Os 20 melhores aplicativos de comunicação em equipe de 2026

Há algum tempo, minha equipe se deparou com um obstáculo que muitos profissionais enfrentam: muitas ferramentas e pouca clareza. Tínhamos cadeias de e-mails para atualizações, aplicativos de chat para perguntas rápidas e até planilhas tentando acompanhar o que estava acontecendo.

O resultado? Mensagens perdidas, trocas intermináveis de mensagens e um sentimento crescente de frustração. Foi então que percebi que o problema não era apenas o que comunicávamos, mas como comunicávamos.

Para resolver isso, minha equipe na ClickUp e eu passamos várias horas pesquisando os melhores aplicativos de comunicação para equipes. Com base em minhas experiências e percepções, aqui estão minhas principais escolhas.

Pronto para se comunicar como um profissional? Vamos lá! 💪🏼

As melhores aplicações de comunicação em equipe num relance

Ferramenta Caso de uso Ideal para ClickUp A plataforma de trabalho tudo-em-um Empresas de todos os tamanhos Microsoft Teams Ideal para o pacote Microsoft 365 Empresas de todos os tamanhos Discord Engajamento da comunidade e jogos Pessoas físicas, startups, gamers e criadores de conteúdo Pumble Colaboração em equipe e marketing Equipes remotas de pequeno a médio porte, profissionais de marketing Slack Colaboração em equipe e integrações Pequenas e grandes empresas, startups Flock Comunicação e colaboração em tempo real Pequenas e médias empresas Chanty Mensagens empresariais Equipes de pequeno a grande porte Google Chat Mensagens e colaboração Pessoas físicas e jurídicas Connecteam Comunicação e engajamento dos funcionários Funcionários que não trabalham em escritório, pequenas e grandes empresas Proofhub Gerenciamento de projetos e colaboração Pequenas e médias empresas Ryver Bate-papo em grupo e gerenciamento de tarefas Indivíduos e equipes de todos os tamanhos Fleep Colaboração em equipe Equipes distribuídas Troop Messenger Colaboração em equipe Pequenas e grandes empresas Workplace Comunicação interna Grandes organizações Trello Gerenciamento de projetos Pessoas físicas e pequenas e médias empresas Rocket. Chat Colaboração em equipe Pequenas e médias empresas Brosix Mensagens instantâneas seguras Pequenas e grandes empresas Workvivo Comunicação entre funcionários Grandes empresas RingCentral Engajamento dos funcionários e experiência do cliente Pessoas físicas, pequenas e médias empresas e grandes corporações Element Mensagens e colaboração seguras Empresas e governos

Os 20 melhores aplicativos de comunicação em equipe para usar

Vamos dar uma olhada nos principais recursos, preços e limitações das 20 melhores ferramentas de comunicação que selecionamos cuidadosamente para você. ☎️

Também compilamos o melhor dos melhores nesta breve análise em vídeo:

1. ClickUp (Ideal para comunicação assíncrona em equipe)

O ClickUp facilita manter-se conectado com sua equipe, não importa onde ou quando você esteja trabalhando. É um aplicativo completo para o trabalho que garante que você esteja no seu melhor quando se trata de comunicação em equipe.

Seu conjunto de recursos avançados pode te surpreender. Vamos explorá-lo juntos.

ClickUp Chat

Conecte seu trabalho e sua comunicação em uma interface integrada com o ClickUp Chat

O ClickUp Chat é uma ferramenta de mensagens integrada ao ClickUp que permite que as equipes se comuniquem em tempo real.

O que diferencia o Chat é a forma natural como ele se integra ao seu fluxo de trabalho. Em vez de ficar alternando entre um aplicativo de mensagens e seu gerenciador de tarefas, você pode ter essas conversas importantes exatamente onde o trabalho acontece. Seja para acertar detalhes de última hora ou discutir atualizações de projetos, tudo permanece conectado sem a necessidade de mudar de contexto.

Isso também significa que não haverá mais aqueles momentos de “do que estávamos falando?”.

O ClickUp reuniu todas as nossas comunicações de diferentes canais, como e-mails, chats e WhatsApp, em um único lugar. Assim, sabemos onde procurar as informações de que precisamos.

O ClickUp reuniu todas as nossas comunicações de diferentes canais, como e-mails, chats e WhatsApp, em um único lugar. Assim, sabemos onde procurar as informações de que precisamos.

O Chat integra ainda mais chamadas de vídeo e áudio, para que você possa passar de uma conversa por texto para uma discussão ao vivo de forma integrada, tudo na mesma plataforma.

Além disso, a IA no chat ajuda com:

Respostas da IA: Faça uma pergunta em qualquer chat e a IA fornecerá instantaneamente uma resposta com base em todo o histórico do chat, bem como em dados de aplicativos conectados, como Google Drive, Figma ou Salesforce

AI CatchUp: Fique por dentro das conversas perdidas em um piscar de olhos. Em vez de percorrer cada conversa, a IA resume os pontos-chave e as ações a serem realizadas

Criação de tarefas por IA: Basta um clique para criar uma tarefa a partir de uma mensagem, e a IA irá gerar automaticamente o título, a descrição e o link para o chat original

ClickUp Brain

Use o ClickUp Brain para resumir informações, gerar textos, gerenciar tarefas e muito mais

Se você tem várias conversas para acompanhar, mas quer ir direto ao ponto, pode usar o ClickUp Brain para resumir as conversas rapidamente. O ClickUp Brain é um assistente de IA integrado que extrai insights de todos os lugares onde seu trabalho está presente.

