Fjärrstyrning av team är inget nytt för utvecklingsgrupper. Utvecklare behöver inte längre sitta bredvid varandra för att få jobbet gjort. Fjärrstyrda mjukvaruutvecklingsteam är inte bara mycket produktiva, utan kan även arbeta ännu effektivare än ett team som sitter på samma kontor.

I den här guiden om hur man leder ett mjukvaruutvecklingsteam på distans tittar vi närmare på för- och nackdelarna med att leda ett distansbaserat team, hur man bygger upp och leder sitt team samt den bästa strategin när det gäller kommunikation och säkerhet. 💻

Fjärrarbetets växande inflytande på mjukvaruutveckling

Även om mjukvaruutvecklingsteam redan var uppbyggda för att kunna arbeta på distans framgångsrikt, påskyndades övergången av COVID-19-pandemin. Sedan dess har hybrid- och distansteam varit populära av många goda skäl.

Fördelar och utmaningar med distansarbete inom mjukvaruutveckling

Att arbeta på distans har många fördelar för både företag och anställda, särskilt när man tänker på den rikedom av talanger som finns tillgängliga över hela världen.

Några av de största fördelarna med distansarbete inom mjukvaruutveckling är:

Möjlighet att anställa de bästa talangerna, oavsett vilket land eller vilken tidszon de arbetar i

Täcker ett bredare spektrum av tids- och arbetsscheman, för mer komplett produktsupport.

Använd asynkron kommunikation som standard, så att du får mer tid för djuparbete 💡

Upprätthålla en bättre balans mellan arbete och privatliv

Fjärrstyrda mjukvaruutvecklingsteam har dock sina nackdelar. Här är några av de utmaningar som teamledare kan stöta på:

Att inte kunna träffa teammedlemmarna ansikte mot ansikte eller i realtid, utan istället asynkront

Har du svårt att planera möten och liveuppdateringar för alla medarbetare som fungerar i många olika tidszoner 🌍

Problem med att säkerställa att allas teknik och arbetsplatser är korrekt inställda och underhållna

Svårigheter att organisera teambuilding-evenemang och aktiviteter, särskilt om det finns en blandning av interna och distansbaserade teammedlemmar.

Agil mjukvaruutveckling, DevOps och Scrum – deras roll i fjärrutveckling

Ett utvecklingsgrupp som arbetar på distans kommer att blomstra i en distribuerad miljö tack vare de projektledningsverktyg och metoder som den kan använda sig av. Startups och mjukvaruutvecklingsföretag som använder Agile, Scrum eller DevOps upplever att dessa arbetsmetoder passar naturligt in i en hybrid- eller distansarbetsmodell.

Den agila metodiken (inklusive Scrum) delar upp arbetet i sprintar och uppmanar teamen att snabbt utforma, utveckla, testa och distribuera iterationer av produkter och tjänster. Dessa sprintar inkluderar dagliga (eller veckovisa) standup-möten där agila teammedlemmar ger uppdateringar och försöker undanröja hinder. Allt detta är inte bara möjligt i en fjärrmiljö, utan är ofta mycket enklare tack vare färre distraktioner och möten på plats.

Skapa en uppgiftslista för att organisera alla dina möten och agila sprintceremonier i ClickUp.

Team som använder DevOps, antingen självständigt eller tillsammans med Agile, får ännu fler möjligheter att bryta ner barriärer och arbeta snabbare tack vare en smidigare integration mellan utvecklings- och driftsteamen. 🔗

Bygga och leda programvaruutvecklingsteam på distans

Distansarbete är en trend som är här för att stanna, så det har aldrig funnits ett bättre tillfälle att lära sig hur man leder ett mjukvaruutvecklingsteam på distans. Här är våra bästa råd för att bygga, leda och utveckla ditt team så att det presterar på högsta nivå.

1. Anställ rätt teammedlemmar för distansarbete 🤝

Att leda det bästa teamet börjar med att anställa rätt personer från början. Om du har inflytande över anställningsprocessen, se till att den fungerar till din fördel så att du får de bästa kandidaterna.

När du anställer utvecklare på distans till ditt virtuella team, samarbeta med din HR- och rekryteringsavdelning för att guida dem om vad du letar efter. Skriv en arbetsbeskrivning och sätt upp intervjufrågor som stämmer överens med dina behov. Föreslå viktiga värderingar, såsom lagarbete eller motståndskraft, och leta efter sätt att upptäcka dem under intervjun.

Om du inte får in kvalificerade kandidater, försök förstå var problemet ligger. Fundera på om lönen är rimlig, särskilt om du försöker attrahera kvalificerad personal från områden med höga levnadskostnader. Se till att dina jobbannonser täcker alla viktiga förmåner, nämner din företagskultur och ger potentiella teammedlemmar en chans att föreställa sig själva som en del av ditt team.

2. Förbättra din onboardingprocess 🎉

Resan är inte över när du har hittat rätt utvecklingsgruppsmedlemmar. Förfina din introduktionsprocess så att nykomlingar får en ordentlig introduktion till vem du är, vad du gör och hur du arbetar.

