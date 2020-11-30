Hur beräknar man cykeltid? (Guide för 2025)

Vill du lära dig hur man beräknar cykeltid?

Cykeltid är den tid det tar att skapa en färdig produkt och är ett användbart mått som hjälper dig att fastställa och upprätthålla projektets rytm.

Och till skillnad från Tour de France-tävlingarna behöver du ingen hjälm för den här typen av cykeltid.

Det är inte överraskande att det är mycket lättare att lära sig beräkna cykeltid än att cykla mer än 3 200 kilometer på 23 dagar.

Allt du behöver är formeln för cykeltid!

I den här artikeln visar vi dig hur du beräknar cykeltid, varför du bör göra det och presenterar ett praktiskt verktyg som underlättar hela processen.

Har du din stoppur redo? Då sätter vi igång!

Vad är cykeltid?

Cykeltid är ett mått på hur lång tid det tar att tillverka en färdig produkt eller leverera en tjänst. Det är ett av de viktigaste flödesmått som hjälper dig att driva ett projekt smidigt och effektivt.

Hur?

Låt oss förstå detta med ett exempel från vår favoritgrottman: Fred Flintstone.

Låt oss nu anta att Fred bestämmer sig för att arbeta på en restaurang som serverar revbensspjäll och hamburgare.

Här är hans cykeltid den tid det tar honom att laga en måltid. Och eftersom de just har upptäckt elden kommer det att påskynda cykeltiden. På så sätt minskar hans cykeltid per måltid och han kan servera fler kunder.

Som du kan se har företag (fiktiva och andra) sedan stenåldern använt cykeltid för att mäta sin produktivitet!

Vad är formeln för cykeltid?

Du kan beräkna cykeltiden med denna enkla formel:

Cykeltid (CT) = Nettoproduktionstid (NPT) / Antal tillverkade enheter (U)

Här är netto produktionstid den totala varaktigheten för din produktionsprocess (eller tjänsteleveransprocess) i sekunder, minuter, timmar eller dagar. Till exempel tiden det tar att laga en måltid etc.

Men hur fungerar det egentligen?

Fred Flintstone kommer till undsättning!

Låt oss säga att han lyckades laga 100 måltider per dag. Det är antalet enheter (U).

Om vi drar av en timmes lunchrast och en halvtimmes kaffepaus från hans vanliga åtta timmars arbetsdag, blir hans totala körtid eller netto produktionstid (NPT) (8 – 1,5 = 6,5 timmar).

Det betyder att hans cykeltid är

CT = 6,5/100 = 0,065 timmar per måltid

Eller ungefär 4 minuter för att förbereda varje måltid.

Allt tack vare våra hårt arbetande dinosaurie-souschefer!

Vilka är fördelarna med att beräkna cykeltid?

Oavsett om du är en stenkalkskock eller en apputvecklare i det 21:a århundradet måste du mäta din cykeltid för att effektivisera din produktionsprocess.

Här är de fyra viktigaste fördelarna med att beräkna cykeltid:

Vet du vad vi alla skulle älska? En tidsmaskin.

Du kan använda den för att resa in i framtiden och förbereda dig för alla hinder som står i vägen för din leverans i tid.

Men tills forskarna har uppfunnit en sådan har vi fortfarande cykeltidsmåttet att hjälpa oss.

Team kan använda den för att beräkna sin produktionshastighet i realtid och använda den för att ge realistiska leveransuppskattningar till sina kunder eller klienter.

2. Hjälper till att effektivisera processer för att uppnå mål

Genom att beräkna cykeltider kan du avgöra hur lång tid det tar att leverera värde till dina kunder. På så sätt kan du enkelt avgöra om det räcker för att möta kundernas efterfrågan.

Genom att beräkna cykeltider får du data som hjälper dig att åtgärda långsamma cykler och din produktionshastighet genom att:

Utvidga råvaruförsörjningskedjan

Öka eller minska genomströmningen eller batchstorleken i produktionslinjen

Kontrollera pågående arbete eller WIP-gränsen

Cyklustidsmåttet är ungefär som Freds pålitlige vän Barney. Oavsett vad som händer kommer det alltid att guida dig i riktning mot processförbättring och kundnöjdhet.

3. Hjälper till att eliminera överproduktion

Vad är värre än att inte producera tillräckligt många enheter för att möta kundernas efterfrågan?

Producerar för mycket!

