Como usar a Meta AI para suporte ao comércio eletrônico

As equipes de suporte ao comércio eletrônico perdem horas todos os dias alternando entre aplicativos — verificando o Shopify para obter detalhes de pedidos, procurando respostas da equipe no Slack e vasculhando o Google Drive em busca da política de devolução mais recente.

O Meta AI pode lidar com mensagens diretas básicas de clientes no Instagram e no Facebook, mas não consegue extrair dados de pedidos, coordenar com sua equipe de armazém nem acompanhar se os problemas foram realmente resolvidos.

Este guia mostra como usar o Meta AI para suporte ao comércio eletrônico e o ClickUp, o primeiro Espaço de Trabalho de IA Convergente do mundo, para gerenciar os fluxos de trabalho operacionais que resolvem os problemas dos clientes.

O que é o Meta AI para suporte ao comércio eletrônico?

via Meta AI

O Meta AI é o assistente de IA generativa da Meta, desenvolvido com base no modelo Llama, que se integra diretamente aos seus aplicativos de mensagens.

Para o seu negócio de comércio eletrônico, ele atua como um agente automatizado de atendimento ao cliente. Ele foi projetado para entender e responder às perguntas comuns dos clientes, fornecer detalhes sobre os produtos e orientar os compradores em consultas básicas, tudo isso sem a necessidade de uma plataforma de chatbot separada e complicada.

Em vez de sua equipe digitar manualmente as mesmas respostas o dia inteiro, o Meta AI usa a compreensão de linguagem natural para interpretar o que o cliente está perguntando. Quando conectado ao seu catálogo de produtos, ele pode extrair detalhes específicos para fornecer respostas relevantes e coloquiais. Isso libera seus agentes humanos para se concentrarem nas questões complexas e que exigem um atendimento personalizado, nas quais é necessária sua expertise.

Para visualizar como um assistente de IA pode atuar como uma camada de suporte de primeira linha, veja aqui um exemplo de uma experiência com um chatbot de suporte de IA em ação:

O chatbot de suporte da ClickUp respondendo a perguntas

Para entender melhor como o Meta AI funciona como uma ferramenta baseada em IA para empresas de comércio eletrônico, este vídeo oferece uma visão geral de várias soluções de IA que podem aprimorar seu suporte ao cliente e suas operações de vendas:

Benefícios do uso da Meta AI para o suporte ao cliente no comércio eletrônico

Você sabe que sua equipe de suporte está tendo dificuldades para acompanhar o ritmo, mas é difícil identificar exatamente o motivo. As principais questões geralmente se resumem a velocidade, disponibilidade e eficiência. Quando essas áreas são prejudicadas, o crescimento do seu negócio desacelera. Os benefícios a seguir abordam diretamente os problemas que a maioria das equipes de comércio eletrônico em crescimento enfrenta diariamente.

Tempos de resposta mais rápidos para consultas comuns

Quando os clientes precisam esperar por uma resposta a uma pergunta simples sobre tamanhos ou envio, sua frustração aumenta e você corre o risco de perder a venda.

O Meta AI elimina a fila de espera para essas perguntas rotineiras. Ele responde instantaneamente, seja de dia ou de noite. Esse feedback imediato melhora a experiência do cliente e evita que as mensagens se acumulem durante os horários de pico de compras, como a Black Friday ou o lançamento de um novo produto.

📖 Leia também: Como a IA para centrais de atendimento transforma os fluxos de trabalho das equipes

Disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, em todas as plataformas da Meta

Sua loja online está sempre aberta, mas sua equipe de suporte não pode estar. Isso significa que perguntas de clientes em diferentes fusos horários ou de compradores noturnos muitas vezes ficam sem resposta por horas, levando ao abandono de carrinhos e a uma má impressão da marca.

O Meta AI atua como sua equipe fora do horário comercial, oferecendo assistência instantânea sempre que um cliente entrar em contato. Como ele funciona no Messenger, nas mensagens diretas do Instagram e no WhatsApp Business a partir de uma única configuração, você pode ampliar sua cobertura de suporte 24 horas por dia sem aumentar sua folha de pagamento.

🧠 Curiosidade: A primeira transação segura no varejo ocorreu em 11 de agosto de 1994. Um homem chamado Dan Kohn vendeu uma cópia do CD “Ten Summoner’s Tales”, do Sting, a um amigo usando cartão de crédito e criptografia de dados.

