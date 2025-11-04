De 10 bästa verktygen och programvarorna för kommunikation på arbetsplatsen 2026

Intern kommunikation är en integrerad del av verksamheten på arbetsplatsen. Från ledningen ner till de vanliga medarbetarna bidrar spridningen av relevant information till att skapa en sund arbetsmiljö och upprätthålla medarbetarnas engagemang.

Även om oundvikliga hinder som miljörelaterade och personliga hinder kvarstår och leder till dålig kommunikation, är det avgörande att övervinna dessa hinder för att förbättra den interna kommunikationen och teamsamarbetet.

Mot bakgrund av pandemin finns det fler kommunikationsverktyg än någonsin tillgängliga för att mildra utmaningarna med distans- och hybridarbetsmiljöer och effektivisera kommunikationen på arbetsplatsen. Vi är här för att hjälpa dig att lära dig mer om de bästa kommunikationsverktygen för arbetsplatsen så att du kan göra rätt val för ditt team.

Vi har analyserat olika kommunikationsverktyg och programvaror som kan öka produktiviteten, effektivisera samarbetet och koppla samman dina distribuerade team. Läs vidare för att ta del av våra 10 bästa rekommendationer för de bästa kommunikationsverktygen för arbetsplatsen som finns idag!

”De flesta stora företagskostnaderna går till fastighetskostnader som hyra och skatter. Pandemin har gjort det möjligt att arbeta hemifrån, vilket har minskat kostnaderna och omfördelat budgetarna till mer värdeskapande investeringar som verktyg för intern kommunikation.” —Carter Seuthe, Credit Summit

Så om du också funderar på att investera i verktyg för kommunikation och medarbetarengagemang är du på rätt väg! Förutom att ge hybrid- och distansarbetande team ett sätt att hålla kontakten, gynnar verktyg för företagskommunikation också hela organisationen. Här är några viktiga fördelar med att implementera dessa moderna verktyg:

Effektivisera kommunikationen under ett och samma tak

Chefer och teamledare kan enklare hålla koll på arbetsförloppet, medarbetarnas kommunikationsmål och projektuppdrag genom att implementera ett enda verktyg eller en plattform för kunskapshantering.

Det är lätt att tappa bort information i en ström av data, information och uppdrag, så verktyg för teamkommunikation erbjuder en samlad lösning för att hålla koll på allt du behöver veta om ett uppdrag.

Säker företagskommunikation

”Allt fler företag förlitar sig på teknik – och det finns mycket goda skäl till det. Dessa företag måste dock också granska dessa applikationer noggrant för att undvika dataförlust eller dataintrång. Datasäkerhet bör vara en av organisationens viktigaste investeringar för att undvika rättsliga konsekvenser och/eller följder.” —Mark Pierce, VD för Colorado LLC Attorney

Med detta sagt är det avgörande för företag att välja rätt verktyg för teamkommunikation. Organisationer kan bättre skydda affärskommunikation och känslig data med rätt interna kommunikationsverktyg som erbjuder säkerhet från början till slut.

Förbättrat samarbete, ökad produktivitet och större engagemang hos medarbetarna

”Ledare upplever ofta att medarbetarengagemang är en av de svåraste uppgifterna när det gäller att upprätthålla en organisation. Medarbetarnas produktivitet påverkas i hög grad av hur de känner sig uppskattade och delaktiga, så att se till att de är engagerade och hålls uppdaterade är vad mycket effektiva chefer bör fokusera på.” —Tom Golubovich, chef för marknadsföring och mediarelationer, Ninja Transfers

Att sätta medarbetarkommunikationen i centrum för varje organisation är avgörande för att hålla medarbetarnas engagemang och produktivitet på högsta nivå. När du använder interna kommunikationsverktyg skapar du en kanal där medarbetarna konsekvent kan hålla sig uppdaterade och vara produktiva, effektiva och ändamålsenliga även när de arbetar hemifrån.

När det gäller kommunikationsverktyg har dessa plattformar numera funktioner för uppgiftshantering, snabbmeddelanden, samarbete kring dokument, virtuella möten, gruppchatt och videosamtal.

