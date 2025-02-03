De 20 bästa B2B-marknadsföringsverktygen för 2025

B2B är rätt väg att gå. Att sälja din produkt till andra företag istället för till konsumenter har sina fördelar, men det finns en konst i denna strategi.

Konsumenter kan vara en nyckfull grupp som ofta fattar beslut baserat på en rad olika faktorer. Företag däremot fattar mer praktiska beslut baserade på data och förnuft. De vill ha en bra produkt som passar deras affärsbehov och budget. Enkelt.

Och ändå är det fortfarande komplicerat att nå B2B-kunder.

Om du säljer till konsumenter och din målgrupp är män i åldern 18 till 35 år, har du ett mycket bredare nätverk av potentiella kunder jämfört med dem som uteslutande riktar sig till marknadschefer på företag med mer än 200 anställda.

Oavsett hur bred eller specifik din målgrupp är kan rätt B2B-marknadsföringsprogramvara hjälpa dig att hitta nya kunder, nå ut vid rätt tidpunkt och avsluta fler affärer. Den tar hand om den svåra delen av B2B-marknadsföringen så att du kan fokusera på den enkla delen: att förklara varför din produkt är den bästa.

Här är 20 marknadsföringsverktyg som hjälper dig att attrahera fler B2B-kunder under 2024.

Vad är B2B-marknadsföring?

B2B-marknadsföring är en förkortning av business-to-business-marknadsföring. Det är när ett företag, istället för att försöka attrahera enskilda konsumenter, söker efter andra företag som kan köpa dess produkter.

Inom B2B-marknadsföring är din målgrupp andra företag, och dina leads är beslutsfattarna på dessa företag. Det kan vara avdelningschefer, anläggningschefer eller företagsledare.

B2B-marknadsföringsprogramvara är faktiskt ett mycket meta-exempel på B2B-marknadsföring. De försöker locka ditt företag att köpa deras programvara. Så varje gång du ser en annons, får ett e-postmeddelande eller läser en artikel om ny marknadsföringsprogramvara, är du vittne till B2B-marknadsföring i praktiken. Till och med den här artikeln, den du läser just nu, är en form av B2B-marknadsföring. ?

Olika B2B-marknadsföringsprogramvaror tjänar olika syften och löser olika problem. Du kanske väljer två eller tre program med olika funktioner för att täcka alla dina marknadsföringsbehov – ett för innehåll, ett för e-post och så vidare. Men oavsett vilket program du köper bör du leta efter dessa tre egenskaper för att säkerställa att det är framtidssäkert:

Skalbar: När dina marknadsföringsinsatser börjar ge resultat måste du lägga till fler konton till din plattform för kundrelationshantering och skicka fler e-postmeddelanden med varje e-postmarknadsföringskampanj. Se till att den plan du väljer har utrymme för omedelbar tillväxt och att programmet gör det möjligt att uppgradera din plan när dina behov ökar.

Budgetvänligt: Några av de mest kraftfulla B2B-marknadsföringsverktygen kan vara utom räckhåll för småföretagens budgetar. Om du inte har råd med de mest omfattande systemen som finns, leta efter programvara med freemium-prismodeller som hjälper dig att komma igång och som du kan uppgradera i takt med att du växer.

Inga dubbla funktioner: Du behöver inte betala för samma sak två gånger. Börja med ett verktyg som täcker de flesta av dina marknadsföringsbehov och utöka din teknikstack endast om ett annat verktyg har en helt separat funktion.

De 20 bästa alternativen för B2B-marknadsföringsprogramvara

Bra programvara är som en bra teammedlem: att ha den till hands gör allas jobb enklare och roligare. Så gör dig redo att träffa ditt B2B-marknadsföringsteams nästa VIP (very important program), för dessa 20 verktyg kommer att förändra ditt sätt att arbeta.

ClickUps AI-funktioner gör det enkelt för marknadsföringsteam att snabbt ta fram viktiga dokument som till exempel fallstudier.

