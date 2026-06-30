Os melhores softwares de planejamento de eventos em 2026

O software de planejamento de eventos parece ser uma única categoria até que seu primeiro evento prove que, na verdade, são duas. Uma categoria lida com as operações internas: cronogramas, coordenação de fornecedores, orçamentos e aprovações. A outra categoria gerencia a experiência dos participantes: inscrições, venda de ingressos, check-in e engajamento. Escolher a categoria errada gera problemas que você descobrirá na semana anterior ao início do seu evento.

Este guia não indica um único vencedor. Ele classifica os dez melhores softwares de planejamento de eventos de acordo com a abrangência de cada um nas tarefas do evento e em quais áreas cada um apresenta limitações.

Os melhores softwares de planejamento de eventos para equipes com grande volume de coordenação são o ClickUp, o Cvent para conferências corporativas, o Eventbrite para venda de ingressos ao público e o Planning Pod para locais de eventos. Não existe um vencedor universal, apenas a opção mais adequada para sua principal lacuna operacional. Depois de identificar isso, escolher a ferramenta certa de planejamento de eventos é fácil.

O que você deve procurar em um software de planejamento de eventos?

Procure por estes cinco aspectos em um bom software de planejamento de eventos: atribuição clara de responsabilidades pelas tarefas, visibilidade do calendário, acompanhamento de fornecedores e convidados, automação útil e ferramentas para participantes, caso você organize eventos públicos.

Veja a seguir o que você deve verificar em detalhes:

Responsabilidade pelas tarefas: Cada tarefa tem um responsável designado, para que nada fique no limbo entre as pessoas

Visibilidade do calendário: você visualiza cronogramas, prazos e status sem precisar criar um segundo relatório

Acompanhamento de fornecedores e convidados: fornecedores, patrocinadores e listas de convidados ficam reunidos em um único lugar, em vez de estarem espalhados por várias planilhas

Automação: lembretes e atualizações de status são executados automaticamente, para que as tarefas administrativas rotineiras não tomem mais toda a sua semana

Ferramentas para participantes: Para eventos pagos ou abertos ao público, você também tem acesso a recursos de inscrição, venda de ingressos, check-in e relatórios pós-evento

Leia também: Modelos e listas de verificação gratuitos para planejamento de eventos no Excel e no ClickUp

Os melhores softwares de planejamento de eventos em resumo

Ferramenta Ideal para Recurso de destaque Preços* Onde ele fica para trás Cvent Conferências corporativas e programas com grande volume de inscrições Rede de fornecedores com mais de 340.000 locais, com solicitações de proposta (RFPs) integradas e check-in no local Preços personalizados Baixa facilidade de uso; a configuração geralmente requer um gerente dedicado às operações de eventos Whova Engajamento dos participantes em conferências e feiras comerciais Aplicativo completo para eventos, com recursos de networking, programação e captura de leads de expositores Preços personalizados Excesso de notificações push, ausência de salas de grupos separadas integradas e falta de opções para seleção de locais Eventbrite Eventos públicos com venda de ingressos e divulgação O Discovery Marketplace coloca seu evento à vista de compradores ativos de ingressos Publicação gratuita; 3,7% + US$ 1,79 por ingresso pago + 2,9% de taxa de processamento Sem fornecedores, orçamento ou acompanhamento administrativo Planning Pod Locais de eventos, casamentos e operações voltadas para a hospitalidade Pacote de operações do local do evento: plantas baixas, mapas de assentos e pedidos de banquete Preços personalizados O acompanhamento de tarefas parece complicado para gerentes de projetos corporativos ClickUp Gerencie operações complexas de eventos em um único espaço de trabalho Tarefas, documentos, calendários, formulários e automações em um só lugar Gratuito; planos pagos a partir de US$ 7 por usuário por mês Sem sistema nativo de venda de ingressos, página de inscrição ou leitor de código de acesso Asana Planejamento orientado por prazos com dependências A atualização automática de datas altera todas as tarefas vinculadas quando uma delas sofre atraso Gratuito; Plano Starter: US$ 13,49; Plano Avançado: US$ 30,49 por usuário por mês A visualização da linha do tempo está restrita ao plano pago; não há venda de ingressos monday.com Planejamento visual e personalizável de eventos Painéis totalmente personalizáveis, além de vagas gratuitas para fornecedores e patrocinadores Gratuito; Básico: US$ 12, Padrão: US$ 14, Pro: US$ 24 por usuário por mês Planeja eventos, mas não consegue executá-los; limite de 250 automações por mês no plano Standard Trello Acompanhamento simplificado das tarefas de eventos A automação do Butler está disponível em todos os planos, inclusive no gratuito Gratuito; Padrão: US$ 5; Premium: US$ 10; Empresarial: US$ 17,50 por usuário por mês Não possui painéis nativos para orçamentos ou carga de trabalho; apresenta deficiências no gerenciamento de cronogramas complexos Basecamp Colaboração simples em equipe em torno de eventos Os gráficos de Hill mostram se o trabalho está sendo planejado ou executado Gratuito; Pro: US$ 15 por usuário por mês; Pro Ilimitado: US$ 299 por mês, cobrado anualmente Sem dependências, controle de tempo ou planejamento de capacidade Zoom Events Eventos virtuais e conduzidos por webinars Interface de vídeo familiar que os convidados já sabem usar Webinars US$ 89/mês, Webinars Plus US$ 99/mês, Eventos US$ 149/mês Não é possível imprimir crachás ou montar estandes físicos

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e imparcial em relação aos fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações se baseiam no valor real dos produtos. Aqui está um resumo detalhado de como avaliamos softwares na ClickUp.

Os melhores softwares de planejamento de eventos para você experimentar

Dez ferramentas entraram nesta lista: Cvent, Whova, Eventbrite, Planning Pod, ClickUp, Asana, monday.com, Trello, Basecamp e Zoom Events.

Cada um deles cobre uma área específica do trabalho de gerenciamento e planejamento de eventos e apresenta limitações nas demais. Todas as opções abaixo recebem a mesma análise: o que fazem de melhor, onde apresentam limitações e para quem não são recomendadas.