Även om någon har arbetat på distans ett tag kommer ditt företag sannolikt att fungera annorlunda än deras förra. Förbered en introduktionsprocess som du kan anpassa för varje nyanställd, som speglar deras erfarenhet, uppfyller dina krav och hjälper dem att smidigt komma in i din organisation.

När du leder team på distans, erbjud möjligheter att schemalägga online-möten med teammedlemmar eller kollegor i andra avdelningar. Bjud in nyanställda till allhandsmöten och kulturfokuserade evenemang. Se till att de har allt de behöver för att få en så bra start som möjligt.

3. Sätt upp realistiska mål 🎯

Att ha ett mål att sträva efter motiverar dina teammedlemmar och skapar tydliga förväntningar på vad de behöver göra härnäst. Sträva efter att sätta upp tydliga mål med realistiska deadlines och milstolpar för att öka självmotivation och driva projektet framåt.

Upprätta mätbara mål för uppgifter och projekt med automatisk progression för att mer effektivt uppnå målen med definierade tidsramar och kvantifierbara mål.

För ett bättre sätt att sätta upp och övervaka framsteg mot mål, använd ClickUp Goals. ClickUp Goals är strukturerat för att göra det enklare för ditt utvecklingsteam att nå sina mål genom tydliga tidsplaner, mätbara KPI:er och mål samt automatisk spårning av framsteg.

Sätt sprintmål ännu snabbare genom att omvandla dina aktiva uppgifter till uppnåeliga mål. Spåra dina framsteg på ett sätt som passar ditt team, antingen med sant/falskt-markeringar eller numeriska värden. Se alla mål på ett ställe eller titta i anpassade mappar för att fokusera endast på de mål du vill se.

Högpresterande programvaruutvecklingsteam som arbetar på distans kämpar inte med att få saker gjorda med föråldrade programvaruverktyg som inte är upp till uppgiften. Istället använder de de bästa programvaruverktygen i sin klass, som ClickUps projektledningsplattform.

ClickUp har allt ditt distribuerade team behöver för att arbeta effektivt, produktivt och framgångsrikt. Det kombinerar projektledningsprogramvara med riktade verktyg för mjukvaruutveckling, samarbete och distansarbete.

Använd uppmaningar med ClickUp AI för att snabbt skapa produktkravsdokument (PDR) på nolltid.

Programvaruteam har allt de behöver när det gäller funktionalitet i ClickUp. Effektivisera hela utvecklingscykeln från start till mål med automatiserade arbetsflöden, sprintbackloggar, problemspårning, roadmaps och Agile-dashboards. Du kan använda ClickUp AI för att skapa produktidéer och roadmaps snabbare.

Bläddra bland tillgängliga appar och integrationer i ClickUp för att få jobbet gjort på en centraliserad plattform.

Tack vare ClickUps integration med över 1 000 andra verktyg behöver ditt team inte sprida sin uppmärksamhet på flera olika verktyg. Samla allt i det bästa verktyget för mjukvaruutveckling för ett ännu mer fokuserat arbetsflöde som gör det möjligt för ditt team att prestera på högsta nivå.

5. Håll regelbunden kontakt 💬

Många tror att distansarbetare lämnas åt sitt öde och arbetar självständigt. Det kan visserligen stämma, men de bästa ledarna för distansbaserade mjukvaruteam försöker hålla regelbunden kontakt med sina teammedlemmar.

Regelbundna avstämningar hjälper dina teammedlemmar att känna sig mer sammankopplade och är en nödvändig del av mjukvaruutvecklingen – särskilt om du använder Agile-ramverket. Regelbundna möten, som dagliga standups, gör att du kan hantera problem innan de blir betydande.

Samla teamkommunikationen på ett ställe med ClickUp Chat, dela uppdateringar, länka resurser och samarbeta utan problem.

Utöver praktiska frågor som rör produkt- och mjukvaruutveckling är det viktigt för en bra ledare att regelbundet kolla läget. Ta dig tid att boka in enskilda möten med teammedlemmarna för att fråga hur de mår, se om det finns något du kan hjälpa till med och diskutera deras utvecklingsplaner – så att du kan få värdefull feedback och stödja deras karriärmål.

6. Använd ett ramverk för projektledning 🧰

Att börja från noll med din projektledningsstrategi är i allmänhet en dålig idé. Även om du kan uppnå ett extremt anpassat arbetsflöde är det mer förnuftigt att använda en beprövad metodik och anpassa den efter dina behov.

De flesta mjukvaruutvecklingsteam arbetar enligt Agile, eftersom metodiken är logisk – särskilt för hybridteam eller team som arbetar på distans. Detta ramverk gör det möjligt att leverera snabbt, testa effektivt och snabbt nå ditt slutmål. Det innefattar också många standups och kommunikation, vilket är viktigt för alla mjukvaruutvecklingsteam som arbetar på distans.

Börja inte ditt arbete från scratch – välj färdiga alternativ från Mallcentret eller skapa din egen mall som ditt team kan använda.