ClickUp Clips

Grave vídeos diretamente do seu espaço de trabalho com o ClickUp Clips

Se sua equipe prefere comunicação por vídeo assíncrona, você pode usar o ClickUp Clips para compartilhar rapidamente gravações de tela com os membros da equipe com um clique, enquanto eles podem assisti-las mais tarde, quando for mais conveniente. O Clips pode transcrever mensagens de gravações de tela com IA para que você possa analisar os destaques, clicar em marcas de tempo para pular de um ponto a outro nos vídeos e copiar trechos para usar onde for necessário.

ClickUp Docs

Colabore de forma integrada com o ClickUp Docs para manter as comunicações da equipe organizadas

O ClickUp Docs é uma ferramenta poderosa para a comunicação em equipe, permitindo que as equipes criem, compartilhem e colaborem em documentos em tempo real dentro do ClickUp.

É ideal para resumos de projetos, notas de reuniões, bases de conhecimento e muito mais, mantendo todas as informações essenciais acessíveis e organizadas. Com seus recursos de edição colaborativa, comentários e marcação, os membros da equipe podem facilmente contribuir com ideias, dar feedback e manter as discussões vinculadas aos documentos relevantes.

Quadros Brancos do ClickUp

Faça um brainstorming de ideias e experimente novas abordagens no ClickUp Whiteboards

Os Quadros Brancos do ClickUp oferecem um espaço virtual versátil para planejamento remoto, brainstorming e reuniões, ajudando as equipes a se manterem conectadas e criativas, independentemente de onde estejam.

Durante as sessões de planejamento, os membros da equipe podem adicionar notas adesivas, estabelecer conexões entre ideias e até mesmo vincular elementos do quadro branco diretamente às tarefas, para que as ações a serem realizadas estejam sempre a apenas um clique de distância.

Se você precisa de um modelo pronto para centralizar todas as conversas, comunicados e documentos da sua equipe, confira o Modelo de Comunicação Interna do ClickUp. Por outro lado, se você se comunica regularmente com equipes de diferentes departamentos e deseja organizar a comunicação entre funções, o modelo de plano de comunicação do ClickUp será muito útil.

Principais recursos do ClickUp

Transforme mensagens em tarefas: Mantenha as equipes no caminho certo usando Mantenha as equipes no caminho certo usando o ClickUp Assign Comments , que permite transformar qualquer comentário em uma tarefa executável e atribuí-la a um membro da equipe

Transforme comentários em tarefas instantâneas e atribua-as aos membros da equipe para obter o máximo de produtividade com o ClickUp Assign Comments

Entre em contato com os membros da equipe: use @menções para chamar a atenção dos seus colegas para itens específicos de tarefas

Obtenha resumos rápidos: Resuma conversas longas e obtenha os principais pontos com o Brain

Colabore visualmente: planeje e faça brainstorming de forma integrada com os quadros brancos, oferecendo à sua equipe uma plataforma visual para colaboração remota que se integra diretamente às suas tarefas

Grave e compartilhe vídeos: Grave e compartilhe facilmente gravações de tela para explicar visualmente tarefas, dar feedback ou demonstrar processos usando o Clips

Organize suas ideias: Escreva, edite e colabore no Docs, facilitando o gerenciamento eficaz dos detalhes do projeto e do feedback da equipe

Limitações do ClickUp

Usuários com conhecimentos técnicos limitados podem achar a configuração inicial e a navegação um pouco complicadas

O aplicativo móvel tem menos recursos em comparação com a versão para desktop, o que pode reduzir a eficiência ao trabalhar remotamente

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

Empresas: US$ 12/mês por usuário

Empresas: Entre em contato para obter informações sobre preços

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.880 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.260 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

O ClickUp é uma ferramenta de gerenciamento de projetos incrivelmente versátil, oferecendo personalização robusta que se adapta ao fluxo de trabalho de qualquer equipe. Sua interface intuitiva e plataforma repleta de recursos, incluindo gerenciamento de tarefas, controle de tempo e ferramentas de colaboração, facilitam a organização e o acompanhamento dos projetos. As atualizações e integrações contínuas garantem que ele continue sendo uma solução eficiente e completa para a produtividade.

O ClickUp é uma ferramenta de gerenciamento de projetos incrivelmente versátil, oferecendo personalização robusta que se adapta ao fluxo de trabalho de qualquer equipe. Sua interface intuitiva e plataforma repleta de recursos, incluindo gerenciamento de tarefas, controle de tempo e ferramentas de colaboração, facilitam a organização e o acompanhamento dos projetos. As atualizações e integrações contínuas garantem que ele continue sendo uma solução eficiente e completa para a produtividade.