Så, hur vet du vilket som passar dig? Här är en sammanställning av de 10 bästa verktygen för intern kommunikation, tillsammans med deras bästa funktioner, begränsningar, priser och recensioner, för att ge dig den insikt du behöver för att välja rätt verktyg för ditt team och din organisation!

1. ClickUp

Håll kontakten med ditt team med ClickUp Spaces Håll koll på projektuppdateringar, hantera arbetsflöden och samarbeta med teamet – allt från din ClickUp-arbetsyta

ClickUp är ett allt-i-ett -verktyg för projektledning och produktivitet som syftar till att effektivisera arbetsflödet och teamkommunikationen genom att samla allt ditt arbete på en central plats.

Med hundratals funktioner och en helt anpassningsbar plattform kan team av alla storlekar från olika branscher planera, hantera och följa upp sina projekt och sin kommunikation – allt på samma plattform.

Och eftersom ClickUp är byggt med funktioner för teamkommunikation med samarbetsdetektering kan teamen samarbeta sömlöst i realtid eller asynkront, vilket gör det möjligt att hålla distansteam samordnade och uppkopplade hela tiden. Använd ClickUps digitala whiteboards för brainstorming och strategiplanering och ClickUp Docs för att lagra idéer, standardrutiner och mycket mer.

Den har till och med en inbyggd meddelandefunktion, Chat-vyn, för snabbmeddelanden så att du kan hålla dina konversationer parallellt med ditt arbete. Och om du behöver ett annat sätt att kommunicera med ditt team kan du använda skärminspelaren i appen, Clip by ClickUp, som låter dig skapa och skicka videomeddelanden direkt i ClickUp.

Dela skärminspelningar för att förmedla ditt budskap exakt utan behov av e-postkedjor eller fysiska möten

Och om du letar efter ett mer effektivt sätt att hantera dina e-postmeddelanden erbjuder ClickUp en funktion som heter E-post i ClickUp, som gör att du kan skicka och ta emot e-post utan att lämna plattformen. Integrera helt enkelt dina mest använda e-postappar, såsom Gmail, Outlook eller Front, med ClickUp och börja svara på dina e-postmeddelanden direkt i dina ClickUp-uppgifter. ?

Skicka och ta emot e-postmeddelanden direkt i ClickUp för att effektivisera hanteringen av e-post

Funktionerna och möjligheterna i ClickUp gör det enkelt för dig att arbeta och kommunicera med dina team utan att behöva hoppa mellan olika plattformar, vilket gör det till ett av de bästa verktygen för kommunikation och projektledning idag.

Bästa funktioner

Helt anpassningsbar plattform : Anpassa varje del av ClickUp så att den passar ditt team och dina affärsbehov

Över 15 anpassade vyer : Välj mellan över 15 olika sätt att visa ditt arbete, inklusive chattvy : Välj mellan över 15 olika sätt att visa ditt arbete, inklusive chattvy

Chat-vy : Skicka snabbmeddelanden till ditt team och håll konversationerna vid sidan av ditt arbete

E-post i ClickUp: Hantera all din e-postkommunikation på ett ställe utan behov av extra program och mjukvara. Skicka företagsnyheter, uppdrag, uppgifter, information och viktiga meddelanden i ClickUp utan att behöva byta flik

Whiteboards : Skapa visuella hjälpmedel för virtuella möten och kartlägg projekt och idéer för att kommunicera planer med dina team

Bevakare : När någon utses till bevakare får denne automatiskt aviseringar när uppdateringar görs i en uppgift – vilket eliminerar behovet av manuell uppföljning

Tilldelade kommentarer och omnämnanden: Skapa : Skapa åtgärdspunkter inom en uppgift och tilldela dem till andra eller till och med dig själv, och använd omnämnandefunktionen för att uppmärksamma dem på punkter inom uppgifter eller i chattvyn

Begränsningar

Programvaran har ingen inbyggd funktion för videosamtal för virtuella möten. Den har dock flera appintegrationer med programvara för videosamtal, såsom Zoom-integration , som gör att du kan starta ett möte inom en ClickUp-uppgift med hjälp av Zoom-mötesknappen eller slash-kommandot /zoom.