Överproduktion är ett enormt slöseri med företagets tid och resurser. Dessutom kan det orsaka allvarliga flaskhalsar i ditt tjänsteleveranssystem.

Enligt Lean-metoden kan överproduktion faktiskt vara en viktig faktor som bromsar hela projektflödet.

Om du däremot fastställer tröskelvärden för cykeltider (och kontrollerar batchstorlekarna därefter) kan du kontrollera att produktionshastigheten inte överskrider en gräns.

4. Bidrar till att förbättra processcykelns effektivitet

En agil, Scrum-, Kanban- eller Lean-tillverkningsprocess bygger på kontinuerlig förbättring. Här är varje steg i processen inriktat på att samla in information som kan förbättra teamets totala prestanda.

Med hjälp av Kanban och Lean-tillverkningsprocesser kan du faktiskt ställa in en gräns för pågående arbete eller WIP.

En WIP-gräns sätter ett tak för antalet uppgifter som ett team kan ta sig an. Detta säkerställer att varje användarberättelse passerar genom värdeflödet utan att skapa en flaskhals.

Resultatet?

När du förstår ditt teams genomsnittliga arbetskapacitet kan du förbättra prestandan för varje cykel.

Men nog med teori. Du är här för att få praktisk kunskap om cykeltid, eller hur?

Så låt oss sätta igång.

Det enklaste sättet att beräkna cykeltid: ClickUp

Fred Flintstone och hans fabrik tillhör bokstavligen stenåldern.

Det betyder att de bara kan räkna med hjälp av pinnar och stenar.

Men du kan beräkna cykeltiden på ett smart sätt med hjälp av ClickUp!

Vad är ClickUp?

ClickUp är det högst rankade projektledningsverktyget i världen.

Det är det enda verktyget du behöver för att hantera alla dina projekt och spåra ditt teams produktivitet.

Det är också det bästa sättet att hålla ditt distansarbete team sammankopplat, responsivt och redo för Agile!

Så här kan ClickUp hjälpa dig att beräkna cykeltiden och använda den till din fördel.

Gillar du inte statusmöten på måndag morgnar?

ClickUp Dashboard är lösningen!

Dashboard ger dig en fullständig översikt över ditt projekt med anpassningsbara Sprint-widgets som Cycle Time Graph.

För att beräkna cykeltider med hjälp av denna widget kan du använda något av följande sätt:

Börja räkna tiden från det ögonblick en uppgift får någon status i statusgruppen Aktiv .

ClickUp antar att den första statusen i Aktiv är ”Inte påbörjad” och att alla andra arbetsuppgifter i statusgruppen Aktiv är början på cykeltiden.

Du kan anpassa cykeltidsdiagrammet med:

Tidsintervall : välj ett tidsintervall och ställ in frekvensen för cykeltidsdiagrammet.

Provtagningstid : välj det antal dagar som ska visas som genomsnitt för varje datapunkt i diagrammet.

Statusgrupp som räknas som slutförd: välj den statusgrupp som räknas som slutförd. Till exempel ”Slutförd”, ”Kundgranskning” eller ”Stängd”.

Och det är inte allt. Lägg till fler praktiska sprintwidgets som Burndown-diagram, Burnup-diagram, Velocity-diagram och Cumulative Flow Diagram-diagram till din instrumentpanel.

B. Ange tidsuppskattningar för att hålla koll på dina uppgifter

Vad är poängen med att beräkna cykeltider om du inte kan använda siffrorna för att effektivisera ditt projekt?

Det är därför ClickUp hjälper ditt team att kontinuerligt förbättras med funktionen Time Estimates (Tidsuppskattningar). Lägg till antalet timmar som varje uppgift och deluppgift kommer att ta, så beräknar ClickUp det totala antalet förväntade timmar per projekt.

När du uppdaterar dessa uppskattningar uppdaterar ClickUp också ditt leveransdatum i realtid.

Att beräkna cykeltiden hjälper dig att aktivt minska den för varje uppgift.

Och hur gör man det?

Du kan anställa en dinosaurie som övervakare som hela tiden talar om för dig hur lång tid du lägger på tillverkningsprocessen.

Men här är ett enklare alternativ: använd bara ClickUps inbyggda tidsspårningsfunktion!

Det lättanvända Chrome-tillägget ClickUp spårar den tid du lägger på uppgifter med ett enda klick och genererar detaljerade rapporter om tidsanvändningen. På så sätt kan du hela tiden spåra hur lång tid du lägger ner för att säkerställa att du inte överskrider din genomsnittliga cykeltid.