💡 Dica profissional: É importante comunicar-se por meio de diversos formatos, como texto, áudio e vídeo, para evitar falhas de comunicação, especialmente quando há diferenças linguísticas ou culturais. Isso garante clareza e reduz o risco de mal-entendidos.

📖 Leia também: 15 modelos gratuitos de planos de comunicação de projetos

2. Microsoft Teams (Ideal para integração fácil com o Microsoft 365)

O Microsoft Teams é uma boa opção de ferramenta de colaboração empresarial se você trabalha principalmente com o Microsoft 365. Ele foi projetado para sincronizar com o Word, Excel, PowerPoint e OneDrive, o que o torna a escolha padrão para empresas que já fazem parte do ecossistema da Microsoft.

Quer você esteja gerenciando uma equipe pequena ou uma grande organização, seus recursos de comunicação e mensagens — de canais a acesso para convidados — mantêm todos conectados.

Principais recursos do Microsoft Teams

Integre-se perfeitamente com aplicativos do Microsoft 365, como Word, Excel etc., para compartilhamento de documentos e colaboração

Habilite videoconferências em grande escala para até 1.000 participantes com recursos como salas de discussão, enquetes ao vivo e chat em tempo real

Crie notas de reunião com IA que capturam automaticamente os principais pontos da discussão

Limitações do Microsoft Teams

Algumas dificuldades de sincronização surgem quando as equipes estão conectadas tanto no computador quanto no celular

Existem desafios de integração com ferramentas que não são da Microsoft

Preços do Microsoft Teams

Plano Teams Essential: US$ 5/mês por usuário

Plano Microsoft 365 Business Basic: US$ 6/mês por usuário

Plano Microsoft 365 Business Standard: US$ 12,50/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Microsoft Teams

G2: 4,3/5 (mais de 15.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 9.000 avaliações)

🧠 Curiosidade: Na Amazon, o PowerPoint é proibido nas reuniões. Em vez disso, as equipes usam memorandos de seis páginas escritos em estilo narrativo. Todos leem o documento em silêncio no início da reunião, garantindo um entendimento comum antes das discussões.

3. Discord (Ideal para a construção de comunidades e colaboração informal)

Originalmente projetado para gamers, o Discord evoluiu para uma ferramenta de construção de comunidades digitais interativas, desde grupos profissionais até redes de entusiastas.

É mais conhecido por sua comunicação por voz e vídeo descontraída e fácil de usar. No entanto, essa abordagem informal à comunicação pode não ser ideal para ambientes altamente estruturados ou corporativos.

Principais recursos do Discord

Use emojis personalizados, adesivos, efeitos sonoros e muito mais em seus chats de voz, vídeo e texto

Personalize e automatize tarefas rotineiras usando bots com a maior facilidade

Alterne entre PC, celular e até consoles para ficar conectado em qualquer lugar

Limitações do Discord

Configurar um servidor Discord pode parecer complicado no início

O consumo de recursos, tanto de CPU quanto de internet, é alto

Preços do Discord

Gratuito

Discord Nitro Classic: US$ 5/mês por usuário

Discord Nitro: US$ 10/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Discord

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: 4,7/5 (mais de 400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Discord?

O Discord é um aplicativo de mensagens instantâneas para conversas individuais e em grupo, originalmente projetado para o público gamer como uma experiência mais direta, versátil e fácil de usar do que programas anteriores como Ventrilo, Mumble ou Roger Wilco. Você pode organizar comunidades nele com vários canais de mensagens de texto e voz, e ele é gratuito. Ele também funciona em diversas plataformas – na web, como programa independente, no seu celular, etc.

O Discord é um aplicativo de mensagens instantâneas para conversas individuais e em grupo, originalmente projetado para o público gamer como uma experiência mais direta, versátil e fácil de usar do que programas anteriores como Ventrilo, Mumble ou Roger Wilco. Você pode organizar comunidades nele com vários canais de mensagens de texto e voz, e ele é gratuito. Ele também funciona em diversas plataformas – na web, como programa independente, no seu celular, etc.

🧠 Curiosidade: O Discord começou como “Fates VoIP”, uma ferramenta de comunicação por voz para gamers. Em 2015, passou a se chamar Discord para atrair um público mais amplo.

4. Pumble (Ideal para equipes pequenas com orçamento limitado)

O Pumble é uma ferramenta de comunicação gratuita, sem taxas ocultas. Se você faz parte de uma equipe pequena em busca de recursos semelhantes aos do Slack, mas sem o custo, o Pumble é a escolha certa. É uma plataforma simples, mas eficaz, que permite videoconferências, compartilhamento básico de arquivos, chamadas de voz, compartilhamento de tela e muito mais.

Principais recursos do Pumble

Envie mensagens diretas para conversas pessoais ou discussões em grupo

Organize conversas com canais dedicados para garantir que as discussões permaneçam focadas

Programe mensagens para que cheguem à sua equipe no momento certo

Habilite conversas em threads para facilitar discussões claras e organizadas

Limitações do Pumble

Não há opção para enviar mensagens de voz

As ferramentas de pesquisa precisam da sequência exata de palavras-chave para funcionar corretamente

Preços do Pumble

Gratuito

Plano Pro: US$ 2,49/mês por usuário

Plano de Administração de Negócios: US$ 4/mês por licença

Plano Empresarial: US$ 7/mês por usuário

Pacote de Produtividade: US$ 13/mês por usuário

Avaliações e comentários do Pumble

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: 4,7/5 (mais de 180 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Pumble?

Este é um serviço fácil de usar, e todos os nossos funcionários estão se adaptando a ele muito rapidamente, independentemente da idade ou do nível de familiaridade com a tecnologia. É uma maneira divertida e útil de se comunicar com os colegas de equipe em todos os lugares!

Este é um serviço fácil de usar, e todos os nossos funcionários estão se adaptando a ele muito rapidamente, independentemente da idade ou do nível de familiaridade com a tecnologia. É uma maneira divertida e útil de se comunicar com os colegas de equipe em todos os lugares!

🔍 Você sabia? A primeira videochamada ocorreu em 1968, durante a Feira Mundial, por meio do Picturephone da AT&T. Embora a tecnologia fosse rudimentar, ela abriu caminho para ferramentas modernas de videoconferência, como o Zoom e o Microsoft Teams.

5. Slack (Ideal para colaboração no local de trabalho e integrações)

O Slack facilita a conexão com sua equipe por meio de canais, threads e mensagens diretas. Ele é conhecido por suas integrações com aplicativos como o Google Drive e o Salesforce.

A maior vantagem do aplicativo é sua capacidade de se integrar a praticamente todas as ferramentas de produtividade para automatizar tarefas, criar fluxos de trabalho personalizados e organizar conversas.

Principais recursos do Slack

Crie canais para uma comunicação organizada e segmente as discussões por projeto, tópico ou departamento

Personalize as notificações para manter o foco com canais prioritários ou palavras-chave, reduzindo as distrações sem deixar de se manter informado

Use emojis e reações para adicionar um elemento divertido e expressivo às conversas

Limitações do Slack

A versão gratuita limita o histórico de mensagens a 90 dias

As notificações tornam-se excessivas sem uma organização adequada

Preços do Slack

Gratuito

Plano Standard: US$ 7/mês por usuário

Plano Plus: US$ 12,50/mês por usuário

Plano Empresarial: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Slack

G2: 4,5/5 (mais de 33.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 23.000 avaliações)

🔍 Você sabia? O Slack começou como uma ferramenta de comunicação interna durante o desenvolvimento de um videogame chamado Glitch. O jogo fracassou, mas a plataforma de comunicação tornou-se um enorme sucesso.

6. Flock (Ideal para produtividade em equipe e gerenciamento de tarefas)

O Flock é um software de comunicação interna voltado para equipes que valorizam recursos de produtividade. Além de bate-papo e videochamadas, o Flock integra gerenciamento de tarefas, enquetes, lembretes e compartilhamento de arquivos diretamente em suas conversas.

Além das habituais videoconferências, mensagens em canais e notas de voz, o Flock oferece um pacote completo de produtividade e segurança.

Principais recursos do Flock

Acesse o gerenciamento de tarefas e os lembretes integrados para criar, atribuir e acompanhar tarefas diretamente na plataforma

Obtenha integração nativa com o Google Drive e o Dropbox para evitar a alternância entre aplicativos

Habilite recursos de administração, como o gerenciamento de permissões de usuários, a partir do painel de controle

Limitações do Flock

Inclui um limite de 10.000 mensagens

O áudio e o vídeo às vezes ficam distorcidos no chat de vídeo

Preços do Flock

Gratuito

Plano Pro: US$ 3/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Flock

G2: 4,4/5 (mais de 250 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Flock?

É fácil de usar e ajuda na comunicação diária com a equipe de trabalho. Também oferece a possibilidade de criar diferentes espaços de trabalho e fornece excelentes utilitários administrativos para gerenciar um espaço de trabalho. O Flock tem sido muito útil na comunicação diária e é muito prático no dia a dia.

É fácil de usar e ajuda na comunicação diária com a equipe de trabalho. Também oferece a possibilidade de criar diferentes espaços de trabalho e fornece excelentes utilitários administrativos para gerenciar um espaço de trabalho. O Flock tem sido muito útil na comunicação diária e é muito prático no dia a dia.

7. Chanty (Ideal para comunicação simples em equipe com gerenciamento de tarefas integrado)

O Chanty é uma ferramenta de comunicação em equipe simples que combina mensagens, chamadas de voz e vídeo com um recurso integrado de gerenciamento de tarefas. Você pode conversar com sua equipe, transformar mensagens em tarefas e acompanhar o progresso, tudo na mesma plataforma.

Principais recursos do Chanty

Acesse o histórico ilimitado de mensagens para pesquisar e recuperar conversas anteriores sem qualquer limitação de tempo

Realize videochamadas em equipe para uma comunicação e colaboração cara a cara sem interrupções, diretamente na plataforma

Envie mensagens de voz para notas de áudio rápidas, permitindo uma comunicação mais ágil quando digitar não é a melhor opção

Limitações do Chanty

Menos integrações de terceiros do que os concorrentes

O gerenciamento de tarefas carece de recursos avançados, como automação de ponta a ponta

Preços do Chanty

Gratuito

Plano empresarial: US$ 3/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Chanty

G2: 4,5/5 (mais de 40 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 30 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Chanty?