Redução da carga de trabalho das equipes de suporte

Seus agentes de suporte passam a maior parte do dia realizando tarefas repetitivas e de baixo impacto.

Responder às mesmas cinco perguntas repetidamente é uma receita para o esgotamento. Isso também impede que os membros mais experientes da sua equipe trabalhem em questões que geram receita e fidelizam os clientes.

O Meta AI libera a energia mental e o tempo da sua equipe ao desviar essas consultas comuns. Essa nova capacidade permite que eles se concentrem no que os humanos fazem de melhor: lidar com escalonamentos complexos, fornecer aconselhamento personalizado a clientes de alto valor e identificar questões emergentes antes que se tornem problemas generalizados.

📮 ClickUp Insight: Apenas 10% dos gerentes usam uma matriz de competências para atribuir tarefas, mas 44% afirmam que tentam alinhar as tarefas aos pontos fortes e às metas. Sem as ferramentas certas para apoiá-los, a maioria dos gerentes é forçada a tomar essas decisões com base no contexto imediato, e não em dados. É exatamente aí que você precisa de um assistente inteligente! O ClickUp Brain pode recomendar atribuições de tarefas analisando o histórico de trabalho, as habilidades marcadas e até mesmo as metas de aprendizagem. Com ele, você pode descobrir pontos fortes ocultos e identificar a melhor pessoa para a função, não apenas a que está disponível. 💫 Resultados reais: A Atrato observou um ritmo de desenvolvimento de produtos 30% mais rápido e uma redução de 20% na sobrecarga de trabalho dos desenvolvedores graças ao gerenciamento de carga de trabalho do ClickUp.

Assistência personalizada às compras em grande escala

Uma resposta genérica e padronizada a uma pergunta sobre um produto raramente fecha uma venda. Os clientes querem saber se um produto é adequado para eles, mas fornecer esse nível de orientação personalizada a cada pessoa é impossível de escalar manualmente.

Ao conectar seu catálogo de produtos, o Meta AI pode atuar como um personal shopper. Se um cliente perguntar: “Preciso de uma jaqueta impermeável para caminhadas”, a IA pode pesquisar seu catálogo e sugerir opções relevantes.

Essa abordagem generativa permite recomendações mais naturais e sensíveis ao contexto do que um simples chatbot baseado em palavras-chave.

Casos de uso comuns do Meta AI para suporte ao comércio eletrônico

Se você implementar o Meta AI para as tarefas erradas, acabará com clientes frustrados e mais trabalho para sua equipe. Esses quatro casos de uso são os pontos ideais comprovados em que o Meta AI agrega valor de forma consistente. 🛠️

Respondendo a perguntas sobre produtos pelo Messenger e pelas mensagens diretas do Instagram

Um cliente em potencial está navegando pelo Instagram, vê seu produto e envia uma mensagem direta com uma pergunta: “Isso vem na cor azul?” ou “Essa bolsa é grande o suficiente para um laptop?” Se ele tiver que esperar horas por uma resposta, seu interesse diminui e ele segue em frente.

Essa é uma tarefa ideal para o Meta AI. Ele pode extrair informações instantaneamente do seu catálogo de produtos para responder a perguntas específicas sobre recursos, cores, materiais ou compatibilidade.

As mensagens diretas do Instagram, em particular, são um canal de alto volume para a descoberta de produtos, tornando esse caso de uso extremamente valioso para qualquer marca com forte presença nas redes sociais.

🔍 Você sabia? A primeira pessoa a comprar um livro na Amazon foi um cientista da computação chamado John Wainwright. Ele comprou um livro sobre modelos computacionais em 3 de abril de 1995.

Tratamento de consultas sobre o status de pedidos e remessas

Pesquisar manualmente e responder a consultas sobre gerenciamento de pedidos é uma enorme perda de tempo para sua equipe de suporte.

O Meta AI pode ser configurado para fornecer automaticamente suas políticas gerais de envio e prazos estimados de entrega. Embora não seja capaz de fornecer rastreamento em tempo real específico para cada pacote sem uma integração mais profunda, ele consegue lidar com sucesso com a grande maioria das perguntas gerais sobre prazos de envio. Isso libera sua equipe dessa tarefa altamente repetitiva.

