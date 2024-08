10 melhores ferramentas de IA para anotações de reuniões em 2024

Houve um tempo, não muito tempo atrás, em que a realização de uma reunião exigia uma grande capacidade de multitarefa. Entre manter o controle da pauta da reunião, gerenciar a conversa e fazer anotações manuais do zero, algo acabava sendo esquecido. Felizmente, com o surgimento de ferramentas de IA para anotações de reuniões, esses dias acabaram. 🙌

Software de inteligência artificial (IA)

mudou a forma como trabalhamos. A IA para reuniões facilita a captura da conversa e, em seguida, o processamento e a organização. Isso deixa você mais livre para se concentrar no que está acontecendo, sabendo que pode revisar as anotações da reunião com IA em seu próprio tempo para tomar decisões e extrair dados para sua empresa

relatório de status do projeto

.

Assim, com todos os

Ferramentas de IA para anotações

existem muitas ferramentas de IA disponíveis no mercado, mas qual delas seria a melhor para sua empresa? Junte-se a nós enquanto analisamos os principais recursos e funcionalidades que você deve procurar e apresentamos as melhores ferramentas de IA para anotações de reuniões disponíveis este ano. ✨

O que você deve procurar em ferramentas de IA para anotações de reuniões?

Um assistente de reunião com IA aumenta a produtividade, melhora a precisão e oferece suporte

transparência do projeto

. Isso também facilita o compartilhamento de anotações de reuniões. As ferramentas de IA também poupam seu tempo, para que você possa atingir mais facilmente suas metas dentro dos limites de seu

restrições do projeto

. 🛠️

Um bom anotador de IA poderá fazer uma combinação dessas tarefas para você:

Integrar com plataformas de videoconferência como Teams ou Zoom

Grave a reunião e salve a gravação

Forneça uma transcrição ao vivo para que todos os participantes da reunião possam acompanhar facilmente os procedimentos

Facilite a tomada de notas colaborativas entre vários membros da equipe

Use recursos avançados de IA para resumir os pontos principais, facilitando a identificação das principais conclusões

Ajude a criar atas de reunião a partir das anotações da reunião

Identificar itens de ação e automatize o delegação de tarefas a partir de anotações de reuniões on-line

Proporcionar uma excelente experiência de usuário que agiliza seu fluxo de trabalho

Oferecer segurança de dados para que suas conversas confidenciais fiquem protegidas

As 10 melhores ferramentas de IA para anotações de reuniões a serem usadas em 2024

Compilamos uma lista das melhores ferramentas de IA para reuniões, desde aplicativos brilhantes de anotações até aplicativos de transcrição e muito mais. Vamos ver o que a tecnologia de IA pode fazer para tornar suas reuniões mais produtivas em todos os níveis.

1.

ClickUp

Resuma as anotações da reunião em segundos com a IA do ClickUp

O ClickUp é um dos

melhores ferramentas de IA para startups

e pequenas empresas disponíveis atualmente. É um aplicativo de gerenciamento de projetos tudo-em-um que ajuda a gerenciar todos os aspectos do seu negócio - simplificando os fluxos de trabalho, aumentando a produtividade e permitindo a colaboração. E como é totalmente personalizável, você pode adaptá-lo para atender às suas necessidades específicas.

Essa ferramenta de IA para anotações de reuniões oferece uma série de recursos para

melhorar a eficiência do processo

e aumentar a criatividade. Economize tempo logo no início usando um dos

modelos de pauta de reunião

para definir expectativas claras e colocar todos na mesma página. Crie engajamento imediato usando

Prompts do ChatGPT do ClickUp para reuniões de equipe

para dar o pontapé inicial no processo de brainstorming e gerar pontos de discussão.

Resuma instantaneamente longos tópicos de comentários com o clique de um botão usando o ClickUp AI

Faça anotações de reuniões usando o

Modelo de estilo de nota de reunião

ou use um

Documento ClickUp

para registrar os principais momentos e conclusões. Você também pode fazer anotações rápidas ou listas de verificação no

Bloco de notas do ClickUp

. 📝

Tanto o Bloco de Notas quanto o Docs vêm com

Cérebro ClickUp

integrado para que você possa fazer anotações de forma mais rápida, concisa e criativa. Com o assistente de IA do ClickUp Brain, você pode simplificar seu fluxo de trabalho e aumentar a produtividade das reuniões de várias maneiras:

