10 mallar för värdeflödeskartläggning (VSM) för att förbättra teamprocesser

Det kan finnas hundratals processer involverade i att göra en produkt eller tjänst klar för kunden – vissa är nödvändiga, medan andra är helt onödiga. Den viktiga frågan är: Hur skiljer man mellan värdeskapande och icke-värdeskapande processer?

Värdeflödeskartläggning kan hjälpa dig att skrapa under ytan och få en bra överblick över din leveranscykel. Detta verktyg, som först implementerades av Toyota, hjälper dig att skapa ett diagram som visar flöden av material, information och processer för att identifiera områden som inte är optimerade.

Det är en ansträngande och komplicerad uppgift, särskilt om din produktionscykel är lång och har många rörliga komponenter. Det är därför som ledande befattningshavare förlitar sig på mallar för att enkelt visualisera processflöden.

I den här artikeln presenterar vi de bästa mallarna för värdeflödeskartläggning för att förbättra effektiviteten, minska slöseriet och leverera bättre värde till dina kunder. ?

Vad är en mall för värdeströmskartläggning?

Värdeflödeskartläggning (VSM) är ett visuellt verktyg för att analysera aktuella arbetsflöden som tar dig från produktbeställning till leverans. Detta innebär att man representerar flödet av information, material och processer genom ditt företag med hjälp av komplexa flödesschematekniker.

En mall för värdeflödeskartläggning förenklar diagramarbetet genom att tillhandahålla ett förinställt ramverk för att illustrera, granska och förbättra dina produktionsprocesser. Tanken är att identifiera och minimera resursslöseri eller ineffektiva steg och optimera din produktionslogistik för mål som bättre avkastning, kortare time-to-market eller ökad kundnöjdhet.

Värdeflödeskartor är lämpliga för att visualisera processer i alla skalor, oavsett om det gäller prototyptillverkning eller massproduktion. Förutom att finjustera ditt produktionssystem kan de uppmuntra till:

Tvärfunktionellt samarbete

Kostnadsreduktion

Datadrivet beslutsfattande

Mått på kundnöjdhet

Vad kännetecknar en bra mall för värdeflödeskartläggning?

Eftersom det finns tusentals mallar för värdeflödeskartläggning är det inte lätt att hitta den rätta. Här är några egenskaper som en bra mall bör ha:

Användarvänligt gränssnitt: En kvalitetsmall bör ha ett enkelt gränssnitt som gör det möjligt för personer med olika utbildningsnivåer och expertis (produktchefer, tekniker, operatörer etc.) att använda den. Samarbetsalternativ : Värdeflödeskartläggning involverar vanligtvis personer från flera team som arbetar tillsammans. Rätt mall bör erbjuda samarbetsfunktioner som gör detta möjligt, inklusive digitala whiteboardtavlor , redigering i realtid samt verktyg för anteckningar och kommentarer. Visuella verktyg: Mallen bör låta dig använda värdeströmskartspecifika former för att visualisera processer och flöden (som en fabriksikon för leverantörer eller kunder och ränder för delade processer). Dra-och-släpp-design: Den bör ha kopplingar och en dra-och-släpp-redigerare för att skapa relationer mellan olika : Den bör ha kopplingar och en dra-och-släpp-redigerare för att skapa relationer mellan olika element i flödesschemat. Stöd för resursallokering: Mallen ska ge en tydlig bild av tids-, personal- och budgetbegränsningar för att underlätta datastödda beslut om resursallokering.

Sortera uppgifter efter status och för dina uppdragstagare och få en överblick över den veckovisa arbetsbelastningen i den här vyn.

10 mallar för värdeflödeskartläggning att använda

Vi har gått igenom hundratals mallar för värdeflödeskartläggning och valt ut de 10 bästa från ClickUp, 24Slides och VisualParadigm, som erbjuder mest funktionalitet. Kolla in dem och hitta den som passar dina preferenser för värdeflödeskartläggning! ?

1. ClickUp-mall för värdeflödeskartläggning

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för värdeflödeskartläggning

Det är svårt att inte vara subjektiv när man identifierar slöseri i sitt företag – man är van vid de nuvarande processerna och ser kanske inte utrymme för justeringar. Med ClickUps mall för värdeflödeskartläggning kan du få ett objektivt perspektiv på arbetsflöden genom att samla personer från flera team och använda visuella hjälpmedel.

Detta är en whiteboardmall – tänk på den som en digital duk där dina teammedlemmar kan dela sina perspektiv och samarbeta för att visualisera och lösa problem. ClickUp Whiteboards har inbyggda verktyg för att koppla samman idéer och länka dem till uppgifter, dokument och filer för att centralisera arbetet.