Priser

Kundbetyg och recensioner

G2 : 4,7 av 5 (5 732 recensioner)

Capterra : 4,7 av 5 (3 553 recensioner)

2. Slack

via Slack

Slack är en plattform för kommunikation och snabbmeddelanden där team kan samlas för att skapa flexibel och smidig kommunikation och samarbete.

Slacks uppbyggnad är utformad så att team inom team är lättillgängliga och identifierbara, med ”kanaler” som kärnan i användargränssnittet. Precis som Discord använder Slack kanaler så att team effektivt kan separera konversationer och diskussioner efter projekt eller ämne för ett mer organiserat sätt att lagra och hålla reda på konversationer.

Bästa funktioner

Channels: Organiserar konversationer i särskilda utrymmen

Huddle: Inom kanalerna kan du i Slack använda Inom kanalerna kan du i Slack använda Slack Huddle för att kommunicera via ljud- eller videosamtal.

Appintegrationer: Integrera Slack med olika verktyg och program som ClickUp, Google Drive, Zoom, Loom, Google Kalender, Microsoft Teams och många fler

Begränsningar

Meddelanden, filer och konversationer som är äldre än 90 dagar döljs i gratisversionen

Priser

Gratis

Pro : 7,25 $ per månad

Företag : 12,50 $ per månad

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Kundbetyg och recensioner

G2 : 4,5 av 5 (30 942 recensioner)

3. Microsoft Teams

via Microsoft Teams

När det gäller hybridarbete för moderna medarbetare har Microsoft Teams blivit ett viktigt kommunikationsverktyg för videomöten, gruppchattar och interna kommunikationsbehov.

Med Microsoft Teams kan du hålla möten när som helst och var som helst. Tack vare mötesfunktionerna, inklusive Together Mode och Dynamic View, blir distansmöten och webbseminarier så nära och interaktiva som möjligt.

Som kommunikationsverktyg hjälper Microsoft Teams till att koppla samman distansarbetare genom lättnavigerade chatt- och samarbetsfunktioner, inklusive kanaler och delade kanaler, samt att skapa separata teamrum och svara på och ta emot telefonsamtal via programmet.

Bästa funktioner

Microsoft Office 365-integration: Integreras smidigt med de mest använda Microsoft PowerPoint- och Excel-programmen för att göra teammöten och diskussioner enklare

Grupprum: Grupprum gör det möjligt att hålla minimöten som en del av ett större möte

Together Mode: För samman distansteam genom att samla allas videoflöden på en gemensam virtuell bakgrund

Presentatörsläge: I det här läget kan presentatörer se anteckningar till bilderna och kommande bilder, medan mötesdeltagarna inte kan det

Begränsningar

Microsoft Teams är enbart avsett för teamkommunikation och innehåller inga funktioner för projekt- och uppgiftshantering för övervakning av samarbetet.

Priser

Priser för hem och privatpersoner:

Gratis

Microsoft 365 Personal : 6,99 dollar per månad för en person

Microsoft 365 Family: 9,99 dollar per månad för sex personer

Priser för företag:

Microsoft Teams Essentials : 4 dollar per användare och månad

Microsoft 365 Business Basic : 6 dollar per användare och månad

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 dollar per användare och månad

Kundbetyg och recensioner

G2 : 4,3 av 5 (13 423 recensioner)

Capterra: 4,5 av 5 (8 927 recensioner)

4. Zoom

via Zoom

Zoom har blivit ett ovärderligt kommunikationsverktyg som har hjälpt teammedlemmarna att hålla kontakten och har under de senaste åren blivit ett av de mest effektiva kommunikationsverktygen på arbetsplatsen.

Som kommunikationsverktyg är Zooms slogan ”en plattform för att ansluta, skapa och innovera” ett tydligt bevis på vad det kan åstadkomma när det gäller att koppla samman teammedlemmar.