Criar atas de reunião: Em vez de se esforçar para anotar cada palavra durante as reuniões, deixe que o AI Writer o ajude. Ele pode ajudar a redigir atas claras e estruturadas que capturam a essência da discussão, garantindo que nada importante seja esquecido

Em vez de se esforçar para anotar cada palavra durante as reuniões, deixe que o AI Writer o ajude. Ele pode ajudar a redigir atas claras e estruturadas que capturam a essência da discussão, garantindo que nada importante seja esquecido Faça um resumo de suas anotações: Após uma longa sessão de brainstorming ou pesquisa, você pode acabar com páginas e páginas de anotações. O AI Writer pode condensar essas informações em resumos concisos no seu Docs, facilitando a revisão e o compartilhamento dos pontos principais

Depois, como os documentos se conectam aos fluxos de trabalho, você pode transformar essas tarefas em itens de ação e atribuí-las aos membros da equipe de forma rápida e fácil.

melhores recursos do #### ClickUp

O ClickUp armazena todos os documentos de suas reuniões em um único local para facilitar o acesso e a pesquisa

Você pode editar esses documentos em tempo real com sua equipe, melhorando consideravelmente a colaboração

Para equipes multilíngues, é possível traduzir os documentos da reunião do inglês para o espanhol, francês ou japonês, entre outros idiomas

As visualizações personalizadas ajudam você a ver todas as suas tarefas, fluxos de trabalho e projetos da maneira que for melhor para você

Você pode acessar o ClickUp a partir de um navegador da Web, um aplicativo para desktop, um aplicativo móvel para iOS ou Android ou um aplicativo de computador Extensão do Chrome

O ClickUp se integra a mais de 1.000 aplicativos de trabalho, incluindo Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Slack, Outlook, HubSpot e Salesforce para ajudar a simplificar seu fluxo de trabalho

Limitações do ClickUp

O aplicativo móvel ainda não oferece todas as visualizações que o aplicativo para desktop oferece

Embora a interface do usuário seja altamente intuitiva, como há muitos recursos, pode levar algum tempo para se acostumar com todos eles 👀

Preços do ClickUp

Grátis para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp Brain está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (8.500+ avaliações)

4,7/5 (8.500+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.700+ avaliações)

2. Otter.ai

via

Otter.ai

O Otter.ai é uma ferramenta de transcrição de reuniões que pode converter conversas de voz de reuniões de vídeo ou arquivos de áudio em texto. Ele pode identificar os oradores, rotular o texto com o nome do orador e capturar slides compartilhados.

O recurso de bate-papo ao vivo permite que sua equipe converse ou faça perguntas durante a reunião, e qualquer pessoa pode adicionar comentários à transcrição ao vivo ou destacar um ponto-chave. E, caso você se distraia ou chegue atrasado, ele cria um resumo ao vivo em tempo real a partir das anotações da IA, para que você possa sempre se atualizar sobre o que perdeu.

melhores recursos do #### Otter.ai

O Otter.ai pode identificar palavras-chave e frases para que você possa pesquisá-las em uma longa transcrição

Se você conectá-lo ao seu calendário da Microsoft ou do Google, ele gravará automaticamente suas reuniões do Zoom, Google Meet ou Microsoft Teams

Cada pacote sucessivo permite transcrever mais minutos por mês e por conversa e fazer upload de mais arquivos

O Otter.ai está disponível em plataformas móveis e da Web, portanto, pode ser usado quando você estiver em trânsito 📱

Limitações do Otter.ai

A IA às vezes se confunde quando há vários oradores

Ele funciona apenas para transcrever reuniões e não permite que você faça suas próprias anotações no aplicativo

Preços do Otter.ai

Básico: Gratuito

Gratuito Pro : $10/mês por usuário

: $10/mês por usuário Business: $20/mês por usuário

$20/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Otter.ai avaliações e comentários

G2: 4,0/5 (mais de 100 avaliações)

4,0/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 60 avaliações)

3. Laxis

via

Laxis

O Laxis foi desenvolvido para dar suporte às equipes de vendas, marketing de conteúdo, produtos e pesquisa de mercado, bem como a qualquer outra pessoa que converse com clientes ou clientes potenciais. Ele faz anotações durante reuniões virtuais e captura as palavras de cada participante na íntegra, para que você possa manter o foco na conversa.

Depois disso, essa ferramenta de IA para anotações de reuniões gera resumos automaticamente, extraindo insights e identificando os requisitos do cliente. Ela extrai todos os itens de ação ou próximas etapas necessárias e também pode enviar automaticamente um e-mail de acompanhamento para fechar o ciclo. 📤

Melhores recursos do Laxis

Ajuda a classificar e categorizar os tópicos nas anotações da reunião

As transcrições são rápidas e fáceis de baixar e compartilhar

Você pode fazer perguntas ao Laxis com base em conversas anteriores

Integra-se com o Zoom, Microsoft Teams, Google Meet e Cisco Webex

Limitações do Laxis

Embora você possa transcrever até 300 minutos por mês no plano gratuito, o escritor de IA, que gera conteúdo de acompanhamento, só está disponível a partir do plano Premium

Ainda não há integração com o CRM, embora ela esteja planejada

Preços do Laxis

Básico: Gratuito

Gratuito Premium: $13,33/mês

$13,33/mês Business: US$ 24,99/mês

US$ 24,99/mês Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Laxis ratings and reviews

G2: 4,9/5 (20+ avaliações)

4,9/5 (20+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (16 avaliações)

4. Doodle

via

Doodle

Antes de criar anotações de reunião, você precisa coordenar os calendários dos participantes para levá-los à reunião. É aí que entra o Doodle. Você pode agendar reuniões individuais e reuniões de equipe de forma rápida e fácil.

Configure sua disponibilidade e compartilhe-a enviando um link para os convidados escolhidos. Eles podem escolher o horário mais conveniente para eles, o que bloqueia esse horário em seu calendário, para que você nunca mais marque um horário duplo. E quando houver vários convidados, você poderá encontrar facilmente o horário mais adequado para todos.

Além disso, o Doodle se integra a plataformas de reunião como Zoom, Microsoft Teams e Google Meet. 🗓️

Melhores recursos do Doodle

O sistema envia lembretes para as reuniões agendadas, para que você não tenha que lidar com o não comparecimento

A marca personalizável permite que você alinhe o sistema com a marca da sua empresa

Você também pode usar o Doodle para coletar dados por meio de uma pesquisa ou enquete

O Doodle também funciona em dispositivos móveis, para que você possa agendar reuniões enquanto estiver fora de casa

Limitações do Doodle

Alguns usuários acham que o agendamento de vários eventos para grandes grupos de pessoas consome mais tempo do que o necessário

Pode ser difícil de usar quando se trabalha com convidados em diferentes fusos horários

Preços do Doodle

Gratuito: $0

$0 Pro : $6,95/mês por usuário

$6,95/mês por usuário Equipe: $8,95/mês por usuário

$8,95/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Doodle avaliações e comentários

G2: 3,7/5 (13 avaliações)

3,7/5 (13 avaliações) Capterra: Ainda não há comentários

5. Fireflies.ai

via

Fireflies.ai

O Fireflies.ai pode realizar a transcrição em tempo real durante uma chamada de áudio ou vídeo ou transcrever a partir da gravação de uma reunião. Em seguida, ele pode resumir os principais pontos, decisões e itens de ação resultantes da reunião. ✍️

Se quiser ouvir novamente qualquer parte da reunião, você pode pesquisar palavras-chave e, em seguida, executar a reprodução em velocidade normal ou até o dobro. As ferramentas de colaboração permitem que a sua equipe comente, fixe ou reaja à conversa, ou extraia trechos para criar frases de efeito.

O plano Free permite até 800 minutos de armazenamento e o plano Pro até 8.000, enquanto os planos Business e Enterprise oferecem espaço ilimitado.

Melhores recursos do Fireflies.ai

O Fireflies.ai funciona em mais de 40 idiomas, lidando com diferentes sotaques e dialetos

Ele pode detectar e rotular as vozes de diferentes falantes

Integra-se a várias plataformas de reunião, incluindo Microsoft Teams, Zoom, Skype e Google Meet

Você pode compartilhar notas de reunião com outras plataformas, como Asana, Slack ou Notion

Limitações do Fireflies.ai

Se a faixa de áudio não for de boa qualidade, isso pode afetar a precisão da transcrição

As integrações com CRM, Zapier e Slack só estão disponíveis a partir do plano Pro

Preços do Fireflies.ai

Gratuito: Gratuito

Gratuito Pro: $10/mês por usuário

$10/mês por usuário Empresarial: $19/mês por usuário

$19/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Fireflies.ai avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 70 avaliações)

4,5/5 (mais de 70 avaliações) Capterra: 4,0/5 (5 avaliações)

6. Notas de Dubber

via

Notas de Dubber

Anteriormente conhecido como Notiv, o Notes by Dubber afirma ajudar você a "fazer reuniões mais inteligentes, não mais difíceis" Ele é sincronizado com o calendário do Outlook ou do Google, entrando e gravando automaticamente as chamadas programadas. Uma vez na reunião, ele cria uma transcrição e, depois, gera um resumo que você pode compartilhar.