O Chanty oferece mensagens rápidas e chamadas de áudio/vídeo estáveis, o que melhorou significativamente a comunicação da nossa equipe. As mensagens agendadas ajudam a gerenciar conversas entre fusos horários e a manter as equipes organizadas.

O Chanty oferece mensagens rápidas e chamadas de áudio/vídeo estáveis, o que melhorou significativamente a comunicação da nossa equipe. As mensagens agendadas ajudam a gerenciar conversas entre fusos horários e a manter as equipes organizadas.

🔍 Você sabia? No trabalho em equipe, a comunicação é fundamental para evitar o efeito Ringelmann, em que os indivíduos contribuem com menos esforço à medida que o tamanho do grupo aumenta. Metas claras e discussões podem mitigar esse fenômeno.

8. Google Chat (Ideal para usuários do Google Workspace)

Se sua equipe já usa o Google Workspace, o Google Chat é uma ótima opção para a comunicação em equipe. Ele está integrado ao Gmail, ao Drive e ao Calendário, permitindo que você colabore sem complicações.

O Google Chat vem com integração total com o Gemini, o que significa que você pode acessar os mais recentes LLMs do Google diretamente na interface do chat.

Principais recursos do Google Chat

Obtenha integração perfeita com os aplicativos do Google Workspace para uma colaboração fluida entre ferramentas como o Gmail, o Google Drive e o Docs

Utilize conversas encadeadas para uma melhor organização, agrupando respostas sob mensagens específicas para facilitar o acompanhamento

Facilite as videochamadas diretamente a partir de suas conversas de chat com uma integração nativa com o Meet

Limitações do Google Chat

O Gemini está disponível apenas em planos pagos

Não é ideal para usuários que não utilizam o Google ou para equipes

Preços do Google Chat

Gratuito para pessoas físicas

Plano Business Starter: US$ 6/mês por usuário

Plano Business Standard: US$ 12/mês por usuário

Plano Business Plus: US$ 18/mês por usuário

Avaliações e comentários do Google Chat

Capterra: 4,5/5 (mais de 2.000 avaliações)

G2: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Google Chat?

O Google Chat nos permitiu comunicar-nos de forma eficiente dentro do Google Workspace, mas não oferecia nenhum recurso exclusivo que o destacasse.

O Google Chat nos permitiu comunicar-nos de forma eficiente dentro do Google Workspace, mas não oferecia nenhum recurso exclusivo que o destacasse.

9. Connecteam (Ideal para equipes sem postos fixos e que priorizam dispositivos móveis)

O Connecteam é uma plataforma de gestão de funcionários projetada para equipes que não trabalham em escritório. Ela oferece comunicação, agendamento e gerenciamento de tarefas em um único aplicativo otimizado para dispositivos móveis.

Essa ferramenta é ideal para os setores de varejo, hotelaria e logística, onde os funcionários não passam o tempo em uma mesa, mas ainda precisam se manter conectados.

Com o Connecteam, você tem muito mais do que apenas mensagens.

Principais recursos do Connecteam

Centralize todos os contatos de trabalho por meio de chat, feed ou diretório

Obtenha controle de horas e programação de turnos integrados

Mantenha o controle e gerencie a comunicação interna no nível administrativo

Limitações do Connecteam

Funcionalidade limitada para equipes que trabalham no escritório

Precisa de muitas atualizações para oferecer o conjunto completo de recursos

Preços do Connecteam

Plano básico: US$ 29/mês para 30 usuários

Plano Empresarial: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Connecteam

G2: 4,7/5 (mais de 700 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 350 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Connecteam?

O aplicativo é muito intuitivo e fácil de usar, tanto para a administração quanto para nossa equipe. Ele centralizou vários dos nossos processos, criando uma comunicação melhor e simplificando as tarefas administrativas.

O aplicativo é muito intuitivo e fácil de usar, tanto para a administração quanto para nossa equipe. Ele centralizou vários dos nossos processos, criando uma comunicação melhor e simplificando as tarefas administrativas.

10. ProofHub (Ideal para gerenciamento visual de projetos e comunicação em equipe por texto)

O ProofHub é uma ferramenta de gerenciamento de projetos com recursos de comunicação integrados. É ideal para equipes que desejam centralizar o planejamento de projetos e as mensagens.

A ferramenta permite que você personalize fluxos de trabalho com várias visualizações para atender às necessidades da sua equipe — escolha entre a visualização em quadro, tabela, Gantt, calendário, visualização “Eu” e muito mais para esclarecer tarefas e prazos.

Principais recursos do ProofHub

Acompanhe o tempo gasto em tarefas e defina estimativas de tempo para cada tarefa

Acesse gráficos de Gantt, quadros Kanban e acompanhamento de tarefas

Planeje, acompanhe e gerencie projetos de qualquer tamanho sem complicações

Limitações do ProofHub

Recursos limitados de colaboração em tempo real (sem chamadas de vídeo/voz)

Menos integrações em comparação com ferramentas de mensagens dedicadas

Preços do Proofhub

Plano Essential: US$ 45/mês (cobrado anualmente)

Ultimate Control: US$ 89/mês (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários sobre o Proofhub

G2: 4,6/5 (mais de 50 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

11. Ryver (Ideal para equipes que buscam uma alternativa ao Slack com gerenciamento de tarefas)

O Ryver combina recursos de aplicativos de chat em equipe semelhantes ao Slack com gerenciamento de tarefas, tornando-o uma ótima alternativa para equipes que desejam ter mais controle sobre seus fluxos de trabalho.