Om du vill effektivisera din B2B-marknadsföring samtidigt som du förbättrar teamsamarbetet och samlar allt ditt arbete på en enda plattform, då behöver du ClickUp – den ultimata produktivitetsprogramvaran. ?️

ClickUp har en mängd dynamiska funktioner för CRM-team, säljteam och marknadsföringsteam, allt på ett och samma ställe. Oavsett om du letar efter ett mer effektivt sätt att visualisera din försäljningstratt, skriva försäljningsmanus eller skapa din innehållskalender, är ClickUp lösningen för dig. Denna kraftfulla plattform är utformad för företag i olika branscher och förenar team med olika inbyggda samarbetsverktyg, över 15 flexibla vyer, mer än 1 000 integrationer och ett omfattande mallbibliotek.

Enkelt uttryckt: ClickUp har allt du behöver för att lansera en framgångsrik B2B-kampanj.

Bästa funktioner

ClickUp Docs gör det möjligt för dig att samarbeta med ditt team kring marknadsföringsplaner, säljmanus, stilguider, kommunikationsriktlinjer och andra skriftliga dokument.

ClickUp Dashboards visar viktiga mätvärden på ett överskådligt sätt, så att du kan övervaka konverteringsgraden för din senaste kampanj, livstidsvärdet för kunderna i ditt CRM-system eller andra KPI:er.

ClickUp Automations gör ditt arbete mer effektivt genom att automatiskt hantera dina rutinuppgifter, som att tilldela uppgifter, uppdatera kundstatus och omorganisera data.

ClickUp AI är specialutvecklad för specifika roller i din organisation. Den kan hjälpa ditt team att skriva, redigera och formatera innehåll, brainstorma kampanjidéer, namnge nya produkter och mycket mer.

Begränsningar

Eftersom ClickUp har så många funktioner kan det finnas en inlärningskurva för nya användare.

Vissa funktioner i webbappen är ännu inte tillgängliga i mobilappen.

Prissättning

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 dollar per användare och månad

Företag: 12 dollar per användare och månad

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (8 705+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (3 795+ recensioner)

2. HubSpot

via HubSpot

HubSpot är som att få sex B2B-marknadsföringsverktyg i ett. Det är i princip en burrito av marknadsföringsprogramvara. ?

HubSpot är en CRM-plattform med olika "hubbar" för dina team inom marknadsföring, försäljning, kundsupport, innehåll, drift och e-handel. Att ha alla dina team på en och samma plattform gör det enklare att följa upp kunderna vid rätt tidpunkt och förhindrar att dina team arbetar isolerat från varandra. Alla har tillgång till samma information, vilket gör det enklare att skapa en konsekvent kommunikationsplan för alla kundkontaktpunkter – eftersom kommunikation är nyckeln. ?️

Bästa funktioner

Verktyg för att generera leads på webbplatsen gör det möjligt för dig att chatta med besökarna på din webbplats eller samla in deras kontaktuppgifter.

Inbyggda verktyg för marknadsföringsautomatisering hjälper dig att genomföra din marknadsföringsplan mer effektivt.

Med rapporteringsverktyg kan du övervaka hur framgångsrika dina kampanjer är.

Begränsningar

Flera användare klagar över att några av HubSpots bästa funktioner endast är tillgängliga med de dyrare prisplanerna.

Vissa användare tycker att det kan vara svårt att skapa anpassade rapporter och samla in den data du behöver.

Prissättning

Endast Marketing Hub:

Gratis plan

Startpaket: 18 dollar per månad

Professional: 800 dollar per månad

CRM-paket med alla verktyg:

Gratis plan

Startpaket: 20 dollar per månad

Professional: 1 600 dollar per månad

Betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (10 105+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 5 650 recensioner)

3. ActiveCampaign

via ActiveCampaign

Denna plattform för automatisering av B2B-marknadsföring har verktyg för dina marknadsförings-, försäljnings- och e-handelsteam. Med automatisering kan du anpassa din kommunikation, svara snabbare och skicka leads till rätt teammedlemmar.

Denna programvara för marknadsföringsautomatisering kommer att effektivisera ditt marknadsföringsflöde och göra dina team mer produktiva. Så att du kan arbeta smartare, inte hårdare, och fortfarande ha tid för after work. ?

Bästa funktioner

Med e-postautomatisering kan du skapa en välkomstserie eller använda segmentering för att skicka personliga uppföljningar och meddelanden om övergivna kundvagnar.

Kontaktpoäng hjälper dig att spåra kundengagemang så att ditt säljteam kan följa upp vid rätt tidpunkt.

Integrationer med Slack, Salesforce, Shopify, Calendly, Google Analytics, ClickUp och mer gör automatisering möjlig i hela ditt arbetsflöde.

Begränsningar

Flera användare rapporterar att denna programvara har en inlärningskurva, delvis på grund av att plattformens formuleringar inte är intuitiva.

Vissa användare rapporterar att det tar flera dagar för ActiveCampaigns kundsupport att svara på förfrågningar.

Prissättning

Endast marknadsföringsverktyg:

Plus: 49 dollar per månad

Professional: 149 $ per månad

Företag: Anpassad prissättning

Endast försäljningsverktyg:

Plus: 19 dollar per användare och månad

Professional: 49 $ per användare och månad

Enterprise: Anpassad prissättning

Marknadsförings- och försäljningspaket:

Plus: 93 dollar per månad

Professional: 386 dollar per månad

Enterprise: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 10 350 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 250 recensioner)

4. Leadfeeder

via Leadfeeder

Leadfeeder ägs nu av Dealfront, en mjukvaruleverantör som erbjuder flera verktyg för säljinformation och leadgenerering. Men Leadfeeder är det mest lysande verktyget i verktygslådan. ?

Detta program ger dig högkvalitativa leads genom att identifiera besökarna på din webbplats och de företag de arbetar för (även om deras anställda arbetar på distans). På så sätt kan du se vilka företag som redan är intresserade av din produkt, och ditt säljteam kan följa upp dem.

Bästa funktioner

Identifiera besökarna på din webbplats och se exakt hur de beter sig när de utforskar din webbplats.

Använd segmentering för att poängsätta leads baserat på deras köpintention och potentiella värde.

Bestäm vem som är den bästa kontaktpersonen på de företag som besöker din webbplats.

Begränsningar

Vissa användare rapporterar fel när Leadfeeder importerar data till deras CRM-system.

Andra tycker att Dealfronts kundsupport är långsam att svara.

Prissättning

Gratis

Betalt: 139 dollar per månad

Betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (765+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 120 recensioner)

5. Ahrefs

via Ahrefs

Data är makt. Och när det gäller din SEO-strategi tillhandahåller Ahrefs kraftfull data. Denna kompletta programvara för SEO-forskning, analys och granskning ger dig möjlighet att fatta mer välgrundade beslut om din innehållsstrategi. De har verktyg för att hitta nya innehållsmöjligheter, göra tekniska förbättringar på din webbplats och till och med spionera på dina konkurrenters populäraste sökord. ?

Bästa funktioner

Dashboarden visar viktiga SEO-mått på ett överskådligt sätt så att du kan följa din webbplats prestanda.

Med Site Explorer kan du spåra dina konkurrenters sökordsrankningar och bakåtlänkar.

Nyckelordsutforskaren hjälper dig att planera din innehållsstrategi och hitta nya möjligheter.

Begränsningar

Backlink-rapporter kan vara långsamma att ladda och vissa användare klagar över att de inte alltid stämmer överens med backlinks i Google Analytics.

Eftersom programmet innehåller så många funktioner kan det vara svårt att hitta den funktion du behöver i användargränssnittet.

Prissättning

Lite: 99 $ per månad

Standard: 199 $ per månad

Avancerad: 399 $ per månad

Enterprise: 999 dollar per månad

Betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (485+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (525+ recensioner)

6. Sprout Social

via Sprout Social

Om sociala medier spelar en viktig roll i dina B2B-marknadsföringsinsatser kan Sprout Social effektivisera skapandet, publiceringen och analysen av ditt innehåll.

Den har en inbyggd innehållskalender och samarbetsverktyg och integreras med alla dina sociala mediekanaler – Instagram, Facebook, TikTok, X, LinkedIn, Pinterest, YouTube, WhatsApp, Facebook Messenger och Google Business Messages – för enkel publicering och schemaläggning. Den har till och med verktyg för social lyssning så att du kan vara helt uppmärksam när det gäller ditt online-rykte. ?

Bästa funktioner

Skapa din innehållsplan med ett delat resursbibliotek, innehållskalender, kommentarer och godkännanden.

Optimera och publicera innehåll på flera sociala medieplattformar samtidigt.

Använd inbyggda verktyg för marknadsföringsautomatisering och anpassningsbara arbetsflöden för att svara och kommunicera med kunderna snabbare.

Begränsningar

Vissa användare anser att automatiseringsfunktionerna inte är tillräckligt anpassningsbara eller specifika.

Andra upplever att verktygen för social lyssnande inte gör det möjligt för dem att spåra tillräckligt många omnämnanden, nyckelord eller fraser.

Prissättning

Standard: 249 $ per månad

Professional: 399 $ per månad

Avancerad: 499 $ per månad

Enterprise: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 2 570 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (555+ recensioner)

7. Google Analytics

via Google Analytics

Om du vill förstå trafiken på din webbplats behöver du Google Analytics. Du kan ställa in det så att det övervakar den webbplatsdata som är viktigast för dig – från tillväxten av din organiska trafik till vilka kanaler dina webbplatsbesökare kommer från och vilka typer av kunder som besöker webbplatsen oftast. Trafiken på din webbplats behöver inte vara ett mysterium. ??

Bästa funktioner

Den anpassningsbara instrumentpanelen gör det möjligt för dig att organisera, visualisera och dela de data som är viktigast för dig.

Realtidsdata visar kundernas resa på din webbplats och visar var din inkommande trafik kommer ifrån.

Publikinformationen visar dina kunders demografi, intressen, plats, beteende och livstidsvärde.

Begränsningar

Många användare rapporterar att det är tidskrävande att konfigurera plattformen för att visa de data och insikter du vill ha.

Eftersom Google samlar in användardata är vissa användare oroliga för integritetsfrågor.

Prissättning

Gratis

Betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 6 180 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (7 580+ recensioner)

8. Google Search Console

via Google Search Console

Låt oss vara ärliga: alla vi som skapar innehåll optimerat för sökmotorrankningar arbetar i princip för Google. Så vi kan lika gärna få våra instruktioner direkt från chefen (alias Googles botar). ?

Google Search Console visar dig hur du optimerar ditt innehåll och förklarar vilka problem som hindrar din webbplats från att rankas. Den ger dig den information du behöver för att synas på sökmotorernas resultatsidor – helt gratis.

Bästa funktioner

Övervaka din organiska trafik och webbplatsens prestanda

Skicka in din webbplatskarta eller enskilda URL:er för att bli indexerad och rankad snabbare.

Se problem som hindrar din webbplats från att rankas

Begränsningar

Saknar anpassningsalternativ

Den tillhandahåller inte data i realtid – de flesta data är några dagar gamla.

Prissättning

Gratis

Betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (215+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (165+ recensioner)

9. Zoom

via Zoom

Om du inte har gömt dig under en sten de senaste tre åren (vilket vi inte skulle klandra dig för) har du förmodligen hört talas om och använt Zoom. Det är en av de bästa plattformarna för videokonferenser som finns, och den har utökats med bättre resurser för att arrangera stora onlineevenemang och webbseminarier. Den gör det möjligt för dig att träffa kunder över hela världen ansikte mot ansikte – utan att behöva ta privatjet. ?️

Bästa funktioner

Virtuella möten gör det möjligt för ditt säljteam och kundsupportteam att interagera med kunder oavsett var i världen de befinner sig.

Med evenemangsplattformen kan du anordna virtuella konferenser, utbildningar eller mässor som en del av dina evenemangsmarknadsförings- och kundengagemangsinitiativ.

Med mötesbokningsverktyget är det enkelt att bjuda in kunder och dela en länk för att delta.

Begränsningar

Det kostnadsfria abonnemanget avslutar automatiskt ditt möte efter 40 minuter.

Plattformen har haft säkerhets- och integritetsproblem tidigare, så den är kanske inte det bästa valet för att dela känslig information.

Prissättning

Grundläggande: Gratis

Pro: 149,90 dollar

Företag: 199,90 dollar

Business Plus: 250 dollar

Betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (53 510+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 13 630 recensioner)

10. BuzzSumo

via BuzzSumo

BuzzSumo är ett omfattande verktyg för sökmotoroptimering, innehållsmarknadsföring och rykteshantering. Ditt innehållsmarknadsföringsteam kan använda det för att planera ditt innehållskalender och få mer organisk trafik, och ditt PR-team kan använda det för att hantera ditt online-rykte och bygga varumärkeskännedom. Du kan till och med använda det för att kolla in dina konkurrenter och ligga steget före. ?

Bästa funktioner

Upptäckt- och forskningsverktyg hjälper dig att hitta nyckelord och SEO-innehållsmarknadsföringsteman och sedan se de högst rankade artiklarna om dessa ämnen.

Övervakningsfunktioner gör det möjligt för dig att spåra nya bakåtlänkar och ställa in aviseringar om varumärkesomnämnanden och ämnen som är viktiga för dig.

En databas med författare, kreatörer och journalister hjälper dig att komma i kontakt med influencers som har intressen relaterade till ditt varumärkes erbjudande.

Begränsningar

Vissa användare anser att rapporteringsfunktionerna kunde vara mer intuitiva och användarvänliga.

Det krävs en del inlärning om du vill utnyttja programmets alla funktioner till fullo.

Prissättning

Innehållsskapande: 199 $ per månad

PR & kommunikation: 299 dollar per månad

Paket: 499 $ per månad

Enterprise: 999 dollar per månad

Betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 140 recensioner)

11. Leadpages

via Leadpages

Designa din webbplats med leadgenerering i åtanke med hjälp av Leadpages. Denna plattform är en idealisk webbplatsbyggare för små B2B-företag. Den gör det enkelt att bygga din webbplats utan någon erfarenhet eller kodningskunskap. Och varje sida är optimerad för försäljning. Även nybörjare kommer att tycka att det är en barnlek. ?

Bästa funktioner

Hundratals webbplatsmallar optimerade för leadscoring och konverteringar

AI-teknik hjälper dig att skapa text och bilder för dina webbsidor på några minuter.

Landningssideskaparen hjälper dig att förklara fördelarna med din produkt.

Begränsningar

Användare rapporterar begränsade anpassningsmöjligheter

Vissa användare anser att de inbyggda leadformulären inte samlar in tillräckligt med information om potentiella kunder.

Prissättning

Standard: 37 $ per månad

Pro: 74 dollar per månad

Avancerat: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 210 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 290 recensioner)

12. Sumo

via Sumo

Du vet de där popup-fönstren som dyker upp på nästan alla webbplatser och ber dig ange din e-postadress i utbyte mot något (en rabattkod, en e-bok, gratis utbildningsmaterial)? Chansen är stor att de har skapats med Sumo.

