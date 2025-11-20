Os 20 melhores aplicativos de comunicação em equipe de 2026

Há algum tempo, minha equipe se deparou com um obstáculo que muitos profissionais enfrentam: muitas ferramentas e pouca clareza. Tínhamos cadeias de e-mails para atualizações, aplicativos de chat para perguntas rápidas e até planilhas tentando acompanhar o que estava acontecendo.
O resultado? Mensagens perdidas, trocas intermináveis de mensagens e um sentimento crescente de frustração. Foi então que percebi que o problema não era apenas o que comunicávamos, mas como comunicávamos.
Para resolver isso, minha equipe na ClickUp e eu passamos várias horas pesquisando os melhores aplicativos de comunicação para equipes. Com base em minhas experiências e percepções, aqui estão minhas principais escolhas.
Pronto para se comunicar como um profissional? Vamos lá! 💪🏼
As melhores aplicações de comunicação em equipe num relance
|Ferramenta
|Caso de uso
|Ideal para
|ClickUp
|A plataforma de trabalho tudo-em-um
|Empresas de todos os tamanhos
|Microsoft Teams
|Ideal para o pacote Microsoft 365
|Empresas de todos os tamanhos
|Discord
|Engajamento da comunidade e jogos
|Pessoas físicas, startups, gamers e criadores de conteúdo
|Pumble
|Colaboração em equipe e marketing
|Equipes remotas de pequeno a médio porte, profissionais de marketing
|Slack
|Colaboração em equipe e integrações
|Pequenas e grandes empresas, startups
|Flock
|Comunicação e colaboração em tempo real
|Pequenas e médias empresas
|Chanty
|Mensagens empresariais
|Equipes de pequeno a grande porte
|Google Chat
|Mensagens e colaboração
|Pessoas físicas e jurídicas
|Connecteam
|Comunicação e engajamento dos funcionários
|Funcionários que não trabalham em escritório, pequenas e grandes empresas
|Proofhub
|Gerenciamento de projetos e colaboração
|Pequenas e médias empresas
|Ryver
|Bate-papo em grupo e gerenciamento de tarefas
|Indivíduos e equipes de todos os tamanhos
|Fleep
|Colaboração em equipe
|Equipes distribuídas
|Troop Messenger
|Colaboração em equipe
|Pequenas e grandes empresas
|Workplace
|Comunicação interna
|Grandes organizações
|Trello
|Gerenciamento de projetos
|Pessoas físicas e pequenas e médias empresas
|Rocket. Chat
|Colaboração em equipe
|Pequenas e médias empresas
|Brosix
|Mensagens instantâneas seguras
|Pequenas e grandes empresas
|Workvivo
|Comunicação entre funcionários
|Grandes empresas
|RingCentral
|Engajamento dos funcionários e experiência do cliente
|Pessoas físicas, pequenas e médias empresas e grandes corporações
|Element
|Mensagens e colaboração seguras
|Empresas e governos
Os 20 melhores aplicativos de comunicação em equipe para usar
Vamos dar uma olhada nos principais recursos, preços e limitações das 20 melhores ferramentas de comunicação que selecionamos cuidadosamente para você. ☎️
Também compilamos o melhor dos melhores nesta breve análise em vídeo:
1. ClickUp (Ideal para comunicação assíncrona em equipe)
O ClickUp facilita manter-se conectado com sua equipe, não importa onde ou quando você esteja trabalhando. É um aplicativo completo para o trabalho que garante que você esteja no seu melhor quando se trata de comunicação em equipe.
Seu conjunto de recursos avançados pode te surpreender. Vamos explorá-lo juntos.
ClickUp Chat
O ClickUp Chat é uma ferramenta de mensagens integrada ao ClickUp que permite que as equipes se comuniquem em tempo real.
O que diferencia o Chat é a forma natural como ele se integra ao seu fluxo de trabalho. Em vez de ficar alternando entre um aplicativo de mensagens e seu gerenciador de tarefas, você pode ter essas conversas importantes exatamente onde o trabalho acontece. Seja para acertar detalhes de última hora ou discutir atualizações de projetos, tudo permanece conectado sem a necessidade de mudar de contexto.
Isso também significa que não haverá mais aqueles momentos de “do que estávamos falando?”.
O ClickUp reuniu todas as nossas comunicações de diferentes canais, como e-mails, chats e WhatsApp, em um único lugar. Assim, sabemos onde procurar as informações de que precisamos.
O ClickUp reuniu todas as nossas comunicações de diferentes canais, como e-mails, chats e WhatsApp, em um único lugar. Assim, sabemos onde procurar as informações de que precisamos.
O Chat integra ainda mais chamadas de vídeo e áudio, para que você possa passar de uma conversa por texto para uma discussão ao vivo de forma integrada, tudo na mesma plataforma.
Além disso, a IA no chat ajuda com:
- Respostas da IA: Faça uma pergunta em qualquer chat e a IA fornecerá instantaneamente uma resposta com base em todo o histórico do chat, bem como em dados de aplicativos conectados, como Google Drive, Figma ou Salesforce
- AI CatchUp: Fique por dentro das conversas perdidas em um piscar de olhos. Em vez de percorrer cada conversa, a IA resume os pontos-chave e as ações a serem realizadas
- Criação de tarefas por IA: Basta um clique para criar uma tarefa a partir de uma mensagem, e a IA irá gerar automaticamente o título, a descrição e o link para o chat original
ClickUp Brain
Se você tem várias conversas para acompanhar, mas quer ir direto ao ponto, pode usar o ClickUp Brain para resumir as conversas rapidamente. O ClickUp Brain é um assistente de IA integrado que extrai insights de todos os lugares onde seu trabalho está presente.