🧠 Curiosidade: O termo “Cyber Monday” foi cunhado em 2005 porque os varejistas notaram um pico incomum nas vendas na segunda-feira após o Dia de Ação de Graças. Naquela época, a maioria das pessoas tinha internet discada lenta em casa, então esperavam até chegar ao escritório na segunda-feira para usar a conexão de banda larga de alta velocidade da empresa e fazer suas compras de fim de ano.

Processamento de devoluções e solicitações de reembolso

O processo de devolução costuma ser um ponto de atrito para os clientes. Eles não têm certeza da sua política de devolução, não sabem se o produto é elegível ou não conseguem encontrar as instruções para iniciar uma devolução. Essa incerteza gera tickets de suporte que exigem que sua equipe os oriente durante o processo.

Você pode treinar o Meta AI com sua política de devoluções para que ele atue como um guia de primeira linha. Ele pode explicar o prazo para devoluções, esclarecer quais itens são de venda definitiva e fornecer um link para o seu portal de devoluções.

Essa abordagem de autoatendimento permite que os clientes encontrem as respostas por conta própria e só encaminha para um agente humano se a situação for complexa ou exigir uma intervenção manual.

Fornecimento de recomendações personalizadas de produtos

Um cliente envia uma mensagem com uma solicitação vaga: “Estou procurando um presente para meu pai.” Um agente humano faria perguntas complementares para restringir as opções, mas isso não é escalável.

O Meta AI pode imitar esse processo conversacional de descoberta do cliente. Ele pode interpretar a solicitação inicial e, com base nos dados do seu catálogo de produtos, sugerir itens relevantes. Por exemplo, ele pode perguntar: “Quais são os hobbies dele?” e, em seguida, refinar suas recomendações com base na resposta do cliente. Isso cria uma experiência de compra melhor do que um mecanismo de recomendação estático de site.

Como configurar o Meta AI para suporte ao comércio eletrônico

Começar a usar o Meta AI não é excessivamente técnico, mas é um processo em que pular etapas levará a um desempenho insatisfatório. Uma configuração apressada resulta em uma IA que dá respostas erradas, frustra os clientes e, no fim das contas, gera mais trabalho para sua equipe.

Siga esta sequência para que tudo funcione corretamente.

Passo 1: Conecte seu catálogo de comércio eletrônico ao Meta Business Suite

via Meta

Sua IA é tão inteligente quanto as informações que você fornece a ela. Se ela não souber o que você vende, não poderá responder a perguntas sobre seus produtos. O primeiro passo é dar acesso ao seu estoque:

Acesse o Commerce Manager no Meta Business Suite Escolha entre enviar seus dados de produtos manualmente por meio de uma planilha ou conectar sua plataforma de comércio eletrônico (como Shopify, BigCommerce ou WooCommerce) para uma sincronização automática Certifique-se de que seu catálogo inclua descrições detalhadas dos produtos, imagens de alta qualidade, preços precisos e tamanhos ou cores disponíveis Verifique se seus produtos estão aparecendo corretamente no gerenciador de catálogo após a conexão

🧠 Curiosidade: A Amazon patenteou as compras com 1 clique em 1999. Essa vantagem competitiva era tão poderosa que a Apple teve que pagar à Amazon para licenciar a tecnologia para a iTunes Store. A patente se baseava na ideia de que reduzir até mesmo um único clique poderia aumentar a receita total em milhões.

Passo 2: Configure respostas automáticas no Messenger

Com seu catálogo pronto, agora você pode começar a configurar a automação no Messenger:

Acesse sua Caixa de entrada no Meta Business Suite e localize a seção Automações Ative as respostas baseadas em IA e comece personalizando a mensagem de boas-vindas que os novos clientes recebem Configure “respostas rápidas” para as perguntas mais frequentes, a fim de orientar os usuários na busca por uma resposta Configure uma mensagem de ausência para informar aos clientes o horário de atendimento da sua equipe, caso precisem falar com um atendente

Uma boa prática aqui é definir expectativas claras. Uma saudação simples como: “Olá! Você entrou em contato com nosso assistente de IA. Posso ajudar com a maioria das dúvidas, mas vou encaminhá-lo a um atendente humano, se necessário”, faz toda a diferença.

