10 melhores ferramentas de IA para freelancers em 2024

Navegar no mundo dos freelancers no mercado competitivo de hoje às vezes é como pisar na água.

Como freelancer, ideias criativas e conteúdo de alta qualidade lhe dão uma vantagem, mas a eficiência é a chave para aumentar seus lucros. É aí que as ferramentas de IA entram em cena! Com a inteligência artificial ao seu lado, a automação de tarefas repetitivas permite que você economizar tempo e conseguir muito mais.

Por que não dar uma chance a isso? Confira os melhores Ferramentas de IA para freelancers que podem melhorar sua produtividade e liberar seu tempo para outras coisas! 💡

O que você deve procurar em ferramentas de IA para freelancers?

As ferramentas de IA são como uma equipe particular de assistentes que trabalham firmemente em segundo plano para ajudar a gerar insights e ideias que elevam o nível do seu trabalho.

Seja você um escritor, designer ou empresário freelancer, a ferramenta de IA certa melhorará seu desenvolvimento de projetos gerenciamento de projetos e processos de criação de conteúdo.

No entanto, os freelancers devem saber o que estão procurando ao escolher as ferramentas certas em um mundo saturado de tecnologias de IA.

Procure ferramentas de IA que ofereçam os benefícios mais importantes para você, como:

Interface fácil de usar para uma rápida integração

Ferramentas de automação para suas tarefas repetitivas

Principais recursos que são mais importantes para você, como imagens de alta qualidade, conteúdo sem plágio e alta qualidade de conteúdo

Otimização de SEO que ajuda os proprietários de sites, criadores de conteúdo freelance e escritores a se classificarem melhor nos mecanismos de pesquisa com conteúdo otimizado para SEO

Se estiver gerenciando grandes projetos, você pode aumentar sua produtividade geradora de IA com Ferramentas de IA para gerentes de produtos ou monitoramento de projetos e plano de projeto software.

As 10 melhores ferramentas de IA para freelancers usarem em 2024

O número de ferramentas de IA disponíveis aumentou à medida que cresce a demanda por soluções baseadas em IA. Mas quais delas realmente se destacam?

A seguir, vamos nos aprofundar nas 10 melhores ferramentas de IA para ajudá-lo a aprimorar a produção criativa e permanecer à frente em seu respectivo campo.

1.

ClickUp

Use a IA do ClickUp para escrever mais rápido e aprimorar seu texto, suas respostas por e-mail e muito mais

Se você deseja escrever um conteúdo melhor, automatizar tarefas repetitivas ou obter insights sobre seus dados, Ferramentas de IA do ClickUp têm tudo o que você precisa.

IA do ClickUp assistente de redação pode ajudá-lo a redigir e-mails, criar blogs e gerar conteúdo.

Melhore as seções de texto rapidamente com o Documento ClickUp a ferramenta perfeita para editar partes do texto.

Você também vai adorar o recurso Summarize Document do ClickUp! Ele resume rapidamente documentos longos para que você tenha uma ideia geral do que é importante.

Quer você seja um novo freelancer ou um profissional experiente, a IA do ClickUp ferramentas de redação podem ajudá-lo a levar seu trabalho para o próximo nível.

Melhores recursos do ClickUp

Ampla seleção de ferramentas de IA para atender a qualquer profissão, incluindo marketing, vendas, design de produtos e engenharia,produção de conteúdoredação e muito mais

O recurso Escrever com IA ajuda você a redigir uma postagem de blog, um e-mail e muito mais com apenas alguns cliques

A ferramenta Summarize Document resume documentos longos rapidamente

Limitações do ClickUp

As ferramentas de gerenciamento de projetos podem ter um pouco de curva de aprendizado

O aplicativo móvel não oferece todos os recursos e funções de sua contraparte para desktop (ainda!)

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp AI: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/mês para membros do Workspace

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 8.564 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 8.564 avaliações) Capterra: 4.7/5 (3.775+ avaliações)

2. Lyne.ai

via Lyne.ai Você está querendo mudar a forma como aborda o contato frio? A ferramenta de personalização de vendas Lyne.ai quer fazer o trabalho pesado para você.

Projetada para aumentar as taxas de resposta de seus esforços de contato a frio, a Lyne.ai automatiza a tarefa muitas vezes tediosa de criar introduções e quebra-gelos exclusivos para e-mails a frio.

Com uma combinação de implementações na nuvem e no local, suporte robusto e treinamento abrangente, o Lyne.ai torna a personalização de vendas mais rápida e menos demorada.

Melhores recursos do Lyne.ai

Aplicativo de alta qualidade em comparação com a maioria das ferramentas de IA semelhantes

Muitas vezes, oferece linhas de abertura melhores do que as que os usuários podem criar por conta própria

Atendimento ao cliente altamente elogiado

Limitações do Lyne.ai

Os quebra-gelos personalizados nem sempre são precisos

Os usuários podem precisar editar e reescrever o conteúdo para obter melhor qualidade

Os usuários dizem que alguns recursos podem ser confusos

Lyne.ai preços

**Gratuito

Personalizado : uS$ 120/mês por usuário

: uS$ 120/mês por usuário Ilimitado: entre em contato para obter preços

Lyne.ai avaliações e comentários

G2 : 4.6/5 (58+ avaliações)

: 4.6/5 (58+ avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 91 avaliações)

3. Futurenda

via Futurenda O Futurenda é um aplicativo de produtividade pessoal que usa IA para ajudá-lo a planejar seu tempo com mais eficiência.

Com esse aplicativo, a inteligência artificial se ocupa em aprender seus hábitos para criar automaticamente uma agenda diária adequada ao seu estilo de vida.

A ferramenta de IA inclui recursos como priorização de tarefas, acompanhamento de metas e bloqueio de tempo para ajudá-lo a se manter no caminho certo e atingir suas metas.

O Futurenda é uma ótima opção para pessoas que procuram um aplicativo de produtividade pessoal para ajudá-las a gerenciar o tempo, manter-se organizadas e atingir suas metas.

Melhores recursos do Futurenda

Atualiza a equipe de marketing quando os pedidos e prazos mudam

As notificações na área de trabalho lembram quando você deve se preparar para as reuniões

Ajusta-se dinamicamente às mudanças

Limitações do Futurenda

Alguns usuários relatam dificuldade em alternar períodos de tempo de tarefas

Preços da Futurenda

Gratuito

Premium : uS$ 5,99/mês

: uS$ 5,99/mês Ilimitado: $19,99/mês

Futurenda ratings and reviews

G2 : 4.5/5 (4+ avaliações)

: 4.5/5 (4+ avaliações) Capterra: N/A

4. Simplificado

via Simplificado A Simplified é uma ferramenta de gerenciamento de mídia social com tecnologia de IA que ajuda as empresas a economizar tempo e aumentar sua presença na mídia social.

O Simplified permite que você publique automaticamente postagens de mídia social em suas páginas de mídia social, economizando tempo e esforço. Ele pode até mesmo ajudá-lo a criar conteúdo envolvente que repercutirá no seu público, para que você tenha tempo para o restante de suas tarefas de marketing!

Depois que as postagens são publicadas, o Simplified fornece análises detalhadas para que você possa acompanhar o desempenho de suas campanhas de mídia social.

O Simplified é uma ótima opção para empresas de todos os tamanhos que desejam economizar tempo e aumentar sua presença na mídia social.

Melhores recursos do Simplified

Excelente suporte por bate-papo

Simplifica o processo de gerenciamento de vários clientes

O conteúdo é de alta qualidade

Limitações simplificadas

Oferece quatro conjuntos de ferramentas (mídia social, design gráfico, editor de vídeo, redator de IA) que exigem preços diferentes, o que pode complicar a seleção e o faturamento

Não há recursos de análise para o desempenho de publicações em mídias sociais

Pode ficar caro, especialmente se você precisar de vários conjuntos de ferramentas

Preços simplificados

Gratuito

Pro : uS$ 11/mês por usuário

: uS$ 11/mês por usuário Agência : $159/mês por usuário

: $159/mês por usuário Agência Plus : uS$ 319/mês por usuário

: uS$ 319/mês por usuário Planos de design gráfico, editor de vídeo e redator de IA também estão disponíveis

Avaliações e resenhas simplificadas

G2 : 4.6/5 (mais de 1.802 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 1.802 avaliações) Capterra: 4.7/5 (153+ avaliações)

5. AI Image Enlarger

via Ampliação de imagens com IA O AI Image Enlarger é uma ferramenta on-line que pode ampliar imagens em até 400% sem comprometer a nitidez ou a clareza da imagem.

É uma ótima opção para empresas e indivíduos que precisam ampliar imagens para fins de marketing, impressão ou outros.

O AI Image Enlarger usa um algoritmo de aprendizado profundo que analisa a imagem e a reconstrói em um tamanho maior. Se você precisa ampliar uma imagem sem perder a qualidade, o AI Image Enlarger é uma ótima opção.

Melhores recursos do AI Image Enlarger

Faz um bom trabalho ao melhorar a qualidade das imagens, como remover o embaçamento

Ajuda a melhorar a iluminação e a cor das fotos

Funciona rapidamente e é muito fácil de usar

limitações do #### AI Image Enlarger

Comentários relatam bugs frequentes

Não é possível aumentar a resolução da foto

Pouco tamanho de pixel e opções de uso na versão gratuita

Preços do AI Image Enlarger

**Gratuito

Inicial : uS$ 4,90/mês

: uS$ 4,90/mês Premium : uS$ 9,90/mês

: uS$ 9,90/mês Avançado: uS$ 19/mês por usuário

AI Image Enlarger avaliações e comentários

G2 : 4.3/5 (mais de 28 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 28 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 2 avaliações)

Bônus:_ **Software detector de IA !

6. Logoponia

via Logoponia O Logopony é um criador de logotipos com tecnologia de IA que ajuda as empresas a criar logotipos de alta qualidade em minutos.

Escolha ativos pré-criados em uma biblioteca de mais de 100.000 ícones e modelos. Em seguida, personalize esses ativos personalizando o texto, as cores e as fontes.

Quando terminar, o Logopony permite que você visualize seu logotipo em diferentes produtos e materiais de marketing e faça o download do logotipo em formatos de alta resolução.

O Logopony é uma ótima opção para empresas de todos os tamanhos que desejam criar um logotipo profissional sem gastar muito dinheiro.

Melhores recursos do Logopony

Grande biblioteca de ícones emodelos para freelancers* Visualize logotipos em diferentes produtos e materiais de marketing:

Faça o download dos logotipos em formatos de alta resolução

Limitações do Logopony

A seleção limitada de fontes restringe a criatividade

Alguns usuários relatam resultados de qualidade limitada

Não há versão gratuita

Preços do Logopony

Básico : uS$ 20/mês

: uS$ 20/mês Premium: uS$ 60/mês

Avaliações e opiniões sobre o Logopony

G2 : 3.7/5 (5+ avaliações)

: 3.7/5 (5+ avaliações) Capterra: N/A

7. Durável

via Durável Você é um freelancer que deseja criar seu site, mas não tem tempo para fazê-lo? Nesse caso, a tecnologia de IA do Durable pode ser a solução perfeita.

O construtor de sites com IA destina-se a pequenas empresas e freelancers que desejam criar seus próprios sites e economizar tempo e dinheiro.

Você pode colocar sua empresa on-line em apenas três cliques. O Durable cria um site totalmente projetado com texto de marketing, imagens e um formulário de contato. A partir daí, use suas ferramentas de edição simples para personalizar sua página e expandir o site. Não é necessário nenhum código!

O Durable ajuda você a agendar mais trabalhos com Redação de IA sEO, análise e um CRM de IA simples.

Melhores recursos duráveis

As avaliações concordam que ele constrói um site de forma surpreendentemente rápida

Oferece uma grande biblioteca de imagens gratuitas para escolha

Oferece muitas opções de cores e fontes

Limitações duráveis

Não é possível copiar ou exportar qualquer código do site

Os revisores dizem que os modelos são semelhantes de um setor para outro

Funcionalidade limitada

Não há versão gratuita

Preço durável

Inicial : uS$ 12/mês por usuário

: uS$ 12/mês por usuário Empresarial: uS$ 20/mês por usuário

Avaliações e opiniões sobre Durable

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

8. Escrita eletrônica

via Writesonic Writesonic é um Gerador de conteúdo de IA plataforma de geração de imagens e conteúdo de IA que pode ajudar os freelancers a criar conteúdo atraente e envolvente. Ela ajuda a criar postagens de blog com boa classificação nos mecanismos de pesquisa.

A ferramenta de redação de IA usa inteligência artificial para gerar conteúdo de alta qualidade adaptado às suas necessidades específicas.

Ela leva em conta seu público-alvo, a pesquisa de palavras-chave e as necessidades de otimização de mecanismos de pesquisa.

Writesonic Gerador de texto de IA também pode criar conteúdo de formato longo, como artigos e white papers.

Melhores recursos do Writesonic

Adiciona um toque humano e produz uma escrita semelhante à humana

Excelentes recursos de desenvolvimento de chatbot

Excelente atendimento ao cliente

Limitações do Writesonic

O limite mensal de palavras pode ser muito baixo para alguns redatores

Usa créditos quando você faz edições e pequenas alterações

Preços do Writesonic

Gratuito

Ilimitado : uS$ 20/mês por usuário

: uS$ 20/mês por usuário Business Plus : $19/mês por usuário

: $19/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Writesonic avaliações e comentários

G2 : 4.8/5 (mais de 1.818 avaliações)

: 4.8/5 (mais de 1.818 avaliações) Capterra: 4.8/5 (1.798+ avaliações)

9. RescueTime

via RescueTime O RescueTime é um aplicativo de controle de tempo e produtividade que ajuda a entender como você gasta seu tempo on-line. Ele monitora o uso do computador e fornece relatórios sobre sua produtividade, foco e distrações.

O RescueTime pode ajudá-lo a identificar áreas em que você pode melhorar o gerenciamento do tempo e a produtividade.

Melhores recursos do RescueTime

Faz um excelente trabalho de alocação de horas e ajuda a economizar tempo

Simples e intuitivo de usar, rico em dados

Suporte amigável e rápido

Limitações do RescueTime

Os usuários gostariam de ver tempos de carregamento mais rápidos

As atualizações do produto são raras

Algumas personalizações e edições exigem atenção tediosa

Preços do RescueTime

Lite : Gratuito

: Gratuito Premium: uS$ 12/mês

RescueTime avaliações e comentários

G2 : 4.1/5 (mais de 90 avaliações)

: 4.1/5 (mais de 90 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 135 avaliações)

10. Otter.ai

via Otter.ai O Otter.ai é um serviço de transcrição com tecnologia de IA que ajuda você a capturar e transcrever suas reuniões, palestras e outras gravações de voz em tempo real. Ele também pode gerar resumos de suas gravações para que você possa encontrar facilmente as informações de que precisa.

O Otter.ai é uma excelente ferramenta com tecnologia de IA para estudantes, profissionais e qualquer pessoa que queira se manter à frente, economizar tempo e aumentar a produtividade.

Melhores recursos do Otter.ai

Faz um ótimo trabalho de automatização do processo de transcrição

Transcrições precisas, mesmo em ambientes ruidosos

Interface fácil de usar com recursos abrangentes

Limitações do Otter.ai

A transcrição off-line não está disponível

Não oferece identificação do orador, o que pode ser limitante ao transcrever reuniões

Intrusivo quando usado no Zoom, aparece na tela como um participante

Preços do Otter.ai

Gratuito

Pro : uS$ 10/mês por usuário

: uS$ 10/mês por usuário Business : $20/mês por usuário

: $20/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Otter.ai avaliações e comentários

G2 : 4.0/5 (114+ avaliações)

: 4.0/5 (114+ avaliações) Capterra: 4.5/5 (67+ avaliações)

Aumente os lucros e melhore o equilíbrio entre vida pessoal e profissional com ferramentas de IA para freelancers

Quer você se dedique à criação de conteúdo, ao gerenciamento de mídias sociais ou ao gerenciamento de tarefas, a tecnologia de IA tem algo a oferecer a todos.

De ferramentas alimentadas por IA a criadores de sites com IA, os freelancers podem encontrar ferramentas que atendem às demandas técnicas e se adaptam às necessidades em evolução da comunidade freelancer.

A geração atual de ferramentas de IA coloca o poder da criatividade e da eficiência na ponta de seus dedos para que você possa aumentar seus lucros e desfrutar de um melhor equilíbrio entre vida pessoal e profissional.

Quer dar um passo adiante em seu jogo de eficiência? Considere Extensões do Chrome para ajudá-lo a aumentar sua produtividade em um nível mais amplo.

Inscreva-se gratuitamente no ClickUp Workspace e veja como ele pode ajudá-lo a automatizar seu fluxo de trabalho e a fazer mais com menos esforço. O ClickUp é o aplicativo de produtividade tudo-em-um que pode ajudá-lo a levar seu negócio freelance para o próximo nível.