A ferramenta de IA também extrai itens de ação para acompanhamento e cria automaticamente tarefas para cada participante. As integrações com aplicativos como Asana e Slack ajudam a simplificar seu fluxo de trabalho e facilitam o acompanhamento das tarefas alocadas. ✅

melhores recursos do #### Notes by Dubber

Você também pode fazer upload e transcrever um arquivo de áudio ou vídeo gravado

Essa ferramenta de IA para anotações de reuniões é escalonável e se alinha com os canais de vendas usuais

Está disponível em todo o mundo em mais de 170 redes móveis, bem como em provedores de vídeo, voz e bate-papo

Você pode compartilhar gravações, transcrições ou anotações por meio de seu CRM ou outra ferramenta de colaboração

limitações do #### Notes by Dubber

Essa ferramenta de IA suporta apenas o inglês, portanto, não é adequada se você quiser se reunir em outro idioma

Alguns usuários acham a interface do usuário um pouco confusa para navegar

Preços do Notes by Dubber

Entre em contato para obter preços

Notes by Dubber avaliações e resenhas

G2: 5/5 (1 avaliação)

5/5 (1 avaliação) Capterra: Ainda não há avaliações

7. Timz.Flowers

via

Timz.Flowers

O Timz.Flowers é uma plataforma de conferência híbrida projetada para equipes distribuídas, combinando chamadas de vídeo com colaboração assíncrona.

Ela pode gravar reuniões ao vivo e, em seguida, gerar um resumo em texto ou vídeo e atas de reunião que são fáceis de compartilhar com qualquer pessoa que não tenha podido comparecer à reunião. Nas reuniões assíncronas, os participantes podem contribuir com mensagens de vídeo gravadas. 🙋‍♀️

O sistema envia automaticamente uma recapitulação por e-mail após cada reunião. E se você quiser consultar uma seção específica, o chatbot de IA o ajudará a encontrá-la rapidamente.

Melhores recursos do Timz.Flowers

O fluxograma baseado em flores oferece um visual útil de todos os feedbacks e consultas

Mesmo que uma reunião seja realizada de forma assíncrona, o sistema cria a sensação de uma conversa ao vivo

Ele oferece transcrições com registro de data e hora para que você sempre saiba onde está na reunião

Embora haja uma opção gratuita, os pacotes Pro e Business oferecem mais horas de gravação e seus dados são salvos por mais tempo

limitações do #### Timz.Flowers

Alguns usuários acham que a configuração inicial é um pouco demorada

Nem todos os navegadores são compatíveis ainda, portanto, talvez você tenha que usar um navegador que não seja sua primeira opção

Preços do Timz.Flowers

Basic: Gratuito

Gratuito Pro : €6,99/mês por equipe

€6,99/mês por equipe Business: €13,99/mês por equipe

Timz.Flowers classificações e comentários

G2: 4.5/5 (13 avaliações)

4.5/5 (13 avaliações) Capterra: Nenhuma avaliação ainda

8. Sembly AI

via

Montagem de IA

Como uma ferramenta de IA para anotações de reuniões, o Sembly AI grava e transcreve as reuniões. Em seguida, ele cria resumos e atas de reuniões, destacando as principais percepções da discussão. E, se você não puder participar de uma reunião, poderá enviar o Sembly em seu lugar e revisar as anotações da reunião posteriormente. 🧑‍💻

As tarefas são identificadas e descritas automaticamente e, em seguida, atribuídas a um membro da equipe. As integrações com ferramentas como Slack e Trello permitem que você transmita tarefas, juntamente com quaisquer anotações, diretamente para esses espaços de trabalho.

Melhores recursos do Sembly AI

As anotações das reuniões são salvas no sistema, e você sempre pode voltar a elas para pesquisar palavras-chave ou participantes

O Sembly AI funciona em mais de 35 idiomas

Está disponível para aplicativos Android e iOS, bem como na Web

Limitações do Sembly AI

Ocasionalmente, ele não consegue entrar ou gravar uma reunião

O sentimento da reunião nem sempre reflete a reunião inteira, concentrando-se apenas em parte dela

Preços da Sembly AI

Pessoal: Gratuito

Gratuito Profissional: US$ 10/mês por usuário

US$ 10/mês por usuário Equipe: US$ 20/mês por usuário

US$ 20/mês por usuário Empresa: Entre em contato para saber o preço

Sembly AI avaliações e comentários

G2: 4,3/5 (11 avaliações)

4,3/5 (11 avaliações) Capterra: Ainda não há avaliações

9. Fathom

via

Fathom

O Fathom é uma ferramenta de IA para anotações de reuniões que grava, transcreve e resume as reuniões. Tanto a gravação quanto a transcrição ficam disponíveis instantaneamente quando você termina a reunião. Em seguida, basta copiar e colar os resumos e os itens de ação no Gmail, no Google Docs ou em uma ferramenta de gerenciamento de tarefas.

As anotações das chamadas são sincronizadas automaticamente com o seu CRM, para que você sempre tenha um registro das suas interações com qualquer pessoa do seu banco de dados. Você também pode transformar os destaques da sua reunião em uma lista de reprodução e compartilhá-la com outras partes interessadas.

melhores recursos do #### Fathom

Funciona com o Microsoft Teams, Zoom e Google Meetings

Quando você destaca uma parte da chamada, o Fathom a resume para você

O sistema é compatível com sete idiomas, incluindo inglês, espanhol e francês

A edição paga para equipes tem recursos extras e foi projetada para ser implementada em uma organização 🏢

Limitações do Fathom

Alguns usuários acham que a interface é um pouco escura e gostariam de ter uma opção mais clara para escolher

Embora funcione bem para reuniões agendadas, atualmente não oferece suporte a algumas reuniões improvisadas, especificamente no Microsoft Teams

Preços do Fathom

Gratuito

Team Edition: US$ 19/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Fathom

G2: 5/5 (mais de 1.300 avaliações)

5/5 (mais de 1.300 avaliações) Capterra: 4,8/5 (8 avaliações)

10. Superpoderoso

via

Superpoderoso

O Superpowered transcreve sua reunião, mas sem gravá-la ou usar bots - ele trabalha diretamente com o áudio do dispositivo. Essas transcrições são armazenadas por sete dias para que você tenha tempo de fazer anotações antes de serem excluídas.

Essa ferramenta de IA para anotações de reuniões resume automaticamente a conversa e identifica itens de ação para você.

Ela também mantém você no topo do seu calendário. Os lembretes das próximas reuniões são exibidos na barra de menus, e você pode clicar diretamente na reunião a partir daí. 🖱️

Melhores recursos do Superpowered

Funciona com todas as plataformas de reunião

O Superpowered identifica e documenta até mesmo as emoções durante a reunião

A equipe de desenvolvimento é muito aberta e receptiva a comentários e sugestões

Limitações do Superpowered

A versão gratuita só se integra com e-mail e Slack, portanto, se você quiser usá-la com o Google Drive ou o Salesforce, por exemplo, terá que escolher um plano pago

Ainda não há suporte para dispositivos móveis e Linux

Preços do Superpowered

Gratuito

Básico: US$ 30/mês

US$ 30/mês Pro : $90/mês

$90/mês Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Superpowered avaliações e comentários

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Economize tempo e aumente a produtividade com ferramentas de IA para anotações de reuniões

A IA para reuniões pode ajudar em todos os aspectos de suas interações com sua equipe, clientes ou prospects. As melhores ferramentas de IA

ferramentas de reunião

podem simplificar o agendamento, registrar e transcrever anotações de reuniões ou fornecer modelos com IA

ferramentas de escrita

para ajudá-lo a fazer suas próprias anotações.

As ferramentas de IA também podem ajudá-lo a resumir todas as anotações da reunião, destacando as partes mais importantes da conversa e identificando as tarefas e as próximas etapas. Elas podem até mesmo se integrar a ferramentas de gerenciamento de tarefas, economizando mais tempo e otimizando seu fluxo de trabalho a cada passo. 🪄

Por falar em otimizar o fluxo de trabalho, o ClickUp está em todos os lugares - não apenas quando você está realizando uma reunião, mas também quando está administrando sua empresa ou gerenciando uma equipe. Com modelos e

ferramentas de gerenciamento de projetos

que abrangem todos os aspectos do seu negócio e integrações que economizam tempo e esforço, é um balcão único para todas as suas necessidades de negócios. 🤩