💡 Dica profissional: Use IA preditiva para acionar “check-ins” com base na navegação ou em atrasos na entrega. Por exemplo, se uma remessa for sinalizada como atrasada no sistema da transportadora, faça com que sua IA envie um e-mail proativo de desculpas com um pequeno código de desconto antes que o cliente entre em contato para reclamar.

Passo 3: Ative o Meta AI para mensagens diretas do Instagram

Agora, você vai estender a mesma funcionalidade ao Instagram:

Certifique-se de que sua conta comercial do Instagram esteja conectada ao Meta Business Suite para gerenciar todas as mensagens em uma caixa de entrada unificada Na seção Automações da sua Caixa de entrada, você pode aplicar suas configurações do Messenger ao Instagram ou criar configurações exclusivas Lembre-se de que o tom no Instagram costuma ser mais informal, então talvez seja melhor ajustar a mensagem de saudação da IA para se adequar a ele Teste a configuração enviando uma mensagem direta para o perfil da sua empresa a partir de uma conta pessoal para ver a experiência em primeira mão

🚀 Vantagem do ClickUp: O suporte ao comércio eletrônico raramente é previsível. Uma queda de preço, um atraso na entrega ou uma promoção relâmpago podem aumentar o volume de tickets em questão de minutos.

Acompanhe o desempenho do suporte ao comércio eletrônico com os Cartões Personalizados nos Painéis do ClickUp

Os painéis do ClickUp ajudam você a se manter à frente, pois transformam dados de tarefas em tempo real em insights visuais que mostram exatamente como a fila de suporte se comporta.

Você pode adicionar Cartões Personalizados para acompanhar o volume de tickets, o tempo de resolução e a carga de trabalho dos agentes, para que os líderes entendam o desempenho sem precisar vasculhar centenas de tarefas de suporte. O ClickUp extrai esses dados diretamente do espaço de trabalho, o que significa que cada gráfico reflete a atividade real que está ocorrendo em todo o fluxo de suporte.

Passo 4: Configure as respostas de IA do WhatsApp Business

Por fim, você configurará o WhatsApp, um canal essencial para muitas empresas, especialmente aquelas com clientes internacionais:

Escolha entre o WhatsApp Business App, que é mais simples e ideal para equipes pequenas, ou a API do WhatsApp Business, que é mais poderosa e escalável, mas requer um processo de aprovação mais complexo Nas configurações do WhatsApp Business, ative as respostas automáticas para mensagens recebidas Crie modelos de mensagem para cenários comuns, já que o WhatsApp exige modelos para determinados tipos de mensagens iniciadas pela empresa Certifique-se de ter um processo de adesão claro para os clientes, pois esse é um requisito de conformidade rigoroso para o uso da API do WhatsApp Business

Práticas recomendadas para o suporte ao comércio eletrônico com Meta AI

“Configure e esqueça” é um mito quando se trata de IA. Lançar seu assistente Meta AI é apenas o primeiro passo. Sem otimização contínua, seu desempenho se deteriorará com o tempo, e ele rapidamente se tornará um problema em vez de um recurso.

Essas práticas garantirão que sua IA continue sendo uma parte confiável e eficaz da sua equipe de suporte.

Treine sua IA com seu catálogo de produtos e perguntas frequentes

Uma mente vazia não consegue responder a perguntas. O desempenho do seu Meta AI depende inteiramente da qualidade e da profundidade das informações que você fornece.

Comece criando um documento abrangente de perguntas frequentes no ClickUp Docs que abranja tudo o que um cliente possa perguntar. Isso inclui suas políticas de envio e devoluções, guias de tamanhos e respostas a perguntas comuns sobre seus produtos específicos.

Em seguida, revise as descrições do seu catálogo de produtos. Escreva-as em um tom coloquial, usando a mesma linguagem que seus clientes usam, e não apenas jargões de marketing.

🔍 Você sabia? O ícone do carrinho de compras digital apareceu pela primeira vez em 1995 em um site chamado Real Cart. Era uma referência direta ao carrinho de compras físico, inventado em 1937 por um dono de mercearia, que percebeu que as pessoas paravam de comprar quando suas cestas ficavam muito pesadas. Ele construiu o carrinho originalmente colocando rodas em uma cadeira dobrável.

Defina caminhos claros de escalonamento para questões complexas

Sua IA inevitavelmente se deparará com uma pergunta que não poderá responder ou com um cliente que não conseguirá satisfazer. Tentar forçar a IA a lidar com todas as situações é um erro que leva a uma extrema frustração do cliente. Você precisa de um plano claro para saber quando passar a conversa para um ser humano:

Gatilhos emocionais: Configure o sistema para encaminhar automaticamente uma conversa a um agente humano caso detecte sentimentos de raiva ou frustração

Palavras-chave de acionamento: Crie uma lista de palavras-chave (como “reembolso”, “reclamação” ou “danificado”) que acionem imediatamente o encaminhamento para um atendente humano

Transferência sem interrupções: Garanta que a transferência seja tranquila. O cliente nunca deve ter que repetir seu problema para o agente humano. Todo o histórico da conversa deve estar prontamente disponível

Monitore conversas e refine respostas

As perguntas e a linguagem dos seus clientes evoluirão com o tempo. Você precisa avaliar regularmente o desempenho da sua IA para detectar problemas e identificar oportunidades de melhoria.

Reserve um tempo todas as semanas para ler uma amostra das conversas tratadas pelo Meta AI. Procure padrões. Onde ele está tendo sucesso? Onde está falhando ou ficando confuso? Use essas informações para atualizar seu documento de perguntas frequentes, adicionar novas respostas automatizadas ou ajustar seus gatilhos de escalonamento.

Integre os dados do Meta AI ao seu fluxo de trabalho de suporte

Quando suas conversas no Meta AI ficam restritas ao ecossistema da Meta, você cria uma dispersão de contexto, ou seja, a fragmentação das informações de trabalho entre ferramentas desconectadas, o que obriga as equipes a perder horas alternando entre aplicativos e procurando o contexto.

Sua equipe de suporte precisa alternar entre o helpdesk principal, sua plataforma de comércio eletrônico e o Meta Business Suite apenas para ter uma visão completa do problema do cliente. Isso é ineficiente e leva a erros.

💡 Dica profissional: Busque atingir 90% de automação nas consultas do tipo “Onde está meu pedido?” (WISMO) e “Como faço para devolver?”. Isso libera sua equipe humana para os 10% dos casos que exigem empatia, resolução de problemas complexos ou assistência de vendas de alto valor.

Limitações do Meta AI para suporte ao comércio eletrônico

O Meta AI é útil, mas não resolve todos os problemas. Compreender seus limites é fundamental para definir expectativas realistas e construir uma estratégia de suporte eficaz:

Dependência de plataforma: O Meta AI funciona apenas dentro de seu próprio ecossistema. Ele não consegue responder a perguntas recebidas por e-mail, chat ao vivo do seu site ou ligações telefônicas. Você ainda precisará de soluções separadas para esses canais

Integração profunda limitada: não é capaz de realizar ações que exijam acesso em tempo real a outros sistemas. Não pode verificar os níveis de estoque em tempo real, processar um reembolso diretamente ou fornecer a localização GPS exata de um pacote

Risco de alucinação: Como toda IA generativa, ela pode, às vezes, inventar coisas. Esse é um risco significativo quando se trata de detalhes críticos, como especificações de produtos, preços ou informações sobre políticas

Inconsistência na voz da marca: sem um treinamento significativo e contínuo, as respostas da IA podem parecer genéricas e não estar alinhadas com a voz da sua marca, cuidadosamente elaborada

Preocupações com a privacidade de dados: Todos os dados das conversas são processados nas plataformas da Meta. Isso pode ser um obstáculo para empresas com requisitos rigorosos de privacidade de dados e conformidade

Gerencie todo o seu fluxo de trabalho de suporte ao comércio eletrônico com o ClickUp

Muitas equipes de suporte de comércio eletrônico dependem de ferramentas separadas para respostas por chat, acompanhamento de tickets, notas internas e fluxos de trabalho de escalonamento. O contexto fica disperso entre os sistemas, o que retarda a resolução e gera experiências de suporte inconsistentes.

O ClickUp resolve esse problema por meio de um Espaço de Trabalho de IA Convergente, onde conversas, acompanhamento de tickets, automação e conhecimento estão todos reunidos em um único lugar. As equipes de suporte reduzem a proliferação de SaaS e eliminam a constante troca de contexto, pois os tickets, a colaboração interna e a assistência de IA operam dentro do mesmo espaço de trabalho.