Med den här appen kan du lägga till ett popup-fönster för e-postinsamling på din webbplats och utöka din prenumerantlista med varje besökare på webbplatsen. Allt du behöver göra är att ställa in den och sedan luta dig tillbaka, koppla av och skicka e-post. ?

Bästa funktioner

Ett popup-fönster uppmanar besökarna på din webbplats att dela sin e-postadress så att du kan utöka din prenumerantlista.

Med Smart Bar kan du bädda in ett fält för insamling av e-postadresser högst upp eller längst ner på dina webbsidor och inlägg.

Plugins för WordPress, Shopify och Google Tag Manager

Begränsningar

Även om denna app erbjuder integrationer med många av de mest populära marknadsföringsverktygen, klagar vissa användare över att det inte finns några integrationer för mer nischade e-postmarknadsföringsverktyg.

Den kostnadsfria versionen visar Sumo-varumärket i din popup-ruta.

Prissättning

Gratis

Pro: 39 dollar per månad

Betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (65+ recensioner)

13. Litmus

via Litmus

Detta e-postmarknadsföringsverktyg tar dig från idé till leverans. ? ?

Du kan använda Litmus för att skapa e-postmeddelanden, samarbeta med ditt team, få godkännande, testa, anpassa, skicka och analysera dina e-postkampanjer från ett och samma ställe. E-postmarknadsföring är fortfarande ett av de mest kostnadseffektiva sätten för B2B-företag att annonsera, och det här verktyget kan hjälpa dig att göra det på rätt sätt.

Bästa funktioner

Skapa ett bibliotek med dina aktuella e-postmarknadsföringsresurser, såsom bilder, grafik, knappar och logotyper.

Skapa och anpassa e-postkampanjer med live-innehåll och AI-drivna rekommendationer.

Testa leveransbarheten för att undvika att hamna i skräppostmappen.

Begränsningar

Vissa användare rapporterar att bilder och förhandsgranskningar av e-postmeddelanden laddas långsamt.

Det finns begränsade anpassningsalternativ för layouten på din instrumentpanel.

Prissättning

Basic: 99 $ per månad

Plus: 199 dollar per månad

Enterprise: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner

G2: 3,6/5 (360+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 30 recensioner)

14. Moz

via Moz

När du är redo att öka den organiska trafiken till din webbplats ger detta SEO-verktyg dig full kontroll. ?️

Precis som Ahrefs och Semrush är Moz ett program för sökmotoroptimering som hjälper dig att planera din B2B-innehållsmarknadsföringsstrategi och locka fler besökare till din webbplats. Du kan analysera hur effektivt din webbplats rankas, jämföra dig med konkurrenter och upptäcka sätt att förbättra din webbplats eller utöka ditt innehåll.

Bästa funktioner

Verktyget för sökordsanalys hjälper dig att upptäcka möjligheter att skapa användbart B2B-innehåll.

Verktyget för innehållsoptimering visar dig hur du kan förbättra din on-page SEO för att få dina landningssidor eller bloggar att rankas högre.

Länksökningsverktyget spårar kvaliteten och kvantiteten på bakåtlänkar till din webbplats.

Begränsningar

Flera användare klagar på att designen inte är lika användarvänlig som liknande verktyg.

Andra tycker att de avancerade analysverktygen är svåra att lära sig.

Prissättning

Standard: 99 $ per månad

Medium: 179 dollar per månad

Stor: 299 $ per månad

Premium: 599 $ per månad

Betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (385+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (340+ recensioner)

15. Google Attribution

via Google Attribution

Var är de tidiga användarna?! Denna Google-app är nämligen fortfarande i sin linda. ?

Google Attribution är fortfarande i betatestning, men det är gratis att prova, vilket gör det till ett av de mest kostnadseffektiva marknadsföringsverktygen för B2B-företag. Det använder Googles algoritmer för maskininlärning för att korrekt tillskriva kredit för annonsklick som leder till konverteringar, vilket kan hjälpa dig att fatta bättre beslut om resursfördelning i din budget för betald annonsering.