ClickUp är utvecklat med agila teknikteam i åtanke. Du behöver inte lägga veckor på att skapa egna arbetsflöden från grunden i projektledningsverktyget (även om du kan göra det om du vill). Istället kan du använda de inbyggda mallarna för mjukvaruutveckling och teknik för att komma igång på nolltid.

7. Odla rätt företagskultur ✨

De bästa fjärrstyrda mjukvaruteamen finns inte av en slump. De stöds av en solid och välkomnande företagskultur som främjar värderingar, bästa praxis, arbetsflöden och egenskaper som stämmer överens med teamets mål och behov.

Att ha rätt företags- och teamkultur är ett måste i alla distansarbetsmiljöer. En sund balans mellan laganda och ärlig feedback är ofta det bästa sättet att skapa en miljö där människor känner sig välkomna, stödda, stärkta och utmanade att göra sitt bästa.

Enskilda ledare har inte alltid så stor inverkan på företagskulturen, men se till att använda det inflytande du har för att genomföra förändringar som gynnar ditt team. Verka för öppen kommunikation, snabbare beslutsfattande, införande av teambuilding-appar och andra funktioner som gör det lättare för ditt fjärrstyrda mjukvaruteam att arbeta bekvämt.

Kommunikation och samarbete i distansarbetande team

Du kan inte leda ett starkt och effektivt team utan medveten kommunikation. De bästa ledarna vet vad de ska kommunicera, när och hur ofta, så att de hittar rätt balans mellan för mycket och för lite.

Överkommunikation kontra tydlig kommunikation: Att hitta en balans

Tydlig och effektiv kommunikation är avgörande när man leder ett programvaruutvecklingsteam på distans. Vissa ledare går för långt i en riktning och överväldigar befintliga och nya teammedlemmar med för mycket detaljer. Detta kallas överkommunikation. 🗨️

För att uppnå rätt balans bör utvecklingsgruppens ledare:

Främja öppen kommunikation och dela alla relevanta uppdateringar i teamkanalerna istället för i privata meddelanden.

Sätt upp riktlinjer för hur god teamkommunikation ser ut

Undvik detaljstyrning och ge teammedlemmarna möjlighet att hantera problem självständigt med stöd.

Välj en videokonferensplattform som Zoom eller Google Meet och använd den konsekvent.

Ställ tydliga förväntningar på hur man kommunicerar effektivt när man diskuterar och hanterar pull-förfrågningar i utvecklingsverktyg som GitHub.

Använd asynkron kommunikation för att kommunicera tydligt och koncist, utan att människor behöver vänta på mer information.

Inför verktyg för fjärrsamarbete och kommunikation som kompletterar teamets arbetsstil och preferenser, till exempel Slack eller Microsoft Teams.

Använd feedback för att förbättra befintliga processer, arbetsflöden och kommunikationsvanor.

Undvik att hoppa mellan plattformar och skapa en gren eller en ny pull-begäran inom en uppgift genom att använda Github-integrationen.

Det är inte alltid möjligt att uppnå en perfekt balans, men det handlar om att anamma principer och tillämpa dem dagligen. Ge tydliga riktlinjer, ange tonen och samarbeta med ditt team för att utveckla en gemensam kommunikationsstrategi som fungerar för alla.

Säkerhet och efterlevnad vid fjärrutveckling av programvara

Säkerhet och efterlevnad är högt prioriterade frågor för mjukvaruutvecklingsteam, och detta blir ännu viktigare om du leder ett team på distans. 🔐

Med ett internt team är det lättare för din IT-avdelning att övervaka och skydda mot missbruk eller oavsiktlig bristande efterlevnad. Om din programvara implementerar en viktig buggfix eller patch kan IT-teamet personligen se till att alla enheter har uppdaterats.

I en fjärrstyrd miljö har du inte fysisk tillgång till all hårdvara eller mjukvara som ditt team använder. Däremot kan du säkra enheterna på distans, vilket ger dig möjlighet att proaktivt säkerställa en trygg och säker miljö och fungera som en säkerhetsåtgärd om något skulle gå fel.

Distansbaserade team måste också ta hänsyn till andra efterlevnadsfrågor, särskilt om de anställer personal över hela världen. Även om dina HR- och juridiska team bör ta på sig det mesta av ansvaret för detta, kommer proaktiva teamledare att vilja veta vad de kan och inte kan göra när det gäller att outsourca talanger, hantera beteenden och säga upp teammedlemmar.

Ge ditt team möjlighet att prestera på topp

Att veta hur man leder ett mjukvaruutvecklingsteam på distans kommer alltid att vara till hjälp, särskilt eftersom hybrid- och distansteam är här för att stanna. Använd den här guiden för att stödja din utveckling som chef och ledare så att du kan stödja och stärka ditt utvecklingsteam att göra det de gör bäst.

Om du letar efter en plattform som låter dig hantera projekt och mjukvaruutvecklingsarbetsflöden och som är utformad med agila team i åtanke, prova ClickUp gratis idag. Inget slår det när det gäller mjukvaruteamhantering. 🤖