1. Cvent (Ideal para conferências corporativas e programas com grande volume de inscrições)

via Cvent

O Cvent é uma plataforma de gerenciamento de eventos de nível empresarial, desenvolvida para lidar com todo o ciclo de vida do evento, desde a seleção do local e inscrições até o engajamento dos participantes, emissão de crachás e análises pós-evento. É uma das marcas mais consolidadas no setor e está voltada para grandes organizações e associações. É a ferramenta preferida de equipes dedicadas a eventos que gerenciam conferências, feiras e eventos corporativos frequentes ou de grande porte.

Ele integra o Goldcast para edição de vídeos com IA, o ON24 para webinars e oferece integrações robustas com ferramentas de CRM e marketing, como o Salesforce. Esses conectores permitem que você gerencie todo o evento, do início ao fim, em um único lugar.

A plataforma lida com a complexa logística no local melhor do que a maioria dos painéis de projeto básicos. Você pode criar sites de inscrição totalmente personalizados com a marca da sua empresa e implantar o aplicativo móvel Attendee Hub. Ela também conta com uma rede integrada de fornecedores com mais de 340.000 locais. Isso significa que você pode enviar solicitações de proposta (RFPs) e garantir espaços diretamente pelo software. O Cvent é a escolha ideal para equipes que vivem e respiram eventos e precisam de profundidade em vez de simplicidade.

Principais recursos e destaques

Rede de fornecedores da Cvent: Encontre locais e gerencie solicitações de proposta (RFPs) em propriedades em todo o mundo

Cadastro na chegada: Utilize quiosques de check-in no local e impressão de crachás em tempo real para reduzir as longas filas

Central dos participantes: Ofereça aos convidados um aplicativo móvel com a marca personalizada, além de um acompanhamento detalhado dos dados pós-evento para a liderança

Preços

Preços personalizados

Avaliações

G2: 4,3/5 (mais de 4.200 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 900 avaliações)

Pontos fracos do Cvent: O software tem uma baixa pontuação em facilidade de uso. Configurá-lo corretamente geralmente exige um gerente dedicado às operações de eventos. Não escolha o Cvent se: você estiver organizando um único evento pequeno ou quiser algo mais simples. Mas, para programas de eventos corporativos, poucas plataformas se equiparam à amplitude de recursos do Cvent. Ferramentas como o Whova ou o Eventbrite oferecem os recursos básicos para participantes de que você precisa, sem os altos custos associados a soluções corporativas.

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Cvent?

Veja o que este avaliador do G2 pensa sobre o Cvent:

Essa plataforma me poupou muito tempo; a transição do Attendee Hub foi fácil e eu a utilizo mensalmente, de acordo com minha programação de webinars. O suporte técnico está sempre disponível, oferecendo excelentes sugestões às minhas dúvidas sempre que necessário. Nossa integração com o Salesforce funciona perfeitamente à medida que os participantes do evento se inscrevem.

Essa plataforma me poupou muito tempo; a transição do Attendee Hub foi fácil e eu a utilizo mensalmente, de acordo com minha programação de webinars. O suporte técnico está sempre disponível, oferecendo excelentes sugestões às minhas dúvidas sempre que necessário. Nossa integração com o Salesforce funciona perfeitamente à medida que os participantes do evento se inscrevem.

Se você atua na área de planejamento de eventos, tem muitas opções à sua disposição. Estima-se que o mercado global de softwares de gerenciamento de eventos cresça para US$ 39,6 bilhões até 2030, a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 13,2%, em um setor que valerá impressionantes US$ 3,4 trilhões até lá.

2. Whova (Ideal para engajamento dos participantes em conferências e feiras)

via Whova

O Whova é uma plataforma de gerenciamento e engajamento de eventos, mais conhecida por seu aplicativo de eventos altamente bem avaliado. Ele se concentra no networking entre os participantes, nas agendas e no engajamento em conferências e eventos profissionais.

O Whova prioriza a experiência dos participantes em vez do acompanhamento interno, e tudo funciona por meio do aplicativo: a programação, os perfis dos palestrantes, enquetes ao vivo, mensagens e fóruns da comunidade. Para conferências e feiras onde as pessoas vão para se encontrar com outras pessoas, esse foco vale a pena.

O Whova também funciona bem para feiras comerciais, especialmente quando a captura de leads dos expositores é importante. Os expositores escaneiam crachás por meio de código QR e coletam leads no estande na hora. Em comparação com o Cvent, o Whova é mais fácil de configurar e mais barato, embora não ofereça uma seleção detalhada de locais. É uma opção sólida para eventos presenciais, virtuais e híbridos.

Principais recursos e destaques

Aplicativo de eventos focado nos convidados: coloque networking, fóruns da comunidade e chat ao vivo nas mãos dos participantes

Ferramentas para eventos acadêmicos : gerencie inscrições, site, crachás e envio de resumos de forma integrada

Captura de leads de expositores: Permita que os patrocinadores digitalizem crachás e comprovem seu retorno

Preços

Preços personalizados

Avaliações

G2: 4,8/5 (mais de 1.800 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 2.300 avaliações)

Pontos fracos do Whova: Os organizadores frequentemente reclamam da sobrecarga de notificações automáticas que atingem seus convidados. O painel de controle é repleto de recursos, o que exige tempo extra de treinamento, e as ferramentas de transmissão virtual não oferecem salas de discussão nativas. Não escolha o Whova se: você estiver organizando um pequeno encontro com menos de 100 pessoas, em que pagar taxas de software do nível de conferências por um aplicativo não faz sentido financeiro. Você também deve descartá-lo se seu projeto exigir a busca por locais e controles rigorosos de auditoria financeira.

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Whova?

Veja o que um avaliador do G2 pensa sobre o Whova:

A possibilidade de criar minha própria agenda; a capacidade de escanear o código QR dos participantes para coletar dados de contato, seção para anotações, agenda detalhada com visão geral dos tópicos, informações sobre as salas com link para um mapa. Além disso, o encontro da comunidade para compartilhar oportunidades de conexão. Gosto do fato de as informações permanecerem disponíveis no aplicativo mesmo após o término do evento.

A possibilidade de criar minha própria agenda; a capacidade de escanear o código QR dos participantes para coletar dados de contato, seção para anotações, agenda detalhada com visão geral dos tópicos, informações sobre as salas com link para um mapa. Além disso, o encontro da comunidade para compartilhar oportunidades de conexão. Gosto do fato de as informações permanecerem disponíveis no aplicativo mesmo após o término do evento.

3. Eventbrite (Ideal para eventos públicos com venda de ingressos e divulgação)

via Eventbrite

Escolha o Eventbrite para vender ingressos ao público. Ele funciona como um mercado de descoberta, divulgando seu evento para públicos que buscam ativamente por experiências. Na verdade, o Eventbrite é, sem dúvida, o nome mais conhecido em venda de ingressos de eventos no modelo self-service, conectando organizadores a um mercado integrado com milhões de compradores únicos. Ele foi desenvolvido especificamente para eventos públicos voltados ao consumidor, nos quais a visibilidade e a rapidez na venda de ingressos são mais importantes do que uma logística complexa.

Publicar uma página de evento requer apenas alguns minutos de configuração e nenhum conhecimento técnico. Você pode lançar uma página em poucos minutos e ter acesso imediato a ferramentas de checkout, leitura de ingressos na entrada e e-mail. O Eventbrite também permite que você publique eventos gratuitos sem custo de plataforma e organize eventos pagos com ingressos por faixas de preço, códigos promocionais e assentos reservados quando precisar.

O Eventbrite também se integra ao Facebook, permitindo que os participantes descubram eventos e comprem ingressos sem sair da plataforma. Seu aplicativo para organizadores também oferece suporte a um check-in confiável por QR code na entrada.

Principais recursos e destaques

Mercado de descoberta: Alcance pessoas que já estão procurando, para que você venda ingressos sem gastos com publicidade

Finalização de compra simplificada: crie uma página de pagamento confiável e otimizada para dispositivos móveis em poucos minutos

Digitalização em qualquer lugar: Faça o check-in dos convidados rapidamente na entrada usando um aplicativo nativo de digitalização para smartphones

Preços

Eventos gratuitos

Ingressos pagos: 3,7% + taxa de serviço de US$ 1,79 por ingresso

Processamento de pagamentos: 2,9% por pedido

Avaliações

G2: 4,3/5 (mais de 850 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 5.700 avaliações)

Onde o Eventbrite deixa a desejar: A gestão administrativa não é sua especialidade. Ele não monitora contratos com fornecedores, carga de trabalho da equipe nem aprovações orçamentárias; portanto, você precisa fazer o planejamento pré-evento em outro lugar. Não use o Eventbrite se: você organiza reuniões privadas, treinamentos internos ou eventos somente para convidados. Uma ferramenta de inscrição privada oferece maior controle, sem taxas de plataforma.

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Eventbrite?

Um avaliador do G2 compartilhou sua experiência com o Eventbrite:

O fato de as páginas de eventos serem personalizáveis e fáceis de criar faz com que tenham uma aparência profissional e, com a ajuda das páginas de eventos multifuncionais, conseguiremos causar uma boa primeira impressão sem a ajuda de um designer profissional. Os recursos integrados de promoção e as funcionalidades de compartilhamento nas redes sociais também se mostraram uma adição benéfica, pois nos ajudaram a alcançar um público mais amplo e a promover a venda de ingressos com o mínimo de esforço e sem a necessidade de recorrer a outros recursos de marketing.

O fato de as páginas de eventos serem personalizáveis e fáceis de criar faz com que tenham uma aparência profissional e, com a ajuda das páginas de eventos multifuncionais, conseguiremos causar uma boa primeira impressão sem a ajuda de um designer profissional. Os recursos integrados de promoção e as funcionalidades de compartilhamento nas redes sociais também se mostraram uma adição benéfica, pois nos ajudaram a alcançar um público mais amplo e a promover a venda de ingressos com o mínimo de esforço e sem a necessidade de recorrer a outros recursos de marketing.

4. Planning Pod (Ideal para locais de eventos, casamentos e operações voltadas para a hospitalidade)

via Planning Pod

O Planning Pod foi desenvolvido principalmente para locais de eventos e operadores profissionais da área de eventos e hospitalidade, reunindo em um único sistema o recebimento de leads, calendário de reservas, plantas baixas, BEOs, propostas, contratos, pagamentos e relatórios.

Locais de eventos e empresas de casamento funcionam de maneira diferente das equipes de software, e o Planning Pod é ideal para elas. Ele administra o local como se fosse um negócio. Como seus leads, calendário de reservas e contratos assinados ficam em um único arquivo, o funil de vendas permanece vinculado ao calendário de eventos.

O Planning Pod oferece um conjunto abrangente e integrado de ferramentas (mais de 40) que substitui uma série de aplicativos separados. Você pode desenhar plantas baixas, definir mapas de lugares e imprimir ordens de serviço para eventos de banquete destinadas à equipe da cozinha e de salão. Os leads chegam do The Knot e do WeddingWire, e as faturas são sincronizadas com o QuickBooks, de modo que todo o processo de reservas é gerenciado em um único lugar.

Principais recursos e destaques

Assinatura com valor fixo: sem taxas por ingresso, além de processamento de pagamentos integrado e portais personalizados para os clientes

Suporte ao cliente: Muitos usuários elogiam a equipe de suporte do Planning Pod e sua prontidão em atender às solicitações de novos recursos

Registros de vendas integrados: mantenha propostas, contratos e faturas agrupados por reserva

Portais personalizados para clientes: Permita que os clientes visualizem layouts, assinem documentos e efetuem pagamentos em um único lugar

Preços

Preços personalizados

Avaliações

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: 4,3/5 (mais de 20 avaliações)

Onde o Planning Pod deixa a desejar: O produto e o suporte são voltados especificamente para o setor de hospitalidade. Esse foco é o ponto forte, mas os gerentes de projetos corporativos consideram o acompanhamento de tarefas pouco prático. Não considere o Planning Pod se: você organiza eventos internos da empresa ou campanhas de marketing. Uma ferramenta de trabalho flexível oferece mais liberdade para essas equipes.

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Planning Pod?

Veja como o Planning Pod atendeu a um avaliador da Capterra que não era especialista em planejamento de eventos:

Não sou organizador de eventos, mas o Planning Pod tornou o planejamento, a organização e a execução de uma conferência profissional para mais de 150 participantes incrivelmente SIMPLES! As inscrições e vendas de ingressos, o orçamento, o faturamento, os contratos, a comunicação por e-mail, a geração de modelos, a lista de participantes, a planta baixa, as listas de tarefas com a possibilidade de designar pessoas e enviar documentos, o itinerário, o site, a coleta de pesquisas… Não consigo expressar adequadamente o quanto o Planning Pod é um verdadeiro salva-vidas para o comitê de conferências da minha organização sem fins lucrativos, formada por voluntários!!!

Não sou organizador de eventos, mas o Planning Pod tornou o planejamento, a organização e a execução de uma conferência profissional para mais de 150 participantes incrivelmente SIMPLES! As inscrições e vendas de ingressos, o orçamento, o faturamento, os contratos, a comunicação por e-mail, a geração de modelos, a lista de participantes, a planta baixa, as listas de tarefas com a possibilidade de designar pessoas e enviar documentos, o itinerário, o site, a coleta de pesquisas… Não consigo expressar adequadamente o quanto o Planning Pod é um verdadeiro salva-vidas para o comitê de conferências da minha organização sem fins lucrativos, formada por voluntários!!!

Leia também: Os melhores softwares de gestão de locais para eventos

5. ClickUp (Ideal para gerenciar operações complexas de eventos em um único espaço de trabalho)

Baixe um modelo gratuito Gerencie seus eventos de ponta a ponta no ClickUp

O ClickUp funciona melhor como centro de planejamento e coordenação de um evento. É onde o evento se concretiza antes mesmo de alguém entrar pela porta — o cronograma, a lista de fornecedores, o orçamento e a transferência de tarefas entre as equipes de marketing, logística e produção. Tudo isso em um único espaço de trabalho, em vez de ficar espalhado por planilhas e cadeias de e-mails.

Cada tarefa pode incluir campos personalizados para itens do orçamento, status de contratos com fornecedores, datas de confirmação dos palestrantes ou número de participantes na lista de convidados. Dessa forma, uma única visualização em quadro ou tabela funciona também como seu rastreador de eventos, sem a necessidade de uma planilha separada.

Mude para a visualização de Gantt e veja o cronograma completo da produção com suas dependências; mude para a visualização de calendário e veja o que está previsto para esta semana. São os mesmos dados, apenas uma perspectiva diferente.

Os formulários do ClickUp capturam solicitações de inscrição e as encaminham diretamente para o seu pipeline, já com o responsável, o status e a data de vencimento definidos. A partir daí, as automações do ClickUp assumem a rotina: reatribuindo tarefas quando um status muda ou avançando uma aprovação concluída para a próxima etapa sem que ninguém precise clicar em nenhum botão.

Principais recursos e destaques

Análises em tempo real: Crie um Crie um painel personalizado no ClickUp que visualize o gasto do orçamento, as taxas de conclusão de tarefas e o status dos fornecedores em todos os eventos ativos

Automatize com IA integrada: elabore resumos contextuais de eventos e gere ações a serem realizadas após o evento usando elabore resumos contextuais de eventos e gere ações a serem realizadas após o evento usando o ClickUp Brain

Documentos incorporados ao fluxo de trabalho: anexe notas sobre o andamento do evento, briefings criativos e resumos pós-evento diretamente às tarefas às quais se referem usando anexe notas sobre o andamento do evento, briefings criativos e resumos pós-evento diretamente às tarefas às quais se referem usando o ClickUp Docs

Preços

Avaliações

G2 : 4,6/5 (mais de 12.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.400 avaliações)

Onde o ClickUp deixa a desejar: Não há um mecanismo nativo de venda de ingressos, um criador de páginas de inscrição nem um leitor de código de acesso para os participantes. Equipes que organizam grandes eventos públicos ainda precisam de uma camada dedicada à área de atendimento ao público. Não use o ClickUp se: você vende milhares de ingressos ao público e precisa de visibilidade no mercado ou impressão de crachás no local como função principal. Para essas tarefas, comece com o Eventbrite ou o Cvent e faça a coordenação administrativa no ClickUp em paralelo a eles.

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Conheça o ClickUp através da avaliação deste gerente de eventos no G2:

Eu uso o ClickUp no meu trabalho de gerenciamento de eventos, e ele me ajuda a gerenciar minha própria lista de tarefas enquanto acompanho o que minha equipe está fazendo. O ClickUp elimina os silos de comunicação, permitindo que eu entenda as atualizações dos projetos e os desafios da equipe sem precisar participar de reuniões. O cartão “Minhas Tarefas” é essencial para gerenciar minhas tarefas diárias e monitorar onde estou ficando para trás. Acho o recurso de caixa de entrada extremamente útil para limpar mensagens e me manter atualizado sobre as tarefas das quais sou observador, sem sobrecarregar minha lista de “Minhas Tarefas”.

Eu uso o ClickUp no meu trabalho de gerenciamento de eventos, e ele me ajuda a gerenciar minha própria lista de tarefas enquanto acompanho o que minha equipe está fazendo. O ClickUp elimina os silos de comunicação, permitindo que eu entenda as atualizações dos projetos e os desafios da equipe sem precisar participar de reuniões. O cartão “Minhas Tarefas” é essencial para gerenciar minhas tarefas diárias e monitorar onde estou ficando para trás. Acho o recurso de caixa de entrada extremamente útil para limpar mensagens e me manter atualizado sobre as tarefas das quais sou observador, sem sobrecarregar minha lista “Minhas Tarefas”.

A Convene, cliente do ClickUp, descreve como utiliza o ClickUp para gerenciar todos os aspectos de um evento, desde o equipamento audiovisual até a gastronomia e o atendimento.

6. Asana (Ideal para planejamento de eventos com prazos e dependências)

via Asana

O Asana, assim como o ClickUp, é uma plataforma de gerenciamento de trabalho que não é voltada especificamente para eventos, mas é amplamente utilizada para gerenciar a parte de projetos dos eventos: tarefas, cronogramas, responsáveis e coordenação entre equipes.

O Asana foi desenvolvido para agendas de eventos apertadas e interligadas. Seu principal ponto forte é a cascata automática de datas. Se um fornecedor não cumprir um prazo, o Asana adia automaticamente todas as tarefas relacionadas a esse fornecedor na sequência. Isso evita que você precise alterar manualmente dezenas de datas em seu calendário.

Em comparação com o monday.com, o Asana oferece um plano gratuito mais funcional para você testar o gerenciamento básico de tarefas antes de fazer o upgrade. Além disso, a nova IA analisa os dados históricos da sua equipe para sinalizar projetos que estão atrasados em relação ao cronograma. Há também uma ferramenta de aprovação, para que sua equipe possa inserir a sinalização do evento em uma tarefa e aprová-la sem precisar enviar um único e-mail.

Principais recursos e destaques

Cascata automatizada de datas: altere um prazo e todas as tarefas vinculadas serão ajustadas automaticamente

Detecção preditiva de riscos: analise dados de eventos anteriores para estimar possíveis gargalos em projetos futuros

Aprovação de materiais dentro do aplicativo: analise, comente e aprove os materiais criativos do evento diretamente na sequência de tarefas

Preços

Pessoal: Gratuito

Starter: US$ 13,49/mês/usuário

Avançado : US$ 30,49/mês/usuário

Empresas: Preços personalizados

Avaliações

G2: 4,4/5 (mais de 13.400 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 13.000 avaliações)

Onde o Asana deixa a desejar: O modelo de preços prejudica equipes em crescimento. É preciso adquirir o plano Starter apenas para acessar a visualização da Linha do Tempo. Além disso, é necessário o plano Advanced para acompanhar metas e Portfólios com vários eventos. Também não há recursos nativos para eventos (inscrições, venda de ingressos, gerenciamento de participantes), então você precisará combiná-lo com uma ferramenta dedicada Não escolha o Asana se: você lidera uma equipe grande com um orçamento apertado, caso em que o monday.com oferece mais retorno por cada real investido. Além disso, ele não faz a verificação de ingressos na entrada.

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Asana?

Este avaliador do G2 compartilha suas opiniões sobre o Asana:

Não sei como alguém consegue trabalhar sem o Asana. Adoro a colaboração — a possibilidade de atribuir tarefas a vários colegas de trabalho ao mesmo tempo, a organização de projetos, o uso para planejamento de eventos e os modelos. Uso o Asana diariamente e, sem ele, meu dia de trabalho seria improdutivo.

Não sei como alguém consegue trabalhar sem o Asana. Adoro a colaboração — a possibilidade de atribuir tarefas a vários colegas de trabalho ao mesmo tempo, a organização de projetos, o uso para planejamento de eventos e os modelos. Uso o Asana diariamente e, sem ele, meu dia de trabalho seria improdutivo.

7. monday.com (Ideal para planejamento visual e personalizável de eventos)

O monday.com, assim como o ClickUp e o Asana, funciona como uma ferramenta de coordenação e um centro de logística, em vez de uma plataforma de inscrições. É um “sistema operacional de trabalho” flexível que você pode usar para planejar e acompanhar a logística de eventos, como fornecedores, orçamentos, cronogramas e tarefas.

Os quadros altamente visuais e personalizáveis do monday.com são perfeitos se você costuma trabalhar com planilhas codificadas por cores, cronogramas e painéis visuais. O software permite que você crie seu espaço de trabalho para eventos do zero. Você pode acompanhar tudo, desde aprovações de orçamento até quais fornecedores estão bloqueando quais tarefas, exatamente da maneira que desejar.

Sua nova “Força de Trabalho Digital” utiliza agentes inteligentes para classificar automaticamente as solicitações recebidas e equilibrar a carga de trabalho da sua equipe à medida que a agenda de eventos vai se enchendo. A melhor parte para os planejadores de eventos? Você não precisa pagar por licenças para clientes. Você pode incluir fornecedores, patrocinadores e partes interessadas diretamente no seu projeto como convidados gratuitos.

Principais recursos e destaques

Personalizações do quadro: Combine campos personalizados com visualizações em Kanban, calendário, linha do tempo e mapa

Colaboração externa gratuita: convide clientes e patrocinadores para o espaço de trabalho sem precisar adquirir licenças adicionais

Resumos de vários projetos: Crie painéis de controle gerais para acompanhar prazos e o andamento de vários eventos ao mesmo tempo

Preços

Gratuito

Básico: US$ 12/mês/usuário

Padrão: US$ 14/mês/usuário

Pro: US$ 24/mês/usuário

Empresas: Preços personalizados

Avaliações

G2: 4,7/5 (mais de 18.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 5.900 avaliações)

Onde o monday.com deixa a desejar: ele planeja eventos, mas não os executa; portanto, as inscrições e o check-in exigem outro software. O plano Standard também limita você a 250 automações por mês, número que pode ser facilmente esgotado em semanas de maior movimento. Não use o monday.com se: você for uma equipe de duas ou três pessoas, já que o mínimo de três licenças faz com que você pague por espaço ocioso. Para venda de ingressos e check-in, o Eventbrite ou o Cvent são mais adequados.

O que os usuários reais estão dizendo sobre o monday.com?

Conheça a configuração do monday.com através desta avaliação do G2:

Foi fácil de configurar e nos ajudou a categorizar as solicitações de eventos por nossas principais áreas, mantendo os eventos organizados e aprimorando nosso planejamento. Em termos de manutenção, minimiza as solicitações informais e as reuniões, ao mesmo tempo em que facilita o acompanhamento das solicitações e de sua conclusão.

Foi fácil de configurar e nos ajudou a categorizar as solicitações de eventos por nossas principais áreas, mantendo os eventos organizados e aprimorando nosso planejamento. Em termos de manutenção, minimiza as solicitações informais e as reuniões, ao mesmo tempo em que facilita o acompanhamento das solicitações e de sua conclusão.

8. Trello (Ideal para o acompanhamento simplificado de tarefas de eventos)

via Trello

O Trello mantém tudo simples com quadros, listas e cartões, perfeitos para eventos de menor escala. Sua equipe se adapta a ele em questão de minutos, minimizando o trabalho de integração para voluntários e funcionários temporários. Você anota uma tarefa em um cartão, arrasta-o conforme o trabalho avança, e todos veem quem é responsável por cada tarefa.

Uma ferramenta integrada chamada Butler está disponível em todos os planos. Basta configurá-la uma vez, e ela enviará automaticamente lembretes de prazos ou atualizará o status dos cartões. Isso elimina tarefas administrativas repetitivas.

E se você precisar aumentar a complexidade, os Power-Ups oferecem integrações e funcionalidades extras de forma flexível.