Ele oferece conversas em threads, compartilhamento de arquivos e atribuição de tarefas em uma única plataforma fácil de usar.

Principais recursos do Ryver

Obtenha gerenciamento integrado de tarefas com chats em equipe

Compartilhe arquivos diretamente do Google Drive, Dropbox ou Box.com

Crie webhooks e bots personalizados de entrada e saída

Limitações do Ryver

É difícil entender quem está falando com quem em conversas com muitos participantes

O aplicativo móvel está lento

Preços do Ryver

Plano inicial: US$ 34,50/mês para até 12 usuários

Plano Standard: US$ 64,50/mês para até 30 usuários

Plano Médio: US$ 2 por usuário

Plano Empresarial: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Ryver

G2: 4,4/5 (mais de 150 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 40 avaliações)

12. Fleep (Ideal para comunicação entre equipes sem e-mail)

O Fleep foi desenvolvido para equipes que trabalham em diferentes organizações. Ele oferece uma forma de se comunicar sem depender do e-mail. É uma ferramenta baseada em chat que permite que você se comunique com equipes internas e parceiros externos em um único lugar, simplificando assim a colaboração.

No entanto, ele carece de alguns recursos avançados, como gerenciamento de tarefas ou integrações com aplicativos de terceiros, o que o torna menos abrangente do que outras ferramentas.

Principais recursos do Fleep

Gerencie e controle o acesso às informações dos funcionários

Destaque mensagens ou links importantes com o recurso Pinboard

Obtenha compatibilidade por e-mail para usuários que não utilizam o Fleep

Limitações do Fleep

Existem restrições de tamanho para imagens em contas gratuitas

As chamadas de voz apresentam alguns problemas

Preços do Fleep

Plano empresarial: US$ 5,50/mês por usuário (cobrado anualmente)

Plano Empresarial: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Fleep

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: 4,7/5 (mais de 30 avaliações)

13. Troop Messenger (Ideal para equipes de pequeno a médio porte com necessidades de segurança)

O Troop Messenger foi desenvolvido para equipes de pequeno a médio porte, priorizando a segurança e a facilidade de uso. Ele oferece mensagens instantâneas por meio de chat, chamadas de voz e vídeo, além de compartilhamento de arquivos e de tela.

Essa ferramenta é ideal para garantir a privacidade dos dados e uma comunicação segura, pois é hospedada em servidores locais seguros, minimizando os riscos de segurança.

Principais recursos do Troop Messenger

Aproveite a segurança adicional de servidores locais e auto-hospedados

Envie mensagens com validade limitada usando o recurso Burnout

Compartilhe arquivos de texto, PDFs, PPTs, imagens, vídeos e URLs em conversas individuais e em grupo

Limitações do Troop Messenger

Não há opção para gravar reuniões

Os filtros da área de bate-papo ficam ocultos

Preços do Troop Messenger

Teste gratuito

Plano Premium: US$ 1/mês por usuário

Plano Empresarial: US$ 5/mês por usuário

Hospedagem própria: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Troop Messenger

G2: 4,6/5 (mais de 50 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

14. Workplace (Ideal para grandes empresas que buscam uma experiência semelhante à das redes sociais)

O Workplace da Meta traz uma experiência no estilo do Facebook para a comunicação em equipe. Ele foi projetado para grandes empresas que desejam uma plataforma social com uma sensação familiar para a colaboração interna, com recursos como feeds de notícias, grupos e vídeo ao vivo.

O Workplace integra-se bem com outros produtos da Meta, como o WhatsApp e o Instagram. No entanto, o Workplace será encerrado em 31 de maio de 2026.

Principais recursos do Workplace

Obtenha uma interface semelhante à das redes sociais para comunicações internas

Habilite transmissões de vídeo ao vivo e videochamadas em grupo

Integre com o WhatsApp e outras ferramentas da Meta

Limitações do local de trabalho

A plataforma será encerrada em dois anos

Não é ideal para equipes menores ou ambientes com grande volume de gerenciamento de projetos

Preços do Workplace

Plano básico: US$ 4/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Workplace

G2: 4,0/5 (mais de 1.700 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 1.300 avaliações)

📖 Leia também: Como escolher a melhor frequência de reuniões para equipes remotas

15. Trello (Ideal para gerenciamento visual de tarefas e colaboração)

O Trello é uma ferramenta de gerenciamento de projetos altamente visual, ideal para equipes que organizam suas tarefas com quadros, listas e cartões. É intuitivo para planejar projetos, acompanhar o progresso e colaborar em tempo real, com a facilidade do recurso de arrastar e soltar.

A interface intuitiva do Trello e seus quadros no estilo Kanban tornam o aplicativo popular tanto entre indivíduos quanto entre equipes.

