Wistia-alternativ förklarade: Utforska 10 överlägsna verktyg för videohosting

Ljus, kamera, tagning – dessa ord ekar inte bara på Hollywoods inspelningsplatser utan även i den digitala världen där varumärken kämpar om att hamna i rampljuset. I denna era av pixelat karisma ska vi lösa en gåta: Vad har första sidan i Googles sökresultat och en fängslande marknadsföringsvideo gemensamt? Svar: en plats på första parkett till SEO-stjärnstatus. 🎬

Här är en annan sensationell upptäckt: webbsidor med videor har 53 gånger större sannolikhet att hamna på den eftertraktade första sidan på Google än webbsidor utan videor.

När det gäller att skapa effektfulla varumärkesspecifika videor har Wistia varit ett pålitligt verktyg för många företag. Som videohostingplattform skapar den förutsättningar för att ge liv åt engagerande videoinnehåll. Ändå är den kanske inte perfekt för alla B2B- eller B2C-marknadsföringsinitiativ.

Låt oss utforska fler alternativ – vi har sammanställt en lista med 10 högkvalitativa alternativ till Wistia som kan hjälpa dig att förankra ditt videoinnehåll för utmärkt SEO!

Vad är Wistia? En snabb översikt

Wistia är skräddarsytt för företag inom videomarknadsföring – det förenklar hela livscykeln för videoinnehåll. Plattformen fungerar som ditt molnbaserade innehållsbibliotek, vilket gör det enkelt att ladda upp, organisera och dela video- och ljudavsnitt.

Med en elegant skärm- och webbkamerainspelare möjliggör Wistia enkel innehållsskapande, så att användare kan spela in skärmar och ansikten samtidigt. En extra fördel är en lättanvänd videoklippare för att finjustera skapelserna! 📹

Dessutom är Wistia Live din backstagepass för att hosta och analysera livestreamar. Det finns ett stort fokus på varumärkets estetik – Wistia förvandlar videosamlingar till fängslande gallerier genom Channels, som alla kan anpassas med en enda inbäddningskod.

Utöver hosting går Wistia in på detaljerna och tillhandahåller videoinsikter genom analyser och A/B-tester. Plattformen integreras sömlöst med plattformar för marknadsföringsautomatisering, vilket gör det enkelt att använda data.

Även om Wistia är ledande inom videomarknadsföring finns det vissa faktorer som gör att innehållsskapare tvekar när de överväger denna plattform. De viktigaste av dessa faktorer är de höga priserna, avsaknaden av ett gratisabonnemang och extra avgifter för att överskrida gränserna för videoinspelning.

Så varför leta efter en videohostingplattform någon annanstans?

Vad du bör leta efter i Wistia-alternativ

Användare letar vanligtvis efter mer kostnadseffektiva alternativ till Wistia, helst verktyg med transparent prissättning och inga dolda avgifter. Men vi rekommenderar att du också tar hänsyn till dessa viktiga faktorer:

Funktionsuppsättning: Leta efter funktioner som matchar eller överträffar Wistias, med robusta alternativ för videoproduktion och videohosting, analysverktyg och anpassningsfunktioner. Användarvänlighet: En användarvänlig plattform garanterar smidig navigering och effektiv användning av dess funktioner, även för nybörjare inom videomarknadsföring – men avancerade videoredigeringsfunktioner är också mycket viktiga. Skalbarhet för innehåll : En plattform som rymmer omfattande innehållsbibliotek och växande publikgrupper säkerställer långsiktig lönsamhet för din videomarknadsföringsstrategi. Anpassning och varumärkesprofilering : Möjligheten att skapa en personlig, varumärkesfokuserad videoupplevelse förbättrar din förmåga att engagera och nå ut till din målgrupp. SEO-optimering: Plattformen bör underlätta sökbarheten i sökmotorer, vilket ökar räckvidden och genomslaget för ditt högkvalitativa videoinnehåll 🎭 Integrationsmöjligheter: Tänk på kompatibiliteten mellan Wistia-alternativet och din befintliga teknikstack, inklusive plattformar för marknadsföringsautomatisering och analysprogramvara för att effektivisera arbetsflöden och förbättra datadrivna beslut.