ClickUp Clips
Se sua equipe prefere comunicação por vídeo assíncrona, você pode usar o ClickUp Clips para compartilhar rapidamente gravações de tela com os membros da equipe com um clique, enquanto eles podem assisti-las mais tarde, quando for mais conveniente. O Clips pode transcrever mensagens de gravações de tela com IA para que você possa analisar os destaques, clicar em marcas de tempo para pular de um ponto a outro nos vídeos e copiar trechos para usar onde for necessário.
ClickUp Docs
O ClickUp Docs é uma ferramenta poderosa para a comunicação em equipe, permitindo que as equipes criem, compartilhem e colaborem em documentos em tempo real dentro do ClickUp.
É ideal para resumos de projetos, notas de reuniões, bases de conhecimento e muito mais, mantendo todas as informações essenciais acessíveis e organizadas. Com seus recursos de edição colaborativa, comentários e marcação, os membros da equipe podem facilmente contribuir com ideias, dar feedback e manter as discussões vinculadas aos documentos relevantes.
Quadros Brancos do ClickUp
Os Quadros Brancos do ClickUp oferecem um espaço virtual versátil para planejamento remoto, brainstorming e reuniões, ajudando as equipes a se manterem conectadas e criativas, independentemente de onde estejam.
Durante as sessões de planejamento, os membros da equipe podem adicionar notas adesivas, estabelecer conexões entre ideias e até mesmo vincular elementos do quadro branco diretamente às tarefas, para que as ações a serem realizadas estejam sempre a apenas um clique de distância.
Se você precisa de um modelo pronto para centralizar todas as conversas, comunicados e documentos da sua equipe, confira o Modelo de Comunicação Interna do ClickUp.
Por outro lado, se você se comunica regularmente com equipes de diferentes departamentos e deseja organizar a comunicação entre funções, o modelo de plano de comunicação do ClickUp será muito útil.
Principais recursos do ClickUp
- Transforme mensagens em tarefas: Mantenha as equipes no caminho certo usando o ClickUp Assign Comments, que permite transformar qualquer comentário em uma tarefa executável e atribuí-la a um membro da equipe
- Entre em contato com os membros da equipe: use @menções para chamar a atenção dos seus colegas para itens específicos de tarefas
- Obtenha resumos rápidos: Resuma conversas longas e obtenha os principais pontos com o Brain
- Colabore visualmente: planeje e faça brainstorming de forma integrada com os quadros brancos, oferecendo à sua equipe uma plataforma visual para colaboração remota que se integra diretamente às suas tarefas
- Grave e compartilhe vídeos: Grave e compartilhe facilmente gravações de tela para explicar visualmente tarefas, dar feedback ou demonstrar processos usando o Clips
- Organize suas ideias: Escreva, edite e colabore no Docs, facilitando o gerenciamento eficaz dos detalhes do projeto e do feedback da equipe
Limitações do ClickUp
- Usuários com conhecimentos técnicos limitados podem achar a configuração inicial e a navegação um pouco complicadas
- O aplicativo móvel tem menos recursos em comparação com a versão para desktop, o que pode reduzir a eficiência ao trabalhar remotamente
Preços do ClickUp
- Gratuito para sempre
- Ilimitado: US$ 7/mês por usuário
- Empresas: US$ 12/mês por usuário
- Empresas: Entre em contato para obter informações sobre preços
- ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7/mês por usuário
Avaliações e comentários sobre o ClickUp
- G2: 4,7/5 (mais de 9.880 avaliações)
- Capterra: 4,6/5 (mais de 4.260 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?
O ClickUp é uma ferramenta de gerenciamento de projetos incrivelmente versátil, oferecendo personalização robusta que se adapta ao fluxo de trabalho de qualquer equipe. Sua interface intuitiva e plataforma repleta de recursos, incluindo gerenciamento de tarefas, controle de tempo e ferramentas de colaboração, facilitam a organização e o acompanhamento dos projetos. As atualizações e integrações contínuas garantem que ele continue sendo uma solução eficiente e completa para a produtividade.
O ClickUp é uma ferramenta de gerenciamento de projetos incrivelmente versátil, oferecendo personalização robusta que se adapta ao fluxo de trabalho de qualquer equipe. Sua interface intuitiva e plataforma repleta de recursos, incluindo gerenciamento de tarefas, controle de tempo e ferramentas de colaboração, facilitam a organização e o acompanhamento dos projetos. As atualizações e integrações contínuas garantem que ele continue sendo uma solução eficiente e completa para a produtividade.
💡 Dica profissional: É importante comunicar-se por meio de diversos formatos, como texto, áudio e vídeo, para evitar falhas de comunicação, especialmente quando há diferenças linguísticas ou culturais. Isso garante clareza e reduz o risco de mal-entendidos.
📖 Leia também: 15 modelos gratuitos de planos de comunicação de projetos
2. Microsoft Teams (Ideal para integração fácil com o Microsoft 365)
O Microsoft Teams é uma boa opção de ferramenta de colaboração empresarial se você trabalha principalmente com o Microsoft 365. Ele foi projetado para sincronizar com o Word, Excel, PowerPoint e OneDrive, o que o torna a escolha padrão para empresas que já fazem parte do ecossistema da Microsoft.
Quer você esteja gerenciando uma equipe pequena ou uma grande organização, seus recursos de comunicação e mensagens — de canais a acesso para convidados — mantêm todos conectados.
Principais recursos do Microsoft Teams
- Integre-se perfeitamente com aplicativos do Microsoft 365, como Word, Excel etc., para compartilhamento de documentos e colaboração
- Habilite videoconferências em grande escala para até 1.000 participantes com recursos como salas de discussão, enquetes ao vivo e chat em tempo real
- Crie notas de reunião com IA que capturam automaticamente os principais pontos da discussão
Limitações do Microsoft Teams
- Algumas dificuldades de sincronização surgem quando as equipes estão conectadas tanto no computador quanto no celular
- Existem desafios de integração com ferramentas que não são da Microsoft
Preços do Microsoft Teams
- Plano Teams Essential: US$ 5/mês por usuário
- Plano Microsoft 365 Business Basic: US$ 6/mês por usuário
- Plano Microsoft 365 Business Standard: US$ 12,50/mês por usuário
Avaliações e comentários sobre o Microsoft Teams
- G2: 4,3/5 (mais de 15.000 avaliações)
- Capterra: 4,5/5 (mais de 9.000 avaliações)
🧠 Curiosidade: Na Amazon, o PowerPoint é proibido nas reuniões. Em vez disso, as equipes usam memorandos de seis páginas escritos em estilo narrativo. Todos leem o documento em silêncio no início da reunião, garantindo um entendimento comum antes das discussões.
3. Discord (Ideal para a construção de comunidades e colaboração informal)
Originalmente projetado para gamers, o Discord evoluiu para uma ferramenta de construção de comunidades digitais interativas, desde grupos profissionais até redes de entusiastas.
É mais conhecido por sua comunicação por voz e vídeo descontraída e fácil de usar. No entanto, essa abordagem informal à comunicação pode não ser ideal para ambientes altamente estruturados ou corporativos.
Principais recursos do Discord
- Use emojis personalizados, adesivos, efeitos sonoros e muito mais em seus chats de voz, vídeo e texto
- Personalize e automatize tarefas rotineiras usando bots com a maior facilidade
- Alterne entre PC, celular e até consoles para ficar conectado em qualquer lugar
Limitações do Discord
- Configurar um servidor Discord pode parecer complicado no início
- O consumo de recursos, tanto de CPU quanto de internet, é alto
Preços do Discord
- Gratuito
- Discord Nitro Classic: US$ 5/mês por usuário
- Discord Nitro: US$ 10/mês por usuário
Avaliações e comentários sobre o Discord
- G2: Não há avaliações suficientes
- Capterra: 4,7/5 (mais de 400 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o Discord?
O Discord é um aplicativo de mensagens instantâneas para conversas individuais e em grupo, originalmente projetado para o público gamer como uma experiência mais direta, versátil e fácil de usar do que programas anteriores como Ventrilo, Mumble ou Roger Wilco. Você pode organizar comunidades nele com vários canais de mensagens de texto e voz, e ele é gratuito. Ele também funciona em diversas plataformas – na web, como programa independente, no seu celular, etc.
O Discord é um aplicativo de mensagens instantâneas para conversas individuais e em grupo, originalmente projetado para o público gamer como uma experiência mais direta, versátil e fácil de usar do que programas anteriores como Ventrilo, Mumble ou Roger Wilco. Você pode organizar comunidades nele com vários canais de mensagens de texto e voz, e ele é gratuito. Ele também funciona em diversas plataformas – na web, como programa independente, no seu celular, etc.
🧠 Curiosidade: O Discord começou como “Fates VoIP”, uma ferramenta de comunicação por voz para gamers. Em 2015, passou a se chamar Discord para atrair um público mais amplo.
4. Pumble (Ideal para equipes pequenas com orçamento limitado)
O Pumble é uma ferramenta de comunicação gratuita, sem taxas ocultas. Se você faz parte de uma equipe pequena em busca de recursos semelhantes aos do Slack, mas sem o custo, o Pumble é a escolha certa. É uma plataforma simples, mas eficaz, que permite videoconferências, compartilhamento básico de arquivos, chamadas de voz, compartilhamento de tela e muito mais.
Principais recursos do Pumble
- Envie mensagens diretas para conversas pessoais ou discussões em grupo
- Organize conversas com canais dedicados para garantir que as discussões permaneçam focadas
- Programe mensagens para que cheguem à sua equipe no momento certo
- Habilite conversas em threads para facilitar discussões claras e organizadas
Limitações do Pumble
- Não há opção para enviar mensagens de voz
- As ferramentas de pesquisa precisam da sequência exata de palavras-chave para funcionar corretamente
Preços do Pumble
- Gratuito
- Plano Pro: US$ 2,49/mês por usuário
- Plano de Administração de Negócios: US$ 4/mês por licença
- Plano Empresarial: US$ 7/mês por usuário
- Pacote de Produtividade: US$ 13/mês por usuário
Avaliações e comentários do Pumble
- G2: Avaliações insuficientes
- Capterra: 4,7/5 (mais de 180 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o Pumble?
Este é um serviço fácil de usar, e todos os nossos funcionários estão se adaptando a ele muito rapidamente, independentemente da idade ou do nível de familiaridade com a tecnologia. É uma maneira divertida e útil de se comunicar com os colegas de equipe em todos os lugares!
Este é um serviço fácil de usar, e todos os nossos funcionários estão se adaptando a ele muito rapidamente, independentemente da idade ou do nível de familiaridade com a tecnologia. É uma maneira divertida e útil de se comunicar com os colegas de equipe em todos os lugares!
🔍 Você sabia? A primeira videochamada ocorreu em 1968, durante a Feira Mundial, por meio do Picturephone da AT&T. Embora a tecnologia fosse rudimentar, ela abriu caminho para ferramentas modernas de videoconferência, como o Zoom e o Microsoft Teams.
5. Slack (Ideal para colaboração no local de trabalho e integrações)
O Slack facilita a conexão com sua equipe por meio de canais, threads e mensagens diretas. Ele é conhecido por suas integrações com aplicativos como o Google Drive e o Salesforce.
A maior vantagem do aplicativo é sua capacidade de se integrar a praticamente todas as ferramentas de produtividade para automatizar tarefas, criar fluxos de trabalho personalizados e organizar conversas.
Principais recursos do Slack
- Crie canais para uma comunicação organizada e segmente as discussões por projeto, tópico ou departamento
- Personalize as notificações para manter o foco com canais prioritários ou palavras-chave, reduzindo as distrações sem deixar de se manter informado
- Use emojis e reações para adicionar um elemento divertido e expressivo às conversas
Limitações do Slack
- A versão gratuita limita o histórico de mensagens a 90 dias
- As notificações tornam-se excessivas sem uma organização adequada
Preços do Slack
- Gratuito
- Plano Standard: US$ 7/mês por usuário
- Plano Plus: US$ 12,50/mês por usuário
- Plano Empresarial: Preços personalizados
Avaliações e comentários sobre o Slack
- G2: 4,5/5 (mais de 33.000 avaliações)
- Capterra: 4,7/5 (mais de 23.000 avaliações)
🔍 Você sabia? O Slack começou como uma ferramenta de comunicação interna durante o desenvolvimento de um videogame chamado Glitch. O jogo fracassou, mas a plataforma de comunicação tornou-se um enorme sucesso.
6. Flock (Ideal para produtividade em equipe e gerenciamento de tarefas)
O Flock é um software de comunicação interna voltado para equipes que valorizam recursos de produtividade. Além de bate-papo e videochamadas, o Flock integra gerenciamento de tarefas, enquetes, lembretes e compartilhamento de arquivos diretamente em suas conversas.
Além das habituais videoconferências, mensagens em canais e notas de voz, o Flock oferece um pacote completo de produtividade e segurança.
Principais recursos do Flock
- Acesse o gerenciamento de tarefas e os lembretes integrados para criar, atribuir e acompanhar tarefas diretamente na plataforma
- Obtenha integração nativa com o Google Drive e o Dropbox para evitar a alternância entre aplicativos
- Habilite recursos de administração, como o gerenciamento de permissões de usuários, a partir do painel de controle
Limitações do Flock
- Inclui um limite de 10.000 mensagens
- O áudio e o vídeo às vezes ficam distorcidos no chat de vídeo
Preços do Flock
- Gratuito
- Plano Pro: US$ 3/mês por usuário
Avaliações e comentários sobre o Flock
- G2: 4,4/5 (mais de 250 avaliações)
- Capterra: 4,5/5 (mais de 300 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o Flock?
É fácil de usar e ajuda na comunicação diária com a equipe de trabalho. Também oferece a possibilidade de criar diferentes espaços de trabalho e fornece excelentes utilitários administrativos para gerenciar um espaço de trabalho. O Flock tem sido muito útil na comunicação diária e é muito prático no dia a dia.
É fácil de usar e ajuda na comunicação diária com a equipe de trabalho. Também oferece a possibilidade de criar diferentes espaços de trabalho e fornece excelentes utilitários administrativos para gerenciar um espaço de trabalho. O Flock tem sido muito útil na comunicação diária e é muito prático no dia a dia.
7. Chanty (Ideal para comunicação simples em equipe com gerenciamento de tarefas integrado)
O Chanty é uma ferramenta de comunicação em equipe simples que combina mensagens, chamadas de voz e vídeo com um recurso integrado de gerenciamento de tarefas. Você pode conversar com sua equipe, transformar mensagens em tarefas e acompanhar o progresso, tudo na mesma plataforma.
Principais recursos do Chanty
- Acesse o histórico ilimitado de mensagens para pesquisar e recuperar conversas anteriores sem qualquer limitação de tempo
- Realize videochamadas em equipe para uma comunicação e colaboração cara a cara sem interrupções, diretamente na plataforma
- Envie mensagens de voz para notas de áudio rápidas, permitindo uma comunicação mais ágil quando digitar não é a melhor opção
Limitações do Chanty
- Menos integrações de terceiros do que os concorrentes
- O gerenciamento de tarefas carece de recursos avançados, como automação de ponta a ponta
Preços do Chanty
- Gratuito
- Plano empresarial: US$ 3/mês por usuário
Avaliações e comentários sobre o Chanty
- G2: 4,5/5 (mais de 40 avaliações)
- Capterra: 4,7/5 (mais de 30 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o Chanty?
O Chanty oferece mensagens rápidas e chamadas de áudio/vídeo estáveis, o que melhorou significativamente a comunicação da nossa equipe. As mensagens agendadas ajudam a gerenciar conversas entre fusos horários e a manter as equipes organizadas.