Och om du redan använder en tidsspårare från tredje part, som Time Doctor och Toggl, kan du också integrera dem med ClickUp!

Är det allt? Absolut inte.

ClickUp är en omfattande projektledningsprogramvara avsedd för högpresterande, ambitiösa team.

Här är fler funktioner som gör dina processer smidigare:

Vanliga frågor om beräkning av cykeltid

Man kan inte diskutera cykeltid utan att ta med dess vänner, takt-tid och ledtid, i bilden. Men dessa termer kan också leda till viss förvirring.

Låt oss gå igenom vad takt- och ledtid betyder i sammanhanget cykeltid.

1. Vad är skillnaden mellan cykeltid, takt-tid och ledtid?

Även om cykeltid, takt-tid och ledtid alla är flödesmått för att mäta produktivitet, skiljer de sig något från varandra.

Men för en snabb genomgång, låt oss återigen använda Mr Flintstones exempel för att förstå dessa begrepp.

A. Vad är takt-tid?

Takttid är den hastighet som krävs för att utföra arbetet och möta kundernas efterfrågan. Det är den tid som en uppsättning bör ta för att leverera en färdig vara, eller en enhet, för att möta kundernas totala efterfrågan och upprätthålla kassaflödet.

Exempel:

Freds chef ger honom ett mål: att laga mat till 100 kunder varje dag. Fred arbetar 8 timmar om dagen.

Det innebär att Fred måste laga 100 måltider på 8 timmar.

Här är hans takt-tid = antalet måltider som ska tillagas varje timme.

Eller takttid = 8/100 = 0,08 timmar per måltid.

Det tar ungefär 5 minuter att laga en måltid.

B. Vad är ledtid?

Ledtid är den tid som går från att kundordern mottas (startdatum) till dess slutliga leverans (slutdatum).

Ur kundens perspektiv börjar ledtiden så snart de lägger sin beställning, fortsätter genom tillverkningsprocessen och slutar med den slutliga leveransen av den färdiga produkten.

Exempel:

I Freds fall börjar ledtiden när hans chef tar emot beställningen på en måltid och slutar när Fred har tillagat rätten.

Ledtid = datum för slutförande av en kundorder (slutdatum) – datum för mottagande av en kundorder (startdatum).

I slutändan hjälper dessa tre mått till att enkelt mäta projektets framgång och kundnöjdhet.

2. Hur samverkar cykeltid och takt-tid?

För att förstå detta ska vi jämföra Freds cykeltid med kundernas efterfrågan genom att införa takttid.

Freds chef är under press att öka produktiviteten och förväntar sig nu att alla ska laga mat till minst 200 kunder om dagen.

Baserat på vår tidigare beräkning är Freds nuvarande arbetstakt på 15 kunder per timme (med en cykeltid på 4 minuter per måltid) inte tillräcklig för att möta kundernas efterfrågan.

Hans nya krävda arbetstakt eller takt-tid måste vara = 6,5/200 = 0,032 timmar per måltid.

Eller cirka 2 minuter per måltid.

Fred måste nu minska sin cykeltid från 4 minuter till 2 minuter. Han kan göra detta genom att:

Anställa praktiska assistenter (dinosauriekockar? Men inga T-rex. )

Arbeta längre timmar för att uppnå dagliga mål (ingen mer bowling med Barney. )

Minska driftstopp (kortare lunchpauser? Yabba dabba nej!)

Å andra sidan, om efterfrågan (och takttiden) var lägre, kunde Fred spara mer tid eller producera fler resultat.

Och nu när han kan beräkna sin cykeltid kan han anpassa sin prestation för att hålla jämna steg med kundernas nöjdhetsnivåer.

Slutsats

Cykeltid är mer än bara ett mått för att beräkna hur mycket du producerar. På lång sikt hjälper det dig också att säkerställa att du alltid levererar produkter och tjänster av hög kvalitet.

Och nu när du känner till formeln kan du också spåra den.

Vi hoppas bara att du inte använder papper och penna för beräkningen. Inte ens Fred Flintstone skulle godkänna det!

Varför inte prova ClickUp istället?

Den har en användarvänlig cykeltidswidget tillsammans med en rad andra funktioner som stöder projektledning från början till slut. Du kommer aldrig behöva något annat verktyg för att hålla koll på dina projekt!

Skaffa ClickUp gratis och ge dina kunder en chans att komma igång: