{"@context":"https://schema. org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"Vad betyder ledtid?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Ledtid är den tid det tar för en arbetsenhet att genomgå produktions- och leveranscykeln. "}},{"@type":"Question","name":"Hur beräknar man ledtid?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Den mest grundläggande formeln för ledtid är:



Ledtid (LT) = Orderleveransdatum – Orderbegäran datum"}},{"@type":"Question","name":"Vem använder ledtidsmåttet?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Alla som i sitt arbete behöver prognostisera beräknade leveransdatum och fastställa produktionsscheman bör ha praktisk kunskap om ledtid. "}},{"@type":"Question","name":"Hur skiljer sig cykeltid från ledtid?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Ledtiden börjar när en produktionsorder tas emot. Den omfattar den tid det tar att tillverka eller bearbeta en färdig produkt, samt den tid det tar att leverera den. Cykeltiden är däremot den tid det tar att tillverka en färdig produkt. "}}]}

Vill du lära dig hur man beräknar ledtid?

Ledtiden är tiden mellan orderläggning och leverans, och är en av de viktigaste mätvärdena inom lagerhantering och planering av leveranskedjan.

Vi vet vad du tänker: det här kommer att bli som matematik i gymnasiet igen!

Absolut inte!

Du behöver bara en enkel formel för ledtid.

I den här artikeln lär du dig om ledtid, formeln för ledtid och det enklaste sättet att spåra den.

Både matematikmotståndare och matematikfantaster är välkomna att delta!

Inget mer nedräknande. Låt oss sätta igång!

Vad betyder ledtid?

Ledtid är den tid det tar för en arbetsenhet att genomgå produktions- och leveranscykeln. Exempel på ledtid är tillagningstid och serveringstid på restauranger, transaktionstid i bankväsendet eller utvecklingstid och lanseringstid för mobilappar inom teknikbranschen.

Observera: Alla företag har en ledtid. I denna artikel tolkar vi dock ledtid med hänvisning till lagerhantering och planering av leveranskedjan, eftersom det är där den är mest användbar.

Men varför ska du bry dig om att beräkna detta mått?

För att svara på detta måste vi gräva lite djupare i världen av lagerhantering eller lagerkontroll.

Låt oss till exempel säga att du driver ett företag som levererar livsmedel.

Eftersom du inte tillverkar mjölk, ost eller ägg måste du köpa dem från en leverantör. Och när du har köpt dem måste du lagra dem tills du säljer dem.

Bonus: CRM-system för tillverkningsindustrin

Detta lager av osålda varor är din lagerhållning.

När du hanterar den måste du tänka på två saker:

Undvik att beställa för mycket lager . Om varorna inte säljs kommer du att få lagerproblem, ekonomiska förluster och fler (ruttna) ägg än du kan hantera!

Se till att alltid ha tillräckligt med lager för att kunna leverera alla dina beställningar. Om du beställer för lite kommer du att få en lång lista med missnöjda, hungriga kunder.

Nyckeln? Se alltid till att ha precis rätt lagernivå.

En relativt kort ledtid är ett av de bästa sätten att säkerställa detta.

Ledtidens betydelse i lagerhantering

Att hantera tidsramar är avgörande för företag. Dåligt hanterade ledtider kan innebära att lagret tar slut och att kunderna inte kan få sina beställningar levererade.

När ledtiderna blir okontrollerbara kan det uppstå en ond cirkel där ledtiderna förvärras när efterfrågan ökar. Fördröjningen mellan konsumenternas beställningar och produktionen kan leda till ytterligare förseningar, vilket i sin tur kan försämra ledtiderna ytterligare. Dålig orderhantering orsakar ofta allvarliga och kostsamma skador för ett företag, eftersom det förlorar värdefulla kunder och skadar sitt rykte.

Därför innefattar lagerhantering att hantera faktorer som påverkar ledtiden, såsom:

Geografi : om leveransen sker inom staden eller över kontinenten

Varornas beskaffenhet : lättfördärvliga varor behöver kortare ledtider.