O Chanty oferece mensagens rápidas e chamadas de áudio/vídeo estáveis, o que melhorou significativamente a comunicação da nossa equipe. As mensagens agendadas ajudam a gerenciar conversas entre fusos horários e a manter as equipes organizadas.
🔍 Você sabia? No trabalho em equipe, a comunicação é fundamental para evitar o efeito Ringelmann, em que os indivíduos contribuem com menos esforço à medida que o tamanho do grupo aumenta. Metas claras e discussões podem mitigar esse fenômeno.
8. Google Chat (Ideal para usuários do Google Workspace)
Se sua equipe já usa o Google Workspace, o Google Chat é uma ótima opção para a comunicação em equipe. Ele está integrado ao Gmail, ao Drive e ao Calendário, permitindo que você colabore sem complicações.
O Google Chat vem com integração total com o Gemini, o que significa que você pode acessar os mais recentes LLMs do Google diretamente na interface do chat.
Principais recursos do Google Chat
- Obtenha integração perfeita com os aplicativos do Google Workspace para uma colaboração fluida entre ferramentas como o Gmail, o Google Drive e o Docs
- Utilize conversas encadeadas para uma melhor organização, agrupando respostas sob mensagens específicas para facilitar o acompanhamento
- Facilite as videochamadas diretamente a partir de suas conversas de chat com uma integração nativa com o Meet
Limitações do Google Chat
- O Gemini está disponível apenas em planos pagos
- Não é ideal para usuários que não utilizam o Google ou para equipes
Preços do Google Chat
- Gratuito para pessoas físicas
- Plano Business Starter: US$ 6/mês por usuário
- Plano Business Standard: US$ 12/mês por usuário
- Plano Business Plus: US$ 18/mês por usuário
Avaliações e comentários do Google Chat
- Capterra: 4,5/5 (mais de 2.000 avaliações)
- G2: Avaliações insuficientes
O que os usuários reais estão dizendo sobre o Google Chat?
O Google Chat nos permitiu comunicar-nos de forma eficiente dentro do Google Workspace, mas não oferecia nenhum recurso exclusivo que o destacasse.
O Google Chat nos permitiu comunicar-nos de forma eficiente dentro do Google Workspace, mas não oferecia nenhum recurso exclusivo que o destacasse.
9. Connecteam (Ideal para equipes sem postos fixos e que priorizam dispositivos móveis)
O Connecteam é uma plataforma de gestão de funcionários projetada para equipes que não trabalham em escritório. Ela oferece comunicação, agendamento e gerenciamento de tarefas em um único aplicativo otimizado para dispositivos móveis.
Essa ferramenta é ideal para os setores de varejo, hotelaria e logística, onde os funcionários não passam o tempo em uma mesa, mas ainda precisam se manter conectados.
Com o Connecteam, você tem muito mais do que apenas mensagens.
Principais recursos do Connecteam
- Centralize todos os contatos de trabalho por meio de chat, feed ou diretório
- Obtenha controle de horas e programação de turnos integrados
- Mantenha o controle e gerencie a comunicação interna no nível administrativo
Limitações do Connecteam
- Funcionalidade limitada para equipes que trabalham no escritório
- Precisa de muitas atualizações para oferecer o conjunto completo de recursos
Preços do Connecteam
- Plano básico: US$ 29/mês para 30 usuários
- Plano Empresarial: Preços personalizados
Avaliações e comentários sobre o Connecteam
- G2: 4,7/5 (mais de 700 avaliações)
- Capterra: 4,8/5 (mais de 350 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o Connecteam?
O aplicativo é muito intuitivo e fácil de usar, tanto para a administração quanto para nossa equipe. Ele centralizou vários dos nossos processos, criando uma comunicação melhor e simplificando as tarefas administrativas.
O aplicativo é muito intuitivo e fácil de usar, tanto para a administração quanto para nossa equipe. Ele centralizou vários dos nossos processos, criando uma comunicação melhor e simplificando as tarefas administrativas.
10. ProofHub (Ideal para gerenciamento visual de projetos e comunicação em equipe por texto)
O ProofHub é uma ferramenta de gerenciamento de projetos com recursos de comunicação integrados. É ideal para equipes que desejam centralizar o planejamento de projetos e as mensagens.
A ferramenta permite que você personalize fluxos de trabalho com várias visualizações para atender às necessidades da sua equipe — escolha entre a visualização em quadro, tabela, Gantt, calendário, visualização “Eu” e muito mais para esclarecer tarefas e prazos.
Principais recursos do ProofHub
- Acompanhe o tempo gasto em tarefas e defina estimativas de tempo para cada tarefa
- Acesse gráficos de Gantt, quadros Kanban e acompanhamento de tarefas
- Planeje, acompanhe e gerencie projetos de qualquer tamanho sem complicações
Limitações do ProofHub
- Recursos limitados de colaboração em tempo real (sem chamadas de vídeo/voz)
- Menos integrações em comparação com ferramentas de mensagens dedicadas
Preços do Proofhub
- Plano Essential: US$ 45/mês (cobrado anualmente)
- Ultimate Control: US$ 89/mês (cobrado anualmente)
Avaliações e comentários sobre o Proofhub
- G2: 4,6/5 (mais de 50 avaliações)
- Capterra: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)
11. Ryver (Ideal para equipes que buscam uma alternativa ao Slack com gerenciamento de tarefas)
O Ryver combina recursos de aplicativos de chat em equipe semelhantes ao Slack com gerenciamento de tarefas, tornando-o uma ótima alternativa para equipes que desejam ter mais controle sobre seus fluxos de trabalho.
Ele oferece conversas em threads, compartilhamento de arquivos e atribuição de tarefas em uma única plataforma fácil de usar.
Principais recursos do Ryver
- Obtenha gerenciamento integrado de tarefas com chats em equipe
- Compartilhe arquivos diretamente do Google Drive, Dropbox ou Box.com
- Crie webhooks e bots personalizados de entrada e saída
Limitações do Ryver
- É difícil entender quem está falando com quem em conversas com muitos participantes
- O aplicativo móvel está lento
Preços do Ryver
- Plano inicial: US$ 34,50/mês para até 12 usuários
- Plano Standard: US$ 64,50/mês para até 30 usuários
- Plano Médio: US$ 2 por usuário
- Plano Empresarial: Preços personalizados
Avaliações e comentários sobre o Ryver
- G2: 4,4/5 (mais de 150 avaliações)
- Capterra: 4,4/5 (mais de 40 avaliações)
12. Fleep (Ideal para comunicação entre equipes sem e-mail)
O Fleep foi desenvolvido para equipes que trabalham em diferentes organizações. Ele oferece uma forma de se comunicar sem depender do e-mail. É uma ferramenta baseada em chat que permite que você se comunique com equipes internas e parceiros externos em um único lugar, simplificando assim a colaboração.
No entanto, ele carece de alguns recursos avançados, como gerenciamento de tarefas ou integrações com aplicativos de terceiros, o que o torna menos abrangente do que outras ferramentas.
Principais recursos do Fleep
- Gerencie e controle o acesso às informações dos funcionários
- Destaque mensagens ou links importantes com o recurso Pinboard
- Obtenha compatibilidade por e-mail para usuários que não utilizam o Fleep
Limitações do Fleep
- Existem restrições de tamanho para imagens em contas gratuitas
- As chamadas de voz apresentam alguns problemas
Preços do Fleep
- Plano empresarial: US$ 5,50/mês por usuário (cobrado anualmente)
- Plano Empresarial: Preços personalizados
Avaliações e comentários sobre o Fleep
- G2: Não há avaliações suficientes
- Capterra: 4,7/5 (mais de 30 avaliações)
13. Troop Messenger (Ideal para equipes de pequeno a médio porte com necessidades de segurança)
O Troop Messenger foi desenvolvido para equipes de pequeno a médio porte, priorizando a segurança e a facilidade de uso. Ele oferece mensagens instantâneas por meio de chat, chamadas de voz e vídeo, além de compartilhamento de arquivos e de tela.
Essa ferramenta é ideal para garantir a privacidade dos dados e uma comunicação segura, pois é hospedada em servidores locais seguros, minimizando os riscos de segurança.
Principais recursos do Troop Messenger
- Aproveite a segurança adicional de servidores locais e auto-hospedados
- Envie mensagens com validade limitada usando o recurso Burnout
- Compartilhe arquivos de texto, PDFs, PPTs, imagens, vídeos e URLs em conversas individuais e em grupo
Limitações do Troop Messenger
- Não há opção para gravar reuniões
- Os filtros da área de bate-papo ficam ocultos
Preços do Troop Messenger
- Teste gratuito
- Plano Premium: US$ 1/mês por usuário
- Plano Empresarial: US$ 5/mês por usuário
- Hospedagem própria: Preços personalizados
Avaliações e comentários sobre o Troop Messenger
- G2: 4,6/5 (mais de 50 avaliações)
- Capterra: Não há avaliações suficientes
14. Workplace (Ideal para grandes empresas que buscam uma experiência semelhante à das redes sociais)
O Workplace da Meta traz uma experiência no estilo do Facebook para a comunicação em equipe. Ele foi projetado para grandes empresas que desejam uma plataforma social com uma sensação familiar para a colaboração interna, com recursos como feeds de notícias, grupos e vídeo ao vivo.
O Workplace integra-se bem com outros produtos da Meta, como o WhatsApp e o Instagram. No entanto, o Workplace será encerrado em 31 de maio de 2026.
Principais recursos do Workplace
- Obtenha uma interface semelhante à das redes sociais para comunicações internas
- Habilite transmissões de vídeo ao vivo e videochamadas em grupo
- Integre com o WhatsApp e outras ferramentas da Meta
Limitações do local de trabalho
- A plataforma será encerrada em dois anos
- Não é ideal para equipes menores ou ambientes com grande volume de gerenciamento de projetos
Preços do Workplace
- Plano básico: US$ 4/mês por usuário
Avaliações e comentários sobre o Workplace
- G2: 4,0/5 (mais de 1.700 avaliações)
- Capterra: 4,4/5 (mais de 1.300 avaliações)
15. Trello (Ideal para gerenciamento visual de tarefas e colaboração)
O Trello é uma ferramenta de gerenciamento de projetos altamente visual, ideal para equipes que organizam suas tarefas com quadros, listas e cartões. É intuitivo para planejar projetos, acompanhar o progresso e colaborar em tempo real, com a facilidade do recurso de arrastar e soltar.
A interface intuitiva do Trello e seus quadros no estilo Kanban tornam o aplicativo popular tanto entre indivíduos quanto entre equipes.