Det som är speciellt med Zoom är att det erbjuder en rad samarbets- och kommunikationsfunktioner för alla anställda, inklusive Zoom One för alla dina mötes- och chattbehov, Zoom Spaces för innovativa videolösningar och Zoom Events för virtuella evenemang.

Bästa funktioner

Virtuella möten: Zoom är ett av de mest populära programmen för videosamtal och virtuell gruppkommunikation och erbjuder möten med HD-video och -ljud för upp till 1 000 deltagare

Mötesinspelning : Med Zoom kan du spela in ljud- och videomöten

Zoom Chat : Zoom-funktionerna för teamchatt hjälper teammedlemmarna att kommunicera smidigt och gå tillbaka och läsa konversationer genom en sökbar historik och ett arkiv som sträcker sig 10 år tillbaka

Zoom Whiteboard: Denna whiteboard-funktion hjälper talare att använda virtuella visuella hjälpmedel för att förmedla information och budskap till publiken och teammedlemmarna

Begränsningar

Användarna måste ladda ner appen för att vara värd för eller delta i ett möte

Priser

Prisplaner för Zoom One:

Basic: Gratis

Pro : 14,99 $ per månad per användare

Business : 19,99 $ per månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Kundbetyg och recensioner

G2 : 4,5 av 5 (52 537 recensioner)

Capterra : 4,6 av 5 (13 457 recensioner)

5. Google Workspace

via Google Workspace

Google Workspace är en affärsapp och ett samarbetsverktyg som hjälper dig att hålla kontakten inte bara med teammedlemmar inom organisationen utan även med kunder och externa parter. Googles applikationer är några av de mest använda affärsapparna världen över, och en enda arbetsyta från samma utvecklare hjälper till att smidigt organisera den interna kommunikationen.

Bästa funktioner

Google Meet : Anordna och delta i videomöten; videomötena är krypterade, vilket innebär att dina möten och konversationer förblir privata

Integration : Delta smidigt i videokonferenser i Google Meet genom integration med Google Kalender eller Gmail

Produktivitetsappar på ett ställe: Google Workspaces integration med hela Google Workspace-universumet gör det möjligt för teammedlemmar att hoppa mellan videosamtal, svara på chattar, samarbeta och svara på e-postmeddelanden på en och samma plattform

Begränsningar

Google Workspace är utmärkt för att låta användare samarbeta på Google Office-filer, men det kräver att man har ett Google-konto. Microsoft Office-filer kan till exempel öppnas via Google Workspace, men måste konverteras till en Google Docs- eller Google Sheets-fil.

Priser

Business Starter : 5,40 dollar per användare och månad

Business Standard : 10,80 dollar per användare och månad

Business Plus : 18 dollar per användare och månad

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Kundbetyg och recensioner

G2 : 4,6 av 5 (40 276 recensioner)

Capterra: 4,7 av 5 (134 531 recensioner)

6. Flock

via Flock

Flock är ett av de många onlineverktygen för samarbete på marknaden som har revolutionerat kommunikationen mellan medarbetare genom åren. I takt med att moderna arbetsplatsverktyg har ersatt traditionella kommunikationsmetoder använder Flock kraftfulla produktivitetsverktyg för att förbättra den interna kommunikationen i organisationen.

Flock hjälper särskilt till att förbättra den interna kommunikationsstrategin genom sina verktyg för kanalmeddelanden, videosamtal, fildelning, integrerad sökning och affärsproduktivitet i ett enda system.

Bästa funktioner

Funktionen för kanalmeddelanden möjliggör effektiv kommunikation mellan olika avdelningar , antingen genom 1:1-konversationer eller teamkanaler

Flock har ett inbyggt system för videosamtal och röstsamtal eller möjliggör integration av andra videosamtalsapplikationer som Zoom

Tack vare en integrerad sökfunktion behöver du inte bläddra igenom tusentals meddelanden eller filer för att hitta den information du behöver

Begränsningar

I gratisversionen ingår inte funktionen för videosamtal, och lagringskapaciteten är begränsad till endast 5 GB.