Topp 10 alternativ till Wistia för smidig videohosting och design

Bortom Wistias välbekanta korridorer finns en värld av videohostingprodukter som alla tävlar om att omdefiniera hur marknadsförare presenterar sina varumärken för omvärlden.

Du sitter säkert på helspänn och undrar: ”Om inte Wistia, vad då?” Se här! Nedan väntar en sammanställning av de 10 bästa alternativen till Wistia. 👇

1. Vimeo

Vimeo är en formidabel konkurrent till Wistia, eftersom det erbjuder en heltäckande lösning för videohosting, marknadsföring, webbseminarier och intäktsgenerering. Det förenklar videoredigering och skapande med användarvänliga mallar, vilket gör professionella resultat tillgängliga även för dem som inte har stora budgetar eller expertkunskaper.

Spela in videor, ladda upp filer, använd videoredigeringsverktyg eller omvandla en högkvalitativ video till en GIF med Vimeo. Denna videoredigeringsprogramvara har en rad funktioner, inklusive en AI-skriptgenerator för att skapa innehåll för plattformar som TikTok och Instagram.

Dessutom säkerställer hosting på en anpassningsbar, reklamfri spelare med justerbara behörigheter att ditt innehåll och dina professionella videor når rätt målgrupp.

Det är enkelt att organisera innehåll tack vare Vimeos vackra videobibliotek med automatisk transkription för smidiga sökningar baserade på undertexter. Videoredigeringsplattformen effektiviserar samarbetet med tidskodade anteckningar och bild-för-bild-granskningar för att skapa professionella videor på nolltid. 🧐

Vimeos bästa funktioner

Videomallar för sociala medier

AI-skriptgenerering och avancerad redigering

Reklamfri spelare

Integration med olika plattformar som Gmail, Asana, Shopify och Figma

Organiserat videobibliotek

Begränsningar för Vimeo

Vissa begränsningar i anpassningsmöjligheterna kan vara frustrerande.

Kundsupporten behöver förbättras

Priser för Vimeo

Gratis

Starter : 12 $/månad per plats

Standard : 20 $/månad per plats

Avancerat : 65 $/månad per plats

Enterprise: Anpassat pris

*Alla angivna priser avser årsabonnemang.

Vimeo-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 900 recensioner)

2. Animoto

Animoto sticker ut som en annan värdig konkurrent inom området för fantastisk videoproduktion. Få ett försprång med fördesignade videomallar som innehåller bästa praxis för sociala medier och hjälper dig att lägga till personlig anpassning för avsedda tittare.

Utökade redigeringsverktyg och fängslande visuella effekter garanterar en smidig videoproduktionsupplevelse. Du kan till exempel enkelt förbättra din arbetsyta genom att dra och släppa media från din dator eller importera smidigt från molnlagring.

Bevara dina favoritfärger, typsnitt och logotyper och infoga dem i dina videor med ett enda klick. Förbättra ditt innehåll ytterligare genom att infoga iögonfallande effekter, animationer och övergångar för en verkligt personlig touch. 🎨

Plattformen gör det möjligt att bjuda in intressenter att lämna tidsstämplad feedback direkt på videoklippen. Implementera förslag direkt från redigeringsverktyget och slipp röriga e-posttrådar.

Animotos bästa funktioner

Dra och släpp media från din dator eller molnlagring

Möjliggör nedladdning i kristallklar 1080p

Tidsbesparande mallar

Kommentarer med tidsstämpel för feedbackloopar

Dela eller bädda in videor enkelt via sociala medier eller e-post

Animotos begränsningar

Mallarna skulle kunna förbättras

Begränsade funktioner i gratispaketet jämfört med andra videoplattformsalternativ

Animotos priser

Gratis

Basic : 8 $/månad

Professionell : 15 $/månad

Teams: 39 $/månad

*Alla angivna priser avser årsabonnemang.