Bästa funktioner

Det är gratis, till skillnad från de flesta B2B-marknadsföringsprogram.

Den hjälper dig att förstå vilka betalda reklamkanaler som har den bästa konverteringsgraden.

Det gör att du kan analysera den potentiella effekten av att omfördela din budget mellan olika betalkanaler.

Begränsningar

Vissa användare tycker att det är svårt att konfigurera data och köra omfattande rapporter.

Andra klagar över att man bara kan lägga till ett begränsat antal användare, så den här appen kanske inte passar större team.

Prissättning

Gratis

Betyg och recensioner

G2: 4/5 (15+ recensioner)

Capterra: N/A

16. Hootsuite

via Hootsuite

Hootsuite är ett av de största namnen inom hantering av sociala medier. Och funktionerna gör hanteringen av dina kampanjer i sociala medier till en barnlek! ?

Du kan planera, schemalägga och publicera, samt övervaka betalda annonser, kommentarer, konversationer och prestationsmått från appen. Oavsett hur många sociala mediekanaler du publicerar på har du alltså allt samlat på ett ställe.

Bästa funktioner

Planera ditt innehållskalender för sociala medier och publicera inlägg på alla dina kanaler från ett och samma ställe.

Se alla dina sociala medier-meddelanden i en enda inkorg

Använd integrationer med alla större sociala medieplattformar, samt med populära marknadsföringsverktyg som Mailchimp, HubSpot, Dropbox och Canva.

Begränsningar

Taggar, omnämnanden och andra funktioner är inte tillgängliga i Hootsuite för alla sociala mediekanaler, vilket innebär att du kan behöva redigera inlägg efter att de har publicerats.

Vissa användare rapporterar problem med programmets inbyggda AI-skrivverktyg

Prissättning

Professional: 99 $ per månad

Team: 249 $ per månad

Företag: 739 dollar per månad

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 4 040 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (3 475+ recensioner)

17. Omnämnande

via Mention

Om du någonsin har känt att det är som att leta efter en nål i en höstack att hitta kommentarer på sociala medier som är relevanta för ditt varumärke, då behöver du Mention. De hjälper dig att hitta varje nål i varje höstack online. ?

Mention utför social listening, vilket innebär att man övervakar miljarder onlinekällor för att hitta omnämnanden av ditt varumärke eller nyckelord relaterade till ditt varumärke, vilket gör det lättare för dig att delta i konversationen.

Bästa funktioner

Få aviseringar om omnämnanden av varumärket, nyckelord, branschämnen eller specifika publikationer.

Se dataanalyser om din målgrupp, ditt varumärke, en konkurrent eller ett branschämne.

Publicera på alla dina sociala mediekanaler från ett och samma ställe.

Begränsningar

Vissa användare rapporterar att det är lätt att missa omnämnanden om man inte är noggrann när man ställer in sina aviseringar.

Andra hävdar att programmet ofta missar omnämnanden som innehåller förkortningar eller finns på mer nischade webbplatser.

Prissättning

Solo: 41 dollar per månad

Pro: 83 dollar per månad

Pro Plus: 149 $ per månad

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (435+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 280 recensioner)

18. Kissmetrics

via Kissmetrics

Marknadsföring handlar om människor, och det gör Kissmetrics också. ?

Denna plattform håller reda på besökarna på din webbplats och användarna av din app så att du kan se vilka sidor de klickar på, vilket innehåll de läser och vilka produkter de köper. Ja, du kan använda Kissmetrics för att se storskaliga data om din webbplats, till exempel vilka sidor som har den högsta konverteringsgraden, men du kan också använda den för att se en enskild kunds resa från det första ögonblicket den personen kommer till din webbplats.