Priser

Starter : Gratis för små team

Pro : 4,50 dollar per användare och månad

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Kundbetyg och recensioner

G2 : 4,4 av 5 (227 recensioner)

Capterra: 4,5 av 5 (310 recensioner)

7. Pumble

via Pumble av COING

Pumble är ett verktyg för teamkommunikation som gör företagskommunikationen snabbare och enklare. Det låter teammedlemmarna kommunicera i realtid med kanaler, trådar, direktmeddelanden, röstmeddelanden, fildelning och videomöten.

Bästa funktioner

Pumbles privata och offentliga kanaler gör det möjligt för teamledare att skapa en kommunikationsplan för att hålla medlemmarna uppkopplade utifrån deras behov och uppdrag utan att överbelasta en enda chattgrupp

Med Pumble kan du spela in röstmeddelanden, så att vem som helst kan lämna röstmeddelanden i kanaler eller som direktmeddelanden och låta teammedlemmarna spela upp dem när som helst.

Genom sökhistorikfunktionen kan teammedlemmarna enkelt navigera i appen och söka efter information, länkar eller filer genom att skriva in valfritt sökord

Pumble erbjuder också sina användare en plattform för möten – som du kan genomföra via röst, video eller skärmdelning

Begränsningar

Pumble är en gratis kommunikationsplattform, men vissa funktioner är begränsade till den betalda planen, inklusive gäståtkomst, videokonferenser, skärmdelning, 10 GB lagringsutrymme per användare, behörigheter, användargrupper och anpassningsbara sektioner.

Priser

Gratis för alltid

Pro: 1,99 $ per användare och månad

Kundbetyg och recensioner

G2 : 4,5 av 5 (14 recensioner)

Capterra: 4,7 av 5 (127 recensioner)

8. Discord

via Discord

Även om många associerar Discord med spelbranschen betyder det inte att det inte kan fungera som ett utmärkt verktyg för företags- och teamkommunikation. Discord är en välkänd tjänst för röst-, video- och textkommunikation som används av alla möjliga grupper – från fandom, spelteam, vänkretsar, affärsteam och skolorganisationer.

Bästa funktioner

En av Discords mest kända funktioner är dess inbjudningsfunktion. Som namnet antyder kan användare skapa privata Discord-servrar som endast är tillgängliga för dem som har fått en inbjudningslänk från teamadministratörerna – vilket gör kommunikationen så privat som möjligt inom teamet

En Discord-server låter dig skapa ämnesbaserade kanaler där teamet kan kommunicera om olika ämnen via separata kanaler, vilket möjliggör maximal produktivitet i konversationerna.

Via röstkanaler kan teammedlemmar delta i ett öppet röstsamtal där andra teammedlemmar enkelt kan ansluta sig utan att behöva ringa.

Begränsningar

En livlig Discord-server gör det omöjligt för någon att gå tillbaka och se konversationshistoriken, särskilt när tiotals och hundratals ämnen skapas.

Priser

Gratis

Nitro : 9,85 dollar per månad

Nitro Classic : 4,92 dollar per månad

Server Boost : 4,99 $ per månad

Nitro Basic: 2,95 dollar per månad

Kundbetyg och recensioner

Capterra: 4,7 av 5 (240 recensioner)

9. ProofHub

via Proofhub

ProofHub är en allt-i-ett -programvara för projektplanering som gör det möjligt för teammedlemmar att planera, samarbeta, organisera och leverera projekt.

Med ett överflöd av verktyg för teamkommunikation på marknaden erbjuder ProofHub dig funktioner för projektplanering och teamkommunikation i ett, med ett lättförståeligt gränssnitt för att föra teamdiskussioner, göra meddelanden och dela företagsnyheter.