Med den här mallen får du en färdig karta för att analysera det aktuella läget för dina processer. Whiteboard-vyn erbjuder fyra färgkodade sektioner: Definiera produktfamilj, Dokumentation av aktuellt läge, Design av framtida läge och Implementeringsplan. Anpassa processens start- och slutnoder (gula romber anger leverantörens och kundens slutpunkter) och definiera tidslinjen mellan olika steg.

Med verktyget kan du lämna anteckningar, bifoga filer och definiera mål för att beskriva din leverans- och logistik. Du kan skapa och tilldela förbättringsuppgifter direkt i mallen.

ClickUp Whiteboards har funktioner för uppgiftsuppföljning och rapportering, vilket gör det enkelt att fastställa ansvaret för att åtgärda en viss ineffektivitet i värdeflödeskartan. ?

2. ClickUp automatiserad mall för värdeflödeskartläggning på whiteboard

Ladda ner denna mall ClickUp automatiserad mall för värdeflödeskartläggning på whiteboard

Vill du identifiera förbättringsmöjligheter på ett precist sätt och slippa gissa dig fram när det gäller värdeflödeskartläggning? Lita på ClickUps automatiserade whiteboardmall för värdeflödeskartläggning som hjälper dig på traven!

Eftersom detta är en mall för värdeflödesanalys precis som det föregående alternativet, är den fullspäckad med funktioner som uppmuntrar samarbete och lagarbete. Funktioner som redigering i realtid, anteckningar och koppling till uppgifter och dokument ger gott om utrymme för brainstorming om flaskhalsar i processen.

Detta är en branschstandardmall med vanliga symboler för värdeflödeskartläggning, datablock, tidslinje och informationsflödeskopplingar för att positionera dina processer från början till slut. Låt dina driftschefer använda mallen för att visualisera och diskutera de senaste elementen i din processcykel.

Som standard har mallen nio anpassningsbara fält för att lägga till attribut till dina processer:

Sekunder tillgängliga Avdelning Cykeltid (minuter) Bearbetningstid (dagar) Värdeskapande tid (minuter) Driftstid (%) Arbetare Skift Förändring Övertid (minuter)

Mallen har två vyer: Whiteboard-vyn för brainstorming och Process-vyn för att registrera och övervaka alla pågående processer på ett och samma ställe.

3. ClickUp-mall för värdekedjan

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för värdekedjan

Ett värdekedjenätverk representerar utvecklingen av primära och stödjande aktiviteter som tillför värde till en produkt. Du kan göra det med ClickUp Value Chain Whiteboard Template, som möjliggör mikroanalys av processer som inköp, lagerhållning, HR-aktiviteter och till och med kundservice.

Den färgkodade mallen ger ett ramverk för att bygga en omfattande värdekedja. Använd de fyrkantiga rutorna för att definiera primära aktiviteter och de rektangulära rutorna för sekundära aktiviteter.

Din uppgift är att brainstorma alla processer som krävs för att skapa din produkt och sortera dem i rätt kategori med hjälp av klisterlappar. Anpassa värdeflödet genom att koppla samman processer mellan olika avdelningar, såsom design, produktion, distribution, marknadsföring och kundservice.

När du har gjort det, titta på din karta och identifiera områden som inte tillför så mycket värde till ditt företag – det kan vara en misslyckad annons, ett föråldrat program eller höga transportkostnader. Dokumentera dina resultat i avsnittet Sammanfattning i mallen.

Använd vägledningen för att komma igång för tips och råd om hur du använder mallen. Se till att uppdatera uppgiftsstatus i mallen så att dina intressenter hålls informerade varje gång du implementerar en processförändring.

4. ClickUp-mall för värderiskmatris

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för värderiskmatris

När du beslutar om du ska ta dig an ett nytt projekt eller göra en betydande förändring i ditt företag måste du väga riskerna mot det potentiella mervärdet. Använd ClickUps mall för värderiskmatris för att fatta smarta beslut och prioritera projekt och aktiviteter med relativt låg risk och högt värde.

Mallen har en värderiskmatris för att definiera sambandet mellan värdet och komplexiteten i produktionsuppgifterna. Växla mellan list- och tavelvyer för att organisera dina låg- och högriskinitiativ.

I huvudlistan visas alla dina idéer i form av uppgifter. Lägg till en ansvarig person för varje uppgift med hjälp av ett av de anpassade fälten i kategorin Anställd, Produkt, Admin, Verksamhet och Kund. Bestäm värde, risk och prioritetsnivåer för att klassificera dina uppgifter.

Använd de två andra listvyerna – Lågvärdelista och Högvärdelista – för att sortera dina idéer från föregående vy. De är praktiska när du arbetar med dussintals uppgifter.

Board view är en Kanban-tavla som visar uppgifter som kort och sorterar dem efter kategori. Du kan använda andra kriterier för att gruppera korten genom att välja fältet Group By i det övre högra hörnet av skärmen.

När du har skissat upp alla uppgifter placerar du dem i matrisen för att få en tydlig översikt över prioriterade uppgifter och den önskvärda ordningen i vilken de ska utföras.

5. ClickUp-mall för processgranskning och förbättring

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för processgranskning och förbättring

När ditt företag utvecklas kan arbetsflöden som tidigare var effektiva bli föråldrade. Om du vill omvärdera processer i termer av kostnadseffektivitet och produktivitet kan du börja genomföra granskningar med ClickUps mall för processgranskning och förbättring.

Med detta verktyg kan du göra en rättvis analys av dina nuvarande processer, identifiera nackdelar och överflödiga moment som minskar effektiviteten eller lönsamheten och införa korrigerande åtgärder.

Mallen delar upp revisionsplanen i fyra avsnitt:

CATWOE-analys: Står för Customer, Actor, Transformation, Worldview, Owner och Environment analysis (kund-, aktörs-, transformations-, världsbilds-, ägar- och miljöanalys) och används för att samordna intressenternas perspektiv i konfliktsituationer. Modellkoncept: Definierar revisionsplanen Processanalys: Listar de processer du ska granska och de vägledande kriterierna. Förändringshantering : Beskriver de tillvägagångssätt (metoder och sätt) som du kommer att använda för att övergå till bättre processer.

I varje avsnitt kan du skapa uppgifter, lägga till ansvariga och ange deras förfallodatum och prioriteringar. Använd ClickUp Custom Fields för att lägga till process- eller uppgiftskategorier baserat på din verksamhet. Du kan spåra föreslagna ändringar genom nio statusetiketter: Inte påbörjad, Pågående, Klar, Att göra, Godkänd, Avvisad, Väntande, Avbruten, och Arkiverad.

6. ClickUp-mall för projektplan för förbättring av affärsprocesser

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för projektplan för förbättring av affärsprocesser

För projektledare är kontinuerlig processförbättring avgörande för att ligga steget före konkurrenterna och förbättra strategierna för kundernas framgång. Med ClickUps mall för projektplan för förbättring av affärsprocesser får du ett välorganiserat dokument som du kan använda för att planera och implementera förfinade arbetsflöden.

Denna mall har ett enkelt tabellformat. Starta ett nytt initiativ genom att ange detaljer om organisationen, projektet och cheferna. Du får särskilda tabeller för att definiera roller och ansvarsområden för dina intressenter och projektteamet.

Kärnan i denna mall för projektplan är avsnittet Översikt. Här anger du projektets omfattning, processrisker och problem, framstegsmätvärden, leverabler och milstolpar.

För processoptimering kan du gå in på detaljer om cykeltid, felfrekvenser eller kundfeedback för att identifiera de problem som hämmar din effektivitet. Genom att dokumentera dessa komplexa detaljer blir det lättare för ditt beslutsfattande team att föreslå realistiska förbättringar.

Om du hanterar komplexa projektberoenden rekommenderar vi att du använder kalendervyn eller Gantt-diagramvyn i ClickUp för att rita en strukturerad tidslinje över förbättringsinitiativ i värdeflödeskartorna.

7. ClickUp-mall för processkartläggning

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för processkartläggning

ClickUp-mallen för processkartläggning är din genväg till att sänka kostnader, förbättra effektiviteten och minska slöseriet. Denna mall ger dig detaljerad insikt i relationen mellan olika steg i dina processer, vilket hjälper dig att upptäcka och åtgärda flaskhalsar. ✔️

Denna uppgiftsmall är i huvudsak en att göra-lista som består av 22 deluppgifter. Var och en representerar ett mål för processkartläggning och innehåller korta instruktioner om hur man uppnår det. Den första deluppgiften handlar till exempel om att välja den process som behöver förbättras, medan den andra handlar om att identifiera de medarbetare som är involverade i leveransen.

Du kan lämna anteckningar om hur man gör, lägga till bilagor och skapa en åtgärdslista för dig och ditt team. Utnyttja följande fem anpassade fält för att strukturera dina process- och värdeströmskartor:

Slutförandegrad Typ av processkarta Processagenda Processkarta Länk Ansvarig person

Det fina med denna mall är att den stöder uppgiftsberoenden – med bara några få klick kan du se till att en viss uppgift inte kan påbörjas eller slutföras innan en annan är klar.