Kvantitet : de flesta leverantörer fastställer leveransdatum utifrån hur mycket du har beställt.

Andra faktorer: fraktkostnader, regler, tillgång på råvaror etc.

På grund av dessa faktorer avgör ledtiden hur mycket som ska lagerföras och när som lagret ska fyllas på.

Men precis som man inte kan göra en omelett utan att knäcka ägg, kan man inte beräkna ledtiden utan dess formel.

Hur beräknar man ledtid?

Den mest grundläggande formeln för ledtid är:

Ledtid (LT) = Order Leveransdatum – Orderdatum

Men i samband med lagerhantering tar denna formel också hänsyn till en fördröjning vid ombeställning.

Ledtid (LT) = Leveransfördröjning (SD) + Ombeställningsfördröjning (RD)

Leveransfördröjning är den tid det tar för en leverantör att fullfölja en kundorder efter att den har lagts.

Ombeställningsfördröjning är tidsintervallet mellan en levererad order och placeringen av nästa order.

Varför ta hänsyn till förseningar vid ombeställning?

Vissa leverantörer tar endast emot beställningar några gånger i veckan eller månaden. Det innebär att återförsäljare måste förutse denna försening i leveransen för att upprätthålla ett säkerhetslager eller ett buffertlager.

Ditt säkerhetslager gör att du kan leverera dina order medan du väntar på att leverantören ska fylla på ditt lager.

Låt oss till exempel säga att din genomsnittliga dagliga försäljning eller genomsnittliga dagliga förbrukning av mjölk är 20 liter. Och leverantör A tar emot beställningar på mjölk endast varannan dag. Det innebär att ombeställningsfördröjningen för din mjölkleverantör är 2 dagar.

Låt oss nu anta att A tar 1 dag att leverera mjölk till ditt lager. Detta gör deras leveransfördröjning 1 dag.

I det här fallet

Ledtid = Försörjningsfördröjning (1 dag) + Ombeställningsfördröjning (2 dagar) = 3 dagar

Att fylla på för 3 dagar borde vara tillräckligt enkelt.

Men vad händer om du säljer något som är värdefullt och sällsynt, som exotiska örter och designade inredningsföremål?

Sannolikheten är stor att sådana produkter är relativt trögrörliga jämfört med mjölk eller ägg och har långa leveranstider och förseningar vid ombeställningar.

Det innebär att du måste planera inköp, lager och försäljning månader i förväg.

Men hur kan du ta reda på hur mycket du behöver lagra och när du bör fylla på lagret?

Svaret ligger i säkerhetslager och återbeställningspunkt.

Säkerhetslager: Hur mycket ska man lagra?

Säkerhetslager är den lagernivå du behöver upprätthålla för att täcka förseningar i leveranser eller ombeställningar.

Formeln tar hänsyn till ledtid och efterfrågevariationer (potentiella fluktuationer i efterfrågan).

Kundernas efterfrågan på produkter kan variera av flera skäl, till exempel helgdagar, helger, förändringar i grossistpriser, erbjudanden etc.

Utöver detta måste chefer också lagerhålla för oförutsägbara variationer i efterfrågan, såsom plötsliga brister, väderstörningar etc.

Eftersom efterfrågan varierar, så gör även utbudet det.

Formeln för säkerhetslager är:

Säkerhetslager = (Maximal daglig försäljningMaximal ledtid) – (Genomsnittlig daglig försäljningGenomsnittlig ledtid)

Ombeställningspunkt: När ska man fylla på lagret?

Din återbeställningspunkt är den lagernivå som talar om för dig att det är dags att beställa nytt.

När det gäller uttrycket ”shoppa tills du stupar” –

Det är ett råd endast för dina kunder.

Inte du!

Som lageransvarig baserar du ditt beslut om påfyllning på formeln för återbeställningspunkt. Den ser ut så här:

Ombeställningspunkt = (ledtid * genomsnittlig daglig försäljning) + säkerhetslager

Varje gång ditt lager sjunker till återbeställningspunkten är det dags att lyfta luren och handla in nytt lager!