Bästa funktioner

Appintegrationer med DropBox, Microsoft Outlook, Google Kalender och Drive

Kanban-tavlor och Gantt-diagram för effektiv projektledning och organisation

ProofHub erbjuder ett centralt meddelandecenter för företagsövergripande meddelanden som underlättar kommunikationen med medarbetarna

Begränsningar

Eftersom det saknas budgetverktyg rekommenderas inte denna programvara för chefer som vill hantera sin budget effektivt i en enda app

Priser

Ultimate Control : 99 $ per månad, faktureras månadsvis, för obegränsat antal projekt, obegränsat antal användare och 100 GB lagringsutrymme

Essential: 50 $ per månad, faktureras månadsvis, för 40 projekt, obegränsat antal användare och 15 GB lagringsutrymme

Kundbetyg och recensioner

G2 : 4,5 av 5 (74 recensioner)

Capterra: 4,5 av 5 (76 recensioner)

10. Troop Messenger

via TroopMessenger

Troop Messenger är en kommunikationslösning som möjliggör snabbmeddelanden, ljud- och videosamtal, gruppchatt, fildelning och fjärrskärmdelning.

Bästa funktioner

End-to-end-kryptering så att arbetsrelaterade konversationer är säkra och skyddade

Funktionen "Burnout Window" möjliggör en inkognitochatt för mer privata konversationer

Förutom röstsamtal kan du också skicka ljudmeddelanden precis som du skulle göra i vanliga telefonmeddelanden eller Facebook Messenger.

Begränsningar

Skillnaden mellan Troop Messenger och vissa andra verktyg på denna lista är att det främst är inriktat på kommunikation mellan teammedlemmar snarare än projektledning.

Priser

Premium : 25 $ per användare och månad

Enterprise : 5 USD per användare och månad

Superior: 9 $ per användare och månad

Kundbetyg och recensioner

G2 : 4,6 av 5 (71 recensioner)

Capterra: 4,8 av 5 (15 recensioner)

Vad kännetecknar en bra kommunikationsprogramvara för arbetsplatsen?

När du letar efter kommunikationsverktyg bör ditt mål vara att hitta sådana som passar dina växande behov, erbjuder flexibilitet och säkerhet samt är kostnadseffektiva.

”Teknisk innovation medför stora kostnader. Chefer måste hitta en balans mellan kostnad och nytta och noggrant utvärdera avkastningen på betydande investeringar som påverkar en stor del av företagets verksamhet.” —Shawn Plummer, VD, The Annuity Expert

Här är några viktiga funktioner att tänka på när du letar efter verktyg för intern kommunikation:

Samarbetsfunktioner

Appintegrationer

Projekt- och uppgiftshantering

Röst- och videokonferenser

Direktmeddelanden och gruppmeddelanden

Fildelning

Teamets e-postlista

Krypterings- och säkerhetsfunktioner

”Dataintrång och cyberincidenter är några av de vanligaste rättsfallen under de senaste åren. Organisationer bör prioritera att använda appar och program som sätter cybersäkerhet framför allt annat för att inte äventyra känsliga data och information.” —Amy De La Fuente, direktör för samhällskontakter, Bosco Legal Services

Oavsett vilka funktioner, fördelar eller vilken budget du har i åtanke när du väljer den bästa kommunikationsprogramvaran för arbetsplatsen, bör du kunna noggrant utvärdera din organisations behov och, framför allt, dina medarbetares.

Den bästa programvaran för intern kommunikation bör stödja distansarbete och göra asynkron kommunikation, kunskapsdelning och samarbete så enkelt och smidigt som möjligt, från ledningen till personalen.

Allt-i-ett-produktivitetsverktyg som ClickUp är ett utmärkt projektlednings- och kommunikationsverktyg för hela din organisation. Det är fullspäckat med tusentals funktioner för samarbete och kommunikation som ger dina team vad de behöver för att hålla gruppdiskussioner, övervaka projektflödet och samarbeta kring planer och projekt i realtid, oavsett var de befinner sig.

Gästskribent:

Roman Shvydun är frilansskribent. Han skriver informativa artiklar om marknadsföring, affärer, produktivitet, arbetsplatskultur m.m. Under mer än 10 års erfarenhet av att skapa innehåll har hans artiklar hjälpt många företagare att skala upp sina verksamheter.