Alla typer av process- eller konceptkartläggning är utmanande utan en visuell struktur. Prova Board-vyn i ClickUp för att skapa rika visuella representationer av relationer mellan koncept, processer och idéer.

8. ClickUp-mall för projektplan för processförbättring

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för projektplan för processförbättring

Projekt för värdeflödeskartläggning inom drift och tillverkning kan snabbt förvandlas till kaos utan adekvat dokumentation. Men inte när du har ClickUps mall för projektplan för processförbättring som stöd! ?

Denna enkla mall handlar om att specificera vem som ska göra vad och mäta framgången med hjälp av fastställda mått. Låt oss se hur.

Vi tar till exempel en hundmatstillverkare som ofta har problem med köttföroreningar. Processförbättringen här är att installera en handtvättstation för köttbehandlare och arbeta med att förbättra luftflödet.

I det här fallet kommer chefen (vi kallar honom Tim) att använda mallen för att först definiera intressenter som investerare, leverantörer, maskinoperatörer, livsmedelskvalitetsingenjörer och leveransförare. Tim kommer sedan att föreslå lösningen och beskriva framgångsmått, arbetsomfång och leveranser.

Mallen hjälper till att lista milstolpar för stegvisa framsteg. I vårt exempel kan den första milstolpen vara att optimera leveranstiderna för kött för att minimera miljöexponeringen. Tim kan fastställa vem som ansvarar för processen i mallen för att upprätthålla transparensen i teamet.

Oavsett vilken bransch du verkar inom bör du överväga att inkludera vad-händer-om-scenarier och potentiella implementeringsrisker i planen. Aktivera ClickUps återkommande uppgifter -funktion för att regelbundet kontrollera att de föreslagna processerna utvecklas enligt plan.

9. Mall för värdeflödeskartläggning från 24Slides

Mallen för värdeflödeskartläggning från 24Slides hjälper dig att visualisera processer och identifiera flaskhalsar.

Letar du efter en enkel struktur som låter dig visa de processer som krävs för att få din produkt till slutkunden? Denna mall för flödeskartläggning från 24Slides är precis vad du behöver.

Denna PowerPoint-mall har inte avancerade samarbets- och kommunikationsverktyg, men den kan vara mer än tillräcklig för att visualisera dina flöden och identifiera flaskhalsar vid en presentation.

Mallen består av åtta bilder, var och en med en värdeflödeskarta som representerar olika aspekter av dina processer. Skapa tidslinjer för att definiera hur lång tid det tar att leverera din produkt, visa förbättringar i procent och avgöra vilka processer som har störst värde.

Denna mall handlar om anpassningsbarhet. Ändra ordningen på bilderna, redigera färgpaletten, ändra teckensnittet och lägg till intressanta visuella komponenter för att anpassa presentationen efter din publik.

10. Mall för värdeflödeskartläggning från VisualParadigm

Använd VisualParadigms mall för analys av värdeflödeskartor för dina processer och se hur du kan förbättra dem.

Att förbättra effektiviteten i dina processer är ingen lätt uppgift – du måste noggrant granska dina arbetsflöden och övervaka minsta detalj i allt, vare sig det gäller beställning av förbrukningsvaror eller placeringen av din anläggning. Med VisualParadigms mall för att skapa en värdeflödeskarta kan du göra detta utan att behöva börja från scratch.

Mallen innehåller färgglada färdiga värdeflödeskartor som låter dig visualisera dina processer genom att helt enkelt lägga till rätt information i rätt ruta. Du får en översikt på ett enda ark över kritiska processer, resursområden och produktionsuppskattningar.

Denna mall är tillräckligt mångsidig för att passa alla branscher. Online-redigeraren erbjuder många anpassningsalternativ – ändra former, färger, teckensnitt och pilar för att anpassa layouten efter dina behov.

När du är klar kan du spara mallen i olika format, inklusive JPG, PDF, PNG och SVG.

Mallar för värdeflödeskartläggning: Detaljerna är avgörande

Tänk på värdeflödeskartläggning som att titta på dina processer under ett mikroskop – du observerar varje liten detalj för att upptäcka oregelbundenheter och ineffektiviteter och se hur du kan åtgärda dem. De mallar vi har diskuterat erbjuder en solid lekplats för att reglera och förbättra dina processer med ett realistiskt tillvägagångssätt.

För att analysera processer krävs andra verktyg, såsom flödesscheman och mallar för arbetsplaner – du hittar dem på ClickUp, som har över 1 000 mallalternativ för olika avdelningar! ?