Bästa funktioner

Den anpassningsbara instrumentpanelen låter dig spåra data som är viktig för dig, från din dagliga konverteringsfrekvens till prestandan för olika marknadsföringskanaler.

A/B-testrapporter gör det möjligt för dig att testa nya landningssidor eller appfunktioner för att hitta det mest framgångsrika innehållet.

Produktbaserade insikter visar vilka funktioner och planer dina kunder använder mest.

Begränsningar

Det kan ta lång tid att ladda detaljerade datarapporter.

Begränsad integration med andra marknadsföringsverktyg

Prissättning

Betala efter användning: 0,0025 dollar per händelse

Silver: 199 $ per månad

Gold: 499 $ per månad

Platinum: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (165+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (15+ recensioner)

19. Metadata

via Metadata

Om ditt marknadsföringsteam ibland har svårt att nå rätt målgrupp, gör dig redo att träffa mitt i prick. ?

Metadata använder en dubbel trattmodell för att hjälpa dig att spåra och optimera dina marknadsföringskampanjer (tratt ett) och dina kontobaserade marknadsföringsinsatser (tratt två). Du kan starta och hantera dina marknadsföringskampanjer på sociala medier och kostnad-per-klick-annonskampanjer från appen och använda målgruppsinriktning för att säkerställa att du når rätt personer på alla plattformar – från Instagram till Google Ads.

Bästa funktioner

Skapa målgruppsprofiler med hjälp av mer än 10 olika datakällor, inklusive ditt CRM-verktyg, avsiktsdata eller demografiska, firmografiska och teknografiska data.

Använd ett kampanjbibliotek för att snabbt lansera dina digitala marknadsföringskampanjer på flera plattformar.

Starta och följ resultaten av kampanjexperiment för att testa nya målgrupper, budskap eller marknadsföringsstrategier.

Begränsningar

Begränsad integration med nyare och mer nischade marknadsföringsverktyg (utöver CRM-system och annonskanaler) och inget öppet API.

Vissa användare rapporterar att processen för att utveckla målgruppen är tidskrävande.

Prissättning

Metadata Demand Hub: 60 000 dollar per år

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 270 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (25+ recensioner)

20. Owler

via Owler

Owler är ett djupgående forskningsverktyg för säljteam. Du kan använda det för att få ytterligare insikter om kunder som redan finns i ditt SaaS CRM-system, eller för att upptäcka nya kunder som matchar din ideala kundprofil. Detta program hjälper dig att hitta all information du behöver om potentiella kunder innan du börjar din marknadsföring. ?️

Bästa funktioner

Databas med över 15 miljoner företag som du kan filtrera och sortera efter affärsattribut.

Insikter om ett företags finansiering, förvärv, nyheter, investeringar, ledningsförändringar och mycket mer.

Integrationer med Salesforce, Hubspot, Slack, Microsoft Teams och ChatGPT

Begränsningar

Begränsad information om nischade och små företag

Med gratisversionen kan du bara följa 5 företag, vilket inte räcker för de flesta säljteam.

Prissättning

Community: Gratis för alltid

Pro: 35 dollar per månad

Max: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (445+ recensioner)

Capterra: 4/5 (3+ recensioner)

Ta din B2B-marknadsföring till nästa nivå med ClickUp

Rätt B2B-marknadsföringsprogramvara hjälper dig inte bara att nå nya kunder, utan också att bättre hantera dina relationer med befintliga kunder. På så sätt kan du bygga upp en varaktig lojalitet och öka din försäljning under hela kundens livscykel.

Dessutom underlättar bra programvara livet för ditt team genom att ta bort tidskrävande arbetsuppgifter. Resultatet blir nöjdare kunder, ett nöjdare team och en nöjdare värld. ?

Och om du vill ha ett B2B-marknadsföringsverktyg som också passar din budget, prova ClickUp. Det kan ersätta flera marknadsföringsverktyg och du kan börja använda det gratis redan idag.