Veja aqui mais detalhes sobre como o ClickUp oferece suporte aos fluxos de trabalho de comércio eletrônico. 👀

Resolva tickets de suporte mais rapidamente

Solicite ao ClickUp Brain que realize uma análise de sentimento das conversas com seus clientes

O suporte ao cliente depende do acesso rápido às informações. Os agentes precisam entender rapidamente o problema, localizar a política correta e determinar o próximo passo. O ClickUp Brain analisa conversas, tarefas e documentação em todo o espaço de trabalho para que os agentes possam resolver os problemas mais rapidamente.

Por exemplo, um cliente abre um chat sobre um pedido atrasado. “Meu pedido nº 84521 ainda não chegou. Ele deveria ter chegado há três dias.”

O agente de suporte pode usar este prompt com o ClickUp Brain: “Resuma esta conversa de suporte e recomende a solução correta com base em nossa política de atrasos nas entregas.”

O ClickUp Brain analisa a conversa, identifica que o pedido foi enviado pela modalidade de envio padrão e consulta a política interna de escalonamento. Ele gera um resumo e recomenda oferecer um envio de reposição expresso.

O ClickUp Brain também ajuda os agentes a lidar com um grande volume de tickets por meio de vários recursos específicos:

Gere respostas sugeridas para solicitações de reembolso com base nas regras de elegibilidade para reembolso da empresa

Resuma uma conversa com o cliente de 20 mensagens em uma breve visão geral do problema antes que um agente assuma o ticket

Analise o tom das mensagens dos clientes e sinalize conversas que demonstrem frustração ou urgência

Recupere documentação interna, como políticas de devolução ou regras de cobertura de garantia

Indique o especialista de suporte adequado quando um ticket envolver solução de problemas com produtos

Por exemplo, um cliente relata que um termostato inteligente comprado na loja está perdendo a conexão com o Wi-Fi. O ClickUp Brain analisa a conversa e sugere uma atribuição ao especialista em suporte técnico responsável pelo diagnóstico de problemas do dispositivo, em vez de encaminhá-la para a fila geral de suporte a pedidos.

Mencione o ClickUp Brain nas tarefas para obter resumos rápidos

Coordene operações de suporte em várias etapas

Monitore os fluxos de trabalho de suporte e identifique problemas usando o ClickUp Super Agents

Muitas ferramentas de suporte dependem de chatbots simples que respondem a perguntas frequentes.

Os Super Agentes de IA do ClickUp desempenham uma função diferente. Esses agentes de IA atuam como colegas de equipe autônomos que monitoram fluxos de trabalho, analisam o contexto do espaço de trabalho e executam tarefas. Eles acessam tarefas, conversas, documentação e dados de fluxo de trabalho dentro do espaço de trabalho para operar continuamente e agir quando padrões ou condições aparecem.

Uma equipe de suporte ao comércio eletrônico pode configurar vários Super Agentes para gerenciar fluxos de trabalho operacionais.

Crie um Super Agente de Processamento de Reembolsos no ClickUp para agilizar os fluxos de trabalho

Um Super Agente de Processamento de Reembolsos pode:

Analise todos os tickets de solicitação de reembolso enviados durante o dia

Verifique cada solicitação de acordo com as regras da política de reembolso da loja

Prepare uma tarefa de resumo para o gerente de faturamento que liste as solicitações que precisam de aprovação

Os gerentes de suporte também podem interagir diretamente com os Super Agentes. Um líder de equipe que esteja se preparando para uma reunião de avaliação do suporte pode solicitar ao agente: “Analise os tickets de suporte dos últimos 7 dias e destaque as reclamações recorrentes sobre produtos”.

Esses agentes compreendem o contexto, lembram-se de atividades anteriores e coordenam fluxos de trabalho entre equipes.

Conheça seu novo colega de equipe de IA:

Encaminhe tickets automaticamente

Assim que os tickets de suporte entram no sistema, as regras de encaminhamento e escalonamento determinam a rapidez com que as questões chegam à equipe certa. As automações do ClickUp movem os tickets pelo funil de suporte com base em gatilhos e condições.

Encaminhe e encaminhe para nível superior os tickets de suporte usando as automações do ClickUp

Um fluxo de trabalho de suporte ao comércio eletrônico pode incluir regras como:

Crie uma tarefa de suporte automaticamente quando um chat com o cliente for encaminhado para um ticket

Atribua tickets de “Solicitação de reembolso” à fila de operações de cobrança

Encaminhe os tickets de “Pedido não entregue” para a equipe de suporte de logística

Encaminhe os tickets não resolvidos ao gerente de suporte após seis horas

Mova as tarefas para a etapa “Resolvido” assim que o agente confirmar a solução

Por exemplo, um cliente envia uma solicitação por chat para um reembolso devido a um item danificado. A escalação gera uma tarefa de suporte automaticamente. Uma automação atribui a tarefa ao especialista em faturamento e adiciona a lista de verificação para aprovação do reembolso. Se o ticket permanecer aberto após o prazo do SLA, outra automação alerta o gerente de suporte.

Esse processo de encaminhamento estruturado evita que os tickets fiquem parados e garante que cada problema chegue rapidamente ao especialista correto.

Arnold Rogers, gerente de atendimento ao cliente da Launch Control, compartilha:

A integração e a automação têm sido uma forma incrível de reduzirmos o tempo de trabalho de todos os nossos colegas de equipe, já que nos integramos com o Intercom, o Slack, o Gmail, o ChurnZero, o ProfitWell, etc.

A integração e a automação têm sido uma forma incrível de reduzirmos o tempo de trabalho de todos os nossos colegas de equipe, já que nos integramos com o Intercom, o Slack, o Gmail, o ChurnZero, o ProfitWell, etc.

Problemas com o Meta? Conheça o ClickUp

As ferramentas de IA mudaram a forma como as lojas online lidam com as conversas com os clientes. Respostas instantâneas, respostas automatizadas e recomendações de produtos ajudam as equipes a acompanhar o fluxo constante de mensagens dos compradores. O Meta AI lida bem com muitas dessas interações iniciais, especialmente no Instagram, Messenger e WhatsApp.

No entanto, o suporte ao cliente raramente se resume a uma única resposta. Problemas com pedidos exigem investigação, reembolsos exigem aprovações e escalamentos exigem coordenação entre equipes. As equipes de suporte muitas vezes gastam mais tempo buscando o contexto do que resolvendo problemas.

É aí que o ClickUp muda o jogo. Ferramentas como o ClickUp Brain, os painéis, os Super Agents e as automações ajudam as equipes de atendimento ao cliente a analisar conversas, atribuir tarefas e encaminhar problemas para resolução sem a necessidade de coordenação manual constante.

O Meta AI pode responder à primeira mensagem. O ClickUp dá continuidade a toda a operação de suporte. Inscreva-se gratuitamente hoje mesmo!

Perguntas frequentes (FAQ)

1. O Meta AI consegue lidar com conversas em vários idiomas?

Sim, o Meta AI é capaz de compreender e responder em vários idiomas, o que representa uma vantagem significativa para empresas com uma base de clientes internacional. No entanto, o desempenho pode variar de acordo com o idioma, por isso é importante testá-lo exaustivamente para cada mercado que você atende.

2. Quanto custa usar o Meta AI para minha empresa?

As respostas automatizadas básicas com tecnologia de IA no Meta Business Suite geralmente são gratuitas. No entanto, o acesso a recursos mais avançados por meio da API do WhatsApp Business geralmente envolve custos de um provedor de soluções de negócios (BSP) terceirizado e taxas baseadas no uso cobradas pela Meta.

3. Posso personalizar totalmente a personalidade e o tom do Meta AI?

Você tem algum controle sobre o tom por meio das instruções e exemplos fornecidos durante a configuração, mas não é possível criar uma personalidade totalmente única da mesma forma que em algumas plataformas especializadas de chatbots. As respostas geralmente seguirão o tom básico do modelo Llama.

4. O Meta AI aprende e se aprimora automaticamente a cada conversa?

Não, o Meta AI não aprende e se adapta automaticamente a partir de cada conversa individual em tempo real. As melhorias vêm da sua revisão manual das conversas, da identificação de áreas a serem aprimoradas e da atualização dos dados de treinamento e das instruções da IA de acordo com isso.