetskraftskostnader och ytterligare produktionskostnader som uppstår under hela processen från produktion till försäljning.

Genom att mäta arbetskostnaden per artikel kan du minska onödiga utgifter, sätta konkurrenskraftiga produktpriser och implementera processer för att minska arbetskostnaderna.

Arbetskostnad per artikel = Total arbetskostnad / Totalt antal enheter

📌 Exempel: Om din totala arbetskraftskostnad är 10 000 dollar per månad för att producera 500 enheter, är din arbetskraftskostnad 10 000 dollar / 500 = 20 dollar.

Effektivitet i det interna lagerhanteringssystemet (WMS)

WMS-effektivitetsmåttet mäter avkastningen på investeringen (ROI) för din interna lagerhanteringsprogramvara. Det beräknar vinsten eller förlusten som uppstår vid inköp av lagerhanteringssystemet.

Denna mätvärde tar hänsyn till kostnaden för programvaran, ytterligare hårdvarukostnader, orealiserade vinster (till exempel tid som sparas vid lagerregistrering) och nya möjligheter (till exempel att betjäna fler kunder än tidigare). Med hjälp av detta mätvärde kan du:

Utvärdera om WMS ger tillfredsställande resultat eller inte.

Identifiera områden och lagerprocesser som kan optimeras

Fatta välgrundade beslut om teknikinvesteringar

Intern WMS-effektivitet = (avkastning på investering – kostnad för investering) / kostnad för investering

📌 Exempel: Om din vinst och kostnad på investeringen är 5000 respektive 10000 dollar, är din WMS-effektivitet [(15000 – 10000) / 10000] x 100 = 50 %.

Använd ClickUps tabellvy för att visualisera WMS-vinster och -kostnader i ett kalkylbladsliknande format och enkelt beräkna WMS-effektiviteten. Du kan också organisera WMS-effektivitetsmått i tabeller för att utvärdera resultaten, identifiera potentiella problem och fatta datadrivna beslut.

Visualisera kostnader, vinster och andra datapunkter i ett kalkylbladsformat med ClickUps tabellvy

🌱 Ytterligare viktiga KPI:er för lagerhantering

Här är några fler exempel på KPI-mått för lager som hjälper dig att få en djupare förståelse för ditt lagers prestanda.

Dagar i lager / Veckor i lager

Lagerhållningsmåttet dagar och veckor mäter hur många dagar och veckor det befintliga lagret räcker. Med andra ord beräknar de hur många dagar/veckor det tar för ett företag att sälja sitt lager.

Dagar i lager = (genomsnittligt lager/försäljningskostnad) x 365 Veckor i lager = (genomsnittligt lager/försäljningskostnad) x 52

📌 Exempel: Om ditt genomsnittliga lager är 10 000 dollar och försäljningskostnaden är 2000 dollar blir lagertiden 1825 dagar respektive 260 veckor.

Andel restorder

Denna lagerstatistik visar andelen kundorder som inte kan levereras omedelbart från befintligt lager. Denna statistik visar hur väl du hanterar lager i efterfrågan och din anpassning av efterfrågan och utbud.

Andel restorder = (antal produkter i restorder / totalt antal order) x 100

📌 Exempel: Om du har 500 produkter i restorder och det totala antalet order är 10 000, är din restorderfrekvens 5 %.

Noggrannhet i efterfrågeprognoser

Noggrannheten i efterfrågeprognosen jämför det faktiska lagret med prognosen för att verifiera dess noggrannhet.

Noggrannhet i prognostiserad efterfrågan = [{Faktiskt – (Faktiskt – Prognos)} / Faktiskt] x 100

📌 Exempel: Om din prognostiserade efterfrågan är 10 000 enheter och den faktiska försäljningen ligger på 9 000 enheter. Då skulle din efterfrågeprognos ha en noggrannhet på [10 000 – (10 000 – 9 000)] / 10 000 = 0,9 x 100 = 90 %.

Returfrekvens/förlorad försäljningskvot

Returfrekvensen är den procentuella andelen sålda produkter som returneras av kunderna. Denna mätvärde hjälper dig att mäta kundernas nöjdhet med produkterna.

Returfrekvens = (antal returnerade produkter / totalt antal sålda produkter) x 100

📌 Exempel: Om kunderna returnerar 500 produkter av 10 000 sålda produkter är din returfrekvens 5 %.

Å andra sidan mäter andelen förlorade försäljningar den potentiella försäljning som du går miste om på grund av lagerbrist. Denna mätvärde hjälper dig att förstå effektiviteten i dina lagerhanteringsprocesser och deras inverkan på intäkterna.

Förlorad försäljningskvot = (antal dagar med slut på lager / 365) X 100

📌 Exempel: Om dina dagar med lagerbrist är 20 är andelen förlorade försäljningar 5,45.

Perfekt orderfrekvens / Lagerförlust

Den perfekta orderfrekvensen beräknar procentandelen order som har genomförts perfekt utan problem eller fel.

Andel perfekta order = (antal perfekta order / totalt antal order) x 100

📌 Exempel: Om du fullgör 5000 av 8000 order perfekt är din perfekta orderfrekvens 62,5 %.

Mätvärdet för lagerförlust visar förlusten av lager på grund av skador, förlust under transport, stöld eller andra fel. Detta mätvärde belyser problem med din lagerprecision och logistikprocesser.

Lagerförlust = [(Registrerat lager − Faktiskt lager) / Registrerat lager] × 100

📌 Exempel: Om ditt registrerade lager är 80 000 dollar och det faktiska är 75 000 dollar, är din svinnprocent 6,25 %.

Andra faktorer och mått inom lagerhantering

Här är några fler faktorer och lagerhanteringsmått som du kan lägga till i din KPI-instrumentpanel.

Kostnad per enhet och genomsnittligt lager

Kostnad per enhet beräknar den totala kostnaden för att producera en enhet av en produkt. Denna mätvärde är avgörande för företag som tillverkar produkter i större kvantiteter.

Kostnad per enhet = (fasta kostnader + rörliga kostnader) / antal producerade enheter

📌 Exempel: Om de fasta och rörliga kostnaderna uppgår till 500 respektive 300 dollar och antalet enheter är 1000, blir kostnaden per enhet (500 + 3000) / 1000 = 3,5 dollar.

Genomsnittligt lager är däremot ett mått för att uppskatta värdet på det lager du har under en viss period.

Genomsnittligt lager = (lager vid periodens början + lagervärde vid periodens slut) / 2

📌 Exempel: Om lagervärdet i början av en period är 4000 dollar och i slutet av perioden är 500 dollar, blir det genomsnittliga lagret 2250 dollar.

Lagerhållningskostnad

Lagerhållningskostnaden är den totala kostnaden för att hålla lagret i ett lager eller förråd tills det säljs. Denna mätvärde inkluderar vanligtvis kapital-, lagrings-, lagerservicekostnader och lagerriskkostnader.

Genom att följa denna mätvärde kan du identifiera dolda lagerkostnader och onödiga lagringskostnader, samt få vägledning för lagerplaneringsstrategier.

Lagerhållningskostnad = [(lagringskostnader + försäkringskostnader + alternativkostnader + servicekostnader) / totalt lagervärde] x 100

📌 Exempel: Om din lagringskostnad är 500 dollar, servicekostnaden är 200 dollar, försäkringskostnaden är 300 dollar och det totala lagervärdet är 20 000 dollar, är din lagerhållningskostnad i procent (500 + 300 + 200) / 20 000 ] x 100 = 5 %.

Bruttomarginalens avkastning på investeringen

Bruttomarginalens avkastning mäter hur mycket ett företag tjänar jämfört med det inköpta lagret. Denna mätvärde visar din effektivitet när det gäller att köpa och sälja produkter.

Bruttomarginalens avkastning på investering = (bruttomarginal / genomsnittlig lagerkostnad) x 100

📌 Exempel: Om din bruttomarginal är 2 000 dollar och den genomsnittliga lagerkostnaden är 10 000 dollar, är din bruttomarginal ROI 20 %.

Hur väljer man rätt KPI:er för lagerhantering?

Precis som du inte kan säkerställa ett projekts framgång genom att bara fokusera på en enda resurs eller kompetens, kräver effektiv lagerhantering ett balanserat urval av KPI:er.

Så här väljer du rätt lagerhanteringsmått och KPI:er.

Faktorer att tänka på när du väljer KPI:er

Tänk på följande faktorer när du väljer lagerindikatorer och KPI:er:

🚀 Relevans för affärsmål

Välj KPI:er som är relaterade till ditt företags strategiska mål. Detta säkerställer att du spårar mått som bidrar till att förbättra företagets resultat.

Om ditt mål till exempel är att förbättra kundnöjdheten bör du följa ordercykeltiden (tiden mellan orderläggning och leverans). En kortare cykeltid hjälper dig att förbättra kundnöjdheten.

💡 Handlingsbara insikter

Välj lagerindikatorer och KPI:er som ger användbara insikter och hjälper dig att förbättra verksamheten. Se till att välja indikatorer som belyser områden som behöver uppmärksammas.

Genom att till exempel följa förhållandet mellan lager och försäljning kan du se hur mycket lager som finns tillgängligt för försäljning. Denna mätvärde kan hjälpa dig att identifiera problem med överlager och även förhindra lagerbrist.

📑 Branschkrav

Ta hänsyn till branschkraven när du väljer lager-KPI:er. Om du till exempel driver ett prenumerationsbaserat företag kan intäkter per enhet hjälpa dig att analysera och skapa prisstrategier.

På samma sätt är det viktigt för ett bilföretag att följa mätvärden som leverantörers ledtider för att kunna producera i rätt tid.

Anpassa KPI:er efter affärsmål

Utöver ovanstående faktorer bör du se till att dina KPI:er stämmer överens med dina affärsmål. Så här kan du anpassa dem.

Steg 1: Sätt upp SMART-mål för verksamheten

SMART-mål erbjuder ett tydligt ramverk för att sätta upp och uppnå mål, vilket säkerställer att dina lagerhållningsmål är genomförbara. Detta fokus gör att du kan arbeta effektivt för att förbättra din totala lagerhållning.

Så definiera dina affärsmål innan du väljer KPI:er. Det säkerställer att dina KPI:er direkt stöder dina mål.

Här är några exempel på SMART-mål:

Minska produktreturerna med 10 % under nästa kvartal för att förbättra varumärkets rykte.

Minska lagerbristen på artiklar med hög efterfrågan med 15 % under nästa kvartal för att förbättra kundnöjdheten.

Använd ClickUp Goals för att sätta upp dina affärsmål och automatisera uppföljningen av framstegen. Du kan organisera dina mål på ett ställe, kartlägga KPI:er, följa upp mål och mycket mer.

Sätt upp affärsmål och följ deras framsteg med ClickUp Goals

💡Proffstips: Använd mallar för målsättning för att sätta upp SMART-mål på ett organiserat sätt. Med dessa mallar kan du visualisera dina mål, följa framstegen och hantera dem på ett och samma ställe.

Steg 2: Lista affärsfrågor

När du väljer lager-KPI:er, lista de affärsfrågor du vill ha svar på och se till att KPI:erna svarar på dessa frågor. Till exempel:

Varför drabbas vi av leveransförseningar?

Varför uppstår det ofta lagerbrist?

Hur hög är den aktuella avkastningen?

Välj sedan KPI:er som svarar på ovanstående frågor – lagerbrist, ledtid, ordercykeltid, avkastningsgrad etc. Genom att kontinuerligt övervaka dessa KPI:er kan du identifiera orsakerna till ineffektivitet i verksamheten.

Steg 3: Sluta jaga fåfänga mått

Vanity metrics är KPI:er som ser bra ut men inte ger användbara insikter som kan vägleda ditt beslutsfattande. Till exempel är det totala lagervärdet en vanity metric, eftersom det inte återspeglar effektiviteten i lagerhanteringen. Dessutom kan det dölja problem med långsamt rörliga artiklar och överlager.

Steg 4: Spåra trender

Övervaka trenderna för dina lager-KPI:er över månader och år för att få djupare insikter i ditt företags resultat. Om du till exempel ser en sjunkande lageromsättningshastighet kan det tyda på långsam försäljning. Du kan gräva djupare för att ta reda på om det beror på överlager, ineffektiva marknadsföringsstrategier eller förändringar i kundernas efterfrågan.

Hur spårar man KPI:er för lagerhantering?

Som vi kan se är det mycket arbete att spåra KPI:er för lagerhantering. Du måste definiera affärsmål, fastställa tydliga KPI:er, tröskelvärden och riktmärken, skapa instrumentpaneler och mycket mer. Det enklaste sättet är därför att implementera KPI-programvara.

ClickUp är allt-i-ett-appen för arbete med robusta funktioner för KPI-spårning. Den hanterar inte bara projektledningsresurser utan erbjuder också ett brett utbud av funktioner för att definiera och spåra KPI:er, sätta mål, övervaka framsteg, hantera uppgifter och samarbeta mellan flera team.

Använd ClickUp Dashboards för att övervaka KPI:er i realtid. Organisera dina mest relevanta KPI:er på ett ställe och använd diagram, grafer och förloppsindikatorer för att snabbt se var du står i förhållande till specifika mål.

Dessa anpassade instrumentpaneler hjälper dig att visualisera data för enkel förståelse, identifiera problemområden och agera snabbt. Dessutom guidar de ditt beslutsfattande och säkerställer transparens mellan team och intressenter.

Skapa anpassade instrumentpaneler för att spåra lager-KPI:er med ClickUp Dashboards

Är du redo att ta ett steg vidare? ClickUp Brain, ClickUps inbyggda AI-assistent, gör det enklare att arbeta med KPI:er. Den kan föreslå KPI:er som du bör följa, hjälpa dig att definiera dem tydligt och sedan hämta all nödvändig information från ditt ClickUp-arbetsområde (som uppgifter, anpassade fält och tidrapportering) för att faktiskt beräkna dem.

Sedan börjar det analysera data, upptäcka trender och konstiga avvikelser och till och med räkna ut vad data betyder. Du kan bokstavligen ställa frågor som "Hur gick det för oss med denna KPI förra månaden?" och det ger dig svar baserat på siffrorna. Dessutom hjälper det dig att skapa rapporter och lägga allt på instrumentpaneler så att du kan se dina framsteg med ett ögonkast!

Prova ClickUp Brain Använd ClickUp Brain för att analysera lagerdata och få användbara insikter.

Det är inte allt. Du kan också använda ClickUps mallar för att komma igång med dina lagerprocesser. ClickUps lagermallar har ett fördefinierat ramverk som hjälper dig att spåra väsentlig information, upprätthålla lagerregister och leverantörslistor, automatisera rapportering, övervaka och analysera mått och mycket mer.

Till exempel har ClickUp Inventory Management Template allt du behöver för att organisera, spåra och uppdatera lageruppgifter. Dessutom automatiserar denna mall lageruppföljningen och gör det enklare att hålla sig uppdaterad. Du kan också ställa in automatiska aviseringar för ombeställningar.

Ladda ner den här mallen Organisera, spåra och uppdatera lageruppgifter med ClickUps mall för lagerhantering.

Med hjälp av den här mallen kan du:

Spåra lagernivåer, lagertillgänglighet och lagerrörelser

Registrera priser med produktbilder i en databas

Analysera lagerutvecklingen för att fatta välgrundade beslut

Identifiera onödiga kostnader, källor till slöseri och förlorade försäljningar

🍭 Bonus: Använd ClickUps mall för projektmått för att skapa en smidig kvalitetskontrollprocess för dina leveranser. Mallen hjälper dig att identifiera områden som kan förbättras och säkerställa en minskning av returneringsgraden. Dessutom gör ClickUps KPI-mall det möjligt att spåra alla dina framgångsmätvärden på ett och samma ställe. Du kan se ditt teams framsteg mot de uppsatta målen, spåra prestanda och se till att alla är på samma sida.

Det räcker dock inte med att implementera rätt lagerhanteringsprogramvara. Det finns några steg och bästa praxis för att effektivt övervaka lagerindikatorer.

Implementera bästa praxis för lagerstatistik

Här är stegen för att effektivt implementera och övervaka lager-KPI:er.

🙌 Använd rätt verktyg: Skapa ett lagerhanteringssystem med rätt programvara för att organisera och spåra lagerdata och rapportera utvalda KPI:er.

🙌 Utbilda teamen: Se till att ditt team förstår och använder programvaran till sin fulla potential. Genomför utbildningar, samla in feedback och beräkna systemets avkastning på investeringen för att utvärdera vinster och förluster.

🙌 Granska och justera KPI:er: Spåra KPI:er och justera strategier utifrån resultaten. Du kanske till exempel upplever att ditt mål för lageromsättningen är orealistiskt efter en prestationsgranskning. Gör då justeringar i enlighet med detta.

Förutom att implementera bästa praxis bör du vara medveten om dessa vanliga utmaningar vid KPI-uppföljning.

⚠️ Inkonsekvens: Att spåra KPI:er konsekvent är en utmaning. Skapa en rutin för att spåra mätvärdena regelbundet eller använd ett automatiserat lagerhanteringssystem för att upprätthålla konsekvensen.

⚠️ Begränsad datavisning: Företag har ofta svårt att få en heltäckande bild av data mellan olika team och lager. Använd centraliserade lagerhanteringssystem för att visa data på ett ställe och upprätthålla transparens mellan teamen.

⚠️ Alltför komplexa mått: Att använda för många eller alltför komplexa KPI:er kan överväldiga teamen och dölja användbara insikter. Fokusera på några få viktiga, användbara KPI:er som är nära kopplade till affärsmålen.

💡Proffstips: Med ClickUps mallar för samarbetslagerhantering kan du hantera lager i flera lagerlokaler. De ger en centraliserad översikt över all data och gör det enklare att spåra produkters placering, lagernivåer osv.

Förenkla spårningen av lagerstatistik och KPI:er med ClickUp

Att följa upp KPI:er är viktigt för att hålla koll på lagerhållningens hälsa och prestanda. Inkonsekventa data och brist på effektiva verktyg kan dock leda till felaktiga mått.

Det är här du behöver ClickUp som din lösning för lagerhantering. Med ClickUp kan du enkelt sätta upp mål för lagerhanteringen, göra effektiv lagerplanering, skapa egna KPI-dashboards, samarbeta med team, säkerställa korrekt dokumentation, upprätthålla lagerregister, automatisera lagerrapportering och mycket mer.

Dessutom får du en mängd gratis mallar för att standardisera lageruppföljningsprocesserna och minska antalet fel.

Så, vad väntar du på? Registrera dig gratis för att utforska ClickUps funktioner nu och förbättra lagerhanteringen!