Animoto-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 90 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 100 recensioner)

3. Vidyard

Tänk dig att du har en växande samling fantastiskt innehåll – produktdemonstrationer, varumärkesvideor, kundberättelser – Vidyard gör det enkelt att ladda upp, organisera och dela allt från en enda plats. Håll ordning med anpassade mappar och åtkomstbehörigheter för olika roller.

Med Vidyard kan du också bestämma vem som får se dina publicerade videor. Vill du hålla en video privat? Skydda den med lösenord. Behöver du dela den med hela världen? Ändra åtkomstinställningarna till Offentlig eller Alla med länken.

Vidyards spelare är helt anpassningsbar med attraktiva miniatyrbilder, kapitel och personliga genomgångar, vilket gör ditt innehåll snyggt och klickvärt. Dessutom går plattformen på djupet med analyser som vem som tittar och hur länge, vilket hjälper dig att förbättra dina strategier för att engagera potentiella kunder.

Vidyards bästa funktioner

Försäljningsinriktad videohosting

Anpassade videomappar och teamspecifika behörigheter

Enkel videoinspelning via webbläsartillägg, mobil- eller datorapp

Aktiverar SEO-metataggar för bättre synlighet i sökmotorer

Mät effekten på leads med CRM-integrationer

Vidyards begränsningar

Klippnings- och redigeringsfunktionerna måste optimeras för snabbhet.

Vissa anpassningar leder till kornig och pixelerad bildkvalitet.

Gratis alternativ för skärminspelning

Vidyard-priser

Gratis

Pro : 19 $/månad

Plus : 59 $/månad

Företag: Anpassat pris

*Alla angivna priser avser årsabonnemang.

Vidyard-betyg och recensioner:

G2 : 4,5/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)

4. Vyond

Vill du att dina videor inte bara ska vara engagerande utan också lärorika för ditt team eller dina målkunder? Då behöver du Vyond, din extraordinära animerade berättare! 😻

Med Vyonds banbrytande funktioner är det enkelt att skapa professionella videor. Du kommer till exempel att älska Vyond Go, plattformens AI-drivna tjänst för omedelbar skapande av manus och videor. Lägg bara in en prompt eller använd ditt befintliga innehåll, och voila, du har ett första utkast till en video som är redo för redigering!

För en komplett kreativ behandling, hoppa in i Vyond Studio, ett drag-and-drop-underland för att skapa varumärkesspecifika videor. Dess omfattande bibliotek erbjuder färdiga scen- och videomallar som spänner över olika branscher och användningsfall, alla anpassningsbara med personliga karaktärer, färger, rekvisita, ljudeffekter, text, röst och musik.

Vyond bästa funktioner

AI-aktiverad skript- och videokreatör

Färdiga scen- och videomallar

Dra-och-släpp, tidslinjebaserad videokreator

Exporterar i GIF- och MP4-format

Stöder över 70 språk för AI-drivna videor

Begränsningar för Vyond

Ingen gratisplan

Förhandsvisningar kan vara långsamma

Priser för Vyond

Essential : 25 $/månad

Premium : 54 $/månad

Professionell : 92 $/månad

Enterprise: Anpassat pris

*Alla angivna priser avser årsabonnemang.

Vyond-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 200 recensioner)

5. Loom

Loom är din självklara berättare med högkvalitativa spelare och super smidiga integrationer för publicering på sociala nätverk. Det låter dig enkelt spela in och dela AI-drivna videomeddelanden med Loom AI, och lägga till kommentarer, emojis och till och med CTA:er (call-to-actions) för att attrahera fler leads.

Du behöver inte ha avancerade redigeringskunskaper för att anpassa videor på Loom. Använd dina varumärkesresurser för att skräddarsy videor, klippa, sammanfoga eller lägga till en anpassad miniatyrbild – allt finns inom räckhåll. Småföretag utan stora produktionsbudgetar kommer att uppskatta Looms filter för bakgrundsljuddämpning som förbättrar ljudet.