Principais recursos do Trello

Obtenha quadros no estilo Kanban para acompanhamento visual de tarefas e mova tarefas entre colunas personalizáveis

Use os Power-Ups para automatizar tarefas e integrar com outras ferramentas

Conecte os aplicativos que sua equipe já usa ao seu fluxo de trabalho do Trello

Limitações do Trello

Esta não é, por si só, uma ferramenta de comunicação, mas está mais voltada para a visualização de projetos e o gerenciamento de tarefas

Não há dependência de tarefas integrada, o que dificulta o acompanhamento de vários projetos

Preços do Trello

Gratuito

Plano Standard: US$ 5/mês por usuário

Plano Premium: US$ 10/mês por usuário

Plano Empresarial: A partir de US$ 17,50/mês para 50 usuários

Avaliações e comentários sobre o Trello

G2: 4,4/5 (mais de 13.500 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 23.000 avaliações)

16. Rocket. Chat (Ideal para equipes que buscam uma ferramenta de código aberto e altamente personalizável)

O Rocket.Chat é uma plataforma de comunicação de código aberto para operações governamentais, defesa e empresas de infraestrutura crítica. Oferece chat em tempo real, conferências de voz e vídeo, integrações robustas com plataformas compatíveis com o protocolo Matrix; e a possibilidade de hospedá-lo em seus próprios servidores para maior segurança.

O maior diferencial do Rocket.Chat é sua flexibilidade — você pode ajustar a plataforma para atender às necessidades específicas e aos requisitos de segurança da sua equipe.

Principais recursos do Rocket.Chat

Habilite interações automatizadas e assistidas por agentes com os usuários nos canais de sua preferência

Opte pela hospedagem local para garantir o controle e a segurança dos dados, assegurando que suas informações confidenciais permaneçam dentro da sua organização

Configure funções personalizadas e aproveite um sistema de permissões de usuário personalizável

Limitações do Rocket.Chat

Há uma curva de aprendizado íngreme para usuários sem conhecimentos técnicos

Falta documentação útil

Preços do Rocket. Chat

Plano inicial: Gratuito

Plano Pro: US$ 4/mês por usuário

Plano Empresarial: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Rocket. Chat

G2: 4,2/5 (mais de 300 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 150 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Rocket. Chat?

Usei o RocketChat por um tempo por causa das opções de importação e ponte do Slack. Funcionou muito bem, sinceramente. A interface não era tão bonita, mas havia muito espaço para personalização.

Usei o RocketChat por um tempo por causa das opções de importação e ponte do Slack. Funcionou muito bem, sinceramente. A interface não era tão bonita, mas havia muito espaço para personalização.

💡 Dica profissional: Implemente um sistema de “parceiros de comunicação” que junte membros da equipe para revisarem juntos mensagens ou atualizações importantes. Essa abordagem promove a colaboração e incentiva perspectivas diversas sobre a clareza. Verificar a compreensão ajuda a identificar possíveis falhas de comunicação antes que elas se agravem.

17. Brosix (Ideal para comunicação segura com equipes remotas)

O trabalho assíncrono mudou a forma como colaboramos. No entanto, a segurança continua sendo uma das principais preocupações no trabalho remoto. O Brosix é uma ferramenta de comunicação projetada com rigorosos padrões de segurança em mente.

Seus recursos de segurança incluem mensagens criptografadas, chamadas de voz e vídeo, compartilhamento de tela e transferência de arquivos. Seja para discutir projetos confidenciais ou apenas para ter um chat de equipe confiável, o Brosix está ao seu lado com sua infraestrutura segura.

Principais recursos do Brosix

Registre as ações dos usuários com o monitoramento e a análise da atividade do usuário

Gerencie centralmente as atividades da rede da equipe, o status da rede e as permissões dos usuários

Crie sua própria rede privada de equipe com transferência de dados criptografada

Limitações do Brosix

Os alertas nem sempre chegam a tempo

Os chats em grupo foram removidos e substituídos pelas Salas, o que trouxe alguns inconvenientes

Preços do Brosix

Plano para startups: Gratuito

Plano empresarial: US$ 4/mês por usuário (cobrado anualmente)

Plano Premium: US$ 6/mês por usuário (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários sobre o Brosix

G2: 4,7/5 (mais de 40 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 70 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Brosix?

É um aplicativo independente; você pode criar grupos e definir permissões. Fácil de configurar e usar. Há muitos recursos novos, como a possibilidade de exibir uma foto de perfil junto com o nome.

É um aplicativo independente; você pode criar grupos e definir permissões. Fácil de configurar e usar. Há muitos recursos novos, como a possibilidade de exibir uma foto de perfil junto com o nome.

📖 Leia também: Como o trabalho assíncrono muda a colaboração

18. Workvivo (Ideal para engajamento dos funcionários e comunicação interna)

O Workvivo é uma intranet social moderna projetada para aumentar o engajamento e a comunicação dos funcionários. Sua interface intuitiva simplifica a conectividade e a colaboração da equipe.

Recursos como atualizações em tempo real, mensagens de chat, compartilhamento de arquivos, transmissões ao vivo e até mesmo podcasts ajudam a criar um ambiente de trabalho dinâmico e conectado. Ele também se integra a ferramentas como Slack, Microsoft Teams e Zoom.

Principais recursos do Workvivo

Gerencie um feed semelhante ao das redes sociais para compartilhar atualizações e menções

Utilize o sistema de reconhecimento e recompensas para elevar o moral

Integre-se a mais de 40 ferramentas de RH, como Zoom, BambooHR, Workday, Sage HR, etc.

Limitações do Workvivo

Não é adequado para gerenciamento detalhado de projetos

Pode causar distração se for usado em excesso para atualizações sociais

Preços do Workvivo

Plano empresarial: A partir de US$ 20.000 para 250 a 2.000 funcionários

Plano Empresarial: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Workvivo

G2: 4,8/5 (mais de 1.800 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 120 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Workvivo?

Adoramos o Workvivo Ul e temos muitos espaços disponíveis para interagir com pessoas com os mesmos interesses. Nossa empresa publica todas as novidades que acontecem por aí e adoramos especialmente o espaço de memes; é onde passamos a maior parte do tempo.

Adoramos o Workvivo Ul e temos muitos espaços disponíveis para interagir com pessoas com os mesmos interesses. Nossa empresa publica todas as novidades que acontecem por aí e adoramos especialmente o espaço de memes; é onde passamos a maior parte do tempo.

19. RingCentral (Ideal para videoconferências e comunicação empresarial)

O RingCentral é uma plataforma de comunicação baseada na nuvem que abrange tudo, desde sistemas telefônicos empresariais até videoconferências e mensagens em equipe. É fácil de usar e se integra a aplicativos populares como o Google Workspace e o Microsoft 365.

A ferramenta é ideal para a comunicação em ambientes de trabalho híbridos. Ela oferece chamadas ilimitadas para os EUA e o Canadá, videoconferências para até 200 pessoas e recursos como gravação de chamadas e conversão de mensagens de voz em texto.

Principais recursos do RingCentral

Ofereça videoconferências de alta qualidade com até 200 participantes

Acompanhe e gere relatórios sobre a qualidade do serviço, o uso do sistema e outros indicadores-chave de desempenho

Integre-se facilmente com o Microsoft 365, o Google Workspace, o Slack e mais de 100 outros aplicativos

Limitações do RingCentral

O uso envolve uma curva de aprendizado íngreme

O aplicativo móvel apresenta bugs ocasionais

Preços da RingCentral

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o RingCentral

G2: 4/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 200 avaliações)

20. Element (Ideal para comunicação de código aberto e descentralizada)

O Element é uma ferramenta de comunicação ponta a ponta de código aberto desenvolvida na rede Matrix. Ele é voltado para equipes que buscam uma comunicação descentralizada, sem depender de servidores de terceiros.

Uma das características de destaque do Element é sua capacidade de operar em ambientes de alta segurança, com opções para implantações isoladas e gateways de borda seguros. Além disso, a arquitetura descentralizada garante que não haja um único ponto de falha na rede.

Principais recursos do Element

Personalize configurações de rede e permissões com o Element Server Suite

Configure redes de acordo com suas necessidades usando o padrão aberto Matrix

Acesse integrações com outras plataformas, como Slack, IRC e muito mais

Limitações do Element

Ainda não há mensagens de voz no sistema

Falta um sistema push-to-talk para mensagens de voz

Preços do Element

Plano inicial: Gratuito para até 200 usuários

Plano empresarial: US$ 5/mês por usuário (cobrado anualmente)

Plano Empresarial: US$ 10/mês por usuário (cobrado anualmente)

Plano Sovereign: Implantações personalizadas

Avaliações e comentários sobre o Element

G2: 4,3/5 (mais de 25 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Element?

Opte pelo Element. Ele está disponível em todas as plataformas: Windows, OSX, Linux, Android e iOS. Você também pode usá-lo em um navegador da web. É de código aberto e possui criptografia de ponta a ponta. Além disso, não exige um número de celular para se cadastrar. Você pode até mesmo hospedar seu próprio servidor Element.

Opte pelo Element. Ele está disponível em todas as plataformas: Windows, OSX, Linux, Android e iOS. Você também pode usá-lo em um navegador da web. É de código aberto e possui criptografia de ponta a ponta. Além disso, não exige um número de celular para se cadastrar. Você pode até mesmo hospedar seu próprio servidor Element.

ClickUp: Sua solução completa para uma colaboração perfeita

Os aplicativos de comunicação em equipe podem determinar o sucesso ou o fracasso da sua eficiência no trabalho. A escolha do aplicativo certo depende das suas necessidades específicas, seja colaboração integrada, mensagens seguras ou maior produtividade.

Mas se você ainda estiver em dúvida e quiser o melhor dos dois mundos, não há como errar com o ClickUp.

O chat está integrado diretamente à sua plataforma de gerenciamento de projetos, para que você não precise alternar entre aplicativos nem perder o foco. Você pode conversar com sua equipe em tempo real, compartilhar arquivos e até mesmo vincular tarefas diretamente às conversas.

Mantenha o diálogo fluido e o trabalho em andamento. Cadastre-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo!