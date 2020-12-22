Cykeltid kontra ledtid: den ultimata guiden

Är du nyfiken på skillnaderna mellan cykeltid och ledtid?

Cykeltid och ledtid är viktiga mått som används i produktionsprocessen. Medan cykeltid anger hur lång tid det tar att slutföra en uppgift, är ledtid den tid som går mellan orderläggning och leverans.

I den här artikeln går vi igenom de olika definitionerna av ledtid och cykeltid och hur man enkelt beräknar och spårar varje mått.

Obs! De första avsnitten innehåller korta förklaringar av vad cykeltid och ledtid är. Om du redan har god kunskap om båda måtten kan du hoppa vidare till vårt jämförelseavsnitt.

Vad är cykeltid?

Cykeltid är den tid det tar att slutföra en processcykel, från start till slut. Och även om ”process” vanligtvis avser tillverkningsprocessen inom tillverkning, kan det också vara vilken repetitiv aktivitet som helst, till exempel att svara på kundsamtal.

Cykeltid definieras också som den tid ett team faktiskt arbetar med en produkt tills den är klar för leverans till kunden.

Och eftersom ordet leverans får oss att tänka på pizza, varför inte använda en pizzabeställning som exempel här.

I cykeltidssammanhang avser ”order” kundens beställning av en produkt eller tjänst.

För en pizzeria är cykeltiden alltså den tid det tar att tillaga en läcker pizza.

Inkluderar cykeltiden väntetid?

Ja, cykeltiden inkluderar väntetiden, under vilken ett arbetsmoment väntar på nästa åtgärd. Till exempel den tid som går åt till att vänta på att ugnen ska värmas upp initialt.

Kort sagt är cykeltid den totala tid det tar att flytta ett arbetsmoment från början till slutet av en produktions- eller tillverkningsprocess.

Hur beräknar man processcykeltiden?

Cykeltiden beräknas som förhållandet mellan den totala produktionstiden och antalet enheter som producerats under den tiden.

Cykeltid = Total produktionstid/Antal producerade enheter

För att illustrera detta med ett exempel, låt oss säga att du är kock på Gordon Ramsays restaurang.

Låt oss nu anta att restaurangen har öppet från 10:00 till 23:00 och kan laga mat till 200 kunder per dag.

Så, Total produktion tid = 13 timmar.

Antal producerade enheter (tillagade måltider) = 200 måltider.

Då blir cykeltiden = 13/200 = 0,065 timmar.

Det tar alltså cirka fyra minuter att förbereda varje måltid.

Hur mäter man cykeltid?

Hur hjälper ClickUp till att spåra cykeltiden?

ClickUps kraftfulla funktion Dashboards låter dig beräkna uppgiftens genomloppstid med widgeten Cyklustid.

Cykeltiden mäts på två sätt:

ClickUp kan automatiskt börja spåra tiden så fort en uppgift hamnar i statusgruppen Aktiv i ditt projektutrymme.

Alternativt kan du i ClickUp välja vilken annan status som helst som startpunkt för cykeltiden.

Observera: ClickApps hjälper dig att anpassa din ClickUp Workspace efter dina önskemål.

Men cykeltidsdiagrammet är inte det enda som finns på ClickUps instrumentpanel... 🍕

För maximal flexibilitet kan du också välja mellan Burnup, Burndown, Cumulative Flow Diagram, Velocity Charts och mycket mer.

Vad är ledtid?

Ledtiden beräknas vanligtvis ur kundens perspektiv och är den tid som går mellan mottagandet av kundens order och leveransen av den färdiga produkten eller tjänsten. Precis som cykeltiden har ledtiden olika definitioner beroende på sammanhanget.

I projektledning är till exempel ledtiden den tid det tar att slutföra ett projekt från det ögonblick du får det från intressenten.

Inom supply chain management är det dock den tid det tar att få leveransen efter att du har lagt en order.

Och eftersom vi uppenbarligen är på mathumör just nu, börjar ledtiden när en servitör tar emot en kunds beställning och slutar när kunden får sin maträtt.

Undrar du hur du kan beräkna ledtiden?

Hur beräknar man ledtid?

För att beräkna ledtiden måste du känna till leveransdatum/tid och orderns begärda datum/tid.

Ledtider = Order Leveranstid (slutdatum) – Order Mottagandetid (begäran datum)

Låt oss till exempel säga att en kund beställer pasta klockan 13:30 och får den klockan 14:00.

Då är ledtiden 30 minuter.

Hur spårar man ledtid?

Du kan visserligen använda stoppur eller köksklockor för att mäta ledtiden, men det innebär mycket manuellt arbete.

Använd istället Lead Time Widget på ClickUps instrumentpaneler! Den spårar automatiskt hur lång tid det i genomsnitt tar att slutföra en uppgift från det att den skapas.

Du kan anpassa:

Tidsintervall : ställ in önskat tidsintervall och frekvens för grafen

Provtagningstid : välj hur många dagar du vill inkludera i genomsnittet för varje punkt i diagrammet.

Statusgrupp räknas som slutförd: välj statusgruppen, till exempel Stängd eller Klar, för att ange att uppgiften är slutförd.

Obs: Samma anpassningar kan även tillämpas på ClickUps widget Cycle Time.

Är du fortfarande förvirrad över ledtid och cykeltid?

Oroa dig inte! Vi har sammanfattat skillnaderna i en praktisk tabell längre fram i artikeln.

Innan vi kommer dit måste du dock förstå att ledtid och cykeltid inte är de enda Lean- eller Kanban- mått som används av projektledare.

Det finns också takt-tid, deras tyska motsvarighet (”takt” är det tyska ordet för puls eller rytm).

Vad är takt-tid?

Takttid är den hastighet med vilken du bör arbeta för att slutföra produktionsprocessen och uppfylla kundernas krav i tid.

Att mäta takt-tiden hjälper dig att:

Anpassa arbetsflödets genomströmning efter kundernas efterfrågan

Förbättra hela värdeflödets effektivitet för en specifik batchstorlek

Undvik råvarubrist och överlager

Öka kundnöjdheten med punktliga leveranser

Om du till exempel känner till takt-tiden för din restaurang kan du optimera arbetsflödet i köket så att maten serveras till kunderna i tid, vilket hjälper dig att undvika hungriga kunder:

Hur beräknar man takt-tiden?

Takttiden beräknas som förhållandet mellan din totala produktionstid och det antal enheter som kunden behöver.

Takttid = Total produktionstid/antal enheter som krävs (kundbehov)

Låt oss ta exemplet med Gordon Ramsay som vi diskuterade tidigare.

Cykeltiden är fyra minuter för att förbereda en rätt, vilket borde vara tillräckligt under normala omständigheter.

Men det är helg och Gordon förväntar sig rusningstrafik.

Han vill att personalen ska betjäna 300 kunder på 13 timmar.

Då blir takt-tiden = 13/300 = 0,04 timmar, vilket är ungefär två minuter per måltid.

Om du vill möta efterfrågan måste du alltså minska cykeltiden från fyra till två minuter.

Hur kan ClickUp hjälpa till här?

Vad är skillnaden mellan cykeltid, ledtid och takt?

Att förstå skillnaden mellan cykeltid , ledtid och takt är inte svårare än att identifiera rätter i MasterChefs blindprovningsutmaning.

Om du fortfarande är förvirrad, oroa dig inte!

Vi har sammanfattat de viktigaste skillnaderna mellan ledtid, cykeltid och takttid i denna praktiska tabell:

Cykeltid Ledtider Takttid Vad det hjälper till med Hjälper till att uppskatta produktionshastigheten Hjälper till att förutsäga väntetiden för kunder eller klienter Beräknar den hastighet du bör arbeta i för att möta efterfrågan Vad den tar hänsyn till Beaktar endast den faktiska produktionstiden Beaktar hela produktionsprocessen, från mottagande av order till försäljningshantering. Fokuserar på den maximala tid ett team bör lägga på att leverera ett arbetsuppdrag. Hur företag använder det Företag bör sträva efter kortare cykeltider för att kunna möta större efterfrågan. För bättre kundnöjdhet bör ledtiderna vara korta. Takttider kan jämföras med cykeltider för att förstå produktionskapaciteten. Formel Cykeltid = total produktionstid/antal producerade enheter Ledtider = leveransdatum – datum då ordern mottogs Takttid = total produktionstid/kundbehov

Vanliga frågor om cykeltid, ledtid och takt

Om du sysslar med cykeltid eller ledtid kommer du förmodligen att stöta på begrepp som genomströmning, värdeström och mycket mer.

Vad är det då?

Ingen fara, här är en snabb masterclass som klargör dina tvivel:

1. Vad är skillnaden mellan ledtid och genomströmningshastighet inom tillverkning?

Ur kundens perspektiv är tillverkningens ledtid tiden mellan att en order läggs och att den levereras.

Å andra sidan betraktas genomströmningshastigheten ur ett produktionsperspektiv och mäter den hastighet med vilken råmaterial eller en tillverkningsenhet passerar genom processen.

2. Vad är värdeströmskartläggning?

Inom Lean-tillverkning är en värdeflöde en sekvens av värdeskapande aktiviteter som skapar en övergripande produkt eller ett resultat för kunder eller intressenter.

Värdeströmskartläggning är en metod där du visualiserar alla viktiga steg i din värdeström med hjälp av ett flödesschema. Schemat (känt som en värdeströmskarta) hjälper dig att identifiera och minska/ta bort onödiga steg i värdeströmmen, vilket gör den mer effektiv.

3. Vilka faktorer påverkar ledtiden negativt?

Fem nyckelfaktorer som påverkar ledtiden negativt är:

Ett onödigt processteg i produktionsflödet

Ineffektiv lagerhantering

Lagerbrist som kan orsaka flaskhalsar i produktionen

Olika ledtider mellan dina olika leverantörer

Oförutsägbara händelser som plötslig brist på råvaror

4. Hur kan du minska din cykeltid?

Att minska cykeltiden förbättrar inte bara kundnöjdheten, utan ökar också ditt teams produktivitet.

Här är några sätt att minska cykeltiden:

Definiera varje användarberättelse och mål tydligt

Uppmuntra teamen att vara självständiga, ta ansvar och arbeta med minimal feedback.

Använd WIP-gränsen för att eliminera multitasking

Automatisera repetitiva manuella arbetsuppgifter

Använd en agil metod som Scrum

5. Vad är det huvudsakliga målet med Agile?

Det huvudsakliga målet med den agila metodiken är att hjälpa team att utveckla och leverera produkter av högsta kvalitet på kortast möjliga tid. För detta ändamål underlättar agila mått (som cykeltid och ledtid) och verktyg (som sprintbacklog ) processförbättringar.

Slutsats

I köket kan kunskap om hur du ska gå tillväga med ett recept (från förberedelse till garnering) inte bara förhindra katastrofer i köket, utan också göra hela processen mer effektiv.

Och det är där olika tider som cykeltid, ledtid och takt-tid kommer in i bilden.

Att förstå och följa upp varje mätvärde är avgörande för att effektivisera alla produktions- eller tillverkningsprocesser, oavsett om det handlar om leverans av programvara eller att tillfredsställa hungriga kunder i tid.

Att använda stoppur för att mäta tiden för varje operation är dock allt annat än effektivt.