Principais recursos do Trello
- Obtenha quadros no estilo Kanban para acompanhamento visual de tarefas e mova tarefas entre colunas personalizáveis
- Use os Power-Ups para automatizar tarefas e integrar com outras ferramentas
- Conecte os aplicativos que sua equipe já usa ao seu fluxo de trabalho do Trello
Limitações do Trello
- Esta não é, por si só, uma ferramenta de comunicação, mas está mais voltada para a visualização de projetos e o gerenciamento de tarefas
- Não há dependência de tarefas integrada, o que dificulta o acompanhamento de vários projetos
Preços do Trello
- Gratuito
- Plano Standard: US$ 5/mês por usuário
- Plano Premium: US$ 10/mês por usuário
- Plano Empresarial: A partir de US$ 17,50/mês para 50 usuários
Avaliações e comentários sobre o Trello
- G2: 4,4/5 (mais de 13.500 avaliações)
- Capterra: 4,5/5 (mais de 23.000 avaliações)
16. Rocket. Chat (Ideal para equipes que buscam uma ferramenta de código aberto e altamente personalizável)
O Rocket.Chat é uma plataforma de comunicação de código aberto para operações governamentais, defesa e empresas de infraestrutura crítica. Oferece chat em tempo real, conferências de voz e vídeo, integrações robustas com plataformas compatíveis com o protocolo Matrix; e a possibilidade de hospedá-lo em seus próprios servidores para maior segurança.
O maior diferencial do Rocket.Chat é sua flexibilidade — você pode ajustar a plataforma para atender às necessidades específicas e aos requisitos de segurança da sua equipe.
Principais recursos do Rocket.Chat
- Habilite interações automatizadas e assistidas por agentes com os usuários nos canais de sua preferência
- Opte pela hospedagem local para garantir o controle e a segurança dos dados, assegurando que suas informações confidenciais permaneçam dentro da sua organização
- Configure funções personalizadas e aproveite um sistema de permissões de usuário personalizável
Limitações do Rocket.Chat
- Há uma curva de aprendizado íngreme para usuários sem conhecimentos técnicos
- Falta documentação útil
Preços do Rocket. Chat
- Plano inicial: Gratuito
- Plano Pro: US$ 4/mês por usuário
- Plano Empresarial: Preços personalizados
Avaliações e comentários sobre o Rocket. Chat
- G2: 4,2/5 (mais de 300 avaliações)
- Capterra: 4,3/5 (mais de 150 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o Rocket. Chat?
Usei o RocketChat por um tempo por causa das opções de importação e ponte do Slack. Funcionou muito bem, sinceramente. A interface não era tão bonita, mas havia muito espaço para personalização.
Usei o RocketChat por um tempo por causa das opções de importação e ponte do Slack. Funcionou muito bem, sinceramente. A interface não era tão bonita, mas havia muito espaço para personalização.
💡 Dica profissional: Implemente um sistema de “parceiros de comunicação” que junte membros da equipe para revisarem juntos mensagens ou atualizações importantes. Essa abordagem promove a colaboração e incentiva perspectivas diversas sobre a clareza. Verificar a compreensão ajuda a identificar possíveis falhas de comunicação antes que elas se agravem.
17. Brosix (Ideal para comunicação segura com equipes remotas)
O trabalho assíncrono mudou a forma como colaboramos. No entanto, a segurança continua sendo uma das principais preocupações no trabalho remoto. O Brosix é uma ferramenta de comunicação projetada com rigorosos padrões de segurança em mente.
Seus recursos de segurança incluem mensagens criptografadas, chamadas de voz e vídeo, compartilhamento de tela e transferência de arquivos. Seja para discutir projetos confidenciais ou apenas para ter um chat de equipe confiável, o Brosix está ao seu lado com sua infraestrutura segura.
Principais recursos do Brosix
- Registre as ações dos usuários com o monitoramento e a análise da atividade do usuário
- Gerencie centralmente as atividades da rede da equipe, o status da rede e as permissões dos usuários
- Crie sua própria rede privada de equipe com transferência de dados criptografada
Limitações do Brosix
- Os alertas nem sempre chegam a tempo
- Os chats em grupo foram removidos e substituídos pelas Salas, o que trouxe alguns inconvenientes
Preços do Brosix
- Plano para startups: Gratuito
- Plano empresarial: US$ 4/mês por usuário (cobrado anualmente)
- Plano Premium: US$ 6/mês por usuário (cobrado anualmente)
Avaliações e comentários sobre o Brosix
- G2: 4,7/5 (mais de 40 avaliações)
- Capterra: 4,6/5 (mais de 70 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o Brosix?
É um aplicativo independente; você pode criar grupos e definir permissões. Fácil de configurar e usar. Há muitos recursos novos, como a possibilidade de exibir uma foto de perfil junto com o nome.
É um aplicativo independente; você pode criar grupos e definir permissões. Fácil de configurar e usar. Há muitos recursos novos, como a possibilidade de exibir uma foto de perfil junto com o nome.
📖 Leia também: Como o trabalho assíncrono muda a colaboração
18. Workvivo (Ideal para engajamento dos funcionários e comunicação interna)
O Workvivo é uma intranet social moderna projetada para aumentar o engajamento e a comunicação dos funcionários. Sua interface intuitiva simplifica a conectividade e a colaboração da equipe.
Recursos como atualizações em tempo real, mensagens de chat, compartilhamento de arquivos, transmissões ao vivo e até mesmo podcasts ajudam a criar um ambiente de trabalho dinâmico e conectado. Ele também se integra a ferramentas como Slack, Microsoft Teams e Zoom.
Principais recursos do Workvivo
- Gerencie um feed semelhante ao das redes sociais para compartilhar atualizações e menções
- Utilize o sistema de reconhecimento e recompensas para elevar o moral
- Integre-se a mais de 40 ferramentas de RH, como Zoom, BambooHR, Workday, Sage HR, etc.
Limitações do Workvivo
- Não é adequado para gerenciamento detalhado de projetos
- Pode causar distração se for usado em excesso para atualizações sociais
Preços do Workvivo
- Plano empresarial: A partir de US$ 20.000 para 250 a 2.000 funcionários
- Plano Empresarial: Preços personalizados
Avaliações e comentários sobre o Workvivo
- G2: 4,8/5 (mais de 1.800 avaliações)
- Capterra: 4,7/5 (mais de 120 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o Workvivo?
Adoramos o Workvivo Ul e temos muitos espaços disponíveis para interagir com pessoas com os mesmos interesses. Nossa empresa publica todas as novidades que acontecem por aí e adoramos especialmente o espaço de memes; é onde passamos a maior parte do tempo.
Adoramos o Workvivo Ul e temos muitos espaços disponíveis para interagir com pessoas com os mesmos interesses. Nossa empresa publica todas as novidades que acontecem por aí e adoramos especialmente o espaço de memes; é onde passamos a maior parte do tempo.
19. RingCentral (Ideal para videoconferências e comunicação empresarial)
O RingCentral é uma plataforma de comunicação baseada na nuvem que abrange tudo, desde sistemas telefônicos empresariais até videoconferências e mensagens em equipe. É fácil de usar e se integra a aplicativos populares como o Google Workspace e o Microsoft 365.
A ferramenta é ideal para a comunicação em ambientes de trabalho híbridos. Ela oferece chamadas ilimitadas para os EUA e o Canadá, videoconferências para até 200 pessoas e recursos como gravação de chamadas e conversão de mensagens de voz em texto.
Principais recursos do RingCentral
- Ofereça videoconferências de alta qualidade com até 200 participantes
- Acompanhe e gere relatórios sobre a qualidade do serviço, o uso do sistema e outros indicadores-chave de desempenho
- Integre-se facilmente com o Microsoft 365, o Google Workspace, o Slack e mais de 100 outros aplicativos
Limitações do RingCentral
- O uso envolve uma curva de aprendizado íngreme
- O aplicativo móvel apresenta bugs ocasionais
Preços da RingCentral
- Preços personalizados
Avaliações e comentários sobre o RingCentral
- G2: 4/5 (mais de 100 avaliações)
- Capterra: 4,3/5 (mais de 200 avaliações)
20. Element (Ideal para comunicação de código aberto e descentralizada)
O Element é uma ferramenta de comunicação ponta a ponta de código aberto desenvolvida na rede Matrix. Ele é voltado para equipes que buscam uma comunicação descentralizada, sem depender de servidores de terceiros.
Uma das características de destaque do Element é sua capacidade de operar em ambientes de alta segurança, com opções para implantações isoladas e gateways de borda seguros. Além disso, a arquitetura descentralizada garante que não haja um único ponto de falha na rede.
Principais recursos do Element
- Personalize configurações de rede e permissões com o Element Server Suite
- Configure redes de acordo com suas necessidades usando o padrão aberto Matrix
- Acesse integrações com outras plataformas, como Slack, IRC e muito mais
Limitações do Element
- Ainda não há mensagens de voz no sistema
- Falta um sistema push-to-talk para mensagens de voz
Preços do Element
- Plano inicial: Gratuito para até 200 usuários
- Plano empresarial: US$ 5/mês por usuário (cobrado anualmente)
- Plano Empresarial: US$ 10/mês por usuário (cobrado anualmente)
- Plano Sovereign: Implantações personalizadas
Avaliações e comentários sobre o Element
- G2: 4,3/5 (mais de 25 avaliações)
- Capterra: Não há avaliações suficientes
O que os usuários reais estão dizendo sobre o Element?
Opte pelo Element. Ele está disponível em todas as plataformas: Windows, OSX, Linux, Android e iOS. Você também pode usá-lo em um navegador da web. É de código aberto e possui criptografia de ponta a ponta. Além disso, não exige um número de celular para se cadastrar. Você pode até mesmo hospedar seu próprio servidor Element.
Opte pelo Element. Ele está disponível em todas as plataformas: Windows, OSX, Linux, Android e iOS. Você também pode usá-lo em um navegador da web. É de código aberto e possui criptografia de ponta a ponta. Além disso, não exige um número de celular para se cadastrar. Você pode até mesmo hospedar seu próprio servidor Element.
ClickUp: Sua solução completa para uma colaboração perfeita
Os aplicativos de comunicação em equipe podem determinar o sucesso ou o fracasso da sua eficiência no trabalho. A escolha do aplicativo certo depende das suas necessidades específicas, seja colaboração integrada, mensagens seguras ou maior produtividade.
Mas se você ainda estiver em dúvida e quiser o melhor dos dois mundos, não há como errar com o ClickUp.
O chat está integrado diretamente à sua plataforma de gerenciamento de projetos, para que você não precise alternar entre aplicativos nem perder o foco. Você pode conversar com sua equipe em tempo real, compartilhar arquivos e até mesmo vincular tarefas diretamente às conversas.
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