Din ombeställningskvantitet kommer att gå hand i hand med din säkerhetslagernivå.

Ytterligare överväganden vid beräkning av ledtid

Ledtider ARO

Efter mottagande av order (ARO) är den tidpunkt då leverantören tar emot en order. Detta är den första viktiga punkten när man mäter ledtiden, eftersom den totala tiden mellan ARO och leverans av ordern utgör ledtiden.

Ledtid inom tillverkning

Ledtiden för tillverkning är tiden mellan det att köparen lägger en order och det att tillverkaren slutför den. Den inkluderar den tid som krävs för att anskaffa, tillverka eller leverera varorna.

Nu när du har alla dessa formler till ditt förfogande kan vi gå in på hur du kan minska ledtiden.

Hur kan man minska ledtiden?

En leveranskedja är som ett gummiband. Ju längre du sträcker det, desto svagare blir det.

Och till slut kan det knäppa!

Å andra sidan gynnar en relativt kort leveranskedja alla.

Återförsäljaren kan sälja fler varor snabbt. Leverantören kan känna sig trygg med fortsatt affärsverksamhet.

Och viktigast av allt: slutkonsumenten får det hen behöver, när hen behöver det.

Så hur kan du minska ledtiden för att skapa en sådan ”win-win”-leveranskedja?

Här är några tips:

1. Reglera orderkvantiteten

Du skulle aldrig kunna gissa vad lagerhantering och en hälsosam kost har gemensamt.

Portionskontroll!

Det stämmer.

Istället för att lägga enstaka beställningar på stora volymer, lägg små beställningar oftare.

Det blir enklare om du regelbundet beräknar säkerhetslagernivåerna och uppdaterar din återbeställningsnivå därefter.

Enligt principerna för Lean-tillverkning har små beställningar som görs ofta tre fördelar:

Små order är lättare att tillverka och leverera, vilket minskar ledtiden.

Eftersom det kräver att du håller ett noggrant öga på din lagernivå kan du undvika överlager.

Utan överflödigt lager kan du spara in på lagerhållningskostnader (lagerhyra, personal etc.).

Precis som flera små måltider fördelade över dagen, så håller små och frekventa beställningar ditt lager fyllda längre!

2. Genomför övningar i värdeströmskartläggning

När det gäller lagerhantering är Lean-tillverkningsprocessen en gåva som fortsätter att ge.

En värdeflöde är en process (med flera sammankopplade steg) som en organisation måste genomföra för att implementera lösningar.

En värdeströmskartläggning syftar till att identifiera slöseri, förbättra produktiviteten och göra din värdeström mer kompetent och slöseri-fri.

Bonus: Kolla in de 10 bästa mallarna för värdeflödeskartläggning för att förbättra teamets processer

3. Automatisera lagerkontrollprocessen

Lämna bara över repetitiva uppgifter till tekniken och ta den välförtjänta pausen.

Bots kan hantera beräkningen av säkerhetslager, genomsnittlig efterfrågan och efterfrågevariationer.

Under tiden kan du prata med leverantörer, hålla ett öga på marknadstrenderna eller utarbeta nästa stora marknadsföringsplan!

4. Optimera lokala leveranskedjor

Kommer du ihåg att leveranskedjan är som ett gummiband?

Det finns väldigt få gummiband som är tillräckligt elastiska för att nå runt jorden!

Internationella och landsomfattande leverantörer kan locka dig med rabatter. Men den långa ledtiden (och de problem den medför) är inte alltid värd de låga priserna.

Lokala leverantörer har bättre förutsättningar att förstå dina unika behov och svara på dem snabbare. Och om de dessutom erbjuder konkurrenskraftiga priser på bra produkter är de värda att behålla.

5. Hantera relationer med leverantörer

I slutändan är lagerkontroll en mänsklig angelägenhet.

Din relation med leverantören kommer alltså att vara en avgörande faktor för hur lång din ledtid blir.

Använd incitament i ditt avtal med dem för att minska ledtiden.

De kan vara:

Positiva incitament: vinstdelning, prioriterad status, olika privilegier

Negativa incitament: straff, förlust av affärer, granskning av chefer

I slutändan kommer detta att uppmuntra din leverantör att minska ledtiden för varje leverans, eftersom de känner sig engagerade i ditt företag.

Men för att allt detta ska fungera måste du börja med att beräkna ledtiden.

Glöm dock pennan och papperet.

Vi har den perfekta lösningen för dig!

Det enklaste sättet att hantera ledtiden: ClickUp

Mellan att lasta av lager och ladda ner filer har du knappt tid som lageransvarig. Att beräkna ledtiden på det gamla hederliga sättet är därför uteslutet.

Därför rekommenderar vi att du använder ClickUp.

Vad är ClickUp?

ClickUp är det högst rankade projektledningsverktyget i världen.

Det är det enda verktyg du behöver för att hantera alla dina projekt och spåra ditt teams produktivitet.

Dess dynamiska uppsättning av Agile-, Scrum- och distansarbetsfunktioner är perfekta för ditt exceptionella team.

Ta en titt på hur du kan använda ClickUp för att beräkna ledtiden och använda måttet för att öka ditt teams prestanda.

Du kan gå igenom dina projektmått ett efter ett med hjälp av dussintals PowerPoint-bilder och utskrifter. Gäsp.

Eller så kan du spåra dem alla samtidigt på din ClickUp Dashboard!

Din instrumentpanel talar för sig själv med hjälp av praktiska Sprint-widgets som Lead Time Graph.

Anpassa ledtidsdiagram med:

Tidsintervall : välj ett tidsintervall och ställ in frekvensen för ledtidsdiagrammet.

Exempel tid : välj det antal dagar som du vill inkludera som genomsnitt för varje punkt i diagrammet.

Statusgrupp som räknas som slutförd: välj mellan statusgruppen "Stängd" eller någon "Slutförd" statusgrupp för att räkna som slutförd.

Men det finns mer!

Du kan få en fullständig översikt genom att lägga till fler användbara Sprint-widgets som Burndown-diagram, Burnup-diagram, Velocity-diagram och Kumulativa flödesdiagram till din instrumentpanel.

B. Mät dina framsteg med tidsuppskattningar

Med ClickUp kan du beräkna viktiga projektflödesmått som ledtid och cykeltid. Med sådan viktig information till hands kan du förutsäga alla framtida tidsplaner och ställa in tidsuppskattningar.

Lägg bara till antalet timmar som varje uppgift och deluppgift kommer att ta. Med hjälp av dessa siffror beräknar ClickUp det totala antalet timmar som projektet förväntas ta och uppdaterar beräknade leveransdatum i realtid.

Du har alltså beräknat ledtiden och fastställt tidsuppskattningar baserat på historiska data. Hur säkerställer du nu att du håller dessa deadlines?

En lojal, talande klocka, kanske?

Vi har det näst bästa.

ClickUps funktion Native Time Tracking.

Den ger kanske inte lika hjälpsamma råd (eller träffande kommentarer) som Cogsworth i "Skönheten och odjuret"... Men den hjälper dig att göra ditt jobb.

Med ClickUps Global Timer kan du enkelt spåra tiden oavsett om du använder en stationär dator, webbläsare eller mobilapp. Du kan till och med lägga till anteckningar och etiketter till dina tidsregister för ytterligare referens, eller markera tiden som fakturerbar!

Föredrar du att använda en tredjeparts tidsspårare som Time Doctor eller Toggl istället?

Ingen fara. Integrera dem bara med ClickUp och sätt igång!

Men det är bara en liten lista över sätt på vilka ClickUp underlättar dina processer.

Dra nytta av andra utmärkta projektledningsfunktioner som:

WIP-gräns s: kontrollera hur mycket arbete ditt team tar sig an genom visuell feedback

Profiler : observera dina teammedlemmars tidigare, nuvarande och framtida uppgifter observera dina teammedlemmars tidigare, nuvarande och framtida uppgifter

Flera vyer : spåra arbetsuppgifter i flera vyer, till exempel tavla, spåra arbetsuppgifter i flera vyer, till exempel lista ruta etc.

Mål : sätt upp mål (daglig försäljning, ombeställningskvantitet, ja/nej) och följ dem i realtid sätt upp mål (daglig försäljning, ombeställningskvantitet, ja/nej) och följ dem i realtid

Automatisering av arbetsflöden : automatisera uppgifter på över 50 unika sätt automatisera uppgifter på över 50 unika sätt

Pulse : övervaka ditt teams aktivitet under dagen övervaka ditt teams aktivitet under dagen

Dokument : skapa en intern wiki med dokument som inköpsorder, värdeströmskarta och råvarulista skapa en intern wiki med dokument som inköpsorder, värdeströmskarta och råvarulista

Gantt-diagram: visualisera projektets framsteg i ett Gantt-diagramformat

Integrationer : integrera dina konton med flera tredjepartsappar, som integrera dina konton med flera tredjepartsappar, som Zoom och Google Drive , i ditt ClickUp-arbetsområde

Mobilappar : Håll dig alltid uppkopplad med ClickUps kraftfulla mobilapp för Android- och iOS-enheter.

Vanliga frågor om beräkning av ledtid

Vill du imponera på dina kollegor med dina kunskaper om ledtid?

Eller vill du bara friska upp dina kunskaper?

Få all information du behöver genom att läsa dessa vanliga frågor om ledtid.

1. Vilka typer av ledtid finns det?

Beroende på vilken bransch eller sektor det gäller finns det tre typer av ledtid:

Leveranstid i leveranskedjan : tiden mellan orderläggning och fullständig leverans.

Tillverkningsledtid : hela produktionsprocessens varaktighet, från förbehandling, själva tillverkningen till efterbehandling av en färdig produkt.

Ledtid i projektledning: den tid det tar att slutföra olika sammankopplade uppgifter i ett projekts livscykel.

2. Vem använder ledtidsmåttet?

Alla som i sitt arbete behöver prognostisera beräknade leveransdatum och fastställa produktionsscheman bör ha praktiska kunskaper om ledtid.

Detta inkluderar planering av leveranskedjan, lagerhantering eller tillverkningspersonal som:

Designers och ingenjörer

Supply chain managers

Lager- och inköpschefer

Leverantörer

Projektledare och sponsorer

3. Hur skiljer sig cykeltiden från ledtiden?

Ledtider och cykeltider används ofta omväxlande, särskilt inom tillverkningsindustrin. Men detta kan orsaka förvirring.

Ledtiden börjar när en produktionsorder tas emot. Den omfattar den tid det tar att tillverka eller bearbeta en färdig produkt, samt den tid det tar att leverera den. Detta kan ta dagar eller månader.

Cykeltid är däremot den tid det tar att tillverka en färdig produkt. Det är ett mått på den totala driftstiden och tar inte hänsyn till de timmar eller dagar som går åt till att bearbeta, leverera eller ta emot en order.

Läs mer om hur man beräknar cykeltid och cykeltid kontra ledtid.

Slutsats

Vid första anblicken informerar ledtidsmåttet dig helt enkelt om hur lång tid leveransen kommer att ta. Men om du tittar närmare kommer du att upptäcka att det kan indikera onödiga förseningar, slöseri och andra faktorer som hindrar din leveranskedja.

Därför är beräkning av ledtid det enklaste sättet att säkerställa att din leveranskedja förblir effektiv och ändamålsenlig.

Men hur kan du kontrollera ledtiden för din beräkning av ledtiden?

Enkelt. Genom att använda ett onlineverktyg som beräknar och spårar ledtiden.

Med andra ord: ClickUp!

Den lättanvända ledtidswidgeten kräver bara några snabba inställningar för att börja samla in data direkt. Och det är bara en av hundratals unika och imponerande funktioner som gör projektledning till en barnlek.

Så skaffa ClickUp gratis för att minska din ledtid och öka din...