Med Loom öppnar du upp en ny värld av roligt och kollaborativt videoproducerande! Om du hanterar flera arbetsytor kan du skapa ett teambibliotek för gemensam åtkomst eller ställa in olika utseende- och säkerhetskonfigurationer för varje yta.

Looms bästa funktioner

Spela in och dela AI-drivna videomeddelanden

Kvalitetsfilter för brus

Skärminspelning med Chrome-tillägg , datorapp eller mobilapp

Integration med hundratals verktyg (inklusive Google Workspace och Slack)

Transkriptioner och undertexter på över 50 språk

Looms begränsningar

Kan vara mycket begränsande för gratisanvändare.

Ingen möjlighet att ändra ordningen på videoklipp vid redigering

Loom-priser

Starter : Gratis

Företag : 12,50 $/månad

Enterprise: Anpassat pris

*Alla angivna priser avser årsabonnemang.

Loom-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 1 700 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 400 recensioner)

6. Renderforest

Renderforest är som ett kreativt kraftverk som stödjer dina video- och designbehov ur ett varumärkesperspektiv. Med dess Video Maker och över 100 mallar kan du skapa allt från förklarande videor till reklamklipp – till och med intro- och outro-sekvenser i sändningskvalitet.

Andra användbara verktyg inom plattformen inkluderar:

Graphic Maker: Innehåller resurser för att designa flygblad, affischer eller reklammaterial. Logo Maker: Få tillgång till olika AI-genererade logotyper för dina videor Mockup Editor: Hjälper dig att skapa fotorealistiska produktmodeller

Du kan också skapa fantastiska webbplatser med Renderforests webbplatsbyggare, hosta dem på dess servrar och öka trafiken genom att integrera med SEO-verktyg som Semrush. ☘️

Renderforests bästa funktioner

Mallar, scener och förinställningar för snabb videoproduktion

Upp till 500 MB lagringsutrymme i gratispaketet

Logotyper, mockups och reklambilder

Tillväxtverktyg i Pro- och Business-abonnemangen

Renderforests begränsningar

Ingen möjlighet att kombinera videoklipp

Ibland långsam rendering

Priser för Renderforest

Gratis

Lite : 9,99 $/månad

Pro : 15,99 $/månad

Företag: 23,99 $/månad

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Renderforest-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 400 recensioner)

7. SproutVideo

En smidig dra-och-släpp-redigerare, massor av mallar för bakgrunder och miniatyrbilder och möjligheten att skapa så många unika videospelare som du vill – det är SproutVideo. Den stöder live- och on-demand-videohosting, förstärkt med automatisk bandbreddsdetektering för smidig uppspelning på alla enheter.

Call-to-action i spelaren? Check. ✅

Anpassningsbara verktyg för att fånga leads? Dubbelkolla. ✅✅

Skärmbilder efter uppspelning för att guida din engagerade publik? Det fixar vi.

SproutVideo använder ett globalt innehållsdistributionsnätverk för att säkerställa en oavbruten tittarupplevelse. Du kan också förfina och hantera ditt innehåll bättre genom att utnyttja videobeteendemätvärden som topp- och avbrottspunkter.

SproutVideos bästa funktioner

Användarvänlig dra-och-släpp-redigerare

Bakgrunds- och miniatyrbildermallar

Omfattande engagemangsmätningar

Fungerar bra med Shopify, WordPress och Squarespace.

Begränsningar för SproutVideo

Begränsade alternativ för lagringsutrymme

Sökfunktionen behöver förbättras

Priser för SproutVideo

Seed : 10 $/månad

Sprout : 35 $/månad

Tree : 75 $/månad

Forest: 295 $/månad

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

SproutVideo-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 100 recensioner)

8. Dubb

Med Dubb kan du omvandla meddelanden till spårbara videor som lämnar ett bestående positivt intryck. Oavsett om du spelar in videor från din telefon, bärbara dator eller surfplatta, så har du allt du behöver.

Med Dubb kan du enkelt dela dina värdedrivna videor via kanaler som e-post eller LinkedIn och undanröja försäljningshinder. Spåra engagemang och resultat i realtid, få tillgång till liveaktivitetsrapportering och omfattande analyser.

Men det vi verkligen gillade med den här plattformen är hur den stöder skapandet av professionella landningssidor med förinställningar som spellistor och CTA:er som leder till högre konverteringsfrekvenser. Och med Dubb Caira, plattformens AI-assistent, kan du få feedback för att förbättra element som övertygande eller tydlighet i ditt videomeddelande. 💯

Dubb bästa funktioner

Personliga videomeddelanden

Inspelning på flera enheter

Videodelning i flera kanaler

Integrerad AI-driven feedback på innehåll

Begränsningar för Dubb

Landningssidan där videon är hostad tenderar att vara långsam.

Gränssnittet skulle kunna förbättras

Dubb-priser

Starter : Gratis

Pro : 42 $/månad

Pro Plus: 90 $/månad

*Alla angivna priser avser årsabonnemang.

Dubb-betyg och recensioner:

G2 : 4,6/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 90 recensioner)

9. VEED

Tänk på VEED som ett dynamiskt duo av inspelnings- och redigeringsverktyg – det är perfekt för hosting och mycket mer!

Utnyttja avancerade redigeringsfunktioner med videoklippare, automatisk transkription, automatisk översättning, borttagning av bakgrundsljud, webbkamerainspelare och mycket mer. Och den futuristiska touchen? Med VEED:s AI-avatarskapare får du tillgång till realistiska avatarer för att skapa mer visuellt och mentalt stimulerande videor. 🤖

Du kan också använda över 300 videomallar – tillgängliga i stående, liggande och kvadratisk upplösning – för att få snygga resultat för alla scenarier! Och har vi nämnt att du kan hämta videor från TikTok och Instagram?

VEED:s bästa funktioner

Olika layouter som delad skärm, webbkamerainläggning, bakgrundsbyte och mycket mer.

Avancerade videoredigeringsfunktioner

Superrealistiska AI-avatarer

Över 300 videomallar

VEED:s begränsningar

Vattenstämplar visas i gratisvideor

Skulle gynnas av fler mallar för affärsbruk

VEED-priser

Gratis

Basic : 12 $/månad

Pro : 24 $/månad

Företag : 59 $/månad

Enterprise: Anpassat pris

*Alla angivna priser avser årsabonnemang.

VEED-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 3,4/5 (över 40 recensioner)

10. WeVideo

Oavsett om du filmar, spelar in din skärm eller vill skapa klipp med greenscreen i studiokvalitet kan WeVideo göra det möjligt med nybörjarvänliga funktioner och effekter som kostar mycket pengar – men utan den stora budgeten! 💰

WeVideo har ett generöst gratispaket – du får fem minuters publiceringstid per månad, 1 GB lagringsutrymme, skärminspelning i upp till 480p-kvalitet, export av endast ljud och till och med en GIF-skapare! Du kan dock inte spela in skärmen och webbkameran samtidigt, om du inte betalar för Unlimited -paketet.

Med de betalda abonnemangen kan du säga adjö till vattenstämplar och låsa upp en värld av avancerade men superenkla verktyg, såsom greenscreen-redigering, ljudförstärkning, slow motion och mycket mer!

WeVideos bästa funktioner

Bibliotek med över en miljon stockmaterial

Stöder upp till 4K Ultra HD-videor

GIF-skapare

Omfattande alternativ för bakgrundsredigering

Begränsningar för WeVideo

Långsam videobearbetning påverkar prestandan

Brist på .png-grafik

Priser för WeVideo

Gratis

Power : 4,99 $/månad

Obegränsat : 7,99 $/månad

Professional : 19,99 $/månad

Företag : 36,99 $/månad

Enterprise: Anpassat pris

*Alla angivna priser avser årsabonnemang.

WeVideo-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)

Wistia-alternativen är utmärkta för videohosting och redigering, men du behöver en mer omfattande lösning för marknadsföring och hantering av innehåll. Att skapa en video är bara en liten del av arbetet – i genomsnitt lägger marknadsföringsteam timmar på att undersöka målgruppens preferenser, planera videoskript och utvärdera prestationsmått.

Om du behöver en mer praktisk approach till skapande och hantering av videoinnehåll – prova ClickUp. Det är ett mångsidigt verktyg för att skapa videoinnehåll, organisera produktionsmaterial, planera innehållskalendrar och effektivisera arbetsflöden.

Dela ditt videomeddelande med en direktlänk i webbläsaren som inte kräver några nedladdningar och kan visas direkt efter inspelningen.

Gå in i produktivitetens paradis med ClickUp – den ultimata AI-drivna arbetskamraten som älskas av företag i alla nischer! För innehållsproducenter och marknadsförare kommer plattformen med inbyggda verktyg för skärminspelning och produktionsplanering.

Upptäck Clip, ClickUps kostnadsfria verktyg för skärm- och röstinspelning som erbjuder generösa inspelningar utan vattenstämpel och utan tidsbegränsningar. Det intuitiva gränssnittet gör det möjligt att spela in hela skärmen, specifika appfönster eller webbläsarflikar (i Chrome eller Firefox). Visa uppspelningen direkt och dela den säkert med tittarna via offentliga eller privata länkar. 😍

Clip är perfekt för att spela in omfattande produkt- eller tjänstehandledningar. Detta kan vara mycket fördelaktigt för försäljningen, eftersom 96 % av alla människor enligt videomarknadsföringsstatistik från 2022 tittar på informationsvideor för att utforska nya produkter. Dessutom kan du också använda plattformen för att skapa genomgångar för anställda eller praktiska instruktionsvideor!

Inom en ClickUp-uppgift kan du enkelt dela din skärm och spela in den för att kommunicera med andra användare snabbare utan att behöva hoppa till andra skärminspelningsverktyg.

Utnyttja ClickUp för att förbättra dina processer för innehållsmarknadsföring

ClickUps styrka ligger i dess utmärkta uppgiftshanteringspaket, som är perfekt för team av alla storlekar. Skapa uppgifter, tilldela deadlines och ansvarsområden och följ framstegen under hela din videoproduktionscykel. Använd över 15 vyer för att övervaka teamets arbetsbelastning och publiceringstidslinjer. Och grädden på moset – ClickUp Automations snabbar upp administrativa uppgifter som att uppdatera statusar eller skicka videor till kunder, vilket avlastar dig enormt!

För dig som bygger upp en dokumentationsbas för marknadsföring eller innehållsproduktion är ClickUp Docs ett banbrytande verktyg. Förvara innehållskalendrar, voiceover-manus, marknadsföringsguider och strategier på ett och samma ställe. Utnyttja ClickUp AI för att finjustera videomanus och översätta dem för att engagera målmarknaderna – eller sammanfatta innehållet för snabbare kommunikation.

ClickUps AI-funktioner gör det enkelt för marknadsföringsteam att snabbt ta fram viktiga dokument som till exempel fallstudier.

Du kan skapa dedikerade mappar för varje videoprojekt eller marknadsföringskampanj. ClickUp integreras med över 1 000 andra programvaror, inklusive SEO- och försäljningsverktyg, för att hålla ditt arbete effektivt. 💝

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar för ClickUp

Tar tid att installera på grund av de många anpassningsmöjligheterna.

Ingen videohosting (men kan integreras med sådana verktyg)

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Enterprise : Kontakta företaget för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

Njut av innehållsskapande på nästa nivå med ClickUp

Marknadsföring med videoinnehåll handlar inte bara om hosting. Det handlar mer om att hitta en partner för innehållsskapande som passar dina specifika behov – och ClickUp fyller den luckan.

Det är ett mångsidigt verktyg som underlättar din innehållsproduktion och hjälper dig att finslipa dina marknadsföringsstrategier i realtid. Skapa ditt gratis konto idag och börja utforska! 🌟