Principais recursos e destaques

Quadros kanban visuais: permitem que os membros da equipe vejam o status de qualquer tarefa do evento de relance

Automação do Butler: Gerencia atualizações de tarefas e lembretes de prazos em todos os planos

Inteligência da Atlassian: Limpe o texto e extraia itens de ação diretos das descrições dos cartões

Preços

Gratuito

Padrão: US$ 5/mês/usuário

Premium: US$ 10/mês/usuário

Enterprise: US$ 17,50/mês/usuário

Avaliações

G2: 4,4/5 (mais de 13.700 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 23.500 avaliações)

Onde o Trello deixa a desejar: ele não possui painéis nativos para acompanhar orçamentos de grandes eventos ou gerenciar a carga de trabalho geral da equipe. É muito difícil acompanhar cronogramas complexos de projetos — nos quais um único atraso de um fornecedor pode comprometer todo o cronograma — em um layout de quadro simples. Não use o Trello se: você estiver organizando uma grande conferência de vários dias com cronogramas complexos de fornecedores. Para esses projetos, você vai precisar de uma ferramenta de acompanhamento como o ClickUp, o Asana ou o monday.com.

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Trello?

Veja o que este avaliador do G2 gosta no Trello:

O que mais gosto no Trello é como é extremamente simples transformar o caótico planejamento de eventos — como conciliar agendas de palestrantes, listas de patrocinadores e listas de verificação de participantes para conferências — em quadros visuais com cartões que podem ser arrastados e soltos, que qualquer membro da equipe consegue entender rapidamente.

O que mais gosto no Trello é como é extremamente simples transformar o caótico planejamento de eventos — como conciliar agendas de palestrantes, listas de patrocinadores e listas de verificação de participantes para conferências — em quadros visuais com cartões que podem ser arrastados e soltos, que qualquer membro da equipe consegue entender rapidamente.

9. Basecamp (Ideal para colaboração simples em equipe em torno de eventos)

via Basecamp

O Basecamp mantém a simplicidade para equipes colaborativas menores que planejam eventos. Mensagens, agendas, arquivos e listas de tarefas ficam todos em um só lugar, o que é ideal para equipes que se preocupam mais em se comunicar com clareza do que em criar sistemas elaborados. Você pode incluir clientes, prestadores de serviços, fornecedores e patrocinadores em qualquer projeto gratuitamente, e o preço fixo permanece o mesmo à medida que sua equipe cresce.

Para acompanhar o andamento, ele usa os Hill Charts. Eles indicam rapidamente se uma tarefa ainda está na fase de descoberta ou se está avançando rumo à conclusão. Em comparação com o Trello, você tem um sistema de mensagens melhor, mas menos opções de organização das tarefas.

Principais recursos e destaques

Espaço de trabalho unificado: mantenha mensagens, calendários e tarefas relacionadas a eventos em um único painel

Acesso para convidados incluído: inclua fornecedores externos e clientes no projeto sem precisar comprar licenças adicionais

Acompanhamento do progresso: Use o Hill Charts para mostrar se o trabalho está sendo planejado ou executado ativamente

Preços

Gratuito

Pro: US$ 15/mês/usuário

Pro Unlimited: US$ 299/mês, cobrado anualmente

Avaliações

G2: 4,1/5 (mais de 5.300 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 14.300 avaliações)

Onde o Basecamp deixa a desejar: ele não oferece a estrutura necessária para eventos complexos, sem mapeamento de dependências, controle de tempo ou planejamento de capacidade. Essa configuração pouco estruturada também dificulta a exportação organizada dos dados posteriormente. Não use o Basecamp se: Seu evento depende de cronogramas interligados e relatórios detalhados. O ClickUp ou o monday.com oferecem esse nível de detalhamento.

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Basecamp?

Ouça este avaliador do G2 falando sobre o Basecamp:

O que mais gosto no Basecamp é que ele tornou o trabalho complexo e repetitivo mais fácil de gerenciar — sem transformar a ferramenta em si em um segundo emprego (porque ninguém tem tempo para isso). Ele era acessível para o orçamento limitado do nosso departamento. Era uma solução independente para o nosso departamento, mas se integrou facilmente às nossas diversas equipes de eventos e projetos.

O que mais gosto no Basecamp é que ele tornou o trabalho complexo e repetitivo mais fácil de gerenciar — sem transformar a ferramenta em si em um segundo emprego (porque ninguém tem tempo para isso). Ele era acessível para o orçamento limitado do nosso departamento. Era uma solução independente para o nosso departamento, mas se integrou facilmente às nossas diversas equipes de eventos e projetos.

10. Zoom Events (Ideal para eventos virtuais e webinars)

via Zoom Events

O Zoom Events é a plataforma completa de eventos virtuais e híbridos da Zoom, desenvolvida com base na infraestrutura de vídeo que a maioria das equipes já conhece. Ela lida com conferências e encontros de vários dias, incluindo inscrições, venda de ingressos, agendas com várias sessões, múltiplas trilhas e networking, indo muito além de um simples webinar.

Atualmente, o Zoom oferece o pacote “Zoom Events and Webinars”, sendo que o Webinars é o plano mais básico para transmissões simples e o Events para eventos mais complexos. As pessoas sabem como participar de uma chamada e onde fica o botão de mudo, o que diminui o pânico tecnológico no dia do evento. Isso o torna uma escolha segura para workshops, conferências e webinars online.

Mas ele faz mais do que apenas hospedar uma chamada. Você cria uma plataforma central para uma programação de vários dias, abre uma sala de bate-papo para networking e realiza sessões de perguntas e respostas ao vivo — tudo virtual, é claro. Ele também gera relatórios claros sobre vendas de ingressos e público, para que você veja o que funcionou assim que a transmissão terminar.

Principais recursos e destaques

Alta confiabilidade: Transmissão confiável e de alta qualidade, baseada na interface familiar do Zoom e em sua tecnologia de vídeo de ponta

Centrais para eventos com várias sessões: Acompanhe agendas digitais complexas, com duração de vários dias, e séries online a partir de uma única página de login

Ferramentas de engajamento: Mantenha os participantes virtuais interagindo entre as apresentações principais por meio de salas de bate-papo e enquetes ao vivo

Preços

Webinars: US$ 89/mês (mínimo de 300 participantes)

Webinars Plus: US$ 99/mês (mínimo de 100 participantes)

Events: US$ 149/mês (mínimo de 100 participantes)

Avaliações

G2: 4,5/5 (mais de 400 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 5.900 avaliações)

Onde o Zoom Events deixa a desejar: É ótimo em telas, mas não funciona bem em um espaço de exposição. Ele não permite imprimir crachás nem administrar estandes físicos, e o suporte técnico pode demorar para responder. Alguns usuários consideram o serviço caro, com personalização limitada e um processo de configuração complexo para eventos maiores. Não use o Zoom Events se: Seu evento tiver uma parte presencial com estandes ou crachás. Uma ferramenta desenvolvida especificamente para locais de evento, como o Whova ou o Cvent, lida com isso.

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Zoom Events?

Veja o que este avaliador do G2 diz sobre o Zoom Events:

Eu organizo eventos voluntários usando o Zoom Events e o Webinars, e gosto muito da possibilidade de ter controles de acesso para grupos grandes. Especificamente, aprecio recursos como destacar palestrantes e silenciar participantes, o que ajuda a gerenciar o evento com tranquilidade. A facilidade de organizar um evento e usar recursos específicos, como o destaque de palestrantes, se destaca porque me permite direcionar a atenção de forma eficaz. A configuração foi fácil, o que também é uma grande vantagem.

Eu organizo eventos voluntários usando o Zoom Events e o Webinars, e gosto muito da possibilidade de ter controles de acesso para grupos grandes. Especificamente, aprecio recursos como destacar palestrantes e silenciar participantes, o que ajuda a gerenciar o evento com tranquilidade. A facilidade de organizar um evento e usar recursos específicos, como o destaque de palestrantes, se destaca porque me permite direcionar a atenção de forma eficaz. A configuração foi fácil, o que também é uma grande vantagem.

Qual ferramenta de planejamento de eventos é ideal para cada equipe?

A ferramenta certa depende da tarefa que você está tentando resolver. Escolha o ClickUp, o Asana ou o monday.com para coordenação interna. Escolha o Eventbrite, o Whova ou o Cvent quando o registro de participantes, a venda de ingressos ou o engajamento forem o verdadeiro desafio. Dez ferramentas, dez funções diferentes: a escolha certa depende do que você precisa gerenciar durante o evento. Concentre-se no gargalo, não na lista de recursos. Aqui está a lista de finalistas por tipo de equipe. Algumas ferramentas dignas de nota não entraram na lista final. Mas aqui estão algumas menções honrosas na categoria de softwares de planejamento de eventos:

A ferramenta certa depende da tarefa que você está tentando resolver. Escolha o ClickUp, o Asana ou o monday.com para coordenação interna. Escolha o Eventbrite, o Whova ou o Cvent quando o registro de participantes, a venda de ingressos ou o engajamento forem o verdadeiro desafio.

Dez ferramentas, dez funções diferentes: a escolha certa depende do que você precisa gerenciar durante o evento. Concentre-se no gargalo, não na lista de recursos. Aqui está a lista de finalistas por tipo de equipe.

Cvent , se você organiza conferências corporativas com grande volume de inscrições

Whova , se o networking entre os participantes e um aplicativo de eventos robusto forem suas principais prioridades

Eventbrite , se você vende ingressos ao público e deseja aumentar a visibilidade

Planning Pod , se você administra um espaço para eventos ou uma empresa de casamentos

ClickUp se você precisar de um único espaço de trabalho para cronogramas, documentos, fornecedores e acompanhamento

Asana , se prazos interligados e , se prazos interligados e cronogramas com vários eventos forem sua prioridade

monday.com , se você prefere quadros de planejamento visuais com a funcionalidade de arrastar e soltar

Trello , se você quiser um quadro simples para um evento pequeno

Basecamp : se uma equipe pequena valoriza a comunicação clara em vez da estrutura

Zoom Events, se seus eventos forem virtuais ou em formato de webinar

Algumas ferramentas dignas de nota não entraram na lista final. Mas aqui estão algumas menções honrosas na categoria de softwares de planejamento de eventos:

Hopin : Ideal para eventos virtuais e híbridos. Oferece recursos integrados de networking, estandes de exposição e transmissão ao vivo

Aventri (Stova) : Ideal para eventos corporativos de médio a grande porte com alcance global

Splash : Ideal para marketing de eventos com identidade visual da marca e páginas/convites de eventos com design atraente

RSVPify : Ideal para gerenciamento de lista de convidados, confirmações de presença e eventos privados (casamentos, galas)

Tripleseat: Ideal para restaurantes, hotéis e locais de eventos que gerenciam reservas e serviços de bufê

Como escolher um software de planejamento de eventos?

Avalie os softwares de planejamento de eventos com base em seis critérios: adequação ao fluxo de trabalho, visibilidade, quem pode acessá-lo, como ele lida com os convidados, o que ele automatiza e o preço à medida que sua empresa cresce.

Aqui estão algumas perguntas detalhadas para debater com sua equipe:

Adequação ao fluxo de trabalho: Ele consegue lidar com o trabalho que sua equipe realmente realiza, e não apenas com tarefas genéricas? Visibilidade: Você consegue visualizar cronogramas, responsáveis e obstáculos sem precisar criar um segundo relatório? Trabalho com terceiros: fornecedores, clientes, palestrantes e patrocinadores têm acesso adequado? Gerenciamento de convidados: caso seja necessário, o software é capaz de lidar com formulários, venda de ingressos, check-in e acompanhamento? Automação e relatórios: Ele consegue reduzir tarefas administrativas repetitivas e ajudar você a aprender com cada evento? Preço à medida que você cresce: O custo continuará fazendo sentido à medida que sua equipe, seus eventos ou seu público crescerem?

Dica profissional: Faça um teste de 30 dias no seu próximo evento, não em um ambiente de teste. A ferramenta que passar por um evento completo, com fornecedores e prazos, é a que você deve comprar. Depender apenas de demonstrações para encontrar a solução ideal pode gerar atritos ocultos mais adiante.

Se o seu maior desafio é a coordenação interna, e não a venda de ingressos, o ClickUp oferece cronogramas, acompanhamento de fornecedores, aprovações e acompanhamento pós-evento em um único espaço de trabalho. Além disso, o plano “Gratuito para sempre” do ClickUp permite que você teste um fluxo de trabalho completo de eventos sem precisar pagar ou escolher um plano primeiro.

Comece a planejar seu próximo evento no ClickUp!

Perguntas frequentes sobre softwares de planejamento de eventos

Qual software a maioria dos organizadores de eventos realmente usa?

A maioria dos organizadores de eventos usa um conjunto de ferramentas, e não um único software: uma ferramenta de gerenciamento de tarefas para planejamento (ClickUp, Asana, monday.com ou Trello) combinada com uma ferramenta de inscrições ou venda de ingressos (Eventbrite, Cvent ou Whova). Discussões entre profissionais no subreddit r/EventProduction do Reddit e no Quora mostram consistentemente que é melhor usar combinações das “melhores soluções” em cada área, em vez de forçar um único pacote a fazer tudo. O padrão: gerencie a logística e as aprovações onde sua equipe já trabalha e adicione a venda de ingressos apenas quando for vender ao público.

Qual software de eventos é o melhor para eventos públicos com venda de ingressos?

O Eventbrite é uma das melhores opções para eventos públicos com venda de ingressos, pois combina a divulgação do evento, o processo de compra e a descoberta em uma única plataforma. Isso é importante quando a venda de ingressos é a principal atividade. O Cvent e o Whova também oferecem suporte a programas com grande volume de inscrições, mas o Eventbrite é mais fácil para lançamentos autônomos e equipes menores.

Qual plataforma de eventos é a melhor para conferências corporativas?

O Cvent é a melhor opção para conferências corporativas, pois oferece suporte à seleção de locais, inscrições, emissão de crachás, engajamento dos participantes e análises pós-evento em grande escala. Ele foi desenvolvido para organizações que realizam conferências grandes ou frequentes, e não para reuniões internas pontuais. A desvantagem é a complexidade e o custo.

A Cvent oferece um período de teste gratuito?

Não, o Cvent não oferece um teste gratuito. O acesso começa com uma demonstração e um orçamento personalizado. Se você quiser testar antes de se comprometer, o Eventbrite — que prioriza a venda de ingressos — permite publicar eventos gratuitamente, e o ClickUp oferece um plano gratuito para sempre. Encare o Cvent como uma aquisição corporativa que requer uma conversa com a equipe de vendas, e não como um teste rápido.

Quanto custa um software de planejamento de eventos?

Os preços dos softwares de planejamento de eventos variam de gratuitos a cinco dígitos por ano. As ferramentas de gerenciamento de tarefas são as mais baratas: ClickUp a partir de US$ 7 por usuário por mês, Trello a partir de US$ 5 e Asana a partir de US$ 13,49. O Planning Pod e plataformas corporativas como a Cvent utilizam contratos anuais negociados. O Eventbrite é gratuito para publicação, mas cobra 3,7% + US$ 1,79 por ingresso pago, além de 2,9% de taxa de processamento. Adapte o modelo de preços ao volume de seus eventos. Observação: os preços podem mudar, portanto, verifique o site oficial da ferramenta antes de tomar uma decisão.

Qual é o software de planejamento de eventos mais fácil de usar para equipes pequenas?

O Trello é uma das ferramentas de planejamento de eventos mais fáceis de usar para equipes pequenas. Seus quadros Kanban visuais praticamente não exigem treinamento. O Basecamp é outra opção sólida quando a comunicação é mais importante do que o acompanhamento de dependências. A desvantagem é a profundidade: ferramentas leves se tornam mais difíceis de gerenciar quando os eventos ficam mais complexos, envolvem mais fornecedores ou exigem relatórios mais detalhados.

É possível gerenciar um evento usando planilhas em vez de um software de eventos?

Sim, planilhas podem funcionar para um evento pequeno, mas deixam a desejar quando vários responsáveis, prazos, fornecedores e aprovações entram no fluxo de trabalho. O ponto fraco geralmente é a coordenação, não a entrada de dados. Uma ferramenta gratuita como o ClickUp ou o Trello oferece às equipes visibilidade compartilhada, lembretes e atribuição de responsabilidades sem muitos custos adicionais.

É possível planejar um evento sem um software específico, por exemplo, usando planilhas?

Sim, é possível planejar um evento pequeno sem um software específico. Mas as planilhas ficam confusas rapidamente assim que você adiciona responsáveis, prazos, fornecedores e aprovações. No momento em que duas pessoas editam a mesma planilha ou uma data é alterada, começa o caos das versões. Uma ferramenta leve como o Trello ou o plano “Free Forever” do ClickUp oferece atribuição de responsabilidades, lembretes e um cronograma compartilhado sem nenhum custo. Reserve as planilhas para orçamentos, não para coordenação.

Qual é o melhor software de planejamento de eventos para pequenas empresas?

Para a maioria das pequenas empresas, o melhor software de planejamento de eventos é uma plataforma de trabalho gratuita para sempre ou de baixo custo. Ela supera um pacote dedicado a eventos. O ClickUp e o Trello cobrem planejamento, responsabilidades e cronogramas sem os custos operacionais de uma solução corporativa. Se você vende ingressos, adicione o Eventbrite, que é gratuito para a publicação de eventos gratuitos. Evite plataformas pesadas como o Cvent até que questões de conformidade, escala ou volume de participantes realmente exijam o uso delas.

Qual é a diferença entre um software de planejamento de eventos e um software de gerenciamento de eventos?

Os softwares de planejamento de eventos lidam com tarefas internas, como cronogramas, tarefas, fornecedores, orçamentos e aprovações (ClickUp, Asana, monday.com). Um software de gerenciamento de eventos cuida das tarefas voltadas para os participantes: inscrições, venda de ingressos, check-in e engajamento (Cvent, Whova, Eventbrite). A linha entre os dois fica mais tênue no âmbito corporativo, onde pacotes como o Cvent integram os fluxos de trabalho de planejamento em uma plataforma que prioriza as inscrições.

Existe algum software gratuito de planejamento de eventos?

Sim, existem vários softwares gratuitos de planejamento de eventos. O ClickUp, o Trello, o Asana e o monday.com oferecem planos gratuitos para sempre que abrangem tarefas, responsáveis e cronogramas para um evento. O Eventbrite é gratuito para a publicação e cobra taxas apenas sobre ingressos pagos. O problema: os planos gratuitos limitam as automações, visualizações ou vagas, de modo que ficam sobrecarregados quando os eventos se tornam multifuncionais ou recorrentes.